Die besten Blogs für Autoren: Top-Ressourcen zur Verbesserung Ihres Handwerks

Ernest Hemingway hat einmal gesagt

Wir alle sind Lehrlinge in einem Handwerk, in dem niemand jemals Meister wird.

Jeder Autor weiß, dass das stimmt. ✍️

Egal, wie viele Worte Sie schon geschrieben haben, es gibt immer etwas, das Sie lernen, verfeinern und entdecken können. 📖

Aber seien wir ehrlich: Es ist nicht einfach, mit dem sich ständig ändernden Inhalt-Know-how Schritt zu halten. An einem Tag sind es SEO-Tricks für eine bessere Sichtbarkeit, am nächsten Tag verändern KI-Tools die Art und Weise, wie wir Geschichten schreiben.

Wir haben zwar unzählige Ressourcen zur Verfügung, aber die Herausforderung besteht darin, den Aufwand zu bewältigen, um das Wesentliche aus der Flut an Informationen herauszufiltern.

Hier machen hochwertige Blogs den Unterschied. Dieser Beitrag stellt die besten Blogs für Autoren vor, die wertvolle Einblicke bieten, um Schreibtechniken zu verbessern, die Motivation aufrechtzuerhalten und neue Möglichkeiten aufzuzeigen. ✨

Was verpassen Sie, wenn Sie keinen Blogs folgen?

Blogs sind nicht nur Inhalt, sie sind wie eine Backstage-Paste zu Expertenwissen, Branchen-Updates und praktischen Schreibtipps. 💡

Hier sind die Gründe, warum sie Ihre Zeit wert sind:

inspiration kommt nicht immer auf Befehl*: Finden Sie neue Inspiration und überwinden Sie kreative Blocks mit dem richtigen Blog

die Welt des Schreibens verändert sich schnell*: Bleiben Sie auf dem Laufenden über Veröffentlichungstrends, SEO-Strategien und die digitalen tools, die die Branche neu gestalten

feedback ist nicht immer leicht zu bekommen*: Lernen Sie von erfahrenen Autoren, Editoren und Inhalt-Strategen, die ihr Fachwissen offen freigeben

motivation ist nicht unendlich*: Überwinden Sie Schreibblockaden. Ein einfacher Blogbeitrag kann Ihre Kreativität anregen und Ihnen helfen, wieder in Schwung zu kommen

die besten Autoren lernen ihr Leben lang*: Lernen Sie neue Techniken des Geschichtenerzählens, frischen Sie Ihre Grammatikkenntnisse auf und entdecken Sie Hacks zur Produktivität. Es gibt immer etwas Neues zu entdecken

Die besten Schreibblogs, die jeder Autor verfolgen sollte: Vergleich im Direktvergleich

Die besten Blogs für Autoren: Top-Auswahl, die Sie nicht verpassen sollten

Egal, ob Sie Ihre Fertigkeiten verbessern, Tipps für Freiberufler oder Ratschläge zum Veröffentlichen suchen, diese Blogs bieten Ihnen stets einen Wert.

Blogs mit Tipps und Techniken zum Schreiben

Die besten Blogs zum Thema Schreiben sind Anbieter von fachkundigen Ratschlägen, Übungen und tiefen Einblicken in das Handwerk, damit Sie Ihren Stil verfeinern und sich als Autor weiterentwickeln können.

Hier sind einige Blogs, die Ihnen helfen können, kreative Blocks zu überwinden, Ihre Struktur zu verbessern und einen Schreibprozess zu entwickeln:

1. The Write Life

via The Write Life

The Write Life ist eine Fundgrube für Autoren, die ihr Handwerk verbessern, sich als Freiberufler etablieren oder neue Wege in der Inhalt-Writing-Branche erkunden möchten. Das Angebot reicht von der Suche nach gut bezahlten Aufträgen bis hin zu Strategien für die Selbstveröffentlichung.

