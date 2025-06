10 verschiedene Arten von Projektmanagement-Software

Wenn Sie neu im Projektmanagement sind (und selbst wenn Sie es nicht sind), haben Sie wahrscheinlich schon im Internet nach den Dutzenden von Tools gesucht, die Ihnen zur Verfügung stehen. Aber angesichts der schier unendlichen Vielfalt an kostenloser Projektmanagement-Software und deren kostenpflichtigen Premium-Versionen kann es verwirrend sein, herauszufinden, was für Ihr Unternehmen am besten geeignet ist.

Hinzu kommen noch die verschiedenen Arten von Tools, die sich auf bestimmte Bereiche des Projektmanagements konzentrieren. Das reicht aus, um jeden in eine Analyseparalyse zu stürzen.

Dieser Entscheidungsprozess hat Sie vielleicht hierher geführt. Wir haben 10 Optionen für Sie zusammengestellt, wenn Sie sich fragen, welche Art von Projektmanagement-Tool am besten zu den individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens passt.

Ob Sie eine einfache Projektmanagement-App für kleine Teams oder erweiterte Optionen für größere, komplexere Projekte suchen, dieser Leitfaden hilft Ihnen bei der Auswahl einer Software, die Ihren Zielen entspricht und die Produktivität jedes einzelnen Team-Mitglieds steigert.

Was ist Projektmanagement-Software?

Projektmanagement-Software ist eine digitale Lösung, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Projekte effektiv zu planen, zu organisieren und nachzuverfolgen. Sie ermöglicht es Teams, auf einer zentralen Plattform zusammenzuarbeiten, Aufgaben zuzuweisen, Fristen festzulegen und den Fortschritt von Projekten zu verfolgen.

Mit Projektmanagement-Software können Unternehmen Projektdaten ändern, Workflows vereinfachen, die Kommunikation verbessern und sicherstellen, dass Projekte termingerecht und innerhalb des Budgets abgeschlossen werden.

Gute Projektmanagement-Tools bieten Projektmanagern wertvolle Einblicke und Funktionen zur Berichterstellung, um datengestützte Entscheidungen zu ermöglichen und die Projektleistung zu verbessern.

Die wichtigsten Features eines Projektmanagement-Tools

Diese Softwarelösungen verfügen oft über eine Vielzahl von Features und Tools, die Aufgaben im Projektmanagement erleichtern, wie zum Beispiel:

Aufgabenmanagement: Ermöglicht Projektmanagern das Erstellen, Zuweisen, Priorisieren und Nachverfolgen von Aufgaben und Unteraufgaben. So wird sichergestellt, dass alle Teammitglieder ihre Verantwortlichkeiten und Fristen genau kennen

Terminplanung: Ermöglicht Benutzern, Projekt-Zeitleisten zu erstellen, Meilensteine zu setzen und Fristen für Aufgaben festzulegen. Dies hilft bei der Verwaltung von Projektzeitplänen und stellt sicher, dass Aufgaben rechtzeitig abgeschlossen werden

Ressourcenverteilung: Hilft bei der Zuweisung von Ressourcen wie Team-Mitgliedern, Ausrüstung und Materialien zu Aufgaben und Projekten. Sie stellt sicher, dass Ressourcen effektiv und optimal genutzt werden

Budget-Nachverfolgung: Ermöglicht Benutzern die Nachverfolgung von Projektkosten, die Überwachung von Budgets und die Analyse von Kosten. Dies hilft bei der Kontrolle der Projektkosten und der Sicherstellung der finanziellen Rechenschaftspflicht

Berichterstellung und Analyse: Stellen Sie Tools für die Berichterstellung und Analyse bereit, um Einblicke in die Projektleistung, den Fortschritt und die Ergebnisse zu gewinnen. Dies hilft dabei, Verbesserungspotenziale zu identifizieren und datengestützte Entscheidungen zu treffen

