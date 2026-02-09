Die 11 besten Toggl-Alternativen für die Zeiterfassung im Jahr 2026

Toggl Track ist eine beliebte App für die Zeiterfassung, die für ihre Intuitivität und Benutzerfreundlichkeit bekannt ist. Sie hilft Teams und Einzelpersonen dabei, die für Projekte aufgewendete Zeit zu erfassen, Timesheets zu erstellen, Rechnungen zu generieren und die Produktivität zu messen.

Die eingeschränkten Funktionen des Projektmanagements von Toggl können jedoch ein Hindernis darstellen, wenn Sie erweiterte Funktionen wie Projektplanung, Ressourcenzuweisung und Aufgabenmanagement benötigen. Die Premium-Features sind oft kostspielig, was das Tool für budgetbewusste Teams weniger ideal macht.

Wenn Sie nach mehr Funktionen suchen, ohne Ihr Budget zu sprengen, finden Sie hier 11 Toggl-Alternativen mit leistungsstarken Features für Zeiterfassung und Projektmanagement.

Was ist Toggl?

via Toggl Track

Toggl Track, allgemein bekannt als Toggl, ist ein automatisiertes Tool zur Zeiterfassung. Es erstellt Timesheets und Berichte, um die für Projekte, persönliche Aktivitäten usw. aufgewendete Zeit zu erfassen. Mit dem Tool können Sie außerdem Rechnungen erstellen, indem Sie abrechnungsfähige Minuten genau erfassen.

Zu den weiteren Kern-Features gehören:

Intuitive Zeiterfassung: Ermöglicht manuelle oder automatische Zeiterfassung mit einem einfachen Start-/Stopp-Timer

Grundlegendes Projektmanagement: Unterstützt Features wie die Erstellung von Aufgaben, Zeitleisten für Projekte und Budgetverwaltung

Berichterstellung und Analysen: Erstellt visuelle Berichte und Erkenntnisse, um die für verschiedene Aufgaben aufgewendete Zeit zu analysieren und Erstellt visuelle Berichte und Erkenntnisse, um die für verschiedene Aufgaben aufgewendete Zeit zu analysieren und die Produktivität des Teams zu messen

Integrationen: Lässt sich mit über 100 tools verbinden, darunter Asana, Trello und Slack

Plattformübergreifendes Support: Bietet Desktop-, Web- und mobile Apps für geräteübergreifende Nachverfolgung

Warum sollten Sie sich für Toggl-Alternativen entscheiden?

Toggl Track mag für das Zeitmanagement hilfreich sein, ist jedoch bei weitem keine umfassende Lösung für die Produktivität.

Hier sind einige der Limite:

Eingeschränkte Funktionen für die Produktivität: Toggl bietet grundlegende Funktionen Toggl bietet grundlegende Funktionen für das Projektmanagement wie Zeitleiste und Budgetverwaltung. Wenn Sie ein Tool mit erweiterten Funktionen für die Produktivität wie Aufgabenabhängigkeiten, Ressourcenzuweisung oder Workload-Management benötigen, könnte es unzureichend sein

Hohe Kosten: Obwohl Toggl eine kostenlose Version anbietet, sind deren Funktionen eher grundlegend. Um erweiterte Funktionen nutzen zu können, müssen Sie eines der kostenpflichtigen Pläne abschließen, deren Preise im Vergleich zum Wert, den sie bieten, eher hoch sind, insbesondere für Solopreneure und kleine Unternehmen.

Schlechte Benutzererfahrung mit der mobilen App: Mehrere Toggl-Benutzer sind aufgrund der störenden Benutzererfahrung mit der mobilen App zu anderen Tools gewechselt. Gelegentliche Störungen und Probleme bei der Synchronisierung erschweren es den Benutzern, ihre Mehrere Toggl-Benutzer sind aufgrund der störenden Benutzererfahrung mit der mobilen App zu anderen Tools gewechselt. Gelegentliche Störungen und Probleme bei der Synchronisierung erschweren es den Benutzern, ihre Arbeitspläne zu verwalten.

Eine Bewertung auf Reddit fasst es so zusammen:

Bei mir funktioniert es in 66 % der Fälle nicht, vor allem die Apps, aber sogar die Web-App ist gerade abgestürzt…

Bei mir funktioniert es in 66 % der Fälle nicht, vor allem die Apps, aber sogar die Web-App ist gerade abgestürzt…

⏩ Lesen Sie auch: So meistern Sie häufige Herausforderungen beim Zeitmanagement: Der ultimative Leitfaden

Toggl-Alternativen auf einen Blick

Hier finden Sie eine Übersicht über alle in diesem Blogbeitrag erwähnten Toggl-Alternativen. Verschaffen Sie sich auf einen Blick einen Überblick über deren Anwendungsfälle und Eignung:

