13 kostenlose Vorlagen für Mietobjekte, die Sie 2025 verwenden können

Die Verwaltung einer Mietimmobilie ist keine einfache Quelle für passives Einkommen. Sie müssen die Nachverfolgung der Mieten, Mietvertragsverlängerungen, Wartungs-Probleme und die Steuererklärung unter einen Hut bringen.

Selbst eine einzige Einheit kann Dutzende von beweglichen Teilen und endlose Registerkarten auf Ihrem Laptop bedeuten. Eine Vorlage für Mietobjekte kann helfen, die Reihenfolge in dieses Chaos zu bringen.

Von Mieter-Info und Mietverträgen bis hin zu monatlichen Mieten und Sicherheitsdeposits – diese Vorlagen vereinfachen die Verwaltung der Details, sodass Sie sich ganz auf das Wachstum Ihres Vermietungs-Business konzentrieren können.

Wir haben die besten kostenlosen Vorlagen zusammengestellt, damit Vermieter, Immobilienverwalter und Immobilieninvestoren den Überblick behalten, ohne sich in Tabellenkalkulationen oder Haftnotizen zu verlieren. Bringen Sie Struktur in Ihre Vermietungsstrategie!

Was sind Vorlagen für Mietobjekte?

eine Vorlage für Mietobjekte ist ein gebrauchsfertiges Dokument oder digitales Tool, das Vermietern, Investoren und Immobilienverwaltern dabei hilft, wichtige Aufgaben im Zusammenhang mit Immobilien zu organisieren, deren Nachverfolgung zu gewährleisten und zu verwalten. *

Diese Vorlagen decken in der Regel alles ab, von Mietvertragsdetails und Mieteranträgen bis hin zur Nachverfolgung der monatlichen Miete, Sicherheit, Wartungsplänen und Berechnungen der Mieteinnahmen.

Anstatt benutzerdefinierte Tabellen zu erstellen oder Formulare von Grund auf neu zusammenzustellen, bietet Ihnen eine Vorlage für Mietobjekte einen strukturierten Ausgangspunkt, der Ihnen Zeit spart und manuelle Fehler reduziert.

Für kleine Vermietungs-Businesses sind diese Vorlagen besonders wertvoll. Sie sorgen für Konsistenz bei der Nachverfolgung gezahlter Mieten, der Verwaltung von Fälligkeitsdaten oder der Berechnung von Abzügen für die Schedule E-Berichterstellung – und das alles bei übersichtlicher Buchführung und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

🧠 Wussten Sie schon? Erschwinglichkeit und Klimaresilienz verlagern die Nachfrage nach Mietobjekten in den Mittleren Westen der Vereinigten Staaten, während in teuren, klimagefährdeten Gebieten wie Texas und Florida ein langsameres Wachstum zu verzeichnen ist. Während erfahrene Vermieter und wiederkehrende Investoren ihr Portfolio weiter ausbauen, sehen sich Erstkäufer mit steigenden Eintragshürden konfrontiert. Der Mietmarkt ist stabil, aber um sich darin zurechtzufinden, sind angesichts der anhaltenden wirtschaftlichen und politischen Veränderungen intelligentere tools erforderlich.

Vorlagen für Mietobjekte

Von der Mieterauswahl bis zur Zahlung Nachverfolgung – diese kostenlosen Vorlagen wurden entwickelt, um jeden Aspekt Ihres Vermietungs Business zu optimieren.

Ganz gleich, ob Sie eine Einfamilienhaus oder ein Portfolio mit mehreren Immobilien verwalten, ClickUp – die Alles-App für die Arbeit – hilft Ihnen dabei, zu organisieren, Automatisierung zu implementieren und zu wachsen.

1. ClickUp-Vorlage für die CRM-Plattform für Immobilienvermietungen

Free Vorlage herunterladen Führen Sie die Nachverfolgung von Kundeninteraktionen durch und optimieren Sie den Buchungsprozess mit dem CRM der ClickUp-Plattform für Immobilienvermietungen

Möchten Sie die Nachverfolgung und Kommunikation mit Mietern zu einem reibungslosen Prozess machen? Die CRM-Vorlage der ClickUp-Plattform für Vermietungen bietet Ihnen zentralisiertes Lead-Management, Automatisierung der Buchungen und eine Übersicht über die Historie Ihrer Gäste.

