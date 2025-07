die 15 besten Quso.ai-Alternativen für Ersteller von Inhalten im Jahr 2025

Quso. ai eignet sich hervorragend, um lange Videos in virale Clips zu verwandeln und die Planung für soziale Medien mit KI-gesteuerter Terminierung und Analyse zu vereinfachen.

Wenn Sie jedoch mehr kreative Kontrolle, erweiterte Bearbeitungsoptionen oder die Möglichkeit wünschen, jedes Detail Ihrer Social-Media-Strategie fein abzustimmen, kann dies einschränkend wirken. 😓

Und wenn Sie versuchen, ein besseres Tool zu finden? Sie finden mehrere Plattformen, widersprüchliche Bewertungen und keine wirklichen Antworten darauf, was für Ersteller wie Sie am besten funktioniert. 😩

Aus diesem Grund haben wir diesen Leitfaden erstellt, eine handverlesene Liste der besten Alternativen zu Quso.ai. Jede davon wurde entwickelt, um Ihnen bei der Planung, Bearbeitung und Verwaltung Ihrer Inhalte wie ein Profi zu helfen.

Warum sollten Sie sich für Quso.ai-Alternativen entscheiden?

Wenn Sie es schon eine Weile verwenden, werden Sie wahrscheinlich einige davon kennen 👇

Keine erweiterten Bearbeitungstools: Sie können keine Übergänge feinabstimmen, Animationen hinzufügen oder Ihre Medienressourcen vollständig mit Ihrer Marke versehen, wie es professionelle Editoren können

Limitierte Vorlagen : Es werden nur wenige grundlegende Vorlagen angeboten, die für Nischeninhalte oder längere Formate nicht gut geeignet sind

Langsame und fehlerhafte Benutzeroberfläche : Die Benutzeroberfläche kann verzögert reagieren oder einfrieren, insbesondere bei der Arbeit an längeren Projekten oder beim Multitasking

Schwierige Anpassung des Tonfalls : Sie können das Tool nicht trainieren, die Erstellung von Inhalten entsprechend Ihrer Stimme zu automatisieren, sodass alles gleich klingt

Eingeschränkte Steuerung der Untertitel im Free-Plan: Sie haben nur begrenzte Flexibilität beim Gestalten, Verschieben oder Korrigieren von Untertiteln, es sei denn, Sie führen ein Upgrade durch

KI-Schnitte können unpassend wirken: Die Auto-Cut-Funktion schneidet Clips manchmal ungeschickt und lässt wichtige Momente oder Übergänge aus

📊 Wussten Sie schon? Der weltweite Markt für KI-Videogeneratoren wird bis 2030 voraussichtlich 1,96 Milliarden US-Dollar erreichen und ab 2024 mit einer CAGR von 19,9 % wachsen.

Die besten Quso.ai-KI-Alternativen auf einen Blick

Benötigen Sie einen schnellen Überblick? Sehen Sie sich unsere Vergleichstabellen an, um die einzelnen Tools auf einen Blick zu bewerten und das für Ihre Anforderungen am besten geeignete zu finden.

Tool Schlüssel-Features Am besten geeignet für Preise* (USD/Benutzer/Monat) ClickUp KI-Schreibassistent, ClickUp Docs, Vorlagen für Kalender Einzelunternehmer, Unternehmen und Marketing-Teams jeder Größe Free-Plan verfügbar; Anpassung für Unternehmen verfügbar Vizard.ai KI-Clips, Synchronisierung von Text, direkte Veröffentlichung Marketer, Ersteller von Inhalten und Social-Media-Manager in kleinen und mittleren Unternehmen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 29 $/Monat InVideo Stimmklonen, KI-Videoskriptgenerator, KI-Avatar Einzelne Ersteller, kleine Unternehmen und Vermarkter Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 35 $/Monat Opus Clip Dynamische Untertitel, Einfügen von B-Roll-Material, KI-Co-Pilot YouTuber, Pädagogen und Content-Vermarkter Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 15 $/Monat Buffer Engagement-Posteingang, A/B-Tests, Post-Tagging Social-Media-Manager, Freiberufler und kleine bis mittelständische Unternehmen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 6 $/Monat 2short. ai Animierte Untertitel, Nachverfolgung von Sprechern, Marken-Voreinstellungen Solo-YouTuber und Ersteller von Inhalten Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 9,90 $/Monat SocialPilot KI-Planer, Video-Editor, erweiterte Analysen und Berichte Kleine Agenturen, Teams mit Kundenkontakt und Marketingfachleute 14-tägige kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 23,34 $/Monat Veed Automatische Untertitel, KI-Tools zur Bereinigung, Stock-Assets Online-Ersteller und Teams mit Fokus auf Barrierefreiheit Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 5,82 $/Monat Beschreibung Stimmklonen, Skriptgenerator, Zusammenarbeit im Team Podcaster und mittelgroße bis große Marketing-Teams Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 24 $/Monat Hootsuite OwlyWriter KI, integrierter Video-Editor, Berechtigungen für Teams Unternehmen, große Social-Media-Teams und Marketingagenturen 30-tägige kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 30,34 $/Monat Sprout Social Video-Editor, KI für die Erstellung von Beiträgen, Social CRM Marketingteams in Unternehmen, analytisch orientierte Ersteller und Social-Media-Strategen 30-tägige kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 199 $/Monat GetMunch Trenderkennung, Szenenausschnitt, SEO-Optimierung Video-Vermarkter, Social-Media-Editoren und Content-Strategen in großen Agenturen und Unternehmen Bezahlte Pläne beginnen bei 49 $/Monat Untertitel KI Untertitel formatieren, automatischer Schnitt, Teleprompter Influencer und Social-Media-Enthusiasten Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 9,99 $/Monat Repurpose.io Automatische Wiederverwendung, automatisierte Veröffentlichung, Kalender-Ansicht Digitale Vermarkter, auf Automatisierung fokussierte Teams und Content-Distributoren 14-tägige kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 35 $/Monat CapCut Intelligentes Zuschneiden, Audioverbesserung, Meme-Vorlagen Ersteller von Kurzform-Inhalten und Social-Media-Influencer Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 7,99 $/Monat

Die besten Alternativen zu Quso.ai

Schauen wir uns einmal genauer an, was jedes Tool zu bieten hat.