Toggl-Alternativen Wichtigste Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp Globale Zeiterfassung, Zeitschätzungen und Timesheets, KI-gestützte Kalender- und Terminplanungsfeatures für ein besseres Aufgaben- und Zeitmanagement Projektmanager in Teams jeder Größe, für die funktionsübergreifende Zusammenarbeit Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen möglich Clockify Zeiterfassung für abrechnungsfähige Stunden mit Erkennung von Leerlaufzeiten, unbegrenzten Projekten und Benutzern Freiberufler und kleine Geschäfte Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Tarife ab 4,99 $ pro Benutzer und Monat; benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen möglich Harvest Gleichzeitige Zeit- und Kostenverwaltung, Projektmanagement mit Festpreis und Retainer Agenturen und dienstleistungsorientierte Unternehmen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 13,75 $ pro Benutzer und Monat RescueTime Überwachung der Produktivität, automatisierte wöchentliche Zeitübersichten, Offline-Nachverfolgung der Aktivitäten Einzelpersonen und Remote-Mitarbeiter Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Monat Hubstaff Zeiterfassung mit GPS-Überwachung, Schichtplanung, Leerlauferkennung Außendienst-Teams und Manager von Remote-Mitarbeitern Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 7 $/Monat Timely Teams jeder Größe benötigen nur einen minimalen manuellen Zeitaufwand Teams jeder Größe, die nur minimale manuelle Zeiteingaben benötigen Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 11 $/Monat Everhour Nachverfolgung von Projektstunden, benutzerdefinierte Berichterstellung, Automatisierung der Rechnungsstellung mit QuickBooks-Integration Projektmanager im Projektmanagement in Teams jeder Größe Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 10 $/Monat Time Doctor Produktivitätsanalyse mit Screenshots, Nutzung von Apps und Aktivitätsniveaus, GPS-Nachverfolgung Geschäftsbetriebe, die detaillierte Einblicke in die Produktivität benötigen Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 5 $ pro Benutzer und Monat; benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen möglich TimeCamp Zeiterfassung mit Automatisierung der Rechnungsstellung und Anwesenheitsverwaltung Kleine bis mittelständische Unternehmen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 3,99 $ pro Benutzer und Monat MyHours Projektbasierte Zeiterfassung, benutzerdefinierte Berichterstellung mit maßgeschneiderten Vorlagen, grundlegende Budgetierung und Spesenabrechnung Freiberufler und kleine Teams Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Tarife ab 9 $ pro Benutzer und Monat; benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen möglich DeskTime Effizienzmessung, Offline-Nachverfolgung, Anwesenheitsmanagement Geschäftsbetriebe, die sich auf die Nachverfolgung der Effizienz konzentrieren Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Tarife ab 5 $ pro Benutzer und Monat; benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen möglich

Die 11 besten Toggl-Alternativen

Schauen Sie sich diese Software für die Zeiterfassung an, die Sie als Alternativen zu Toggl Track nutzen können:

1. ClickUp (Am besten geeignet für All-in-One-Arbeitsmanagement mit integrierter Zeiterfassung)

Beginnen Sie mit der Zeiterfassung in ClickUp Behalten Sie mit der Funktion für die Zeiterfassung bei Projekten von ClickUp den Überblick über die für jede Aufgabe aufgewendete Zeit

Toggl bietet keine erweiterten Funktionen für das Projektmanagement, was ein ziemlicher Nachteil ist. Ohne ein umfassendes Toolset ist es unmöglich, Projekte zu verwalten und gleichzeitig Zeiteffizienz zu gewährleisten. Es können sich verschiedene Nachteile wie Verzögerungen, Missverständnisse, Missmanagement usw. einschleichen.

Um dies zu vermeiden, entscheiden Sie sich für ClickUp – die Allround-App für die Arbeit.

Alistair Wilson, Berater für digitale Transformation bei Compound, fasst zusammen, welche Vorteile eine einheitliche Plattform für Projektmanagement und Zeiterfassung bietet:

Wir haben mehrere Optionen geprüft und waren der Meinung, dass ClickUp uns insgesamt die richtige Kombination aus Leistungsfähigkeit und Flexibilität bot. Außerdem mussten wir das Problem der Zeiterfassung lösen, um die Arbeitszeiten externer Auftragnehmer zu erfassen und zu messen, ohne zusätzliche externe Apps und Dienste zu benötigen. Die native Zeiterfassung von ClickUp funktioniert nahtlos auf Mobilgeräten, Tablets und Desktops.

Wir haben mehrere Optionen geprüft und waren der Meinung, dass ClickUp uns insgesamt die richtige Kombination aus Leistungsfähigkeit und Flexibilität bot. Außerdem mussten wir das Problem der Zeiterfassung lösen, um die Arbeitszeiten externer Auftragnehmer zu erfassen und zu messen, ohne zusätzliche externe Apps und Dienste zu benötigen. Die native Zeiterfassung von ClickUp funktioniert nahtlos auf Mobilgeräten, Tablets und Desktops.

Als erste von vielen Features macht die Projekt-Zeiterfassung von ClickUp manuelle Zeiteinträge überflüssig, da Sie einen automatischen Timer von überall aus starten (und stoppen) können – über die ClickUp-Desktop-App, die Chrome-Erweiterung für das Web und sogar über die mobile App.

