Die 11 besten Toggl-Alternativen für die Zeiterfassung im Jahr 2026

Toggl Track ist eine beliebte App für die Zeiterfassung, die für ihre Intuitivität und Benutzerfreundlichkeit bekannt ist. Sie hilft Teams und Einzelpersonen dabei, die für Projekte aufgewendete Zeit zu erfassen, Timesheets zu erstellen, Rechnungen zu generieren und die Produktivität zu messen.
Die eingeschränkten Funktionen des Projektmanagements von Toggl können jedoch ein Hindernis darstellen, wenn Sie erweiterte Funktionen wie Projektplanung, Ressourcenzuweisung und Aufgabenmanagement benötigen. Die Premium-Features sind oft kostspielig, was das Tool für budgetbewusste Teams weniger ideal macht.
Wenn Sie nach mehr Funktionen suchen, ohne Ihr Budget zu sprengen, finden Sie hier 11 Toggl-Alternativen mit leistungsstarken Features für Zeiterfassung und Projektmanagement.
Was ist Toggl?
Toggl Track, allgemein bekannt als Toggl, ist ein automatisiertes Tool zur Zeiterfassung. Es erstellt Timesheets und Berichte, um die für Projekte, persönliche Aktivitäten usw. aufgewendete Zeit zu erfassen. Mit dem Tool können Sie außerdem Rechnungen erstellen, indem Sie abrechnungsfähige Minuten genau erfassen.
Zu den weiteren Kern-Features gehören:
- Intuitive Zeiterfassung: Ermöglicht manuelle oder automatische Zeiterfassung mit einem einfachen Start-/Stopp-Timer
- Grundlegendes Projektmanagement: Unterstützt Features wie die Erstellung von Aufgaben, Zeitleisten für Projekte und Budgetverwaltung
- Berichterstellung und Analysen: Erstellt visuelle Berichte und Erkenntnisse, um die für verschiedene Aufgaben aufgewendete Zeit zu analysieren und die Produktivität des Teams zu messen
- Integrationen: Lässt sich mit über 100 tools verbinden, darunter Asana, Trello und Slack
- Plattformübergreifendes Support: Bietet Desktop-, Web- und mobile Apps für geräteübergreifende Nachverfolgung
Warum sollten Sie sich für Toggl-Alternativen entscheiden?
Toggl Track mag für das Zeitmanagement hilfreich sein, ist jedoch bei weitem keine umfassende Lösung für die Produktivität.
Hier sind einige der Limite:
- Eingeschränkte Funktionen für die Produktivität: Toggl bietet grundlegende Funktionen für das Projektmanagement wie Zeitleiste und Budgetverwaltung. Wenn Sie ein Tool mit erweiterten Funktionen für die Produktivität wie Aufgabenabhängigkeiten, Ressourcenzuweisung oder Workload-Management benötigen, könnte es unzureichend sein
- Hohe Kosten: Obwohl Toggl eine kostenlose Version anbietet, sind deren Funktionen eher grundlegend. Um erweiterte Funktionen nutzen zu können, müssen Sie eines der kostenpflichtigen Pläne abschließen, deren Preise im Vergleich zum Wert, den sie bieten, eher hoch sind, insbesondere für Solopreneure und kleine Unternehmen.
- Schlechte Benutzererfahrung mit der mobilen App: Mehrere Toggl-Benutzer sind aufgrund der störenden Benutzererfahrung mit der mobilen App zu anderen Tools gewechselt. Gelegentliche Störungen und Probleme bei der Synchronisierung erschweren es den Benutzern, ihre Arbeitspläne zu verwalten.
