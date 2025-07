Die besten KI-E-Mail-Marketing-Generatoren zur Automatisierung Ihrer Kampagnen

E-Mail-Marketing: Sie schreiben, Sie versenden, Sie hoffen ... und dann fragen Sie sich, was schiefgelaufen ist.

Die gute Nachricht? Sie müssen sich nicht mehr über Betreffzeilen oder CTAs den Kopf zerbrechen. KI-E-Mail-Generatoren erstellen in Sekundenschnelle E-Mails mit hoher Konversionsrate – ohne langes Hin und Her.

Sie analysieren Daten, personalisieren Inhalte und optimieren sogar die Versandzeiten, sodass Sie sich auf Ihre Strategie konzentrieren können, während die KI den Rest erledigt.

Ganz gleich, ob Sie ein Start-up betreiben oder eine E-Commerce-Marke skalieren möchten – mit einem KI-Tool können Sie Ihre Kampagnen automatisieren und die Öffnungsraten mit nur wenigen Klicks steigern.

Lernen Sie, wie ein KI-E-Mail-Generator funktioniert, und entdecken Sie die besten Tools.

Was sollten Sie bei einem KI-E-Mail-Marketing-Generator beachten?

Bei so vielen KI-Schreibtools, die Ihnen helfen, bessere E-Mails zu verfassen, und KI-gestützten E-Mail-Marketing-Tools, mit denen Sie Ihre Zielgruppe effektiver ansprechen können, wie finden Sie das richtige Tool?

So geht's:

KI-gestützte Personalisierung : Suchen Sie nach einem Tool, das Kundendaten, Verhalten und Präferenzen nutzt, um maßgeschneiderte Nachrichten zu erstellen, die sich anfühlen, als wären sie speziell für den Empfänger geschrieben worden

Workflow-Automatisierung : Wählen Sie ein Tool, mit dem Sie : Wählen Sie ein Tool, mit dem Sie E-Mail-Automatisierungs-Workflows implementieren , Zielgruppen segmentieren und E-Mails basierend auf Benutzeraktionen wie abgebrochenen Warenkörben oder Newsletter-Anmeldungen als Auslöser versenden können

Hochwertige Texte : Wählen Sie KI-E-Mail-Generatoren, die natürliche Sprachverarbeitung (NLP) verwenden, um ansprechende, menschenähnliche Texte zu erstellen, die zum Tonfall Ihrer Marke passen

Datengestützte Erkenntnisse : Suchen Sie nach Plattformen, die A/B-Tests, Leistungsanalysen und KI-gestützte Empfehlungen bieten, damit Sie Betreffzeilen verfeinern, Klickraten verbessern und Konversionen maximieren können

Integrationen: Entscheiden Sie sich für ein : Entscheiden Sie sich für ein KI-E-Mail-Marketing-Tool , das sich in Ihr CRM (wie HubSpot oder Salesforce), Ihre E-Commerce-Plattform (Shopify, WooCommerce) oder Ihre Analysetools integrieren lässt, um einen reibungsloseren Workflow zu gewährleisten

Die besten KI-E-Mail-Marketing-Generatoren auf einen Blick

Tool Besonderes Feature Am besten geeignet für Preise* ClickUp Aufgabenverwaltung, Vorlagen für die E-Mail-Planung und KI-gestützte Vorschläge Umfassendes Projektmanagement für E-Mail-Marketing Free Forever; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar HubSpot KI-gesteuerte Automatisierung des Inbound-Marketings und CRM-Integration Personalisierte Kundenerlebnisse und Automatisierung von Kampagnen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Monat pro Platz Mailchimp Benutzerfreundlich mit erweiterten Analysen und A/B-Tests Einfachheit mit leistungsstarken Analysen und Automatisierung Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 13 $/Monat ActiveCampaign KI-gestützte E-Mail-Personalisierung und Multi-Channel-Kampagnen Personalisierte Kundenerlebnisse durch Automatisierung Bezahlte Pläne beginnen bei 15 $/Monat Omnisend Omnichannel-Marketing mit E-Mail, SMS und Push-Benachrichtigungen E-Commerce-Geschäfte mit fortschrittlichem E-Mail- und SMS-Marketing Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 11,20 $/Monat Copy. ai KI-generierte Inhalte für überzeugende E-Mail-Texte Schnelle Erstellung von Inhalten für Marketer Benutzerdefinierte Preise Brevo Kombiniert E-Mail-, SMS- und Chat-Marketing Multi-Channel-Kommunikation für Unternehmen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 9 $/Monat GetResponse E-Mail-Automatisierung mit Webinaren und Landingpage-Features All-in-One-E-Mail-Marketing und Webinare Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 19 $/Monat Jasper AI KI-gesteuerte Erstellung von Inhalten mit benutzerdefinierter Anpassung der Markenstimme Hochwertiges E-Mail-Copywriting und Automatisierung Bezahlte Pläne beginnen bei 49 $/Monat Hypotenuse AI Skalierbare Generierung von Inhalten für E-Mail-Marketing mit hohem Volumen Umfangreiche, hochwertige Inhalte für Ihr E-Mail-Marketing Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 150 $/Monat

Die 10 besten KI-E-Mail-Marketing-Generatoren

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, forschungsbasierten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert der Produkte basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber , wie wir Software bei ClickUp bewerten.

