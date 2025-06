Niyati – So erstellen Sie einen Marketingkalender (Beispiele + Vorlagen)

Sie stehen kurz vor einer wichtigen Produkteinführung, und alles gerät in Verzug. Der Blogbeitrag muss überarbeitet werden, die Social-Media-Aktivitäten befinden sich noch in der Planungsphase, und die E-Mail-Kampagne ist in der Rechtsabteilung hängen geblieben. Zu allem Überfluss stellen Sie fest, dass Ihre Kampagne mit einem wichtigen Ereignis in Ihrer Branche kollidiert, das Sie nicht eingeplant hatten.

Termine rücken näher, niemand weiß, wer was zu erledigen hat, und während Sie hektisch versuchen, alles unter einen Hut zu bringen, bricht Panik aus.

Das Fehlen eines klaren Plans führt zu Verwirrung, Zeitverschwendung und Frustration. Hier kommt ein Marketingkalender ins Spiel. Er bietet Ihnen einen zentralen Ort, an dem Sie alle Details organisieren, planen und aufeinander abstimmen können, sodass Sie Ihre Kampagne klar und kontrolliert umsetzen können.

Erfahren Sie, wie Sie einen Marketingkalender erstellen, mit dem das überwältigende Gefühl "Ich habe etwas vergessen" der Vergangenheit angehört.

Was ist ein Marketingkalender?

Ein Marketingkalender ist ein Marketing-Tool für die Planung, Terminierung und Nachverfolgung Ihrer Marketinginitiativen. Er hilft Ihnen dabei, alles von Blogbeiträgen über Social-Media-Updates und E-Mail-Kampagnen bis hin zu Produkteinführungen zu überwachen, aufgeschlüsselt nach Monat, Quartal oder Jahr.

Indem Sie alles organisieren, stellen Sie sicher, dass Sie nie "aus dem Zeitplan" geraten und Ihre Ziele problemlos erreichen können

Planen, terminieren und führen Sie Marketingaktivitäten termingerecht mit einem Marketingkalender durch

⚠️ Unterschätzter Tipp: Überladen Sie Ihren Kalender nicht. Nur weil noch Platz frei ist, müssen Sie ihn nicht unbedingt füllen. Einige der erfolgreichsten Kampagnen waren das Ergebnis von Fokus und nicht von Volumen. Bauen Sie bewusst "Atempausen" ein, um Spontaneität und reaktive Inhalte zu ermöglichen.

Warum brauchen Sie einen Marketingkalender?

Großartiges Marketing entsteht nicht zufällig. Hier erfahren Sie, warum ein Kalender den Unterschied ausmacht:

Den Überblick behalten und vorausschauend planen: Ein Kalender hilft Ihnen dabei, Kampagnen und Inhalte im Voraus zu planen, um Überschneidungen und Lücken frühzeitig zu erkennen. Keine Überraschungen in letzter Minute mehr, wie doppelt versendete E-Mails oder verpasste wichtige Ereignisse der Branche

Konsistenz = besseres Branding: Durch vorausschauende Planung können Sie Ihre Social-Media-Beiträge, Blogs und E-Mails auf dieselben Themen und Ziele abstimmen. Außerdem bleibt Ihre Markenbotschaft klar und konsistent

Verfolgen Sie, was funktioniert (und was nicht): Ein Kalender erstellt ein Protokoll Ihrer Marketingaktivitäten. So können Sie die Leistung Ihrer Kampagnen im Laufe der Zeit analysieren. Sie können beispielsweise zurückblicken und sehen, wann Sie bestimmte Aktionen durchgeführt haben, und diese mit den Ergebnissen in Verbindung bringen

Verpassen Sie keine Fristen: Bei so vielen Beteiligten – Autoren, Designern, Produktteams, Partnern – sorgt ein Kalender für die Abstimmung aller Beteiligten. Er verfolgt Fristen, zeigt, wer verantwortlich ist, und hilft dem gesamten Team, immer einen Schritt voraus zu sein

📚 Weiterlesen: So erstellen Sie einen erfolgreichen Marketing-Fahrplan

Schlüssel-Features eines Marketing-Kalenders

Ein integrierter Marketingkalender geht über die Nachverfolgung von Terminen und Fristen hinaus.

Das sind die Must-haves:

*flexibilität bei Änderungen: Ihr Marketingkalender sollte leicht zu aktualisieren sein. Im Idealfall sollten Sie Aufgaben per Drag & Drop verschieben können und die damit verbundenen Termine automatisch angepasst werden

Zusammenarbeit und Zugänglichkeit: Ein Marketingkampagnenkalender sollte ein gemeinsames Echtzeit-Tool sein, auf das das gesamte Team zugreifen kann. Cloud-basierte Tools eignen sich hierfür am besten, da Sie damit Aufgaben zuweisen, Kommentare oder Anhänge hinzufügen und Berechtigungen festlegen können

Unterstützt verschiedene Inhalte/Kanäle: Ihr Kalender sollte alle Inhaltstypen mit unterschiedlichen Eigentümern und Workflows unterstützen. Außerdem sollten Sie Tags verwenden können, um nach Kanälen zu filtern und Dateien oder Links anzuhängen, z. B. ein Google Doc für einen Blog-Entwurf

Mehrere Ansichten: Manchmal müssen Sie die aktuelle Woche vergrößern. In anderen Fällen benötigen Sie einen Überblick über das gesamte Quartal. Die besten Kalender ermöglichen Ihnen das Wechseln zwischen verschiedenen Ansichten, ohne Daten zu duplizieren

