13 beste Software für das Management klinischer Studien für 2025

Klinische Tests sind komplex.

Sie umfassen mehrere Aspekte, die Aufmerksamkeit erfordern – von der Rekrutierung verschiedener Populationen von Patienten bis hin zur Verwaltung von Studien, Datenanalyse, Berichterstellung, Überwachung der Logistik und vieles mehr.

Selbst wenn Sie eine einzige Protokolländerung verpassen, sind die Ergebnisse Nichteinhaltung, hohe Strafen und rechtliche Probleme.

Hier kommen klinische Studienverwaltungssysteme (Clinical Trial Management Systems, CTMS) ins Spiel, um alle verstreuten Prozesse unter einem Dach zu vereinen. Eine CTMS-Plattform stellt sicher, dass alle kritischen Prozesse an einem Ort zusammengefasst sind, wodurch klinische Studien und Forschungsabläufe optimiert werden und Sie schneller fundierte Entscheidungen treffen können.

Diese Liste enthält die beste Software für das Management klinischer Studien, die entwickelt wurde, um Ihre klinischen Studien zu verbessern. Sehen Sie sich alle an und wählen Sie die ideale Software für Ihre Zwecke aus.

Die beste Software für das Management klinischer Studien auf einen Blick

Hier ist eine Tabelle zum Vergleich von Systemen zur Verwaltung klinischer Studien (Clinical Trial Management Systems, CTMS):

Name des Tools Best For Schlüssel Features Preisgestaltung ClickUp Verwaltung von Testversionsdokumentation, Nachverfolgung von Aufgaben und Workflows für die Forschung Nachverfolgung von Aufgaben, Zusammenarbeit an Dokumenten, Automatisierung, Dashboards, HIPAA-Compliance, KI-gestützte Erkenntnisse Free, Unlimited: 7 $/Benutzer/Monat, Business: 12 $/Benutzer/Monat, Enterprise: benutzerdefinierte Preise Zelta Verwaltung klinischer Daten Echtzeit-Einblicke in Testversionen, vorausschauende Nachschubanalyse, KPI-basierte Dashboards Benutzerdefinierte Preise Florence eBinders Fernüberwachung und -verwaltung von Testversionen eISF, elektronische Signaturen, Speicher für Dokumente, Fernüberwachung, integrierte Schwärzungsfunktionen Benutzerdefinierte Preise Clinion Zentralisierung und Automatisierung klinischer Abläufe KI/ML-Module, Automatisierung von Protokollen, IP-Bestandsverwaltung, Sichtbarkeit in Echtzeit Benutzerdefinierte Preise Veeva Vault Zentralisierung klinischer Daten und Inhalte Studienregistrierung freigeben, eCOA, zentralisierte Studienkommunikation Benutzerdefinierte Preise Medidata Studienverwaltung und Datenvisualisierung Automatisierte Datenübertragung, visuelle Analysen, eTMF- und Rave EDC-Integrationen Benutzerdefinierte Preise Oracle Siebel Überwachung und Verwaltung klinischer Testverfahren Automatisierung von Workflows, personalisierte Portale, automatische Nachverfolgung, ob Probandenbesuche abgeschlossen sind Benutzerdefinierte Preise MasterControl CTMS Klinische Dokumentation und Qualitätsmanagement Verwaltung von TMF- und GCP-Dokumenten, Standortqualifizierung und -überwachung, Integration klinischer Abläufe und Qualitätsmanagement Benutzerdefinierte Preise TrialKit Verwaltung von Remote-Tests und dezentralen Studien EDC, RTSM, KI-gestützte Analysen, native mobile App Ab 1.350 $ RealTime CTMS Patientenrekrutierung und klinische Tests optimieren Nachverfolgung von Patienten, Automatisierung der Terminplanung, Einhaltung der HIPAA-Vorschriften, erweiterte Berichterstellung Benutzerdefinierte Preise Edge CTMS Verwaltung klinischer Forschung in Echtzeit Workflow-Builder, Finanzmodul, Nachverfolgung der Patientenrekrutierung Benutzerdefinierte Preise Castor EDC Erfassung von Daten aus klinischen Tests eCRFs, Einblicke in Echtzeit-Studien, rollenbasierter Zugriff, Features für Umfragen Benutzerdefinierte Preise Clinical Conductor CTMS Optimierung der Rekrutierung und der finanziellen Workflows Nachverfolgung der Rekrutierung, Finanzverwaltung, zentralisierte Studieninformationen Benutzerdefinierte Preise

Was ist das Management klinischer Studien?

Das Management klinischer Studien umfasst die Planung, Durchführung und Überwachung klinischer Forschung, um sicherzustellen, dass sie ethisch einwandfrei und in Übereinstimmung mit den industriellen Regulierungsstandards durchgeführt wird.

Die Verwaltung klinischer Studien erfordert die Koordination mehrerer Aspekte, wie z. B. Patientenrekrutierung, Datenerfassung, datengestützte Entscheidungsfindung, Dokumentenverwaltung, Budgetverwaltung, Einhaltung von Vorschriften und Berichterstellung über Standorte und Interessengruppen hinweg. Das Ziel besteht darin, die Testversion effizient durchzuführen und gleichzeitig die Datenintegrität und die Sicherheit der Teilnehmer zu gewährleisten.