Mit dieser Vorlage können Sie sich auf das Wachstum Ihrer Immobilieninvestitionen konzentrieren, anstatt Fälligkeitsdaten und Mieter zu verfolgen. So geht's:

Vereinfachen Sie tägliche Abläufe wie die Nachverfolgung von Zahlungen, die Verwaltung von Wartungsanfragen und die Speicherung von Schlüssel-Mietbedingungen

Verwalten Sie potenzielle Mieter, Mietverträge und Bewerbungen an einem Ort

Automatisieren Sie Erinnerungen für Mietfälligkeitstermine, Mietvertragsende und wiederkehrende Wartungs- und Mietinkasso-Aufgaben mit ClickUp Automatisierung

Führen Sie die monatliche Miete, die Höhe der Kautionen der Mieter und die pro Einheit gezahlte Miete mit benutzerdefinierten Status nach

Visualisieren Sie Mieteinnahmen, Daten aus Anhang E und Kosten der Eigentümerschaft mithilfe der benutzerdefinierten Dashboards von ClickUp

💡 Ideal für: Immobilienverwalter und Vermieter, die ein zentrales CRM benötigen, um Abläufe zu optimieren, Mieten einzuziehen und Ausgaben für verschiedene Immobilien einer Nachverfolgung zu unterziehen

📮ClickUp-Einblick: 13 % unserer Umfrageteilnehmer möchten KI nutzen, um schwierige Entscheidungen zu treffen und komplexe Probleme zu lösen. Allerdings geben nur 28 % an, KI regelmäßig bei der Arbeit einzusetzen. Ein möglicher Grund: Sicherheitsbedenken! Benutzer möchten möglicherweise keine sensiblen Entscheidungsdaten mit einer externen KI freizugeben. ClickUp löst dieses Problem, indem es KI-gestützte Problemlösungen direkt in Ihren sicheren ClickUp-Workspace bringt. Von SOC 2 bis hin zu ISO-Standards erfüllt ClickUp die höchsten Standards in Bezug auf Datensicherheit und hilft Ihnen dabei, generative KI-Technologie sicher in Ihrem gesamten Workspace einzusetzen.

2. ClickUp-Vorlage für Mietverträge

Free Vorlage herunterladen Stellen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Mietverträge sicher, dass sowohl Vermieter als auch Mieter ihre Rechte und Pflichten genau kennen

Verzichten Sie auf langwierige Verhandlungen und erstellen Sie klare, unterzeichnete Mietverträge. Mit der ClickUp-Vorlage für Mietverträge können Sie zusammenarbeiten, Zahlungen protokollieren und jeden Mietvertrag in einem einzigen, übersichtlichen Space nachverfolgen.

Damit können Sie:

Nutzen Sie die benutzerdefinierten Felder von ClickUp , um Mietverträge detailliert zu beschreiben, einschließlich der Kündigungsdaten und der monatlichen Mietbeträge

Richten Sie automatische Erinnerungen für Fälligkeitsdaten ein, um eine pünktliche Mietzahlung sicherzustellen und vermiedene Zahlungen zu reduzieren

Planen und verwalten Sie Besichtigungen und wichtige Termine in der Kalender-Ansicht von ClickUp

Erleichtern Sie die Kommunikation zwischen Immobilienverwaltern und Mietern mit integrierten Kommentarfeldern und Benachrichtigungen

Führen Sie umfassende Aufzeichnungen über Mieteinnahmen und -ausgaben, um die Erstellung von Schedule E und die Finanzanalyse zu erleichtern

💡 Ideal für: Vermieter, Immobilienverwalter und Immobilieninvestoren, die nach einer zuverlässigen und effizienten Methode suchen, um Mietverträge zu verwalten, Zahlungen zu verfolgen und die Einhaltung der Vorschriften für ihre Mietobjekte sicherzustellen.

3. ClickUp-Vorlage für Immobilien-Newsletter

Vorlage herunterladen Bleiben Sie bei Ihren Clients im Gedächtnis und treten Sie mit potenziellen Käufern in Verbindung – mit der ClickUp-Vorlage für Immobilien-Newsletter

Halten Sie Ihre Clients auf dem Laufenden (ohne Spam-Gefühle) – diese ClickUp-Vorlage für Immobilien-Newsletter hilft Ihnen dabei, ansprechende Newsletter zusammenzustellen, zu planen und zu versenden, die Listen, Trends und Tipps in den Vordergrund stellen.

