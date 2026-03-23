So nutzen Sie wissensbasierte Agenten in der KI

Wir befinden uns mitten in dem, was im Internet gerne als „KI-Revolution“ bezeichnet wird.

Ihnen ist wahrscheinlich schon aufgefallen, dass sich KI-Tools in fast jeden Aspekt unserer Arbeit einschleichen, von der Automatisierung alltäglicher Aufgaben bis hin zur Unterstützung von Entscheidungsprozessen.

Zu den neuen KI-Tools gehören wissensbasierte Agenten, die eine umfangreiche Wissensdatenbank nutzen, um Antworten und umsetzbare Erkenntnisse zu liefern.

In diesem Artikel besprechen wir die Funktionsweise wissensbasierter Agenten in der KI, wie sie Arbeitsplätze verändern und warum sie dazu bestimmt sind, ein unverzichtbarer Bestandteil jedes zukunftsorientierten Teams zu werden.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Wissensbasierte Agenten sind KI-Systeme, die auf ein Repository mit Wissen zugreifen, die darin enthaltenen Informationen analysieren und relevante Informationen bereitstellen.

Sie basieren auf zwei Hauptkomponenten: einer Wissensbasis zur Speicherung von Daten und einem Inferenzsystem zur Schlussfolgerung

Wissensbasierte Agenten sammeln Eingaben, interpretieren diese, rufen relevantes Wissen ab und liefern umsetzbare Ergebnisse

Zu ihren Anwendungsbereichen gehören das Gesundheitswesen zur Unterstützung der Patienten, der Kundensupport für sofortige Hilfe und der Finanzsektor für das Compliance-Management

ClickUp bietet wissensbasierte Super-Agenten, die Wissen nicht nur speichern und abrufen, sondern es auch in Ihrem Workspace nutzen, um Entscheidungen zu treffen und Maßnahmen zu ergreifen

Was ist ein wissensbasierter Agent?

Ein wissensbasierter Agent ist ein KI-System, das fortschrittliche KI-Techniken nutzt, um auf Informationen aus einem strukturierten Repository zuzugreifen, diese zu interpretieren und bereitzustellen. Über die reine Speicherung von Daten hinaus analysieren diese Agenten das in Datenbanken gespeicherte Wissen, um Probleme zu lösen oder umsetzbare Erkenntnisse zu liefern.

Indem sie Wissen in einem maschinenlesbaren Format mittels der Knowledge Representation Language darstellen, ermöglichen sie es Systemen, zu interpretieren, zu schlussfolgern und Entscheidungen zu treffen.

Dazu gehören Methoden wie Propositionallogik, Logik erster Ordnung, semantische Netzwerke, Frames und Ontologien, die jeweils unterschiedliche Möglichkeiten bieten, Beziehungen und Entitäten darzustellen. KRLs sind für KI und Informationssysteme von entscheidender Bedeutung, da sie es Maschinen ermöglichen, Wissen zu speichern, Schlussfolgerungen zu ziehen und plattformübergreifend zu kommunizieren.

Im Gegensatz zu anderen KI-Agenten (wie Chatbots oder virtuellen Assistenten) können wissensbasierte Agenten komplexe Abfragen bearbeiten. Außerdem ermöglichen sie erhebliche Verbesserungen beim Zeitmanagement und bei der Effizienz.

Sehen Sie sich diese Statistiken des McKinsey Global Institute an:

📌 Beispiel: Rufus, Amazons KI-Einkaufsassistent, fungiert als KI-Wissensmanagement-Agent, indem er eine umfangreiche Wissensdatenbank nutzt, die Produktkataloge, Kundenbewertungen, Fragen und Antworten sowie Informationen aus dem Internet umfasst. Mithilfe von natürlicher Sprachverarbeitung versteht Rufus Kundenabfragen und nutzt Retrieval Augmented Generation (RAG), um relevante Informationen zu finden und umfassende Antworten zu generieren. Dieser Prozess umfasst das Abrufen relevanter Daten aus der Wissensdatenbank und deren Ergänzung durch den Kontext der Benutzerabfrage. Durch kontinuierliches Lernen anhand von Benutzer-Feedback und verstärktem Lernen kann Rufus seine Antworten verfeinern und seine Fähigkeit verbessern, hilfreiche Antworten zu liefern. Im Wesentlichen zentralisiert, organisiert, verbreitet und personalisiert Rufus Wissen rund ums Einkaufen und ermöglicht es Benutzern so, fundierte Kaufentscheidungen zu treffen.

Fallstudie zu wissensbasierten Agenten: Aufbau eines KI-„Boards“ mit ClickUp Super Agents

Herkömmliche wissensbasierte Agenten stützen sich auf eine statische Wissensbasis.

ClickUp bietet Super Agents – kontextbezogene KI-Teamkollegen, die Live-Wissen aus folgenden Quellen abrufen:

ClickUp-Dokumente (SOPs, Playbooks, Wikis)

ClickUp-Aufgaben (Status, Eigentümer, Zeitleisten)

ClickUp-Kommentare und Chat-Unterhaltungen

ClickUp-Benutzerdefinierte Felder + strukturierte Daten

Anstelle von allgemeinen Antworten antworten sie also mit:👉 „Basierend auf deinem Q2-Pipeline-Dokument und den aktuellen Aufgaben ist Folgendes blockiert…“

Andrew Cordova-Andrews, CEO und Executive Strategy Consultant bei HybridHELIX Consulting, hat das Konzept der KI-Teamkollegen noch weitergeführt und innerhalb von ClickUp einen KI-Vorstand ins Leben gerufen. Stellen Sie sich diesen als eine Gruppe von Super-Agenten vor, die darauf ausgelegt sind, Rollen wie Wachstumsstrategie, Betriebsabläufe und Projektmanagement zu übernehmen.