Mit einer Mischung aus praktischen Ratschlägen, Branchentrends und Erfahrungen aus der Praxis ist dieser Blog ein Muss für Autoren, die ihre Leidenschaft zum Beruf machen möchten. In diesem Blog erfahren Sie:

Erfahren Sie, wie Sie Clients finden, sich effektiv präsentieren und Ihre Preise einstellen

Erhalten Sie Einblicke in die Unterschiede zwischen Selbstveröffentlichung und traditionellem Verlagswesen sowie in die Vermarktung Ihres Buches

Entdecken Sie Möglichkeiten, mit Bloggen, Texten und Inhalt-Marketing Geld zu verdienen

Ideal für: Autoren, die sich durch Freiberuflichkeit, Veröffentlichungen oder Blogging eine nachhaltige Karriere aufbauen möchten

2. Writer’s Digest

Seit über 100 Jahren ist Writer's Digest ein Eckpfeiler der Schreibwelt und bietet Autoren aller Genres unvergleichliche Anleitung, Inspiration und Ressourcen. Dieser Blog hat für jeden Autor etwas zu bieten.

Mit Wettbewerben, Interviews und Schreibaufgaben informiert Writer’s Digest nicht nur, sondern motiviert Autoren aktiv, ihr Handwerk zu verbessern. Hier sind die Gründe, warum Sie diesen Blog im Auge behalten sollten:

Erhalten Sie Experteneinblicke in Storytelling, Zeichenentwicklung und Schreibtechniken

Nehmen Sie an Schreibaufgaben, Herausforderungen und Wettbewerben teil, um neue Ideen zu entwickeln

Bleiben Sie auf dem Laufenden über Literaturagenten, Selbstveröffentlichungsmöglichkeiten und Trends im Buchmarketing

Ideal für: Verfasser aller Phasen – egal ob Anfänger, die nach einer Struktur suchen, erfahrene Verfasser, die Einblicke in die Branche gewinnen möchten, oder Dichter, die nach Inspiration suchen

💡 Profi-Tipp: Der beste Weg, um einen Schreib-Block zu überwinden? Lesen Sie wieder. Ein großartiger Blogbeitrag kann neue Ideen wecken und Sie wieder auf Kurs bringen, wenn die Inspiration versiegt.

3. Self-Publishing School

Die Self Publishing School ist ein echter Game-Changer für Autoren, die ihre Bücher ernsthaft in profitable Unternehmungen verwandeln möchten. Im Gegensatz zu allgemeinen Schreibblogs verfolgt sie einen praxisorientierten Ansatz und begleitet Verfasser durch den gesamten Veröffentlichungsprozess – vom ersten Entwurf bis zum Status.

Mit Experten-Einblicken zu Buchveröffentlichungen, Marketingstrategien und Möglichkeiten für passives Einkommen geht es in diesem Blog nicht nur ums Schreiben, sondern darum, einen erfolgreichen Verfasser-Karrieren aufzubauen. Das zeichnet ihn aus:

Erhalten Sie Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu Format, Verteilung und Buchverkauf

Erfahren Sie, wie Sie mit Büchern, freiberuflicher Tätigkeit und digitalen Produkten Einnahmen erzielen können

Bleiben Sie mit Strategien zu Amazon-Rankings, SEO und Zielgruppenwachstum immer einen Schritt voraus

Ideal für: Autoren, die ihre Werke selbst veröffentlichen, ihre Bücher effektiv vermarkten und eine profitable Verfasser-Marke aufbauen möchten

*4. Write zu erledigen

via Write to Done

Für Autoren, die glauben, dass großartiges Schreiben ein Handwerk ist, das ständig verfeinert werden kann, ist Write to Done eine unverzichtbare Ressource. Dieser Blog verfolgt einen sachlichen Ansatz zur Verbesserung der Schreibfähigkeiten und liefert direkte, praktische Ratschläge ohne Umschweife.

Er bietet scharfsinnige Einblicke in Produktivität, Storytelling und die Gewohnheiten erfolgreicher Autoren. Hier sind die Gründe, warum dieser Blog heraussticht:

Lernen Sie, wie Sie Prokrastination überwinden, schneller schreiben und konsequent bleiben

Entdecken Sie Techniken, um Ihre Erzählkunst, Struktur und Klarheit zu verbessern

Holen Sie sich Tipps von Branchenexperten, wie Sie verschiedene Schreibstile meistern und Ihren Stil verbessern können

Ideal für: Autoren, die nach einfachen, umsetzbaren Tipps suchen, um ihren Schreibprozess, ihre Produktivität und ihre Fähigkeiten im Geschichtenerzählen zu verbessern

Kreative Schreibblogs als Inspiration

Schreiben ist ebenso sehr eine Frage der Inspiration wie der Disziplin. Die folgenden Blogs bieten alles von Schreibimpulsen und Expertenratschlägen bis hin zu tiefen Einblicken in das Handwerk, damit Ihre Fantasie angeregt wird und Ihre Worte im Flow sind.

