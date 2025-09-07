Kostenlose Vorlagen für Drehpläne zum Planen und Organisieren von Filmproduktionen

Licht an…⚡

Kamera… 🎥

Chaos? 👻

Nicht mit der richtigen Vorlage für den Drehplan.

Ganz gleich, ob Sie einen studentischen Kurzfilm drehen oder eine Feature-Produktion leiten – ein gut durchdachter Drehplan ist der Schlüssel, um verpasste Aufnahmen, verspätete Crewmitglieder oder verlorene Drehtage zu vermeiden.

Eine gute Vorlage hilft Ihnen dabei, jede Szene aufzuschlüsseln, die Nachverfolgung der Mitglieder, die Speicherorte zu verwalten und Ihren Tagesplan einzuhalten. So wird aus dem Chaos der Vorproduktion ein reibungsloser, koordinierter Aufwand, sodass Ihr Set wie ein gut geölter Kamerawagen läuft.

In diesem Blog haben wir die besten kostenlosen Vorlagen zusammengestellt, die Ihnen helfen, Ihren Dreh von der ersten Szene bis zum letzten Tag zu organisieren, damit Sie sich ganz auf das Drama in der Szene konzentrieren können.

Was sind Drehplan-Vorlagen?

eine Drehplan-Vorlage ist ein strukturierter Plan, der jede Filmszene auf bestimmten Tagen und Uhrzeiten als Karte darstellt. *

Im Gegensatz zu einem einfachen Kalender umfasst sie Schlüssel-Produktionsdetails – Nummern der Szenen, Beschreibungen der Aufnahmen, Ankunftszeiten der Darsteller und Crew, Speicherorte, Setup-Anforderungen, Hinweise zur Ausrüstung und geschätzte Dauer.

Produzenten, Regieassistenten und Line Manager haben damit die Möglichkeit:

Gliedern Sie jede Szene nach Nummer, Speicherort und Uhrzeit des Drehs

Koordinieren Sie die Verfügbarkeit der Darsteller und die Aufgaben der Crew

Verwalten Sie den Produktionsplan, das Setup der Ausrüstung, Änderungen der Beleuchtung und Speicherort-Wechsel

Führen Sie die Nachverfolgung der erforderlichen Requisiten, Kostüme und Spezialeffekte pro Szene durch

Planen Sie Zeit für Proben, Wiederholungen und Neufassungen ein

Planen Sie unter Berücksichtigung von Tageslicht, Wetterbedingungen und örtlichen Einschränkungen

Freigeben Sie tägliche Drehpläne mit klaren Zeitangaben und Aufgaben

Reduzieren Sie Missverständnisse mit einem zentralen, aktuellen Drehplan

Im Grunde ersetzt sie verstreute Notizen und manuelle Aktualisierungen durch eine einzige, strukturierte Ansicht – so weiß Ihr Team genau, was wann und wo passiert.

Was macht eine gute Vorlage für einen Drehplan aus?

Nicht jeder Drehplan für eine Filmproduktion hält den Drehplan ein. Die besten Vorlagen gehen über einfache Zeitblöcke hinaus – sie geben Ihrem Team Freiraum, Flexibilität und Klarheit, wenn sich während des Drehs etwas ändert.

Das unterscheidet eine zuverlässige Drehplan-Vorlage von anderen:

Integrierte Pufferzeiten zwischen den Setups, um Zeitdruck zu vermeiden

Übersichtliche Ansichten des täglichen und wöchentlichen Fortschritts (damit Sie frühzeitig Kurskorrekturen vornehmen können)

Bearbeitbare Felder, um kurzfristige Besetzungswechsel, Speicherortänderungen oder gestrichene Szenen zu berücksichtigen

Spalten für den Prioritäts-Status, damit unverzichtbare Elemente an der Front bleiben

Übersichtliche Tagesaufstellungen, die mit Ihrem Gesamt-Projekt-Plan übereinstimmen

Dank gemeinsam nutzbarer Formate leisten alle, vom Beleuchter bis zum Regieassistenten, ihre Arbeit nach demselben Plan

Vorlagen, die ein solches Maß an Übersichtlichkeit bieten, ermöglichen es den Produktionsteams, sich auf die Umsetzung zu konzentrieren, anstatt vermeidbare Fehler zu beheben.

👀 Wussten Sie schon? In Ontario, Kanada, wurden im Jahr 2023 138 einheimische Fernsehserien produziert, die über 639 Millionen Dollar einbrachten. Ein solches Volumen ist ohne einen straffen Plan nicht zu erreichen!

📖 Lesen Sie auch: Wie man ein Drehbuch für ein Video schreibt, das die Zuschauer fesselt

Vorlage für Drehpläne

Wenn Sie nach Möglichkeiten suchen, während eines Drehplans einen klaren Kopf zu behalten, probieren Sie ClickUp aus, die Alles-App für die Arbeit, um ihn zu verwalten.

Dank der Features, der kostenlosen Nutzung von KI-Modellen wie ChatGPT, Claude und anderen sowie einer Vielzahl an anpassbaren Vorlagen verhindern Sie, dass kurzfristige Änderungen am Drehbuch, fehlende Requisiten und verzögerte Setups Ihren Tag ruinieren.

Hier sind die besten Vorlagen für Drehpläne von ClickUp und anderen Quellen:

1. Die ClickUp-Vorlage für den Kalender

Free Vorlage herunterladen Visualisieren Sie Ihre Drehvorbereitungen mit der ClickUp-Vorlage für den Kalender

Die ClickUp-Vorlage für den Vorproduktionskalender bietet Filmemachern eine klare Struktur, um alle beweglichen Teile vor dem Drehtag zu planen. Sie wurde entwickelt, um Aufgaben, Fristen und kreative Beiträge an einem Ort zu organisieren, damit sich die Produktionsteams auf die Umsetzung konzentrieren können, anstatt Updates zu verfolgen.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Verwenden Sie die Gantt-Ansicht, um die Zeitleiste für die Vorproduktion in Bezug auf Casting, Speicherort-Scouting und Dreh-Plan abzubilden

Planen Sie alle Schlüssel-Produktionstermine, einschließlich Drehtage, Fristen und wichtige Meilensteine, mit der Kalender-Ansicht

Planen und weisen Sie Aufgaben für jede Phase des Produktionsprozesses – Vorproduktion, Produktion und Postproduktion – mit dem ClickUp Kalender zu

Überwachen Sie die Drehbereitschaft mithilfe benutzerdefinierter Status wie „Blockiert“, „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“ und „fertiggestellt“

🔑 Ideal für: Produktionsteams, die mit praktischen Zeitmanagementtechniken enge Zeitleiste vor den Dreharbeiten verwalten möchten.

