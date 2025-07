Kostenlose Vorlage für Unterrichtspläne in Google Tabellen für Lehrkräfte

Der Unterricht beginnt immer mit guten Vorsätzen, endet aber mit 17 geöffneten Registerkarten, drei Versionen desselben Dokuments und einer tickenden Uhr. Kommt Ihnen das bekannt vor?

Die meisten Lehrer verwenden Google Tabellen und Google Docs, weil sie schnell und vertraut sind. Aber jedes Mal einen Unterrichtsentwurf von Grund auf neu erstellen? Das ist nur viel Arbeit mit einer schöneren Schriftart.

Dieser Beitrag bringt Klarheit. Wir haben fünf Vorlagen für Unterrichtspläne in Google Tabellen zusammengestellt, die Sie sofort verwenden können. Sehen Sie sich außerdem die ClickUp-Vorlagen an, mit denen Sie planen, organisieren und unterrichten können, ohne Stunden mit Formatierungen und Nacharbeiten zu verlieren.

👀 Wussten Sie schon? Die Unterrichtsplanung, wie wir sie heute kennen, wurde von John Dewey, einem bahnbrechenden amerikanischen Philosophen und Pädagogen, beeinflusst. Dewey hat zwar keine Unterrichtspläne erfunden, aber er hat ihre Verwendung neu gestaltet, indem er den Schwerpunkt auf Erfahrungslernen legte und den Unterricht für das Leben der Schüler relevant machte. Sein Fokus auf praktische, reale Erfahrungen prägt bis heute die moderne Pädagogik.

5 Vorlagen für Unterrichtspläne in Google Tabellen

Diese fünf Vorlagen für Google Tabellen sind für schnelle Erfolge konzipiert. Ganz gleich, ob Sie wöchentlich planen, jüngere Schüler unterrichten oder zu einem bestimmten Thema arbeiten – jede Vorlage bietet ein praktisches Layout, das Sie ohne großen Aufwand anpassen können.

1. Vorlage für Unterrichtspläne in Google Tabellen von Template. Net

Die Vorlage für Unterrichtspläne in Google Tabellen von Template.net bietet Ihnen eine vollständige Ansicht Ihres Unterrichts – von den Zielen bis zur Bewertung – alles in einem einfachen, bearbeitbaren Format. Sie ist kostenlos und enthält spezielle Abschnitte für Lernziele, erforderliche Materialien, Unterrichtsstrategien, Differenzierungsmethoden und sogar Reflexionen nach dem Unterricht.

Die Struktur ist für Lehrer konzipiert, die Klarheit und Konsistenz in allen Unterrichtsstunden wünschen, ohne jede Unterrichtsstunde neu formatieren zu müssen.

In einer realen Unterrichtseinstellung hilft Ihnen das:

Titel, Note, Fach, Dauer und Name des Lehrers angeben

Fügen Sie übersichtliche Abschnitte für Ziele, Materialien und Aktivitäten ein

Bieten Sie integrierte Hinweise für Unterrichtsstrategien, Differenzierung und Bewertungen

Optimieren Sie die Überprüfung durch Administratoren oder die gemeinsame Planung mit anderen Pädagogen

Unterstützen Sie die Reflexion nach dem Unterricht für kontinuierliche Verbesserungen

🖊️ Ideal für Lehrer der oberen Grundschulklassen oder Mittelstufe, die eine kostenlose, umfassende Vorlage benötigen, um ihren Unterricht an einem Ort zu planen, durchzuführen und auszuwerten.

2. Vorlage für Unterrichtspläne in Google Tabellen von GooDocs

via GooDocs

Die Vorlage für Unterrichtspläne in Google Tabellen von GooDocs ist ein übersichtlicher, leicht verständlicher Wochenplaner, der auf Schnelligkeit und Einfachheit ausgelegt ist. Sie bietet Lehrkräften einen klaren Überblick über ihre gesamte Woche mit beschrifteten Spaces für tägliche Aktivitäten, Ziele und die Planung der Unterrichtsfächer.

Das Layout ist vollständig editierbar und auf das Wesentliche reduziert – ideal für alle, die schnell Unterrichtseinheiten auf einer Karte festhalten möchten, ohne sich mit der Formatierung aufzuhalten.

Das macht es in einer realen Unterrichtsumgebung so wertvoll:

Bieten Sie eine Aufschlüsselung der Wochentage von Monday bis Friday an

Fügen Sie Platz für wöchentliche Ziele und Notizen zu Aktivitäten hinzu

Verwenden Sie ein minimalistisches Format für eine schnelle Bearbeitung und Wiederverwendung

Behalten Sie den Überblick über den Flow des Unterrichts

Sorgen Sie mit einem farbcodierten Layout für mehr Übersichtlichkeit

🖊️ Ideal für: Kindergarten- oder Grundschullehrer, die einen schnellen Überblick über einen wöchentlichen digitalen Planer mit einem übersichtlichen, farbenfrohen Design wünschen.

🧠 Fun Fact: Sie bevorzugen KI für die Gestaltung Ihrer Arbeit? Damit sind Sie in guter Gesellschaft. 71 % der Lehrkräfte und 65 % der Schüler glauben, dass KI-Tools für den Erfolg in der Hochschule und am Arbeitsplatz unerlässlich sind.

3. Vorlage für Unterrichtspläne in dunklem Design für Google Tabellen von GooDocs

via GooDocs

Die Vorlage für Unterrichtspläne im dunklen Design für Google Tabellen bietet ein übersichtliches, kontrastreiches Layout mit zusätzlichem Platz für detaillierte Notizen und Anweisungen. Sie wurde für Unterrichtseinheiten entwickelt, die mehr Erklärungen erfordern, und eignet sich daher gut für Fächer, in denen Schritt-für-Schritt-Anleitungen oder ausführliche Erläuterungen erforderlich sind.

