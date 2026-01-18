Kundenerlebnis vs. Benutzererlebnis: Wesentliche Unterschiede

Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie sind in einem neuen veganen Café in der Stadt. Die Atmosphäre ist warm und einladend, der Ort ist makellos sauber und das Personal ist freundlich und höflich. Als Sie jedoch bestellen wollen, sind die Preise auf der Speisekarte unklar und die Hälfte der Gerichte, die Sie probieren möchten, sind nicht verfügbar. Das Personal entschuldigt sich, aber das Ergebnis ist, dass Ihr Gesamterlebnis alles andere als ideal ist. Sie verlassen das Café eher frustriert als begeistert.

In diesem Fall hatten Sie eine gute Kundenerfahrung (CX), aber eine nicht so gute Benutzererfahrung (UX). Als Ergebnis würden Sie es sich vielleicht zweimal überlegen, bevor Sie das Café Ihren Freunden und Ihrer Familie weiterempfehlen.

Das obige Beispiel zeigt, dass Kundenerlebnis zwar ein Oberbegriff ist, der das Nutzererlebnis umfasst, beide jedoch unterschiedlich und voneinander abhängig sind. Darüber hinaus spielen beide eine entscheidende Rolle für die Marketing- und Vertriebsergebnisse eines Geschäfts.

Dieser Artikel behandelt die wesentlichen Unterschiede zwischen CX und UX und wie Sie mit Kundenmanagement-Tools beides verbessern können. CX-Experten und UX-Designer müssen diese Unterschiede verstehen, um den Wert des Customer Lifetime Value zu steigern und ein positives Kundenerlebnis zu gewährleisten.

Was ist Kundenerfahrung?

Das Kundenerlebnis (CX) ist die Gesamterfahrung, die ein Unternehmen seinen Kunden bietet. Es fasst den kundenorientierten Aufwand eines Geschäfts zusammen, ein gutes Kundenerlebnis, Wert sowie dauerhafte Kundenzufriedenheit und Beziehungen zu schaffen.

CX ist nicht nur eine begrenzte Reihe von Maßnahmen; es berücksichtigt auch die Gefühle der Kunden gegenüber der Marke oder dem Unternehmen während der Beziehung zwischen dem Kunden und dem Unternehmen. Es umfasst alles, was ein Geschäft tut, um die Erwartungen der Kunden zu erfüllen, den Kundenlebenszyklus zu verwalten und ihre Bedürfnisse zu bedienen.

Annette Franz, eine Vordenkerin im Bereich Kundenerlebnis, definiert es wie folgt:

Kundenerlebnis ist: die Summe aller Interaktionen (einschließlich der mit Produkt und Preis!), die ein Kunde während der gesamten Dauer der „Beziehung“ zu einem Unternehmen mit diesem hat … und, was noch wichtiger ist, die Gefühle, Emotionen und Wahrnehmungen, die der Kunde bei diesen Interaktionen hat.

Kundenerlebnis ist: die Summe aller Interaktionen (einschließlich der mit Produkt und Preis!), die ein Kunde während der gesamten Dauer der „Beziehung“ zu einem Unternehmen mit diesem hat … und, was noch wichtiger ist, die Gefühle, Emotionen und Wahrnehmungen, die der Kunde bei diesen Interaktionen hat.

Wie Kunden Ihre Marke wahrnehmen, hängt eng mit der Kundenbindung und der Markentreue zusammen. Hier sind einige Schlüsselaspekte der Kundenerfahrung:

Touchpoints: Kontaktpunkte mit Kunden – Websites, soziale Medien, E-Mail und Besuche im Geschäft

Kundenreise: Der Wert des Kundenlebens von der ersten Kontaktaufnahme über den Kauf bis hin zum Support nach dem Kauf

Service- und Produktqualität: Die Leistung des Produkts oder der Dienstleistung sowie der Support durch das Personal, einschließlich Reaktionsfähigkeit und Freundlichkeit

Markenimage: Die Wahrnehmung der Kunden basiert auf den Werten, Botschaften und dem Ruf der Marke.

