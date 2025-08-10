Kostenlose Vorlagen für Client-Informationsformulare zur Optimierung der Onboarding-Prozesse

🔎 Wussten Sie schon? 85 % der Menschen geben nach einer positiven Erfahrung gerne Feedback, aber 81 % tun dies genauso häufig, wenn etwas schief läuft. Das bedeutet, dass jeder Kontaktpunkt eine Chance ist, etwas Wertvolles zu lernen.

Durchsuchen Sie immer noch E-Mails oder jonglieren Sie mit unübersichtlichen Tabellen, um die Telefonnummer eines Clients zu finden?

Aus diesem Grund kann ein systematisches Formular für Kundeninformationen die Einarbeitung neuer Kunden reibungsloser und professioneller gestalten. Wenn Sie benutzerdefinierte Formulare erstellen, können Sie Kundeninformationen schnell erfassen und alles genau dort ablegen, wo Sie es benötigen.

Der Bonus? Sie wirken dabei viel professioneller.

Um Ihnen dabei zu helfen, Ihren Kunden-Onboarding-Prozess für geschäftliche Zwecke zu standardisieren, haben wir die besten kostenlosen Vorlagen für Kundeninformationsformulare zusammengestellt, die Sie sofort verwenden können! 🚀

Was sind Vorlagen für Client-Informationsformulare?

Eine Vorlage für ein Kundeninformationsblatt ist ein vorgefertigtes Layout, mit dem Sie alle spezifischen Details zu Ihren Kunden an einem Ort sammeln können. Betrachten Sie es als ein Formular, das Sie einfach wiederverwenden können, sodass Sie nicht jedes Mal ein neues erstellen müssen.

Mit ClickUp können Sie Ihr Formular als Vorlage speichern und für jeden neuen Client wiederverwenden, wodurch Konsistenz gewährleistet wird und Zeit gespart wird.

💡 Profi-Tipp: Mit ClickUp Brain können Sie die Übermittlung von Kundenformularen sofort zusammenfassen, dringende Anfragen automatisch mit Tags versehen und sogar Folgeaufgaben generieren – ganz ohne manuelle Überprüfung!

🧠 Fun Fact: Die Notwendigkeit einer organisierten Kundenaktenführung reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück, als expandierende Fabriken und Geschäfte begannen, Kundeninformationsblätter zu verwenden, um Transaktionen effizienter zu verwalten.

Vorlagen für Kundeninformationsblätter enthalten in der Regel Kontaktinformationen, Angaben zum Geschäft und Felder für Dienstleistungen. Passen Sie alle Details an Ihren Workflow an, um organisiert zu bleiben und sicherzustellen, dass keine wichtigen Kundeninformationen verloren gehen.

Was macht eine gute Vorlage für ein Formular mit Kundeninformationen aus?

Eine gute Vorlage für ein Formular mit Kundeninformationen sollte praktisch und an die Anforderungen Ihres Unternehmens anpassbar sein. Hier sind die Merkmale einer guten Vorlage:

Übersichtliches und einfaches Layout : Wählen Sie Vorlagen für Client-Informationsformulare, die dank gut beschrifteter Abschnitte einfach zu navigieren sind

Erforderliche Felder enthalten : Wählen Sie eine Vorlage, die alle notwendigen Informationen wie Kontaktdaten und Informationen zum Geschäft erfasst

Anpassbar : Wählen Sie Vorlagen für Client-Informationen, in denen Sie je nach Bedarf Felder hinzufügen oder entfernen können

Einfach zu aktualisieren : Entscheiden Sie sich für eine Vorlage für ein Kundeninformationsblatt, in der Daten so organisiert sind, dass sie leicht zu finden und zu bearbeiten sind

Felder zur Fehlerreduzierung : Suchen Sie nach einer Vorlage für Kundendaten, die ausklappbare Menüs, Kontrollkästchen und übersichtliche Eingabefelder enthält, um Fehler zu minimieren

Nahtlose Integration: Wählen Sie eine Lösung wie ClickUp, mit der Sie die Übermittlung von Formularen direkt mit Aufgaben, Automatisierungen und Ihrer CRM-Pipeline verbinden können

💡 Profi-Tipp: Lassen Sie sich Ihren Erfolg nicht durch unordentliche Kundendaten sabotieren. Abgesehen von den Unannehmlichkeiten führt Unordnung zu verpassten Chancen und potenziellen Risiken. Investieren Sie in ein umfassendes Kundendatenmanagementsystem mit integrierten Erfassungs- und Überprüfungsprozessen, um Kundendaten effizient zu speichern.

Die 21 besten Vorlagen für Kundenformulare

Sehen Sie sich die folgenden gebrauchsfertigen Vorlagen für Kundeninformationsblätter von ClickUp, der App für alles rund um die Arbeit, und anderen Plattformen an, die zahlreiche Features bieten und völlig kostenlos sind:

1. ClickUp-Vorlage für Aufnahmeformulare

Kostenlose Vorlage Optimieren Sie die Kundenaufnahme mit der Formularvorlage von ClickUp

Wenn Sie mehrere Kundengespräche gleichzeitig führen, ist ein inkonsistenter Onboarding-Prozess das Letzte, was Sie brauchen. Die ClickUp-Vorlage für Aufnahmeformulare bietet Ihnen ein übersichtliches und anpassbares Setup, das sofort einsatzbereit ist. Sie müssen nicht mehr Kundeninformationen aus verstreuten E-Mails zusammenfügen und können jedes Projekt auf einer soliden Grundlage starten.

