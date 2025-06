LinkedIn-Kalender für Inhalte: So planen und terminieren Sie Beiträge effektiv

Haben Sie schon einmal auf die Box "Beitrag erstellen" auf LinkedIn gestarrt, als hätte Sie das persönlich beleidigt?

Wir alle kennen das: Wir möchten konsistent bleiben, unsere persönliche oder berufliche Marke (oder die unseres Unternehmens) stärken und vielleicht sogar viral gehen (nur einmal!).

Aber zwischen der Arbeit für Clients, internen Meetings und dem Versuch, sich daran zu erinnern, ob man heute schon Wasser getrunken hat, wer hat da noch Zeit, auch noch LinkedIn-Beiträge zu planen, zu schreiben und zu terminieren?

🧐 Wussten Sie schon? Das Engagement auf LinkedIn stieg im Jahr 2024 um 30 % gegenüber dem Vorjahr – wenn Sie also darauf gewartet haben, konsistent zu werden, ist jetzt der richtige Zeitpunkt!

Hier kommt der LinkedIn-Kalender für Inhalte ins Spiel – mit allem Drum und Dran. ✨

Ein solider Kalender für Inhalte nimmt Ihnen das Rätselraten, was Sie wann posten sollen. Er strukturiert Ihre Ideen, ermöglicht Ihnen die Planung von Produkteinführungen und Ereignissen und gibt Ihrer Content-Strategie eine dringend benötigte Basis. Ganz gleich, ob Sie ein einzelner Ersteller, ein Social-Media-Manager, der sechs Marken unter einen Hut bringen muss, oder ein Personalvermittler sind, der eine Vordenkerrolle aufbauen möchte – dieser Leitfaden zeigt Ihnen genau, wie Sie einen LinkedIn-Kalender für Inhalte erstellen, der zu Ihrem Leben passt und nicht dagegen arbeitet.

Oh, und wir zeigen Ihnen, wie Sie alles in ClickUp erledigen können – ohne 15 Registerkarten oder eine chaotische Google Tabelle. (Und wir haben auch eine einfache, kostenlose und benutzerfreundliche Vorlage für einen LinkedIn-Inhaltskalender für Sie!👇🏼 )

⭐ Vorgestellte Vorlage Haben Sie Schwierigkeiten, auf LinkedIn konsistent zu bleiben? 🤯 Probieren Sie die ClickUp LinkedIn-Inhaltsvorlage aus – Ihr All-in-One-Hub zum Planen, Terminieren und Nachverfolgen wirkungsvoller Beiträge ohne chaotische Tabellenkalkulationen! 📅 Kostenlose Vorlage Diese Vorlage hilft Ihnen dabei, einen wiederholbaren Rhythmus für Inhalte zu erstellen, mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten und den Fortschritt von Beiträgen in verschiedenen Ansichten wie Kalender, Board und Liste zu verfolgen

Was ist ein LinkedIn-Kalender für Inhalte?

Ein LinkedIn-Inhaltskalender ist Ihre persönliche (oder die Ihres Teams) Roadmap für die konsistente und zielgerichtete Veröffentlichung von Inhalten auf LinkedIn.

Es handelt sich nicht nur um eine Liste mit Ideen für Beiträge, sondern um die Grundlage Ihrer LinkedIn-Content-Strategie, in der Sie festlegen, was Sie wann und warum veröffentlichen möchten. Betrachten Sie es als Ihren Backstage-Pass für die strategische Content-Planung: Sie erhalten eine klare Ansicht der anstehenden Beiträge, können diese an Ihren Geschäftszielen ausrichten und haben genug Freiraum, um den Prozess zu genießen.

🎉 Fun Fact: LinkedIn ist die Plattform Nr. 1 für die Verteilung von B2B-Inhalten – wird aber auch für das Personal Branding immer wichtiger.

🎯 Ganz gleich, ob Sie eine Unternehmensseite verwalten oder Ihre persönliche Marke aufbauen, ein Kalender für Inhalte hilft Ihnen dabei:

Bleiben Sie konsistent, ohne in letzter Minute nach Ideen suchen zu müssen

Planen Sie Inhalte rund um Produkteinführungen, Ereignisse oder Einstellungskampagnen

Achten Sie auf eine ausgewogene Mischung Ihrer Beitragstypen (damit Sie nicht rund um die Uhr nur Unternehmensnachrichten freigeben)

Nahtlose Zusammenarbeit mit Ihrem Team oder Ihren Clients

💡 Pro-Tipp: Richten Sie ein ClickUp-Formular ein, damit jeder in Ihrem Unternehmen Ideen für LinkedIn-Beiträge, Kampagnenanfragen oder Ankündigungen zu Ereignissen übermitteln kann. Übermittlungen werden zu Aufgaben in Ihrem Inhaltskalender, sodass nichts übersehen wird.

Sie müssen nicht jede Woche das Rad neu erfinden – Sie brauchen lediglich ein System. Und ein guter Kalender für Inhalte? Das ist Ihr System.

💡 Profi-Tipp: Warten Sie nicht auf Inspiration. Entwickeln Sie eine Gewohnheit für Inhalte rund um Themen und Ziele und nutzen Sie einen Kalender, um die Arbeit zu erledigen. (Wir zeigen Ihnen, wie das geht. )

Warum Sie einen LinkedIn-Kalender für Inhalte benötigen

📮 ClickUp Insight: 47 % der Befragten unserer Umfrage haben noch nie versucht, KI für manuelle Aufgaben einzusetzen, doch 23 % derjenigen, die KI bereits nutzen, geben an, dass sich ihre Workload dadurch deutlich reduziert hat. Dieser Kontrast ist möglicherweise mehr als nur eine technologische Lücke. Während Early Adopters messbare Vorteile erzielen, unterschätzt die Mehrheit möglicherweise, wie transformativ KI bei der Reduzierung der kognitiven Belastung und der Rückgewinnung von Zeit sein kann. 🔥 ClickUp Brain schließt diese Lücke, indem es KI nahtlos in Ihren Workflow integriert. Unsere KI kann alles erledigen, von der Zusammenfassung von Threads und dem Entwerfen von Inhalten bis hin zur Aufteilung komplexer Projekte und der Generierung von Unteraufgaben. Sie müssen nicht zwischen Tools wechseln oder von vorne beginnen. 💫 Echte Ergebnisse: STANLEY Security reduzierte den Zeitaufwand für die Erstellung von Berichten mit den anpassbaren Tools zur Berichterstellung von ClickUp um 50 % oder mehr, sodass sich die Teams weniger auf die Formatierung und mehr auf die Prognosen konzentrieren können.

