Reclaim AI vs. Clockwise: Welches intelligente Planungstool ist das beste?

Ihr Kalender ist voll, aber hilft er Ihnen auch dabei, produktiv zu bleiben? Meetings nehmen Überhand, wichtige Arbeit wird beiseite geschoben, und egal, wie sorgfältig Sie planen, irgendetwas kommt immer dazwischen.

Reclaim AI und Clockwise versprechen, dies zu beheben, indem sie Ihre Zeitblöcke automatisieren, Aufgaben priorisieren und Raum für konzentrierte Arbeit schaffen. Aber welches Tool hilft Ihnen wirklich dabei, die Kontrolle über Ihre Zeit zurückzugewinnen?

In diesem Blogbeitrag stellen wir Reclaim AI und Clockwise gegenüber, um herauszufinden, welches Planungstool Ihren Tag reibungsloser gestaltet. ⚡

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, forschungsbasierten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert der Produkte basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber , wie wir Software bei ClickUp bewerten.

Reclaim AI vs. Clockwise auf einen Blick

Hier finden Sie eine kurze Übersicht über Reclaim AI und Clockwise – und warum ClickUp eine bessere Alternative zu beiden ist!

Faktor Reclaim AI Clockwise Bonus: <2>ClickUp2> Fokus Schützt individuelle Zeitpläne durch automatische Planung von Aufgaben, Gewohnheiten und Pausen mithilfe von KI Optimiert die Produktivität Ihres Teams durch automatische Neuplanung interner Meetings, um die Konzentrationszeit zu maximieren Zentralisiert alle Arbeiten – Aufgaben, Dokumente, Ziele und Kalender – für durchgängige Produktivität auf einer einzigen Plattform Planung und Flexibilität Hochgradig anpassbar für die Planung persönlicher Aufgaben und Gewohnheiten in verschiedenen Kalendern Hervorragend geeignet für die dynamische Teamplanung; weniger flexibel für persönliche Aufgaben-Workflows Kombiniert Kalender, Aufgabenverwaltung und KI, um Arbeitsblöcke automatisch zu planen, Konflikte neu zu terminieren und Tagespläne an Projekttermine anzupassen Integrationen Tiefe Integration mit Google- und Outlook-Kalendern sowie Tools für Aufgaben wie Asana, Todoist und Jira Funktioniert in erster Linie mit Google Kalender und Asana über eine Chrome-Erweiterung Native Integrationen mit Google- und Outlook-Kalendern sowie über 1.000 Tools, darunter Slack, Zoom, Asana und mehr Einzelziel Benutzerbasis Entwickelt für Einzelpersonen und Manager, die Kontrolle über ihre persönlichen Zeitpläne benötigen Am besten geeignet für mittlere bis große Teams, die eine automatisierte Meeting-Optimierung und ein teamweites Fokusmanagement benötigen Ideal für Einzelpersonen und funktionsübergreifende Teams, die komplexe Projekte, Meetings und Wissensarbeit in einem Space verwalten Analysen und Berichterstellung Erweiterte Metriken zur Produktivität in Bezug auf Aufgabenzeit, Gewohnheiten, Meetings und Routinen Grundlegende Berichterstellung zu Fokuszeit, Meeting-Auslastung und Konflikten Detaillierte Dashboards in Echtzeit, benutzerdefinierte Berichte und Zeiterfassung für Aufgaben, Projekte, Meetings und Mitarbeiter

Was ist Reclaim AI?

Synchronisieren Sie mehrere Kalender für geplante Ereignisse mit Reclaim AI

Reclaim AI ist ein intelligentes Planungstool, das durch die nahtlose Integration in Google Kalender und andere Dienste das Zeitmanagement optimiert. Es plant automatisch Meetings, Aufgaben und persönliche Aktivitäten und passt sich dabei in Echtzeit an wechselnde Prioritäten an.

Das KI-gesteuerte System sorgt dafür, dass wichtige Arbeiten die Zeit bekommen, die sie benötigen, ohne Ihren Zeitplan zu überlasten. Es analysiert Ihre Verfügbarkeit, Zeitzonen und Planungsmuster, um die besten Termine für Meetings zu finden.

Automatisierte Zeitblöcke reservieren Space für konzentrierte Arbeit, Sport und persönliche Routinen, während Features wie Fokuszeit, Pufferzeit und meetingfreie Tage Burnout vorbeugen und die Produktivität steigern.