1. ClickUp (Am besten geeignet für die Integration von E-Mail-Marketing mit Projektmanagement und Teamzusammenarbeit)

ClickUp ist ein umfassender Marketing-Operations-Hub, der Inhalte, Zeitleisten, Strategien und Zusammenarbeit auf einer einheitlichen Plattform zusammenführt.

Der integrierte KI-Assistent ClickUp Brain hilft Ihnen beim Verfassen von Betreffzeilen, E-Mail-Einleitungen, überzeugenden Handlungsaufforderungen und Follow-ups, um den Prozess des E-Mail-Schreibens zu optimieren.

Wenn Sie E-Mail-Inhalte erstellen, können automatisch zugehörige Aufgaben für das Verfassen, Bearbeiten und Genehmigen mit Fälligkeitsdaten und Mitarbeitern erstellt werden. Außerdem werden relevante Kontextinformationen aus Projekten, Dokumenten, Aufgaben und Unterhaltungen abgerufen, sodass alles miteinander verbunden bleibt.

Das Beste daran? Sie können direkt in ClickUp Brain zwischen den besten LLMs wie ChatGPT und Claude umschalten, um den Ton und die Struktur zu finden, die am besten zu Ihnen passen.

Sobald Sie Ihre Ideen haben, ist es Zeit, sie zu organisieren. Mit ClickUp Docs können Sie Betreffzeilen, E-Mail-Texte, Follow-ups, Kampagnenbeschreibungen und Checklisten für das E-Mail-Marketing entwerfen und verfeinern, ohne zwischen verschiedenen Plattformen hin- und herwechseln zu müssen.

Mehrere Teammitglieder können gleichzeitig ein Dokument bearbeiten, Kommentare hinterlassen, Änderungen vorschlagen oder Teamkollegen für Eingaben oder Genehmigungen mit Tags versehen. So können Autoren, Designer und Manager ganz einfach in Echtzeit an Inhalten zusammenarbeiten und Feedback-Schleifen kurz halten.

Organisieren Sie Ideen in einem kollaborativen, interaktiven Dokument mit ClickUp Docs

Wenn es darum geht, Kampagnen zu planen und zu visualisieren, benötigen Sie ein Tool, das die Features einer Aufgabenplanungssoftware und einer Kalender-App kombiniert.

Der ClickUp Kalender fasst Ihre Aufgaben, Ereignisse und Meetings in einem übersichtlichen, visuellen Zeitplan zusammen, damit alle auf dem gleichen Stand sind und Termine einhalten können. Sie können Aufgaben per Drag & Drop in Ihren Marketingkalender verschieben, wenn Sie eine Kampagne verschieben oder Zeitleisten anpassen müssen.

Drag-and-Drop-Planung, tägliche Momentaufnahmen und Nachverfolgung von Rückständen sorgen dafür, dass bei schnelllebigen Kampagnen kein Schritt übersehen wird.

Sind Sie bereit, Ihre Kampagne zu starten? Mit der E-Mail-Projektmanagement-Software von ClickUp können Sie E-Mail-Kampagnen in einem zentralen Space planen, terminieren und nachverfolgen. Sie können für jede E-Mail-Kampagne eigene Ordner, Listen und Aufgaben erstellen und mit den Dashboards von ClickUp offene Aufgaben, den Status der Kampagne und wichtige Metriken nachverfolgen.

Organisieren Sie Ihre E-Mail-Kampagnen und verfolgen Sie deren Leistung mit der E-Mail-Projektmanagement-Software von ClickUp

Um die Produktivität Ihres Teams weiter zu steigern, übernimmt ClickUp Automations die sich wiederholenden Arbeiten. Anstatt Aufgaben manuell zu aktualisieren, Genehmigungen einzuholen oder Termine zu verfolgen, können Sie aktionsbasierte Auslöser verwenden, um Aufgaben automatisch zuzuweisen oder wiederkehrende Aufgaben für regelmäßige Newsletter, Follow-ups oder saisonale Aktionen festzulegen.

Automatisieren Sie Workflows für E-Mail-Kampagnen mit ClickUp Automatisierungen

Wenn Sie ein vorgefertigtes Framework benötigen, um die Effizienz Ihrer E-Mail-Marketing-Initiativen zu steigern, probieren Sie die E-Mail-Marketing-Vorlage von ClickUp aus.