1. ClickUp (Am besten geeignet für die Planung von Inhalten und die Verwaltung kollaborativer Workflows)

Planen Sie Kampagnen, verwalten Sie Aufgaben, bearbeiten Sie Inhaltsbeschreibungen und verfolgen Sie Zeitleisten mit ClickUp für Marketing-Teams

ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, ist ein Full-Stack-Workspace, der Erstellern von Inhalten bei der Planung, Erstellung, Bearbeitung und Veröffentlichung von Inhalten hilft.

Mit ClickUp for Marketing können Sie alles von täglichen Inhaltskalendern bis hin zu globalen Kampagnenstarts an einem Ort verwalten. Das KI-gestützte Tool mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche bringt Ihr Team, Ihre Assets und Ihre Workflows zusammen, sodass Sie nie zwischen verschiedenen Tools hin- und herspringen müssen.

Sie können mit ClickUp Docs beginnen, um soziale Bildunterschriften zu entwerfen, Videoskripte zu skizzieren und Medien oder Feedback direkt in Ihre Inhalte einzubetten.

Skizzieren und strukturieren Sie Ihre Videoskripte visuell mit ClickUp Docs

Nutzen Sie dann ClickUp Brain, den KI-Assistenten der Plattform, um Ihren kreativen Prozess zu beschleunigen. Er kann Ihre Entwürfe überprüfen, schwache Abschnitte umschreiben, Bearbeitungen vorschlagen oder sogar neue Ideen für Inhalte generieren und Ihnen so dabei helfen, Videos zu optimieren oder virale Kurzformate zu erstellen.

Generieren Sie mit ClickUp Brain sofort virale Ideen für kurze Video-Hooks

Als Nächstes gibt es ClickUp Clips, mit denen Sie Ihren Bildschirm, Ihre Kamera oder Audioaufnahmen aufzeichnen können, ohne Ihren Workspace zu verlassen.

Diese Clips können heruntergeladen, an Aufgaben angehängt, mit Ihrem Team geteilt oder später überprüft werden. Sie werden von ClickUp Brain automatisch transkribiert, sodass Sie in Sekundenschnelle Zitate extrahieren, Inhalte wiederverwenden oder Untertitel erstellen können.

Um alles zusammenzuführen, bietet ClickUp Kalender einen visuellen Drag-and-Drop-Planer für die Planung von Beiträgen, Kampagnen oder Lieferungen. Und wenn Sie ganz von vorne anfangen, können Sie kostenlose Social-Media-Vorlagen wie die ClickUp-Vorlage für die Videoproduktion verwenden, um Zeit zu sparen und konsistent zu bleiben.

Mit der Vorlage „Social Media Posting Schedule“ von ClickUp können Sie Ihre täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Beiträge auf verschiedenen Social-Media-Plattformen auf einer Karte abbilden, sodass Sie keinen Moment verpassen, um mit Ihrem Publikum in Kontakt zu treten.

Kostenlose Vorlage Verwalten Sie wöchentliche und einmalige Social-Media-Aufgaben mit der Vorlage für Social-Media-Beiträge von ClickUp

Die besten Features von ClickUp

ClickUp Whiteboards: Ein visueller Arbeitsbereich, um Ideen in Echtzeit zu kartieren; ideal für Storyboarding, die Planung des Inhalts-Flows oder das Aufschreiben von Skriptpunkten

Benutzerdefinierte Felder in ClickUp: Passen Sie Aufgaben mit Details wie Inhaltstyp, Plattform, Status und Fristen an, sodass Sie jeden Inhalt in der Listen- oder Board-Ansicht einfach organisieren und nachverfolgen können

: Visualisieren Sie den Fortschritt und die Fristen von Projekten, bleiben Sie mit automatisierten Benachrichtigungen auf Kurs und vermeiden Sie versäumte Veröffentlichungstermine ClickUp Dashboards: Visualisieren Sie den Fortschritt und die Fristen von Projekten, bleiben Sie mit automatisierten Benachrichtigungen auf Kurs und vermeiden Sie versäumte Veröffentlichungstermine

Limits von ClickUp

Die umfangreichen Features und Anpassungsoptionen der Plattform können für neue Benutzer eine gewisse Lernkurve mit sich bringen

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.200 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Das sagt ein G2-Rezensent über ClickUp:

Wir haben einen komplexen Prozess für die Videoproduktion, an dem mehrere Personen in verschiedenen Phasen der Pipeline beteiligt sind, mehrere Überprüfungsrunden durchlaufen werden und jedes einzelne Ergebnis seine eigene Frist hat. Ich kann all dies mithilfe der in ClickUp verfügbaren Automatisierungen optimieren und so alles im Blick behalten.

Wir haben einen komplexen Prozess für die Videoproduktion, an dem mehrere Personen in verschiedenen Phasen der Pipeline beteiligt sind, mehrere Überprüfungsrunden stattfinden und jedes einzelne Ergebnis seine eigene Frist hat. Ich kann all dies mithilfe der in ClickUp verfügbaren Automatisierungen optimieren und so alles im Blick behalten.

⚡ Vorlagenarchiv: Planen Sie ein Video oder erstellen Sie eine Karte für den Inhalt-Flow? Diese Storyboard-Vorlagen helfen Ihnen dabei, visuelle Elemente zu layouten, Ideen zu strukturieren und Ihren kreativen Prozess von Anfang an zu organisieren

2. Vizard. ai (Am besten geeignet für das schnelle KI-Clipping langer Videos in kurze Clips für soziale Medien)

Vizard. ai ist ein KI-gestütztes Tool zur Bearbeitung und zum Ausschneiden von Videos, mit dem Sie lange Videos mit minimalem Aufwand in kurze Clips umwandeln können, die sich teilen lassen.

Das Spark AI-Modell erkennt die interessantesten Teile eines Videos (wie Schlüsselzitate oder spannende Momente) und erstellt automatisch kurze Clips mit Untertiteln und einer für Plattformen wie TikTok, Instagram Reels und YouTube Shorts optimierten Formatierung.

Über das Clipping hinaus bietet Vizard. ai auch Text-zu-Video-Features, um ansprechende Videos aus Skripten zu erstellen, sowie ein benutzerdefiniertes Marken-Kit, um die Markenkonsistenz durch die Speicherung und Anwendung von Logos, Schriftarten und Farbschemata in allen Videos zu gewährleisten.