Klare Eigentümerschaft und Status: Jedes Element in Ihrem Kalender sollte zeigen, wer dafür verantwortlich ist und in welcher Phase es sich befindet. So wird Ihr Kalender von einem einfachen Zeitplan zu einem Echtzeit-Workflow-Tracker, der nicht nur wann, sondern auch wie Dinge vorankommen

📚 Weiterlesen: Kreative Strategien für das Markenmanagement

Arten von Marketingkalendern

Sie benötigen wahrscheinlich mehrere Marketingkalender für unterschiedliche Ziele. Hier finden Sie eine Übersicht über die wichtigsten Arten:

1. Redaktioneller Kalender

Mit einem redaktionellen Kalender können Sie planen und nachverfolgen, welche Langform-Inhalte Sie erstellen, wann sie veröffentlicht werden und wer für die einzelnen Inhalte verantwortlich ist. Er ist ein bevorzugtes Tool für Content-Marketing-Teams und unverzichtbar für die Umsetzung einer soliden Content-Strategie.

Was ein redaktioneller Kalender in der Regel enthält:

Thema/Titel des Inhalts (z. B. "10 SEO-Tipps für Blogger")

Art des Inhalts (Blogbeitrag, Reel, Newsletter usw.)

Veröffentlichungsdatum

Verfasser/Verantwortlicher

Status (Idee/In Bearbeitung/Geplant/Veröffentlicht)

Schlüsselwörter oder Hashtags

Kanäle (Veröffentlichungsplattform: Instagram, Substack, Website usw.)

Planen, verfolgen und organisieren Sie Ihre Marketinginhalte mit einem redaktionellen Kalender

2. Kalender für Social-Media-Marketing

Ein Kalender für Social-Media-Inhalte ist unverzichtbar, wenn Sie auf mehreren Kanälen aktiv sind.

Sie zeigt genau, was wann und wo live geht, z. B. ein Instagram-Karussell am Monday, ein TikTok-Video am Mittwoch und ein LinkedIn-Beitrag am Donnerstag. Außerdem enthält sie wichtige Details wie Beitragstexte, Design-Assets, Hashtags und plattformspezifische Anpassungen – alles an einem Ort.

Planen und verwalten Sie Beiträge plattformübergreifend mit einem Social-Media-Marketingkalender

3. Kalender für das Ereignis-Marketing

Ein Ereignis-Marketingkalender enthält eine Karte der bevorstehenden Ereignisse, deren Zeiten und die Aktionen, die vor, während und nach diesen Ereignissen stattfinden müssen.

Einige gängige Besonderheiten sind:

Name und Datum des Ereignisses (z. B. "Sommer-Produkteinführung: 10. Juli")

Art des Ereignisses (Webinar, Konferenz, Workshop, Produkteinführung, Verkauf usw.)

Marketingkanäle (Instagram, LinkedIn, E-Mail, Facebook-Anzeigen usw.)

Werbeinhalte (welche Beiträge, E-Mails oder Anzeigen Sie schalten werden)

Zeitleiste (wann Teaser-Beiträge starten, Einladungen versenden, Countdowns posten usw.)

Rollen im Team (wer entwirft, schreibt, plant, schaltet die Inhalte live usw.)

Planen und koordinieren Sie Aktionen für Ereignisse mit einem Kalender für das Ereignis-Marketing

4. Produktvorstellungskalender

Ein Produktlaunch-Kalender ist ein Schritt-für-Schritt-Plan, der festlegt, was vor, während und nach der Einführung eines neuen Produkts zu tun ist. Er ist in drei Phasen unterteilt:

Vor der Markteinführung: Planen Sie Inhalte, gestalten Sie die Produktseite, bereiten Sie E-Mails vor und planen Sie Teaser-Beiträge

Einführung: Verfolgen Sie, wann das Produkt auf den Markt kommt, planen Sie E-Mails und Social-Media-Beiträge, starten Sie Werbekampagnen und weisen Sie Verantwortliche für die Überwachung von Fragen und Feedback zu

Nach der Markteinführung: Geben Sie Bewertungen weiter, veröffentlichen Sie Erfahrungsberichte, versenden Sie Dankes-E-Mails, bieten Sie Support an und verfolgen Sie Leistungsmetriken wie Umsatz und Traffic

Jede Aufgabe ist mit einem bestimmten Datum, einer Plattform (z. B. Instagram oder E-Mail) und einem Teammitglied verknüpft. So bleibt Ihre Markteinführung im Zeitplan und ist einfach zu verwalten.

Planen Sie mühelos jede Phase der Produkteinführung mit einem Produktkalender

Erstellen Sie Ihren Marketing-Kalender

Erstellen Sie jetzt einen Marketingkalender, der Sie auf Erfolgskurs bringt.

