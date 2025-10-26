10 Softwareprogramme zur Verwaltung von Mitarbeiterakten im Jahr 2025

Durchsuchen Sie zufällige Ordner, falsch benannte Dateien und mysteriöse Tabellen, nur um ein einziges Onboarding-Dokument zu finden.

Das macht keinen Spaß, oder? Außerdem riskieren Sie, wichtige Mitarbeiterakten zu verlieren und sich in einer kompletten Katastrophe wiederzufinden. Wenn Sie im Personalwesen tätig sind, haben Sie das wahrscheinlich schon einmal erlebt.

Und damit sind Sie nicht allein! Laut einem Bericht von ClickUp verbringt der durchschnittliche Berufstätige täglich mehr als 30 Minuten mit der Suche nach arbeitsbezogenen Informationen. Das sind über 120 verlorene Stunden pro Jahr – Zeit, die Sie für die Erledigung Ihrer eigentlichen Aufgaben hätten nutzen können.

Deshalb ist es an der Zeit, auf eine HR-Software zur Verwaltung von Mitarbeiterakten umzusteigen, die Ihnen das Leben erleichtert.

Ganz gleich, ob Sie ein schnell wachsendes Start-up leiten oder einfach nur Reihenfolge in das Chaos bringen möchten – hier sind 10 Software-tools für die Verwaltung von Mitarbeiterakten, die Sie sich unbedingt ansehen sollten.

Software zur Verwaltung von Mitarbeiterakten auf einen Blick

tool* Am besten geeignet für Wichtigste Features Preise* ClickUp Zentralisierte Dokumentenverwaltung und Aufgabe-Nachverfolgung; Teamgröße: Startups, KMUs, Unternehmen Dokumente für Mitarbeiterprofile, vernetzte Suche, Automatisierungen, Zugriffskontrolle, HR-Vorlagen Free Forever, benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen Bamboo HR Self-Service-Option für Mitarbeiter; Teamgröße: KMU PTO-Nachverfolgung, Onboarding-tools, elektronische Signaturen, vorgefertigte HR-Berichte Benutzerdefinierte Preisgestaltung Rippling Automatisierung von HR-Workflows; Teamgröße: KMUs, Unternehmen Vereinheitlichte Personal-, IT- und Finanzverwaltung, automatisierte Compliance, Gehaltsabrechnung und Gerätemanagement Benutzerdefinierte Preisgestaltung Zoho People Mobilfreundliche Dokumentation; Teamgröße: KMUs, Unternehmen Fallmanagement, anpassbare Workflows, Pulsbefragungen, integriertes LMS Benutzerdefinierte Preisgestaltung Gusto Verwaltung von Gehaltsabrechnungsdokumenten; Teamgröße: Kleine Teams, KMUs Lohnsteueranmeldung, Onboarding, Synchronisierung von Sozialleistungen und benutzerdefinierte Berichte Pläne beginnen bei 49 $/Monat Namely Mitarbeiter und Führungskräfte, die eine Self-Service-Plattform benötigen; Teamgröße: Kleine Teams, KMUs Selbstanmeldung für Sozialleistungen, anpassbare Newsfeeds und Ziel-Nachverfolgung Pläne ab 9 $/Monat pro Benutzer Paycor Gesundheits- und FertigungsunternehmenTeamgröße: Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitern KI-gestützte Personalbeschaffung, Schichtoptimierung und Nachverfolgung der Arbeitskosten Benutzerdefinierte Preisgestaltung ADP Workforce Now HR-Outsourcing; Teamgröße: Unternehmen Benachrichtigungen über abgelaufene Dokumente, maßgeschneiderte Berichte, elektronische Signaturen und Zugriffsberechtigungen Benutzerdefinierte Preisgestaltung SAP SuccessFactors Verwaltung der beruflichen Entwicklung von Mitarbeitern; Teamgröße: Unternehmen Wachstumsportfolio, natürliche Sprachabfragen, automatisiertes Onboarding, Compliance-Überwachung 75,60 $/Monat pro Benutzer DocuWare Einhaltung der HR-Datenkonformität; Teamgröße: Unternehmen Digitale Signaturen mit Sicherheit, Prüfpfade, intelligente Suchfilter und Konformität mit HIPAA/DSGVO Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Worauf sollten Sie bei einer Software zur Verwaltung von Mitarbeiterakten achten?

Nicht jedes Dokumentenmanagementsystem für Mitarbeiter, auf das Sie stoßen, ist das richtige für Sie. Hier ist eine Checkliste für die Auswahl eines tools, das Dokumentenchaos in HR-Zen verwandelt:

Zentraler Speicher: Speichert alle Verträge, Ausweisdokumente und Richtliniendateien – alle Ihre Mitarbeiterdokumente an einem übersichtlichen Ort – und bietet Speichert alle Verträge, Ausweisdokumente und Richtliniendateien – alle Ihre Mitarbeiterdokumente an einem übersichtlichen Ort – und bietet kostenlose HR-Vorlagen für eine einfache Organisation

