KI-Assistent für Führungskräfte: tools, Anwendungsfälle und Implementierung

Für viele vielbeschäftigte Führungskräfte, Gründer und Betriebsleiter besteht die Herausforderung nicht in der harten Arbeit, sondern in der ständigen Suche nach intelligenteren Möglichkeiten, Routineaufgaben zu erledigen, damit sie sich auf die Arbeit konzentrieren können, die wirklich etwas bewegt.

Hier kommt ein KI-Assistent ins Spiel. Ein KI-Assistent ist ein intelligenter digitaler Partner, der alle Ihre administrativen Aufgaben verwaltet – wie Terminplanung, Verfassen von E-Mails, Abrufen von Projektaktualisierungen und Automatisierung sich wiederholender Aufgaben. Er braucht keine Pausen, ist effizient und wenn er in Ihren Arbeitsbereich integriert ist, hat er den vollständigen Überblick über Ihre Arbeit!

In diesem Leitfaden erfahren Sie, was ein KI-Assistent leistet, warum er so wichtig ist, welche tools es gibt und wie Sie ihn in Ihren Workflow integrieren können, um Zeit zu sparen und die Effizienz zu steigern.

Was ist ein KI-Assistent und was erledigt er?

Ein KI-Assistent ist ein digitaler Assistent, der mit künstlicher Intelligenz arbeitet und Ihnen bei der Erledigung Ihrer täglichen Arbeit hilft.

Anstatt sich mit sich wiederholenden Aufgaben aufzuhalten, können Sie sich auf einen KI-Assistenten verlassen , der Ihren Terminkalender organisiert, Informationen zusammenfasst und sogar in Sekundenschnelle Entwürfe für Mitteilungen erstellt.

Hier sind die typischen Aufgaben, die die besten KI-Assistenztools übernehmen:

⭐ Schlüssel-Funktionen

Intelligente Terminplanung: Buchen, verschieben und verwalten Sie Kalender-Ereignisse ohne langwierigen Schriftverkehr.

Meeting-Support: Erstellen Sie sofort Meeting-Notizen , tägliche Briefings und Entwürfe für Folge-E-Mails.

Projekt-Updates: Rufen Sie den Fortschritt aus Projektmanagement-tools ab, damit Sie auf dem Laufenden bleiben, ohne sich durch Daten wühlen zu müssen.

Kommunikationsaufgaben: Entwerfen Sie E-Mails und Antworten und organisieren Sie wichtige Aufgaben für eine schnelle Überprüfung.

Datenanalyse und Erkenntnisse: Interpretieren Sie Daten, heben Sie Schlüssel-Erkenntnisse hervor und gewinnen Sie umsetzbare Erkenntnisse für die Entscheidungsfindung.

Nahtlose Integration: Verbinden Sie sich mit Produktivität-Tools wie Kalendern, Dokumenten und CRMs, um Kontextwechsel zu reduzieren.

Kurz gesagt, ein KI-Assistent fungiert als persönlicher Assistent, der sich an Ihrem Workload anpasst und Routineaufgaben übernimmt, damit Sie sich auf die strategische Planung und wichtige Entscheidungen konzentrieren können.

Rauben Ihnen ineffiziente Arbeitsgewohnheiten täglich 4 Stunden Ihrer Zeit? Sehen Sie sich dieses Video an und erfahren Sie, wie Sie KI einsetzen können, um repetitive Aufgaben zu erledigen, neue Ideen zu entwickeln und Projekte auf Kurs zu halten👇🏼

⚡️Faktencheck: Von 600 von Forbes befragten Geschäften nutzen bereits 47 % KI als digitale Assistenten in ihren Geschäftsabläufen.

Vorteile der Verwendung eines KI-Assistenten

Ein KI-Assistent steigert nicht nur Ihre Produktivität, sondern hilft Ihnen auch dabei, sich wieder besser zu konzentrieren und Ihren Arbeitstag effizienter zu gestalten. Hier erfahren Sie, warum Führungskräfte auf KI-Assistenten setzen:

Zeit sparen: Nutzen Sie Automatisierung für Terminplanung, Meeting-Notizen und Routineaufgaben, damit Sie sich auf strategische Arbeit konzentrieren können.

Steigern Sie Ihre Effizienz: Reduzieren Sie Ihre unproduktive Arbeit mit KI-gestützten Tools, die Reduzieren Sie Ihre unproduktive Arbeit mit KI-gestützten Tools, die die Kommunikation und das Aufgabenmanagement optimieren

Bleiben Sie auf dem Laufenden: Erhalten Sie sofortige Zusammenfassungen , Datenanalysen und tägliche Briefings, ohne sich durch Berichte wühlen zu müssen.

Treffen Sie bessere Entscheidungen: Gewinnen Sie umsetzbare Erkenntnisse, um Entscheidungsprozesse auf Führungsebene zu unterstützen.

👉 Vor dem Hintergrund dieser Vorteile werfen wir nun einen Blick auf die beliebtesten KI-Assistenztools, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind.

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, wissenschaftlich fundierten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber , wie wir Software bei ClickUp bewerten.

Heutzutage gibt es eine Vielzahl von KI-Tools für Assistenten der Geschäftsleitung, von digitalen Assistenten, die in Ihre E-Mail- und Kalenderanwendungen integriert sind, bis hin zu fortschrittlichen KI-Plattformen, die alles von Projektaktualisierungen bis hin zu Meeting-Notizen übernehmen. Die Herausforderung besteht nicht darin, ein Tool zu finden, sondern das richtige Tool zu finden, das sich in Ihren Workflow einfügt, ohne ihn zusätzlich zu verkomplizieren.

Um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, haben wir einige der besten KI-Assistenztools auf dem Markt zusammengestellt. Diese virtuellen Assistenten helfen Ihnen bei der Terminplanung, der Automatisierung von Routineaufgaben, dem Verfassen von E-Mails und liefern Ihnen sogar wichtige Einblicke in Ihre Geschäftsabläufe.

Bevor wir uns mit den detaillierten Bewertungen befassen, finden Sie hier eine kurze Tabelle auf einen Blick.

Die besten KI-Assistenten der Geschäftsleitung auf einen Blick

Tool Die besten Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp • KI-Agenten zur Ausführung von Aufgaben; KI-gestützte Projektaktualisierungen, Meeting-Zusammenfassungen und Berichterstellung • Priorisierung von Aufgaben mit KI-Eingabeaufforderungen • Nahtlose Integration mit Kalendern, Dokumenten und Whiteboards • Führungskräfte und Teams, die einen KI-gestützten Workspace für Terminplanung, Projekte und Kommunikation wünschen Free Forever-Plan; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar DALL·E • Erstellen Sie originelle Grafiken aus Textvorlagen • Erstellen Sie schnell Bilder für Präsentationen oder Berichte Führungskräfte, die schnelle Visualisierungen für die Kommunikation oder Berichte benötigen Benutzerdefinierte Preisgestaltung Jasper • KI-Vorschläge und Vorlagen für E-Mails und Berichte • Entwürfe für Präsentationen und Blog-Inhalte Führungskräfte, die Unterstützung bei der Kommunikation und bei Inhalt benötigen Bezahlte Pläne beginnen bei 69 $/Monat. Google Assistant • Sprachgesteuerte Terminplanung und Erinnerungen • Intelligente Kalenderverwaltung mit Gmail und Kalender Vielbeschäftigte Führungskräfte nutzen Google Workspace für Terminplanung und Aufgaben Kostenlos (mit Google Workspace) Motion • Intelligente Terminplanung mit automatischer Zeitblockierung • Priorisierung von Aufgaben und Schutz der Fokuszeit Führungskräfte, die komplexe Terminpläne verwalten und KI benötigen, um ihren Tag zu optimieren Bezahlte Pläne beginnen bei 148 $/Monat. Microsoft Copilot • Entwirft E-Mails und Berichte in Outlook und Word • Erstellt Meeting-Notizen und Aktionspunkte in Teams Unternehmen, die bereits Microsoft 365 nutzen Bezahlte Pläne beginnen bei 30 $/Monat. ChatGPT • Unterhaltung-KI für flexible Aufgaben • Entwürfe für E-Mails, tägliche Briefings und Projekt-Notizen • Zusammenfassungen von Meetings, Dokumenten und Berichten Führungskräfte, die einen vielseitigen digitalen Assistenten benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 20 $/Monat. Otter • Echtzeit-Transkription von Meetings • Automatische Notizen und Aktionspunkte • Arbeitet mit Zoom, Meet und Teams Führungskräfte, die sofortige Meeting-Protokolle und durchsuchbare Transkripte wünschen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 16,99 $/Monat Fireflies • Plattformübergreifende Transkription von Meetings • KI-Zusammenfassungen und wichtige Erkenntnisse • Durchsuchbare Transkriptdatenbank Führungskräfte und operative Leiter, die durchsuchbare Einblicke in Meetings wünschen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 18 $/Monat. Murf KI • Konvertieren Sie Text in natürlich klingende Sprachaufnahmen • Mehrere Stimmen und Akzente • Bearbeitung von Skripten und Audio an einem Ort Führungskräfte, die schnelle, professionelle Sprachaufnahmen für Inhalt benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 29 $/Monat Gong • Anrufaufzeichnung und Transkription • KI-gestützte Analysen von Kundengesprächen • Umsetzbare Erkenntnisse für Coaching und Vertriebsstrategien Führungskräfte, die sich auf Vertrieb, Kundenanrufe und Einblicke in den Geschäftsbetrieb konzentrieren Benutzerdefinierte Preisgestaltung Socratic • Vereinfacht komplexe Konzepte zu wichtigen Erkenntnissen • Visuelle Erklärungen auf Basis von KI • Zugängliche mobile App Führungskräfte, die schnelle Antworten und vereinfachte Erklärungen wünschen Bezahlte Pläne beginnen bei 50 $/Monat.