1. Klare Marketingziele festlegen

Haben Sie schon einmal wochenlang an einer Kampagne gearbeitet und sich dann gefragt: "Moment mal, was wollten wir eigentlich erreichen?" Das passiert, wenn Ihre Marketingziele nicht von Anfang an klar definiert sind. So planen Sie clever:

Setzen Sie sich konkrete und messbare Einzelziele statt vager Ziele. So wissen Sie genau, was Sie planen müssen – wöchentliche LinkedIn-Anzeigen, zielgerichtete Inhalte und regelmäßige Leistungsüberprüfungen

Beispiel: ❌ Unser Publikum vergrößern ✅ Gewinnen Sie in 60 Tagen 500 neue qualifizierte Leads über LinkedIn-Anzeigen, da LinkedIn-Leads 40 % schneller konvertieren

Verwenden Sie den Test "Was würden wir zuerst streichen?". Fragen Sie Ihr Team: Wenn wir morgen 90 % unseres Marketingaufwands einsparen müssten, welches Ziel würden wir beibehalten? So lässt sich auf einfache Weise herausfinden, was derzeit am wichtigsten ist

2. Wählen Sie die richtigen Marketingkanäle und Inhaltstypen aus

Wählen Sie die Plattformen, die Ihre Zielgruppe nutzt. Für B2B eignen sich LinkedIn oder Webinare in der Regel gut. Für ein jüngeres Publikum sind Instagram oder TikTok möglicherweise effektiver.

Passen Sie anschließend die Formate der Inhalte an die Präferenzen Ihrer Zielgruppe an:

Vielbeschäftigte Fachleute: Kurze LinkedIn-Beiträge oder schnell zu lesende Newsletter

Hobbyisten oder visuell orientierte Zielgruppen: Reels, Infografiken oder How-to-Blogs

So können Sie Inhalte pro Kanal einfacher planen, Aufgaben zuweisen und nachverfolgen, was funktioniert.

🧠 Fun Fact: Facebook, Instagram und TikTok sind die Kanäle, in die die meisten B2B- und B2C-Vermarkter am meisten investieren wollen. Reddit, Discord und Threads entwickeln sich ebenfalls zu beliebten Kanälen, die von 10 % der Marketing-Teams genutzt werden.

3. Beziehen Sie Ihre Schlüsselakteure mit ein

Erstellen Sie den Kalender nicht im Alleingang. Ihr Team kennt seine Workload am besten. Wenn Sie es außen vor lassen, riskieren Sie Verzögerungen, Terminüberschreitungen und Verwirrung.

Erstellen Sie eine Karte, wer in welcher Phase beteiligt ist und wofür er verantwortlich ist:

Phase Wer ist beteiligt? Was haben sie zu erledigen? Ideenfindung Vertriebs-, Produkt- und Kundenerfolgsteams Geben Sie Kundenfragen, Feedback und häufige Probleme frei, um Ideen für Inhalte in Form zu bringen Umsetzung Autoren, Designer, Video-Editoren und Channel-Manager Sie benötigen klare Aufgaben und Fristen für die Erstellung und Veröffentlichung von Inhalten? Genehmigung Marketingmanager, Rechtsabteilung und Compliance-Team Überprüfen Sie Inhalte auf Richtigkeit, rechtliche Probleme und Markenstandards

4. Legen Sie die Länge Ihres Kalenders fest

Wie weit im Voraus sollten Sie planen? Das hängt von Ihrem Workflow und davon ab, wie schnell sich Ihre Branche verändert.

Jährlich: Planen Sie wichtige Kampagnen, Produkteinführungen und saisonale Ereignisse. Hilft bei der Gesamtplanung, erfordert jedoch Flexibilität

Vierteljährlich: Eine fokussierte Zeitleiste, die Struktur schafft, ohne zu starr zu sein

Monatlich: Gut geeignet für schnelllebige Branchen, damit Sie flexibel bleiben und sich schnell anpassen können

Wöchentlich: Am besten für detaillierte Planungen geeignet. Verwenden Sie diesen Plan für tägliche Inhalte, E-Mails und Social-Media-Beiträge

Nichts bringt einen Plan für ein Marketingprojekt schneller durcheinander als ein verpasster Starttermin. Legen Sie daher alle wichtigen Termine fest, von denen Ihr Marketing abhängt. So erhält Ihr Kalender eine klare Struktur und Sie können Inhalte und Aufgaben im Voraus planen.

Verfolgen Sie drei Arten von Terminen:

Extern: Feiertage, Branchenereignisse, Aktionstage, saisonale Spitzenzeiten

Intern: Produkteinführungen, Webinare, Verkaufskampagnen, geplante Inhalte

Zeitleisten für Kampagnen: Ein klares Startdatum oder ein klarer Zeitbereich für jede Kampagne

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie ein Master-Dokument mit dem Titel "Marketingtermine und Ereignisse" in einem Dokumentenmanagement-Tool wie ClickUp Docs, um Folgendes zu speichern: Links zu verwandten Aufgaben, Listen oder Ordnern in ClickUp Eine Masterliste mit wichtigen Terminen (Feiertage, Ereignisse, Produkteinführungen) Eine Aufschlüsselung der geplanten Ergebnisse, die mit jedem Datum verknüpft sind

5. Erstellen Sie Ihren Marketingkalender mit ClickUp

Sobald Sie Ihre Ziele, Schlüsseltermine, Teams und Zeitleisten festgelegt haben, können Sie Ihren Kalender erstellen.

Sie könnten eine Tabellenkalkulation verwenden. Diese eignet sich jedoch nicht für die Zuweisung von Aufgaben, Echtzeit-Updates oder die Zusammenarbeit im Team. Sie benötigen eine Marketing-Kalender-Software, die für die Zusammenarbeit im Team entwickelt wurde und Ihre Mitarbeiter nicht in Zellen und Spalten einengt.

Hier kommt die Marketing-Projektmanagement-Software von ClickUp ins Spiel.