Eine Bewertung auf Reddit fasst es so zusammen:
Bei mir funktioniert es in 66 % der Fälle nicht, vor allem die Apps, aber sogar die Web-App ist gerade abgestürzt…
Bei mir funktioniert es in 66 % der Fälle nicht, vor allem die Apps, aber sogar die Web-App ist gerade abgestürzt…
⏩ Lesen Sie auch: So meistern Sie häufige Herausforderungen beim Zeitmanagement: Der ultimative Leitfaden
Toggl-Alternativen auf einen Blick
Hier finden Sie eine Übersicht über alle in diesem Blogbeitrag erwähnten Toggl-Alternativen. Verschaffen Sie sich auf einen Blick einen Überblick über deren Anwendungsfälle und Eignung:
|Toggl-Alternativen
|Wichtigste Features
|Am besten geeignet für
|Preise*
|ClickUp
|Globale Zeiterfassung, Zeitschätzungen und Timesheets, KI-gestützte Kalender- und Terminplanungsfeatures für ein besseres Aufgaben- und Zeitmanagement
|Projektmanager in Teams jeder Größe, für die funktionsübergreifende Zusammenarbeit
|Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen möglich
|Clockify
|Zeiterfassung für abrechnungsfähige Stunden mit Erkennung von Leerlaufzeiten, unbegrenzten Projekten und Benutzern
|Freiberufler und kleine Geschäfte
|Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Tarife ab 4,99 $ pro Benutzer und Monat; benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen möglich
|Harvest
|Gleichzeitige Zeit- und Kostenverwaltung, Projektmanagement mit Festpreis und Retainer
|Agenturen und dienstleistungsorientierte Unternehmen
|Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 13,75 $ pro Benutzer und Monat
|RescueTime
|Überwachung der Produktivität, automatisierte wöchentliche Zeitübersichten, Offline-Nachverfolgung der Aktivitäten
|Einzelpersonen und Remote-Mitarbeiter
|Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Monat
|Hubstaff
|Zeiterfassung mit GPS-Überwachung, Schichtplanung, Leerlauferkennung
|Außendienst-Teams und Manager von Remote-Mitarbeitern
|Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 7 $/Monat
|Timely
|Teams jeder Größe benötigen nur einen minimalen manuellen Zeitaufwand
|Teams jeder Größe, die nur minimale manuelle Zeiteingaben benötigen
|Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 11 $/Monat
|Everhour
|Nachverfolgung von Projektstunden, benutzerdefinierte Berichterstellung, Automatisierung der Rechnungsstellung mit QuickBooks-Integration
|Projektmanager im Projektmanagement in Teams jeder Größe
|Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 10 $/Monat
|Time Doctor
|Produktivitätsanalyse mit Screenshots, Nutzung von Apps und Aktivitätsniveaus, GPS-Nachverfolgung
|Geschäftsbetriebe, die detaillierte Einblicke in die Produktivität benötigen
|Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 5 $ pro Benutzer und Monat; benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen möglich
|TimeCamp
|Zeiterfassung mit Automatisierung der Rechnungsstellung und Anwesenheitsverwaltung
|Kleine bis mittelständische Unternehmen
|Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 3,99 $ pro Benutzer und Monat
|MyHours
|Projektbasierte Zeiterfassung, benutzerdefinierte Berichterstellung mit maßgeschneiderten Vorlagen, grundlegende Budgetierung und Spesenabrechnung
|Freiberufler und kleine Teams
|Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Tarife ab 9 $ pro Benutzer und Monat; benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen möglich
|DeskTime
|Effizienzmessung, Offline-Nachverfolgung, Anwesenheitsmanagement
|Geschäftsbetriebe, die sich auf die Nachverfolgung der Effizienz konzentrieren
|Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Tarife ab 5 $ pro Benutzer und Monat; benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen möglich
Die 11 besten Toggl-Alternativen
Schauen Sie sich diese Software für die Zeiterfassung an, die Sie als Alternativen zu Toggl Track nutzen können:
1. ClickUp (Am besten geeignet für All-in-One-Arbeitsmanagement mit integrierter Zeiterfassung)
Toggl bietet keine erweiterten Funktionen für das Projektmanagement, was ein ziemlicher Nachteil ist. Ohne ein umfassendes Toolset ist es unmöglich, Projekte zu verwalten und gleichzeitig Zeiteffizienz zu gewährleisten. Es können sich verschiedene Nachteile wie Verzögerungen, Missverständnisse, Missmanagement usw. einschleichen.
Um dies zu vermeiden, entscheiden Sie sich für ClickUp – die Allround-App für die Arbeit.
Alistair Wilson, Berater für digitale Transformation bei Compound, fasst zusammen, welche Vorteile eine einheitliche Plattform für Projektmanagement und Zeiterfassung bietet:
Wir haben mehrere Optionen geprüft und waren der Meinung, dass ClickUp uns insgesamt die richtige Kombination aus Leistungsfähigkeit und Flexibilität bot. Außerdem mussten wir das Problem der Zeiterfassung lösen, um die Arbeitszeiten externer Auftragnehmer zu erfassen und zu messen, ohne zusätzliche externe Apps und Dienste zu benötigen. Die native Zeiterfassung von ClickUp funktioniert nahtlos auf Mobilgeräten, Tablets und Desktops.
Wir haben mehrere Optionen geprüft und waren der Meinung, dass ClickUp uns insgesamt die richtige Kombination aus Leistungsfähigkeit und Flexibilität bot. Außerdem mussten wir das Problem der Zeiterfassung lösen, um die Arbeitszeiten externer Auftragnehmer zu erfassen und zu messen, ohne zusätzliche externe Apps und Dienste zu benötigen. Die native Zeiterfassung von ClickUp funktioniert nahtlos auf Mobilgeräten, Tablets und Desktops.
Als erste von vielen Features macht die Projekt-Zeiterfassung von ClickUp manuelle Zeiteinträge überflüssig, da Sie einen automatischen Timer von überall aus starten (und stoppen) können – über die ClickUp-Desktop-App, die Chrome-Erweiterung für das Web und sogar über die mobile App.
Die Zeiterfassung läuft im Hintergrund, während Sie arbeiten, sodass Sie sicher sein können, dass jede abrechnungsfähige Minute genau erfasst wird.
Die manuelle Erfassung von Zeiteinträgen ist jedoch ebenfalls möglich. Sie können Zeiteinträge für einen bestimmten Bereich erfassen. Das spart Zeit und Aufwand und ermöglicht es Ihnen, mehrere Einträge mit wenigen Klicks hinzuzufügen oder zu bearbeiten.
