Sunsama vs. Todoist: Welcher Aufgabe-Manager passt am besten zu Ihrem Workflow?

Die Wahl des richtigen Managers für Aufgaben kann über den Erfolg oder Misserfolg Ihres täglichen Workflows entscheiden.

Wenn Sie sich nicht zwischen Sunsama und Todoist entscheiden können, sind Sie nicht allein – beide tools sind sehr beliebt, richten sich jedoch an unterschiedliche Benutzer und Bedürfnisse.

In diesem Vergleich analysieren wir die wichtigsten Features, Preise, Vor- und Nachteile sowie die jeweiligen Zielgruppen der beiden tools.

Wenn keines der beiden Tools alle Ihre Anforderungen erfüllt, zeigen wir Ihnen, warum ClickUp die All-in-One-Lösung sein könnte, nach der Sie gesucht haben.

Sunsama vs. Todoist – und die beste Alternative auf einen Blick

Features Sunsama Todoist Beste Alternative: ClickUp Erstellung von Aufgaben Manuelle Eingabe von Aufgaben mit strukturierter Planung Eingabe in natürlicher Sprache für schnellen Eintrag der Aufgabe Intelligente Erstellung von Aufgaben über chatten, Dokumente, KI und Vorlagen Workflow-Automatisierung Grundlegende Workflows und wiederholende Aufgaben Beschreibungen, Filter, Unteraufgaben und Projekte Vollständige Benutzerdefinierte Anpassung mit Status, Feldern, Abhängigkeiten, Tags und Vorlagen Kalenderintegration Bidirektionale Synchronisierung mit Google, Outlook und iCloud Kalender-Ansicht über Integrationen KI-gestützter Kalender mit automatischer Aufgabe-Planung und Fokuszeit Zeiterfassung und Timeboxing Integrierte Zeiterfassung und manuelles Timeboxing Keine native Zeiterfassung Native Zeiterfassung, Vergleich von Plan- und Ist-Werten sowie Berichte zur Produktivität Plattformübergreifende Synchronisierung Web- und Desktop-Apps (mobile Nutzung eingeschränkt) Vollständige geräteübergreifende Synchronisierung, einschließlich Wearables Führen Sie Synchronisierung zwischen Desktop, Mobilgeräten, Browser-Erweiterungen und Integrationen durch. Teamzusammenarbeit Freigegebene Aufgabe-Listen und Slack-/E-Mail-Integration Freigegebene Projekte mit Kommentaren und Anhängen Echtzeit-Zusammenarbeit mit chatten, Dokumenten, Zielen und Workload-Ansicht KI-Features Keine KI-Unterstützung Keine KI-Unterstützung ClickUp Brain: Intelligente Zusammenfassungen, Verfassen von Inhalt, automatische Terminplanung, Einblicke Automatisierung Nur manuelle Prozesse Setup grundlegender wiederholender Aufgaben Vollständige Workflow-Automatisierung mit Auslösern und Aktionen über verschiedene tools hinweg Vorlagen Nicht angeboten Anpassbare Vorlagen für verschiedene Anwendungsfälle Dutzende Vorlagen + ClickUp-Kalender-Zu-erledigen-Liste-Vorlage *Preise 20 $/Monat 2 $/Monat (Pro), 8 $/Monat (Business) Free Forever-Plan; Anpassungen für Unternehmen verfügbar

Was ist Sunsama?

via Sunsama

Sunsama ist ein digitaler Tagesplaner, der Fachleuten dabei helfen soll, Aufgaben zu verwalten, ihren Tag zu planen und Prioritäten in der Arbeit und im Privatleben in Einklang zu bringen.

Dieses Aufgaben-Tool vereint Ihre To-do-Liste, Kalender-Ereignisse, E-Mails und Meetings in einer einzigen Ansicht. Es ist ideal für Einzelpersonen und Teams, die einen strukturierten Zeitplan benötigen, um ihre Produktivität zu bewahren, ohne sich mit mehreren Apps herumschlagen zu müssen.