Mit der Marketing-Projektmanagement-Plattform von ClickUp können Sie Projekte von Anfang bis Ende zusammenstellen, koordinieren und optimieren

Dieser umfassende Workspace bietet Ihnen folgende Vorteile:

Erstellen Sie Kalender für Inhalte, Kampagnen, Produkteinführungen und Ereignisse

Weisen Sie umsetzbare Aufgaben mit Fristen, Eigentümern und Status zu

Verfolgen Sie Fortschritte, Feedback und Genehmigungen in Echtzeit

Das Beste daran? Sie erhalten den KI-gestützten ClickUp-Kalender, der Ihnen einen Echtzeit-Überblick über bereits geplante, in Bearbeitung befindliche und anstehende Aufgaben bietet.

So erstellen Sie Ihren Marketingkalender mit ClickUp:

1. Erstellen Sie den Space, den Ordner oder die Liste, in dem/der Sie den Kalender erstellen möchten, oder wechseln Sie dorthin. Klicken Sie dann oben auf der Seite auf die Schaltfläche + Ansicht

Benutzerdefinierte Ansichten in ClickUp

2. Wählen Sie Kalender aus dem ausklappbaren Menü

Kalender-Ansicht auswählen

3. Geben Sie nach dem Öffnen einen Namen für Ihren Kalender ein

Geben Sie Ihrem Kalender einen Namen

4. Jetzt können Sie mit der benutzerdefinierten Anpassung beginnen.

📅 Wesentliche Bestandteile Ihres Kalenders: Aufgabennamen: Klare, umsetzbare Titel Fälligkeitsdaten: Spezifische Fristen für jede Aufgabe Mitarbeiter: Verantwortliche Mitglieder des Teams Aufgabenstatus: Fortschrittsberichte (z. B. In Bearbeitung, Fertiggestellt) Priorität: Hoch, Mittel, Niedrig *zeitschätzungen: Voraussichtliche Dauer der Aufgaben Kategorien/Tags: Nach Typ/Kanal organisieren Links/Assets: Fügen Sie relevante Dateien oder URLs an Name der Kampagne/des Projekts: Aufgaben nach Initiative gruppieren

Standardmäßig wird im ClickUp-Kalender der aktuelle Monat angezeigt. Wenn Sie jedoch eine andere Ansicht wünschen, klicken Sie einfach oben links auf "Zeitraum" und wählen Sie zwischen Tag, 4 Tage, Woche und Monat.

Anpassen der Zeitleistenoptionen im ClickUp-Kalender

5. Fügen Sie Aufgaben direkt zu einem bestimmten Datum hinzu, indem Sie auf das Pluszeichen (+) klicken

In anderen Ansichten (z. B. "Tag" oder "Woche") können Sie auf einen beliebigen freien Zeitblock klicken, um eine Aufgabe zu erstellen. Der Zeitpunkt, auf den Sie klicken, wird zum Fälligkeitsdatum der Aufgabe. Und wenn eine Zeitschätzung vorhanden ist (z. B. 2 Stunden), wird die Aufgabe in Ihrem Kalender für diesen Zeitraum blockiert.

Sie müssen etwas verschieben? Ziehen Sie die Aufgabe einfach per Drag & Drop auf einen neuen Tag oder eine neue Uhrzeit, und das Fälligkeitsdatum wird sofort aktualisiert.

Verschieben Sie Aufgaben mit der Drag-and-Drop-Funktion im ClickUp Kalender

Nachdem Sie die Aufgaben erstellt haben, fügen Sie eine Beschreibung mit Details wie Zielen, Links und Kurzbeschreibungen hinzu.

Sie können ClickUp Brain auch verwenden, um aus Aufgabennamen Aufgabenbeschreibungen zu generieren. Wenn Ihre Aufgabe beispielsweise "Instagram-Beitrag für Produkteinführung erstellen" lautet, können Sie Folgendes eingeben:

📮ClickUp Insight: 18 % der Befragten unserer Umfrage möchten KI nutzen, um ihr Leben mithilfe von Kalendern, Aufgaben und Erinnerungen zu organisieren. Weitere 15 % möchten, dass KI Routineaufgaben und Verwaltungsarbeiten übernimmt. Dazu muss eine KI in der Lage sein, die Prioritäten der einzelnen Aufgaben in einem Workflow zu verstehen, die erforderlichen Schritte zur Erstellung oder Anpassung von Aufgaben auszuführen und automatisierte Workflows einzurichten. Die meisten Tools haben einen oder zwei dieser Schritte ausgearbeitet. ClickUp hat jedoch Nutzern dabei geholfen, bis zu 5+ Apps mithilfe unserer Plattform zu konsolidieren! Erleben Sie KI-gestützte Planung, bei der Aufgaben und Meetings ganz einfach anhand ihrer Priorität in freie Slots in Ihrem Kalender eingeordnet werden können. Sie können auch benutzerdefinierte Automatisierungsregeln über ClickUp Brain einrichten, um Routineaufgaben zu erledigen. Verabschieden Sie sich von viel Arbeit!

6. Verwenden Sie benutzerdefinierte Ansichten, um unterschiedliche Marketinganforderungen zu erfüllen

Der ClickUp-Kalender eignet sich hervorragend für die Planung. Aber manchmal muss man die Dinge aus einer anderen Perspektive betrachten.

