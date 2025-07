Kostenlose Vorlagen für Pflegeberichte für eine bessere Patientenübergabe

Sie jonglieren zehn Dinge gleichzeitig – auf Haftnotizen gekritzelte Vitalwerte, Ressourcenmanagement, halbfertige Diagramme, und jetzt ist es Zeit für die Patientenübergabe. Chaotisch, oder?

Schichtwechsel in einem geschäftigen Krankenhaus können sich wie organisiertes Chaos anfühlen. Deshalb ist eine solide Vorlage für Pflegeberichte mehr als nur ein nettes Extra – sie ist Ihre Geheimwaffe. Stellen Sie sich diese Vorlage als Ihr Pflege-Spickzettel vor: ein Ort, an dem Sie Vitalparameter, Medikamente, Beurteilungen und Patientendaten ohne Durcheinander nachverfolgen können.

Ob Sie als Stationsschwester eine ganze Abteilung leiten oder als Krankenpflegeschüler die Grundlagen erlernen – mit dem richtigen Format bleibt die Kommunikation klar und übersichtlich.

In diesem Beitrag finden Sie kostenlose, digitale und druckbare Vorlagen für Pflegeberichte sowie eine Patientenverwaltungssoftware, die Ihren Workflow vereinfacht.

Was sind Vorlagen für Pflegeberichte?

Vorlagen für Pflegeberichte dienen als Rahmen für die Kommunikation zwischen den Schichten. Sie informieren die Mitglieder des Personals über die Bedingungen und Bedürfnisse jedes Patienten.

Diese Tools zum Notieren helfen Ihnen, Missverständnisse zu reduzieren, die Patientenversorgung zu verbessern und die Dokumentation in klinischen Einstellungen zu verwalten.

Sie können Vorlagen für Schichtberichte je nach Abteilungstyp anpassen, z. B. Intensivstation, medizinische Chirurgie oder Pädiatrie.

Kostenlose Vorlagen für Pflegeberichte

Sehen wir uns nun einige solide Vorlagen an, mit denen Sie die Berichterstellung für Patienten und die Dokumentation von Schichtwechseln effizient optimieren können.

1. Die Vorlage für Schichtberichte am Krankenbett von ClickUp

Kostenlose Vorlage Stellen Sie neu eintreffenden Pflegekräften eine übersichtliche, gut organisierte Zusammenfassung für reibungslose Übergaben mit der ClickUp-Vorlage für Schichtberichte am Krankenbett zur Verfügung

Wenn am Krankenbett jede Sekunde zählt, sorgt die ClickUp-Vorlage für Schichtberichte für eine schnelle und zielgerichtete Kommunikation. Sie wurde speziell für die Patientenübergabe am Krankenbett entwickelt und priorisiert Statusaktualisierungen in Echtzeit sowie Sicherheitshinweise, um Risiken während des Schichtwechsels zu reduzieren.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Fügen Sie emotionale oder verhaltensbezogene Notizen für eine ganzheitliche Pflege hinzu

Fügen Sie patientenspezifische Warnmeldungen (wie Sturzrisiken, Atemfrequenz oder Allergien) hinzu und verwenden Sie die Tabellenansicht von ClickUp , um Ihre Daten visuell nachzuverfolgen

Dokumentieren Sie den mündlichen Austausch zwischen Pflegekräften übersichtlich

🔑 Ideal für: Krankenschwestern und Krankenpfleger, die in Akutstationen oder im Schichtdienst arbeiten und schnelle, konsistente Übergaben benötigen.

2. Die ClickUp-Vorlage für das Patientenmanagement

Kostenlose Vorlage Behalten Sie mit der ClickUp-Vorlage für das Patientenmanagement den Überblick über die Bedürfnisse jedes einzelnen Patienten

Wenn Ihr Gesundheitsdienst wächst, kann die Verwaltung der Krankengeschichten mehrerer Patienten Sie in einen regelrechten Wirbel versetzen. Die ClickUp-Vorlage für das Patientenmanagement bietet Ihnen eine klare, übersichtliche Ansicht jedes einzelnen Falls – von den Versicherungsinfos bis hin zu den Angaben zum behandelnden Arzt.