1. ClickUp (Beste KI für Führungskräfteassistenz)

Entdecken Sie ClickUp Brain Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit der KI mit vollständigem Kontext, eingebettet in Ihre Workflows mit ClickUp.

ClickUp ist der weltweit erste konvergierte KI-Arbeitsbereich, der alle Arbeitsanwendungen, Daten und Workflows an einem einzigen Ort zusammenführt. Mit ClickUp müssen Sie nie wieder Zeit damit verbringen, Dokumente, Aufgaben, Chatten-Threads und Kontexte zu suchen, d. h. Zeit und Aufwand durch Arbeitsausbreitung zu verlieren.

Ihr ClickUp AI-Assistent verfügt über Agenten, Automatisierungen und vieles mehr, die Ihnen die Verwaltungsarbeit abnehmen und zu 100 % über Ihre Aufgaben, Ihr Wissen und Ihre Chats informiert sind. ClickUp wird von mehr als 20 Millionen Benutzern weltweit geschätzt und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die menschliche Produktivität zu maximieren – damit ist es der ultimative KI-Assistent für vielbeschäftigte Führungskräfte.

Sehen wir uns einmal an, wie ClickUp Ihre Arbeit schneller und einfacher macht:

ClickUp AI Agents: Ihr individuell anpassbarer Assistent

ClickUp AI Agents sind intelligente, anpassbare digitale Assistenten, die direkt in Ihren Arbeitsbereich integriert sind. Im Gegensatz zu generischen KI-Tools wurden diese Agenten speziell dafür entwickelt, genau die Aufgaben zu automatisieren, die ein Assistent der Geschäftsleitung übernehmen würde – zugeschnitten auf Ihre individuellen Workflows.

Verwenden Sie vorgefertigte oder benutzerdefinierte Agenten, um Aufgaben wie das Erstellen von Aktionspunkten aus Meeting-Notizen, das Zusammenfassen von Dokumenten oder die Auswertung von Formular-Übermittlungen zu erledigen.

Mit ClickUp AI Agents können Sie:

Automatisieren Sie Routineaufgaben: KI-Agenten übernehmen repetitive Aufgaben wie Dateneingabe, Statusaktualisierungen und Nachverfolgungen.

Sofortige Transkription und Zusammenfassung von Meetings: Stellen Sie sicher, dass jede Entscheidung und jedes Detail erfasst und freigegeben wird.

Automatische Generierung von Aktionspunkten und Zuweisung von Aufgaben: Auf der Grundlage von Meetings oder Projektaktualisierungen können KI-Agenten automatisch Aufgaben in Ihren Projektmanagement-tools erstellen und zuweisen.

Dokumentenverwaltung in Echtzeit: Halten Sie alle auf derselben Seite mit KI-gestützter Version-Nachverfolgung und sofortigen Zusammenfassungen von Änderungen.

Antworten und Ressourcen auf Abruf: KI-Chat-Assistenten können schnell Dokumente abrufen, Fragen zum Workflow beantworten und relevante Informationen bereitstellen.

Projekte und Updates zusammenfassen: Agenten überwachen Ihren Arbeitsbereich und liefern Ihnen in Echtzeit Projektzusammenfassungen und Statusberichte.

Verwalten Sie Erinnerungen und Terminplanung: Agenten können Fokuszeiten blockieren, Erinnerungen versenden und sogar optimale Meeting-Termine vorschlagen.

So erstellen Sie benutzerdefinierte KI-Agenten in ClickUp

Schritt 1: Rufen Sie den AI Agents Hub auf

Navigieren Sie in Ihren ClickUp AI-Einstellungen zum Dashboard „ClickUp AI Agents“. Hier finden Sie eine Bibliothek mit vorgefertigten Agenten und die Option, eigene Agenten zu erstellen.

Verändern Sie Ihren Workflow und steigern Sie Ihre Produktivität mit ClickUp AI Agents.

Schritt 2: Wählen oder erstellen Sie Ihren Agenten

Vorkonfigurierte Agenten: Setzen Sie Agenten für gängige Aufgaben (z. B. Meeting-Notizen, Projekt-Zusammenfassungen) sofort ein.

Benutzerdefinierte Agenten: Verwenden Sie den intuitiven Builder von ClickUp, um Auslöser (wie „Meeting beginnt“ oder „Aufgabe überfällig“) und Aktionen (wie „Notizen zusammenfassen“, „Erinnerung senden“ oder „Folgeaufgabe erstellen“) zu definieren.

Schritt 3: Definieren Sie Workflows und Automatisierungen

Richten Sie Workflows ein, die Ihrer täglichen Routine entsprechen.

📌 Beispiele: Pre-Sales-Agent Auslöser: Meeting gebucht

Maßnahmen: Erstellt ein benutzerdefiniertes Profil aus Websuchen, hebt wichtige Herausforderungen auf der Grundlage früherer Aufnahmeformulare hervor und erstellt gebrauchsfertige Gesprächspunkte für den Vertriebsmitarbeiter, der das Meeting bucht.

Ergebnis: Automatisierte Meeting-Zusammenfassungen und Aufgaben in Ihrem Arbeitsbereich Projekt-Update-Agent Auslöser: Freitag, 18 Uhr

Maßnahmen: Projektaktivitäten analysieren, Zusammenfassung erstellen, Bericht per E-Mail an Stakeholder senden

Ergebnis: Abgeschlossene Sichtbarkeit von oben nach unten

Schritt 4: Überwachen und verfeinern

Die Agenten lernen aus dem Kontext Ihres Workspace und werden mit der Zeit immer intelligenter. Sie können Auslöser, Aktionen und Berechtigungen an Ihre sich ändernden Anforderungen anpassen.

💡 Profi-Tipp: Klicken Sie auf „Ask Brain for help“ (Brain um Hilfe bitten) und lassen Sie sich von Brain (der KI von ClickUp) bei der Erstellung Ihres benutzerdefinierten Agenten unterstützen.

ClickUp Brain: Kontextbezogene KI für sofortige Antworten

Sobald Ihre Agenten die Schwerarbeit übernehmen, springt ClickUp Brain als Ihr On-Demand-KI-Wissensarbeiter in den Schritt. Es ist in Ihren gesamten Arbeitsbereich integriert und bereit für:

Priorisieren Sie Ihre Workload: Brain analysiert Dringlichkeit, Fristen und Abhängigkeiten, um Ihnen Vorschläge zu unterbreiten, worauf Sie sich als Nächstes konzentrieren sollten.

Zusammenfassung von Aufgaben, Dokumenten und Chats: Verschaffen Sie sich sofort einen Überblick über jedes Projekt, jeden Thread oder jedes Dokument.

Entwürfe des Inhalts und Aufschlüsseln von Projekten: Bitten Sie Brain, E-Mails zu schreiben, Projektbeschreibungen zu erstellen oder komplexe Ziele in umsetzbare Schritte zu verwandeln.