Detaillierte Filter und Suchoptionen: Bietet umfangreiche Filter (Namen, Tags oder sogar Stichwörter), damit Ihr Team die HR-Dokumentenverwaltungssoftware problemlos nutzen kann

automatisierte Administrator-Aufgaben: *Sie können Regeln für die Benennung von Dateien, die Version und Ablaufbenachrichtigungen einstellen. Mit einer solchen Mitarbeiterverwaltungssoftware verbringt Ihr HR-Team weniger Zeit mit Klicken und mehr Zeit damit, die wirklich wichtigen Aufgaben zu erledigen

echtzeit-Bearbeitung-Aktualisierungen: *Zeigt anhand einer übersichtlichen Version, wer was wann bearbeitet hat. Keine mysteriösen Änderungen oder Momente mehr, in denen man sich fragt: „Wer hat das gelöscht?!“

Reibungslose Integration in bestehende tools: Die Synchronisierung erfolgt mit Ihrem bestehenden HR-System, Ihrer Lohnbuchhaltungssoftware, Ihren Videokonferenz-Tools und Ihrem Cloud-Speicher

sicherheit auf Unternehmen-Niveau*: Bietet End-to-End-Verschlüsselung, Zugriffskontrollen, sichere Dateifreigabe für das Geschäft und Backups zum Schutz Ihrer Dateien. Weniger Compliance-Probleme für die Personalabteilung

Mobile App: Bietet eine mobile Anwendung, mit der Sie unterwegs Dokumente in der Ansicht oder hochladen können. Perfekt für hybride Teams und spontane „Ich brauche das jetzt“-Momente

👀 Wussten Sie schon: Eine Umfrage von Nitro ergab, dass nur 3 % der Wissensarbeiter mit dem Dokumentenmanagementprozess ihres Unternehmens zufrieden sind. Die Mehrheit der Unternehmen hat also Probleme mit ihren Dokumenten-Workflows.

Die 10 besten Softwareprogramme zur Verwaltung von Mitarbeiterakten

Nachdem Sie nun wissen, wie die ideale Software für die Personalverwaltung aussieht, finden Sie hier die zehn besten Optionen.

1. ClickUp (Am besten geeignet für zentralisierte Dokumentenverwaltung und Nachverfolgung von Aufgaben)

Überwachen Sie die Leistung, das Engagement und die Entwicklung Ihrer Mitarbeiter mit ClickUp Projektmanagement für HR-Teams

*clickUp ist der weltweit erste konvergierte KI-Arbeitsbereich und die perfekte Komplettlösung für die Verwaltung von Mitarbeiterakten.

Ob Arbeitsverträge, Einstellungsdokumente oder Leistungsbeurteilungen – mit ClickUp ist alles übersichtlich organisiert und an einem Ort leicht zu finden. Es ist wie Ihr digitaler Aktenschrank, nur ohne lästige Papierschnitte und das Chaos verlorener Dokumente.

ClickUp Brain und Brain MAX

Bringen Sie alle Ihre Anforderungen an die Mitarbeiteraktenverwaltung in einem leistungsstarken, KI-gestützten ClickUp-Workspace mit Brain MAX in ClickUp zusammen. So geht's:

Intelligente Suche: Durchsuchen Sie ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint und ALLE Ihre verbundenen Apps sowie das Internet, um Dateien, Dokumente und Anhänge zu finden

Verwenden Sie Talk to Text , um Fragen zu stellen, zu diktieren und Befehle an Ihre Arbeit per Sprachbefehl zu erteilen – freihändig und überall

Nutzen Sie hochwertige externe KI-Modelle wie ChatGPT, Claude und Gemini mit einer einzigen, kontextbezogenen, unternehmenstauglichen Lösung

*automatisierung: Schlägt Ihnen anhand des Inhalts und der Nutzungsmuster Ordner, Tags oder Kategorien für Ihre Dateien vor, sodass alles übersichtlich organisiert bleibt

Außerdem können Sie ClickUp Brain bitten, Dateien und Dokumente aus Ihrem Arbeitsbereich abzurufen oder, noch besser, diese gemeinsam mit Ihnen zu erstellen und zu beobachten, wie dies in Sekundenschnelle für Sie zu erledigen ist.

Brain ermöglicht es HR-Fachleuten, mit nur einer Eingabe schnell Stellenbeschreibungen, Richtliniendokumente und Mitarbeiterkommunikation zu erstellen. Es sorgt dafür, dass der Inhalt klar, konsistent und auf die Zielgruppe zugeschnitten ist, wodurch wertvolle Zeit beim Verfassen und bei der Bearbeitung gespart wird.

Mit Brain können sich Personalabteilungen mehr auf Menschen und Strategien konzentrieren, während KI die mühsame Arbeit der Erstellung von Inhalt übernimmt.

Verwenden Sie ClickUp Brain, um die Kommunikation zu automatisieren, Routineaufgaben zu verwalten und Dateien sofort abzurufen

ClickUp Chatten und Ordner

Und nicht nur das! Unsere raffinierte Mitarbeiteraktenverwaltung bietet auch ClickUp Chatten, wo Sie und Ihr Team wichtige Personalrichtlinien, die Leistung der Mitarbeiter und alles dazwischen und darüber hinaus besprechen können.

Nachdem Sie nun Ihr Mitarbeiterprofil und andere Entwürfe für Mitarbeiterinformationen fertiggestellt haben, können Sie mit ClickUp Project Hierarchie alles übersichtlich organisieren.