Sie fasst Walk-Ins, stationäre Patienten und Neuankömmlinge in einem übersichtlichen hub zusammen. Da alles an einem Ort ist, können Sie Prioritäten setzen, den Überblick über Ihre Aufgaben behalten und Anpassungen in Echtzeit vornehmen, ohne dass Chaos entsteht.

Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:

Überwachen Sie Termine, Tests und anstehende Bewertungen mit der Listenansicht von ClickUp

Koordinieren Sie interdisziplinäre Pflegepläne in einer Ansicht

Legen Sie Erinnerungen für Aufgaben wie Medikamentenkontrollen oder Beurteilungen fest

🔑 Ideal für: Abteilungsleiter und Stationsschwester, die mehrere Patientenpfade über Teams hinweg koordinieren müssen.

Die Softwareentwicklung ist ein Bereich, für den es (ClickUp) besonders gut geeignet ist. Und es gibt eine Reihe von Vorlagen, mit denen Sie sofort loslegen können.

👀 Wussten Sie schon? Krankenpfleger stehen in Amerika auf Platz 1 der beliebtesten Berufe – und das ist kein Zufall. Mit einem prognostizierten Beschäftigungswachstum von 46 % gehören Krankenpfleger zu den am schnellsten wachsenden Berufen in den USA.

3. Die ClickUp-Vorlage für Patientenlisten

Kostenlose Vorlage Die ClickUp-Vorlage für Patientenlisten spart Ihnen Zeit, indem sie die Patientenakten an einem Ort organisiert

Sie versinken in Papierkram und wünschen sich eine übersichtliche und organisierte Ansicht aller Ihrer Patienten? Die ClickUp-Vorlage für Patientenlisten ist ein praktisches Tool für Teams im Gesundheitswesen, die schnell auf den Status von Patienten zugreifen und diesen überwachen müssen.

Die Vorlage enthält auch eine praktische Registerkarte „Neues Patientenformular“, über die Sie ganz einfach Details hinzufügen und Ihr Board automatisch ausfüllen können.

Nutzen Sie diese Vorlage, um:

Sortieren Sie Patienten nach Zimmer, Risikostufe oder Hauptbeschwerden

Diagnose- und Behandlungszusammenfassungen schnell überfliegen

Verwenden Sie die Automatisierungen von ClickUp , um Erinnerungen für Nachfassaktionen einzurichten

🔑 Ideal für: Krankenschwestern, Pflegehelfer und medizinische Teams, die in stark frequentierten Stationen die Patienten versorgen.

Wie können Sie noch einen Schritt weiter gehen? So können Sie ClickUp nutzen, um klinische Workflows zu unterstützen (über Vorlagen hinaus): Verwenden Sie ClickUp Docs für übersichtliche, vorgefertigte Schichtwechsel-Berichtsvorlagen, die automatisch aktualisiert werden, sobald Sie Patientenaufgaben abschließen Öffnen Sie die freigegebene Aufgabenansicht für Patienten, um einen vollständigen Überblick über die Patientenversorgung zu erhalten, einschließlich Diagnose, aktuellem Status, ausstehenden Laborwerten und mehr

Integrieren Sie neue Pflegekräfte in Ihre Abteilung mit einer Aufgabenliste, die mit Richtlinien, Checklisten für die Ausrüstung und einem Spickzettel mit den ungeschriebenen Regeln Ihrer Abteilung verknüpft ist

Richten Sie wiederkehrende Aufgaben zur Wundversorgung für Beurteilungen, Verbandwechsel und Fotodokumentation ein

Optimieren Sie die Kommunikation zwischen den Abteilungen mit dem Echt zeit-Chat von ClickUp

