die 11 besten Workspace-Tools für 2025

Jeder Manager kennt das: Ein Team-Mitglied verlässt das Unternehmen und plötzlich geht auch der Kontext hinter der Hälfte Ihrer Projekte verloren.

Warum wurde diese Frist in dieser Einstellung vorgenommen? Was ist der aktuelle Stand bei dem Anruf des Lieferanten? Wo sind die Dateien, die sie versprochen haben zu freigeben?

Wenn die Arbeit Ihres Teams eher in den Köpfen der Mitarbeiter als in gemeinsamen Räumen stattfindet, sollten Sie Arbeitsbereichssoftware ausprobieren. In diesem Blogbeitrag haben wir 11 der besten tools zusammengestellt, mit denen Sie nach dem Sturm wieder Ruhe einkehren lassen können. ⚒️

Die besten Workspace-Softwareprogramme auf einen Blick

Hier finden Sie eine Übersicht aller kostenlosen Projektmanagement-Softwareprogramme. 📊

Tool Am besten geeignet für Beste Features Preise ClickUp Anpassbarer All-in-One-Arbeitsbereich für Teams Teamgröße: Ideal für Design-, Marketing- und Agenturteams, die mehrere Client-Projekte verwalten Aufgaben, KI-Unterstützung (ClickUp Brain), Dokumente, Wissensmanagement, Dashboards Für immer kostenlos; Anpassungen für Unternehmen verfügbar Google Workspace Einheitliche Kommunikation innerhalb des Office 365-Ökosystems Teamgröße: Ideal für Projektmanager und mittelständische Agenturen Echtzeit-Zusammenarbeit in Dokumenten/Sheets, KI Gems-Chatbots mit Gemini-Technologie Ab 8,40 $/Monat pro Benutzer Microsoft Teams Einheitliche Kommunikation innerhalb des Office 365-Ökosystems Teamgröße: Ideal für Projektmanager und mittelständische Agenturen Copilot KI für Live-Protokolle von Meetings, Zusammenfassungen und die Generierung von Aufgaben Free; ab 9,99 $/Monat pro Benutzer Basecamp Einfaches, client-freundliches Projekt-ManagementTeam: Ideal für kleine bis mittelgroße Agenturen und Beratungsunternehmen Client-Zugang, Hill-Diagramme, Message Boards, Berichte, Zu erledigen-Nachverfolgung Free; ab 15 $/Monat pro Benutzer Trello Intuitive Nachverfolgung von Aufgaben im Kanban-Stil Teamgröße: Ideal für Freiberufler und kreative Mitarbeiter Kanban-Boards, Kartenhüllen, Slide Power-Up, Zeitleistenansicht Free; ab 6 $/Monat pro Benutzer Wrike Strukturierte Projekt-Portfolios mit Gantt und Berichterstellung Teamgröße: Ideal für kleine Unternehmen und Freiberufler Gantt-Diagramme mit Abhängigkeiten, Ressourcen- und Budget-Nachverfolgung Kostenlos; ab 10 $/Monat pro Benutzer Zoho Projekte* Erschwingliches Projektmanagement mit vollem Funktionsumfang Teamgröße: Ideal für kleine bis mittelgroße Agenturen, die ihre Lieferkapazitäten ausbauen möchten Aufgabe-Abhängigkeiten, Ressourcenmanagement, Kunden-/Lieferantenportale Free; ab 5 $/Monat pro Benutzer Airtable Erstellen Sie flexible, datengesteuerte Apps mit visueller Vielfalt Teamgröße: Ideal für Teams, die eine datenbankähnliche Kontrolle benötigen Relationale Tabellen, Interface-Designer, Automatisierung Kostenlos; ab 20 $/Monat pro Benutzer Coda Doc-as-App-Workflow mit interaktiven Blöcken Teamgröße: Ideal für Strategieteams, Knowledge Ops und hybride Teams Interaktive Tabellen, Pakete, Automatisierungen, Meeting- und Produktivität-Vorlagen Free; ab 12 $/Monat pro Benutzer ProofHub Umfassende Projekt-Steuerung und Prüfung Teamgröße: Ideal für interne Kommunikations-, Schulungs- und Kreativ-Review-Teams Prüfung-Tools, integriertes chatten, rollenbasierter Zugriff Free; ab 50 $/Monat Zoom Hybride Teams, die nahtlose Video-, KI- und asynchrone Tools benötigen Teamgröße: Ideal für verteilte Teams in Unternehmen, die regelmäßig Meetings abhalten HD-Video, Breakout-Räume, KI-Assistent, Whiteboards Kostenlos; ab 16,99 $/Monat pro Benutzer

Worauf sollten Sie bei einer Workspace-Software achten?