Hier sind einige Ansichten, zwischen denen Sie wechseln können:

: Perfekt für die Visualisierung von Social-Media-Kampagnen, Blog-Beiträgen oder E-Mail-Marketing-Aufgaben, die mehrere Phasen durchlaufen, wie "Idee", "In Bearbeitung", "Überprüfung" und "Fertiggestellt" Die ClickUp Kanban Board-Ansicht Perfekt für die Visualisierung von Social-Media-Kampagnen, Blog-Beiträgen oder E-Mail-Marketing-Aufgaben, die mehrere Phasen durchlaufen, wieund

Organisieren und verfolgen Sie Aufgaben über anpassbare Spalten in der ClickUp Kanban Board-Ansicht

Die ClickUp Gantt-Diagramm-Ansicht : Ideal für die Planung und Verwaltung von Produkteinführungen oder mehrphasigen Marketingkampagnen. Sie können Abhängigkeiten zwischen Aufgaben nachverfolgen, Meilensteine festlegen und überlappende Aufgaben verwalten

Visualisieren Sie Projekt-Zeitleisten und Abhängigkeiten zwischen Aufgaben mit der ClickUp Gantt-Diagramm-Ansicht

: Ideal für die Verwaltung von Aufgaben in einem übersichtlichen, detaillierten Format. Sie können alle Ihre Aufgaben in einer einfachen Liste anzeigen und nach verschiedenen Parametern wie Fälligkeitsdatum, Mitarbeiter oder Priorität filtern, sortieren und gruppieren, während Sie gleichzeitig Termine und Verantwortlichkeiten im Blick behalten Listenansicht: Ideal für die Verwaltung von Aufgaben in einem übersichtlichen, detaillierten Format. Sie können alle Ihre Aufgaben in einer einfachen Liste anzeigen und nach verschiedenen Parametern wie Fälligkeitsdatum, Mitarbeiter oder Priorität filtern, sortieren und gruppieren, während Sie gleichzeitig Termine und Verantwortlichkeiten im Blick behalten

Organisieren und verwalten Sie Aufgaben in einer einfachen, sortierbaren Liste über die ClickUp Listenansicht

📚 Weiterlesen: Die besten Software-Tools für Marketing-Workflows

7. Nutzen Sie Vorlagen für mehr Effizienz

Professionelle Marketingfachleute verwenden häufig Marketingkalender-Vorlagen, die eine vorgefertigte Struktur mit vorab ausgefüllten Aufgaben, Abschnitten und Inhaltsvorlagen bieten. Außerdem sparen sie Zeit und halten sich an die Best Practices der Branche, da sie über integrierte Fortschrittsstatus und benutzerdefinierte Felder verfügen, die von erfolgreichen Teams verwendet werden.

Das Beste daran? Die Vorlagen für Kalender gibt es in verschiedenen Varianten, sodass Sie die für Ihre Arbeit am besten geeignete auswählen können.

Beispiele:

Vorlagen für Inhaltskalender : Planen und terminieren Sie Blogbeiträge, Inhalte für soziale Medien und E-Mails

Vorlagen für SEO-Inhaltskalender : Planen Sie SEO-orientierte Inhalte, indem Sie sich auf Keyword-Recherche, Zielgruppen, Inhaltslücken und die Nachverfolgung der Performance konzentrieren

Vorlagen für Marketingpläne: Skizzieren Sie Kampagnen, legen Sie Ziele fest, verfolgen Sie Fortschritte und verwalten Sie Fristen

Hier finden Sie acht speziell für Sie zusammengestellte ClickUp-Vorlagen für den Einstieg:

1. Vorlage für einen ClickUp-Marketingkalender

Kostenlose Vorlage Planen und verfolgen Sie Marketingkampagnen, Aufgaben und Budgets mit der ClickUp-Vorlage für Marketingkalender

Die ClickUp-Vorlage für einen Marketing-Kalender ist ein solider Ausgangspunkt für jedes Marketing-Team. Sie zentralisiert Ihre Kampagnen, Aufgaben, Fristen und Ereignisse an einem Ort.

Planen Sie eine Produkteinführung? Mit dieser Vorlage können Sie eine Aufgabe für eine "Produkteinführungskampagne" erstellen. Teilen Sie diese dann in kleinere Aufgaben auf, z. B. E-Mail-Marketingkampagnen, Social-Media-Beiträge, Blog-Updates und Anzeigenmotive – jeweils mit Frist, Budget und Eigentümer.

In der Kalenderansicht von ClickUp sehen Sie alle Ihre Kampagnen und Aufgaben auf einer Zeitleiste. Die Marketingprozessansicht gibt einen Überblick über Ihren Workflow vom Brainstorming bis zur Veröffentlichung, während Sie in der Budgettabelle Ihre Ausgaben und Ihren ROI nachverfolgen können.

🎯 Am besten geeignet für: Marketingfachleute und Projektkoordinatoren, die einen Überblick über Termine, Budgets und Teamaufgaben benötigen

2. Vorlage für einen Social-Media-Kalender von ClickUp

Kostenlose Vorlage Verwalten und planen Sie Social-Media-Beiträge mit einer anpassbaren ClickUp-Vorlage für Social-Media-Kalender

Die Vorlage für den Social-Media-Kalender von ClickUp hilft Ihnen mit integrierten Projektmanagement-Features dabei, Inhalte plattformübergreifend zu planen und zu verwalten.

Sie können Ihrem Team Aufgaben zuweisen, z. B. einem Grafikdesigner für Bilder oder einem Texter für Bildunterschriften, und Fristen für Entwürfe und Veröffentlichungen festlegen, um den Fortschritt von Anfang bis Ende zu verfolgen.