Die Zeiterfassung läuft im Hintergrund, während Sie arbeiten, sodass Sie sicher sein können, dass jede abrechnungsfähige Minute genau erfasst wird.

Die manuelle Erfassung von Zeiteinträgen ist jedoch ebenfalls möglich. Sie können Zeiteinträge für einen bestimmten Bereich erfassen. Das spart Zeit und Aufwand und ermöglicht es Ihnen, mehrere Einträge mit wenigen Klicks hinzuzufügen oder zu bearbeiten.

Schätzen Sie den Zeitaufwand für jede Aufgabe, um mit ClickUp Time Management realistische Termine für Projekte festzulegen

Mit den Zeitmanagement- Features von ClickUp können Sie Ihre erfassten Zeiten in abrechnungsfähige und nicht abrechnungsfähige Zeiten unterteilen, detaillierte Timesheets erstellen, Notizen hinzufügen und benutzerdefinierte Zeitberichte erstellen.

So lassen sich Termine leichter neu planen, Abhängigkeiten koordinieren, Meilensteine festlegen und Ihre Projekte mit mehr Sichtbarkeit und Effizienz verwalten.

ClickUp Kalender bietet eine visuelle Drag-and-Drop-Oberfläche, die das Zeitmanagement intuitiv macht – perfekt für die Planung, Nachverfolgung und Anpassung Ihres Tagesablaufs in Echtzeit. Im Gegensatz zu Toggl Track, das sich auf die nachträgliche Zeiterfassung konzentriert, hilft Ihnen ClickUp dabei, Aufgaben und Meetings proaktiv direkt in Ihrem Workflow zeitlich zu blockieren.

Sie können es mit Ihrem Google Kalender synchronisieren, wiederholende Aufgaben planen und Zeitleisten zu Projekten auf einen Blick einsehen. Es eignet sich ideal für die Verwaltung von Workloads, die Priorisierung von Terminen und die Vermeidung von Überlastung. Teams können außerdem Kalender freigeben, um stets im Bilde zu bleiben, wer was wann erledigt.

💡 Profi-Tipp: Suchen Sie nach weiteren Ressourcen, die Ihnen beim Zeitmanagement helfen? Entscheiden Sie sich für die ClickUp-Vorlage für Zeitmanagement und Terminplanung. Diese Vorlage ist sofort einsatzbereit und anpassbar und ermöglicht es Ihnen, Aufgaben in Ihrem Zeitplan zu planen, Ziele zu setzen und mit Ihrem Team bei alltäglichen Aufgaben zusammenzuarbeiten. Das hilft Ihnen dabei: Behalten Sie den Überblick dank einer übersichtlichen Übersicht zum Projekt

Steigern Sie Ihre Produktivität durch optimiertes Management von Aufgaben

Verbessern Sie die Leistung des Projekts durch die Einhaltung von Terminen Eine weitere großartige Option ist die ClickUp-Time-Box-Vorlage. Planen Sie Ihren Zeitplan effizient, indem Sie Projekte aufschlüsseln, Ressourcen zuweisen und Fristen festlegen, um die Produktivität durch eine bessere Priorisierung von Aufgaben zu maximieren! Behalten Sie den Überblick mit klaren Zeitblöcken für jede Aufgabe und erreichen Sie Ihre Ziele schneller durch strukturierte Planung.

Die besten Features von ClickUp

Visualisieren Sie den Fortschritt des Projekts durch dynamische Einblicke mit ClickUp-Dashboards

Verwalten Sie Ihre Workloads effizient mit ClickUp Aufgaben . Nutzen Sie Listen, Boards und Kalenderansichten für vielseitiges Projektmanagement

Legen Sie genaue Zeitschätzungen in ClickUp fest, um Projekte im Zeitplan zu halten und die Workload effektiv zu verwalten

Automatisieren Sie wiederholende Workflows mit ClickUp-Automatisierungen , um Zeit zu sparen und die Produktivität zu steigern

Setzen Sie Ressourcen mithilfe der Workload-Ansicht von ClickUp intelligent ein, um die Kapazitäten Ihres Teams auszugleichen und Burnout zu vermeiden

Integrieren Sie das Tool mit über 1000 Apps, darunter externe Tools für die Zeiterfassung wie Toggl, Clockify, Everhour und viele mehr

Limitierungen von ClickUp

Für neue Benutzer kann der große Bereich an Features anfangs verwirrend sein

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Eine Bewertung auf G2 fasst es so zusammen:

Ich habe festgestellt, dass ClickUp ein großartiges Tool für das Projektmanagement ist, das mir hilft, organisiert zu bleiben. Es ist ein großartiges Tool, da es mir ermöglicht, Aufgaben anzupassen und sie für größere Projekte detailliert zu definieren. Das Feature für die Zeiterfassung ist großartig, da es mir hilft zu erkennen, wofür ich meine Zeit verwende.