Mit zwei Abschnitten für Fach, Thema und Lehrer-Infos sowie einem großen Feld für Aktivitäten und Beobachtungen hilft sie Ihnen, alle Inhalte an einem Ort zu sammeln. So vermeiden Sie, dass alles in kleine Boxen gepackt wird.

So hilft es in einer realen Unterrichtseinstellung:

Mit auffälligem, kontrastreichem Design, das angenehm für die Augen ist

Bieten Sie großzügigen Space für detaillierte Notizen zum Unterricht und Feedback

Fügen Sie übersichtliche Felder für Fach, Thema und Lehrerzuweisung ein

Planen Sie mühelos mehrphasige Unterrichtsstunden oder geleitete Diskussionen

Drucken oder digital freigeben mit minimalen Formatierungsänderungen

🖊️ Ideal für: Lehrer an Gymnasien oder weiterführenden Schulen, die zusätzlichen Space benötigen, um komplexe Themen aufzuschlüsseln und Erkenntnisse aus dem Unterricht nachzuverfolgen.

4. Vorlage für Studienpläne in Google Tabellen von Google Tabellen-Vorlagen

Wenn Sie Student sind, kann ein solider Studienplan über Ihren Zeitplan entscheiden. Die Vorlage für Studienpläne von Google Tabellen wurde für Studenten entwickelt, die eine einfache, visuelle Möglichkeit zur Verwaltung ihrer wöchentlichen Workload benötigen – insbesondere im Vergleich zu herkömmlichen Papierplanern.

Die Aufgaben werden Tag für Tag aufgeschlüsselt – Hausaufgaben, Quizvorbereitung, Leseaufgaben –, sodass nichts übersehen wird.

Das Layout ist übersichtlich, frei von Ablenkungen und lässt sich bei Terminänderungen leicht anpassen. Ob Sie sich auf eine Prüfung vorbereiten oder einfach nur den Überblick über Ihre Aufgaben behalten möchten, mit dieser Vorlage können Sie eine Routine entwickeln, die Sie nicht mehr missen möchten.

Dieser Studienplaner hilft in einer realen akademischen Umgebung dabei:

Organisieren Sie die Aufgaben für den Unterricht von Montag bis Samstag

Fügen Sie bearbeitbare Blöcke für Hausaufgaben, Leseaufgaben und Gruppensitzungen hinzu

Aufgaben und Fristen auf einen Blick nachverfolgen

Drucken Sie die Vorlage aus oder verwenden Sie sie digital als tägliche Referenz

Planen Sie Zwischenprüfungen, Abschlussprüfungen oder wöchentliche Wiederholungen

🖊️ Ideal für: Pädagogen, die Schüler bei der Vorbereitung auf Tests oder bei individuellen Lernplänen unterstützen, insbesondere in der Oberstufe oder zu Beginn des Studiums.

5. Vorlage für einen Kindergarten-Unterrichtsplan von Google Tabellen von Google Tabellen Template

über die Vorlage in Google Tabellen

Einen Kindergarten zu leiten ist kein Kinderspiel (kein Wortspiel beabsichtigt!). Die Vorlage für den Kindergarten-Unterrichtsplan in Google Tabellen ist auf Einfachheit und Fokus ausgelegt – perfekt für Lehrkräfte, die Struktur und Klarheit bei ihrer Unterrichtsplanung benötigen.

Sie bietet übersichtliche Blöcke für den täglichen Unterricht, Aktivitäten, Prioritäten, Ziele und Zeitpläne und hilft Lehrern so, den Tag zu organisieren, ohne das Layout zu überladen. Es gibt auch Platz für Notizen und Materialien, sodass Sie alles im Voraus vorbereiten können und Hektik in letzter Minute vermeiden.

Schlüssel-Features, die den Erfolg im Unterricht unterstützen:

Verwenden Sie ein einfaches, visuelles Layout, das in intuitive Abschnitte unterteilt ist

Fügen Sie Platz für Unterrichtseinheiten, Ziele, Tagespläne und Prioritäten für die Schüler ein

Klassenaktivitäten flexibel auf einer Karte planen

Bereiten Sie Materialien vor und kommunizieren Sie die Bedürfnisse Ihrer Schüler ganz einfach

Organisieren Sie Ihren Tag, ohne zusätzlichen Planungsaufwand

🖊️ Ideal für: Kindergärtnerinnen und Kindergärtner, die einen klaren, visuellen Tagesplan benötigen, der Struktur und Flexibilität für junge Lernende vereint.

Einschränkungen bei der Verwendung von Google Tabellen für die Unterrichtsplanung

Für viele Pädagogen ist Google Tabellen die schnellste Möglichkeit, einen Plan zu organisieren. Es ist vertraut, flexibel und kostenlos – und Sie können über Google Drive ganz einfach darauf zugreifen.

Sobald Sie jedoch über die einfache Planung hinausgehen und detailliertere Anweisungen verwalten möchten, werden die Limits deutlich – insbesondere, wenn Sie zusammenarbeiten, das Lernen personalisieren oder echte Fortschritte nachverfolgen möchten.