2. Die ClickUp-Block-Vorlage für die Drehplanung

Vorlage herunterladen Legen Sie mit der ClickUp-Block-Vorlage für die Terminplanung Prioritäten und Verfügbarkeiten fest

Das Blocken Ihres Tages in fokussierte Segmente ist eine bewährte Methode, um während der Vorproduktion oder Drehvorbereitung den Überblick zu behalten. Die ClickUp-Vorlage für die Zeitplanung hilft Filmemachern dabei, ihre Zeit rund um Schlüssel-Aufgaben wie Szenen, Plan oder Vorbereitung zu organisieren und dabei persönliche Kapazitäten und Speicherort-Anforderungen zu berücksichtigen.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Verwenden Sie die Aktivitätsansicht, um produktionsbezogene Aufgaben, Vorbereitungsarbeiten oder Drehsitzungen zu protokollieren

Erstellen Sie mithilfe der Terminplanungs-Formular-Ansicht strukturierte Zeitleisten für Drehtage

Planen Sie ortsspezifische Blöcke mit der Speicherort-Ansicht für das Setup oder die Standortsuche

Wechseln Sie zwischen Monats-, Wochen- oder Tagesansicht, um sich an veränderte Zeitleiste anzupassen

Verfolgen Sie den Status geplanter Dreharbeiten mit Tags wie „Abgesagt“, „Abgeschlossen“, „In Bearbeitung“ und „Zu erledigen“

Passen Sie Ihren Plan spontan an, während Sie Ihre gesamte Zeitleiste auf einen Blick mit Sichtbarkeit im Blick behalten

🔑 Ideal für: Filmemacher und Kreativ-Teams, die strukturierte Zeit-Blöcke gegenüber Tagesplaner-Apps bevorzugen, um Dreharbeiten, Drehbuchschreiben und Produktionsaktivitäten als Karte zu planen.

🎥 Planen Sie Ihren Drehplan und Ihren Vor- und Nachproduktionsplan ganz einfach mit dem KI-gestützten Kalender von ClickUp.

💡 Bonus: Als Filmassistent, wenn Sie möchten: Durchsuchen Sie ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint und das Internet sofort nach Dateien

Verwenden Sie „Talk to Text“, um Fragen zu stellen, zu diktieren und Befehle zu erteilen – freihändig und überall

Ersetzt Dutzende von unverbundenen KI-Tools wie ChatGPT, Claude und Perplexity durch eine einzige, LLM-unabhängige, Enterprise-gerechte Lösung für Drehbuchideen Probieren Sie ClickUp Brain MAX aus – die KI-Super-App, die Sie wirklich versteht, weil sie Ihre Arbeit kennt. Dies ist nicht nur ein weiteres KI-Tool, das Sie Ihrer Sammlung hinzufügen können. Es ist die erste kontextbezogene KI-App, die alle anderen ersetzt.

3. Die ClickUp-Vorlage für Mitarbeiter-Arbeit-Pläne

Free Vorlage herunterladen Führen Sie die Nachverfolgung von Rollen und Workload mit der ClickUp-Vorlage für Mitarbeiter-Arbeitspläne

Die Planung von Schichten für Editor, Assistenten und das Team am Set kann schnell unübersichtlich werden, insbesondere wenn E-Mails und Tabellenkalkulationen im Spiel sind. Die ClickUp-Vorlage für Mitarbeiter-Arbeitspläne vereinfacht dies, indem sie Ihnen eine strukturierte Möglichkeit bietet, Verfügbarkeiten abzustimmen, sich überschneidende Arbeitszeiten zu verwalten und Schlüssel-Aufgaben an einem Ort in Nachverfolgung zu halten.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Visualisieren Sie die Workload Ihrer Crew mit der Ansicht der Mitarbeiter-Kapazität, um Burnout oder Lücken zu vermeiden

Planen Sie wöchentliche Dreharbeiten, Transport und Aufgaben des Administrators mithilfe der Wochenplan-Ansicht

Weisen Sie standortbezogene Arbeit- und Aufgaben aus der Ansicht „Mitarbeiteraufgaben“ zu

Verwenden Sie die Status Board-Ansicht, um auf einen Blick zu sehen, wer verfügbar, beschäftigt oder im Rückstand ist

Aktualisieren Sie den Fortschritt der Aufgaben live mit visuellen Status-Tags, um eine bessere Koordination auf schnelllebigen Sets zu erreichen

🔑 Ideal für: Koordinatoren und Produktionsleiter von Feature-Filmen, die sich eine bessere Sichtbarkeit über alle Teams wünschen und eine praktische Software zur Aufgabe-Planung einsetzen möchten, um Workload zuzuweisen, zu verfolgen und auszugleichen.

📮 ClickUp-Einblick: 92 % der Arbeitnehmer verwenden uneinheitliche Methoden zur Nachverfolgung von Aktionselementen, was das Ergebnis versäumter Entscheidungen und verzögerter Ausführung ist. Ob Sie nun Follow-up-Notizen versenden oder Tabellenkalkulationen verwenden, der Prozess ist oft unübersichtlich und ineffizient. Die Aufgabe-Verwaltungslösung von ClickUp sorgt für eine nahtlose Umwandlung von Unterhaltungen in Aufgaben, sodass Ihr Team schnell handeln und auf dem Laufenden bleiben kann.

4. Die ClickUp-Vorlage für den Arbeitsplan

Free Vorlage herunterladen Planen Sie die Besetzung mit der ClickUp-Vorlage für den Arbeitsplan

Die Koordination von Anrufzeiten, Speicherort-Crews und Support-Mitarbeitern an verschiedenen Tagen kann ohne ein klares System viel Zeit in Anspruch nehmen. Die ClickUp-Vorlage für Arbeitspläne bringt Struktur in Ihren Crew-Kalender mit flexiblen Ansichten, Echtzeit-Updates und Schicht-Nachverfolgung.

So können Sie Ihren täglichen Plan effizienter gestalten, ohne jemanden zu überlasten oder Schlüssel-Rollen zu übersehen.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Organisieren Sie Dreharbeiten am Speicherort oder Studio-Setups mit der Schichtplan-Ansicht

Erstellen Sie Aufgaben für jede Schicht und weisen Sie diese den Mitgliedern zu, um die Zuweisung von Schichten und die Nachverfolgung von Verantwortlichkeiten zu vereinfachen

Überwachen Sie Status-Aktualisierungen in Echtzeit, um Lücken in der Berichterstattung oder Nachdreharbeiten zu vermeiden

Weisen Sie Rollen klar zu und führen Sie eine Nachverfolgung des Fortschritts mithilfe von benutzerdefinierten Status wie „Erledigt“, „In Bearbeitung“ und „Zu erledigen“ als Tags

🔑 Ideal für: Regieassistenten und Crewleiter, die mehrere Drehpläne verwalten und eine zuverlässige Möglichkeit benötigen, Schichten über verschiedene Abteilungen hinweg zu visualisieren und anzupassen.

