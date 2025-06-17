Intranet vs. digitaler Arbeitsplatz: Schlüsselunterschiede und Vorteile

Haben Sie jemals das Gefühl, dass Ihr Unternehmen in der Steinzeit feststeckt – dass Sie versuchen, einen Raben zu schicken, während alle anderen chatten und E-Mails schreiben? Das ist leider ein weit verbreitetes Problem.

Und wenn Ihre Tools nicht miteinander kommunizieren, tut dies wahrscheinlich auch Ihr Team nicht.

Hier kommt die Debatte um Intranet vs. digitaler Arbeitsplatz ins Spiel. Während Intranets bislang die erste Wahl für die Zentralisierung von Unternehmensinformationen waren, sind digitale Arbeitsplätze mit flexiblen Lösungen auf dem Vormarsch. Aber ist neuer immer besser?

Der Schlüssel liegt darin, zu wissen, was Ihr Team braucht, um erfolgreich zu sein. Dieser Leitfaden erläutert die Unterschiede, damit Sie eine kluge Entscheidung treffen (Tipp: Verwenden Sie ClickUp !) und Ihre Produktivität in die Hand nehmen können.

Was ist ein Intranet?

Ein Intranet ist ein privates, sicheres Netzwerk eines Unternehmens, das die Kommunikation, Zusammenarbeit und den Zugriff auf Unternehmensressourcen erleichtert.

Stellen Sie sich das wie eine zentrale Pinnwand Ihres Unternehmens vor, nur intelligenter. Ein Ort, an dem Teams die neuesten HR-Richtlinien finden, Unternehmensnachrichten lesen, Vorlagen herunterladen oder nachsehen können, wer in der Organisation wer ist. Es ist wie ein internes Google, aber mit Berechtigungseinstellungen und einem Abzeichen-Scanner.

Herkömmliche Intranet-Software umfasst häufig:

Unternehmensnachrichten und Ankündigungen

Mitarbeiterverzeichnisse und Organigramme

Richtlinien und Mitarbeiterhandbücher

Freigegebene Ordner für Formulare und Dateien

Statische Seiten mit Informationen zu Abteilungen

Im Gegensatz zum offenen Internet sind Intranets abgeschlossene Systeme, auf die nur Mitarbeiter des Unternehmens Zugriff haben. Das bedeutet, dass sensible Informationen (wie Gehaltsabrechnungen oder Strategiepläne) geschützt bleiben und interne Unterhaltungen privat bleiben.

🧠 Wissenswertes: 1996 führte Frontier Technologies den Intranet Genie ein, eine Suite von Anwendungen zur Verbesserung der internen Kommunikation mit Features wie der Freigabe von Dokumenten und elektronischer Nachrichtenübermittlung. Dies war ein wichtiger Schritt in der Entwicklung von Intranet-Software.

Häufige Anwendungsfälle in Unternehmen

Unternehmensintranets können je nach Geschäftsanforderungen unterschiedlich aussehen, aber hier sind einige der gängigsten Verwendungszwecke in Unternehmen.

Interne Kommunikation : Geben Sie unternehmensweite Ankündigungen, Richtlinienänderungen und Mitteilungen der Geschäftsleitung frei, um Konsistenz und Sichtbarkeit in allen Teams sicherzustellen

Dokumentenmanagement : Speichern Sie HR-Formulare, Checklisten für die Einarbeitung, Schulungshandbücher und andere wichtige Dokumente zentral, damit Mitarbeiter und neue Mitarbeiter leicht darauf zugreifen können

Wissensaustausch : Stellen Sie : Stellen Sie interne Wissensdatenbanken oder Wiki-Vorlagen bereit, damit Mitarbeiter schnell auf Anleitungen, SOPs und Dokumente zur Fehlerbehebung zugreifen können

Automatisierung von Aufgaben : Verwenden Sie Intranet-Tools und -Formulare, um sich wiederholende Aufgaben wie Urlaubsanträge, IT-Anfragen und Spesenabrechnungen zu automatisieren

Tools für die Zusammenarbeit: Integrieren Sie Instant Messaging, virtuelle Meeting-Plattformen und Features zum Freigeben von Dateien in : Integrieren Sie Instant Messaging, virtuelle Meeting-Plattformen und Features zum Freigeben von Dateien in soziale Intranet-Plattformen , um eine nahtlose Teamarbeit über verschiedene Speicherorte hinweg zu unterstützen

Von der Optimierung der internen Kommunikation bis hin zur Vereinfachung des Onboardings bieten Intranets einen zentralen Space, der Teams dabei hilft, auf dem gleichen Stand zu bleiben, informiert zu sein und weniger in E-Mail-Ketten zu versinken.