Sie könnten es spontan machen. Sie könnten jeden Morgen LinkedIn öffnen, versuchen, sich spontan etwas Aufschlussreiches einfallen zu lassen, und es zwischen den Meetings posten.

Aber seien wir ehrlich – das ist ein One-Way-Ticket zum Burnout (und zu einer sehr ruhigen Kommentarspalte).

Ein LinkedIn-Kalender für Inhalte bietet Ihnen:

Konsistenz ohne Chaos : Konsistenz ohne Chaos: Regelmäßige Präsenz schafft Vertrauen, Sichtbarkeit und fördert das Follower-Wachstum im Laufe der Zeit

Bessere Ausgewogenheit der Inhalte : So können Sie zwischen Thought Leadership, persönlichen Geschichten, Erfolgen, Tipps und Unternehmensneuigkeiten wechseln, damit Ihr Feed nicht langweilig oder verkäuferisch wirkt

Klarere strategische Ausrichtung : Durch vorausschauende Planung können Sie Inhalte mit Produkteinführungen, Einstellungsinitiativen, Feiertagen und Branchenereignissen synchronisieren

Mehr Space für Kreativität: Wenn die Logistik erledigt ist, können Sie sich darauf konzentrieren, bessere Bildunterschriften zu schreiben und mit neuen Formaten wie Karussells oder Videos zu experimentieren

🧐 Wussten Sie schon? LinkedIn bietet (noch) keinen integrierten Content-Planer. Deshalb verlassen sich Marketer und Ersteller auf externe Tools und intelligente Vorlagen, um ihre Arbeit zu erledigen.

Mit ClickUp ist das einfacher denn je. Verwenden Sie die moderne Vorlage für Social-Media-Kalender, um über LinkedIn und andere Plattformen hinweg von einem zentralen hub aus zu planen, zu terminieren und zusammenzuarbeiten. Müssen Sie die Erstellung von Beiträgen Ihrem Team zuweisen? Möchten Sie Fristen festlegen, Ideen sammeln oder Analysen nachverfolgen? Ganz gleich, ob Sie eine Software für Inhaltskalender verwenden oder gerade erst anfangen, das richtige Tool macht den Unterschied.

So erstellen Sie einen LinkedIn-Kalender für Inhalte

Beim Erstellen von Inhalten auf LinkedIn geht es nicht nur darum, präsent zu sein, sondern strategisch präsent zu sein, um eine starke LinkedIn-Präsenz aufzubauen, die auffällt. Ein Kalender für Inhalte gibt Ihnen die Struktur, um vorauszuplanen, regelmäßig Beiträge zu veröffentlichen und Ihren Aufwand an Ihren Geschäftszielen auszurichten, egal ob Sie alleine arbeiten oder ein ganzes Marketing-Team leiten.

🧐 Wussten Sie schon? Laut Sprout Social sind die besten Zeiten für Beiträge an Wochentagen Dienstag- und Donnerstagvormittag um 10 Uhr – anscheinend brauchen wir alle den Monday, um uns emotional zu erholen.

Wir zeigen Ihnen, wie Sie einen LinkedIn-Kalender für Inhalte erstellen, der einfach zu pflegen ist und das Engagement fördert.

Definieren Sie Ihre Ziele für Beiträge und Ihre Zielgruppe

Bevor Sie einen einzigen Beitrag verfassen, klären Sie, warum Sie Inhalte erstellen, wer Ihre Zielgruppe ist und was diese von Ihren LinkedIn-Inhalten erwartet. Ihre Ziele und Ihre Zielgruppe sollten jede Entscheidung beeinflussen, von der Auswahl der Themen bis hin zur Strukturierung Ihrer Bildunterschriften.

Beispiele für Ziele:

Ein Start-up-Gründer könnte Beiträge veröffentlichen, um Early Adopters anzusprechen und die Sichtbarkeit seiner Marke zu erhöhen

Ein Personalvermittler könnte sich darauf konzentrieren, die Unternehmenskultur zu präsentieren, um Top-Talente anzulocken

Eine persönliche Marke könnte darauf abzielen, Vordenkerrolle auszubauen und Unterhaltungen in der Branche anzuregen

Ein Marketingmanager könnte beispielsweise eine Produkteinführung oder einen Kampagnenzyklus unterstützen

Von dort aus können Sie sich näher mit Ihrer Zielgruppe befassen:

Handelt es sich um Gründer in der Anfangsphase oder um Einkäufer in Unternehmen?

Wünschen sie taktische Ratschläge, Einblicke in Trends oder inspirierende Geschichten?

Wie gut kennen sie sich mit Ihrem Thema aus?

💡 ClickUp-Feature: Dokumente

LinkedIn-Hub für Content-Strategien mit ClickUp-Dokumenten

Verwenden Sie ClickUp Docs, um einen Hub für Ihre Content-Strategie zu erstellen, in dem Ihr Team die Markenstimme, Zielgruppen-Personas, Messaging-Ziele und genehmigte Beispiele definieren kann. Fügen Sie Kommentare hinzu, taggen Sie Teamkollegen und verlinken Sie direkt zu Aufgaben – damit Ihre Strategie nicht in einem vergessenen Google Doc landet.