Mit den Zeitmanagement- Features von ClickUp können Sie Ihre erfassten Zeiten in abrechnungsfähige und nicht abrechnungsfähige Zeiten unterteilen, detaillierte Timesheets erstellen, Notizen hinzufügen und benutzerdefinierte Zeitberichte erstellen.
So lassen sich Termine leichter neu planen, Abhängigkeiten koordinieren, Meilensteine festlegen und Ihre Projekte mit mehr Sichtbarkeit und Effizienz verwalten.
ClickUp Kalender bietet eine visuelle Drag-and-Drop-Oberfläche, die das Zeitmanagement intuitiv macht – perfekt für die Planung, Nachverfolgung und Anpassung Ihres Tagesablaufs in Echtzeit. Im Gegensatz zu Toggl Track, das sich auf die nachträgliche Zeiterfassung konzentriert, hilft Ihnen ClickUp dabei, Aufgaben und Meetings proaktiv direkt in Ihrem Workflow zeitlich zu blockieren.
Sie können es mit Ihrem Google Kalender synchronisieren, wiederholende Aufgaben planen und Zeitleisten zu Projekten auf einen Blick einsehen. Es eignet sich ideal für die Verwaltung von Workloads, die Priorisierung von Terminen und die Vermeidung von Überlastung. Teams können außerdem Kalender freigeben, um stets im Bilde zu bleiben, wer was wann erledigt.
💡 Profi-Tipp: Suchen Sie nach weiteren Ressourcen, die Ihnen beim Zeitmanagement helfen? Entscheiden Sie sich für die ClickUp-Vorlage für Zeitmanagement und Terminplanung. Diese Vorlage ist sofort einsatzbereit und anpassbar und ermöglicht es Ihnen, Aufgaben in Ihrem Zeitplan zu planen, Ziele zu setzen und mit Ihrem Team bei alltäglichen Aufgaben zusammenzuarbeiten. Das hilft Ihnen dabei:
- Behalten Sie den Überblick dank einer übersichtlichen Übersicht zum Projekt
- Steigern Sie Ihre Produktivität durch optimiertes Management von Aufgaben
- Verbessern Sie die Leistung des Projekts durch die Einhaltung von Terminen
Eine weitere großartige Option ist die ClickUp-Time-Box-Vorlage. Planen Sie Ihren Zeitplan effizient, indem Sie Projekte aufschlüsseln, Ressourcen zuweisen und Fristen festlegen, um die Produktivität durch eine bessere Priorisierung von Aufgaben zu maximieren! Behalten Sie den Überblick mit klaren Zeitblöcken für jede Aufgabe und erreichen Sie Ihre Ziele schneller durch strukturierte Planung.
Die besten Features von ClickUp
- Visualisieren Sie den Fortschritt des Projekts durch dynamische Einblicke mit ClickUp-Dashboards
- Verwalten Sie Ihre Workloads effizient mit ClickUp Aufgaben. Nutzen Sie Listen, Boards und Kalenderansichten für vielseitiges Projektmanagement
- Legen Sie genaue Zeitschätzungen in ClickUp fest, um Projekte im Zeitplan zu halten und die Workload effektiv zu verwalten
- Automatisieren Sie wiederholende Workflows mit ClickUp-Automatisierungen, um Zeit zu sparen und die Produktivität zu steigern
- Setzen Sie Ressourcen mithilfe der Workload-Ansicht von ClickUp intelligent ein, um die Kapazitäten Ihres Teams auszugleichen und Burnout zu vermeiden
- Integrieren Sie das Tool mit über 1000 Apps, darunter externe Tools für die Zeiterfassung wie Toggl, Clockify, Everhour und viele mehr
Limitierungen von ClickUp
- Für neue Benutzer kann der große Bereich an Features anfangs verwirrend sein
Preise für ClickUp
Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp
- G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)
- Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)
Was sagen echte Benutzer über ClickUp?
Eine Bewertung auf G2 fasst es so zusammen:
Ich habe festgestellt, dass ClickUp ein großartiges Tool für das Projektmanagement ist, das mir hilft, organisiert zu bleiben. Es ist ein großartiges Tool, da es mir ermöglicht, Aufgaben anzupassen und sie für größere Projekte detailliert zu definieren. Das Feature für die Zeiterfassung ist großartig, da es mir hilft zu erkennen, wofür ich meine Zeit verwende.
Ich habe festgestellt, dass ClickUp ein großartiges Tool für das Projektmanagement ist, das mir hilft, organisiert zu bleiben. Es ist ein großartiges Tool, da es mir ermöglicht, Aufgaben anzupassen und sie für größere Projekte detailliert zu definieren. Die Funktion für die Zeiterfassung ist großartig, da sie mir hilft zu erkennen, wofür ich meine Zeit verwende.
💡 Profi-Tipp: Jeden Tag Alles zu erledigen, mag zunächst einschüchternd wirken. Aber wenn Sie einen Begleiter haben, der Sie bei diesem Prozess unterstützt, kann sich die Lage schnell ändern! Entdecken Sie kostenlose Vorlagen für Tagesplaner mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche, um Ihre Zeit zu verwalten.
