Wie Live Intelligence /AI mit Echtzeit-Kontext intelligenter macht

Es ist Freitag, 2:03 Uhr morgens, und die Server eines globalen Finanzdienstleistungsunternehmens verarbeiten still und leise Millionen von Transaktionen. Plötzlich taucht ein neues Betrugsmuster auf.

Doch bevor auch nur ein einziger Dollar verloren geht, meldet das KI-gestützte Betrugserkennungssystem des Unternehmens die Anomalie. Es passt außerdem seine Logik an und blockiert anschließend die Bedrohung. Es wird kein menschlicher Analyst hinzugezogen. Das System lernt, handelt und schützt das Vermögen seiner Clients – alles in Echtzeit.

Das ist das Versprechen von Live Intelligence. Und es wird im Zeitalter der agentenbasierten KI langsam Realität.

Was ist Live Intelligence?

Live Intelligence ist die Zusammenführung von drei Kernfunktionen:

Echtzeit-Datenverarbeitung : Systeme, die niemals schlafen und kontinuierlich eingehende Daten erfassen und analysieren.

Autonome Entscheidungsfindung : KI-Agenten, die mehrstufige Pläne ausführen, indem sie als Auslöser für Workflows fungieren und Probleme lösen, ohne auf menschliche Eingaben zu warten.

Kontinuierliches Lernen: KI-Modelle, die sich mit jeder Interaktion, jeder Rückkopplungsschleife und jedem neuen Datenpunkt verbessern.

🧠 Interessante Tatsache: Auch wenn „Live Intelligence“ noch kein Industriestandard ist, wird es schnell zur neuen Normal für Unternehmen, die von statischer, reaktiver Automatisierung zu proaktiven, sich selbst verbessernden digitalen Arbeitskräften übergehen möchten. Der Markt für agentenbasierte KI wird voraussichtlich von 5,25 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 199,05 Milliarden US-Dollar im Jahr 2034 explodieren, und 72 % der Unternehmen setzen diese Systeme bereits in mindestens einer Funktion ein.

Aber wie sieht das in der Praxis aus? Und wie können Führungskräfte aus Business und Technik Live Intelligence nutzen, um echte Ergebnisse zu erzielen?

Kernkomponenten von Live Intelligence

Beginnen wir damit, zu verstehen, wie Live Intelligence arbeitet:

Echtzeitverarbeitung

Herkömmliche KI-Systeme sind wie Nachtschichtarbeiter, die sich einloggen, einen Rückstand bearbeiten und dann wieder gehen. Live Intelligence hingegen ist immer aktiv.

Der Live Intelligence Agent von ClickUp, Beispiel, ist so konzipiert, dass er Ihren gesamten ClickUp-Workspace – Aufgaben, Dokumente, Chatten und Integrationen – überwacht und Aktualisierungen sofort verarbeitet. Im Zusammenhang mit Projektmanagement bedeutet dies, dass der Agent, wenn ein neues Element zu einem Projektanforderungsdokument hinzugefügt wird, sofort die zugehörigen Aufgaben aktualisiert, die Beteiligten benachrichtigt und sogar nächste Schritte vorschlägt, bevor jemand danach fragt. Erfassen Sie jede Entscheidung, Aktualisierung und jedes Lernen automatisch mit dem Live Intelligence Agent von ClickUp. Es ist Ihr stets verfügbarer Assistent für lebendiges Wissen, sodass Ihr Team im Gegensatz zu den meisten anderen Teams nicht 60 % seiner Zeit damit verbringt, Informationen aus getrennten Systemen zu suchen, zu kopieren, einzufügen und zu aktualisieren.

Technologien wie Apache Kafka verarbeiten Millionen von Nachrichten pro Sekunde mit einer Latenz im Millisekundenbereich, während Apache Flink sofort Erkenntnisse und Maßnahmen liefert und Millionen von Ereignissen pro Sekunde verarbeitet. Dieses kontinuierliche Verarbeitungsmodell verändert grundlegend, was KI leisten kann: Anstatt zu beschreiben, was passiert ist, formt sie, was als Nächstes passiert.