Schaffen Sie mit ClickUp Projekt Hierarchie eine transparente Befehlskette

Beginnen Sie damit, einen Bereich für Ihr HR-Team zu erstellen. In diesem Bereich können Sie ClickUp-Ordner für jede Abteilung einrichten, z. B. Marketing, Technik und Kundensupport. Fügen Sie in jedem Mitarbeiterordner weitere relevante Dokumente wie verschachtelte Seiten oder Unterabschnitte hinzu:

Onboarding

Leistungsbeurteilungen

Zertifizierungen

Aufzeichnungen hinterlassen

Sie können auch Checklisten zu jedem Unterordner hinzufügen. Wenn Sie Ihr Team vergrößern, steigt natürlich auch die Anzahl der Ordner und Unterordner. Dennoch sollte das Auffinden von Dokumenten nicht wie eine Schatzsuche sein, und unsere Software zur Verwaltung von Mitarbeiterdokumenten löst auch dieses Problem.

ClickUp Unternehmen Search

Mit ClickUp Enterprise Search finden Sie mit nur wenigen Klicks jede Datei, jedes Dokument und jede Aufgabe in Ihrem integrierten Tech-Stack.

Mit ClickUp Connected Search können Sie jede gewünschte Mitarbeiterdatei ganz einfach finden

Suchen Sie einen Mitarbeitervertrag? Oder benötigen Sie eine bestimmte Mitarbeiterbewertung? Suchen Sie einfach nach Stichwort, Eigentümer oder anderen relevanten Attributen, und schon haben Sie das gewünschte Dokument vor sich.

Alles, was Sie zu erledigen haben, ist, Ihre vorhandenen HR-tools mit ClickUp zu integrieren, und das verbundene Feature ruft alle gewünschten Informationen ab. Sie müssen also nicht mehr endlose Ordner durchforsten und hoffen, dass Sie nichts übersehen.

Nach all dieser Planung kann eine einzige versäumte HR-Aufgabe all Ihren Aufwand zunichte machen. Mit ClickUp Project Management für HR-Teams behalten Sie jedoch jede Aufgabe im Blick.

Verwalten Sie HR-Aufgaben mit ClickUp Projektmanagement für HR-Teams

Damit können Sie Onboarding-Pläne und andere HR-Strategien in ClickUp-Aufgaben umwandeln. Sie können jede Aufgabe dem richtigen Team zuweisen, Fälligkeitsdaten festlegen und den Fortschritt an einem Ort nachverfolgen.

ClickUp Ambient Agents

Das ist noch nicht alles. ClickUp Agents reagieren auf bestimmte Auslöser und führen Aktionen an einem bestimmten Speicherort aus.

Überlassen Sie die Arbeit einem benutzerdefinierten Autopilot-Agenten – legen Sie die Regeln fest und beobachten Sie, wie er HR-Abfragen wie ein Profi bearbeitet

Anwendungsfall: Der Kanal des HR-Teams wird Beispiel mit neuen Mitarbeitern überflutet, die nach Dokumenten und Dateien fragen. Der People Partner Lead möchte mithilfe von KI einige dieser Dateien ausfindig machen und so seinem Team Zeit sparen Sie erstellen einen benutzerdefinierten Autopilot-Agenten im Kanal und weisen ihn an, die Datei in der Wissensdatenbank freizugeben, auf die er zugreifen kann. Sie legen fest, dass der Autopilot-Agent nur dann antworten soll, wenn die Nachricht des Benutzers ein klares und direktes Beispiel enthält. Sie geben dem Autopilot-Agenten sogar Beispiele für Fragen.

ClickUp Dokumente

Mit ClickUp Dokumente können Sie alle Ihre Mitarbeiterdaten erstellen, speichern und organisieren und relevante Details notieren. Erstellen Sie gemeinsam mit Ihrem Team ganz einfach Mitarbeiterverträge, Personalrichtlinien, Formulare und Onboarding-Schritte.

Erstellen und verwalten Sie individuelle Mitarbeiterprofile und HR-Pläne in ClickUp Dokumenten

Denken Sie daran, dass Ihre Stakeholder die Bearbeitung des Dokuments gleichzeitig vornehmen und mit dem Feature „Kommentare zuweisen” von ClickUp Kommentare für bestimmte Team-Mitglieder hinterlassen können.

Die besten Features von ClickUp

Erstellen Sie mit ClickUp Dokument eine interne Wissensdatenbank , Mitarbeiterprofile, Verträge und vieles mehr

Erstellen Sie ClickUp-Formulare , um Mitarbeiterdaten zu erfassen und Mitarbeiterbefragungen abteilungsübergreifend durchzuführen

Vereinfachen Sie die Verwaltung von Mitarbeiterakten mit den HR-Vorlagen

Richten Sie mit ClickUp Automatisierungen wiederholende Aufgaben für Dinge wie monatliche Check-ins, Verlängerungen von Sozialleistungen und Compliance-Prüfungen ein

Überprüfen Sie den Fortschritt Ihrer HR-Aufgaben mit anpassbaren ClickUp-Dashboards

Limit von ClickUp

Neue Benutzer könnten die umfangreichen HR-Management-Features zunächst etwas überwältigend finden

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.300 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Anne Thomas, Office HR Manager bei Snowville Creamery LLC, sagt:

Mit ClickUp können wir die gesamte Kommunikation zwischen allen Bereichen unseres Unternehmens an einem zentralen Ort veröffentlichen. So ist es einfach und bequem, Benachrichtigungen zu erhalten und Zeitpläne, Routen und Lieferungen für unser Unternehmen zu verwalten.