Sie können die Vorlage auch für folgende Zwecke verwenden:

Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Inhalt, um Markttrends, neue Immobilien-Listen und wertvolle Tipps hervorzuheben

Nutzen Sie benutzerdefinierte Felder und Status, um den Workflow zur Erstellung und Verteilung von Newslettern zu verwalten

Nutzen Sie ClickUp Dokumente , um Inhalt gemeinsam zu erstellen und Bearbeitung vorzunehmen

Planen und führen Sie die Nachverfolgung des Newslettersendens mit den Gantt-Diagramm-Ansichten von ClickUp durch

Verbessern Sie die Bindung des Clients, indem Sie zeitnah relevante Informationen als Anbieter bereitstellen

💡 Ideal für: Immobilienmakler und Marketing-Teams, die eine regelmäßige Kommunikation mit Clients pflegen, ihre Fachkompetenz unter Beweis stellen und durch informative Newsletter das Engagement fördern möchten.

4. ClickUp-Vorlage für das Immobilien-Projektmanagement

Vorlage herunterladen Organisieren Sie alle Daten und Aufgaben mit der ClickUp-Vorlage für das Immobilien-Projektmanagement

Sie möchten mehrere Immobilien kaufen, renovieren und weiterverkaufen? Diese ClickUp-Vorlage für das Immobilien-Projektmanagement ist ein All-in-One-Tracker, der Budgets, Gantt-Zeitleisten, Team-Aufgaben und Kostenüberwachung in einem übersichtlichen ClickUp-Workspace zusammenführt.

Diese Vorlage für das Immobilien-Projektmanagement bietet Ihnen einen zentralen hub, um alles von der Vorverkaufsphase bis zur Übergabe zu verwalten, wodurch komplexe Immobilien-Projekte einfacher zu handhaben sind. Mit dieser Vorlage können Sie:

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder für geschätzte Kosten, Dauer, Abweichungstage, Abweichungskosten und Bemerkungen

Weisen Sie ClickUp-Aufgaben an Teammitglieder zu, legen Sie Prioritäten fest, fügen Sie Fälligkeitstermine hinzu und verschachteln Sie Unteraufgaben für detaillierte Projektunterteilungen

Tag Stakeholder, fügen Sie geschachtelte Unteraufgabe hinzu, weisen Sie mehrere Mitglieder des Teams zu und priorisieren Sie Aufgaben

Führen Sie die Nachverfolgung von mietbezogenen Ausgaben und Projektbudgets durch, um eine genaue Analyse der Mieteinnahmen und -kosten zu unterstützen

Verwenden Sie den ClickUp AI Kalender , um Meetings, Aufgaben und Termine zu integrieren, während Sie automatisch Zeitpläne anpassen und Erinnerungen versenden

💡 Ideal für: Projektmanager und Investoren, die mehrphasige Bau- oder Renovierungsprojekte koordinieren, Budgets und Zeitleiste auf dem richtigen Weg halten und finanzielle sowie terminliche Risiken minimieren müssen

🎥 Sind Sie es leid, die Nachverfolgung von Fälligkeitsdaten für Miete, Steuern, Instandhaltung und mehr zu betreiben? Holen Sie sich einen KI-Kalender, mit dem Sie den Überblick über Ihre Mietobjekte behalten. Sehen Sie sich unten an, wie das funktioniert! 👇🏼

5. ClickUp-Vorlage für Immobilien-Tabellenkalkulationen

Vorlage herunterladen Bleiben Sie organisiert und planen Sie mit der ClickUp-Immobilien-Tabellenvorlage

Möchten Sie vollständige finanzielle Transparenz über Ihr Portfolio? Diese ClickUp-Immobilien-Tabellenvorlage im Tabellenkalkulationsstil fasst Leads, Hypotheken, Mieteinnahmen und Ausgaben in einer übersichtlichen Ansicht zusammen.

Verwenden Sie sie, um jede Immobilie zu erfassen, Ausgaben und Einnahmen zu dokumentieren und eine klare, konsolidierte Ansicht über Ihr gesamtes Portfolio zu behalten. Außerdem können Sie:

Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder wie Nettoeinkommen, Versicherungskosten, Kaufpreis und Fläche in Quadratfuß

Verwenden Sie Status wie „Zu verkaufen“, „In Verhandlung“ und „Verkauft“, um die Nachverfolgung des Lebenszyklus jeder Immobilie zu gewährleisten

Verwenden Sie die Tabelle von ClickUp, um alle Ihre Immobiliendaten – wie Immobilien, Geschäfte und Client-Informationen – in einem anpassbaren, tabellenkalkulationsähnlichen Format zu zentralisieren, das schnelle, datengestützte Entscheidungen mit Support ermöglicht