Vorteile der Nutzung eines Intranets

Sprechen wir über die Vorteile! Ein Intranet ist eine gute Wahl für viele Unternehmen, die ihre internen Abläufe optimieren möchten, da es:

Zentralisiert den Zugriff auf interne Dokumente und Tools ✅

Verbessern Sie die Echtzeitkommunikation mit Instant Messaging und Videokonferenzen ✅

Vereinfacht Workflows durch Automatisierung sich wiederholender Aufgaben ✅

Bietet Datensicherheit durch Firewalls und Verschlüsselungsprotokolle ✅

Fördern Sie eine starke Unternehmenskultur mit internen Updates ✅

Nachteile der Nutzung eines Intranets

Natürlich ist kein Tool perfekt. Ein Intranet bringt zwar viele Vorteile mit sich, hat aber auch einige Einschränkungen:

Wirkt veraltet und umständlich ❌

Mögliche Schwierigkeiten bei der effektiven Unterstützung von Remote-Teams ❌

Unterstützt die Integration mit vielen wichtigen Geschäftsanwendungen nicht ❌

Erfordert erhebliche IT-Ressourcen für Installation und Wartung ❌

Was ist ein digitaler Arbeitsplatz?

Ein digitaler Arbeitsplatz ist eine zentrale, Cloud-basierte Plattform, die alle digitalen Tools vereint, die Ihr Team benötigt, um zusammenzuarbeiten, Aufgaben zu verwalten und von überall auf der Welt effizient zu arbeiten.

Stellen Sie sich das wie Ihr gesamtes Büro vor – Dateien, Chats, Apps, Meetings, Projekte – alles übersichtlich in einem virtuellen Space.

🧠 Wissenswertes! Die Idee des digitalen Arbeitsplatzes kam erstmals 1996 dank Jeffrey Bier auf. Seine fünf Schlüsselkriterien für einen erfolgreichen digitalen Arbeitsplatz – verständlich, ansteckend, unternehmensübergreifend, vollständig und verbunden – sind auch heute noch relevant.

Wie geht ein digitaler Arbeitsplatz über ein Intranet hinaus?

Jetzt wird es interessant.

Während die meisten Intranets sich hervorragend zum Freigeben von Unternehmensnachrichten, Richtlinien und Dokumenten eignen, geht eine digitale Arbeitsplatzplattform noch einige Schritte weiter.

Es umfasst Tools für die Zusammenarbeit, Tools für Remote-Arbeit, Aufgabenverfolgung, automatisierte Workflows, Tools für virtuelle Meetings, zentrale Geschäftsanwendungen und Integrationen, die für die Synchronisierung aller Daten sorgen.

Kurz gesagt umfasst ein digitaler Arbeitsplatz das gesamte Spektrum der Arbeitsweise moderner Teams – vom Brainstorming über die Planung bis hin zur Ausführung und Umsetzung.

Ganz gleich, ob Sie Teams von zu Hause, im Büro oder über Zeitzonen hinweg leiten – mit einer digitalen Arbeitsplatzumgebung haben Sie das Gefühl, alle würden im selben Raum arbeiten.

📮 ClickUp Insight: Arbeit sollte kein Ratespiel sein – aber allzu oft ist sie es doch. Unsere Umfrage zum Wissensmanagement ergab, dass Mitarbeiter oft Zeit damit verschwenden, interne Dokumente (31 %), Wissensdatenbanken des Unternehmens (26 %) oder sogar persönliche Notizen und Screenshots (17 %) zu durchsuchen, nur um das zu finden, was sie brauchen. Mit der vernetzten Suche von ClickUp sind alle Dateien, Dokumente und Unterhaltungen sofort von Ihrer Startseite aus zugänglich – so finden Sie Antworten in Sekundenschnelle statt in Minuten. 💫 Echte Ergebnisse: Teams können mit ClickUp mehr als 5 Stunden pro Woche einsparen – das sind über 250 Stunden pro Jahr und Mitarbeiter –, indem sie veraltete Wissensmanagementprozesse eliminieren. Stellen Sie sich vor, was Ihr Team mit einer zusätzlichen Woche Produktivität pro Quartal erreichen könnte!