Autonomes Handeln

Live Intelligence bietet jedoch mehr als nur schnellen Zugriff auf Live-Daten. KI-Agenten sortieren, weisen zu und koordinieren Arbeit, während Ihr Geschäft wächst.

Der Live Intelligence Agent in ClickUp scannt nicht nur Ihren ClickUp-Workspace nach Aktualisierungen, sondern entscheidet und führt auch Arbeit auf der Grundlage dieser Echtzeitinformationen aus. Er nutzt APIs und Orchestrierungs-Frameworks, um mehrstufige Pläne auszuführen, sich mit anderen Agenten abzustimmen und alle Dokumente und Projekte auf dem neuesten Stand zu halten.

Ein solch autonomes, ziel-orientiertes Verhalten ist die Grundlage für agentenbasierte KI.

Kontinuierliches Lernen

In der alten Welt waren KI-Modelle statisch – einmal trainiert, dann sich selbst überlassen. Live Intelligence-Systeme hingegen verbessern sich selbst. Sie nutzen verstärktes Lernen und Feedbackschleifen, um ihre Leistung zu optimieren, oft ohne manuelles Nachschulen.

In ClickUp bedeutet dies ein „permanentes Organisationsgedächtnis“, sodass jede Entscheidung und Aktualisierung erfasst wird, was die Einarbeitung und Zusammenarbeit erleichtert. Es bedeutet auch, dass das Wissen, der Kontext und die Best Practices Ihres Unternehmens immer auf dem neuesten Stand sind und nie in der Flut von Apps oder der Arbeitsüberlastung untergehen.

Wie sich Live Intelligence von herkömmlichem KI unterscheidet

Um diesen Fortschritt besser zu verstehen, vergleichen wir Live Intelligence mit herkömmlicher KI:

Herkömmliche KI Live Intelligence Stapelverarbeitung von Verlaufsdaten – analysiert bereits Geschehenes Echtzeit-Streaming-Datenverarbeitung – reagiert auf aktuelle Ereignisse Erfordert explizite Anweisungen für jede Aufgabe. Autonomes, zielorientiertes Verhalten – ermittelt die erforderlichen Schritte Statische Modelle, die manuelle Aktualisierungen und erneutes Training erfordern Selbstverbesserung durch kontinuierliche Lernschleifen Auf eine Aufgabe fokussiert – ein Modell, eine Aufgabe Multi-System-Orchestrierung – plattformübergreifende Koordination

📌 Beispiel: Ein herkömmlicher Chatbot gleicht Ihre Frage mit einer Datenbank vorgefertigter Antworten ab. Wenn Ihre Frage nicht in die Vorlage passt, kommen Sie nicht weiter. Ein Live Intelligence-Kundendienstmitarbeiter durchsucht die aktuelle Produktdokumentation, überprüft Ihr Konto systemübergreifend, führt gegebenenfalls eine Rückerstattung durch, aktualisiert das CRM und lernt aus der Interaktion, um ähnliche Fälle beim nächsten Mal besser zu bearbeiten (wobei der Kontext während der gesamten Unterhaltung beibehalten wird).

Anwendungen und Wert in der Praxis

Hier sind einige Anwendungsbeispiele aus der Praxis und ROI-Metriken, die die tatsächlichen Auswirkungen und den praktischen Wert von Live Intelligence verdeutlichen:

Schlüssel-Anwendungsfälle in der Branche

Finanzdienstleistungen

Im Finanzdienstleistungsbereich kann der Zugang zu Live Intelligence den Unterschied zwischen Millionen von Dollar Einsparungen und Millionen von Dollar Verlusten aufgrund verspäteter Erkenntnisse, verpasster Chancen und uninformierter Entscheidungen ausmachen. Mit einem Live Intelligence Agent wird ein KI-gestütztes Verarbeitungssystem kontinuierlich aktualisiert, um neue und sich weiterentwickelnde Betrugsmethoden zu erkennen. Das bedeutet, dass sich das System in Echtzeit anpasst und die Benutzer vor den neuesten Bedrohungen schützt – selbst vor solchen, die es noch nie gesehen hat – und dabei einen permanenten Prüfpfad hinterlässt.