Berechnen Sie den ROI, führen Sie eine Nachverfolgung der monatlichen Miete durch und erfassen Sie Mieteinnahmen im Vergleich zu Kosten für die schnelle Vorbereitung von Schedule E

Nutzen Sie Echtzeit-Berichterstellung, um Chancen und Verbesserungsmöglichkeiten in Ihrem Portfolio zu identifizieren

💡 Ideal für: Immobilieninvestoren, Vermieter und Immobilienverwalter, die eine hochwertige Tabellenkalkulation benötigen, um Ausgaben, Mieteinnahmen, Kapitalrendite und den Status der Immobilie zu überwachen

🧠 Interessante Tatsache: Jeder dritte potenzielle Verkäufer (38 %) hat bereits in Renovierungsmaßnahmen investiert, um seine Startseite für den Verkauf vorzubereiten, denn eine Steigerung der Attraktivität hilft nicht nur bei der Außenwirkung, sondern ist auch ein kluger Schachzug, um den ROI zu maximieren. Was sind die häufigsten Modernisierungsmaßnahmen? Leichte Renovierungsarbeiten wie Neuanstrich, Erneuerung der Ausstattung und leichte Landschaftsgestaltung – davon haben 70 % der Verkäufer, die Änderungen vorgenommen haben, Gebrauch gemacht. Fast 65 % haben potenzielle Probleme bei der Inspektion behoben, um sicherzustellen, dass ihre Immobilie die Konformitätsprüfungen besteht.

6. ClickUp-Vorlage für Immobilienmarketing

Vorlage herunterladen Sorgen Sie für ein Gleichgewicht zwischen strategischem Plan und taktischer Umsetzung, um mit der Immobilienmarketing-Vorlage von ClickUp Ihren Erfolg sicherzustellen

Wenn Sie Ihre Immobilien bekannt machen möchten, ist diese Vorlage genau das Richtige für Sie. Die ClickUp-Vorlage für Immobilienmarketing vereint Kampagnenstrategien, Budgets, Kanäle und Leistungen an einem Ort.

Hier sind die Gründe, warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Führen Sie die Nachverfolgung von Marketingkampagnen für Ihre Mietobjekte durch, um potenzielle Mieter zu gewinnen und Leerstände schneller zu füllen

Richten Sie Ihr Team auf freigegebene Ziele aus, um den ROI zu maximieren

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder wie Hashtags, Tonfall, Kampagnenlink und Marketingkanal

Visualisieren Sie Ihre Strategie in verschiedenen Ansichten – Zeitplan, Beiträge, Kampagnen und Immobilienkarte

Überwachen Sie Ihre Marketingausgaben für Immobilien und verknüpfen Sie Kampagnen mit potenziellen Mieteinnahmen

Verwenden Sie Automatisierungen, Tags und Fortschrittsleisten, um Ihre Listen einfach zu verwalten und Aktionen zu planen (z. B. einen Rabatt auf die Monatsmiete anzubieten)

💡 Ideal für: Vermieter, Immobilienverwalter und Immobilieninvestoren, die einen professionellen Marketing-Workflow wünschen, um Listen zu bewerben, potenzielle Mieter zu gewinnen und die Mieteinnahmen zu maximieren

📚 Lesen Sie auch: Die besten benutzerdefinierten Kundendatenbank-Softwaresysteme

👀 Wussten Sie schon? Ungefähr 44,8 % der Immobilien in den USA sind durch Umweltgefahren von schweren oder extremen Schäden bedroht. Das entspricht einem Wert von fast 22 Billionen US-Dollar an Wohnimmobilien, die durch Überschwemmungen, Windschäden, Waldbrände, Hitze oder gefährliche Luftqualität gefährdet sind. Das bedeutet, dass US-Immobilienmakler in gefährdeten Gebieten wie Colorado Springs, Riverside und Tucson zusätzliche Vorbereitungen in Bezug auf Formalitäten und tatsächliche Sicherheitsverbesserungen an ihren Immobilien oder Grundstücken treffen müssen.