Die besten Features von Vizard.ai

Textsynchronisation: Passen Sie Untertitel an gesprochene Worte an, damit Ihre Untertitel perfekt getimed und für Zuschauer leicht verständlich sind

Sozialer Kalender: Planen, terminieren und veröffentlichen Sie Inhalte auf mehreren Plattformen, um eine konsistente Online-Präsenz sicherzustellen

Direktes Veröffentlichen und Freigeben: Laden Sie Clips herunter oder veröffentlichen Sie sie sofort aus der App heraus auf sozialen Plattformen oder geben Sie sie über einen Link frei, ohne zwischen Tools wechseln zu müssen

Einschränkungen von Vizard.ai

Benutzer haben Instanzen gemeldet, in denen die KI-generierten Ergebnisse, wie Untertitel oder Videosegmente, nicht den Erwartungen entsprechen

Preise für Vizard.ai

Free

Ersteller: 29 $/Monat

Business: 39 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Vizard.ai

G2: 4,7/5 (über 160 Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 (über 260 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Vizard.ai?

Das sagt ein G2-Rezensent über Vizard.ai:

Ich mag die Vizard-Software, weil es super einfach ist, viele kurze Inhalte zu erstellen, indem man einfach ein langes Video hochlädt, was mir viel Zeit spart. Außerdem fügt es Untertitel in meiner Muttersprache hinzu. Das spart mir eine Menge Zeit. Es ist sein Geld absolut wert.

Ich mag die Vizard-Software, weil es super einfach ist, viele kurze Inhalte zu erstellen, indem man einfach ein langes Video hochlädt, was mir viel Zeit spart. Außerdem fügt es Untertitel in meiner Muttersprache hinzu. Das spart mir eine Menge Zeit. Es ist sein Geld absolut wert.

3. InVideo (Am besten für die Erstellung von Videos auf Basis von Vorlagen mit KI-Unterstützung)

via InVideo

InVideo ist ein Online-Tool zur Erstellung von Videos, das Tausende von Vorlagen, eine umfangreiche Medienbibliothek und einen einfachen Drag-and-Drop-Editor bietet, mit dem sich Skripte oder Ideen schnell und einfach in ansprechende Videos umsetzen lassen.

Mit dem KI-Videogenerator können Sie eine Videoidee in Textform beschreiben und erhalten sofort einen Entwurf mit Szenen, Stock-Clips und Voiceover.

Mit der Magic Box-Feature können Sie Ihre Videos in Echtzeit bearbeiten, indem Sie Befehle wie „Musik ändern“ oder „Untertitel hinzufügen“ verwenden, und der Rest wird in Sekundenschnelle erledigt.

Die besten Features von InVideo

KI-Stimmklonen und automatische Voiceovers: Erzeugen Sie realistische Voiceovers in verschiedenen Akzenten oder klonen Sie Ihre eigene Stimme für Erzählungen

KI-Skriptgenerator: Erstellen Sie strukturierte Skripte mit überzeugenden Hooks und Handlungsaufforderungen

KI-Avatar: Erstellen Sie einen digitalen Avatar von sich selbst, um Inhalte zu präsentieren und Ihren Videos eine persönliche Note zu verleihen

Einschränkungen von InVideo

Bei der Bearbeitung längerer Video-Projekte kann es zu Leistungsrückgängen oder längeren Renderzeiten kommen

Preise für InVideo

Free

Plus: 35 $/Monat

Maximal: 60 $/Monat

Generativ: 120 $/Monat

Team: 999 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu InVideo

G2: 4,5/5 (über 160 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über InVideo?

Das sagt ein G2-Rezensent über InVideo:

Ich habe mich kürzlich entschlossen, virale Videos für soziale Medien zu erstellen. Mit Invideo habe ich buchstäblich mein Skript eingegeben und es hat das GESAMTE Video erstellt, einschließlich V/O, Grafiken, Musik, Soundeffekte, KI-Inhalte und Stock-Inhalte, und es war einfach perfekt!

Ich habe mich kürzlich entschlossen, virale Videos für soziale Medien zu erstellen. Mit Invideo habe ich buchstäblich mein Skript eingegeben und es hat das GESAMTE Video erstellt, einschließlich V/O, Grafiken, Musik, Soundeffekte, KI-Inhalte und Stock-Inhalte, und es war einfach perfekt!

4. Opus Clip (Am besten geeignet für die Umwandlung langer Videos in virale kurze Clips)

via Opus Clip

Opus Clip ist ein weiteres KI-Tool zur Videobearbeitung, das darauf spezialisiert ist, lange Videos in virale kurze Clips umzuwandeln. Es verwendet ein proprietäres Hook-Erkennungsmodell (basierend auf GPT-4), um wirkungsvolle Momente herauszufiltern, den Kontext durch die Neuanordnung von Inhalten nach Bedarf sicherzustellen und einen strukturierten Clip auszugeben, der die Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Außerdem wird für jeden generierten Clip ein „AI Viral Score” vergeben – im Wesentlichen eine Vorhersage darüber, wie gut der Clip wahrscheinlich abschneiden wird, sodass Sie die besten Clips priorisieren können.

Das Tool bietet auch Features wie KI-Kuration zum Entfernen von Unwichtigem und Gesichtserkennung, um den Sprecher im vertikalen Format richtig zu rahmen.

Die besten Features von Opus Clip

Dynamische Untertitel mit Emoji-Highlights: Fügen Sie jedem Clip automatisch große, formatierte Untertitel hinzu und heben Sie aufmerksamkeitsstarke Wörter mit Emojis oder farbigem Text hervor

KI-B-Roll-Generierung: Fügen Sie B-Roll-Material ein, um Ihren Hauptclip zu ergänzen und die Bilder dynamisch zu gestalten

KI-Co-Pilot: Erhalten Sie Empfehlungen zu optimalen Schnitten, Bearbeitungen und Formaten für verschiedene Plattformen

Einschränkungen von Opus Clip

Eingeschränkte erweiterte Bearbeitungsoptionen, einschließlich minimaler Kontrolle über Übergänge, Animationen und fein abgestimmte visuelle Anpassungen

Preise für Opus Clip

Free Forever

Starter: 15 $/Monat

Pro: 29 $/Monat

Business: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Opus Clip

G2: 4,6/5 (über 110 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Opus Clip?

