So bauen Sie mit Super-KI-Agenten einen KI-Vorstand in ClickUp auf

Wenn Sie ein schlankes Dienstleistungs- oder Softwareteam leiten, kennen Sie dieses Muster wahrscheinlich. Ihr Sprint-Board ist voll, Kundenexperimente sind halb fertig und jede „kurze Frage” landet irgendwie auf Ihrem Schreibtisch. Dann landet im ungünstigsten Moment eine wichtige E-Mail des Clients in Ihrem Posteingang.

Für mich kam dieser Moment am Neujahrstag.

Ein Client, dessen Vertragsverlängerung wir für so gut wie sicher hielten, schrieb uns: „Wir werden eine Pause einlegen. Bitte stellen Sie uns die Mehrkosten in Rechnung. Lassen Sie uns die Dinge auslaufen. “

Früher hätte ich das Wochenende damit verbracht, auf einen leeren Cursor zu starren und zu versuchen, alle Auswirkungen zu durchdenken. Auswirkungen auf den Umsatz, Lieferrisiken, Team-Kapazitäten und die Aufrechterhaltung von Beziehungen. Dieses Mal habe ich die Situation an das übergeben, was wir jetzt unseren KI-Vorstand nennen – eine kleine Gruppe von ClickUp Super Agents, die wie benannte Führungskräfte in unserem Workspace agieren.

Die meisten Teams verfügen bereits über Tools voller Daten. Was ihnen fehlt, ist eine zuverlässige KI-Managementebene, die unerwartete Wendungen in einen ruhigen, strukturierten Plan verwandelt.

Über mich: CEO von Hybrid Helix Consulting und ClickUp Experte

Ich bin Andrew und als ClickUp Verified Consultant entwerfe ich KI-gestützte Managementsysteme für schlanke Softwareteams. Mein Unternehmen, Hybrid Helix Consulting, ist ein Anbieter von Beratung und Produktivitätscoaching, um Teams dabei zu helfen, mit den Tools, die sie bereits verwenden, besser zu arbeiten.

Dieser Beitrag beschreibt genau, wie wir einen KI-Vorstand in ClickUp aufgebaut haben und wie dieser einen echten Kundenwechsel bewältigt hat, ohne dass ich dafür mein Wochenende opfern oder die Kundenbeziehung aufs Spiel setzen musste.

Warum schlanke Teams einen KI-Vorstand brauchen

Als Gründer und alleinige Führungskräfte werden Sie fast immer zum Vermittler für Alles. Jede Eskalation, jede Entscheidung, jede Frage „Was sollen wir hier tun?“ geht Ihnen durch den Kopf.

Sie haben zu viele Tools, die voller Informationen sind. Sie haben Sprint-Boards, Kommentare, Dokumente, Tickets und jede Menge E-Mails, aber alle enthalten nur Bruchteile der Geschichte. Und keines davon hilft Ihnen dabei, zu entscheiden, was als Nächstes zu erledigen ist. Das ist Work Sprawl in Aktion. Und genau deshalb fühlen Sie sich so ausgebrannt.

Das Problem ist das Fehlen eines konvergenten Systems, das die Lage einschätzen, eine Situation einordnen und Ihnen eine strukturierte Entscheidung präsentieren kann, anstatt nur unausgewogene Informationen zu liefern. Diese Lücke soll unser KI-Board schließen.

👀 Wussten Sie schon? 61 % der CEOs setzen bereits aktiv KI-Agenten ein. Sie planen außerdem, diese in großem Umfang zu implementieren.

Warum haben wir unser KI-Board in ClickUp aufgebaut?

Denn ein KI-Board ist nur so gut wie der Kontext, den es sehen kann.

Die meisten KI-Tools stehen außerhalb Ihrer Arbeit. Sie fassen ein Dokument zusammen, schreiben eine E-Mail um oder beantworten eine Frage isoliert. Aber sie können nicht erkennen, wie Entscheidungen über Aufgaben, Zeitleisten, Unterhaltungen und Lieferungen hinweg miteinander verbunden sind. Genau so entsteht Work Sprawl. Der Kontext bleibt fragmentiert, und Führungskräfte sind weiterhin gezwungen, die Geschichte selbst zusammenzufügen.