Mit ClickUp können wir die gesamte Kommunikation zwischen allen Bereichen unseres Unternehmens an einem zentralen Ort veröffentlichen. So ist es einfach und bequem, Benachrichtigungen zu erhalten und Zeitpläne, Routen und Lieferungen für unser Unternehmen zu verwalten.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Beziehungen, um Aufgaben, Dokumente oder sogar ganze Listen miteinander zu verknüpfen! Sie können beispielsweise die Onboarding-Aufgabe eines Mitarbeiters mit seiner Leistungsbeurteilung, der HR-Checkliste und den Schulungsdokumenten verknüpfen, sodass alles kontextuell miteinander verbunden und leicht zu navigieren ist, ohne zwischen verschiedenen Registerkarten hin- und herspringen zu müssen!

2. Bamboo HR (Beste Self-Service-Option für Mitarbeiter)

via Bamboo HR

Die Nachverfolgung von Mitarbeiter-Info, Onboarding-Schritten und Urlaubsanträgen muss keine Vollzeitbeschäftigung sein. Lösungen zur Verwaltung von Mitarbeiterdaten wie BambooHR können Ihnen viel Arbeit ersparen.

Sie sorgt dafür, dass alle Ihre Personalvorgänge, von der Einarbeitung über die Erfassung von Urlaubstagen bis hin zum Leistungsmanagement, an einem Ort organisiert sind und reibungslos ablaufen. Darüber hinaus erleichtern die vorgefertigten HR-Berichte die Nachverfolgung von Mitarbeiterdaten und ermöglichen so Verbesserungen der HR-Prozesse.

Die besten Features von Bamboo HR

Verfolgen Sie Mitarbeiterdaten, Sozialleistungen, Urlaubstage und den beruflichen Werdegang an einem Ort

Nutzen Sie integrierte Onboarding-tools, um neue Mitarbeiter mühelos durch jeden Schritt zu führen

Ermöglichen Sie die Automatisierung von Urlaubsanträgen und Genehmigungen durch Kalenderintegrationen

Aktivieren Sie elektronische Signaturen, um die Dokumentation ohne Drucker und Papier zu optimieren

Limitations von Bamboo HR

Die HR-Dokumentenverwaltungssoftware kann für größere Teams ziemlich teuer werden

Preise für Bamboo HR

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Bamboo HR

G2: 4,4/5 Sterne (über 2.400 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 Sterne (über 3.000 Bewertungen)

📮 ClickUp Insight: Der durchschnittliche Berufstätige verbringt täglich mehr als 30 Minuten mit der Suche nach arbeitsbezogenen Informationen – das sind über 120 Stunden pro Jahr, die durch das Durchsuchen von E-Mails, Slack-Threads und verstreuten Dateien verloren gehen. Ein intelligenter KI-Assistent, der in Ihren Arbeitsbereich integriert ist, kann das ändern. Entdecken Sie ClickUp Brain. Es liefert sofortige Einblicke und Antworten, indem es innerhalb von Sekunden die richtigen Dokumente, Unterhaltungen und Aufgabe anzeigt – so können Sie mit der Suche aufhören und mit der Arbeit beginnen. 💫 Echte Ergebnisse: Teams wie QubicaAMF haben durch die Abschaffung veralteter Wissensmanagementprozesse mit ClickUp mehr als 5 Stunden pro Woche eingespart – das sind über 250 Stunden pro Person und Jahr. Stellen Sie sich vor, was Ihr Team mit einer zusätzlichen Woche Produktivität pro Quartal alles erreichen könnte!

3. Rippling (am besten geeignet für die Automatisierung von HR-Workflows)

via Rippling

Rippling ist eine Plattform für das Personalmanagement, die HR-, IT- und Finanzabläufe in einem einzigen, einheitlichen System vereint. Diese Software zur Dokumentenautomatisierung sorgt nicht nur für Ordnung in den Mitarbeiterdaten, sondern automatisiert auch HR-Compliance-Aufgaben, die Nachverfolgung abrechnungsfähiger Stunden, die Gehaltsabrechnung und Onboarding-Schritte, sodass sich Ihr Team ganz auf strategische Aufgaben konzentrieren kann.

Die besten Features von Rippling

Speichern Sie alle Mitarbeiterdaten, von Titel bis hin zu ausgegebenen Geräten, in einem dynamischen Profil, das automatisch in allen verbundenen Systemen aktualisiert wird

Weisen Sie Unternehmensgeräte aus der Ferne zu, verwalten Sie sie und löschen Sie sogar Daten, um die Sicherheit von Mitarbeiterinformationen und anderer interner Daten zu gewährleisten

Erleichtern Sie Workflows für alles, vom Versenden von Erinnerungen an Vertragsverlängerungen bis hin zur Weiterleitung von Leistungsbeurteilungen an den richtigen Manager.

Bezahlen Sie internationale Mitarbeiter und Auftragnehmer in ihrer Währung, wobei die Einhaltung der Vorschriften gewährleistet ist

Einschränkungen von Rippling

Es fehlen benutzerdefinierte Optionen für die Features

Einige Benutzer berichten von einer komplexen Konfiguration für Workflows und Integrationen sowie von limitierten Integrationen mit Lohnbuchhaltungssystemen von Drittanbietern.