Features von Sunsama

So macht Sunsama das tägliche Planen mühelos:

Feature Nr. 1: Tägliche Planung

via Sunsama

Sunsama hilft Ihnen nicht nur bei der Verwaltung Ihrer täglichen Aufgaben, sondern führt Sie auch durch einen strukturierten täglichen Planungsprozess. Jeden Morgen werden Sie aufgefordert, alle Ihre Aufgaben zu überprüfen, realistische Ziele zu setzen und jedem Vorgang einen geschätzten Zeitblock zuzuweisen.

So stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Zeitplan nicht überladen oder die Dauer einer Aufgabe unterschätzen – eine häufige Falle, die als Planungsfehler bekannt ist. Mit seiner Fähigkeit, die Aufgabenplanung mit einem achtsamen, Schritt-Ansatz zu verbinden, hilft Ihnen Sunsama dabei, eine ausgewogene Workload aufrechtzuerhalten und gleichzeitig konsequent Fortschritte bei Ihren Zielen zu erzielen.

Feature Nr. 2: Leistungsstarke Google Kalender-Integration

via Sunsama

Die Google Kalender-Integration von Sunsama eignet sich besonders für Berufstätige, die ihren Tag mithilfe ihres Kalenders organisieren. Im Gegensatz zu vielen anderen Produktivität-Tools bietet Sunsama eine bidirektionale Synchronisierung, sodass alle Aufgaben, die Sie in Sunsama planen, in Ihrem Kalender angezeigt werden – und umgekehrt.

Dadurch entfällt die mühsame manuelle Aktualisierung mehrerer Plattformen. Außerdem unterstützt es Outlook- und iCloud-Kalender, sodass es sich um ein Aufgaben-Managementsystem handelt, das sich an Ihren Workflow anpasst, unabhängig davon, welche Kalender-App Sie verwenden.

Feature Nr. 3: Aufgabe-Verwaltung

via Sunsama

Wir alle haben Aufgaben, die regelmäßig erledigt werden müssen, sei es ein wöchentlicher Bericht, ein monatliches Team Meeting oder sogar etwas so Einfaches wie das Versenden von Folge-E-Mails. Mit Sunsama können Sie wiederkehrende Aufgaben einrichten, sodass Sie diese nicht jedes Mal manuell neu eingeben müssen.

Darüber hinaus können Sie Aufgaben aus anderen tools wie Trello, Asana und ClickUp importieren, sodass Sie alle Ihre Arbeit an einem Ort organisieren können. Das Beste daran? Die importierten Aufgaben bleiben auf allen verbundenen Plattformen in Synchronisierung, sodass Sie sich nicht um separate Aktualisierungen kümmern müssen.

Feature #4: Zeiterfassung und Timeboxing

via Sunsama

Sunsama geht über einfache To-Do-Liste-Apps hinaus und bietet integrierte Features zur Zeiterfassung und Zeitplanung. Mit der Zeiterfassung können Sie die Zeit nachverfolgen, die Sie für bestimmte Aufgaben und Projekte aufwenden, und so Engpässe identifizieren und die Effizienz verbessern.

Timeboxing hingegen ermöglicht es Ihnen, Aufgaben direkt in Ihrem Kalender zu planen, sodass jede Aktivität einen festen Zeitrahmen hat. Dieser Ansatz ist besonders hilfreich für die Verwaltung komplexer Projekte, da er sicherstellt, dass Aufgaben mit hoher Priorität nicht übersehen werden.

Feature #5: Teamzusammenarbeit

Integrationen wie Slack, Microsoft Teams, Gmail und Outlook ermöglichen es Ihnen, E-Mails und Nachrichten in umsetzbare Aufgaben umzuwandeln. Das bedeutet weniger vergessene E-Mails und weniger Ablenkungen.

Darüber hinaus erleichtern die Team-Collaboration-Features von Sunsama das Freigeben von Aufgaben und die Koordination mit Kollegen. Ganz gleich, ob Sie Verantwortlichkeiten zuweisen oder die Nachverfolgung von Aufgaben übernehmen, Sunsama bietet einen strukturierten Ansatz, um alles im Blick zu behalten.