Die KI-gestützten Betrugswarnungen von PayPal für Zahlungen an Freunde und Familie sind ein Beispiel für Live Intelligence in der Praxis. Wenn Benutzer Zahlungen veranlassen, analysieren fortschrittliche KI-Modelle Milliarden von Datenpunkten, um potenzielle Betrugsversuche sofort zu erkennen. Wenn eine Transaktion verdächtig erscheint, löst das System einen dynamischen, kontextbezogenen Auslöser aus, bevor Gelder überwiesen werden. Bei risikoreichen Transaktionen werden Zahlungen automatisch abgelehnt, um Verluste zu verhindern. In weniger eindeutigen Fällen führt das System zusätzliche Hemmnisse ein, wie z. B. strengere Achten, um risikoreiches Verhalten zu verhindern.

Gesundheitswesen

Live Intelligence im Gesundheitswesen hilft Teams dabei, Engpässe in der Terminplanung zu erkennen, Forderungen effizienter zu verwalten, Bestände zu verfolgen und abteilungsübergreifend zu koordinieren – damit das gesamte System reibungsloser läuft, die Kosten unter Kontrolle bleiben und sich die Mitarbeiter mehr auf die Patientenversorgung und weniger auf Verwaltungsaufgaben konzentrieren können.

AGS Health ist ein Anbieter von über 500 digitalen Agenten für Anwendungen im Bereich Revenue Cycle Management und verändert damit die Art und Weise, wie Gesundheitsorganisationen mit der äußerst komplexen Welt der Versicherungsansprüche und Abrechnungen umgehen. Agenten wie der Berechtigungsagent, der Ablehnungsagent und der Berufungsagent haben die Anzahl der Kundenkontaktpunkte reduziert, was zu einer schnelleren Bearbeitung von Ansprüchen, einer um 15 % höheren Produktivität und jährlichen Einsparungen im Bereich von 72.000 bis 194.000 US-Dollar als Ergebnis geführt hat.

Kundenservice

Mit Live Intelligence für kundenorientierte Rollen haben Teams alle Kundengespräche, Dokumente, Assets und Rückmeldungen immer griffbereit. Beeindrucken Sie Ihre Kunden mit Transparenz, Schnelligkeit und Echtzeit-Wissen über den Kontext, das immer auf dem neuesten Stand ist, ohne dass manuelle Aktualisierungen erforderlich sind.

Die selbstständige Bereitstellung des agentenbasierten Kundendienstes Agentforce durch Salesforce bietet einen realistischen Stresstest für den autonomen Kundendienst. Das System löst mittlerweile etwa 85 % der Abfragen ohne menschliches Eingreifen und hat seit Januar 2025 die Antwortzeit für 9 von 10 Benutzern um 65 % reduziert.

Lieferkette und Logistik

In der Lieferkette und Logistik sorgt Live Intelligence dafür, dass die Abläufe mit der Geschwindigkeit der Nachfrage Schritt halten. Es bietet Teams Echtzeit-Sichtbarkeit in Signale wie Lagerbestände, Leistung der Spediteure und Routeneffizienz – sodass sie sofort reagieren können, wenn eine Sendung beim Zoll hängen bleibt oder ein Lkw eine Panne hat.

Das Ergebnis: weniger Lieferengpässe, schnellere Lieferungen.

Der KI-gestützte Algorithmus IDEA von DHL zur Lageroptimierung analysiert Tausende von Echtzeit-Datenpunkten in den Fulfillment-Centern von DHL – beispielsweise Auftragsprofile, Kommissioniermuster und die Verfügbarkeit von Geräten – basierend auf den aktuellen Ereignissen und nicht auf den Daten des letzten Quartals. In einer Implementierung berichtete DHL, dass IDEA dazu beigetragen hat, die Laufwege der Mitarbeiter um bis zu 50 % zu reduzieren und gleichzeitig die Produktivität um 30 % zu steigern.