🧠 Wissenswertes: Die alten Römer verwendeten ursprünglich eine 8-Tage-Woche, um Markttage zu planen. Die 7-Tage-Woche wurde zum Standard, nachdem Kaiser Konstantin sie 321 n. Chr. offiziell eingeführt hatte.

Features von Reclaim AI

Zeitmanagement sollte sich nicht wie ein ständiger Kampf anfühlen. Reclaim AI automatisiert die Terminplanung und sorgt dafür, dass Ihre Gewohnheiten, Aufgaben und Meetings in Ihren Tag passen, ohne Sie zu überfordern. Schauen wir uns die Features im Detail an. 👀

Feature Nr. 1: Intelligente Nachverfolgung von Gewohnheiten und KI-gestützte Planung

über Reclaim AI

Gewohnheiten aufzubauen und konsequent zu bleiben ist einfacher, wenn Ihr Kalender mit Ihnen zusammenarbeitet. Verwenden Sie Reclaim AI, um wiederkehrende Ereignisse für Routinen wie Trainingseinheiten, Meditation oder konzentrierte Arbeitssitzungen einzurichten, und lassen Sie KI bei Konflikten automatisch einen neuen Termin finden, um auch an hektischen Tagen für Konsistenz zu sorgen.

Es bietet Analysen zur Nachverfolgung von Gewohnheiten und anpassbare Vorlagen für To-Do-Listen für berufliche, persönliche und familiäre Ziele. Das Tool synchronisiert sogar Ihren Status mit den Kommunikationsplattformen Ihres Teams, sodass alle wissen, wann Sie verfügbar sind. Mit der Prioritätenrangliste können Sie festlegen, welche Gewohnheiten am wichtigsten sind, damit sie in Ihrem Zeitplan geschützt bleiben.

Feature Nr. 2: KI-Aufgabenverwaltung und Kalender-Synchronisierung

über Reclaim AI

Sind Sie es leid, in letzter Minute Termine einzuhalten? Reclaim AI plant Aufgaben direkt in Ihrem Kalender und sorgt dafür, dass Sie genügend Zeit haben, um sie vor Ablauf der Frist abzuschließen. Die Aufgaben werden in überschaubare Teile aufgeteilt, sodass Sie produktiv bleiben können, ohne lange arbeiten zu müssen.

Durch die Synchronisierung all Ihrer Projektmanagement-Kalender an einem Ort können Sie Überbuchungen vermeiden und berufliche und private Verpflichtungen getrennt, aber dennoch ausgewogen halten.

📮ClickUp Insight: 18 % der Befragten unserer Umfrage möchten KI nutzen, um ihr Leben mithilfe von Kalendern, Aufgaben und Erinnerungen zu organisieren. Weitere 15 % möchten, dass KI Routineaufgaben und Verwaltungsarbeiten übernimmt. Dazu muss eine KI in der Lage sein, die Prioritätsstufen für jede Aufgabe in einem Workflow zu verstehen, die notwendigen Schritte zum Erstellen oder Anpassen von Aufgaben auszuführen und automatisierte Workflows einzurichten. Die meisten Tools haben einen oder zwei dieser Schritte ausgearbeitet. ClickUp hat jedoch Nutzern dabei geholfen, bis zu 5+ Apps mithilfe unserer Plattform zu konsolidieren! Erleben Sie KI-gestützte Terminplanung, bei der Aufgaben und Meetings ganz einfach anhand ihrer Priorität in freie Slots in Ihrem Kalender eingeplant werden können. Über ClickUp Brain können Sie außerdem benutzerdefinierte Automatisierungsregeln für Routineaufgaben einrichten. Verabschieden Sie sich von stressiger Arbeit!

Feature Nr. 3: Adaptive Meeting-Koordination und -Integration

über Reclaim AI

Meetings müssen Ihren Flow nicht mehr stören. Mit der adaptiven Meeting-Koordination findet das Tool automatisch die optimalen Zeiten für Team-Meetings, indem es die Verfügbarkeiten in mehreren Kalendern analysiert.

Es verwaltet wiederkehrende Ereignisse, passt sich an Zeitzonen an und plant bei Konflikten automatisch neu.

Dank der nahtlosen Integration mit Kalender-Apps, Projektmanagement-Tools und Team-Kommunikationsplattformen bleibt Ihr Zeitplan zentralisiert und auf dem neuesten Stand.