7. ClickUp-Vorlage für Checkliste für Immobilientransaktionen

Vorlage herunterladen Verfolgen Sie den Fortschritt von Aufgaben im Zusammenhang mit Immobilientransaktionen mit der ClickUp-Vorlage „Checkliste für Immobilientransaktionen”

Die ClickUp-Vorlage für die Checkliste für Immobilientransaktionen unterteilt jeden Transaktionszyklus in klare, umsetzbare Schritte. Von der Auflistung von Vereinbarungen und der Überprüfung von Mietern bis hin zum Abschluss von Mietverträgen und Erinnerungen an die Mietzahlung stellt diese Checkliste sicher, dass alle Boxen abgehakt werden. Unabhängig davon, ob Sie einen neuen Mietvertrag abschließen oder bestehende Mietverträge verlängern, können Sie die Vorlage auch für folgende Zwecke verwenden:

Verwenden Sie ClickUp-Aufgabe-Checklisten , um wichtige Schritte wie Angebotsannahme, Besichtigungen und Abschlussdokumente im Blick zu behalten

Führen Sie die Nachverfolgung des Status von Mieterbewerbungen, Hintergrundüberprüfungen und der Unterzeichnung von Mietverträgen an einem Ort durch

Richten Sie Erinnerungen für Fälligkeitsdaten wie Anzahlungen, Vertragsbedingungen und Mietzahlungs-Zeitleiste ein

Arbeiten Sie mit Maklern, Vermietern und Immobilienverwaltern zusammen, um Transaktionen zu beschleunigen und Fehler zu reduzieren – mit ClickUp Dokument

Erstellen Sie benutzerdefinierte Abschnitte für Transaktionen mit Wohn-, Gewerbe- und Mietobjekten, von einfachen Mietverträgen bis hin zu komplexen Immobiliengeschäften

💡 Ideal für: Vermieter, Immobilienverwalter und Immobilieninvestoren, die die Transaktion optimieren, Verzögerungen vermeiden und die Einhaltung von Vorschriften in jeder Phase des Vermietungs-Business sicherstellen möchten.

💡 Bonus: Wenn Sie Hilfe bei der Automatisierung Ihres Vermietungsgeschäfts benötigen, einschließlich: Sofortige Suche in ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint und im Internet

Verwenden Sie „Talk to Text“, um Fragen zu stellen, zu diktieren und Befehle zu erteilen – ganz ohne Hände und überall.

Ersetzen Sie Dutzende von unverbundenen KI-Tools wie ChatGPT, Claude und Perplexity durch eine einzige, LLM-unabhängige, Unternehmen-gerechte Lösung Probieren Sie ClickUp Brain MAX aus – die KI-Super-App, die Sie wirklich versteht, weil sie Meine Arbeit kennt. Dies ist nicht nur ein weiteres KI-Tool, das Sie Ihrer Sammlung hinzufügen können. Es ist die erste kontextbezogene KI-App, die alle anderen ersetzt

8. ClickUp-Vorlage für die Checkliste zum Abschluss von Immobiliengeschäften

Free Vorlage herunterladen Stellen Sie sicher, dass alle notwendigen Schritte unternommen werden, um die Immobilientransaktionen ordnungsgemäß abzuschließen, indem Sie die ClickUp-Vorlage für die Checkliste zum Abschluss von Immobilientransaktionen verwenden

Sie verdienen einen stressfreien Abschluss. Die ClickUp-Vorlage für die Checkliste zum Immobilienabschluss führt Sie durch alle Aufgaben im festgelegten Zeitraum und stellt sicher, dass alle Parteien rechtzeitig unterschreiben, die Mietbedingungen klar dokumentiert sind und Ihre Bilanz alle finalen Zahlungen und Kautionen widerspiegelt.

So behalten Sie die Nachverfolgung, egal ob Sie einen Mietvertrag abschließen oder einen Immobilienverkauf abwickeln. Mit dieser Vorlage können Sie:

Laden Sie alle erforderlichen Dokumente (Inspektionsberichte, Titelversicherung, Hypothekenunterlagen) direkt in ClickUp hoch und organisieren Sie sie dort

Erfassen Sie Mietverträge, Mieteranträge und Abschlussdokumente mit Benutzerdefinierten Feldern

Weisen Sie Aufgaben an Immobilienverwalter, Makler oder Rechtsteams zu , um eine klare Verantwortlichkeit zu gewährleisten

Richten Sie automatische Erinnerungen für Zahlungsfristen, Miet-Startdaten und Compliance-Prüfungen ein

Verwenden Sie die Board- oder Listenansicht, um den Fortschritt bei mehreren Immobilienverkäufen zu visualisieren

💡 Ideal für: Vermieter, Immobilienprofis und Immobilienverwalter, die mehrere geschlossene Transaktionen verwalten und einen wiederholbaren Prozess wünschen, um Überraschungen in letzter Minute zu vermeiden und jede Transaktion zu optimieren

