Methoden der Benutzerforschung zur Verbesserung der Benutzererfahrung

Haben Sie jemals Ihr Herzblut in die Entwicklung eines Produkts gesteckt, nur um dann festzustellen, dass es bei den Benutzern nicht ankommt? Wenn ja, dann war möglicherweise die Untersuchung der Benutzererfahrung (UX) entweder die fehlende Zutat oder nur ein nachträglicher Einfall.

UX-Forschungsmethoden umfassen die systematische Untersuchung Ihrer Zielgruppe mithilfe verschiedener Ansätze. Das Ziel besteht darin, zu verstehen, was sie denken, fühlen und tun, wenn sie mit einem Produkt oder einer Dienstleistung interagieren. Dieses Wissen hilft Ihnen dabei, Lösungen zu entwickeln, die nicht nur nutzbar sind, sondern auch Spaß machen und die Erwartungen der Benutzer erfüllen.

Jede UX-Strategie ist ohne eine gründliche Untersuchung des Benutzerverhaltens unvollständig. Die Untersuchung der Benutzererfahrung ist kein optionaler Schritt – sie ist entscheidend, um zu wissen, ob Ihr Produkt den Anforderungen der realen Welt außerhalb der kontrollierten Umgebung, in der es entwickelt und getestet wurde, standhält.

In diesem Artikel werden wir uns eingehend mit den verschiedenen UX-Forschungsmethoden befassen, die Produkt- und Design-Teams verwenden. Außerdem erfahren Sie, wie Sie Daten von Benutzern sammeln und die qualitativen Erkenntnisse im Produktdesignprozess nutzen können, um die Benutzerzufriedenheit zu verbessern.

Warum ist UX-Forschung wichtig?

Erfolgreiche Produkte basieren auf wertorientierten Erkenntnissen. Indem Sie Zeit und Ressourcen investieren, um das Benutzerverhalten durch UX-Forschung zu verstehen, können Sie einen detaillierten UX-Designprozess entwickeln, der Ihnen hilft:

Reduzieren Sie Kursänderungen oder kurzfristige Überarbeitungen in Ihrem gesamten Design- und Entwicklungsprozess

Entwickeln Sie Produkte, die echte Probleme der Benutzer lösen und bei Ihrer Zielgruppe Anklang finden

Entwerfen Sie benutzerfreundliche Produkte, die zu einer zufriedeneren und treueren Benutzerbasis führen

Steigern Sie Ihr Geschäft, denn zufriedene und treue Benutzer werden letztendlich immer wieder zu Ihnen zurückkehren und Ihnen helfen, Ihren Gesamtumsatz zu steigern

UX-Forschung ist der Grundstein für eine erfolgreiche Produktentwicklung. Durch die Einbindung der richtigen UX-Forschungsmethoden in den gesamten Designprozess können Sie Produkte entwickeln, die Ihre Benutzer lieben.

UX-Forschung unterscheidet sich von Ihrem traditionellen Projektmanagement und agiler Forschung. Und zwar wie folgt:

Feature UX-Forschung Traditionelles Projektmanagement Agile Forschung Fokus Benutzerverhalten und -bedürfnisse Projektumfang, Zeitleiste und Budget Benutzer-Feedback zur Weiterentwicklung des Designs Techniken Usability-Tests, Interviews, Umfragen Interviews mit Stakeholdern, Wettbewerbsanalyse, Marktforschung Benutzerinterviews, A/B-Tests, Prototypentests und Feedback

Arten der UX-Forschung

via Maze

UX-Forschung hilft Ihnen zu verstehen, wie Benutzer mit Ihrem Produkt interagieren und was sie davon erwarten. Die Forschung hilft Ihnen außerdem dabei, die Motivationen, Verhaltensweisen und Schwachstellen der Benutzer aufzudecken. Aber welche Methode sollten Sie verwenden? UX-Forschungsmethoden lassen sich grob in folgende Kategorien einteilen:

Qualitativ vs. quantitativ

Fast alle Forschungsmethoden lassen sich in zwei große Kategorien einteilen: qualitative und quantitative Forschungsmethoden.