💡 Profi-Tipp: Benötigen Sie Hilfe bei der Ideenfindung, beim Schreiben oder bei der Bearbeitung von Dialogen in letzter Minute? ClickUp Brain kann Ihnen dabei helfen, Drehbücher schnell zu erstellen, zu bearbeiten und zu organisieren, indem es Ihnen direkt in Ihrem Arbeitsbereich KI-gestützte Schreibvorschläge und Format-Hilfen als Anbieter zur Verfügung stellt. Schreiben Sie Ihren ersten Entwurf schneller – fragen Sie einfach ClickUp Brain

5. Die ClickUp-Vorlage für Stundenpläne

Free Vorlage herunterladen Planen Sie Ihre Dreharbeiten stundenweise mit der ClickUp-Vorlage für Stundenpläne

Selbst eine Stunde kann bei einem straffen Produktionsplan über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Die ClickUp-Vorlage für Stundenpläne hilft Filmemachern und Crews dabei, ihren Tag in detaillierte Blöcke zu planen – von der Vorbereitung der Speicherorte und der Überprüfung der Requisiten bis hin zu Szenenproben und Pausen.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Teilen Sie Ihren Drehtag in stündliche Abschnitte für Szenen, Vorbereitungen oder Meetings auf

Verwenden Sie ClickUp-Dashboards , um eine Übersicht über geplante Stunden, fertiggestellte Aufgaben und Auszahlungen zu erhalten, sodass Sie die Leistung in Echtzeit nachverfolgen und Berichterstellung vornehmen können

Passen Sie die Anrufzeiten oder Aufgabe-Reihenfolgen schnell mit der Kalender-Ansicht an

Verschieben Sie Szenenaufgaben zwischen benutzerdefinierten Status wie „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“, „Abgeschlossen“ oder „Abgebrochen“

🔑 Ideal für: Produktionsleiter und Drehkoordinatoren, die die Zeitpläne ihrer Crew stundenweise verwalten, insbesondere bei aufwändigen Setups wie 2-2-3-Zeitplanrotationen oder Drehtagen mit mehreren Szenen.

📖 Lesen Sie auch: Wie Sie mit modernen tools Ihre Arbeit effizient berechnen

6. Die 24-Stunden-Drehplan-Vorlage von ClickUp

Free Vorlage herunterladen Karten Sie jedes Detail Ihrer Dreharbeiten mit der 24-Stunden-Drehplan-Vorlage von ClickUp

Wenn Sie mehrere Drehtage hintereinander managen oder mehrere Bearbeitungen gleichzeitig jonglieren, kann schon eine kleine Verzögerung den ganzen Tag durcheinanderbringen. Die 24-Stunden-Drehplan-Vorlage von ClickUp bietet Filmemachern und Produktionsteams eine zentrale Ansicht, um jede Aufgabe, jede Szene und jede Vorbereitung stundenweise als Karte zu planen.

Die Vorlage ist flexibel genug, um an geänderte Drehpläne und Termine anzupassen, während sie gleichzeitig strukturiert genug ist, um Ihren Tag straff und effizient zu gestalten.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Sehen Sie sich Ihren gesamten Tag in der Ansicht des Kalenders an und erkennen Sie Zeitlücken zwischen Dreharbeiten oder Aufgaben

Protokollieren Sie fertiggestellte Aktivitäten zur schnellen Referenz mithilfe der Ansicht „fertiggestellte Aufgaben“

Verwenden Sie die Listenansicht, um Szenarien-Setups, Speicherortprüfungen oder Aufgaben zu skizzieren

Führen Sie die Nachverfolgung von Änderungen in den Plänen und der Produktivität über einen 24-Stunden-Zyklus hinweg durch

Verwenden Sie ClickUp Dokument , um die Nachverfolgung und Analyse Ihrer Zeitnutzung zu ermöglichen, damit Sie Muster erkennen und Ihren Tagesablauf optimieren können

🔑 Ideal für: Filmemacher und Produktionsleiter, die einen klaren, stundenweisen Plan benötigen, um Dreh-Blocks, Crew-Calls und Postproduktionspläne aufeinander abzustimmen – insbesondere bei komprimierten oder 9/80-Arbeit.

7. Die ClickUp-Team-Plan-Vorlage

Free Vorlage herunterladen Koordinieren Sie die Aufgaben Ihres Teams visuell mit der ClickUp-Teamplan-Vorlage

Die Koordination eines Filmteams, einer Besetzung oder eines Postproduktionsteams über mehrere Zeitleisten hinweg kann ohne einen zentralen Plan überwältigend sein. Die ClickUp-Teamplan-Vorlage bietet Ihnen eine klare Ansicht über Aufgaben, Eigentümerschaft und wöchentliche Prioritäten. Sie wurde entwickelt, um kreativen Teams zu helfen, smarter zu planen, ohne jemanden zu überlasten oder wichtige Ergebnisse zu verpassen.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Verwenden Sie die Wochenplan-Ansicht, um den Crewmitgliedern Aufgaben zuzuweisen

Teilen Sie abteilungsspezifische Aufgaben in der Teamansicht auf

Führen Sie die Nachverfolgung laufender Produktionsaufgaben in der Projekt-Aktivitätsansicht durch, um Lücken in der Szenenvorbereitung zu vermeiden

Verwalten Sie die Bandbreite Ihrer Crew in der Workload-Ansicht, um die Call Sheets auszugleichen

Laden Sie Team-Mitglieder oder Gäste in Ihren Workspace ein, um Termine freizugeben. Ideal für Teams oder Familien, die ihre täglichen Aktivitäten abstimmen möchten

Kombinieren Sie diese Vorlage mit Timesheet-Vorlagen , um die Arbeitszeiten Ihrer Crew zu protokollieren und den Zeitplan einzuhalten

🔑 Ideal für: Produktionsleiter und Regieassistenten, die einen vollständigen Überblick darüber benötigen, wer was wann zu erledigen hat – sowohl bei der Crew als auch bei den Darstellern und den Post-Teams.

