Free Evernote Meeting Notiz-Vorlage zum Organisieren von Diskussionen

Sie haben das Meeting mit dem Gefühl verlassen, alles im Griff zu haben.

Jetzt, zwei Tage später, haben Sie nur noch eine vage Erinnerung und keine Notizen.

Eine Evernote-Vorlage für Meeting-Notizen sorgt dafür, dass so etwas nie wieder passiert.

Und wenn Sie mehr als nur einen Ort zum Notieren von Meeting-Protokollen suchen? ClickUp, die Alles-App für die Arbeit, bietet Ihnen Vorlagen, mit denen Sie Ihre Notizen in umsetzbare Maßnahmen verwandeln können. 🤩

Los geht's! 💪

Die besten Evernote-Vorlagen für Meeting-Notizen auf einen Blick

Hier finden Sie eine Übersichtstabelle mit den besten Evernote- und ClickUp-Meeting-Notizen-Vorlagen:

Was ist eine Evernote-Vorlage für Meeting-Notizen?

Eine Evernote-Vorlage für Meeting-Notizen ist ein vorgefertigtes, wiederverwendbares Layout innerhalb des tools, mit dem Fachleute wichtige Informationen aus Meetings schnell erfassen und strukturieren können.

Diese Vorlagen für Meeting-Notizen enthalten in der Regel spezielle Abschnitte für Meeting-Details wie Datum, Uhrzeit, Teilnehmer, Tagesordnung, Diskussionspunkte, Entscheidungen, Aktionspunkte und nächste Schritte.

Was macht eine gute Evernote-Vorlage für Meeting-Notizen aus?

Hier sind die Dinge, auf die Sie bei Evernote-Vorlagen achten sollten:

beginnt mit den Meeting-Details: *Enthält Felder für Datum, Uhrzeit, Ort (oder Link) und Teilnehmer, um den Kontext festzulegen

Umreißt die Tagesordnung: Bietet einen Abschnitt, in dem Diskussionsthemen oder Ziele in einer Liste aufgelistet werden können, damit alle von Anfang an auf dem gleichen Stand sind

bietet Platz für Echtzeit-Notizen: *Ermöglicht Flexibilität beim Erfassen von Schlüssel-Diskussionspunkten, Zitate oder Brainstorming-Ideen, sobald diese aufkommen

Nachverfolgt Aktionspunkte: Enthält Spalten für Aufgabe, Fälligkeitsdatum und Status, um die Verantwortlichkeit sicherzustellen

Verwendet einheitliche Formatierungen: Hilft Teams dabei, Notizen mit Überschriften, Aufzählungspunkten oder Tabellen schnell zu überfliegen und zu überprüfen

Fügt einen Abschnitt für Folgemaßnahmen hinzu: Schafft Platz, um nächste Schritte, anstehende Tagesordnungspunkte oder Fragen zu notieren, die in der nächsten Meeting erneut behandelt werden sollen

Enthält Links oder Anhänge: Ermöglicht Ermöglicht die Integration von Evernote mit unterstützenden Materialien wie Berichten, Präsentationen oder Dokumenten

Free Evernote Meeting Notiz-Vorlagen

Hier sind einige kostenlose Optionen aus der Galerie von Evernote für Vorlage, die Ihnen helfen, effektive Meetings durchzuführen. 💁

1. Evernote-Vorlage für Meeting-Notizen

via Evernote

Diese Vorlage für Meeting-Notizen von Evernote bietet einen übersichtlichen, strukturierten Ansatz zur Dokumentation von Team-Diskussionen und Entscheidungen. Sie unterteilt das Meeting in drei wesentliche Teile: Meeting-Details, Meeting-Ziele und Meeting-Notizen.

Der Abschnitt „Ziele“ verfügt über ein einfaches Format mit Kontrollkästchen, die nach Themen kategorisiert sind, sodass Teams den Fortschritt in Echtzeit visuell nachverfolgen können.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Sie sie lieben werden:

Erfassen Sie schnell alle wichtigen Informationen aus Meetings mit strukturierten Abschnitten für Details, Ziele und Notizen.

Verfolgen Sie den Fortschritt visuell in Echtzeit mithilfe von Kontrollkästchen und Tabellen.

Bleiben Sie mit einem übersichtlichen, leicht verständlichen Format teamübergreifend organisiert und aufeinander abgestimmt.

📌 Ideal für: Marketingleiter, kreatives Projektmanagement und Remote-Mitarbeiter, die Branding-Strategien abstimmen und Verantwortlichkeiten über Teams delegieren müssen.

2. Evernote-Vorlage für Tagesordnungen

via Evernote

Diese Vorlage für Meeting-Agenden in Evernote ist Ihr unverzichtbares Tool für das wöchentliche Zeitmanagement. Sie strukturiert Ihre Tage übersichtlich und zielgerichtet mithilfe einer einfachen, farbigen Tabelle, die Ihre gesamte Woche stundenweise abbildet.

Oben befindet sich eine Checkliste mit unverzichtbaren Punkten, die sich hervorragend eignet, um Ihre drei wichtigsten Prioritäten für die Woche hervorzuheben. Darunter befindet sich der Stundenplan von 8 Uhr morgens bis zum Abend, unterteilt nach Tagen.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Sie sie lieben werden:

Planen Sie Ihre Woche auf einen Blick mit einem farbigen Stundenplan.