Hier ist ein Beispiel für ClickUp Brain @ Arbeit

⭐ ClickUp Brain MAX: Ihr fortschrittlicher KI-Assistent ClickUp Brain MAX hebt Ihre Produktivität als Führungskraft auf ein neues Niveau, indem es als leistungsstarker KI-Analyst und Wissensmanager für Ihren gesamten Arbeitsbereich und die damit verbundenen tools fungiert. Als Ihr KI-Assistent kann Brain MAX: Suchen und fassen Sie Informationen aus ClickUp, Google Drive, Slack und anderen Apps sofort zusammen – ohne langes Suchen in verschiedenen Apps.

Erstellen Sie in Sekundenschnelle umfassende Führungskräfte-Berichterstellung und Zusammenfassungen zum Projektstatus.

Liefern Sie umsetzbare Erkenntnisse, indem Sie den Workload des Teams, Termine und Projektrisiken analysieren.

Zeigen Sie relevante Dokumente, Chatten und Aufgaben für jede Abfrage an und verschaffen Sie sich so auf einen Blick einen vollständigen Überblick über den Kontext.

Helfen Sie Ihnen, schnellere, datengestützte Entscheidungen zu treffen – mit plattformübergreifender Echtzeit-Intelligenz. Mit Brain MAX erhalten Sie: Talk-to-Text , damit Sie freihändig arbeiten können. Mühelose, sprachaktivierte Befehle mit, damit Sie freihändig arbeiten können.

ClickUp Enterprise Search , das Ergebnisse aus all Ihren verbundenen Apps und Dateien abruft.

Zugriff auf mehrere führende LLMs wie ChatGPT, Claude und Gemini für verschiedene Aufgaben, alles von einem Ort aus.

ClickUp-Automatisierungen: Optimieren Sie Routinearbeit

Kombinieren Sie KI-Agenten und Brain mit ClickUp-Automatisierungen, um sich wiederholende Administrator-Arbeit zu eliminieren:

Automatisieren Sie tägliche Briefings: Agenten und Automatisierungen erstellen tägliche Zusammenfassungen und senden diese an Ihren Posteingang.

Follow-up-Aufgaben zuweisen: Nach Meetings weist die Automatisierung Aufgaben zu, die auf den vom Agenten generierten Aktionspunkten basieren.

Status aktualisieren und Erinnerungen versenden: Automatisierungen sorgen dafür, dass Ihre Projekte ohne manuelles Eingreifen vorankommen.

Lösen Sie mit ClickUp Automations mühelos Erinnerungen und Benachrichtigungen aus.

Automatisierte Meeting-Zusammenfassungen und Aktionspunkte

Vergessen Sie das Notieren während Meetings oder die Sorge um vergessene Aufgaben. ClickUp AI Notetaker kann an Ihren Telefonaten teilnehmen, Unterhaltungen transkribieren und automatisch prägnante Zusammenfassungen erstellen. Noch besser: Es extrahiert Aktionspunkte und erstellt Aufgaben für Sie – damit nichts untergeht.

Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie Sie KI für das Erfassen von Notizen, das Erstellen von Aufgaben und die Zeitplanung nutzen können – alles in ClickUp!👇🏼

Nahtlose Integration mit Kalendern, Dokumenten und Workflows

ClickUp AI ist nicht nur intelligent, sondern auch mit Verbindung. Fügen Sie Ihren Google- oder Outlook-Kalender zur Verwaltung von Meetings und Terminen an einem Ort hinzu. Verwenden Sie ClickUp Docs für gemeinsame Notizen und lassen Sie KI Ihre Inhalte zusammenfassen oder organisieren.

Sehen Sie sich dieses Video an, um mehr über die KI zu erfahren, die sich in alle Bereiche Ihrer Arbeit integrieren lässt (Kalender, Projekte, Chats und mehr)👇🏼

⭐ Der Vorteil von ClickUp AI KI-Bildgenerator : Erstellen Sie sofort Bilder aus Text-Vorgaben für Präsentationen, Blogs oder Brainstorming-Sitzungen.

Talk to Text: Halten Sie Ideen und Meeting-Notizen freihändig mit KI-gestützter Sprach-zu-Text-Funktion fest. Halten Sie Ideen und Meeting-Notizen freihändig mit KI-gestützter Sprach-zu-Text-Funktion fest.

Mehrere KI-Tools: Greifen Sie auf einer einzigen Plattform auf eine Reihe von KI-Tools wie ChatGPT, Claude und Gemini zu.

Fortschrittliche KI-Agenten: Automatisieren Sie mehr als nur Meetings – richten Sie Agenten ein, um Aufgaben zu verwalten, Probleme zu eskalieren und benutzerdefinierte Workflows zu optimieren. Automatisieren Sie mehr als nur Meetings – richten Sie Agenten ein, um Aufgaben zu verwalten, Probleme zu eskalieren und benutzerdefinierte Workflows zu optimieren.

ClickUp Whiteboards: Nutzen Sie KI, um auf kollaborativen Whiteboards visuell zu organisieren, zusammenzufassen und Brainstorming zu betreiben. Nutzen Sie KI, um auf kollaborativen Whiteboards visuell zu organisieren, zusammenzufassen und Brainstorming zu betreiben.

ClickUp Enterprise Search: Durchsuchen Sie ClickUp und verbundene Apps, um sofort umfassende Antworten zu erhalten. Durchsuchen Sie ClickUp und verbundene Apps, um sofort umfassende Antworten zu erhalten.

ClickUp-Kalender : Nutzt KI, um die Terminplanung zu automatisieren, optimale Besprechungszeiten vorzuschlagen und Erinnerungen zu verwalten. Er optimiert die Organisation von Meetings durch die Integration von intelligenter Terminplanung, Nachverfolgung und KI-gestützten Meeting-Notizen.

Lassen Sie uns nun untersuchen, wie Sie einen KI-Assistenten mithilfe von ClickUp in Ihren Workflow integrieren können.

So implementieren Sie einen KI-Assistenten in Ihren Workflow mit ClickUp

Die Implementierung eines KI-Assistenten in Ihren Workflow muss weder kompliziert noch störend sein. So können Sie loslegen:

Aktivieren Sie die ClickUp AI Features : Aktivieren Sie zunächst ClickUp Brain oder Brain MAX in Ihren Arbeitsbereichseinstellungen. ClickUp Brain liefert Ihnen sofortige Antworten, Zusammenfassungen und intelligente Vorschläge, während Brain MAX eine KI-Desktop-Super-App ist, die erweiterte plattformübergreifende Suchfunktionen und tiefere Einblicke ermöglicht.

Verbinden Sie Ihre Kalender und Tools : Integrieren Sie Ihren Kalender in ClickUp. So kann ClickUp AI Ihnen dabei helfen, Meetings zu verwalten, Fokuszeiten zu blockieren und intelligente Erinnerungen zu versenden. Sie können auch Tools wie Google Drive oder Slack verbinden, um mit Brain MAX umfangreichere Daten und Berichterstellung zu erhalten.

Richten Sie KI-Agenten für die Automatisierung ein : Setzen Sie ClickUp AI-Agenten wie den Meeting Notetaker Agent ein, um an Ihren Anrufen teilzunehmen, Diskussionen zu transkribieren und automatisch Zusammenfassungen von Meetings und Aktionspunkte zu erstellen. Sie können Agenten auch so konfigurieren, dass sie Ihren Arbeitsbereich auf Auslöser – wie überfällige Aufgaben – überwachen und Maßnahmen ergreifen, z. B. Erinnerungen versenden oder Probleme eskalieren.

Automatisieren Sie Routineabläufe : Verwenden Sie ClickUp Automatisierungen in Kombination mit KI-Agenten, um sich wiederholende Verwaltungsaufgaben zu erledigen. Automatisieren Sie zum Beispiel die Erstellung täglicher Briefings, weisen Sie Folgeaufgaben nach Meetings zu oder aktualisieren Sie den Status von Aufgaben basierend auf den Aktivitäten – damit nichts übersehen wird.

Nutzen Sie KI in Docs und Tasks : Verfassen, fassen Sie zusammen und organisieren Sie Meeting-Notizen, Projektbeschreibungen oder Berichte mit ClickUp Brain direkt in Docs oder Tasks. Bitten Sie Brain, lange Threads zusammenzufassen, E-Mails zu verfassen oder komplexe Projekte in umsetzbare Schritte zu unterteilen.

Nutzen Sie KI für intelligente Priorisierung und Berichterstellung : Lassen Sie ClickUp Brain Ihre Arbeitslast analysieren und Ihnen Vorschläge machen, worauf Sie sich als Nächstes konzentrieren sollten. Erstellen Sie mit Brain oder Brain MAX sofortige Projektaktualisierungen, Zusammenfassungen oder detaillierte Berichte, damit Sie immer die benötigten Informationen zur Hand haben.