8. Die ClickUp-Kalender-Planer-Vorlage

Free Vorlage herunterladen Planen Sie Szenen und Schlüssel-Termine mit der ClickUp-Kalender-Planungs-Vorlage

Produktionszeitleiste ändern sich schnell, und Schlüssel-Meilensteine können ohne einen zentralen visuellen Plan aus dem Ruder laufen. Mit der ClickUp-Kalender-Planungsvorlage können Sie Szenen, Vorbereitungstage und Schlüssel-Meilensteine der Postproduktion in einem einzigen, editierbaren Kalender planen. Von der Nachverfolgung anstehender Dreh-Blöcke bis hin zur Verwaltung von Lieferterminen – mit dieser Vorlage behalten Sie jeden Schritt im Blick.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Verwenden Sie den Monatsplaner, um Drehtage, Speicherorte oder Bearbeitung-Sprints zu planen

Visualisieren Sie sich überschneidende Aufgaben oder knappe Fristen in der Ansicht der Zeitleiste

Führen Sie die Nachverfolgung des Fortschritts von Szenen, Vorbereitungs-Elements oder Nachbearbeitungs-Aufgaben über das Board durch

Gliedern Sie komplexe Checklisten auf und priorisieren Sie Aufgaben mit vollständiger Übersichtlichkeit

Verwenden Sie ClickUp Brain , um Ihre bestehenden Aufgaben, Verfügbarkeiten und Prioritäten zu analysieren und Arbeit automatisch zu planen, sodass Ihre wichtigsten Aufgaben ohne manuelles Eingreifen optimale Zeitfenster zugewiesen bekommen

🔑 Ideal für: Video-Produzenten, Koordinatoren oder Studenten, die detaillierte Produktionskalender als Karte erstellen – egal, ob sie mehrere Zeitleisten unter einen Hut bringen oder fortlaufende Postproduktions-Workflows verwalten müssen.

💡 Profi-Tipp: Planen Sie zwischen den Szenen immer 15 bis 30 Minuten Pufferzeit ein. Selbst bei bester Planung kann es zu unerwarteten Verzögerungen kommen – sei es aufgrund von Problemen mit der Garderobe oder einer ungeplanten Wiederholung.

9. Die ClickUp-Vorlage für Schichtwechselberichte

Vorlage herunterladen Dokumentieren Sie Schichtübergaben mit der ClickUp-Vorlage für Schichtwechselberichte

Reibungslose Übergaben sind ein Muss, wenn Sie mehrere Dreharbeiten hintereinander jonglieren, Crews austauschen oder einen langen Drehtag abschließen. Mit der ClickUp-Vorlage für Schichtwechselberichte ist es ganz einfach, alle auf dem Laufenden zu halten. Sie können Schlüssel-Aktualisierungen protokollieren, offene Punkte nachverfolgen und den Kontext weitergeben, sodass jedes Team genau dort weitermachen kann, wo das letzte aufgehört hat.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Erstellen Sie für jede Schicht einen eigenen Projekt-Space, um gedrehte Szenen, anstehende Aufgaben und Schlüssel-Notizen zu dokumentieren

Weisen Sie Aufgaben oder Aktualisierungen eindeutig der Eigentümerschaft zu, damit der Wechsel der Crew ohne Verwirrung erfolgt

Verfolgen Sie den Fortschritt jeder Schichtübergabe mithilfe benutzerdefinierter Status für mehr Sichtbarkeit

Verwenden Sie den KI-Kalender von ClickUp, um Erinnerungen an bevorstehende Schichtwechsel, die Übermittlung von Berichten oder erforderliche Überprüfungen bei Team-Mitgliedern auszulösen, damit alle im Zeitplan bleiben und auf ihre Aufgaben vorbereitet sind

🔑 Ideal für: Regieassistenten und Produktionsleiter, die in wechselnden Teams arbeiten, in denen strukturierte Schicht-Berichterstellung (mit Schichtmanagement-Software ) dazu beitragen, dass alle auf dem gleichen Stand sind.

10. Die ClickUp-Vorlage für den monatlichen Arbeitsplan

Vorlage herunterladen Planen Sie teamübergreifende Meilensteine mit der ClickUp-Vorlage für den monatlichen Arbeitsplan

Die ClickUp-Vorlage für den monatlichen Arbeitsplan bietet Produktionsteams ein zuverlässiges System, um ihre Karte vom Start bis zum Abschluss zu planen. Ganz gleich, ob Sie Zeitleisten für verschiedene Abteilungen koordinieren oder Drehtermine nachverfolgen – diese Vorlage hilft Ihnen dabei, die monatlichen Ziele klar zu definieren und einzuhalten, ohne endlose manuelle Aktualisierungen vornehmen zu müssen.

mit dieser Vorlage für die Produktionsplanung können Sie:*

In der Kalender-Ansicht sehen Sie alle Aufgaben, Termine und Ereignisse für den gesamten Monat auf einen Blick und können so ganz einfach geschäftige Zeiträume, Lücken und Überschneidungen in Ihrem Zeitplan erkennen

Überwachen Sie die Workload und Aufgaben Ihres Teams mithilfe der Teammitglieder-Ansicht

Behalten Sie den Projektfortschritt über die Gantt-Ansicht im Blick

Verwalten Sie Auszahlungen und Dreharbeiten-Ausgaben über die integrierte Ansicht der Finanz-Nachverfolgung

Integrieren Sie Ihren Google Kalender in ClickUp und nutzen Sie die Drag-and-Drop-Funktion, um schnelle Anpassungen vorzunehmen, wenn sich Prioritäten verschieben oder Termine ändern

🔑 Ideal für: Filmregisseure oder Produktionsplaner, die große Teams, Speicherorte und Szenen in einem arbeitsreichen Monat mithilfe strukturierter Zeitleisten und flexibler Arbeit-Apps koordinieren.

11. Die ClickUp 2-2-3-Zeitplan-Vorlage

Vorlage herunterladen Planen Sie Ihre Drehwochen intelligenter – nutzen Sie die ClickUp 2-2-3-Drehplan-Vorlage, um Schichten auszugleichen, Burnout zu vermeiden und Ihr Team am Laufen zu halten

Die ClickUp 2-2-3-Zeitplan-Vorlage hilft Produktions-Teams und Crew-Managern dabei, wöchentliche Schichten selbst bei komplexen Drehplänen einfach zu planen. Ganz gleich, ob Sie lange Dreharbeiten jonglieren, zwischen Tag- und Nachtaufnahmen wechseln oder aufeinanderfolgende Studiotage verwalten – mit dieser Vorlage läuft alles reibungslos.