Heben Sie die wichtigsten Prioritäten mit der Checkliste „Nicht verhandelbar“ hervor.

Bleiben Sie konzentriert und effizient, indem Sie Zeitvorgaben für Tagesordnungselemente festlegen.

📌 Ideal für: Remote-Mitarbeiter oder Berufstätige, die mehrere Verpflichtungen unter einen Hut bringen müssen und sich einen visuellen Überblick über ihre Woche wünschen.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Brain, um Inhalte zusammenzufassen und Nachfassaktionen zu beschleunigen – ein großer Gewinn für Remote-Teams und Manager, die jede Woche mehrere Meetings jonglieren müssen.

3. Evernote-Vorlage für Ideen-Brainstorming

via Evernote

Die Evernote-Vorlage „Ideen-Brainstorming“ beginnt mit einem Abschnitt „Meeting-Notizen“, in dem Sie Links zu Kalender-Ereignissen verknüpfen und grundlegende Details wie Thema, Datum und Teilnehmer dokumentieren können.

Der Abschnitt „Brainstorming-Auftakt“ bereitet die Phase vor, indem er Ziele, Herausforderungen und Chancen aufzeigt. Der Abschnitt „Ideenfindung“ bietet Ihnen schließlich kostenlosen Platz, um alle Vorschläge in Stichpunkten oder kurzen Absätzen festzuhalten.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Sie sie lieben werden:

Starten Sie Brainstorming-Sitzungen mit Fragen zu Zielen, Herausforderungen und Chancen.

Halten Sie jede Idee in flexiblen, kostenlosen Formular-Abschnitten fest.

Verknüpfen Sie Kalender-Ereignisse und Teilnehmer für eine nahtlose Meetingvorbereitung.

📌 Ideal für: Teamleiter, Veranstaltungsplaner und Produktdesigner, die produktive Brainstorming-Sitzungen und Produktbesprechungen durchführen.

🧠 Wissenswertes: Eines der berühmtesten „Meeting“ der Geschichte? Als Sokrates auf der Athener Agora stand und Passanten über den Sinn des Lebens befragte. Philosophie, Demokratie und öffentlicher Diskurs haben hier ihre Wurzeln. Es sind keine Kalender erforderlich – kommen Sie einfach vorbei und bringen Sie Ihre existenziellen Ängste mit.

4. Evernote-Vorlage für Projekt-Plans

via Evernote

Diese Evernote-Vorlage für Meeting-Notizen strukturiert komplexe, mehrphasige Arbeit. Wenn Sie eine Marketingkampagne oder ein Client-Projekt verwalten, werden die Aufgaben in umsetzbare Teilschritte unterteilt.

Ein anklickbares Inhaltsverzeichnis am oberen Rand erleichtert das Springen zwischen den Abschnitten, während jede Phase einen eigenen Bereich für Aufgabe-Notizen und hilfreiche Links enthält.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Sie sie lieben werden:

Teilen Sie komplexe Projekte in umsetzbare Phasen mit speziellen Notiz-Abschnitten auf.

Wechseln Sie mit einem Klick auf die Tabelle des Inhaltsverzeichnisses ganz einfach zwischen den Abschnitten hin und her.

Verfolgen Sie Ergebnisse und Teambeiträge an einem übersichtlichen Ort.

📌 Ideal für: Autoren und Projektkoordinatoren, die eine einfache, aber effektive Möglichkeit benötigen, um den Fortschritt mehrerer Ergebnisse oder Teambeiträge innerhalb der Meeting-Management-Software zur Nachverfolgung zu verwenden.

📮ClickUp Insight: 21 % der Befragten möchten KI nutzen, um ihre berufliche Leistung zu steigern, indem sie sie in Meetings, E-Mails und Projekten einsetzen.

5. Evernote-Vorlage für Cornell-Notizen

via Evernote

Diese Cornell-Notiz-Vorlage ist ein bewährtes Layout für alle, die intelligentere und besser organisierte Notizen machen möchten.

Die Vorlage der Notiz-App unterteilt Ihre Notizen in drei Hauptbereiche: Wichtige Fragen, Hauptgedanken und Notizen. Dieses Layout fördert aktives Zuhören oder Lesen, indem es Sie dazu anregt, Fragen zu stellen, wichtige Punkte zu identifizieren und diese dann mit unterstützenden Details oder Beispielen zu ergänzen.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Sie sie lieben werden:

Steigern Sie die Merkfähigkeit mit einem bewährten dreispaltigen Layout für Fragen, Hauptgedanken und Notizen.

Fördern Sie aktives Zuhören und ein tieferes Verständnis während Meetings oder Schulungen.

Organisieren und überprüfen Sie Informationen effizient für zukünftige Referenzzwecke.

📌 Ideal für: Fachleute, die an Sitzungen teilnehmen und mehr aus Vorträgen, Webinaren oder Lesungen mitnehmen möchten.