Optimieren Sie Ihren Arbeitsablauf kontinuierlich: Überprüfen Sie regelmäßig die Leistung Ihres KI-Assistenten. Passen Sie Automatisierungen, Agenten-Einstellungen und KI-Eingabeaufforderungen an Ihre sich ändernden Anforderungen an, um sicherzustellen, dass Ihr Arbeitsablauf effizient bleibt und Ihren Zielen entspricht.

Mit ClickUp AI erhalten Sie nicht nur einen Assistenten, sondern erschließen sich eine intelligentere und effizientere Art der Arbeit.

Die besten Features von ClickUp

Holen Sie sich einen KI-Assistenten, der den vollständigen Kontext Ihrer Arbeit mit KI-Agenten + KI-Notizblock + ClickUp Brain versteht.

Einheitlicher Arbeitsbereich für Aufgaben, Dokumente und tools für die Zusammenarbeit wie Whiteboards

Leistungsstarke KI-gestützte Suche über alle Arbeit hinweg

Anpassbare Dashboards und Echtzeit-Berichterstellung

Integrationen mit Slack, Zoom, Google Drive und mehr

Limit von ClickUp

Neue Benutzer könnten Schwierigkeiten haben, alle umfangreichen Features zu erlernen und zu verstehen.

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 4000 Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über ClickUp?

Ein G2-Benutzer sagt:

Am meisten beeindruckt mich, wie er mir hilft, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren und klarer zu denken – egal, ob ich Meetings zusammenfasse, Inhalt entwerfe oder neue Ideen entwickle. Es ist, als hätte ich einen All-in-One-KI-Assistenten, der sich an meine Bedürfnisse anpasst.

Am meisten beeindruckt mich, wie er mir hilft, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren und klarer zu denken – egal, ob ich Meetings zusammenfasse, Inhalt entwerfe oder neue Ideen entwickle. Es ist, als hätte ich einen All-in-One-KI-Assistenten, der sich an meine Bedürfnisse anpasst.

⭐️ Profi-Tipp: Erfahren Sie, wie Sie in ClickUp von Grund auf benutzerdefinierte Agenten erstellen können ! Entdecken Sie reale Beispiele für die Automatisierung von Workflows und die Beantwortung von Teamfragen, mit denen Sie jede Woche mehrere Stunden Zeit sparen können.

2. DALL-E (Am besten geeignet, um kreative Aufgaben schnell zu unterstützen)

DALL·E ist zwar kein traditioneller KI-Assistent, kann aber ein leistungsstarker Begleiter für Führungskräfte und Teams sein, die schnell visuelle Darstellungen benötigen. Das von OpenAI entwickelte Tool generiert aus einfachen Text-Vorgaben originelle Bilder – sei es ein Konzeptentwurf für eine Präsentation, eine Illustration für einen Bericht oder visuelle Ideen, um die strategische Planung zu unterstützen.

Für Führungskräfte, die mehrere Projekte verwalten, kann ein KI-gestützter Assistent, der kreative Aufgaben nach Bedarf übernimmt, wertvolle Zeit sparen und die Abhängigkeit von anderen tools verringern.

Durch die Kombination von DALL·E mit Projektmanagement-Workflows können Führungskräfte Dokumente, Meeting-Notizen oder Berichte schnell mit Grafiken versehen, ohne auf Designressourcen warten zu müssen. Dabei geht es weniger um die tägliche Terminplanung als vielmehr um die Verbesserung der Kommunikation durch klare, ansprechende Grafiken.

Die besten Features von DALL·E

Verwandeln Sie einfachen Text in hochwertige Bilder sofort.

Erstellen Sie Grafiken für Präsentationen, Berichterstellung und Kommunikationsaufgaben.

Nahtlose Integration mit anderen KI-gestützten tools wie ChatGPT

Nützlich für Brainstorming und Ideenfindung

Limitations von DALL·E

Nicht für Terminplanung oder administrative Aufgaben konzipiert

Die Bildqualität hängt von der Genauigkeit und Klarheit der Angaben ab.

Preise für DALL·E

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

DALL·E Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 50 Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über DALL·E?

Ein G2-Benutzer sagt:

Es verfügt über ein sehr einfaches und intuitives Dashboard, mit dem sich unsere Bilder reibungslos erstellen lassen.

Es verfügt über ein sehr einfaches und intuitives Dashboard, mit dem sich unsere Bilder reibungslos erstellen lassen.

📮ClickUp Insight: Nur 7 % der Fachleute verlassen sich bei der Aufgabenverwaltung und -organisation hauptsächlich auf KI. Dies könnte daran liegen, dass die Tools auf bestimmte Applikationen wie Kalender, To-do-Listen oder E-Mail-Anwendungen beschränkt sind. Mit ClickUp unterstützt dieselbe KI Ihre E-Mail- oder andere Kommunikationsabläufe, Ihren Kalender, Ihre Aufgaben und Ihre Dokumentation. Fragen Sie einfach: „Was sind heute meine Prioritäten?“. ClickUp Brain durchsucht Ihren Arbeitsbereich und teilt Ihnen anhand der Dringlichkeit und Wichtigkeit genau mit, was Sie zu tun haben. Auf diese Weise konsolidiert ClickUp mehr als 5 Apps für Sie in einer einzigen Super-App!

3. Jasper (am besten geeignet, um die Erstellung von Inhalten zu unterstützen)

Für Führungskräfte, die viel Zeit damit verbringen, E-Mails, Berichte oder Präsentationen zu verfassen, fungiert Jasper als KI-gestützter Assistent, der sich auf Kommunikation und Inhalt konzentriert. Jasper ist bekannt für seine Fähigkeit, qualitativ hochwertigen Text mit dem richtigen Kontext und Tonfall zu generieren, und hilft Führungskräften dabei, sich wiederholende Schreibaufgaben zu reduzieren.

Anstatt bei Null anzufangen, können Sie die Vorlagen und KI-Prompts von Jasper verwenden, um Antwortentwürfe, Meeting-Zusammenfassungen oder sogar Thought-Leadership-Artikel zu erstellen.

Jasper ist zwar vor allem in Marketingteams bekannt, wird aber auch von Führungskräften und Betriebsleitern als digitaler Assistent genutzt, um Kommunikationsaufgaben schnell zu erledigen. Durch die Reduzierung des Zeitaufwands für das Verfassen von Nachrichten hilft Jasper dabei, Zeit für strategische Planung und Entscheidungsfindung freizusetzen.

Die besten Features von Jasper

Erstellen Sie E-Mails, Berichte und Meeting-Notizen mithilfe von KI-Eingabeaufforderungen.

Vorgefertigte Vorlagen für gängige Kommunikationsaufgaben

Features für die Zusammenarbeit von Teams, die gemeinsam an Dokumenten arbeiten

Integration mit Produktivität-tools für nahtlose Workflows

Limit-Einschränkungen von Jasper

Erfordert Feinabstimmung für Genauigkeit; kann ohne klare Vorgaben zu allgemeinen Ergebnissen führen.

Preise für Jasper

Pro Plan: 69 $/Monat/Platz

Geschäfts-Plan: Benutzereigene Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Jasper

G2: 4,7/5 (über 1.000 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 400 Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über Jasper?

Ein G2-Benutzer sagt:

Mit Hilfe von Jasper AI habe ich viel Zeit und Ressourcen gespart und meine Arbeit verbessert. Sehr empfehlenswert für Einzelpersonen, um sie bei ihren täglichen Aufgaben zu unterstützen.

Mit Hilfe von Jasper KI habe ich viel Zeit und Ressourcen gespart und meine Arbeit verbessert. Sehr empfehlenswert für Einzelpersonen, um sie bei ihren täglichen Aufgaben zu unterstützen.

📚 Lesen Sie auch: Die besten Alternativen und Konkurrenten zu Jasper /AI

4. Google Assistant (am besten geeignet für Sprachbefehle und Terminplanung)

über Google Assistant

Wenn es um die tägliche Produktivität geht, ist Google Assistant einer der am häufigsten verwendeten digitalen Assistenten. Für Führungskräfte fungiert er als praktischer KI-Assistent, der mit einfachen Sprachbefehlen Termine planen, Kalenderereignisse verwalten, Erinnerungen versenden und sogar tägliche Briefings als Anbieter bereitstellen kann.

Da er sich nahtlos in Google Workspace (Kalender, Gmail, Docs) integrieren lässt, ist er die ideale Wahl für Führungskräfte, die bereits auf Microsoft-tools oder das Produktivität-Ökosystem von Google setzen.

