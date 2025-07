10 monday.com CRM-Vorlagen für Ihren Vertriebserfolg im Jahr 2025

Der Vertrieb ohne ein System ist wie der Versuch, Leads, Nachfassaktionen und Deal-Updates mit einer Hand zu jonglieren, während die andere hinter dem Rücken gefesselt ist. Das ist chaotisch, unübersichtlich und vor allem kostspielig.

Hier kommen CRM-Vorlagen ins Spiel. Sie sind der schnellste Weg, um mit dem Lead- und Pipeline-Management zu beginnen. Ganz gleich, ob Sie neue Leads nachverfolgen oder laufende Geschäfte pflegen – mit der richtigen Vorlage bleibt alles organisiert und kommt voran.

Sie können eine monday.com CRM-Vorlage oder andere anpassbare Vorlagen verwenden, die über die grundlegende Nachverfolgung hinausgehen. Dieser Leitfaden führt Sie durch die besten Vorlagen!

Was macht eine gute monday.com-CRM-Vorlage aus?

Eine leistungsstarke, vorkonfigurierte CRM-Vorlage enthält mehr als nur Kontaktinformationen – sie organisiert Kundendaten, priorisiert Verkäufe und verfolgt laufende Geschäfte. Sie optimiert Ihren CRM-Prozess, ohne dass komplexe Software erforderlich ist.

Wenn Sie die Verwendung von monday CRM-Vorlagen in Betracht ziehen, überprüfen Sie, ob Sie damit Folgendes erledigen können:

Verfolgen Sie Leads in jeder Phase : Löschen Sie Spalten in der Pipeline vom ersten Kontakt bis zum geschlossenen Abschluss

Die richtigen Daten auf einen Blick : Kontaktinfos und andere Kundendaten, letzte Kontaktpunkte, Wert des Geschäfts und Wahrscheinlichkeit weiterer Abschlüsse

Fortschritte mühelos visualisieren : Boards, Dashboards oder Gantt-Ansichten bieten eine vollständige Übersicht über laufende Geschäfte an einem zentralen Ort

An Ihren Prozess anpassen : Anpassbare Phasen, Tags und Felder, die sich an Ihren individuellen Vertriebs-Flow während der gesamten Marketingkampagne anpassen lassen

Automatisieren Sie sich wiederholende Aktionen : Regeln für Folgeaufgaben, Statusänderungen oder Benachrichtigungen optimieren das Lead-Management und sparen Zeit

Integration mit Ihren Tools: Nahtlose Synchronisierung von E-Mails, Kalendern und Formularen zur Lead-Erfassung innerhalb Ihrer : Nahtlose Synchronisierung von E-Mails, Kalendern und Formularen zur Lead-Erfassung innerhalb Ihrer CRM-Plattform

Kurz gesagt: Die besten CRM-Vorlagen erledigen die schwere Arbeit, sodass sich Ihr Team auf den Verkauf konzentrieren kann und nicht auf das Sortieren.

🧠 Wissenswertes: Vor der Einführung von CRMs und digitalen Dashboards waren strukturierte Vertriebsstrategien dank John H. Patterson, dem Gründer der National Cash Register Company, bereits weit verbreitet. Bereits in den 1900er Jahren schulte Patterson seine Vertriebsmitarbeiter mit Hilfe von Skripten, Kundenprofilen und formellen Vertriebsschulungsprogrammen. Er war sogar ein Pionier des Rollenspiels und des gebietsbezogenen Vertriebs, um die Leistung und Konsistenz zu steigern. Diese frühen Innovationen legten den Grundstein für moderne Vertriebs-Playbooks und -Prozesse.

monday.com CRM-Vorlagen

Jede der folgenden monday.com CRM-Vorlagen ist darauf zugeschnitten, einen bestimmten Teil Ihres Vertriebs- oder Client-Workflows zu vereinfachen, damit Ihr Team ergebnisorientiert arbeiten kann.

1. Vorlage für Marketingaktivitäten

Jonglieren Sie Kampagnen, Anfragen und Termine über mehrere Kanäle hinweg? Die Vorlage für Marketingaktivitäten sorgt dafür, dass Ihr gesamtes Marketing-Ökosystem an einem Ort organisiert bleibt.

Sie eignet sich ideal, um Teams aufeinander abzustimmen, Ergebnisse nachzuverfolgen und sicherzustellen, dass jede Kampagne pünktlich und mit vollständiger Sichtbarkeit ausgeführt wird. Ganz gleich, ob Sie ein neues Produkt auf den Markt bringen oder wöchentliche Inhalte verwalten – dieses Board bietet Ihnen alles, was Sie brauchen.