Tools für die Zusammenarbeit: Tools für die Zusammenarbeit umfassen Features wie Dateifreigabe, Echtzeit-Messaging und Spaces für die Zusammenarbeit, um die Kommunikation und Teamarbeit zwischen den Mitgliedern des Teams unabhängig von ihrem Speicherort zu erleichtern

Integration: Integriert sich in andere Tools und Softwaresysteme wie Kalender, E-Mail-Clients, Dokumentenmanagementsysteme und Anwendungen von Drittanbietern, um Workflows zu optimieren und die Produktivität zu steigern

10 Arten von Projektmanagement-Software

Es gibt verschiedene Arten von Projektmanagement-Tools, die jeweils einzigartige Zwecke erfüllen, um Teams dabei zu helfen, organisiert und effizient zu bleiben. Hier sind die 10 verschiedenen Arten von Projektmanagement-Software:

1. Traditionelle Projektmanagement-Software

Herkömmliche Projektmanagement-Software ist für ihren strukturierten Ansatz zur Verwaltung von Projekten bekannt. Sie umfasst in der Regel Features wie:

Aufgabenplanung: Erstellen Sie Projektzeitpläne, legen Sie die Dauer von Aufgaben, Abhängigkeiten und Meilensteine fest

Ressourcenverteilung: Weisen Sie Ressourcen (Mitarbeiter, Ausrüstung, Materialien) Aufgaben und Projekten auf der Grundlage ihrer Verfügbarkeit und Fähigkeiten zu

Budget-Nachverfolgung: Verfolgen Sie Projektkosten, Budgets und Ausgaben anhand der geplanten Einzelziele

Fortschrittsberichterstellung: Überwachen Sie den Projektfortschritt, erstellen Sie Berichte, identifizieren Sie Engpässe und kommunizieren Sie Statusaktualisierungen

Diese Tools eignen sich ideal für Projekte mit klar definierten Umfang und linearen Workflows.

Beispiele hierfür sind Microsoft Project für die detaillierte Planung und Terminierung im Projektmanagement und Primavera P6 für komplexe Projektmanagementanforderungen.

2. Agile Projektmanagement-Software

Agile Projektmanagement-Software ist für die dynamische und iterative Projektentwicklung konzipiert.

Es legt Wert auf Zusammenarbeit und Anpassungsfähigkeit und bietet Features wie:

User Story Mapping: Erstellen und priorisieren Sie User Stories, Epics und Features basierend auf den Bedürfnissen und Anforderungen Ihrer Kunden

Sprint-Planung: Planen und organisieren Sie die Arbeit in zeitlich begrenzten Iterationen (Sprints), definieren Sie Sprint-Ziele und schätzen Sie den Aufwand

Backlog-Management: Verwalten Sie Produkt-Backlogs, priorisieren Sie Backlog-Elemente und verfolgen Sie Änderungen

Burndown-Diagramme: Visualisieren Sie die abgeschlossenen und noch ausstehenden Arbeiten in einem Sprint oder Projekt, damit Teams den Fortschritt nachverfolgen und Trends erkennen können

Tools wie Jira Software und ClickUp Agile Project Management Software bieten die oben genannten Features und eignen sich daher für agile Methoden wie Scrum und Kanban.

Tools für Zusammenarbeit und Kommunikation ermöglichen eine nahtlose Interaktion zwischen den Mitgliedern eines Teams, unabhängig von ihrem Speicherort.

Diese Plattformen integrieren oft Features wie:

Instant Messaging: Ermöglichen Sie Echtzeit-Chat-Funktionen für schnelle Kommunikation und Zusammenarbeit

Videokonferenzen: Ermöglichen Sie virtuelle Meetings, Webinare, Bildschirmfreigaben und Remote-Zusammenarbeit

Dateien freigeben: Teilen Sie Dokumente, Dateien und Medien innerhalb von Teams und Projekten

Projektdiskussionen: Besprechen Sie projektbezogene Themen, geben Sie Updates weiter und arbeiten Sie gemeinsam an Aufgaben

Slack ist das perfekte Beispiel für eine Kollaborationsplattform für Teams im Büro und hybride/remote Teams mit Echtzeit-Chat, Dateifreigabe, Bildschirmfreigabe und Videoanrufen.