🧠 Wissenswertes: Das Konzept von Meetings entstand vor über 2.600 Jahren im antiken Griechenland, wo sich die Menschen an einem zentralen Ort namens Agora versammelten, was wörtlich „Versammlungsort” bedeutet. Dort tauschten sie Ideen aus, diskutierten und tauschten sogar Klatsch und Tratsch aus.

6. Evernote-Vorlage für den Tagesplaner

via Evernote

Diese Vorlage für einen Tagesplaner ist eine einfache, aber leistungsstarke Möglichkeit, Ihren Tag Zeitblock für Zeitblock zu organisieren. Sie ist so gestaltet, dass sie Sie von morgens bis abends begleitet, mit klar definierten Zeitfenstern, Checklisten für Aufgaben und einer Spalte für Links, Notizen oder Standortdetails.

Die Struktur ist in die Abschnitte Vormittag und Nachmittag unterteilt, sodass Sie Arbeit, Pausen und persönliche Erledigungen leichter unter einen Hut bringen können. Möchten Sie einen Link zu einer Telefonkonferenz oder zu Markenrichtlinien verknüpfen? Dafür gibt es einen eigenen Space. Haben Sie Pläne für das Mittagessen oder müssen Sie eine Lieferung abholen? Fügen Sie auch diese Notizen hinzu.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Sie sie lieben werden:

Strukturieren Sie Ihren Tag mit klaren Zeit-Blöcken für Aufgaben am Vormittag und am Nachmittag.

Verwenden Sie Checklisten und Notiz-Spalten, um Meetings, Besorgungen und Links zu verwalten.

Bringen Sie Arbeit und Privatleben mit einem einfachen, visuellen Planer in Einklang.

📌 Ideal für: Freiberufler, Remote-Mitarbeiter und vielbeschäftigte Team-Mitglieder, die eine zeitlich gegliederte Ansicht über ihren Tag benötigen, um Projekt-Meetings, konzentriertes Arbeiten und Besorgungen unter einen Hut zu bringen.

7. Evernote-Vorlage für Wochenplaner

via Evernote

Mit zwei übersichtlichen Abschnitten, Top-Prioritäten der Woche und Tägliche Aufschlüsselung, ermöglicht Ihnen diese Evernote-Vorlage für Meeting-Notizen, einen Schritt zurückzutreten und Ihre Aufgaben aus einer breiteren Perspektive in einer Ansicht zu betrachten.

Sie können Aufgaben nach Kategorien (Arbeit, Gesundheit, Leben und Fristen) organisieren und schnell erkennen, was jeden Tag am wichtigsten ist. Oben hilft Ihnen das Raster der Priorität dabei, Ihre unverzichtbaren Aufgaben festzuhalten. Darunter ist jeder Tag in einfache Blöcke unterteilt. Es gibt sogar eine Verknüpfung zu Ihrem Tagesplaner für eine detailliertere Ansicht.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Sie sie lieben werden:

Priorisieren Sie Ihre Woche mit speziellen Abschnitten für wichtige Aufgaben und tägliche Aufschlüsselungen.

Kategorisieren Sie Verantwortlichkeiten nach Arbeit, Gesundheit, Leben und Fristen.

Link zu Tagesplanern für einen detaillierteren, mit Verbindung versehenen Workflow

📌 Ideal für: Remote-Mitarbeiter und vielbeschäftigte Fachleute, die ein flexibles Plan-System suchen, um Produktivität und Privatleben in Einklang zu bringen.

💡 Profi-Tipp: Machen Sie wöchentliche Meetings unterhaltsam und lohnenswert! Sie können: Erledigen Sie ein „Vorhersagespiel“, indem Sie alle bitten, das Ergebnis eines wichtigen Themas vorherzusagen. Der Gewinner erhält virtuelles Lob oder einen Kaffee.

Verwenden Sie ein „Meeting MVP”-Abzeichen für den besten Mitwirkenden.

Probieren Sie einen „stillen Start” aus, bei dem alle vor einer Diskussion still lesen oder nachdenken.

Limit der Evernote-Vorlagen für Meeting-Notizen

Hier sind einige Herausforderungen, die Sie möglicherweise vor eine Entscheidung für eine Evernote-Alternative stellen könnten:

Dynamische Felder: Kostenlose Vorlagen unterstützen keine automatisch ausgefüllten Felder wie aktuelles Datum, Benutzername oder Notiz Titel

Einschränkungen der Vorlage: Sie können nur eine Vorlage pro Notiz verwenden; das Kombinieren verschiedener Abschnitte ist nicht möglich

evernote-Konto-Limit: *Free-Benutzer können nur 50 Notizen und ein Notizbuch erstellen

Beachten Sie die Größenbeschränkungen: Notizen, die aus Vorlagen erstellt werden, dürfen 25 MB (kostenloser Tarif) bzw. 200 MB (kostenpflichtiger Tarif) nicht überschreiten, was für Vielnutzer eine Einschränkung darstellen kann

Keine Aufgabenverwaltungsfunktionen: Vorlagen unterstützen keine Zuweisung von Aufgaben, die Einstellung von Erinnerungen oder die Nachverfolgung von Fortschritten

fehlende Echtzeit-Zusammenarbeit: *Es unterstützt gemeinsame Notizen, aber Sie können eine Vorlage nicht live gemeinsam bearbeiten, wie es in einer Aufgabenverwaltungssoftware möglich ist

Alternative Evernote-Vorlagen

Die Evernote-Team-Meeting-Notiz-Vorlagen eignen sich zwar hervorragend, um das Gesagte festzuhalten, aber sie greifen zu kurz, wenn es darum geht, was als Nächstes passiert.