1. Jeff Goins – Goinswriter dot com

Jeff Goins betrachtet das Schreiben als mehr als nur ein Handwerk – es ist eine Möglichkeit, Veränderungen zu bewirken, Konventionen in Frage zu stellen und ein sinnvolles, kreatives Leben aufzubauen. Sein Blog ist keine Sammlung allgemeiner Schreibtipps, sondern untersucht die Philosophie hinter kreativer Arbeit.

Mit Essays, Podcasts und tiefgründigen Reflexionen über das Geschichtenerzählen, Originalität und das Leben als Schriftsteller ermutigt Goins Autoren, über Formeln hinauszugehen und ihre eigene Stimme zu finden. Das hilft Ihnen dabei:

Entdecken Sie, wie Kreativität, Business und persönliche Transformation sich auf dem Weg eines Schriftstellers überschneiden

Lernen Sie unkonventionelle Ansätze für das Geschichtenerzählen, Branding und den Aufbau einer Leserschaft kennen

Erhalten Sie praktische Einblicke, wie Sie als Autor Ihren Lebensunterhalt verdienen können, ohne Ihre künstlerische Integrität zu opfern

Ideal für: Autoren, die Kreativität als Berufung sehen und eine Karriere aufbauen möchten, ohne den üblichen Mustern zu folgen

⚡ Bonus: Branchenblogs helfen Ihnen dabei, Glaubwürdigkeit aufzubauen. Wenn Sie als Freiberufler über die neuesten Trends im Bereich Schreiben informiert sind, sind Sie für Clients wertvoller.

2. The Creative Penn

via The Creative Penn

Joanna Penns „The Creative Penn” ist eine Fundgrube für Verfasser, die schreiben, selbst veröffentlichen und ihre Bücher erfolgreich vermarkten möchten. Vollgepackt mit praktischen Ratschlägen, Branchentrends und Einblicken aus Joannas Karriere als Bestsellerautorin ist dieser Blog eine unverzichtbare Ressource für alle, die ihr Schreiben zu einem nachhaltigen Business machen möchten.

Dieser Blog behandelt alles von Buchmarketingstrategien bis hin zu neuen KI-Tools für Autoren. Hier erfahren Sie, warum Sie sich diesen Blog ansehen sollten und wie er Ihnen helfen kann:

Format, verteilen und verkaufen Sie Ihr Buch effektiv

Bauen Sie Ihre Verfasser-Marke auf, erweitern Sie Ihre E-Mail-Liste und vertiefen Sie die Bindung zu Ihren Lesern

Monetarisieren Sie Ihr Schreiben durch mehrere Einnahmequellen

Ideal für: Aufstrebende und etablierte Verfasser, die Selbstveröffentlichung, Buchmarketing und das Leben vom Schreiben meistern möchten

3. Live Write Thrive – C. S. Lakin

via Livewritethrive

C. S. Lakins „Live Write Thrive” richtet sich an Autoren von Belletristik, die die Mechanismen des Geschichtenerzählens beherrschen und ihr Handwerk verbessern möchten. Im Gegensatz zu allgemeinen Blogs zum Thema Schreiben konzentriert sich diese Website auf die tiefgreifenden strukturellen Elemente, die einen Roman spannend machen.

Mit ausführlichen Anleitungen, praktischen Übungen und Coaching-Ressourcen hilft Lakin Autoren dabei, alles von der Zeichen-Entwicklung bis zur Szenengestaltung zu meistern, ohne dabei die kommerzielle Verwertbarkeit aus den Augen zu verlieren. In diesem Blog können Sie:

Lernen Sie fortgeschrittene Techniken des Geschichtenerzählens, darunter Szenenschichtung und filmisches Schreiben

Erhalten Sie Analysen zu Bestseller-Romanen, um zu verstehen, was sie zur Arbeit macht

Verbessern Sie das Tempo Ihrer Geschichten, die Entwicklung Ihrer Zeichen und die Erzählstruktur mit praktischen Übungen

Ideal für: Autoren von Belletristik, die ihr Handwerk verfeinern, die Struktur von Romanen beherrschen und Geschichten entwickeln möchten, die Leser auf einer tieferen Ebene ansprechen

4. Terribleminds – Chuck Wendig

via Terribleminds

Chuck Wendigs Terribleminds ist anders als alle anderen Schreibblogs. Er ist ungefiltert, respektlos und brutal ehrlich – eine Mischung aus handwerklichen Ratschlägen, Einblicken in die Branche und persönlichen Reflexionen über das chaotische Leben eines Schriftstellers.