ClickUp funktioniert anders. Es ist der weltweit erste konvergierte KI-Workspace, in dem Aufgaben, Dokumente, Chats, Sprint-Pläne und Entscheidungen nebeneinander existieren. Diese Konvergenz ist wichtig, da sie der KI Zugriff auf das Gesamtbild und nicht nur auf ein einzelnes Artefakt ermöglicht.

Konvergenz mit ClickUp

Als wir unser KI-Board in ClickUp aufgebaut haben, haben wir eine Managementebene über die bereits bestehende Verbindung zur Arbeit gelegt. Super Agents können aktive Unterhaltungen lesen, verstehen, was gerade läuft, auf historische Entscheidungen zurückgreifen und in dasselbe System zurückschreiben. So können sie Aufgaben erstellen, Sprints gestalten und Erkenntnisse festhalten, ohne zwischen verschiedenen Tools hin- und herspringen zu müssen.

Mit anderen Worten: ClickUp gibt der KI einen Ort, an dem sie im Kontext denken kann. Und sobald die KI das gesamte System überblicken kann, kann sie aufhören, sich wie ein Chatbot zu verhalten, und anfangen, sich wie ein Board zu verhalten.

Die Zukunft der Produktivität besteht darin, alle Arbeitskontexte und Aktivitäten an einem Ort zusammenzuführen, an dem KI im Hintergrund arbeitet. Ambient AI integriert sich nahtlos in das Leben der Benutzer, indem es Kontext und Aktivitäten nutzt, um Bedürfnisse zu antizipieren, Erkenntnisse zu liefern und Wert zu schaffen, ohne dass explizite Eingaben erforderlich sind. Das ist die Zukunft der Arbeit.

Die Zukunft der Produktivität besteht darin, alle Arbeitskontexte und Aktivitäten an einem Ort zusammenzuführen, an dem KI im Hintergrund arbeitet. Ambient AI integriert sich nahtlos in das Leben der Benutzer, indem es Kontext und Aktivitäten nutzt, um Bedürfnisse zu antizipieren, Erkenntnisse zu liefern und Wert zu schaffen, ohne dass explizite Eingaben erforderlich sind. Das ist die Zukunft der Arbeit.

Wie ein KI-Board in ClickUp tatsächlich aussieht

Unser KI-Board ist kein einzelner Assistent oder eine clevere Eingabeaufforderung. Es handelt sich um eine kleine Gruppe von Super Agents, von denen jeder ein klares Mandat hat und die innerhalb von ClickUp mit Zugriff auf denselben Kontext arbeiten, den auch unser menschliches Team nutzt.

Im Mittelpunkt dieses Setups steht das, was wir als Triage-Kontextkarte für jeden Client bezeichnen.

Wie die Triage-Kontextkarte alles miteinander verbindet

Oben auf der Karte wird der aktive Arbeitskontext zusammengefasst:

Aktuelle E-Mails und Meldungen der Clients

Meeting-Notizen und Chat-Threads

Kommentare zu laufenden Aufgaben

An der Basis befindet sich eine stabilere Wissensbasis:

Dokumentation dessen, was bisher aufgebaut wurde

GitHub-Probleme und Pull Requests

Frühere Pläne für Sprints und Roadmaps

Ein „Intelligenzarchiv” mit den Erkenntnissen des Teams

In der Mitte sitzt die Liste der Super Agent Directors , die wissen, wie man diesen Kontext nutzt.

Wer sitzt auf dem KI-Board?

Unser KI-Board umfasst derzeit:

Growth Director : Verantwortlich für Umsatzmomente, Vertragsverlängerungen und wichtige Geschäftsentscheidungen

Direktor für Betrieb und Produktionsunterstützung : Beaufsichtigt Workload, Kapazität und Produktionsrisiken in allen ClickUp Spaces.