📚 Lesen Sie auch: Beispiele und Formate für Hauptbücher in der Buchhaltung

9. ClickUp-Vorlage für Immobilienmarktberichte

Free Vorlage herunterladen Verstehen Sie aktuelle Trends und prognostizieren Sie die zukünftige Entwicklung der Immobilienbranche mit der ClickUp-Vorlage für Immobilienmarktberichte

Möchten Sie Ihre Immobilien-Listen optimieren? Beginnen Sie mit lokalen Einblicken. Mit dieser ClickUp-Vorlage für Immobilienmarktberichte können Sie Mietentwicklungstrends, Preisänderungen und Marktentwicklungen in Echtzeit in einem übersichtlichen Dashboard analysieren.

Von der Nachverfolgung der Durchschnittsmiete bis hin zur Dokumentation der Wertsteigerung von Immobilien und der Nachfrage von Käufern – mit dieser Vorlage können Sie konsistente, genaue Berichte für mehrere Märkte erstellen, unabhängig davon, ob Sie in New Hampshire vermieten, in Rhode Island investieren oder den ROI in West Virginia vergleichen. Mit dieser Vorlage können Sie:

Verwenden Sie Benutzerdefinierte Felder, um den Wert, lokale Durchschnittsmieten, Angebots-/Nachfragemetriken und Wertsteigerungsraten zu verfolgen

Visualisieren Sie Trends mit dynamischen Diagrammen und Dashboards, um die Finanzplanung und die Mietpreisgestaltung zu unterstützen

Zentralisieren Sie Daten aus mehreren Regionen, um schnelle Marktvergleiche und vermietungsstrategien für mehrere Bundesstaaten durchzuführen

Integrieren Sie die Daten in Ihr Immobilien-CRM , um Marktkenntnisse mit Mieterüberprüfungen und Mietentscheidungen in Verbindung zu bringen

💡 Ideal für: Immobilieninvestoren, Vermieter und Immobilienverwalter, die einen datengestützten Ansatz für Marktanalysen, Mietpreisstrategien und die Erweiterung ihres Portfolios in verschiedenen Regionen wünschen

💡 Profi-Tipp: Immobilienmakler können die Checklisten für Immobilientransaktionen und Vertragsabschlüsse in ihr CRM einbetten, um Aufgaben für jede neue Liste als Auslöser zu verwenden. So sparen sie Zeit und stellen sicher, dass bei Geschäften kein Schritt übersehen wird.

10. ClickUp-Vorlage für Mietverträge

Vorlage herunterladen Erstellen und verwalten Sie Ihre Mietverträge an einem Ort mit der ClickUp-Mietvertrags-Vorlage

Die ClickUp-Vorlage für Mietverträge bietet eine rechtskonforme und gebrauchsfertige Struktur für die Erstellung von Mietverträgen für Wohnimmobilien, die den staatlichen Vorschriften entsprechen.

Diese Vorlage erfasst wichtige Mietvertragsdetails, automatisiert Ihre Verkaufsprozesse und liefert Ihnen eine Erinnerung an das Fälligkeitsdatum. Mit dieser Vorlage können Sie:

Passen Sie die Mietbedingungen an, einschließlich der monatlichen Miete, des Startdatums und Endes des Mietverhältnisses sowie der beteiligten Parteien

Fügen Sie bundesstaatsspezifische Klauseln hinzu, wie z. B. Kündigungszeiträume für Vermieter und Angaben zur Bedingung der Immobilie

Speichern Sie digitale Kopien von unterzeichneten Mietverträgen und Mieterdokumenten an einem sicheren Speicherort

Automatisieren Sie Erinnerungen für Fälligkeitsdaten, Mietvertragsverlängerungen und Mieter-Hintergrundüberprüfungen

Führen Sie die gezahlten Mieten, Kautionen und Details zu den Immobilien zur Nachverfolgung auf, um die Finanzplanung und die Steuererklärung gemäß Schedule E zu unterstützen

💡 Ideal für: Vermieter, Immobilieninvestoren und Immobilienverwalter, die ein konformes, strukturiertes und automatisiertes Mietvertrags-System für ihr Mietobjekt-Portfolio suchen.