Kostenlose Vorlage Optimieren Sie die Planung, Ausführung und Nachverfolgung Ihrer E-Mail-Kampagnen mit der E-Mail-Marketing-Vorlage von ClickUp

📣 ClickUp in Aktion: Stellen Sie sich vor, Sie planen eine Frühjahrs-Werbekampagne: Ihr Team entwirft E-Mail-Texte in ClickUp Docs, verwendet ClickUp Brain, um Betreffzeilen zu verfeinern, erstellt in der Kalenderansicht eine Zeitleiste für den Versand und verfolgt die Leistung mit Dashboards. Jede Aufgabe, vom Design bis zum A/B-Test, wird mit Automatisierungen automatisch zugewiesen – kein Wechseln zwischen Tools, keine übersprungenen Schritte.

Verwenden Sie diese Vorlage für:

Fügen Sie benutzerdefinierte Felder wie Segment, Kampagnenlink, Gesamtanzahl der Klicks, gesendete E-Mails und Klickrate hinzu, um wichtige Kampagneninformationen zu speichern

Segmentieren Sie Ihre Liste anhand der Kampagnenziele mit der Tabellenansicht in ClickUp in Gruppen

Überwachen Sie die Leistung Ihrer Kampagne mit Analysen und passen Sie Ihren Ansatz an, um das Engagement zu verbessern

Die besten Features von ClickUp

Planung und Terminierung : Erstellen Sie mehrstufige E-Mail-Kampagnen und Abhängigkeiten in einer visuellen Zeitleiste mit : Erstellen Sie mehrstufige E-Mail-Kampagnen und Abhängigkeiten in einer visuellen Zeitleiste mit der Gantt-Diagramm-Ansicht in ClickUp

Zielverfolgung : Verwenden Sie : Verwenden Sie ClickUp Goals , um bestimmte E-Mail-Marketing-KPIs festzulegen und zu messen

Echtzeit-Zusammenarbeit: Organisieren Sie Unterhaltungen innerhalb Ihrer Projekte und wandeln Sie Nachrichten mit : Organisieren Sie Unterhaltungen innerhalb Ihrer Projekte und wandeln Sie Nachrichten mit ClickUp Chat in Aufgaben um

Einschränkungen von ClickUp

Die Lernkurve kann aufgrund der vielen Optionen anfangs etwas steil sein

Preise für ClickUp

preistabelle

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Ich finde es toll, wie ClickUp mehrere Produktivitäts-Tools an einem Ort vereint – Aufgabenmanagement, Dokumente, Whiteboards, Berichte – und so die Organisation aller Aufgaben vereinfacht. Es ist flexibel genug, um sich an jeden Workflow anzupassen, und dank der anpassbaren Ansichten (wie Liste, Board und Gantt) können Sie Projekte in jedem beliebigen Format anzeigen. Außerdem helfen Features wie Automatisierungen und Vorlagen dabei, viel Zeit zu sparen. Es ist wie ein Produktivitäts-Hub, der sich an Ihre Bedürfnisse anpasst!

Ich finde es toll, wie ClickUp mehrere Produktivitäts-Tools an einem Ort vereint – Aufgabenmanagement, Dokumente, Whiteboards, Berichte – und so die Organisation vereinfacht. Es ist flexibel genug, um sich an jeden Workflow anzupassen, und dank der anpassbaren Ansichten (wie Liste, Board und Gantt) können Sie Projekte in jedem beliebigen Format anzeigen. Außerdem helfen Features wie Automatisierungen und Vorlagen dabei, viel Zeit zu sparen. Es ist wie ein Produktivitäts-Hub, der sich an Ihre Bedürfnisse anpasst!

2. Hubspot (Am besten geeignet für KI-gesteuerte Automatisierung des Inbound-Marketings und Kundenbeziehungsmanagement)

über Hubspot

Der KI-E-Mail-Writer von HubSpot generiert sofort Betreffzeilen, Textinhalte und CTAs für verschiedene Arten von E-Mail-Kampagnen, wie Newsletter, Werbeangebote, Kunden-Follow-ups usw. Mit KI-gestützten Inhaltsvorschlägen können Sie mehrere Varianten für A/B-Tests generieren und eine markengerechte Kommunikation sicherstellen.

Das Tool ist vollständig in den Marketing Hub von HubSpot integriert, sodass Sie E-Mail-Kampagnen über ein einziges Dashboard erstellen, versenden und analysieren können.