Wendig beschönigt weder die Schwierigkeiten des Geschichtenerzählens noch die Verlagsbranche, was diesen Blog zu einer erfrischenden, unverfälschten Quelle für Autoren macht, die Offenheit und Humor schätzen. Freuen Sie sich auf Kraftausdrücke, tiefgehende Einblicke in das Handwerk und praktische Weisheiten, verpackt in Wendigs Signatur-Witz.

Dieser Blog hilft Ihnen dabei:

Erhalten Sie unverfälschte, praktische Schreibtipps mit Humor und einer gehörigen Portion Realität

Lesen Sie ausführliche Artikel über Storytelling, Weltgestaltung und Zeichenentwicklung

Bleiben Sie auf dem Laufenden über Branchentrends, Fallstricke beim Veröffentlichen und das unvorhersehbare Leben eines Schriftstellers

Ideal für: Autoren, die ehrliche, unverblümte Einblicke in das Schreiben, Veröffentlichen und das kreative Leben bevorzugen – präsentiert mit Humor und Haltung

Blogs für freiberufliche Autoren

Als freiberuflicher Autor geht es nicht nur darum, Worte auf eine Seite zu bringen. Die Suche nach Clients, die Einstellung von Bewertungen, die Vermarktung Ihrer Fähigkeiten und das Verfolgen von Branchentrends sind entscheidend für den Aufbau einer nachhaltigen Karriere.

Hier sind einige Blogs, die speziell auf freiberufliche Autoren zugeschnitten sind und die Sie sich unbedingt ansehen sollten:

1. Copyblogger

via Copyblogger

Copyblogger ist eine der angesehensten Ressourcen für freiberufliche Autoren, Content-Ersteller und Vermarkter, die ihr Schreiben zu einem profitablen Business machen möchten. Im Gegensatz zu allgemeinen Ratschlägen für Freiberufler konzentriert sich dieser Blog auf wirkungsvolle Inhalt-Strategien, Personal Branding und Client-Akquise.

Mit diesem Blog können Sie:

Erfahren Sie, wie Sie mit effektiven Inhalt-Marketing-Strategien gut zahlende Clients gewinnen können

Erhalten Sie praktische Tipps zu Personal Branding, Position und zum Aufbau von Autorität als Verfasser

Bleiben Sie mit Einblicken in KI-Schreibtools, digitale Marketingtrends und Social-Media-Strategien immer einen Schritt voraus

ideal für: *Freiberufliche Autoren, Sachbuchautoren, Inhalt-Vermarkter und Solopreneure, die ihr Schreib-Geschäft ausbauen und Premium-Clients gewinnen möchten

💡 Profi-Tipp: Die besten Autoren sind auch gute Leser. Das Konsumieren hochwertiger Inhalte verbessert Ihren Stil, erweitert Ihren Horizont und vermittelt Ihnen neue Techniken.

2. ProBlogger

via Problogger

ProBlogger ist die ultimative Ressource für freiberufliche Autoren, die das Bloggen zu ihrem Vollzeitberuf machen möchten. Im Gegensatz zu allgemeinen Blogs für Freiberufler konzentriert sich dieser Blog auf praktische Möglichkeiten, einen Blog aufzubauen, ein Publikum anzusprechen und Inhalt zu monetarisieren. ProBlogger bietet ausführliche Tutorials, Experteninterviews und bewährte Strategien, die Autoren dabei helfen, profitable Online-Plattformen aufzubauen.

Dieser Blog hilft Ihnen dabei:

Erfahren Sie, wie Sie hochwertigen Blog-Inhalt erstellen, der Leser anzieht und sie bei Laune hält

Erhalten Sie Einblicke in SEO, Affiliate-Marketing und werbebasierte Einnahmen, um Ihre Blog-Website in ein Geschäft zu verwandeln

Greifen Sie auf Jobbörsen-Boards, Networking-Möglichkeiten und Blogging-Kurse zu, die Ihnen helfen, bezahlte Aufträge zu bekommen

Ideal für: Autoren, die durch Blogging ihr Einkommen aufbessern möchten, indem sie ihre persönliche Marke aufbauen, Affiliate-Marketing betreiben oder freiberufliche Tätigkeiten ausüben

3. Freelancers Union

via Freelancers Union

Die freiberufliche Tätigkeit bringt Herausforderungen mit sich, von der Verwaltung der Finanzen bis hin zur Sicherung fairer Verträge. Freelancers Union ist eine zentrale Anlaufstelle, die unabhängigen Arbeitnehmern rechtliche, finanzielle und networkingbezogene Support bietet.