2. Clockify (Am besten geeignet für kostenlose Zeiterfassung mit grundlegender Berichterstellung)
Clockify ist ein Tool für die Zeiterfassung mit grundlegenden Funktionen des Projektmanagements. Es kann Ihnen dabei helfen, die Arbeitszeiten Ihrer Mitarbeiter zu erfassen und Clients präzise abzurechnen. Clockify unterstützt manuelle, automatische und Offline-Zeiterfassung.
Außerdem können Sie automatisierte Timesheets, Aktivitätsberichte und Daten zur Produktivität erstellen. Darüber hinaus können Sie Kundenrechnungen erstellen und verwalten. So können Sie Projektbudgets planen, benutzerdefinierte Abrechnungssätze festlegen, Kosten vergleichen und vieles mehr.
Die besten Features von Clockify
- Nutzen Sie die Inaktivitätserkennung und Zeit-Erinnerungen, um nicht erfasste Stunden zu vermeiden
- Nutzen Sie plattformübergreifenden Zugriff über Desktop-, Mobil- und Browser-Apps
- Unbegrenzte Anzahl an Projekten und Benutzern, sogar in der kostenlosen Version
- Integrieren Sie Trello, Asana und Jira für ein nahtloses Projektmanagement
Limitierungen von Clockify
- Es fehlen erweiterte Features zur Rechnungsautomatisierung
- Bietet keine integrierte Lohnabrechnung
Preise für Clockify
- Free Forever
- Basic: 4,99 $/Monat pro Platz
- Standard: 6,99 $/Monat pro Platz
- Pro: 9,99 $/Monat pro Platz
- Unternehmen: 14,99 $/Monat pro Platz
Bewertungen und Rezensionen zu Clockify
- G2: 4,5/5 (über 170 Bewertungen)
- Capterra: 4,8/5 (über 9.100 Bewertungen)
🧠 Wissenswertes: Francesco Cirillo, ein Entwickler und Unternehmer, hat die Pomodoro-Technik für das Zeitmanagement entwickelt. Aber wusstest du, dass die Technik nach einem tomatenförmigen Timer benannt wurde, den Cirillo während seines Studiums an der Universität benutzte? Du hast richtig gehört – „Pomodoro“ bedeutet auf Italienisch „Tomate“! 🍅
3. Harvest (Am besten geeignet für Zeiterfassung mit Spesenabrechnung und Rechnungsstellung)
Genau wie Clockify optimiert Harvest die Zeiterfassung und Kundenabrechnung; der einzige Unterschied besteht darin, dass weniger manuelle Eingaben erforderlich sind.
Mit Harvest können Sie automatisierte Zeitberichte erstellen, um Einblicke in den Projektfortschritt, die durchschnittliche Zeitaufwendung für Aufgaben, interne Kosten und vieles mehr zu erhalten. Wählen Sie einfach ein Projekt aus und starten Sie den Timer.
Sie können Harvest mit Buchhaltungstools synchronisieren, Timesheets in Kundenrechnungen umwandeln und die Rechnungsstellung sowie die Zahlung automatisieren.
Die besten Features von Harvest
- Erfassen Sie Zeit und Ausgaben gleichzeitig für die Kalkulation der Projektkosten
- Verwalten Sie Projekte mit Festpreis oder Retainer-Verträgen mithilfe benutzerdefinierter Berichte zur Zeiterfassung
- Planen und verfolgen Sie die Verfügbarkeit Ihres Teams in Echtzeit
- Integrieren Sie Asana, Trello und QuickBooks für optimierte Workflows
Einschränkungen von Harvest
- Keine integrierte GPS-Nachverfolgung für Remote-Teams
- Höhere Kosten für größere Teams oder erweiterte Features
Preise für Harvest
- Free Forever
- Pro: 13,75 $/Monat pro Platz
- Premium: 17,50 $/Monat pro Platz
Bewertungen und Rezensionen zu Harvest
- G2: 4,3/5 (über 800 Bewertungen)
- Capterra: 4,6/5 (über 600 Bewertungen)
Was sagen echte Benutzer über Harvest?
Eine Bewertung auf Capterra lautet:
Es handelt sich um ein einfaches Produkt, das sich schnell einstellen lässt und für die einfache Zeiterfassung und Rechnungserstellung genutzt werden kann.
Es handelt sich um ein einfaches Produkt, das sich schnell einrichten lässt und für die einfache Zeiterfassung und Rechnungserstellung genutzt werden kann.
4. RescueTime (Am besten geeignet für automatische Nachverfolgung der Produktivität und des Zeitmanagements)
Suchen Sie nach einer Software für die Zeiterfassung, die ganz darauf ausgerichtet ist, die Produktivität zu steigern? RescueTime passt genau in diese Beschreibung. Dieses Tool bietet Features, mit denen Ihr Team jede Minute optimal nutzen kann. So können Sie beispielsweise das Feature „Focus Time“ nutzen, um ablenkende Websites zu blockieren.