📚 Wichtige Lektüre für bessere Ergebnisse auf LinkedIn: Möchten Sie eine persönliche Marke aufbauen? Lesen Sie unseren Leitfaden zum persönlichen Branding auf LinkedIn. Benötigen Sie eine Struktur für Ihre Kampagnenstrategie? Beginnen Sie mit Vorlagen für Content-Marketing-Strategien.

Legen Sie die Häufigkeit und die optimalen Veröffentlichungszeiten fest

Konsistenz fördert das Wachstum auf LinkedIn – aber Burnout kann Ihre Fortschritte genauso schnell zunichte machen. Anstatt zu versuchen, jeden Tag etwas zu posten, sollten Sie einen wiederholbaren Rhythmus anstreben.

Einige Rahmenwerte für die Häufigkeit:

Einzelner Ersteller : 2–3 Beiträge pro Woche – eine Mischung aus wertorientierten Tipps und persönlichen Reflexionen

Marketing-Team : 3–5 Beiträge pro Woche – Thought Leadership, Produktvorstellungen, Neuigkeiten zur Personalbeschaffung

Employer Branding: 1–2 Beiträge pro Woche – mit Schwerpunkt auf Kultur, Mitarbeitern und internen Erfolgen

Und das Timing ist wichtig. Studien zeigen, dass Dienstag- bis Donnerstagvormittag am besten geeignet sind, aber jedes Publikum ist anders. Verfolgen Sie, was im Laufe der Zeit funktioniert.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie den ClickUp-Kalender, um Beiträge per Drag & Drop zu verschieben, wenn sich Ihr Zeitplan ändert – Sie müssen nicht Ihre gesamte Woche neu erstellen.

📆 Arbeiten Sie mit einem redaktionellen Kalender an Multi-Channel-Kampagnen

Sorgen Sie mit der Vorlage "Redaktionskalender für Content-Marketing" von ClickUp für Konsistenz in Ihrem Social-Media-Marketing-Aufwand

Planen Sie Inhalte? Die Vorlage " Content Marketing Editorial Calendar " in ClickUp ist perfekt für Teams, die Social-Media-Beiträge auf mehreren Plattformen verwalten.

Verfolgen Sie alles an einem Ort:

Inhaltliche Säulen wie Ereignisse, Erfahrungsberichte oder Produkt-Highlights

Formate (Karussells, Reels, Blogbeiträge)

Art der Aktion (organisch vs. bezahlt)

Status der Veröffentlichung und Eigentümerschaft des Teams

🎉 Dies ist Ihre Ansicht für die Koordination von Produkteinführungen, die Abstimmung von Beiträgen mit Produkt-Zeitleisten und die Sicherstellung einer konsistenten Kommunikation über alle Ihre Marketingkanäle hinweg.

🗓️ Planen Sie Ihre LinkedIn-Inhalte übersichtlich und kontrolliert

Nutzen Sie KI-gesteuerte Priorisierung und automatische Anpassungen, um mit dem ClickUp-Kalender Ihre Ziele im Blick zu behalten

Mit dem Kalender von ClickUp legen Sie nicht nur Termine fest, sondern bauen ein Inhaltsystem auf. Erstellen Sie eine visuelle Karte Ihres LinkedIn-Posting-Plans, weisen Sie jedem Beitrag Aufgaben zu, legen Sie Fristen fest und passen Sie sich schnell an, wenn sich Prioritäten ändern.

✅ Aufgaben per Drag & Drop verschieben✅ Nach Mitarbeitern, Tags oder Kanälen filtern✅ In einem übersichtlichen Layout anzeigen, was diese Woche oder diesen Monat fällig ist

📌 Bonus: Verwenden Sie farbcodierte Kategorien für eine schnelle Themenerkennung – egal, ob Sie zwischen Thought Leadership, Stellenanzeigen oder Inhalten aus dem Hintergrund wechseln.

Beispiel für einen Anwendungsfall: Angenommen, Ihr Produktteam steht kurz vor einer Produkteinführung. Planen Sie einen Teaser-Beitrag für Dienstag, einen ausführlichen Beitrag für Mittwoch und eine Kundenstory für Freitag – jeweils mit eigener Aufgabe und eigenem Mitarbeiter. Alles wird an einem Ort auf einer Karte dargestellt und nachverfolgt.

🧐 Wussten Sie schon? Beiträge mit mehreren Bildern erzielten 2024 mit 6,60 % der Impressionen die höchste Interaktionsrate aller LinkedIn-Inhaltstypen.

Wählen Sie Themen für Inhalte aus (und wechseln Sie diese regelmäßig)

Ohne Themen kann sich Ihr Kalender für Inhalte jede Woche wie eine leere Seite anfühlen. Mit Themen bauen Sie eine Bibliothek mit Inhaltstypen auf, die Ihre Botschaft verstärken und unterschiedlichen Zielgruppenbedürfnissen gerecht werden.

Diese Inhaltssäulen helfen Ihnen dabei, Ihre Strategie zu verankern:

💡 Tipps und Rahmenbedingungen : Zerlegen Sie einen Prozess, den Ihre Zielgruppe noch heute anwenden kann

🎙️ Vordenkerrolle : Teilen Sie Ihre Meinung zu Trends, die Ihre Branche prägen

🎉 Meilensteine und Erfolge : Feiern Sie die Erfolge Ihres Teams oder die Erfolge Ihrer Kunden

🧠 Hinter den Kulissen : Gewähren Sie Einblicke in Ihren Workflow, Ihre Entscheidungen oder Ihre Unternehmensrituale

👀 Persönliche Geschichten : Verleihen Sie Ihrer Marke eine menschliche Note – erzählen Sie, was Sie gerade lernen, womit Sie zu kämpfen haben oder worauf Sie stolz sind

📣 Aktion für Ereignisse/Inhalte: Webinare, Podcasts oder Blog-Starts

📖 Weitere Informationen: Sehen Sie sich diese Vorlagen für soziale Medien an, um Ihre Inhaltstypen zu organisieren.

