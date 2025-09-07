Free Vorlage für Anlage-Portfolios zur Nachverfolgung und Verwaltung Ihrer Vermögenswerte

Investitionen sind ein kluger Schritt zur Sicherung Ihrer finanziellen Zukunft, aber ihre Verwaltung sollte sich nicht wie ein Vollzeitjob anfühlen (es sei denn, es ist tatsächlich so – in diesem Fall ist eine gute Organisation dennoch sehr hilfreich!).

Um Ihre Renditen langfristig zu optimieren und zu verstehen, was funktioniert und was nicht, ist es unerlässlich, den Überblick über Ihre Investitionen zu behalten. Diese Gewohnheit hilft Ihnen nicht nur, Ihre Ersparnisse zu erhöhen und Ihre Schulden zu reduzieren, sondern sorgt auch für Seelenfrieden. Wenn Sie finanziell gut vorbereitet sind, können Sie alle Herausforderungen meistern, die das Leben für Sie bereithält.

Vorlagen für Anlageportfolios sind dafür bestens geeignet. Diese tools erleichtern es Ihnen, Ihre Finanzen zu organisieren, Ihre Anlageperformance zu überwachen und Ihr Portfolio zu diversifizieren.

In diesem Artikel haben wir die nützlichsten Vorlagen und Portfolio-Tracker zusammengestellt.

👀 Wussten Sie schon? Diversifizierung kann das Risiko des Portfolios senken, ohne die Rendite zu beeinträchtigen – Studien zeigen, dass die Aufnahme nicht korrelierter Vermögenswerte in ein Portfolio die Gesamtvolatilität senken und gleichzeitig die erwarteten Renditen aufrechterhalten kann, ein Grundprinzip der Modernen Portfoliotheorie.

Was ist eine Vorlage für ein Anlage-Portfolio?

eine Vorlage für ein Anlageportfolio ist ein strukturiertes tool, das Privatanlegern, Finanzberatern und Fachleuten dabei hilft, einen Bereich persönlicher Anlagen zu verfolgen, zu verwalten und zu analysieren. Dazu gehören Aktien, Anleihen, Immobilien und Investmentfonds. *

Betrachten Sie es als Ihr Investment-Dashboard, das Ihnen einen klaren Überblick über Ihr aktuelles Portfolio, dessen Performance und wie es Ihr finanzielles Ziel unterstützt, bietet.

Diese Vorlagen liegen in der Regel in Form von Formularen (wie Google Tabellen oder Microsoft Excel) oder Dashboards vor und kombinieren Schlüssel-Datenpunkte wie Kaufpreis, aktueller Preis, aktueller Marktwert und Gewinn/Verlust, um aktuelle Informationen und wertvolle Einblicke zu liefern.

Das können Sie mit einer Vorlage für ein Anlage-Portfolio zu erledigen: Protokollieren Sie alle Vermögenswerte in Ihrem Portfolio, einschließlich Details wie Transaktionsdatum, Wert und Kategorie

Verwenden Sie interaktive Diagramme und Balkendiagramme, um die Performance Ihres Portfolios und Verlaufsdaten zu visualisieren

Identifizieren Sie das Risikoniveau Ihrer Bestände, um Strategien zum Risikomanagement Ihres Portfolios zu unterstützen

Definieren Sie kurz-, mittel- und langfristige Anlageziele wie Ruhestand oder Eigentümerschaft (entdecken Sie hier reale Beispiele für Anlageziele für 1, 5 und 10 Jahre

Treffen Sie intelligentere Entscheidungen mit Echtzeitdaten, die Ihnen helfen, potenzielle Investitionsmöglichkeiten auf dem aktuellen Markt zu nutzen

Egal, ob Sie Anfänger oder erfahrener Investor sind, mit einem robusten Investment-Tracker können Sie Ihre Investitionsentwicklung überwachen, umfassende Analysen durchführen und fundierte Entscheidungen treffen – alles an einem Ort.