Emotionale Bindung: Die Gefühle der Kunden und ihre Verbindung zur Marke beeinflussen die Loyalität

Interaktion nach dem Kauf: Sammeln von Kundenfeedback, z. B. durch Umfragen und Bewertungen, um das Erlebnis zu verbessern

Laut einem Bericht von Fortune Business Insights könnte der weltweite Markt für Loyalitätsmanagement erheblich wachsen und von 6,47 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 28,65 Milliarden US-Dollar bis 2030 steigen. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 23,7 % im Prognosezeitraum, was bedeutet, dass Unternehmen ihren Clients ein besseres Kundenerlebnis bieten müssen.

Was ist User Experience für Benutzer?

Im Gegensatz zu CX bezieht sich der Begriff UX speziell darauf, wie die Benutzer mit Ihrem Produktsystem oder Ihrer Dienstleistung interagieren, insbesondere in Bezug auf die Benutzerfreundlichkeit, die Barrierefreiheit und das gesamte Kundenerlebnis.

Eine gute Strategie für die Benutzererfahrung gewährleistet die Zufriedenheit der Benutzer vor, während und nach der Interaktion mit dem Produkt. Bei der Benutzererfahrung (UX) steht das tiefgreifende Verständnis der Benutzer, ihrer Erwartungen, Wertesysteme, Fähigkeiten und Limite im Mittelpunkt. Nehmen wir zum Beispiel eine App zur Buchung von Fahrten: Ihre Benutzererfahrung setzt sich zusammen aus:

Wie ansprechend das Design der App ist

Wie reibungslos lässt sich eine Fahrt buchen, während man durch die Bildschirme navigiert?

Wie einfach ist es, die Zahlung über verschiedene Zahlungsmethoden vorzunehmen?

Ob es Ihnen beispielsweise ermöglicht, eine Fahrt schnell zu stornieren und so weiter

Hier ist ein Beispiel für eine Benutzeroberfläche von Uber. Sie sehen viel Weißraum und Navigationselemente, die den Benutzern helfen, die richtigen Aktionen auszuführen.

via Uber

Hier sind einige wichtige Aspekte der UX:

Benutzerfreundlichkeit: Wie einfach ist es für die Benutzer, bei der Verwendung des Produkts das zu erreichen, was sie wollen?

Visuelles Design: Die visuellen und funktionalen Aspekte des Produkts

Emotionales Design: Ob es Emotionen und Engagement weckt

Barrierefreiheit: Verfügbarkeit und Benutzerfreundlichkeit für unterschiedliche Benutzer

Informationsarchitektur: Inwieweit entspricht die Anordnung der Informationen den Erwartungen der Benutzer?

Benutzerforschung: Priorisierung von Benutzerbedürfnissen und -verhalten durch Interviews, Umfragen und Priorisierung von Benutzerbedürfnissen und -verhalten durch Interviews, Umfragen und Usability-Tests

Konsistenz: Gewährleistung eines einheitlichen Erlebnisses über das gesamte Produkt hinweg

Eine gut gestaltete UX sorgt eher dafür, dass die Interaktionen der Benutzer zufriedenstellender sind und die Benutzer sich wertgeschätzt fühlen, da auf ihre spezifischen Bedürfnisse eingegangen wird. Zufriedene Benutzer kehren eher zurück und werden zu Stammkunden; außerdem geben sie gerne ihre Erfahrungen frei, was zu organischen Weiterempfehlungen und neuen Kunden führt.

Eine hervorragende UX kann Ihr Produkt von anderen abheben und die Ansicht Ihrer Marke sowie Ihre Glaubwürdigkeit bei den Benutzern verbessern. Außerdem regt sie die Benutzer dazu an, mehr Zeit mit dem Produkt zu verbringen, sodass sie engagiert bleiben und es weiter erkunden.

Lesen Sie auch: Methoden der Benutzerforschung zur Verbesserung der User Experience

Was ist der Unterschied zwischen CX und UX?

