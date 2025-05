15 Beispiele für intrinsische Motivation: Szenarien aus dem echten Leben, die zum Erfolg führen

Der Aufbau eines erfolgreichen Geschäfts erfordert sorgfältige Planung, das Setzen von Zielen, Projektmanagement und die Zufriedenheit der Investoren – da stimme ich zu. Dennoch gehören zu den erfolgreichsten Führungskräften diejenigen, die scheitern, wieder scheitern und sich dennoch weigern, aufzugeben.

1889 gab Henry Ford einen sicheren Arbeitsplatz auf, um mit 150.000 Dollar Investorengeldern ein Geschäft zu gründen – und scheiterte. Zweimal. Jeder vernünftige Mensch hätte die Verluste begrenzen können, aber Ford versuchte es noch einmal. Er gründete 1903 die Ford Motor Company, und wir alle wissen, wie das ausging.

Walt Disney, Oprah Winfrey, Michael Jordan – die Liste der unermüdlichen Leistungsträger ist lang. Ihre Geschichten haben ein gemeinsames Thema: intrinsische Motivation – die persönliche Befriedigung, etwas zu beweisen, voranzukommen, bis Erfolg nicht nur ein Ziel, sondern eine Unausweichlichkeit ist.

Intrinsische Motivation ist nicht nur etwas für Milliardäre und kulturelle Ikonen – sie gilt für uns alle. Unsere Herausforderung besteht jedoch darin, diese menschliche Motivation in sinnvolle Handlungen umzusetzen.

Lassen Sie uns einige Beispiele für intrinsische Motivation aufschlüsseln und sehen, wie wir diese starke Kraft zu unseren Gunsten nutzen können.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Hier ist eine kurze Zusammenfassung des Artikels, um Ihnen zu helfen, intrinsische Motivation in Ihrem Leben zu verstehen und zu fördern: Intrinsische Motivation bezieht sich auf den inneren Antrieb, etwas zu tun , um sich persönlich zu befriedigen, im Gegensatz zur extrinsischen Motivation, die auf äußerer Motivation oder Belohnungen wie Geld oder Anerkennung beruht

Gemäß der Hierarchie der Bedürfnisse von Maslow wechseln Menschen irgendwann von grundlegenden psychologischen Zielen wie dem Fokus auf das Überleben zur persönlichen Erfüllung und zum Wachstum

Menschen erbringen bessere Leistungen, wenn sie intrinsisch motiviert sind. Schüler lernen besser, wenn sie echtes Interesse an einem Fach haben , anstatt nur für eine Prüfung zu lernen. Mitarbeiter sind engagierter, wenn sie neue Herausforderungen für ihr persönliches Wachstum annehmen , anstatt für offensichtliche externe Belohnungen wie Aktionen oder Lob. Einzelpersonen halten Gewohnheiten wie Sport, ehrenamtliche Arbeit oder Lesen, wenn sie darin Erfüllung finden, anstatt nach externen Belohnungen zu streben. Hobbys und kreative Beschäftigungen wie Malen oder das Spielen eines Instruments machen mehr Spaß, wenn sie aus Leidenschaft und nicht aus extrinsischen Motivationsfaktoren wie finanziellem Gewinn erledigt werden

Um die Motivation aufrechtzuerhalten, müssen sich Menschen Ziele setzen, die ihren Zinsen entsprechen, den Fortschritt nachverfolgen, um messbare Verbesserungen zu sehen, und ihre Arbeit oder Routinen so strukturieren, dass sie die Kontrolle darüber haben, wie sie Aufgaben abschließen

Was ist intrinsische Motivation?

Es gibt ein berühmtes Sprichwort: "Geld allein macht nicht glücklich."

Das stimmt – aber es verschafft einem Zeit, Komfort und die Position, um Dingen nachzugehen, für die man sich begeistert. Hier schaffen intrinsische und extrinsische Motivation ein Gleichgewicht.

Einfach ausgedrückt: 📌 Extrinsische Motivation Zu erledigen: eine externe Belohnung verdienen

Geld verdienen, Bestrafung vermeiden, Anerkennung suchen 📌 Intrinsische Motivation Zu erledigen, weil es Ihnen wirklich Spaß macht

Zeichnen, Tagebuch schreiben, ein Instrument lernen

Die meisten Menschen arbeiten, um ihre Rechnungen zu bezahlen, aber wir alle kennen Geschichten von Menschen, die "alles haben", sich aber dennoch unerfüllt fühlen. Wie es eine Person, die im Guardian zitiert wurde, ausdrückte:

Ich habe ein gutes Leben, alles läuft objektiv gesehen gut, ich habe genug zum Leben, ich habe eine Wohnung, meine Familie ist sicher und es geht ihr gut, aber ich habe diese Angst und kann nicht schlafen, oder ich ertappe mich dabei, wie ich Praktiken nachgehe, die ich lieber nicht nachgehen würde.