Wenn Sie nach einem eher umsetzungsorientierten System suchen, ist ClickUp möglicherweise besser geeignet.

Mit ClickUp Meetings können Sie außerdem Ihre Diskussionen dokumentieren, Folgeaufgaben in Echtzeit zuweisen, den Fortschritt nachverfolgen und Notizen direkt mit größeren Projekten verknüpfen.

Hier sind einige alternative Meeting-Notiz-Vorlagen und tools, die Ihnen bei der Entscheidung zwischen Evernote und ClickUp helfen werden:

1. ClickUp-Vorlage für Meeting-Protokolle (MoM)

Vorlage herunterladen Erfassen Sie alle wichtigen Details vor, während und nach Meetings mit der MoM-Vorlage von ClickUp

Die ClickUp-Vorlage für Meeting-Protokolle (MoM) unterteilt die Meeting-Struktur in vier übersichtlich angeordnete Unteraufgaben: Anwesenheit, Tagesordnung, Offene Maßnahmen und Tagesordnung für die nächste Meeting. So können Sie festhalten, wer anwesend war, was besprochen wurde, was weiterverfolgt werden muss und was beim nächsten Mal Priorität haben sollte.

Was diese Vorlage auszeichnet, ist die Checkliste zur Bewertung nach dem Meeting. Sie stellt die richtigen Fragen: War das Meeting pünktlich? Wurden alle Tagesordnungspunkte des Vertriebsmeetings behandelt? Haben alle die Zeit nachverfolgt? Diese Checkpoints dienen als schnelles Rückblick-Tool, um die Qualität der Meetings im Laufe der Zeit zu verbessern, ohne dass eine formelle Überprüfung erforderlich ist.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Sie sie lieben werden:

Erfassen Sie Anwesenheiten, Tagesordnungen, offene Maßnahmen und nächste Schritte in strukturierten Unteraufgaben

Verwenden Sie die Checkliste zur Bewertung nach dem Meeting, um die Qualität Ihrer Meetings im Laufe der Zeit zu verbessern

Weisen Sie direkt aus Ihren Notizen heraus Folgeaufgaben zu und führen Sie die Nachverfolgung der Verantwortlichkeiten durch

📌 Ideal für: Teamleiter, Projektmanager und Remote-Mitarbeiter, die eine strukturierte, wiederholbare Methode zur Planung und Bewertung von Meetings benötigen.

2. ClickUp-Vorlage für Meeting-Notiz

Vorlage herunterladen Verwenden Sie die Vorlage „ClickUp Meeting Note Style“ für eine schnelle Dokumentation

Die ClickUp-Vorlage für Meeting-Notizen bietet einen schnörkellosen Rahmen, der Sie durch alle wesentlichen Punkte führt: Datum/Uhrzeit/Tagesordnung des Meetings, Platz für den Link zur Aufzeichnung, wichtige Erkenntnisse und vor allem Aktionspunkte.

Das in ClickUp Docs integrierte Layout ist visuell mit farbcodierten Blöcken organisiert, sodass verschiedene Abschnitte auf einen Blick leicht zu unterscheiden sind. Der Abschnitt „Zusammenfassung“ enthält zur besseren Übersichtlichkeit Aufzählungspunkte, und der Block „Aktionspunkte“ am unteren Rand sorgt dafür, dass Aufgaben für eine sofortige Nachverfolgung im Vordergrund stehen.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Sie sie lieben werden:

Dokumentieren Sie Meetings schnell mit farbigen, visuell organisierten Blöcken

Heben Sie Schlüssel-Erkenntnisse und Schlüssel-Aktionspunkte hervor, um sofortige Folgemaßnahmen zu ermöglichen

Bewahren Sie alle wichtigen Informationen wie Datum, Tagesordnung und Link zur Aufzeichnung in einem übersichtlichen Dokument auf

📌 Ideal für: Vielbeschäftigte Fachleute, Remote-Teams und ClickUp Power User, die eine reibungslose, wiederholbare Methode suchen, um Meeting-Notizen schnell zu erfassen.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Whiteboards, um komplexe Themen während Ihrer Meetings in Echtzeit zu visualisieren. Erstellen Sie gemeinsam Diagramme, Grafiken oder Roadmaps während des Gesprächs, um das Verständnis und die Erinnerung zu verbessern. Dies sorgt auch dafür, dass die Teilnehmer engagiert bleiben. Verwenden Sie ClickUp Whiteboards, um Ideen und Workflows in Echtzeit zu visualisieren

3. ClickUp-Vorlagen für Meeting-Notizen

Vorlage herunterladen Sorgen Sie für Verantwortlichkeit mit der ClickUp-Vorlage für Meeting-Notizen

Die ClickUp-Vorlage für Meeting-Notizen wurde für die Zusammenarbeit in Echtzeit und die kontinuierliche Organisation von Teams entwickelt. Sie bietet eine mehrseitige Struktur mit speziellen Abschnitten für Meeting-Richtlinien, wöchentliche Meeting-Einträge und eine Seite für tägliche StandUp-Meetings.