Technische Anforderungen und Architektur

Der Aufbau von Live Intelligence erfordert einen modernen, agentenfähigen Tech-Stack:

Wesentliche Infrastruktur

Streaming-Datenplattformen: Plattformen wie Kafka, Kinesis und Flink ermöglichen die Erfassung und Verarbeitung von Daten in Echtzeit.

Vektordatenbanken: Herkömmliche Datenbanken können Ihnen sagen, wer „Kunden-ID 12345” ist – aber sie können keine 10 ähnlichen Rechnungsstreitigkeiten finden, die in völlig unterschiedlicher Sprache beschrieben sind. Vektordatenbanken wie Pinecone und Weaviate lösen dieses Problem, indem sie den Kontext als semantische Einbettungen speichern, sodass Agenten Tausende von vergangenen Interaktionen mit menschenähnlichem Gedächtnis abrufen und darauf reagieren können.

Grundlagenmodelle: LLMs wie GPT-5 und Claude dienen als Denkmaschine, interpretieren Anweisungen, verstehen den Kontext und legen die nächsten Schritte fest.

Orchestrierungs-Frameworks: Die Verwaltung mehrstufiger Workflows über verschiedene Systeme hinweg erfordert Koordination. Orchestrierungs-Frameworks wie Apache Airflow, Temporal oder spezialisierte agentenbasierte Plattformen wie LangChain übernehmen die Koordination und stellen sicher, dass das System bei einem Schritt, der fehlschlägt, intelligent einen erneuten Versuch unternimmt, teilweise Änderungen rückgängig macht oder an einen Menschen eskaliert, anstatt den Prozess in einem fehlerhaften Zustand zu belassen.

Integrationsansatz

Die meisten Unternehmen verfügen bereits über Systeme zur Verwaltung von Kundendaten, Beständen, Bestellungen und Abrechnungen. Live Intelligence muss mit diesen bestehenden Systemen arbeiten.

Ein Agent, der bei einer Rücksendung hilft, muss den Bestellstatus in Ihrem E-Commerce-System überprüfen, die Garantieleistungen in Ihrer Produktdatenbank überprüfen, die Rücksendung in Ihrem Lagerverwaltungssystem einleiten und möglicherweise eine Rückerstattung über Ihren Zahlungsabwickler vornehmen. All dies geschieht über API-Aufrufe – strukturierte Anfragen, die als Auslöser dienen und Aktionen auslösen sowie Informationen aus diesen Systemen abrufen.

Middleware-Lösungen wie MuleSoft oder Dell Boomi befinden sich zwischen dem Agenten und Ihren Legacy-Systemen und übersetzen Anfragen und übernehmen die Authentifizierung, Wiederholungsversuche und Fehlerbehandlung. Moderne Plattformen wie ClickUp Brain, Microsoft Copilot Studio und Salesforce Agentforce bieten vorgefertigte Konnektoren zu gängigen Unternehmen-Systemen – Sie konfigurieren, auf welche Systeme der Agenten zugreifen kann, anstatt Integrations-Code von Grund auf neu zu schreiben.

🔎 Wussten Sie schon? Eine Desktop-KI-Super-App, die mit ClickUp und all Ihren verbundenen Apps kommuniziert, mag futuristisch klingen – aber es gibt sie bereits. Lernen Sie ClickUp Brain MAX kennen: eine sichere, KI-gestützte Kommandozentrale, mit der Sie in Echtzeit intelligent suchen, zusammenfassen, handeln und Automatisierung vornehmen können – und zwar in Ihrem gesamten Workspace und Tech-Stack. So wird Live Intelligence zu etwas, das Ihr Team schon heute nutzen kann und nicht nur für morgen plant!