Tools für das Aufgabenmanagement helfen Teams dabei, einzelne Aufgaben innerhalb eines Projekts zu organisieren, zuzuweisen und nachzuverfolgen. Zu den wichtigsten Features für das Aufgaben- und Projektmanagement gehören:

Aufgabenlisten: Erstellen Sie Aufgabenlisten, kategorisieren Sie Aufgaben, legen Sie Fristen fest und weisen Sie Verantwortlichkeiten zu

Prioritätseinstellungen: Legen Sie Prioritäten, Dringlichkeitsstufen und Abhängigkeiten für Aufgaben fest

Fortschrittsverfolgung: Verfolgen Sie die Fertigstellung von Aufgaben, überwachen Sie den Status und aktualisieren Sie den Fortschritt der Aufgaben

Aufgabenautomatisierung: Automatisierungs-Features für wiederholende Aufgaben, Erinnerungen, Benachrichtigungen und Aufgabenverteilungen

Tools wie Todoist eignen sich hervorragend für die persönliche Aufgabenverwaltung, während die Aufgabenmanagement-Suite von ClickUp robustere Features für die Zusammenarbeit im Team und für fortgeschrittenes Projektmanagement und Planung bietet.

4. Ressourcenmanagement-Software

Tools für das Ressourcenmanagement konzentrieren sich auf die Verwaltung von Ressourcen und die Optimierung der Zuweisung von Personal, Ausrüstung und Finanzen. Sie bieten Sichtbarkeit in folgenden Bereichen:

Ressourcenplanung : Planen Sie Ressourcen, weisen Sie Rollen zu, verwalten Sie die Verfügbarkeit und vermeiden Sie Überbuchungen

Workload-Ausgleich: Gleichen Sie Workloads aus, passen Sie Aufgaben an und optimieren Sie die Ressourcennutzung

Kapazitätsplanung: Prognostizieren Sie den Ressourcenbedarf, planen Sie zukünftige Projekte und passen Sie die Ressourcen an die Projektanforderungen an

Nachverfolgung von Ressourcen: Einfache Nachverfolgung von Ressourcenkosten, Leistung, Fähigkeiten und Verfügbarkeit für ein effektives Projektmanagement

Tools wie Kantata, Parallax und ClickUp wurden speziell für Ressourcenmanager entwickelt, um den Ressourcenbedarf und die Ressourcenbereitstellung zu optimieren.

6. Software für Projektportfolio-Management (PPM)

PPM-Software ist für Unternehmen, die mehrere Projekte gleichzeitig verwalten, unverzichtbar. Sie hilft dabei, Projekte zu priorisieren, Ressourcen effektiv zuzuweisen, Fortschritte über Portfolios hinweg zu verfolgen und datengestützte Entscheidungen zu treffen. Zu den wichtigsten Features gehören:

Priorisierung des Portfolios: Priorisieren Sie Projekte anhand strategischer Ziele, Vorteile, Risiken und Ressourcenbeschränkungen

Ressourcenallokation: Verteilen Sie Ressourcen (finanziell, personell, materiell) auf mehrere Projekte, um die Effizienz und den ROI zu maximieren

Fortschrittsverfolgung: Überwachen Sie den Projektfortschritt, Leistungsmetriken, KPIs und den Zustand des Portfolios

Strategische Planung: Entwickeln Sie einen strategischen Plan, um Ziele aufeinander abzustimmen, fundierte Entscheidungen zu treffen, Risiken zu managen und Portfolios zu optimieren

Dies kann besonders hilfreich sein, wenn Sie auf der Suche nach einer Software für das Bauprojektmanagement sind.

Planview und ActiveCollab sind Beispiele für Tools, die die Priorisierung von Projekten, die Zuweisung von Ressourcen und die Portfolioanalyse vereinfachen und Unternehmen dabei helfen, ihre strategischen Ziele zu erreichen.