Externe Belohnungen halten das Leben am Laufen – Essen auf dem Tisch, Kinder in der Schule, das gelegentliche Abendessen in einem schönen Restaurant. Intrinsische Motivation ist es jedoch, die dem Leben einen Sinn verleiht.

Der Psychologe Abraham Maslow beschrieb diese Verschiebung der Prioritäten in seiner Theorie der Hierarchie der Bedürfnisse. Zunächst konzentrieren sich die Menschen auf extrinsische Motivatoren – Grundbedürfnisse wie Nahrung, Unterkunft und Sicherheit. Sobald diese erfüllt sind, entwickelt sich die Motivation weiter.

via Scott Jeffrey

Maslow bezeichnete dies als Wachstumsmotivation, bei der der Einzelne der inneren Motivation Vorrang einräumt – dem Streben nach persönlicher Zufriedenheit, Selbstverbesserung und sinnvollen Zielen.

Stellen Sie es sich so vor: Äußere Belohnungen halten uns über Wasser, aber die innere Motivation ist es, die uns vorantreibt.

📮 ClickUp Insight: Fast alle Ihre Mitarbeiter können keine fundierten Entscheidungen treffen. 92 % der Wissensarbeiter riskieren, wichtige Entscheidungen zu verlieren, die in Chats, E-Mails und Tabellen vergraben sind. Ohne ein zentralisiertes System verschwinden die Schlüssel zum Erfolg eines Geschäfts in der digitalen Unordnung. ClickUp Aufgabenmanagement stellt sicher, dass nichts übersehen wird – Chats, Kommentare, Dokumente und E-Mails lassen sich mit nur einem Klick in umsetzbare Aufgaben umwandeln!

Beispiele für intrinsische Motivation in verschiedenen Bereichen

Intrinsische Motivation in der Bildung

✅ Beispiel Nr. 1: Ein Thema von Interesse studieren

Extrinsische Motivation : Ein Schüler lernt historische Fakten auswendig, nur um eine Prüfung zu bestehen und nicht durchzufallen

Beispiel für intrinsische Motivation: Ein Schüler liest über antike Zivilisationen, weil ihn Geschichte fasziniert und er gerne etwas über die Vergangenheit lernt

✅ Beispiel 2: Eine neue Sprache lernen

Extrinsische Motivation : Jemand lernt Französisch, weil es für eine Aktion in seinem Job erforderlich ist

Beispiel für intrinsische Motivation: Jemand lernt Französisch, weil er gerne neue Kulturen erkundet und es Spaß macht, verschiedene Sprachen zu sprechen

✅ Beispiel Nr. 3: Teilnahme an Unterrichtsgesprächen

Extrinsische Motivation : Ein Schüler beteiligt sich an Klassendiskussionen, um den Lehrer zu beeindrucken und Teilnahmepunkte zu erhalten

Beispiel für intrinsische Motivation: Ein Student nimmt eifrig an Diskussionen teil, weil er gerne Ideen austauscht und über Themen debattiert

✅ Beispiel Nr. 4: Hausaufgaben fertigstellen

Extrinsische Motivation : Ein Schüler macht seine Hausaufgaben nur, um Nachsitzen zu vermeiden oder eine gute Note zu bekommen

Beispiel für intrinsische Motivation: Ein Schüler schließt seine Hausaufgaben ab, weil er wirklich Spaß am Lernen und am Lösen von Problemen hat

Intrinsische Motivation am Arbeitsplatz

✅ Beispiel Nr. 5: Mehr Verantwortung übernehmen

Extrinsische Motivation : Ein Mitarbeiter übernimmt freiwillig zusätzliche Aufgaben, nur um für eine Aktion oder ein Belohnungsprogramm aufzufallen

Beispiel für intrinsische Motivation: Ein Mitarbeiter übernimmt zusätzliche Aufgaben, weil er Spaß an der Problemlösung hat und sich beruflich weiterentwickeln möchte