Verwalten Sie Bestände, Geräte und Zeitleisten an einem Ort

Passen Sie Vorlagen für Berichte im Gesundheitswesen und in der Pflege an Ihren spezifischen Workflow an und sparen Sie Zeit

4. Die ClickUp-Vorlage für Pflegeberichte

Kostenlose Vorlage Verbessern Sie die Kommunikation zwischen Pflegehelfern und Pflegekräften mit der ClickUp-Vorlage für Pflegeberichte

Zertifizierte Pflegeassistenten, das ist genau das Richtige für Sie. Die ClickUp CNA-Berichtsvorlage vereinfacht Ihre Aufgaben im Bereich der Berichterstellung, indem sie sich auf direkte Pflegeaufgaben wie Ernährung, Hygiene und Mobilität konzentriert.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Erfassen Sie ADLs (Aktivitäten des täglichen Lebens) mit erstaunlicher Leichtigkeit

Passen Sie die Felder für Patienten an, um Medikamente, Mobilität, Ernährung und mehr einzutragen

Priorisieren Sie Patienten, die mehr Aufmerksamkeit benötigen

🔑 Ideal für: Pflegehelfer, die während ihrer Schicht nicht-klinische, aber wichtige Patientendaten nachverfolgen.

📮 ClickUp Insight: Jeder fünfte Berufstätige verbringt täglich mehr als drei Stunden damit, nach Dateien, Nachrichten oder zusätzlichen Informationen zu seinen Aufgaben zu suchen. Das sind fast 40 % einer gesamten Arbeitswoche, die für etwas verschwendet wird, das nur wenige Sekunden dauern sollte! Die vernetzte Suche von ClickUp vereint all Ihre Arbeit – über Aufgaben, Dokumente, E-Mails und Chats hinweg –, sodass Sie genau das finden, was Sie brauchen, ohne zwischen verschiedenen Tools hin- und herspringen zu müssen.

5. Die ClickUp-Vorlage für EKG-Berichte

Kostenlose Vorlage Verwandeln Sie Rohdaten in klare Erkenntnisse mit der ClickUp-Vorlage für EKG-Berichtsbögen

Elektrokardiogrammdaten sind nur so wertvoll wie ihre Interpretation. Mit der ClickUp-Vorlage für EKG-Berichte haben Sie die Kontrolle über Ihre EKG-Daten im Speicher. Sie strukturiert die EKG-Berichterstellung so, dass Anomalien hervorgehoben werden und Vergleiche leicht möglich sind.

Das können Sie von dieser Vorlage erwarten:

Geben Sie Herzrhythmus, Herzfrequenz und Wellenformbefunde ein

Vergleichen Sie Basis- und Nachbehandlungs-EKGs

Dokumentieren Sie alle auffälligen Befunde mit visuellen Tags

🔑 Ideal für: Herzschwestern und -pfleger sowie Techniker, die EKG-Muster über einen längeren Zeitraum nachverfolgen.

👀 Wussten Sie schon? Etwa 75 % der Pflegekräfte leiden unter schlechter Schlafqualität. Lange Schichten, stressige Arbeitsumgebungen und ständiges Multitasking machen es schwer, sich zu entspannen – vor allem, wenn Sie unorganisierte Übergaben und verstreute Notizen zu Patienten jonglieren müssen. Eine übersichtliche, strukturierte Vorlage für Pflegeberichte wird Ihnen zwar nicht den Schlaf zurückgeben, aber sie kann Ihre Workload verringern, sodass Sie Ihre Schicht etwas entspannter beenden können!

6. Die ClickUp-Notizen-Vorlage

Kostenlose Vorlage Verwenden Sie die ClickUp-Notizenvorlage, um jede Idee, Entscheidung und Aktualisierung festzuhalten

Medizinische Notizen spielen im Feld der Gesundheitsversorgung eine entscheidende Rolle. Mit der ClickUp-Notizvorlage können Sie wichtige Beobachtungen, Behandlungsaktualisierungen und kritische Probleme schnell und an einem Ort erfassen.

Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:

Halten Sie während der Visite kurze Aktualisierungen fest

Erfassen Sie unterwegs Erinnerungen und Team-Nachrichten

Mit ClickUp-Automatisierungen können Sie Notizen mit einem Klick in formelle Berichte umwandeln

🔑 Ideal für: Krankenschwestern und Pflegepersonal, die mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen müssen, darunter Dokumentation, Planung und Pflege.

💡 Profi-Tipp: Lassen Sie immer Platz für die nächsten Schritte oder zu erledigende Elemente – so kann die nächste Schicht sofort loslegen.

7. Die ClickUp-Vorlage für medizinische Diagramme

Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie mit der ClickUp-Vorlage für medizinische Diagramme die Krankengeschichte, Behandlungspläne und Fortschritte Ihrer Patienten

Als medizinische Fachkraft behandeln Sie jeden Tag mehrere Patienten, und es ist unmöglich, sich jedes Detail über jeden einzelnen zu merken. In diesem Beruf kann jedoch selbst der kleinste Fehler schwerwiegende Folgen haben. Deshalb sollten Sie die ClickUp-Vorlage für medizinische Diagramme in Ihrem Werkzeugkasten haben.

Verwenden Sie sie, um alles an einem zuverlässigen und übersichtlichen Ort zu erfassen – Familienanamnese, neurologischer Status, Versicherungsdaten und Allergien.

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei:

Führen Sie mit ClickUp Docs umfassende medizinische Unterlagen für jeden Patienten

Verfolgen Sie Behandlungen, Medikamente und Testergebnisse im Laufe der Zeit mit der Board-Ansicht von ClickUp

Bilder oder Laborberichte direkt anhängen

🔑 Ideal für: Klinische Teams, die umfassende digitale Diagramme für Langzeit- oder komplexe Patienten benötigen.

Gonzalo Segarra, Gerente de sistemas bei Santa Catalina, bewertet ClickUp:

Es eignet sich hervorragend zur Verwaltung von Aufgaben für die gesamte Organisation. Auch für sich wiederholende Aufgaben, bei denen Sie das Vorkommen planen können. Sehr einfach zu bedienen und Sie können benutzerdefinierte Felder hinzufügen, was sehr nützlich ist. Ich liebe die verschiedenen Ansichten.

8. Die ClickUp-Vorlage „Whiteboard für Pflegekonzepte“

Kostenlose Vorlage Bringen Sie Struktur in die Pflegetheorie mit der ClickUp-Vorlage „Whiteboard für Pflegekonzepte“

Unterrichten Sie eine Klasse? Planen Sie Workflows für die Pflege? Mit der ClickUp-Vorlage „Whiteboard für Pflegekonzepte“ können Sie Pflegemodelle, Ausbildungskonzepte oder Ideen für den Patienten-Flow visuell auf einer Karte festhalten.

Ganz gleich, ob Sie ein Team leiten oder komplexe Themen aufschlüsseln – diese interaktive Karte sorgt dafür, dass alles übersichtlich und miteinander verknüpft ist und bei Bedarf einfach freigegeben oder aktualisiert werden kann.

Nutzen Sie diese Vorlage, um:

Verwenden Sie ClickUp Dashboards , um Begriffe zu vergleichen und dann eine visuelle Darstellung der Schlüsselkonzepte und Pflegetheorien zu erstellen

Erstellen Sie Aufgaben mit benutzerdefinierten Status, um den Fortschritt jedes Konzepts zu verfolgen

Organisieren Sie Notizen und Konzepte mithilfe von farbcodierten Blöcken und fügen Sie Beschreibungen hinzu, um sie zu kategorisieren

🔑 Ideal für: Pflegeausbilder und -trainer, die Unterrichtseinheiten oder Sitzungen zur Workflow-Planung gestalten.