Als ein wichtiger Client unerwartet die Zusammenarbeit unterbrach, analysierte das KI-Board die Situation. Die Agenten nutzten das Wissen aus dem Workspace, um Lieferrisiken zu bewerten und einen strukturierten Plan zur Reaktion vorzuschlagen. Anstatt stundenlang das Problem manuell zu analysieren, erhielt Andrew innerhalb weniger Minuten einen klaren, aus verschiedenen Perspektiven betrachtenden Entscheidungsrahmen. Das Setup wandelte rohe Workspace-Daten in strukturierte strategische Leitlinien um.

👉🏼 Wenn Sie neugierig sind, wie ein KI-gestütztes Team von Super-Agenten für Ihr Unternehmen aussehen könnte, helfen Ihnen die Spezialisten von ClickUp dabei, Agenten speziell für Ihre Workflows zu entwickeln.

Komponenten wissensbasierter Agenten

Zwei Schlüsselkomponenten – die Wissensbasis und die Inferenz-Engine – bilden das Fundament jedes wissensbasierten Agenten in der künstlichen Intelligenz. Diese Komponenten arbeiten zusammen, um intelligente, kontextbezogene Erkenntnisse zu liefern.

Die Wissensdatenbank

Stellen Sie sich die Wissensdatenbank als das Gehirn des Agenten vor. Dort werden alle wesentlichen Fakten, Regeln und nützlichen Informationen gespeichert, bereit, bei Bedarf abgerufen zu werden. Die Wissensdatenbank verleiht dem Agenten seine Intelligenz – wie eine Enzyklopädie, die nicht nur im Regal steht, sondern aktiv bei der Entscheidungsfindung hilft. Im Gegensatz zu herkömmlichen Datenbanken wächst und entwickelt sich die Wissensdatenbank weiter. Neue Informationen werden hinzugefügt und veraltete Details ersetzt, um relevante Antworten zu liefern.

👀 Wussten Sie schon? Die Wissensdatenbank kann sowohl strukturierte Daten (wie Tabellenkalkulationen) als auch unstrukturierte Daten (wie E-Mails oder Chat-Protokolle) speichern, wodurch sie für jede Art von Abfrage vielseitig einsetzbar ist.

Die Inferenz-Engine

Die Inferenz-Engine ist sozusagen der Problemlösungspartner der Wissensbasis. Sie ruft nicht nur Informationen ab, sondern wendet auch logisches Denken an, um Daten zu analysieren, Schlussfolgerungen zu ziehen und fundierte Entscheidungen auf der Grundlage des Wissens des Agenten zu treffen.

Die Inferenz-Engine verleiht einem wissensbasierten Agenten die Fähigkeit, zu „schließen“ und intelligente, kontextbezogene Antworten zu liefern.

Er nutzt die folgenden Techniken der künstlichen Intelligenz, um Erkenntnisse und Lösungen zu liefern:

Technik Bedeutung Beispiel Deduktion Verwendet allgemeine Regeln oder Fakten und wendet diese an, um Schlussfolgerungen abzuleiten Regel: Alle Mitarbeiter mit mehr als 10 Jahren Berufserfahrung kommen für eine Rolle in der Führung in Frage.Fakt: Alex verfügt über 12 Jahre Berufserfahrung.Fazit: Alex kommt für eine Rolle in der Führung in Frage. Induktion Leitet aus konkreten Beispielen oder Mustern allgemeine Schlussfolgerungen ab. Diese Schlussfolgerungen haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, aber nicht eine Garantie. Dies hilft bei der Trendanalyse Beobachtung: Die Produktivität des Teams stieg in den letzten drei Monaten um 15 %, als flexible Arbeitszeiten eingeführt wurden.Induktive Schlussfolgerung: Flexible Arbeitszeiten verbessern wahrscheinlich die Produktivität. Abduktion Beginnt mit einer Beobachtung und arbeitet rückwärts, um die wahrscheinlichste Erklärung zu finden. Wird häufig zur Diagnose oder Fehlerbehebung eingesetzt. Beobachtung: Die Reaktionszeit des Systems ist ungewöhnlich langsamMögliche Erklärungen (aus der Wissensdatenbank): Hohe Serverauslastung oder NetzwerkproblemeAbduktive Schlussfolgerung: Basierend auf früheren Incidents ist eine hohe Serverauslastung die wahrscheinlichste Ursache

📮 ClickUp Insight: 12 % der Befragten geben an, dass KI-Agenten schwer einzurichten oder mit ihren Tools zu verbinden sind, und weitere 13 % sagen, dass zu viele Schritte erforderlich sind, um mit Agenten einfache Aufgaben zu erledigen. Daten müssen manuell eingegeben werden, Berechtigungen müssen neu definiert werden, und jeder Workflow hat eine Abhängigkeit von einer Kette von Integrationen, die im Laufe der Zeit unterbrochen werden oder sich verschieben können. Die gute Nachricht? Sie müssen die Super-Agenten von ClickUp nicht mit Ihren Aufgaben, Dokumenten, Chats oder Meetings „verbinden“. Sie sind nativ in Ihrem ClickUp-Workspace eingebettet und nutzen dieselben Objekte, Berechtigungen und Workflows wie jeder andere menschliche Mitarbeiter. Da Integrationen, Zugriffskontrollen und Kontext standardmäßig aus dem Workspace übernommen werden, können Agenten sofort toolübergreifend agieren, ohne dass eine benutzerdefinierte Konfiguration erforderlich ist. Vergessen Sie die Konfiguration von Agenten von Grund auf!