Preise für Reclaim AI

Lite: Kostenlos

Starter: 10 $/Monat pro Benutzer

Business: 15 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 18 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

🧠 Fun Fact: Das erste digitale Planungstool stammt aus dem PLATO-System, einem computergestützten Tagesplaner für Schüler und Studenten.

Was ist Clockwise?

Optimieren Sie Ihre Zeitpläne mühelos mit Clockwise

Clockwise ist ein KI-gestützter Terminplanungsassistent, der Ihren Kalender optimiert. Er plant flexible Meetings automatisch um, um ununterbrochene Arbeitszeiträume zu schaffen und so die Produktivität zu steigern.

Das Tool lässt sich nahtlos in Google Kalender, Slack und Asana integrieren und koordiniert die Zeitpläne des Teams, um Konflikte zu minimieren und die Zusammenarbeit zu optimieren. Ganz gleich, ob Sie als Einzelperson Ablenkungen reduzieren möchten oder Teil eines Teams sind, das ein besseres Zeitmanagement anstrebt – Clockwise hilft Ihnen, sich auf sinnvolle Arbeit zu konzentrieren, indem es Ihren Zeitplan intelligent organisiert.

🔍 Wussten Sie schon? Der Zeigarnik-Effekt besagt, dass das Gehirn unvollendete Aufgaben besser erinnert als fertiggestellte. Deshalb kann die Planung Ihrer To-dos Ihnen helfen, sich weniger gestresst zu fühlen.

Features von Clockwise

Clockwise ist eine gute Wahl, wenn Meetings Ihren Tag ständig unterbrechen und Sie Schwierigkeiten haben, ununterbrochen konzentriert zu arbeiten. So hilft es Ihnen, die Kontrolle über Ihre Zeit zu übernehmen. 👇

Feature Nr. 1: Intelligente Koordination und Umplanung von Meetings

via Clockwise

Clockwise nimmt das Rätselraten aus dem Meeting-Management. Es scannt die Kalender Ihres Teams, um die besten Zeitfenster für jedes Meeting zu finden – sei es ein kurzes Einzelgespräch oder eine große Gruppensitzung. Es eliminiert endlose E-Mails hin und her, indem es Präferenzen, Zeitzonen und bestehende Verpflichtungen analysiert.

Müssen Sie aufgrund sich ändernder Prioritäten oder unerwarteter Konflikte umplanen? Clockwise schlägt sofort optimale Alternativen vor, die für alle funktionieren.

Feature Nr. 2: Erstellung und Schutz von Fokuszeiten

via Clockwise

Konzentriertes Arbeiten ist unerlässlich, doch Meetings und Unterbrechungen rauben Ihnen oft die Konzentration. Clockwise löst dieses Problem, indem es auf intelligente Weise spezielle Blöcke für konzentriertes Arbeiten reserviert.

Es ordnet nicht kritische Meetings und Aufgaben neu, damit Sie ununterbrochen Zeit für Projekte mit hoher Priorität haben. Sie können Ihre Einstellungen anpassen, indem Sie „Meeting-freie“ Tage oder bestimmte Stunden ausschließlich für konzentriertes Arbeiten festlegen. Dieses Feature steigert die Produktivität und hilft Ihnen, einen ausgeglichenen, stressfreien Zeitplan einzuhalten.

📮ClickUp Insight: Laut unserer Umfrage zur Effektivität von Meetings nehmen fast 40 % der Befragten an 4 bis 8+ Meetings pro Woche teil, wobei jedes Meeting bis zu einer Stunde dauert. Dies bedeutet, dass in Ihrem Unternehmen insgesamt unglaublich viel Zeit für Meetings aufgewendet wird. Was wäre, wenn Sie diese Zeit zurückgewinnen könnten? Der integrierte KI-Notizblock von ClickUp kann Ihnen helfen, Ihre Produktivität durch sofortige Zusammenfassungen von Meetings um bis zu 30 % zu steigern, während ClickUp Brain Sie bei der automatisierten Erstellung von Aufgaben und der Optimierung von Workflows unterstützt und so stundenlange Meetings in umsetzbare Erkenntnisse verwandelt.

📖 Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für Zeitpläne in Excel, Google Tabellen und ClickUp

Feature Nr. 3: Flexible Sperren und dynamisches Freigeben von Verfügbarkeiten

via Clockwise

Verwandeln Sie Ihre To-Do-Liste mit den flexiblen Haltefunktionen von Clockwise in umsetzbare Kalenderereignisse. Dabei handelt es sich um automatisch geplante Blöcke für wichtige Aufgaben, die sich im Laufe des Tages anpassen.