🧠 Wissenswertes: Florence Nightingale, bekannt als „die Dame mit der Lampe“, hat die Krankenpflege neu gestaltet, indem sie den Schwerpunkt auf eine Patientenversorgung legte, die sowohl die Krankheit als auch das Umfeld berücksichtigt.

💡Profi-Tipp: Angenommen, Sie haben eine 12-Stunden-Schicht mit vier Patienten in kritischem Zustand, zwei bevorstehenden Aufnahmen und ständig klingelnden Rufknöpfen. Ohne eine Klinikverwaltungssoftware sind Sie zwischen Papierdiagrammen, Updates auf dem Flur, halb ausgefüllten Notizen und vielleicht einem starken Kaffee gefangen, um alles unter einen Hut zu bringen. Mit ClickUp , der App für alles, was mit Arbeit zu tun hat*, gehört Chaos der Vergangenheit an und wichtige Informationen bleiben an einem Ort. Mit anderen Worten: Sie können auf eine einzige Schichtverwaltungssoftware zurückgreifen, um wichtige Informationen ohne Durcheinander zu kommunizieren. Diese nahtlose Verwaltung ist möglich, weil ClickUp für das Gesundheitswesen Patientendokumentationen, Berichtsformulare, Aufnahmeformulare, Bestandsnachverfolgung, Dienstpläne für Pflegekräfte und vieles mehr in einem HIPAA-konformen Workspace zentralisiert. Verbinden Sie Patienten mit Pflegekräften aus verschiedenen Abteilungen mit der Projektmanagement-Software ClickUp Healthcare

9. Die ClickUp-Vorlage für Schichtberichte

Kostenlose Vorlage Informieren Sie das Pflegepersonal vorab über ihre Zeitleisten mit der ClickUp-Vorlage für Schichtberichte

Mit der ClickUp-Vorlage für Schichtberichte läuft jede Schicht wie am Schnürchen. Sie erfasst alle wichtigen Informationen, die Pflegekräfte benötigen, um ihre Schicht sicher zu beginnen und zu beenden. Mit dieser Vorlage können Sie:

Verfolgen Sie Medikamentengaben und versäumte Maßnahmen mit benutzerdefinierten Status

Verfolgen Sie Leistungstrends über Schichten hinweg mithilfe der integrierten Schichtbericht-Datenbank

Planen Sie mit einer Schichtplan-Ansicht, die die Zuweisung zukünftiger Schichten zu einer einfachen Aufgabe macht

🔑 Ideal für: Krankenpfleger in der allgemeinen Pflege, die strukturierte, wiederholbare Schichtberichte benötigen.

10. Die Vorlage für Schichtwechselberichte von ClickUp

Kostenlose Vorlage Bereiten Sie Ihr neues Team mit der ClickUp-Vorlage für Schichtberichte auf die Übernahme vor

Schichtwechsel sollten nicht bedeuten, dass Sie Ihren Zeitplan alle paar Tage neu erstellen müssen. Die Vorlage für Schichtwechselberichte von ClickUp konzentriert sich auf die Kontinuität der Pflege und hebt laufende Behandlungen und wichtige Anliegen hervor, wenn ein Team die Schicht an ein anderes übergibt.

Vereinfachen Sie Ihre Abläufe und:

Dokumentieren Sie Schichtübergaben mit wichtigen Details wie wer kommt, wer geht und was fertiggestellt wurde

Unvollendete Aufgaben automatisch übertragen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder, um relevante Informationen für den Bericht zu speichern und persönliche Notizen der abtretenden Pflegekraft hinzuzufügen

🔑 Ideal für: Alle Pflegeeinheiten, in denen nahtlose Schichtübergänge unverzichtbar sind.

Ein Benutzer von ClickUp aus dem Gesundheitswesen sagt:

Wir haben damit begonnen, um die Verwaltung und den Start unseres Start-ups zu unterstützen, einem neuen Geschäftszweig, der aus einem kleinen Allgemeinkrankenhaus bestand. Wie Sie sich vorstellen können, war dies eine schwierige Aufgabe, aber ClickUp hat es uns definitiv erleichtert, das Projekt zum Abschluss zu bringen, da wir damit alle verschiedenen Bereiche des Unternehmens und die Anbieter miteinander verbinden konnten, um pünktlich zu sein und den größten Teil des Projekts effektiv planen zu können.