Beispiel für einen Anwendungsfall: Ein Content-Stratege könnte wöchentliche Themen wie "Monday Tips", "Wednesday BTS" und "Friday Highlights" rotieren lassen. Durch die Bündelung der Inhalte in diesen Kategorien vereinfachen sie die Planung und sorgen für Abwechslung.

💡 ClickUp-Feature: Benutzerdefinierte Felder

Benutzerdefinierte Felder zur Nachverfolgung des Fortschritts mit ClickUp Dashboards

Fügen Sie Ihren LinkedIn-Aufgaben in ClickUp ein ClickUp Benutzerdefiniertes Feld mit dem Namen "Thema" hinzu. Weisen Sie jedem Beitrag eine Kategorie zu und verwenden Sie dann die Board-Ansicht oder Filter, um sicherzustellen, dass Sie nicht zu viele Beiträge eines Typs haben (z. B. drei Produktaktualisierungen hintereinander). So erhalten Sie eine gesunde Mischung an Inhalten und halten Ihr Publikum bei Laune.

💡 Pro-Tipp: Legen Sie wiederkehrende Inhaltsthemen in den benutzerdefinierten Feldern von ClickUp fest, um die wöchentliche Planung zu vereinfachen und eine gesunde Mischung von Themen zu gewährleisten.

Planen Sie im Voraus, aber lassen Sie Raum für zeitnahe Inhalte

Es ist verlockend, Ihren Kalender Wochen im Voraus zu füllen, aber LinkedIn lebt von zeitnahen, relevanten Inhalten. Sie benötigen ein System, das proaktive Planung und reaktives Posten in Einklang bringt.

Planen Sie im Voraus:

Einführungen, Kampagnen und Produktaktualisierungen

Saisonale Inhalte oder jährliche Aktionstage

Wiederkehrende Serien (wie wöchentliche Tipps oder Einblicke des Gründers)

Lassen Sie Platz für:

Branchentrends oder Nachrichten, zu denen Sie Stellung nehmen möchten (Nutzen Sie Trendspotting-Methoden, um reaktiv zu bleiben, ohne chaotisch zu wirken)

Trendformate wie virale Karussells oder Memes

Spontane Teamerfolge oder gewonnene Erkenntnisse

Beispiel für einen Anwendungsfall: Ein Personalvermittler könnte Beiträge zu offenen Rollen und Einstellungsveranstaltungen planen, aber auch Platz lassen, um einen spontanen "Willkommen im Team"-Moment hervorzuheben, wenn ein neuer Mitarbeiter sein Selfie vom ersten Arbeitstag postet.

💡 ClickUp-Feature: Board-Ansicht

Verwenden Sie Board-Ansichten, um den Workflow für den LinkedIn-Inhaltskalender zu verwalten

Die Board-Ansicht von ClickUp eignet sich perfekt für die Verwaltung fließender Content-Workflows. Verwenden Sie Spalten wie "Geplant", "Entwurf", "Muss überprüft werden" und "Veröffentlicht", um den Status jedes Beitrags zu verfolgen. Wenn etwas Neues auftaucht, ziehen Sie es einfach in den Inhalt dieser Woche und verschieben Sie andere nach vorne – kein Durcheinander, keine übersprungenen Schritte.

Richten Sie ClickUp-Automatisierungen ein, um Beiträge in die nächste Phase zu verschieben, Teammitglieder zu benachrichtigen, wenn ihre Überprüfung erforderlich ist, oder fertige Kampagnen automatisch zu archivieren. Dies reduziert manuelle Arbeit und hält Ihre Content-Pipeline im Flow – ohne Mikromanagement.

💡 Profi-Tipp: Veröffentlichen Sie keine Beiträge und verschwinden Sie dann. Blockieren Sie 10 Minuten nach der Veröffentlichung, um auf frühe Kommentare zu antworten und Ihre Reichweite zu erhöhen.

Verwenden Sie eine Vorlage oder ein Tool für einen Inhaltskalender

Nachdem Sie nun Ihre Inhaltsziele und Ihre Strategie festgelegt haben, benötigen Sie ein System, um diese reibungslos umzusetzen. Tabellenkalkulationen können eine Zeit lang funktionieren. Wenn Sie jedoch zusammenarbeiten, skalieren oder mehrere Plattformen verwalten, benötigen Sie etwas, das für echte Workflows ausgelegt ist.

Die Vorlage " ClickUp LinkedIn Content Calendar " ist beispielsweise ideal für Marketer, Ersteller und Markenentwickler, die regelmäßig auf LinkedIn präsent sein möchten, ohne jeden Morgen nach Ideen suchen zu müssen. Sie hilft Ihnen dabei, Ihren Planungsprozess zu optimieren, sodass jeder Beitrag auf Ihre Ziele und Ihre Zielgruppe abgestimmt ist – ganz ohne umständliche Tabellenkalkulationen.

🗓️ ClickUp-Vorlage für einen LinkedIn-Inhaltskalender

Kostenlose Vorlage ClickUp LinkedIn-Inhaltskalender zur Optimierung Ihrer Social-Media-Planung

Diese Vorlage bietet Ihnen einen strukturierten, visuellen Space, in dem Sie Ihre LinkedIn-Inhalte für Tage, Wochen oder Monate im Voraus planen können. Sie enthält benutzerdefinierte Felder zur Kategorisierung von Beitragstypen (z. B. Vordenkerrolle, Einblicke hinter die Kulissen oder Stellenanzeigen), Status zur Nachverfolgung, wo sich die einzelnen Inhalte in der Pipeline befinden, und Drag-and-Drop-Planung, damit Ihr Kalender flexibel bleibt.

Die Vorlage enthält sogar mehrere Ansichten – wie Kalender, Board und Liste –, sodass Sie Ihre Inhalte in dem Layout verwalten können, das Ihnen am intuitivsten erscheint. Ganz gleich, ob Sie alleine arbeiten oder mit einem Team zusammenarbeiten, diese Vorlage hilft Ihnen dabei, eine konsistente, strategische und aufmerksamkeitsstarke Präsenz auf LinkedIn zu gewährleisten.