Die besten Features von HubSpot

Personalisierte Nachrichten : Verfeinert Ton, Struktur und Nachrichten auf der Grundlage von CRM-Daten und Kundenverhalten, um E-Mails zu erstellen, die personalisiert und überzeugend wirken

Zielgruppensegmentierung : Hilft bei der Segmentierung der Zielgruppe anhand früherer Käufe, Website-Besuche, Interaktionshistorie, demografischer Daten und Lead-Scores

Analysen und Einblicke: Automatische Aufzeichnung von Kampagnendaten in HubSpot CRM, sodass Sie Öffnungsraten, Übermittlungen von Leads und vieles mehr nachverfolgen können

HubSpot-Limits

Einige Benutzer waren der Meinung, dass die Berichterstellungsfunktionen zwar ordentlich sind, aber oft nicht die Tiefe und Anpassungsmöglichkeiten bieten, die für komplexe geschäftliche Einblicke erforderlich sind

Preise von HubSpot

Free

Marketing Hub Starter : 20 $/Monat pro Platz

Starter-Kundenplattform : 20 $/Monat pro Platz

Marketing Hub Professional : 890 $/Monat

Marketing Hub Enterprise: 3.600 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu HubSpot

G2 : 4,4/5 (über 12.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 6.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über HubSpot?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Die E-Mail-Marketing-Tools ermöglichen Marketingfachleuten in Kombination mit den Landing Pages und dem CRM-System die einfache Nachverfolgung und Berichterstellung zu Lead-Aktivitäten.

Die E-Mail-Marketing-Tools in Kombination mit den Landing Pages und dem CRM-System ermöglichen es Marketingfachleuten, Lead-Aktivitäten einfach nachzuverfolgen und Berichte darüber zu erstellen.

3. Mailchimp (Am besten geeignet für benutzerfreundliches E-Mail-Marketing mit erweiterten Analyse- und A/B-Testfunktionen)

über Mailchimp

Mailchimp ist die erste Wahl für Marketer, die Einfachheit ohne Leistungseinbußen wünschen. Die KI-Technologie kann automatische E-Mail-Kampagnen wie Drip-Kampagnen durchführen und basierend auf Benutzerinteraktionen ausgelöste E-Mails versenden. Außerdem bietet sie intelligente Empfehlungen basierend auf dem Verhalten der Zielgruppe, mit denen Sie alles von Betreffzeilen bis hin zu Versandzeiten verbessern können.

Mit dem A/B-Testing-Feature können Marketing-Teams verschiedene Inhalte von E-Mail-Texten vergleichen, um zu sehen, was das Engagement fördert, und Metriken wie Öffnungsraten, Klickraten und Conversions überwachen, um die Effektivität von Kampagnen zu bewerten.

Die besten Features von Mailchimp

Inhaltsoptimierung : Bewertet die Lesbarkeit Ihrer E-Mails, analysiert die Integration von Text und Bildern und gibt Empfehlungen zur Verbesserung von Texten, Bildern und Layout

Markenintegration : Nutzt die Assets Ihrer Marke wie Logos, Farben, Schriftarten und Bilder, um die Konsistenz aller Marketingmaterialien sicherzustellen

Kundenreise-Karte: Skizziert die verschiedenen Wege, die ein Kunde nehmen könnte, um Interaktionen basierend auf bestimmten Aktionen oder Ereignissen zu automatisieren

Einschränkungen von Mailchimp

Es fehlen Funktionen für die Zusammenarbeit und ein erweitertes Projektmanagement für E-Mails , die über Workflows zur Kampagnengenehmigung hinausgehen

Preise für Mailchimp

Free

Essentials : 13 $/Monat

Standard : 20 $/Monat

Premium: 350 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Mailchimp

G2 : 4,3/5 (über 12.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 17.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Mailchimp?

Hier ist eine Bewertung von G2 –

Mailchimp bietet mir eine nahtlose Möglichkeit, meine E-Mail-Liste unterwegs aufzubauen. Die Anmeldeformulare sind anpassbar, sodass ich ihnen eine markenspezifische Note verleihen kann, und sie lassen sich mit einem einfachen Code problemlos in meine Website integrieren.

Mailchimp bietet mir eine nahtlose Möglichkeit, meine E-Mail-Liste unterwegs aufzubauen. Die Anmeldeformulare sind anpassbar, sodass ich ihnen eine Markenstimme hinzufügen kann, und sie lassen sich mit einem einfachen Code leicht in meine Website integrieren.

📮ClickUp Insight: Nur 12 % der Befragten unserer Umfrage nutzen KI-Features, die in Produktivitäts-Suites integriert sind. Diese geringe Akzeptanz deutet darauf hin, dass den aktuellen Implementierungen möglicherweise die nahtlose, kontextbezogene Integration fehlt, die Benutzer dazu bewegen würde, von ihren bevorzugten eigenständigen Konversationsplattformen zu wechseln. Kann die KI beispielsweise einen Automatisierungs-Workflow basierend auf einer Nur-Text-Eingabe des Benutzers ausführen? ClickUp Brain kann das! Die KI ist tief in jeden Aspekt von ClickUp integriert, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Zusammenfassen von Chat-Threads, das Entwerfen oder Überarbeiten von Texten, das Abrufen von Informationen aus dem Workspace, das Generieren von Bildern und vieles mehr! Schließen Sie sich den 40 % der ClickUp-Kunden an, die mehr als drei Apps durch unsere All-in-One-App für die Arbeit ersetzt haben!