Hier sind einige unverzichtbare Features, die ein Workspace-Tool für Ihre digitale Transformationsstrategie effektiv machen:

Echtzeit-Zusammenarbeit und -Kommunikation: Unterstützt Instant-Chatten, Video-Konferenzen, Anmerkungen und gemeinsame Live-Bearbeitung

*einheitliche Verwaltung von Aufgaben, Dateien und Workflow: Kombiniert die Nachverfolgung von Aufgaben, das Freigeben von Dateien, Kommentare, Genehmigungen und Projektboards in einer einzigen Oberfläche

*automatisierung und KI-Features: Übernimmt Routineaufgaben und nutzt KI, um Inhalt zusammenzufassen, Erinnerungen zu erstellen oder Daten zu analysieren

Mehrere visuelle Ansichten: Bietet verschiedene Möglichkeiten, Ihre Arbeit anzuzeigen, z. B. Kanban-Boards, Kalender, Zeitleisten und Gantt-Diagramme

Integrationen und Erweiterbarkeit: Lässt sich mit vorhandenen Tools in Ihrem Arbeitsbereich verbinden und bietet eine API für benutzerdefinierte Workflows

*sicherheit und Verwaltungskontrollen: Bietet robuste Benutzerberechtigungen, Verschlüsselung, SSO, das unterstützen kann, Compliance-Tools, um den Datenzugriff über verteilte Teams hinweg sicher zu verwalten

🔍 Wussten Sie schon? Laut Mark Kozak-Hollands Buch „The History of Project Management“ (Die Geschichte des Projektmanagements) wurden bei historischen Projekten, von antiken Bauwerken bis hin zu imperiumsweiten Initiativen, viele der gleichen Prinzipien angewendet, die wir heute verwenden: Projektförderung, definierte Teams und strukturierte Prozesse.

Die beste Software für den Workspace

Hier sind unsere Empfehlungen für die beste Workspace-Software. 👇

1. ClickUp (Am besten geeignet für anpassbare All-in-One-Arbeitsbereiche für Teams)

Erstellen Sie den Workspace Ihres Teams in ClickUp Erstellen Sie Ihren benutzerdefinierten Arbeitsbereich in ClickUp

Die heutige Arbeit ist kaputt.

Unsere Projekte, unser Wissen und unsere Kommunikation sind über unzusammenhängende tools verstreut, die uns ausbremsen.

Die Projektmanagement-Software ClickUp löst dieses Problem mit einer Alles-App für die Arbeit, die Projekte, Wissen und Chat an einem Ort vereint – alles unterstützt durch KI, die Ihnen hilft, schneller und smarter zu arbeiten.

Teilen Sie Ihre Arbeit mit ClickUp Aufgaben auf

Mit ClickUp Aufgaben wird Planung zur Umsetzung. Diese Bausteine dienen als Schritte, die Ihren Teams helfen, zu erkennen, was zu erledigen ist, wann und von wem.

Fügen Sie Abhängigkeiten zu ClickUp-Aufgaben hinzu, um die richtige Reihenfolge für Ihre Arbeit festzulegen

Angenommen, Sie leiten eine Produkteinführung. Erstellen Sie eine Aufgabe für „Launch Landing Page“ und unterteilen Sie diese dann in Unteraufgaben für Texterstellung, Design, Entwicklungsintegration, Tests und Go-Live. Jede Aufgabe hat einen eigenen Mitarbeiter, eine eigene Frist und eigene Abhängigkeiten.

Möchten Sie Ihren Workflow anpassen? Fügen Sie ClickUp-Benutzerdefinierte Felder hinzu, um beispielsweise den Kanaltyp, die Region oder den Asset-Typ nachzuverfolgen. Außerdem können Sie in ClickUp benutzerdefinierte Aufgabenstatus verwenden, um die Arbeitsweise Ihres Teams widerzuspiegeln, z. B. „In rechtlicher Prüfung“ oder „Von der Entwicklung blockiert“

Arbeit smarter mit ClickUp Brain

Jetzt wird Ihr Workspace wirklich leistungsstark.

ClickUp Brain ist Ihr integrierter KI-Assistent, der in jeden Bereich Ihres Arbeitsbereichs eingebunden ist.

Fragen Sie ClickUp Brain alles rund um Ihren Arbeitsbereich und erhalten Sie sofort umsetzbare Antworten

Benötigen Sie Hilfe beim Verfassen von Aufgabenbeschreibungen oder beim Zusammenfassen von Updates? Verwenden Sie ClickUp Brain, um nächste Schritte zu generieren, Fortschritte zusammenzufassen oder sogar Ihren Kalender basierend auf der Workload automatisch zu blockieren.

Versuchen Sie, nach einer Woche Urlaub den Anschluss wiederzufinden? Fragen Sie einfach: Was hat sich letzte Woche im Onboarding-Projekt geändert? Oder welche Aufgaben sind bei der Neugestaltung der Website überfällig?