Zwar konzentrieren sich sowohl CX als auch UX darauf, positive Erlebnisse zu schaffen, doch unterscheiden sie sich in Umfang und Schwerpunkt.

Bei der User Experience geht es um die Interaktion zwischen einem Benutzer und einem bestimmten Produkt oder einer bestimmten Dienstleistung. Dazu gehört die Gestaltung von Benutzeroberflächen, die intuitiv, effizient und benutzerfreundlich sind.

Das Kundenerlebnis umfasst die gesamte Customer Journey eines Kunden mit einer Marke, von der ersten Wahrnehmung bis hin zu Interaktionen nach dem Kauf.

Lassen Sie uns den Umfang, den Schwerpunkt, die Ziele, die Schlüssel-Metriken und die Messung von CX im Vergleich zu UX anhand einer Tabelle verstehen:

Aspekt Kundenerlebnis (CX) Benutzererfahrung (UX) Umfang Die gesamte Customer Journey mit der Marke Interaktion mit einem bestimmten Produkt oder einer bestimmten Dienstleistung Schwerpunkt Gesamtwahrnehmung der Marke und Kundenzufriedenheit Benutzerfreundlichkeit und Funktionalität des Produkts Ziel Schaffen Sie ein positives Gesamterlebnis Sorgen Sie für Benutzerfreundlichkeit und Effizienz Messung Net Promoter Score (NPS), Kundenzufriedenheitsindex (CSAT), Customer Effort Score (CES) Erfolgsquote bei Aufgaben, Fehlerquote, Bearbeitungszeit Berührungspunkte Mehrere (Kundenservice, Marketing, Vertrieb) Einzeln (Produktschnittstelle) Dauer Langfristige Beziehung Kurzfristige Interaktion Verantwortung Gesamte Organisation Produktdesign- und Entwicklungsteams Beispiele Qualität des Kundenservice, Markenruf Website-Navigation, Benutzerfreundlichkeit von Apps

Ihr Ziel ist es, beide Erfahrungen für Ihre Kunden zu verbessern. Wie wäre es mit einem tool?

Software für das Customer Experience Management bietet verschiedene Funktionen zur Verbesserung Ihrer CX- und UX-Strategien. ClickUp ist ein solches tool, das als Online-Marketing-Tool fungieren und Ihnen dabei helfen kann, verschiedene digitale Funktionen zur Verwaltung von Customer Journeys einzusetzen, um so die Kundenbindung und das Markenimage zu stärken.

Die Kundenservice-Projektmanagement-Software von ClickUp kann sowohl das Kundenerlebnis (CX) als auch die Benutzererfahrung (UX) erheblich verbessern.

Steigern Sie die Kundenzufriedenheit und sorgen Sie für übersichtliche Informationen mit der Kundenservice-Projektmanagement-Software von ClickUp

So geht’s:

Darüber hinaus kann die Design-Projektmanagement-Software von ClickUp sowohl das Kundenerlebnis (CX) als auch die Benutzererfahrung (UX) erheblich verbessern, indem sie eine zentrale Plattform für die Verwaltung von Designprojekten, die Zusammenarbeit mit Teams und die Nachverfolgung des Fortschritts bietet.

Erstellen Sie effiziente User-Experience-Designs mit der Design-Projektmanagement-Software von ClickUp

Hier sind einige Beispiele, wie dies helfen kann:

Verkürzen Sie Zeitleisten für Projekte , um neue Produkte oder Features schneller auf den Markt zu bringen

Sorgen Sie für eine strenge Qualitätskontrolle , um Produktfehler und Probleme zu reduzieren

Fördern Sie eine effektive Kommunikation zwischen Design-Teams, Entwicklern und anderen Beteiligten

Stellen Sie die Bedürfnisse und Präferenzen der Benutzer während des gesamten Produktentwicklungsprozesses in den Vordergrund

Führen Sie die Nachverfolgung von Design-OKRs , Iterationen , Feedback und den Ergebnissen der Tests durch, um notwendige Anpassungen vorzunehmen , Feedback und den Ergebnissen der Tests durch, um notwendige Anpassungen vorzunehmen

Ermöglichen Sie schnelles Feedback und Iterationen, um auf Anliegen der Benutzer einzugehen und Änderungen vorzunehmen

ClickUp bietet außerdem verschiedene Vorlagen, mit denen Sie Kunden- und Benutzererfahrungen abbilden und Ihre Strategien entsprechend anpassen können.