🧠 Wussten Sie schon? Laut einer Forschungsstudie sind für den Erfolg klinischer Studien verschiedene Faktoren erforderlich, darunter die Planung von Projekten, eine nahtlose Zusammenarbeit, minimale Arbeit für Forscher und Teilnehmer, effiziente Systeme und die ordnungsgemäße Rekrutierung von Studienteilnehmern.

Worauf sollten Sie bei der besten CTMS-Software achten?

Ob Sie nun nach einer Software für das Management klinischer Studien oder nach einer Plattform suchen, die Sie bei der Erstellung von Prozessen für das Nutzungsmanagement unterstützt – achten Sie darauf, dass die Software über folgende Features verfügt:

Patientenverwaltung : Wählen Sie eine Plattform, die die Automatisierung der Planung, die Organisation von Terminen, die Nachverfolgung der Einschreibung und die Überwachung der Einhaltung ermöglicht

Dokumentenverwaltung : Implementieren Sie ein System zur Verwaltung von Testversionen, mit dem Sie Dokumente und Forschungsstudien zentral speichern und verwalten können. Achten Sie darauf, dass es einen sicheren Speicher mit Berechtigungen und Versionskontrolle bietet

*berichterstellung und Analyse: Wählen Sie eine Software mit benutzerdefinierten Dashboards und Echtzeitberichten, um Einblicke in Testaktivitäten, die Produktivität des Teams und andere Leistungsmetriken zu erhalten

Einhaltung von Vorschriften: Wählen Sie eine Plattform, die die erforderlichen Gesundheitsstandards unterstützt, einschließlich HIPAA und SOC 2, und stellen Sie sicher, dass die Standards und Protokolle vollständig eingehalten werden

💡 Profi-Tipp: Achten Sie auf die Benutzerfreundlichkeit und Skalierbarkeit der Plattform. Stellen Sie sicher, dass die Software mit Ihrem wachsenden Testvolumen und der zunehmenden Komplexität Schritt halten kann. So können Sie eine Software auswählen, die mit der Weiterentwicklung Ihrer Forschung Schritt halten kann.

Die beste CTMS-Software

Sehen wir uns die beste CTMS-Software, ihre Schlüssel Features, Preise und Limits an.

1. ClickUp (am besten geeignet für die Verwaltung von Testversionsdokumentation, die Nachverfolgung von Aufgaben und Forschungs-Workflows)

Arbeiten Sie in Echtzeit mit ClickUp an Workflows und Dokumentationen für Patienten zusammen

Ob vor Ort, aus der Ferne oder hybrid – klinische Studien bedeuten viel Arbeit: Besuche vor Ort, Überwachung der Standorte, überwältigende Dokumentation, komplexe Studienprozesse und strenge behördliche Auflagen, was zu getrennten Workflows führt.

Hier kombiniert ClickUp, die Alles-in-einem-App für die Arbeit, Projekte, Wissen und Chats an einem Ort – alles angetrieben von KI, die Ihre klinischen Studien schneller und effizienter macht.

ClickUp für das Gesundheitswesen kann die Patientenerfahrung durch automatische Terminplanung und Vertrags- und SLA-Prozesse, die schnelle Nachverfolgung von Aktenanfragen und die Zusammenarbeit bei Patientendaten und Forschung verbessern. Es handelt sich um eine SOC 2- und HIPAA-konforme Plattform mit erweiterten Berechtigungen für Benutzer zum Schutz der Daten.

Automatisierung von Terminen, Nachverfolgung von Zeitplänen und Ausgleich von Workloads mit ClickUp for Healthcare

Zunächst einmal optimiert ClickUp Aufgaben klinische Studien. Sie können komplexe Workflows von Studien in überschaubare Aufgaben (mit Checklisten) organisieren, Studienmaterialien überwachen, Verantwortlichkeiten zuweisen und den Fortschritt klinischer Studien in Echtzeit nachverfolgen. Sie können auch Kommentare bestimmten Mitgliedern Ihres Teams zuweisen, um die Verantwortlichkeit während der Testphasen sicherzustellen.

ClickUp Dokumente machen die klinische Dokumentation zum Kinderspiel. Es dient als zentrales Repository für die Speicherung und Verwaltung von behördlichen Dokumenten, Notizen und Studienberichten. Teams, die an Studien forschen, können innerhalb dieser Dokumente problemlos zusammenarbeiten und dabei die Kontrolle über die Versionen behalten.

Organisieren Sie Notizen, Studien und klinische Forschung und arbeiten Sie in Echtzeit mit ClickUp Docs zusammen

Wenn es um Prozesse geht, können Sie mit ClickUp Automatisierungen Routineprozesse bei Testversionen wie die Weiterleitung von Genehmigungen, Erinnerungen an Studien, Änderungen des Status von Aufgaben und Datenerfassung sowie Warnmeldungen zu Folgeaufgaben auslagern. Sie können ClickUp auch in andere CTMS-Plattformen integrieren, um auslöserbasierte Regeln für die Automatisierung zu erstellen und Dateien in einem einzigen, integrierten Workspace durchsuchbar zu machen.

Automatisieren Sie Aufgaben, Genehmigungen und richten Sie Warnmeldungen mit ClickUp Automatisierungen ein

ClickUp hilft Ihnen auch bei der Überwachung von Zeitleisten für Tests und Checklisten für die Einhaltung von Vorschriften und verschafft Ihnen Sichtbarkeit in Bezug auf die Produktivität Ihres Teams. Mit benutzerdefinierten Dashboards von ClickUp können Sie schnell auf wichtige Metriken und Details von Tests zugreifen, ohne sich durch Berge von Daten wühlen zu müssen.