7. Zeiterfassungssoftware

Zeiterfassungstools ermöglichen es Teams, die für verschiedene Aufgaben und Projekte aufgewendete Zeit zu überwachen und zu erfassen. Sie tragen dazu bei, die Produktivität zu steigern, Projektkosten genau zu schätzen und die Zeitverteilung für eine bessere Ressourcenplanung zu analysieren. Ihre wichtigsten Features sind:

Zeiteinträge: Erfassen Sie die für Aufgaben, Projekte und Aktivitäten aufgewendete Zeit mithilfe von Timern, manuellen Einträgen oder mobilen Apps

Timesheets: Erstellen Sie Timesheets, Nachverfolgung von abrechnungsfähigen Stunden, nicht abrechnungsfähigen Stunden und Überstunden

Projektkosten: Schätzen Sie Projektkosten, planen Sie Zeit, analysieren Sie die Produktivität und verbessern Sie das Zeitmanagement

Berichterstellung: Erstellen Sie Berichte zur Zeiterfassung, Einblicke in die Produktivität und Leistungsanalysen für eine bessere Ressourcenplanung

Sie können benutzerfreundliche Tools wie Toggl Track für die einfache Zeiterfassung wählen oder sich für eine detaillierte Zeiterfassung mit Berichten und Rechnungsstellungs-Features für die Projektbudgetierung und Kundenabrechnung mit Tools wie Harvest entscheiden.

Kanban-Tools basieren auf der Kanban-Methode, bei der Arbeitselemente als Karten auf einem Kanban-Board visualisiert werden, die verschiedene Phasen durchlaufen und so die Anzahl der gleichzeitig bearbeiteten Aufgaben begrenzen, um eine effiziente Lieferung zu gewährleisten. Sie fördern die Transparenz und optimieren das Workflow-Management. Zu den Features gehören:

Kanban-Boards: Visuelle Darstellung von Arbeitsphasen, Aufgabenkarten, Swimlanes und Workflow-Spalten

Aufgabenkarten: Erstellen, organisieren, priorisieren und aktualisieren Sie Aufgabenkarten mit Details, Status und Zuweisungen

Workflow-Automatisierung: Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben, Workflows, Benachrichtigungen und Aufgabenübergänge

Analytik: Verfolgen Sie Metriken zum Workflow, Zykluszeiten, Vorlaufzeiten, Engpässe und Prozessverbesserungen

Asana und Trello sind beliebte Kanban-Tools, die flexible Ansichten und Features für das Workflow-Management und die Priorisierung von Aufgaben bieten.

9. Projektmanagement-Suiten

Projektmanagement-Suiten integrieren mehrere Projektmanagement-Tools und -Funktionen in einer einheitlichen Plattform und erfüllen damit vielfältige Projektmanagement-Anforderungen vom Projektvorschlag bis zum Abschluss.

Projektmanagement-Suiten umfassen in der Regel Features wie:

Aufgabenmanagement: Erstellen, zuweisen, priorisieren und verfolgen Sie Aufgaben über Projekte und Teams hinweg

Zusammenarbeit: Ermöglichen Sie Echtzeitkommunikation, das Freigeben von Dokumenten, Projektdiskussionen und die Zusammenarbeit im Team

Ressourcenallokation: Verwalten Sie Ressourcen, Zeitpläne, Workloads und Kapazitätsplanung

Berichterstellung: Erstellen Sie Projektberichte, Dashboards, Analysen und Leistungsübersichten

Vorlagen: Eine umfangreiche Sammlung von Vorlagen für das Projektmanagement hilft Ihnen, verschiedene Aufgaben im Projekt schnell in Angriff zu nehmen

10. Risikomanagement-Software

Risikomanagement-Tools helfen dabei, Projektrisiken zu identifizieren, zu bewerten und zu mindern.