Dank ihrer Vielseitigkeit können Sie damit Formulare für verschiedene Branchen erstellen, sei es für die Aufnahme neuer Kunden oder die Vorauswahl von Bewerbern. Mit anpassbaren Feldern und der automatisierten Erstellung von Aufgaben verwandelt diese Vorlage für Aufnahmeformulare Rohdaten sofort in umsetzbare Workflows, sodass keine wichtigen Details übersehen werden.

Das wird Ihnen gefallen:

Passen Sie Aufnahmeformulare für verschiedene Client- oder Projekttypen an

Erfassen Sie wichtige Details mit acht voreingestellten benutzerdefinierten Feldern, wie Budget und bevorzugte Kontaktmethode

Verfolgen Sie Antworten und Status in Echtzeit mithilfe dynamischer Ansichten

Führen Sie mühelos eine strukturierte Datenbank mit den Übermittlungen Ihrer Clients

Lösen Sie Automatisierungen für Nachfassaktionen, Erinnerungen oder Dokumentanfragen basierend auf Formularantworten aus

Ideal für: Fachleute, Dienstleister und Projektmanager, die eine individuell anpassbare Lösung für die Verwaltung von Kundenkontakten suchen, ohne bei Null anfangen zu müssen.

2. ClickUp-Vorlage für Registrierungsformulare

Kostenlose Vorlage Verwalten Sie alle Kundenregistrierungen mit der ClickUp-Vorlage für Registrierungsformulare

Der Einstieg in die Registrierung muss nicht kompliziert sein. Die ClickUp-Vorlage für Registrierungsformulare ist eine anfängerfreundliche Vorlage, mit der Sie wichtige Informationen über Mitglieder einfach erfassen und verwalten können.

ClickUp-Formulare können in Ihre Website eingebettet oder über einen Link freigegeben werden, und jede Registrierung wird automatisch als Aufgabe oder Datensatz in Ihrem Workspace nachverfolgt.

Es optimiert den Registrierungsprozess für allgemeine Programme, Mitgliedschaften oder interne Anmeldungen und reduziert manuelle Fehler. Im Gegensatz zu ereignisspezifischen Vorlagen bietet diese Vorlage mehr Flexibilität für laufende oder wiederkehrende Registrierungsanforderungen.

Benutzerdefinierte Ansichten führen Sie durch alle Schritte, einschließlich der Nachverfolgung von Listen und der Übermittlung von Formularen. Darüber hinaus können Sie dank der nahtlosen Integration in Projekt-Workflows automatisch Folgeaktionen zuweisen, sodass Teams auch bei einem hohen Registrierungsaufkommen den Überblick behalten.

Das wird Ihnen gefallen:

Verwenden Sie vordefinierte Felder für Namen, Kontaktdaten, Zahlungsstatus und Ereignispräferenzen, um Informationen an einem zentralen Speicherort zu sammeln

Automatisieren Sie Bestätigungs-E-Mails oder Onboarding-Aufgaben, um Versäumnisse zu minimieren

Organisieren Sie Registranten nach Kategorie, Status der Zahlung oder Präferenz für Sitzungen

Überwachen Sie Registrierungstrends mit anpassbaren Dashboards

Ideal für: Veranstalter, Programmkoordinatoren und Teams, die Live- oder virtuelle Anmeldungen ohne großen Aufwand verwalten möchten.

3. Vorlage für ClickUp-Mitgliedschaftsformular

Kostenlose Vorlage Verwalten Sie Ihre Community mühelos mit der ClickUp-Vorlage für Mitgliedschaftsformulare

Die ClickUp-Vorlage für Mitgliedschaftsformulare wurde für Clubs, Fitnessstudios, Treueprogramme und Vereine entwickelt und erleichtert die Aufnahme neuer Mitglieder. Sie erfasst Kontaktinformationen, Präferenzen zur Mitgliedschaftsstufe, Zahlungsdetails und Einverständniserklärungen in einem professionellen Format.

Dank dieser Vorlage müssen Sie nicht jedes Mal ein neues Formular erstellen, wenn sich jemand anmeldet. Mit der integrierten Automatisierung können Sie Mitglieder kategorisieren, Erinnerungen für Verlängerungen festlegen oder Onboarding-Aufgaben direkt in ClickUp zuweisen.

Das wird Ihnen gefallen:

Personalisieren Sie Mitgliedschaftsformulare mit abgestuften Optionen und Add-Ons für eine bessere Kommunikation

Integrieren Sie CRM-Pipelines, um die Mitgliederbindung zu stärken

Verfolgen Sie den Fortschritt von Anträgen mit benutzerdefinierten Status wie „Zur Überprüfung“ und „Genehmigt“

Sichere Speicherung wichtiger Informationen Ihrer Mitglieder dank einfacher Datenbankintegration

Ideal für: Organisationen und Unternehmen, die Abonnements oder Mitgliedschaften anbieten.

4. ClickUp-Formularvorlage

Kostenlose Vorlage Mit der Formularvorlage von ClickUp verlaufen die ersten Schritte mit einem Client reibungslos und stressfrei

Haben Sie schon einmal E-Mails durchforstet, um sich daran zu erinnern, welche Informationen ein Client letzte Woche geteilt hat? Oder noch schlimmer: Sie haben festgestellt, dass Sie etwas Wichtiges vergessen haben zu fragen? Die Formularvorlage von ClickUp behebt dieses Problem, indem sie als leere Leinwand dient, auf der Sie jedes beliebige Formular erstellen können – Kundenfeedback, Aufnahme, Serviceanfragen oder interne Umfragen. Die Vorlage bietet volle Flexibilität hinsichtlich Feldtypen, Design und Automatisierungen. Sie ist ideal, wenn Sie die vollständige Kontrolle über Struktur und Felder haben möchten, anstatt eine vorgefertigte Vorlage zu verwenden.