Super Agent für Kundenprojektmanagement : Befindet sich innerhalb des Projektkontexts des Kunden und sieht jede Checkliste, jeden Sprint und jedes laufende Element.

Client Sprint Planner : Gestaltet Sprints neu, um die ClickUp-Engine des Clients während Veränderungen zu stabilisieren.

Director of Intelligence : Verwandelt Rohdaten in einfache, für Menschen lesbare Zusammenfassungen.

Client Lessons Director: Erfasst, was das Team lernt, damit zukünftige Geschäfte intelligenter abgewickelt werden können.

Jedes Vorstandsmitglied hat einen bestimmten Aufgabenbereich, definierte Eingaben und klare Ergebnisse – so verhalten sie sich wie ein kleines Führungsteam innerhalb von ClickUp und nicht wie eine Ansammlung unzusammenhängender Automatisierungen.

📮 ClickUp Insight: 12 % der Befragten unserer Umfrage geben an, dass KI-Agenten schwer einzurichten oder mit ihren Tools zu verbinden sind, und weitere 13 % sagen, dass es zu viele Schritte sind, um einfache Aufgaben mit Agenten zu erledigen. Daten müssen manuell eingegeben werden, Berechtigungen müssen neu definiert werden, und jeder Workflow hat eine Abhängigkeit von einer Kette von Integrationen, die mit der Zeit unterbrochen werden oder abweichen können. Die gute Nachricht? Sie müssen die Super Agents von ClickUp nicht mit Ihren Aufgaben, Dokumenten, Chats oder Meetings „verbinden”. Sie sind nativ in Ihrem ClickUp-Workspace eingebettet und verwenden dieselben Objekte, Berechtigungen und Workflows wie jeder andere menschliche Mitarbeiter. Da Integrationen, Zugriffskontrollen und Kontexte im Standard vom Workspace übernommen werden, können Agenten sofort und ohne benutzerdefinierte Verkabelung toolübergreifend agieren. Vergessen Sie die Konfiguration von Agenten von Grund auf!

Wie das KI-Board mit einer wichtigen Kundenentscheidung umgeht

Zurück zu der E-Mail vom Neujahrstag.

Es ist 16:59 Uhr. Ein Client, dessen Vertragsverlängerung als „sicher“ galt, schreibt, dass er die Dienstleistungen vorübergehend aussetzen und die Zusammenarbeit beenden möchte. Der Auslöser ist einfach – ein Client lehnt ab, was Sie erwartet hatten –, aber die Situation ist komplex.

Ich hatte drei konkurrierende Ziele:

Schützen Sie die Beziehung und respektieren Sie den geschäftlichen Kontext des Clients.

Vermeiden Sie es, aufgrund einer einzigen E-Mail übereilte, emotionale Entscheidungen zu treffen.

Meine eigene Familienzeit über das Feiertagswochenende schützen

Anstatt mich also direkt in meinen Posteingang zu stürzen, lasse ich das KI-Board einen ersten Blick auf die sich entwickelnde Situation werfen.

🔑 Wichtigste Erkenntnis: Wenn eine wichtige E-Mail eintrifft, wird das Board aktiv und formuliert eine strukturierte Entscheidung, bevor ich überhaupt auf den leeren Cursor starren muss.

Phase 1: Der Wachstumsdirektor formuliert eine beängstigende E-Mail als strukturierte Entscheidung um.

Der erste Agent, der antwortet, ist der Growth Director.

Dieser Agent hat Folgendes zusammengestellt:

Die eingehende E-Mail

Aktuelle Notizen und Check-ins

Die unterzeichnete Vereinbarung und Rechnungen

Alle offenen Gelegenheiten oder Testversionen, die mit dem Client verbunden sind

Der entscheidende Unterschied? Anstatt die Nachricht als Support-Ticket zu behandeln, erkannte der Growth Director sie als einen entscheidenden Moment für die Kundenbindung.