Preise von Sunsama

Kostenlos: 14-tägige Testversion

Jahresabonnement: 16 $/Monat

Monatliches Abonnement: 20 $/Monat

Was ist Todoist?

via Todoist

Todoist ist eine Aufgabenverwaltungs-App, die Benutzern dabei hilft, ihre To-dos einfach zu organisieren, zu priorisieren und abzuschließen. Egal, ob Sie als Berufstätiger Termine jonglieren, als Student Ihre Aufgaben im Blick behalten oder einfach nur Ihr tägliches Leben organisieren möchten – Todoist bietet Ihnen eine strukturierte und dennoch flexible Möglichkeit, Ihre Aufgaben effizient zu verwalten.

Mit seiner minimalistischen, benutzerfreundlichen Oberfläche und leistungsstarken Automatisierung hilft Ihnen Todoist dabei, konzentriert und organisiert zu bleiben und die Kontrolle zu behalten, selbst wenn Ihre Liste zu erledigen überwältigend lang ist. Dank der Synchronisierung zwischen Desktop, Mobilgeräten und sogar Wearables sind Ihre Aufgaben außerdem immer griffbereit.

Todoist-Features

Das zeichnet Todoist aus:

Feature Nr. 1: Eingabe in natürlicher Sprache

via Todoist

Das manuelle Eingeben von Aufgaben kann mühsam sein, aber Todoist macht den Vorgang durch die Eingabe in natürlicher Sprache intuitiv.

Anstatt sich durch Menüs zu klicken, können Sie einfach „Bericht jeden Monday um 10 Uhr einreichen“ eingeben, und die App plant dies automatisch als wiederkehrende Aufgabe. Dieses Feature spart Zeit und macht das Hinzufügen von Aufgaben so einfach wie das Schreiben einer Notiz.

Feature #2: Plattformübergreifende Synchronisierung

via Todoist

Eine Aufgabe ist nur so nützlich wie ihre Verfügbarkeit, und Todoist zeichnet sich durch plattformübergreifende Zugänglichkeit aus.

Die App bietet nahtlose Synchronisierung zwischen Desktop, Mobilgeräten, Tablets, Smartwatches, E-Mail-Add-Ons und Browser-Erweiterungen, sodass Benutzer unabhängig von ihrem Standort immer auf dem neuesten Stand bleiben.

Ob Sie eine Aufgabe über die mobile App hinzufügen, To-dos auf einem Laptop überprüfen oder Sprachbefehle auf einer Smartwatch verwenden – Todoist sorgt dafür, dass alles in Echtzeit auf dem neuesten Stand bleibt.

Feature Nr. 3: Aufgabe-Planung und -organisation

via Todoist

Todoist ist Anbieter von Planungs- und Organisationstools, mit denen Sie Ihre Aufgaben im Griff behalten.

Fälligkeitstermine und wiederkehrende Erinnerungen sorgen dafür, dass wichtige Aufgaben immer Priorität haben, während Projekte, Abschnitte und Unteraufgaben eine detaillierte Arbeit ermöglichen.

Sie können Aufgaben mithilfe von Beschreibungen und Filtern kategorisieren, sodass Sie Aufgaben je nach Dringlichkeit, Priorität oder bestimmten Kontexten leicht finden können.

Feature #4: Zusammenarbeit im Team

via Todoist

Todoist ist nicht nur Ihr persönlicher Hack für Produktivität, sondern auch für die Zusammenarbeit im Team konzipiert. Sie können freigegebene Projekte erstellen, bestimmten Teammitgliedern Aufgaben zuweisen und Kommentare und Anhänge hinzufügen, um Diskussionen innerhalb von Aufgaben zu organisieren.

Das Aktivitätsprotokoll sorgt für Transparenz und ermöglicht es den Teammitgliedern, Änderungen und Aktualisierungen mühelos nachzuvollziehen. Diese Features sorgen dafür, dass Gruppen aufeinander abgestimmt und produktiv bleiben, ohne sich auf verstreute E-Mail-Ketten oder mehrere Kommunikationstools verlassen zu müssen.