✅ Beispiel Nr. 6: Berufliche Weiterentwicklung

Extrinsische Motivation : Jemand nimmt an einem Schulungsprogramm teil, weil sein Unternehmen eine Zertifizierung verlangt

Beispiel für intrinsische Motivation: Jemand belegt einen Online-Kurs, weil er gerne neue Fähigkeiten erlernt und sein Fachwissen erweitert

✅ Beispiel Nr. 7: Einem Kollegen helfen

Extrinsische Motivation : Ein Mitarbeiter hilft einem Kollegen, nur um den Vorgesetzten zu beeindrucken

Beispiel für intrinsische Motivation: Ein Mitarbeiter unterstützt einen Kollegen, weil er gerne im Team arbeitet und gerne mit anderen zusammenarbeitet

✅ Beispiel Nr. 8: Innovation bei der Arbeit

Extrinsische Motivation : Ein Manager setzt neue Ideen um, nur um das obere Management zu beeindrucken

Beispiel für intrinsische Motivation: Ein Manager experimentiert mit kreativen Lösungen, weil es ihm wirklich Spaß macht, Workflows zu optimieren und Probleme zu lösen

Intrinsische Motivation für die persönliche Weiterentwicklung

✅ Beispiel Nr. 9: Regelmäßiges Training

Extrinsische Motivation : Jemand trainiert nur, um für ein bevorstehendes Ereignis abzunehmen

Beispiel für intrinsische Motivation: Jemand trainiert, weil er es liebt, sich stark, ausgeglichen und energiegeladen zu fühlen

✅ Beispiel Nr. 10: Freiwilligenarbeit

Extrinsische Motivation : Eine Person arbeitet ehrenamtlich in einer örtlichen Unterkunft, nur um es in ihren Lebenslauf aufzunehmen

Beispiel für intrinsische Motivation: Eine Person engagiert sich ehrenamtlich, weil sie es persönlich als erfüllend empfindet, anderen zu helfen

✅ Beispiel Nr. 11: Lesen zum Vergnügen

Extrinsische Motivation : Jemand liest ein Buch, weil er einen Bericht darüber schreiben muss

Beispiel für intrinsische Motivation: Jemand liest zum reinen Vergnügen, verliert sich in der Geschichte und schätzt die Schreibkunst

✅ Beispiel Nr. 12: Achtsamkeit üben

Extrinsische Motivation : Eine Person meditiert, weil ihr Arzt ihr geraten hat, Stress abzubauen

Beispiel für intrinsische Motivation: Eine Person meditiert, weil sie das Gefühl des Friedens und der Selbstwahrnehmung genießt, das dadurch entsteht

Intrinsische Motivation bei Hobbys und Kreativität

✅ Beispiel Nr. 13: Malen zum Spaß

Extrinsische Motivation : Ein Künstler malt ausschließlich, um seine Arbeit gewinnbringend zu verkaufen

Beispiel für intrinsische Motivation: Ein Künstler malt, weil er sich beim Erschaffen von Kunstwerken glücklich und entspannt fühlt

✅ Beispiel Nr. 14: Ein Instrument spielen

Extrinsische Motivation : Ein Kind übt Klavier, nur um einen Musikwettbewerb zu gewinnen

Beispiel für intrinsische Motivation: Ein Musiker spielt Klavier, weil er den Klang liebt und seine Fähigkeiten verbessern möchte

✅ Beispiel Nr. 15: Schreiben zum Vergnügen

Extrinsische Motivation : Extrinsisch motivierte Personen schreiben Blogbeiträge, nur um Follower zu gewinnen und ihre Inhalte zu monetarisieren

Beispiel für intrinsische Motivation: Intrinsisch motivierte Personen schreiben, weil sie das Geschichtenerzählen lieben und es persönlich bereichernd finden

Wie man intrinsische Motivation fördert

Extrinsische Motivation hat einen großen Nachteil: Burnout.

Zum Beispiel, wenn Ihr Hauptantrieb darin besteht, einen Kollegen zu übertreffen, werden Sie immer das Bedürfnis verspüren, nach höheren Gehältern zu streben – selbst wenn Sie "gewinnen". Das Ergebnis? Erschöpfung, Stress und ein Mangel an echter Erfüllung.