RescueTime übernimmt die gesamte Prozessautomatisierung der Zeiterfassung, sodass keine Nachlässigkeiten mehr auftreten können. Es erfasst die Nutzung von Apps und Websites und erstellt detaillierte Analysen, um Muster der Produktivität und Hindernisse zu identifizieren.
Und das Beste daran? Das Tool hat keine Nutzungsbeschränkung – Einzelpersonen und Teams können für eine unbegrenzte Anzahl von Projekten die Nachverfolgung der Zeiten durchführen und Timesheets erstellen.
Die besten Features von RescueTime
- Legen Sie benutzerdefinierte Metriken für die Produktivität fest und verfolgen Sie den Fortschritt mit detaillierten Berichten zur Nachverfolgung
- Automatisieren Sie wöchentliche Zeitnutzungsübersichten und Trendanalysen
- Nutzen Sie den Support für die Nachverfolgung von Offline-Aktivitäten durch manuelle Eingabe
- Integration mit Slack, Trello und Google Kalender
Limitierungen von RescueTime
- Es fehlen Features für Zusammenarbeit und Projektmanagement
- Begrenzte Integrationen mit fortschrittlichen Workflow-Tools
Preise für RescueTime
- Solo: 12 $/Monat
- Team: 9 $/Monat pro Teammitglied
Bewertungen und Rezensionen zu RescueTime
- G2: 4,2/5 (über 90 Bewertungen)
- Capterra: 4,6/5 (über 140 Bewertungen)
5. Hubstaff (Am besten geeignet für Zeiterfassung mit GPS und Mitarbeiterüberwachung)
Hubstaff ist ein Tool zur Zeiterfassung, das die Produktivität der Mitarbeiter anhand von Screenshots, Aktivitätsniveaus und GPS-Nachverfolgung überwacht.
Es unterstützt erweiterte Features für die Nachverfolgung wie die Erkennung von Leerlaufzeiten und erstellt detaillierte Berichte zur Produktivität und Zeitnutzung, um Ineffizienzen zu erkennen und zu beseitigen.
Mit den Integrationen von Hubstaff für PayPal, Wise und Gusto können Sie die Lohnabrechnung automatisieren. So erstellen Sie präzise Abrechnungen und Client-Rechnungen auf Basis der erfassten Zeiten und Ausgaben.
Die besten Features von Hubstaff
- Verwalten Sie Projekte und Budgets mit Tools für die Echtzeit-Nachverfolgung
- Unterstützen Sie die Schichtplanung und -verwaltung mit Kalender-Tools
- Nutzen Sie Zeiterfassung auf Desktop, im Web und auf Mobilgeräten für mehr Flexibilität
- Integrieren Sie Trello, Jira und Asana für das Projektmanagement
Limitierungen von Hubstaff
- Für erweiterte Analysen sind Premium-Pläne erforderlich
- Erfordert eine stabile Internetverbindung für die Features der GPS-Nachverfolgung
Preise für Hubstaff
- Starter: 7 $/Monat pro Platz
- Grow: 9 $/Monat pro Platz
- Team: 12 $/Monat pro Platz
- Unternehmen: 25 $/Monat pro Platz (jährliche Abrechnung)
Hubstaff-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,5/5 (über 1.300 Bewertungen)
- Capterra: 4,6/5 (über 1.500 Bewertungen)
Was sagen echte Benutzer über Hubstaff?
Das hat ein G2-Rezensent freigegeben:
Hubstaff bietet eine intuitive und nahtlose Lösung für die Zeiterfassung, die die Verwaltung von Remote-Teams unglaublich einfach macht. Die Echtzeit-Nachverfolgung, automatisierte Screenshots und Einblicke in die Produktivität sorgen für Transparenz und Effizienz. Die detaillierten Berichte und die Automatisierung der Gehaltsabrechnung sparen viel Zeit und machen Hubstaff zu einem Muss für Unternehmen mit Remote- oder Hybrid-Teams.
Hubstaff bietet eine intuitive und nahtlose Lösung für die Zeiterfassung, die die Verwaltung von Remote-Teams unglaublich einfach macht. Die Echtzeit-Nachverfolgung, automatisierte Screenshots und Einblicke in die Produktivität sorgen für Transparenz und Effizienz. Die detaillierten Berichte und die Automatisierung der Gehaltsabrechnung sparen viel Zeit und machen Hubstaff zu einem Muss für Unternehmen mit Remote- oder Hybrid-Teams.
⏩ Lesen Sie auch: So sparen Sie Zeit: Hilfreiche Tipps und Tricks, um mehr Stunden in Ihren Tag zu bringen
6. Timely (Am besten geeignet für KI-basierte automatische Zeiterfassung)
Timely ist eine KI-basierte Zeiterfassung, die den Prozess automatisiert, um präzise Zeitdaten zu liefern. Ganz gleich, ob Sie abrechnungsfähige Stunden ermitteln, Erinnerungen für nicht erfasste Zeit erhalten oder feststellen möchten, wie hoch die Produktivität Ihres Teams war – der integrierte KI-Timesheet-Assistent sorgt dafür, dass Sie alle Erkenntnisse zeitnah, präzise und automatisch erhalten.