Quantitative Forschung konzentriert sich auf messbare Informationen, darunter numerische Daten oder andere wertvolle Erkenntnisse, die gemessen und verglichen werden können. Damit können Sie Trends, Muster und andere Erkenntnisse aus Ihren Daten identifizieren. Zur Informationsgewinnung werden Ansätze wie Produktfeedback, A/B-Tests oder Usability-Tests verwendet.

Qualitative Forschung hingegen konzentriert sich auf die subjektive Analyse des Benutzerverhaltens und des Feedbacks. Sie untersucht die Einstellungen, Motivationen und Gedanken der Benutzer mithilfe von Techniken wie Benutzerinterviews. Dies kann eine Schlüsselrolle im Designprozess spielen und dabei helfen, Wireframe-Vorlagen zu erstellen, die Ihren Entwicklungsteams und sogar dem Client helfen, sich das Endziel Ihres Entwicklungsprozesses vorzustellen.

Einstellung vs. Verhalten

Einstellungsforschung, ein entscheidender Aspekt der User Experience-Forschung und -Gestaltung, untersucht die Gründe für Entscheidungen und Verhaltensweisen von Benutzern. Sie erfasst Meinungen, Gefühle und Wahrnehmungen der Benutzer zu einem Produkt und liefert wertvolle Einblicke in die Denkweise der Benutzer bei der Verwendung eines Produkts. Dieser subjektive Ansatz umfasst Umfragen, Benutzerinterviews und andere Formen der Generierung von Benutzerfeedback. Die Ergebnisse helfen Unternehmen, das Benutzerverhalten zu verstehen und ihre Produkte zu verbessern.

Verhaltensforschung hingegen untersucht, wie Benutzer mit einem Produkt oder einer Dienstleistung interagieren. Diese Art der Forschung umfasst häufig Beobachtungsmethoden wie Prototypentests, Klick-Nachverfolgung, Heatmaps, Eye-Tracking und andere Techniken der Benutzerforschung, um Verhaltensdaten zu erfassen.

Verschiedene UX-Forschungsmethoden verstehen

Nachdem wir nun die beiden Hauptkategorien der UX-Forschung untersucht haben, sind Sie wahrscheinlich neugierig auf die spezifischen Methoden, aus denen sich Ihr UX-Forschungsrahmen zusammensetzt. Hier finden Sie eine vereinfachte Version jeder UX-Forschungsmethode und ihrer Ziele sowie eine Beschreibung, wie sie Einblicke in das Verhalten und die Präferenzen der Benutzer liefern können:

Benutzerinterviews

Diese Methode der Benutzerforschung ist eine der vielversprechendsten Möglichkeiten, um Benutzerinput und Feedback zu erhalten. Durch offene Fragen und aktives Zuhören helfen Benutzerinterviews Forschern dabei, qualitative Daten über zugrunde liegende Motivationen, Denkprozesse und Frustrationen zu sammeln, die mit anderen Methoden möglicherweise nicht ohne Weiteres erkennbar sind.

Wann anzuwenden:

Sammeln Sie frühzeitig im Designprozess Erkenntnisse über die Benutzer, um erste Konzepte und Funktionen zu entwickeln

Detaillierte Untersuchung spezifischer Benutzererfahrungen, um die Schwachstellen für Benutzer zu verstehen und Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren

Aufdecken der Motivationen und Denkprozesse der Benutzer hinter ihren Handlungen und Verhaltensweisen

Validierung von Designannahmen und Testen von Prototypen mit Einzelzielnutzern

A/B-Test

via CXL

Eine weitere Methode, um Feedback von Benutzern zu erhalten, ist das A/B-Testing. Bei dieser UX-Forschungsmethode werden zwei Versionen eines Designs, eines Textes oder anderer Elemente (z. B. Platzierung von Schaltflächen, Layout) mit minimalen Unterschieden verglichen, um festzustellen, welche Version bei den Benutzern besser ankommt.