Die besten Vorlagen für Anlage-Portfolio

Hier sind die besten Vorlagen für Anlage-Portfolios, um finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen:

1. ClickUp-Vorlage für das Portfolio-Management

Free Vorlage erhalten Richten Sie Projekte aus, führen Sie Nachverfolgung des Fortschritts und halten Sie die Beteiligten mit der ClickUp-Vorlage für das Portfolio-Management auf dem Laufenden

Die ClickUp-Vorlage für das Portfoliomanagement ist ein umfassendes tool, das entwickelt wurde, um das effiziente Portfoliomanagement für Einzelpersonen und Teams zu vereinfachen, die mehrere Investitionen unter einen Hut bringen müssen. Es zentralisiert alles in einem dynamischen Arbeitsbereich, wenn Sie Ihre Aktien, Vermögenswerte und organisatorischen Aufgaben verwalten.

Mit Features wie Echtzeitdaten, benutzerdefinierten Ansichten und automatisierter Nachverfolgung können Sie die Performance Ihres Portfolios genauer im Blick behalten, Ressourcen sinnvoll zuweisen und Projekte an strategischen Finanzzielen ausrichten. Das ist besonders nützlich für diejenigen, die komplexe Anlageportfolios verwalten möchten, ohne dabei Termine, Budgets oder Prioritäten aus den Augen zu verlieren.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Verfolgen Sie Projektphasen übersichtlich mit 16 benutzerdefinierten Status (wie „Neu“, „In Bearbeitung“, „Risikobehaftet“, „Abgeschlossen“)

Überwachen Sie Ausgaben, Teamzuweisungen, geschätzte Kosten und Fortschritt mit Benutzerdefinierten Feldern

Analysieren Sie Daten schnell mit integrierten interaktiven Diagrammen und Balkendiagrammen

Organisieren Sie Ihre Arbeit mit benutzerdefinierten Ansichten, darunter die Portfolio-Masterliste, SOPs und eine Einführungsanleitung

Visualisieren Sie Zeitleisten und Meilensteine mit Gantt-Diagrammen und

Verwenden Sie ClickUp-Dashboards , um den Fortschritt all Ihrer Investitionen in einer komfortablen Ansicht an einem Ort zu verfolgen

Erfassen und verknüpfen Sie die für jede Aufgabe im Anlage-Portfolio aufgewendete Zeit mit ClickUp Zeiterfassung und überwachen Sie die Ressourcenzuweisung, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen

🔑 Ideal für: Organisation und Verwaltung von Vermögenswerten mit einem strukturierten, datengestützten Ansatz.

👀 Wussten Sie schon? Die Begriffe „Bullenmarkt” und „Bärenmarkt” stammen vermutlich aus dem Kalifornien des 19. Jahrhunderts, wo Stier- und Bärenkämpfe eine Form der Unterhaltung waren. Bei diesen Kämpfen griffen die Stiere mit ihren Hörnern nach oben, während die Bären nach unten schlugen.

2. ClickUp-Vorlage für Investitionsvereinbarungen

Free Vorlage erhalten Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für Investitionsvereinbarungen, um Investitionsbedingungen klar zu organisieren und spätere Unklarheiten zu vermeiden

Möchten Sie Ihre persönlichen Investitionen etwas besser organisieren? Die ClickUp-Vorlage für Investitionsvereinbarungen hilft Ihnen dabei. Egal, ob Sie Unternehmer, Gründer eines Start-ups oder Einzelinvestor sind – mit dieser Vorlage können Sie ganz einfach Bedingungen, Verantwortlichkeiten und erwartete Renditen an einem Ort festhalten.

Dies ist besonders praktisch für das Risikomanagement und die Einhaltung gesetzlicher Schaltflächen, damit alles langfristig auf Schaltfläche bleibt.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Führen Sie die Nachverfolgung von Kaufpreisen, Vertragsfortschritten und Verhandlungen mit benutzerdefinierten Status und Feldern durch

Planen Sie flexibel mit verschiedenen Dokumenten-Ansichten wie Gantt-Ansicht, Kalender und Listenansicht

Halten Sie Ihre Mitarbeiter mit Echtzeit-Benachrichtigungen und Kommentaren auf dem Laufenden

Gliedern Sie Vertragskomponenten (z. B. Klauseln, Unterschriften) mithilfe von Ordnern und Unteraufgaben mit ClickUp Aufgaben auf

Erstellen Sie in ClickUp Dokument detaillierte Berichte über den Status von Vereinbarungen und Verantwortlichkeiten im Zeitverlauf

🔑 Ideal für: Transparente und einfache Erstellung und Verwaltung von Investitionsvereinbarungen.