Ich habe festgestellt, dass ClickUp ein großartiges Tool für das Projektmanagement ist, das mir hilft, organisiert zu bleiben. Es ist ein großartiges Tool, da es mir ermöglicht, Aufgaben anzupassen und sie für größere Projekte detailliert zu definieren. Die Funktion für die Zeiterfassung ist großartig, da sie mir hilft zu erkennen, wofür ich meine Zeit verwende.

💡 Profi-Tipp: Jeden Tag Alles zu erledigen, mag zunächst einschüchternd wirken. Aber wenn Sie einen Begleiter haben, der Sie bei diesem Prozess unterstützt, kann sich die Lage schnell ändern! Entdecken Sie kostenlose Vorlagen für Tagesplaner mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche, um Ihre Zeit zu verwalten.

2. Clockify (Am besten geeignet für kostenlose Zeiterfassung mit grundlegender Berichterstellung)

via Clockify

Clockify ist ein Tool für die Zeiterfassung mit grundlegenden Funktionen des Projektmanagements. Es kann Ihnen dabei helfen, die Arbeitszeiten Ihrer Mitarbeiter zu erfassen und Clients präzise abzurechnen. Clockify unterstützt manuelle, automatische und Offline-Zeiterfassung.

Außerdem können Sie automatisierte Timesheets, Aktivitätsberichte und Daten zur Produktivität erstellen. Darüber hinaus können Sie Kundenrechnungen erstellen und verwalten. So können Sie Projektbudgets planen, benutzerdefinierte Abrechnungssätze festlegen, Kosten vergleichen und vieles mehr.

Die besten Features von Clockify

Nutzen Sie die Inaktivitätserkennung und Zeit-Erinnerungen, um nicht erfasste Stunden zu vermeiden

Nutzen Sie plattformübergreifenden Zugriff über Desktop-, Mobil- und Browser-Apps

Unbegrenzte Anzahl an Projekten und Benutzern, sogar in der kostenlosen Version

Integrieren Sie Trello, Asana und Jira für ein nahtloses Projektmanagement

Limitierungen von Clockify

Es fehlen erweiterte Features zur Rechnungsautomatisierung

Bietet keine integrierte Lohnabrechnung

Preise für Clockify

Free Forever

Basic: 4,99 $/Monat pro Platz

Standard: 6,99 $/Monat pro Platz

Pro: 9,99 $/Monat pro Platz

Unternehmen: 14,99 $/Monat pro Platz

Bewertungen und Rezensionen zu Clockify

G2: 4,5/5 (über 170 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 9.100 Bewertungen)

🧠 Wissenswertes: Francesco Cirillo, ein Entwickler und Unternehmer, hat die Pomodoro-Technik für das Zeitmanagement entwickelt. Aber wusstest du, dass die Technik nach einem tomatenförmigen Timer benannt wurde, den Cirillo während seines Studiums an der Universität benutzte? Du hast richtig gehört – „Pomodoro“ bedeutet auf Italienisch „Tomate“! 🍅

3. Harvest (Am besten geeignet für Zeiterfassung mit Spesenabrechnung und Rechnungsstellung)

via Harvest

Genau wie Clockify optimiert Harvest die Zeiterfassung und Kundenabrechnung; der einzige Unterschied besteht darin, dass weniger manuelle Eingaben erforderlich sind.

Mit Harvest können Sie automatisierte Zeitberichte erstellen, um Einblicke in den Projektfortschritt, die durchschnittliche Zeitaufwendung für Aufgaben, interne Kosten und vieles mehr zu erhalten. Wählen Sie einfach ein Projekt aus und starten Sie den Timer.

Sie können Harvest mit Buchhaltungstools synchronisieren, Timesheets in Kundenrechnungen umwandeln und die Rechnungsstellung sowie die Zahlung automatisieren.

Die besten Features von Harvest

Erfassen Sie Zeit und Ausgaben gleichzeitig für die Kalkulation der Projektkosten

Verwalten Sie Projekte mit Festpreis oder Retainer-Verträgen mithilfe benutzerdefinierter Berichte zur Zeiterfassung

Planen und verfolgen Sie die Verfügbarkeit Ihres Teams in Echtzeit

Integrieren Sie Asana, Trello und QuickBooks für optimierte Workflows

Einschränkungen von Harvest

Keine integrierte GPS-Nachverfolgung für Remote-Teams

Höhere Kosten für größere Teams oder erweiterte Features

Preise für Harvest

Free Forever

Pro: 13,75 $/Monat pro Platz

Premium: 17,50 $/Monat pro Platz

Bewertungen und Rezensionen zu Harvest

G2: 4,3/5 (über 800 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 600 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Harvest?

Eine Bewertung auf Capterra lautet:

Es handelt sich um ein einfaches Produkt, das sich schnell einstellen lässt und für die einfache Zeiterfassung und Rechnungserstellung genutzt werden kann.

Es handelt sich um ein einfaches Produkt, das sich schnell einrichten lässt und für die einfache Zeiterfassung und Rechnungserstellung genutzt werden kann.

