Die 10 besten Rocketlane-Alternativen für ein optimiertes Projektmanagement

Rocketlane ist ein Tool für das Projektmanagement, das vor allem für die Kundenintegration und die Durchführung von Implementierungsprojekten bekannt ist. Es optimiert die Automatisierung von Workflows, die Zusammenarbeit und die Nachverfolgung von Projekten und unterstützt Teams bei der Verwaltung strukturierter Dienstleistungen.

Obwohl Rocketlane Projekt-Workflows integriert, fehlt es im Vergleich zu umfassenderen PM-Tools an tiefgreifenden benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten und einem flexiblen Ressourcenmanagement. Darüber hinaus kann die Preisgestaltung für kleine Teams und Unternehmen kostspielig sein.

Hier sind die 10 Rocketlane-Konkurrenten, die Ihnen dabei helfen, Clients an Bord zu holen und Projekte effektiver zu verwalten.

Hier ist unsere Auswahl der besten Rocketlane-Alternativen: ✅ ClickUp (am besten für optimiertes Client-Onboarding) ✅ GUIDEcx (am besten für das Projektmanagement zur Automatisierung des Kundeneinbindungsprozesses geeignet) ✅ Asana (am besten für die flexible Nachverfolgung von Projekten und die Automatisierung von Workflows geeignet) ✅ Monday.com (am besten für visuelles Projektmanagement mit anpassbaren Workflows) ✅ Smartsheet (am besten für die Planung und Automatisierung von Projekten im Tabellenkalkulationsstil geeignet) ✅ Wrike (am besten für die Verwaltung komplexer Projekte mit Zusammenarbeit in Echtzeit geeignet) ✅ Teamwork.com (am besten für kundenorientiertes Projektmanagement mit Zeiterfassung) ✅ Scoro (am besten für All-in-One-Projekt- und Finanzmanagement geeignet) ✅ Nifty (am besten geeignet, um Projektmanagement mit Teamkommunikation zu kombinieren) ✅ Kantata (am besten für Ressourcenplanung und Finanzen von Projekten geeignet)

Worauf sollten Sie bei einer Rocketlane-Alternative achten?

Wenn Sie nach einer Alternative zu Rocketlane suchen, sollten Sie nicht nur nach tools Ausschau halten, die das Onboarding von Clients unterstützen. Seien Sie umfassend und konzentrieren Sie sich auf die folgenden Aspekte, um langfristig effizient zu sein:

*benutzerfreundliche Oberfläche: Entscheiden Sie sich für ein Tool, das einfach zu bedienen und zu navigieren ist. So können Sie die Einarbeitung Ihrer Mitarbeiter vereinfachen

*features zur Automatisierung von Workflows: Prüfen Sie, ob das Tool die Automatisierung von Workflows wie Aufgaben, Erinnerungen, Genehmigungen usw. ermöglicht. Ein Pluspunkt ist, wenn Vorlagen zur Standardisierung wiederkehrender Prozesse bereitgestellt werden

funktionen zur Aufgabenverwaltung:* Wählen Sie ein tool mit integrierten Features wie Ansichten, Abhängigkeiten von Aufgaben und Meilensteinen. So können Sie die Bereitstellung von Dienstleistungen umfassender verwalten

Funktionen zur Ressourcen- und Zeiterfassung: Wählen Sie ein Tool, das eine integrierte Zeiterfassung für abrechenbare Stunden bietet. Ein großer Vorteil, wenn es Features zur Verwaltung des Workloads enthält

*berichterstellung und Analyse: Suchen Sie nach einem Tool, das die Nachverfolgung und Aufzeichnung von Daten wie die Rentabilität von Projekten und die Ressourcennutzung ermöglicht. Achten Sie auch darauf, ob es Dashboards bietet, die umsetzbare Erkenntnisse über Onboardings, das Verhalten der Benutzer usw. liefern