Mit Zeitmanagement-Vorlagen wie dieser können Sie:

Verwenden Sie die Team-Zeitplanansicht, um wechselnde Schichten zu organisieren und den Workload über die Woche hinweg zu visualisieren

Lesen Sie die Einführungsanleitung, um die Einstellung Ihrer Schichtrotation ohne Verwirrung vorzunehmen

Planen Sie die täglichen Aufgaben in der Kalender-Ansicht mit übersichtlichen Zeit-Blöcken

Tag und kategorisieren Sie Rollen wie Kameraleute, Runner oder Beleuchter mit benutzerdefinierten Feldern

Integrieren Sie Google Kalender, Outlook oder Apple Kalender, um alle Ihre Ereignisse und Aufgaben an einem Ort zu konsolidieren

Passen Sie Zeitleisten spontan mit integrierten Automatisierungen und Drag-and-Drop-Steuerelementen an

🔑 Ideal für: Film- und Fernsehproduktions-Teams, die in wechselnden Schichten oder über mehrere Tage hinweg drehen und die Personalrotation für mehr Sichtbarkeit strukturieren möchten.

12. Die ClickUp-Vorlage für tägliche Timesheet

Vorlage herunterladen Verfolgen Sie abrechnungsfähige Stunden ganz einfach mit der ClickUp-Vorlage für tägliche Timesheet

Zeit ist Geld. Die Nachverfolgung jeder Arbeitsstunde oder jeder Aufgabe sollte Sie nichts kosten. Mit der ClickUp-Vorlage für tägliche Timesheet können Sie die für Aufgaben, Szenen oder gesamte Ergebnisse aufgewendete Zeit protokollieren. So können Sie ganz einfach die Stunden für die Überprüfung des Filmmaterials, die Budgetierung der Arbeitszeit pro Speicherort sowie die Berechnung und Berichterstellung der Arbeitsstunden an einem Ort verfolgen.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Verfolgen Sie detaillierte Informationen mit benutzerdefinierten Feldern wie Gesamtvergütung, bezahlte Krankheitsstunden, bezahlte Urlaubsstunden, Stundensatz und Signatur des Mitarbeiters, um eine detaillierte Kontrolle über die täglichen Arbeitsaufzeichnungen zu erhalten

Verwenden Sie das tägliche Timesheet-Protokoll zur Nachverfolgung der Arbeitszeiten der Crew, einschließlich der Schichten am Speicherort oder der Postproduktionssitzungen

Wechseln Sie zur Wochenübersicht-Ansicht, um eine Übersicht über die für verschiedene Projekte aufgewendete Zeit zu erhalten

Markieren Sie Zeiteinträge als abrechnungsfähig oder nicht abrechnungsfähig, um eine genaue Abrechnung des Clients und interne Berichterstellung zu unterstützen

Überprüfen Sie den Fortschritt in der monatlichen Ansicht, um Engpässe bei den Ressourcen und Überschreitungen zu identifizieren

🔑 Ideal für: Kreative Teams und Produktionsleiter, die Crew-Zeitpläne, Protokollierte Zeit und automatisierte Timesheet für verschiedene Projekte verwalten.

13. Die ClickUp-Vorlage für die persönliche Terminverfügbarkeit

Free Vorlage herunterladen Karten Sie Ihre Woche mit der ClickUp-Vorlage für die persönliche Terminverfügbarkeit

Die Koordination Ihrer Woche zwischen Dreharbeiten, Bearbeitungen, Team-Check-ins und persönlichen Prioritäten kann ohne eine strukturierte Übersicht über Ihre Zeit schnell aus dem Ruder laufen. Die ClickUp-Vorlage für die persönliche Terminverfügbarkeit zeigt Ihre Verfügbarkeit ohne Spekulationen auf, sodass Sie Platz für die wichtigen Aufgaben schaffen und selbstbewusst Nein zu den unwichtigen sagen können.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Fügen Sie Ihre persönliche Verfügbarkeit basierend auf Drehbeginnzeiten, Dreharbeiten oder Reise-Blöcken hinzu und aktualisieren Sie sie mithilfe der Aktivitätsansicht

Verschaffen Sie sich mit der Verfügbarkeitsansicht einen visuellen Überblick über gebuchte und freie Zeitfenster

Behalten Sie alle Termine, Besichtigungen und Bearbeitungs-Reviews im Zusammenhang mit den Dreharbeiten in einem Aktivitäten-Board mit Sichtbarkeit

Verwenden Sie die Einführungsanleitung, um Ihre Planungslogik schnell in der Einstellung einzurichten

Verfolgen Sie den Status in vier Phasen: Geplant, Abgeschlossen, Erledigt, Abgesagt

🔑 Ideal für: Ersteller, die fragmentierte Zeitpläne für Produktionen, persönliche Projekte und freiberufliche Aufträge verwalten – insbesondere diejenigen, die eine bessere Ressourcenplanung benötigen, um Team- und Soloarbeit in Einklang zu bringen.

14. Die ClickUp-Projekt-Planungs-Vorlage

Free Vorlage herunterladen Führen Sie die Synchronisierung aller Dreharbeiten, Szenen und Phasen durch – nutzen Sie die ClickUp-Projekt-Planungs-Vorlage, um Ihre Filmproduktion von der Vorbereitung bis zur Nachbearbeitung im Zeitplan zu halten

Die ClickUp-Projekt-Zeitleiste-Vorlage sorgt für die Synchronisierung Ihrer Zeitleisten. Sie bietet Ihnen einen klaren Überblick über alle Aufgaben, Fristen und Abhängigkeiten, sodass Sie Szenenpläne, Übergaben und die Workload der Crew ohne Verzögerungen verwalten können.

mit dieser Projekt-Zeitleiste-Vorlage können Sie:*

Teilen Sie die Produktionsaufgaben mithilfe der Projekt-Phasen-Ansicht für jede Phase auf – Vorproduktion, Dreharbeiten und Postproduktion

Führen Sie die Nachverfolgung von Zeitleisten über Teams mit der Projekt-Zeitleiste-Ansicht für eine nahtlose Koordination durch

Erhalten Sie eine Ansicht aller Projekt-Aktualisierungen und Meilensteine in der Projekt-Übersicht

Weisen Sie Aufgaben in Bezug auf Requisiten, Ton und Kamera zu, ohne auf Zeitleisten zu treten

Verfolgen Sie den Fortschritt mithilfe von Status-Tags wie „Abgeschlossen“, „In Bearbeitung“ oder „Zu erledigen“

Erkennen Sie Risiken oder Verzögerungen frühzeitig, indem Sie den Fortschritt des Projekts in Echtzeit verfolgen

🔑 Ideal für: Produktionsleiter oder Filmemacher, die mehrphasige Dreharbeiten verwalten und die Teamkoordination sowie die Zeitleiste-Nachverfolgung von Anfang bis Ende optimieren müssen.