Wichtige Features

Was macht also einen digitalen Arbeitsplatz wirklich funktionsfähig? Lassen Sie uns die Features aufschlüsseln, die ihn von einer weiteren Plattform zu einem Produktivitäts-Hub für Ihr Team machen.

Tools für die Zusammenarbeit : Ermöglichen Sie Teams, Brainstorming zu betreiben, Updates auszutauschen und gemeinsam an Projekten zu arbeiten, indem Sie integrierte : Ermöglichen Sie Teams, Brainstorming zu betreiben, Updates auszutauschen und gemeinsam an Projekten zu arbeiten, indem Sie integrierte Arbeitsmanagement-Plattformen wie ClickUp oder Notion nutzen, ohne sich auf endlose E-Mail-Threads verlassen zu müssen

Automatisierungsfunktionen : Automatisieren Sie Erinnerungen, Statusaktualisierungen und Routineprozesse mit KI-gestützten Workflows, damit Ihr Team mehr Zeit für wertschöpfende Arbeit hat

Mühelose Integration : Verbinden Sie Tools wie CRM, HR-Systeme und Kalender, um Workflows zu optimieren und Plattformwechsel zu minimieren

Enterprise-Suchfunktion : Finden Sie Dokumente und Informationen sofort auf allen integrierten Plattformen – ohne mühsames Durchsuchen mehrerer Apps

Zentralisierte Verwaltung: Lassen Sie Abteilungen ihre eigenen Aufgaben und Tools verwalten, während die IT-Abteilung Benutzer, Daten und Systeme über ein einziges Dashboard überwachen kann

Vorteile eines digitalen Arbeitsplatzes für moderne Teams

Das Hauptziel eines digitalen Arbeitsplatzes ist es, Ihr Leben zu vereinfachen, und hier erfahren Sie, wie dies effizient gelingt.

Bessere Zusammenarbeit: Da alles an einem Ort zu finden ist – von Chat-Tools bis hin zu freigegebenen Dateien – können Abteilungen reibungslos zusammenarbeiten und den Zeitaufwand für verschiedene Da alles an einem Ort zu finden ist – von Chat-Tools bis hin zu freigegebenen Dateien – können Abteilungen reibungslos zusammenarbeiten und den Zeitaufwand für verschiedene Apps zur Teamkommunikation reduzieren ✅

Zugriff von überall: Remote? Hybrid? Im Büro? Das spielt keine Rolle. Ein digitaler Arbeitsplatz befindet sich in der Cloud, sodass sich Ihr Team von jedem Gerät und überall aus anmelden kann – ohne VPNs oder umständliche Zugriffsbeschränkungen. Er ist auf Flexibilität ausgelegt, sodass Sie unabhängig von Ihrem Arbeitsort produktiv bleiben können ✅

Verbessertes Mitarbeiterengagement: Ein digitaler Arbeitsplatz fühlt sich im Gegensatz zu Intranets persönlich an. Mit anpassbaren Dashboards, benutzerfreundlichen Oberflächen und Self-Service-Tools können Mitarbeiter die Plattform so gestalten, wie es für ihre Arbeit am besten passt, und nicht umgekehrt ✅

Treibt die digitale Transformation voran: Es geht nicht nur um das Jetzt, sondern auch um die Zukunft. Mit KI-gesteuerten Features hilft ein digitaler Arbeitsplatz Ihnen, Ihr Unternehmen zukunftssicher zu machen und Ihre Es geht nicht nur um das Jetzt, sondern auch um die Zukunft. Mit KI-gesteuerten Features hilft ein digitaler Arbeitsplatz Ihnen, Ihr Unternehmen zukunftssicher zu machen und Ihre digitale Transformationsstrategie mit der richtigen Technologie, Flexibilität und Datenanalysen zu unterstützen ✅

Kurz gesagt: Ein gut gestalteter digitaler Arbeitsplatz unterstützt nicht nur die Arbeit, sondern verbessert auch die Zusammenarbeit, Kommunikation und das Wachstum Ihres Teams im Einklang mit den aktuellen Trends, sodass Sie immer einen Schritt voraus sind.