Integrationen von Drittanbietern: Entscheiden Sie sich für ein Tool, das sich in andere branchenrelevante Tools wie CRM, Rechnungswesen und Kommunikation integrieren lässt. Prüfen Sie außerdem, ob Sie sowohl über Browser als auch über Mobilgeräte darauf zugreifen können

skalierbare Preise:* Setzen Sie auf ein Tool, das skalierbare Pläne bietet und sich sowohl an kleine Teams als auch an die Anforderungen von Unternehmen anpasst

Die 10 besten Rocketlane-Alternativen

Eine schnelle Einarbeitung ist für jedes Geschäft mit Kundenkontakt unerlässlich. Untersuchungen zufolge zögern 74 % der potenziellen Kunden nicht, zu anderen Lösungen zu wechseln, wenn der Einarbeitungsprozess kompliziert ist!

Rocketlane ist zwar hilfreich, aber das tool ist schwierig zu navigieren und zu implementieren. Deshalb stellen wir Ihnen 10 der besten Alternativen zu Rocketlane für den Erfolg Ihres Projekts vor!

1. ClickUp (am besten für optimiertes Client-Onboarding)

Verwalten Sie Ihre Aufgaben, Dokumente und Kommunikation an einem Ort mit der ClickUp-Lösung für Projektmanagement

ClickUp Project Management Solution ist ein Allrounder unter den Rocketlane-Alternativen! Als App für alles rund um die Arbeit bietet ClickUp einen Bereich fortschrittlicher, aber einfach zu übernehmender Features. Sie hilft dabei, jeden Aspekt des Client-Onboardings mit minimalem Aufwand und maximaler Effizienz zu optimieren.

Jedes Feature von ClickUp wird von KI, auch bekannt als ClickUp Brain, unterstützt. Wie der Name schon sagt, verbindet Brain Sie mit allem in ClickUp – Dokumente, Aufgaben, Automatisierungen – alles!

ClickUp AI geht jedoch weit über eine einfache Automatisierung hinaus und verwandelt sie in ein leistungsstarkes Projektmanagement-Tool.

Es kann Ihnen bei der Erstellung und Verfeinerung umfassender Kunden-Onboarding-Flows und Projektlebenszyklen helfen, indem es Aufgaben strukturiert, Fristen einstellt und Abhängigkeiten vorschlägt. Es ermöglicht auch die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben wie Erinnerungen und Statusaktualisierungen, um effiziente Workflows zu erstellen.

Kunden einbinden und Client-Informationen mithilfe der Vorlage für das Kundenbeziehungsmanagement von ClickUp zentralisieren

Sobald Ihre Clients erfolgreich eingebunden sind, kommt das KI-gestützte Aufgabenmanagement zum Einsatz. Die KI generiert auf intelligente Weise Aufgaben und Elemente für Sie auf der Grundlage von Onboarding-Informationen und destilliert komplexe Informationen in umsetzbare Schritte.

Erstellen Sie Aufgaben ganz einfach mit KI-gestützten Benutzerdefinierten Feldern in ClickUp

Zu viele Projekte in der Pipeline? Mit ClickUp können Sie Projekte in einer klaren Hierarchie organisieren, einschließlich Spaces, Ordnern, Listen, Aufgaben und Unteraufgaben. Es ermöglicht eine detaillierte Nachverfolgung durch Checklisten, Unteraufgaben und Benutzerdefinierte Felder

Erstellen und weisen Sie Aufgaben zu, definieren Sie Prioritäten und legen Sie Fristen fest – mit ClickUp Aufgaben

Sie können die Workflow-Prozesse auch mit über 100 anpassbaren Vorlagen für die Automatisierung und mehr als 35 ClickApps weiter optimieren, einschließlich E-Mail-Projektmanagement, das ein maßgeschneidertes Projektmanagement ermöglicht. Stellen Sie sich vor, Sie könnten E-Mails von Clients im Handumdrehen in nachverfolgbare Aufgaben umwandeln. Mit ClickUp ist das möglich!

ClickUp bietet außerdem über 100 Vorlagen, die das Projektmanagement erleichtern. Die Vorlage, die speziell für das Onboarding von Clients hilfreich ist, ist die ClickUp-Vorlage für das Projektmanagement!