Sie ermöglichen proaktive Risikoplanung, Überwachung und Reaktionsstrategien, um Projektstörungen zu minimieren und erfolgreiche Ergebnisse sicherzustellen. Um dies zu erleichtern, verfügen sie in der Regel über folgende Features:

Risikoidentifizierung: Identifizieren Sie potenzielle Risiken, Bedrohungen, Schwachstellen und Chancen, die den Erfolg des Projekts beeinträchtigen könnten

Risikobewertung: Analysieren Sie Risiken anhand von Wahrscheinlichkeit, Auswirkungen, Schweregrad, Wahrscheinlichkeit und Strategien zur Risikominderung

Risikominderung: Entwickeln Sie Pläne, Kontrollen, Maßnahmen und Notfallmaßnahmen zur Risikominderung, um das Risiko zu verringern

Risikoüberwachung: Überwachen Sie Risikoindikatoren, Auslöser, Trends und Veränderungen des Risikoniveaus im Laufe der Zeit

Tools wie Resolver und OneTrust helfen Ihnen, Risiken in Bezug auf Compliance, Betrieb und Strategie in Ihrem Unternehmen zu minimieren.

Wie wählen Sie die beste Projektmanagement-Software für Ihr Team aus?

Bei der Auswahl des besten Projektmanagement-Tools für Ihr Team müssen Sie mehrere Faktoren berücksichtigen, um sicherzustellen, dass es Ihren Projektanforderungen, Ihrer Teamstruktur, Ihrem Arbeitsstil und Ihrem Budget entspricht.

Hier sind die Schritte, die Ihnen helfen, eine fundierte Entscheidung zu treffen:

Schritt 1: Bewerten Sie die Anforderungen Ihres Projekts

Bestimmen Sie Größe, Umfang, Komplexität und Zeitleiste Ihrer Projekte

Identifizieren Sie die Schlüssel-Features und Funktionen, die Sie benötigen, um Aufgaben, Ressourcen, Kommunikation und Zusammenarbeit effektiv zu verwalten

Schritt 2: Verstehen Sie den Workflow Ihres Teams

Analysieren Sie, wie Ihr Team derzeit Projekte und Aufgaben verwaltet

Identifizieren Sie Schwachstellen, Engpässe und Verbesserungsmöglichkeiten in Ihrem bestehenden Workflow

Berücksichtigen Sie die Präferenzen und Arbeitsstile Ihres Teams (z. B. Agile, Waterfall, Kanban), um eine Software auszuwählen, die diese Ansätze ergänzt

Schritt 3: Bewerten Sie die Anforderungen an die Zusammenarbeit und Kommunikation im Team

Bewerten Sie, wie Ihr kreatives Team bei Projekten kommuniziert und zusammenarbeitet

Bestimmen Sie den Umfang der erforderlichen Echtzeitkommunikation, Dateifreigabe und des Feedbackaustauschs

Ziehen Sie Tools in Betracht, die eine reibungslose Zusammenarbeit und Integration mit Kommunikationsplattformen ermöglichen

Schritt 4: Überprüfen Sie die Anforderungen an die Ressourcenzuweisung und -verwaltung

Bewerten Sie die Ressourcenverteilung und den Verwaltungsbedarf Ihres Teams, einschließlich Personal, Ausrüstung und Budget

Bestimmen Sie, ob Sie Tools für die Ressourcenplanung, Workload-Ausgleich und Budget-Nachverfolgung benötigen

Schritt 5: Berücksichtigen Sie die Komplexität und Methodik des Projekts

Stellen Sie fest, ob Ihre Projekte einem traditionellen Projektmanagement-Ansatz oder agilen Methoden wie Scrum oder Kanban folgen

Wählen Sie eine Software, die Ihre bevorzugte Projektmanagement-Methodik unterstützt und entsprechende Features wie Sprint-Planung und Backlog-Management bietet

Schritt 6: Skalierbarkeit und Integration bewerten

Berücksichtigen Sie die Skalierbarkeit der Software, um zukünftiges Wachstum und zusätzliche Projekte zu berücksichtigen