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie neu in der Welt der Investitionen sind, kann Ihnen das Buch „Psychology of Money“ dabei helfen , die Verhaltensweisen hinter intelligenten Finanzentscheidungen zu verstehen – bevor Sie Ihren nächsten Vertrag unterzeichnen.

3. ClickUp-Vorlage für das Projektmanagement-Portfolio

Kostenlose Vorlage erhalten Behalten Sie den Überblick über mehrere Projekte und verschaffen Sie sich mit der ClickUp-Vorlage für das Projektmanagement-Portfolio vollständige Sichtbarkeit über alle Teams hinweg

Sie jonglieren mit mehreren Projekten gleichzeitig? Die ClickUp-Vorlage für das Projektmanagement-Portfolio sorgt dafür, dass alles übersichtlich bleibt. Sie vereint alle Ihre Projekte – Marketing, Produktentwicklung, Betrieb – unter einem Dach, sodass Sie den Fortschritt nachverfolgen und Ihre Ziele mühelos erreichen können.

Diese Vorlage bietet Echtzeit-Zusammenarbeit, benutzerdefinierte Workflows und umfassende Sichtbarkeit, damit Sie schneller vorankommen, ohne etwas zu übersehen.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Zeigen Sie den Fortschritt des Projekts auf einen Blick mit 6 benutzerdefinierten Status (z. B. „Nicht begonnen“, „In Bearbeitung“, „Abgeschlossen“ und mehr)

Führen Sie die Nachverfolgung von Lieferterminen, Projektphasen, Budgets, Prioritäten und Stakeholdern mit benutzerdefinierten Feldern durch

Konsolidieren Sie Projekt-Daten und gewinnen Sie Echtzeit-Einblicke mithilfe von Dashboards im Portfolio-Stil

Passen Sie die Sichtbarkeit mit Ansichten wie der Portfolio-Liste, der Zeitleiste, der Workload-Ansicht und dem Kanban-Board an

Verwalten Sie Meilensteine und Fristen mühelos mit Gantt-Diagrammen und Kalender-Ansichten

Lösen Sie mit ClickUp Automatisierung automatisch Aktionen aus – wie die Aktualisierung von Aufgabe-Status, die Zuweisung von Teammitgliedern, das Versenden von Benachrichtigungen oder die Zeiterfassung –, basierend auf bestimmten Ereignissen wie Statusänderungen

🔑 Ideal für: Die Überwachung mehrerer Projekte mit hoher Sichtbarkeit und Kontrolle.

Sehen Sie sich eine Einführung in die Verwendung der Vorlage für das Portfolio des Projektmanagements an:

4. ClickUp-Vorlage für die Vermögensverwaltung

Free Vorlage erhalten Erlangen Sie mit der ClickUp-Vorlage für die Vermögensverwaltung die vollständige Kontrolle über Ihre Vermögenswerte, vom Lagerbestand bis zur Ausrüstung, und das alles an einem Ort

Die ClickUp-Vorlage für die Vermögensverwaltung ist ein zentralisiertes Tool für Geschäfte, die ihre physischen oder digitalen Vermögenswerte effektiver nachverfolgen, verwalten und pflegen möchten. Mit dieser Vorlage können Sie ganz einfach feststellen, welche physischen Vermögenswerte Sie besitzen, wo sie sich befinden und in welcher Bedingung sie sich befinden. Sie können diese Vorlage auch für digitale Vermögenswerte wie NFTs oder Kryptowährungen benutzerdefiniert anpassen.