Wann anzuwenden:

Zum Testen inkrementeller Designänderungen oder Aktualisierungen einer bestehenden Benutzeroberfläche

Optimierung bestehender Features oder Funktionen, um zu verstehen, wie komfortabel der Benutzer mit dem Update zurechtkommt

Umfragen

Ähnlich wie bei Benutzerinterviews erhalten Sie durch Umfragen detaillierte Informationen vom Benutzer. Anstatt jedoch mit bestimmten Benutzern ausführlich zu sprechen, konzentrieren sich Umfragen auf die Erfassung von Daten aus einer größeren Gruppe, wobei typische Fragen (Multiple-Choice, Likert-Skala, offene Fragen) verwendet werden, um Meinungen, Präferenzen und Verhaltensweisen der Benutzer zu einem bestimmten Thema oder Produkt zu erfassen.

Wann anzuwenden:

Sammeln von Benutzer-Feedback zu bestehenden Features oder Konzepten

Messung der Benutzerzufriedenheit mit einem Produkt oder einer Dienstleistung

Benutzerpräferenzen und -meinungen in großem Umfang verstehen

Erstellung von Benutzerprofilen

Die Erstellung von Benutzerprofilen umfasst die Entwicklung fiktiver Zeichen, die Ihre Zielbenutzersegmente repräsentieren. Diese Profile basieren auf Daten aus der Benutzerforschung (Interviews, Umfragen, Beobachtungen) und verkörpern die Eigenschaften, Verhaltensweisen, Bedürfnisse und Ziele Ihrer idealen Benutzer.

Wann anzuwenden:

Während der Prototypenentwicklung oder Konzeption des Produktdesigns, um sicherzustellen, dass Ihr Design und die Navigation den Bedürfnissen der Benutzer entsprechen

Kartensortierung

Kartensortierung ist eine benutzerzentrierte Forschungsmethode, bei der die Teilnehmer gebeten werden, Informationen in Gruppen zu ordnen, die für sie Sinn ergeben. Dieser Prozess hilft Forschern zu verstehen, wie Benutzer Informationen wahrnehmen und kategorisieren, und deckt potenzielle Probleme hinsichtlich der Benutzerfreundlichkeit der Informationsarchitektur, der Beschriftungssysteme oder der Website-Navigation auf.

Diese Vorlage herunterladen Erstellen und verwalten Sie Ihren Kartensortierungsprozess ganz einfach mit der ClickUp-Vorlage für die Kartensortierung

Wenn Sie mit dem Kartensortieren beginnen möchten, um Usability-Tests durchzuführen, empfehlen wir Ihnen die ClickUp-Vorlage für das Kartensortieren. Sie lässt sich leicht anpassen und enthält ein grundlegendes Framework, das Ihnen dabei hilft:

Einrichtung und Durchführung von Kartensortierungssitzungen

Erfassen Sie die Reaktionen und Erkenntnisse der Benutzer in aussagekräftigen Kategorien

Analysieren Sie die Ergebnisse, um datengestützte Aktualisierungen an Ihrem Produkt vorzunehmen

Wann anzuwenden:

Strukturierung der Website-Navigation oder Informationsarchitektur

Entwicklung von Beschriftungssystemen für Menüs, Kategorien oder andere Designelemente

Bewertung der Effektivität bestehender Designs oder der Produktnavigation

Konzepttests

Bei Konzepttests werden Benutzern Designkonzepte in einer frühen Phase (z. B. Skizzen, Wireframes, Prototypen) vorgestellt, um Feedback zu sammeln und wichtige Probleme hinsichtlich der Benutzerfreundlichkeit zu identifizieren, bevor erhebliche Ressourcen in die Entwicklung investiert werden.

Ziel: Validierung von Designkonzepten in frühen Phasen des Entwicklungsprozesses. Durch das Sammeln von Benutzer-Feedback zu ersten Ideen können Forscher potenzielle Probleme frühzeitig erkennen und das Design iterativ weiterentwickeln, um eine benutzerzentrierte Lösung zu schaffen.