ClickUp-Formulare unterstützen bedingte Logik, sodass Sie Felder basierend auf vorherigen Antworten ein- oder ausblenden können, wodurch Ihre Formulare intelligenter und für jeden Client relevanter werden.

Die Vorlage bietet vollständige Flexibilität hinsichtlich Feldtypen, Design und Automatisierungen. Die sofortige Erstellung von Aufgaben auf Grundlage von Formularübermittlungen verbessert die Effizienz des Workflows und sorgt dafür, dass Teams über eingehende Anfragen oder Daten auf dem Laufenden bleiben.

Das wird Ihnen gefallen:

Erfassen Sie Daten und wandeln Sie Übermittlungen in umsetzbare Aufgaben um

Verwenden Sie bedingte Logik, um verschiedene Formularpfade zu optimieren

Arbeiten Sie mit Ihrem Team über Kommentare, Erinnerungen und Statusaktualisierungen zusammen

Verfolgen Sie Formularantworten mithilfe verschiedener Ansichten, z. B. Liste oder Formular

Ideal für: Teams, die vollständig anpassbare, vielseitige Formulare benötigen, um die Datenerfassung und -verarbeitung zu optimieren.

5. ClickUp-Vorlage für Feedback-Formulare

Kostenlose Vorlage Mit der ClickUp-Vorlage für Feedback-Formulare gewinnen Sie schnell Einblicke

Die ClickUp-Vorlage für Kundenfeedbackformulare wurde entwickelt, um strukturierte Erkenntnisse von Kunden, Teammitgliedern oder Teilnehmern von Ereignissen zu sammeln. Sie hilft Ihnen dabei, Feedbackformulare zu entwerfen, die ausgefüllt werden, und organisiert alles übersichtlich, sodass Sie sich nicht durch vage Antworten oder verstreute Notizen wühlen müssen.

Mit ClickUp wird Feedback automatisch an das richtige Team oder Projekt weitergeleitet, und Sie können ClickUp Brain (KI) verwenden, um Antworttrends zusammenzufassen und zu analysieren.

Die Vorlage enthält Felder für Bewertungen, offene Kommentare und Verbesserungsvorschläge. Das gesammelte Feedback wird direkt in einen zentralen Workspace übertragen, sodass Sie Trends leicht analysieren und Verbesserungen priorisieren können.

Das wird Ihnen gefallen:

Priorisieren Sie feedbackbasierte Aktionselemente innerhalb von Workflows

Erstellen Sie benutzerdefinierte Ansichten, um Stimmungs- und Zufriedenheitsmetriken zu analysieren

Erstellen Sie maßgeschneiderte Feedback-Umfragen mit sieben gebrauchsfertigen benutzerdefinierten Feldern

Identifizieren Sie mithilfe strukturierter Bewertungen und Vorschläge ganz einfach Muster

Ideal für: Produktteams, Dienstleister oder Start-ups in der Anfangsphase, die nach einer unkomplizierten Möglichkeit suchen, Kundenerkenntnisse zu gewinnen, ohne das Rad neu erfinden zu müssen.

Das sagt Matus Mosney, Leiter der Hardware-Entwicklung bei Panza Robotics, über die Verwendung von ClickUp:

Mit ClickUp konnten wir komplexe Entwicklungsprozesse in eine übersichtliche Liste von Aufgaben aufteilen. Die Benutzeroberfläche ist anpassbar und einfach zu bedienen, sodass wir auf Feedback schnell mit Aktualisierungen, Änderungen oder dem Setup neuer Aufgaben reagieren können.

Mit ClickUp konnten wir komplexe Entwicklungsprozesse in eine übersichtliche Liste von Aufgaben aufteilen. Die Benutzeroberfläche ist anpassbar und einfach zu bedienen, sodass wir auf Feedback schnell mit Aktualisierungen, Änderungen oder dem Setup neuer Aufgaben reagieren können.

6. ClickUp-Vorlage für ein Formular zur Registrierung für Ereignisse

Kostenlose Vorlage Mit der Formularvorlage für die Anmeldung zu ClickUp-Ereignissen wird die Anmeldung zum Kinderspiel

Angenommen, Sie veranstalten ein wichtiges Ereignis wie einen Unternehmensworkshop, ein virtuelles Webinar oder eine groß angelegte Produkteinführung. Das Letzte, was Sie dann wollen, ist, sich mit unübersichtlichen Anmeldeformularen oder durcheinandergeratenen E-Mails herumzuschlagen. Die Formularvorlage „ClickUp Event Registration Form“ vereinfacht Ihnen das Leben, indem sie Ihnen eine unkomplizierte Möglichkeit bietet, alle wichtigen Details im Voraus zu erfassen.

Die Ereignisformulare von ClickUp können automatische Erinnerungen auslösen, Aufgaben für die Vorbereitung von Ereignissen zuweisen und Teilnehmer für Breakout-Sitzungen segmentieren – alles mit einer einzigen Übermittlung.

Verwalten Sie Anmeldungen für Konferenzen, Workshops, Schulungssitzungen und Networking-Ereignisse. Die Vorlage erfasst auch Angaben zu den Teilnehmern, Präferenzen für Sitzungen, Ernährungsbeschränkungen und den Status von Zahlungen.