ClickUp Brain durchsucht Ihren gesamten Arbeitsbereich, einschließlich Kommentaren, Aktualisierungen, Dokumenten, Chats und Zeitleisten, um Ihnen klare, umsetzbare Antworten zu liefern. Sie können sogar Aufgaben einfügen, verknüpfte Dokumente verlinken und mithilfe von KI automatisch Bildkonzepte oder Kampagnen generieren.

Verwandeln Sie Ideen in Wissen mit ClickUp-Dokument

Sobald die Aufgaben in Gang gekommen sind und Ihr Team aufeinander abgestimmt ist, besteht die nächste Herausforderung darin, herauszufinden, wo all das Wissen hingeht.

In ClickUp Docs kann Ihr Team Wikis erstellen, SOPs bearbeiten und in Echtzeit zusammenarbeiten, egal ob es sich um Produktspezifikationen, Checklisten oder Launch-Pläne handelt.

Fügen Sie Checklisten und umfangreiche Format-Elemente in ClickUp-Dokumente hinzu

Nehmen wir an, Ihr Team arbeitet an der zuvor erwähnten Aufgabe „Landing Page“. Sie erstellen direkt innerhalb der Aufgabe ein Dokument, um einen Entwurf zu verfassen. Das Marketing-Team übernimmt die Bearbeitung, die Produktabteilung hinterlässt Kommentare und die Rechtsabteilung erteilt die endgültige Freigabe – alles an einem Ort.

Nun ist es eine Sache, ein Dokument zu erstellen. Eine andere Sache ist es, sicherzustellen, dass es auch in sechs Monaten noch organisiert, zugänglich und nutzbar ist.

Hier kommt das ClickUp-Wissensmanagementsystem ins Spiel. Jedes Dokument, das Ihr Team erstellt, wird automatisch im Docs Hub indexiert, einem zentralen Ort, an dem Sie Dokumente nach Ordnern organisieren, nach Themen mit Tags versehen und den Zugriff mit erweiterten Berechtigungen steuern können.

Visualisieren Sie den Fortschritt mit ClickUp Dashboards

Wenn Ihr Projekt an Fahrt gewinnt, verschaffen Ihnen die ClickUp-Dashboards die Sichtbarkeit, damit Sie immer auf dem Laufenden bleiben. Mit dieser All-in-One-Software können Sie benutzerdefinierte Dashboards mit visuellen Karten für Aufgabe-Status, Sprint-Geschwindigkeit, Zeiterfassung, Ziele, Burndown-Diagramme und vieles mehr erstellen.

Überwachen Sie jede Aufgabe, jede Frist und die Workload Ihres Teams in Echtzeit mit ClickUp Dashboards

Nehmen wir zum Beispiel an, Sie planen eine Produkteinführung im dritten Quartal. Richten Sie ein Dashboard mit einem Widget für die Arbeitsauslastung ein, um zu überprüfen, ob Design oder Entwicklung überlastet sind, einem Burndown-Diagramm, um den Fortschritt der Aufgaben zu verfolgen, einem Ziel-Tracker, der mit den Meilensteinen der Produkteinführung verknüpft ist, und einer Zeiterfassung, um die abrechenbaren Stunden oder den Fokus im Auge zu behalten.

Die besten Features von ClickUp

Workflows visuell verbinden: Erstellen Sie Workflows und weisen Sie Aufgaben zu – mit Aufgabenverknüpfung und Live-Zusammenarbeit in Erstellen Sie Workflows und weisen Sie Aufgaben zu – mit Aufgabenverknüpfung und Live-Zusammenarbeit in den ansprechenden ClickUp-Whiteboards

Schneller vorankommen: Verwenden Sie vorgefertigte Verwenden Sie vorgefertigte ClickUp-Vorlagen für HR, Produktentwicklung, Agile und mehr, um Setup zu überspringen und sofort mit der Skalierung zu beginnen

Verfolgen Sie, was wichtig ist: Legen Sie mit Legen Sie mit ClickUp Goals Teamziele, OKRs und KPIs fest, verbinden Sie diese mit konkreten Aufgaben und überwachen Sie den Fortschritt automatisch

Kontextbezogene Unterhaltungen führen: Verwenden Sie Verwenden Sie ClickUp Chat , um eine Unterhaltung zu beginnen, Updates zu teilen oder Fragen zu stellen, und lassen Sie die KI wichtige Nachrichten in Aufgaben umwandeln

*zusammenarbeit in Echtzeit: Geben Sie Feedback über die Social-Intranet-Features wie Kommentare, Chatten und Prüfung frei, die alle direkt mit Ihrem Arbeitsbereich verknüpft sind

Limit von ClickUp

Der breite Bereich an Features und benutzerdefinierten Optionen von ClickUp kann zunächst überwältigend wirken, insbesondere für Teams, die noch keine Erfahrung mit umfassenden Projektmanagement-Tools haben