Manche betrachten dies eher als eine Plattform, die Freiberuflern hilft, ihre Rechte zu schützen, Vorteile zu nutzen und eine nachhaltige Karriere als Autor in einer unvorhersehbaren Branche aufzubauen.

Das hilft Ihnen dabei:

Bleiben Sie über rechtliche Schutzmaßnahmen, Steuern und bewährte Vertrags-Best Practices für Freiberufler auf dem Laufenden

Erhalten Sie Zugang zu Schreib-Spaces, Coworking-Ereignissen und Networking-Möglichkeiten mit anderen Freiberuflern

Ideal für: Freiberufler, die branchenspezifische Beratung zu Verträgen, Steuern, gesetzlichen Rechten und finanzieller Stabilität suchen

4. The Grammar Girl

via The Grammar Girl

Eine solide Grammatik und ein klarer Schreibstil sind für freiberufliche Autoren unverzichtbar. Grammar Girl, Teil des Quick and Dirty Tips-Netzwerks, bietet kurze, praxisorientierte Lektionen zu allem, von Interpunktionsregeln bis hin zu schwierigen Wortwahlen. Es ist ein unverzichtbares tool für Freiberufler, die ihren Schreibstil verfeinern, ihre Ausdrucksweise klarer gestalten und häufige Fehler vermeiden möchten, die ihrer Glaubwürdigkeit schaden können.

Dieser Blog hilft Ihnen dabei:

Erhalten Sie schnelle, leicht verständliche Erklärungen zu Grammatikregeln und Stilkonventionen

Lernen Sie die Best Practices für professionelles Schreiben, von E-Mails bis hin zum Inhalt

Verbessern Sie die Klarheit und Lesbarkeit Ihrer Texte mit Experten-Tipps zu Satzbau und Wortwahl

Ideal für: Freiberufliche Autoren, Editoren und Inhalt-Ersteller, die ihre Grammatikkenntnisse vertiefen und ihre Schreibpräzision verbessern möchten

Beim Schreiben geht es nicht nur um Fähigkeiten, sondern auch darum, die richtigen Blogging-Tools effizient einzusetzen. Die richtigen Werkzeuge zur Produktivität können den kreativen Prozess optimieren und Autoren dabei helfen, Projekte zu verwalten, konzentriert zu bleiben und Termine zu Meeting, ohne auszubrennen.

Hier sind einige der besten Blogs zur Produktivität, die Sie kennen sollten:

clickUp Blog*

Der ClickUp-Blog ist eine Fundgrube für Autoren, die ihre Produktivität steigern, Projekte organisieren und ihre Zeit effektiv verwalten möchten. Im Gegensatz zu allgemeinen Schreibblogs konzentriert sich dieser Blog auf praktische Strategien für mehr Effizienz – von der Aufgabenverwaltung über KI-gestützte Schreibhilfen bis hin zur Automatisierung der Inhalterstellung.

Egal, ob Sie mehrere Schreib-Projekte unter einen Hut bringen müssen oder mit Terminen zu kämpfen haben, ClickUp bietet Ihnen praktische Lösungen, um Ihre Arbeitsabläufe zu optimieren. Es hilft Ihnen dabei:

Entdecken Sie spezifische Projektmanagement-Techniken für Autoren, um Ihre Konzentration und Ihren Workflow zu verbessern

Erfahren Sie, wie Sie KI, Automatisierung und Notiz tools in Ihren Schreibprozess integrieren können

Erhalten Sie praktische Tipps zu Zeitmanagement, Ziel und zur Erreichung einer gleichbleibenden Schreibqualität

Ideal für: Autoren, die ihre Produktivität steigern, mehrere Projekte verwalten und tools zur Verbesserung ihres Workflow bei der Erstellung von Inhalt nutzen möchten.