Wann anzuwenden:

Bewertung erster Designideen, bevor Ressourcen in die Entwicklung investiert werden

Identifizierung der wichtigsten Usability-Probleme eines Designkonzepts

Messung des Interesses der Benutzer an einer vorgeschlagenen Lösung

Frühzeitiges Feedback einholen, um Designkonzepte zu optimieren

Ethnografische (Feld-)Forschung

Ethnografische Forschung umfasst die Beobachtung von Benutzern in ihrer natürlichen Umgebung, um ein tieferes Verständnis ihrer Bedürfnisse, Verhaltensweisen und Herausforderungen im Kontext ihres Alltags zu gewinnen. Diese Forschungsmethode ermöglicht ein ganzheitlicheres Verständnis des Benutzerverhaltens, da die Benutzer Aufgaben ausführen und Handlungen auf natürliche Weise ausführen, ohne beobachtet zu werden.

Ziel: Ein tieferes Verständnis der zugrunde liegenden Gründe für das Benutzerverhalten zu gewinnen. Durch die Beobachtung der Benutzer in ihrem natürlichen Kontext können Forscher verborgene Bedürfnisse, Herausforderungen und Möglichkeiten für das Design aufdecken, die mit anderen qualitativen oder quantitativen Methoden möglicherweise nicht erkennbar wären.

Wann anzuwenden:

Das Verhalten von Benutzern in realen Kontexten verstehen

Während der Prototypentwicklung oder Usability-Tests, um versteckte Bedürfnisse und Herausforderungen aufzudecken, die Benutzer möglicherweise nicht artikulieren können

Tagebuchstudien

Bei Tagebuchstudien werden Benutzer gebeten, ihre Erfahrungen mit einem Produkt oder einer Dienstleistung über einen bestimmten Zeitraum (in der Regel Tage oder Wochen) zu dokumentieren. Die Teilnehmer halten ihre Gedanken, Gefühle und Handlungen in Bezug auf das Produkt in einem Tagebuchformat fest, gegebenenfalls zusammen mit Screenshots, Fotos oder Videos.

Ziel: Einblicke in das Verhalten und die Einstellungen der Benutzer im Laufe der Zeit in einer natürlichen Umgebung zu gewinnen. Mit dieser Methode können Forscher Benutzererfahrungen in Echtzeit erfassen und verstehen, wie Benutzer über einen längeren Zeitraum mit einem Produkt interagieren.

Wann anzuwenden:

Verständnis des Benutzerverhaltens und der Einstellung im Laufe der Zeit, z. B. Wahrnehmung vor einer Aktualisierung im Vergleich zu nach einer Produktaktualisierung

Einblicke in die emotionalen Reaktionen der Benutzer auf ein Produkt gewinnen

Bei kontinuierlichen Tests können einige Probleme hinsichtlich der Benutzerfreundlichkeit in einer einzelnen Testsitzung möglicherweise nicht erkennbar sein. Hier nutzt der Benutzer das Produkt nicht nur, sondern führt auch aktiv Aufgaben aus und übernimmt die Rolle eines Testers, wodurch er bei der Erforschung von Verhaltensweisen hilft

Usability-Tests

Bei Usability-Tests wird die Interaktion von Benutzern mit einem Produkt oder Prototyp beobachtet, um Probleme hinsichtlich der Benutzerfreundlichkeit zu identifizieren, die allgemeine Benutzererfahrung zu bewerten und Verbesserungsmöglichkeiten zu ermitteln. Forscher führen Usability-Tests in der Regel in einer kontrollierten Umgebung durch, in der sie Benutzer bitten, bestimmte Aufgaben zu erledigen, während sie ihr Verhalten beobachten, ihr Feedback sammeln und alle Herausforderungen identifizieren, auf die sie stoßen.

Diese Vorlage herunterladen Verwandeln Sie alle Ihre UX-Forschungsdaten mit der ClickUp-Vorlage für Usability-Tests in umsetzbare Erkenntnisse

Wenn Sie Benutzerfeedback und bestimmte Benutzeraktionen in einer gut geplanten Dokumentation erfassen möchten, empfehlen wir Ihnen die Vorlage "ClickUp Usability Testing Template". Die Vorlage enthält alle wesentlichen Prozesse für die Produktentwicklung und -gestaltung und hilft Ihnen dabei, alle Details zu erfassen, von der Interaktion der Benutzer mit Ihrem Produkt, Ihrer Website oder Ihrer App bis hin zu ihren wichtigsten Problemen und ihrem Feedback.