🧠 Zu erledigen: Intrinsische Motivation trägt zu 45 % der Leistungsvarianz von Mitarbeitern bei, während Motivation, die auf persönlichen Werten basiert, weitere 22 % ausmacht. Das bedeutet, dass Freude und Werte den Erfolg und das Wohlbefinden am Arbeitsplatz fördern.

Um Burnout und Unzufriedenheit zu vermeiden, finden Sie hier einige Möglichkeiten, wie Sie Ihre intrinsische Motivation fördern können:

Übernehmen Sie Aufgaben, die Sie interessieren, um langweilige und spannende Arbeit auszugleichen

Arbeiten Sie in einem vernünftigen Rahmen – zu viel Arbeit schadet der Produktivität und der psychischen Gesundheit

Verwenden Sie eine App für alles bei der Arbeit wie ClickUp, um Workflows zu strukturieren und Klarheit in Ihre Routine zu bringen

Sinnvolle Arbeit priorisieren

ClickUp vereint Features für Aufgabenverwaltung, Nachverfolgung von Zielen und Zusammenarbeit in einer einzigen Plattform und hilft Ihnen, Ihre Ziele in Sachen Produktivität jeden Tag zu erreichen.

Beginnen wir mit ClickUp Ziele. Es hilft Ihnen, Fortschritte zu visualisieren, indem es große Projekte in überschaubare Meilensteine aufteilt. Diese Aufteilung erleichtert einen schrittweisen Ansatz zur Erreichung des Gesamtziels.

Setzen Sie sich klare Ziele, verfolgen Sie Fortschritte und erreichen Sie diese ganz einfach mit ClickUp Goals

Ein entscheidender Faktor für das Erreichen dieser Meilensteine? ClickUp Aufgaben! Verwenden Sie diese Funktion, um die Ziele in kleinere Aufgaben, Teilaufgaben und Checklisten zu unterteilen, damit Sie leichter auf Kurs bleiben. Der psychologische Vorteil strukturierter Aufgaben in Kombination mit klaren Zielen fördert die Beständigkeit und liefert konkrete Belege für den Fortschritt, unabhängig davon, ob Sie lernen, etwas erschaffen oder projektübergreifend zusammenarbeiten.

Priorisieren Sie Elemente, setzen Sie klare, sinnvolle Ziele und verfolgen Sie den Fortschritt effektiv mit ClickUp Aufgaben

Instanz können Sie es im Zusammenhang mit der Einstellung von OKR-Zielen verwenden, um:

✅ Erstellen Sie ein übergeordnetes Ziel

✅ Unterteilen Sie es in Unterziele (Ziele)

✅ Setzen Sie messbare Schlüsselergebnisse

Bitten Sie ClickUp Brain, den integrierten KI-Assistenten von ClickUp, Ihnen bei der Formulierung von SMART-Zielen zu helfen, die echte Ergebnisse liefern

Strukturieren Sie Ihren Workflow für mehr Autonomie

Intrinsische Motivation lebt von Autonomie. Die Möglichkeit, den eigenen Workflow zu gestalten, vermittelt ein Gefühl der Eigentümerschaft über die eigenen Aufgaben, sodass sich die Arbeit als persönliche Befriedigung und nicht nur als eine weitere Verpflichtung anfühlt.

ClickUp Aufgaben, ClickUp Benutzerdefinierte Felder und mehrere Listen helfen Benutzern, Workflows zu erstellen, die ihrem individuellen Stil entsprechen. Außerdem gibt es in ClickUp mehr als 15 benutzerdefinierte Ansichten, mit denen Sie Ihre Arbeit auf Ihre Weise visualisieren können.

Wählen Sie aus über 15 benutzerdefinierten Ansichten in ClickUp, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen

Nachverfolgung des Fortschritts, um motiviert zu bleiben

Die Nachverfolgung von Fortschritten ist ein weiterer wesentlicher Faktor für die intrinsische Motivation. Mit Apps zur Nachverfolgung von Zielen sehen Menschen Verbesserungen im Laufe der Zeit. Dies fördert ihre Selbstbestimmung und ihr Gefühl der persönlichen Zufriedenheit.

ClickUp Dashboards machen dies möglich, indem sie einen klaren Überblick über fertiggestellte Aufgaben und laufende Fortschritte bieten. Je mehr Menschen sehen, dass ihre Arbeit zu greifbaren Ergebnissen führt, desto mehr Freude bereitet ihnen der Prozess selbst.