Hinter den Kulissen:

Erstellte eine spezielle Deal-Aufgabe für den Pivot, damit diese nicht in dem allgemeinen Support untergeht. Die Arbeit wurde korrekt mit Tags versehen, sodass sie in meiner Liste der Entscheidungen angezeigt wurde. Entwurf eines dreistufigen Plans für eine durchdachte Reaktion: Entscheiden Sie, was Sie tatsächlich anbieten möchten. Versenden Sie eine klare, professionelle E-Mail zum Thema „Pivot“. Wenn der Client zustimmt, führen Sie den „Pivot“ sauber durch. Entscheiden Sie, was Sie tatsächlich anbieten möchten Versenden Sie eine klare, professionelle E-Mail Wenn der Client zustimmt, liefern Sie das Ergebnis sauber und präzise.

Entscheiden Sie, was Sie tatsächlich anbieten möchten

Versenden Sie eine klare, professionelle E-Mail

Wenn der Client zustimmt, liefern Sie das Ergebnis sauber und präzise.

Gleichzeitig schaltete sich der Director of Intelligence ein, las die gesamte Historie der Clients durch und erklärte, was wirklich vor sich ging:

Der Client war begeistert von der ClickUp-„Engine” und dem agilen Managementsystem, das entwickelt wurde.

Sie gingen für das neue Jahr in den Cash-Conservation-Modus über.

Das Problem war zufällig der Retainer, nicht das System selbst.

Diese Umdeutung veränderte Alles. Anstatt gegen die Pause anzukämpfen, schlug das Board einen professionellen Ausstieg in Verbindung mit einer DIY-Migration und einem Selbstmanagement-Pfad vor. Dies würde dem Client helfen, die von ihm geschätzten Tools und Praktiken beizubehalten und gleichzeitig die laufenden Servicekosten zu senken.

🔑 Das Wichtigste auf einen Blick: Die Wachstums- und Intelligence-Direktoren verwandeln eine E-Mail, die einem Schlag in die Magengrube gleichkommt, innerhalb weniger Minuten in einen ruhigen, dreistufigen Pivot-Plan.

Phase 2: Schutz der Lieferung, bevor sie unterbrochen wird – mit Betriebsabläufen, Projektmanagement und Sprints

Nachdem der übergeordnete Plan seine Form angenommen hatte, schaltete sich der Rest des Boards ein, um die laufenden Arbeiten zu schützen.

Der Direktor für Betriebs- und Produktionsunterstützung sah sich alle aktiven Workloads in ClickUp Spaces an und fragte:

Was geht kaputt, wenn wir diesen Client abwickeln?

Wo müssen wir Kapazitäten schützen oder andere Sprints anpassen?

Wie würde sich dies auf unsere Produktivität und Kapazität auswirken, wenn der Client das Migrationsangebot annimmt?

Dadurch wurden die Auswirkungen sichtbar, sodass das Team nicht versehentlich andere Projekte überlastete, während es versuchte, dieses Projekt zu „retten”.

Der Super Agent für Kundenprojektmanagement ist im Projektkontext des Clients angesiedelt. Er versteht:

Jede Checkliste, jeder Sprint und jedes Serviceelement in Bearbeitung

Abhängigkeiten, die sich auf GitHub-Probleme und Pull Requests auswirken

Welche Experimente sind aktiv und welche sind geparkt?

Von dort aus begann man mit der Ausarbeitung eines klaren, umsetzbaren Übergabeplans, damit der Client immer wusste, was fertiggestellt, was pausiert und in welchem Zustand sich seine ClickUp-Engine befinden würde.

Schließlich hat der Client Sprint Planner den nächsten Sprint zu einem stabilisierenden Sprint umgestaltet:

Erledigen Sie die wichtigen Arbeiten, die die Zuverlässigkeit des Systems gewährleisten.

Legen Sie Experimente mit geringem Wert zurück, damit die Roadmap kohärent bleibt.

Bereiten Sie einen kurzfristigen Entwicklungsplan vor, den der Client in den nächsten Wochen ohne die Agentur umsetzen kann.