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Diese G2-Bewertung sagt wirklich alles:

ClickUp hat die Art und Weise, wie wir unsere internen Aufgaben in der Agentur verwalten, komplett verändert. Damit kann ich den gesamten Workflow des Teams an einem Ort verfolgen, dringende Angelegenheiten priorisieren und die Kommunikation zentralisieren. Die Möglichkeit, Prozesse zu automatisieren, zwischen mehreren Ansichten (wie Liste, Tafel und Kalender) zu wechseln und andere Tools zu integrieren, hat meine tägliche Produktivität erheblich gesteigert. Es handelt sich um eine All-in-One-Plattform, die sich perfekt an unseren Workflow anpasst und das Teammanagement wesentlich effizienter macht. *

2. Google Workspace (am besten geeignet für nahtlose Zusammenarbeit mit integrierter KI)

über Google Workspace

Früher bekannt als Google Apps und dann als G Suite, ist Google Workspace eine von Google entwickelte cloudbasierte Produktivität- und Kollaborationssuite. Sie vereint wichtige tools wie Gmail, Kalender, Drive, Docs, Tabellen, Präsentationen, Meet und Chat.

Der Tool-Stack bietet einen kollaborativen Arbeitsbereich mit Features wie benutzerdefinierten geschäftlichen E-Mail-Adressen, freigegebenem Cloud-Speicher, Videokonferenzen, Instant Messaging und integrierter KI-Unterstützung.

Die besten Features von Google Workspace

Holen Sie sich Gemini KI , um in Gmail zu schreiben und zusammenzufassen, in Sheets Erkenntnisse zu generieren, Folien zu entwerfen und in Dokumenten Brainstorming zu betreiben.

Laden Sie Dokumente, Briefings oder Berichte in NotebookLM hoch und erhalten Sie zusammengefasste Zusammenfassungen oder Audio-Übersichten.

Erstellen Sie mit AppSheet No-Code-Apps für Teamumfragen, Genehmigungsworkflows oder die Nachverfolgung von Vermögenswerten.

Verwenden Sie Google Kalender, damit Clients und Teamkollegen über Ihre personalisierte Buchungsseite automatisch Termine mit Ihnen vereinbaren können.

Limit von Google Workspace

Für Teams, die komplexe Workflows oder umfassende administrative Kontrollen benötigen, ist dies jedoch nicht ideal, sodass Benutzer sich nach Alternativen zu Google Workspace umsehen.

Die Desktop-Version von Google Drive kann ohne klare Lösung abstürzen.

Preise für Google Workspace

Geschäft Starter: 8,40 $/Monat pro Benutzer

Business Standard: 16,80 $/Monat pro Benutzer

Business Plus: 26,40 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen Plus: 42 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Google Workspace

G2: 4,6/5 (über 43.300 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 17.200 Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über Google Workspace?

Hier ist, was ein Benutzer zu sagen hatte:

Google ist einfach besser als alle anderen, wenn es darum geht, einen Arbeitsbereich zu gestalten, in dem Sie so schnell wie möglich so viel wie möglich erledigt werden können. Allerdings stürzt es häufiger ab als Microsoft 365.

🔍 Wussten Sie schon? Die neun Wissensbereiche des Projektmanagements, definiert durch PMBOK®, decken alles ab, was für ein effektives Projektmanagement erforderlich ist: Integration, Umfang, Zeit, Kosten, Qualität, Personalwesen, Kommunikation, Risiko und Beschaffung.

3. Microsoft Teams (am besten geeignet für die einheitliche Kommunikation innerhalb des Office 365-Ökosystems)

via Microsoft

Microsoft Teams ist eine cloudbasierte Kollaborationsplattform, die Teil der Microsoft 365-Suite ist und für Chatten, Meetings, Anrufe, Dateifreigeben und App-Integration entwickelt wurde. Das Tool vereint Echtzeit-Gruppen- und Einzelchats mit hochwertigen Video- und Audiokonferenzen.

Im Vergleich zu Google Workspace erhalten Sie detailliertere Verwaltungsmöglichkeiten. Benutzer können spezielle „Teams“ oder Kanäle für Projekte, Abteilungen oder Themen erstellen, die Thread-Unterhaltungen, das Freigeben von Rich Media und durchsuchbare Verlaufsdaten ermöglichen.

Die besten Features von Microsoft Teams

Intelligent Recap in Nutzen Sie KI-gestützte Tools wiein den Vorlagen für Meetings und Kommunikationspläne Ihrer Marke, um jedes Gespräch fokussierter und umsetzbarer zu gestalten.

Ersetzen Sie herkömmliche Tischtelefone durch Teams Phone , das Anrufweiterleitung, Voicemail, automatische Vermittlung und Direktwahl unterstützt.

Führen Sie die Bearbeitung von Word-, Excel- und PowerPoint-Dateien direkt in Teams mit Version und Kommentaren durch.