2. Der HubSpot-Blog

via HubSpot

Der HubSpot-Blog ist eine Fundgrube für freiberufliche Autoren, die sich auf Content-Marketing, SEO und Business-Writing spezialisiert haben. Im Gegensatz zu herkömmlichen Freelancer-Blogs bietet HubSpot tiefe Einblicke in digitale Marketingtrends und hilft Autoren zu verstehen, wie sie Inhalte erstellen, die ranken, konvertieren und das Geschäftswachstum vorantreiben.

Mit HubSpot können Sie Ihre Blogging-Strategie nahtlos verbessern, Texte für Suchmaschinen optimieren und hochbezahlte Inhalt-Marketing-Aufträge an Land ziehen.

Erhalten Sie Experten-Einblicke zu SEO, Inhalt-Strategie und Schreiben für digitales Marketing

Erfahren Sie mehr über das Verfassen von Blogbeiträgen, Landingpages mit hoher Konversionsrate und E-Mail-Texte

Bleiben Sie mit datengestützter Berichterstellung und Fallstudien den Branchentrends immer einen Schritt voraus

Ideal für: Freiberufliche Autoren, die sich auf Inhalt-Marketing, SEO und wirkungsvolles Business-Writing spezialisieren möchten

3. Yoast SEO Blog

via Yoast SEO

Der Yoast SEO Blog ist eine unverzichtbare Ressource für Autoren, die ihre Arbeit bekannt machen möchten. Im Gegensatz zu allgemeinen Schreibblogs konzentriert sich Yoast auf Suchmaschinenoptimierung (SEO) und bietet Strategien, die Autoren dabei helfen, ihre Inhalte für maximale Sichtbarkeit zu strukturieren.

Dieser Blog erklärt komplexe SEO-Techniken in praktischen Schritten und macht sie so nützlich für Blogger, Inhalt-Vermarkter und Verfasser, die ihre organische Reichweite steigern möchten.

Erfahren Sie, wie Sie Blogbeiträge, Website-Inhalt und Metadaten für bessere Rankings optimieren können

Erhalten Sie ausführliche Anleitungen zu SEO-Zielen und SEO-Objekten für WordPress, Shopify und andere Plattformen

Bleiben Sie über die neuesten Algorithmusänderungen und Trends im digitalen Marketing auf dem Laufenden

Ideal für: Autoren, Blogger und Inhalt-Vermarkter, die ihre Suchmaschinenplatzierungen verbessern und den organischen Traffic auf ihre Arbeit steigern möchten

Tipps zum Verfassen hochwertiger Blogbeiträge, die auffallen und gelesen werden

Ein hochwertiger Blogbeitrag weckt Aufmerksamkeit, bietet Wert und sorgt dafür, dass die Leser wiederkommen. So bringen Sie Ihren Inhalt zum Strahlen:

seien Sie gnadenlos bei der Bearbeitung*: Straffen Sie Ihren Text, streichen Sie überflüssige Formulierungen und achten Sie auf Klarheit, bevor Sie ihn veröffentlichen

Verfassen Sie fesselnde Überschriften : Fügen Sie aussagekräftige und prägnante Überschriften hinzu, um den Unterschied zwischen einem Beitrag, der angeklickt wird, und einem, der ignoriert wird, zu machen

entwickeln Sie grundlegende Inhalt*: Verfassen Sie grundlegende Beiträge, die Ihr Fachwissen präsentieren und einen bleibenden Wert als Anbieter bieten

Zur besseren Lesbarkeit : Verwenden Sie kurze Absätze, Aufzählungspunkte und Zwischenüberschriften, damit der Inhalt leichter zu überfliegen ist

sEO-Best Practices anwenden*: Optimieren Sie Keywords, Metadaten und interne Verlinkungen, um Ihr Suchranking zu verbessern

*wie ClickUp Autoren hilft

Schreiben ist mehr als nur ein kreativer Prozess – es ist ein strukturierter Workflow, der Recherche, Entwürfe, Bearbeitung und Team umfasst. Die Verwaltung mehrerer Schreibprojekte, das Meeting von Terminen und die Nachverfolgung von Überarbeitungen können für Autoren, die zahlreiche Aufträge gleichzeitig bearbeiten, schnell zu einer Überforderung werden.

ClickUp, die Alles-App für die Arbeit, vereinfacht diesen Prozess und bietet eine Plattform, auf der Autoren ihre Arbeit organisieren können. Sie können effizient zusammenarbeiten und ihre Produktivität bewahren, ohne dass Notizen verstreut sind. Das bedeutet: keine verpassten Deadlines und keine endlosen E-Mail-Threads mehr.