Kostenlose Vorlage erhalten Optimieren Sie jeden Schritt des Kunden-Onboarding-Prozesses mit der Vorlage für das Projektmanagement von ClickUp

Teilen Sie Ihren gesamten Onboarding-Prozess mithilfe dieser Vorlage in kleinere Schritte auf. Dies hilft, das Verfahren zu optimieren und verschiedene Rollen und Verantwortlichkeiten zu identifizieren. Außerdem werden Erinnerungen gesendet, wenn ein Kunde einen Schritt abgeschlossen hat, um Sie und Ihr Team über den Onboarding-Prozess auf dem Laufenden zu halten.

ClickUp bietet die besten Features

Limits von ClickUp

Neue Benutzer sind oft von dem Tool überwältigt, da es einen großen Bereich an Features bietet

ClickUp-Preise

Free Forever

Unlimited: 7 $/Monat pro Benutzer

Business: 12 $/Monat pro Benutzer

*enterprise: Kontakt für Preisauskünfte

ClickUp Brain: Für 7 $ pro Mitglied und Monat zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4, 7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (4.000+ Bewertungen)

Das sagt einer unserer verifizierten Benutzer:

ClickUp ist das BESTE Projektmanagement-, Dashboard-, CRM- und Skalierungssystem, das mir je untergekommen ist! Es hat mir geholfen, Hunderte bis Tausende von Stunden zu sparen, Prioritäten zu setzen und mich auf die Feinabstimmung der Geschäftsentwicklung in einem Prozess von 500.000 bis Millionen Dollar täglich zu konzentrieren. Wir stellen jetzt auf die Nachverfolgung von Konversionen und Ergebnissen um! ICH LIEBE ClickUp!

🔍 Wussten Sie schon? Unternehmen, die keinen effizienten Onboarding-Prozess haben, haben 47 % höhere Support-Kosten pro Kunde! 😱

2. GUIDEcx (am besten für die Automatisierung des Projektmanagements beim Onboarding von Kunden geeignet)

via GUIDEcx

GUIDEcx ist eine Software zur Automatisierung des gesamten Kunden-Onboarding-Prozesses. Mit einem intuitiven, kundenorientierten Projektportal ermöglicht sie Ihrem Team die direkte Zusammenarbeit mit Kunden. So können Sie die Zeitleiste des Onboardings visualisieren, ausstehende Aufgaben nachverfolgen, Meilensteine überprüfen und mit ihnen in Verbindung treten – alles an einem Ort.

Darüber hinaus unterstützt GUIDEcx auch grundlegendes Projekt-, Aufgaben- und Workflow-Management für ein umfassendes Erlebnis. Was die Zugänglichkeit betrifft, so ist die Plattform einfach zu navigieren und eignet sich besonders für kleinere Teams.

GUIDEcx best features

Sorgen Sie für dynamische Sichtbarkeit von Projekten durch Dashboards zum Fortschritt

Nachverfolgung des Erfolgs der Kundenintegration mit integrierten Analyse- und Berichterstellungsfunktionen

Bieten Sie anpassbare Vorlagen für die Einarbeitung in verschiedenen Branchen an

Integration in Software wie HubSpot, Salesforce und Slack

GUIDEcx-Limits

Es fehlen fortgeschrittene Features für das Projektmanagement, die über das Onboarding hinausgehen

Konzentriert sich in erster Linie auf Teams mit Kundenkontakt, nicht auf interne Abläufe

GUIDEcx-Preisgestaltung

Starter: Benutzerdefinierte Preise

Premium: Benutzerdefinierte Preise

Fortgeschritten: Benutzerdefinierte Preise

GUIDEcx-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4, 6/5 (450 Bewertungen)

Capterra: 4, 7/5 (40+ Bewertungen)

3. Asana (am besten für die flexible Nachverfolgung von Projekten und die Automatisierung von Workflows geeignet)

via Asana

Obwohl Asana vielleicht keine gute Wahl für das Onboarding von Clients ist, ist es dennoch eine große Hilfe.