Wir haben damit begonnen, um die Verwaltung und den Start unseres Start-ups zu unterstützen, einem neuen Geschäftszweig, der aus einem kleinen Allgemeinkrankenhaus bestand. Wie Sie sich vorstellen können, war dies eine schwierige Aufgabe, aber ClickUp hat es uns definitiv erleichtert, das Projekt zum Abschluss zu bringen, da wir damit alle verschiedenen Bereiche des Unternehmens und die Anbieter miteinander verbinden konnten, um pünktlich zu sein und den größten Teil des Projekts effektiv planen zu können.

11. Vorlage für Pflegeberichte von Freed

via Freed

Diese Vorlage für Pflegeberichte wurde von Pflegekräften für Pflegekräfte entwickelt und hilft Ihnen mit intuitiven Layouts und übersichtlichen Datenfeldern, mehrere Patienten im Blick zu behalten.

Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:

Protokollieren Sie Infos zu bis zu sechs Patienten auf einer Seite

Bleiben Sie während der Visite mit feldspezifischen Notizen organisiert

Verwenden Sie stenografiefreundliche Boxen für mehr Geschwindigkeit

🔑 Ideal für: Krankenschwestern und Krankenpfleger, die verschiedene Fälle betreuen und strukturierte Papierformate bevorzugen.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Brain, um sofort benutzerdefinierte Checklisten für Pflegekräfte zu erstellen, indem Sie bestimmte Rollen, Schichttypen und Abteilungen angeben, z. B. „Erstellen Sie eine Checkliste für die Operationsvorbereitung für die Nachtschicht in einer chirurgischen Abteilung. “ ClickUp Brain passt die Liste an den Kontext an und hilft Ihnen so, Aufgaben zu standardisieren, ohne bei Null anfangen zu müssen! Erstellen Sie mit ClickUp Brain innerhalb von Sekunden benutzerdefinierte Listen für Pflegekräfte

12. Formular für Pflegeberichte von SignNow

über SignNow

Wenn Sie in Ihrer Klinik auf digitale Prozesse umstellen und die Vorschriften einhalten müssen, verwenden Sie die Vorlage für Pflegeberichtsformulare. Sie kombiniert Struktur mit E-Signatur-Kompatibilität für eine lückenlose Dokumentation.

Beginnen Sie mit dieser Vorlage, um:

Füllen Sie Pflegeberichte elektronisch aus

Mit rechtlich anerkannten digitalen Signaturen unterschreiben

Speichern oder versenden Sie Berichte sofort per E-Mail in der Cloud

🔑 Ideal für: Pflegeabteilungen, die auf elektronische Dokumentation und Compliance setzen.

13. Vorlage für Pflegeberichte von Template. Net

Ob Sie Vitalparameter nachverfolgen, Behandlungen dokumentieren oder Änderungen in der Patientenversorgung notieren müssen, die Vorlage für Pflegeberichte ist Ihnen dabei behilflich. Sie stellt sicher, dass alle erforderlichen Informationen übersichtlich und organisiert erfasst werden.

Es enthält auch einen Abschnitt für Pflegepläne, in dem Pflegekräfte den Aktionsplan, spezielle Anweisungen und Folgeinformationen notieren können.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Organisieren Sie Schichtnotizen in übersichtlichen Blöcken mit Beschreibungen

Notieren Sie stündliche Aktualisierungen oder Reaktionen der Patienten

Geben Sie die Zeiten für die Verabreichung von Medikamenten an

🔑 Ideal für: Krankenschwestern und Krankenpfleger, die eine traditionelle Nachverfolgung auf Papier mit einem übersichtlichen Layout bevorzugen.