Arten von wissensbasierten Agenten

Wissensbasierte KI-Agenten gibt es in verschiedenen Formen, die jeweils auf bestimmte Anforderungen oder Umgebungen zugeschnitten sind. Schauen wir uns die wichtigsten Arten von wissensbasierten Agenten an und wie sie sich in verschiedenen Szenarien bewähren:

Einfache Reflex-Agenten

Einfache Reflex-Agenten sind so etwas wie die „Wenn-dann“-Experten der KI. Sie folgen einer Reihe vordefinierter Regeln und reagieren sofort auf bestimmte Eingaben, ohne sich um vorherige Ereignisse zu kümmern. Stellen Sie sich diese als zuverlässige und unkomplizierte Begleiter vor – perfekt für vorhersehbare, sich wiederholende Aufgaben.

📌 Beispiel: Ein medizinisches Diagnosesystem schlägt anhand der von einem Arzt eingegebenen Symptome eine Krankheit vor, wobei folgende Regel angewendet wird: „Wenn Fieber, Hautausschlag und Gelenkschmerzen vorliegen, dann schlage Dengue-Fieber vor.“

Aber hier ist der Haken: Einfache reflexartige Agenten sind nicht gerade flexibel. Sie stützen sich ausschließlich auf vordefinierte Regeln; wenn die Dinge zu komplex werden oder sich ändern, können sich diese Agenten nicht anpassen. Basierend auf dem obigen Beispiel könnte der KI-Agent möglicherweise die Bedingung nicht erkennen, wenn der Patient andere Symptome als Fieber oder Hautausschlag aufweist.

Erhalten Sie sofort präzise Antworten mithilfe einer einfachen „Wenn-dann“-Logik, die auf dem Wissen in Ihrem ClickUp-Workspace basiert – mit dem Ambient Answers Agent von ClickUp

👋🏾 Ein einfacher Antwort-Agent, wie der Ambient Answers Agent von ClickUp, ist ein gutes Beispiel für einen Agenten, der in einem „Wenn-dann“-Szenario agiert. Wenn ein Benutzer eine Frage stellt, ruft er die relevantesten Informationen aus dem Workspace-Wissen wie Dokumenten, Aufgaben und Kommentaren ab. Das funktioniert gut, weil das Ziel klar ist – schnelle Bereitstellung präziser Antworten –, ohne dass tiefgreifendere Überlegungen oder mehrstufige Aktionen erforderlich sind.

🎥 Sehen Sie sich das in Aktion an:

Modellbasierte Agenten

Modellbasierte Agenten heben KI-Tools für die Entscheidungsfindung auf die nächste logische Stufe, indem sie eine mentale Karte ihrer Umgebung erstellen. Dieses interne Modell hilft ihnen dabei, zu verstehen, was vor sich geht, selbst wenn ihnen nicht alle Details vorliegen.

📌 Beispiel: Ein Smart-Home-System verfügt über eine interne Darstellung der Wohnumgebung, einschließlich Faktoren wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Anwesenheit. Wenn es feststellt, dass die Temperatur die vom Benutzer bevorzugte Einstellung überschreitet, kann es den Thermostat anpassen.

💡 Profi-Tipp: Möchten Sie von einfachen Reflex-Agenten zu intelligenteren, modellbasierten Agenten aufsteigen? Die Autopilot-Agenten von ClickUp sind ein guter Ausgangspunkt. Sie: Arbeiten Sie in bestimmten Bereichen wie Listen, Ordnern, Spaces und Chat-Kanälen

Handeln Sie nur, wenn ein Auslöser vorliegt – und nur, wenn festgelegte Bedingungen erfüllt sind

Nutzen Sie deren Anweisungen, Wissen und tools, um automatisch den nächsten Schritt zu tun

Zielorientierte Agenten

Diese Agenten konzentrieren sich darauf, bestimmte Ergebnisse zu erzielen, indem sie Handlungen anhand der gewünschten Ziele bewerten. Sie wägen verschiedene Optionen ab und entscheiden sich für den besten Weg zum Erfolg. Stellen Sie sich eine KI-Wissensdatenbank vor, die einem Projekt-Team hilft, Fristen einzuhalten – sie beantwortet Fragen auf der Grundlage ihres Hintergrundwissens und schlägt proaktiv Schritte vor, um das Projekt auf Kurs zu halten.

📌 Beispiel: Ein GPS-Navigationssystem berechnet die beste Route zu einem Ziel, indem es das Ziel (das Erreichen des Ortes) und Faktoren wie Verkehr und Entfernung berücksichtigt und die Route dynamisch aktualisiert, um das Ziel effizient zu erreichen.

👀 Wusstest du schon? Als zielorientierte Agenten nutzen ClickUp Super Agents dein Workspace-Wissen und den Kontext, um die Arbeit kontinuierlich auf ein definiertes Ziel hin voranzutreiben. Sie schlagen nicht nur vor, was zu tun ist. Sie sind in der Lage, Aufgaben zu erstellen, Eigentümer zuzuweisen und eine ganze Kette von Workflows als Auslöser zu nutzen, um dich zum Endziel zu bringen.