Das wird Ihnen gefallen:

Erstellen Sie schnell benutzerdefinierte Formulare zur Registrierung von Ereignissen, die alle wichtigen Details erfassen

Stellen Sie sicher, dass Aufgaben nach der Registrierung, wie Bestätigungen, Erinnerungen und die Zuweisung von Ressourcen, automatisch über integrierte Workflows erfolgen

Segmentieren Sie Teilnehmer für Breakout-Sitzungen oder spezielle Anforderungen

Verfolgen Sie die Kapazität von Ereignissen und die Wartelistenverwaltung in Echtzeit

Ideal für: Veranstaltungsplaner, Marketingteams und Community-Manager, die Anmeldungen für verschiedene Ereignisse verwalten müssen.

📮 ClickUp Insight: 74 % der Mitarbeiter verwenden zwei oder mehr Tools, um die erforderlichen Informationen zu finden, während sie zwischen E-Mails, Chats, Notizen, Projektmanagement-Tools und Dokumentationen hin- und herspringen. Dieser ständige Kontextwechsel kostet Zeit und verlangsamt die Produktivität. Als die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, vereint ClickUp all Ihre Arbeit – E-Mails, Chats, Dokumente, Aufgaben und Notizen – in einem einzigen, durchsuchbaren Workspace, sodass alles genau dort ist, wo Sie es brauchen.

Kostenlose Vorlage Sammeln Sie ganz einfach Leads mit der ClickUp-Vorlage für Kontaktformulare

Die ClickUp-Vorlage für Kontaktformulare ist ein grundlegendes Tool zum Erfassen eingehender Anfragen über Ihre Website, App oder Marketingkampagnen. Es erfasst grundlegende Informationen wie Name, E-Mail, Nachricht und Grund der Kontaktaufnahme.

Sie können diese Vorlage auf verschiedene Weise verwenden, z. B. zum Sammeln von Informationen über Clients, zum Einholen von Feedback oder zum Bearbeiten von Serviceanfragen. Verwenden Sie sie für allgemeine Anfragen, Marketingkampagnen oder Support-Tickets, bei denen es auf Einfachheit ankommt. Für detaillierte Kundenhistorien und CRM-verknüpfte Felder probieren Sie stattdessen die Vorlage „Kundenkontaktformular“ aus. Jede Übermittlung kann automatisch CRM-Workflows, Aufgabenzuweisungen oder Lead-Nurturing-Sequenzen auslösen.

Das wird Ihnen gefallen:

Leiten Sie übermittelte Formulare automatisch an die richtigen Mitglieder Ihres Teams weiter

Überwachen Sie ganz einfach das Lead-Volumen und die Trends bei den Zinsen Ihrer Kunden

Zentralisieren Sie alle Kundenanfragen in einem übersichtlichen hub innerhalb von ClickUp

Weisen Sie sofort Folgeaufgaben zu, damit keine Nachrichten verloren gehen

Ideal für: Kundensupport-Teams oder kleine Unternehmen, die eine einsteigerfreundliche, unkomplizierte Möglichkeit suchen, eingehende Kontaktanfragen und Feedback zu verwalten.

🎥 Entdecken Sie, wie ClickUp Whiteboards die Zusammenarbeit mit Ihren Clients verbessern. Vom Brainstorming bis zur Umsetzung – erfahren Sie, wie Sie Ihre Clients jedes Mal beeindrucken können:

Kostenlose Vorlage Mit der ClickUp-Vorlage für Kundenkontaktformulare können Sie auf organisierte Weise mit Ihren Kunden in Kontakt treten

Der Kontakt zu Kunden muss nicht chaotisch sein. Mit der ClickUp-Vorlage für Kundenkontaktformulare können Sie direkt von den wichtigsten Personen hören, wenn diese Feedback geben, eine kurze Frage stellen oder ein Problem melden möchten.

Mit ClickUp Brain können Sie Trends in Kundenfeedback analysieren und sogar automatisch Zusammenfassungen oder Aktionselemente erstellen.

Diese Vorlage erweitert das Standard-Kontaktformular um Felder, die speziell auf den Kundensupport oder die Vertriebsnachverfolgung zugeschnitten sind, z. B. Dringlichkeitsgrad, Zinsen für Produkte oder Dienstleistungen und bevorzugte Kommunikationsmethoden. Sie hilft Vertriebs- und Serviceteams, Anfragen schneller zu sortieren und mit besserem Kontext zu beantworten, wodurch die Kundenzufriedenheit und die Lead-Konvertierung verbessert werden.

Im Gegensatz zum einfachen Kontaktformular wurde diese Vorlage für bestehende oder potenzielle Kunden entwickelt und hilft Teams dabei, Antworten anhand von Dringlichkeit, Interesse an Produkten oder der bisherigen Beziehung zu priorisieren.

Das wird Ihnen gefallen:

Erfassen Sie detaillierte Kundeninformationen für personalisierte Nachfassaktionen

Verfolgen Sie Kundeninteraktionen im Laufe der Zeit und verknüpfen Sie Kontakte mühelos mit CRM-Pipelines

Nutzen Sie ClickUp Brain , um Trends in Rückmeldungen zu analysieren, ohne einen Finger zu rühren

Fügen Sie Ihr Branding wie Ihr Logo, Ihre Farben oder sogar ein kurzes Einführungsvideo mit ClickUp Docs hinzu

Ideal für: Kundensupport- und Vertriebsteams, die ihre Prozesse zur Bearbeitung von Anfragen optimieren möchten.

9. ClickUp-Vorlage für Anfrageformulare

Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie eingehende Anfragen mühelos mit der ClickUp-Vorlage für Anfrageformulare

Die Formularvorlage „Anfrage“ von ClickUp hilft Teams dabei, Service-, Wartungs-, Ressourcen- oder Produktanfragen effizient zu bearbeiten. Sie enthält strukturierte Felder für Anfragetyp, Priorität, Beschreibung und erforderliche Genehmigungen.