14. Vorlage für Pflegeübergabeprotokolle von Template. Net

Die Vorlage für Pflegeübergabeprotokolle hebt wichtige Patientendaten hervor, die während des Übergabeprozesses kommuniziert werden müssen, darunter Vitalparameter, Diagnosen, Behandlungspläne und spezifische Empfehlungen für die nachfolgende Pflegekraft.

Beginnen Sie mit dieser Vorlage, um:

Bewahren Sie Familienaktualisierungen und Einwilligungserklärungen an einem Ort auf

Notieren Sie Gründe für Verlegungen und Prioritäten bei der Pflege

Unterstützen Sie reibungslose Übergaben mit einer übersichtlichen Dokumentation

🔑 Ideal für: Krankenpflegeschüler, die Patienten während der Behandlung in Spezialabteilungen verlegen.

15. vorlage für 24-Stunden-Pflegeberichte von Template. Net

Möchten Sie einen vollständigen Überblick über Ihre Schichten, Patienteninformationen und mehr? Die Vorlage für den 24-Stunden-Pflegebericht erfasst alle Schichten in einem Bericht und eignet sich somit ideal für die Überprüfung der Pflegequalität und die Planung von Entlassungen.

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei:

Verfolgen Sie Beobachtungen aus drei Schichten in einer Ansicht

Notieren Sie die Reaktionen auf Medikamente über 24 Stunden hinweg

Überprüfen Sie Trends und optimieren Sie Pflegeinterventionen

🔑 Ideal für: Krankenschwestern und Manager, die den Fortschritt von Patienten über einen gesamten Pflegezyklus hinweg überprüfen

🧠 Fun Fact: Wenn Sie jemals das Gefühl hatten, ständig bei der Arbeit zu sein, dann liegen Sie nicht falsch. Krankenpfleger und Ärzte arbeiten durchschnittlich fast 48 Stunden pro Woche, einschließlich der Wochenenden. Kein Wunder, dass Tools, die die mentale Belastung reduzieren und Übergaben optimieren, in jeder Abteilung unverzichtbar werden.

16. Vorlage für Pflegeübergabenotizen von Template. Net

Betrachten Sie die Vorlage für Pflegeübergabenotizen als ein narratives Tool für nahtlose Übergaben. Sie kombiniert strukturierte Daten mit Storytelling und gibt neu eintreffenden Pflegekräften mehr Kontext.

Nutzen Sie diese Vorlage, um:

Fassen Sie die Bedingungen und die jüngsten Veränderungen des Patienten zusammen

Notieren Sie emotionale, körperliche und psychosoziale Bedürfnisse

Sicherheitsprobleme und ausstehende Tests einbeziehen

🔑 Ideal für: Pflegekräfte, die Wert auf personalisierte, kontextreiche Übergaben legen.

17. SBAR-Vorlage für Pflege-Notizen von Template. Net

Die Vorlage für SBAR-Pflegenotizen (Situation, Hintergrund, Beurteilung, Empfehlung) hilft medizinisch-chirurgischen Pflegekräften, ihre Gedanken bei der Berichterstellung zu Patientenproblemen klar zu strukturieren. So werden wichtige Details nicht übersehen, klinische Entscheidungen können schneller getroffen werden und die Patientensicherheit wird verbessert.

Mit dieser hilfreichen Vorlage können Sie:

Kommunizieren Sie Änderungen klar und deutlich an Ärzte

Reduzieren Sie Fehler bei Schichtberichten oder schnellen Reaktionen

Standardisieren Sie Ihre Vorgehensweise bei wichtigen Aktualisierungen

🔑 Ideal für: Krankenpflegeschüler in schnelllebigen Umgebungen, die eine strukturierte, klinische Kommunikation benötigen.

Was macht eine gute Vorlage für Pflegeberichte aus?

Nachdem Sie nun Ihre Optionen kennengelernt haben, wie wählen Sie die richtige Vorlage für Pflegeberichte aus?