Neben diesen Features erleichtert ClickUp Ihre Arbeit mit einer riesigen Bibliothek an Vorlagen. Instanz: Die ClickUp-Vorlage für das Patientenmanagement hilft Ihnen beispielsweise dabei:

Erstellen Sie benutzerdefinierte Pläne für die Pflege und Nachverfolgung der Fortschritte bei der Erreichung der Ziele im Gesundheitsbereich

Arbeiten Sie in Echtzeit mit den Mitgliedern Ihres Studienteams zusammen

Organisieren Sie Termine, medizinische Unterlagen und Formulare zur Beurteilung an einem Ort

Kostenlose Vorlage erhalten Organisieren Sie Pläne für die Pflege, Termine und medizinische Unterlagen mit der Vorlage für das Patientenmanagement von ClickUp

Ebenso bietet ClickUp mehrere Vorlagen für die Prozessdokumentation, die Ihnen dabei helfen, Prozesse zu standardisieren und Konsistenz und Transparenz zu gewährleisten.

Die besten Features von ClickUp

Arbeiten Sie mit ClickUp Docs gemeinsam an Prozessen für klinische Studien und Forschung

Organisieren Sie Zeitpläne mit dem ClickUp Kalender und automatisieren Sie die Terminplanung, Genehmigungen und andere routinemäßige Aufgaben

Überwachen Sie die für jede klinische Studie aufgewendete Zeit und passen Sie die Zeitleisten und die Ressourcenzuweisung für Projekte mit ClickUp Time Tracking an

Legen Sie klare Einzelziele und Ziele fest, um klinische Studien zu verbessern und diese an einem Ort mit ClickUp Goals nachzuverfolgen

Speichern Sie alle Ihre Diskussionen und Abfragen im Zusammenhang mit Testversionen an einem Ort, um den Zugriff zu erleichtern, mit ClickUp Chat

Erstellen Sie mit ClickUp Brain Compliance-Dokumentationen, Vorlagen für Rezepte, analysieren Sie Patientenakten, extrahieren Sie Informationen aus der klinischen Forschung und vieles mehr

Analysieren Sie vorhandene klinische Daten und erstellen Sie klinische Forschungsdokumente mit ClickUp Brain

Limits von ClickUp

ClickUp kann anfangs überwältigend wirken, da es eine Vielzahl von Features an einem Ort bietet

ClickUp-Preise

Bewertungen und Rezensionen von ClickUp

G2 : 4, 7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (4.000+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

ClickUp ist ein leistungsstarkes Tool, mit dem die Informationen zu jedem Projekt in unserer Organisation für multidisziplinäre und regionale Teams zentralisiert werden können, damit alle auf derselben Seite bleiben, während das Geschäft Fortschritte macht.

ClickUp ist ein leistungsstarkes Tool, mit dem die Informationen zu jedem Projekt in unserer Organisation für multidisziplinäre und regionale Teams zentralisiert werden können, damit alle auf derselben Seite bleiben, während das Geschäft Fortschritte macht.

💡Profi-Tipp: Erfahren Sie, wie Sie das Dashboard von ClickUp für das Projektmanagement klinischer Studien einrichten. 👇

2. Zelta (am besten für das klinische Datenmanagement geeignet)

via Zelta

Zelta von Merative Clinical Development (ehemals IBM Clinical Development) ist eine Plattform für das klinische Datenmanagement, die klinische Tests effizienter macht. Sie verfügt über einen anpassbaren Ansatz, der Ihnen die Auswahl von Funktionen für bestimmte Studien ermöglicht.

Mit Zelta erhalten Sie Einblicke in Echtzeit-Studiendaten, einschließlich der Beteiligung der Teilnehmer, der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und mehr, an einem Ort. Es enthält außerdem Features für das Management von Testversionen und die Randomisierung, die bei der gleichmäßigen Verteilung der Teilnehmer und der Optimierung der Versorgungslogistik helfen.

Die besten Features von Zelta

Erfassen Sie Daten von Teilnehmern, einschließlich Umfragen, Bewertungen und Tagebüchern, mit Zelta EDC (Electronic Data Capture)

Prognostizierter Bestand an Testversionen mit vorausschauender Nachschubanalyse

Erhalten Sie mithilfe von Dashboards auf KPI-Basis Echtzeit-Einblicke, erkennen Sie Trends und Hindernisse

Zelta-Limits

Könnte bei der Arbeit an großen klinischen Studien langsamer werden

Zelta-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Zelta-Bewertungen und -Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

3. Florence eBinders (am besten für die Fernüberwachung und -verwaltung von Testversionen geeignet)

via Florence eBinders

Florence eBinders unterstützt die klinische Forschung mit eISF (elektronischen Investigator Site Files) und Teilnehmermappen. Es bietet Features wie elektronische Signaturen und Speicher für Dokumente, um das Management von Testversionen zu beschleunigen.

Der Vorteil der Software liegt in ihren Fernüberwachungsfunktionen. Diese Features ermöglichen es Ihnen, Testaktivitäten in Echtzeit ohne den Aufwand eines Vor-Ort-Besuchs zu überwachen, Dokumente mit hoher Priorität zu überprüfen und die Einhaltung von Vorschriften unterwegs zu verfolgen. Außerdem können Sie direkt auf redigierte Teilnehmerordner zugreifen, ohne doppelte Dokumente in Sponsorenportale hochladen zu müssen.