Ziel: Identifizierung und Behebung von Usability-Problemen, bevor ein Produkt auf den Markt gebracht wird. Durch die Beobachtung der Interaktion der Benutzer mit dem Produkt können Forscher Bereiche identifizieren, die Verwirrung, Frustration oder Ineffizienz verursachen, und das Design iterativ verbessern, um eine benutzerfreundlichere Erfahrung zu schaffen.

Wann anzuwenden:

Identifizieren von Usability-Problemen bei einem Produkt oder Prototyp

Bewertung der gesamten Benutzererfahrung

Sammeln von Benutzer-Feedback zu bestimmten Design-Features

Iteration des Designs zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit

Klick-Nachverfolgung/Maus-Nachverfolgung

Klick-Tracking oder Maus-Tracking ist eine Webanalyse-Technik, die die Klicks der Benutzer auf einer Website oder in einer App aufzeichnet. Die Software erfasst Daten darüber, wo Benutzer klicken, wie oft sie auf bestimmte Elemente klicken und in welcher Reihenfolge.

Diese Daten können in Heatmaps oder Clickstream-Berichten visualisiert werden, um Einblicke in das Verhalten der Benutzer zu gewinnen, beliebte Inhaltsbereiche zu identifizieren und potenzielle Probleme bei der Benutzerfreundlichkeit aufzudecken.

Wann anzuwenden:

Verständnis der Verhaltensmuster von Benutzern innerhalb eines digitalen Produkts

Identifizieren beliebter Inhaltsbereiche und Benutzerpfade

Aufdecken potenzieller Probleme bei der Benutzerfreundlichkeit anhand der Klickmuster der Benutzer

A/B-Tests verschiedener Designvarianten, um herauszufinden, welche mehr Klicks erhält

Fokusgruppe

Eine Fokusgruppe ist eine moderierte Diskussion mit einer kleinen Gruppe von Benutzern (in der Regel 5-8), um eine Reihe von Perspektiven zu einem Produkt, einer Dienstleistung, einem bestimmten Feature oder einem Designkonzept zu generieren. Ein Moderator leitet die Diskussion, stellt offene Fragen, um die Unterhaltung anzuregen, Ideen zu generieren und Feedback der Benutzer zu verschiedenen Aspekten des Produkts zu sammeln.

Wann anzuwenden:

Generierung erster Ideen und Anregung kreativen Denkens

Erforschung der Einstellungen und ersten Reaktionen der Benutzer auf ein Produkt oder Konzept

Identifizieren Sie potenzielle Probleme hinsichtlich der Benutzerfreundlichkeit, bevor Sie in groß angelegte Untersuchungen investieren

Sammeln von Benutzer-Feedback zu verschiedenen Designvarianten

Benchmarking

Beim Benchmarking werden die Leistungsmetriken Ihres Produkts (z. B. Konversionsraten und Aufgabenbearbeitungszeiten) mit Branchenstandards oder Konkurrenzprodukten verglichen. Mit dieser Methode können Sie Verbesserungspotenziale identifizieren und Ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt erhalten.

Ziel: Statistische Daten zu erhalten, um Bereiche zu identifizieren, in denen Ihr Produkt im Vergleich zu Wettbewerbern oder Branchenstandards herausragend ist oder Defizite aufweist. Indem Sie die relativen Stärken und Schwächen Ihres Produkts verstehen, können Sie den Aufwand für Verbesserungen priorisieren und datengestützte Entscheidungen treffen.