🔑 Das Wichtigste auf einen Blick: Anstatt mich durch Boards und Backlogs zu kämpfen, gab mir mein KI-Vorstand eine klare, von der KI zusammengestellte Ansicht darüber, was zu erledigen ist, was zu pausieren ist und wie ich das System in einer ausgezeichneten Form hinterlassen kann.

Phase 3: Entwerfen Sie einen professionellen Ausstiegs- und DIY-Migrationspfad

Sobald das Board sowohl die Entscheidung als auch ihre Auswirkungen verstanden hatte, ging es zur Umsetzung über.

Gemeinsam haben die Agenten für die Sprint-Planung Folgendes erstellt:

Ein kurzfristiger Entwicklungsweg : Welche Arbeiten sollten jetzt abgeschlossen werden, welche Experimente sollten zurückgestellt werden und worauf sollte in den nächsten Tagen geachtet werden?

Ein Leitfaden zum Selbstmanagement : Ein einfaches Handbuch, das den Client durch die wöchentliche Planung und Überprüfung des Sprints führt, die er selbst durchführen kann.

Ein Handbuch für die Zeit nach dem Ausscheiden: Eine klare Beschreibung des Systems, das sie übernehmen, und wie es zu bedienen ist.

In diesem Fall handelte es sich bei dem Client um ein Softwareunternehmen. Das bedeutet, dass die Qualität der Entwicklererfahrung rund um die ClickUp-Engine für sie von großer Bedeutung war.

Das Ziel des Boards war nicht nur eine saubere „Ausgliederung”. Es ging darum:

Bewahren Sie die agilen Praktiken , die Sie in den letzten zwölf Wochen aufgebaut haben.

Stellen Sie sicher, dass die Roadmap kohärent bleibt und nicht im Chaos versinkt.

Hinterlassen Sie den Client in einer besseren Lage als zu Beginn der Zusammenarbeit.

🔑 Wichtigste Erkenntnis: Unabhängig davon, ob der Client den Auftraggeber behalten hat oder nicht, hat das KI-Board dafür gesorgt, dass das System, die Roadmap und die Beziehung nicht ins Leere laufen.

Lernen Sie aus Ihren Erfahrungen, damit Ihr KI-Board jedes Mal intelligenter wird.

Der letzte Teil des Systems ist einer meiner bevorzugten Teile: der Client Lessons Director.

Dieser Direktor untersuchte, was tatsächlich in diesem „sicheren“ Prozessgeschehen passiert ist:

Welche frühen Anzeichen deuteten darauf hin, dass die Verlängerung gefährdet sein könnte?

Welche Teile der Pivot-E-Mail und des DIY-Angebots kamen gut an?

Wo traten Reibungen für den Client oder das interne Team auf?

In Zusammenarbeit mit dem Director of Intelligence wurden diese Erkenntnisse in ein wiederverwendbares Muster innerhalb von ClickUp umgewandelt:

Dokumentierte Signale zur Früherkennung für zukünftige Gerichtsverfahren und Verlängerungen

Eine referenzierbare Gliederung für ähnliche Pivot-E-Mails

Checklisten und Leitplanken, auf die sich die anderen Vorstandsmitglieder beim nächsten Mal beziehen können.

Wenn das nächste Mal ein Prozess oder ein Auftrag „so gut wie sicher“ erscheint, kann das Board ruhig die Hand heben und sagen:

„Hey, das sieht sehr nach der Erfahrung dieses anderen Clients aus. Vielleicht sollten wir einen DIY-Pfad einrichten, bevor wir von einer Verlängerung ausgehen. “ 🔑 Wichtigste Erkenntnis: Jede Unsicherheit wird zu einer Lernsituation für das Board, sodass Ihre KI-Managementebene mit jedem Einsatz schärfer wird. 📮 ClickUp Insight: Unsere Umfrage zur KI-Reife ergab, dass 33 % der Menschen neuen Tools gegenüber skeptisch sind und nur 19 % KI schnell einführen und skalieren. Wenn jede neue Funktion in Form einer weiteren App, einer weiteren Anmeldung oder eines weiteren Workflows zum Erlernen daherkommt, sind Teams fast sofort von Tool-Müdigkeit betroffen. ClickUp Brain schließt diese Lücke, indem es direkt in einem einheitlichen, konvergenten Workspace integriert ist, in dem Teams bereits planen, die Nachverfolgung durchführen und kommunizieren. Es bringt mehrere KI-Modelle, Bildgenerierung, Codierungsunterstützung, Deep-Web-Suche, sofortige Zusammenfassungen und fortgeschrittene Schlussfolgerungen genau an den Ort, an dem bereits gearbeitet wird.