Die besten Features von Florence eBinders

Nutzen Sie Workflows für das Setup und die Aktivierung von Studien

Identifizieren Sie Risiken mit Berichterstellung und Dashboards

dokumente elektronisch unterzeichnen und bei Studien und beim Verfassen von Notizen zusammenarbeiten

Erlauben Sie nur autorisierten Benutzern, geschützte Gesundheitsinformationen (PHI) mit integrierten Schwärzungsfunktionen einzusehen

Limits von Florence eBinders

Einige Features können verwirrend sein. Es braucht Zeit, um das Produkt zu verstehen

Es ist schwierig, die Signaturen in die richtigen Felder zu platzieren

Die Suchfunktion findet nicht die richtigen Informationen

Florence eBinders-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Florence eBinders Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4, 5/5 (über 80 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Florence eBinders?

Eine benutzerfreundliche App mit tollen Features, die die Arbeit vereinfachen und erleichtern. Allerdings gibt es bei der Nutzung noch einige Komplikationen, man muss schon ein erfahrener Techniker sein.

Eine benutzerfreundliche App mit tollen Features, die die Arbeit vereinfachen und erleichtern. Allerdings gibt es bei der Nutzung noch einige Komplikationen, man muss schon ein erfahrener Techniker sein.

4. Clinion (am besten für die Zentralisierung und Automatisierung klinischer Abläufe geeignet)

via Clinion

Die eClinical-Plattform von Clinion integriert Studienmanagement, EDC, RTSM, eConsent, eProtocol, CSR-Automatisierung und eTMF (Electronic Trial Master File), um klinische Studien zu optimieren. Eines der herausragenden Features ist die Echtzeit-Sichtbarkeit, die es Ihnen ermöglicht, jeden Schritt der Studie zu überwachen – von der Probandenrekrutierung über die Datenerfassung bis hin zu Kurskorrekturen.

Sie verfügt außerdem über integrierte KI/ML-Module, wie z. B. KI-medizinische Codes, um die Zeitleisten der Testversionen zu beschleunigen und die Datenqualität und Compliance zu verbessern.

Die besten Features von Clinion

Automatisierung von Protokollen und Berichterstellung für klinische Studien für schnellere Genehmigungen, Reduzierung des Zeit- und Kostenaufwands für Verfasser und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Nachverfolgung des Bestands – vom Eingang über Probleme bis hin zur Rückgabe mit IP-Bestandsverwaltung

Nachverfolgung und Verwaltung klinischer Meilensteine und Sicherstellung der rechtzeitigen Einhaltung des Protokolls

Ansicht von Finanzen, Projekten, Feldern und Inventar mit Berichterstellung und Dashboards

Limits von Clinion

Das Laden von Stapeldaten kann etwas kompliziert sein

Die Verarbeitung großer Datenmengen kann die Software verlangsamen

Clinion-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Clinion

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📖 Lesen Sie mehr: Die besten KI-Tools im Gesundheitswesen

5. Veeva Vault (am besten geeignet für die Zentralisierung klinischer Daten und Inhalte)

über Veeva Vault

Veeva Vault ist eine Software für das Management von Testversionen mit Features, die Ihre Anforderungen an das Projektmanagement im Gesundheitswesen erfüllen. Sie unterstützt die Zusammenarbeit in Echtzeit durch Bearbeitung, Kommentierung und integriertes Chatten. Sie ermöglicht die Nachverfolgung von Genehmigungen für Inhalte und Dokumente und stellt so die Einhaltung von Vorschriften und standardisierte Workflows sicher.

Das wichtigste Highlight der Plattform ist, dass sie als einzige Quelle für klinische Daten und Dokumentation dient. Sie ist direkt mit anderen Veeva-Apps verbunden und ermöglicht so Echtzeit-Einblicke, betriebliche Effizienz und eine schnelle Entscheidungsfindung.

Die besten Features von Veeva Vault

Verwalten Sie das Freigeben von Studienregistrierungen mithilfe vorkonfigurierter Registrierungsregeln, Workflows, XML-Generierung, Übermittlungen usw. mit Veeva Disclosures

Erfassen Sie die Antworten auf Fragebögen direkt von Testpatienten, Pflegepersonal oder Klinikpersonal mit eCOA (elektronische klinische Ergebnisbewertungen)

Zentralisieren Sie die Kommunikation zu Studien, Dokumente und den Austausch von Sicherheitsschreiben sowie Informationen zu Zahlungen mit Site Connect

Limits von Veeva Vault

Die Suchfunktion zeigt oft irrelevante Ergebnisse an

Sie ist nicht so intuitiv wie die der Konkurrenz. Funktionen wie das Hochladen von Dokumenten in eTMF, das Starten oder die Ansicht eines Workflows usw. erfordern zu viele Schritte

Veeva Vault-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Veeva Vault

G2 : 4, 1/5 (über 50 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (20+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Veeva Vault aus der Praxis?

Die allgemeine Erfahrung war zufriedenstellend und ich konnte die Features für die Zusammenarbeit sehr gut nutzen und die Nachverfolgung der Aufgaben war einfach. Was jedoch nicht gut ist, ist die langsame Leistung bei großen Datensätzen und es gibt Probleme mit der Latenz.

Die allgemeine Erfahrung war zufriedenstellend und ich konnte die Features für die Zusammenarbeit sehr gut nutzen und die Nachverfolgung der Aufgaben war einfach. Was jedoch nicht gut ist, ist die langsame Leistung bei großen Datensätzen und es gibt Probleme mit der Latenz.