Nutzungsbasierte Agenten

Nutzungsbasierte Agenten sind die Multitasker der KI am Arbeitsplatz. Wenn viel los ist und mehrere Ziele unter einen Hut gebracht werden müssen, springen diese Agenten ein, um die beste Vorgehensweise zu ermitteln. Sie entscheiden sich nicht einfach für das, was möglich ist, sondern konzentrieren sich darauf, was insgesamt den größten Wert bringt.

📌 Beispiel: Bei der Ressourcenverteilung kann ein nutzenorientierter intelligenter Agent Optionen bewerten und Entscheidungen priorisieren, die sowohl Zeit als auch Geld sparen. Es ist, als hätte man einen KI-Teamkollegen, der immer den cleversten Weg findet, um das Beste aus Ihren Ressourcen herauszuholen.

Wie sehen diese Agententypen in der Arbeit aus?

Das KI-Agentenverzeichnis von ClickUp ordnet Hunderte von Agenten bestimmten Funktionen wie Sprintplanung, Lead-Qualifizierung, Content-Erstellung und Compliance-Überwachung zu.

Finden Sie einsatzbereite Agent-Vorlagen im KI-Agentenverzeichnis von ClickUp

So funktionieren wissensbasierte Agenten

Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Erklärung, wie wissensbasierte Agenten funktionieren:

Schritt 1: Die Umgebung wahrnehmen

Als Erstes sammelt der Agent Informationen aus seiner Umgebung. Dabei kann es sich um eine Abfrage des Benutzers, einen Sensorwert oder Daten aus einem anderen System handeln.

📌 Stellen Sie sich ein Szenario des Kundensupports vor: Jemand fragt: „Wie setze ich das Passwort für mein Konto zurück?“ Der Agent nimmt diese Eingabe entgegen und macht sich bereit, mögliche Lösungen zu finden.

Schritt 2: Interpretation der Eingabe

Hier kommt die Magie der natürlichen Sprachverarbeitung (NLP) ins Spiel. Der Agent analysiert die Eingabe, um genau herauszufinden, was der Benutzer benötigt.

📌 Er erkennt Schlüsselbegriffe wie „Zurücksetzen“ und „Passwort für das Konto“ und identifiziert die Abfrage somit als Fehlerbehebungsanfrage. Durch die Automatisierung solcher Aufgaben mittels KI erhalten Benutzer schnelle und präzise Antworten ohne langwierigen Hin- und Her-Austausch.

Schritt 3: Zugriff auf die Wissensdatenbank

Anschließend greift der Agent auf sein Wissensmanagementsystem oder seine Wissensdatenbank-Software zu, um die relevantesten Informationen zu finden. Er durchsucht gespeicherte Fakten, Regeln und andere hilfreiche Daten, um genau das zu ermitteln, was benötigt wird.

📌 In diesem Fall könnte er eine Anleitung zum Zurücksetzen von Passwörtern in Schritten aufrufen. Hier macht ein gut organisiertes wissensbasiertes System den entscheidenden Unterschied.

Ordnen Sie die richtigen Ressourcen zu, um ClickUp AI-Agenten in Ihrem ClickUp-Workspace einzurichten – für schnellere Reaktionszeiten und weniger Fehler

🧠 Wissenswertes: ClickUp Super Agents verfügen über „unbegrenztes Gedächtnis“. Sie merken sich die letzten Interaktionen, lernen Ihre Präferenzen kennen (mit Ihrer Zustimmung) und bauen im Laufe der Zeit Intelligenz auf. Das bedeutet, dass Sie nicht mehr jedes Mal, wenn Sie etwas fragen, den Kontext kopieren und einfügen müssen. Sie wissen bereits, was los ist, was Sie mögen und wie Ihr Team arbeitet – so können sie sofort aktiv werden.

Schritt 4: Schlussfolgerungen ziehen und Entscheidungen treffen

Jetzt zeigt der Agent seine Intelligenz erst richtig. Mithilfe seiner Inferenz-Engine wendet er logische Regeln auf das abgerufene Wissen an, um eine relevante und benutzerdefinierte Antwort zu liefern.

📌 Wenn der Benutzer außerdem erwähnt: „Ich habe versucht, es zurückzusetzen, aber es funktioniert immer noch nicht“, könnte der Agent vorschlagen, nach Fehlern in E-Mails oder einem gesperrten Konto zu suchen. Es geht nicht nur darum, Antworten zu geben – es geht darum, das Problem zu durchdenken, um die beste Lösung anzubieten.

Schritt 5: Bereitstellung der Ergebnisse

Schließlich liefert der Agent die Antwort auf klare und umsetzbare Weise.

📌 Dies kann eine einfache Textantwort, eine visuelle Schritt-für-Schritt-Anleitung oder eine Automatisierung sein, wie beispielsweise der Auslöser einer E-Mail zum Zurücksetzen des Passworts.

Mit der richtigen KI-gestützten Wissensdatenbank-Software lassen sich diese Aufgaben nahtlos bewältigen, was sowohl dem Benutzer als auch dem Team Zeit spart.

🧠 Wussten Sie schon? Eine der frühesten Anwendungen wissensbasierter Agenten war im Gesundheitswesen. MYCIN, das in den 1970er Jahren an der Stanford University entwickelt wurde, diente dazu, bakterielle Infektionen zu diagnostizieren und Behandlungsmethoden zu empfehlen. Trotz seiner Genauigkeit fand es aufgrund der damaligen ethischen und rechtlichen Bedenken keine breite Anwendung.