Das sagt ein G2-Rezensent über Opus Clip:

Ich benutze OpusClip seit etwa zwei Monaten als Pro-Benutzer. Das spart unglaublich viel Zeit! Normalerweise lade ich täglich ein 12-15-minütiges Video hoch und erstelle daraus 10-15 Clips im Bereich von 30 Sekunden bis zwei Minuten (mit den automatischen Einstellungen), die jeweils mit Farben und einem Logo meiner Wahl versehen sind.

Ich benutze OpusClip seit etwa zwei Monaten als Pro-Benutzer. Das spart unglaublich viel Zeit! Normalerweise lade ich täglich ein 12-15-minütiges Video hoch und erstelle daraus 10-15 Clips im Bereich von 30 Sekunden bis zwei Minuten (mit den automatischen Einstellungen), die jeweils mit Farben und einem Logo meiner Wahl versehen sind.

📈 Kurzinfo: 93 % der Marketingfachleute geben an, dass kurze Videos das Geheimnis für die Gewinnung neuer Kunden sind.

5. Buffer (Am besten geeignet für einfache Social-Media-Planung und Warteschlangenverwaltung)

via Buffer

Buffer ermöglicht es Erstellern von Inhalten und Social-Media-Managern, Beiträge über ein einfaches Dashboard zu planen, zu terminieren und auf mehreren Plattformen zu veröffentlichen, darunter Facebook, Instagram, Twitter und LinkedIn.

Die Kalenderansicht bietet eine visuelle Möglichkeit, Inhalte im Voraus zu planen. Für Instagram unterstützt es auch die Planung der ersten Kommentare, was praktisch ist, um Hashtags separat zu platzieren und so die Reichweite zu optimieren.

Es verfügt außerdem über einen KI-Assistenten, der Teil der wachsenden Welle von KI für soziale Medien ist und ansprechende Bildunterschriften schreibt, die auf verschiedene Social-Media-Plattformen zugeschnitten sind und es Benutzern ermöglichen, Ton, Länge und Stil an ihre Markenstimme anzupassen.

Die besten Features von Buffer

Posteingang für Interaktionen: Sammeln Sie Kommentare und Nachrichten von verschiedenen Plattformen, damit Sie antworten können, ohne zwischen Registerkarten wechseln zu müssen

A/B-Tests : Experimentieren Sie mit verschiedenen Post-Varianten, um herauszufinden, was bei Ihrem Publikum am besten ankommt

Inhalt-Tagging: Ideen nach Themen organisieren, Backlog aufräumen und Planung auf einen Blick vereinfachen

Buffer-Limits

Verfügt nicht über integrierte KI-Funktionen für die Bearbeitung von Videos, die Erstellung von Skripten oder die automatische Untertitelung

Preise für Buffer

Free Forever

Essentials: 6 $/Monat

Team: 12 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Buffer

G2: 4,3/5 (über 1000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 1500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Buffer?

Das sagt ein Capterra-Rezensent über Buffer:

Ich benutze Buffer seit vielen Jahren mit Unterbrechungen, aber seit über 6 Monaten regelmäßig. Es war eine interessante Reise. Mir gefällt besonders, dass man auf drei Plattformen veröffentlichen kann: Instagram, Facebook und Twitter.

Ich benutze Buffer seit vielen Jahren mit Unterbrechungen, aber seit über 6 Monaten regelmäßig. Es war eine interessante Erfahrung. Mir gefällt besonders, dass man auf drei Plattformen veröffentlichen kann: Instagram, Facebook und Twitter.

6. 2short. ai (Am besten geeignet für automatisiertes Schneiden und Untertiteln von kurzen Videos in großem Umfang)

2short. ai ist ein KI-gestütztes Tool zur Wiederverwendung, ähnlich wie Vizard, das lange Videos schnell in kurze, teilbare Ausschnitte umwandelt. Es automatisiert den Prozess, Höhepunkte in Ihren Inhalten zu finden und sie in postfertige Clips mit Untertiteln zu schneiden.

Mit dem Feature textbasierte Bearbeitung können Sie Ihr Video einfach durch Bearbeiten des Transkripts bearbeiten. Außerdem werden KI-Sprecher-Nachverfolgung und Gesichtserkennung verwendet, um den Hauptsprecher beim Wechsel vom Quer- zum Hochformat perfekt in der Mitte zu halten. So sehen Ihre Clips professionell aus und sind für ein mobiles Publikum richtig gerahmt.

die besten Features von 2short.ai

Animierte Untertitel : Erstellen Sie dynamische, leicht lesbare Untertitel, die sich an das Tempo des Videos anpassen

Automatisches Hinzufügen von Übergängen : Fügen Sie automatisch Übergänge zwischen Szenen ein, um den Flow zu verbessern und Videos in professioneller Qualität zu erstellen

Markenvorlagen und Vorlagen: Richten Sie Ihre Markenelemente (Logos, Schriftarten, Farben) ein und lassen Sie sie automatisch auf alle Ihre Clips anwenden

2short.ai Einschränkungen

Die KI übersieht gelegentlich wichtige Momente im Video, was bedeutet, dass Sie manuell eingreifen und Clips manuell optimieren müssen

preise für 2short.ai

Starter: Kostenlos

Lite: 9,90 $/Monat

Pro: 19,90 $/Monat

Premium: 49,90 $/Monat

bewertungen und Rezensionen zu 2short.ai

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über 2short.ai?

Das sagt ein G2-Rezensent über 2short.ai:

Das Tool ist superschnell, wenn es darum geht, ein Video in kurze Clips zu zerlegen, und liefert Ihnen Textversionen jedes Clips, sodass Sie schneller entscheiden können, welcher Clip in Frage kommt.

Das Tool ist superschnell, wenn es darum geht, ein Video in kurze Clips zu zerlegen, und liefert Ihnen Textversionen jedes Clips, sodass Sie schneller entscheiden können, welcher Clip in Frage kommt.