📖 Lesen Sie mehr: Beste Software für das Projektmanagement im Gesundheitswesen

6. Medidata (am besten für Studienmanagement und Datenvisualisierung geeignet)

via Medidata

Medidata's CTMS ist ein unkompliziertes tool mit automatisierten Workflows, das Ihnen hilft, manuelle klinische Prozesse zu optimieren. Die nahtlose Integration der Software mit eTMF und Medidata Rave EDC eliminiert die manuelle Dateneingabe und ermöglicht Ihnen die Verwaltung von Studien, Forschungsstudien und Standorten. Darüber hinaus bietet es leistungsstarke visuelle Analysen zur Überwachung von Studien und Testprozessen.

Die besten Features von Medidata

Verwalten Sie klinische Studien effizient mit automatisierten Datenübertragungen von EDC zu Dashboards, Prognosen und Analysen

Erstellen Sie studienübergreifende Diagramme und intuitive Grafiken in einem einzigen Bericht oder Dashboard

Optimieren Sie die Zusammenarbeit vor Ort und verwalten Sie Dokumente mit den Integrationen von Rave EDC und Medidata eTMF

Medidata-Limits

Keine Möglichkeit, Informationen in großen Mengen hinzuzufügen

Es kann leicht passieren, dass Daten verloren gehen, wenn sie nicht gespeichert werden oder mehrere Benutzer gleichzeitig daran arbeiten

Medidata-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Medidata

G2 : 4, 2/5 (20+ Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Medidata-Benutzer aus der Praxis?

Insgesamt ist Medidata mit umfassenden Videos zur Schulung recht einfach zu bedienen. Die Benutzeroberfläche ist nicht intuitiv und macht keinen Spaß, und fertiggestellte Seiten fließen nach dem Speichern nicht auf die nächste Seite, was die Dateneingabe zeitaufwändiger macht. Außerdem gefällt mir nicht, dass man nach dem Speichern einer Dateneingabeseite des eCRF nicht automatisch zur nächsten Seite weitergeleitet wird, auf der Daten benötigt werden, insbesondere bei demselben Besuch.

Insgesamt ist Medidata mit umfassenden Videos zur Schulung recht einfach zu bedienen. Die Benutzeroberfläche ist nicht intuitiv und macht keinen Spaß, und fertiggestellte Seiten fließen nach dem Speichern nicht auf die nächste Seite, was die Dateneingabe zeitaufwändiger macht. Außerdem gefällt mir nicht, dass man nach dem Speichern einer Dateneingabeseite des eCRF nicht automatisch zur nächsten Seite weitergeleitet wird, auf der Daten benötigt werden, insbesondere bei demselben Besuch.

📮ClickUp Insight: Wir haben kürzlich herausgefunden, dass etwa 33 % der Wissensarbeiter täglich 1 bis 3 Personen eine Nachricht senden, um den benötigten Kontext zu erhalten. Aber was wäre, wenn Sie alle Informationen dokumentiert und jederzeit verfügbar hätten? Mit dem KI-Wissensmanager von ClickUp Brain an Ihrer Seite gehören Kontextwechsel der Vergangenheit an. Stellen Sie die Frage einfach direkt von Ihrem Workspace aus, und ClickUp Brain ruft die Informationen aus Ihrem Workspace und/oder verbundenen Apps von Drittanbietern ab!

7. Oracle Siebel (am besten für die Überwachung und Verwaltung klinischer Testverfahren geeignet)

via Oracle Siebel CTMS

Mit dem CTMS von Oracle Siebel können Sie die Abläufe klinischer Studien verbessern, die Qualität der Studien aufrechterhalten und die Beziehungen zu den Prüfärzten besser verwalten.

Die Plattform verfügt über robuste tools wie Reiseberichte, Dokumentenverwaltung, Nachverfolgung von Zahlungen vor Ort und Kalenderverwaltung, um klinische Tests effizienter durchzuführen. Sie bietet außerdem erweiterte Berichterstellung zum Status und zur Verwaltung von Tests, um die Entscheidungsfindung zu verbessern.

Die besten Features von Oracle Siebel

Verbessern Sie die Abläufe klinischer Studien durch Sichtbarkeit von Daten in Echtzeit und Automatisierung von Workflows

Greifen Sie auf personalisierte Portale zu, um Standortkoordinatoren und klinischen Studienassistenten bei der Verwaltung klinischer Tests über das Internet zu helfen

Automatische Nachverfolgung des Status der abgeschlossenen Besuche von Probanden, wodurch manuelle Fehler vermieden werden

Limits von Oracle Siebel

Die Konfiguration und Verwaltung des Systems erfordert möglicherweise eine Schulung

Es können hohe Implementierungskosten anfallen, einschließlich Softwarelizenzen, benutzerdefinierte Anpassungen und Integrationen

Oracle Siebel-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Oracle Siebel

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📖 Lesen Sie mehr: Beste Klinikverwaltungssoftware

8. MasterControl CTMS (am besten für die klinische Dokumentation und das Qualitätsmanagement geeignet)

über MasterControl CTMS

MasterControl kombiniert CTMS und CQMS (Clinical Trial and Quality Management Systems), sodass Sie alles verwalten können – von der Erfassung von Patientendaten bis hin zu Dokumentation, Qualität und Risiko – und so die Datengenauigkeit und Effizienz in klinischen Tests verbessern können.