Sie erhalten Felder für alle wichtigen Details zu Ihren Vermögenswerten sowie Ansichten zur Nachverfolgung von Kosten und Reparaturen. Das ist eine große Hilfe, um die Nutzung Ihrer Vermögenswerte zu optimieren und Verschwendung zu reduzieren.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Erfassen Sie die Bedingungen Ihrer Vermögenswerte mit den 5 benutzerdefinierten Status „Abgeschlossen“, „Funktionsfähig“, „Kauf“, „Reparatur“ und „Verkauf“

Erfassen Sie Anlagetyp, Seriennummer, Wert, Hersteller und mehr mit Benutzerdefinierten Feldern

Fokussieren Sie sich auf die Nachverfolgung mit vorgefertigten Ansichten, darunter dem Reparaturkalender, der Reparaturkostenliste und der Reparaturkostentabelle

Ermöglichen Sie eine erweiterte Überwachung mit Projektmanagement-tools wie Zeiterfassung, Tag und Abhängigkeit-Warnungen

Arbeiten Sie nahtlos zusammen durch gemeinsame Aufgaben, Kommentare und Mitarbeiter-Funktionen

Laden Sie Team-Mitglieder oder Gäste zur Zusammenarbeit ein und aktualisieren Sie Vermögensinformationen in Echtzeit mit ClickUp Dokument

🔑 Ideal für: Die übersichtliche und effiziente Nachverfolgung der Nutzung, Reparaturen und Lebenszyklen von Vermögenswerten.

5. ClickUp-Vorlage zur Vermögensnachverfolgung

Free Vorlage erhalten Behalten Sie mit der ClickUp-Vorlage zur Vermögensverfolgung, die zur Vereinfachung der physischen und digitalen Nachverfolgung entwickelt wurde, die Registerkarte über jedes Vermögen

Wenn Ihre Vermögensverfolgung durch die Maschen fällt, behebt diese Vorlage das Problem schnell. Die ClickUp-Vorlage zur Vermögensverfolgung wurde für Inventar, Ausrüstung und digitale Vermögenswerte entwickelt und hilft Ihnen, jede Phase vom Kauf bis zur Ausmusterung zu verwalten.

Mit automatisierungfähigen Feldern und einfachen Ansichten bleiben Sie organisiert und auf dem neuesten Stand, ohne alte Tabellenkalkulationen durchforsten zu müssen.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Spiegeln Sie verschiedene Phasen der Vermögensverfolgung wider, von der Neuanschaffung bis zur Veräußerung, mit benutzerdefinierten Status

Führen Sie die Nachverfolgung von Compliance- und Budgetierungsanforderungen mithilfe benutzerdefinierter Felder wie „Prüfungsjahr“ und „Gesamtwert“ durch

Verwenden Sie die Tabelle Ansicht für benutzerdefinierte Vermögensberichte

Weisen Sie Aufgaben im Zusammenhang mit der Population der Vorlage zur Vermögensverfolgung zu und verfolgen Sie diese.

Als Auslöser für Workflows oder zur Benachrichtigung von Stakeholdern über Aktualisierungen mit den integrierten ClickUp-Automatisierungen verwenden

Verwalten Sie vermögensbezogene Arbeit effizient mit Features zur Zeiterfassung und Aufgabe

Führen Sie revisionsfähige Aufzeichnungen, um die Datenkonsistenz zu gewährleisten, insbesondere bei Bestandsbewertungen

🔑 Ideal für: Die vollständige und genaue Erfassung und Prüfung von Vermögenswerten über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg.

6. ClickUp-Vorlage für das Finanzmanagement

Free Vorlage erhalten Planen, verfolgen und verwalten Sie Ihre Finanzen stressfrei mit der ClickUp-Vorlage für das Finanzmanagement

Budgets, Ausgaben, Planung – mit der ClickUp-Vorlage für das Finanzmanagement wird alles einfacher. Ganz gleich, ob Sie geschäftliche Finanzen oder private Konten verwalten, diese Vorlage bietet Ihnen einen zentralen Ort, an dem Sie jeden Dollar in Bezug auf Nachverfolgung, Plan und Überwachung vereinen können.