Nachverfolgung von Fortschritten in Echtzeit und Messung von Verbesserungen zur Stärkung der intrinsischen Motivation durch sichtbare Erfolge mit ClickUp Dashboards

In der Zwischenzeit eliminiert ClickUp Automatisierungen sich wiederholende manuelle Aufgaben und hilft den Benutzern, im Flow zu bleiben und konzentriert zu arbeiten.

📌 Beispiel: Ein Marketing-Team automatisiert die Zuweisung von Aufgaben und Erinnerungen an Fristen in ClickUp, wodurch sich wiederholende Arbeit für Administratoren entfällt und die Mitglieder des Teams sich auf kreative, sinnvolle Aufgaben konzentrieren können.

Ein großartiges Beispiel aus der Praxis dafür, wie Struktur die Motivation fördert, ist die Zusammenarbeit in Teams. Wenn jeder genau weiß, was zu erledigen ist, und es ein klares System gibt, steigt die intrinsische Motivation auf natürliche Weise.

Mit den "Assign Comments" von ClickUp gehört Mikromanagement der Vergangenheit an, da sichergestellt wird, dass Elemente nicht in langen E-Mails untergehen und die Eigentümerschaft von Aufgaben klar geregelt ist.

Das Gleiche gilt für @erwähnt in ClickUp. Teams können sofort interagieren, anstatt auf Updates zu warten, Projekte direkt innerhalb von Aufgaben besprechen und alles in Bewegung halten. Wenn Sie in Echtzeit chatten oder an einem Videoanruf teilnehmen möchten, können Sie mit ClickUp Chat auf derselben Plattform zusammenarbeiten. Kein Umschalten zwischen den tools mehr!

Wenn Sie Ihre intrinsische Motivation messen und verfeinern möchten, ist die Vorlage für den persönlichen Produktivitätsbericht von ClickUp ein großartiges tool. Sie dient der Nachverfolgung der für verschiedene Aufgaben aufgewendeten Zeit und hilft Einzelpersonen, verbesserungswürdige Bereiche zu identifizieren und die Effizienz zu maximieren.

Chick-fil-A 🤝 ClickUp Zeitersparnis ist ein weiterer Motivationsfaktor für Ihre Mitarbeiter. Chick-fil-A hatte jedoch in dieser Hinsicht Probleme. 🚩 Challenge: Die Teams von Chick-fil-A verwendeten mehrere Systeme – von Notizbüchern bis hin zu Tabellenkalkulationen – für die Verwaltung von Einarbeitung, Schulungen und Personaleinsatzplanung. Dies führte zu unproduktiven Stunden, übermäßigen Meetings und Ineffizienzen. ✅ Lösung: Durch die Implementierung von ClickUp Ordnern, Listen und Aufgaben hat Chick-fil-A sein Mitarbeiterverwaltungssystem zentralisiert und die Einarbeitung, Planung und Schulung in mehreren Restaurants optimiert.

"Die Möglichkeit, schnell durch unsere Schulungs-Dashboards in ClickUp zu navigieren, um unsere Programme zu überwachen und anzupassen, ist von unschätzbarem Wert. Dies trägt wesentlich zu unserem Erfolg bei der Förderung und Bindung unserer Mitarbeiter bei – definitiv ein Faktor, der dazu beigetragen hat, dass wir zu den besten 10 % der Unternehmen gehören, die ihre Talente unternehmensweit binden können."

Zu erledigen: Intrinsische Motivation trifft auf ClickUp

Sie haben bereits gesehen, was Ryan Lamb von Chick-fil-A über ClickUp zu sagen hatte, aber seine Worte fassen die Erfahrung perfekt zusammen:

"ClickUp ermöglicht es meinem Team, sich mehr auf strategische Aufgaben zu konzentrieren, anstatt sich in Verwaltungsaufgaben zu verzetteln. Es hat uns geholfen, die Gemeinkosten zu senken und die Arbeit von 9 auf 6 Personen zu konsolidieren."

Hier erfahren Sie, warum ClickUp funktioniert: Es sorgt für Ordnung bei den Aufgaben, ermöglicht die mühelose Nachverfolgung des Fortschritts und automatisiert die langweiligen Dinge. Keine verstreuten Notizen, verpassten Fristen oder endlosen Meetings zum Status mehr – nur eine intelligentere Art, auf Ihre Ziele hinzuarbeiten.

Sind Sie bereit, Ihre Motivation in die Tat umzusetzen? Melden Sie sich jetzt kostenlos bei ClickUp an!