Hier sind die Grenzen von Google Tabellen für die Unterrichtsplanung:

Die Versionskontrolle wird schnell kompliziert: Ob Sie gemeinsam mit einem anderen Lehrer planen oder wöchentliche Pläne mit einem Abteilungsleiter freigeben – Änderungen können schnell den Überblick verlieren. Ohne integrierte Ob Sie gemeinsam mit einem anderen Lehrer planen oder wöchentliche Pläne mit einem Abteilungsleiter freigeben – Änderungen können schnell den Überblick verlieren. Ohne integrierte Tools für die Zusammenarbeit von Schülern und Lehrern finden Bearbeitungen isoliert statt und Abstimmungen geraten ins Stocken

Keine Automatisierung, Integrationen oder Support für wiederholende Aufgaben: Jede Aufgabe – vom Kopieren von Zeilen bis zum Aktualisieren von Unterrichtsterminen – muss manuell erledigt werden. Tools für Bildungs- und Jede Aufgabe – vom Kopieren von Zeilen bis zum Aktualisieren von Unterrichtsterminen – muss manuell erledigt werden. Tools für Bildungs- und Schulungssoftware können diese sich wiederholenden Aktionen automatisieren, sodass Sie mehr Zeit für den Unterricht haben

Keine Nachverfolgung des Fortschritts oder der Ergebnisse des Unterrichts: Mit Sheets können Sie aufschreiben, was geplant ist – aber nicht, was unterrichtet, angepasst oder abgeschlossen wurde. Es gibt keine integrierte Möglichkeit, erledigte Aufgaben abzuhaken oder den Verlauf einer Unterrichtsstunde zu reflektieren

Macht digitale Planung fast unmöglich: Möchten Sie auf einen Blick sehen, wie Ihre Woche aussieht? Möchten Sie den Unterrichtsrhythmus oder die Abdeckung der Standards für den gesamten Monat planen? Ohne Zeitleisten-Ansichten, Kalender oder Nachverfolgung von Abhängigkeiten kann Google Tabellen nicht einmal das leisten, was die einfachsten Möchten Sie auf einen Blick sehen, wie Ihre Woche aussieht? Möchten Sie den Unterrichtsrhythmus oder die Abdeckung der Standards für den gesamten Monat planen? Ohne Zeitleisten-Ansichten, Kalender oder Nachverfolgung von Abhängigkeiten kann Google Tabellen nicht einmal das leisten, was die einfachsten Alternativen zu Google Tabellen von Haus aus bieten

Inhalte wirken unzusammenhängend und schwer zu strukturieren: Das Entwerfen von Unterrichtszielen, das Verfassen von Anweisungen für Aktivitäten oder das Skizzieren von Bewertungen kann sich umständlich anfühlen. Vor allem im Vergleich zu Das Entwerfen von Unterrichtszielen, das Verfassen von Anweisungen für Aktivitäten oder das Skizzieren von Bewertungen kann sich umständlich anfühlen. Vor allem im Vergleich zu KI-Schreibtools , die Ihnen helfen, Ihre Gedanken während der Planung zu strukturieren

Google Tabellen sind nach wie vor ein hilfreiches Tool – aber wenn Ihr Planungsprozess die Tabellenkalkulation übersteigt, gibt es bessere Möglichkeiten, Ihren Unterricht zu erstellen und zu verwalten.

📮 ClickUp Insight: 46 % der Wissensarbeiter verlassen sich auf eine Mischung aus Chat, Notizen, Projektmanagement-Tools und Teamdokumentation, um den Überblick über ihre Arbeit zu behalten. Für sie ist die Arbeit über verschiedene Plattformen verteilt, was es schwieriger macht, den Überblick zu behalten. Als die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, vereint ClickUp alles. Mit Features wie ClickUp E-Mail-Projektmanagement, ClickUp Notizen, ClickUp Chat und ClickUp Brain ist Ihre gesamte Arbeit an einem Ort zentralisiert, durchsuchbar und nahtlos verbunden. Verabschieden Sie sich von einer Überlastung durch Tools – begrüßen Sie mühelose Produktivität.

Die beste Alternative zu Vorlagen für Unterrichtspläne in Google Tabellen

Wenn Sie bereit sind, die Verwaltung von Unterricht, Materialien, Schülerfortschritten und Feedback an einem Ort zu optimieren, ist ClickUp – die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat – genau das Richtige für Sie. Sie kombiniert Projektmanagement, Wissensmanagement und Chat – alles unterstützt durch KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

Die Vorlagen von ClickUp sind für echte Workflows im Klassenzimmer konzipiert und daher sowohl für Lehrkräfte als auch für Verwaltungsangestellte nützlich. Es handelt sich nicht nur um bearbeitbare Dateien, sondern um visuelle, dynamische und kollaborative Systeme, mit denen Sie Pläne organisieren, Fortschritte verfolgen, Zeitpläne verwalten und sich in Echtzeit anpassen können. Alles ist miteinander verbunden, und nichts geht verloren.

Hier sind einige Alternativen, die besser funktionieren:

1. ClickUp-Vorlage für Unterrichtspläne für Hochschulen

Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie den Fortschritt des Unterrichts nach Klassenstufe, Struktur und Status mit der ClickUp-Vorlage für Unterrichtspläne für Hochschulen

Die ClickUp-Vorlage für College-Unterrichtspläne bietet Professoren eine innovativere Möglichkeit, ihre Kursinhalte zu strukturieren, nachzuverfolgen und zu verfeinern. Sie wurde für die langfristige Unterrichtsplanung entwickelt und verbindet Lernziele besser mit tatsächlichen Ergebnissen, während Materialien, Zeitleisten und Feedback-Schleifen an einem Ort zusammengefasst werden.