Zu berücksichtigende Herausforderungen bei der Implementierung

Keine Transformation verläuft ohne Hindernisse. Der Weg zur Implementierung von Live Intelligence ist mit realen KI-Herausforderungen gepflastert:

Datenqualität: Wenn Ihre Kundendaten in Salesforce, die Transaktionshistorie in einem Legacy ERP-System und Support-Tickets in drei verschiedenen Systemen mit inkonsistenten Feldnamen und doppelten Datensätzen gespeichert sind, können Agenten keine verlässlichen Entscheidungen treffen. Kein Wunder, dass 84 % der CMOs sagen, dass fragmentierte Systeme die Einführung von KI behindern.

💡 Profi-Tipp: Ziehen Sie in Betracht, Ihr Unternehmenswissen in einem konvergenten KI-Arbeitsbereich wie ClickUp zu zentralisieren, der Ihre Aufgaben, Dokumente, Projekte und Unterhaltungen zusammenführt und Ihre Agenten mit kontextbezogener KI unterstützt.

Kosten: Hohe Anfangsinvestitionen sind üblich, aber 92 % der frühen Anwender von Gen-AI berichten von positiven Renditen . Der Schlüssel liegt darin, mit fokussierten Pilotprojekten zu beginnen und das, was funktioniert, zu skalieren.

Talentlücke: 62 % der Unternehmen verfügen nicht über das erforderliche KI-Know-how, um diese Systeme aufzubauen und zu verwalten, während 41 % Schwierigkeiten haben, Mitarbeiter mit KI-Kenntnissen einzustellen. Interne Sitzungen und Produktzertifizierungsprogramme können diese Lücke schließen, aber die Herausforderung ist branchenweit.

Governance: Es ist entscheidend, ein Gleichgewicht zwischen der Autonomie der Agenten und der Aufsicht zu finden. Ohne eine starke Governance können autonome Agenten Risiken wie Datenlecks oder unbefugte Aktionen mit sich bringen.

Gartner prognostiziert, dass 40 % der agentenbasierten KI-Projekte bis 2027 aufgrund unklarer Kapitalrendite und unzureichender Planung scheitern werden. Die Lehre daraus: Investieren Sie von Anfang an in Planung, Governance und Talente.

Erste Schritte mit Live Intelligence

Der Einstieg in Live Intelligence erfordert weder eine komplette Überarbeitung der Infrastruktur noch ein großes KI-Team.

Bewertungsfragen

Bevor Sie in Live Intelligence investieren, beantworten Sie bitte ehrlich vier Fragen:

Welche Probleme erfordern wirklich autonome Echtzeitlösungen?Verzichten Sie auf vage Ziele wie „effizienter sein“. Setzen Sie Einzelziele in Workflows um, bei denen Verzögerungen Geld oder Kunden kosten – Betrugserkennung, Live-Bestandsausgleich oder zeitkritischer Support. Ihr Business Case sollte den Wert von Echtzeitmaßnahmen im Vergleich zu Batch-Verarbeitung oder menschlichem Eingreifen quantifizieren. Sind Ihre Daten für das Streaming bereit? Live Intelligence benötigt kontinuierliche Daten, keine nächtlichen Batch-Exporte. Überprüfen Sie, ob Systeme Echtzeit-Ereignisse ausgeben, Formate vereinheitlichen und über API integrieren können. Ist dies nicht der Fall, planen Sie Middleware oder Upgrades, bevor Sie Agenten hinzufügen. Verfügen Sie über die Unterstützung der Geschäftsleitung (und das entsprechende Budget)?Die Integration von Live Intelligence in Ihre Systeme ist eine langfristige Verpflichtung. Sponsoren sollten sich darüber im Klaren sein, dass die ersten Metriken möglicherweise hinterherhinken – und sich committen, nicht nur die Software, sondern auch die Integration, die Inferenzkosten und die KI-Fachkräfte zu finanzieren, die für die Feinabstimmung und Wartung des Systems erforderlich sind. Wie hoch ist Ihre Risikotoleranz bei autonomen Entscheidungen? Eine schlechte Produktempfehlung verärgert Kunden. Ein schlechter Handel kann Millionen kosten. Legen Sie vor der Bereitstellung Schwellenwerte, Eskalationspfade und Rollback-Regeln fest. Wenn das Risiko hoch ist, beginnen Sie mit beratenden Agenten, die Maßnahmen zur Genehmigung durch Menschen empfehlen, anstatt vollständig autonome Agenten einzusetzen.

