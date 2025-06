die 11 besten Alternativen zu Microsoft Office 365 Planner im Jahr 2025

Sie aktualisieren das Projekt-Board Ihres Teams, weisen Aufgaben zu und legen Fristen fest. Alles sieht gut aus (vorerst).

Aber wenn sich Prioritäten verschieben und die Workloads wachsen, wollen Sie mehr. Vielleicht suchen Sie nach benutzerdefinierten Workflows, einer besseren Berichterstellung oder einer einfacheren Möglichkeit, den Fortschritt über mehrere Projekte hinweg zu verfolgen.

Wenn Microsoft Planner nicht alle Ihre Anforderungen erfüllt, ist es vielleicht an der Zeit, sich nach anderen Optionen umzusehen.

Ein gutes Projektmanagement-Tool sollte zu Ihrer Arbeitsweise passen und Sie nicht zwingen, seine Einschränkungen zu umgehen. Ob Sie eine tiefere Automatisierung, stärkere Integrationen oder mehr Flexibilität benötigen, es gibt viele Alternativen, die eine Überlegung wert sind.

Hier finden Sie eine Übersicht der besten Alternativen zu Microsoft Office 365 Planner, damit Sie die richtige Lösung finden. 📝

Limits von Microsoft Office 365 Planner

Microsoft Office 365 Planner eignet sich gut für die grundlegende Aufgabenverwaltung, aber Teams, die komplexe Workflows bearbeiten, stoßen häufig auf Hindernisse. Der Plattform mangelt es an Flexibilität, was die Skalierung und Anpassung von Projektmanagementprozessen erschwert.

Hier sind einige Einschränkungen, die auftreten können. 👀

Eingeschränkte Automatisierung von Workflows: Manuelle Aktualisierungen verlangsamen den Fortschritt, und die Automatisierungsoptionen sind im Vergleich zu fortgeschritteneren Tools für Projektmanagement minimal

Starre Aufgabenorganisation: Die Aufgabenverwaltung wirkt restriktiv, da es keine benutzerdefinierten Status, Abhängigkeiten oder erweiterte Priorisierungsoptionen gibt

Keine native Zeiterfassung: Teams, die abrechnungsfähige Stunden nachverfolgen oder die Verteilung der Workload überwachen, müssen auf Integrationen von Drittanbietern oder andere Alternativen zu Microsoft Office 365 Planner zurückgreifen

Schwache Berichterstellung und Analyse: Die integrierte Berichterstellung liefert nur oberflächliche Einblicke, was die Analyse von Leistungstrends und die Optimierung von Workflows erschwert

Eingeschränkte Integrationen: Obwohl eine Verbindung zu einigen Microsoft-Apps hergestellt werden kann, sind externe Integrationen nach wie vor spärlich, sodass Teams auf manuelle Workarounds angewiesen sind

🧠 Fun Fact: Microsoft hat die Planner-App im April 2024 in Microsoft Teams eingeführt. Sie vereint Aufgaben und Pläne aus dem gesamten Microsoft 365-Ökosystem an einem einzigen Speicherort.

Microsoft Office 365 Planner-Alternativen auf einen Blick

Hier finden Sie eine Tabelle mit einem Vergleich von Alternativen zu Microsoft Project Planner. 📈

Name des Tools Anwendungsfall Am besten geeignet für ClickUp All-in-One-App für Projekt- und Aufgabenmanagement Teams, die umfassende Anpassungsmöglichkeiten, KI-gestützte Features und nahtlose Zusammenarbeit benötigen Todoist Minimalistische Aufgabenverwaltung Einzelpersonen und kleine Teams, die eine einfache, aber effektive Organisation ihrer Aufgaben suchen Asana Workflow-Automatisierung für Teams Mittlere Teams, die strukturierte Workflows, Automatisierung und Nachverfolgung von Zielen benötigen Trello Einfache Kanban-Organisation Fans visueller Organisation, die ein Drag-and-Drop-Kanban-System bevorzugen Wrike Projektportfolio-Management für Unternehmen Unternehmen, die mehrere komplexe Projekte mit detaillierter Ressourcenplanung verwalten Monday. com Visuelle Anpassung des Workflows Teams, die ein hochgradig anpassbares, visuell orientiertes Projektmanagementsystem wünschen Smartsheet Projekt-Nachverfolgung im Tabellenformat Teams, die mit Tabellenkalkulationen vertraut sind, aber erweiterte Tools zur Nachverfolgung von Projekten benötigen MeisterTask Intuitive Aufgabenübergänge Benutzer, die eine übersichtliche, moderne Benutzeroberfläche mit Automatisierung für die Aufgabenverwaltung suchen Jira Agiles Management von Zyklen Softwareentwicklungsteams, die Sprints, Fehler und technische Workflows nachverfolgen Notion Flexibler All-in-One-Workspace Teams, die eine Hybridlösung benötigen, die Notizen, Datenbanken und Aufgabenverwaltung kombiniert Basecamp Einfache Kommunikation im Team Kleine Teams und Freiberufler, die ein benutzerfreundliches, kommunikationsorientiertes Tool suchen