Rippling-Preismodell

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Rippling-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,8/5 Sterne (über 7600 Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 Sterne (über 3800 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Rippling?

In einer G2-Bewertung heißt es:

Was mir an Rippling am besten gefällt, ist, dass es mehrere Systeme – Gehaltsabrechnung, Sozialleistungen, Onboarding, Gerätemanagement – unter einem Dach vereint. Die nahtlose Integration spart eine Menge Zeit und reduziert manuelle Fehler, was für wachsende Teams einen entscheidenden Unterschied macht. Man hat das Gefühl, dass die Plattform tatsächlich mit Blick auf den Endnutzer entwickelt wurde.

Was mir an Rippling am besten gefällt, ist, dass es mehrere Systeme – Gehaltsabrechnung, Sozialleistungen, Onboarding, Gerätemanagement – unter einem Dach vereint. Die nahtlose Integration spart eine Menge Zeit und reduziert manuelle Fehler, was für wachsende Teams einen entscheidenden Unterschied macht. Man hat das Gefühl, dass die Plattform tatsächlich mit Blick auf den Endnutzer entwickelt wurde.

🧠 Wissenswertes: Das Konzept der flexiblen Arbeitszeit wurde von dem deutschen Luft- und Raumfahrtunternehmen Messerschmitt-Bölkow-Blohm entwickelt. Es führte die „Gleitzeit” ein, die den Mitarbeitern die Freiheit gab, ihre Arbeit zu flexiblen Zeiten zu beginnen und zu beenden.

4. Zoho People (am besten geeignet für die mobile Dokumentations- und Verwaltung von Mitarbeiterdaten)

via Zoho People

Erinnern Sie sich, dass wir gesagt haben, dass eine mobile App für Ihre Software zur Verwaltung von Mitarbeiterdokumenten wichtig für die mobile Datenerfassung ist? Zoho People ist dafür die ideale Plattform.

Das HR-System ist hochgradig anpassbar und lässt sich an Ihre dynamischen Anforderungen anpassen. Da es auf Cloud basiert, müssen Sie sich nie wieder Sorgen um den Verlust wichtiger Mitarbeiterdaten machen.

Sie können sie auch für automatisierte Einstellungs- und Onboarding-Workflows verwenden. Darüber hinaus bietet Zoho People einen HR-Helpdesk, über den Ihre Mitarbeiter Tickets erstellen und Probleme lösen können.

Die besten Features von Zoho People

Nutzen Sie das Fallmanagement-Modul, um Mitarbeiter-Abfragen mit Service Level Agreements und Eskalationsregeln zu bearbeiten

Erstellen und implementieren Sie anpassbare HR-Workflows und verwenden Sie Verzeichnis-Vorlagen , um Mitarbeiterdaten einfach zu verwalten

Erstellen Sie Pulse-Befragungen, um Feedback von Mitarbeitern zu sammeln und Trends im Engagement im Laufe der Zeit nachzuvollziehen

Überwachen Sie den Schulungsfortschritt mit einem integrierten LMS, um sicherzustellen, dass Ihr Team kontinuierlich lernt und sich weiterentwickelt

Limit von Zoho People

Die Check-in- und Check-out-Features sind oft fehlerhaft

Einige Benutzer empfinden die Benutzeroberfläche/Benutzererfahrung als unausgereift oder nicht so benutzerfreundlich wie andere HR-Software

Preise für Zoho People

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho People

G2: 4,4/5 Sterne (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 Sterne (über 270 Bewertungen)

📖 Lesen Sie auch: Dateien und Ordner organisieren: Strategien zur Verbesserung Ihres Workflows

5. Gusto (am besten geeignet für die Lohnabrechnung in kleinen Unternehmen)

via Gusto

Vergessen Sie Gehaltsabrechnungen, Papierkram und Panik, denn mit Gusto können Sie all das hinter sich lassen. Diese HR-Plattform vereint Gehaltsabrechnung, Onboarding, Sozialleistungen und Teammanagement in einem benutzerfreundlichen Bereich.

Haben Sie Remote-Teams, die aus verschiedenen US-Bundesstaaten arbeiten? Registrieren Sie sich ganz einfach direkt bei Gusto für Lohnsteuern in allen 50 Bundesstaaten, um die Lohnabrechnung zu optimieren. Darüber hinaus lässt sich die Software in gängige Leistungsmanagement-Software integrieren, sodass Sie die Leistung und das Engagement Ihrer Mitarbeiter an einem Ort nachverfolgen und messen können.