Feature #5: Anpassbare Vorlagen

Für diejenigen, die einen strukturierten Ausgangspunkt benötigen, bietet Todoist anpassbare Vorlagen, die auf verschiedene Workflows zugeschnitten sind.

Ob Sie eine Meeting-Agenda, einen Projekt-Tracker, einen Projektmanagement-Kalender oder einen Habit-Tracker benötigen – mit diesen vorgefertigten Todoist-Vorlagen können Sie Aufgaben sofort einrichten.

Dieses Feature ist ein Produktivität-Hack für Geschäftsteams, Studenten und Unternehmer, da es ein vorgefertigtes Framework bietet, mit dem Sie organisiert bleiben können, ohne Zeit für das manuelle Setup aufwenden zu müssen.

Preise von Todoist

Anfänger: Kostenlos

Vorteil: 2 $ pro Monat und Benutzer

Geschäft: 8 $/Monat pro Benutzer

Sunsama vs. Todoist: Vergleich der Features

Sie können sich nicht zwischen Sunsama und Todoist entscheiden? Letztendlich kommt es darauf an, wie Sie Ihren Tag am liebsten organisieren.

Feature Nr. 1: Tägliche Planung und Kalenderintegration

Sunsama: Abgesehen von den Kalenderintegrationen steht die Kalenderansicht von Sunsama im Vordergrund, sodass Sie Kalenderereignisse neben Aufgaben sehen können, um Ihre Zeit wirklich effektiv zu blockieren. Diese visuelle Darstellung hilft Ihnen dabei, einen realistischen Tagesplan zu erstellen, der alle Verpflichtungen berücksichtigt.

Todoist: Es bietet zwar Kalenderintegrationen, hat aber nicht denselben geführten Ansatz – Aufgaben werden geplant, aber nicht wie bei Sunsama in einen schrittweisen täglichen Arbeitsablauf eingebettet.

🏆 Gewinner: Wenn es um die Organisation von Kalendern geht, hat Sunsama die Nase vorn.

Feature Nr. 2: Funktionen zur Aufgabe-Verwaltung

Sunsama: Bietet solides Aufgabenmanagement, legt jedoch mehr Wert auf den täglichen Workflow als auf komplexe Organisationssysteme. Es kann Aufgaben zwar effektiv verwalten und organisieren, verfügt jedoch nicht über einige der erweiterten Filter- und Sortierfunktionen von Todoist.

Todoist: Die KI-Features für das Aufgabenmanagement, wie das Verstehen natürlicher Sprache zum Erstellen von Aufgaben, sind unübertroffen. Darüber hinaus bietet das Organisationssystem, das Projekte, Unteraufgaben, Labels, Filter und Prioritäten umfasst, einen soliden Workflow zum Organisieren von Aufgaben, ohne die Benutzer zu überfordern.

🏆 Gewinner: Todoist-Aufgaben gewinnen diese Runde!

Feature Nr. 3: Zusammenarbeit im Team

Sunsama: Teams können Kanäle gemeinsam nutzen, die Tagespläne der anderen einsehen und sich effektiver abstimmen. Allerdings verfügt es nicht über Features wie Aufgabenverteilung, Teamdiskussionen oder Dateifreigabe, sodass es für die teamorientierte Aufgabenverwaltung weniger geeignet ist.

Todoist: Bietet leistungsstarke Tools für die Zusammenarbeit im Team, darunter freigegebene Projekte, Aufgabenverteilung, Kommentare in Echtzeit und Nachverfolgung des Fortschritts. Allerdings fehlt die Kalender-Sichtbarkeit und die Transparenz der Workload, die Sunsama bietet.

🏆 Gewinner: Es ist ein Unentschieden! Die Wahl hängt hier ganz von Ihren Anforderungen ab.

Sunsama: Der Schwerpunkt liegt auf tiefgreifenden, workfloworientierten Integrationen, mit denen Sie Aufgaben aus tools wie Asana, Trello, Jira und GitHub abrufen und zusammen mit Ihrem Kalender in Ansicht und verwalten können.