1. ClickUp-Vorlage für die Customer Journey Karte

Die Kundenreise umfasst alle Erfahrungen, die Kunden bei der Interaktion mit Ihrem Geschäft machen. Indem Sie diese Erfahrungen abbilden, können Sie deren Bedürfnisse und Erwartungen besser verstehen, Bereiche identifizieren, in denen Verbesserungsbedarf besteht, und Strategien entwickeln, um das Gesamterlebnis zu verbessern.

Diese Vorlage herunterladen Verschaffen Sie sich mit der Customer-Journey-Map-Vorlage von ClickUp eine ganzheitliche Ansicht des Kundenerlebnisses von Anfang bis Ende.

Die Customer-Journey-Karte-Vorlage von ClickUp bietet ein einfaches, aber effektives tool zur Visualisierung und zum Verständnis der Customer Journey.

Mit dieser Vorlage können Sie Kundeninteraktionen mühelos als Diagramm darstellen und Schlüssel-Berührungspunkte sowie potenzielle Reibungspunkte identifizieren. Hier sind einige Vorteile der Verwendung dieser Vorlage:

Vertiefen Sie Ihr Verständnis für Kundenbedürfnisse, -motivation und -verhalten

Gewinnen Sie wertvolle Einblicke in die Interaktionen der Kunden mit Ihrem Produkt oder Ihrer Dienstleistung

Schaffen Sie eine ganzheitliche Ansicht des Kundenerlebnisses von Anfang bis Ende

Identifizieren Sie Verbesserungsmöglichkeiten und Wachstumschancen

Die Teams von ClickUp arbeiten ständig daran, ihre Dienste zu verbessern. Sie gehen verantwortungsbewusst mit ihren Kunden um und gehen stets auf deren Wünsche ein.

Die Teams von ClickUp arbeiten ständig daran, ihre Dienste zu verbessern. Sie gehen verantwortungsbewusst mit ihren Kunden um und gehen stets auf deren Wünsche ein.

2. ClickUp-Vorlage für Kundenzufriedenheitsumfragen

Das Sammeln von Kundenfeedback ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der höchsten Qualität Ihres Produkts oder Ihrer Dienstleistung. Wenn Sie die Meinungen Ihrer Kunden – basierend auf spezifischen CX-Metriken – verstehen, können Sie fundierte Entscheidungen treffen und die User Experience mit Ihrem Unternehmen und Ihren Angeboten verbessern.

Diese Vorlage herunterladen Finden Sie mit der Vorlage für Kundenzufriedenheitsumfragen von ClickUp heraus, was Ihre Kunden über Ihr Unternehmen denken.

Die Vorlage für Kundenzufriedenheitsumfragen von ClickUp wurde entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, die Kundenzufriedenheit effizient zu messen. Mit dieser Vorlage können Sie:

Entwerfen und verwalten Sie mühelos benutzerdefinierte Kundenumfragen

Reaktionen schnell erfassen und auswerten

Analysieren Sie Umfragedaten, um umsetzbare Verbesserungen vorzunehmen

So können Sie diese Vorlage nutzen:

Fragen sammeln: Erstellen Sie zunächst eine Liste mit Fragen, die Ihnen die benötigten Erkenntnisse liefern. Achten Sie darauf, dass Ihre Fragen zielgerichtet und relevant sind, und vermeiden Sie Fragen, die Ihre Kunden überfordern könnten.