Durch die Festlegung intelligenter Ziele von Anfang an bleibt Ihre Kursplanung fokussiert und messbar.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Organisieren Sie Ihren Workflow nach den ADDIE-Phasen: Analyse, Design, Entwicklung, Implementierung, Bewertung

Verwalten und zentralisieren Sie Ihre Unterrichtsinhalte in benutzerdefinierten Ansichten für Unterrichtspläne

Verfolgen Sie den Fortschritt des Unterrichts mithilfe benutzerdefinierter Status

Sorgen Sie mit integrierten Updates und der Sichtbarkeit von Aufgaben für eine einheitliche Vorgehensweise von Lehrkräften und Mitarbeitern

Überwachen Sie die Effizienz Ihrer Planung mit Zeiterfassung und Meilenstein-Markierungen

🖊️ Ideal für: Hochschullehrer, die semesterlange Unterrichtspläne erstellen und dabei Struktur, Flexibilität und Sichtbarkeit in jeder Planungsphase benötigen.

2. Vorlage für die Lehrplanplanung von ClickUp

Kostenlose Vorlage Organisieren Sie den Unterricht nach Fächern, verfolgen Sie den Fortschritt anhand des Status und verwalten Sie Ausdrucke mit der ClickUp-Vorlage für die Lehrplanplanung

Gehen Sie über statische Dokumente hinaus und laden Sie mit der ClickUp-Vorlage für die Lehrplanplanung einen umsetzbaren Lehrplan herunter. Diese Vorlage kombiniert Struktur mit Flexibilität, sodass Sie Themen, Fristen und Materialien an einem Ort planen und dann im Laufe Ihres Kurses anpassen können.

Sie ergänzt außerdem umfassendere Universitätsverwaltungssoftware, indem sie Ihnen praktische Kontrolle über Unterrichtseinheiten und die Nachverfolgung täglicher Fortschritte gibt.

Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:

Erstellen Sie mit der Zeitleistenansicht eine visuelle Roadmap für Ihren Kurs

Verfolgen Sie Termine und Ergebnisse über die Kalender- und Board-Ansichten

Organisieren Sie Unterrichtseinheiten und Aufgaben mithilfe benutzerdefinierter Status in verschiedenen Phasen

Zentralisieren Sie Ressourcen, Bewertungskriterien und Themenpläne in einem gemeinsam nutzbaren Workspace

Bleiben Sie mit Benachrichtigungen auf dem Laufenden und vermeiden Sie manuelle Nachfassaktionen

🖊️ Ideal für: Pädagogen, die semesterlange Lehrpläne entwickeln und ein System suchen, mit dem sie Pläne in Echtzeit strukturieren, nachverfolgen und anpassen können – und dabei endlose Aktualisierungen und Überarbeitungen der Vergangenheit angehören lassen.

💡 Profi-Tipp: Kennzeichnen Sie verschiedene Abschnitte Ihres Unterrichtsplans mit Farben, um schnell darauf zugreifen zu können. Verwenden Sie beispielsweise eine Farbe für Hausaufgaben, eine andere für Bewertungen und eine dritte für Aktivitäten im Unterricht. So können Sie viel einfacher scrollen und bestimmte Aufgaben finden, was Ihnen Zeit beim Suchen, Überprüfen oder Aktualisieren Ihres Plans spart.

3. Vorlage für die Unterrichtsplanung von ClickUp

Kostenlose Vorlage Planen, weisen Sie zu und verfolgen Sie den Unterricht nach Abschnitt und Status mit der ClickUp-Vorlage für die Unterrichtsplanung

Wenn Ihre Arbeit über mehrere Plattformen verteilt ist, verschwenden Sie vor und während des Unterrichts viel Zeit. Mit der ClickUp-Vorlage für die Unterrichtsplanung können Pädagogen alle Aspekte der Unterrichtsplanung an einem Ort verwalten, von Lektionen und Aufgaben bis hin zu täglichen Aufgaben und klassenweiten Zielen.

Anstatt mit Dokumenten und Zeitleisten zu jonglieren, können Sie Ihren Zeitplan auf einer Karte darstellen, Materialien speichern und alles nachverfolgen, ohne zwischen Registerkarten wechseln zu müssen. Außerdem können Sie ganz einfach von Grund auf neu mit der Planung beginnen – öffnen Sie einfach ClickUp Docs, um die Ziele und Themen Ihres Unterrichts zu skizzieren, bevor Sie den Rest ausarbeiten.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Mit den Ansichten „Diese Woche“ und „Heute“ behalten Sie den Überblick über anstehende Aufgaben

Organisieren Sie Aufgaben für den Unterricht nach Status: Zu erledigen, Bestanden, Nicht bestanden oder Archiviert

Speichern und verwalten Sie klassenspezifische Details in einer Ansicht mit „Alle Listen“

Nutzen Sie hilfreiche Tipps und Ressourcen über die integrierte Ansichtsübersicht

Überwachen Sie die Effizienz Ihrer Unterrichtsplanung mit Statusaktualisierungen und der Nachverfolgung von Aufgaben

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Lehrassistenten oder Co-Pädagogen zusammen

🖊️ Ideal für: Lehrkräfte, die mehrere Klassen unterrichten und die Unterrichtsplanung, Fristen und tägliche Aufgaben im Unterricht in einem System optimieren möchten.

4. Vorlage für den Klassenraum-Managementplan von ClickUp

Kostenlose Vorlage Planen und organisieren Sie Stundenpläne nach Kurs, Abschnitt und Fach mit der ClickUp-Vorlage für den Klassenraum-Managementplan

Möchten Sie alle Ihre Klassen auf einen Blick sehen? Die Vorlage für den Klassenraum-Managementplan von ClickUp bietet Lehrern eine Struktur, um Verhalten, Erwartungen und Routinen im Klassenzimmer an einem Ort zu verwalten.