Wann anzuwenden:

Postproduktion oder Veröffentlichung, um zu verstehen, wie Ihre Schlüsselmetriken auf der Grundlage von Branchenstandards abschneiden

Auswahl der richtigen UX-Forschungsmethode

Bei so vielen verfügbaren UX-Forschungsmethoden stellt sich die Frage: Wie wähle ich die richtige Methode für mein Projekt aus? Einige der Faktoren, die bei der Auswahl einer UX-Forschungsmethode berücksichtigt werden können, sind:

Ziele des Projekts: Was möchten Sie mit Ihrer Forschung erreichen? Möchten Sie Probleme hinsichtlich der Benutzerfreundlichkeit identifizieren, die Bedürfnisse der Benutzer verstehen oder das Interesse der Benutzer an einem neuen Feature messen? Durch die Ausrichtung Ihrer Forschungsmethode auf Ihre Ziele stellen Sie sicher, dass Sie die relevantesten Daten sammeln

Forschungsfragen: Definieren Sie klar die Fragen, auf die Sie Antworten benötigen. Dies wird Ihnen bei der Auswahl einer Methode helfen, die die zur Beantwortung dieser Fragen erforderlichen Daten liefert

Budget und Zeitleiste: Verschiedene Forschungsmethoden unterscheiden sich in Bezug auf Kosten und Zeitaufwand. Berücksichtigen Sie Ihre Ressourcenbeschränkungen und wählen Sie eine Methode, die zu den Rahmenbedingungen Ihres Projekts passt

Verfügbarkeit der Benutzer: Die Rekrutierung der richtigen Teilnehmer kann sich auf Ihre Zeitleiste für die Untersuchung auswirken. Überlegen Sie sich, wie viele Benutzer Sie erreichen müssen und ob es realistisch ist, diese für die gewählte Methode zu rekrutieren (z. B. persönliche Interviews vs. Online-Umfragen)

Benutzerkontext: Es ist entscheidend, den Kontext zu verstehen, in dem Benutzer mit Ihrem Produkt interagieren. Einige Methoden, wie ethnografische Forschung, eignen sich hervorragend, um das Benutzerverhalten in seiner natürlichen Umgebung zu erfassen, während andere, wie Usability-Tests, möglicherweise kontrolliertere Einstellungen erfordern

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es keine einzige "beste" UX-Forschungsmethode gibt.

Wissenswert: Der effektivste Forschungsansatz umfasst oft eine Kombination verschiedener Techniken. Dieses Konzept wird als Triangulation bezeichnet, bei der drei oder mehr Methoden zur Untersuchung desselben Problems eingesetzt werden, um die Validität und Zuverlässigkeit Ihrer Ergebnisse zu stärken.

Es gibt mehrere UX-Design-Tools, die Ihnen auch dabei helfen können, mehrere UX-Forschungsmethoden für Ihre spezifischen Anforderungen zu implementieren. Dazu können gehören:

Umfrage-Tools , mit denen Sie Formulare oder Online-Umfragen erstellen können, um quantitative und qualitative Daten von einer großen Benutzerbasis zu sammeln

Prototyping-Tools oder Wireframing-Tools , mit denen interaktive Prototypen für Usability-Tests und das Sammeln von Benutzer-Feedback zu Designkonzepten erstellt werden können

Fortgeschrittene Tools zur Nachverfolgung von Klicks und Verhaltensweisen können Ihnen dabei helfen, Heatmaps zu erstellen und Einblicke in das Verhalten und die Interaktionsmuster der Benutzer zu gewinnen

Sie benötigen jedoch nicht nur diese speziellen Tools zur Datenerfassung, sondern auch eine einheitliche Plattform, auf der Sie diese Daten speichern, analysieren und für die Benutzerforschung und Gewinnung von Erkenntnissen nutzen können.

Erstellen Sie Mindmaps, erfassen Sie Erkenntnisse aus Ihrer UX-Forschung und entwickeln Sie außergewöhnliche Produkte mit der Projektmanagement-Lösung ClickUp Design

Hier kommt ein All-in-One-Tool wie ClickUp ins Spiel. Diese fortschrittliche Lösung für Produktivität und Projektmanagement verfügt über spezielle Features für UX-Design und -Forschung.