Intranet vs. digitaler Arbeitsplatz: Die wichtigsten Unterschiede

Ein Intranet kann Teil eines umfassenderen digitalen Arbeitsplatzes sein – aber nicht umgekehrt.

Sowohl Intranets als auch digitale Arbeitsplätze sind interne Kommunikationssoftware, die das Ressourcenmanagement und die Zusammenarbeit verbessern, aber damit enden auch schon die Gemeinsamkeiten.

Die wirklichen Unterschiede liegen in ihrer Funktion, ihrem Angebot und der täglichen Nutzung durch Teams. Die folgende Tabelle verdeutlicht die Unterschiede zwischen Intranet und digitalem Arbeitsplatz:

Feature Intranet Digitaler Arbeitsplatz Zweck Informations-Repository Durchgängige Arbeitsplattform Zugang Begrenzte interne Remote und global Zusammenarbeit Minimal Fortschrittliche Zusammenarbeit in Echtzeit Integration von Tools Niedrig Auswahl aus über 1000 Integrationsmöglichkeiten Anwendungsfall Richtlinien, Aktualisierungen Projekte, Meetings, Arbeitstools Kommunikation Konzentriert sich auf die einseitige Freigabe von Infos Interaktive Erfahrung in beide Richtungen Automatisierung Grundlegende Automatisierung in einem traditionellen Intranet Unterstützt durch KI-gestützte Automatisierung von Workflows Erfahrung nutzen Statische Benutzeroberfläche Hochflexible und anpassbare Benutzeroberfläche

Während Intranets die Grundlage für die interne Kommunikation bilden, bauen digitale Arbeitsplätze darauf auf. Wenn Sie mit einem Intranet beginnen, möchten Sie möglicherweise irgendwann zu einem digitalen Arbeitsplatz übergehen, und dann stellt sich die wichtigste Frage.

Wie können Unternehmen sich von Intranets zu digitalen Arbeitsplätzen entwickeln?

Der Wechsel von einem traditionellen Intranet zu einem modernen digitalen Arbeitsplatz ist nicht nur eine technische Aufrüstung, sondern eine Veränderung der Arbeitsweise Ihres Unternehmens. So gelingt Ihnen der Übergang effektiv.

🔍 Bewerten Sie aktuelle Lücken und Anforderungen

Beginnen Sie mit einer klaren Bestandsaufnahme Ihres bestehenden Intranets. Identifizieren Sie, was funktioniert, was nicht funktioniert und was Ihre Mitarbeiter benötigen, insbesondere in Bezug auf Zusammenarbeit, Zugang zu Informationen und Effizienz der Workflows.

🧩 Wählen Sie die richtige Plattform für Ihren digitalen Arbeitsplatz

Wählen Sie eine Cloud-basierte Plattform, die über die statische Freigabe von Informationen hinausgeht. Suchen Sie nach Tools, die die Zusammenarbeit in Echtzeit, den Remote-Zugriff und die Integration von Apps unterstützen, damit Teams von überall aus effizient arbeiten können.

Ihr digitaler Arbeitsplatz sollte die Tools, die Ihre Teams bereits verwenden – CRM, HR-Software, Projektmanagement-Software und Kommunikationstools – in einem einheitlichen System vereinen. Dies reduziert Reibungsverluste und Kontextwechsel.

🏢 Erstellen Sie abteilungsspezifische Spaces mit gemeinsamem Zugriff

Anstelle eines einheitlichen Intranets richten Sie benutzerdefinierte Workspaces für die Abteilungen HR, Vertrieb und Marketing ein. Diese Spaces können getrennt bleiben, aber bei Bedarf können Aufgaben, Dokumente und Dashboards teamübergreifend freigegeben werden.

📚 Teams schulen und regelmäßig optimieren

Unterstützen Sie den Übergang durch Mitarbeiterschulungen und regelmäßige Feedback-Schleifen. Verwenden Sie integrierte Vorlagen für Kommunikationspläne, um Nutzungsmuster zu verstehen, Probleme bei der Einführung zu beheben und die digitale Mitarbeitererfahrung kontinuierlich zu verbessern.

💡 Profi-Tipp: Fangen Sie klein an – testen Sie die Einführung Ihres digitalen Arbeitsplatzes zunächst in einigen Teams, bevor Sie ihn unternehmensweit einführen. So können Sie in Echtzeit Feedback sammeln, Workflows optimieren und interne Vorlagen für die Produktivität erstellen, die die Akzeptanz in allen Abteilungen fördern.