Mit diesem Rahmenwerk können Sie Ziele einstellen, Teamressourcen verwalten und gesündere Finanzgewohnheiten entwickeln, ohne sich in unzusammenhängenden tools zu verlieren.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Überwachen Sie die Phase jeder finanziellen Aufgabe mit 28 benutzerdefinierten Status, darunter „Zu erledigen“, „Unterzeichnet“, „In Bearbeitung“ und „Genehmigt“

Organisieren Sie Budgetkategorien, finanzielle Ziele und Cashflow-Daten mithilfe von Benutzerdefinierten Feldern

Weisen Sie ClickUp-Ziele Budgets oder Aufgaben zu und führen Sie automatisch eine Nachverfolgung durch, um zu ermitteln, wie nah Sie daran sind, diese zu erreichen

Erhalten Sie Echtzeit-Sichtbarkeit in Ihre Finanzen durch benutzerdefinierte Ansichten wie Liste und Kalender

Verknüpfen Sie mit ClickUp Abhängigkeiten verwandte Finanzaufgaben wie Genehmigungen, Budgetüberprüfungen und Ausgabenverfolgung, um Finanzprozesse in der richtigen Reihenfolge zu verwalten

🔑 Ideal für: Verwaltung von Finanzen, Budgets und Prognosen in einem zentralen Workspace.

7. ClickUp-Vorlage für die Checkliste zur Altersvorsorge

Vorlage kostenlos erhalten Bereiten Sie sich mit der ClickUp-Checkliste für die Altersvorsorge, die Sie Schritt für Schritt durch Ihren Plan führt, zuversichtlich auf die Zukunft vor

Die ClickUp-Vorlage für die Checkliste zur Altersvorsorge ist eine detaillierte Planungsressource für alle, die sich auf einen sicheren und kostenlosen Ruhestand vorbereiten möchten. Sie verwandelt den oft überwältigenden Prozess der Altersvorsorge in einen strukturierten, überschaubaren und ziel-gesteuerten Workflow.

Von Einkommensprognosen und Sparziele bis hin zur Gesundheitsplanung und Anpassung des Lebensstils – diese Vorlage sorgt dafür, dass jeder wichtiger Schritt klar und präzise auf dem Konto berücksichtigt wird. Sie wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, Ihre Altersvorsorge an einem Ort zu planen, zu handeln und zu überprüfen.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Berechnen und kategorisieren Sie erwartete Einnahmen, Ausgaben und Sparbedürfnisse mithilfe von Benutzerdefinierten Feldern

Legen Sie Ihre Ziele fest und dokumentieren Sie Ihren Ruhestand direkt in ClickUp Docs, um alle Ihre Notizen und Ressourcen übersichtlich zu organisieren

Visualisieren Sie Zeitleisten mit benutzerdefinierten Ansichten, darunter Liste, Kalender, Gantt und Workload

Richten Sie Automatisierungen ein, um Erinnerungen als Auslöser zu verwenden, Status zu aktualisieren oder Sie zu benachrichtigen, wenn Aufgaben fällig oder fertiggestellt sind

Planen Sie mit ClickUp Recurring Tasks regelmäßige Überprüfungen Ihres Altersvorsorgeplans, Ihres Budgets oder Ihrer Anlageperformance

Überwachen Sie sowohl kurz- als auch langfristige finanzielle und persönliche Ziele umfassend

🔑 Ideal für: Planung des Ruhestands mit einer übersichtlichen und umsetzbaren Checkliste.

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie eine Vorlage für Ihr Portfolio oder eine Tabelle für Ihre Altersvorsorge verwenden, sollten Sie nicht nur Ihre aktuelle Nachverfolgung durchführen, sondern auch zukünftige Beiträge und geschätzte Renditen einbeziehen. So können Sie besser einschätzen, ob Sie auf dem richtigen Weg sind, um Ihr Ruhestandsziel zu Meeting, und Ihre Strategie bei Bedarf frühzeitig anpassen.