Bewerten Sie die Integrationsmöglichkeiten mit anderen Tools und Software, die Ihr Team verwendet (z. B. Buchhaltungssoftware, CRM-Systeme, Entwicklungstools)

Schritt 7: Überprüfen Sie das Budget und die Kosten

Legen Sie Ihr Budget für Projektmanagement-Tools fest, einschließlich der Kosten für das Setup, Abonnement-Gebühren und laufenden Support

Vergleichen Sie Preispläne, angebotene Features und das Preis-Leistungs-Verhältnis verschiedener Softwaretypen

Schritt 8: Holen Sie Feedback und Bewertungen von Benutzern ein

Sammeln Sie Feedback von Teammitgliedern, die die Software verwenden werden

Lesen Sie Bewertungen und Erfahrungsberichte anderer Benutzer und Organisationen, um die Vor- und Nachteile der einzelnen Softwaretypen zu verstehen

Schritt 9: Testversion und Demo anfordern

Nutzen Sie kostenlose Testversionen oder Demoversionen, die von Anbietern von Projektmanagement-Software angeboten werden

Testen Sie die Software mit Beispielprojekten oder Aufgaben, um ihre Benutzerfreundlichkeit, Funktionalität und Kompatibilität mit den Anforderungen Ihres Teams zu bewerten

Schritt 10: Auswahl anhand von Passgenauigkeit und Flexibilität

Wählen Sie ein Projektmanagement-Tool, das den Anforderungen Ihres Teams am besten entspricht, Flexibilität für benutzerdefinierte Anpassungen bietet und Wachstum und Veränderungen im Laufe der Zeit unterstützt

Was ist die beste Projektmanagement-Software im Jahr 2024?

ClickUp ist bekannt für seine nützlichen Features und sein benutzerfreundliches Design und gehört zu den umfassendsten Tools für das Projektmanagement. Die ClickUp-Plattform hilft bei der Organisation der Arbeit, passt Projektansichten an, automatisiert sich wiederholende Aufgaben, fördert die Teamarbeit mit integrierten Funktionen für die Zusammenarbeit, lässt sich nahtlos mit anderen Tools verbinden und erstellt hilfreiche Berichte.

All dies macht es zu einer großartigen Wahl für Teams und Unternehmen. Wenn Sie also ein All-in-One-Tool für Ihr Unternehmen suchen, kann die Projektmanagement-Plattform von ClickUp Ihrem Team helfen, besser zusammenzuarbeiten, mehr zu erledigen und Ihre Projekte erfolgreich abzuschließen.

Mit ClickUp können Sie Aufgaben zuweisen, zusammenarbeiten und Zeitleisten an einem Ort überwachen

Die besten Features von ClickUp

Aufgabenverwaltung: Mit ClickUp Aufgaben können Sie Aufgaben nach Projekten, Fristen, Prioritäten und Mitarbeitern organisieren. So stellen Sie sicher, dass alle – der Projektmanager und das Projektteam – über den Fortschritt der Aufgaben und die Verantwortlichkeiten informiert sind.

Verwalten Sie alle projektbezogenen Aktivitäten ganz einfach auf einer Plattform mit ClickUp Aufgaben

Dokumentenmanagement: Mit ClickUp Docs können Sie Dokumente, Dateien und Ressourcen zu Ihren Projekten direkt erstellen, speichern und darauf zugreifen. So müssen Sie nicht mehr zwischen verschiedenen Tools oder Plattformen für Dokumentenmanagement und Projektmanagement wechseln. Dank der gemeinsamen Bearbeitung in Echtzeit sind Sie und Ihre Kollegen buchstäblich auf derselben Seite.

Mit ClickUp Docs können Sie Dokumente in Echtzeit freigeben, bearbeiten und gemeinsam daran arbeiten

Teamzusammenarbeit: ClickUp erleichtert auch die nahtlose Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern eines Teams. Mit der sofortigen und Live-Zusammenarbeit von ClickUp können Sie Informationen austauschen, Aufgaben besprechen, Aktionspunkte zuweisen und Kommunikations-Threads innerhalb der Plattform nachverfolgen.