Was diese Vorlage auszeichnet, ist ihr umfassender Fokus auf den gesamten Lebenszyklus eines Meetings, der sowohl die Phase vor als auch nach dem Meeting umfasst. Die Teilnehmer werden dazu angehalten, ihre Tagesordnungen im Voraus zu aktualisieren, während der KI-Notizblock von ClickUp während des Meetings live mitwirkt.

Erstellen Sie mit ClickUp AI Notetaker automatisch und in Echtzeit Zusammenfassungen von Meetings und Aktionspunkte

🌟 Hier sind die Gründe, warum Sie sie lieben werden:

Arbeiten Sie in Echtzeit mit mehrseitigen, KI-gestützten Meeting-Notizen zusammen.

Organisieren Sie wiederkehrende Meetings und tägliche Standup-Meetings an einem zentralen Ort.

Ermutigen Sie alle Teilnehmer dazu, die Tagesordnung proaktiv zu aktualisieren und live Notizen zu machen.

📌 Ideal für: Remote-Teams, Teamleiter und Projektmanager, die regelmäßig Synchronisierungen oder Stand-up-Meetings durchführen und einen zentralen, kollaborativen Space suchen.

4. ClickUp-Vorlage für wiederkehrende Meeting-Notizen

Vorlage herunterladen Sorgen Sie für Struktur und Konsistenz mit der Vorlage für wiederkehrende Meeting-Notizen von ClickUp.

Die ClickUp-Vorlage für wiederkehrende Meeting-Notizen hilft Teams dabei, regelmäßig stattfindende Meetings wie wöchentliche Check-ins, monatliche Reviews oder laufende Projekt-Synchronisierungen zu optimieren. Sie beginnt mit den wesentlichen Angaben: Meeting-Termin, Zweck, Teilnehmer-Tags, Beschlussfähigkeit und Liste der Abwesenden.

Von dort aus führt es Sie durch eine wiederholbare Meeting-Struktur, die Reflexion, Klarheit und Verantwortlichkeit fördert. Der Meeting-Struktur-Block umreißt vier konsistente Agenda-Schritte: Überprüfung früherer Diskussionen, Darlegung des Zwecks, Skizzierung der zu erledigenden Aufgaben und Zuweisung von Aktionspunkten.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Sie sie lieben werden:

Optimieren Sie wöchentliche, monatliche oder fortlaufende Meetings mit einer wiederholbaren Struktur.

Leiten Sie Diskussionen mit einheitlichen Agenda-Schritten und Reflexionsfragen.

Weisen Sie Aktions-Elemente für jedes wiederkehrende Meeting zu und führen Sie Nachverfolgung durch.

📌 Ideal für: Projektmanager, Remote-Teamleiter und funktionsübergreifende Teams, die häufig wiederkehrende Meetings durchführen.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie für jeden Tagesordnungspunkt einen Timer (ähnlich wie bei der Pomodoro-Technik, aber für Meetings). Beispiel: 5 Min.: Zusammenfassung + Ziele

10 Min.: Diskussion

5 Min.: Entscheidungen + nächste Schritte Time-Boxing sorgt für fokussierte Meetings und ist ein wesentlicher Bestandteil leistungsstarker Teams.

5. ClickUp-Vorlage für Meeting-Protokolle

Vorlage herunterladen Organisieren Sie Sitzungen in übersichtlichen Unterseiten mit der ClickUp-Vorlage für Meeting-Protokolle.

Die ClickUp-Vorlage für Besprechungsprotokolle ist ideal für Teams, die Wert auf Dokumentation legen und eine umfassende Aufzeichnung aller Diskussionen benötigen. Diese Vorlage für das Aufgabenmanagement organisiert Besprechungsnotizen auf intelligente Weise in Unterseiten, wobei jeder Eintrag (z. B. „Besprechung 20221027“) einer einheitlichen Struktur mit wichtigen Abschnitten folgt.

Jede Unterseite enthält: einen Bereich, um Teilnehmer mit @mentions zu markieren, einen Abschnitt Links für Aufzeichnungen, Aufgaben und wichtige Referenzen sowie eine übersichtliche Tabelle Aktionspunkte mit Mitarbeitern und Fälligkeitsterminen.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Sie sie lieben werden:

Organisieren Sie den Verlauf Ihrer Meetings mit Unterseiten für jede Sitzung.

Markieren Sie Teilnehmer, verknüpfen Sie Aufzeichnungen und verfolgen Sie Aktionspunkte in speziellen Tabellen.

Führen Sie eine zuverlässige Dokumentation aller Team-Diskussionen.

📌 Ideal für: Betriebsleiter, Erfolgsteams und Remote-Projektleiter, die eine zuverlässige und skalierbare Struktur zur Dokumentation von Meetings jeder Größe suchen.

6. ClickUp-Vorlage für Meeting-Agenden

Vorlage herunterladen Sorgen Sie für Klarheit, gute Vorbereitung und abgestimmte Teilnahme mit der ClickUp-Vorlage für Meeting-Agenden.