Limit von Microsoft Teams

Einfrieren, Verbindungsabbrüche und Probleme beim Freigeben des Bildschirms sind während Meetings nach wie vor an der Tagesordnung.

Gastgeber haben keine detaillierte Kontrolle, und Meeting-Rollen können versehentlich auf frühe Teilnehmer als Standard zurückgesetzt werden.

Preise für Microsoft Teams

Microsoft Teams: Kostenlos

Microsoft 364 Personal: 9,99 $/Monat pro Benutzer

Microsoft 365 Family: 12,99 $/Monat pro Benutzer

Microsoft Teams Essential: 4,80 $/Monat pro Benutzer

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $/Monat pro Benutzer

Microsoft 365 Business Standard: 15 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Teams

G2: 4,4/5 (über 16.200 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 10.200 Bewertungen)

🧠 Wissenswertes: 1954 war ein wichtiges Jahr für das moderne Management. In diesem Jahr prägte Bernard Schriever, General der US-Luftwaffe, den Begriff „Projektmanagement”, und Peter Drucker stellte in seinem Buch „The Practice of Management” das Konzept des „Management by Objectives” vor.

4. Basecamp (Am besten geeignet für einfaches, kundenfreundliches Projekt)

via Basecamp

Basecamp ist eine optimierte, browserbasierte Plattform für Projektmanagement und Teamzusammenarbeit, die von 37signals (jetzt wieder unter ihrem ursprünglichen Namen) entwickelt wurde. Sie hilft Ihnen dabei, Workspaces zu erstellen, in denen jedes Projekt eine Liste (Zu erledigen), Message Boards, Speicher, Echtzeit-Gruppenchatten (Campfire) und integrierte Zeitpläne umfasst.

Die Plattform bietet auch automatisierte Check-in-Fragen, die Teammitglieder dazu auffordern, auf wiederkehrende Abfragen wie „Woran haben Sie heute Ihre Arbeit gemacht?“ zu antworten.

Die besten Features von Basecamp

Verstehen Sie mit Hill Charts , wo die Arbeit reibungslos verläuft und wo sie ins Stocken gerät

Überwachen Sie Workload, erkennen Sie Terminkonflikte und stimmen Sie Zeitleiste für mehrere Projekte mit Lineup und Mission Control aufeinander ab

Vereinfachen Sie die Kommunikation mit Pings und dem Hey! Menü für Direktnachrichten und Benachrichtigungen

Limit-Einschränkungen von Basecamp

Es fehlen detaillierte Dashboards und Einblicke in die Leistung

Ohne intelligente Filterung oder Priorisierung können sich Benachrichtigungen häufen

Preise für Basecamp

Free

Basecamp Plus: 15 $/Monat pro Benutzer

Basecamp Pro Unlimited: 299 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Basecamp

G2: 4,1/5 (über 5.300 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 14.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Basecamp?

Direkt aus einer G2-Bewertung:

Es erfüllt seinen Zweck für die Nachverfolgung der Projekt-Aufgaben und Benutzer können es relativ schnell einrichten und in Betrieb nehmen. Aber die Benutzeroberfläche ist nicht so toll und etwas eingeschränkt/überladen mit Funktionen... Die Benutzeroberfläche ist nicht so toll und etwas eingeschränkt/überladen mit Funktionen. Wenn zu viele Punkte offen sind, wird es schwieriger, den Überblick zu behalten, sodass wir für To-do-Aufgaben immer noch ein anderes, übersichtlicheres tool verwenden müssen. Eingeschränkte Integration.

5. Trello (am besten geeignet für intuitive Nachverfolgung im Kanban-Stil für Aufgaben)

via Trello

Trello wurde für Teams entwickelt, die in Bewegung denken. Seine visuellen Boards helfen dabei, verstreute Ideen und To-dos in organisierte Workflows zu verwandeln, die einfach zu verwalten und noch einfacher umzusetzen sind.

Mit dem integrierten KI-Assistenten Butler können Sie jeden Workflow in einzelne Schritte unterteilen, Aufgaben zuweisen, Fristen festlegen, Checklisten hinzufügen und sogar Aktionen durch Automatisierung ermöglichen. Darüber hinaus können Sie mit PowerUps die Funktionalität von Trello erweitern, indem Sie Kalender, Zeiterfassung, Analysen und eine tiefere Integration in Ihr Ökosystem hinzufügen.