Die besten Alternativen zu Microsoft Office 365 Planner

Eine starre App für das Projektmanagement kann die Planung unnötig erschweren.

Wenn Sie mehr Flexibilität, Automatisierung oder eine bessere Zusammenarbeit wünschen, bieten die besten Alternativen zu Microsoft Planner intelligentere Möglichkeiten, um Ihre Arbeit auf Kurs zu halten. ⚙️

1. ClickUp (Am besten für All-in-One-Projektmanagement geeignet)

Projekte auf Kurs zu halten, ist nicht immer einfach.

In einem Moment läuft alles reibungslos. Im nächsten Moment sind Sie unter einem Berg von Aufgaben begraben und versuchen herauszufinden, wer was zu erledigen hat.

ClickUp ist die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat. Sie kombiniert Projektmanagement, Wissensmanagement und Chat – alles auf Basis von KI, die Teams dabei hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

Es wurde für Teams entwickelt, die mehr als nur eine einfache Nachverfolgung von Aufgaben benötigen, mit Zielsetzung, Automatisierung von Workflows und Zusammenarbeit in Echtzeit, damit die Arbeit ohne das übliche Chaos vorangeht.

Mit ClickUp Tasks können Teams strukturierte Workflows erstellen, Verantwortlichkeiten zuweisen und den Fortschritt an einem Ort verfolgen.

Aber Aufgabenlisten allein halten Projekte nicht auf Kurs – Teams müssen auch den Fortschritt messen. ClickUp Goals hilft Ihnen dabei, klare Ziele zu setzen, diese mit Aufgaben zu verknüpfen und deren Fertigstellung automatisch zu verfolgen.

Bleiben Sie mit klaren, messbaren ClickUp-Zielen auf Kurs

Wenn Sie sich Sorgen machen, dass sich wiederholende Aufgaben Zeit in Anspruch nehmen, die Sie für sinnvolle Arbeit nutzen könnten, können Sie sich an ClickUp Automations wenden. Es übernimmt mühsame Aufgaben und hält alles am Laufen, ohne dass ständige manuelle Aktualisierungen erforderlich sind.

Gleichzeitig sorgt die Teamkommunikation in Echtzeit dafür, dass alles aufeinander abgestimmt ist.

Mit ClickUp Chat bleiben die Unterhaltungen Ihres Teams organisiert und umsetzbar

Der ClickUp-Chat hält Teamdiskussionen mit der eigentlichen Arbeit verknüpft, sodass Entscheidungen und Nachverfolgungen einfach zu verfolgen sind, ohne zwischen Apps hin- und herspringen zu müssen. Dank der Integration von Chat und Aufgaben verlieren Teams nie den Überblick. FollowUps™ sorgen dafür, dass Aktionselemente nicht untergehen, und KI-gestützte Zusammenfassungen helfen Teams, sich zu konzentrieren.

Erhalten Sie mit ClickUp Brain Antworten und Einblicke in Projekte in Echtzeit

ClickUp Brain geht noch einen Schritt weiter. Es fungiert als On-Demand-KI-Projektassistent, der sofort die Informationen bereitstellt, die Teams benötigen, ohne dass endlose Suchvorgänge erforderlich sind.

Teams erhalten in Sekundenschnelle einen vollständigen Überblick, sodass Hindernisse leichter beseitigt werden können und die Arbeit weitergeht.

Kostenlose Vorlage Die Projektplaner-Vorlage von ClickUp wurde entwickelt, um Ihnen bei der Organisation und Nachverfolgung des Fortschritts von Projekten zu helfen.

Und um die Dinge noch einfacher zu machen, richtet die ClickUp Projektplaner-Vorlage in wenigen Minuten einen gebrauchsfertigen Workflow ein. Diese Vorlage geht über die Nachverfolgung von Aufgaben hinaus und bietet mehrere ClickUp-Ansichten, die auf verschiedene Aspekte des Projektmanagements zugeschnitten sind.