11. ClickUp-Vorlage für das Formular zur Beantragung von Einrichtungen

Free Vorlage herunterladen Sammeln Sie Daten zu Anfragetypen, Prioritäten und Status an einem Ort mit der ClickUp-Formular-Anlagenanfragen-Vorlage

Die ClickUp-Vorlage für das Formular zur Beantragung von Dienstleistungen optimiert die Art und Weise, wie Vermieter, Immobilienverwalter und Mieter Wartungsprobleme in Mieteinheiten melden und verwalten. Dadurch entfällt das Chaos durch verstreute Anfragen und manuelle Nachverfolgung.

Darüber hinaus können Sie die Vorlage auch für folgende Zwecke verwenden:

Verwenden Sie ClickUp Formular , um Wartungsanfragen von Mietern mit spezifischen Details wie Art des Problems, Speicherort, Dringlichkeit und Fotos zu erfassen

Automatisieren Sie die Erstellung von Aufgaben, Zuweisungen und Fälligkeitsdatum auf der Grundlage von Formular-Übermittlungen

Führen Sie die Nachverfolgung des Status von Anfragen mit Benutzerdefinierten Feldern wie „Reparatur erforderlich“, „In Bearbeitung“, „Geplant“ und „fertiggestellt“ durch

Führen Sie übersichtliche Aufzeichnungen über Wartungsprotokolle für Schedule E und Unterlagen zur Vermieterversicherung

Stellen Sie die Einhaltung der Vorschriften sicher, indem Sie als Anhang die Servicehistorie, Ausgaben und Angaben zu Reparaturanbieter beifügen

💡 Ideal für: Vermieter und Immobilienverwalter, die Einzel- oder Mehrfamilienhäuser verwalten und ein optimiertes System benötigen, um Wartungsanfragen zu bearbeiten, Ausgaben zu verfolgen und Vorschriften einzuhalten

👀 Wussten Sie schon? Vermieter, die Immobilienverwalter beauftragen, geben an, dass sie damit Zeit sparen und rechtliche Probleme vermeiden wollen. Immobilienverwalter kümmern sich um alles, von der Durchsetzung von Mietverträgen und der Überprüfung von Mietern bis hin zur Instandhaltung und der Einhaltung lokaler Vorschriften, wodurch die Eigentümerschaft von Immobilien weniger stressig wird.

12. ClickUp-Vertragsbedingungen-Vorlage

Free Vorlage herunterladen Legen Sie die Rechte und Pflichten aller beteiligten Parteien mit der ClickUp-Vorlage für Vertragsbedingungen fest

Wenn Sie technisch versiert sind und Ihren Mietern ein Online-Portal oder eine App anbieten, dann legt diese Dokument-basierte Vorlage die Grundregeln fest – von der Haftung bis zum Datenschutz – ohne juristische Fachsprache.

Die ClickUp-Vorlage für Vertragsbedingungen erstellt rechtlich einwandfreie und transparente Vereinbarungen für Ihre Mieter, die auf Online-Dienste, Buchungsplattformen oder digitale Vermietungsanwendungen zugreifen.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Entwerfen, Bearbeitung und kollaborieren Sie an Ihren Vertragsbedingungen in einem speziellen ClickUp Dokument, wodurch Sie Abschnitte einfach organisieren und für Klarheit sorgen können

Führen Sie die Nachverfolgung des Fortschritts der Entwicklung Ihrer Vertragsbedingungen (z. B. Entwurf, In Prüfung, Fertiggestellt), damit Sie immer wissen, in welcher Phase sich jeder Abschnitt befindet

Weisen Sie den relevanten Beteiligten Aufgaben für Recherche, Entwurf, rechtliche Prüfung und Veröffentlichung zu, einschließlich Fälligkeitsdatum und Priorität, um den Prozess voranzutreiben

Überwachen Sie den Fortschritt, ausstehende Aufgaben und Engpässe in Ihrem Vertragsbedingungen-Projekt über ein einziges, anpassbares Dashboard

Verknüpfen Sie Ihre Vertragsbedingungen direkt in Mietanträgen oder Dokumenten zur Mieteraufnahme

💡 Ideal für: Immobilienverwalter, Vermieter und Immobilien-Teams, die digitale Dienste oder Mieterportale anbieten und dabei Transparenz und Rechtssicherheit gewährleisten müssen

13. ClickUp-Vorlage für gewerbliche Mietverträge

Free Vorlage herunterladen Erstellen und speichern Sie digitale Aufzeichnungen aller Bedingungen des gewerblichen Mietvertrags mit der ClickUp-Vorlage für gewerbliche Mietverträge

Gewerbliche Verträge bedeuten viel Geld und komplexe Klauseln. Mit der ClickUp-Vorlage für gewerbliche Mietverträge können Sie Miete, Sicherheit und Instandhaltungspflichten festlegen – alles in einem übersichtlichen, anpassbaren Dokument.