Optimieren Sie Ihre Arbeit mit dieser Vorlage, um:

Zentralisieren Sie die Planung und Durchführung von Kampagnen teamübergreifend

Verfolgen Sie die kreative Produktion, überprüfen Sie Zyklen und Starttermine

Richten Sie benutzerdefinierte Formulare für Marketinganfragen und die Erfassung von Assets ein

Visualisieren Sie Fortschritte nach Woche, Monat oder Kampagne

Automatisieren Sie Genehmigungen, Erinnerungen und Statusaktualisierungen

🔑 Ideal für: Marketing-Teams, die umfangreiche Kampagnen verwalten und mit mehreren Teams zusammenarbeiten.

2. Vorlage für Immobilien-CRM

Die Verwaltung mehrerer Angebote, Leads und Besichtigungen kann schnell überwältigend werden, wenn Sie nicht über ein System verfügen, das speziell für die Anforderungen der Immobilienbranche entwickelt wurde.

Die Vorlage für Immobilien-CRM wurde speziell entwickelt, um Maklern, Brokern und Teams dabei zu helfen, alles von Immobilienangeboten bis hin zur Kommunikation mit Käufern zu organisieren. Sie vereinfacht Ihren Verkaufszyklus, sodass Sie sich auf den Abschluss von Geschäften konzentrieren können, anstatt Tabellen zu verwalten.

Nutzen Sie diese Vorlage optimal, indem Sie sie für folgende Zwecke einsetzen:

Organisieren Sie Immobilienangebote mit benutzerdefinierten Feldern für Preis, Speicherort und Status

Verfolgen Sie den Fortschritt jedes Leads vom ersten Kontakt bis zum Abschluss

Planen Sie Besichtigungstermine und weisen Sie den Maklern Nachfassaktionen zu

Visualisieren Sie Ihren Deal Flow nach Vertriebsmitarbeiter, Region oder Phase der Pipeline

Automatisieren Sie die Kommunikation mit Clients und halten Sie sie über alle Phasen auf dem Laufenden

🔑 Ideal für: Immobilienmakler und Teams, die mehrere Immobilien und Käuferpipelines verwalten.

3. Vorlage für Kundenprojekte

Wenn Sie versuchen, potenzielle Kunden über mehrere Projekte hinweg zu gewinnen, ist Sichtbarkeit alles. Die Vorlage „Kundenprojekte“ hilft Ihnen dabei, Aufgaben zu organisieren, Zeitleisten zu verwalten und alle Beteiligten, von internen Teams bis hin zu externen Clients, auf dem gleichen Stand zu halten.

Sie wurden entwickelt, um abrechnungsfähige Stunden, freigegebene Dateien und Echtzeit-Updates zu verwalten, ohne den Überblick über wichtige Ergebnisse zu verlieren.

Bleiben Sie mit dieser Vorlage auf Kurs, indem Sie Folgendes tun:

Verfolgen Sie den Fortschritt aller Kundenprojekte an einem Ort

Erfassen Sie abrechnungsfähige Stunden und verknüpfen Sie diese mit Projekt-Aufgaben

Arbeiten Sie mit Clients und internen Teams mithilfe von freigegebenen Dateien und Notizen zusammen

Weisen Sie jeder Aufgabe Eigentümerschaft und Fristen zu

Überwachen Sie den Projektstatus mithilfe von Status-, Prioritäts- und Zeitleisten-Ansichten

🔑 Ideal für: Agenturen und Dienstleister, die mehrere kundenorientierte Projekte gleichzeitig durchführen.

4. Vorlage für die Kunden-Onboarding

Der erste Eindruck zählt, besonders wenn Sie einen neuen Client begrüßen. Die Vorlage „Kunden-Onboarding“ stellt sicher, dass alle Aufgaben, Meilensteine und die gesamte Kommunikation strukturiert sind, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Sie bringen Ihre Teams für Kundenerfolg, Implementierung und Vertrieb zusammen, sodass nichts in der Übersetzung verloren geht.

Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:

Erstellen Sie schrittweise Onboarding-Workflows für jeden Client

Verfolgen Sie den Zeitaufwand und die Fertigstellung von Meilensteinen über Konten hinweg

Abstimmung zwischen Abteilungen durch klar zugewiesene Verantwortlichkeiten

Dokumentieren Sie Notizen, Dateien und wichtige Aktualisierungen in jedem Client-Board

Automatisieren Sie Übergaben und Statusbenachrichtigungen für nahtlose Fortschritte

🔑 Ideal für: Kundenerfolgs- und Implementierungsteams, die ihren Onboarding-Prozess standardisieren möchten.