Die besten Features von Trello

Erfassen Sie alles mit Trello Posteingang , um Aufgaben, Ideen und Aktionspunkte aus E-Mails, Slack oder Teams sofort zu speichern

Organisieren Sie Ihre Arbeit visuell mit Trello Boards , um die Arbeitsweise Ihres Teams mithilfe von Spalten, Karten, Checklisten und Fälligkeitsterminen abzubilden

Spiegeln Sie Aufgaben mit Card Mirroring über verschiedene Boards hinweg, um dieselben Zu erledigen an mehreren Stellen zur Nachverfolgung zu verwenden

Limit von Trello

Es fehlen tiefgreifende Einblicke und native Berichterstellung-tools

Benutzer müssen Karten archivieren, bevor sie sie löschen können, was unnötige Klicks verursacht

Preise für Trello

Free

Standard: 6 $/Monat pro Benutzer

Premium: 12,50 $/Monat pro Benutzer

unternehmen: *17,50 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Trello-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 13.700 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 23.600 Bewertungen)

🔍 Wussten Sie schon? Eine Studie hat ergeben, dass Menschen auf kürzere Fristen schneller und entschlossener reagieren, nicht nur aufgrund der Dringlichkeit, sondern auch, weil diese Fristen besser mit handlungsorientierten Zielen übereinstimmen. Fristen allein reichen jedoch nicht aus. Sie sind am effektivsten, wenn sie der aktuellen Denkweise der Person entsprechen.

6. Wrike (am besten geeignet für strukturierte Projektportfolios mit Gantt-Diagrammen und Berichterstellung)

via Wrike

Wrike ist eine cloudbasierte Work-Management-Plattform für Unternehmen, die Teams dabei unterstützt, sowohl einfache als auch komplexe Projekte effizient zu planen, zu verfolgen und umzusetzen. Sie zeichnet sich durch ihre Anpassungsfähigkeit bei der Skalierung von Projekten aus. Sie können benutzerdefinierte Dashboards erstellen, um genau das zu sehen, was wichtig ist: Team-Workloads, Projektstatus, überfällige Aufgaben oder Kampagnen mit hoher Priorität.

Für kreative Teams bietet Wrike Proof außerdem integrierte Markup- und Version-Tools. Sie können PDFs, Bilder und Videos überprüfen, Kommentare mit Zeitstempel hinterlassen, Dateiversionen vergleichen und Dateien zur Genehmigung weiterleiten.

Die besten Features von Wrike

Standardisieren Sie die Eingabe von Arbeit in Ihr Projektmanagement-System mit Anfrageformularen

Visualisieren Sie die Zusammenarbeit im Team mit freigegebenen Whiteboards von Klaxoon für Ideenfindung, Brainstorming und Planung in Echtzeit

Automatisieren Sie wiederkehrende Workflows mit Work Intelligence , um Hindernisse automatisch zu eskalieren und Übergaben als Auslöser zu nutzen

Prognostizieren Sie Projekt-Probleme und mögliche Verzögerungen frühzeitig mit KI-Risikoprognostik

Limit von Wrike

Die Synchronisierung von Wrike mit Ihrer bestehenden Technologieumgebung ist nicht immer nahtlos

Einige Benutzer haben Probleme mit unvollständigen oder starren Filteroptionen, insbesondere bei der Verwaltung großer Projekte

Preise für Wrike

Free

Team: 10 $/Monat pro Benutzer

geschäft: *25 $/Monat pro Benutzer

unternehmen: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Pinnacle: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Wrike

G2: 4,2/5 (über 4.400 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 2.800 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Wrike?

Hier ist, was ein echter Benutzer zu sagen hatte:

Ich schätze es sehr, dass ich meine Anfragen einfach stellen und den Fortschritt von allem in den Schritten verfolgen kann. Es wäre schön, wenn ich die Kurzbeschreibung direkt in der Anwendung schreiben könnte, statt sie woanders zu verfassen und dann hochzuladen.

7. Zoho Projects (am besten geeignet für kostengünstiges Projektmanagement mit vollem Feature)

via Zoho Projects

Zoho Projects sorgt mit Aufgaben-Listen, Meilensteinen und Gantt-Diagrammen, die sich bei Änderungen Ihrer Pläne aktualisieren, für Ordnung in Ihrer Arbeit. Die Zeiterfassung ist integriert: Sie können Ihre Arbeitszeiten über Timer und Timesheet protokollieren, ohne die Plattform verlassen zu müssen.

Um sich wiederholende Arbeit zu reduzieren, bietet die Plattform außerdem Workflows, SLAs, Webhooks und geplante Geschäftsregeln. Zoho Projects lässt sich auch mit anderen Zoho-Apps und externen Tools wie Slack und Microsoft Teams integrieren und umfasst eine Funktion für mobile Geräte, um auch unterwegs Updates vornehmen zu können.

