Wie man Google Sheets als CRM verwendet (mit Vorlagen)

Die meisten von uns verwenden bereits jeden Tag Tabellenkalkulationen. Von der Erstellung monatlicher Budgets bis hin zur Berechnung von Verkaufszahlen ist Google Tabellen berühmt für seine Benutzerfreundlichkeit, kollaborativen Features, globale Zugänglichkeit und benutzerdefinierten Funktionen.

Aber wer hätte gedacht, dass ein leeres Google Tabellenblatt auch zu Ihrem voll funktionsfähigen CRM werden kann? 🤯

Es ist wahr - Sie können mit Google Tabellen unzählige Vorlagen erstellen oder verwenden für tabellenkalkulations-Projektmanagement , marketing-Kampagnen , Massen-E-Mails, Prognosen, Nachverfolgung, Follow-ups und mehr.

Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf die Verwendung von Google Tabellen CRM werfen - mit einem leistungsstarken neuen Tool, das Ihr Kundenbeziehungsmanagement völlig verändern kann!

CRM-Funktionalität in Google Tabellen verstehen

Google Tabellen ist zwar keine traditionelle CRM-Plattform, bietet aber eine überraschend effektive Möglichkeit zur Verwaltung von Kundenbeziehungen, insbesondere für kleinere Geschäfte oder solche, die eine kostengünstige Lösung suchen.

Zu den wichtigsten CRM-Funktionen in Google Tabellen gehören:

1. Kontaktmanagement : Organisieren von Kontakten in einer strukturierten Datenbank, Validieren von Daten zur Wahrung der Authentizität, Filtern und Sortieren nach Einzelzielen und Anwenden von bedingten Formatierungen zum Trennen wichtiger Informationen

2. Nachverfolgung der Vertriebspipeline : Visuelle Überwachung des Fortschritts eines Geschäfts in allen Phasen des Verkaufs, Zuweisung von Aufgaben und Nachverfolgung ihrer Fertigstellung, Berechnung von Metriken und Ermittlung von Engpässen

3. Aufgaben- und Aktivitätsmanagement: Verfolgen Sie Interaktionen mit Klienten und Kunden, stellen Sie Fälligkeitsdaten und Erinnerungen ein, delegieren Sie Aufgaben und sehen Sie den Fortschritt, und verwenden Sie Filter, um sich auf Verbesserungsbereiche zu konzentrieren

4. Berichterstellung und Analyse: Verwandeln Sie Daten in Erkenntnisse, erstellen Sie Berichte, verfolgen Sie die Leistung, und geben Sie Berichte zur einfachen Entscheidungsfindung frei

5. Integrationen und Automatisierung: Integrieren Sie Google Tabellen mit beliebte CRM-Alternativen zur Erweiterung des Funktionsumfangs: Erfassen von Leads aus E-Mails und Formularen, Automatisierung Ihrer E-Mail-Nachverfolgungsliste und Synchronisierung mit Kalendern zur Planung und Nachverfolgung von Meetings

Das ist noch nicht alles. Google Tabellen bietet auch zahlreiche CRM-Vorlagen, so dass Sie sich auf die Pflege der Beziehungen zu Ihren Kunden konzentrieren können und sich nicht mit der Arbeit der Erstellung von CRMs beschäftigen müssen.

Arten von Google Tabellen CRM-Vorlagen und ihre Verwendung

Von der Organisation grundlegender Kundendaten bis hin zur Automatisierung des Vertriebsmanagements - Google Tabellen CRM-Vorlagen dienen einer Vielzahl von Anwendungsfällen in der Client-Verwaltung. Hier sind einige der am häufigsten verwendeten Google Tabellen CRM Vorlagen.

1. Projektmanagement CRM Vorlage

Über Google Tabellen Vorlagen-Galerie Diese kostenlose Google Tabellen Gantt Diagramm Die Vorlage ist ideal für Geschäfte, die während eines Projekts ständig mit Kunden interagieren müssen.