Die Vorlage „Kontakte” ist eine grundlegende CRM-Vorlage, mit der Sie Lead- und Client-Informationen zentralisieren können, sodass Ihr Team diese einfach suchen, filtern und bearbeiten kann. Keine verstreuten Tabellen oder doppelten Einträge mehr – nur noch übersichtliche, organisierte Kontaktdatensätze, die jeden Aufwand im Vertrieb unterstützen.

Starten Sie mit dieser Vorlage, um:

Speichern Sie Kontakte mit anpassbaren Feldern für Branche, Rolle und Region

Segmentieren Sie Kontakte nach Lebenszyklusphase, Lead-Bewertung oder Engagement

Erfassen und verfolgen Sie alle Interaktionen mit Clients

Beseitigen Sie doppelte Einträge für sauberere Daten

Automatische Synchronisierung neuer Einträge über Formulare oder CRM-Integrationen

🔑 Ideal für: Vertriebs-, Marketing- und Support-Teams, die einen organisierten hub für das Kontaktmanagement suchen.

6. Vorlage für unterstützende Vertriebsmaterialien

Die Suche nach dem neuesten Pitch Deck oder Produktblatt sollte nicht länger dauern als der Verkaufsgespräch selbst. Die Vorlage „Supporting Sales Materials“ fungiert als lebendige Bibliothek mit genehmigten Materialien, sodass Ihr Team die richtigen Materialien zum richtigen Zeitpunkt finden, anfordern und verteilen kann.

Vertrieb und Marketing bleiben aufeinander abgestimmt, und Ihre Mitarbeiter haben immer alles, was sie brauchen, um Geschäfte sicher abzuschließen.

Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:

Kategorisieren Sie Marketingressourcen nach Produkt, Region oder Vertriebsphase

Verfolgen Sie den Versionsverlauf und den Status jeder Datei

Richten Sie Genehmigungs-Workflows für die Erstellung oder Aktualisierung von Assets ein

Verknüpfen Sie Ressourcen direkt mit Geschäften oder Kampagnen

Sorgen Sie für Markenkonsistenz durch zentralen Zugriff

🔑 Ideal für: Vertriebs- und Marketingteams, die bei der Bereitstellung von Assets und der Wahrung der Markenkonsistenz zusammenarbeiten.

7. Vorlage für Chancen nach Ereignissen

Ereignisse sorgen für Energie, aber erst die Nachbereitung bringt Umsatz. Wenn Sie Leads erfassen, die nächsten Schritte zuweisen und Opportunities durch Ihre Pipeline bewegen möchten, bevor sie kalt werden, probieren Sie die Vorlage für Opportunities nach Ereignissen aus.

Ganz gleich, ob Sie gerade von einer Messe, einem Webinar oder einem Roundtable kommen, damit wird jede Unterhaltung in sinnvolle Maßnahmen umgesetzt.

Schöpfen Sie den ROI nach Ereignissen voll aus, indem Sie diese Vorlage für folgende Zwecke nutzen:

Protokollieren Sie Ereignisse und verfolgen Sie deren Bewegung durch den Verkaufstrichter

Weisen Sie Folgeaufgaben zu und legen Sie Termine für Erinnerungen fest

Bewerten und priorisieren Sie Leads anhand ihres Engagements oder Potenzials

Fügen Sie Notizen, Dateien und ereignisspezifische Kontexte für jeden Lead hinzu

Filtern und segmentieren Sie Opportunities nach Vertriebsmitarbeiter, Ereignis oder Region

🔑 Ideal für: Vertriebs- und Marketingteams, die die Begeisterung für Ereignisse in Pipeline-Bewegungen umwandeln möchten.

8. Vorlage für Bestellformulare

Die manuelle Nachverfolgung von Reihenfolgen wird bei der Verwaltung großer Volumina oder benutzerdefinierter Anfragen unübersichtlich? Die Vorlage für Bestellformulare sorgt für Klarheit in Ihren Aufnahme- und Erfüllungsprozessen und bietet Ihrem Team eine einzige Quelle für die Nachverfolgung, Dokumentation und Genehmigung von Bestellungen.

Mit dieser Vorlage haben Sie die Reihenfolge im Griff und können:

Sammeln Sie Produkt- oder Serviceaufträge mithilfe anpassbarer Formulare

Verfolgen Sie den Status von Reihenfolgen, Zahlungen und Zeitleisten für den Versand

Weisen Sie den richtigen Teams Aufgaben und Genehmigungen zu

Filtern und organisieren Sie die Reihenfolge nach Client, Region oder Dringlichkeit

Fügen Sie Belege, Unterlagen oder Notizen zu jeder Bestellung in der Reihenfolge ihrer Eingabe hinzu

🔑 Ideal für: Betriebs- und Vertriebsteams, die die Reihenfolge von Bestellungen, Lieferungen und Dokumentationen verwalten.