Arbeiten Sie mit Ihrem Team in Echtzeit mit den Collaboration-Tools von ClickUp zusammen

Wissensaustausch: Eines der wichtigsten Features von ClickUp ist seine Fähigkeit, als Wissensdatenbank für Ihr Projektteam zu dienen. Sie können auch die Vorlage für Projektvorschläge zum Wissensaustausch von ClickUp verwenden, um wichtige Informationen, Best Practices, Richtlinien und FAQs zu speichern und so einen Prozess zum Wissensaustausch zu schaffen, der sicherstellt, dass Informationen für alle, die sie benötigen, leicht zugänglich sind.

Diese Vorlage herunterladen Erstellen Sie mit dem ClickUp-Programm zum Wissensaustausch eine Wissensdatenbank für Ihr Team Vorlage für Projektvorschläge

Anpassung: Ob Start-up, Unternehmen oder gemeinnützige Organisation – ClickUp Teams bietet benutzerdefinierte Lösungen – Workspaces, Features, Vorlagen und mehr – für alle Abteilungen und verschiedene Anwendungsfälle.

Passen Sie Ihre Workflows für das Projektmanagement mit ClickUp Teams an

Gantt-Diagramme: Mit interaktiven ClickUp Gantt-Diagrammen können Sie Projektzeitleisten, Abhängigkeiten und Meilensteine visualisieren. Dies hilft Ihnen dabei, Aufgaben effektiv zu planen und zu terminieren, kritische Pfade zu identifizieren und Projektzeitleisten besser zu verwalten.

Nutzen Sie die Gantt-Diagramm-Ansicht von ClickUp und erhalten Sie die richtige Sichtbarkeit für Ihre Projekte

Dashboards: Erstellen Sie anpassbare Dashboards, um den Projektfortschritt, die Teamleistung und wichtige Metriken zu verfolgen. ClickUp Dashboards bietet Widgets wie Aufgabenlisten, Diagramme und Kalender – Sie können sogar benutzerdefinierte Dashboards und Berichte erstellen, um die Arbeit zu vereinfachen.

Verschaffen Sie sich mit den Dashboards von ClickUp einen Überblick über Ihre Projekte, um besser zu planen

Native Zeiterfassung: Verfolgen Sie die für Aufgaben aufgewendete Zeit direkt mit dem Feature "Zeiterfassung" von ClickUp. Überwachen Sie die Produktivität einzelner Mitarbeiter und Teams, analysieren Sie die Zeitverteilung und verbessern Sie Ihre Strategien zur Zeiterfassung und -verwaltung – ganz ohne Apps von Drittanbietern.

Verfolgen, aktualisieren und verwalten Sie die für Projekte aufgewendete Zeit mit der Zeiterfassung von ClickUp

Mindmaps: Verwenden Sie ClickUp Mindmaps, um Ideen zu sammeln, Gedanken zu organisieren und Projektstrukturen visuell darzustellen. Dieses Feature fördert Kreativität, Zusammenarbeit, Budgetverwaltung und strategische Planung in all Ihren Projekten.

Organisieren Sie Projekt-Workflows visuell mit ClickUp Mindmaps

Automatisierungen: Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben und Workflows mit ClickUp-Automatisierungen. Richten Sie Regeln und Auslöser ein, um Aufgaben automatisch zuzuweisen, Benachrichtigungen zu versenden, Status zu aktualisieren und vieles mehr. Sie können auch aus über 100 vorgefertigten Automatisierungen wählen.

Automatisieren Sie wiederkehrende Aktionen für Ihre Projekte und sparen Sie Zeit mit ClickUp Automatisierungen

E-Mail-Integration: Verbinden Sie Ihre E-Mail-Konten mit ClickUp für eine effektive Kommunikation und Aufgabenverwaltung. Wandeln Sie E-Mails in Aufgaben um, synchronisieren Sie Unterhaltungen und verfolgen Sie E-Mail-bezogene Aktivitäten innerhalb der Plattform mithilfe der Vorlage "E-Mail-Automatisierung" von ClickUp.