Beispiel für einen Anwendungsfall: Ein Social-Media-Verantwortlicher in einem SaaS-Unternehmen könnte ClickUp nutzen, um eine zweiwöchige LinkedIn-Kampagne rund um eine Produkteinführung zu planen. Er weist einem Autor das Verfassen der Entwürfe, dem Kreativteam die Designaufgaben und den Marketing-Verantwortlichen die Freigabe zu – alles wird in einer einzigen Vorlage nachverfolgt, mit automatischen Erinnerungen, wenn Fristen ablaufen.

📁 Archiv mit Vorlagen: Reduzieren Sie die Vorbereitungszeit mit diesen gebrauchsfertigen Ressourcen! Vorlage für einen LinkedIn-Social-Media-Plan zur Darstellung Ihrer langfristigen Inhaltsstrategie, Einzelziele und Schlüsselziele Ihrer Kampagne in einem gemeinsamen Space Erweiterte Vorlage für soziale Medien zur Verwaltung umfangreicher Inhaltskalender, Zuweisung von Aufgaben, Nachverfolgung der Leistung und Optimierung von Genehmigungs-Workflows über alle Kanäle hinweg Vorlage für einen Inhaltskalender zur Organisation wöchentlicher und monatlicher Beiträge mithilfe mehrerer Ansichten (Kalender, Board, Liste), damit Sie auf LinkedIn nichts verpassen

🆚 Alternativen wie Buffer und Hootsuite eignen sich hervorragend für die Planung und Veröffentlichung. Allerdings bieten sie keine Funktionen für Ideenfindung, Zusammenarbeit und strategische Sichtbarkeit. ClickUp übernimmt alles – vom Brainstorming bis zur Berichterstellung – und ist damit die bessere Wahl für Teams mit hohem Arbeitsaufkommen oder großer Reichweite.

Und wenn Sie dennoch ein anderes Tool verwenden möchten, lässt sich ClickUp in Ihre bevorzugten Tools für Terminplanung, Analyse oder Asset-Management integrieren. Verwenden Sie beispielsweise Zapier, um Aufgaben automatisch aus Formularübermittlungen zu erstellen oder genehmigte Beiträge zur Veröffentlichung an Buffer weiterzuleiten.

📖 Weiterlesen: Weitere Informationen zum Projektmanagement in sozialen Medien.

Messen Sie den Erfolg und optimieren Sie Ihre Arbeit

Die Erstellung von Inhalten ist nur die Hälfte der Miete – die andere Hälfte besteht darin, zu wissen, was funktioniert und warum. Ohne regelmäßige Überprüfungen kann es leicht passieren, dass Sie Beiträge veröffentlichen, ohne zu erkennen, welche Beiträge Anklang finden und welche einfach nur ... im Raum hängen bleiben.

Hier erfahren Sie, was Sie messen sollten, um die Performance Ihrer LinkedIn-Inhalte zu verbessern:

📈 Interaktionsrate : Wie viele Personen interagieren mit Ihren Beiträgen? Kommentare > Likes > Impressionen

💬 Qualität der Kommentare : Regen Sie echte Unterhaltungen an oder sammeln Sie nur Emojis?

💾 Speichern und freigeben : Diese stillen Signale spiegeln oft den wahren Wert wider, sogar mehr als Likes

🎯 Traffic und Conversions: Klicken Nutzer auf Ihre Website, Ihr Produkt oder Ihren Anmeldelink?

Die Nachverfolgung dieser Beiträge im Laufe der Zeit hilft Ihnen dabei, erfolgreiche Maßnahmen zu verstärken und weniger erfolgreiche zu optimieren, indem Sie die Veröffentlichungszeit anpassen, einen neuen Ton ausprobieren oder Themen mit geringer Performance aus Ihrem Kalender entfernen.

🎉 Fun Fact: Wenn Sie einen CTA wie "Stimmen Sie zu oder nicht?" in Ihren Beitrag einfügen, können Sie die Anzahl der Kommentare erhöhen, ohne dass dies zu sehr nach Clickbait wirkt.

💡 ClickUp-Feature: Dashboards & Berichterstellung

Verwenden Sie Dashboards, um die Performance Ihrer LinkedIn-Beiträge nachzuverfolgen

Mit ClickUp Dashboards können Sie Echtzeitdaten aus Ihren Inhaltsaufgaben, Kampagnen und Leistungsmetriken in einer anpassbaren Ansicht zusammenfassen.

🔍 Führen Sie ein Social-Media-Audit durch, um zu ermitteln, wo Sie stehen.

Erstellen Sie Diagramme, um die Anzahl der pro Woche veröffentlichten Beiträge, Engagement-Trends nach Inhaltstyp oder sogar verpasste Fristen durch den Eigentümer des Beitrags nachzuverfolgen. Sie können auch Widgets für die Nachverfolgung von Zielen und Sprint-Zeitleisten hinzufügen oder sogar Analysetools von Drittanbietern einbetten, sodass Sie alle Informationen zur Leistung Ihrer Inhalte aus einer Hand erhalten.

Beispiel für einen Anwendungsfall: Ein Marketing-Team kann ein Dashboard einrichten, um die Performance von LinkedIn-Beiträgen zu einer Produkteinführung zu überwachen und Impressionen, Interaktionen und nächste Schritte im selben Workspace nachzuverfolgen, in dem auch die Inhalte geplant werden.

💡 Pro-Tipp: Überprüfen Sie Ihre letzten 10 Beiträge und versehen Sie jeden mit einem Tag in ClickUp – so lassen sich Lücken oder übermäßig verwendete Formate leicht erkennen.