Die Software optimiert die Verwaltung Ihrer eTMF, Dokumente, Aktivitäten, qualitätsbezogenen Ereignisse, Audits, Schulungen und Projekte während einer klinischen Studie. Sie vereinfacht den Informationsaustausch mithilfe verschiedener Methoden zum Import und Export von Daten. Darüber hinaus ermöglicht sie die Verknüpfung, Berichterstellung und umfassende Recherche der Informationen der einzelnen Standorte, einschließlich Studienqualifikationen und -teilnahme, Audit-Historien und Überwachungsbesuche.

Die besten Features von MasterControl CTMS

Sammeln und organisieren Sie die TMF- (Trial Master File) und GCP- (Good Clinical Practices) Dokumente über Standorte und CROs hinweg

Verwalten Sie die Qualifizierung, Überwachung, Leistung und Lieferantenaudits und -schulungen während der gesamten klinischen Studie

Integrieren Sie klinische Abläufe, Qualitätsmanagement und qualitätsbezogene Ereignisse über CROs, Anbieter und Studienzentren hinweg

MasterControl CTMS-Limits

Die Suche nach Daten kann mühsam sein

Steile Lernkurve

MasterControl CTMS-Preise

Benutzerdefinierte Preise

MasterControl CTMS-Bewertungen und -Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

9. TrialKit (am besten für die Verwaltung von Remote-Tests und dezentralen Studien geeignet)

via TrialKit

TrialKit ist ein umfassendes Managementsystem für klinische Studien mit Ressourcenverwaltung, das die Durchführung von Studien vereinfacht. Es ermöglicht die Eingabe von Daten in Echtzeit und die direkte Übertragung von Daten in die EDC-App, wodurch die Datenerfassung beschleunigt wird.

Die Plattform automatisiert elektronische Einwilligungsprozesse und die Berichterstellung durch Patienten und unterstützt Sie bei der Durchführung von klinischen Fern- und Hybridstudien. Außerdem bietet TrialKit KI-gestützte Analysen, die Ihnen helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Die Plattform verfügt über eine native mobile App, mit der Forscher Studien überall verwalten können.

Die besten Features von TrialKit

Fügen Sie Standorte und Kohorten hinzu, ändern Sie Dosierungsschemata, passen Sie sie an regulatorische Änderungen an und verhindern Sie Protokollabweichungen mit TrialKit Electronic Data Capture (EDC)

Führen Sie flexible Studiendesigns durch und randomisieren Sie Patienten genau mithilfe von Features zur Ressourcenverwaltung wie RTSM (Randomization and Trial Supply Management)

Vereinfachen Sie den Prozess der Codierung im klinischen Datenmanagement mithilfe der automatischen Codierung mit TrialKit Coder

TrialKit-Limits

Die Erstellung und Gestaltung von EDCs für Studien ist mit einer Lernkurve verbunden

Sie können den Dashboard-Bericht nach mehr als einem Standort gleichzeitig filtern

TrialKit-Preise

Ab 1.350 $

TrialKit-Bewertungen und -Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4, 6/5 (30+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über TrialKit?

TrialKit erfüllt unsere Anforderungen an Forschungsstudien. Die Benutzeroberfläche ist großartig und ermöglicht den Benutzern eine einfache Arbeit mit der Plattform. Die umfassende Wissensdatenbank ist mit KI ausgestattet, die Ihre Fragen direkt beantworten kann. Der Kundensupport ist außergewöhnlich! Wir hatten noch nie eine Frage, die unbeantwortet blieb, und sie bieten auch 1:1-Beratungsgespräche an, um einem bei fast allem zu helfen. Es fehlen jedoch Features, wie eine einfachere Möglichkeit, die Homepage zu gestalten, mehr Flexibilität bei den Dashboard- und Homepage-Berichten und fortgeschrittenere bedingte Aktionen.

TrialKit erfüllt unsere Anforderungen an Forschungsstudien. Die Benutzeroberfläche ist großartig und ermöglicht den Benutzern eine einfache Arbeit mit der Plattform. Die umfassende Wissensdatenbank ist mit KI ausgestattet, die Ihre Fragen direkt beantworten kann. Der Kundensupport ist außergewöhnlich! Wir hatten noch nie eine Frage, die unbeantwortet blieb, und sie bieten auch 1:1-Beratungsgespräche an, um einem bei fast allem zu helfen. Es fehlen jedoch Features, wie eine einfachere Möglichkeit, die Homepage zu gestalten, mehr Flexibilität bei den Dashboard- und Homepage-Berichten und fortgeschrittenere bedingte Aktionen.

10. RealTime CTMS (am besten geeignet für die Optimierung der Patientenrekrutierung und klinischer Tests)

via RealTime CTMS

RealTime CTMS hilft Ihnen bei der Optimierung klinischer Studien, der Patientenaufnahme und des Studienmanagements. Es enthält Planungs-Tools, die Warnmeldungen zu den Zielterminen der Studie und zu bevorstehenden Ereignissen automatisieren. Es vereinfacht die Nachverfolgung von Patienten und verfügt über fortschrittliche Funktionen zur Berichterstellung, mit denen Sie die Leistung der Standorte, die Rekrutierung, finanzielle Metriken und die Produktivität der Mitarbeiter überwachen können.

RealTime CTMS ist eine HIPAA-konforme Software, die mit Features wie Prüfprotokollen und Datenintegritätsprüfungen dafür sorgt, dass Ihre klinischen Tests den aktuellen Vorschriften und ethischen Standards entsprechen.