Die besten Features von ClickUp

Dokumentation zentralisieren: Verwenden Sie Verwenden Sie ClickUp Docs , um Notizen, Pläne und Ressourcen für Meetings an relevante Aufgaben anzuhängen und so den Zugriff zu vereinfachen

Brainstorming und visuelle Planung: Workflows auf Karten festhalten, Ideen skizzieren und in Echtzeit mit Workflows auf Karten festhalten, Ideen skizzieren und in Echtzeit mit ClickUp Whiteboards zusammenarbeiten

Arbeitszeiten protokollieren und verwalten: Verfolgen Sie mit Verfolgen Sie mit ClickUp Zeiterfassung die für Aufgaben aufgewendete Zeit, legen Sie Zeitschätzungen fest und erstellen Sie Berichte für ein besseres Workload-Management

Unterhaltungen in Aufgaben umwandeln: Wandeln Sie Chat-Nachrichten mit ClickUp Brain in Aktionselemente um, weisen Sie Folgemaßnahmen zu und erhalten Sie KI-gestützte nächste Schritte

Anpassen von Aufgabendetails: Fügen Sie projektspezifische Informationen wie Budget, Client-Namen oder Fortschrittsanzeigen für eine bessere Nachverfolgung mithilfe Fügen Sie projektspezifische Informationen wie Budget, Client-Namen oder Fortschrittsanzeigen für eine bessere Nachverfolgung mithilfe der benutzerdefinierten Felder von ClickUp hinzu

Einschränkungen von ClickUp

Einige erweiterte Features, wie benutzerdefinierte Dashboards und detaillierte Berichterstellung, funktionieren am besten auf einem Desktop

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Das sagt ein Benutzer über ClickUp:

Es bietet buchstäblich ALLE Features in einer einzigen App. Nehmen Sie Clips auf, erfassen Sie Zeiten, verfolgen Sie Serviceprojekte oder die Produktentwicklung. Ich habe es zufällig entdeckt und bin so froh, dass ich es getan habe ... Ich habe Trello, Monday.com, Bitrix und alle anderen Apps, die es zu diesem Zweck auf diesem Planeten gibt, in 10 verschiedenen Unternehmen ausprobiert. NICHTS kommt auch nur annähernd daran heran.

🔍 Wussten Sie schon? 54 % der Projektmanagement-Experten geben an, dass ihnen effektive Technologien für die Zusammenarbeit fehlen!

2. Todoist (Am besten für minimalistisches persönliches Aufgabenmanagement geeignet)

über Todoist

Todoist beseitigt unnötige Komplexität, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können. Die übersichtliche Benutzeroberfläche organisiert Aufgaben mithilfe eines einfachen, aber leistungsstarken Systems aus Projekten, Abschnitten und Beschreibungen.

Dank der natürlichen Sprachverarbeitung können Benutzer Aufgaben hinzufügen, indem sie Sätze wie "Bericht jeden Freitag um 15 Uhr einreichen" eingeben, ohne mehrere Dropdown-Menüs anklicken zu müssen. Darüber hinaus sorgt die Offline-Funktionalität für eine nahtlose Synchronisierung der Aufgaben, sobald die Verbindung wiederhergestellt ist, was die Produktivität auch unterwegs gewährleistet.

Die besten Features von Todoist

Organisieren Sie Ihre Arbeit mit einem vierstufigen Hierarchie-System aus Projekten, Abschnitten, Aufgaben und Unteraufgaben

Verfolgen Sie Produktivitätstrends mit dem Karma-System, das Ihre Muster bei der Erledigung von Aufgaben im Laufe der Zeit visualisiert und konsequente Fortschritte belohnt

Filtern Sie Aufgaben sofort mit benutzerdefinierten Abfragen, die Fälligkeitsdaten, Prioritätsstufen, Beschreibungen und Projekte kombinieren

Arbeiten Sie mit Teammitgliedern zusammen, indem Sie Aufgaben zuweisen, Kommentare hinzufügen und Projekte freigeben, während Sie die Kontrolle über die Sichtbarkeit persönlicher und gemeinsamer Arbeitsbereiche behalten

Einschränkungen von Todoist

Eingeschränkte Berichterstellung im Vergleich zu Lösungen für Unternehmen

Keine integrierten Funktionen zur Zeiterfassung

Preise für Todoist

Einsteiger: Kostenlos

Pro: 4 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Business: 6 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Todoist

G2: 4,4/5 (über 800 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 2.560 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Todoist?