Sammeln Sie IT-Helpdesk-Tickets, Inhalts- oder Designanfragen, Onboarding-Checklisten oder Ausrüstungsanforderungen – was auch immer Ihr Team regelmäßig benötigt. Dabei geht es nicht nur darum, Kontaktinformationen zu erhalten, sondern auch darum, umsetzbare Service-, IT- oder Ressourcenanfragen automatisch zu erfassen und an das richtige Team weiterzuleiten.

Darüber hinaus leitet ClickUp Automatisierung Aufgaben an die richtigen Abteilungen weiter und stellt sicher, dass nichts übersehen wird.

Das wird Ihnen gefallen:

Standardisieren Sie die Übermittlung interner und externer Anfragen

Priorisieren und weisen Sie eingehende Anfragen automatisch zu

Überwachen Sie Genehmigungs-Workflows und Zeitleisten für die Erfüllung von Anfragen

Verfolgen Sie den Fortschritt von Anfragen in benutzerdefinierten Ansichten wie Anfragestatus, Benutzerliste oder Neue Anfragen

Ideal für: Teams in den Bereichen Betrieb, IT oder Facility Management, die eingehende Service- oder Supportanfragen bearbeiten.

💡 Profi-Tipp: HR-Teams sollten Bewerberverwaltungssysteme (ATS) verwenden, um Talente nahtlos einzubinden, Top-Kandidaten zu filtern und den Einstellungsprozess zu vereinfachen.

10. ClickUp CRM-Vorlage

Kostenlose Vorlage Verwalten Sie Kontakte, verfolgen Sie Pipelines und automatisieren Sie Nachfassaktionen – alles über die ClickUp-CRM-Vorlage

Die ClickUp-CRM-Vorlage ist ein gebrauchsfertiger Workspace, der Teams dabei unterstützt, den gesamten Kundenlebenszyklus zu verwalten, von der Lead-Generierung bis zur Nachverfolgung nach dem Verkauf. Sie integriert die Übermittlung von Formularen in CRM-Pipelines und schafft so einen nahtlosen Ablauf von der Anfrage bis zum Abschluss.

Anstatt Kundeninformationen über verschiedene Tools und E-Mails zu verstreuen, zentralisiert diese Vorlage alle Ihre Kontakte, Geschäfte, Aufgaben und Interaktionen an einem übersichtlichen Ort. Darüber hinaus lassen sich das CRM dank anpassbarer Felder, Auslöser für die Automatisierung und Tools für die Berichterstellung ganz einfach an jedes Geschäftsmodell anpassen.

Das wird Ihnen gefallen:

Verfolgen Sie ganz einfach die Phasen des Kundenlebenszyklus, die Größe von Geschäften und die nächsten Schritte

Verwenden Sie gebrauchsfertige Ordner mit vordefinierten Ansichten und Feldern, um sofort loslegen zu können

Richten Sie Auslöser für Nachfassaktionen oder nächste Schritte ein, ohne manuelle Arbeit zu investieren

Organisieren Sie tägliche To-dos basierend auf der Phase des Verkaufs, der Größe des Geschäfts oder der Dringlichkeit (Aufgabenpriorisierung)

Ideal für: Vertriebs- und Marketingteams, die Kundenbeziehungen in jeder Phase des Trichters verwalten.

💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie ClickUp Brain, um Ihr CRM zu optimieren! Probieren Sie diesen Vorschlag aus: „Analysieren Sie alle Notizen, E-Mails und Rückmeldungen von Clients, um deren Stimmung zu bewerten. Markieren Sie alle Clients, die Anzeichen von Unzufriedenheit zeigen, damit Sie sich umgehend um sie kümmern können, und identifizieren Sie diejenigen mit positiver Stimmung, die möglicherweise für Upselling-Möglichkeiten bereit sind. “ Anwendungsfall für ClickUp Brain CRM Lassen Sie sich von KI dabei helfen, Kundenbeziehungen zu priorisieren und neue Wachstumschancen zu erkennen – ganz automatisch. Weiterlesen: So erstellen Sie Ihr eigenes CRM in ClickUp

11. ClickUp-Vorlage für die Kundenaufnahme

Kostenlose Vorlage Bieten Sie Ihren Kunden mit der ClickUp-Vorlage für die Kundenaufnahme ein professionelles Onboarding-Erlebnis

Ein starker Onboarding-Prozess gibt den Ton für Ihre gesamte Kundenbeziehung an. Die ClickUp-Vorlage für das Kunden-Onboarding hilft Ihnen dabei, eine reibungslose und konsistente Erfahrung zu schaffen, wenn Sie einen neuen Client begrüßen oder einen bestehenden Client auf einen neuen Service umstellen.

Diese Vorlage enthält integrierte Schritte und Aufgabenvorlagen, mit denen Ihr Team organisiert bleibt und den Fortschritt der Einarbeitung effektiv verfolgen kann. Sie automatisiert Schritte wie das Versenden von Willkommens-E-Mails, das Erstellen von Produkt-Tutorials, das Planen von Setup-Meetings und die Nachverfolgung von Meilensteinen, um die Amortisationszeit zu verkürzen und die Beziehungen zu Ihren Clients vom ersten Tag an zu vertiefen.

🔎 Wussten Sie schon? Fast 63 % der Kunden geben an, dass die Onboarding-Erfahrung einen großen Einfluss auf ihre Entscheidung hat, einen Dienst zu abonnieren oder einen Kauf abzuschließen.