Diese Cloud-basierte Plattform glänzt in zweierlei Hinsicht – Zusammenarbeit und Aufgabenverfolgung. Über einen gemeinsamen hub können Sie und Ihre Mitglieder Aufgaben auflisten und organisieren, um über die Zeitleisten des Projekts auf dem Laufenden zu bleiben. Wenn es eine entscheidende Entwicklung gibt, können Sie Erinnerungen zur Benachrichtigung aller automatisieren. Diese Features helfen Ihrem Team, eine effektivere Verbindung herzustellen und eine nahtlose Client-Onboarding-Journey zu schaffen.

die besten Features von Asana*

Unterstützt die Nachverfolgung von Aufgaben und Projekten in Listen-, Board- und Zeitleisten-Ansichten

Ermöglichen Sie die Festlegung von Zielen mit Nachverfolgung des Fortschritts und Abhängigkeiten

Ermöglichen Sie eine Live-Koordination des Teams mit Kommentaren, Erwähnungen und Dateien freigeben

Integration mit über 300 Apps, darunter Slack, Google Drive und Jira

Asana-Limits

Limits für Regeln zur Automatisierung in kostenlosen und niedrigeren Plänen

Erfordert externe Integrationen für die Nachverfolgung des Budgets und die Rechnungsstellung

Asana-Preise

Persönlich: Free forever

Starter: 10,99 $/Monat pro Benutzer

Advanced: 24,99 $/Monat pro Benutzer

enterprise:* Benutzerdefinierte Preise

enterprise+:* Benutzerdefinierte Preise

bewertungen und Rezensionen zu Asana*

G2: 4, 4/5 (10.800+ Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (über 13.300 Bewertungen)

*was sagen Benutzer aus der Praxis über Asana?

Die Benutzeroberfläche von Asana ist benutzerfreundlich und intuitiv, was die Navigation auf der Plattform und die Ausführung bestimmter Aufgaben erleichtert. Große Auswahl an Funktionen: Sie können unter anderem Aufgaben erstellen und zuweisen, den Fortschritt von Aufgaben überwachen, in Teams zusammenarbeiten und mit Mitgliedern des Teams kommunizieren. Dies macht es zu einem äußerst vielseitigen und nützlichen tool für eine Vielzahl von Projekten.

4. monday. com (am besten für visuelles Projektmanagement mit anpassbaren Workflows geeignet)

Eine weitere Software zur Optimierung der Aufgabenverwaltung, monday.com, eignet sich für Teams, die Schwierigkeiten haben, mehrere Client-Onboarding-Prozesse effektiv zu verwalten.

Mit den benutzerdefinierten Dashboards von Rocketlane können Sie jeden Schritt jedes Onboarding-Prozesses auf einen Blick visualisieren – und das auf über 50 verschiedene Arten. Wenn es sich wiederholende Schritte gibt, können Sie diese standardisieren, um den Workflow effizienter zu gestalten.

Das ist noch nicht alles – monday.com bietet umsetzbare Erkenntnisse, die bei der Beurteilung des Status eines Onboardings hilfreich sind. Wenn also Warnsignale auftauchen, kann Ihr Team Maßnahmen ergreifen, um das Problem umgehend zu beheben.

Monday.com – die besten Features

Erstellen Sie Dashboards, die mehrere Boards miteinander verbinden und über verschiedene Widgets Berichte auf hoher Ebene bieten

Nutzen Sie die integrierte Zeiterfassung mit abrechenbaren und nicht abrechenbaren Stunden

Geben Sie Dateien frei, fügen Sie Kommentare und Erwähnungen hinzu, um eine nahtlose Zusammenarbeit im Team zu ermöglichen

Greifen Sie auf über 200 Vorlagen zu, um schnell Projekte und Workflows einzurichten, die auf die spezifischen Anforderungen Ihres Teams zugeschnitten sind