So beschrieb ein Reddit-Benutzer seine Erfahrungen:

Ich habe eine Hassliebe zu Todoist. Ja, es ist eine der einfachsten Apps auf dem Markt, und in der Einfachheit liegt auch eine Stärke, aber ich finde, dass das Design nicht besonders intuitiv ist und die Produktivität nicht optimal unterstützt, wie es bei einer solchen App eigentlich der Fall sein sollte.

3. Asana (Am besten für das Workflow-Management mittelgroßer Teams geeignet)

via Asana

Asana verändert die Art und Weise, wie Teams die Arbeit über Abteilungen und Projekte hinweg koordinieren. Es bietet mehrere Möglichkeiten, dieselben Aufgaben zu visualisieren – als Listen, Boards, Zeitleisten oder Kalender – und passt sich so an die Arbeitsweise der verschiedenen Teammitglieder an.

Workflow-Regeln automatisieren Routineprozesse und befreien Teams von sich wiederholenden Statusaktualisierungen oder Änderungen der Mitarbeiter. Darüber hinaus verbindet das Ziel-Feature tägliche Aufgaben mit übergeordneten Unternehmenszielen, sodass jeder versteht, wie seine Arbeit zum Erfolg des Unternehmens beiträgt.

Die besten Features von Asana

Optimieren Sie die Entscheidungsfindung, automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben und erhalten Sie mit Asana AI Echtzeit-Einblicke in den Fortschritt Ihrer Projekte

Erstellen Sie spezielle Team-Seiten, um Team-Informationen zu zentralisieren und unternehmensweite Ziele mit Strategiekarten zu visualisieren

Fügen Sie benutzerdefinierten Dashboards Kontext hinzu – mit personalisierten Text-Widgets für umsetzbare Datenerkenntnisse

Einschränkungen von Asana

Erweiterte Berichterstellung erfordert höherwertige Pläne

Steilere Lernkurve als einfachere Alternativen zu Asana

Preise für Asana

Persönlich: Kostenlos

Starter: 13,49 $/Monat pro Benutzer

Erweitert: 30,49 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Enterprise+: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Asana

G2: 4,4/5 (über 11.300 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 13.400 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Asana?

Ein Reddit-Benutzer hat dieses Feedback freigegeben:

Ich verwende die kostenlose Version von ASANA sowohl für geschäftliche als auch für private Planungen. Sie eignet sich hervorragend für komplexe Marketingkalender und die Anzeige von Teamaufgaben, verfügt jedoch über keinen Stundenplan für die Tagesplanung. Ich verwende Google Kalender auch zum Eintragen von Ereignissen (Urlaub, Termine), aber für die tägliche Planung finde ich ihn nicht so toll.

4. Trello (Am besten geeignet für die einfache visuelle Organisation von Projekten)

via Atlassian

Trello ist ein intuitives Board- und Kartensystem, das Teams jeder Größe eine Organisation im Kanban-Stil ermöglicht. Dank der Drag-and-Drop-Oberfläche lassen sich Projektstatus-Updates so einfach wie das Verschieben von Karten zwischen Spalten durchführen. Darüber hinaus erweitern "Power-ups" die Funktionalität um Kalenderansichten, Zeiterfassung und Automatisierung, ohne die Kernfunktionen zu überladen.

Letztendlich bietet die Plattform eine ideale Balance: Sie ist benutzerfreundlich genug für sofortige Produktivität und dennoch flexibel genug für komplexe Workflows durch benutzerdefinierte Felder, Beschreibungen und Butler-Automatisierung.

Die besten Features von Trello

Erweitern Sie den Funktionsumfang mit Power-Ups, die spezielle Features wie Kalender-Ansichten, GitHub-Integration oder Zeiterfassung hinzufügen

Automatisieren Sie sich wiederholende Aktionen durch Butler Befehle, die Ereignisse basierend auf Kartenbewegungen, Fälligkeitsdaten oder Änderungen der Beschreibungen auslösen, ohne dass Sie über Programmierkenntnisse verfügen müssen

Hängen Sie Dateien aus Cloud-Speicherdiensten direkt an Karten an und erstellen Sie so ein kontextbezogenes Dokumenten-Repository

Erstellen Sie Trello-Kartenvorlagen mit vordefinierten Checklisten, Beschreibungen und Beschriftungen, die die Informationserfassung standardisieren und Zeit beim Setup sparen

Einschränkungen von Trello

Eingeschränkte Funktionen für Berichterstellung und Analyse, was bei größeren Projekten zu Unübersichtlichkeit führen kann

Die Abhängigkeitsverwaltung ist weniger robust als bei spezialisierten Tools

Preise für Trello

Free

Standard: 6 $/Monat pro Benutzer

Premium: 12,50 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 17,50 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Trello

G2: 4,4/5 (über 13.600 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 23.500 Bewertungen)

🔍 Wussten Sie schon? Kommunikation ist die wichtigste Fähigkeit, die Projektmanager in den nächsten fünf Jahren entwickeln müssen!