Todoist bietet zahlreiche Integrationen (über 200) mit anderen Produktivität-tools über native Verbindungen und Zapier, darunter Slack, Gmail und Google Kalender.

🏆 Gewinner: Es gibt ein Unentschieden! Sunsama bietet eine tiefere Integration mit Projektmanagement-tools, während Todoist eine Verbindung zu einem breiteren Ökosystem hat.

Sunsama vs. Todoist auf Reddit

Nichts hilft so sehr wie eine ehrliche Bewertung eines Benutzers, oder? Wir haben uns auf Reddit umgesehen, um zu erfahren, was die Leute über Sunsama und Todoist zu sagen haben, und hier sind unsere Ergebnisse.

Auf r/Produktivität weist ein Benutzer namens Rejendra2124 auf die Zeitblockierungsfunktionen von Sunsama hin.

Ich habe Sunsama persönlich für das Zeit-Blocking verwendet und es hat meine Produktivität und Organisation grundlegend verändert.

Ein anderer Benutzer, littlelorax, weist darauf hin, dass Todoist die bessere Wahl für die Aufgabeverwaltung ist.

Ich habe diese Lösung über Todoist gefunden. Ich finde es toll, dass ich einfach Tastatur-Verknüpfungen verwenden und schnell Dinge in natürlicher Sprache hinzufügen kann, anstatt tausend ausklappende Menüs anzuklicken. Es funktioniert nicht unbedingt mit Zeitblöcken, aber diese Methode hat bei mir sowieso nie Erfolg gehabt. Aber ich kann Fälligkeitstermine und wiederkehrende Aufgaben einstellen und bekomme eine „Heute”-Ansicht aller Dinge, die ich an diesem Tag zu erledigen habe, unabhängig davon, in welchem Bereich meines Lebens sie liegen. *

Möchten Sie eine Bewertung von Sunsama durch einen Experten? Hier ist, was der Gründer von Sunsama, sunsamahq, auf r/msp sagt.

…Sunsama ist eigentlich ein Tagesplaner und funktioniert am besten, wenn Sie ein separates tool als Ihr System zur Erfassung von Projekten verwenden. Auf diese Weise können Sie Ihre langfristigen Aufgaben in dem anderen tool planen und in Sunsama nur die wenigen Dinge, die Sie jeden Tag zu erledigen haben, planen.

Lernen Sie ClickUp kennen – die beste Alternative zu Sunsama und Todoist.

Wenn Sie sich noch nicht zwischen Sunsama und Todoist entscheiden können oder nach einer Alternative suchen, die die besten Features beider Apps vereint, sind Sie bei ClickUp genau richtig, der Alles-App für die Arbeit!

ClickUp ist ein umfassendes Projektmanagement-Tool mit einer Vielzahl von Features, die darauf ausgelegt sind, die Produktivität zu steigern, Workflows zu optimieren und die Zusammenarbeit zu vereinfachen.

Ob Sie persönliche Aufgaben verwalten oder komplexe Team-Projekte überwachen – hier erfahren Sie, wie ClickUp Ihnen das Leben erleichtert.

ClickUp hat die Nase vorn Nr. 1: Aufgaben innerhalb von Sekunden erstellen

Vergessen Sie einfache Checklisten – ClickUp Aufgaben sind für echte Arbeit konzipiert. Im Gegensatz zum einfachen Aufgaben-System von Todoist oder dem Tagesplaner von Sunsama können Sie mit ClickUp Ihren Workflow mit Unteraufgaben, Abhängigkeiten und projektspezifischen Feldern vollständig anpassen.

Behalten Sie mit anpassbaren Workflows in ClickUp Aufgaben die Kontrolle über jede Aufgabe.

Sie können diese Aufgaben mit benutzerdefinierten Status, benutzerdefinierten Feldern und Tags optimieren, um Prioritäten hervorzuheben und den Fortschritt zu verfolgen. Das Beste daran? Sie können die Aufgabe von fast überall aus erstellen, z. B. über den integrierten ClickUp-Chat und ClickUp Docs, oder Sie können sogar die KI dafür einsetzen.