Monday.com Limits

Erfordert anfängliches Setup, um Workflows an spezifische Bedürfnisse anzupassen

Bietet weniger vorgefertigte Vorlagen für spezialisierte Branchen

Monday.com-Preisgestaltung

Free Forever

Basic: 12 $/Monat pro Platz

*standard: 14 $/Monat pro Platz

Pro: 24 $/Monat pro Platz

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Monday.com Bewertungen und Rezensionen

G2: 4, 7/5 (12.800+ Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (5.400+ Bewertungen)

🎁 Bonus: Die besten Alternativen und Konkurrenten zu Monday

5. Smartsheet (am besten für die Planung und Automatisierung von Projekten im Tabellenformat geeignet)

via Smartsheet

Smartsheet ist eine Software für das Projektmanagement im Tabellenformat, die alle wesentlichen tools und Features für eine effizientere Bereitstellung von Dienstleistungen vereint.

Diese Rocketlane-Alternative unterstützt Gantt-, Kalender- und Kanban-Ansichten für eine strukturierte Projektplanung, die Verwaltung zukünftiger Ressourcen und die Schätzung von Zeitleisten. Durch die Live-Zusammenarbeit können Sie und Ihr Team eine Verbindung herstellen und den Status jedes Projekts im Auge behalten. Abgesehen davon ist das Feature zur Automatisierung des Workflows von Smartsheet auch intuitiv und erleichtert die Einarbeitung.

die besten Features von Smartsheet*

Verwenden Sie integrierte Workflows für die Genehmigung von Dokumenten und Aufgaben

Erweiterte Berichterstellung mit Pivottabellen und dynamischen Dashboards

Arbeiten Sie mit Sicherheitskontrollen und Berechtigungen auf Unternehmensebene

Verteilen und überwachen Sie die Workloads der Teams mit Ressourcenmanagement-Tools

Limits von Smartsheet

Die Benutzeroberfläche ist nicht sehr benutzerfreundlich und kann für Projektmanager, die mit Tabellen und Formeln nicht vertraut sind, komplex erscheinen

Verlangsamt sich bei großen Datensätzen mit umfangreichen Querverweisen

Smartsheet-Preise

Pro: 12 $/Monat pro Mitglied

Business: 24 $/Monat pro Mitglied

*enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Fortgeschrittenes Arbeitsmanagement: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Smartsheet

G2: 4,4/5 (über 18.500 Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (3.400+ Bewertungen)

*was sagen echte Benutzer über Smartsheet?

Sehr gute Gesamterfahrung. Tolles tool, um für viele Leute auf dem Laufenden zu bleiben. Nachverfolgung von Bildern, Notizen, Fristen und vieles mehr.

6. Wrike (am besten für die Verwaltung komplexer Projekte mit Zusammenarbeit in Echtzeit geeignet)

via Wrike

Suchen Sie nach einer Software, um komplexe Projekte und Onboardings aus der Ferne zu verwalten? Die Features für Live-Zusammenarbeit von Wrike ermöglichen es Ihrem Team, das über verschiedene Standorte verteilt ist, im Chat, in Kommentaren und in Dokumenten zusammenzuarbeiten, um sich effektiver zu koordinieren.

Das 360-Grad-Visualisierungs-Feature spiegelt jeden Schritt des Prozesses wider, um sicherzustellen, dass nichts übersehen wird, und die Echtzeit-Dashboards bieten sofort umsetzbare Einblicke. Das Beste daran? Sie können Wrike in Ihrem Webbrowser oder als mobile App nutzen, um unterwegs Updates und Benachrichtigungen zu erhalten!

die besten Features von Wrike*

Automatisierung von Workflows mit KI-gestützter Priorisierung von Aufgaben und Auslösern für Regeln

Ansicht wichtiger Daten auf einem Bildschirm mit dem dreigeteilten Layout von Wrike, das eine klare Sichtbarkeit der Projekte bietet

Erstellen Sie mithilfe der Option "Formularerstellung" reaktionsfähige Formulare mit bedingter Logik

Erhalten Sie detaillierte Analysen zu Projekten und leistungsstarke Dashboards

Wrike-Limits

Hat eine steilere Lernkurve für Teams, die mit fortgeschrittenen Projekten noch nicht vertraut sind