Zentrale Entwürfe, Feedback und Überarbeitungen

Einer der größten Vorteile ist ClickUp Dokumente, mit dem Autoren ihre Inhalte an einem Ort entwerfen, bearbeiten und speichern können.

Zentralisieren Sie SOPs, Recherchen, Meeting-Notizen und Spezifikationen mit umfangreichem Format und Echtzeit-Team-Zusammenarbeit mit ClickUp Dokument

Mit ClickUp Dokumenten können Sie:

Arbeiten Sie gemeinsam mit Editors, Clients oder Co-Autoren in Echtzeit an der Bearbeitung und Thread-Kommentaren . Setzen Sie Feedback direkt in die Tat um, indem Sie Kommentare direkt an Team-Mitglieder zuweisen

Mit der integrierten Version Historie können Sie Änderungen ganz einfach nachverfolgen und rückgängig machen – unverzichtbar für die Verwaltung mehrerer Überarbeitungsrunden, ohne dass dabei bisherige Arbeit verloren geht.

Wandeln Sie Abschnitte Ihrer Entwürfe in nachverfolgbare Aufgaben um, damit Schlüssel-Bearbeitung, Überarbeitungen oder Recherchepunkte nicht verloren gehen

Stellen Sie sicher, dass Schlüssel-Bearbeitung, Überarbeitungen oder Recherchepunkte nicht in der Hektik untergehen, indem Sie sie in umsetzbare Aufgaben mit Fristen umwandeln

Verbessern Sie Ihre Entwürfe durch strukturiertes Format, fügen Sie Links zu Recherchen oder visuelle Elemente (wie Mindmaps oder Whiteboard) ein und halten Sie alle notwendigen Kontextinformationen in Ihrem Dokument griffbereit

Ein Benutzer sagt über die Funktionen von ClickUp:

ClickUp hilft mir dabei, Best Practices für das Projektmanagement zu skalieren und aufzubauen. Noch wichtiger ist, dass wir Assets viel schneller bereitstellen können, um E-Commerce-Kampagnen voranzutreiben und Einzelziele zu unterstützen.

ClickUp hilft mir dabei, Best Practices für das Projektmanagement zu skalieren und aufzubauen. Noch wichtiger ist, dass wir Assets viel schneller bereitstellen können, um E-Commerce-Kampagnen voranzutreiben und Einzelziele zu unterstützen.

*/AI-gestützte Ideenfindung, Recherche und Verfeinerung

Optimieren Sie Ihre Arbeit mit KI-gestützter Automatisierung und Einblicken in ClickUp Brain

ClickUp Brain bringt die Schreib-Produktivität auf die nächste Stufe, indem es mühsame Aufgaben durch Automatisierung vereinfacht und die Kreativität fördert. Es dient als integrierter Schreibassistent, der Autoren dabei hilft, ihre Inhalte zu verfeinern, Ideen zu generieren und mühelos Korrektur zu lesen.

Ideen generieren: Brainstorming zu Blogpost-Titeln, Artikelentwürfen, Kapitelkonzepten, Zeichen-Namen oder verschiedenen Erzählperspektiven

recherchen zusammenfassen: Erfassen Sie schnell die Schlüssel-Erkenntnisse aus langen Forschungsarbeiten, Artikeln oder Meeting-Notizen*, die Sie in ClickUp eingefügt oder gespeichert haben

Inhalt verfeinern: Verbessern Sie die Klarheit, passen Sie den Ton an (formeller, lockerer oder überzeugender), kürzen Sie den Text oder überprüfen Sie mühelos Grammatik und Rechtschreibung

Material wiederverwenden: Verwandeln Sie einen langen Artikel ganz einfach in Social-Media-Schnipsel, erstellen Sie aus einem Blogbeitrag Texte für E-Mail-Kampagnen oder erstellen Sie Zusammenfassungen für verschiedene Zielgruppen

Strukturiertes Planen und Terminverwaltung

Über die Entwurfsphase hinaus zeichnet sich ClickUp durch die Verwaltung des Schreib-Projektes aus.

und Unteraufgabe , um große Schreibprojekte (wie Bücher, lange Artikel, Website-Texte) in überschaubare Abschnitte, Kapitel oder Schritte zu unterteilen Verwenden Sie ClickUp-Aufgaben , um große Schreibprojekte (wie Bücher, lange Artikel, Website-Texte) in überschaubare Abschnitte, Kapitel oder Schritte zu unterteilen