Tipps für die Erstellung ansprechender LinkedIn-Inhalte

Nachdem Sie Ihren Kalender erstellt haben, ist es an der Zeit, sich darauf zu konzentrieren, was die Leute dazu bringt, nicht weiterzuscrollen. Ein gut organisierter Plan ist großartig, aber ansprechende Inhalte sorgen für Reichweite, Verbindungen und aussagekräftige Ergebnisse auf LinkedIn.

So erstellen Sie Inhalte, die Ihre Zielgruppe lesen (und auf die sie reagieren) möchte.

1. Nutzen Sie Erfahrungen aus der Praxis

Nichts verbindet besser als Geschichten. Ob es sich um einen kürzlichen Misserfolg, eine überraschende Erkenntnis aus einem Projekt oder eine hart erlernte Lektion handelt – Authentizität ist immer besser als Perfektion.

Sie möchten Beweise dafür, dass mutige, spielerische Inhalte immer noch zu Ergebnissen führen können?Als jemand ClickUp mit "dem Duolingo des B2B" verglich, war das nicht als Kompliment gemeint. Aber anstatt uns zurückzuziehen, haben wir uns darauf eingelassen. So wie Duolingo das Sprachenlernen zu einem viralen Phänomen gemacht hat, hat ClickUp personalisiertes Storytelling genutzt, um stärkere Verbindungen aufzubauen. Unsere Erkenntnis? Wenn Sie wie alle anderen klingen, werden Sie übersehen. Wenn Sie authentisch sind, bleiben Sie in Erinnerung. 🎯 Scheuen Sie sich nicht, unerwartete Momente – selbst Kritik – zu nutzen, um deutlich zu machen, was Sie von anderen unterscheidet.

Sie möchten Beweise dafür, dass mutige, spielerische Inhalte immer noch zu Ergebnissen führen können?Als jemand ClickUp mit "dem Duolingo des B2B" verglich, war das nicht als Kompliment gemeint. Aber anstatt uns zurückzuziehen, haben wir uns darauf eingelassen.

Beitrag von ClickUp zum Thema "Sich in sozialen Medien von der Masse abheben"

So wie Duolingo das Sprachenlernen zu einem viralen Phänomen gemacht hat, hat ClickUp personalisiertes Storytelling genutzt, um stärkere Verbindungen aufzubauen. Unsere Erkenntnis? Wenn Sie wie alle anderen klingen, werden Sie übersehen. Wenn Sie authentisch sind, bleiben Sie in Erinnerung.

🎯 Scheuen Sie sich nicht, unerwartete Momente – selbst Kritik – zu nutzen, um deutlich zu machen, was Sie von anderen unterscheidet.

So erledigen Sie dies in Ihren Beiträgen.

Zum Beispiel, als Zoom ausfiel. Es folgte Chaos. Aber ClickUp blieb unbeeindruckt. 👀

Anstatt tatenlos zuzusehen, starteten sie eine Echtzeit-Popup-Aktion, um für die Features ClickUp Chat und SyncUps zu werben, damit Teams ohne Unterbrechung in Verbindung bleiben konnten.

📉 Krise? Vielleicht. 📈 Chance? Auf jeden Fall.

Das ist nicht nur cleveres Marketing, sondern eine Meisterklasse in momentgetriebener Strategie. Kein Schnickschnack. Nur schnelle Action, echter Wert und ein bisschen freche Selbstsicherheit.

Das Social-Media-Team von ClickUp nutzt in der Regel nahtlos reale Erfahrungen und Trends

💡 Profi-Tipp: Speichern Sie diese Erfolge hinter den Kulissen in Ihrem LinkedIn-Kalender für Inhalte. Geschichten wie diese – in denen schnelles Denken auf die Bedürfnisse der Benutzer trifft – sind genau die Art von Authentizität, an die sich Ihr Publikum erinnert (und mit der es sich beschäftigt).

Beispiel für einen Anwendungsfall: Ein Marketingmitarbeiter könnte einen Beitrag über eine fehlgeschlagene Kampagne teilen und darüber reflektieren, was er anders machen würde. Das schafft Vertrauen und eröffnet Raum für eine konstruktive Unterhaltung in den Kommentaren.

Verwenden Sie ClickUp-Dokumente als privates Tagebuch, in dem Sie Ideen, Arbeitsgeschichten oder Lektionen festhalten, sobald sie Ihnen einfallen. Sie können Ihre Ideen nach Themen ordnen, Stichpunkte später in vollständige Entwürfe umwandeln und vor der Planung mit Ihrem Team zusammenarbeiten, um Feedback einzuholen. Fügen Sie Tags wie "persönliche Geschichte" oder "Einblicke in Führungsqualitäten" hinzu, um Ihre Beiträge abwechslungsreich und zielgerichtet zu gestalten.

Darüber hinaus können Sie Bilder, Videos und Grafiken direkt in Ihren LinkedIn-Beitragsaufgaben speichern. Verwenden Sie ClickUp-Dokumente oder eine spezielle Liste als zentrale Asset-Bibliothek, um Bilder für zukünftige Beiträge leicht zu finden, wiederzuverwenden oder zu aktualisieren.

Dokumente als Wissensdatenbank

Erstellen Sie eine lebendige Wissensdatenbank für Ihr Team – speichern Sie Richtlinien für die Markenkommunikation, Vorlagen für Beiträge und Anleitungen in ClickUp-Dokumenten, die direkt mit Ihrem Inhaltskalender verknüpft sind.

Erstellen Sie eine lebendige Wissensdatenbank für Ihr Team – speichern Sie Richtlinien für den Markenton, Vorlagen für Beiträge und Anleitungen in ClickUp-Dokumenten, die direkt mit Ihrem Kalender für Inhalte verknüpft sind.

💡 Profi-Tipp: Speichern Sie Ihre besten LinkedIn-Beiträge in ClickUp-Dokumenten, um sie später mit einem neuen Twist wiederzuverwenden oder erneut zu veröffentlichen.