Im Gegensatz zu vielen anderen Alternativen sind zusätzliche benutzerdefinierte Anpassungen für stark strukturierte Workflows erforderlich

Wrike-Preise

Free Forever

Team: 10 $/Monat pro Benutzer

Business: 24,80 $/Monat pro Benutzer

enterprise:* Benutzerdefinierte Preise

Pinnacle: Benutzerdefinierte Preise

Wrike Bewertungen und Rezensionen

G2: 4, 2/5 (3.700+ Bewertungen)

Capterra: 4, 3/5 (2.700+ Bewertungen)

*was sagen echte Benutzer über Wrike?

Ich bin absolut begeistert davon, wie flexibel Wrike ist und dass es einem wirklich die Möglichkeit gibt, es sich zu eigen zu machen. Die Tools zur Berichterstellung sind leistungsstark und lassen sich visuell schnell zusammenführen und sind unglaublich nützlich.

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie statt einer einzigen Schätzung drei: 10 % optimistisch (best case), 50 % realistisch und 90 % pessimistisch (worst case). So können Sie Erwartungen festlegen und zu hohe Versprechungen vermeiden. 😎

7. Teamwork. com (am besten für kundenorientiertes Projektmanagement mit Zeiterfassung geeignet)

Teamwork.com ist ein Tool für das Projektmanagement, das Zeiterfassung und Workload-Management für eine genaue Ressourcenplanung und Nachverfolgung der Kapazitäten kombiniert. Dadurch eignet es sich ideal für die Verwaltung verschiedener Onboardings mit einem kleinen Team.

Mit Funktionen wie der Sichtbarkeit der Projektleistung, Berichterstellung zur Rentabilität und benutzerdefinierten Berechtigungen für Kunden bietet Teamwork.com eine robuste Alternative zu Rocketlane für die effiziente Verwaltung von Kundenprojekten. Die Software sendet außerdem automatische Updates und Erinnerungen für jeden abgeschlossenen und ausstehenden Schritt. Wenn Ihr Team noch keine Erfahrung mit der Einbindung von Kunden hat, bietet Teamwork eine kostenlose Vorlage für die Einbindung von Kunden an, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern.

die besten Features von Teamwork.com*

Konzentrieren Sie sich auf die Nachverfolgung von Projekten auf Client-Basis mit integrierten Abrechnungs-Tools

Benutzerdefinierte Optionen für die Berichterstellung, damit Benutzer die Budgetierung, Nutzung und Leistung über Projekte, Teams und Clients hinweg besser verstehen

Automatisierung von Workflows für Aufgaben mit Abhängigkeiten und wiederkehrenden Zuweisungen

Integrieren Sie die Software in Programme wie Slack, HubSpot, QuickBooks und Microsoft Teams

Teamwork.com Limits

Es fehlt eine fortgeschrittene Automatisierung für Arbeitsabläufe mit mehreren Schritten

Erfordert ein umfangreiches manuelles Setup für die Nachverfolgung von Finanzen und Projektbudgets

Teamwork.com-Preise

Deliver: 13,99 $/Monat pro Benutzer

Grow: 25,99 $/Monat pro Benutzer

Preisstaffelung: 69,99 $/Monat pro Benutzer

enterprise:* Benutzerdefinierte Preise

Teamwork.com-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4. 4/5 (1.100+ Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (900+ Bewertungen)

🧠 Fun Fact: Die Internationale Raumstation (ISS) hält den Titel des teuersten Projekts der Welt und kostet über 100 Milliarden Dollar! 🤑

8. Scoro (am besten für All-in-One-Projekt- und Finanzmanagement geeignet)

via Scoro

Wenn Sie eine Software suchen, die Projektmanagement, CRM, Rechnungsstellung und Nachverfolgung von Finanzdaten für eine umfassende Einbindung der Benutzer kombiniert, sollten Sie Scoro in Betracht ziehen.