7. SocialPilot (Am besten geeignet für die plattformübergreifende Planung sozialer Medien mit Teamzusammenarbeit)

via SocialPilot

SocialPilot ist eine umfassende Plattform für das Social-Media-Management, die für die Planung von Inhalten, die Zusammenarbeit im Team und die Nachverfolgung der Performance in großem Maßstab entwickelt wurde. Sie unterstützt die Planung von über 500 Beiträgen auf mehreren Plattformen wie LinkedIn, Facebook, Instagram, X (Twitter) und sogar Google My Business – alles über ein einziges Dashboard.

Der integrierte KI-Assistent hilft Ihnen dabei, Ideen für Social-Media-Beiträge, Bildunterschriften und Hashtags zu generieren, die auf den Ton und das Format der jeweiligen Plattform zugeschnitten sind.

Für Teams können Sie Mitarbeiter einladen, Rollen (wie Administrator, Mitwirkender oder Client) zuweisen und Genehmigungs-Workflows festlegen, damit Inhalte vor der Veröffentlichung überprüft werden.

Die besten Features von SocialPilot

und Editor: Nutzen Sie KI-Tools wie Text-zu-Video-Konvertierung, anpassbare Vorlagen, Drag-and-Drop-Bearbeitung, Voiceover-Aufnahme und Branding-Features KI-Videogeneratorund Editor: Nutzen Sie KI-Tools wie Text-zu-Video-Konvertierung, anpassbare Vorlagen, Drag-and-Drop-Bearbeitung, Voiceover-Aufnahme und Branding-Features

Erweiterte Analysen und Berichte: Erstellen Sie Analysen zu Engagement, Zielgruppenwachstum und Top-Beiträgen und planen Sie PDF-Berichte, die an Clients gesendet werden sollen

KI-Planer: Erhalten Sie Empfehlungen für die besten Veröffentlichungszeiten, basierend darauf, wann Ihre Zielgruppe am aktivsten ist

Einschränkungen von SocialPilot

Es fehlt ein Feature zum Löschen mehrerer Beiträge gleichzeitig, sodass Benutzer jeden Beitrag einzeln entfernen müssen

Preise für SocialPilot

14-tägige kostenlose Testversion

Standard: 23 $/Monat (ca.)

Premium: 70 $/Monat (ca.)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu SocialPilot

G2: 4,5/5 (über 830 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 370 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über SocialPilot?

Das sagt ein Capterra-Rezensent über SocialPilot:

Ich schätze es sehr, dass ich so viele Konten hinzufügen kann, ohne mich für das teuerste Paket entscheiden zu müssen. Die Verwaltung von mehr als drei Konten auf jeder sozialen Plattform ist mit anderer Software sehr teuer.

Ich schätze es sehr, dass ich so viele Konten hinzufügen kann, ohne mich für das teuerste Paket entscheiden zu müssen. Die Verwaltung von mehr als drei Konten auf jeder sozialen Plattform ist mit anderer Software sehr teuer.

8. Veed. io (Am besten geeignet für die schnelle Online-Bearbeitung von Videos mit umfangreichen KI-Features)

via Veed

Veed. io ist ein beliebter Online-Video-Editor, der eine Vielzahl von Bearbeitungswerkzeugen bietet, von einfachen Schnitten, Übergängen und Filtern bis hin zur automatischen Generierung von Untertiteln in Dutzenden von Sprachen. Es gibt sogar einen Bereich „KI-Video“ mit Tools wie einem Skriptgenerator, einem GPT-3-basierten Text-zu-Video-Ersteller und KI-Avataren, die Ihre Videos kommentieren können.

Die Plattform bietet auch Vorlagen für Untertitel im Meme-Stil, Fortschrittsleisten, Sprungschnitte im TikTok-Stil usw., mit denen Sie Rohmaterial schnell in ansprechende Beiträge verwandeln können.

Es gibt auch einen Teleprompter-Modus, mit dem Sie sich selbst beim Lesen eines Skripts aufnehmen können (so behalten Sie den Blickkontakt), was sich hervorragend für Talking-Head-Videos eignet und dafür sorgt, dass Sie anschließend präzise Untertitel erhalten.

Die besten Features von Veed.io

Automatische Untertitel und Übersetzung: Transkribieren Sie Sprache und fügen Sie Untertitel in verschiedenen Stilen und Sprachen zu Videos hinzu

KI-Tools zur automatischen Bearbeitung: Entfernen Sie Füllwörter wie „ähm“, reduzieren Sie Hintergrundgeräusche und bereinigen Sie Audio mit einem einzigen Klick

Inhaltsbibliothek: Holen Sie sich Stock-Videos, Musik, Sticker, GIFs und mehr, die Sie per Drag & Drop direkt in Ihre Video-Zeitleiste ziehen können

Einschränkungen von Veed.io

Bei der Arbeit mit großen Videodateien treten gelegentlich Leistungsprobleme auf, die zu einer langsameren Verarbeitung oder Verzögerungen führen

Preise für Veed.io

Free

Lite: 5,80 $ pro Editor/Monat (jährliche Abrechnung)

Pro: 13,94 $ pro Editor/Monat (jährliche Abrechnung)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Veed.io

G2: 4,6/5 (über 1200 Bewertungen)

Capterra: 3,3/5 (über 50 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Veed. io?

Das sagt ein G2-Rezensent über Veed.io:

Super einfache Bearbeitung von Videos – für die Veröffentlichung in sozialen Medien, zum Ändern der Größe, zum Erstellen von Videoclips, zum Hinzufügen von Untertiteln, zum Hinzufügen von Hintergrundmusik, zum Entfernen von Pausen, zum Entfernen von „Ähs“ und „Ahs“, zum Hinzufügen von Markenelementen und zur Verbesserung der allgemeinen Benutzerfreundlichkeit von Videoinhalten

Super einfache Bearbeitung von Videos – für die Veröffentlichung in sozialen Medien, zum Ändern der Größe, zum Erstellen von Videoclips, zum Hinzufügen von Untertiteln, zum Hinzufügen von Hintergrundmusik, zum Entfernen von Pausen, zum Entfernen von „Ähs“ und „Ahs“, zum Hinzufügen von Markenelementen und zur Verbesserung der allgemeinen Benutzerfreundlichkeit von Videoinhalten

9. Descript (Am besten geeignet für die Bearbeitung textbasierter Videos und KI-Voiceover-Funktionen)

via Descript

Descript ist ein Tool zur Bearbeitung von Videos und Audiodateien, das sich eher wie die Arbeit in einem Dokument als in einem herkömmlichen Editor anfühlt. Mit ihm können Sie Inhalte bearbeiten, indem Sie einfach das Transkript bearbeiten. Wenn Sie ein Wort, eine Pause oder einen Satz aus dem Text löschen, wird die Zeitleiste des Videos oder Audios automatisch entsprechend aktualisiert.