Aufbau eines digitalen Arbeitsplatzes mit ClickUp

Stellen Sie sich vor, Sie melden sich bei einer Plattform an und haben alles, was Sie brauchen – Aufgaben, Chats, Dokumente, Dashboards, Automatisierungen und KI-Unterstützung – an einem Ort. Das ist nicht nur ein Traum; ClickUp ist die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat!

ClickUp für Projektmanagement-Teams ist mehr als nur ein Tool für das Projektmanagement. Es ist eine vollwertige Lösung für den digitalen Arbeitsplatz, die über die Funktionen eines herkömmlichen Intranets hinausgeht. Es kombiniert Aufgabenmanagement, Teamzusammenarbeit, Dokumentation und über 1000 Integrationen, damit Ihr Team smarter statt härter arbeiten kann.

Lassen Sie uns gemeinsam einen Blick darauf werfen, wie ClickUp Ihre Vision eines digitalen Arbeitsplatzes zum Leben erweckt.

Beginnen Sie mit einer Struktur

Der Kern jedes erfolgreichen Teams ist Klarheit, und diese beginnt mit einer klar definierten Hierarchie. Mit der ClickUp-Hierarchie können Sie die perfekte Struktur für Teams in Ihrem Unternehmen anpassen und erstellen. Organisieren Sie innerhalb des Workspace Abteilungen in Spaces, erstellen Sie Ordner für Projekte und Initiativen und erstellen Sie Listen mit Aufgaben.

Mit ClickUp Aufgaben können Sie Projekte in Unteraufgaben aufteilen, Prioritäten festlegen, Fristen anhängen und die Eigentümerschaft zuweisen.

Organisieren Sie die Arbeit Ihres Teams, gliedern Sie Projekte und weisen Sie Aufgaben zu, um mit ClickUp Aufgaben jede Kampagne oder jedes Ergebnis im Zeitplan zu halten

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder und Status, um sicherzustellen, dass alle Informationen, die Sie zu einer Aufgabe benötigen, auf einen Blick verfügbar sind.

Möchten Sie Aufgaben in einer Tabelle, Liste oder einem Kalender anzeigen? Wählen Sie aus über 15 anpassbaren Ansichten, die all Ihren Anforderungen gerecht werden. Es ist alles, was Ihr Team braucht, um konzentriert, auf Kurs und aufeinander abgestimmt zu bleiben – egal, ob Sie im Büro oder komplett remote arbeiten.

Wir haben jetzt Teams, die nach Funktionen und Standorten getrennt sind und an synchronisierten Aufgaben arbeiten. So haben das Partnerschaftsteam und das Kommunikationsteam separate Spaces in ClickUp, aber gemeinsame Aufgaben, was für einen abgestimmten Aufwand zur Erreichung der Projektergebnisse entscheidend ist

Bleiben Sie in Verbindung

Aufgaben sind großartig, aber noch besser, wenn sie mit Echtzeitkommunikation kombiniert werden. Mit ClickUp Chat können Sie mit Ihren Teamkollegen direkt in Ihrem Workspace neben Ihren Aufgaben chatten.

Arbeiten Sie sofort zusammen und halten Sie jede Unterhaltung mit ClickUp Chat mit der Aufgabe verbunden

Kein Kontextwechsel oder endlose E-Mail-Ketten mehr – erwähnen Sie einfach Ihre Teammitglieder mit „@“ und halten Sie alle auf dem Laufenden. Das Beste daran? Sie können Aufgaben direkt im Chat erstellen, anstatt sie Ihrer To-Do-Liste hinzuzufügen. Das ist Effizienz in ihrer besten Form!

Benötigen Sie eine visuellere Art der Kommunikation? Nehmen Sie Ihren Bildschirm auf und teilen Sie Ihre Gedanken mit ClickUp Clips, einem großartigen Tool für asynchrone Kommunikation.

Speichern Sie das Wissen Ihres Teams

Eine Sache, die das moderne Intranet richtig macht, ist, Wissen zugänglich zu machen. Allerdings bleiben Informationen nicht immer gleich, oder? Dies fügt einem bereits komplexen Workflow eine weitere Ebene von Aufgaben hinzu. Aber nicht mit ClickUp!