Implementierungsansatz

Kontextbewusste KI-Plattformen wie ClickUp Brain und ClickUp Ambient AI Agents zeigen, wie Echtzeit-Intelligenz dort eingesetzt werden kann, wo bereits Arbeit stattfindet – indem sie Aufgaben, Daten und Entscheidungen in einem kontinuierlichen Feedback-Kreislauf in Verbindung bringen.

So können Sie einen schrittweisen Ansatz implementieren, um Live Intelligence in Ihrem Workspace einzuführen:

Phase 1 (1–2 Monate): Bereitschaft bewerten und Pilot-Anwendungsfälle identifizieren

Erfassen Sie Ihre aktuellen Datenflüsse und identifizieren Sie Lücken in der Integration. Wählen Sie einen Pilot-Anwendungsfall mit klaren Erfolgskennzahlen, überschaubarem Umfang und echtem geschäftlichen Wert – jedoch keine geschäftskritischen Vorgänge, bei denen ein Ausfall zu einer Krise führen würde. Beispiele hierfür wären Betrugsprävention, Lead-Weiterleitung oder Service-Triage.

💡 Profi-Tipp: Gute Piloten haben: Häufige Entscheidungen (damit Sie schnell Trainingsdaten sammeln können)

Messbare Ergebnisse (damit Sie den ROI nachweisen können) und

Toleranz gegenüber Unvollkommenheit (damit frühe Fehler das Projekt nicht zum Scheitern bringen)

Dokumentieren Sie aktuelle Leistungsbenchmarks, damit Sie Verbesserungen objektiv messen können.

🦄 ClickUp Hack: Anstatt eine benutzerdefinierte Live-Wissensdatenbank von Grund auf neu aufzubauen, probieren Sie ClickUp Brain, den kontextreichsten KI-Assistenten der Welt. Er liefert sofortige, kontextreiche Antworten, indem er Ihre ClickUp-Aufgaben, Dokumente, Chats und tools in Echtzeit durchsucht. Er bietet Ihnen ein praktisches Beispiel dafür, wie Live Intelligence in einer Produktionsumgebung funktioniert, während Sie Ihre benutzerdefinierte Implementierung planen. Finden Sie mit ClickUp Brain schnell relevante Antworten aus Ihrem Arbeitsbereich.

Phase 2 (3–6 Monate): Aufbau und Test des fokussierten Pilotprojekts mit klaren Metriken

Starten Sie Ihr Pilotprojekt mit konservativer Autonomie – verlangen Sie menschliche Zustimmung für Agentenaktionen, während das System lernt. Überwachen Sie sowohl Leistungskennzahlen (Genauigkeit, Latenz, Durchsatz) als auch Betriebskennzahlen (Eskalationsrate, Übersteuerungshäufigkeit, Fehlermuster).

Rechnen Sie damit, dass das Ergebnis im ersten Monat eher enttäuschend ausfällt, während das System Trainingsdaten sammelt. Im dritten Monat sollten Sie messbare Verbesserungen feststellen können. Wenn Sie im vierten Monat noch keinen Fortschritt sehen, sollten Sie untersuchen, ob das Problem in der Datenqualität, der Auswahl oder der Eignung des Anwendungsfalls liegt.