Die besten Features von RealTime CTMS

Nachverfolgung und Überwachung neuer Testversionen von CROs und Aufbau Ihrer Studienpipeline

Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte, um Branchentrends zu erkennen und Einblicke in die Aktivitäten vor Ort zu erhalten

Beschleunigen Sie die Planung mit automatischen Einzelzielen und Fensterberechnungen für Studien

Limits von RealTime CTMS

Steile Lernkurve

Der Zugriff und die Berechtigungen der Benutzer sind nicht detailliert genug

RealTime CTMS-Preise

Benutzerdefinierte Preise

RealTime CTMS-Bewertungen und -Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,9/5 (60+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über RealTime CTMS?

Real Time-CTMS bietet eine Reihe von Features, die bei der Verwaltung klinischer Studien helfen. Mir gefällt auch das Schulungsprogramm, das die Bedürfnisse jedes Benutzers abdeckt, und der Kundenservice verdient eine Bewertung mit 5 Sternen. Ich wünschte jedoch, es gäbe eine Möglichkeit, Studienbesuche zu importieren. Das würde viel Zeit sparen und das Risiko von Fehlern beim Eintragen von Daten minimieren.

Real Time-CTMS bietet eine Reihe von Features, die bei der Verwaltung klinischer Studien helfen. Mir gefällt auch das Schulungsprogramm, das die Bedürfnisse jedes Benutzers abdeckt, und der Kundenservice verdient eine Bewertung mit 5 Sternen. Ich wünschte jedoch, es gäbe eine Möglichkeit, Studienbesuche zu importieren. Das würde viel Zeit sparen und das Risiko von Fehlern beim Eintragen von Daten minimieren.

11. Edge CTMS (am besten für das klinische Forschungsmanagement in Echtzeit geeignet)

via Edge

Wie die meisten CTMS ist Edge als Software für die Verwaltung klinischer Studien und Patienten konzipiert. Die Software ist darauf spezialisiert, Forschern bei der Nachverfolgung und Verwaltung ihrer Studien von Anfang bis Ende zu helfen. Außerdem bietet sie vollständige Sichtbarkeit und Kontrolle der Patientenrekrutierung.

Edge CTMS verfügt über weitere nützliche Features, wie z. B. ein Finanzmodul und benutzerdefinierte Workflows. Daher kann es Ihre Tabellenkalkulationen ersetzen und eine transparentere Ansicht von Finanzberichten, Workflows, Patientenattributen, Rechnungen und mehr bieten.

Die besten Features von EDGE CTMS

Erfassen und verwalten Sie Workflows in Echtzeit

Weisen Sie den Workload mit einem benutzerdefinierten Workflow Builder nach Ihren Wünschen zu

Nachverfolgung von Rechnungen und Berichterstellung mit einem umfassenden Finanzmodul

EDGE CTMS Limits

Es fehlt an interaktiver Berichterstellung, was zu Limits bei der Bearbeitung von Rechnungen und Berichten führen kann und die Optimierung der Datenqualität beeinträchtigt

Die Verwaltung großer Datenmengen von Forschungsstandorten kann schwierig und zeitaufwendig sein

EDGE CTMS-Preise

Benutzerdefinierte Preise

EDGE CTMS Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,9/5 (über 30 Bewertungen)

Was sagen Benutzer von EDGE CTMS aus der Praxis?

Tolles System – einfach zu bedienen, einfach zu erlernen, derzeit könnte ich meine Arbeit nicht ohne es erledigen. Ich bin von EDGE begeistert – es hat ein tolles Design! Allerdings werden Sie vom System abgemeldet, wenn Sie über einen sehr kurzen Zeitraum keine Tastenanschläge/Mausbewegungen ausführen.

Tolles System – einfach zu bedienen, einfach zu erlernen, derzeit könnte ich meine Arbeit nicht ohne es erledigen. Ich bin von EDGE begeistert – es hat ein tolles Design! Allerdings werden Sie vom System abgemeldet, wenn Sie über einen sehr kurzen Zeitraum keine Tastenanschläge/Mausbewegungen ausführen.

12. Castor EDC (am besten für die Erfassung von Daten aus klinischen Studien geeignet)

via Castor EDC

Castor EDC ist eine Cloud-basierte CTMS- und Dateneingabe-Software. Die benutzerfreundliche Datenbank eignet sich hervorragend für die Nachverfolgung von Patientenakten. Sie können Daten eingeben, automatische Abfragen generieren und die verschiedenen Filteroptionen verwenden, um Daten schnell zu durchsuchen. Die Plattform zeigt auch die gesamte Patientenreise, ihre Fortschritte und die ausstehende Arbeit – alles an einem Ort.

Das Highlight von Castor sind die ausgeklügelten Features für Umfragen. Sie können Formulare für Fallstudien und klinische Forschung erstellen, verschiedene Umfragen mithilfe von Vorlagen erstellen, Webumfragen versenden, Umfragen in Paketen organisieren, um die Verteilung zu vereinfachen, und auch einen Formular-Navigator in den Umfragen anzeigen, damit die Teilnehmer einfach zwischen den Abschnitten navigieren können.

Die besten Features von Castor EDC

Erfassen und verwalten Sie Studiendaten in einem einzigen hub, geben Sie sie für Ihr Studienmanagement-Team frei und erstellen Sie erweiterte eCRFs (Case Report Forms)

Erhalten Sie Echtzeit-Einblicke in Studienstatistiken und die Nachverfolgung der Einträge von Daten

Verwenden Sie rollenbasierte Berechtigungen für eine granulare Kontrolle und zum Schutz Ihrer Daten

Lassen Sie sich per E-Mail über bestimmte Ereignisse benachrichtigen, z. B. über sich wiederholende Einträge, Studienereignisse usw.