5. Wrike (Am besten geeignet für Projektportfolio-Management auf Unternehmensebene)

über Wrike

Wrike ist ein Tool, das sich ideal für Teams eignet, die mehrere komplexe Projekte gleichzeitig jonglieren. Es eignet sich hervorragend für die abteilungsübergreifende Verwaltung von Ressourcen, sodass Sie Kapazitätsprobleme erkennen können, bevor sie zu Hindernissen werden.

Und das Beste daran? Sie sind nicht an eine bestimmte Arbeitsweise gebunden. Mit benutzerdefinierten Workflows können Sie mühelos zwischen traditioneller Wasserfallplanung und agilen Sprints wechseln. Und für Führungskräfte, die einen Überblick über das große Ganze lieben (aber keine endlosen Meetings), fasst das Dashboard für die Berichterstellung von Wrike alles in übersichtlichen, umsetzbaren Updates zusammen.

Die besten Features von Wrike

Erhalten Sie intelligente Vorschläge, Risikovorhersagen und automatisierte Aufgabenpriorisierung mit Wrike Work Intelligence

Automatische Generierung von Aufgabenbeschreibungen und Zusammenfassung von Kommentaren für nahtlose Workflows

Bleiben Sie mit Benachrichtigungen über überfällige Aufgaben, bevorstehende Meilensteine und Statusänderungen auf dem Laufenden

Kontrollieren Sie den Zugriff auf Informationen durch detaillierte Berechtigungen, um sensible Daten zu schützen

Einschränkungen von Wrike

Mitarbeiter können keine Beiträge zum Feld "Beschreibung" leisten

Benutzer berichten von unerwarteten Funktionsverlusten und Verzögerungen

Preise für Wrike

Free

Team: 10 $/Monat pro Benutzer

Business: 25 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Pinnacle: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Wrike

G2: 4,2/5 (über 3.760 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 2.770 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Wrike?

Hier ein Einblick aus erster Hand:

Es ist sehr flexibel für viele verschiedene Arten von Arbeit. Mein einziger Kritikpunkt ist das Fehlen von Features, die über Projekte, Aufgaben usw. hinausgehen. Es wäre schön, erweiterte Tools für Personen zu sehen, die am Programm beteiligt sind (mein Team), aber wir ergänzen diese bei Bedarf einfach mit anderen Tools.

💡 Profi-Tipp: Haben Sie Schwierigkeiten, Aufgaben zu priorisieren? Verwenden Sie die MoSCoW-Methode – sortieren Sie sie in Must-haves, Should-haves, Could-haves und Won't-haves, damit Sie keine Zeit mit wenig wichtigen Arbeiten verschwenden.

6. Monday. com (Am besten für die benutzerdefinierte Anpassung von farbenfrohen visuellen Workflows geeignet)

Monday. com macht die Projektverfolgung zum Kinderspiel mit farbcodierten Boards, die den Status von Aufgaben sofort anzeigen. Was es auszeichnet, ist sein flexibler, individueller Ansatz: Kombinieren Sie Spalten, Automatisierung und Integrationen, um Workflows zu erstellen, die den Anforderungen Ihres Teams entsprechen. Darüber hinaus ermöglicht die übersichtliche, benutzerfreundliche Oberfläche jedem einen schnellen Einstieg.

Mit Aufgaben-Kommentaren, @Erwähnungen und Dateianhängen finden alle Unterhaltungen an einem Ort statt – keine verstreuten Nachrichten mehr. Benötigen Sie strukturierte Eingaben? Mit anpassbaren Formularen können Sie ganz einfach Details von Teams oder Clients erfassen. Darüber hinaus bietet das Trichterdiagramm-Widget einen klaren Überblick über den Fortschritt von Geschäften, wodurch die Nachverfolgung und Optimierung Ihrer Vertriebspipeline vereinfacht wird.