Diese Vorlage herunterladen Integrieren Sie E-Mail-Funktionen, um Ihr Projektmanagement mit der Vorlage "E-Mail-Automatisierung" von ClickUp zu verbessern

To-Do-Liste: Erstellen und verwalten Sie mit der To-Do-Liste von ClickUp persönliche To-Do-Listen oder teamorientierte Checklisten. Organisieren Sie Aufgaben, legen Sie Prioritäten fest und verfolgen Sie den Fortschritt, um konzentriert und produktiv zu bleiben.

Teilen Sie Ihre Projektaufgaben mit der To-Do-Liste von ClickUp in einfache, umsetzbare Schritte auf

Kanban-Board: Visualisieren Sie Workflows und verwalten Sie Aufgaben mit dem Kanban-Board von ClickUp. Ziehen Sie Aufgaben per Drag & Drop zwischen Spalten (z. B. "Zu erledigen", "In Bearbeitung", "Erledigt"), um den Fortschritt zu verfolgen und Aufgaben effektiv zu priorisieren.

Verwalten Sie projektbezogene Arbeiten effektiver mit der Kanban-Board-Ansicht von ClickUp

ClickUp Brain: ClickUp Brain integriert KI-Funktionen, um Teams mit intelligenter Automatisierung und datengestützten Erkenntnissen zu unterstützen.

Zu den KI-gestützten Features gehören intelligente Aufgabenverteilung, vorausschauende Terminplanung, automatische Erinnerungen, erweiterte Analysen, Erstellung von Inhalten und vieles mehr.

Durch den Einsatz von KI hilft ClickUp Teams dabei, ihre Prozesse zu optimieren, datengestützte Entscheidungen zu treffen und die allgemeine Produktivität und Effizienz zu verbessern.

Machen Sie Ihr Projektmanagement-System mit ClickUp Brain intelligenter und effizienter

Einschränkungen von ClickUp

ClickUp bietet eine Vielzahl von Features, deren Erlernen Zeit erfordert

Der Free-Plan hat Einschränkungen hinsichtlich Speicher, Integrationen und Teamgröße. Für größere Teams oder komplexe Projekte kann ein Upgrade erforderlich sein

Preise für ClickUp

Free Forever

Unlimited: 10 $/Monat pro Benutzer

Business: 19 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Kontakt für Preisinformationen

ClickUp AI: Für 5 $ pro Mitglied und Workspace pro Monat zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügen

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (9420+ Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4000 Bewertungen)

Verbessern Sie Ihre Projektmanagement-Fähigkeiten

Projektmanagement-Software gibt es in verschiedenen Formularen, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden. Ob Sie große Projekte bearbeiten, mit kleinen Teams arbeiten oder spezielle Tools für bestimmte Branchen benötigen, es gibt eine Lösung für Sie.

Indem Sie die Optionen erkunden und ihre Features abwägen, können Sie die richtige Projektmanagement-Software für die Zusammenarbeit auswählen, um die Produktivität Ihres Teams zu steigern und Ihre Projektziele effektiv zu erreichen.

Mit ClickUp können Sie sich organisieren, effektiv zusammenarbeiten, die Produktivität steigern und Ihr Projektmanagement verbessern, um die Arbeitsweise Ihres Projektteams zu transformieren.

ClickUp zeichnet sich durch seine Flexibilität aus, die es Benutzern ermöglicht, die Plattform an ihre individuellen Workflows anzupassen. Mit anpassbaren Ansichten, Automatisierungsfunktionen und Integrationen mit beliebten Tools wie Google Workspace und Slack vereinfacht das Tool Prozesse und verbessert die Zusammenarbeit. Melden Sie sich kostenlos für ClickUp an.