Benötigen Sie einen Überblick? Wechseln Sie zwischen der ClickUp-Board-Ansicht, der Listenansicht, der ClickUp-Kalenderansicht und mehr, um alles von täglichen Aufgaben bis hin zu langfristigen Projekten zu verwalten.

ClickUp hat einen Vorteil Nr. 2: Intelligente Zeiterfassung direkt an Ihrem Arbeitsplatz

Das größte Problem, mit dem Menschen beim täglichen Planen konfrontiert sind, ist, dass sie nicht wissen, wohin ihre Zeit fließt.

Mit dem Feature „ClickUp Project Time Tracking” können Sie Arbeitszeiten protokollieren, geplante und tatsächliche Arbeit vergleichen und direkt in den Aufgaben detaillierte Produktivitätsberichte erstellen. So können Sie abrechnungsfähige Stunden nachverfolgen und sicherstellen, dass die Arbeit rechtzeitig fertiggestellt wird.

Zeiterfassung automatisch oder manuell mit ClickUp Project Time Tracking

ClickUp hat die Nase vorn Nr. 3: KI-Unterstützung, wann immer Sie sie brauchen

Haben Sie sich schon einmal gewünscht, dass Ihr Produktivität-Tool für Sie vorausdenken könnte? ClickUp Brain macht genau das.

Es optimiert Ihren Arbeitsablauf, indem es die Automatisierung wiederholender Aufgaben ermöglicht, intelligente Vorschläge generiert und sofortige Zusammenfassungen bereitstellt.

Sie kommen bei einer Aufgabe nicht weiter? Fragen Sie ClickUp Brain nach Echtzeit-Updates zu Ihrem Team, Einblicken in Projekte oder automatisch generierten Berichten. Es ist, als hätten Sie einen persönlichen Assistenten, der Ihre Arbeit versteht.

Hier ist ein Beispiel für ClickUp Brain in Arbeit *👇🏼

Rufen Sie Informationen aus Ihren Aufgaben und Unterhaltungen mit ClickUp Brain ab.

Wenn Sie dachten, dass das alles ist, was Brain kann, werden Sie überrascht sein! Wie oft haben Sie sich schon mit dem Verfassen von Inhalt schwergetan und zwischen LLMs wie ChatGPT, Gemini und Claude hin und her gewechselt? Nun, wissen Sie was? ClickUp bringt all diese tools in Ihren Arbeitsbereich!

Greifen Sie mit ClickUp Brain auf alle Ihre bevorzugten KI-Tools zu.

ClickUp Brain MAX, die Desktop-KI-Super-App, nutzt fortschrittliche KI, um Ihre Aufgaben zu automatisieren, zu priorisieren und zusammenzufassen, wodurch die Aufgabenverwaltung schneller und intelligenter wird.

Außerdem können Sie Ihre Arbeit über Talk-to-Text verwalten, das Tool in Ihre Dokumente und Ihren Kalender integrieren und personalisierte Empfehlungen und automatisierte Berichte erhalten – alles an einem Ort.

ClickUp hat die Nase vorn #4: Kalender mühelos verwalten

Die Verwaltung Ihres Terminkalenders sollte sich nicht wie ein zweiter Job anfühlen.

Der KI-gestützte ClickUp-Kalender nimmt Ihnen die manuellen Arbeitsabläufe bei der Planung ab, indem er Ihre Aufgaben und Ereignisse automatisch nach Priorität plant.

Bei ClickUp steht der Kalender im Zusammenhang mit Ihrer gesamten Arbeit. Sehen Sie sich dieses Video an, um mehr darüber zu erfahren👇🏼

Im Gegensatz zur manuellen Planung von Sunsama und der einfachen Terminplanung von Todoist verfügt der Kalender über die Funktionen einer KI-Kalender-App. Er blockiert auf intelligente Weise Fokuszeiten, plant alle Aufgaben neu, wenn Konflikte auftreten, und sorgt für eine nahtlose Synchronisierung mit Google Kalender und anderen Plattformen.