Mit der Projektmanagement-Lösung ClickUp Design können Sie mit kreativen Teams aus Ihrem gesamten Portfolio zusammenarbeiten, organisieren und arbeiten. Sie bietet eine Reihe robuster Features, die speziell zur Verbesserung Ihres UX-Forschungsprozesses, Ihres Designs oder Ihres Redesign-Prozesses entwickelt wurden. Mit ClickUp können Sie:

Feedback von Ihren Benutzern durch Umfragen und Fragebögen. Mit Erstellen und sammeln Siedurch Umfragen und Fragebögen. Mit der Formularansicht von ClickUp können Sie ganz einfach Formulare erstellen, um Benutzerfeedback zu sammeln, relevante Informationen zu erfassen und Ihre Antworten automatisch in nachverfolgbare Aufgaben umzuwandeln, damit nichts übersehen wird

umfassende Forschungspläne , wobei jedes Team seine Forschungsergebnisse in einem einzigen Dokument festhält. Mit Arbeiten Sie zusammen, sammeln Sie Ideen und entwickeln Sie, wobei jedes Team seine Forschungsergebnisse in einem einzigen Dokument festhält. Mit ClickUp Docs können Sie eine Zusammenarbeit in Echtzeit sicherstellen , sodass alle Mitglieder Ihres Teams auf dem gleichen Stand sind

Analysieren Sie Ihre Ergebnisse und Benutzerdaten detailliert mit anpassbaren Ansichten, um Ihre UX-Forschungsergebnisse auf eine Weise zu untersuchen, die Ihren Anforderungen am besten entspricht. Mit ClickUp Views können Sie Ihre Daten in über 15 Ansichten visualisieren, darunter Gantt, Tabelle, Zeitleiste, Workload, Listen, Kanban und mehr

Brainstorming zu Forschungsfragen, Benutzerprofilen und Designideen. Diese visuellen Tools fördern die Kreativität und die Beteiligung des Teams am Forschungsprozess. Außerdem können Sie mit umsetzbare Pläne umwandeln, sodass Sie innerhalb weniger Minuten in den Aktionsmodus wechseln können Verwenden Sie ClickUp Whiteboards fürzu Forschungsfragen, Benutzerprofilen und Designideen. Diese visuellen Tools fördern die Kreativität und die Beteiligung des Teams am Forschungsprozess. Außerdem können Sie mit ClickUp Mindmaps Ihre Ideen und Flussdiagramme inumwandeln, sodass Sie innerhalb weniger Minuten in den Aktionsmodus wechseln können

KI-Assistenten, der Ihnen dabei hilft, Design-Personas, Komponenten, User Journeys, kreative Briefings und vieles mehr zu erstellen. So können Sie Ihren Forschungsprozess beschleunigen und wertvolle Datenpunkte einfach analysieren Maximieren Sie Ihre UX-Forschung mit der Leistungsfähigkeit von ClickUp Brain , einem integrierten, der Ihnen dabei hilft, Design-Personas, Komponenten, User Journeys, kreative Briefings und vieles mehr zu erstellen. So können Sie Ihren Forschungsprozess beschleunigen und wertvolle Datenpunkte einfach analysieren

Diese Vorlage herunterladen Planen Sie Ihre UX-Forschung und erfassen Sie alle aufschlussreichen Daten in wenigen Minuten mit der ClickUp-Vorlage für Benutzerforschungspläne

Zusätzlich zu diesen Features können Sie sogar die gebrauchsfertigen, vollständig anpassbaren Vorlagen von ClickUp verwenden, um in wenigen Sekunden mit Ihrer UX-Forschung zu beginnen. Die ClickUp-Vorlage für Benutzerforschungspläne bietet eine klare Struktur für die Definition der Ziele und Details Ihrer Benutzerforschung. So bleiben alle Beteiligten auf dem gleichen Stand und Ihre UX-Teams können effizient kommunizieren, planen und UX-Forschung durchführen.