Das Freigeben Ihrer Verfügbarkeit war noch nie so einfach. Mit Clockwise können Sie dynamische, anpassbare Terminplanungslinks erstellen, die Ihren Kalender in Echtzeit widerspiegeln. So können Kollegen und externe Kontakte Meetings in freien Zeitfenstern buchen, sodass Ihr Tag ohne unerwartete Unterbrechungen optimal genutzt wird.

🧠 Fun Fact: Während der Französischen Revolution führte Frankreich kurzzeitig eine 10-Tage-Woche ein, um den Kalender rationaler zu gestalten. Die Menschen hassten sie und sie wurde nach 12 Jahren wieder abgeschafft.

Preise für Clockwise

Free

Teams: 7,75 $/Monat pro Benutzer

Business: 11,50 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

🔍 Wussten Sie schon? In vielen Ländern beginnt die Woche für die Planung von Meetings am Montag, aber in über 40 Ländern, darunter auch in den USA, ist der Sonntag der offizielle erste Tag der Woche!

Reclaim AI vs. Clockwise: Feature-Vergleich

Reclaim AI und Clockwise sind KI-gesteuerte Kalenderassistenten, die durch intelligente Terminplanung die Produktivität steigern sollen. Während ersterer sich auf personalisierte Zeitblöcke, Priorisierung und Integrationen konzentriert, optimiert Clockwise die Zeitpläne von Teams mit Fokuszeiten und Anpassungen von Meetings.

Vergleichen wir nun die wichtigsten Features von Reclaim AI und Clockwise, damit Sie entscheiden können, welches Kalender-Management-Tool am besten zu Ihren Anforderungen passt.

Feature Nr. 1: Synchronisierung von Kalendern

Die Synchronisierung mehrerer Kalender klingt einfach – bis sich Meetings überschneiden. Wie gehen diese Tools damit um?

Reclaim AI

Reclaim AI erleichtert die Synchronisierung Ihrer Kalender, indem es mehrere Kalender gleichzeitig verbindet. So vermeiden Sie Doppelbuchungen und halten Ihre Verfügbarkeit auf dem neuesten Stand. Dank der bidirektionalen Synchronisierung werden alle Änderungen, die Sie in einem Kalender vornehmen, in allen anderen Kalendern angezeigt. Darüber hinaus wird die Reisezeit zwischen den Ereignissen automatisch hinzugefügt, sodass Sie immer auf dem Laufenden sind.

Clockwise

Clockwise hingegen konzentriert sich auf die Optimierung Ihres Kalenders für ein besseres Meeting-Management. Es lässt sich in Google und Outlook Kalender integrieren und nutzt KI, um anhand der Verfügbarkeit aller Beteiligten den besten Termin für ein Meeting vorzuschlagen.

Es bietet zwar nicht die umfangreichen Funktionen zur Synchronisierung von Kalendern, die einige Alternativen zu Clockwise bieten, ist jedoch besonders wertvoll für Teams, die Meetings effizient koordinieren müssen, indem sie die Zeitpläne aller Beteiligten in Echtzeit analysieren und anpassen.

🏆 Gewinner: Reclaim AI für seine umfassende Synchronisierung mehrerer Kalender und die Vermeidung von Überbuchungen.

Feature Nr. 2: Automatisierung der Terminplanung

Die manuelle Anpassung Ihres Zeitplans kostet Zeit, die Sie nicht haben. Sehen wir uns an, wie diese Tools im Vergleich abschneiden.

Reclaim AI

Reclaim AI bietet leistungsstarke Automatisierung der Terminplanung durch Smart Meetings, die Meetings automatisch um Ihre bestehenden Verpflichtungen herum planen. Dazu gehören auch wiederkehrende Meetings, die ohne manuelle Anpassungen geplant werden können.

Darüber hinaus plant Reclaim AI Meetings automatisch neu, wenn Konflikte auftreten, z. B. wenn ein Teammitglied in Urlaub geht oder eine neue Priorität Vorrang hat.

Clockwise

Clockwise verfolgt einen etwas anderen Ansatz zur Automatisierung der Terminplanung. Das Tool verschiebt flexible Meetings automatisch auf den besten verfügbaren Zeitpunkt, optimiert so die Konzentrationszeit und minimiert Störungen.