Erstellen und bearbeiten Sie Dokumente in Echtzeit gemeinsam und verknüpfen Sie sie mit ClickUp Docs direkt mit Ihren Workflows

Mit ClickUp Docs kann Ihr Team Dokumente in Echtzeit gemeinsam bearbeiten, egal ob es sich um Meeting-Notizen, SOPs oder Brainstorming-Sitzungen handelt. Verknüpfen Sie Dokumente direkt mit Aufgaben, damit der Kontext immer klar ist und die Informationen immer auf dem neuesten Stand sind

Sind Sie besorgt über die Zugriffskontrolle? Anpassbare Berechtigungen und die Kontrolle über den Versionsverlauf erleichtern Ihnen das Leben.

Zentralisieren Sie das Wissen, die Prozesse und Richtlinien Ihres Unternehmens mit ClickUp Knowledge Management

Über die Erstellung von Inhalten hinaus benötigen Sie eine Möglichkeit, diese zu organisieren und darauf zuzugreifen. Hier kommt das Feature „ClickUp Knowledge Management“ ins Spiel.

Sie können Dokumente, Wiki-Vorlagen und interne Ressourcen mithilfe von Ordnern, Tags und Berechtigungen kategorisieren, sodass verschiedene Abteilungen bei Bedarf leicht auf die richtigen Informationen zugreifen können.

Mit KI smarter arbeiten

Was wäre, wenn Ihr Workspace mitdenken könnte? Mit ClickUp Brain erhält Ihr Team Zugriff auf KI-gestützte Unterstützung, die Ihnen hilft, Ideen zu generieren, Notizen zusammenzufassen und sogar Fragen zu den Inhalten Ihres Workspace zu beantworten.

Erhalten Sie mit ClickUp Brain sofortige Updates zu allen Aufgaben aus Ihrem Workspace

Benötigen Sie Updates zu einem Gespräch mit einem Team-Mitglied? Fragen Sie Brain oder verwenden Sie einfach einen der vorgefertigten KI-Agenten in ClickUp.

Möchten Sie ChatGPT oder Ihren bevorzugten KI-Schreibassistenten verwenden? Erledigen Sie das direkt über Ihren Workspace!

Arbeiten Sie direkt in Ihrem ClickUp-Workspace mit mehreren LLMs

Fügen Sie ClickUp-Automatisierungen hinzu, und wiederkehrende Aufgaben wie Statusaktualisierungen oder Erinnerungen werden im Hintergrund ausgeführt, wodurch Sie Zeit sparen und manuelle Fehler reduzieren. Sie wissen nicht, wie Sie Automatisierungen einrichten? Die Vorlagen helfen Ihnen dabei.

Automatisieren Sie sich wiederholende Aktionen wie das Zuweisen von Aufgaben, das Senden von Updates oder das Ändern von Status mit ClickUp-Automatisierungen

Verfolgen Sie die Leistung Ihres Teams

All dies wäre nutzlos, wenn Sie nicht wüssten, ob es für Ihr Team funktioniert, oder? Die Dashboards von ClickUp bieten Ihnen einen Überblick über die Produktivität Ihres Teams. Hier finden Sie alles, von der Verfügbarkeit bis zum Fortschritt der Clients.

Visualisieren Sie Fortschritte, überwachen Sie die Leistung und treffen Sie datengestützte Entscheidungen mit ClickUp Dashboards

Passen Sie Widgets an, um die Erledigung von Aufgaben, die Workload-Verteilung, Projekt-Zeitleisten und vieles mehr nachzuverfolgen. Es ist Ihr digitales Team-Management-Center für Leistungserkenntnisse und datengestützte Entscheidungen

Alles zusammenführen

Ein echter digitaler Arbeitsplatz existiert nicht isoliert. Daher lässt sich ClickUp mit über 1000 Tools wie Slack, Zoom, Google Drive und Outlook integrieren. Selbst wenn Ihr Team andere Plattformen verwendet, sorgt ClickUp für die Synchronisierung und den reibungslosen Flow aller Daten – ohne umständliches Wechseln zwischen Registerkarten.