„Hey, das sieht sehr nach der Erfahrung dieses anderen Clients aus. Vielleicht sollten wir einen DIY-Pfad einrichten, bevor wir von einer Verlängerung ausgehen. “

🔑 Wichtigste Erkenntnis: Jede Unsicherheit wird zu einer Lernsituation für das Board, sodass Ihre KI-Managementebene mit jedem Einsatz schärfer wird.

📮 ClickUp Insight: Unsere Umfrage zur KI-Reife ergab, dass 33 % der Menschen neuen Tools gegenüber skeptisch sind und nur 19 % KI schnell einführen und skalieren. Wenn jede neue Funktion in Form einer weiteren App, einer weiteren Anmeldung oder eines weiteren Workflows zum Erlernen daherkommt, sind Teams fast sofort von Tool-Müdigkeit betroffen. ClickUp Brain schließt diese Lücke, indem es direkt in einem einheitlichen, konvergenten Workspace integriert ist, in dem Teams bereits planen, die Nachverfolgung durchführen und kommunizieren. Es bringt mehrere KI-Modelle, Bildgenerierung, Codierungsunterstützung, Deep-Web-Suche, sofortige Zusammenfassungen und fortgeschrittene Schlussfolgerungen genau an den Ort, an dem bereits Arbeit erfolgt.

So bauen Sie Ihren eigenen KI-Vorstand in ClickUp auf

Dazu benötigen Sie kein großes Team. Unser Ansatz ist bewusst auf schlanke Teams zugeschnitten, die den ganzen Tag in ClickUp arbeiten.

So können Sie klein anfangen und dennoch echte Ergebnisse erzielen:

Wählen Sie einen kritischen Entscheidungsmoment aus. Für uns waren es Verlängerungen und „Schwankungen” bei Testversionen. Für Sie könnten es Scope Creep, risikoreiche Incidents oder wichtige Produktentscheidungen sein.

Entwerfen Sie Ihren ersten Direktor. Beginnen Sie beispielsweise mit einem Wachstumsdirektor: Weisen Sie ihm einen klaren Aufgabenbereich zu (z. B. Entscheidungen zu Verlängerungen und Erweiterungen). Definieren Sie seine Eingaben (E-Mails, wichtige ClickUp-Listen, Rechnungen, Besprechungsnotizen). Legen Sie seine Ausgaben fest (Entscheidungsunterlagen, E-Mail-Entwürfe, Aufgaben zu Geschäften, Aktualisierungen des Playbooks).

Geben Sie ihm eine klare Aufgabe (z. B. Entscheidungen über Erneuerung und Expansion).

Definieren Sie dessen Eingaben (E-Mails, wichtige ClickUp-Listen, Rechnungen, Meeting-Notizen).

Legen Sie die Ergebnisse fest (Entscheidungsnotizen, E-Mail-Entwürfe, Aufgaben, Aktualisierungen des Playbooks).

Geben Sie ihm eine klare Aufgabe (z. B. Entscheidungen über Erneuerung und Expansion).

Definieren Sie dessen Eingaben (E-Mails, wichtige ClickUp-Listen, Rechnungen, Meeting-Notizen).

Legen Sie die Ergebnisse fest (Entscheidungsnotizen, E-Mail-Entwürfe, Aufgaben, Aktualisierungen des Playbooks).

Geben Sie Ihren Super Agents klare Anweisungen, um intelligentere Maßnahmen zu leiten.