Es bietet auch flexible Sperren, bei denen nur die Anwesenheit des Benutzers erforderlich ist. Dadurch wird Zeit für wichtige Aktivitäten wie Projektarbeit oder Routineaufgaben reserviert. Die Zeiterfassungssoftware minimiert Zeitverschwendung und ist somit eine gute Wahl für vielbeschäftigte Fachleute.

🏆 Gewinner: Clockwise aufgrund seines proaktiven Fokus auf die Maximierung der produktiven Arbeitszeit und die einfache Verwaltung wiederkehrender Meetings.

📖 Lesen Sie auch: Die beste Aufgabenplanungssoftware für Aufgabenmanager

Feature Nr. 3: Fokuszeit- und Pausenmanagement

Aufeinanderfolgende Meetings lassen wenig Raum zum Nachdenken. Welches Tool schützt Ihre Konzentrationszeit besser?

Reclaim AI

Reclaim AI konzentriert sich stark auf mentales Wohlbefinden und Work-Life-Balance, indem es automatisch Pausen und Entspannungszeiten zwischen Meetings plant. Das Tool sorgt dafür, dass Sie nicht von aufeinanderfolgenden Meetings überfordert werden, indem es die Pausenzeiten an Ihren Zeitplan anpasst.

Im Gegensatz zu seinen Alternativen berücksichtigt Reclaim die Reisezeit vor und nach Meetings auf der Grundlage von Standortdaten, sodass Sie genügend Zeit haben, um an den gewünschten Ort zu gelangen.

Clockwise

Clockwise priorisiert Pausen und Pufferzeiten und sorgt dafür, dass Meetings so geplant werden, dass Sie sich mental auf Ihre Arbeit konzentrieren können. Es fügt automatisch Pausen zwischen Meetings ein, um aufeinanderfolgende Sitzungen zu vermeiden, und passt die Pufferzeiten an, wenn sich Ihr Zeitplan ändert.

Das Tool berücksichtigt auch die Präferenzen des Teams und sorgt dafür, dass jeder zwischen den Meetings genügend Zeit zum Entspannen hat.

🏆 Gewinner: Reclaim AI gewinnt diese Runde mit seinem umfassenderen Ansatz zur Verwaltung der persönlichen Zeit, zur Planung von Pausen und zur Vorbeugung von Burnout im Laufe des Tages.

🔍 Wussten Sie schon? Kleine Unterbrechungen – wie Benachrichtigungen und E-Mails – zerlegen Ihren Tag in kleine, weniger produktive Abschnitte, ein Phänomen, das als „Zeitkonfetti” bezeichnet wird

Clockwise vs. Reclaim AI auf Reddit

Um zu erfahren, was Benutzer wirklich über Reclaim AI und Clockwise denken, haben wir uns auf Reddit umgesehen.

Ein Reddit-Benutzer schätzt Clockwise für die Optimierung der Fokuszeit und von Meetings:

Clockwise ist großartig für das, was es tut – sicherzustellen, dass Sie genug Zeit haben, sich zwischen all den Meetings zu konzentrieren (Fokuszeit). Sie legen im Voraus fest, wie viele Stunden Fokuszeit Sie pro Woche + Mittagspause, Reisezeit usw. benötigen. Es handelt sich dabei ausschließlich um eine Erweiterung für GCal.

Clockwise ist großartig für das, was es tut – sicherzustellen, dass Sie genug Zeit haben, sich zwischen all den Meetings zu konzentrieren (Fokuszeit). Sie legen im Voraus fest, wie viele Stunden Fokuszeit Sie pro Woche + Mittagspause, Reisezeit usw. benötigen. Es handelt sich dabei ausschließlich um eine Erweiterung für GCal.

Ein anderer Reddit-Benutzer fand Reclaim AI aufgrund seiner zahlreichen Integrationsmöglichkeiten fortschrittlicher:

Reclaim. ai erledigt all das. Ich habe etwa sechs verschiedene Google Kalender, aus denen es Daten abruft (Arbeit, Schule, Privat, Reisen, Soziales usw.). Es trägt alles, was es plant, in Google Kalender ein, und Google Kalender hat ein Widget. Es importiert auch Aufgaben aus Todoist.

Reclaim. ai erledigt all das. Ich habe etwa sechs verschiedene Google Kalender, aus denen es Daten abruft (Arbeit, Schule, Privat, Reisen, Soziales usw.). Es trägt alles, was es plant, in Google Kalender ein, und Google Kalender hat ein Widget. Es importiert auch Aufgaben aus Todoist.