Die besten Features von Gusto

Integrieren Sie neue Mitarbeiter mit digitalen Angebotsschreiben, elektronischen Signaturen und vorgefertigten Checklisten

Führen Sie eine Synchronisierung der Gehaltsabrechnung mit Sozialleistungen und Zeiterfassung durch, damit alles automatisch abläuft

Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte für die Personalplanung, Vergütungsanalysen und vieles mehr

Bieten Sie Ihren Mitarbeitern ein Self-Service-Portal, über das sie jederzeit eine Ansicht ihrer Profile, Gehaltsabrechnungen, Sozialleistungen und Steuerunterlagen erhalten

Limit-Einschränkungen von Gusto

Als Anfänger werden Sie etwas Zeit benötigen, um sich mit allen Features vertraut zu machen

Eingeschränkte Skalierbarkeit und Berichterstellung-Funktionen

Preise von Gusto

Einfach: 49 $/Monat + 6 $/Monat pro Person

Plus: 80 $/Monat + 12 $/Monat pro Person

Premium: 180 $/Monat + 22 $/Monat pro Person

Bewertungen und Rezensionen zu Gusto

G2: 4,5/5 Sterne (über 2300 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 Sterne (über 4000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Gusto?

Ein G2-Rezensent sagt

Ich benutze Gusto nun schon seit einigen Jahren. Es ist sehr benutzerfreundlich, einfach in der Einstellung und läuft reibungslos, ohne dass ich monatlich etwas zu erledigen habe. Ich finde es auch toll, dass sie immer auf dem neuesten Stand sind, was Steueränderungen und Vorschriften angeht – sie halten mich auf dem Laufenden, sagen mir, was ich zu erledigen habe, und kümmern sich auf Wunsch darum.

Ich benutze Gusto nun schon seit einigen Jahren. Es ist sehr benutzerfreundlich, einfach in der Einstellung und läuft reibungslos, ohne dass ich monatlich etwas zu erledigen habe. Ich finde es auch toll, dass sie immer auf dem neuesten Stand sind, was Steueränderungen und Vorschriften angeht – sie halten mich auf dem Laufenden, sagen mir, was ich zu erledigen habe, und kümmern sich auf Wunsch darum.

6. Namely (am besten geeignet für die Implementierung einer Self-Service-Plattform für Mitarbeiter und Führungskräfte)

via Namely

Namely bietet ein Self-Service-Portal für Mitarbeiter und Führungskräfte, das alles – von Gehaltsabrechnungen über Sozialleistungen bis hin zu Urlaubsanträgen – an einem Ort zusammenfasst, sodass sie nicht mehr auf Dutzenden von Plattformen nach Info suchen müssen. Und glauben Sie uns, das ist wichtig.

Laut Harvard Business Review geben 27 % der Mitarbeiter an, dass sie sich mit Informationen überlastet fühlen, sodass sie gar nicht erst versuchen, den Überblick zu behalten.

Diese Mitarbeiterdatenbank-Software schafft Ordnung und bietet Ihrem Team einen übersichtlichen, zentralen Ort, um auf dem Laufenden zu bleiben. Sie können sie verwenden, um staatliche und bundesstaatliche W-4-Formulare zu versenden, unterschreiben zu lassen und die Einhaltung von Steuervorschriften sowie die Steuererklärung zu optimieren.

Außerdem verfügt sie über einen in Ihren Slack-Kanal integrierten Newsfeed, über den Sie wichtige Ankündigungen freigeben, Erfolge feiern, Arbeitsjubiläen, Geburtstage und vieles mehr feiern können.

Die besten Features von Namely

Geben Sie Ihren Mitarbeitern die Kontrolle über Profilverwaltungstools, damit sie ihre persönlichen Daten und Steuer Info selbst aktualisieren können, ohne Formulare an die Personalabteilung senden zu müssen.

Ermöglichen Sie die Selbstanmeldung für Sozialleistungen während der offenen Anmeldefrist oder bei Lebensereignissen, um den Prozess reibungsloser und transparenter zu gestalten.

Nutzen Sie anpassbare Newsfeeds, um Updates und Ankündigungen an einem Ort zu freigeben, der für alle leicht zu finden ist.

Verfolgen Sie Ziele und Leistungen mit integrierten Bewertungs-Vorlagen und Feedback-tools, die Mitarbeiter und Führungskräfte unabhängig voneinander nutzen können.

Namely-Einschränkungen

Der Kundensupport ist langsam.

Einige Benutzer haben Probleme mit der Benutzeroberfläche der Software gemeldet, darunter Schwierigkeiten bei der Aktualisierung von Informationen, Störungen und Probleme beim Zugriff auf bestimmte Features wie Gehaltsabrechnungen.

Namely-Preise

Namely Now: Ab 9 $/Monat pro Benutzer

Namely Plus, Plus People und Complete: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen von Namely

G2: 3,9/5 Sterne (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 Sterne (über 400 Bewertungen)

👀 Wussten Sie schon: Ein einziger Mitarbeiter kann jährlich 10.000 Blatt Papier verbrauchen, was etwa 80 Dollar kostet. Wenn Sie das für Ihre gesamte Belegschaft ausrechnen, erscheint dann die Umstellung auf ein Dokumentenmanagementsystem nicht als die klügste Entscheidung?

7. Paycor (am besten geeignet für Unternehmen im Gesundheitswesen und in der Fertigungsindustrie)

via Paycor

Paycor bietet ein integriertes Dokumentenmanagementsystem für Mitarbeiter für das Gesundheitswesen, die Fertigungsindustrie und den Dienstleistungssektor. Zusätzlich zum Dokumentenmanagementsystem bietet es ein KI-gestütztes Rekrutierungstool, mit dem geeignete Kandidaten aus einem umfangreichen Talentpool ausgewählt werden können.