🦄 ClickUp-Hack: Für die Erstellung der Live Intelligence-Agenten von ClickUp sind keinerlei Programmierkenntnisse erforderlich. Sie können Agenten direkt über den no-code Agents Builder erstellen und bereitstellen, wobei Ihnen eine visuelle Oberfläche zur Verfügung steht, mit der Sie: Wählen Sie einen Auslöser (z. B. neue Aufgabe erstellt, Status geändert, eingehende Nachricht)

Definieren Sie das Verhalten des Agenten , indem Sie ihm eine Reihe von Anweisungen und tools zur Verfügung stellen: Analysieren oder fassen Sie Aufgabeninhalte zusammen Weisen Sie Arbeit zu, ändern Sie Priorität oder aktualisieren Sie Felder Senden Sie Nachrichten oder Benachrichtigungen Rufen Sie externe Tools über Erweiterungen auf

Aufgabe: Inhalt analysieren oder zusammenfassen

Weisen Sie Arbeit zu, ändern Sie Priorität oder aktualisieren Sie Felder.

Senden Sie Nachrichten oder Benachrichtigungen

Rufen Sie externe tools über Erweiterungen auf.

Fügen Sie Kontext hinzu, indem Sie die Wissensquellen angeben, aus denen Ihr Agent schöpfen soll. Aufgabe: Inhalt analysieren oder zusammenfassen

Weisen Sie Arbeit zu, ändern Sie Priorität oder aktualisieren Sie Felder.

Senden Sie Nachrichten oder Benachrichtigungen

Rufen Sie externe tools über Erweiterungen auf. Richten Sie in ClickUp mithilfe des no-code Agent Builders anpassbare KI-Agenten ein.

Für Teams, die noch keine Erfahrung mit autonomen Agenten haben, verkürzt der Einstieg in die KI-Workflow-Automatisierung auf einer vertrauten Plattform die Lernkurve im Vergleich zum Aufbau einer komplett neuen Lösung.

Phase 3 (6–12 Monate): Skalierung von Erfolg-Pilotprojekten über Abteilungsgrenzen hinweg

Sobald Ihr Pilotprojekt einen Wert schafft, dokumentieren Sie, was funktioniert hat, was fehlgeschlagen ist und was Sie anders machen würden. Fassen Sie dies in einem Leitfaden für andere Teams zusammen. Schaffen Sie ein Kompetenzzentrum, das Infrastruktur, Best Practices und Support bereitstellt und es den Abteilungen gleichzeitig ermöglicht, die Live Intelligence-Einrichtung an ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen.

🔎 Wussten Sie schon? Mit über 1000 nativen Integrationen lässt sich ClickUp direkt in bestehende CRMs, ERPs und Datenquellen einbinden – ohne dass eine aufwendige Middleware erforderlich ist. Sein Compliance-Framework (DSGVO, HIPAA, SOC 2, ISO 42001) bietet die Governance-Grundlage, die agentenbasierte Denksysteme benötigen.

Der Wettbewerbsvorteil: Planen Sie Ihre Live Intelligence-Strategie

Live Intelligence markiert den Sprung von KI, die bei der Arbeit unterstützt, zu KI, die die Arbeit zu erledigen.

Bis 2028 werden 33 % der Software für Unternehmen über agentenbasierte KI verfügen, und mindestens 15 % der täglichen Entscheidungen in der Arbeit werden autonom getroffen werden, gegenüber heute nahezu null.

Ihre Mitbewerber sind gerade dabei, diese Fähigkeiten aufzubauen, oder planen ihren Ansatz. Das Zeitfenster, um sich einen Vorteil zu verschaffen, ist klein.

Erfolgreiche Teams fangen klein an: Wählen Sie wirkungsvolle KI-Anwendungsfälle, sichern Sie sich die Unterstützung der Führungskräfte und schaffen Sie die richtigen Grundlagen für Daten und Governance. Plattformen wie ClickUp Brain und Ambient AI Agents bieten eine infrastrukturfreie Möglichkeit, schnell zu lernen, indem sie echte Agenten einsetzen, die Workflow-Automatisierung ermöglichen und Wissen in Echtzeit abrufen.

Die Frage ist nicht, ob Sie Live Intelligence einsetzen werden. Die Frage ist, ob Sie schnell genug handeln, um es zu Ihrem Vorteil zu nutzen, bevor es zum Standard wird.

Worauf warten Sie noch? Entdecken Sie Live Intelligence noch heute mit ClickUp!