Vorteile wissensbasierter Agenten

Hier sind die Vorteile wissensbasierter Agenten in der KI:

Blitzschnelle Entscheidungen

Mithilfe vernetzter KI durchsuchen diese Agenten riesige Repositorys und liefern Ihnen sofort genau die Informationen, die Sie benötigen.

🌻 Beispiel: Stellen Sie sich ein IT-Team vor, das ein Problem mit einem Server behebt. Anstatt in veralteten Handbüchern zu blättern, ruft der Agent innerhalb von Sekunden die exakte Lösung aus der Wissensdatenbank ab und bringt die Systeme wieder online, bevor es jemand bemerkt.

Garantierte Konsistenz

Seien wir ehrlich: Menschliche Fehler passieren, und manchmal schleichen sich veraltete Informationen in Workflows ein. Nicht so bei einem wissensbasierten Agenten. Diese beziehen ihre Informationen aus verifizierten, aktuellen Quellen und gewährleisten so zuverlässige und präzise Antworten, egal in welcher Situation.

🌻 Beispiel: Eine Gesundheitsorganisation nutzt einen wissensbasierten Agenten, um Patientenfragen zu beantworten. Die Ratschläge – von Einnahmehinweisen bis hin zur Nachsorge nach Operationen – entsprechen stets den neuesten medizinischen Standards.

Kostenreduzierung

Indem sie sich um wiederholende Aufgaben kümmern, entlasten diese Agenten menschliche Teams. Das bedeutet, dass weniger Ressourcen für alltägliche Fragen aufgewendet werden und mehr Fokus auf strategische Prioritäten gelegt werden kann. Und das Beste daran? Die Qualität leidet dabei nie.

🌻 Beispiel: Ein Kundenservice-Team, das auf einen Agenten setzt, kann einfache Probleme sofort lösen – wie zum Beispiel Bestellstatus-Updates bereitstellen – und so menschliche Mitarbeiter entlasten, damit diese sich um komplexere Anfragen kümmern können. Ganz ohne zusätzlichen Stress.

🤝 Kundenbericht: ClickUp X Bell Direct 😓 Das Problem: „Arbeit über Arbeit“ behinderte die tatsächliche Produktivität Das Betriebsteam von Bell Direct war völlig überlastet. Jeden Tag bearbeiteten sie mehr als 800 Clients-E-Mails, die jeweils manuell gelesen, priorisiert, kategorisiert und an die richtige Person weitergeleitet werden mussten. Diese Situation beeinträchtigte die Effizienz, Sichtbarkeit und Servicequalität des Teams, obwohl das Unternehmen für seine Clients hervorragende Ergebnisse erzielte. ✅ Die Lösung: Ein einheitlicher Workspace + KI-Agenten, die wie Teamkollegen arbeiten Anstatt dem Stack ein weiteres isoliertes Tool hinzuzufügen, entschied sich Bell Direct für ClickUp als zentrale Command-Center-Anwendung. Sie konsolidierten alles – von Aufgaben und Dokumenten bis hin zu Prozessen und Wissen – in einem Workspace, in dem die KI den vollständigen Kontext hatte. Anstatt sich auf generische Bots oder Vorlagen zu verlassen, setzten sie einen Super-Agenten ein, den sie „Delegator“ nannten. Es handelt sich um einen autonomen Teamkollegen, der darauf trainiert ist, eingehende Aufgaben zu priorisieren: Er liest jede E-Mail, die im gemeinsamen Posteingang eingeht

Er klassifiziert Dringlichkeit, Clients und Thema mithilfe von KI-gestützten Benutzerdefinierten Feldern

Er priorisiert jede Aufgabe und leitet sie in Echtzeit an die richtige Person weiter All dies wird ohne manuelle Eingriffe durch menschliche Bediener erledigt. Automatisieren Sie Workflows durchgängig mit No-Code-KI-Super-Agenten in ClickUp 😄 Die Auswirkungen: Messbare operative Vorteile 20 % Steigerung der betrieblichen Effizienz , was bedeutet, dass mit denselben Ressourcen mehr Arbeit schneller erledigt wird

Kapazitäten im Umfang von 2 Vollzeitmitarbeitern wurden freigesetzt und stehen nun für hochwertige strategische Aufgaben zur Verfügung

Über 800 E-Mails von Clients täglich werden in Echtzeit sortiert Der Super Agent verteilt Arbeit nun so, wie es ein Mensch tun würde, jedoch mit maschineller Geschwindigkeit und in maschinellem Umfang. 👉🏼 Möchten Sie diese Ergebnisse selbst nutzen?

Die Expansion Ihres Geschäfts bedeutet komplexere Prozesse und Datenmanagement – all dies erfordert viel Zeit für die Kommunikation und Verwaltung mit einem menschlichen Team. Wissensbasierte Agenten passen sich nahtlos an Ihr Wachstum an.

Sie können Ihre Repositorys innerhalb von Sekunden mit neuem Wissen, neuen Prozessen oder marktspezifischen Details aktualisieren, sodass der KI-Agent stets bereit ist, Ihr Team oder Ihre Kunden zu unterstützen. Wenn Ihr Geschäft wächst oder neue Märkte erschließt, entwickeln sich diese Agenten mit Ihnen weiter und bewältigen steigende Anforderungen mühelos.

✅ Faktencheck: Im Durchschnitt verbringen Arbeitnehmer etwa 28 % ihrer Arbeitswoche mit der Bearbeitung von E-Mails und fast 20 % mit der Suche nach internen Informationen oder nach Kollegen, die bei bestimmten Aufgaben helfen können. Ein durchsuchbares Repository für Wissen kann den Zeitaufwand für die Suche nach Unternehmensinformationen um bis zu 35 % reduzieren. Es kann durch eine schnellere, effizientere und effektivere Zusammenarbeit innerhalb und zwischen Organisationen zu einem höheren Wert führen.