Mit den Features des Projektmanagements können Sie Aufgaben zuweisen, Workloads verwalten und die Team-Kapazität einsehen. Die kalenderbasierte Zeitleiste ermöglicht es Ihnen, Arbeitstage zu visualisieren, sodass Sie Zeitblöcke reservieren und Projekte effizient planen können.
Die besten Features von Timely
- Verwalten Sie Projektbudgets mit Echtzeit-Nachverfolgung und Benachrichtigungen
- Erfassen Sie abrechnungsfähige Stunden und erstellen Sie präzise Rechnungen für Clients
- Erhalten Sie detaillierte Berichte zur Produktivität und Ressourcenzuweisung
- Integrieren Sie die Tools mit Outlook, Google Kalender und Trello für eine optimierte Terminplanung
Zeitliche Limite
- Begrenzte Möglichkeiten zur manuellen Zeiterfassung für bestimmte Aufgaben
- Grundlegende Funktionen des Projektmanagements
Preise für Timely
- Starter: 11 $/Monat pro Benutzer
- Premium: 20 $/Monat pro Benutzer
- Unbegrenzt: 28 $/Monat pro Benutzer
Aktuelle Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,8/5 (über 400 Bewertungen)
- Capterra: 4,7/5 (über 200 Bewertungen)
Was sagen echte Benutzer über Timely?
Eine Bewertung von Capterra fasst zusammen:
Der Hauptvorteil von Timely ist die Benutzerfreundlichkeit und die Möglichkeit, Ihre Zeit sinnvoll zu verwalten. Ich finde, Timely hat einen fantastischen Service entwickelt…
Der Hauptvorteil von Timely ist die Benutzerfreundlichkeit und die Möglichkeit, Ihre Zeit sinnvoll zu verwalten. Ich finde, Timely hat einen fantastischen Service entwickelt…
7. Everhour (Am besten geeignet für die Zeiterfassung innerhalb von Projektmanagement-Tools)
Wenn Sie nach einer Lösung für die Zeiterfassung suchen, die sich nahtlos in Ihre Workflows des Projektmanagements einfügt, dürfte Everhour für Sie interessant sein.
Everhour lässt sich mit Tools wie ClickUp, Asana, Trello und Basecamp integrieren und übernimmt die Nachverfolgung der Zeit direkt aus diesen heraus. Das bedeutet, dass Sie nicht zwischen verschiedenen Apps wechseln müssen, um die Leistung und Produktivität Ihres Teams zu verwalten – alle Ihre Daten werden auf einer einzigen Plattform zusammengefasst.
Damit können Sie die Verfügbarkeit Ihres Teams erfassen, um Ressourcen und Workload effektiv zu verwalten. Everhour unterstützt zudem die Zeiterfassung für abrechnungsfähige und nicht abrechnungsfähige Aufgaben und bietet Berichte und Analysen.
Die besten Features von Everhour
- Erstellt benutzerdefinierte Berichte mit Daten zu Budget, Zeit und Ausgaben
- Automatisieren Sie die Rechnungsstellung durch die Integration mit QuickBooks und FreshBooks
- Verwaltet Projektbudgets mit Finanzüberwachung in Echtzeit
Limitierungen von Everhour
- Im Vergleich zur Desktop-Version sind die Features in den mobilen Apps eingeschränkt
- Für erweiterte Features und Berichterstellung sind höherwertige Pläne erforderlich
Preise für Everhour
- Free Forever
- Team: 10 $/Monat (bis zu 5 Plätze)
Bewertungen und Rezensionen zu Everhour
- G2: 4,7/5 (über 170 Bewertungen)
- Capterra: 4,7/5 (über 400 Bewertungen)
Was sagen echte Benutzer über Everhour?
In einer G2-Bewertung heißt es:
Everhour ist ein gut durchdachtes, benutzerfreundliches und leistungsstarkes Tool zur Zeiterfassung, das über eine der einzigartigsten Integrationen mit einer Reihe wichtiger SaaS-Tools für Produktivität verfügt. Es fügt sich nahtlos in die Benutzeroberfläche von Apps wie Asana und Notion ein und verbessert so das Erlebnis für beide Apps. Ich kenne keine andere App auf dem Markt, die dies so gut umsetzt wie Everhour.
Everhour ist ein gut durchdachtes, benutzerfreundliches und leistungsstarkes Tool zur Zeiterfassung, das über eine der einzigartigsten Integrationen mit einer Reihe wichtiger SaaS-Tools für Produktivität verfügt. Es fügt sich nahtlos in die Benutzeroberfläche von Apps wie Asana und Notion ein und verbessert so das Erlebnis für beide Apps. Ich kenne keine andere App auf dem Markt, die dies so gut umsetzt wie Everhour.
📮 ClickUp Insight: 92 % der Wissensarbeiter nutzen personalisierte Zeitmanagementstrategien.
Allerdings bieten die meisten tools für das Workflow-Management noch keine integrierten Features für Zeitmanagement oder Priorisierung, was eine effektive Priorisierung erschwert.