Bei der ClickUp-Meeting-Agenda-Vorlage geht es darum, vor Beginn des Meetings den richtigen Ton anzugeben. Der Schwerpunkt liegt darauf, die Logistik und Erwartungen im Voraus festzulegen, um Verwirrung und Zeitverschwendung zu vermeiden.

Die Vorlage unterteilt die Vorbereitung in zwei Hauptabschnitte: Meeting Details und Teilnehmer. Die Tabelle „Meeting Details“ ist übersichtlich gestaltet und umfasst Art und Umfang des Meetings, Ort, Link, Datum und Uhrzeit. Im Abschnitt Teilnehmer können Sie den Moderator, den Protokollführer und die Teilnehmer in einer Liste auflisten und sogar eine Checkliste verwenden, um zu markieren, wer anwesend ist.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Sie sie lieben werden:

Legen Sie vor Beginn des Meetings klare Erwartungen und Rollen fest.

Verwenden Sie übersichtliche Tabellen für Meeting-Details und Teilnehmer-Checklisten.

Stellen Sie sicher, dass alle im Voraus vorbereitet und aufeinander abgestimmt sind.

📌 Ideal für: Teamleiter, Assistenten der Geschäftsleitung und Remote-Mitarbeiter, die eine klare, strukturierte Methode benötigen, um Meetings im Voraus zu planen, Rollen festzulegen und sicherzustellen, dass alle Beteiligten auf dem gleichen Stand sind.

👋🏾 Hier erfahren Sie, wie Sie eine effektive Meeting-Agenda erstellen:

7. ClickUp-Meeting-Vorlage für Einzelgespräche

Vorlage herunterladen Dokumentieren und verfolgen Sie mühelos mit der ClickUp-Vorlage für Einzelgespräche.

Die ClickUp-Vorlage für Einzelgespräche ist speziell auf sinnvolle Unterhaltungen zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten zugeschnitten. Sie ist nach Meeting-Terminen unterteilt und basiert auf einer zentralen Seite mit Richtlinien für Einzelgespräche, die Teams dabei hilft, konsistent zu bleiben und gleichzeitig flexibel zu sein.

Jede Meeting-Seite enthält Abschnitte für Tagesordnungspunkte, Besprechungsprotokolle und Aktionspunkte. Der Ablauf basiert auf einem klaren dreistufigen Prozess: Vor dem Einzelgespräch (beide Parteien können asynchron Gesprächspunkte hinzufügen), während der Besprechung (Notizen werden live erfasst) und nach der Besprechung (Aktionspunkte werden direkt aus dem Dokument in Aufgaben oder Kommentare umgewandelt).

🌟 Hier sind die Gründe, warum Sie sie lieben werden:

Strukturieren Sie Unterhaltungen zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten mit Abschnitten für vor, während und nach der Unterhaltung

Beide Parteien können asynchron Gesprächspunkte hinzufügen

Wandeln Sie Aktionspunkte direkt aus dem Dokument in Aufgaben oder Kommentare um

📌 Ideal für: Teamleiter, Personalverantwortliche und Remote-Manager, die Einzelgespräche zielgerichteter gestalten und besser nachverfolgen möchten.

8. ClickUp-Vorlage für Meetings

Kostenlose Vorlage herunterladen Machen Sie Ihre Notizen mit der ClickUp-Meeting-Vorlage umsetzbar

Die ClickUp-Vorlage für Meetings eignet sich perfekt für Teams, die Meetings wie Projekte behandeln möchten: strukturiert, nachverfolgbar und ergebnisorientiert. Sie organisiert Notizen nach Kategorien wie Geplant, Aktionspunkte nach der Besprechung, Abgeschlossen und In Bearbeitung. Jedes Meeting ist eine Aufgabe mit Feldern für Fälligkeitstermine, Dauer, Konferenzraum, Teamtyp, Tags und Notizen.

Das visuelle Layout vermittelt sofort Klarheit darüber, was ansteht, was überfällig ist und was noch in Bearbeitung ist. Es gibt sogar Platz, um das Thema des Meetings zu vermerken (z. B. 1:1-Gespräche oder Strategie) und ein Notiz-Feld, um kurze Erinnerungen festzuhalten, wie „Aufzeichnen!“ oder „Urlaub besprechen“

🌟 Hier sind die Gründe, warum Sie sie lieben werden:

Behandeln Sie Meetings wie Projekte mit nachverfolgbaren Kategorien und Statusangaben

Sehen Sie sofort, was ansteht, überfällig ist oder in Bearbeitung ist

Halten Sie Erinnerungen, Themen und Aktionspunkte in einem übersichtlichen Layout fest

📌 Ideal für: Teamleiter, Projektmanager und Mitarbeiter im operativen Bereich, die Meetings wie jede andere Aufgabe in ihrem Arbeitsablauf nachverfolgen möchten.