Bessere Benutzererfahrung

Endlose Schleifen beim Suchen nach Informationen oder beim Warten auf Antworten können selbst eine einfache Aufgabe zu einer frustrierenden Tortur machen. Diese Momente führen oft zu negativen Erfahrungen für Mitarbeiter und Kunden gleichermaßen und verursachen unnötige Reibungsverluste. Wissensbasierte Agenten beseitigen diese Schwachstellen, indem sie sofortige, benutzerdefinierte Antworten liefern.

🌻 Beispiel: Ein Team, das unter hohem Zeitdruck steht, kann einen Agenten um Hilfe bei der Priorisierung von Aufgaben bitten. Innerhalb von Sekunden schlägt dieser die wichtigsten Elemente vor, die zuerst angegangen werden sollten, und gibt dem Team so Klarheit und Zuversicht, seine Ziele zu erreichen.

🤝 Fallstudie: Einsatz eines Daily Focus Super Agents, um Projekte in ClickUp voranzubringen Yvonne „Yvi“ Heimann, eine ClickUp Verified Consultant, hat die manuelle Priorisierung von Aufgaben durch einen Daily Focus Super Agent in ClickUp ersetzt. Der Agent wird jeden Morgen um 8 Uhr ausgeführt, durchsucht ihren gesamten Workspace und liefert eine kurze, entscheidungsreife Liste der wichtigsten Prioritäten – komplett mit Kontext- und Aktionsbeschreibungen wie Erledigen, Entscheiden oder Delegieren. Anstatt sich durch Dashboards, Posteingänge und Boards zu wühlen, beginnt sie den Tag mit: 3 klar priorisierte Prioritäten mit konkreten Fristen, Verantwortlichen und Maßnahmen

Ein Grund, warum jede Aufgabe heute wichtig ist : Schluss mit dem Rätselraten

Zusätzliche „Beobachtungselemente“, damit nichts Wichtiges übersehen wird Die Auswirkungen sind sofort spürbar: Es gibt weniger ins Stocken geratene Aufgaben aufgrund übersehener Abhängigkeiten oder versteckter Updates! Wie Yvi es formulierte: „Ich war schon lange nicht mehr so produktiv.“ 🎥 Sehen Sie sich Schritt für Schritt an, wie Yvi diesen ClickUp-Super-Agenten erstellt hat: „Ich war schon lange nicht mehr so produktiv.“ 🎥 Sehen Sie sich Schritt für Schritt an, wie Yvi diesen ClickUp-Super-Agenten erstellt hat:

Ein wissensbasierter KI-Agent für das Projektmanagement

Einer der besten Anwendungsfälle für wissensbasierte Agenten in der KI ist das Projektmanagement.

Projektteams haben oft mit Informationsüberflutung, ungenauen Daten und Wissensverlust zu kämpfen. Ein wissensbasierter Agent vereinfacht diese komplexen Sachverhalte, indem er als zentraler Hub fungiert und den Teams die Erkenntnisse und Unterstützung bietet, die sie benötigen, um auf Kurs zu bleiben und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Hier kommt ClickUp als ultimative Lösung für moderne Teams ins Spiel. Es ist der weltweit erste konvergierte KI-Workspace, der Projektmanagement, Wissensmanagement und Chat vereint – alles auf Basis von KI, die Ihnen hilft, schneller und smarter zu arbeiten.

ClickUp Brain, der leistungsstarke KI-Assistent von ClickUp, ist ein dynamischer wissensbasierter Agent, der als zentrale Intelligenz-Drehscheibe für Ihr Team fungiert. ClickUp Brain speichert nicht nur Wissen, sondern denkt aktiv, zieht Schlussfolgerungen und passt sich an, damit Sie smarter statt härter arbeiten können.

So optimiert ClickUp das Projektmanagement:

Kollaboratives Repository für Wissen

Das Wissensmanagement-Feature von ClickUp hilft Ihnen dabei, mühelos eine interne Wissensdatenbank aufzubauen. Es ermöglicht Ihnen, den Prozess mit vorgefertigten Wiki-Vorlagen zu starten oder Dokumente und Tabellen aus anderen tools in Ihrem bevorzugten Format zu importieren.

Erstellen Sie eine interne Wissensdatenbank mit ClickUp Knowledge Management

ClickUp Docs, das integrierte Dokumentationssystem von ClickUp, ist Ihr Ausgangspunkt. Damit können Sie Seiten erstellen, Dokumentationen speichern und Dokumente mit bestimmten Projekten verknüpfen, sodass die Verbindung zum Wissen in Ihrem gesamten Workspace stets besteht.

Außerdem können Sie Ihre ClickUp-Dokumente in ein Wiki umwandeln, sodass alle Ihre Informationen übersichtlich organisiert und leicht durchsuchbar sind. Der intuitive Editor unterstützt Rich-Text-Formatierung, sodass Sie Kopfzeilen, Banner, Zitate und Code-Blöcke hinzufügen können. Sie können auch Medien wie Checklisten, Bilder, Videos, Präsentationen und mehr einbetten, wodurch Ihre Wissensdatenbank dynamisch und visuell ansprechend wird.