4. RescueTime (Am besten geeignet für automatische Nachverfolgung der Produktivität und des Zeitmanagements)

via RescueTime

Suchen Sie nach einer Software für die Zeiterfassung, die ganz darauf ausgerichtet ist, die Produktivität zu steigern? RescueTime passt genau in diese Beschreibung. Dieses Tool bietet Features, mit denen Ihr Team jede Minute optimal nutzen kann. So können Sie beispielsweise das Feature „Focus Time“ nutzen, um ablenkende Websites zu blockieren.

RescueTime übernimmt die gesamte Prozessautomatisierung der Zeiterfassung, sodass keine Nachlässigkeiten mehr auftreten können. Es erfasst die Nutzung von Apps und Websites und erstellt detaillierte Analysen, um Muster der Produktivität und Hindernisse zu identifizieren.

Und das Beste daran? Das Tool hat keine Nutzungsbeschränkung – Einzelpersonen und Teams können für eine unbegrenzte Anzahl von Projekten die Nachverfolgung der Zeiten durchführen und Timesheets erstellen.

Die besten Features von RescueTime

Legen Sie benutzerdefinierte Metriken für die Produktivität fest und verfolgen Sie den Fortschritt mit detaillierten Berichten zur Nachverfolgung

Automatisieren Sie wöchentliche Zeitnutzungsübersichten und Trendanalysen

Nutzen Sie den Support für die Nachverfolgung von Offline-Aktivitäten durch manuelle Eingabe

Integration mit Slack, Trello und Google Kalender

Limitierungen von RescueTime

Es fehlen Features für Zusammenarbeit und Projektmanagement

Begrenzte Integrationen mit fortschrittlichen Workflow-Tools

Preise für RescueTime

Solo: 12 $/Monat

Team: 9 $/Monat pro Teammitglied

Bewertungen und Rezensionen zu RescueTime

G2: 4,2/5 (über 90 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 140 Bewertungen)

5. Hubstaff (Am besten geeignet für Zeiterfassung mit GPS und Mitarbeiterüberwachung)

via Hubstaff

Hubstaff ist ein Tool zur Zeiterfassung, das die Produktivität der Mitarbeiter anhand von Screenshots, Aktivitätsniveaus und GPS-Nachverfolgung überwacht.

Es unterstützt erweiterte Features für die Nachverfolgung wie die Erkennung von Leerlaufzeiten und erstellt detaillierte Berichte zur Produktivität und Zeitnutzung, um Ineffizienzen zu erkennen und zu beseitigen.

Mit den Integrationen von Hubstaff für PayPal, Wise und Gusto können Sie die Lohnabrechnung automatisieren. So erstellen Sie präzise Abrechnungen und Client-Rechnungen auf Basis der erfassten Zeiten und Ausgaben.

Die besten Features von Hubstaff

Verwalten Sie Projekte und Budgets mit Tools für die Echtzeit-Nachverfolgung

Unterstützen Sie die Schichtplanung und -verwaltung mit Kalender-Tools

Nutzen Sie Zeiterfassung auf Desktop, im Web und auf Mobilgeräten für mehr Flexibilität

Integrieren Sie Trello, Jira und Asana für das Projektmanagement

Limitierungen von Hubstaff

Für erweiterte Analysen sind Premium-Pläne erforderlich

Erfordert eine stabile Internetverbindung für die Features der GPS-Nachverfolgung

Preise für Hubstaff

Starter: 7 $/Monat pro Platz

Grow: 9 $/Monat pro Platz

Team: 12 $/Monat pro Platz

Unternehmen: 25 $/Monat pro Platz (jährliche Abrechnung)

Hubstaff-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 1.300 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 1.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Hubstaff?

Das hat ein G2-Rezensent freigegeben:

Hubstaff bietet eine intuitive und nahtlose Lösung für die Zeiterfassung, die die Verwaltung von Remote-Teams unglaublich einfach macht. Die Echtzeit-Nachverfolgung, automatisierte Screenshots und Einblicke in die Produktivität sorgen für Transparenz und Effizienz. Die detaillierten Berichte und die Automatisierung der Gehaltsabrechnung sparen viel Zeit und machen Hubstaff zu einem Muss für Unternehmen mit Remote- oder Hybrid-Teams.

Hubstaff bietet eine intuitive und nahtlose Lösung für die Zeiterfassung, die die Verwaltung von Remote-Teams unglaublich einfach macht. Die Echtzeit-Nachverfolgung, automatisierte Screenshots und Einblicke in die Produktivität sorgen für Transparenz und Effizienz. Die detaillierten Berichte und die Automatisierung der Gehaltsabrechnung sparen viel Zeit und machen Hubstaff zu einem Muss für Unternehmen mit Remote- oder Hybrid-Teams.

6. Timely (Am besten geeignet für KI-basierte automatische Zeiterfassung)

via Timely

Timely ist eine KI-basierte Zeiterfassung, die den Prozess automatisiert, um präzise Zeitdaten zu liefern. Ganz gleich, ob Sie abrechnungsfähige Stunden ermitteln, Erinnerungen für nicht erfasste Zeit erhalten oder feststellen möchten, wie hoch die Produktivität Ihres Teams war – der integrierte KI-Timesheet-Assistent sorgt dafür, dass Sie alle Erkenntnisse zeitnah, präzise und automatisch erhalten.