Die KI-gestützten Features von ClickUp für Terminplanung und Zeiterfassung helfen Ihnen dabei, dieses Rätselraten in datengestützte Entscheidungen umzuwandeln. Das Tool kann Ihnen sogar optimale Zeitfenster für Aufgaben vorschlagen. Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Zeitmanagementsystem, das sich an Ihre Arbeitsweise anpasst!
8. Time Doctor (Am besten geeignet für die Zeiterfassung mit Features zur Überwachung der Produktivität)
Als Nächstes auf der Liste der besten Toggl-Alternativen steht Time Doctor. Dieses Zeiterfassungstool eignet sich für Teams, die umfassende Features und eine benutzerfreundliche Oberfläche wünschen.
Mit Time Doctor kann Ihr Team Einträge zur Zeiterfassung vornehmen, um Arbeitszeiten, Pausen usw. zu erfassen. Darüber hinaus überwacht es die auf verschiedenen Websites und in Anwendungen verbrachte Zeit, um Einblicke in die Produktivität zu gewinnen.
Dies ist hilfreich, um Arbeitsmuster zu erkennen, insbesondere bei Remote-Teams. Das tool bietet außerdem Ablenkungswarnungen, damit sich die Mitarbeiter während der Arbeitszeit besser konzentrieren können.
Die besten Features von Time Doctor
- Erfassen Sie Ihre Zeit anhand von Screenshots, App-Nutzung und Aktivitätsgrad
- Unterstützung der GPS-Nachverfolgung für Teams vor Ort und im Homeoffice
- Erstellen Sie umfassende Berichte zu Produktivität und Anwesenheit
- Integrieren Sie Jira, Asana und Trello für das Projektmanagement
Limitierungen von Time Doctor
- Im Vergleich zu anderen Tools eingeschränkte Features für Rechnungsstellung und Abrechnung
- Die Kosten steigen bei größeren Teams und erweiterten Analysen
Preise für Time Doctor
- Basic: 8 $/Monat pro Benutzer
- Standard: 14 $/Monat pro Benutzer
- Premium: 20 $/Monat pro Benutzer
- Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu Time Doctor
- G2: 4,4/5 (über 400 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 500 Bewertungen)
💡 Profi-Tipp: Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Daten der Zeiterfassung, um Muster zu erkennen, Trends der Produktivität zu bewerten und Ihren Workflow anzupassen. Kleine Anpassungen können zu erheblichen Effizienzsteigerungen führen. 🧐
9. TimeCamp (Am besten geeignet für die Kombination von Zeiterfassung mit Rechnungsstellung und Abrechnung)
Suchen Sie nach einem tool, das Timesheets und die Nachverfolgung der Anwesenheit für Teams unterstützt? Dann ist TimeCamp genau das Richtige für Sie.
Dieses tool bietet eine einheitliche Oberfläche für die Nachverfolgung der Anwesenheit von Mitarbeitern, die Erstellung von Timesheets, die Erstellung von Abrechnungen und die Rechnungsstellung. Aber das ist noch nicht alles – mit TimeCamp können Sie auch Projektbudgets verwalten.
Es übernimmt die Nachverfolgung der für Aufgaben und Projekte aufgewendeten Zeit, analysiert die Rentabilität und ermöglicht die Synchronisierung mit Buchhaltungssoftware, sodass Sie Projektausgaben nahtlos verwalten können. Ein weiterer Vorteil? Das tool sendet Benachrichtigungen, sobald Sie das Budget für ein Projekt überschreiten.
Die besten Features von TimeCamp
- Automatisieren Sie die Rechnungsstellung durch Integrationen mit QuickBooks und Xero
- Zeiterfassung automatisch mit Mobil- und Desktop-Apps
- Erhalten Sie Zugriff auf Aufgabenverwaltungs-Features mit detaillierten Berichten
Limitierungen von TimeCamp
- Eingeschränkte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten für erstellte Rechnungen
- Für Features zur Berichterstellung sind höherwertige Pläne erforderlich
Preise für TimeCamp
- Free Forever
- Starter: 3,99 $/Monat pro Benutzer
- Premium: 6,99 $/Monat pro Benutzer
- Ultimate: 10,99 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: 14,99 $/Monat pro Benutzer
Bewertungen und Rezensionen zu TimeCamp
- G2: 4,7/5 (über 300 Bewertungen)
- Capterra: 4,7/5 (über 500 Bewertungen)
📮 ClickUp Insight: 32 % der Arbeitnehmer haben Schwierigkeiten, sich Zeit für sich selbst zu nehmen, doch nur 14 % reservieren diese Zeit in ihrem Kalender. Was nicht geplant ist, ist nicht geschützt! 📆
Mit dem Kalender von ClickUp können Sie persönliche Zeiten genauso wie Meetings reservieren. Führen Sie eine Synchronisierung mit externen Kalendern durch, legen Sie wiederkehrende Arbeits- sowie persönliche Zeitblöcke fest und passen Sie Ihren Zeitplan ganz einfach per Drag & Drop an. Stoppen Sie Last-Minute-Arbeit, bevor sie in Ihre Freizeit eindringt!
💫 Echte Ergebnisse: Lulu Press spart mit ClickUp-Automatisierungen 1 Stunde pro Tag und Mitarbeiter – was zu einer Steigerung der Effizienz bei der Arbeit um 12 % führt.