Führungskräfte nutzen Google Assistant häufig, um Kommunikationsaufgaben zu optimieren, Zeit bei sich wiederholenden Aufgaben zu sparen und über wichtige Aufgaben auf dem Laufenden zu bleiben. Von der Überprüfung von Fokuszeitblöcken bis hin zum freihändigen Abrufen von Projektdetails bietet es intelligente Terminplanung und Automatisierung von Routineaufgaben für unterwegs.

Die besten Features von Google Assistant

Sprachgesteuerte Terminplanung und verknüpfte Erinnerungen für Kalender-Ereignisse

Intelligente Kalenderverwaltung mit Gmail- und Kalenderintegration

Automatisierung von Routineaufgaben wie Entwürfen für Folge-E-Mails und täglichen Briefings

Geräteübergreifend unterstützen (Smartphone, Tablet, Smart Speaker)

Einschränkungen von Google Assistant

Im Vergleich zu anderen KI-gestützten Assistenzplattformen nur begrenzte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten

Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes beim Umgang mit sensiblen Daten

Preise für Google Assistant

Kostenlos (in Google Workspace enthalten)

Bewertungen und Rezensionen zu Google Assistant

G2: Nicht verfügbar

Capterra: Nicht verfügbar

📚 Lesen Sie auch: Die besten virtuellen KI-Assistenten zur Steigerung der Produktivität

5. Motion (Am besten geeignet für intelligente Terminplanung und fokussiertes Zeitmanagement)

via Motion

Motion ist ein KI-gestützter Assistent, der speziell entwickelt wurde, um Chaos bei der Terminplanung zu vermeiden. Anstatt mehrere Terminlinks zu jonglieren oder Kalendertermine manuell zu verschieben, organisiert Motion Ihren Tag automatisch rund um Meetings, Aufgaben mit hoher Priorität und Fokuszeiten. Für Führungskräfte, die strategische Planung mit täglichen Aufgaben in Einklang bringen müssen, fungiert Motion wie ein persönlicher Assistent, der den Kalender realistisch und produktiv hält.

Das Tool nutzt künstliche Intelligenz, um wichtige Aufgaben zu priorisieren, Terminkonflikte zu lösen und sicherzustellen, dass Sie niemals Doppelbuchungen haben. Über die Terminplanung hinaus hilft es auch beim Projektmanagement, indem es Zeitblöcke für komplexe Aufgaben zuweist und Nachfassaktionen automatisiert. Damit ist Motion eines der besten KI-Assistenztools für Führungskräfte, die ihre Effizienz steigern und konzentriert bleiben möchten.

Die besten Features von Motion

Intelligente Terminplanung, die sich an kurzfristige Änderungen anpasst

Automatische Zeitblockierung für Projekte, Meetings und tägliche Briefings

Priorisierung von Aufgaben, um sicherzustellen, dass wichtige Aufgaben immer erledigt werden

Integriert sich in Kalender, E-Mail und Produktivität-tools

Bewegungseinschränkungen

Lernkurve für Führungskräfte, die nicht an KI-Terminplanungssysteme gewöhnt sind

Im Vergleich zu umfassenderen Projektmanagement-Tools eingeschränkte Funktionen für die Zusammenarbeit

Bewegungsbasierte Preisgestaltung

KI-Mitarbeiter Light: 148 $/Monat

KI-Mitarbeiter Standard: 446 $/Monat

KI Employees Plus: 894 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,2/5 (über 150 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 50 Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über Motion?

Ein G2-Benutzer sagt:

Es gibt so viele Möglichkeiten, Ihre Aufgaben benutzerdefiniert anzupassen, den Fortschritt zu verfolgen und sich mehr Zeit für weitere Arbeitsprojekte oder für sich selbst zu verschaffen.

Es gibt so viele Möglichkeiten, Ihre Aufgaben benutzerdefiniert anzupassen, die Nachverfolgung des Fortschritts zu ermöglichen und sich mehr Zeit für weitere Arbeitsprojekte oder für sich selbst zu verschaffen.

📚 Lesen Sie auch: Die besten Alternativen zur Motion App

über Microsoft Copilot

Für Führungskräfte, die den ganzen Tag mit Outlook, Excel und Teams arbeiten, fungiert Microsoft Copilot wie ein integrierter KI-Assistent für Führungskräfte im gesamten Microsoft 365-Ökosystem. Es ist direkt in vertraute App eingebettet, sodass Sie nicht zwischen verschiedenen tools wechseln müssen, sondern KI-Unterstützung genau dort erhalten, wo Sie Arbeit.

Copilot kann E-Mails in Outlook verfassen, Teams-Meetings zusammenfassen, Folgeaufgaben erstellen und Berichte in Word generieren. In Excel hilft es bei der Datenanalyse und -interpretation, indem es Muster erkennt, Schlüssel-Erkenntnisse aufzeigt und umsetzbare Erkenntnisse für die Entscheidungsfindung liefert. Für Führungskräfte bedeutet dies weniger Registerkarten, schnellere Kommunikationsaufgaben und eine verbesserte Genauigkeit bei Berichten und der strategischen Planung.

Da Copilot Teil von Microsoft 365 ist, lässt es sich nahtlos in Unternehmensworkflows integrieren und hilft Führungskräften dabei, Routineaufgaben wie die Terminplanung für Meetings, das Verfassen von Antworten oder das Zusammenstellen von Geschäftsdaten für Überprüfungen zu automatisieren. Es eignet sich zwar am besten für Unternehmen, die bereits in Microsoft-Tools investiert haben, bietet jedoch eine leistungsstarke Möglichkeit, KI-Technologie einzusetzen, ohne zusätzliche Plattformen einführen zu müssen.

Die besten Features von Microsoft Copilot

Entwerfen Sie E-Mails und Berichte direkt in Outlook und Word.

In Teams erstellte Meeting-Notizen und Aktionspunkte

Datenanalyse und Dateninterpretation in Excel für Schlüssel-Erkenntnisse

Nahtlose Integration in die Microsoft-tools, die Führungskräfte bereits verwenden

Limit von Microsoft Copilot

Nur innerhalb des Microsoft 365-Ökosystems verfügbar.

Für den vollen Funktionsumfang ist ein Abonnement des Unternehmens erforderlich.

Preise für Microsoft Copilot

30 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Copilot

G2: 4,4/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 150 Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über Microsoft Copilot?

Ein G2-Benutzer sagt:

Er spart Zeit, indem er innerhalb von Sekunden Entwürfe erstellt, Daten analysiert und lange Threads oder Dokumente zusammenfasst. Dank der Eingabeaufforderungen in natürlicher Sprache ist er auch für Personen ohne große technische Kenntnisse sehr einfach zu bedienen.

Er spart Zeit, indem er innerhalb von Sekunden Entwürfe erstellt, Daten analysiert und lange Threads oder Dokumente zusammenfasst. Dank der Eingabeaufforderungen in natürlicher Sprache ist er auch für Personen ohne große technische Kenntnisse sehr einfach zu bedienen.

📚 Lesen Sie auch: Die besten Alternativen zu Microsoft Copilot, die Ihr Leben und Ihre Workflows vereinfachen

7. ChatGPT (Am besten geeignet, um flexibel und in Unterhaltung zu unterstützen)

via ChatGPT

ChatGPT, entwickelt von OpenAI, hat sich zu einem der beliebtesten KI-gestützten Assistenten entwickelt. Für Führungskräfte, Gründer und Betriebsleiter fungiert es als digitaler Assistent, der sich an eine Vielzahl von Anforderungen anpasst, vom Verfassen von E-Mails und Erstellen von Tagesberichten bis hin zum Brainstorming strategischer Ideen und der Vorbereitung von Präsentationen für Führungskräfte.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Terminplanungstools, die auf Kalenderereignisse beschränkt sind, kann ChatGPT komplexe Aufgaben unterstützen, indem es natürliche Sprachbefehle versteht. Benötigen Sie einen schnellen Antwortentwurf für einen Kunden? Eine Zusammenfassung von Besprechungsnotizen? Oder umsetzbare Erkenntnisse aus der Verwaltung von Daten aus mehreren Quellen? ChatGPT liefert Ergebnisse in Sekundenschnelle und hilft Ihnen so, Zeit zu sparen und sich auf Aufgaben mit hoher Priorität zu konzentrieren.