4. ActiveCampaign (Am besten geeignet für personalisierte Kundenerlebnisse durch KI-gestützte E-Mail-Kampagnen)

über ActiveCampaign

ActiveCampaign wurde für Marketer entwickelt, die eine umfassende Personalisierung mit minimalem manuellem Aufwand wünschen. Es nutzt KI-Tools zur Generierung von E-Mail-Inhalten und Bildern, wodurch Sie den Erstellungsprozess optimieren und die Markenkonsistenz gewährleisten können. Umfassende Features für Berichterstellung und Analyse liefern Einblicke in Klicks, Öffnungen, Bounces und andere wichtige Metriken, mit denen Sie Ihre E-Mail-Management-Strategien bewerten und verfeinern können.

Mit diesem Tool können Sie Ihre Kampagnen auch über E-Mails hinaus erweitern, indem Sie SMS-Marketing, soziale Medien und andere Kanäle für ein einheitliches Kundenerlebnis integrieren.

Die besten Features von ActiveCampaign

KI-gestützte Erstellung von Inhalten: Nutzen Sie KI-gestützte Tools, um Inhalte für E-Mails und Landing Pages zu erstellen und zu personalisieren

Reputationsmanagement : Überwacht Versandmuster, um die Reputation des Absenders zu schützen und zu verhindern, dass E-Mails als Spam markiert werden

Kampagnenvorschau: Stellt sicher, dass E-Mails in verschiedenen Browsern, Posteingängen und auf verschiedenen Geräten korrekt angezeigt werden

Limits von ActiveCampaign

Einige Benutzer finden, dass das Dashboard für die Berichterstellung nicht intuitiv ist und es schwierig sein kann, aus den A/B-Tests im Kampagnenbericht echte Erkenntnisse zu gewinnen

Preise für ActiveCampaign

Starter : Ab 15 $/Monat

Plus : Ab 49 $/Monat

Pro : Ab 79 $/Monat

Enterprise: Ab 145 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu ActiveCampaign

G2 : 4,5/5 (über 13.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 2.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ActiveCampaign?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Es enthält fast alles, was wir aus Marketing-Sicht benötigen: vollständige Tabellen zur Verwaltung von Leads, E-Mail-Marketing, Automatisierungen, Formulare für die Website, Integration mit vielen externen Tools usw.

Es enthält fast alles, was wir aus Marketing-Sicht benötigen: fertige Vorlagen zur Verwaltung von Leads, E-Mail-Marketing, Automatisierungen, Formulare für die Website, Integration mit vielen externen Tools usw.

5. Omnisend (Am besten geeignet für Omnichannel-Marketing, einschließlich E-Mail, SMS und Push-Benachrichtigungen, für E-Commerce-Unternehmen)

via Omnisend

Omnisend bietet eine umfassende Suite von Tools, die die Erstellung, Personalisierung und Optimierung von E-Mail-Marketingkampagnen für E-Commerce-Unternehmen optimieren. Die intuitive Benutzeroberfläche hilft Ihnen dabei, E-Mails mit dynamischen Inhaltsblöcken zu erstellen, die speziell auf den E-Commerce zugeschnitten sind, wie z. B. Produkt-Picker und einzigartige Rabatt-Codes.

Sie können aus 16 verschiedenen Inhaltsblöcken wie Menüs, Produktlisten, Bildern und Rabatt-Coupons wählen, um die visuelle Attraktivität und Funktionalität Ihrer E-Mails zu verbessern.

Die besten Features von Omnisend

Kampagnen-Booster : Senden Sie ungelesene E-Mails automatisch erneut, um das Engagement zu maximieren und den Umsatz ohne zusätzlichen Aufwand zu steigern

Anpassbare Vorlagen: Greifen Sie auf eine Bibliothek mit vollständig anpassbaren, mobilfreundlichen Vorlagen zu, die auf den Stil Ihrer Marke zugeschnitten werden können

Omnichannel-Einblicke: Bewerten Sie die kanalübergreifende Performance mit kanalbezogenen KPIs, um Trends zu erkennen und notwendige Anpassungen vorzunehmen

Einschränkungen von Omnisend

Das Tool bietet nur begrenzte Integrationsmöglichkeiten außerhalb von E-Commerce- und Marketingplattformen

Preise von Omnisend

Free

Standard : 11,20 $/Monat

Pro : 41,30 $/Monat

Business: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Omnisend

G2 : 4,6/5 (über 900 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 800 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Omnisend?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Omnisend wurde entwickelt, um E-Mail- und SMS-Marketing zu vereinfachen, und verleiht uns ohne großen Aufwand ein professionelles und attraktives Erscheinungsbild. Damit können wir personalisierte Marketingkampagnen erstellen, die basierend auf dem Kundenverhalten, wie z. B. dem Browserverlauf oder früheren Käufen, ausgelöst werden können.