Diese Vorlagen kombinieren Kontaktinformationen für Kunden mit nachverfolgung von Projekten features wie projekt-Charta , Daten der Beteiligten, Zeitleisten, Aufgaben, Fristen und Budgetzuweisung.

Sie können jede Kategorie benutzerdefiniert anpassen, mit den Mitgliedern Ihres Projektmanagement-Teams zusammenarbeiten und auf Google Drive speichern. Jetzt sind alle Ihre Echtzeit-Updates auch unterwegs verfügbar!

2. Basis-CRM-Vorlage

Über Google Tabellen Vorlagen-Galerie Dieses grundlegende CRM tabellenkalkulationsvorlage ist das perfekte Tool zur Vertriebssteuerung für Eigentümer von kleinen Geschäften und Startup-Gründer.

Beginnen Sie mit der benutzerdefinierten Gestaltung der Registerkarte "Einstellungen". Sie können Kategorien wie den Kontakttyp für Personen und die Phase der Geschäftsmöglichkeiten definieren. So wird die Verwaltung Ihrer Beziehungen zu Ihren Kunden noch einfacher.

Verwenden Sie die Registerkarte "Dashboard" als kleines Kontrollzentrum. Sie zeigt den Gesamtwert der Opportunities, die Gesamtzahl der Personen, Unternehmen und Opportunities sowie die Anzahl der Opportunities nach Phasen und deren Werte an.

Ihre Registerkarte "Personen" enthält Datenpunkte für Kunden, mit denen Sie Geschäfte erledigen möchten. Verwenden Sie voreingestellte Tags wie Follow-up, Hot und Upsell, um die Beziehung zu definieren, die Sie mit ihnen aufgebaut haben.

In ähnlicher Weise enthält die Registerkarte "Unternehmen" Informationen über aktuelle und potenzielle Geschäftskontakte.

Die Registerkarte "Opportunity" enthält alle Aufwände für die Geschäftsentwicklung, die Sie nachverfolgen möchten.

3. CRM-Vorlage für die Nachverfolgung der Vertriebspipeline

Über HubSpot CRM Vorlage Sie können Ihre gesamte Vertriebspipeline visualisieren und aufzeichnen, einschließlich lead-Management , nachverfolgung der Verkäufe und Berichterstellung in dieser praktischen Google Tabellen CRM Vorlage.

Die Vorlage steht als kostenloser Download auf HubSpot zur Verfügung. Sie vereinfacht das Vertriebsmanagement, indem alle Daten aus den einzelnen Registerkarten in Form von Formularen und Diagrammen auf dem Haupt-Dashboard angezeigt werden.

Sie können mit der Einstellung des Verkaufstrichters für Ihr Geschäft auf diesem Blatt beginnen. Lesen Sie die Registerkarte "Anweisungen", um zu verstehen, was die CRM-Tabelle ist und wie Sie sie ausfüllen.

4. Marketing Management CRM Vorlage

Über HubSpot Google Tabellen Marketing CRM Vorlage Wenn Sie die Einstellungen für Ihr Unternehmen marketingziele können Sie sie jetzt mit dieser kostenlosen CRM-Tabelle für das Marketingmanagement leicht nachverfolgen.

Diese CRM-Vorlage ist auf die Generierung und Pflege von Leads ausgerichtet und bietet Features wie Formulare zur Lead-Erfassung, E-Mail-Nachverfolgungssequenzen, Kampagnen-Performance-Tracking und segmentierungstools auf der Grundlage von Zinsen oder Engagement-Levels.

Sie können Leads nach ihrer Quelle kategorisieren, z. B. Leads aus Facebook-Kampagnen, Leads aus E-Mail-Kampagnen, LinkedIn-Leads usw.