9. Vorlage für Kundenanfragen

Wenn sich Kundenanfragen häufen, verschafft Ihnen eine gute Organisation einen Wettbewerbsvorteil. Die Vorlage für Kundenanfragen bietet eine einfache Möglichkeit, Anfragen zu erfassen, sie den richtigen Personen zuzuweisen und sicherzustellen, dass jeder Kunde eine zeitnahe, hilfreiche Antwort erhält.

Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:

Sammeln Sie Anfragen über eingebettete Formulare oder E-Mail-Integrationen

Leiten Sie Tickets je nach Art oder Dringlichkeit an die richtigen Teams weiter

Verfolgen Sie den Fortschritt von Anfragen mithilfe der Felder „Status“, „Priorität“ und „Eigentümer“

Automatisieren Sie Eskalationen und Lösungsbenachrichtigungen

Führen Sie ein durchsuchbares Archiv gelöster Anfragen

🔑 Ideal für: Support- und Erfolgsteams, die ein hohes Volumen an Service- oder Feature-Anfragen verwalten.

10. Vorlage „Kontoverwaltung“ von Compass

Die Vorlage „Kontoverwaltung mit Compass“ hilft Ihnen dabei, hochwertige Konten mit einer strukturierten Vorgehensweise und regelmäßigen Kontaktpunkten zu verwalten. In einer anpassbaren Ansicht können Sie Aktivitäten nachverfolgen, den Status überwachen und langfristige Beziehungen stärken.

Optimieren Sie Ihre Client-Strategie mit dieser Vorlage, um:

Protokollieren Sie Meetings, Feedback und wichtige Kontakte über Client-Konten hinweg

Verfolgen Sie Client-KPIs, Verlängerungen und Risikokennzahlen

Weisen Sie interne Nachverfolgungen bestimmten Eigentümern oder Teams zu

Planen Sie vierteljährliche Überprüfungen, Upsells und Engagement-Aktivitäten

Segmentieren Sie Konten nach Größe, Umsatz oder Gesundheitszustand

🔑 Ideal für: Kundenbetreuer und Customer Success Teams, die sich auf Kundenbindung und langfristiges Wachstum konzentrieren.

limits der monday.com-Vorlage

Obwohl monday.com eine gute Auswahl an CRM-Workflow-Tools bietet, hat es auch einige Nachteile, insbesondere für Vertriebsteams mit sich ständig ändernden oder komplexen Anforderungen. Hier sind einige Einschränkungen, die Sie vor der Verwendung der Software und ihrer Vorlagen beachten sollten:

Eingeschränkte CRM-Funktionalität: monday. com wurde in erster Linie für das Projektmanagement entwickelt, daher können die CRM-Vorlagen etwas oberflächlich wirken. Features wie anpassbare Lead-Bewertung, mehrstufige Prognosen oder erweiterte Nachverfolgung von Geschäften erfordern oft Workarounds oder Integrationen von Drittanbietern

Limits für Automatisierungen in niedrigeren Plänen: Die integrierten Workflows sind hilfreich, aber monday.com begrenzt die Anzahl der Automatisierungen, die Sie ausführen können – es sei denn, Sie haben einen höherwertigen Plan. Das bedeutet, dass Ihre vorlagenbasierten Workflows schnell an ihre Grenzen stoßen könnten

Fragmentierte Berichterstellung: Sie möchten detaillierte Verkaufsberichte oder Umsatz-Dashboards? CRM-Vorlagen verfügen nicht über vorinstallierte Funktionen für eine umfassende Berichterstellung, und deren Anpassung kann Zeit, Aufwand oder externe Tools erfordern

Skalierungsprobleme bei datenintensiven Workflows: Mit zunehmendem Umfang Ihrer Kundendaten können monday.com-Boards unübersichtlich und schwerer zu navigieren werden. CRM-Vorlagen sind nicht immer für umfangreiche, datenintensive Workflows optimiert

Fehlende integrierte E-Mail-Tools: monday. com bietet keine native E-Mail-Nachverfolgung oder Kommunikationsprotokollierung innerhalb seiner CRM-Vorlagen. Sie benötigen externe Apps oder eine separate CRM-Plattform, um Client-Unterhaltungen und E-Mail-Aktivitäten zu verfolgen