Omnisend wurde entwickelt, um E-Mail- und SMS-Marketing zu vereinfachen, und verleiht uns ohne großen Aufwand ein professionelles und attraktives Erscheinungsbild. Damit können wir personalisierte Marketingkampagnen erstellen, die basierend auf dem Kundenverhalten, wie z. B. dem Browserverlauf oder früheren Käufen, ausgelöst werden können.

6. Copy. ai (Am besten geeignet für die Erstellung KI-generierter Inhalte, um überzeugende E-Mail-Texte zu verfassen)

Copy. ai ist ideal für Marketer, die schnell hochwertige Inhalte ohne großen Aufwand benötigen. Durch die Automatisierung des ersten Entwurfsprozesses reduziert es die Abhängigkeit von externen Ressourcen. Außerdem hilft es dabei, automatisch Ideen und Briefings für Inhalte auf der Grundlage von Suchtrends und Erkenntnissen zu generieren und diese für die Sichtbarkeit in Suchmaschinen zu optimieren.

Das Tool ermöglicht die Wiederverwendung von Inhalten durch die Automatisierung der Transkription, die Extraktion von Schlüsselinformationen und die Generierung von Langform-Inhalten unter Beibehaltung der Authentizität und Stimme von Sprechern und Experten.

Die besten Features von Copy.ai

KI-gestützte Erkenntnisse : Finden Sie Schlüsselinformationen aus mehreren Datenquellen und binden Sie Kunden mit relevanten, wertorientierten Kontaktaufnahmen

Übersetzung von Inhalten : Übersetzen Sie Verkaufsmaterialien in mehrere Sprachen, um sicherzustellen, dass die Botschaften, Positionierungen und Schlüsselelemente bei der lokalen Zielgruppe Anklang finden

Automatisierte E-Mail-Sequenzen: Richten Sie E-Mails als Auslöser ein, die auf bestimmte Aktionen Ihrer Abonnenten reagieren, z. B. Anmeldungen oder Käufe

Einschränkungen von Copy.ai

Manchmal erzeugt das Tool Inhalte, die bereits veröffentlicht sind, und diese könnten als Plagiat markiert werden

Preise für Copy.ai

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Copy.ai

G2 : 4,7/5 (über 180 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 60 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Copy.ai?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Ich finde die Benutzeroberfläche des Tools übersichtlich und benutzerfreundlich. Ich verwende Copy.ai für Social-Media-Beiträge und Produktbeschreibungen, Blog-Einleitungen und Website-Texte.

Ich finde die Benutzeroberfläche des Tools übersichtlich und benutzerfreundlich. Ich verwende Copy.ai für Social-Media-Beiträge und Produktbeschreibungen, Blog-Einleitungen und Website-Texte.

7. Brevo (Am besten geeignet für die Kombination von E-Mail-Marketing, SMS-Kampagnen und Chat-Funktionen)

via Brevo

Brevo (ehemals Sendinblue) ist eine Multi-Channel-Marketingplattform, die E-Mail, SMS und Chat kombiniert und sich damit ideal für Marken eignet, die ihren Kommunikationsaufwand zentralisieren möchten.

Der KI-Assistent hilft Ihnen dabei, schnell ansprechende Betreffzeilen und E-Mail-Inhalte zu erstellen. Mit dem Drag-and-Drop-Editor oder durch Anpassen einer vorgefertigten Vorlage lassen sich professionelle E-Mails und Newsletter ganz einfach gestalten.

Mit KI-gestützten Vertriebs-, Marketing- und Unterhaltungsagenten können Unternehmen die Zielgruppensegmentierung automatisieren, sofort Verkaufs-E-Mails generieren, Anrufe transkribieren und dynamische Produktempfehlungen für eine bessere Kundenbindung liefern.