Castor EDC-Limits

Datenverwaltung kann eine Herausforderung darstellen, wenn es Probleme wie verzögerte Datenerfassung, Terminänderungen bei der Arbeit in verschiedenen Zeitzonen usw. gibt.

Castor EDC-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Castor EDC Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4, 6/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 200 Bewertungen)

Was sagen Benutzer von Castor EDC aus der Praxis?

Castor EDC ist ein benutzerfreundliches und einfach zu bedienendes Tool für klinische Studien, das ich bisher verwendet habe. Es bietet Flexibilität bei der Verwendung. Es ermöglicht Änderungen an Features, die hinzugefügt werden können, um neuen Anforderungen gerecht zu werden. Es wird jedoch zentral gesteuert. Es ist schwierig, einige Slots mit Beschränkungen zu versehen. Andererseits läuft es an manchen Tagen langsam.

Castor EDC ist ein benutzerfreundliches und einfach zu bedienendes Tool für klinische Studien, das ich bisher verwendet habe. Es bietet Flexibilität bei der Verwendung. Es ermöglicht Änderungen an Features, die hinzugefügt werden können, um neuen Anforderungen gerecht zu werden. Es wird jedoch zentral gesteuert. Es ist schwierig, einige Slots mit Beschränkungen zu versehen. Andererseits läuft es an manchen Tagen langsam.

13. Clinical Conductor CTMS (am besten geeignet für die Optimierung von Rekrutierungs- und finanziellen Workflows)

über Clinical Conductor CTMS

Clinical Conductor CTMS von Advarra bietet robuste Funktionen für die Nachverfolgung, Rekrutierung, Einhaltung und Finanzierung klinischer Studien. Es verfügt über eine riesige Datenbank mit Filteroptionen und benutzerdefinierten Dashboards, wodurch es für die Behandlung Tausender von Patienten geeignet ist.

Die Plattform hilft bei der Nachverfolgung der Patientenrekrutierung, der Erstellung detaillierter Berichte und der Organisation von Meetings und Terminen. Das herausragende Feature des Tools ist die Patientenplanung. Sie geben einfach jede Studie ein, legen Intervalle fest, melden sich an und planen.

Die besten Features von Clinical Conductor CTMS

Zentralisieren Sie Informationen zu Mitarbeitern, Protokollen, Finanzen und mehr mit Studien- oder Forschungsmanagement

Optimieren Sie die Aufgaben bei der Rekrutierung und erhalten Sie Echtzeit-Updates zur Rekrutierung mit Rekrutierungsfunktionen

Verwalten Sie Budgets, verfolgen Sie Rechnungen nach und identifizieren Sie ausstehende Zahlungen

Clinical Conductor CTMS-Limits

Die Features für das Finanzmanagement können recht komplex sein

Die Benutzeroberfläche mit vielen Seiten und Schaltflächen mag einigen Benutzern klobig erscheinen

Clinical Conductor CTMS-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Clinical Conductor CTMS-Bewertungen und -Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4, 5/5 (30+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Clinical Conductor CTMS?

Clinical Conductor CTMS eignet sich hervorragend für das Management von Studien, Finanzen, Rekrutierung und Terminplanung. Sobald Sie sich mit der Benutzeroberfläche vertraut gemacht haben, gibt es viele Möglichkeiten, Informationen anzuzeigen. Ein Nachteil ist, dass es keine elektronische Quellen- oder Dokumentenverwaltung bietet. Zu erledigen wäre es wirklich ein One-Stop-Shop für klinische Studienzentren.

Clinical Conductor CTMS eignet sich hervorragend für das Management von Studien, Finanzen, Rekrutierung und Terminplanung. Sobald Sie sich mit der Benutzeroberfläche vertraut gemacht haben, gibt es viele Möglichkeiten, Informationen anzuzeigen. Ein Nachteil ist, dass es keine elektronische Quellen- oder Dokumentenverwaltung bietet. Zu erledigen wäre es wirklich ein One-Stop-Shop für klinische Studienzentren.

Vereinfachen Sie klinische Tests mit der richtigen CTMS-Software

Ohne Technologie ist die Modernisierung klinischer Studien wie ein ferner Traum. Egal, ob Sie die Dokumentation organisieren, die Überwachung verbessern oder Prozesse beschleunigen möchten, Sie benötigen das ideale CTMS.

Unsere Liste enthält die besten CTMS mit verschiedenen Features. Zu erledigen ist lediglich eine Bewertung Ihrer Bedürfnisse, Prioritäten und Ihres Budgets, um eine Plattform auszuwählen, die Ihren Anforderungen entspricht. Instanz: Wenn Ihre Priorität auf dem Forschungsmanagement liegt, sollten Sie Edge CTMS in Betracht ziehen. Wenn Sie mit Remote-Tests zu tun haben, sollten Sie Florence eBinders in die engere Wahl ziehen.

Wenn Sie jedoch eine umfassende Lösung mit allen Aspekten des Projektmanagements suchen, um Ihre Prozesse für klinische Studien zu optimieren und zu beschleunigen, sollten Sie ClickUp ausprobieren.

Melden Sie sich noch heute kostenlos an, um ClickUp in Aktion zu sehen!