Eingeschränkte KI für komplexe Workflows: Die CRM-Vorlagen von monday.com bieten grundlegende Automatisierung, aber die KI verfügt nicht über die erforderliche Tiefe, um nicht standardmäßige Vertriebszyklen anzupassen oder sich an einzigartige Geschäftsprozesse anzupassen

32 % der Arbeitnehmer glauben, dass Automatisierung nur wenige Minuten pro Tag einsparen würde, aber 19 % sagen, dass dadurch 3 bis 5 Stunden pro Woche eingespart werden könnten. In Wirklichkeit summieren sich selbst kleinste Zeiteinsparungen auf lange Sicht. Wenn Sie beispielsweise nur 5 Minuten pro Tag bei sich wiederholenden Aufgaben einsparen, können Sie pro Quartal über 20 Stunden gewinnen, die Sie für wertvollere, strategische Arbeit nutzen können.

Alternative monday.com-Vorlagen

Für Teams, die mehr als nur Kontaktboards und grundlegende Automatisierung wünschen, gibt es ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat.

Im Vergleich zu monday.com fühlt sich das CRM von ClickUp wie ein Freitag an.

Sie können Ihr eigenes CRM in ClickUp erstellen und kostenlose Vorlagen verwenden, die Vertrieb, Service und Strategie zusammenführen.

Von der Nachverfolgung jedes Geschäfts in Ihrer Pipeline bis hin zur Protokollierung von Client-Anrufen, Provisionen und Berichten – alles ohne Ihr Dashboard zu verlassen – die Vorlagen und Dashboards von ClickUp mit anpassbaren Widgets wurden für schnelllebige Teams entwickelt, die Flexibilität ohne Einbußen bei der Präzision benötigen.

Entdecken Sie die CRM-Vorlagen von ClickUp, die beste Alternative zu monday.com.

1. ClickUp – Erweiterte CRM-Vorlage

Kostenlose Vorlage Verwenden Sie die erweiterte CRM-Vorlage von ClickUp, um benutzerdefinierte Lead-Bewertungssysteme einzurichten und potenzielle Kunden schneller zu qualifizieren

Die ClickUp Advanced CRM-Vorlage wurde für Vertriebsteams entwickelt, die Präzision und Leistung benötigen, und gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre gesamte Pipeline.

Von der Lead-Erfassung bis zum geschlossenen Verkauf wird jeder Kontaktpunkt dokumentiert, zugewiesen und automatisiert. Mit benutzerdefinierten ClickUp-Dashboards und mehrstufigen Workflows ist es so konzipiert, dass es auch umfangreiche oder komplexe Geschäftszyklen mühelos unterstützt.

Verwenden Sie diese visuelle Vorlage, um:

Erstellen Sie mehrphasige Pipelines mit benutzerdefinierten Feldern wie Deal-Wert, Quelle oder Priorität

Weisen Sie Eigentümern Aufgaben zu und legen Sie Fristen für jede Opportunity fest – mit der Ansicht „Meine Aufgaben“

Verfolgen Sie den Fortschritt von Geschäften in Board-, Listen- oder Tabellenansichten

Automatisieren Sie Follow-ups, Erinnerungen und Lead-Übergaben mit den Automatisierungen von ClickUp

Visualisieren Sie Umsatzprognosen und die Leistung Ihrer Vertriebsmitarbeiter in Echtzeit

🔑 Ideal für: Vertriebsleiter und schnell wachsende Teams, die große oder komplexe Pipelines verwalten.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie Vorlagen-Tags oder Farbcodes, um Phasen, Branchen oder die Eigentümerschaft von Leads visuell voneinander zu trennen. Dies reduziert Unübersichtlichkeit in überfüllten Pipelines und sorgt für sofortige Klarheit, ohne dass manuell gefiltert werden muss. Sowohl in ClickUp als auch in monday.com können Farbregeln automatisiert werden, sodass sie sich bei Änderungen des Deal-Status dynamisch aktualisieren. Wenn beispielsweise aus einem Lead eine Verkaufschance wird, ändert sich die Farbe Ihrer Aufgabe von Gelb zu Grün. Das ist visuelles Verkaufen in Perfektion – schnelle Erkennung ohne zusätzliche Klicks.

2. Die einfache CRM-Vorlage von ClickUp

Kostenlose Vorlage Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche mit minimalen benutzerdefinierten Feldern und Aufgabenansichten mithilfe der einfachen CRM-Vorlage von ClickUp

Die einfache CRM-Vorlage von ClickUp bietet ein übersichtliches, benutzerfreundliches System für die Nachverfolgung von Leads und die Verwaltung von Follow-ups. Sie verzichtet auf überflüssige Extras und bietet Ihnen genau das, was Sie brauchen, um den Überblick über Ihre Vertriebspipeline zu behalten – perfekt für Freiberufler, Solopreneure oder kleine Teams, die Wert auf Geschwindigkeit statt Komplexität legen.