Er umfasst benutzerdefinierte Ansichten wie:

Ansicht "Social Media-Kalender": Um geplante Beiträge nach Datum anzuzeigen (z. B. Teaser am Monday, Blog-Link am Wednesday)

Listenansicht: Zur Verwaltung von Ideen für Inhalte

Ansicht des Inhaltsprozesses: Zur Nachverfolgung des Fortschritts von Idee → Entwurf → Überprüfung → Geplant → Veröffentlicht

🎯 Am besten geeignet für: Social-Media-Manager, Content-Strategen und digitale Marketingmanager, die Social-Media-Kampagnen und plattformübergreifende Beiträge verwalten

3. ClickUp Vorlage für einen redaktionellen Kalender für Content-Marketing

Kostenlose Vorlage Visualisieren und verwalten Sie Ihren Content-Marketing-Workflow mit der Vorlage "ClickUp Content Marketing Editorial Calendar" (Redaktionskalender für Content-Marketing)

Die Vorlage für den redaktionellen Kalender für Content-Marketing wurde speziell für Content-Marketing-Teams entwickelt. Sie hilft ihnen, auf einen Blick zu sehen, welche Inhalte anstehen, in welcher Phase sie sich befinden und ob sie ihr Ziel erreichen.

Er verfügt über 12 benutzerdefinierte Felder, in denen Sie verschiedene Informationen zu jeder Kampagne und jedem Asset erfassen können, z. B. Texter, Inhaltssäule, Inhaltstyp, Entwurf, endgültige Ausgabe, Veröffentlichungsdatum usw.

Außerdem bietet er anpassbare Ansichten:

Inhaltsplan Ansicht: Eine Listenansicht zum Brainstorming und Organisieren von Inhaltsideen mit Schlüsselwörtern und Formaten. Sie möchten einen Plan zur Steigerung der Lead-Generierung erstellen? Fügen Sie Ideen wie "Beste Lead-Magneten für B2B-Marken" oder "So erstellen Sie einen E-Mail-Trichter, der konvertiert" hinzu

Veröffentlichungskalender Ansicht: Ein Kalender-Layout, um zu visualisieren, wann welche Inhalte veröffentlicht werden

Fortschritts-Board Ansicht: Ein Kanban-Board, das den Status jedes Inhalts von der Idee bis zur Fertigstellung anzeigt

🎯 Am besten geeignet für: B2B-Content-Marketing-Teams, die ein klares System benötigen, um Aufgaben zuzuweisen, Genehmigungen nachzuverfolgen und Inhalte an den Zielen der Lead-Generierung auszurichten

4. ClickUp-Vorlage für einen redaktionellen Kalender Liste

Kostenlose Vorlage Organisieren und verfolgen Sie Ihre redaktionellen Aufgaben mit der ClickUp-Vorlage für redaktionelle Kalenderlisten

Die Liste "ClickUp-Redaktionskalender" bietet Ihnen eine listenbasierte Möglichkeit, Inhalte von der Idee bis zur Veröffentlichung an einem Ort zu verwalten.

Dies ist besonders nützlich, um Ihre redaktionelle Aufstellung in Meetings zu präsentieren – Listen lassen sich leicht überfliegen und diskutieren. Außerdem erhalten Sie vier benutzerdefinierte Ansichten:

Sie möchten eine übersichtliche Übersicht im Dokumentstil? Verwenden Sie die Dokumentansicht

Sie arbeiten lieber mit einer Liste? Dann wählen Sie die Listenansicht

Sie müssen vorausplanen? Die Kalender-Ansicht eignet sich perfekt zur Visualisierung von Terminen

Wenn Sie es lieben, Aufgaben mit Haftnotizen zu organisieren, bietet Ihnen die Board-Ansicht ein Layout im Kanban-Stil mit Drag-and-Drop-Funktion für eine bessere Aufgabenverwaltung

🎯 Am besten geeignet für: Ersteller von Inhalten, Blogger, Marketingfachleute oder kleine Teams, die eine einfache Möglichkeit benötigen, die Produktion von Inhalten über mehrere Plattformen hinweg zu organisieren und nachzuverfolgen

5. Vorlage für einen ClickUp-Veröffentlichungskalender

Kostenlose Vorlage Optimieren Sie die Planung von Inhalten und verfolgen Sie den Fortschritt auf mehreren Plattformen mit der ClickUp-Vorlage für den Veröffentlichungskalender

Wenn Sie viele Inhalte veröffentlichen und einen Kalender benötigen, der sich auf das Timing konzentriert, ist die ClickUp-Vorlage für Veröffentlichungskalender genau das Richtige für Sie. Sie hilft Ihnen dabei, alle versandfertigen (oder fast fertigen) Inhalte zu verfolgen, die live gehen sollen.

Er umfasst sechs benutzerdefinierte Status wie "Genehmigung", "Inhalt wird geschrieben", "Design" und "Inhaltsdatenbank abgeschlossen", um den Fortschritt klar nachzuverfolgen.