5. Event Marketing CRM Vorlage

Über Google Tabellen Vorlagen-Galerie Diese Vorlage eignet sich besonders für Teams, die für das Konto-Management in Werbe- und Social-Media-Marketing-Agenturen zuständig sind. Sie hilft bei der Präsentation Ihrer Zeitleiste für das Marketing korrekte Kundenprofile durch Nachverfolgung und Planung des Inhalts.

Sie können nationale Inhalte verwalten, überwachen und planen marketing-Kampagnen , lokale Marketing-Kampagnen, Öffentlichkeitsarbeit, Content Marketing, Blogs, Webseiten und so weiter.

Die Vorlage hilft Ihnen, die Markenkommunikation auf allen Plattformen konsistent zu halten und Doppelarbeit zu vermeiden.

Betrachten Sie die Vorlage als Ihr Nachschlagewerk für das, was Sie erreicht haben, und erstellen Sie Berichte über den Erfolg von Marketingkampagnen.

Einstellung von CRM in Google Tabellen: Schritt-für-Schritt-Anleitung

Wenn Sie sich nicht mit komplexen CRM-Tools befassen möchten, führt Sie diese Schritt-für-Schritt-Anleitung durch die Verwendung der einfachen Google Tabellen als CRM-Tool! 🙌

Schritt 1: Wählen Sie eine CRM-Vorlage

Über Google Tabellen Vorlagen-Galerie Zuallererst müssen Sie eine geeignete CRM-Vorlage finden, die den Anforderungen Ihres Geschäfts entspricht. Google Tabellen bietet zwar integrierte Vorlagen, aber Sie können auch andere Websites besuchen, die kostenlose oder kostenpflichtige Vorlagen anbieten.

Schritt 2: Importieren der Vorlage

Öffnen Sie Google Tabellen und klicken Sie auf "Datei > Neu > Aus einer Vorlage" Suchen Sie nach CRM-Vorlagen oder verwenden Sie eine bereits heruntergeladene Vorlage.

Schritt 3: Benutzen Sie das CRM Spreadsheet

Sie können Spalten und Zeilen hinzufügen oder entfernen, um nur die Informationen anzuzeigen, die Sie nachverfolgen möchten.

Berücksichtigen Sie wichtige Felder, die auf Ihren CRM-Zielen basieren. Dazu könnten Kontaktinformationen (Name, E-Mail, Telefon, Unternehmen), Lead-Quelle, Verkaufsphase, Aufgaben- und Aktivitätsverlauf oder Notizen und Kommentare gehören.

Google Spreadsheets CRM-Datenpunkte sind wie eine Goldmine für jedes Geschäft!

Um die Genauigkeit und Konsistenz Ihrer Kontaktinformationen zu gewährleisten, können Sie Regeln zur Datenvalidierung implementieren. Jetzt kann Ihre CRM-Vorlage selbst benutzerdefinierten CRM-Tools den Rang ablaufen.

Zum Schutz sensibler Daten sollten Sie die Einstellung von Berechtigungen auf Blattebene in Betracht ziehen, um zu steuern, wer bestimmte Informationen anzeigen und bearbeiten darf.

Schritt 5: Einrichten Ihrer Vertriebs-Pipeline

Über HubSpot CRM-Vorlageate Richten Sie Ihren Verkaufstrichter ein, um relevante Leads in jeder Phase nachverfolgen zu können. Erstellen Sie Spalten oder Registerkarten, um die verschiedenen Phasen darzustellen (z. B. Lead, Qualifiziert, Vorschlag gesendet, Geschlossen, Gewonnen/Verloren).

Verwenden Sie bedingte Formatierungen, um Opportunities in verschiedenen Phasen oder solche, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern, hervorzuheben. Auf diese Weise können Sie den Fortschritt im Vertrieb anhand von Diagrammen und Schaubildern übersichtlich darstellen.

Google Tabellen CRM vereinfacht die Berichterstellung und die Präsentation von Zahlen für Ihre Kunden. Sie können Pivottabellen erstellen, um Kundendaten zu analysieren, Trends zu erkennen und Leistungsmetriken zu verfolgen.