Sie können Ihre Outreach-Kampagnen durch Automatisierung optimieren, auf Bewerber-Scorecards zugreifen und Onboarding-Workflows vereinfachen. Dieses Tool erleichtert auch die Erfassung abrechnungsfähiger Stunden und die Arbeitsplanung, sodass alle Ihre Mitarbeiter eine faire Workload und pünktliche Zahlung erhalten.

Die besten Features von Paycor

Finden und stellen Sie die richtigen Talente ein und organisieren Sie alle Informationen direkt auf der Plattform.

Erfassen und verfolgen Sie die Arbeitszeit Ihrer Mitarbeiter mit KI-gestützten tools.

Optimieren Sie die Schichten Ihrer Mitarbeiter unter Berücksichtigung Ihrer geschäftlichen Anforderungen und der Verfügbarkeit Ihrer Mitarbeiter, mit der Möglichkeit, Schichten in Echtzeit zu tauschen.

Verfolgen Sie die Arbeitskosten in Echtzeit mit Budgetwarnungen für Überstunden und behalten Sie so den Überblick über Ihre Personalkosten.

Paycor-Limitations

Fehlende erweiterte Features und Funktionen, was die Nutzbarkeit für komplexe HR-Prozesse einschränken könnte

Benutzer sagen, dass der Kundensupport nicht reagiert.

Preise von Paycor

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Paycor

G2: 3,9/5 Sterne (über 1000 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 Sterne (über 2900 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Paycor?

In einer Bewertung auf Capterra heißt es:

Meine Erfahrungen sind positiv. Ich arbeite seit 10 Jahren mit Paycor in Form von Arbeit zusammen und bin mit allem, was sie zu bieten haben, sehr zufrieden.

Meine Erfahrungen sind positiv. Ich arbeite seit 10 Jahren mit Paycor in Form von Arbeit zusammen und bin mit allem, was sie zu bieten haben, sehr zufrieden.

📖 Lesen Sie auch: Ein Leitfaden zum digitalen Entrümpeln für einen produktiven Workspace

8. ADP Workforce Now (am besten geeignet für HR-Outsourcing)

via ADP Workforce Now

Hat Ihr kleines HR-Team Schwierigkeiten mit der Verwaltung von Onboarding- und Managementaufgaben für Mitarbeiter? Nutzen Sie ADP Workforce Now. Diese Dokumentenverwaltungssoftware organisiert alle Ihre Mitarbeiterinformationen und bietet Ihnen die Unterstützung von erfahrenen HR-Experten, die Ihnen bei der Bewältigung Ihres Personalstaus helfen.

Wenn Sie mehr als 1000 Mitarbeiter haben, bietet Ihnen ADP Workforce Now sogar eine integrierte HCM- und Gehaltsabrechnungslösung, die für Ihr Unternehmen benutzerdefiniert ist.

Die besten Features von ADP Workforce Now

Legen Sie Ablaufdaten für Dokumente fest und erhalten Sie automatische Benachrichtigungen, um die Einhaltung von Vorschriften und zeitnahe Aktualisierungen sicherzustellen

Erstellen Sie maßgeschneiderte Berichte und Prüfpfade zur Nachverfolgung des Zugangs zu Dokumenten und der Änderungen, um so für Transparenz zu sorgen

Optimieren Sie die Unterzeichnung von Dokumenten mit sicheren, integrierten elektronischen Signaturen für schnellere Workflows

Kontrollieren und sichern Sie Zugriffsberechtigungen basierend auf Benutzer-Rollen und stellen Sie sicher, dass sensible Mitarbeiterdaten nur für autorisiertes Personal zugänglich sind

Limitations von ADP Workforce Now

Die Berichterstellung-Feature ist recht kompliziert

Die Integration mit tools von Drittanbietern kann ebenfalls zu Problemen führen

Preise für ADP Workforce Now

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu ADP Workforce Now

G2: 4,1/5 Sterne (über 3500 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 Sterne (über 7000 Bewertungen)

9. SAP SuccessFactors (am besten geeignet für die Verwaltung der beruflichen Entwicklung Ihrer Mitarbeiter)

via SAP SuccessFactors

63 % der Menschen verlassen ihren Arbeitsplatz aufgrund unzureichender oder minderwertiger Rückmeldungen. Warum? Weil sie dadurch über ihren Fortschritt im Unklaren bleiben und keine umsetzbaren Verbesserungen vornehmen können.

Verhindern Sie dies mit SAP SuccessFactors, einer HR-Dokumentenmanagement-Software mit einem Growth Portfolio Feature. Diese Software sorgt nicht nur für die Sicherheit und Organisation Ihrer Mitarbeiterdaten, sondern ermöglicht Ihren Mitarbeitern auch, ihre Leistung zu analysieren und gezielte Vorschläge umzusetzen.