Erstellen Sie die Umfrage: Wenn Ihre Fragen fertig sind, beginnen Sie mit der Erstellung Ihrer Umfrage. Verwenden Sie die Vorlage für Kundenzufriedenheitsumfragen in ClickUp, um eine neue Umfrage zu erstellen oder eine bestehende benutzerdefiniert anzupassen.

Verteilung der Umfrage: Sobald Sie die Umfrage abgeschlossen haben, versenden Sie sie per E-Mail, über soziale Medien oder andere verfügbare Kanäle an Ihre Kunden.

Analysieren Sie die Ergebnisse: Nachdem Sie die Umfrageantworten gesammelt haben, analysieren Sie die Daten, um Verbesserungspotenziale zu identifizieren und auf Kundenanliegen einzugehen.

Feedback umsetzen: Nutzen Sie das Feedback, um umsetzbare Pläne zur Verbesserung des Kundenerlebnisses zu entwickeln.

3. Weitere Vorlagen

Die User Experience (UX) ist entscheidend für den Erfolg von Web- und Mobilprodukten. Die Entwicklung einer langfristigen Strategie zur Steuerung ihrer Weiterentwicklung stellt sicher, dass Ihr Produkt den Bedürfnissen der Benutzer entspricht und seine Ziele erreicht.

Die ClickUp-UX-Roadmap-Vorlage enthält eine UX-Roadmap, die UX-Designern dabei helfen soll, ihre Pläne auf einer Zeitleiste zu visualisieren, relevante Elemente zu duplizieren und ihre Entwürfe effizient umzusetzen.

Eine weitere Vorlage, die ClickUp-User-Flow-Vorlage, kann Ihnen dabei helfen, die User Experience visuell zu strukturieren, indem Sie sie an das Design der Benutzeroberfläche anpassen.

Wie wirken UX und CX im Marketing und Vertrieb zusammen?

CX und UX sind sich ergänzende Elemente, die eine ganzheitliche Customer Journey schaffen und Produktinteraktionen sowie das gesamte Markenerlebnis miteinander verbinden. Ohne eine gute UX lässt sich die Markentreue der Kunden nicht langfristig aufrechterhalten.

CX beeinflusst UX-Designentscheidungen und stellt so die Übereinstimmung mit den Geschäftszielen und den Kundenzielen sicher. UX verbessert CX durch Benutzerfreundlichkeit und Design.

Beide müssen zusammenwirken, um:

Integrieren Sie Kontaktpunkte (Website, mobile Apps, Kundensupport, soziale Medien)

Verbessern Sie die Kundenzufriedenheit und -bindung

Steigern Sie die Konversionsraten und den Umsatz

Steigern Sie Ihre Wettbewerbsfähigkeit

Sowohl UX als auch CX zielen darauf ab, nahtlose Kundenerlebnisse über alle Marketing- und Vertriebskontaktpunkte hinweg zu schaffen. Wenn sie aufeinander abgestimmt sind, helfen sie dabei, die Kommunikation und das Branding über verschiedene Kanäle hinweg zu koordinieren, intuitive Websites und Landingpages zu gestalten und die Customer Journey im Hinblick auf die Konversion zu optimieren.

In einer effektiven Zusammenarbeit, bei der CX und UX mit den Marketingzielen Ihres Geschäfts im Einklang stehen, ist es effizienter, personalisierte Inhalte und Empfehlungen zu entwickeln, Checkout- und Onboarding-Prozesse zu vereinfachen und Ihr Geschäft über Omnichannel zu unterstützen.

Wenn die langfristigen Ziele eines Geschäfts seine UX- und CX-Maßnahmen bestimmen, ergeben sich folgende Vorteile:

Nahtloses Erlebnis

Gesteigerte Kundenbindung

Höhere Konversionsraten

Bessere Nutzung von Feedback

Personalisierung

Effiziente Vertriebsprozesse

Und es kommt zu einer Verringerung bei:

Absprungraten

Warenkorbabbruch

Kundenbeschwerden

Support-Abfragen

Beispiele für CX und UX

Wie bereits erwähnt, sind die Einzelziele von CX und UX dieselben, doch die Strategien unterscheiden sich. CX-Pläne sind umfassend und konzentrieren sich auf die gesamte Customer Journey.