Von der Nachverfolgung von Fortschritten bis hin zur Optimierung der Kommunikation mit den Eltern – diese Vorlage verwandelt reaktive Disziplin in proaktive Planung. So können Sie sich auf die Schaffung einer sicheren und unterstützenden Lernumgebung konzentrieren.

Sie können auch Planungstools wie ClickUp Kalender hinzufügen, einen KI-gestützten Kalender, mit dem Sie Ihre täglichen Routinen und Zeitleisten verwalten können.

Sehen Sie sich dieses Video an, um weitere Informationen darüber zu erhalten, was der ClickUp-Kalender für Sie tun kann.

Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:

Verfolgen Sie Schülerprofile und die Dynamik im Klassenzimmer mit der Klassenlistenansicht

Erstellen Sie einen klaren Verhaltensplan mithilfe der Anleitung für die ersten Schritte

Organisieren Sie wichtige Termine, Aktivitäten und Routinen in der Ansicht „Klassenkalender“

Überwachen Sie den Fortschritt von Aufgaben und die Durchsetzung von Regeln mit dem Gantt-Diagramm

Verfolgen Sie Aktionen in den Status „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“ und „Abgeschlossen“

Halten Sie Ihr Team mit Echtzeit-Updates und Kommunikations-Tools auf dem Laufenden

🖊️ Ideal für: Pädagogen der Klassenstufen K-12, die eine flexible und dennoch strukturierte Möglichkeit benötigen, das Verhalten im Unterricht, Routinen und die Verantwortlichkeiten der Schüler zu verwalten.

5. Vorlage für den Aktionsplan für Lehrer von ClickUp

Kostenlose Vorlage Planen, priorisieren und verfolgen Sie tägliche Unterrichtsaufgaben mit der ClickUp-Vorlage für Lehrer-Aktionspläne

Die ClickUp-Vorlage für Lehrer-Aktionspläne hilft Pädagogen dabei, Planung in Fortschritte umzuwandeln.

Ob Sie Unterricht vorbereiten, akademische Ziele festlegen oder Herausforderungen im Klassenzimmer bewältigen – diese Vorlage bietet eine einfache Struktur, um Aufgaben zu verfolgen, Erwartungen zu definieren und Ergebnisse zu bewerten, ohne zwischen Unterrichtstools oder Papierkram wechseln zu müssen.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Legen Sie akademische oder verhaltensbezogene Ziele fest und verfolgen Sie diese mithilfe der Zielansicht

Teilen Sie langfristige Pläne mit der Zeitleistenansicht in übersichtliche Abschnitte auf

Organisieren Sie tägliche Aufgaben nach Phasen in der Ansicht „Aktionsschritte“

Dank der integrierten Anleitung für die ersten Schritte sind Sie im Handumdrehen startklar

Verschieben Sie Aufgaben durch Phasen wie „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“ und „Abgeschlossen“, um den Überblick zu behalten

Analysieren Sie Leistungstrends und passen Sie Ihren Aktionsplan nach Bedarf an

🖊️ Ideal für: Lehrer, die einen strukturierten Tagesplan wünschen, um Ziele aufeinander abzustimmen, konsistent zu bleiben und die Aufgaben im Unterricht klar zu verwalten.

Vor einigen Jahren haben wir ClickUp in der Bildungseinrichtung, in der ich arbeite, eingeführt, weil wir die Prozesse in der Organisation verbessern mussten. In einem Unternehmen mit rund 150 Mitarbeitern war es sehr kompliziert, zu wissen, was jeder gerade tut und den Fortschritt zu messen. Mit ClickUp ist dies nun gelungen.

Vor einigen Jahren haben wir ClickUp in der Bildungseinrichtung, in der ich arbeite, eingeführt, weil wir die Prozesse in der Organisation verbessern mussten. In einem Unternehmen mit rund 150 Mitarbeitern war es sehr kompliziert, zu wissen, was jeder tut, und den Fortschritt zu messen. Mit ClickUp ist uns das gelungen.

6. Vorlage für den Stundenplan in ClickUp Classroom

Kostenlose Vorlage Mit der ClickUp-Vorlage für den Stundenplan können Sie Ihren gesamten Wochenplan nach Fach und Zeit anzeigen und verwalten

Wenn Sie als Lehrer Ihren Tag klar organisieren, anpassen und verwalten möchten, ist die ClickUp-Vorlage für den Stundenplan der perfekte Ausgangspunkt. Ob Sie mehrere Fächer unter einen Hut bringen oder Gruppenaktivitäten organisieren müssen, diese Vorlage bietet Ihnen die Struktur, die Sie benötigen, und gleichzeitig die Flexibilität, jeden Stundenplan nach Schülern, Themen oder Zeiträumen anzupassen.

Sie können auch andere Support-Tools ergänzen, wie KI-Tools für Schüler, um die Lernergebnisse aufeinander abzustimmen und zeitnah zu erzielen.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Planen und gruppieren Sie fachbezogene Aktivitäten mit 15 verschiedenen Ansichten

Verfolgen Sie die Anwesenheit im Unterricht mit Status wie „Abwesend“, „Anwesend“, „Unterricht abgesagt“ und „Teilnahme geplant“

Weisen Sie bestimmten Schülern oder Klassenabschnitten Aufgaben und Zeitleisten zu

Überwachen Sie den Fortschritt in Echtzeit mithilfe der Tabellenansicht

Legen Sie Benachrichtigungen und Erinnerungen für den Beginn und das Ende von Aktivitäten fest

Führen Sie gemeinsame Überprüfungen durch und aktualisieren Sie den Status der Lektionen im Laufe des Tages

🖊️ Ideal für: Lehrer, die fachbezogene Stundenpläne oder die Planung für mehrere Klassenräume verwalten und eine klare Struktur mit anpassbaren Ansichten benötigen.