2. Starten Sie stark – Ihre erste Zeile ist der Aufhänger

Auf LinkedIn stehen Ihnen 1–2 Zeilen zur Verfügung, bevor Ihr Beitrag abgeschnitten wird. Das ist Ihr entscheidender Moment. Ob Sie eine Frage stellen, eine mutige Meinung freigeben oder mit einer Statistik beginnen – wecken Sie das Interesse des Lesers, auf "... mehr sehen" zu klicken

📌 Probieren Sie Tools wie KI-Tools für Bildunterschriften aus, wenn Sie Unterstützung beim Schreiben benötigen.

Beispiel: Anstelle von: "Das habe ich bei unserer Produkteinführung gelernt. " Versuchen Sie es mit: "Wir haben unseren Starttermin um drei Wochen verpasst – und hier sind die Gründe, warum ich es wieder so machen würde. "

Dieser ClickUp-Beitrag trifft den Nagel auf den Kopf mit etwas, das wir alle schon einmal gehört haben – und insgeheim gefürchtet haben: "Können wir noch eine Sache hinzufügen?"

Keine Floskeln. Nur sofortige Relatability. So verdienen Sie sich einen Klick auf "Mehr anzeigen". Manchmal ist es am besten, einfach einen Spiegel vorzuhalten. 🪞

Der LinkedIn-Beitrag von ClickUp als Beispiel für die Verwendung von "Hooks"

Beispiel für einen Anwendungsfall: Ein Gründer könnte mit folgenden Worten beginnen: "Kennt ihr diese unangenehme Stille bei Team-Retreats? Ja ... wir haben uns darauf eingelassen – und hier ist, was wir gelernt haben. "

💡 ClickUp-Feature: ClickUp Brain (KI)

ClickUp Brain-Anwendungsfall zum Erstellen eines LinkedIn-Beitrags

Haben Sie Schwierigkeiten, den perfekten Aufhänger oder eine prägnante erste Zeile zu schreiben? ClickUp Brain kann Ihnen helfen. Verwenden Sie es, um starke Einleitungen zu generieren, Intros umzuformulieren oder Ihren Ton zu analysieren. Markieren Sie einfach Ihren Entwurf in einem ClickUp-Dokument oder einer Aufgabe und bitten Sie Brain, ihn aufzupeppen – es ist, als hätten Sie einen Editor in Ihrem Workspace, den Sie jederzeit auf Abruf bereitstehen haben.

Ein zusätzlicher Bonus? Benutzer von ClickUp Brain können aus mehreren externen KI-Modellen wählen, darunter GPT-4o, o3-mini, o1 und Claude 3. 7 Sonnet zum Schreiben, Argumentieren, Planen, Entwerfen und mehr

📖 Weiterlesen: Probieren Sie diese Vorlagen für die Medienplanung aus, um Ihre Kampagnen besser aufeinander abzustimmen

3. Nicht nur teilen – Wert zeigen

Ihre Zielgruppe sucht kein Tagebuch – sie möchte Erkenntnisse, die sie anwenden, weitergeben oder umsetzen kann. Selbst Ihre persönlichsten Beiträge sollten sie zum Nachdenken anregen: "Das war sehr nützlich für mich."

Beispiele für wertvolle Formate:

Schritt-für-Schritt-Anleitung

"3 Dinge, die ich gelernt habe aus ..." Zusammenfassungen

Lehren aus früheren Fehlern oder Experimenten

Karussells mit Rahmen oder Vorlagen

Kurze Geschichten, die einen größeren Trend veranschaulichen

Allerdings muss nicht jeder Beitrag mit einer Geschichte beginnen – manchmal sind die Daten selbst die Geschichte.

Diese ClickUp-Fallstudie mit Chick-fil-A ist ein perfektes Beispiel für Inhalte, die schnell einen Wert liefern: Klare Problembeschreibung. Messbare Ergebnisse. Unmittelbare Relevanz.

Möchten Sie Ihr Publikum zum Handeln motivieren? Geben Sie ihm etwas, worauf es verweisen kann. Ob Statistiken, Schritt-für-Schritt-Anleitungen oder Erfolgsgeschichten – das sind die Erkenntnisse, die Menschen in Screenshots festhalten.

Der Beitrag von ClickUp zeigt, wie Sie mit Fallstudien Wert schaffen können

Beispiel für einen Anwendungsfall: Ein Content-Verantwortlicher könnte seinen Onboarding-Prozess in einen Beitrag mit dem Titel "Wie wir neue Content-Autoren in weniger als 30 Tagen schulen (ohne sie zu überfordern)" umwandeln. Das lässt sich gut teilen.

📖 Weitere Informationen: Entdecken Sie Vorlagen für das Verfassen von Inhalten für einen einheitlichen Ton und eine konsistente Struktur.

💡 ClickUp-Feature: Vorlage für Social-Media-BeiträgeVerwenden Sie die ClickUp-Vorlage für Social-Media-Beiträge, um eine strukturierte Gliederung für jeden Beitrag zu erstellen. Sie enthält Hinweise für Ihren Aufhänger, die Schlüsselbotschaft, den CTA, Assets und Erinnerungen zum Format, wie die Verwendung von Emojis oder Zeilenumbrüche. Das ist Ihr Cheat-Code, um schneller zu schreiben, ohne an Klarheit einzubüßen.

🧐 Wussten Sie schon? Native Dokumente (auch bekannt als LinkedIn-Karussells) erzielten eine durchschnittliche Interaktionsrate von 6,10 % und sind damit einer der effektivsten Beitragstypen.

4. Verwenden Sie Inhalte mit hoher Performance wieder

Sie müssen nicht jede Woche das Rad neu erfinden. Wenn ein Beitrag Anklang gefunden hat, verwenden Sie die Idee in einem neuen Format, aktualisieren Sie sie mit neuen Erkenntnissen oder passen Sie sie an ein etwas anderes Publikum an.