Die KI-Features übernehmen die Schwerarbeit: Descript kann Füllwörter wie „ähm“ oder „also“ mit einem Klick entfernen, Untertitel generieren und sogar Ihre Audiodateien bereinigen, um sie klarer zu machen.

Sie können auch Ihren Bildschirm aufzeichnen, visuelle Elemente hinzufügen und mit mehreren Audiospuren arbeiten.

Die besten Features von Descript

Overdub-Stimmklonung: Klonen Sie Ihre Stimme oder verwenden Sie KI-Stimmen aus dem Archiv, um neue Erzählungen zu erstellen, indem Sie einfach das Skript eingeben

KI-Skriptgenerator: Erstellen Sie Skripte für Podcasts, Videos und Marketingmaterialien mithilfe einfacher Eingabeaufforderungen

Features für die Zusammenarbeit: Laden Sie Teamkollegen ein, Projekte in Echtzeit zu bearbeiten, zu kommentieren und gemeinsam daran zu arbeiten

Einschränkungen von Descript

Die Organisations-Tools der Plattform sind möglicherweise nicht so robust, was zu Schwierigkeiten bei der Nachverfolgung und Bearbeitung mehrerer Video- oder Audiodateien gleichzeitig führen kann

Preise für Descript

Free

Hobbyanwender: 24 $ pro Person/Monat

Ersteller: 35 $ pro Person/Monat

Business: 65 $ pro Person/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Descript

G2 : 4,6/5 (über 770 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 170 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Descript?

Das sagt ein Capterra-Rezensent über Descript:

Extrem benutzerfreundlich. Ich konnte sofort mit der Bearbeitung von Audiodateien beginnen. Diese Software ist so einfach zu bedienen und beschleunigt den Bearbeitungsprozess erheblich.

Extrem benutzerfreundlich. Ich konnte sofort mit der Bearbeitung von Audiodateien beginnen. Diese Software ist so einfach zu bedienen und beschleunigt den Bearbeitungsprozess erheblich.

10. Hootsuite (Am besten geeignet für Social-Media-Management und -Planung in großem Umfang für Unternehmen)

via Hootsuite

Hootsuite ist ein Social-Media-Kampagnenmanagement-Tool für Unternehmen, mit dem Sie Beiträge in großen Mengen planen und Hunderte von Profilen auf verschiedenen Social-Media-Plattformen verwalten können. Außerdem verfolgt es Aktivitäten in Echtzeit über sein Streams-Feature, mit dem Sie Erwähnungen Ihrer Marke, Hashtags, Schlüsselwörter und Beiträge von Mitbewerbern überwachen können.

Es bietet außerdem erweiterte Features wie Social Listening, Team-Workflows (z. B. die Zuweisung einer Kundenmeldung an einen Teamkollegen) und Integrationen mit CRMs und Ad-Tools.

Die Analysen der Plattform sind sehr detailliert und bieten anpassbare Berichterstellung, sodass Sie messen können, was funktioniert, und Erkenntnisse mit Clients oder der Geschäftsleitung teilen können.

Die besten Features von Hootsuite

Integrierter Video-Editor: Erstellen und bearbeiten Sie Videos durch Hinzufügen von Audiospuren, Text, Bildern, Stickern und Filtern

OwlyWriter AI : Generieren Sie Bildunterschriften und Post-Ideen mit bewährten Formeln für das Verfassen von Texten wie HOOK, AIDA und WIIFM

Teamzusammenarbeit und Freigaben: Erhalten Sie Support für Teams mit mehreren Benutzern mit Freigaben nach der Veröffentlichung und Prüfpfaden für vollständige Nachvollziehbarkeit

Einschränkungen von Hootsuite

Benutzer haben angemerkt, dass der Kalender optisch unübersichtlich werden kann, insbesondere bei der Verwaltung einer großen Anzahl geplanter Beiträge

Preise für Hootsuite

Kostenlose 30-Tage-Testversion

Standard: 30 $ pro Benutzer/Monat

Erweitert: 122 $ pro Benutzer/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Hootsuite

G2 : 4,2/5 (über 6.200 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 3.800 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Hootsuite?

Das sagt ein G2-Rezensent über Hootsuite:

Ich liebe das Analyse-Feature, mit dem ich tief in die Analysen meiner Social-Media-Konten eintauchen kann. So erhalte ich an einem Ort ein detailliertes Verständnis darüber, wie meine Social-Media-Profile performt haben. Außerdem bietet es mir eine Listening-Funktion, mit der ich die Stimmung meiner Kunden besser verstehen kann.

Ich liebe das Analyse-Feature, mit dem ich tief in die Analysen meiner Social-Media-Konten eintauchen kann. So erhalte ich an einem Ort einen detaillierten Überblick über die Performance meiner Social-Media-Profile. Außerdem kann ich damit die Stimmung meiner Kunden besser verstehen.

11. Sprout Social (Am besten geeignet für detaillierte Social-Media-Analysen, Monitoring und Veröffentlichungen in großem Umfang)

via Sprout Social

Sprout Social ist ein datenorientiertes Social-Media-Management-Tool für Teams, denen sowohl Strategie als auch Leistung wichtig sind.

Mit den Publishing-Features können Sie Beiträge plattformübergreifend planen, Kampagnen in einem visuellen Kalender verwalten und zu optimalen Zeiten automatisch veröffentlichen, basierend auf den Trends der Zielgruppeninteraktion.

Außerdem erhalten Sie leistungsstarke Tools für die Berichterstellung, die das Engagement, das Follower-Wachstum, die Hashtag-Performance und die Aktivitäten Ihrer Mitbewerber aufschlüsseln.

Ein integrierter Smart Posteingang sammelt alle Nachrichten und Kommentare an einem Ort, während das Social CRM Ihnen hilft, Follower zu profilieren, Unterhaltungen nachzuverfolgen und die Kontaktaufnahme mit Tags und Verlaufsprotokollen zu organisieren.