Die besten Features von SAP SuccessFactors

Rufen Sie Mitarbeiterprofilinformationen und HR-Richtliniendokumente mithilfe von Abfragen in natürlicher Sprache ab

Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern, über eine Unterhaltung-Benutzeroberfläche Urlaubsanträge zu stellen und Informationen zu Personalrichtlinien abzurufen, um so die Mitarbeitererfahrung zu verbessern

Stellen Sie neuen Mitarbeitern automatisierte, personalisierte Onboarding-Aufgaben und Checklisten zur Verfügung, um eine reibungslose Integration in die Unternehmenskultur zu gewährleisten

Überwachen und kennzeichnen Sie potenzielle Compliance-Probleme in Echtzeit

Einschränkungen von SAP SuccessFactors

Das Laden dieser HR-Dokumentenverwaltungssoftware dauert länger als bei alternativen Produkten

Preise für SAP SuccessFactors

SAP SuccessFactors Employee Central (Core HR): 75,60 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu SAP SuccessFactors

G2: 3,9/5 Sterne (über 670 Bewertungen)

Capterra: 4,0/5 Sterne (über 280 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über SAP SuccessFactors?

In einer G2-Bewertung heißt es:

Was mir an SAP SuccessFactors am besten gefällt, ist, dass es alle HR-Aufgaben in einem benutzerfreundlichen System zusammenfasst. Es eignet sich hervorragend für Unternehmen jeder Größe, hilft mit leistungsstarken Berichten, Mitarbeiterdaten zu verstehen, und arbeitet gut in verschiedenen Ländern und Sprachen. Ich kann Vorstellungsgespräche planen, Angebote veröffentlichen, die Einarbeitung verwalten und vieles mehr. Es ist ein Tool für alles.

Was mir an SAP SuccessFactors am besten gefällt, ist, dass es alle HR-Aufgaben in einem benutzerfreundlichen System zusammenfasst. Es eignet sich hervorragend für Unternehmen jeder Größe, hilft mit leistungsstarken Berichten, Mitarbeiterdaten zu verstehen, und funktioniert gut in verschiedenen Ländern und Sprachen. Ich kann Vorstellungsgespräche planen, Angebote veröffentlichen, die Einarbeitung verwalten und vieles mehr. Es ist ein Tool für alles.

🧠 Wissenswertes: Westinghouse Electric & Manufacturing Company produzierte den ersten Unternehmensschulungsfilm, in dem Mitarbeitern die richtigen Sicherheitsvorkehrungen und Arbeitstechniken vermittelt wurden. Man kann davon ausgehen, dass sie bereits vor der Einführung von PowerPoint erkannt hatten, wie wichtig es ist, Mitarbeitern zu zeigen, wie sie sicher bei der Arbeit sein können!

10. DocuWare (am besten geeignet für die Einhaltung von Vorschriften zur Personalverwaltung)

via DocuWare

Die Einhaltung von HR-Vorschriften ist insbesondere bei einem globalen Team eine große Herausforderung. Ein einziger Fehler kann Sie in ein unklares rechtliches Problem bringen.

Mit Sicherheit und Compliance-Feature Flags auf Unternehmensebene ist DocuWare Ihr idealer Begleiter für die sichere Erfassung und Speicherung von Mitarbeiterinformationen. Es archiviert alle Dateitypen sicher in einem zentralisierten System und sorgt dafür, dass Ihre Personalverwaltung den Vorschriften von HIPAA, DSGVO und anderen Bestimmungen entspricht.

Mit hochspezifischen Benutzerrechten, soliden Workflows und manipulationssicheren Einträgen sind Sie vor Datenverlust, Verwechslungen und fragwürdiger Bearbeitung geschützt.

Die besten Features von DocuWare

Ermöglichen Sie die digitale Signatur von Dokumenten mit Sicherheit, optimieren Sie Workflows und reduzieren Sie Papierdokumente

Erstellen Sie maßgeschneiderte Berichte und Prüfpfade, um die Bearbeitungen von Dokumenten zu überwachen und den Zugriff zu kontrollieren

Erstellen Sie Gehaltsabrechnungen in jeder beliebigen Lohnabrechnungsplattform und speichern Sie diese automatisch in den digitalen Personalakten der Mitarbeiter

Finden Sie Mitarbeiterinformationen schnell mithilfe intelligenter Suchfilter wie Name, Abteilung, Dokumenttyp oder Status

Limitations von DocuWare

Das DocuWare-System selbst unterliegt zwar keinen inhärenten Größen-Limit, doch bei sehr großen Dokumenten kann die Upload-Geschwindigkeit eine Rolle spielen.

Preise für DocuWare

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu DocuWare

G2: 4,4/5 Sterne (über 240 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 Sterne (über 100 Bewertungen)

Vereinfachen und sichern Sie die Verwaltung von Mitarbeiterdokumenten mit ClickUp

Von sicherem Speicher und leistungsstarken Suchfunktionen bis hin zu automatisierten Workflows und mobilem Zugriff – die von uns vorgestellten Tools sorgen für eine effiziente Organisation Ihrer HR-Prozesse. Ganz gleich, ob Sie ein schlankes Start-up betreiben oder ein schnell wachsendes Unternehmen skalieren, hier ist für jedes Team etwas dabei.

Sie möchten alles auf einer Plattform? Entscheiden Sie sich für ClickUp. Nutzen Sie es als digitalen Aktenschrank und Dokumenten-Hub. Erhalten Sie Echtzeit-Updates, damit Sie nie wieder eine HR-Aufgabe verpassen.

Darüber hinaus sorgt die vernetzte Suchfunktion dafür, dass Sie sich nicht bei der Suche nach einem Mitarbeiterdokument verirren.

Worauf warten Sie noch? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an, um die Verwaltung von Mitarbeiterdokumenten zu vereinfachen und zu automatisieren.