7. ClickUp-Vorlage für Stundenpläne und Zeitstudien

Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie den Unterricht, Bewertungen und Fortschritte im Semester mit der ClickUp-Vorlage für Stundenpläne und Zeitstudien

Die Vorlage für Stundenpläne und Zeitstudien von ClickUp gibt Schülern und Lehrern die Tools an die Hand, um ihren Schultag übersichtlich zu strukturieren.

Von wöchentlichen Unterrichtsstunden und Abgabeterminen bis hin zu langfristigen Lernzielen – mit dieser Vorlage können Sie alles in einem zentralen System priorisieren, planen und nachverfolgen. So stellen Sie sicher, dass auch in Wochen mit hoher Workload nichts unter den Tisch fällt.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Konzentrieren Sie sich mit der Prioritäten-Ansicht auf das, was jede Woche am wichtigsten ist

Verfolgen Sie langfristige Ziele mit der JAHRESANSICHT und überwachen Sie wichtige Meilensteine

Visualisieren Sie Ihre tägliche Workload mit der Zeitleisten-Ansicht

Starten Sie die Planung mit „Start Here“ Zeigen Sie Ihren Zeitplan an und organisieren Sie ihn schnell

Planen Sie Klassen, Fälligkeitsdaten und Lernsitzungen mithilfe der Klassenplanansicht

Verschieben Sie Aufgaben während der Bearbeitung durch verschiedene Status wie „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“ und „Abgeschlossen“

🖊️ Ideal für: Schüler, die Unterricht, Hausaufgaben und Lernblöcke unter einen Hut bringen müssen, oder Lehrer, die ihre Schüler mit strukturierten Tools für die akademische Planung unterstützen möchten.

8. Vorlage für Stundenpläne von ClickUp

Kostenlose Vorlage Visualisieren Sie Aufgaben, Zeitblöcke und Teamverantwortlichkeiten an einem Ort mit der ClickUp-Vorlage für Stundenpläne

Kann die Strukturierung Ihres akademischen Tages stressfrei sein? Mit der ClickUp-Vorlage für Stundenpläne ist das möglich!

Diese Vorlage wurde für Lehrer, Schüler und Fachleute entwickelt, die eine strukturierte Arbeitsweise ohne Stress benötigen. Von der Planung von Unterrichtseinheiten und Aufgaben bis hin zur Verwaltung von Aufgabenauszahlungen oder Prioritäten – diese Vorlage fasst alles in einem übersichtlichen System zusammen, sodass Sie Ihre Zeit damit verbringen können, Dinge zu erledigen, anstatt herauszufinden, was als Nächstes zu tun ist.

Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:

Erstellen Sie mit der Wochenkalender-Ansicht stündliche Tagespläne auf der Karte

Speichern und planen Sie Aufgaben ganz einfach mit der Anleitung für die ersten Schritte

Verschieben Sie Aufgaben durch verschiedene Status wie „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“, „Abgeschlossen“ und „Abgebrochen“

Automatisieren Sie Erinnerungen, um den Überblick zu behalten, ohne Ihre Zeit mit Mikromanagement zu verschwenden

Überwachen Sie den Fortschritt über Dashboards und passen Sie Ihren Tagesablauf nach Bedarf an

🖊️ Ideal für: Lehrer und Homeschooler, die Unterrichtsblöcke und tägliche Stundenpläne stundenweise verwalten.

9. ClickUp-Vorlage für den Stundenplan im Sonderunterricht

Kostenlose Vorlage Koordinieren Sie Lern-, Therapie- und Unterstützungsaktivitäten mit der ClickUp-Vorlage für den Sonderunterrichtsplan

Die ClickUp-Vorlage für den Stundenplan für Sonderpädagogik hilft Pädagogen dabei , flexible, schülerzentrierte Stundenpläne zu erstellen, die auf die individuellen Lernbedürfnisse zugeschnitten sind. Ganz gleich, ob Sie Unterrichtszeiten koordinieren, Mitarbeiter unterstützen oder Unterkünfte für Schüler organisieren – mit dieser Vorlage erhalten Sie einen übersichtlichen und bearbeitbaren Rahmen, um alles an einem Ort zu verwalten.

Sie können diese auch mit KWL-Vorlagen oder ähnlichen Lernhilfen kombinieren, um Fortschritte zu verfolgen und IEP-Ziele effektiver zu unterstützen.

Diese Vorlage bietet Ihnen:

Organisieren Sie tägliche Aktivitäten mit der Ansicht „Aktivitäten aller Klassen“

Verfolgen Sie klassenspezifische Notizen mithilfe der Ansicht „Notizen zur Sonderpädagogik“

Erstellen Sie übersichtliche, bearbeitbare Stundenpläne für jede Klasse in der Ansicht „Stundenplan“

Starten Sie schnell mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Setup

Überwachen Sie Aufgaben mit den Status „Abgebrochen“, „Abgeschlossen“ und „Zu erledigen“

Weisen Sie mit Automatisierungen nach Bedarf Verantwortlichkeiten zu und passen Sie Zeitpläne an

🖊️ Ideal für: Lehrer und Sonderpädagogik-Koordinatoren, die schülerbezogene Stundenpläne, Lernunterstützung und Unterrichtsroutinen planen.

💡 Profi-Tipp: Seien Sie bei Ihrer Planung flexibel. Auch wenn Sie für jede Unterrichtsstunde oder Aktivität bestimmte Zeitblöcke vorgesehen haben, kann der Unterricht unvorhersehbar verlaufen. Planen Sie Pufferzeiten für spontane Diskussionen, Fragen der Schüler oder zusätzliche Aktivitäten ein, damit Sie nicht den Rest des Plans überstürzen müssen.