Mit diesem Tool können Sie Projekte, Finanzen und Ressourcen an einem Ort verwalten. Über die Echtzeit-Dashboards können Sie mit Ihrem Team in Verbindung treten und die Akzeptanz bei den Clients verfolgen. Das Tool hilft Ihnen auch bei der effektiveren Planung und Zuweisung von Ressourcen. Zu den wichtigsten Features gehören automatisierte Genehmigungs-Workflows, Vertragsmanagement, detaillierte Zeiterfassung und abrechenbare Stunden für eine genaue Umsatzerfassung.

Die besten Features von Scoro

Verwalten Sie Kundenbeziehungen, verfolgen Sie Verkaufspipelines und pflegen Sie eine zentralisierte Kontaktdatenbank mit dem integrierten CRM-System von Scoro

Erhalten Sie eine Nachverfolgung des Budgets mit Rentabilitäts- und Margenberechnungen

Weisen Sie Aufgaben effektiv zu, überwachen Sie die Workloads des Teams und optimieren Sie die Ressourcennutzung mit fortschrittlichen Tools zur Ressourcenplanung

Integrieren Sie Xero, QuickBooks und Zapier für das Finanzmanagement

Scoro-Limits

Hat aufgrund seiner umfangreichen finanziellen Features eine steilere Lernkurve

Es fehlt ein kostenloser Plan für kleinere Teams oder Start-ups

Scoro-Preisgestaltung

Unverzichtbar: 28 $/Monat pro Benutzer

*standard: 42 $/Monat pro Benutzer

Pro: 71 $/Monat pro Benutzer

Ultimate: Benutzerdefinierte Preise

Scoro Bewertungen und Rezensionen

G2: 4, 5/5 (400+ Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (200+ Bewertungen)

*was sagen echte Benutzer über Scoro?

Scoro hat es mir viel einfacher gemacht, frühere Angebote und Projekte zu überprüfen. Es ist auch nützlich, um Vorhaben im Register zu behalten, die mehr als nur einen Eintrag in der Liste "Zu erledigen" erfordern.

9. Nifty (am besten geeignet, um Projektmanagement mit Teamkommunikation zu kombinieren)

via Nifty

Eine weitere solide Alternative zu Rocketlane, Nifty, kombiniert Projektmanagement mit integriertem Chatten und Diskussionen im Team. Wenn also Ihr Prozess zur Einbindung von Benutzern von einer verbesserten Teamkommunikation profitieren könnte, sollte diese Projektmanagement-Lösung helfen.

Die visuellen Roadmaps ermöglichen es Teams, Ziele zu setzen und Meilensteine des Projekts zu verfolgen, wobei der Fortschritt automatisch aktualisiert wird, sobald Aufgaben fertiggestellt sind. Die Plattform unterstützt verschiedene Ansichten für das Aufgabenmanagement, darunter Kanban, Liste, Zeitleiste, Kalender und Swimlane, und ist somit für unterschiedliche Workflow-Präferenzen geeignet. Die integrierten Diskussions- und Echtzeit-Kollaborations-Features von Nifty stellen sicher, dass die gesamte projektbezogene Kommunikation zentralisiert wird, wodurch der Bedarf an mehreren Tools reduziert wird.

Nifty best features

Erstellen, geben Sie Dokumente und Wikis direkt auf der Plattform frei und arbeiten Sie gemeinsam daran

Ermöglichen Sie Teams die Erfassung von Daten und die Automatisierung von Übermittlungen als Aufgaben, Dokumente oder Projektnachrichten mit nativen Funktionen zur Erstellung von Formularen

Unterstützt die Automatisierung von Aufgaben, die Nachverfolgung von Meilensteinen und wiederkehrende Aufgaben

Steigern Sie die Produktivität mit der KI Orbit von Nifty, die Features wie die Zusammenfassung von Richtlinienaktualisierungen und die Identifizierung von Dokumentationslücken bietet

Nifty limitations

Weniger skalierbar für Unternehmen mit komplexen Anforderungen

Erfordert Integrationen für erweiterte Analysen und Berichterstellung von Projekten

Nifty pricing

Free Forever

Starter: 49 $/Monat

Pro: 99 $/Monat

Business: 149 $/Monat

Unlimited: 499 $/Monat

Nifty Bewertungen und Rezensionen

G2: 4, 7/5 (400+ Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (400+ Bewertungen)

*was sagen echte Benutzer über Nifty?