9. ClickUp-Vorlage für Meeting-Checklisten

Vorlage herunterladen Erledigen Sie alle logistischen Vorbereitungen für Ihr Meeting mit der ClickUp-Checkliste für Meetings

Die ClickUp-Checkliste-Vorlage reduziert alles auf das Wesentliche. Sie beginnt mit einem Abschnitt „Vor der Besprechung“, in dem alle Aufgaben aufgeführt sind, die vor der Besprechung abgeschlossen werden müssen.

Einer der herausragenden Teile ist der Block Terminplanung. Es handelt sich um eine einfache Checkliste, die Sie durch die Auswahl der Teilnehmer, die Verfügbarkeitsprüfung, die Festlegung von Datum und Uhrzeit und sogar die Suche und Buchung des Meeting-Ortes führt.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Sie sie lieben werden:

Erledigen Sie alle Vorbereitungen für das Meeting mit einer einfachen, wiederverwendbaren Checkliste

Gehen Sie Schritt für Schritt durch die Auswahl der Teilnehmer, die Terminplanung und die Buchung des Veranstaltungsortes

Stellen Sie sicher, dass vor Beginn Ihres Meetings nichts übersehen wird

📌 Ideal für: Betriebsleiter, Assistenten der Geschäftsleitung und Team-Koordinatoren, die einen einfachen, wiederholbaren Prozess benötigen, um alle Meeting-Details im Voraus festzulegen.

💟 Bonus: Brain MAX ist Ihr KI-gestützter Desktop-Begleiter, der Ihnen die Arbeit bei der Verwaltung von Meetings abnimmt.

10. ClickUp-Projekt-Notiz-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Bringen Sie Ihr Team mit der Projekt-Notiz-Vorlage von ClickUp auf einen Nenner

Die ClickUp-Projektnotizvorlage ist ein digitales Ein-Seiten-Dokument, das alle wichtigen Informationen zu Beginn eines Projekts enthält, von der allgemeinen Zusammenfassung über Meilenstein-Termine bis hin zu klaren Eigentümerschaften. Das Layout beginnt mit einer übersichtlichen Tabelle, in der alle wichtigen Angaben aufgeführt sind: Projektname, Referenznummer, Projektmanager, Eigentümer, Notizdatum und Fertigstellungsdatum.

Der Abschnitt „Projektbeschreibung“ geht noch einen Schritt weiter und bietet Platz, um den Zweck, die Ziele und den Umfang in Ihren eigenen Worten darzulegen. In der Seitenleiste finden Sie eine Aufschlüsselung der verknüpften Abschnitte wie „Umfang“, „Meilensteine“, „Best Practices“ und sogar eine „Projektnotizbestätigung“, was sich hervorragend für die Rechenschaftspflicht eignet, ohne aufdringlich zu wirken.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Sie sie lieben werden:

Starten Sie Projekte mit einer digitalen Ein-Seiten-Übersicht für Zusammenfassungen, Meilensteine und Verantwortlichkeiten

Verwenden Sie verknüpfte Abschnitte für Umfang, Best Practices und Danksagungen

Sorgen Sie mit einer klaren Dokumentation des Projekts dafür, dass alle Beteiligten ihrer Verantwortung nachkommen

📌 Ideal für: Projektleiter, Kundenbetreuer und Team-Leader, die ein einheitliches, ausfüllbares Rahmenwerk für den Start neuer Initiativen suchen.

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie ein „Meeting-Betriebssystem” für Ihr Team! Legen Sie Normen fest, wie zum Beispiel: Meetings dauern nur 25–30 Minuten, nicht 30–60 Minuten

Halten Sie immer 24 Stunden im Voraus ein Tagesordnungsdokument bereit

Verwenden Sie jedes Mal dasselbe Entscheidungsfindungsmodell

Fassen Sie Ergebnisse in ClickUp mithilfe von KI zusammen

11. ClickUp-Vorlage für Kurs-Notizen

Vorlage herunterladen Organisieren Sie Unterrichtsthemen oder Meeting-Themen mit der ClickUp-Vorlage für Notizen

Die ClickUp-Vorlage für Kursnotizen bietet eine übersichtliche, optimierte Lösung für Ihre Meetings. Ursprünglich für Studenten entwickelt, eignet sie sich ebenso gut für Teams, die laufende Diskussionen, funktionsübergreifende Sitzungen oder wiederkehrende Workshops koordinieren müssen.

Das Layout gruppiert Notizen nach Aufgaben und weist ihnen Tags für Klasse (oder Projekt), Typ (z. B. Abschnitt, Lektüre oder Lerngruppe) und Überprüfungsstatus zu, sodass Sie wichtige Informationen leicht filtern, sortieren und finden können. Jede Zeile fungiert wie eine Mini-Zusammenfassung: Wurde das Thema überprüft? Zu welcher Sitzung oder welchem Team gehört es? Sie erhalten einen schnellen Überblick, ohne Dateien durchsuchen zu müssen.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Sie sie lieben werden:

Organisieren Sie laufende Diskussionen, Workshops oder Lernsitzungen anhand von Tags und Status

Fassen Sie Themen und Sitzungen zur schnellen Referenz zusammen

Filtern und überprüfen Sie Notizen aus verschiedenen Meetings oder Kursen ganz einfach

📌 Ideal für: Teamleiter oder Remote-Mitarbeiter, die eine strukturierte und dennoch flexible Möglichkeit suchen, Diskussionen aus verschiedenen Meetings, Arbeitsabläufen oder Sitzungen zu dokumentieren, zu taggen und erneut aufzurufen.