Schritt 6: Aufgaben und Aktivitäten nachverfolgen

Mit Ihrem Google Tabellen CRM können Sie Ihre aufgabenverwaltung system und verwenden Sie Spalten, Registerkarten oder separate Blätter zur Nachverfolgung von Aufgaben und Aktivitäten im Zusammenhang mit den einzelnen Kontakten.

Sie können Ihrem Team für die Verwaltung von Kundenbeziehungen Aufgaben zuweisen, in Echtzeit zusammenarbeiten und den Fortschritt überwachen.

Tipps und Tricks zur Steigerung der Produktivität mit Google Tabellen als CRM

Google Tabellen ist die meistgenutzte vielseitigste CRM-Tool mit einer Vielzahl von Features, die Ihre Produktivität steigern und gleichzeitig die Marketingausgaben überschaubar halten. Lassen Sie uns einige seiner praktischen Tipps und Tricks kennenlernen.

1. Intelligente Formel-Vorschläge

Über Google Cloud-Gemeinschaft Sobald Sie mit der Eingabe einer Formel beginnen, analysiert Sheets die umgebenden Daten, um deren Relevanz zu verstehen. Es erkennt Muster, wie z. B. Zahlen, Daten, Text oder Bereiche, und berücksichtigt Ihre letzten Formeln und allgemeinen Aufgaben in der Tabellenkalkulation.

Google Tabellen verwendet maschinelle Lerntechniken für ein kontextbezogenes Verständnis und verbessert die Formelvorschläge mit der Zeit. Die Namen der Formeln werden bei der Eingabe automatisch fertiggestellt, wodurch Tippfehler vermieden werden.

2. Projekte mit Zeitleisten-Ansicht verwalten

Über Google Cloud-Gemeinschaft Die interaktive Ansicht der Zeitleiste von Sheets macht sich die Leistungsfähigkeit einer intelligenten Leinwand zunutze. Sie hilft Ihnen, einfach mit Projektinformationen zu interagieren und Marketingkampagnen zu verwalten, meilensteine des Projekts , teamübergreifende Zusammenarbeit und vieles mehr.

Sie können präsentieren CRM-Berichte und Ergebnisse auf raffiniertere Weise an Ihre Organisation oder Ihre Clients weiter.

3. Google Tabellen Add-Ons verwenden

Über Google Workspace-Marktplatz Gehen Sie zu "Erweiterungen > Add-Ons > Add-Ons herunterladen", um weitere Tools zu verwenden, die Sie extern heruntergeladen haben. Diese können helfen, Aufgaben in Google Tabellen zu automatisieren.

Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen KI-zentrierten Apps, mit denen Sie Sheets mit nur wenigen Eingaben automatisch schreiben und ausfüllen können. Tools zum Erstellen von Formularen helfen Ihnen, Google Formulare aus Ihren E-Mails in Ihrer Tabellenkalkulation zusammenzuführen.

4. Google App-Skripte für Google Tabellen

Über Google Apps Script Dashboard Apps Script eröffnet ein ganz neues Universum an CRM-Möglichkeiten. Denken Sie an benutzerdefinierte Menüs, Popup-Dialoge und praktische Seitenleisten - alles, um Ihr Google Sheet genau an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Sie können auf allgemeine Formeln verzichten und benutzerdefinierte Funktionen entwerfen, die genau das erledigen, was Sie brauchen.

Sie können Sheets auch nahtlos in Kalender, Drive, Google Mail und andere Anwendungen integrieren. Stellen Sie sich vor, Sie könnten Meetings planen oder E-Mails direkt von Ihrer Tabelle aus versenden! Erstellen Sie automatisch Formulare auf der Grundlage Ihrer Tabellenkalkulationsdaten oder füllen Sie Ihre Tabelle mit neuen Antworten.