Nutzen Sie diese Vorlage optimal für folgende Zwecke:

Erfassen Sie Lead-Infos wie relevante Details zu Kontakten, Phasen und Status von Geschäften

Organisieren Sie Leads nach Priorität, Pipeline-Phase oder Art der Dienstleistung

Verfolgen Sie die nächsten Schritte und weisen Sie Follow-ups mit Fälligkeitsdaten zu

Überwachen Sie den Fortschritt von Geschäften mithilfe der Board- oder Listenansicht

Halten Sie Ihr CRM schlank und fokussiert mit minimalem Setup

🔑 Ideal für: Freiberufler, Berater und kleine Vertriebsteams, die ein wartungsarmes CRM suchen.

3. Vorlage für die Nachverfolgung von Provisionen in ClickUp

Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie Genehmigungen und den Fortschritt von Auszahlungen mühelos mit der ClickUp-Vorlage zur Nachverfolgung von Provisionen

Die manuelle Berechnung von Provisionen ist zeitaufwändig und fehleranfällig. Die Vorlage zur Provisionsverfolgung von ClickUp behebt dieses Problem.

Sie wurde entwickelt, um die Einnahmen pro Vertriebsmitarbeiter, Geschäft oder Produktlinie zu verfolgen, mit flexiblen Formeln und Feldern, die Ihre individuelle Auszahlungsstruktur widerspiegeln. Durch die Sichtbarkeit in jeder Phase des Provisionsprozesses bleiben Ihre Finanz- und Vertriebsteams auf dem gleichen Stand.

Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:

Schließen Sie Geschäfte ab und verknüpfen Sie sie mit Provisionsaufzeichnungen

Richten Sie mit den Formelfeldern von ClickUp Formeln für pauschale, gestaffelte oder prozentuale Auszahlungen ein

Verfolgen Sie den Status von Auszahlungen und Genehmigungsschritte

Überwachen Sie die Einnahmen nach Vertriebsmitarbeiter, Monat oder Produkt

Halten Sie alle Provisionsdaten auditfähig und zentralisiert

🔑 Ideal für: Teams in den Bereichen Business Operations und Finanzen, die eine genaue, automatisierte Nachverfolgung von Provisionen benötigen.

4. ClickUp-Vorlage für die Vertriebspipeline

Kostenlose Vorlage Identifizieren und beheben Sie Engpässe visuell mit den Drag-and-Drop-Phasen der ClickUp-Vorlage für die Vertriebspipeline

Ihre Pipeline sollte Ihnen mehr als nur eine Liste von Geschäften liefern. Sie sollte Ihnen genau sagen, worauf Sie sich als Nächstes konzentrieren müssen.

Die ClickUp-Vorlage für die Vertriebspipeline bietet eine dynamische, anpassbare Pipeline-Ansicht, die sich an Ihren Vertriebsprozess anpasst und Ihnen hilft, Fortschritte zu visualisieren, Engpässe zu identifizieren und Geschäfte schneller abzuschließen. Ganz gleich, ob Sie als Einzelverkäufer tätig sind oder ein ganzes Team leiten, diese Vorlage sorgt für Klarheit in Ihrem Workflow.

Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:

Erstellen Sie phasenbasierte Pipelines mit Drag-and-Drop-Kanban-Ansichten

Fügen Sie benutzerdefinierte Felder für die Größe des Geschäfts, Kontaktinformationen und das voraussichtliche Abschlussdatum hinzu

Weisen Sie Vertriebsmitarbeitern Aufgaben zu und erstellen Sie mit ClickUp Aufgaben , die mit bestimmten Opportunities verknüpft sind

Filtern Sie Deals nach Region, Produkt oder Vertriebsmitarbeiter

Automatisieren Sie Phasenaktualisierungen und planen Sie Folgeaktionen mithilfe von Automatisierungen

🔑 Ideal für: Vertriebsteams, die eine anpassbare, visuelle Pipeline zur Verwaltung von Leads und Deals suchen.

5. Die ClickUp-Vorlage für Vertriebs-CRM

Kostenlose Vorlage Visualisieren Sie die Leistung Ihrer Vertriebsmitarbeiter in allen Pipelines in Echtzeit mit der ClickUp-Vorlage für Vertriebs-CRM

Die Verwaltung von Verkäufen sollte nahtlos funktionieren, ohne dass Sie zwischen verschiedenen Tools oder Tabellen hin- und herwechseln müssen. Die ClickUp-Vorlage für Vertriebs-CRM bietet Ihnen ein zentrales System zur Nachverfolgung von Leads, zur Überwachung der Pipeline-Aktivitäten und zur Dokumentation jeder Interaktion mit Clients.

Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:

Verfolgen Sie alle Leads, Konten und Geschäfte in einer übersichtlichen Ansicht

Erstellen Sie Aufgaben für Nachfassaktionen, Demos oder Vertragsüberprüfungen

Protokollieren Sie Meetings, E-Mails und Notizen direkt in jedem Konto

Visualisieren Sie den Fortschritt von Geschäften mit benutzerdefinierten Dashboards und Widgets für die Berichterstellung

Gewinnen Sie Einblicke, verfolgen Sie Metriken zur Vertriebsleistung (wie Kundenakquisitionsrate, Lifetime Value und Abwanderungsrate) und unterstützen Sie datengestützte Entscheidungen mit ClickUp Brain

🔑 Ideal für: Vertriebsteams, die ihre gesamte Customer Journey in einem einheitlichen Space verwalten möchten.

6. ClickUp-Vorlage für Vertriebsberichte

Kostenlose Vorlage Heben Sie Trends und Umsatzfortschritte mit der ClickUp-Vorlage für Vertriebsberichte visuell hervor

Vertriebsdaten sind nur dann nützlich, wenn Sie sie auch tatsächlich nutzen können. Verwandeln Sie Leistungsmetriken mit der ClickUp-Vorlage für Vertriebsberichte in visuelle Einblicke. Von Umsatzprognosen bis hin zur Nachverfolgung einzelner Vertriebsmitarbeiter – alles wird in Echtzeit aktualisiert, sodass Sie nichts verpassen.

So können Sie diese Vorlage nutzen, um Ihre Berichterstellung zu optimieren:

Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards, um Umsatz, Gewinnraten und Geschäftsgeschwindigkeit zu visualisieren

Verfolgen Sie KPIs über Vertriebsmitarbeiter, Teams oder Produktkategorien hinweg

Erstellen Sie mit den integrierten Ansichten schnell Jahres-, Quartals- und Monatsberichte

Filtern Sie Berichte nach Region, Zeitrahmen oder Phase der Pipeline

Legen Sie mit ClickUp Goals Vertriebsziele fest, verfolgen und überwachen Sie diese und stellen Sie sicher, dass Ihr Team auf der Grundlage von Berichten fokussiert und für die Einzelziele verantwortlich bleibt

Laden Sie Teammitglieder oder Gäste zu Ihrem Workspace ein, um in Echtzeit zusammenzuarbeiten, Feedback zu geben und die Sichtbarkeit von Aktivitäten zur Berichterstellung im Vertrieb zu verbessern

🔑 Ideal für: Vertriebsleiter und operative Teams, die schnelle, datengestützte Einblicke ohne Tabellenkalkulationen benötigen.

7. ClickUp-Vorlage für Vertriebs-Tracker

Kostenlose Vorlage Überwachen Sie alle Vertriebsaktivitäten und Kontaktprotokolle mit der ClickUp-Vorlage „Vertriebs-Tracker“

Wenn Sie täglich mehrere Leads, Aufgaben und Einzelziele verwalten, ist eine gute Organisation schon die halbe Miete. Die ClickUp-Vorlage für den Vertriebs-Tracker bietet Ihrem Team einen fokussierten Workspace, in dem Sie Kontakte protokollieren, Aktivitäten überwachen und den Schwung aufrechterhalten können – ohne einen einzigen Schritt zu verpassen.

Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:

Protokollieren Sie Anrufe, E-Mails, Meetings und Outreach-Aufgaben an einem Ort

Verfolgen Sie den Fortschritt von Leads und aktualisieren Sie den Status in Echtzeit

Verwenden Sie ClickUp Meilensteine , um wichtige Erfolge zu markieren (z. B. das Erreichen einer Verkaufsquote).

Filtern Sie Aktivitäten nach Vertriebsmitarbeiter, Phase des Geschäfts oder Datum

Verfolgen Sie Verkäufe nach Produkt und Monat mit benutzerdefinierten Ansichten

Automatisieren Sie Nachfassaktionen und wiederkehrende Vertriebsaktivitäten (z. B. monatliche Check-ins, Aktualisierungen von Berichten)

🔑 Ideal für: Vertriebsmitarbeiter und Manager, die eine strukturierte, tägliche Ansicht der Leistung und Pipeline-Aktivitäten benötigen.