Sobald Ihre Wissensdatenbank eingerichtet ist, stellt ClickUp Brain, der integrierte KI-Assistent von ClickUp, eine Verbindung zwischen Ihren Dokumenten, Aufgaben, Mitarbeitern und dem Unternehmenswissen her (erinnern Sie sich, dass wir zuvor über die Erstellung einer internen Karte gesprochen haben?).

Anstatt manuell nach Informationen zu suchen, können Sie ClickUp Brain einfach fragen: „Kannst du mir die XYZ-Projekt-Plan-Datei vom letzten Monat geben?“ oder „Wo ist der aktuelle Marketingbericht?“ Es ruft sofort das Gewünschte aus einem zentralen hub ab, spart Zeit und stellt sicher, dass keine wichtigen Details übersehen werden.

Inferenz und Schlussfolgerung in der Praxis

ClickUp Brain geht über das reine Abrufen von Informationen hinaus – es denkt mit Ihnen mit.

Wenn Sie Daten bereitstellen, interpretiert und extrahiert es Schlüssel-Erkenntnisse. Sie könnten beispielsweise fragen: „Was sind die wichtigsten Trends in diesem Bericht?“ oder „Wie würden Sie dieses Kundenfeedback zusammenfassen?“ ClickUp Brain analysiert die Eingabe und wendet logische Schlussfolgerungen an, um kontextbezogene Erkenntnisse zu liefern, die Ihnen helfen, schneller bessere Entscheidungen zu treffen.

Diese Funktion wandelt Rohdaten in verwertbare Echtzeit-Informationen um und macht ClickUp Brain zu einem idealen tool für intelligentere Entscheidungsfindung.

Bitten Sie ClickUps Brain MAX, die eigenständige Desktop-App, Daten basierend auf Ihrem Workspace, Ihren verbundenen Apps und den nativen Dateien auf Ihrem Computer zu interpretieren und zu analysieren

Dynamische Anpassungsfähigkeit

Die besondere Stärke von ClickUp Brain liegt in seiner Fähigkeit, Inhalte auf spezifische Bedürfnisse zuzuschneiden – dank seiner leistungsstarken Wissens- und Inferenz-Engine.

Sie können ihm Textmaterial wie ein Verkaufsgespräch oder eine Präsentation zur Verfügung stellen und fragen: „Kannst du das für die Tech-Branche optimieren?“ oder „Füge mehr logische Sätze für eine Client-E-Mail hinzu.“ Er passt den Inhalt dynamisch an und hilft Ihnen so, Informationen mühelos zu verfeinern und für andere Zwecke wiederzuverwenden.

Dieses Feature sorgt dafür, dass Ihre Nachrichten und Dokumente immer auf den Punkt gebracht sind, unabhängig von der Situation oder der Zielgruppe.

Erstellen Sie mit ClickUp Brain hochspezifische, maßgeschneiderte Inhalte für Ihre Zielgruppe

Nahtlose Zusammenarbeit

Von der Zusammenfassung von Notizen aus Meetings über die Transkription von Skripten bis hin zum Freigeben an Teamkollegen – ClickUp Brain macht die Kommunikation zu einem nahtlosen Prozess.

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ClickUp bietet an einem Ort eine Vielzahl von Funktionen, darunter Projektmanagement, Brainstorming-Optionen, Aufgabenverwaltung, Projektplanung, Dokumentenmanagement usw. Es hat uns das Leben definitiv erleichtert, da es benutzerfreundlich ist, die Benutzeroberfläche gut gestaltet ist und die Zusammenarbeit innerhalb des Teams sowie mit anderen Teams einfacher ist. Wir konnten die Arbeit besser verwalten, die Nachverfolgung und Berichterstellung von Aufgaben einfach durchführen und auf der Grundlage des täglichen Fortschritts die Zukunftsplanung ein Leichtes machen.

ClickUp bietet an einem Ort eine Vielzahl von Funktionen, darunter Projektmanagement, Brainstorming-Optionen, Aufgabenverwaltung, Projektplanung, Dokumentenmanagement usw. Es hat uns das Leben definitiv erleichtert, da es benutzerfreundlich ist, die Benutzeroberfläche gut gestaltet ist und die Zusammenarbeit innerhalb des Teams sowie mit anderen Teams einfacher ist. Wir konnten die Arbeit besser verwalten, Aufgaben einfach nachverfolgen und für die Berichterstellung verwenden, und auf der Grundlage des täglichen Fortschritts war die Zukunftsplanung ein Leichtes.

Die Enterprise-KI-Suche von ClickUp

Die Enterprise-KI-Suche von ClickUp ist ein weiteres interessantes Feature, das als Wissensdatenbank-Assistent fungiert. Sie können sie nutzen, um jedes Dokument, jede Datei oder jede Aufgabe zu finden.

Dank intelligenter Schlussfolgerungsfunktionen versteht das Tool den Kontext und liefert relevante Ergebnisse – auch wenn Sie keine genauen Stichwörter haben. Das spart Zeit bei der Vorbereitung auf ein Meeting mit einem Client oder beim Aufspüren alter Projekt-Notizen.