15. Die ClickUp-Vorlage für den Projektmanagement-Zeitplan

Kostenlose Vorlage herunterladen Führen Sie die Nachverfolgung jeder Phase mit der ClickUp-Vorlage für den Projektmanagement-Zeitplan durch

Die Koordination mehrerer Abteilungen, Termine und Abhängigkeiten ist keine leichte Aufgabe. Die ClickUp-Vorlage für Projektmanagement-Zeitpläne bietet eine strukturierte Möglichkeit, übergeordnete Ergebnisse zu verwalten, ohne den Überblick über die tägliche Umsetzung zu verlieren. Von den Vorbereitungen in der Vorproduktion bis hin zu den Aufgaben in der Postproduktion haben Sie eine klare Ansicht darüber, was im Zeitplan steht und was Ihre Aufmerksamkeit erfordert.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Verwenden Sie die Projekt-Phasen-Ansicht, um jede Produktionsphase mit den entsprechenden Fristen und Aufgaben-Eigentümern als Karte abzubilden

Führen Sie die Nachverfolgung offener Probleme oder Verzögerungen in der Ansicht „Risiken und Probleme“, um proaktiv zu bleiben

Überwachen Sie den Status der Aufgaben des gesamten Teams in der Statusboard-Ansicht

Weisen Sie Verantwortlichkeiten zu und führen Sie eine Nachverfolgung der Umsetzung in verschiedenen Abteilungen wie Regie, Kunst oder Beleuchtung durch

Bleiben Sie mit automatischen Erinnerungen an Termine, Meetings und wichtige Meilensteine auf Kurs und reduzieren Sie das Risiko von versäumten Lieferterminen

Führen Sie eine Synchronisierung mit Google Kalender, Outlook oder Apple Kalender durch, um die plattformübergreifende Echtzeit-Sichtbarkeit von Projekt-Aufgaben und Fristen zu gewährleisten

🔑 Ideal für: Produzenten oder Produktionskoordinatoren, die komplexe Drehzeitleiste verwalten und die Nachverfolgung, Aktualisierungen und Ergebnisse teamübergreifend zentralisieren möchten.

📖 Lesen Sie auch: Projektmanagement für die Produktion von Video

16. Die ClickUp-Vorlage für Projekt-Arbeit-Pläne

Free Vorlage herunterladen Führen Sie die Nachverfolgung von Szenen, Zeitplänen und Verzögerungen mit der ClickUp-Projekt-Arbeit-Plan-Vorlage durch

Von der Reihenfolge der Szenen bis hin zur Planung von VFX-Reviews und Team-Deadlines – ein unkoordinierter Plan reicht nicht aus. Die ClickUp-Projekt-Arbeit-Plan-Vorlage bietet Ihnen eine zentrale Möglichkeit, Projekt-Aufgaben zu planen, Zeitleiste zu verfolgen und in Echtzeit anzupassen, sodass nichts übersehen wird und alle beweglichen Teile in Synchronisierung bleiben.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Reichen Sie szenenspezifische Aufgaben über das Formular der Übermittlung ein und weisen Sie sie zu

Weisen Sie Aufgaben zu, hinterlassen Sie Kommentare, fügen Sie Anhänge hinzu und Tag Team-Mitglieder, um die Projektkommunikation und -dokumentation zu zentralisieren.

Überwachen Sie Abhängigkeiten und Zeitpläne in der Projekt-Gantt-Ansicht

Verwenden Sie Dashboards, Diagramme und Nachverfolgung des Fortschritts, um den Status des Projekts zu überwachen, Risiken zu identifizieren und den Stakeholdern Berichterstattung zu leisten

🔑 Ideal für: Produktionsleiter, Regieassistenten und Filmstudenten, die Szenen Workflows Plan, Bearbeitungen überprüfen und die Nachverfolgung der Verfügbarkeit des Teams mit Hilfe von Personalanalysen.

17. Die ClickUp-Vorlage für Projekt-Whiteboard-Zeitleiste

Vorlage herunterladen Planen Sie die Produktionsphasen mit der ClickUp-Whiteboard-Zeitleiste-Vorlage

Die ClickUp-Vorlage „Projekt-Zeitleiste-Whiteboard“ bietet Ihnen eine Drag-and-Drop-Oberfläche, auf der Sie Aufgaben planen, wichtige Momente markieren und alle Beteiligten auf dem Laufenden halten können. Planen Sie einen Indie-Film oder jonglieren Sie mit kommerziellen Terminen? Mit dieser flexiblen Vorlage können Sie schnell umschalten, ohne den Überblick (oder Ihre geistige Gesundheit) zu verlieren.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Verwenden Sie die Projekt-Plan-Zeitleiste-Ansicht, um Schlüssel-Deliverables wie Drehtage, Bearbeitung-Besprechungen und Produktions-Meilensteine zu planen

Verfolgen Sie Status-Aktualisierungen über ein übersichtliches System, das für schnelle Bearbeitung entwickelt wurde

Arbeiten Sie visuell mit Teamkollegen und externen Partnern zusammen – mit ClickUp Whiteboards

Legen Sie Schlüssel-Fälligkeitsdaten fest und passen Sie diese an, um sich ändernden Zeitleisten oder unerwarteten Verzögerungen Rechnung zu tragen

Verwenden Sie geschachtelte Unteraufgaben und Prioritäten, um mehrschichtige Aufgaben wie die Vorbereitung des Speicherortes oder Szenenschnitte zu Plan

Bleiben Sie dank Echtzeit-Änderungen und Benachrichtigungen mit Produzenten, Editors und Crewmitgliedern auf dem Laufenden

🔑 Ideal für: Produktionsteams und Filmemacher, die eine flexible, visuelle Möglichkeit benötigen, ihren Projekt-Plan vom Konzept bis zum endgültigen Schnitt zu erstellen und zu verwalten.

18. Die ClickUp-Vorlage für die Zeitleiste kreativer Projekte

Kostenlose Vorlage herunterladen Erstellen Sie mit der ClickUp Creative Projekt-Zeitleiste-Vorlage ein Storyboard für Ihre Deadlines

Kreative Projekte entwickeln sich schnell – und in alle Richtungen. Mit der ClickUp-Vorlage für kreative Projekt-Zeitleiste können Sie jeden Schritt des Produktionsprozesses auf einem flexiblen Whiteboard festhalten. Von der Vorproduktion bis zur Nachbearbeitung können Sie Genehmigungen nachverfolgen, Zeitpläne synchronisieren und den Überblick über alle beweglichen Teile behalten, ohne etwas zu verpassen.