Führungskräfte erkennen den Wert seiner Flexibilität. Sie können Projekt-Updates anfordern, KI-Eingabeaufforderungen für Entscheidungsprozesse generieren oder sogar Kommunikationsaufgaben wie Folge-E-Mails entwerfen. Dank der Integration über APIs und Drittanbieter-Apps fügt sich ChatGPT nahtlos in bestehende Geschäftsabläufe ein, ohne dass größere Änderungen am Workflow erforderlich sind.

Kurz gesagt: ChatGPT ist weniger ein starres Produktivität-tool als vielmehr ein Gesprächspartner, der sich Ihrer Workload anpasst, tägliche Aufgaben, komplexe Abfragen und Routineaufgaben übernimmt und Ihnen so mehr Zeit für strategische Planungen verschafft.

Die besten Features von ChatGPT

Entwerfen Sie E-Mails, Berichte und Antwort-E-Mails im Handumdrehen.

Fassen Sie Meetings, Dokumente und vergangene Interaktionen zusammen.

Generieren Sie KI-Prompts für strategische Planung und Entscheidungsfindung.

Umfangreiche Integrationsmöglichkeiten mit Produktivität-Tools

Limit von ChatGPT

Erfordert klare Anweisungen, um allgemeine Ergebnisse zu vermeiden.

Bedenken hinsichtlich der Sicherheit, wenn sensible Daten direkt eingegeben werden

Preise für ChatGPT

Free

ChatGPT Plus-Plan: 20 $/Monat

ChatGPT Pro-Plan: 200 $/Monat

ChatGPT-Team-Plan: 30 $/Benutzer/Monat

Enterprise-Plan: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu ChatGPT

G2: 4,7/5 (über 900 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 400 Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über ChatGPT?

Ein G2-Benutzer sagt:

Ich finde es toll, dass ChatGPT mir so viel Zeit spart. Anstatt stundenlang online zu suchen, kann ich einfach eine Frage stellen und erhalte innerhalb von Sekunden eine klare, leicht verständliche Antwort. Das Programm ist auch sehr gut darin, komplexe Themen in einfache Erklärungen aufzuteilen, was das Lernen neuer Dinge weniger stressig macht.

Ich finde es toll, dass ChatGPT mir so viel Zeit spart. Anstatt stundenlang online zu suchen, kann ich einfach eine Frage stellen und erhalte innerhalb von Sekunden eine klare, leicht verständliche Antwort. Außerdem ist es wirklich gut darin, komplexe Themen in einfache Erklärungen aufzuteilen, was das Lernen neuer Dinge weniger stressig macht.

8. Otter (Am besten geeignet für Meeting-Notizen und Transkriptionen)

Otter. ai ist eines der beliebtesten KI-Tools für Assistenten der Geschäftsleitung, das sich auf die Produktivität von Meetings konzentriert. Anstatt sich mit Notizen abzumühen oder sich um versäumte Details zu sorgen, zeichnet Otter Meetings in Echtzeit auf , transkribiert sie und fasst sie zusammen. Für Führungskräfte, die in einer Woche mehrere Unterhaltungen führen, wird es zu einem zuverlässigen digitalen Assistenten, der sicherstellt, dass nichts übersehen wird.

Otter erstellt automatisch Meeting-Notizen, identifiziert Aktionspunkte und organisiert Transkripte, sodass Führungskräfte Aktualisierungen schnell überprüfen und freigeben können. Die Integration in Videokonferenzplattformen wie Zoom, Google Meet und Microsoft Teams erleichtert die Erfassung von Unterhaltungen ohne zusätzliches Setup. Für Führungskräfte und Betriebsleiter bedeutet dies weniger Zeitaufwand für administrative Aufgaben und mehr Zeit für Entscheidungsfindungen von Wert.

Über die Transkription hinaus ermöglicht Ihnen die durchsuchbare Datenbank von Otter, vergangene Interaktionen erneut aufzurufen, die Nachverfolgung von Schlüssel-Insights zu gewährleisten und bei Bedarf bestimmte Zitate abzurufen. Dies ist besonders nützlich für Führungskräfte, die bei komplexen Projekten und Kommunikationsaufgaben stets auf dem Laufenden bleiben müssen.

Die besten Features von Otter

Echtzeit-Transkription von Meetings mit Sprechererkennung

Automatische Meeting-Notizen und Zusammenfassungen

Integration mit Zoom, Google Meet und Microsoft Teams

Gemeinsam nutzbare Notizen und Nachfassaktionen nach Meetings

Limit-Einschränkungen von Otter

Die Genauigkeit hängt von der Audioqualität ab.

Limit Features außerhalb der Transkription von Meetings

Preise für Otter

Basic: Kostenlos

Pro: 16,99 $/Monat

Geschäft: 30 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Otter-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 1.500 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 700 Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über Otter?

Ein G2-Benutzer sagt:

Otter hat mir dabei geholfen, Notizen in Echtzeit zu erstellen und zu verarbeiten und sie unmittelbar nach Meetings zu freigeben. Mir gefällt auch, dass ich damit persönliche Meetings von meinem Smartphone aus aufzeichnen und dann in Otter oder einem anderen LLM wie ChatGPT verarbeiten kann, um auf der Grundlage der Meetings nächste Schritte oder Prototypen für Richtlinien oder Programme zu entwickeln.

Otter hat mir dabei geholfen, Notizen in Echtzeit zu erstellen und zu verarbeiten und sie unmittelbar nach Meetings zu freigeben. Mir gefällt auch, dass ich damit persönliche Meetings von meinem Smartphone aus aufzeichnen und dann in Otter oder einem anderen LLM wie ChatGPT verarbeiten kann, um auf der Grundlage der Meetings nächste Schritte oder Prototypen für Richtlinien oder Programme zu entwickeln.

📚 Lesen Sie auch: Die besten Alternativen und Konkurrenten zu Otter.ai

9. Fireflies (Am besten geeignet für automatisierte Einblicke in Meetings)

Fireflies. ai ist ein KI-Assistenztool, das Ihnen die mühsame Dokumentation von Meetings abnimmt. Anstatt Notizen manuell zu tippen oder Nachfassaktionen zu verfolgen, hört Fireflies Ihre Anrufe mit, transkribiert Gespräche und hebt wichtige Erkenntnisse automatisch hervor. Für Führungskräfte, die einen Termin nach dem anderen wahrnehmen müssen, fungiert es wie ein persönlicher Assistent, der jedes Detail festhält, während Sie sich auf die Diskussion konzentrieren können.

Was Fireflies auszeichnet, ist seine Fähigkeit, mehr als nur Transkriptionen zu erstellen. Es kennzeichnet Aktionspunkte, organisiert sie in durchsuchbaren Datensätzen und bietet Teams eine einfache Möglichkeit, vergangene Meetings noch einmal anzusehen. Ganz gleich, ob Sie überprüfen, ob Sie für die letzte Woche committen haben, oder ob Sie komplexe Aufgaben aus einem Client-Gespräch nachlesen möchten – mit Fireflies finden Sie ganz einfach die Informationen, die Sie benötigen.

Für Führungskräfte und Betriebsleiter bedeutet dies weniger versäumte Termine, schnellere Nachfassaktionen und bessere Entscheidungsprozesse. Durch die Automatisierung von Routineaufgaben wie Notizen und die Organisation von Transkripten schafft Fireflies Zeit für strategischere Planungen und Arbeiten mit hoher Priorität.

Die besten Features von Fireflies

Transkription von Meetings über mehrere Konferenzplattformen hinweg

KI-gestützte Zusammenfassungen und wichtige Erkenntnisse aus Telefonaten

Durchsuchbare Datenbank mit Meeting-Protokollen

Tools für die Zusammenarbeit zum Freigeben von Notizen mit Teams

Limit von Fireflies

Zusammenfassungen können bei komplexen Aufgaben Nuancen übersehen.

Limitierte Offline-Funktionen

Preise für Fireflies

Free-Plan verfügbar

Pro: 18 $/Monat

Geschäft: 29 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Fireflies

G2: 4,4/5 (über 500 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 300 Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über Fireflies?

Ein G2-Benutzer sagt:

Unsere Organisation nutzt FireFlies nun seit etwa acht Monaten und es ist zu einem unverzichtbaren tool für unsere Meetings geworden. Angesichts der Vielzahl an Meetings und Vorführungen, die wir durchführen, ist es ziemlich schwierig, sich an alle Diskussionen zu erinnern, und dieses Tool macht sich für Sie auf die bestmögliche Weise Notizen.

Unsere Organisation nutzt FireFlies nun seit etwa acht Monaten und es ist zu einem unverzichtbaren tool für unsere Meetings geworden. Angesichts der Vielzahl an Meetings und Vorführungen, die wir durchführen, ist es ziemlich schwierig, sich an alle Diskussionen zu erinnern, und dieses tool macht sich für Sie auf die bestmögliche Weise Notizen.