Die besten Features von Brevo

Zielgruppensegmentierung : Wenden Sie Filter und Attribute an, um benutzerdefinierte Empfängergruppen und dynamische Listen zu erstellen, die automatisch basierend auf der Aktivität der Abonnenten aktualisiert werden

Kampagnenautomatisierung : Nutzen Sie vorgefertigte Workflows und Autoresponder, um Ihre Zielgruppe mit Willkommens-E-Mails, Geburtstags-E-Mails und E-Mails zu abgebrochenen Warenkörben anzusprechen

Formulare für Abonnements: Erweitern Sie Ihren Abonnentenstamm und versenden Sie Inhalte und Aktionen gezielt, indem Sie Schlüsselinformationen wie E-Mail-Adressen und Präferenzen erfassen

Einschränkungen von Brevo

Manchmal wird das Design der E-Mails falsch konfiguriert, die Plattform wird etwas langsam, was die Erstellung erschwert

Preise von Brevo

Free

Starter : 9 $/Monat

Business : 18 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Brevo

G2 : 4,5/5 (über 2.200 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 2.800 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Brevo?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Die Plattform ist unglaublich einfach einzurichten, und die benutzerfreundliche Oberfläche macht die Verwaltung von Kampagnen zum Kinderspiel. So kann ich effizient mit unserer Community in Verbindung bleiben, und die Automatisierungs-Features sparen mir eine Menge Zeit.

Die Plattform ist unglaublich einfach einzurichten, und die benutzerfreundliche Oberfläche macht die Verwaltung von Kampagnen zum Kinderspiel. So kann ich effizient mit unserer Community in Verbindung bleiben, und die Automatisierungs-Features sparen mir eine Menge Zeit.

8. GetResponse (Am besten geeignet für Marketing-Suiten mit Features wie E-Mail-Automatisierung, Webinaren und Landing Pages)

via GetResponse

Mit GetResponse können Sie Newsletter, Autoresponder und automatisierte E-Mails mit einem Drag-and-Drop-Editor und KI-gestützter Inhaltserstellung entwerfen und versenden. Was GetResponse auszeichnet, ist die Webinar-Hosting-Funktion, mit der Unternehmen Content-Marketing und Lead-Generierung in einem einzigen Tool kombinieren können.

Sie können Formulare erstellen, um Ihre Abonnentenliste zu erweitern, und Online-Ereignisse veranstalten, um direkt mit Ihrem Publikum in Kontakt zu treten.

Das Tool bietet über 150 vorgefertigte, anpassbare und für Mobilgeräte optimierte E-Mail-Vorlagen für verschiedene Branchen, Ereignisse, Feiertage und Verkaufsbotschaften.

Die besten Features von GetResponse

Foto-Editor : Bilder zuschneiden, Filter anwenden, Text hinzufügen und Farben mit einem Drag-and-Drop-Ersteller anpassen, um professionelle Designs zu erstellen

Optimierung der Versandzeit : Versenden Sie E-Mails zum optimalen Öffnungszeitpunkt jedes Abonnenten, indem Sie dessen Interaktionsmuster analysieren und den Versand innerhalb eines 24-Stunden-Fensters anpassen

Lokalisierung: Versenden Sie E-Mails mit dem Feature „Zeitreise” für jeden Abonnenten zur lokalen Zeit, unabhängig von seiner Zeitzone

Limits von GetResponse

Dem Tool fehlen integrierte Tools für die Zusammenarbeit im Team wie das Freigeben von Dokumenten, Chatten und Kommentieren

Preise von GetResponse

Starter : 19 $/Monat

Marketer : 59 $/Monat

Ersteller : 69 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu GetResponse

G2 : 4,3/5 (über 700 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (über 500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über GetResponse?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Mit GetResponse kann ich ganz einfach E-Mail-Antworten erstellen, versenden, verwalten und überwachen. Die Möglichkeit, den Prozess der Erstellung effektiver und benutzerdefinierter E-Mail-Marketingkampagnen für jeden Client zu automatisieren, ist einer der wichtigsten Vorteile.

Mit GetResponse kann ich ganz einfach E-Mail-Antworten erstellen, versenden, verwalten und überwachen. Die Möglichkeit, den Prozess der Erstellung effektiver und benutzerdefinierter E-Mail-Marketingkampagnen für jeden Client zu automatisieren, ist einer der wichtigsten Vorteile.

9. Jasper AI (Am besten geeignet für die Automatisierung von E-Mails mit benutzerdefinierter Anpassung der Markenstimme)

über Jasper AI

Mit einer Reihe von Features unterstützt Jasper AI Sie bei der Erstellung ansprechender E-Mail-Betreffzeilen, Inhalte und Handlungsaufforderungen für eine effektive Lead-Generierung.

Die Browser-Erweiterung von Jasper hilft Ihnen beim Verfassen und Bearbeiten von E-Mails direkt in Plattformen wie Gmail und Outlook, verbessert die Effizienz des Workflows und ermöglicht die nahtlose Erstellung von Inhalten, ohne dass Sie zwischen Anwendungen wechseln müssen. Sie können benutzerdefinierte Markenstimmen und Stilrichtlinien innerhalb des Tools definieren, um sicherzustellen, dass alle E-Mail-Kommunikationen mit dem Branding und Tonfall des Unternehmens übereinstimmen.