10. Vorlage für Notizen zum Unterricht von ClickUp

Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie Vorlesungen, Lektüren und Lernsitzungen an einem Ort mit der ClickUp-Vorlage für Klassennotizen

Jonglieren Sie mit Ausdrucken und losen Blättern, sodass Sie in letzter Minute in Eile geraten? Die ClickUp-Vorlage für Klassennotizen kann Ihnen helfen, Ihren Unterricht besser zu organisieren.

Damit erhalten Sie ein strukturiertes, benutzerfreundliches System, mit dem Sie Ihre Notizen, Aufgaben und klassenspezifischen Erkenntnisse an einem Ort nachverfolgen können. Ganz gleich, ob Sie in einer Vorlesung sitzen oder später Themen noch einmal durchgehen möchten – mit dieser Dokumentvorlage bleibt alles verbunden und durchsuchbar.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Organisieren Sie Notizen zu Themen, Aufgaben und Links in einem strukturierten Dokument

Springen Sie mit einer vorgefertigten, anklickbaren Inhaltsübersicht zu bestimmten Abschnitten

Hinterlassen Sie kontextbezogene Kommentare in Notizen, um später mit den Lehrern nachzufassen

Halten Sie Ihre Gedanken sofort fest mit dem angehefteten Notepad

Duplizieren und passen Sie Notiz-Layouts für jedes Projekt, Thema oder Semester an

Formatieren Sie Notizen mit Tabellen, Überschriften, Aufgaben und eingebetteten Links

🖊️ Ideal für: Pädagogen, die ein übersichtliches, durchsuchbares Tool für Notizen benötigen, um organisiert zu bleiben und Studiensitzungen produktiver zu gestalten.

11. Vorlage für Klassenaufgaben in ClickUp

Kostenlose Vorlage Organisieren Sie Aufgaben nach Fach, Frist und Status mit der ClickUp-Vorlage für Klassenaufgaben

Die ClickUp-Vorlage für Klassenaufgaben erleichtert die Verwaltung der Arbeiten Ihrer Schüler. Lehrer können Aufgaben organisieren, Fristen festlegen und Noten an einem Ort nachverfolgen – ganz ohne umständliche Tabellenkalkulationen.

Für komplexere Aufgaben können Sie auch Ressourcen verknüpfen oder Schulungsvideos verwenden, um die Schüler visuell durch die Anweisungen zu führen, was Zeit spart und Verwirrung vermeidet.

Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:

Verfolgen Sie jede Aufgabe mithilfe der Listen- oder Fälligkeitsdatum-Ansicht

Weisen Sie den Schülern Aufgaben zu und überwachen Sie ihre Fortschritte in Echtzeit

Verwenden Sie integrierte Rubriken, um Benotungen und Feedback zu standardisieren

Fügen Sie Notizen, Checklisten und Links zu unterstützenden Materialien hinzu

Kategorisieren Sie Aufgaben nach Typ (Prüfungen, Hausarbeiten, Gruppenarbeiten), um sie leichter filtern zu können

Halten Sie Ihre Schüler mit automatischen Erinnerungen und Status-Updates auf dem Laufenden

🖊️ Ideal für: Lehrer, die mehrere Schüleraufgaben in verschiedenen Klassen verwalten und nach einer zentralen Quelle suchen, um den Unterricht und die Benotung zu optimieren.

12. Vorlage für den Fortschritt von Schülern in ClickUp

Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie Verhalten, Aufwand und akademische Fortschritte an einem Ort mit der ClickUp-Vorlage für den Fortschritt von Schülern

Wenn Sie bisher die akademischen Fortschritte Ihrer Schüler in statischen Google Tabellen nachverfolgt haben, gibt es jetzt eine bessere Möglichkeit! Die Vorlage „ClickUp Student Progress“ kombiniert Leistungsnachverfolgung, Verhaltensanalysen und Aktionsplanung in einem Space, sodass Sie keine Warnsignale oder Wachstumschancen mehr verpassen.

Ob Sie individuelle Fortschrittsberichte verwalten oder klassenweite Trends angehen möchten – mit dieser Vorlage können Sie Muster frühzeitig erkennen und schnell Maßnahmen ergreifen.

Diese Vorlage bietet Ihnen:

Verfolgen Sie wichtige Meilensteine und passen Sie den Support für jeden Schüler mithilfe der Guide-Ansicht an

Überwachen Sie Verhaltensprobleme und Trends über die Ansicht „Verhaltensprobleme“

Markieren Sie Schüler, die zusätzliche Unterstützung benötigen, in der Ansicht „Beachtung erforderlich“

Sehen Sie die Gesamtleistung der Schüler auf einen Blick in der Listenansicht

Kategorisieren Sie den Fortschritt anhand klarer Status wie „Läuft gut“ oder „Vertrauen muss aufgebaut werden“

Verfolgen Sie wichtige Infos wie Aufwand, Verhalten, Kontakt zu Eltern und mehr mit benutzerdefinierten Feldern

🖊️ Ideal für: Lehrer und Homeschooler, die ein zentrales Tool benötigen, um die akademischen Leistungen und das Verhalten aller Schüler nachzuverfolgen.

13. ClickUp-Vorlage für den Bildungsbereich

Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie Kurspläne, Guthaben und Leistungen mit der ClickUp-Vorlage für die Schülerausbildung

Mit verstreuten Notizen und mehreren Apps kann es eine Herausforderung sein, den Überblick über Aufgaben, Kursarbeiten und akademische Ziele zu behalten. Mit der ClickUp-Vorlage für die Schülerausbildung können Sie Aufgaben organisieren, Kursarbeiten verwalten und akademische Ziele nachverfolgen, ohne Notizen zu verstreuen oder mehrere Apps zu verwenden.