Die KI-Suche von ClickUp hilft Ihnen dabei:

Finden Sie jede beliebige Datei in ClickUp, einer verbundenen App oder auf Ihrem lokalen Laufwerk

Erhalten Sie personalisierte und relevante Ergebnisse

Fügen Sie benutzerdefinierte Suchbefehle hinzu, z. B. Verknüpfungen zu Links oder das Speichern von Text für später

📮 ClickUp Insight: Arbeit sollte kein Ratespiel sein – doch allzu oft ist sie es. Unsere Umfrage zum Wissensmanagement ergab, dass Mitarbeiter oft Zeit damit verschwenden, interne Dokumente (31 %), Unternehmens-Wissensdatenbanken (26 %) oder sogar persönliche Notizen und Screenshots (17 %) zu durchsuchen, nur um das zu finden, was sie brauchen. Mit der ClickUp Enterprise Search sind alle Dateien, Dokumente und Unterhaltungen direkt von deiner Startseite aus zugänglich – so findest du Antworten in Sekundenschnelle statt in Minuten. 💫 Echte Ergebnisse: Teams können mit ClickUp jede Woche mehr als 5 Stunden einsparen – das sind über 250 Stunden pro Jahr und Person –, indem sie veraltete Wissensmanagementprozesse abschaffen. Stell dir vor, was dein Team mit einer zusätzlichen Woche Produktivität pro Quartal alles schaffen könnte!

Anwendungen wissensbasierter Agenten in verschiedenen Branchen

So können wissensbasierte Agenten je nach ihrem Wissensstand in verschiedenen Branchen eingesetzt werden:

Gesundheitswesen: Für eine bessere Patientenversorgung

Im Gesundheitswesen können Genauigkeit und Schnelligkeit den entscheidenden Unterschied ausmachen. Wissensbasierte Agenten unterstützen medizinisches Fachpersonal, indem sie sofortigen Zugriff auf Protokolle, Forschungsergebnisse und Patientenakten bieten und so sicherstellen, dass fundierte Entscheidungen schnell getroffen werden können.

Sie unterstützen Patienten auch direkt, indem sie Fragen zu Symptomen, Medikamenten und anstehenden Terminen beantworten und so die medizinische Versorgung zugänglicher machen.

🌻 Beispiel: Der Symptom-Checker der Mayo Clinic nutzt einen wissensbasierten Agenten, um Benutzern zu helfen, ihre gesundheitlichen Probleme anhand ihrer Symptome zu verstehen. Benutzer erhalten auf der Grundlage einer umfangreichen medizinischen Wissensdatenbank mögliche Bedingungen und Empfehlungen, die sie zur geeigneten Behandlung führen.

Via Mayo Clinic

Kundensupport: Neudefinition der Benutzererfahrung

Die Erwartungen der Kunden sind höher denn je, und wissensbasierte Agenten sorgen als Teil wissensbasierter Systeme dafür, dass keine Abfrage unbeantwortet bleibt. Von der Lösung häufiger Probleme bis hin zur Einweisung der Benutzer in Produktfeatures machen diese Agenten den Support schneller, konsistenter und stressfrei.

🌻 Beispiel: Der Answer Bot von Zendesk beantwortet Kundenanfragen automatisch. Er greift auf die Wissensdatenbank eines Unternehmens zu, um häufig gestellte Fragen sofort zu beantworten, und verkürzt so die Antwortzeiten.

Finanzen: Gewährleistung von Compliance und Transparenz

Der Finanzsektor erfordert Präzision und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, was wissensbasierte Agenten unverzichtbar macht. Diese Agenten stützen sich auf Wissensrepräsentation, um Compliance-Regeln, Kreditrichtlinien oder Richtlinien für Konten effizient zu organisieren und abzurufen. Für Kunden beantworten sie komplexe Fragen zu Investitionen, Hypotheken oder Steuerregeln auf der Grundlage des verfügbaren Wissens.

🌻 Beispiel: Der OneSumX Reg Manager von Wolters Kluwer ist ein KI-Assistent, der Finanzdienstleistungsunternehmen bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unterstützt. Er fasst regulatorische Inhalte zusammen und liefert umsetzbare Erkenntnisse.

IT und Technik: Vereinfachung der Fehlerbehebung

Wissensbasierte Agenten optimieren die Problemlösung in der IT- und Technikbranche, indem sie als Experten für schnelle Auskunft dienen. Sie helfen Teams dabei, Netzwerkprobleme, Fehler in der Software oder Fragen zur Einarbeitung neuer Benutzer sofort zu lösen.

🌻 Beispiel: Der Virtual Agent von ServiceNow ist ein wissensbasierter Chatbot, der IT-Support-Teams unterstützt, indem er automatisierte Antworten auf häufige technische Probleme und Abfragen bereitstellt.

Nutzen Sie ClickUp Super Agents, um Ihre Wissensdatenbank mit der tatsächlichen Arbeit zu verbinden

Wissensbasierte Agenten in KI-Systemen verändern die Produktivität und Zusammenarbeit von Teams, indem sie Echtzeit-Einblicke liefern und es Teams ermöglichen, Entscheidungsprozesse zu automatisieren.

Diese Agenten zeigen intelligentes Verhalten, indem sie frühere Muster und aktuelle Markttrends analysieren, sodass Geschäftsorganisationen Herausforderungen antizipieren und Chancen nutzen können. ClickUp bringt die Leistungsfähigkeit dieser Entscheidungshilfesysteme direkt in Ihren Workspace.

Mit Features wie ClickUp Super Agents, Brain und Enterprise AI Search haben Sie Zugriff auf eine zentralisierte Wissensdatenbank, die Workflows vereinfacht und sicherstellt, dass Ihr Team relevante Dokumente, Projektdetails und Verlaufsdaten problemlos abrufen kann.

Diese nahtlose Integration hält Ihr Team auf dem Laufenden und steigert die Produktivität erheblich. Machen Sie den nächsten Schritt – melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und machen Sie es zu Ihrem ultimativen wissensbasierten Agenten!