Die besten Features von Zoho Projects

Blueprints , die komplexe Aufgabenabläufe standardisieren und zu Automatisieren Sie Ihre Arbeit mit, die komplexe Aufgabenabläufe standardisieren und zu einem besseren Teammanagement führen

Optimieren Sie die Fehlerbehebung mit Issue Tracking , das Probleme kategorisiert, Statusaktualisierungen automatisiert und sich in GitHub und Bitbucket integrieren lässt

Fassen Sie Projekt-Daten zusammen, passen Sie den Ton in Updates automatisch an und übersetzen Sie Inhalt mit Zia KI

Verwenden Sie Drag-and-Drop-tools, um benutzerdefinierte Workflows zu entwerfen und Aufgaben-Phasen mit dem Blueprint Editor zu definieren

Limit von Zoho Projects

Diese Workspace-Software erfordert erhebliche Investitionen in Einarbeitung und Schulung

Sobald Sie mehr als 10 Projekte haben, können Konfiguration, Navigation und das Setup von Vorlagen mühsam werden

Preise für Zoho Projekte

Free

Premium: 5 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: 10 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho Projects

G2: 4,3/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 800 Bewertungen)

🔍 Wussten Sie schon? Die 80/20-Regel hinter Pareto-Diagrammen bedeutet, dass 80 % Ihrer verpassten Termine möglicherweise auf nur 20 % Ihrer Aufgaben zurückzuführen sind. Mit einem Diagramm können Sie diese Störfaktoren schnell erkennen, was es zu einem unverzichtbaren Hilfsmittel für die Vereinfachung von Retrospektiven und Nachbesprechungen macht.

8. Airtable (am besten geeignet für die Erstellung flexibler, datengesteuerter Apps mit visueller Vielfalt)

via Airtable

Airtable ist eine cloudbasierte Arbeitsbereichssoftware, die die Vertrautheit einer Tabellenkalkulation mit der Leistungsfähigkeit einer relationalen Datenbank kombiniert. Sie erstellen Basen, die wie Mini-Apps sind und aus Tabellen bestehen, in denen Sie Felder (z. B. Text, Anhänge, Dropdown-Menüs) definieren und Datensätze über Tabellen hinweg verknüpft, um Beziehungen zu modellieren.

Beginnen Sie damit, Tabellen in der Einstellung einzurichten und diese miteinander zu verknüpfen, beispielsweise um Kunden mit Projekten oder Bestände mit Bestellungen zu verbinden. Wechseln Sie dann zwischen verschiedenen Ansichten: Raster (wie eine Tabellenkalkulation), Kanban, Kalender, Galerie oder Zeitleiste/Gantt, um unterschiedlichen Workflow-Anforderungen gerecht zu werden.

Die besten Features von Airtable

Erstellen Sie mit AI App Builder im Handumdrehen Apps und verwandeln Sie Rohdaten in vollwertige Business-Tools

Setzen Sie intelligente Workflows mit KI-Agenten ein, die in Ihren Apps auf der Grundlage von kontextbezogenen Auslösern und Aufgaben Maßnahmen ergreifen

Stellen Sie große Datensätze mit HyperDB in Verbindung, um Millionen von Datensätzen aus Quellen wie Snowflake und Databricks zu importieren, und entwickeln Sie darauf aufbauend Apps

Limit von Airtable

Große, komplexe Workspaces können zu Verzögerungen führen

Das Exportieren von Daten ist nicht intuitiv, und Benutzer haben von Frustrationen beim Versuch berichtet, Felder zusammenzuführen

Preise für Airtable

Free

Team: 20 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

geschäft: *45 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

unternehmen: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Airtable-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 2.900 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.100 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Airtable?

Ein kurzer Ausschnitt aus einem Erfahrungsbericht eines echten Benutzers:

Airtable ist ein hervorragender Datenspeicher, der die Einfachheit einer Tabellenkalkulation mit app-ähnlichen Funktionen kombiniert und somit für eine Vielzahl von Anwendungsfällen äußerst flexibel ist. Allerdings ist Airtable möglicherweise nicht die beste Wahl für Projekte mit großen Datenmengen, da die Limit der Datensätze je nach Ihren Anforderungen zu einem Engpass werden kann.

9. Coda (am besten geeignet für Doc-as-App-Workflows mit interaktiven Blöcken)

via Coda

Coda ist das Ergebnis, wenn ein Dokument so weit entwickelt ist, dass es Ihren gesamten Arbeitsbereich verwalten kann. Wenn Sie Entscheidungen dokumentieren, interne Tools erstellen oder benutzerdefinierte Apps entwickeln, ist diese digitale Arbeitsbereichssoftware so einfach zu bedienen wie das Verfassen eines Dokuments (aber viel nützlicher).

Die Plattform kombiniert Text-Bearbeitung mit Tabellen, die sich gegenseitig referenzieren können, Formeln an beliebiger Stelle unterstützen und wie Mini-Datenbanken funktionieren. Außerdem können Sie mit Formeln und Schaltflächen benutzerdefinierte Apps erstellen, sodass jeder, unabhängig von seinen Programmierkenntnissen, Nischen-Tools ersetzen oder Routineaufgaben automatisieren kann.