8. ClickUp-Vorlage für das persönliche Budget

Free Vorlage erhalten Erreichen Sie Ihre finanziellen Ziele mit der ClickUp-Vorlage für persönliche Budgets, einem einfachen tool zur Verwaltung von Einnahmen, Ausgaben und Ersparnissen

Wer würde sich nicht eine unkomplizierte Möglichkeit wünschen, sein Geld zu verwalten? Diese Vorlage bietet Ihnen genau das. Die ClickUp-Vorlage für persönliche Budgets schlüsselt Ihre Ausgaben, Einnahmen und Ersparnisse in einer Makroansicht auf. Sie eignet sich perfekt für die tägliche Budgetplanung oder langfristige Planung, hilft Ihnen, sich auf Ihre finanziellen Ziele zu konzentrieren, und fördert gute Ausgabegewohnheiten.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Kategorisieren Sie Einkommen, Ersparnisse, Notwendigkeiten, frei verfügbare Ausgaben und Schuldenzahlungen mit Benutzerdefinierten Feldern

Überwachen Sie den Cash Flow und halten Sie sich mit dem vorgefertigten Layout an Ihre monatlichen oder wöchentlichen Einzelziele

Beurteilen Sie die finanzielle Gesundheit auf einen Blick mit visuellen Dashboards und Analysen

Verfolgen Sie Aufgaben wie Zahlung, Zielbeiträge und Spar-Meilensteine mit benutzerdefinierten Status

Passen Sie Ihre Budgetierungsstrategien anhand Ihrer sich ändernden Lebensumstände oder Ziele mithilfe editierbarer Workflows an

Organisieren Sie Fälligkeitsdaten, erhalten Sie intelligente Erinnerungen und planen Sie Budgetüberprüfungen automatisch mit dem ClickUp AI-Kalender , um Ihr finanzielles Ziel mit weniger manuellen Aufwand zu erreichen.

🔑 Ideal für: Aufbau nachhaltiger Budgetierungsgewohnheiten und Verwaltung persönlicher Finanzen.

9. Finanz-Portfolio-Vorlage von CFI

Die Portfolio-Vorlage des Corporate Finance Institute (CFI) ist ein spezielles Excel-tool, das Finanzfachleuten und Studenten dabei hilft, das Portfolio-Risiko durch Beta-Berechnungen zu analysieren. Es ist besonders nützlich für diejenigen, die das Capital Asset Pricing Model (CAPM) anwenden, um die Volatilität einzelner Sicherheitspapiere oder ganzer Portfolios im Verhältnis zum Markt zu bewerten.

Diese Vorlage vereinfacht die Berechnung von Beta-Koeffizienten, indem sie es Benutzern ermöglicht, historische Kursdaten einzugeben und Beta-Werte zu erhalten, die die Sensitivität der Renditen einer Sicherheit gegenüber Marktbewegungen angeben.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Verwenden Sie ein vorgefertigtes Excel-Framework zur Berechnung von Beta-Koeffizienten anhand von Verlaufsdaten

Wenden Sie das Capital Asset Pricing Model (CAPM) ganz einfach an

Bewerten Sie die Volatilität und das systematische Risiko einzelner Sicherheitspapiere

Vergleichen Sie die Risikoprofile verschiedener Anlagen innerhalb eines Portfolios

Nutzen Sie dieses tool für Bildungszwecke und professionelle Finanzanalysen

Optimieren Sie Risikobewertungsprozesse im Portfolio-Management

🔑 Ideal für: Berechnung und Interpretation von Beta-Werten zur Bewertung des Portfolio-Risikos.

10. Tabellenkalkulations-Vorlage für die Verfolgung von Anlage-Portfolios von Zeilen

über Zeilen

Diese Vorlage wurde für moderne Anleger entwickelt, die Echtzeit-Updates wünschen, ohne den ganzen Tag Nummern eingeben zu müssen. Die Vorlage für die Verwaltung von Anlageportfolios in Tabellenkalkulationen synchronisiert sich mit Live-Daten, um Aktien, ETFs und Kryptowährungen mühelos zu verfolgen. Mit Diagrammen, übersichtlichen Grafiken und Integrationsoptionen ist sie ideal für alle, die sich ein smarteres, automatisiertes Investment-Dashboard wünschen.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Integrieren Sie Echtzeitdaten, um die Vermögenspreise automatisch zu aktualisieren