Egal, ob Sie Schüler, Student oder Lehrer sind – Sie können alles in einer Datei speichern. Für eine umfassendere akademische Planung ermöglicht ClickUp Education Bildungseinrichtungen außerdem, das Bildungsmanagement zu vereinfachen, indem akademische und administrative Ressourcen an einem Ort zentralisiert werden.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Organisieren Sie Kursmaterialien und Zeitpläne mithilfe der Lehrplanansicht

Verfolgen Sie Abhängigkeiten zwischen Kursen mit der Ansicht „Voraussetzungen“

Geben Sie Tipps und Materialien über den Leitfaden für die ersten Schritte weiter

Visualisieren Sie den Fortschritt der Klasse mit Status wie „In Bearbeitung“, „Zu erledigen“ und „Abgeschlossen“

Planen Sie im Voraus mit Meilensteinen und dem Gantt-Diagramm

Überwachen und passen Sie Aufgaben mit Echtzeit-Updates und wiederkehrenden Check-ins an

🖊️ Ideal für: Lehrer und Homeschooler, die Kurspläne, Voraussetzungen und Schüleraufgaben in einem übersichtlichen System verwalten möchten.

💡Verwenden Sie ClickUp AI, um Unterrichtspläne in wenigen Minuten zu erstellen Ob Sie Mathematik und Naturwissenschaften für Fünftklässler unterrichten oder die Lesezeit für mehrere Klassenstufen verwalten – mit ClickUp Brain müssen Sie nicht mehr vor einem leeren Blatt Papier sitzen. Beginnen Sie Ihre KI-Unterrichtsplanung einfach, indem Sie Ihr Lernziel, den Klassenkontext und den Zeitplan beschreiben. Es wird ein strukturierter Unterricht mit Tempo, Aktivitäten und Kontrollpunkten erstellt. Keine Vorlagen. Nur ein Planer für den Unterricht, der zu Ihrem Unterrichtsstil und Ihren Zeitblöcken passt. 📝 Probieren Sie diese Eingabeaufforderung aus: „Ich bin Lehrer in der 5. Klasse und plane eine 60-minütige Unterrichtsstunde zum Thema Wasserkreislauf. In der Klasse sind visuelle und kinästhetische Lerner vertreten. Schlagen Sie einen strukturierten Plan mit einer ansprechenden Aufwärmübung, praktischen Gruppenaktivitäten, Schlüsselbegriffen und einer 5-minütigen Zusammenfassung vor, die den Schülern hilft, das Gelernte zu wiederholen. “ Erstellen Sie mit ClickUp Brain Unterrichtsabläufe, Vorlesungspunkte und vieles mehr

Was macht eine gute Vorlage für einen Google Tabellen-Unterrichtsplan aus?

Nicht jede Vorlage in Google Tabellen ist für die Planung von Sekundarschullehrern geeignet. Die besten Vorlagen sind nicht nur bearbeitbar, sondern auch auf die Denkweise, den Unterricht und die Anpassungsfähigkeit von Pädagogen während der Woche zugeschnitten.

Hier sind die Vorteile einer Vorlage für Unterrichtspläne in Google Tabellen:

Eine wöchentliche oder tägliche Struktur: Einige Lektionen erfordern eine Gesamtansicht, während andere einen straffen Tagesplan benötigen. Gute Vorlagen bieten Ihnen beides

Schaffen Sie Platz für Ziele und Standards: Ob Sie sich an Lehrpläne halten oder Ihre eigenen erstellen – wenn Sie Ihre Ziele im Voraus festlegen, bleibt die Planung fokussiert

Bearbeitbare Abschnitte für Aktivitäten, Materialien und Zeitplanung: Die Möglichkeit, den Flow des Unterrichts anzupassen, ohne das Layout zu verändern, ist der Schlüssel zum Erfolg, insbesondere wenn sich Ihr Tagesablauf spontan ändert

Einfache Zusammenarbeit und Freigabe: Vorlagen sollten für Sie und mit Ihnen funktionieren, egal ob Sie gemeinsam unterrichten, fächerübergreifend planen oder Pläne mit Administratoren teilen

Vorlagen, die diesen Grundlagen folgen, bieten Ihnen die gleiche Planungsflexibilität wie viele Tagesplaner-Apps, ohne dass Sie jedes Mal mit einem leeren Raster beginnen müssen.

Mit ClickUp können Sie Unterrichtseinheiten planen, Fortschritte nachverfolgen und flexibel bleiben

Google Tabellen können Ihnen zwar den Einstieg erleichtern, sind jedoch nicht für die Realitäten des Unterrichts konzipiert. Die Vorlagen von ClickUp gehen noch einen Schritt weiter: Sie wurden entwickelt, um Lehrern dabei zu helfen, ihre Planung zu optimieren.

Alle Vorlagen sind anpassbar, gemeinsam nutzbar und kostenlos, von der Organisation von Stundenplänen bis zur Nachverfolgung der Fortschritte Ihrer Schüler. Sie verbringen weniger Zeit damit, Dinge zusammenzustellen, und können sich mehr auf den Unterricht konzentrieren.

Dank flexibler Ansichten, Automatisierung und Tools wie ClickUp Brain bleiben Sie nicht nur organisiert, sondern unterrichten auch effektiver, ohne zusätzliche Stunden in Ihren Tag zu investieren.

Melden Sie sich bei ClickUp an, um die Planung zu vereinfachen und Ihre Vorbereitungszeit zurückzugewinnen.