Mit den Features des Projektmanagements können Sie Aufgaben zuweisen, Workloads verwalten und die Team-Kapazität einsehen. Die kalenderbasierte Zeitleiste ermöglicht es Ihnen, Arbeitstage zu visualisieren, sodass Sie Zeitblöcke reservieren und Projekte effizient planen können.

Die besten Features von Timely

Verwalten Sie Projektbudgets mit Echtzeit-Nachverfolgung und Benachrichtigungen

Erfassen Sie abrechnungsfähige Stunden und erstellen Sie präzise Rechnungen für Clients

Erhalten Sie detaillierte Berichte zur Produktivität und Ressourcenzuweisung

Integrieren Sie die Tools mit Outlook, Google Kalender und Trello für eine optimierte Terminplanung

Zeitliche Limite

Begrenzte Möglichkeiten zur manuellen Zeiterfassung für bestimmte Aufgaben

Grundlegende Funktionen des Projektmanagements

Preise für Timely

Starter: 11 $/Monat pro Benutzer

Premium: 20 $/Monat pro Benutzer

Unbegrenzt: 28 $/Monat pro Benutzer

Aktuelle Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,8/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 200 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Timely?

Eine Bewertung von Capterra fasst zusammen:

Der Hauptvorteil von Timely ist die Benutzerfreundlichkeit und die Möglichkeit, Ihre Zeit sinnvoll zu verwalten. Ich finde, Timely hat einen fantastischen Service entwickelt…

Der Hauptvorteil von Timely ist die Benutzerfreundlichkeit und die Möglichkeit, Ihre Zeit sinnvoll zu verwalten. Ich finde, Timely hat einen fantastischen Service entwickelt…

via Everhour

Wenn Sie nach einer Lösung für die Zeiterfassung suchen, die sich nahtlos in Ihre Workflows des Projektmanagements einfügt, dürfte Everhour für Sie interessant sein.

Everhour lässt sich mit Tools wie ClickUp, Asana, Trello und Basecamp integrieren und übernimmt die Nachverfolgung der Zeit direkt aus diesen heraus. Das bedeutet, dass Sie nicht zwischen verschiedenen Apps wechseln müssen, um die Leistung und Produktivität Ihres Teams zu verwalten – alle Ihre Daten werden auf einer einzigen Plattform zusammengefasst.

Damit können Sie die Verfügbarkeit Ihres Teams erfassen, um Ressourcen und Workload effektiv zu verwalten. Everhour unterstützt zudem die Zeiterfassung für abrechnungsfähige und nicht abrechnungsfähige Aufgaben und bietet Berichte und Analysen.

Die besten Features von Everhour

Erstellt benutzerdefinierte Berichte mit Daten zu Budget, Zeit und Ausgaben

Automatisieren Sie die Rechnungsstellung durch die Integration mit QuickBooks und FreshBooks

Verwaltet Projektbudgets mit Finanzüberwachung in Echtzeit

Limitierungen von Everhour

Im Vergleich zur Desktop-Version sind die Features in den mobilen Apps eingeschränkt

Für erweiterte Features und Berichterstellung sind höherwertige Pläne erforderlich

Preise für Everhour

Free Forever

Team: 10 $/Monat (bis zu 5 Plätze)

Bewertungen und Rezensionen zu Everhour

G2: 4,7/5 (über 170 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Everhour?

In einer G2-Bewertung heißt es:

Everhour ist ein gut durchdachtes, benutzerfreundliches und leistungsstarkes Tool zur Zeiterfassung, das über eine der einzigartigsten Integrationen mit einer Reihe wichtiger SaaS-Tools für Produktivität verfügt. Es fügt sich nahtlos in die Benutzeroberfläche von Apps wie Asana und Notion ein und verbessert so das Erlebnis für beide Apps. Ich kenne keine andere App auf dem Markt, die dies so gut umsetzt wie Everhour.

Everhour ist ein gut durchdachtes, benutzerfreundliches und leistungsstarkes Tool zur Zeiterfassung, das über eine der einzigartigsten Integrationen mit einer Reihe wichtiger SaaS-Tools für Produktivität verfügt. Es fügt sich nahtlos in die Benutzeroberfläche von Apps wie Asana und Notion ein und verbessert so das Erlebnis für beide Apps. Ich kenne keine andere App auf dem Markt, die dies so gut umsetzt wie Everhour.

📮 ClickUp Insight: 92 % der Wissensarbeiter nutzen personalisierte Zeitmanagementstrategien. Allerdings bieten die meisten tools für das Workflow-Management noch keine integrierten Features für Zeitmanagement oder Priorisierung, was eine effektive Priorisierung erschwert. Die KI-gestützten Features von ClickUp für Terminplanung und Zeiterfassung helfen Ihnen dabei, dieses Rätselraten in datengestützte Entscheidungen umzuwandeln. Das Tool kann Ihnen sogar optimale Zeitfenster für Aufgaben vorschlagen. Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Zeitmanagementsystem, das sich an Ihre Arbeitsweise anpasst!