Ein gut gestaltetes Pflegeberichtblatt kann über den Erfolg Ihrer Schicht entscheiden. Es hilft Ihnen, organisiert zu bleiben, die Patientensicherheit zu unterstützen und komplexe Pflegeabläufe zu kontrollieren, sodass Sie mehr Zeit für das Wesentliche haben: Ihre Patienten.

Eine gute Vorlage für Pflegeberichte sollte Folgendes enthalten:

Patientendaten mit Feldern für Name, Alter, Zimmernummer und Aufnahmedetails, damit Sie die wichtigsten Informationen immer auf einen Blick haben

Nachverfolgung der Vitalparameter zur Aufzeichnung und zum Vergleich von Temperatur, Blutdruck, Herzfrequenz, Sauerstoffgehalt und mehr während der gesamten Schicht

Abschnitte zu Diagnose und Anamnese , in denen der Grund für die Aufnahme, Begleiterkrankungen und der aktuelle Zustand beschrieben werden

Medikamentenplan mit Platz für Dosis, Zeit, Verabreichungsweg und alle PRN-Medikamente, um Verwechslungen oder Fehler zu vermeiden

Pflege-Notizen , mit denen Sie während der gesamten Schicht schnell Bewertungen, Fortschritte und Beobachtungen festhalten können

Checkliste für zu erledigende Aufgaben wie Verfahren, Tests und Behandlungen, die während Ihrer Pflegezeit abgeschlossen werden müssen

Abschnitt „Labore und Bildgebung“ zum Notieren ausstehender oder fertiggestellter Laborarbeiten und wichtiger Ergebnisse

Bereich für den Patientenpflegeplan zur Zusammenfassung von Maßnahmen, Zielen und Prioritäten der Pflege

Kennzeichnungen für Sturzgefahr, Allergien und Isolationsstatus , damit die Sicherheit immer im Vordergrund steht

Notizen zur Ressourcenverwaltung für die Nachverfolgung der Gerätenutzung, Personalprobleme und Zimmerverlegungen

Abschnitt für Schichtzusammenfassung/Übergabe für eine reibungslose Kommunikation zwischen abgehenden und ankommenden Pflegekräften

Anpassbares Layout , damit Sie das Blatt an Ihre Abteilung anpassen können – Intensivstation, Medizin-Chirurgie, Notaufnahme oder sogar Krankenpflegeschule

Klare Formatierung mit gut lesbaren Schriftarten, strukturierten Abständen und intuitivem Design, das die Augen während stressiger Schichten schont

Portabel und druckbar – Sie sollten das Blatt entsprechend Ihrem Workflow ausdrucken, beschriften oder digital speichern können

Nahtlose Patientenübergabe mit ClickUp

Jeder Patient verdient eine kontinuierliche Pflege, und jede Pflegekraft benötigt eine effektive Methode zum Notieren, die nicht vom Gedächtnis während eines Schichtwechsels abhängt.

Ob Sie als Krankenpfleger in der medizinischen Chirurgie oder auf der Intensivstation für Berichte und Pflege zuständig sind oder als neuer Krankenpfleger die Flüssigkeitsaufnahme und Nachsorge von Patienten nachverfolgen – ein zuverlässiges Formular für Pflegeberichte ist Ihr Sicherheitsnetz.

Diese Vorlagen dienen auch als Zeitmanagement-Vorlagen, mit denen Sie alle Ihre Patienten- und Personaldaten effizient verwalten können. Und wenn Sie ein ganzheitliches System zur Verwaltung der Patientenversorgung benötigen, ist ClickUp Health Ihre zentrale Anlaufstelle.

Von der Echtzeit-Nachverfolgung von Patienten über automatisch ausgefüllte Felder in Berichten bis hin zur HIPAA-konformen Dokumentation – ClickUp verwandelt Ihre Schicht in einen gemeinsamen Workspace, der organisiert, zugänglich und speziell für Pflegeteams entwickelt wurde.

Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an und versprechen Sie eine hervorragende Patientenversorgung!