Das wird Ihnen gefallen:

Passen Sie die Vorlage ganz einfach an Ihre Branche, Ihre Dienstleistungen oder Ihren Kundentyp an

Halten Sie Ihr gesamtes Team mit visuellen Zeitleisten und Echtzeit-Updates auf dem Laufenden

Analysieren Sie Engpässe bei der Kundengewinnung mit Dashboards in Echtzeit

Verwenden Sie Formulare oder Aufgabenkommentare, um während und nach der Einarbeitung Erkenntnisse zu sammeln

Ideal für: Kundenerfolgs- und Serviceteams, die die Onboarding-Erfahrung optimieren und verbessern möchten.

12. Vorlage für ClickUp-Umfrage zur Kundenzufriedenheit

Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie die Kundenzufriedenheit im Laufe der Zeit mithilfe visueller Berichte in der ClickUp-Vorlage für Kundenzufriedenheitsumfragen

Kundenzufriedenheit ist ein Muss für jedes Unternehmen, das wachsen möchte. Mit der Vorlage für Kundenzufriedenheitsumfragen von ClickUp können Sie ganz einfach die Zufriedenheit Ihrer Kunden nach dem Service oder dem Abschluss eines Projekts messen.

Es sammelt Bewertungen, offene Kommentare und Verbesserungsvorschläge in einem systematischen Format. Diese Vorlage zeichnet sich durch ihr auffälliges Design und unterhaltsame interaktive Features wie Sternbewertungen aus.

Das wird Ihnen gefallen:

Erfassen Sie Metriken zur Kundenzufriedenheit über verschiedene Service-Touchpoints hinweg

Automatischer Auslöser von Eskalations-Workflows bei negativem Feedback

Verwenden Sie ClickUp Dashboards , um wichtige Metriken wie Zufriedenheitswerte und Trends zu visualisieren

Erkennen Sie Muster in Rückmeldungen und verfolgen Sie die Kundenstimmung im Laufe der Zeit mit der Automatisierung von ClickUp

Ideal für: Kundenerfolgsteams, Produktmanager, Support-Leiter und Unternehmen, die sich auf der Grundlage von direktem Feedback für die Verbesserung der Kundenerfahrung committet haben.

🧠 Wissenswertes: Die erste aufgezeichnete Kundenbeschwerde stammt aus dem Jahr 1750 v. Chr. und wurde auf einer Tontafel verfasst, auf der Unzufriedenheit mit der Qualität der erhaltenen Waren und Dienstleistungen zum Ausdruck gebracht wurde.

💡 Profi-Tipp: Mit ClickUp-Automatisierungen können Sie Aufgaben zuweisen, Benachrichtigungen senden oder den Status automatisch aktualisieren, wenn ein neues Formular eingereicht wird, sodass die Onboarding-Prozesse automatisch und fehlerfrei ablaufen.

13. Vorlage für ClickUp-Produktfeedback-Umfrage

Kostenlose Vorlage Mit der Vorlage für Produktumfragen von ClickUp ist es ganz einfach, Produktfeedback in Echtzeit zu erfassen

Wenn Sie ein produktbasiertes Unternehmen sind, können Sie mit der Vorlage für Produktfeedback-Umfragen von ClickUp auf einfache Weise aussagekräftige Kundenerkenntnisse sammeln, die zur Verbesserung von Features, zur Behebung von Schwachstellen und zur Optimierung der allgemeinen Benutzererfahrung genutzt werden können.

Die anpassbaren Felder und integrierten Analysen dieser Vorlage helfen Ihnen, Feedback schnell in Maßnahmen umzusetzen. Sie ist effizient, benutzerfreundlich und so konzipiert, dass sich Ihr Produktteam auf kontinuierliche Verbesserung und Kundenzufriedenheit konzentrieren kann.

Das wird Ihnen gefallen:

Erfassen Sie Benutzer-Feedback zu Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit und Feature-Anfragen

Priorisieren Sie zukünftige Aktualisierungen basierend auf den direkten Bedürfnissen und Präferenzen Ihrer Kunden

Setzen Sie Feedback schnell in umsetzbare Entwicklungsarbeit um, indem Sie Umfrageantworten in die Erstellung von Aufgaben integrieren

Priorisieren Sie Elemente Ihrer Roadmap auf der Grundlage echter Kundenerkenntnisse und analysieren Sie gemeinsame Themen

Ideal für: Produktmanager und Entwicklungsteams, die sich auf kundenorientierte Innovationen konzentrieren.

14. ClickUp-Vorlage für die Patientenverwaltung

Kostenlose Vorlage Behalten Sie mit der ClickUp-Vorlage für das Patientenmanagement den Überblick über die Patientenversorgung

Die ClickUp-Vorlage für das Patientenmanagement ist eine bahnbrechende Neuerung für Anbieter im Gesundheitswesen und medizinische Einrichtungen. Diese Vorlage hilft Praxen dabei, Patientenakten, Termine, Kommunikationen und Nachsorgetermine nachzuverfolgen.

Darüber hinaus gewährleisten HIPAA-konforme Strukturen, dass sensible Informationen angemessen behandelt werden. Nutzen Sie integrierte Ansichten für die Nachverfolgung von Patienten, anpassbare Formulare für die Aufnahme und einen zentralen Space zur Verwaltung von Krankengeschichten und Behandlungsplänen

Das wird Ihnen gefallen:

Verwalten Sie Patientenprofile, Behandlungspläne und Nachsorgetermine systematisch

Weisen Sie Aufgaben für Termine, Check-ins oder Erinnerungen an die Einnahme von Medikamenten zu

Verfolgen Sie die Kommunikation und die Krankengeschichte Ihrer Patienten an einem sicheren Ort

Zugriff auf die Listenansicht für die Nachverfolgung medizinischer Dokumente (Röntgenbilder, EKGs, Laborberichte)

Ideal für: Anbieter im Gesundheitswesen, Kliniken, Krankenhäuser, Wellnesszentren und Verwaltungsteams, die nach einer digitalen Lösung für die Verwaltung von Patientenakten suchen.