📚 Lesen Sie auch: Die besten Fireflies-KI-Alternativen, die Sie sich ansehen sollten

10. Murf KI (Am besten geeignet für Voiceovers und Audioinhalte)

Murf AI wurde nicht für die Terminplanung oder das Projektmanagement entwickelt, füllt jedoch als KI-gestützter Assistent für Führungskräfte, die schnell professionelle Audioaufnahmen benötigen, eine wichtige Lücke. Anstatt einen Synchronsprecher zu engagieren oder stundenlang Aufnahmen zu machen, wandelt Murf Text innerhalb weniger Minuten in natürlich klingende Sprache um.

Für Führungskräfte, die Präsentationen, Schulungsunterlagen oder unternehmensweite Updates vorbereiten, bietet er eine einfache Möglichkeit, ohne zusätzliche Kosten oder Aufwand eine ausgefeilte, menschenähnliche Sprachausgabe hinzuzufügen.

Murf bietet eine große Auswahl an Stimmen, Akzenten und Tonlagen, sodass Führungskräfte die Audioinhalte flexibel an ihre Zielgruppe anpassen können – egal, ob es sich um eine Investorenpräsentation, eine Mitarbeiterschulung oder externe Kommunikation handelt. Über das einfache Dashboard ermöglichen die Bearbeitung von Text und Audio, was Murf zu einem vielseitigen Produktivitätstool macht, mit dem Sie schnell hochwertige Inhalte erstellen können.

Murf verwaltet zwar nicht Ihren Kalender und verfasst auch keine E-Mails, spart Ihnen jedoch Zeit bei Kommunikationsaufgaben, bei denen Audio eine Rolle spielt. Für Führungskräfte, die an komplexen Aufgaben wie Präsentationen oder täglichen Briefings arbeiten, sorgt Murf für mehr Effizienz, indem es einfachen Text in ansprechende Audioinhalte umwandelt.

Die besten Features von Murf KI

Wandeln Sie Text in wenigen Minuten in realistische Sprachaufnahmen um.

Mehrere Sprach- und Akzentoptionen

Führen Sie die Bearbeitung von Skripten und Audiodateien über ein einziges Dashboard durch.

Nützlich für die Erstellung interner Kommunikationsmittel oder Schulungen

Einschränkungen von Murf KI

Konzentriert sich ausschließlich auf die Audioerzeugung

Erfordert einen kostenpflichtigen Plan für hochwertige Stimmen.

Preise für Murf KI

Free-Plan verfügbar

Basic: 29 $/Monat

Pro: 99 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Murf KI

G2: 4,6/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 150 Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über Murf KI?

Ein G2-Benutzer sagt:

Ich finde Murf.ai sehr benutzerfreundlich und die Sprachausgabe klingt natürlicher als bei allen anderen Diensten, die ich ausprobiert habe.

Ich finde Murf.ai sehr benutzerfreundlich und die Sprachausgabe klingt natürlicher als bei allen anderen Diensten, die ich ausprobiert habe.

📮ClickUp Insight: Wir haben festgestellt, dass 27 % der Befragten digitale Notizblöcke für Meetings verwenden, während nur 12 % KI-Notizprogramme nutzen. Diese Diskrepanz ist bemerkenswert, da 64 % der Befragten in fast der Hälfte ihrer Meetings mit unklaren nächsten Schritten zu kämpfen haben. ClickUp AI Notetaker revolutioniert die Nachbereitung von Meetings! Erfassen Sie automatisch alle wichtigen Details, identifizieren Sie klar die zu ergreifenden Maßnahmen und weisen Sie den Teammitgliedern sofort Aufgaben zu – ohne frustrierende Nachfragen wie „Was haben wir beschlossen?“. 💫 Echte Ergebnisse: Teams, die die Meeting-Management-Features von ClickUp nutzen, berichten von einer Reduzierung unnötiger Unterhaltungen und Meetings um ganze 50 %!

11. Gong (Am besten geeignet für Verkaufs-Unterhaltungen und Analysen)

via Gong

Wenn Ihre Rolle mit Vertrieb, Client-Anrufen oder Kunden-Arbeit verbunden ist, fungiert Gong wie ein KI-Assistent, der immer im Hintergrund zuhört. Er zeichnet nicht nur Ihre Anrufe auf, sondern transkribiert sie auch, hebt wichtige Erkenntnisse hervor und zeigt Ihnen sogar, wo Geschäfte vorankommen (oder ins Stocken geraten).

Für Führungskräfte macht Gong Entscheidungen weniger spekulativ. Anstatt sich auf Ihr Gedächtnis oder Notizen aus zweiter Hand zu verlassen, erhalten Sie eine durchsuchbare Aufzeichnung jedes Gesprächs, abgeschlossen mit KI-gestützter Analyse.

Möchten Sie wissen, welche Einwände am häufigsten vorgebracht werden? Oder wie Ihr Team mit Folgefragen umgeht? Gong deckt diese Muster auf und wandelt sie in umsetzbare Erkenntnisse um, die Sie für Coaching und strategische Planung nutzen können.

Kurz gesagt: Gong hilft Führungskräften dabei, auf dem Laufenden zu bleiben, datengestützte Entscheidungen zu treffen und Geschäftsabläufe zu verbessern, ohne stundenlang Aufzeichnungen anzuhören. Es ist, als hätten Sie einen digitalen Assistenten, der Ihnen dabei hilft, bei jedem Benutzer-Interaktion am Ball zu bleiben.

Die besten Features von Gong

Anrufaufzeichnung und Echtzeit-Transkription

KI-gestützte Analysen zu Kommunikationsaufgaben

Einblicke in das Kundenverhalten und den Stand von Geschäften

Integration mit CRM-Systemen

Limit-Einschränkungen von Gong

Hauptsächlich für Vertriebs-Teams entwickelt

Die Preise für Unternehmen sind möglicherweise nicht für kleinere Geschäfte geeignet.

Preise von Gong

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Gong-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 3.000 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 2.000 Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über Gong?

Ein G2-Benutzer sagt:

Ich liebe die umsetzbaren Erkenntnisse, die Verkaufstipps/Erkenntnisse und die Möglichkeit, Ausschnitte zu versenden. Die Benutzeroberfläche für Mitarbeiter ist fantastisch! Ich nutze Gong jeden Tag.

Ich liebe die umsetzbaren Erkenntnisse, die Verkaufstipps/Erkenntnisse und die Möglichkeit, Ausschnitte zu versenden. Die Benutzeroberfläche für Mitarbeiter ist fantastisch! Ich nutze Gong jeden Tag.

📚 Lesen Sie auch: Die besten Alternativen und Konkurrenten zu Gong

12. Socratic (Am besten geeignet für schnelle Antworten und Erklärungen)

via Socratic

Socratic ist ein KI-Assistent für Führungskräfte und Ingenieure, die sich einen schnellen Überblick über Projekte verschaffen möchten. Anstatt sich durch Dashboards, Tabellen oder Jira-Boards zu kämpfen, stellen Sie einfach Fragen wie „Wann wird das geliefert?“ oder „Wo gibt es Blockaden?“ und Socratic liefert datengestützte Antworten in einfacher Sprache.

Er lässt sich in Verbindung mit bestehenden tools (wie Jira und Git) nutzen und wandelt Rohdaten in Erkenntnisse um, auf deren Grundlage Sie tatsächlich handeln können. Das bedeutet weniger Zeitaufwand für Statusaktualisierungen und mehr Zeit für fundierte Entscheidungen.

Für Führungskräfte ist es, als hätten sie einen Stabschef, der ständig den Projektstatus, die Risiken und den Fortschritt überwacht – ohne dass Sie einen Finger rühren müssen.

Die besten Features von Socratic

Vereinfacht komplexe Informationen zu Schlüssel-Erkenntnissen

Verwendet künstliche Intelligenz, um Konzepte visuell und textuell zu erklären.

Als mobile App auf allen Geräten verfügbar

Nützlich für Führungskräfte, die schnell über neue Themen informiert bleiben möchten.