Die besten Features von Sprout Social

Integrierter Video-Editor in Compose: Videos direkt beim Verfassen von Beiträgen zuschneiden, trimmen und Vorlagen anwenden

KI-Assistent für die Erstellung von Beiträgen: Generieren Sie Untertitel aus den besten Beiträgen oder benutzerdefinierten Themen mit einer „Verbessern”-Option, um Ton und Stil für eine einheitliche Markenkommunikation anzupassen

Modul für Social Listening: Verfolgen Sie mithilfe boolescher Abfragen Schlüsselwörter, Branchentrends und Erwähnungen Ihrer Marke auf verschiedenen Plattformen

Einschränkungen von Sprout Social

Einige Benutzer haben Probleme mit den Tagging-Features von Sprout Social gemeldet, insbesondere bei der Verwaltung mehrerer Programme oder Partnerunternehmen

Preise für Sprout Social

Kostenlose 30-Tage-Testversion

Standard: 249 $ pro Platz/Monat

Professional: 399 $ pro Platz/Monat

Erweitert: 499 $ pro Platz/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Sprout Social

G2 : 4,4/5 (über 4100 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 600 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Sprout Social?

Das sagt ein G2-Rezensent über Sprout Social:

Sprout Social ist zu einem unverzichtbaren Bestandteil unseres Marketing-Toolkits geworden. Die Features für die Berichterstellung sind besonders stark – übersichtlich, anpassbar und einfach mit den Stakeholdern zu teilen.

Sprout Social ist zu einem unverzichtbaren Bestandteil unseres Marketing-Toolkits geworden. Die Features für die Berichterstellung sind besonders stark – übersichtlich, anpassbar und einfach für Stakeholder freizugebend.

12. Munch (Am besten geeignet für die KI-gesteuerte Umwandlung langer Videos in mehrere Social-Media-Clips mit Trend-Einblicken)

via Munch

Munch, ein KI-gestütztes Tool zur Wiederverwendung von Videos, hilft dabei, lange Inhalte in kurze, wirkungsvolle Clips umzuwandeln, die auf Plattformen wie TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts und LinkedIn zugeschnitten sind. Es analysiert jedes Video, um anhand des Engagement-Potenzials Schlüsselmomente zu identifizieren, wendet dann Marketing-Intelligenz an, um diese für die Performance zu optimieren, und hilft Ihnen sogar dabei, Branding wie Logos oder Outros anzuwenden.

Die KI bietet eine integrierte SEO-Optimierung, indem sie Ihre Videoinhalte analysiert und automatisch relevante Schlüsselwörter und Untertitel generiert. Außerdem erhalten Sie umsetzbare Leistungsinformationen und Empfehlungen, um Ihre Strategie für Kurzvideos kontinuierlich zu verbessern.

Die besten Features

Vorschau der sicheren Bereiche: Sehen Sie in einer Vorschau, wie Ihr Clip auf verschiedenen Plattformen aussehen wird, und vermeiden Sie so unschöne Ausschnitte oder abgeschnittenen Text

Trendgesteuerte Bearbeitung : Analysieren Sie aktuelle soziale Trends und wählen Sie anhand des Verhaltens Ihrer Zielgruppe die Segmente aus, die am ehesten viral gehen werden

Szenenerkennung und Zuschneiden: Erkennen Sie automatisch Szenenwechsel und passen Sie Clips an vertikale, quadratische oder horizontale Formate an

Munch-Limits

Viele Benutzer haben notiert, dass die KI gelegentlich Videosegmente auswählt, denen Kontext oder Relevanz fehlt

Munch-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,6/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Munch?

Das sagt ein G2-Rezensent über Munch:

Ich liebe die Vielzahl an Variationen, die Munch aus den von mir bearbeiteten Videos erstellt. Auch das Tool „Magic Posts“ ist fantastisch, da ich normalerweise die Untertitel für alle meine Videos selbst erstellen muss und so viel Zeit spare!

Ich liebe die vielen Variationen, die Munch aus den von mir bearbeiteten Videos erstellt. Auch das Tool „Magic Posts“ ist fantastisch, da ich normalerweise die Untertitel für alle meine Videos selbst erstellen muss und so viel Zeit spare!

13. CaptionsAI (Am besten geeignet für sofortige KI-Untertitel und Teleprompter-Funktionen)

via Captions AI

Caption AI ist ein mobiles AI-Videobearbeitungsstudio, das sich auf automatisierte Untertitelung mit animierten Stilen wie Karaoke-Highlight, Schreibmaschine und Bounce spezialisiert hat. Die Untertitel sind vollständig editierbar, sodass Sie jedes Wort korrigieren oder das Styling ganz einfach anpassen können.

Die App verfügt über einen integrierten Teleprompter, mit dem Sie Videos sicher aufnehmen und dabei Augenkontakt halten können. Nach Abschluss der Aufnahme transkribiert Captions AI Ihre Sprache sofort und fügt dem Video stilistische Untertitel (mit dynamischen Effekten, Timing und sogar Emojis) hinzu.

Sie können sogar einen KI-Avatar erstellen, der Ihre Videos kommentiert, wenn Sie nicht vor der Kamera stehen möchten.

Die besten Features von Captions AI

KI-Bearbeitung und Effekte: Entfernen Sie mit einem Fingertipp Stille und verbessern Sie den Klang für klareren Ton

Auto Cursor für die Neurahmen: Bitten Sie das Tool, Ihr Gesicht zu verfolgen und breites 16:9-Filmmaterial in ein vertikales 9:16-Format umzuwandeln

Trendfilter und Sticker: Fügen Sie lustige, kreative Tools wie animierte Filter, Sticker und Hintergrundmusik hinzu, um Ihren Videos das gewisse Etwas zu verleihen

Einschränkungen von KI für Untertitel

Benutzer haben Probleme bei der benutzerdefinierten Anpassung des Erscheinungsbilds von Untertiteln gemeldet, z. B. beim Anpassen von Schriftart, Größe und Farbe

Preise für Captions AI

Free

Pro: 9,99 $/Monat

Max: 24,99 $/Monat

Preis: 69,99 $/Monat

Business: 399 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Captions AI

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Captions AI?