8. Vorlage für Verkaufsgespräche von ClickUp

Kostenlose Vorlage Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für Verkaufsgespräche, um Skripte und Notizen zu Anrufen direkt in jede Aufgabe einzubetten

Benötigen Sie eine optimierte Methode, um jede Verkaufsunterhaltung vorzubereiten, zu dokumentieren und nachzuverfolgen? Die ClickUp-Vorlage für Verkaufsgespräche sorgt für eine übersichtliche Organisation Ihrer Kundenkontakte, sodass Sie keine wichtigen Erkenntnisse oder Aktionspunkte verpassen.

Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:

Planen Sie Anrufe und protokollieren Sie wichtige Details wie Zeit, Kontakt und Zweck

Zeichnen Sie Notizen zu Anrufen, Ergebnissen und Client-Feedback in Echtzeit auf

Weisen Sie direkt nach dem Anruf Folgeaufgaben und Fristen zu

Kategorisieren Sie Anrufe nach Client-Typ, Produkt oder Region

Nutzen Sie die Zeiterfassung , Tags, Abhängigkeitswarnungen und E-Mail-Integration von ClickUp , um das Management von Verkaufsgesprächen zu optimieren und zeitnahe Nachfassaktionen sicherzustellen

🔑 Ideal für: Vertriebsteams, die viele Anrufe mit Clients führen und eine klare Dokumentation und Nachverfolgung benötigen.

9. ClickUp-Vorlage für Vertriebsprozesse

Kostenlose Vorlage Erstellen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Vertriebsprozesse konsistente, wiederholbare Workflows

Konsistenz ist der Schlüssel zum Ausbau jedes Vertriebsteams, und die ClickUp-Vorlage für Vertriebsprozesse bietet Ihnen den Rahmen, um dies zu erreichen. Sie bildet Ihren gesamten Vertriebsprozess ab – von der Akquise bis zum Abschluss –, sodass jeder Vertriebsmitarbeiter weiß, was zu tun ist, wann es zu tun ist und wie er Geschäfte mit Zuversicht vorantreiben kann.

Nutzen Sie diese Vorlage optimal, indem Sie sie für folgende Zwecke einsetzen:

Definieren Sie jede Phase Ihres Vertriebszyklus mit klaren Aufgaben und Eigentümern

Weisen Sie Verantwortlichkeiten zu und legen Sie Fristen für das gesamte Team fest

Verfolgen Sie Geschäftsabschlüsse und Fortschritte mit Statusaktualisierungen in Echtzeit

Erstellen Sie mit ClickUp-Dokumenten Verkaufsleitfäden, Skripte oder Marktforschungsberichte und arbeiten Sie gemeinsam daran

Reduzieren Sie manuelle Arbeit durch die Automatisierung von Routineaufgaben (z. B. Statusänderungen, Benachrichtigungen)

🔑 Ideal für: Vertriebsteams, die wiederholbare Prozesse aufbauen und die Leistung in großem Maßstab steigern möchten.

💡 Profi-Tipp: Mit ClickUp können Sie Videos direkt in CRM-Aufgaben einbetten, was besonders bei der Übergabe komplexer Client-Histories nützlich ist. Stellen Sie sich vor, ein Vertriebsleiter nimmt eine kurze Zusammenfassung auf und bettet sie zur Veranschaulichung in den Deal ein. So müssen alle anderen keine langen Notizen lesen oder Zeit mit Synchronisierungsgesprächen verlieren. Das ist nicht nur ein Produktivitäts-Hack, sondern Kommunikation mit Empathie.

Warum ClickUp die intelligentere Wahl für CRM-Erfolg ist

Bei der Auswahl der richtigen CRM-Vorlage geht es um Funktionalität, Flow und die beste Lösung, die Ihre Arbeit ergänzt und Ihre Vertriebsmitarbeiter entlastet.

monday. com und seine Vorlagen können Ihnen bei der grundlegenden Nachverfolgung von Leads und der Automatisierung von Aufgaben helfen. Mit ClickUp und seinen Vorlagen können Sie jedoch Ihr eigenes CRM-Ökosystem aufbauen, das den Unterschied zwischen verpassten Follow-ups und geschlossenen Geschäften ausmacht.

Die ClickUp CRM-Vorlagen bieten umfassende Anpassungsmöglichkeiten, fortschrittliche KI und Skalierbarkeit für komplexe Vertriebsprozesse. Jede Vorlage kann an Ihren Workflow angepasst werden und unterstützt Sie in jeder Phase Ihres CRM- und Vertriebsprozesses – von der Erfassung von Kundendaten bis zur Umsatzprognose – in einem einheitlichen Workspace.

Bleiben Sie organisiert und wachsen Sie ohne Limits. Beginnen Sie mit Monday, aber schließen Sie mit ClickUp ab!