Analysieren Sie die Performance mit Gewinn- und Verlust-Diagrammen und Aufschlüsselungen der Vermögensallokation

Betten Sie Live-Diagramme und Tabellen in externe Dokumente und Plattformen ein

Führen Sie eine Nachverfolgung im Bereich von Vermögenswerten durch, darunter Aktien, ETFs und Kryptowährungen

Passen Sie das Setup an Ihre persönlichen Präferenzen zur Anlageverfolgung an

🔑 Ideal für: Nachverfolgung und Analyse von Investitionen mit einer automatisierten Echtzeit-Tabelle.

11. Excel-Vorlage für die Anlageverfolgung von Vertex42

über Vertex42

Suchen Sie nach einer einfachen und effizienten Möglichkeit, Ihre Anlagekonten zu überwachen? Die Excel-Vorlage für die Anlageverfolgung verfolgt Ihre Anlagen und berechnet Ihre Renditen mit XIRR – ohne dass Sie dafür komplexe Formeln benötigen. Sie geben Ihre Beträge und Werte ein und erhalten einen klaren Überblick über die Entwicklung Ihres Portfolios im Zeitverlauf.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Vergleichen Sie den Wert oder die Gesamtrendite verschiedener Anlagen

Genießen Sie ein benutzerfreundliches Design, das sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Anleger geeignet ist

Passen Sie die Excel-Budget-Vorlage an Ihre individuellen Anforderungen zur Investitionsnachverfolgung an

🔑 Ideal für: Überwachung der Anlageperformance mit einem einfachen, Excel-basierten Tracker.

Was macht eine gute Vorlage für ein Portfolio aus?

Wenn Sie bis hierher gelesen haben, fragen Sie sich vielleicht, welche Vorlage für Ihr Portfolio für Sie am besten geeignet ist?

Eine effektive Vorlage für Ihr Portfolio ist ein umfassendes tool für Privatanleger, Finanzberater und Fachleute, die ihre Portfolios effizient verwalten möchten.

Zu den Schlüssel-Features, die eine hochwertige Vorlage auszeichnen, gehören:

verfolgen Sie alle Ihre Vermögenswerte an einem Ort: Erfassen Sie alles von Aktien und Anleihen bis hin zu Investmentfonds und Immobilien, einschließlich Kaufpreis, aktueller Wert und ErwerbsdatumHalten Sie es einfach und übersichtlich: Wählen Sie ein Layout, das einfach zu navigieren und benutzerdefiniert ist – ohne komplexe Formeln oder unübersichtliche Designs, die Sie behindernPassen Sie es an Ihre Anlageziele an: unabhängig davon, ob Sie sich auf langfristiges Wachstum, schnelle Renditen oder Diversifizierung konzentrieren, sollte die Vorlage flexibel an Ihre Strategie angepasst werden können. Verwenden Sie konsistente Dateneingaben: Halten Sie sich an standardisierte Felder wie Transaktionsdatum, Vermögensart und Marktwert, um die Nachverfolgung und Berichterstellung nahtlos zu gestalten. Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche: Anstatt sich in Nummern zu verlieren, wählen Sie eine Vorlage, mit der Sie Trends erkennen, schwache Performer markieren und die Performance Ihres Portfolios optimieren können

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Finanzen und Investitionen mit ClickUp!

Die Verwaltung Ihrer Finanzen muss nicht kompliziert sein. Von der Budgetierung der täglichen Ausgaben über den Plan für den Ruhestand bis hin zum Ausbau Ihres Portfolios – Klarheit entsteht durch das richtige System.

ClickUp bietet Ihnen genau dieses System – es kombiniert leistungsstarke Automatisierung, Echtzeit-Nachverfolgung und anpassbare Vorlagen, um jeden Aspekt Ihres Finanzlebens zu optimieren. Sie können Ausgaben visualisieren, die Portfolio-Performance verfolgen, langfristige Ziele festlegen und alles an einem Ort organisieren.