Das sagt ein G2-Rezensent über Captions AI:

Mithilfe fortschrittlicher Spracherkennungstechnologie wandelt die Website Audioinhalte schnell in lesbaren Text um und spart so Zeit und Aufwand. Ideal für Ersteller von Inhalten, Unternehmen und Fachleute.

Mithilfe fortschrittlicher Spracherkennungstechnologie wandelt die Website Audioinhalte schnell in lesbaren Text um und spart so Zeit und Aufwand. Ideal für Ersteller von Inhalten, Unternehmen und Fachleute.

14. Repurpose. io (Am besten geeignet für die Automatisierung der Verteilung von Inhalten und die plattformübergreifende Wiederverwendung)

Repurpose. io ist ein Tool zur Automatisierung von Inhalten, das Ihre fertigen Videos oder Audiodateien automatisch umformatiert und auf mehreren Plattformen veröffentlicht, basierend auf benutzerdefinierten Workflows, die Sie festlegen.

Sie können beispielsweise eine Regel festlegen wie: „Wenn ich ein YouTube-Video hochlade, einen 60-Sekunden-Clip ausschneiden und auf TikTok und Instagram Reels posten.“ Repurpose.io erledigt das dann im Hintergrund.

Sie können das Aussehen Ihrer wiederverwendeten Inhalte mit vorgefertigten Vorlagen anpassen, die horizontale Videos automatisch in das vertikale Format konvertieren, dynamische Untertitel hinzufügen und Ihr Logo oder Ihre Markenelemente einfügen.

Das Tool unterstützt auch das Ausschneiden längerer Videos in kürzere Segmente oder die Konvertierung von Audio in animierte Audiogramme.

Die besten Features von Repurpose.io

Inhaltskalender: Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle geplanten Inhalte und optimieren Sie Ihre Strategie zur Wiederverwendung

Highlight-Extraktion: Verwenden Sie KI, um die interessantesten Teile Ihres Videos oder Podcasts zu identifizieren und herauszuziehen

Automatisierte Veröffentlichung: Veröffentlichen Sie Inhalte sofort oder nach Zeitplan auf Plattformen wie YouTube, TikTok, Instagram, Facebook und LinkedIn

Limits von Repurpose.io

Fehlender Offline-Zugriff und dedizierte mobile Funktionen

Preise für Repurpose.io

Free

Starter: 35 $/Monat

Pro : 79 $/Monat

Agentur: 179 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Repurpose.io

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Repurpose.io?

Das sagt ein Trustpilot-Rezensent über Captions AI:

Ich hatte ein einfaches Ziel: meinen YouTube-Kanal auszubauen und gleichzeitig Inhalte für Instagram, TikTok, Pinterest und andere Plattformen wiederzuverwenden – ohne zusätzlichen Aufwand. Repurpose. io hat dies durch die Automatisierung meines gesamten Content-Workflows ermöglicht.

Ich hatte ein einfaches Ziel: meinen YouTube-Kanal auszubauen und gleichzeitig Inhalte für Instagram, TikTok, Pinterest und andere Plattformen wiederzuverwenden – ohne zusätzlichen Aufwand. Repurpose. io hat dies durch die Automatisierung meines gesamten Content-Workflows ermöglicht.

15. Capcut (Am besten für die kostenlose, schnelle Bearbeitung von Videos mit Untertiteln und Effekten)

via CapCut

CapCut, entwickelt von den Erstellern von TikTok, ist ein leistungsstarkes kostenloses Tool zur Videobearbeitung. Es verfügt über einen voll ausgestatteten Zeitleisten-Editor, mit dem Sie Clips zuschneiden, Musik hinzufügen, Text oder Sticker einfügen und filmische Filter und Übergänge anwenden können.

Die App enthält erweiterte Tools wie Smart Crop, das horizontale Videos automatisch vertikal zuschneidet, wobei das Motiv im Fokus bleibt.

CapCut bietet auch stilisierte Vorlagen, die den aktuellen Formaten entsprechen, sodass Sie Ihre Clips schnell einfügen und ein poliertes, virales Ergebnis erzielen können. Sie können Ihre Videos auch mit einer großen Auswahl an lizenzierten Musiktiteln, Soundeffekten und Voiceover-Funktionen verbessern, um das Hörerlebnis zu verbessern.

Die besten Features von Capcut

Automatische Untertitel: Generieren Sie automatisch Untertitel mit hoher Genauigkeit und wählen Sie aus mehreren animierten Untertitelstilen

Text-to-Speech-Erzählung: Geben Sie Ihr Skript ein und wählen Sie aus einer Vielzahl von KI-Stimmen, um es zu erzählen; ideal für Reels und Meme-Inhalte

Audioverbesserung und Stimmklonen: Entfernen Sie Hintergrundgeräusche aus Ihren Aufnahmen und nutzen Sie Stimmklonen, damit Sie nicht jedes Mal neu aufnehmen müssen

Einschränkungen von Capcut

Benutzer haben erwähnt, dass CapCut bei der Bearbeitung großer oder komplexer Projekte Verzögerungen oder eine langsame Leistung aufweisen kann.

Preise für Capcut

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Capcut

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Capcut?

Ein Reddit-Rezensent hat Folgendes freigegeben:

Capcut hat sicherlich einige Stärken. Seine Layouts eignen sich besser für schnelle Arbeiten und es ist für soziale Medien optimiert.

Capcut hat sicherlich einige Stärken. Seine Layouts eignen sich besser für schnelle Arbeiten und es ist für soziale Medien optimiert.

ClickUp: Das Rückgrat für eine intelligentere Erstellung von Inhalten

Es gibt zahlreiche Tools, mit denen Sie Videos wiederverwenden, Untertitel hinzufügen oder Inhalte planen können. Aber Sie benötigen dennoch einen zentralen hub, um zu planen, nachzuverfolgen und zusammenzuarbeiten. Hier glänzt ClickUp am meisten.

Von der Erstellung von Skripten und der Bearbeitung von Clips bis hin zur Organisation Ihres gesamten Inhaltskalenders – ClickUp hält alles unter einem Dach. Darüber hinaus beschleunigen die integrierte KI, die Videoaufzeichnung und die gebrauchsfertigen Vorlagen Ihren Workflow.