Monday. com beste Features

Erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows mit Status-Ausklappmenüs, Personenzuweisungen, Zeitleisten-Leisten und Formelberechnungen

Sehen Sie sofort den Status, die Prioritäten und Blockaden von Projekten für Hunderte von Aufgaben auf einen Blick dank Farbcodierung

Automatisieren Sie Routineprozesse mit visuellen Automatisierungs-Builders, die Benachrichtigungen auslösen, wenn bestimmte Bedingungen eintreten

Verwenden Sie die integrierte Zeiterfassung, um Stunden für die Abrechnung, das Ressourcenmanagement und Einblicke in die Produktivität genau zu protokollieren

Limits von Monday.com

Übermäßige Benachrichtigungen beeinträchtigen die erste Benutzererfahrung

Gelegentliche Leistungsprobleme bei großen Boards

Preise von Monday.com

Kostenlos (auf zwei Benutzer beschränkt)

Basis: 12 $/Monat pro Benutzer

Standard: 14 $/Monat pro Benutzer

Pro: 24 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Monday.com

G2: 4,7/5 (über 12.870 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (5.385+ Bewertungen)

🧠 Fun Fact: Projektmanagement ist nichts Neues – es gibt es schon seit Tausenden von Jahren. Die Pyramiden, die Chinesische Mauer und das Kolosseum in Rom? Alles riesige Projekte, die Planung, Meilensteine und Teamarbeit erforderten!

📖 Lesen Sie auch: Die besten Alternativen und Konkurrenten zu Monday

7. Smartsheet (Am besten geeignet für die Projektkoordination mit Tabellenkalkulationen)

über Smartsheet

Smartsheet schließt die Lücke zwischen herkömmlichen Tabellenkalkulationen und moderner Projektmanagement-Software. Wenn Sie Excel lieben, erleichtert Ihnen das vertraute Layout mit Zeilen und Spalten den Einstieg.

Es verbindet die Flexibilität von Tabellenkalkulationen mit strukturierten Workflows und einer Automatisierungs-Engine, die Aktualisierungen basierend auf Daten, Status oder übermittelten Formularen verarbeitet. Müssen Sie Daten sammeln? Die Formularfunktionen der Plattform verwandeln Tabellenkalkulationen in Tools zur Datenerfassung, mit denen Teams strukturierte Informationen direkt in ihren Nachverfolgungssystemen sammeln können.

Die besten Features von Smartsheet

Erstellen Sie dynamische Berichte, die Echtzeitinformationen aus mehreren Blättern in konsolidierte Dashboards ziehen

Verwenden Sie anpassbare Formulare, um strukturierte Daten zu erfassen und Ihre Tabellen automatisch auszufüllen

Erstellen Sie Genehmigungs-Workflows, die Dokumente oder Entscheidungen über vordefinierte Pfade mit automatisierten Benachrichtigungen und Prüfpfaden weiterleiten

Erstellen Sie Formeln und Texte mithilfe von Eingabeaufforderungen in natürlicher Sprache, um komplexe Aufgaben zu vereinfachen

Einschränkungen von Smartsheet

Die mobile Erfahrung ist weniger robust als die Desktop-Version

Eingeschränkte Formelfunktionen im Vergleich zu Excel

Preise für Smartsheet

Free

Pro: 12 $/Monat pro Benutzer

Business: 24 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Erweiterte Arbeitsverwaltung: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Smartsheet

G2: 4,4/5 (über 19.080 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 3.420 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Smartsheet?

Ein kurzer Ausschnitt aus einem Erfahrungsbericht eines Benutzers:

Ich habe Smartsheet eine Zeit lang verwendet, fand es aber etwas zu umfangreich. Schließlich habe ich ClickUp ausprobiert und bin sehr zufrieden. Es hat viele der gleichen Features, ist aber viel benutzerfreundlicher und wächst mit meinem Team mit.

🔍 Wussten Sie schon? In den 1950er Jahren wurden zwei bahnbrechende Methoden für das Projektmanagement entwickelt: die Critical Path Method (CPM) und PERT (Program Evaluation and Review Technique) – die eine wurde von DuPont, die andere von der US-Marine verwendet.

📖 Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für Zeitpläne in Excel, Sheets und ClickUp

8. MeisterTask (am besten für intuitive Übergänge im Aufgabenmanagement)

via MeisterTask

MeisterTask kombiniert ansprechendes Design mit funktionaler Einfachheit und schafft so ein Aufgabenmanagementsystem, das sofort zugänglich ist.

Die Automatisierungs-Features übernehmen routinemäßige Aufgaben, Benachrichtigungen und Zuweisungen, ohne die Benutzer mit komplexen Regelgeneratoren zu überfordern. Durch die direkte Integration mit MindMeister können Teams Brainstorming-Sitzungen in Sekundenschnelle in umsetzbare Aufgaben-Boards umwandeln.