Für mich ist dort alles an einem Ort gespeichert, auf das ich regelmäßig zurückgreife, also meine Notizen, meine Links, Konten, Erinnerungen, Aufgaben, Zeitpläne, alles ist hier drin, sodass ich nicht an mehrere Orte gehen muss, um die Arbeit mit Clients zu erledigen.

📮 ClickUp Insight: 83 % der Wissensarbeiter kommunizieren im Team hauptsächlich per E-Mail und chatten. Laut einer Studie von ClickUp gehen fast 60 % des Arbeitstages dieser Mitarbeiter verloren, wenn sie zwischen verschiedenen Tools wechseln und nach Informationen suchen. Mit einer App für alles, die ClickUp, laufen Ihr Projektmanagement, Ihre Nachrichten, E-Mails und Chats an einem Ort zusammen! Es ist Zeit für Zentralisierung und neue Energie!

10. Kantata (am besten für Ressourcenplanung und Finanzen von Projekten geeignet)

via Kantata

Obwohl es sich traditionell um eine Lösung zur Automatisierung professioneller Dienstleistungen (PSA) handelt, ist Kantata ideal für Teams, die mit dem Ressourcenmanagement für eine effiziente Einarbeitung zu kämpfen haben.

Diese Software hilft Ihnen, bessere Ressourcenpläne zu erstellen, indem sie eine bessere Sichtbarkeit der aktuellen und zukünftigen Anforderungen bietet. Sie ist auch hilfreich für die Schätzung der Zeitleiste von Projekten, die finanzielle Nachverfolgung und die detaillierte Zeiterfassung – all dies ist entscheidend für eine zeitnahe, kostengünstige und effiziente Kundenintegration.

Kantata best features

Automatisierung der Ressourcenzuweisung, des Workload-Ausgleichs und der Budgetplanung

Nutzen Sie rollenbasierte Zugriffskontrollen und Berechtigungen für mehr Sicherheit

Gut skalierbar für Beratungs-, IT- und dienstleistungsbasierte Branchen

Nahtlose Integration in verschiedene Anwendungen von Drittanbietern, einschließlich CRM- und Buchhaltungssystemen

Kantata-Limits

Komplex für Teams, die keine detaillierte Finanzüberwachung benötigen

Limits benutzerdefinierte Anpassung in Plänen der unteren Ebene für kleine Unternehmen

Kantata-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Kantata-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4, 2/5 (über 1.400 Bewertungen)

Capterra: 4, 2/5 (600+ Bewertungen)

✨ Besondere Erwähnungen microsoft Planner* (am besten für Teams, die Microsoft 365 verwenden und ein einfaches Tool für die Verwaltung von Aufgaben benötigen)

Zoho Projects (am besten für Teams geeignet, die nach einem erschwinglichen, mit vielen Features ausgestatteten Dienst für das Projektmanagement suchen)

Truva (am besten für Geschäfte, die KI-gesteuertes Projekt- und Ressourcenmanagement suchen)

Optimieren Sie Ihre Kunden-Onboardings mit der besten Rocketlane-Alternative – ClickUp!

Rocketlane ist zwar ein leistungsstarkes Tool für die Kundenbindung und die Bereitstellung von Dienstleistungen, aber nicht für jedes Team geeignet. Die richtige Wahl hängt von Ihren spezifischen Anforderungen ab, ob es um Automatisierung, benutzerdefinierte Anpassung oder Flexibilität im Projektmanagement geht.

Wenn Sie nach einer alternativen Plattform suchen, die Struktur und Anpassungsfähigkeit in Einklang bringt, ist ClickUp eine gute Wahl. Die intuitiven Workflows, Features zur Automatisierung und die Zeiterfassung in Echtzeit können Ihnen zum Erfolg Ihres Projekts verhelfen.