8. Time Doctor (Am besten geeignet für die Zeiterfassung mit Features zur Überwachung der Produktivität)

via Time Doctor

Als Nächstes auf der Liste der besten Toggl-Alternativen steht Time Doctor. Dieses Zeiterfassungstool eignet sich für Teams, die umfassende Features und eine benutzerfreundliche Oberfläche wünschen.

Mit Time Doctor kann Ihr Team Einträge zur Zeiterfassung vornehmen, um Arbeitszeiten, Pausen usw. zu erfassen. Darüber hinaus überwacht es die auf verschiedenen Websites und in Anwendungen verbrachte Zeit, um Einblicke in die Produktivität zu gewinnen.

Dies ist hilfreich, um Arbeitsmuster zu erkennen, insbesondere bei Remote-Teams. Das tool bietet außerdem Ablenkungswarnungen, damit sich die Mitarbeiter während der Arbeitszeit besser konzentrieren können.

Die besten Features von Time Doctor

Erfassen Sie Ihre Zeit anhand von Screenshots, App-Nutzung und Aktivitätsgrad

Unterstützung der GPS-Nachverfolgung für Teams vor Ort und im Homeoffice

Erstellen Sie umfassende Berichte zu Produktivität und Anwesenheit

Integrieren Sie Jira, Asana und Trello für das Projektmanagement

Limitierungen von Time Doctor

Im Vergleich zu anderen Tools eingeschränkte Features für Rechnungsstellung und Abrechnung

Die Kosten steigen bei größeren Teams und erweiterten Analysen

Preise für Time Doctor

Basic: 8 $/Monat pro Benutzer

Standard: 14 $/Monat pro Benutzer

Premium: 20 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Time Doctor

G2: 4,4/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 500 Bewertungen)

💡 Profi-Tipp: Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Daten der Zeiterfassung, um Muster zu erkennen, Trends der Produktivität zu bewerten und Ihren Workflow anzupassen. Kleine Anpassungen können zu erheblichen Effizienzsteigerungen führen. 🧐

9. TimeCamp (Am besten geeignet für die Kombination von Zeiterfassung mit Rechnungsstellung und Abrechnung)

via TimeCamp

Suchen Sie nach einem tool, das Timesheets und die Nachverfolgung der Anwesenheit für Teams unterstützt? Dann ist TimeCamp genau das Richtige für Sie.

Dieses tool bietet eine einheitliche Oberfläche für die Nachverfolgung der Anwesenheit von Mitarbeitern, die Erstellung von Timesheets, die Erstellung von Abrechnungen und die Rechnungsstellung. Aber das ist noch nicht alles – mit TimeCamp können Sie auch Projektbudgets verwalten.

Es übernimmt die Nachverfolgung der für Aufgaben und Projekte aufgewendeten Zeit, analysiert die Rentabilität und ermöglicht die Synchronisierung mit Buchhaltungssoftware, sodass Sie Projektausgaben nahtlos verwalten können. Ein weiterer Vorteil? Das tool sendet Benachrichtigungen, sobald Sie das Budget für ein Projekt überschreiten.

Die besten Features von TimeCamp

Automatisieren Sie die Rechnungsstellung durch Integrationen mit QuickBooks und Xero

Zeiterfassung automatisch mit Mobil- und Desktop-Apps

Erhalten Sie Zugriff auf Aufgabenverwaltungs-Features mit detaillierten Berichten

Limitierungen von TimeCamp

Eingeschränkte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten für erstellte Rechnungen

Für Features zur Berichterstellung sind höherwertige Pläne erforderlich

Preise für TimeCamp

Free Forever

Starter: 3,99 $/Monat pro Benutzer

Premium: 6,99 $/Monat pro Benutzer

Ultimate: 10,99 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 14,99 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu TimeCamp

G2: 4,7/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 500 Bewertungen)

📮 ClickUp Insight: 32 % der Arbeitnehmer haben Schwierigkeiten, sich Zeit für sich selbst zu nehmen, doch nur 14 % reservieren diese Zeit in ihrem Kalender. Was nicht geplant ist, ist nicht geschützt! 📆 Mit dem Kalender von ClickUp können Sie persönliche Zeiten genauso wie Meetings reservieren. Führen Sie eine Synchronisierung mit externen Kalendern durch, legen Sie wiederkehrende Arbeits- sowie persönliche Zeitblöcke fest und passen Sie Ihren Zeitplan ganz einfach per Drag & Drop an. Stoppen Sie Last-Minute-Arbeit, bevor sie in Ihre Freizeit eindringt! 💫 Echte Ergebnisse: Lulu Press spart mit ClickUp-Automatisierungen 1 Stunde pro Tag und Mitarbeiter – was zu einer Steigerung der Effizienz bei der Arbeit um 12 % führt.