Ideen wiederverwenden:

Verwandeln Sie einen leistungsstarken Beitrag in ein Karussell

Zitieren Sie einen Ausschnitt und erstellen Sie einen kurzen Textbeitrag dazu

Fassen Sie einen langen Beitrag in einem prägnanten Thread mit "3 Takeaways" zusammen

Erweitern Sie einen beliebten Kommentar zu einem vollständigen Beitrag

Dieser Beitrag ist ein perfektes Beispiel dafür, wie ClickUp ein leistungsstarkes Team-Video in einen umfassenden Markenmoment verwandelt hat. 🎤Von einem Gründungsmitglied wiederverwendet, erreichte es nicht nur die richtige Zielgruppe, sondern wandelte stille Mitleser in Leads um.

Und das ist das wirklich Besondere daran: Es war keine ausgefeilte Anzeige. Sie war authentisch, witzig und unerwartet. Lassen Sie Ihre Mitarbeiter zu Wort kommen. Erwecken Sie Ihre Inhalte zu neuem Leben – in neuen Formaten, mit neuen Kontexten und für neue Ergebnisse.

Wiederverwendung von Inhalten über verschiedene LinkedIn-Konten

Beispiel für einen Anwendungsfall: Ein Personalverantwortlicher, der einen viralen Beitrag mit dem Titel "Was wir von Bewerbern erwarten" gepostet hat, könnte später eine persönlichere Geschichte darüber teilen, wie diese Checkliste ihm geholfen hat, einen unerwarteten Bewerber zu finden.

💡 ClickUp-Feature: Beziehungen zwischen Aufgaben

Aufgabenbeziehungen auf LinkedIn

In ClickUp können Sie verwandte Inhaltsaufgaben mithilfe von Aufgabenbeziehungen miteinander verknüpfen. So behalten Sie den Überblick über wiederverwendete Inhalte, vermeiden doppelten Aufwand und sehen, woher die Ideen für Inhalte stammen. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie mit verschiedenen Formaten oder Kampagnen arbeiten.

📖 Weiterlesen: Entdecken Sie weitere KI-Tools für soziale Medien, um die Ideenfindung zu skalieren.

5. Fördern Sie Unterhaltungen (aber halten Sie sie natürlich)

Der Algorithmus von LinkedIn bevorzugt Interaktion, und Kommentare haben mehr Gewicht als Likes. Das heißt aber nicht, dass Sie am Ende jedes Beitrags einfach "Was denken Sie darüber?" fragen sollten.

Formulieren Sie Ihren Beitrag stattdessen so, dass er auf natürliche Weise zu Beiträgen einlädt:

Teilen Sie Ihre Meinung mit und fragen Sie andere, ob sie ähnliche Erfahrungen gemacht haben

Stellen Sie ein Dilemma vor und fragen Sie, wie andere damit umgehen würden

Teilen Sie einen Erfolg hinter den Kulissen und taggen Sie relevante Mitarbeiter

Nehmen Sie zum Beispiel diesen Kommentarbereich. 👇Eine Fallstudie, ein paar ehrliche Reaktionen, und plötzlich mischen sich alle ein, als würden sie sich beim Mittagessen unterhalten.

Interaktion in den Kommentaren auf LinkedIn

💡 ClickUp-Feature: Kommentare + Threads

Beispiel für einen Anwendungsfall der Genehmigung unter Verwendung der Kommentarfunktion von ClickUp

Sobald Ihr Beitrag in ClickUp geplant ist, nutzen Sie die Kommentarfunktion innerhalb Ihrer Aufgabe oder Ihres Dokuments, um internes Feedback einzuholen. Teammitglieder können alternative CTA-Vorschläge einbringen, Bearbeitungen vornehmen oder mit Emojis reagieren – so beschleunigen Sie Ihren Prozess und verbessern die Qualität Ihres Beitrags, bevor er live geht.

🎉 Fun Fact: Die Hälfte aller LinkedIn-Benutzer ist zwischen 25 und 34 Jahre alt. Passen Sie daher Ihren Ton und die Formate Ihrer Beiträge an, um diese karrierebewusste, content-affine Zielgruppe anzusprechen.

Abschließende Gedanken: Ihr LinkedIn-Kalender, perfekt abgestimmt ✅

Der Aufbau einer LinkedIn-Präsenz muss sich nicht wie ein zweiter Vollzeitjob anfühlen. Mit einem gut durchdachten Kalender für Inhalte geht es weniger um hektisches Arbeiten und mehr um strategisches Storytelling – ganz nach Ihren Vorstellungen.

💖 Sie müssen nicht viral gehen, um Wirkung zu erzielen. Authentizität gewinnt immer.

Ganz gleich, ob Sie Ihre Sichtbarkeit verbessern, Leads gewinnen oder Ihre persönliche Marke stärken möchten – ein gut geplanter Kalender stärkt Ihre gesamte LinkedIn-Strategie. Er sorgt dafür, dass Ihre Inhalte auf Ihre langfristigen Ziele abgestimmt sind.

Sorgt für Konsistenz (auch in stressigen Wochen)

Schaffen Sie Platz für zeitnahe, authentische Beiträge

So messen Sie, was funktioniert – und machen mehr davon

Und das Beste daran? Sie müssen nicht mit verschiedenen Tools, Registerkarten und Vorlagen jonglieren, um dies zu erreichen.

✨ ClickUp, die All-in-One-App für die Arbeit, vereint alles – Strategie, Planung, Zusammenarbeit und KI-gestützte Erstellung von Inhalten – an einem Ort. Vom Brainstorming in Dokumenten über die Planung in der Kalenderansicht bis hin zur Feinabstimmung von Beiträgen mit ClickUp Brain – alles, was Sie brauchen, um auf LinkedIn immer einen Schritt voraus zu sein, finden Sie in Ihrem Workspace.

Sind Sie bereit, Ihre LinkedIn-Aktivitäten zu vereinfachen?

🎯 Starten Sie mit ClickUp und beginnen Sie mit der Planung von Beiträgen, die funktionieren.