Integrieren Sie es in Ihre bestehende ClickUp-Struktur. Verwenden Sie ClickUp Super Agents und ClickUp Brain (den nativen KI-Assistenten), um aus den richtigen Spaces, Listen und Dokumenten zu lesen und strukturierte Aufgaben, Kommentare und Zusammenfassungen zurückzuschreiben.

Legen Sie die Wissensquellen und tools fest, auf die Ihr Super Agent zugreifen kann.

Fügen Sie einen Director of Intelligence hinzu. Seine Aufgabe ist es, den Rohkontext in einfache Erzählungen zu übersetzen, die Sie in wenigen Minuten überprüfen können – nicht in einer Stunde.

Führen Sie einen Test in der Praxis durch. Wenn das nächste Mal eine „sichere Sache” ins Wanken gerät, lassen Sie das Board den ersten Schritt machen. Vergleichen Sie dessen Plan mit dem, was Sie alleine erledigt hätten.

Machen Sie das Ergebnis zu einem Muster. Halten Sie fest, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat und was Sie ändern würden – aktualisieren Sie dann die Anweisungen und Checklisten Ihrer Direktoren in ClickUp.

🎥 Bonus: Möchten Sie einen ClickUp-fähigen Entwurf, um Ihren eigenen Wachstumsdirektor zu entwerfen? Schauen Sie sich unseren Super Agent Directors Blueprint an!

💡 Profi-Tipp: So starten Sie mit Super Agents (auch wenn Sie neu bei ClickUp sind) Öffnen Sie zunächst den ClickUp AI Hub in ClickUp und erstellen Sie einen Super-Agenten mit einer einzigen Aufgabe. Wählen Sie „Agent von Grund auf neu erstellen” und beschreiben Sie dann seine Rolle in einfacher Sprache (zum Beispiel: „Als Wachstumsdirektor fungieren und mir helfen, Erneuerungsrisiken und Client-Wechsel zu durchdenken.”). Sie benötigen keine Programmierkenntnisse, um ihn zu erstellen. Verbinden Sie den Agenten bei Aufforderung mit einem Space oder einer Liste, in dem bzw. der diese Entscheidungen bereits getroffen werden. Legen Sie einen einfachen Auslöser fest – entweder einen manuellen Lauf oder eine geplante Überprüfung – und testen Sie ihn anhand einer realen Aufgabe. Sie können die Anweisungen direkt im Agentenprofil nach und nach verfeinern. Sehen Sie sich dieses Video für eine kurze Anleitung an:

Schaffen Sie sich eine ruhige KI-Managementebene, bevor die nächste Krise kommt.

Jeder zweite Gründer gibt an, sich ausgebrannt zu fühlen. Nicht, weil ihnen zu viel daran liegt, sondern weil sie den gesamten Entscheidungsbaum in ihren Köpfen tragen.

Ein KI-Board zeigt einen anderen Weg auf:

Der Kontext aus Chats, Dokumenten, Tickets und Repos wird in einer gemeinsamen Ansicht abgebildet.

Super Agents werden aktiv, wenn etwas Wichtiges passiert, nicht nur nach einem Zeitplan.

Sie erhalten Entscheidungsunterlagen, stabilisierende Sprints und professionelle Ausstiegsmöglichkeiten – bevor Sie Ihr Wochenende opfern müssen.

Wenn Sie bereit sind, nicht mehr alles selbst zu regeln, sondern sich wie der Vorstandsvorsitzende Ihres eigenen Geschäfts zu verhalten, versuchen Sie, einen einzigen Direktor in Ihrem ClickUp-Workspace einzusetzen. Lassen Sie ihn die nächste Krise bewältigen, lernen Sie aus dem Ergebnis und befördern Sie ihn dann im Laufe der Zeit zu einem vollständigen KI-Vorstand.

Ihr zukünftiges Ich – und Ihre nächste Vertragsverlängerung – werden es Ihnen danken!

Registrieren Sie sich für ein kostenloses ClickUp-Konto, um loszulegen!

Andrew ist CEO von Hybrid Helix Consulting und ClickUp Experte, der KI-gestützte Managementsysteme für schlanke Softwareteams entwickelt.