Hier sind einige Beispiele für Best Practices im Bereich CX, an denen sich professionelle CX-Teams orientieren sollten:

Kundenpfad-Mapping : Visualisieren Sie das Kundenerlebnis vom ersten Kontakt bis hin zu den Interaktionen nach dem Kauf. : Visualisieren Sie das Kundenerlebnis vom ersten Kontakt bis hin zu den Interaktionen nach dem Kauf. Starbucks bildet Kundeninteraktionen ab , um Schwachstellen zu identifizieren und das Erlebnis zu verbessern.

Personalisierung: Sammeln Sie Informationen zu Präferenzen, demografischen Merkmalen und der Kaufhistorie. Netflix nutzt Daten, um : Sammeln Sie Informationen zu Präferenzen, demografischen Merkmalen und der Kaufhistorie. Netflix nutzt Daten, um maßgeschneiderte Empfehlungen für Inhalte zu geben.

via Netflix

Feedbackschleifen : Sammeln Sie Daten über Umfragen, soziale Medien oder Interaktionen im Kundensupport. : Sammeln Sie Daten über Umfragen, soziale Medien oder Interaktionen im Kundensupport. Delta Airlines führt Umfragen nach dem Flug durch, um auf Bedenken einzugehen und den Service zu verbessern.

Treueprogramme : Bieten Sie Anreize für verschiedene Stufen der Kundenbindung oder des Umsatzes. Starbucks Rewards fördert Wiederholungskäufe mit Punkten und exklusiven Angeboten.

Empathietraining für Mitarbeiter: Vermitteln Sie Ihren Mitarbeitern die Fähigkeiten, Kundenbedürfnisse zu verstehen und darauf einzugehen. : Vermitteln Sie Ihren Mitarbeitern die Fähigkeiten, Kundenbedürfnisse zu verstehen und darauf einzugehen. Zappos schult seine Mitarbeiter darin, einen persönlichen und einfühlsamen Service zu bieten.

Wir haben festgestellt, dass unsere Kunden uns im Durchschnitt mindestens einmal anrufen, und wenn wir den Anruf gut bearbeiten, haben wir die Chance, einen emotionalen Eindruck zu hinterlassen und eine bleibende Erinnerung zu schaffen. Wir erhalten täglich Tausende von Anrufen und E-Mails, und wir betrachten jeden einzelnen als Chance, die Marke Zappos als Inbegriff für den allerbesten Kundenservice zu etablieren. Unsere Philosophie lautet, dass der Großteil des Geldes, das wir normalerweise für Werbung ausgeben würden, in den Kundenservice investiert werden sollte, damit unsere Kunden durch Mundpropaganda die Marketingarbeit für uns übernehmen.

Wir haben festgestellt, dass unsere Kunden uns im Durchschnitt mindestens einmal anrufen, und wenn wir den Anruf gut bearbeiten, haben wir die Chance, einen emotionalen Eindruck zu hinterlassen und eine bleibende Erinnerung zu schaffen. Wir erhalten täglich Tausende von Anrufen und E-Mails, und wir betrachten jeden einzelnen als Chance, die Marke Zappos als Inbegriff für den allerbesten Kundenservice zu etablieren. Unsere Philosophie lautet, dass der Großteil des Geldes, das wir normalerweise für Werbung ausgeben würden, in den Kundenservice investiert werden sollte, damit unsere Kunden durch Mundpropaganda die Marketingarbeit für uns übernehmen.