Die besten Features von MeisterTask

Entwerfen Sie visuell ansprechende Workflows mit anpassbaren Boards mit Hintergrundbildern, Symbolsätzen und Farbschemata

Verfolgen Sie die für einzelne Aufgaben aufgewendete Zeit mit dem integrierten Timer, der genaue Aufzeichnungen für die Abrechnung oder Produktivitätsanalyse führt

Verwenden Sie MeisterNote und seinen KI-Schreibassistenten, um Projekte zu dokumentieren und Notizen für die Zusammenarbeit im Team hierarchisch zu erstellen

Einschränkungen von MeisterTask

Eingeschränkte Anpassungsmöglichkeiten für Aufgaben-Boards und Vorlagen

Es gibt keine Übersicht über die Zeitleiste für alle Teammitglieder in einem Konto

Preise für MeisterTask

Free

Pro: 9 $/Monat pro Benutzer

Business: 16 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu MeisterTask

G2: 4,6/5 (über 170 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 1.150 Bewertungen)

🤝 Freundliche Erinnerung: Sie leiten ein neues Team? Rechnen Sie mit etwas Chaos. Teams durchlaufen die Phasen "Forming", "Storming", "Norming" und "Performing" – begleiten Sie sie dabei, dann werden sie ihren Rhythmus finden.

9. Jira (Am besten geeignet für das Management von Softwareentwicklungszyklen)

via Atlassian

Jira begann als einfaches Tool zur Fehlerverfolgung, hat sich aber zu einem vollwertigen Projektplanungstool für Entwicklungsteams entwickelt. Mit integrierten Scrum- und Kanban-Boards eignet es sich hervorragend für agile Workflows und kann an die genauen Prozesse Ihres Teams angepasst werden. Es zählt zu den beliebtesten Alternativen zu Microsoft Office 365 Planner für technische Teams.

Obwohl Jira mit fortschrittlichen Features ausgestattet ist, ist es im Laufe der Zeit benutzerfreundlicher geworden und bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Tiefe für Entwickler und Zugänglichkeit für Teams.

Die besten Features von Jira

Verfolgen Sie Probleme von Anfang bis Ende mit detailliertem Bug-, Story-, Epic- und Unteraufgaben-Management

Verwenden Sie Geschwindigkeitsdiagramme und Burndown-Berichte, um die Kapazität Ihres Teams, den Fortschritt von Sprints und die Zeitleisten von Projekten zu überwachen

Verbinden Sie sich mit GitHub, Bitbucket und Jenkins, um vollständige Sichtbarkeit über Ihre gesamte Entwicklungspipeline hinweg zu erhalten

Einschränkungen von Jira

Für nicht-technische Teams überwältigend, und die Komplexität der Konfiguration erfordert eine dedizierte Administration

Für Nicht-Software-Projekte kann es sich starr anfühlen

Preise für Jira

Free

Standard: Ab 8,60 $/Monat pro Benutzer für 100 Benutzer

Premium: Ab 17 $/Monat pro Benutzer für 100 Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Jira

G2: 4,3/5 (über 6.270 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 15.100 Bewertungen)

🧠 Fun Fact: Das von Toyota entwickelte Kanban-System führte visuelle Boards für die Verwaltung von Workflows ein. Diese Methode legte den Schwerpunkt auf kontinuierliche Verbesserung und die Visualisierung von Arbeitsprozessen und erwies sich als bedeutende Entwicklung im visuellen Projektmanagement.

📖 Lesen Sie auch: Wie Sie KI für alltägliche Aufgaben nutzen können

10. Notion (Am besten geeignet für die flexible Erstellung von All-in-One-Workspaces)

via Notion

Notion vereint Notizen, Dokumentation und Projektmanagement in einem flexiblen Workspace.

Mit Datenbanken, Kanban-Boards und Kalendern können Sie Aufgaben nach Ihren Wünschen organisieren. Dank des blockbasierten Setups können Sie alles verschieben und anpassen – Text, Bilder, Tabellen und mehr. Darüber hinaus sorgen die Echtzeit-Zusammenarbeit, mehrere Aufgabenansichten und KI in Notion für einen reibungslosen Arbeitsablauf.