Wenn Sie jedoch Hilfe beim Setup benötigen, ist die ClickUp-Kalender-Zu-Erledigen-Liste-Vorlage Ihre gebrauchsfertige Lösung. Sie organisiert Aufgaben, Ereignisse und Termine und sorgt dafür, dass Ihr Tag für Sie arbeitet und nicht umgekehrt.

Kostenlose Vorlage herunterladen Organisieren und priorisieren Sie Aufgaben in privaten und beruflichen Projekten mit der ClickUp-Kalender-To-Do-Liste-Vorlage.

So hilft Ihnen diese Vorlage für das Aufgabenmanagement.

Planen Sie Aufgaben mühelos und behalten Sie alles, was geplant ist, an einem Ort.

Kategorisieren Sie Ihre Aufgaben in übersichtliche Bereiche, um Arbeit, persönliche Ziele und Projekte mit Priorität zu trennen und so für eine bessere Organisation zu sorgen.

Mit Echtzeit-Nachverfolgung können Sie sich detailliert mit Ihren Aufgaben befassen, sodass Sie immer wissen, was als Nächstes ansteht und was Ihre Aufmerksamkeit erfordert.

Verwenden Sie benutzerdefinierte Status wie „Offen“ und „Abgeschlossen“, um den Fortschritt auf einen Blick zu überwachen und den Überblick über Ihren Arbeitsablauf zu behalten.

Verbessern Sie Ihre Planung mit mehreren Ansichten, darunter „Meeting-Anfragen“, „Nach Rolle“, „Nach Kategorie“ und „Zeitpläne“, für einen flexiblen und strukturierten Ansatz.

ClickUp hat die Nase vorn Nr. 5: Automatisierung der wiederholenden Aufgaben

Manuelle Aktualisierung von Aufgaben und Projekten? Das hat nun ein Ende.

Mit ClickUp Automatisierungen + KI-Agenten können Sie benutzerdefinierte Workflows einrichten, die automatisch ablaufen. Neues Projekt? Weisen Sie automatisch Teammitglieder zu und versenden Sie Erinnerungen. Aufgabenstatus geändert? Lösen Sie automatische Aktualisierungen aus als Auslöser.

Mit über 100 vorgefertigten Automatisierung-Rezepten übernimmt ClickUp die Schwerarbeit, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können – Ihre Aufgaben zu erledigen.

Von großen Designprojekten bis hin zu einfachen To-do-Listen nutzen wir ClickUp, um Dinge zu erledigen. Es wird unternehmensweit eingesetzt und löst das Problem der Aufgabenverwaltung, indem es den Fortschritt und die laufenden Aufgaben, die ausgeführt werden müssen, anzeigt.

Von großen Designprojekten bis hin zu einfachen To-do-Listen nutzen wir ClickUp, um Dinge zu erledigen. Es wird unternehmensweit eingesetzt und löst das Problem der Aufgabe-Verwaltung, indem es den Fortschritt und die laufenden Aufgaben, die ausgeführt werden müssen, anzeigt.

Mit KI-gestützten Einblicken, umfassenden benutzerdefinierten Einstellungen, Zeiterfassung und Automatisierung bietet ClickUp alles, was Sie brauchen, aus einer Hand.

Die intelligentere Wahl: ClickUp

Sunsama eignet sich ideal zum Planen Ihres Tages, während Todoist eine gute Software für die Aufgabe ist.

Aber warum sollten Sie sich mit einem Tool zufrieden geben, wenn Sie alles haben können?

ClickUp vereint Aufgabenmanagement, Zeiterfassung, Kalenderplanung, KI-gestützte Unterstützung, Automatisierung und nahtlose Zusammenarbeit in einer leistungsstarken Plattform. Kein Hin- und Herspringen zwischen verschiedenen Tools und kein Ertrinken in Tabs mehr – nur ein einziger intelligenter Arbeitsbereich, der alles kann.

Wenn Sie bereit sind, nicht mehr zwischen verschiedenen tools hin- und herzuwechseln und smarter an der Arbeit zu sein, ist ClickUp die richtige Wahl für Sie. Melden Sie sich noch heute für ein kostenloses ClickUp-Konto an!