UX-Aufgaben konzentrieren sich auf ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Dienstleistung und die Benutzer, die damit interagieren. Hier sind einige Beispiele für Best Practices für Teams:

Nutzertests : Beobachten Sie Benutzer bei der Interaktion mit einem Produkt oder einer Dienstleistung. Führen Sie Usability-Tests durch, um Schwachstellen zu identifizieren, wie : Beobachten Sie Benutzer bei der Interaktion mit einem Produkt oder einer Dienstleistung. Führen Sie Usability-Tests durch, um Schwachstellen zu identifizieren, wie es Airbnb bei der Einführung neuer Features tut

Responsive Design: Entwerfen Sie Websites und Apps, die sich an verschiedene Größen von Bildschirmen und Gerätearten anpassen. Die Benutzeroberfläche von Spotify wechselt beispielsweise zu einer breiteren, übersichtlicheren „Car View“-Ansicht mit größeren Schaltflächen, wenn Ihr Smartphone/Ihre App eine Verbindung zum Audiosystem Ihres Autos hat.

via Spotify

Wireframing und Prototyping : Visualisieren Sie Layouts und Interaktionen ohne detaillierte Designelemente. Nehmen Sie Änderungen und Verbesserungen auf der Grundlage von Feedback und Tests vor.

Übersichtliche Navigation: Organisieren Sie Informationen auf logische und leicht verständliche Weise. Das jüngste Update : Organisieren Sie Informationen auf logische und leicht verständliche Weise. Das jüngste Update der Benutzererfahrung von Amazon Prime Video basierte speziell auf Nutzer-Feedback dazu, was im Abonnement enthalten ist.

Aus Kundenfeedback geht klar hervor, dass sich viele Prime Video-Benutzer „ein intuitiveres Streaming-Erlebnis“ wünschen. Dank der Verbesserungen, die wir an der Benutzererfahrung vorgenommen haben, steht den Kunden nun eine übersichtliche Unterhaltungsplattform zur Verfügung, auf der sie neue Titel entdecken und ihre Favoriten genießen sowie mit nur wenigen Klicks Add-ON-Abonnements abschließen oder wechseln können.

Aus Kundenfeedback geht klar hervor, dass sich viele Prime Video-Nutzer „ein intuitiveres Streaming-Erlebnis“ wünschen. Dank der Verbesserungen, die wir an der Benutzererfahrung vorgenommen haben, steht den Kunden nun eine übersichtliche Unterhaltungsplattform zur Verfügung, auf der sie neue Titel entdecken und ihre Favoriten genießen sowie mit nur wenigen Klicks Add-On-Abonnements abschließen oder wechseln können.

Barrierefreiheits-Features: Befolgen Sie Richtlinien wie die WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) und beschreiben Sie Bilder für sehbehinderte Benutzer. Stellen Sie sicher, dass Texte für Benutzer mit Sehbehinderungen lesbar sind. Oko, Gewinner des Apple Design Award 2024, konzentriert sich auf eine UX, die sehbehinderten Benutzern hilft, sich in Städten zurechtzufinden

via Oko

Konsistentes Branding: Sorgen Sie für ein visuell ansprechendes Erlebnis über alle Produkte hinweg und stärken Sie so die Vertrautheit der Benutzer

Lesen Sie auch: Die 10 besten UX-Design-Tools für Designer im Jahr 2024

Optimieren Sie das Kundenerlebnis mit ClickUp

Eine positive Kundenerfahrung kann die Kundenbindung stärken, während eine effektive Benutzererfahrung die Zufriedenheit der Benutzer deutlich verbessern kann. Durch die Integration von Strategien für Kundenerfahrung und Benutzererfahrung können Geschäfte nahtlose Interaktionen über alle Kontaktpunkte hinweg schaffen, die Kundenbindung fördern und letztendlich den Umsatz steigern.

ClickUp kann sowohl das Kundenerlebnis als auch die Benutzererfahrung erheblich verbessern.

Die Features ermöglichen es Unternehmen, Kundendaten zu zentralisieren, Workflows zu optimieren und eine effektive Kommunikation zu fördern. Durch den Einsatz von ClickUp können Unternehmen benutzerdefinierte Erlebnisse bieten, die Effizienz steigern, die Zusammenarbeit verbessern sowie die Leistung messen und analysieren.

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