Mit Storyboard-Vorlagen wie dieser können Sie:

Verwenden Sie die Creative Project Zeitleiste Ansicht, um Szenenpläne, Bearbeitungen und funktionsübergreifende Aufgaben über den gesamten Produktionszyklus hinweg zu planen

Weisen Sie Ihren Teammitgliedern Aufgaben mit geschätzter Dauer zu, um die Bandbreite besser planen zu können

Führen Sie die Nachverfolgung von Meilensteinen und Hindernissen in Echtzeit mithilfe von geschachtelten Unteraufgaben und Statusaktualisierungen durch

Bleiben Sie mit Ihren Mitarbeitern über Inline-Kommentare und freigegebene Fristen auf dem Laufenden

Visualisieren Sie den kreativen Fortschritt vom Pitch bis zur Lieferung, auch wenn sich der Projektumfang ändert

Aktualisieren und passen Sie Ihre Zeitleiste ganz einfach mit der Drag-and-Drop-Gantt-Integration von ClickUp an

🔑 Ideal für: Kreative Leiter, Produzenten oder Studenten, die mehrphasige Projekte verwalten, bei denen sich die Urlaubsplanung mit terminabhängigen Workflows überschneidet und eine klare Sichtbarkeit der Zeitleiste für alle Teams erforderlich ist.

19. Die ClickUp-Vorlage für Filmbudgets

Vorlage herunterladen Führen Sie die Nachverfolgung der Produktionskosten übersichtlich mit der ClickUp-Vorlage für Filmbudgets durch

Von Vorproduktionsschätzungen bis hin zu Abrechnungen am letzten Drehtag – jedes Filmteam benötigt ein solides Budget, um Projekte finanziell auf einer soliden Basis zu halten. Die ClickUp-Vorlage für Filmbudgets bietet Filmemachern eine zentrale Möglichkeit, Ausgaben aufzuschlüsseln, Zahlung Status zu überwachen und Ressourcen entsprechend den sich ändernden Produktionsanforderungen zu verschieben.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Führen Sie die Kostenaufschlüsselung nach Produktionsphase mithilfe der Ansicht „Kosten nach Phase“

Verwenden Sie die Zahlungs-Status-Ansicht, um Erstattungen, ausstehende Zahlungen und fertiggestellte Zahlungen an einem Ort zu verwalten

Erfassen und visualisieren Sie detaillierte Budgetinformationen für jedes Element mit Benutzerdefinierten Feldern wie Filmproduktionsphasen, Beschreibung, Stückkosten, Gesamtkosten und Kategorie

Legen Sie den Status von Elementen wie „Bezahlt“, „Ausstehend“ und „Zu bezahlen“ fest und aktualisieren Sie ihn, um vollständige Transparenz zu gewährleisten

Verwenden Sie ClickUp Ziele , um Budget-Limit für jede Kategorie bei der Einstellung und Überwachung zu verwenden, damit Sie Ihre finanziellen Vorgaben einhalten und Überschreitungen vermeiden können

🔑 Ideal für: Filmemacher, Indie-Produzenten und Produktionsleiter, die eine zuverlässige, unkomplizierte Möglichkeit zur Verwaltung ihrer Ausgaben benötigen, insbesondere diejenigen, die die Nachverfolgung von Kosten über Abteilungen und Rollen hinweg vornehmen, ohne sich ausschließlich auf Google Tabellen zu verlassen.

🧠 Wissenswertes: Noch bevor Der Teufel trägt Prada veröffentlicht wurde, sicherte sich Fox 2000 nach der Lektüre von 100 Seiten und einer Zusammenfassung in einem Vorabvertrag die Filmrechte.

20. Drehplan-Vorlage von Wrapbook

via Wrapbook

*die Drehplan-Vorlage von Wrapbook bietet Filmemachern einen schnörkellosen Rahmen für die Organisation der täglichen Szenen, Darsteller, Speicherorte und Dreharbeiten. Sie enthält strukturierte Felder für Nummern, Beschreibungen, Drehzeiten (Tag/Nacht), Anforderungen an die Darsteller und Produktions-Notizen, wodurch die Koordination der Dreharbeiten vereinfacht und Verwirrung am Set minimiert wird.

Darüber hinaus eignet sich das übersichtliche Design perfekt zum Ausdrucken oder für schnelle digitale Bearbeitung.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Teilen Sie das Drehbuch zur besseren Übersichtlichkeit in Tagespläne auf

Weisen Sie Darsteller- und Crew-Mitglieder bestimmten Szenen und Speicherorten zu

Verfolgen Sie den Fortschritt und passen Sie Ihre Pläne an, während die Produktion voranschreitet

Stellen Sie sicher, dass alle Produktionsdetails an einem Ort zugänglich sind

Optimieren Sie die Kommunikation zwischen den Abteilungen für reibungslosere Drehtage

🔑 Ideal für: Filmemacher, die zum ersten Mal drehen, oder Indie-Produzenten, die nach einer einfachen Möglichkeit suchen, ihre täglichen Dreharbeiten zu verwalten, ohne sich in komplexen tools zu verlieren.

21. Excel-Vorlage für Drehpläne von Projektmanager

via ProjectManager

Diese Excel-basierte Vorlage von ProjectManager stellt die Details Ihres Drehtages in einem übersichtlichen Raster dar, sodass Sie den Status, den Zeitplan und die Produktionsdetails jeder Szene ganz einfach protokollieren können. Mit Spalten für Dauer, Speicherort, Besetzung, Ausrüstung und Notizen ist sie eine praktische Option für kleine Teams, die ihre Dreharbeiten auf einen Blick verfolgen möchten, ohne sich mit komplexer Planungssoftware auseinandersetzen zu müssen.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Liste alle Szenen, Drehtage und Speicherorte in einer übersichtlichen Tabelle auf

Fügen Sie benutzerdefinierte Spalten für Requisiten, Garderobe oder Notizen hinzu

Filtern und sortieren Sie nach Darstellern, Speicherort oder Drehtag, um schnell den Überblick zu behalten

Aktualisieren Sie Zeitpläne in Echtzeit und geben Sie sie mit dem Team frei

Laden Sie Zeitpläne herunter oder drucken Sie sie für die Verwendung am Set aus

🔑 Ideal für: Indie-Filmemacher, Filmstudenten oder Regieassistenten, die nach einem einfachen Format im Tabellenstil suchen, um die wichtigsten Informationen zum Drehtag festzuhalten.