Reddit-Benutzer sehen Clockwise als die bessere Wahl für die Optimierung der Fokuszeit und von Meetings, während Reclaim AI sich durch seine fortschrittlichen Integrationen und die Automatisierung von Aufgaben auszeichnet.

Die beste Option hängt davon ab, wie Sie Ihren Zeitplan verwalten.

🧠 Fun Fact: „Schedule“ kommt vom lateinischen Wort schedula und bedeutet „kleiner Zettel“ – was Sinn ergibt, da frühe Zeitpläne auf Pergament geschrieben wurden.

Lernen Sie ClickUp kennen – die beste Alternative zu Clockwise vs. Reclaim AI

Clockwise und Reclaim AI helfen bei der Planung und Produktivität, aber ClickUp geht noch einen Schritt weiter.

Es ist die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat und kombiniert KI-gestütztes Projektmanagement, Wissensmanagement und Kommunikation auf einer einzigen Plattform. Hier erfahren Sie, wie ClickUp mit beiden Tools mithalten oder sie sogar übertreffen kann. 👇

ClickUp ist in einem Punkt führend: ClickUp Kalender

ClickUp Kalender

Wechseln Sie nahtlos vom ClickUp-Kalender von konzentrierter Arbeit zu Meetings

Der ClickUp Kalender wurde entwickelt, um Ihnen Zeit und Energie zu sparen, indem er Ihre Aufgaben, Ereignisse und Meetings nahtlos in einem organisierten System integriert. Der KI-gestützte Kalender priorisiert Aufgaben automatisch und passt sie an wichtige Meetings und Fokuszeiten an, sodass Ihr Tag strukturiert und effizient bleibt.

Während Reclaim und Clockwise Zeitblöcke optimieren, passt ClickUp diese automatisch an, wenn Sie mehr Zeit für bestimmte Aufgaben benötigen, sodass Ihr Tag ausgewogen bleibt, ohne dass Sie ständig umplanen müssen. Es unterstützt auch die Kalendersynchronisation mit Google Kalender, sodass Sie alle Ihre ClickUp- und Google-Aufgaben an einem Ort anzeigen können, ohne zwischen den Ansichten umschalten zu müssen.

Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie es funktioniert:

Der Kalender arbeitet mit dem ClickUp AI Notetaker zusammen, um Ihre häufigen internen Meetings in Maßnahmen umzusetzen. Laden Sie beim Planen von Meetings den AI Notetaker ein, um wichtige Punkte und Aktionselemente in einem übersichtlichen Protokoll mit Beschreibungen festzuhalten und sofort in Aufgaben umzuwandeln.

Erfassen Sie mühelos alle Details Ihrer Meetings mit ClickUp Notetaker

ClickUp's One-up #2: ClickUp Projekt-Zeiterfassung und Timesheets

Zeiterfassung für Projekte mit ClickUp

Fügen Sie Zeit-Einträgen Beschreibungen hinzu und markieren Sie Stunden als abrechnungsfähig mit ClickUp Projekt-Zeiterfassung

Während sowohl Clockwise als auch Reclaim AI Zeitmanagement-Features bieten, geht ClickUp Project Time Tracking über die einfache Terminplanung hinaus. Es lässt sich direkt in ClickUp Aufgaben integrieren, sodass Sie die für verschiedene Projekte aufgewendete Zeit nachverfolgen können.

Die Zeiterfassung sorgt für die Synchronisierung Ihrer abrechnungsfähigen und nicht abrechnungsfähigen Stunden. Sie können Timer von jedem Gerät aus starten und stoppen, und wenn Sie vergessen haben, Ihre Stunden zu protokollieren, können Sie die Zeit rückwirkend mit detaillierten Notizen hinzufügen.

Wenn Sie auf mehreren Geräten arbeiten, synchronisiert ClickUp die Zeiterfassung auf Ihrem Desktop, Mobilgerät oder Webbrowser, sodass Sie jederzeit einen vollständigen Überblick über Ihre Produktivität haben.

ClickUp Timesheets

Erstellen Sie ClickUp Timesheets, um die eingereichten Stunden für genaue und zuverlässige Aufzeichnungen zu speichern

ClickUp Timesheets vereinfachen die Mitarbeiterüberwachung, indem sie die Arbeitszeiten transparent und organisiert halten.