5. Smart Chips für Zusammenarbeit und Organisation

Über Google Cloud-Gemeinschaft Mit Smart Chips können Sie Dateien wie Dokumente, Tabellenkalkulationen, Folien oder Bilder direkt in Ihre Tabellenkalkulation einbetten. Fahren Sie einfach mit dem Mauszeiger über das "@"-Symbol, um alle vorgeschlagenen Dateien auf der Grundlage Ihrer jüngsten Aktivitäten und Schlüsselwörter anzuzeigen.

Durch das Freigeben von Datenchips in kollaborativen Google Tabellen wird es für alle Beteiligten einfach, auf relevante Informationen zuzugreifen, ohne die Tabelle zu verlassen.

Limits bei der Verwendung von Google Tabellen als CRM

Google Tabellen bietet zwar eine erstaunliche Flexibilität für CRM, hat aber im Vergleich zu dedizierten CRM-Plattformen auch seine Grenzen.

Keine eingebauten Features zur Datenintegrität: Keine automatische Datenüberprüfung oder Vermeidung von Duplikaten, was das Risiko von Fehlern und Inkonsistenzen erhöht

Keine automatische Datenüberprüfung oder Vermeidung von Duplikaten, was das Risiko von Fehlern und Inkonsistenzen erhöht Begrenzte Kapazität der Daten: Kann möglicherweise extrem große Datenbanken nicht effizient handhaben, was zu Problemen bei der Leistung führt

Kann möglicherweise extrem große Datenbanken nicht effizient handhaben, was zu Problemen bei der Leistung führt Keine erweiterte Berichterstellung: Bietet nur grundlegende Tools zur Berichterstellung, verfügt aber nicht über die umfangreichen Berichts- und Analysefunktionen spezieller CRMs

2. Funktionen

Kein integriertes Vertriebs-Pipeline-Management: Die Nachverfolgung komplexer Vertriebs-Pipelines mit Phasen und Abhängigkeiten kann umständlich sein und manuelle Workarounds erfordern

Die Nachverfolgung komplexer Vertriebs-Pipelines mit Phasen und Abhängigkeiten kann umständlich sein und manuelle Workarounds erfordern Eingeschränktes Automatisierungspotenzial: Automatisierung hängt von Add-Ons und Integrationen ab und ist möglicherweise nicht so nahtlos und robust wie integrierte Features in speziellen CRMs

Automatisierung hängt von Add-Ons und Integrationen ab und ist möglicherweise nicht so nahtlos und robust wie integrierte Features in speziellen CRMs Fehlendes E-Mail-Marketing und Kampagnenmanagement: Keine integrierten Tools für E-Mail-Marketingkampagnen und Lead-Nurturing-Sequenzen

3. Sicherheit und Skalierbarkeit

Bedenken hinsichtlich der Datensicherheit: Die Speicherung sensibler Kundendaten in Cloud-basierten Google Tabellen kann bei einigen Geschäften zu Sicherheitsbedenken führen

Die Speicherung sensibler Kundendaten in Cloud-basierten Google Tabellen kann bei einigen Geschäften zu Sicherheitsbedenken führen Limitierte Skalierbarkeit: Wenn Ihr Geschäft wächst, kann die Verwaltung eines großen, komplexen CRM innerhalb von Sheets unüberschaubar werden und eine weitere Expansion behindern

Wenn Ihr Geschäft wächst, kann die Verwaltung eines großen, komplexen CRM innerhalb von Sheets unüberschaubar werden und eine weitere Expansion behindern Einschränkungen bei der Zusammenarbeit: Während die gemeinsame Bearbeitung für kleine Teams gut funktioniert, kann die Verwaltung von Zugriff und Berechtigungen für größere Teams eine Herausforderung darstellen

Google Tabellen ist ideal für kleine Geschäfte und Start-ups, die eine kostenlose, flexible und benutzerfreundliche Lösung suchen CRM-Lösung .