Sie können auch zwischen den Ansichten wechseln:

Ansicht nach Inhaltstyp: Um alle Beiträge nach Typ anzuzeigen

Brand Book-Ansicht: Um zu überprüfen, ob die Inhalte markenkonform sind und Ihren Richtlinien entsprechen

Nach Status anzeigen: Um Aufgaben nach ihrem Fertigstellungsgrad anzuzeigen

🎯 Am besten geeignet für: Content-Manager, Social-Media-Vermarkter und kreative Teams, die eine zeitnahe Bereitstellung und die Wahrung der Markenkonsistenz über mehrere Plattformen hinweg sicherstellen müssen

6. Vorlage für einen redaktionellen Kalender von ClickUp

Kostenlose Vorlage Organisieren und planen Sie Blog-Beiträge für einen konsistenten Publishing-Flow mit der ClickUp-Vorlage für einen Blog-Redaktionskalender

Die Vorlage für den Redaktionskalender von ClickUp ist speziell auf Blogging-Workflows zugeschnitten. Sie können Blog-Ideen wie "Wie man bei der Arbeit von zu Hause aus produktiv bleibt" oder "Die beste Zeit für Beiträge in sozialen Medien" auflisten, Fristen festlegen und genau sehen, was wann fällig ist.

Muss ein Veröffentlichungsdatum verschoben werden? Ziehen Sie die Aufgabe einfach per Drag & Drop in den integrierten Kalender. So lassen sich Zeitpläne ganz einfach anpassen und Lücken im Inhalt erkennen – beispielsweise wenn für Woche 4 nichts geplant ist – und bei Bedarf füllen.

🎯 Am besten geeignet für: Blogger und Content-Teams, die Blogbeiträge mit einer übersichtlichen redaktionellen Vorlage organisieren, nachverfolgen und gemeinsam bearbeiten möchten

7. Vorlage für einen Inhaltskalender von ClickUp

Kostenlose Vorlage Vereinfachen Sie die Planung, Terminierung und Freigabe von Inhalten mit der Vorlage "Inhalt-Kalender" von ClickUp

Die ClickUp-Vorlage für einen Inhaltskalender ist eine optimierte Version eines Marketingkalenders, die sich auf Ihre Inhalte und deren Veröffentlichungsplan konzentriert.

Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten an einem Blogbeitrag für die Website Ihres Unternehmens. Sie können ihn aufteilen, indem Sie das Feld "Woche" einstellen, um zu verfolgen, wann Sie daran arbeiten. Sie können auch das Feld "Inhaltssäule" hinzufügen, um ihn zu kategorisieren – handelt es sich um einen Blogbeitrag zu "SEO-Tipps", "Marketingstrategien" oder "Verfassen von Inhalten"?

Verwenden Sie das Feld "Notizen", um zugehörige Dateien hochzuladen oder spezifische Anforderungen hinzuzufügen. Im Feld "Client-Genehmigung" können Sie schließlich vermerken, ob der Entwurf genehmigt wurde oder noch aussteht.

🎯 Am besten geeignet für: Freiberufliche Autoren, die mehrere Client-Projekte verwalten, Social-Media-Manager, die tägliche Beiträge und Kampagnen planen, und Marketing-Teams, die Blog-Inhalte und E-Mail-Newsletter koordinieren

8. Vorlage für das Management von Marketingkampagnen von ClickUp

Kostenlose Vorlage Optimieren und organisieren Sie Marketingkampagnen mit der Vorlage für das Marketingkampagnenmanagement von ClickUp

Die Vorlage für das ClickUp-Marketingkampagnenmanagement ist Gold wert, wenn Sie große Kampagnen durchführen. Dieser Marketingkalender enthält Beispielaufgaben für jede Phase der Kampagne, einschließlich Strategie, Erstellung von Inhalten, Start und Analyse.

Außerdem gibt es zahlreiche Optionen, mit denen Sie die Ansicht Ihrer Kampagne anpassen können. Sehen Sie sich Folgendes an:

Produktstart-Ansicht für aufgabenbezogene Aufgaben

Ansicht "Social Media-Kalender" für kampagnenbezogene Beiträge

Kalender-Ansicht , um alle Aufgaben auf einer Zeitleiste anzuzeigen

Ansicht "Budget-Tracker" zur Überwachung der Ausgaben

Verwenden Sie ClickUp Dashboards, um die Leistung zu verfolgen. Wenn ein Social-Media-Beitrag hinter den Erwartungen zurückbleibt, können Sie schnell Aufgaben neu zuweisen oder erstellen, um Anpassungen vorzunehmen. Das Beste daran? Alle Beteiligten – das Produkt-, Content-, Social-Media- und Design-Team – arbeiten im selben Projekt-Space.

🎯 Am besten geeignet für: Marketingmanager und Content-Teams, die Produkteinführungen, Social-Media-Kampagnen und Aufgaben zur Erstellung von Inhalten koordinieren

Implementierung und Verwaltung Ihres Marketingkalenders

Eine Strategie ist nur so gut wie ihre Umsetzung. So verwalten Sie Ihren Marketingkalender wie ein Profi:

1. Planung per Drag & Drop

Sie sind bereit, eine Kampagne am Freitag zu veröffentlichen, aber der Client möchte sie plötzlich schon am Mittwoch haben. Normalerweise bedeutet das, dass Sie die Aufgabe aktualisieren, Ihrem Texter eine Nachricht über Slack schicken, den Designer daran erinnern und den Überprüfungszeitplan überarbeiten müssen.

Dank der Drag-and-Drop-Funktion im ClickUp-Kalender können Sie die Aufgabe jedoch einfach auf Mittwoch verschieben. Das Fälligkeitsdatum wird automatisch aktualisiert, und alle zugewiesenen Personen, einschließlich Ihres Texter, Designers und Editors, werden sofort benachrichtigt.