Die Vorlage vereinfacht die Erstellung und Verwaltung von Mietverträgen für Büro-Spaces, Einzelhandels-Spaces, Lagerhallen und andere Gewerbeimmobilien. Mit dieser Vorlage können Sie:

Passen Sie die Felder an, um Mieternamen, Startdatum und Enddatum des Mietvertrags, monatliche Miete und Kaution anzugeben

Klären Sie die Verantwortlichkeiten in Bezug auf Instandhaltung, Reparaturen und Bedingungen für die gewerbliche Nutzung

Automatisieren Sie Mietzahlungen und Erinnerungen zur Mietvertragsverlängerung

Verwenden Sie ClickUp Dokument, um Anhänge, Versicherungsnachweise und Plan für eine zentralisierte Dokumentation anzuhängen

Halten Sie die verschiedenen staatlichen Anforderungen (z. B. Texas, Rhode Island, New Hampshire) mit editierbaren Klauseln ein

Organisieren Sie die Einnahmen und Ausgaben Ihrer Gewerbeimmobilien für eine einfache Berichterstellung gemäß Schedule E

💡 Ideal für: Vermieter, Makler und Verwalter von Gewerbeimmobilien, die die Erstellung von Mietverträgen optimieren, die Einhaltung von Vorschriften sicherstellen und die Verwaltung von gewerblichen Mietobjekten effizient gestalten möchten

Was macht eine gute Vorlage für Mietobjekte aus?

Wie wählen Sie nun die richtige Vorlage für Ihre Mietobjekte aus?

Eine gut gestaltete Vorlage sollte Ihre Vermietungsfinanzen organisieren und die Immobilienverwaltung vereinfachen. Hier sind einige Features, auf die Sie achten sollten:

anpassbare Immobilienfelder*: Passen Sie die Vorlage für Einzelwohnungen, Mehrfamilienhäuser oder ein gesamtes Portfolio an

Nachverfolgung von Mietern und Mietverträgen : Erfassen Sie Mieterdaten, Mietbedingungen, Mietvertragsende und beteiligte Parteien

*miet- und Zahlung Aufzeichnungen: Nachverfolgen Sie monatliche Mieten, Fälligkeitsdaten, gezahlte Mieten und Sicherheit mit übersichtlichen Feldern

Wartungs- und Reparaturprotokolle : Dokumentieren Sie laufende Reparaturen, Wartungspläne und damit verbundene Ausgaben

Vorbereitung für Anhang E : Organisieren Sie Mieteinnahmen, Kosten, Abzüge und Eigentümerschaft Info für eine einfache Steuer-Berichterstellung

Flexibilität für mehrere Bundesstaaten : Passen Sie die Vorlagen für Immobilien in verschiedenen Regionen an, egal ob in West Virginia, Rhode Island, New Hampshire oder New Mexico

felder für Ausgaben und Versicherungen*: Enthalten Abschnitte für Stromrechnungen, Vermieterversicherungen und andere wiederkehrende Ausgaben für die Immobilienverwaltung

*compliance-Hinweise: Fügen Sie Erinnerungen für Hintergrundüberprüfungen, Guthabenprüfungen und angemessene Kündigungsfristen hinzu

Automatisierung-fähige Struktur: Entwickelt für die Verwendung in digitalen tools, um Vermietern und Immobilienverwaltern Zeit zu sparen und Fehler zu reduzieren

Verwalten Sie Ihre Mietobjekte ganz einfach mit ClickUp

Von Mietverträgen und Nachverfolgung bis hin zur Mieterauswahl und Vermarktung – die Verwaltung von Mietobjekten erfordert mehr als eine Tabellenkalkulation und ein gutes Gedächtnis.

Diese kostenlosen Vorlagen für Vermietungsimmobilien bieten Ihnen ein fertiges Toolkit, mit dem Sie Zeit sparen, Vorschriften einhalten und Ihre Vermietungsaktivitäten skalieren können.

Mit den anpassbaren Vorlagen, automatisierungstauglichen Features und tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit von ClickUp organisieren Sie nicht nur Ihr Business, sondern bringen Ihr gesamtes Vermietungsgeschäft auf ein neues Niveau.

Melden Sie sich jetzt bei ClickUp an und nutzen Sie kostenlose Vorlagen für Mietobjekte, um jeden Ihrer Schritte zu optimieren.