Allerdings stößt sie an ihre Grenzen, wenn Ihr Geschäft wächst und die Daten immer komplexer werden.

Betrachten Sie es als Ihr Einsteigerfahrrad. Es ist ideal, um das Fahren zu lernen und die Grundlagen des Fahrens zu erkunden. Aber für längere Fahrten und die Bewältigung größerer Lasten ist ein spezielles CRM-Plattform oder ihre Alternativen kann die pragmatischere Option sein!

Es könnte an der Zeit sein, die Migration zu einer dedizierten CRM-Software um Datensicherheit, erweiterte Funktionen und nahtlose Skalierbarkeit für künftiges Wachstum zu gewährleisten.

Treffen Sie ClickUp: Eine bessere Alternative zu Google Tabellen CRM

Nachverfolgung, Verwaltung und Pflege von Kundenbeziehungen mit dem ClickUp Projektmanagement Software

Aber kann eine App alle Ihre CRM tools ersetzen? Ja, wenn es sich um ClickUp!

Mit robusten CRM tools macht ClickUp es Ihnen leicht, mit Ihrem Team abteilungsübergreifend zusammenzuarbeiten und zu chatten, egal ob Marketing, Vertrieb oder Finanzen.

Es ist auch eine All-in-One-Plattform für Arbeit und Produktivität, die Ihnen hilft, Beziehungen zu Ihren Clients zu verwalten und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen.

CRM Ansichten

Ansicht aller Ihrer Client Beziehungen mit hochflexibler ClickUp CRM Ansichten Verwenden Sie ClickUp CRM's tools für die visuelle Zusammenarbeit zur Nachverfolgung des Fortschritts eines Geschäfts, zur Bestimmung der Zuständigkeiten im Team, zur Überwachung des Feedbacks und zur Vorwegnahme des Abschlussdatums.

Mit mehr als 10 flexiblen und anpassbaren Ansichten können Sie den Fortschritt mit Kanban-Boards, Tabellenansichten, Listen, Mindmaps und vielem mehr abbilden, um den Erfolg Ihrer Kunden zu sichern!

ClickUp Dashboards

Gewinnen Sie Kundeneinblicke und analysieren Sie Daten mit ClickUp Dashboard widgets

Einrichten einer benutzerdefiniertes CRM Dashboard mit ClickUp und erhalten Sie detaillierte Berichterstellungen, die Ihnen und Ihren Kunden helfen, kostspielige Fehler zu vermeiden. Sie können Ihren Aufwand im Vertrieb genau aufzeigen, Engpässe identifizieren, Kundenabbrüche verhindern und Konversionen analysieren.

ClickUp ermöglicht den Zugang zu einem zentralisierte Kundendatenbank ; nur die von Ihnen gewünschten Personen können diese Goldgrube mit anpassbaren Berechtigungen einsehen.

ClickUp Automatisierung

Erstellen Sie benutzerdefinierte Automatisierung, um Zeit zu sparen mit ClickUp Automatisierung Wählen Sie aus über 100 Automatisierungen, um Routineaufgaben auf Autopilot zu schalten, Arbeitsabläufe zu rationalisieren, Projekte abzugeben und vieles mehr.

Sie können automatisch Aufgaben für jede Phase Ihrer Pipeline zuweisen, Statusaktualisierungen auf der Grundlage von Aktivitäten auslösen und Prioritäten wechseln, um Ihr Team darauf hinzuweisen, worauf es sich als Nächstes konzentrieren soll.

ClickUp Automatisierung hilft Ihnen, klare SOPs zu implementieren und neue Aufgaben zu erstellen, ohne dabei ins Schwitzen zu kommen.

ClickUp CRM Vorlagen

Diese Vorlage herunterladen ClickUp's CRM Vorlage bietet eine Struktur für das Management von Kundenbeziehungen, die Ihnen Zeit spart, Best Practices fördert und es Ihnen ermöglicht, Ihr CRM an die Anforderungen Ihres Geschäfts anzupassen.