Sokratische Limitierungen

Limitiert auf Support im Frage-Antwort-Stil

Nicht für Terminplanung oder Projektmanagement konzipiert

Sokratische Preisgestaltung

Kern: 50 $/Monat

Leistung: 500 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Sokratische Bewertungen und Rezensionen

G2: Keine Bewertungen

Capterra: Keine Bewertungen

Anwendungsfälle für KI-Assistenten

KI-Assistenten verändern die Arbeitsweise von Teams, machen Workflows effizienter und schaffen Zeit für strategische Arbeit. Hier sind einige überzeugende Anwendungsbeispiele:

Kalenderverwaltung und Terminblockierung

Die Verwaltung eines vollen Kalenders kann überwältigend sein. KI-Assistenten können:

Planen Sie Meetings automatisch anhand der Verfügbarkeit

Blockieren Sie Fokuszeiten und wiederkehrende Ereignisse

Senden Sie Erinnerungen an bevorstehende Termine

⭐ Bonus: Mit der Terminblock-Vorlage von ClickUp können Sie Ihren Tag visuell organisieren, wiederkehrende Aufgaben für Meetings einrichten und mithilfe von Automatisierungen Erinnerungen versenden oder Termine verschieben. Integrieren Sie Ihren Google Kalender oder Ihren Outlook Kalender für eine nahtlose Synchronisierung.

2. Automatisierung von Meeting-Notizen und Aktionspunkten

Das Erfassen von Meeting-Notizen und die Nachverfolgung von Folgemaßnahmen sind entscheidend für die Produktivität.

KI kann Meetings transkribieren, Diskussionen zusammenfassen und Aktionspunkte extrahieren.

Weisen Sie Aufgaben automatisch den entsprechenden Team-Mitgliedern zu.

Der KI-gestützte Meeting Notetaker von ClickUp nimmt an Ihren Telefonaten teil, erstellt Transkripte und erstellt umsetzbare Zusammenfassungen. Sie können Diskussionspunkte sofort in Aufgaben umwandeln, Eigentümer zuweisen und Fristen festlegen – alles innerhalb Ihres ClickUp-Workspace.

3. Aufgabe-Automatisierung und Workflow-Optimierung

KI-Assistenten können repetitive oder manuelle Aufgaben durch Automatisierung übernehmen, wie zum Beispiel:

Erstellen von Aufgaben aus E-Mails oder Chat-Nachrichten

Aktualisierung von Status oder Prioritäten auf der Grundlage von Regeln

Versenden von Erinnerungen und Nachfassaktionen

Verwenden Sie ClickUp Automations, um Aktionen (wie das Zuweisen von Aufgaben oder das Ändern von Status) basierend auf benutzerdefinierten Regeln als Auslöser auszulösen. ClickUp AI kann Aufgabenbeschreibungen entwerfen, Checklisten erstellen und sogar nächste Schritte vorschlagen, wodurch der manuelle Aufwand reduziert wird.

4. Zusammenarbeit in hybriden und Remote-Teams

KI-Assistenten helfen dabei, die Lücke in verteilten Teams zu schließen, indem sie:

Zusammenfassung von Chatten-Threads und Projekt-Updates

Hindernisse und Abhängigkeiten hervorheben

Sicherstellen, dass alle hinsichtlich der Prioritäten aufeinander abgestimmt sind

Die Funktionen „Chatten“, „Dokumente“ und „Whiteboard“ von ClickUp ermöglichen eine Zusammenarbeit in Echtzeit. KI kann lange Diskussionen zusammenfassen, Projektbeschreibungen erstellen und alle Beteiligten auf dem Laufenden halten, unabhängig davon, von wo aus sie arbeiten.

5. Berichterstellung und Einblicke für Führungskräfte

Führungskräfte benötigen schnellen Zugriff auf wichtige Informationen. KI kann:

Erstellen Sie tägliche, wöchentliche oder monatliche Zusammenfassungen.

Heben Sie überfällige Aufgaben, anstehende Termine und Leistungskennzahlen des Teams hervor.

ClickUp-Dashboards und KI-gestützte Zusammenfassungen bieten sofortige Einblicke in den Projektstatus, die Arbeitsbelastung des Teams und den Fortschritt bei der Zielerreichung. Passen Sie Berichte an, um die für Sie wichtigsten Informationen anzuzeigen.

6. E-Mail- und Kommunikationsmanagement

KI-Assistenten können Ihnen dabei helfen, die Flut an E-Mails und Nachrichten zu bewältigen, indem sie:

Verfassen von Antworten

Zusammenfassung langer Threads

Dringende Elemente kennzeichnen

Mit ClickUp AI können Sie Ihren KI-Assistenten mit einem Befehl anweisen, E-Mail-Entwürfe zu erstellen, Kommunikationsstränge zusammenzufassen, E-Mails und Einladungen zu Meetings zu versenden und Folgeaufgaben zu erstellen.

⭐ Bonus: Gewinnen Sie Zeit zurück mit diesen Terminplan-Vorlagen, die Ihnen helfen, smarter statt härter zu organisieren.

Sind Sie bereit, einen KI-Assistenten einzustellen? Probieren Sie ClickUp aus!

Die Rolle eines KI-Assistenten geht über die Verwaltung von Terminplänen hinaus – es geht darum, die Art und Weise zu verändern, wie Führungskräfte, Gründer und Betriebsleiter ihren Alltag bewältigen. Von der Terminplanung und Automatisierung von Routineaufgaben bis hin zum Verfassen von E-Mails und der Gewinnung umsetzbarer Erkenntnisse helfen Ihnen KI-gestützte Assistenten, Zeit zu sparen und sich auf strategische Ziele zu konzentrieren.

Unter allen verfügbaren Optionen sticht ClickUp als die umfassendste Lösung hervor. Durch die Kombination von Projektmanagement, intelligenter Kalenderverwaltung, Besprechungsnotizen und Kommunikationsaufgaben an einem Ort bietet es Führungskräften alles, was sie benötigen, um Geschäftsabläufe zu optimieren und die Effizienz zu steigern.

🚀 Melden Sie sich noch heute kostenlos an und erfahren Sie, wie ClickUp zu Ihrem KI-Assistenten werden kann, der Ihnen hilft, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

FAQs (Häufig gestellte Fragen)

Ein KI-Assistent ist ein digitaler Assistent, der mit KI arbeitet und Führungskräften bei der Verwaltung von Terminen, Kommunikationsaufgaben, Projektaktualisierungen und Routineaufgaben hilft, damit sie sich auf wichtige, hohe Priorität Arbeit konzentrieren können.

Er nutzt KI-Technologie und maschinelles Lernen, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren, Daten zu analysieren und Entscheidungsprozesse zu unterstützen. Viele KI-gestützte Assistenten lassen sich direkt in Kalender, Projektmanagement-Tools und Produktivität integrieren.

Herkömmliche Produktivität-tools erfordern manuelle Eingaben, während KI-Assistenten proaktiv tägliche Aufgaben der Automatisierung unterziehen, Meeting-Notizen erstellen und auf der Grundlage früherer Interaktionen umsetzbare Erkenntnisse liefern.

Menschliche Assistenten bringen Urteilsvermögen und persönlichen Kontext in komplexe Aufgaben ein. KI-Assistenten hingegen übernehmen administrative Aufgaben, planen Meetings und verwalten Daten in großem Umfang, können jedoch menschliche Assistenten nicht vollständig ersetzen.

Sie trainieren ihn durch klare KI-Anweisungen, konsistente Nutzung und Integration in Ihre bestehenden Workflows, damit er Daten interpretieren und die Ergebnisse im Laufe der Zeit verbessern kann.

Tools wie ClickUp und Google Assistant unterstützen Sprachbefehle und sind daher besonders hilfreich für die freihändige Terminplanung und Kommunikation.

Bei den meisten KI-gestützten Tools können Sie Einstellungen festlegen, Produktivität-Tools verbinden und die Ergebnisse an Ihre Geschäftsabläufe anpassen.

Wählen Sie Plattformen, die Datenschutz und Datensicherheit priorisieren, insbesondere beim Umgang mit sensiblen Daten. Überprüfen Sie immer die Compliance-Einstellungen, bevor Sie KI-Tools bei der Arbeit einsetzen.

Ja – viele KI-Assistenten lassen sich in Kalender, CRMs und Kommunikationsplattformen integrieren und ermöglichen so eine nahtlose Einbindung in Ihre gesamte Technologieumgebung.

Die Preise variieren. Viele Plattformen, darunter ClickUp, bieten Free-Plans mit erweiterten Features in kostenpflichtigen Stufen an.

Nicht ganz. KI-Assistenten sind hervorragend bei der Automatisierung von Routineaufgaben, aber menschliche Assistenten bringen Nuancen, Beziehungsmanagement und das Unterstützen bei der Entscheidungsfindung mit, die KI nicht vollständig ersetzen kann.