Teammitglieder können ihre Zeit direkt aus den Aufgaben protokollieren und Einträge zur Genehmigung einreichen. Nach der Genehmigung werden die Stunden automatisch in den ClickUp-Dashboards aktualisiert, sodass Sie in Echtzeit Einblicke in die Produktivität des Teams, die Projektkosten und die abrechnungsfähigen Stunden erhalten.

Ganz gleich, ob Sie sich um die Gehaltsabrechnung kümmern, Rechnungen an Clients stellen oder einfach nur den Überblick über Ihre Arbeit behalten möchten – ClickUp speichert alles an einem Ort und ermöglicht so einen einfachen Zugriff und eine einfache Berichterstellung.

⚙️ Bonus: Probieren Sie Vorlagen für Timesheets aus, um die Nachverfolgung im gesamten Unternehmen zu standardisieren.

ClickUp's One-up #3: Vorlagen

ClickUp bietet außerdem mehrere vorgefertigte Vorlagen für die Zeiterfassung, mit denen Sie Ihren Zeitplan effizienter verwalten können.

Kostenlose Vorlage Vereinfachen Sie die Schichtverwaltung mit der ClickUp-Vorlage für Mitarbeiterpläne

Mit der Vorlage „ClickUp Employee Schedule“ können Sie beispielsweise die Arbeitszeiten Ihres Teams ganz einfach erstellen und verwalten. Das hilft Ihnen dabei:

Visuelle Planung und Organisation von Schichten: Strukturieren Sie Arbeitspläne übersichtlich, um Konflikte und Verwirrung zu vermeiden

Aufgaben basierend auf Verfügbarkeit zuweisen: Stellen Sie sicher, dass Mitarbeiter effizient eingeplant werden, und vermeiden Sie Überbuchungen

Urlaubsanträge verfolgen: Verwalten Sie Urlaubstage, Krankheitstage und Urlaubstage unter Einhaltung der Arbeitsgesetze

Sicherstellung einer angemessenen Schichtabdeckung: Besetzen Sie jede Schicht mit den richtigen Mitarbeitern auf der Grundlage ihrer Fähigkeiten und ihrer Workload

Darüber hinaus helfen Ihnen weitere Vorlagen wie die ClickUp-Kalenderplaner-Vorlage dabei, Ihren Tag flexibler zu organisieren. Und wenn Sie nach einer Methode suchen, um Zeit für konzentriertes Arbeiten oder bestimmte Projekte zu blockieren, ist die ClickUp-Vorlage zum Blockieren von Zeitblöcken die perfekte Lösung.

📮 ClickUp Insight: 30 % der Arbeitnehmer halten sich an festgelegte Arbeitszeiten, aber 27 % machen regelmäßig Überstunden und 19 % haben überhaupt keinen festen Zeitplan. Wie kann man bei unvorhersehbarer Arbeit jemals wirklich Feierabend machen? 🕰️Die automatisierte Aufgabenplanung im ClickUp Kalender kann selbst den unvorhersehbarsten Zeitplänen mehr Struktur verleihen. Planen Sie Ihre Woche, legen Sie feste Arbeitszeiten fest und automatisieren Sie Erinnerungen zum Abmelden – denn Sie sollten Ihre Zeit selbst kontrollieren können! 💫 Echte Ergebnisse: Lulu Press spart mit ClickUp-Automatisierungen 1 Stunde pro Tag und Mitarbeiter ein – was zu einer Steigerung der Arbeitseffizienz um 12 % führt.

Holen Sie sich Ihren Kalender mit ClickUp zurück

Reclaim AI und Clockwise helfen bei der Terminplanung, decken aber nicht alles ab. Während Reclaim AI automatisch Zeit für Aufgaben und Gewohnheiten blockiert, optimiert Clockwise Meetings. Sie benötigen jedoch weiterhin separate Tools für Projektmanagement und Zeiterfassung.

ClickUp erledigt alles.

Der KI-Kalender synchronisiert Aufgaben, Meetings und Termine an einem Ort, die Zeiterfassung für Projekte hilft Ihnen, den Überblick über abrechnungsfähige und nicht abrechnungsfähige Stunden zu behalten, und Timesheets geben Ihnen einen klaren Überblick über Ihre Zeit. Kein Jonglieren mehr mit mehreren Apps – nur eine Plattform für die komplette Zeit- und Aufgabenverwaltung.

Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an!