12. ClickUp-Vorlage für Meeting-Protokolle

Kostenlose Vorlage herunterladen Verfolgen Sie jedes Meeting, jedes Team, jedes Einzelgespräch oder jede unternehmensweite Besprechung mit der Meeting-Tracker-Vorlage von ClickUp

Mit der ClickUp-Vorlage für Besprechungsprotokolle ist es kinderleicht, den gesamten Kalender Ihrer Teams im Blick zu behalten. Das Layout ist nach Datum gruppiert und nach Besprechungstyp in Farbe gekennzeichnet, sodass Sie eine Ansicht Ihrer Woche haben, ohne zwischen To-do-Liste-Apps oder E-Mails wechseln zu müssen.

Jede Zeile ist eine dynamische Aufgabe mit Unteraufgaben, zugewiesenen Personen und integrierten Vorbereitungsdetails. Planen Sie im Voraus? Es gibt eine Spalte für verknüpfte Dokumente und Moderatorenrollen. Möchten Sie anschließend reflektieren? Alles befindet sich weiterhin an einem Ort.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Sie sie lieben werden:

Protokollieren, organisieren und bereiten Sie alle Meetings in einer farbcodierten, nach Datum gruppierten Ansicht vor

Führen Sie Nachverfolgung von Unteraufgaben, Mitarbeitern und Vorbereitungsdetails für jedes Meeting

Reflektieren Sie und planen Sie voraus mit verknüpften Dokumenten und Moderationsrollen

📌 Ideal für: Remote-Team-Leiter oder Betriebsleiter, die eine hohe Sichtbarkeit benötigen, um interne Meetings über Abteilungen und Formate hinweg zu protokollieren, zu organisieren und vorzubereiten.

Hören Sie es von diesem ClickUp-Benutzer:

Es ist phänomenal zu sehen, wie viel Zeit wir seit der Umstellung auf ClickUp in Meetings gespart haben. Was früher drei Stunden pro Woche für die Planung von Ereignissen und Aktualisierungen in Anspruch nahm, dauert jetzt nur noch etwas mehr als eine Stunde. Die beteiligten Teams haben nun mehr Zeit, sich auf wichtigere Marketing-Prioritäten zu konzentrieren.

Verbessern Sie Ihre Meetings mit ClickUp

Das Erfassen klarer, umsetzbarer Meeting-Notizen muss kein Aufwand sein. Die Verwendung einer Evernote-Vorlage für Meeting-Notizen ist ein guter erster Schritt.

ClickUp kann jedoch mehr als nur Ihre Notizen speichern. Es verwandelt sie in dynamische, nachverfolgbare Aktionspunkte. Weisen Sie Aufgaben zu, legen Sie Fälligkeitstermine fest, fügen Sie Kommentare hinzu und integrieren Sie sie sogar direkt in den Workflow Ihres Teams. Ihre Meeting-Notizen werden Teil des größeren Geschäfts und helfen Ihrem Team, aufeinander abgestimmt, auf Kurs und vollständig rechenschaftspflichtig zu bleiben.

Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an! ✅

Häufig gestellte Fragen

Ja, Evernote kann zum Erstellen von Meeting-Notizen verwendet werden. Es bietet eine flexible und übersichtliche Plattform, auf der Sie während Meetings schnell wichtige Punkte, Entscheidungen und Aktionspunkte notieren können. Dank Features wie Notizbüchern, Tags und Suchfunktionen lassen sich Ihre Meeting-Notizen bei Bedarf ganz einfach organisieren und abrufen.

Das beste Format für Meeting-Notizen umfasst in der Regel das Datum und die Uhrzeit des Meetings, eine Liste der Teilnehmer, die Tagesordnung oder die besprochenen Themen, wichtige Diskussionspunkte, getroffene Entscheidungen und Aktionspunkte mit zugewiesenen Verantwortlichkeiten. Die Verwendung von Aufzählungszeichen oder Nummerierten Listen kann dazu beitragen, die Notizen übersichtlich und leicht verständlich zu gestalten.

Um eine Notizvorlage in Evernote zu erstellen, entwerfen Sie zunächst eine Notiz mit Ihrer bevorzugten Struktur, z. B. Überschriften für Tagesordnung, Diskussion und Aktionspunkte. Wenn Sie mit dem Layout zufrieden sind, speichern Sie die Notiz als Vorlage. So können Sie dasselbe Format für zukünftige Notizen wiederverwenden, was Konsistenz gewährleistet und Zeit spart.

Um hochwertige Meeting-Notizen zu erstellen, konzentrieren Sie sich darauf, die wichtigsten diskutierten Themen, wichtige Entscheidungen und alle Folgeaktionen oder Aufgaben festzuhalten. Vermeiden Sie es, jedes Detail aufzuschreiben, sondern fassen Sie stattdessen die Schlüsselpunkte und Ergebnisse zusammen. Durch diesen Ansatz bleiben Ihre Notizen prägnant und die wichtigsten Informationen sind leicht zugänglich.