🎥 Erhalten Sie einen schnellen Überblick darüber, wie ClickUp Ihre Produktivität bei der Arbeit verbessert:

15. ClickUp-Vorlage für Agenturen/Kundenermittlung

Kostenlose Vorlage Erstellen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Agenturen/Kundenakquise systematisch eine Karte der Ziele und Ergebnisse Ihrer Kunden

Die Vorlage „ClickUp Agency/Client Discovery Doc“ erfasst zu Beginn neuer Projekte wichtige Projektanforderungen, Ziele, Erwartungen und Zeitleisten. Sie sorgt für ein gegenseitiges Verständnis zwischen Clients und Anbietern, bevor die Arbeit beginnt.

Verwenden Sie diese Vorlage, um alles zu erfassen, was Sie benötigen: Ziele des Clients, Zielgruppen, zu erbringende Leistungen, Zeitleisten und vieles mehr. Sie optimiert sogar die Festlegung des Umfangs und die Planung des Projekts, indem sie beide Seiten frühzeitig aufeinander abstimmt.

Das wird Ihnen gefallen:

Erfassen Sie die Ziele, Herausforderungen und Erwartungen Ihrer Clients klar und deutlich

Identifizieren Sie Projektrisiken oder Lücken vor dem Start

Schaffen Sie eine einzige Quelle für die Projektplanung

Integrieren Sie Erkenntnisse aus der Discovery in die Workflows der Projektplanung

Ideal für: Kreativagenturen, freiberufliche Berater, Marketing-Teams und alle, die Projekte mit Clients starten und gleich beim ersten Mal alles richtig machen wollen.

16. ClickUp-Vorlage für die Verwaltung von Rechtsclients

Kostenlose Vorlage Verwalten Sie jeden Schritt Ihres juristischen Workflows mit der Vorlage „ClickUp Legal Client Management“ (Kundenverwaltung für juristische Dienstleistungen)

Die Vorlage „ClickUp Legal Client Management“ ist eine speziell entwickelte Vorlage für Juristen, die mehr Klarheit und Kontrolle benötigen als mit herkömmlichen Tabellenkalkulationen. Sie bietet Ihnen einen zentralen Space, in dem Sie alle Kunden, Falldetails, Fristen und Dokumente stressfrei verwalten können.

Die Vorlage sorgt dafür, dass Ihre gesamte Fallbearbeitung organisiert bleibt und vorangeht. Sie enthält alles, was Sie benötigen, um Fälle unter Kontrolle zu halten und Clients auf dem Laufenden zu halten. Außerdem hilft sie Anwaltskanzleien dabei, Aufnahmeformulare, Dokumente und Notizen zu Fällen effizient zu verwalten.

Das wird Ihnen gefallen:

Führen Sie übersichtliche Aufzeichnungen zu Client-Fällen, Dokumenten und Fristen

Automatisieren Sie Erinnerungen an Aufgaben wie Gerichtstermine, Einreichungen und Meetings

Stellen Sie die Einhaltung der Vertraulichkeitsstandards Ihrer Clients sicher

Senden Sie Updates und bleiben Sie mit E-Mail-Integration in Kontakt mit Ihren Clients

Ideal für: Anwaltskanzleien, Einzelanwälte und interne Rechtsabteilungen, die laufende Beziehungen zu Clients und Fallbearbeitungen verwalten.

17. Vorlage für Kundeninformationsformulare von Template. Net

Dieses einfache, aber effektive Kundeninformationsformular von Template.Net enthält alle wichtigen Kontaktfelder, die Sie benötigen, um mit Ihren Kunden in Verbindung zu bleiben. Außerdem können Sie damit nachverfolgen, wie Kunden Sie finden, ermitteln, welche Marketingkanäle die meisten Leads generieren, und sich auf das konzentrieren, was funktioniert.

Es bietet außerdem ein druckbares, bearbeitbares Layout zum Erfassen grundlegender Kundeninformationen wie Namen, Adressen, Telefonnummern und Servicepräferenzen.

Das wird Ihnen gefallen:

In verschiedenen Formaten (Word, PDF, Google Docs) herunterladen, um flexibel zu bleiben

Verwenden Sie diese für das Setup von Konten, die Rechnungsstellung oder erste Servicebewertungen

Bieten Sie mehrere Kontaktpräferenzen an, um die Antwortraten zu verbessern

Fügen Sie die Nachverfolgung von Empfehlungsquellen und Platz für zusätzliche Notizen hinzu

Ideal für: Kleine Unternehmen, Freiberufler oder alle, die eine schnelle und übersichtliche Möglichkeit zum Erfassen und Speichern von Client-Informationen benötigen.

18. Vorlage für Kundeninformationsblatt von Template. Net

Die Vorlage für ein Kundeninformationsblatt von Template.Net ist eine weitere solide Alternative zu einem Standardformular für Kundeninformationen.

Diese benutzerfreundliche Vorlage erfasst detaillierte Client-Informationen für laufende Beziehungen, einschließlich Kontaktdaten, Servicehistorie, Präferenzen und Notizen. Sie unterstützt einfache Aktualisierungen im Laufe der Zeit und ist somit ideal für Unternehmen, die laufende Aufzeichnungen über die Interaktion mit Clients benötigen.