Diese Vorlage herunterladen Erfassen Sie Daten aus verschiedenen UX-Forschungsmethoden auf einer einzigen Plattform mit der ClickUp-Vorlage für Benutzerstudien

Für spezifische Erkenntnisse können Sie die ClickUp-Vorlage für Benutzerstudien verwenden. Sie bietet eine strukturierte Möglichkeit, Erkenntnisse, Feedback und Empfehlungen von Benutzern zu sammeln und diese Antworten in umsetzbare Aufgaben für Ihre Usability-Planung umzuwandeln. Die Vorlage enthält:

Benutzerdefinierte Status, um Aktivitäten als "Geschlossen", "Analyse", "Empfehlung", "Neuer Eintrag" und "Verworfen" zu markieren

Benutzerdefinierte Felder mit Attributen wie Quelle, Validierungsstatus, Softwareaspekt, Aktion, E-Mail des Benutzers und mehr

Benutzerdefinierte Ansichten, mit denen Sie Ihre Daten in verschiedenen Ansichten visualisieren können, z. B. im Formular für Benutzerforschung, unter "Erforderliche Maßnahmen", "Erkenntnisse", "Erste Schritte" und "Forschungsprozess"

Features, die Ihnen helfen, alle Ihre Aufgaben zu verwalten und die Nachverfolgung von Benutzerstudien zu verbessern, mit Zeiterfassung, Tagging, Abhängigkeitswarnungen, E-Mails und mehr

Aktuelle Trends und zukünftige Entwicklungen in der UX-Forschung

Die UX-Forschungsmethoden, die wir heute untersucht haben, gibt es schon seit geraumer Zeit. Aber mit der Weiterentwicklung von Technologien und Methoden liefern neue Forschungsergebnisse und Trends immer tiefere Einblicke in das Nutzerverhalten und helfen so, personalisiertere und effektivere Benutzererlebnisse zu gestalten. Zu den Trends, die die Zukunft der UX-Forschung prägen werden, gehören unter anderem:

Mobile oder Remote-Benutzertestlösungen , mit denen Forscher Benutzerfeedback von einem größeren Bereich von Teilnehmern ohne geografische Einschränkungen sammeln können. Dieser Trend wird sich mit den Fortschritten bei Remote-Testtools und -Methoden wahrscheinlich fortsetzen

Die Pflege zentraler Repositorys zum Freigeben von UX-Forschungsdaten gewinnt zunehmend an Bedeutung. So können Forscher auf vorhandene Daten zugreifen, doppelten Aufwand vermeiden und Benutzertrends über verschiedene Produkte und Branchen hinweg erkennen

Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) in der UX-Forschung, wodurch Forscher Aufgaben wie Datenanalyse und die Identifizierung von Benutzertrends in großen Datensätzen automatisieren können. Dadurch können sich Forscher auf höherwertige Aktivitäten wie Designstrategien und Benutzerempathie konzentrieren, während KI dabei hilft, Muster zu analysieren und Anomalien in den Daten zu erkennen

Die Zukunft der UX-Forschung wird auch zugänglicher, da Tools und Methoden der Benutzerforschung für Nicht-Forscher immer einfacher zu bedienen sind. Dies ermöglicht es Produktteams und Stakeholdern, sich aktiv am Forschungsprozess zu beteiligen und datengestützte Entscheidungen zu treffen.

Mit UX-Forschung eine tiefere Verbindung zu Ihren Benutzern aufbauen

Denken Sie daran, dass UX-Forschung eine Investition ist; sie ist der erste Schritt zum Erfolg Ihres Produkts. Indem Sie nutzerzentriertes Design in den Vordergrund stellen, schaffen Sie wirklich nutzerorientierte Produkte, die nicht nur funktional, sondern auch angenehm, nützlich und erfüllend für Ihre Benutzer sind. Letztendlich führt dies zu einer höheren Akzeptanz bei den Benutzern, einer stärkeren Markentreue und letztlich zu einem Wachstum Ihres Geschäfts.

Mit UX- und Design-Projektmanagement-Tools wie ClickUp können Sie Ihre UX-Forschung noch schneller abschließen. Mit den gebrauchsfertigen UX-Vorlagen und Usability-Features vereinfachen Sie nicht nur die Forschung, sondern auch die gesamte Benutzererfahrung.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an, um die von Ihnen gewählten Methoden zur Untersuchung der Benutzererfahrung so effizient wie möglich umzusetzen.