Visualisieren Sie Termine für alle Ihre Aufgaben oder Client-Projekte mit flexiblen Ansichten wie Kalender, Liste (sortiert nach Fälligkeitsdatum) oder Board (mit Nachverfolgung von Phasen wie „Entwurf“, „Überarbeitung“, „Korrektur“)

benutzerdefinierten Feldern für Ihre Projekte relevante Details wie „Wortanzahl“, „Entwurfsnummer“, „Einzelziel“ oder „Recherche-Status“ durch Führen Sie die Nachverfolgung mitfür Ihre Projekte relevante Details wie „Wortanzahl“, „Entwurfsnummer“, „Einzelziel“ oder „Recherche-Status“ durch

Für langfristige Schreibvorhaben, wie das Abschließen eines Romans oder das Erreichen eines bestimmten Veröffentlichungsziels, nutzen Sie ClickUp Goals , um Einzelziele festzulegen und Ihren Fortschritt im Laufe der Zeit zu überwachen

vorlagen für Konsistenz und Effizienz*

Für alle, die an mehreren Projekten arbeiten, erleichtern die Vorlagen von ClickUp die Organisation von Inhalt. Die ClickUp-Vorlage für das Blog-Management bietet einen strukturierten Rahmen für die Planung, Gliederung und Veröffentlichung von Inhalt.

Vorlage kostenlos erhalten Optimieren Sie die Verwaltung Ihres Blogs mit der All-in-One-Vorlage von ClickUp

Anstatt sich den Kopf darüber zu zerbrechen, was wann fällig ist, können Autoren ihren Workflow visualisieren, Prioritäten setzen und jede Phase des Schreibprozesses vom Entwurf bis zur Veröffentlichung verfolgen.

Vorlage kostenlos erhalten Planen, verfolgen und optimieren Sie Ihre Inhalte mit der Blog-Redaktionskalender-Vorlage von ClickUp

Mit der ClickUp-Blog-Redaktionskalender-Vorlage können Autoren außerdem ihre Inhalt-Pipeline planen, Beiträge terminieren und die Ansicht über ihren redaktionellen Workflow behalten.

*so wählen Sie die richtigen Blogs für Ihre Schreibziele aus

Nicht alle Schreibblogs bieten denselben Wert – einige konzentrieren sich auf das Handwerk, andere auf Freiberuflichkeit, Marketing oder Produktivität. Der richtige Blog hängt von Ihren spezifischen Schreibzielen ab.

Nutzen Sie diese Checkliste, um die Blogs zu finden, die Ihren Bedürfnissen entsprechen:

Identifizieren Sie Ihren Schwerpunkt – Verbesserung Ihrer Schreibfähigkeiten, Freiberuflichkeit, Bloggen oder Veröffentlichen ✔

Suchen Sie nach Blogs mit Branchenexpertise und glaubwürdigen Mitwirkenden ✔

Regelmäßig aktualisierte Inhalte mit neuen Einblicken und Trends ✔

Priorisieren Sie Blogs, die umsetzbare Tipps bieten, nicht nur allgemeine Ratschläge ✔

Entdecken Sie Community-basierte Websites für Networking und Erfahrungen aus der Praxis ✔

Überlegen Sie, ob der Blog zusätzliche Ressourcen wie Kurse, Vorlagen oder Job-Boards als Anbieter bietet ✔

ihre Reise als Autor beginnt hier mit ClickUp*

Die besten Autoren lernen ihr Leben lang dazu. Die richtigen Blogs können Ihre Kreativität beflügeln, Ihr Handwerk verfeinern und Ihnen neue Möglichkeiten eröffnen. Ganz gleich, ob Sie Ihre Erzählkunst verbessern, Ihre freiberufliche Karriere vorantreiben oder Inhalt-Marketing meistern möchten – mit Expertenwissen bleiben Sie immer einen Schritt voraus.

Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, Ressourcen zu finden, die zu Ihrem Ziel passen und einen echten Wert als Anbieter bieten.

Aber gutes Schreiben erfordert nicht nur Können, Organisation und Effizienz. ClickUp hilft Autoren dabei, ihren Workflow zu optimieren, Projekte zu verfolgen und nahtlos zusammenzuarbeiten, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können: das Schreiben.