10. My Hours (Am besten geeignet für die projektbasierte Zeiterfassung für kleine Teams und Freiberufler)

via MyHours

Für kleine Teams kann es schwierig sein, ein Zeiterfassungstool zu finden, das sowohl umfassend als auch benutzerfreundlich ist. Genau das bietet My Hours.

Mit dieser Software können Sie und Ihre Teamkollegen ganz einfach die Nachverfolgung der Arbeitszeit durchführen – manuell oder mit einem Timer – über mehrere Projekte und Aufgaben hinweg. Erstellen Sie ein Projekt und erfassen Sie Ihre Arbeitszeit, um Timesheets zu erstellen.

MyHours unterstützt Sie zudem bei der grundlegenden Budgetierung für Projekte mit Benachrichtigungen und Nachverfolgung von Ausgaben und ermöglicht plattformübergreifenden Zugriff auf Mobil-, Desktop- und Web-Apps.

Die besten Features von MyHours

Unterstützen Sie die Kundenabrechnung mit flexiblen Rechnungsstellungstools

Nutzen Sie Teammanagement-Features mit rollenbasierten Berechtigungen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte mit maßgeschneiderten Vorlagen für gängige Aufgaben

Integrieren Sie QuickBooks, Zapier und Trello für die Automatisierung Ihrer Workflows

Limitierungen von MyHours

Eingeschränkte Automatisierung für komplexe Workflows und sich wiederholende Aufgaben

Erfordert manuelle Eingaben für die Nachverfolgung der Spesen und Rechnungsstellung

Preise für MyHours

Free Forever

Pro: 9 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu MyHours

G2: 4,6/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über MyHours?

Diese G2-Bewertung gibt einen positiven Eindruck frei:

Nachdem ich mehrere Timesheet-Programme recherchiert und ausprobiert hatte, stellte ich fest, dass myhours meinen Anforderungen am ehesten entspricht: eine einfache, benutzerfreundliche, webbasierte Software für die Nachverfolgung und Berichterstellung. Der Kundenservice ist hervorragend; alle meine Fragen wurden umgehend per E-Mail beantwortet.

Nachdem ich mehrere Timesheet-Programme recherchiert und ausprobiert hatte, stellte ich fest, dass myhours meinen Anforderungen am ehesten entspricht: eine einfache, benutzerfreundliche, webbasierte Software für die Nachverfolgung und Berichterstellung. Der Kundenservice ist hervorragend; alle meine Fragen wurden umgehend per E-Mail beantwortet.

11. DeskTime (Am besten geeignet für automatische Zeiterfassung mit Analyse der Produktivität)

via DeskTime

Diese Toggl-Alternative ist vor allem dafür bekannt, die Zeit automatisch anhand der Nutzung von Apps und Websites zu verfolgen.

Es hilft auch dabei, die Produktivität zu überwachen, indem Aufgaben und Aktivitäten in produktive, unproduktive und neutrale Kategorien eingeteilt werden. Dies hilft dabei, Projektmuster zu verstehen und Hindernisse zu beseitigen.

DeskTime übernimmt die Automatisierung von Pausenerinnerungen und liefert detaillierte Berichte zur Produktivität, damit Sie die Effizienz steigern können, ohne die Work-Life-Balance zu beeinträchtigen.

Die besten Features von DeskTime

Unterstützen Sie das Projektmanagement und das Aufgabenmanagement mit integrierter Zeiterfassung

Ermöglichen Sie die Zeiterfassung im Offline-Modus mit manuellen Eingabeoptionen

Verwalten Sie die Anwesenheit mit integrierten Tools zum Timesheet-Management

Limitierungen von DeskTime

Keine integrierten Rechnungs- oder Abrechnungs-Features

Eingeschränkte Funktionen in der mobilen App im Vergleich zur Desktop-App

Preise für DeskTime

Lite: Free Forever

Pro: 5 $/Monat pro Benutzer

Premium: 7 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu DeskTime

G2: 4,5/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 500 Bewertungen)

Zeiterfassung mit nur wenigen Klicks – mit der besten Toggl-Alternative: ClickUp!

Toggl Track ist eine solide Zeiterfassung, die sich durch Einfachheit und zuverlässige Features auszeichnet. Sie hilft dabei, die Produktivität zu messen, Budgets zu verwalten und eine Work-Life-Balance zu wahren. Allerdings fehlen ihr erweiterte Funktionen des Projektmanagements, die Workflows optimieren und die Produktivität des Teams steigern.

Wenn Sie nach einer All-in-One-Lösung suchen, die die Zeit erfasst und leistungsstarke Tools für das Projektmanagement bietet, ist ClickUp die richtige Wahl für Sie. Dies ist eine Allround-App für die Arbeit, die Aufgabenmanagement, Zeiterfassung, Ressourcenplanung und Workflow-Automatisierung auf einer einzigen, intuitiven Plattform vereint.

Sind Sie bereit, Ihre Produktivität zu steigern und Ihr Arbeitsleben ins Gleichgewicht zu bringen? Probieren Sie ClickUp noch heute aus – melden Sie sich hier kostenlos an!