Die besten Features von Jasper AI

Styleguide : Ermöglicht die Festlegung von Regeln und Formaten für die Verwendung von Begriffen, Grammatik und Zeichensetzung in Ihrem Unternehmen, um eine einheitliche Kommunikation zu gewährleisten

Benutzerdefinierte Anpassung der Inhalte : Nutzt Hintergrundinformationen zum Unternehmen, Strategien, Zielgruppenkenntnisse, Wettbewerbsanalysen usw., um sicherzustellen, dass die Inhalte auf Ihren Geschäftskontext zugeschnitten sind

Visuelle Richtlinien: Verwendet das Brandbook, um Bildverstöße zu kennzeichnen und Korrekturen vorzuschlagen

Einschränkungen von Jasper AI

Einige Benutzer sind der Meinung, dass das Tool bei der Erstellung von Inhalten keine gute Arbeit leistet und dass es zu einigen sachlichen Ungenauigkeiten kommen kann

Preise für Jasper AI

Ersteller : 49 $/Monat

Pro : 69 $/Monat

Business: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Jasper AI

G2 : 4,5/5 (+ Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (+ Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Jasper AI?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Jasper Chat ist eine hervorragende Schreibhilfe, mit der ich Schreibblockaden überwinden kann. Es hilft mir, kreative Ideen hinzuzufügen, und sorgt dafür, dass mir immer neue Wege einfallen, um Probleme anzugehen.

Jasper Chat ist eine hervorragende Schreibhilfe, mit der ich Schreibblockaden überwinden kann. Es hilft mir, kreative Ideen hinzuzufügen, und sorgt dafür, dass mir immer neue Wege einfallen, um Probleme anzugehen.

10. Hypotenuse AI (Am besten geeignet für skalierbare, KI-gesteuerte Generierung von Inhalten für hochwertiges E-Mail-Marketing)

über Hypotenuse AI

Hypotenuse AI ist ein fortschrittlicher Textgenerator für Teams, die große Mengen hochwertiger Inhalte benötigen, darunter auch Marketing-E-Mails.

Der Textgenerator hilft Ihnen dabei, Inhalte für verschiedene Anforderungen zu erstellen, darunter E-Mails, Blogbeiträge, Social Media, Anzeigen, Website-Texte usw. Mit dem Ziel Ihrer E-Mail und relevanten Schlüsselwörtern als einzige Eingabe generiert das Tool maßgeschneiderte Betreffzeilen und Inhalte, die zum Ton Ihrer Marke passen und Ihre Zielgruppe ansprechen.

Die besten Features von Hypotenuse AI

Produktbeschreibungen : Erstellen Sie Produktbeschreibungen einzeln oder in großen Mengen und integrieren Sie SEO-Keywords, um die Sichtbarkeit in Suchmaschinen zu verbessern

Blog-Autor : Erstellen Sie hochwertige, sachliche und SEO-optimierte Blog-Artikel und Marketinginhalte

Bild-Editor: Verbessern Sie die Bildauflösung, standardisieren Sie den Zuschnitt und entfernen oder ändern Sie Hintergründe in mehreren Bildern gleichzeitig

Limits von Hypotenuse AI

Gibt gelegentlich ähnliche Sätze innerhalb desselben Inhalts wieder

Preise für Hypotenuse AI

Free

Basis : 150 $/Monat

Ecommerce Pro : Benutzerdefinierte Preise

E-Commerce Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Hypotenuse AI

G2 : 4,7/5 (über 70 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Hypotenuse AI?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Der KI-Autor leistet hervorragende Arbeit beim Verfassen exzellenter Artikel, und ich habe innerhalb weniger Tage eine enorme Veränderung meines SEO-Traffics festgestellt.

Der KI-Autor leistet hervorragende Arbeit beim Verfassen exzellenter Artikel, und ich habe innerhalb weniger Tage eine enorme Veränderung meines SEO-Traffics festgestellt.

Erleben Sie intelligenteres E-Mail-Marketing mit ClickUp

E-Mail-Marketing muss kein Ratespiel sein. Mit dem richtigen kostenlosen KI-E-Mail-Generator sparen Sie Zeit, steigern das Engagement und erreichen Ihre Marketingziele mit Zuversicht.

ClickUp bietet Ihnen das Beste aus beiden Welten – einen leistungsstarken kostenlosen KI-E-Mail-Generator mit ClickUp Brain und nahtlose Kampagnenplanung über die E-Mail-Projektmanagement-Software.

Vom Entwerfen überzeugender Marketing-E-Mails bis hin zur Zuweisung von Aufgaben, Festlegung von Fristen und Nachverfolgung der Kampagnenleistung – ClickUp verbindet jeden Schritt Ihres Marketing-Workflows an einem Ort.

Melden Sie sich noch heute kostenlos an und lassen Sie ClickUp Ihren nächsten großen E-Mail-Erfolg ermöglichen! 🎉