Verbinden Sie alle wichtigen Tools und vereinheitlichen Sie Ihre Workflows in einer leistungsstarken Plattform mit ClickUp-Integrationen

ClickUp wurde von einem Team ausgewählt und dann abteilungsweit implementiert. Indem wir alle auf eine Plattform gebracht haben, sparen wir viel Zeit und Hin- und Her-Kommunikation, da alles an einem Ort ist. Wir haben mindestens drei Tools durch ClickUp ersetzt und auch die Kommunikation von mehreren Plattformen konsolidiert.

Aber kann ClickUp bei all dem auch das gleiche Maß an Sicherheit bieten wie ein herkömmliches Intranet? Auf jeden Fall! ClickUp erfüllt die Standards ISO 27001, PCI und SOC 2 und gewährleistet, dass Ihre Informationen sicher und verschlüsselt bleiben und nur für die richtigen Personen zugänglich sind.

Mit allem, was Sie brauchen, von intelligenter Zusammenarbeit bis hin zu Sicherheit auf Unternehmensniveau, ist ClickUp eine All-in-One-Software, die die Arbeit moderner Teams optimiert.

Ob Sie Kampagnen verwalten, Mitarbeiter einarbeiten oder die Synchronisierung mit externen Stakeholdern durchführen – ClickUp vereint alles unter einem Dach und ist damit eine echte Lösung für den digitalen Arbeitsplatz.

Was ist das Richtige für Ihr Unternehmen?

Die Wahl zwischen einem Intranet und einem digitalen Arbeitsplatz hängt von Ihren Geschäftsanforderungen, Ihrer Größe und der Art der Zusammenarbeit Ihrer Teams ab.

Wann sollte man sich für ein Intranet entscheiden? Erstellen Sie ein Intranet, wenn Ihr Unternehmen: Priorisieren Sie Top-down-Kommunikation wie Ankündigungen, HR-Richtlinien und Unternehmensneuigkeiten

Benötigen Sie einen zentralen Ort für die Speicherung interner Dokumente?

Hat ein traditionelleres Setup im Büro

Sie sind noch nicht bereit, in eine umfassende digitale Transformation zu investieren

Erfordert ein sicheres, geschlossenes System, das in erster Linie für den internen Gebrauch bestimmt ist Wann sollte man sich für einen digitalen Arbeitsplatz entscheiden? Ein robuster digitaler Arbeitsplatz ist ideal, wenn Ihr Team: Möchten Sie Ihren Mitarbeitern ein modernes, personalisiertes digitales Erlebnis bieten?

Funktioniert in einem hybriden oder Remote-Modell

Benötigen einen kollaborativen Workspace über Abteilungen, Tools und Zeitzonen hinweg

Benötigt integriertes Aufgabenmanagement, Zusammenarbeit in Echtzeit und Automatisierung

Sie skalieren schnell und benötigen agile Systeme, um Schritt zu halten

Zukünftige Trends in der Arbeitsplatztechnologie

Die Zukunft der Arbeit steht ganz im Zeichen intelligenter, vernetzter und immersiver Erlebnisse.

Wir sprechen über fortschrittliche Automatisierung von Workflows durch KI, VR-Meeting-Spaces, die die virtuelle Zusammenarbeit attraktiver machen, und intelligente Systeme, die die Bedürfnisse der Mitarbeiter verstehen und Maßnahmen in Echtzeit empfehlen.

Kurz gesagt: Ganz gleich, ob Sie mit einem Intranet beginnen oder direkt auf eine Software für den digitalen Arbeitsplatz umsteigen – die Richtung ist klar: hin zu müheloseren, menschenzentrierten digitalen Erlebnissen.

Intelligentes Arbeiten beginnt hier mit ClickUp

Ein effizienter Workflow ist wie eine gute WLAN-Verbindung. Wenn er funktioniert, bemerkt ihn niemand, aber wenn er ausfällt, kommt alles zum Stillstand!

Während Intranets den Info-Flow aufrechterhalten, hebt ein digitaler Arbeitsplatz wie ClickUp die Produktivität der Mitarbeiter auf ein neues Niveau.

Aufgabenverwaltung? Check. Chatten in Echtzeit? Ja. Dokumente, Dashboards, Automatisierung, KI und Sicherheit auf Unternehmensniveau? Alles an einem Ort.

Hier finden Sie alles, was Sie brauchen. Melden Sie sich noch heute für ein kostenloses ClickUp-Konto an, denn zukunftsfähige Teams arbeiten nicht nur hart – sie ClickUp!