10. My Hours (Am besten geeignet für die projektbasierte Zeiterfassung für kleine Teams und Freiberufler)
Für kleine Teams kann es schwierig sein, ein Zeiterfassungstool zu finden, das sowohl umfassend als auch benutzerfreundlich ist. Genau das bietet My Hours.
Mit dieser Software können Sie und Ihre Teamkollegen ganz einfach die Nachverfolgung der Arbeitszeit durchführen – manuell oder mit einem Timer – über mehrere Projekte und Aufgaben hinweg. Erstellen Sie ein Projekt und erfassen Sie Ihre Arbeitszeit, um Timesheets zu erstellen.
MyHours unterstützt Sie zudem bei der grundlegenden Budgetierung für Projekte mit Benachrichtigungen und Nachverfolgung von Ausgaben und ermöglicht plattformübergreifenden Zugriff auf Mobil-, Desktop- und Web-Apps.
Die besten Features von MyHours
- Unterstützen Sie die Kundenabrechnung mit flexiblen Rechnungsstellungstools
- Nutzen Sie Teammanagement-Features mit rollenbasierten Berechtigungen
- Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte mit maßgeschneiderten Vorlagen für gängige Aufgaben
- Integrieren Sie QuickBooks, Zapier und Trello für die Automatisierung Ihrer Workflows
Limitierungen von MyHours
- Eingeschränkte Automatisierung für komplexe Workflows und sich wiederholende Aufgaben
- Erfordert manuelle Eingaben für die Nachverfolgung der Spesen und Rechnungsstellung
Preise für MyHours
- Free Forever
- Pro: 9 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu MyHours
- G2: 4,6/5 (über 200 Bewertungen)
- Capterra: Nicht genügend Bewertungen
Was sagen echte Benutzer über MyHours?
Diese G2-Bewertung gibt einen positiven Eindruck frei:
Nachdem ich mehrere Timesheet-Programme recherchiert und ausprobiert hatte, stellte ich fest, dass myhours meinen Anforderungen am ehesten entspricht: eine einfache, benutzerfreundliche, webbasierte Software für die Nachverfolgung und Berichterstellung. Der Kundenservice ist hervorragend; alle meine Fragen wurden umgehend per E-Mail beantwortet.
Nachdem ich mehrere Timesheet-Programme recherchiert und ausprobiert hatte, stellte ich fest, dass myhours meinen Anforderungen am ehesten entspricht: eine einfache, benutzerfreundliche, webbasierte Software für die Nachverfolgung und Berichterstellung. Der Kundenservice ist hervorragend; alle meine Fragen wurden umgehend per E-Mail beantwortet.
11. DeskTime (Am besten geeignet für automatische Zeiterfassung mit Analyse der Produktivität)
Diese Toggl-Alternative ist vor allem dafür bekannt, die Zeit automatisch anhand der Nutzung von Apps und Websites zu verfolgen.
Es hilft auch dabei, die Produktivität zu überwachen, indem Aufgaben und Aktivitäten in produktive, unproduktive und neutrale Kategorien eingeteilt werden. Dies hilft dabei, Projektmuster zu verstehen und Hindernisse zu beseitigen.
DeskTime übernimmt die Automatisierung von Pausenerinnerungen und liefert detaillierte Berichte zur Produktivität, damit Sie die Effizienz steigern können, ohne die Work-Life-Balance zu beeinträchtigen.
Die besten Features von DeskTime
- Unterstützen Sie das Projektmanagement und das Aufgabenmanagement mit integrierter Zeiterfassung
- Ermöglichen Sie die Zeiterfassung im Offline-Modus mit manuellen Eingabeoptionen
- Verwalten Sie die Anwesenheit mit integrierten Tools zum Timesheet-Management
Limitierungen von DeskTime
- Keine integrierten Rechnungs- oder Abrechnungs-Features
- Eingeschränkte Funktionen in der mobilen App im Vergleich zur Desktop-App
Preise für DeskTime
- Lite: Free Forever
- Pro: 5 $/Monat pro Benutzer
- Premium: 7 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu DeskTime
- G2: 4,5/5 (über 300 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 500 Bewertungen)
Zeiterfassung mit nur wenigen Klicks – mit der besten Toggl-Alternative: ClickUp!
Toggl Track ist eine solide Zeiterfassung, die sich durch Einfachheit und zuverlässige Features auszeichnet. Sie hilft dabei, die Produktivität zu messen, Budgets zu verwalten und eine Work-Life-Balance zu wahren. Allerdings fehlen ihr erweiterte Funktionen des Projektmanagements, die Workflows optimieren und die Produktivität des Teams steigern.
Wenn Sie nach einer All-in-One-Lösung suchen, die die Zeit erfasst und leistungsstarke Tools für das Projektmanagement bietet, ist ClickUp die richtige Wahl für Sie. Dies ist eine Allround-App für die Arbeit, die Aufgabenmanagement, Zeiterfassung, Ressourcenplanung und Workflow-Automatisierung auf einer einzigen, intuitiven Plattform vereint.
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