Das wird Ihnen gefallen:

Organisieren Sie Client-Dateien mit detaillierten Feldern für Hintergrundinformationen

Formulare für B2B- oder B2C-Client-Typen personalisieren

Zahlungspräferenzen und Rechnungsinformationen hinzufügen

Decken Sie Serviceerwartungen, Zeitleisten und Sonderwünsche ab

Ideal für: Agenturen, Beratungsunternehmen und Geschäfte, die wiederkehrende Kundenaufträge verwalten.

19. Vorlage für Patienteninformationsblatt von Template. Net

Die Vorlage für Patienteninformationsblätter von Template.Net wurde für Arzt-, Zahnarzt- und Wellnesspraxen entwickelt und ist ein effektives Tool zum Erfassen detaillierter demografischer Daten, Versicherungsinformationen, Notfallkontakte und der Krankengeschichte von Patienten.

Es ist eine gute Wahl für Kliniken, die eine kostenlose, druckbare Option für eine schnelle, unkomplizierte Patientenaufnahme und eine genaue Dokumentation suchen.

Das wird Ihnen gefallen:

Verwenden Sie Standardfelder, um Versicherungs- und Notfallprotokolle zu optimieren

Optimieren Sie Workflows für die Kundenaufnahme und unterstützen Sie die Anforderungen an die Compliance-Dokumentation

Informieren Sie sich über Versicherungsdetails und Notfallkontakte

Greifen Sie auf Felder für Einwilligungen und Signaturen zu, um gesetzliche und medizinische Vorschriften einzuhalten

Ideal für: Kliniken, Einzelpraktiker und kleine Gesundheitseinrichtungen, die eine einfache, ausdruckbare Möglichkeit benötigen, um schnell Patienteninformationen zu erfassen.

20. Vorlage für ein Formular zur Erfassung von Client-Informationen für Anwaltskanzleien von Template. Net

Die Vorlage für das Mandanteninformationsblatt für Anwaltskanzleien von Template.Net wurde entwickelt, um detaillierte Mandantenprofile für Anwaltskanzleien zu erstellen. Sie enthält Abschnitte für die Art des Falles, die Kontakthistorie, Mandatsvereinbarungen und Konfliktprüfungen.

Als unverzichtbares Tool für die Einhaltung von Vorschriften, die Nachverfolgung von Interessenkonflikten und die Verwaltung von Kundenbeziehungen eignet es sich ideal für die Einarbeitung neuer Kunden und die Dokumentation ihrer rechtlichen Belange.

Das wird Ihnen gefallen:

Nutzen Sie vollständig bearbeitbare Spaces für Ihr Logo und Ihr Branding

Fügen Sie Notizen zur Aufnahme, Konfliktprüfungen und Angaben zu Honorarvereinbarungen hinzu

Organisieren Sie fallspezifische Informationen in strukturierten Tabellen

Fügen Sie einen eigenen Abschnitt für Zusammenfassungen rechtlicher Probleme ein

Ideal für: Anwaltskanzleien und Einzelanwälte, die die Mandantenaufnahme und Aktenverwaltung formalisieren möchten.

21. Vorlage für Immobilien-Kundeninformationsblatt von Template. Net

Die Vorlage für das Immobilien-Kundeninformationsblatt von Template.Net hilft Immobilienmaklern dabei, wichtige Kundendaten für die Immobiliensuche, den Finanzierungsbedarf und die Transaktionshistorie zu erfassen. Sie enthält Felder für das Budget, Präferenzen, Immobilientypen und den Status der vorläufigen Kreditgenehmigung.

Die Vorlage erfasst die Bedürfnisse der Kunden und sammelt Informationen über ihr Budget und ihre Immobilienpräferenzen. Dies optimiert den gesamten Prozess des Immobilienkaufs für Immobilienmakler und ihre Kunden, von der Anfrage bis zum Abschluss.

Das wird Ihnen gefallen:

Erfassen Sie Käufer- oder Verkäuferprofile mit Feldern für Immobilienpräferenzen

Verbessern Sie den Kundenservice und sorgen Sie gleichzeitig für ein besseres Vertragsmanagement und schnellere Abschlüsse

Dokumentieren Sie Immobiliensuchen, Besichtigungen und Kundenfeedback

Schaffen Sie einen nahtlosen Ablauf von der Aufnahme bis zur Transaktion

Ideal für: Immobilienmakler, Makler und Immobilienberater, die eine gebrauchsfertige Vorlage für die Kundenaufnahme und die Vermittlung von Immobilien wünschen.

Beenden Sie Ihre Workflow-Probleme mit ClickUp

Unabhängig von Ihrer Branche können Sie mit dem richtigen Client-Informationssystem Zeit sparen, Fehler reduzieren und die Kundenzufriedenheit verbessern.

Die von uns vorgestellten Vorlagen bieten einen soliden Ausgangspunkt, aber wenn Sie die Erfassung Ihrer Kundeninformationen optimieren möchten, ist ClickUp, die App für alles rund um die Arbeit, die ultimative Lösung für Sie. Die Formulare, Automatisierungen und KI (ClickUp Brain) von ClickUp arbeiten zusammen, um die Erfassung zu optimieren, Nachfassaktionen zu automatisieren und Ihre Kundendatenbank zu organisieren – alles an einem Ort.

Für noch mehr Flexibilität bietet ClickUp Integrationen mit beliebten CRM-, E-Mail- und Analysetools, sodass Ihre Kundendaten überall dort verfügbar sind, wo Sie sie benötigen. Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und transformieren Sie die Art und Weise, wie Sie Kundeninformationen erfassen! 🚀