Die besten Features von Coda

Verwandeln Sie statische Dokumente in dynamische tools mit Smart Tables , die Bearbeitungen synchronisieren, Ansichten personalisieren und Daten aktualisieren

Generieren Sie Antworten und automatisieren Sie Aktionen mit Coda Brain , einem KI-Assistenten, der für Unternehmen geeignet ist

Erstellen Sie intelligente Dashboard und Berichte mit Live Abfragen , unterstützt von Coda + Snowflake, für Echtzeit-Datenanalysen

Integrieren Sie Apps wie Slack, Jira und Salesforce mit Coda Packs direkt in Ihre Dokumente

Limit-Einschränkungen von Coda

Nur Benutzer mit einer bezahlten „Doc Maker“-Rolle können interne Wissensdatenbanken erstellen oder deren Bearbeitung vornehmen

Viele Features erfordern eine Coda-spezifische Schulung oder einen technisch versierten Administrator

Preise für Coda

Free

Pro: 12 $/Monat pro Benutzer

Team: 36 $/Monat pro Benutzer

unternehmen: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Coda

G2: 4,7/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 90 Bewertungen)

10. ProofHub (Am besten geeignet für die All-in-One-Projektsteuerung und -Prüfung)

via ProofHub

Die Workspace-Software von ProofHub bietet Teams Funktionen für Projektplanung, Zusammenarbeit in Echtzeit und Prüfung. Sie können Projekte erstellen, Aufgaben delegieren und den Fortschritt in Kanban-Boards, Gantt-Diagrammen, Tabellen oder Kalendern in Ansicht anzeigen.

Die Kommunikation erfolgt über Gruppen- und Chatten, Diskussionsstränge, Ankündigungen und Inline-Prüfung-tools, mit denen Sie Dateien markieren und die Version verwalten können.

Die besten Features von ProofHub

Starten Sie fokussierte Threads, um kontextbezogen zusammenzuarbeiten und Ideen, Dateien und Feedback mit Discussions freizugeben

Beschleunigen Sie die Einarbeitung mit Vorlagen, um bewährte Workflows und Projekt-Setups für wiederkehrende Arbeit wiederzuverwenden

Bleiben Sie mit Teamankündigungen und der Kalender-Ansicht auf dem Laufenden, damit alle über Meilensteine, Erfolge und anstehende Termine informiert sind

Limitations von ProofHub

ProofHub verfügt über keine integrierte KI-Workflow-Automatisierung für sich wiederholende Aufgaben

Es bietet keine nativen Add-ONs für beliebte tools wie Slack oder Google Kalender

Preise für ProofHub

Free

Unverzichtbar: 50 $/Monat

Ultimative Kontrolle: 99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu ProofHub

G2: 4,6/5 (über 90 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 130 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ProofHub?

Laut einem Rezensenten:

Mir gefällt die Benutzerfreundlichkeit von ProofHub für alle Benutzer unseres Teams. Ich finde allerdings, dass die Benutzeroberfläche für die Entwicklung von Abhängigkeiten etwas schwierig sein kann.

via Zoom

Zoom begann 2011 als einfaches, hochwertiges Video-Tool und hat sich seitdem zu einer Remote-Arbeit-Plattform entwickelt, die oft als Zoom Workplace bezeichnet wird. Es ist nach wie vor eine beliebte Wahl mit benutzerfreundlichen HD-Video-Meetings, Bildschirm-Freigeben, Aufzeichnung, Breakout-Räumen, virtuellen Hintergründen und Sicherheit-Features wie Warteräumen und End-to-End-Verschlüsselung.

Es ist mehr als nur eine App für die Teamkommunikation, denn es bietet ein Modul, mit dem Teams gemeinsam Dokumente verfassen, Aufgaben planen und Wikis verfassen können.

Das beste Feature von Zoom

Priorisieren und verfolgen Sie Aktionspunkte mit dem KI-Begleiter , der wichtige Punkte aus Meetings erfasst, E-Mails entwirft und To-dos anzeigt

Vereinheitlichen Sie die Kommunikation mit Team Chat und dem Scheduler , um Ihren gesamten Workflow zu optimieren

Sorgen Sie mit Workspace Reservation und Digital Signage für eine organisierte hybride Arbeitsweise, damit Teams genau wissen, wo sie sich zu Meetings treffen, ihre Arbeit verrichten und über Büros mit Verteilung hinweg zusammenarbeiten können

Limit von Zoom

Sie können Co-Host-Rollen nicht vorab an Personen außerhalb Ihrer Organisation vergeben

Bestimmte Designelemente erschweren es Gastgebern und Co-Gastgebern etwas, Meetings zu verwalten

Preise für Zoom

Free

Pro: 16,99 $/Monat (1–99 Nutzer)

geschäft: *21,99 $/Monat (1–250 Benutzer)

Zoom-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 54.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 14.300 Bewertungen)