Die besten Features von Notion

Erstellen Sie relationale Datenbanken, die Informationen in Ihrem gesamten Workspace verbinden und Verknüpfungen zwischen Projekten, Aufgaben, Personen und Ressourcen herstellen

Betten Sie Aufgaben-Boards, Kalender und Listen direkt in Dokumente ein, behalten Sie den Kontext bei und reduzieren Sie die Notwendigkeit, zwischen verschiedenen Tools zu wechseln

Entwerfen Sie Team-Wikis und Wissensdatenbanken mit verschachtelten Seiten, umfassender Suche und anpassbaren Vorlagen für das Projektmanagement

Einschränkungen von Notion

Es fehlen erweiterte Features wie die Nachverfolgung von Abhängigkeiten und das Portfolio-Management

Bei sehr großen Datenbanken kann es zu Leistungseinbußen kommen

Preise für Notion

Free

Plus: 12 $/Monat pro Benutzer

Business: 18 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Notion KI-Add-On: 10 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Notion

G2: 4,7/5 (über 6.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.500 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Notion?

Ein Reddit-Benutzer drückt es so aus:

Ich habe versucht, Notion als Planer zu verwenden, aber ich persönlich habe damit Schwierigkeiten. Ich habe in der Vergangenheit Bullet Journals verwendet, um mein Leben, meine Aufgaben und alles andere zu organisieren, aber ich hatte immer Schwierigkeiten damit.

💡 Profi-Tipp: Planen Sie alles im Voraus? Probieren Sie stattdessen Rolling Wave Planning aus. Erstellen Sie eine Karte mit dem Gesamtbild und verfeinern Sie die Details nach und nach, um flexibel zu bleiben.

11. Basecamp (Am besten geeignet für unkomplizierte, umfassende Teamkommunikation)

via Basecamp

Der letzte Eintrag auf unserer Liste der Alternativen zu Microsoft Office 365 Planner ist Basecamp. Diese Plattform verfolgt einen vereinfachten Ansatz für das Projektmanagement, der sich auf klare Kommunikation konzentriert. Sie organisiert Projekte in separaten Spaces, die alle relevanten Tools enthalten – Message Boards, To-Do-Listen, Dokumente und Zeitpläne.

Im Gegensatz zu funktionsreichen Mitbewerbern begrenzt Basecamp bewusst die Optionen, um Komplexität und Entscheidungsmüdigkeit zu reduzieren. Jedes Team-Mitglied verfügt über einen benutzerdefinierten Startbildschirm, der von den Projekten abhängt, denen es zugewiesen ist.

Die besten Features von Basecamp

Verfolgen Sie den Fortschritt visuell mit Hill Charts, die Ihnen über die einfache prozentuale Nachverfolgung hinaus ein klares Bild der Dynamik vermitteln

Automatisieren Sie Check-ins, damit Teammitglieder Erinnerungen an Aktualisierungen erhalten – manuelle Nachverfolgungen oder Status-Meetings sind nicht mehr erforderlich

Mit Message Boards bleiben Unterhaltungen übersichtlich, sodass Diskussionen leicht zu verfolgen sind

Verwalten Sie Workspaces intelligent, indem Sie die interne Teamarbeit privat halten und gleichzeitig einen Space für die Zusammenarbeit mit Clients bereitstellen

Einschränkungen von Basecamp

Eingeschränkte Anpassungsmöglichkeiten im Vergleich zu flexiblen Alternativen

Keine robusten Funktionen für die Berichterstellung

Preise für Basecamp

Free

Plus: 15 $/Monat pro Benutzer

Pro Unlimited: 299 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Basecamp

G2: 4,1/5 (über 5.300 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 14.500 Bewertungen)

🤝 Freundliche Erinnerung: Nicht alle Arbeit ist gleich! Die 80/20-Regel besagt, dass 20 % Ihres Aufwands 80 % Ihrer Ergebnisse ausmachen – finden Sie diese 20 % und verdoppeln Sie Ihren Einsatz.

📖 Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für Zeitblöcke (Wochen-, Tages- und Monatsplan)

ClickUp und Synchronisierung Ihrer Pläne

Ein solides Projektmanagement-Tool sollte echte Zusammenarbeit unterstützen, sich wiederholende Arbeiten automatisieren und Fortschritte sichtbar machen.

Während andere Projektmanagement-Tools wie Microsoft Office 365 Planner einen grundlegenden Ansatz für die Nachverfolgung von Aufgaben bieten, fehlt ihnen eine umfassende Suite von Tools für die Anpassung, Automatisierung, Visualisierung von Projekt-Zeitleisten und tiefere Einblicke in Projekte.

ClickUp ist die perfekte Alternative. Benutzerdefinierte Workflows, KI-gestützte Automatisierung, detaillierte Berichte, Tools für das Aufgabenmanagement und nahtlose Integrationen bringen alles zusammen. Teams arbeiten schneller, bleiben auf dem gleichen Stand und führen Projekte klar und deutlich aus.

Melden Sie sich noch heute für ClickUp an! ✅