Verschieben Sie Aufgaben im ClickUp-Kalender, um Termine automatisch zu aktualisieren und Ihr Team sofort zu benachrichtigen

2. Passen Sie Strategien an, wenn sich Pläne ändern

Marketingpläne ändern sich ständig, und schon eine einzige Änderung kann Ihren gesamten Kalender durcheinanderbringen.

Mit den Aufgabenabhängigkeiten von ClickUp können Sie Aufgaben über "Blockieren" und "Warten auf" Beziehungen verknüpfen, z. B. das Verfassen von Texten, bis das Design fertig ist, und die Veröffentlichung, bis der Text genehmigt ist. Wenn sich also das Design verschiebt, schlägt ClickUp automatisch vor, alles zu verschieben, was davon abhängt.

Ihr Marketingkalender bleibt auf dem neuesten Stand, und Ihr Team weiß immer, was ansteht, ohne dass Sie Termine einzeln festlegen müssen.

Passen Sie Zeitleisten automatisch an, wenn eine Aufgabe eine andere blockiert oder auf eine andere wartet, mithilfe der Abhängigkeiten von ClickUp Aufgaben

3. Überwachen Sie Fortschritte und Leistungsmetriken

Es ist eine Sache, Ihre Inhalte zu planen, aber zu wissen, wie die Dinge insgesamt laufen, ist eine andere. Hier können Sie wieder die Dashboards von ClickUp verwenden, um benutzerdefinierte Karten für die Nachverfolgung des Fortschritts zu erstellen.

Sie können ein Kreisdiagramm einrichten, das den Status von Aufgaben anzeigt, oder ein Liniendiagramm erstellen, um nachzuverfolgen, wie viele Inhalte Sie im Laufe des Monats veröffentlicht haben.

Visualisieren Sie Marketingfortschritte und KPIs mit ClickUp Dashboards

Erstellen Sie zur Leistungsmessung ein Dashboard mit Marketing-KPIs. Sie können Google Analytics integrieren oder Metriken wie Traffic und Leads manuell hinzufügen. Auf diese Weise verbinden Sie Ihren Kalender mit den Ergebnissen und sehen, was funktioniert.

📚Weiterlesen: Die beste Marketing-Ressourcen-Management-Software (MRM)

Herausforderungen mit Marketingkalendern meistern

Selbst robuste Marketingkalender können Probleme bereiten. Lassen Sie uns einige häufige Probleme angehen, mit denen Marketer konfrontiert sind, und Lösungen dafür finden:

1. Team-Mitglieder ignorieren den Kalender

Sie haben alles eingerichtet, aber einige Mitarbeiter erledigen ihre Aufgaben immer in letzter Minute oder aktualisieren ihre Aufgaben nicht.

So lösen Sie das Problem: Machen Sie den Kalender zur einzigen Informationsquelle, indem Sie ihn in Meetings integrieren

Vereinfachen Sie! Wenn der Kalender zu komplex ist, wird er nicht genutzt. Die Startseite von ClickUp bietet jedem Mitarbeiter eine übersichtliche Ansicht seiner wöchentlichen Aufgaben, die aus dem Kalender übernommen werden

2. Der Kalender wird überwältigend

Große Teams haben möglicherweise zahlreiche Elemente im Kalender, die schwer zu lesen oder zu überblicken sind.

So lösen Sie das Problem: Führen Sie separate Unterkalender für jede Abteilung oder jeden Kanal, z. B. einen für soziale Medien und einen für Inhalte. Verwenden Sie ein Marketing-Dashboard, um Aufgaben aus beiden Kalendern abzurufen. Zeigen Sie alles zusammen an oder filtern Sie nach Bedarf nach Teams

Archivieren oder blenden Sie fertiggestellte Elemente regelmäßig aus. Vergangene Aufgaben sind nützlich als Referenz, sollten aber nicht die aktuelle Ansicht überladen

Mehrere Abteilungen und Clients fragen ständig nach Updates zu den Marketingaktivitäten, sodass Sie unzählige Statusberichte versenden müssen.

So lösen Sie das Problem: Geben Sie den Kalender mit den entsprechenden Zugriffsrechten frei. Erstellen Sie einen schreibgeschützten Link für Ihr Team. Oder fügen Sie einen Client als Gast hinzu, damit dieser den Status von Inhalten nachverfolgen kann

Verschaffen Sie sich Klarheit darüber, was jeder Stakeholder sehen möchte, und erstellen Sie eine gefilterte Ansicht speziell für diese Person

Mit ClickUp smarter planen und besser vermarkten

Die Erstellung eines Marketingkalenders erfordert zwar zunächst etwas Aufwand, verbessert jedoch die Kommunikation im Team, stärkt Kampagnen und schafft mentalen Freiraum für Kreativität, indem die Fragen "Wann und was?" geklärt werden

Der KI-gestützte Kalender von ClickUp bietet eine intuitive Benutzeroberfläche, mit der Sie alle Ihre Marketingaktivitäten an einem Ort visualisieren und organisieren können. Sie können Aufgaben per Drag & Drop verschieben, um sie neu zu planen, verwandte Aufgaben verknüpfen und den Fortschritt über verschiedene Kanäle hinweg mit mehreren Kalenderansichten verfolgen.

Darüber hinaus bietet ClickUp Vorlagen für Marketingkalender mit vorgefertigten Strukturen für die Planung von Inhalten und Social-Media-Kampagnen, sodass Sie vom ersten Tag an Zeit sparen.

Möchten Sie Ihre Kampagnen einfach umsetzen? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an! 🙌