22. Produktionsplan-Vorlage der BBC

via BBC

Die BBC-Produktionsplan-Vorlage ist ein ausdruckbares Dokument zur Planung kleinerer Dreharbeiten und Bildungsproduktionen. Es enthält Schlüssel-Felder für die Rollen der Crew, Speicherorte, Wegbeschreibungen, Ausrüstungs-Checklisten und einen professionellen Drehplan, der Zeile für Zeile in Zeit-Blöcke unterteilt ist.

Das Layout ist einfach, übersichtlich und auf Klarheit ausgelegt – hilfreich für alle, die an Drehtagen lieber mit Stift und Papier arbeiten.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Skizzieren Sie den gesamten Produktionsprozess, einschließlich Vorproduktion, Dreharbeiten und Postproduktion

Weisen Sie Abteilungen oder Einzelpersonen Aufgaben und Fristen zu

Verfolgen Sie den Fortschritt mit Status-Updates und Meilenstein-Markierungen

Passen Sie die Zeitleisten nach Bedarf an, um die Lieferziele zu Meeting zu erreichen

Verwenden Sie die Vorlage als Masterdokument für regelmäßige Produktions-Meetings

🔑 Ideal für: Filmemacher, Filmstudenten oder Schulmedienprogramme, die einen ausdruckbaren Zeitplan für kleine Produktionen mit klarem Zeit-Plan benötigen.

23. Drehplan-Vorlage von Scribd

via Scribd

Die Scribd-Vorlage für Drehpläne bietet ein übersichtliches Layout im Tabellenformat, das jeden Drehtag nach Nummer, Tageszeit (Tag/Nacht), Art des Speicherortes (Innen-/Außenbereich) und benötigten Darstellern als Karte darstellt.

Die Vorlage dient als schnelle Referenz am Set und bietet einen guten Überblick über die Produktionsanforderungen für mehrere Tage. Sie enthält keine überflüssigen Details, sondern nur die wichtigsten Informationen, die dem Team helfen, auf dem Laufenden zu bleiben.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Vereinfachen Sie die Aufteilung des Drehbuchs nach Szenen und Speicherorten

Notieren Sie Anrufzeiten, Besetzungsaufgaben und besondere Notizen

Verfolgen Sie fertiggestellte Szenen und aktualisieren Sie Zeitpläne spontan

Freigeben Sie Zeitpläne digital oder drucken Sie sie als Referenz für die Einstellung aus

🔑 Ideal für: Regieassistenten oder Produktionsleiter, die nach einem übersichtlichen Dokument suchen, um mehrtägige Filmaufnahmen mit minimalem Format-Aufwand als Karte zu planen.

24. Professionelle Call-Sheet-Vorlage von Set Hero

via Set Hero

Mit der professionellen Call-Sheet-Vorlage von Set Hero läuft Ihr Dreh wie am Schnürchen. Dank übersichtlicher Felder für Call-Zeiten, Speicherorte, Wetter und Besetzungslisten sind alle immer auf dem Laufenden. Das Layout im Zwischenablage-Stil lässt sich leicht aktualisieren und freizugeben, sodass jeder Abteilungsleiter genau weiß, wo er wann sein muss.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Erstellen Sie Call Sheets für jeden Drehtag mit automatisierten Angaben zu Szenen und Crew

Fügen Sie für jeden Speicherort Info zu Wetter, Parkmöglichkeiten und Notfällen hinzu

Verteilen Sie Call Sheets per E-Mail oder Handy, damit alle sofort darauf zugreifen können

Verfolgen Sie Bestätigungen und Antworten von Darstellern und Crewmitgliedern

Sorgen Sie für einen professionellen Standard bei der Kommunikation am Set

🔑 Ideal für: Produktionsteams, die komplexe Drehtage koordinieren, insbesondere solche, die in der Arbeit mit größeren Cast- und Crew-Setups sind und ein striktes Zeit- und Speicherort-Management erfordern.

25. Vorlage für einen Drehplan für Video von Reflection Software

via Reflection Software

Die Vorlage für den Video-Drehplan von Reflection Software ist eine farbe Codierte Vorlage, die die Logistik am Drehtag vereinfacht und Spalten für Anrufzeiten, Namen der Darsteller, Garderobenanweisungen und Szenariodetails enthält. Sie ist übersichtlich gestaltet, sodass Ihre Darsteller und Ihr Team genau wissen, wann sie erscheinen müssen, was sie anziehen sollen und was sie drehen.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Karten Sie Drehtage, Speicherorte und erforderliche Ausrüstung

Weisen Sie den Teammitgliedern Aufgaben zu und führen Sie die Nachverfolgung ihrer Fertigstellung durch

Aktualisieren Sie die Zeitpläne, wenn sich die Produktionsanforderungen ändern

Zentralisieren Sie alle Dreharbeiten-Informationen für einen einfachen Zugriff

Verbessern Sie die Koordination zwischen Kreativ-, Technik- und Produktions-Teams

🔑 Ideal für: Produktionsteams, die Schulungsvideos, Interviews oder Unternehmensfilme drehen, bei denen eine einheitliche Garderobe und klare Besetzungspläne innerhalb enger Zeitleiste erforderlich sind.

Mit ClickUp laufen Ihre Produktionen vom Drehbuch bis zur Leinwand reibungsloser ab

Filmproduktionen laufen selten wie am Schnürchen. Durch wechselnde Drehtage, Änderungen am Drehbuch und verstreute Updates der Crew kann schnell Chaos entstehen. Hier kommt ClickUp in den Schritt – nicht als weiteres tool zur Verwaltung, sondern als zentrale Anlaufstelle, um alles zu verwalten.

Ganz gleich, ob Sie einen mehrtägigen Dreh planen, Budgets nachverfolgen oder die Nachbearbeitung koordinieren – die Vorlagen von ClickUp bieten mehr als nur eine einfache Zeitplanung.

Sie kombinieren fortschrittliche Projektmanagement-Features mit flexiblen Formaten wie Listen, Boards, Kalendern und Whiteboards, die sich an Ihren Produktionsworkflow anpassen. Und mit dem KI-Kalender von ClickUp können Sie das Planen optimieren, Termine im Blick behalten und Ihren Film von der Vorproduktion bis zur Nachbearbeitung auf Kurs halten.

Melden Sie sich bei ClickUp an, um Ihre nächste Produktion gelöscht, kontrolliert und kreativ auf den Punkt zu bringen.