Diese vorgefertigten Frameworks bilden eine einsatzbereite Grundlage für gängige CRM-Aufgaben. Sie können aus einer Vielzahl von Vorlagen wählen, die für bestimmte Branchen oder Geschäftsprozesse entwickelt wurden, und so sicherstellen, dass sie gut zu Ihrem Betrieb passen.

Benutzerdefinierte Felder in ClickUp

Erstellen ClickUp Benutzerdefinierte Felder für buchstäblich jede Art von Information und fügen Sie sie zu Aufgaben, Dokumenten, Dashboards und mehr hinzu

Mit den benutzerdefinierten Feldern von ClickUp können Sie Ihren Workspace genau an Ihre Datenanforderungen anpassen und so ein effizienteres und aufschlussreicheres Projektmanagement fördern.

Mit verschiedenen Typen benutzerdefinierter Felder können Sie unterschiedliche Arten von Informationen erfassen und verwenden, um Aufgaben zu organisieren und die Konsistenz zu wahren. Erstellen Sie zum Beispiel ein benutzerdefiniertes Feld "Telefon", um Telefonnummern von Clients zu erfassen, oder verwenden Sie Formel-Felder für Ihre Berechnungen.

Stellen Sie noch heute Ihr eigenes CRM-System ein

Um Ihr CRM-System zu verbessern, können Sie Google Tabellen ganz einfach integrieren mit ClickUp's CRM Projekt Management Software . Damit haben Sie Zugriff auf Echtzeit-Zusammenarbeit im Team, erweiterten Speicher mit Google Drive, über 1000 Integrationen und eine Vielzahl von CRM-Vorlagen zur Auswahl. Anmelden und erleben Sie ClickUp noch heute kostenlos!

Allgemeine FAQs

1. Was sind die Vorteile der Verwendung von Google Tabellen als CRM?

Google Tabellen können ein überraschend effektives Tool für grundlegende CRM-Anforderungen sein, insbesondere für kleine Geschäfte oder Start-ups. Es hat zwar seine Grenzen im Vergleich zu einer speziellen CRM-Software, aber auch seine Vorteile sind beträchtlich:

Kosteneffizienz: Es sind keine kostenpflichtigen Abonnements oder Lizenzen erforderlich. Dies macht sie zu einer großartigen Option für Unternehmen mit begrenzten finanziellen Ressourcen

Es sind keine kostenpflichtigen Abonnements oder Lizenzen erforderlich. Dies macht sie zu einer großartigen Option für Unternehmen mit begrenzten finanziellen Ressourcen Zugänglichkeit und Benutzerfreundlichkeit: Sie verfügt über eine einfache Schnittstelle und benutzerfreundliche Features. Die Einstellung und Verwaltung eines einfachen CRM ist auch für nicht-technische Benutzer einfach

Sie verfügt über eine einfache Schnittstelle und benutzerfreundliche Features. Die Einstellung und Verwaltung eines einfachen CRM ist auch für nicht-technische Benutzer einfach Anpassung: Ermöglicht benutzerdefinierte Felder, Formeln und Berichte, um das System an die spezifischen Bedürfnisse des Geschäfts anzupassen und relevante Kundendaten zu verfolgen

Ermöglicht benutzerdefinierte Felder, Formeln und Berichte, um das System an die spezifischen Bedürfnisse des Geschäfts anzupassen und relevante Kundendaten zu verfolgen Zusammenarbeit und Echtzeit-Updates: Mehrbenutzer-Zugriff, um sicherzustellen, dass jeder das CRM unterwegs bearbeiten und darauf zugreifen kann

Mehrbenutzer-Zugriff, um sicherzustellen, dass jeder das CRM unterwegs bearbeiten und darauf zugreifen kann Skalierbarkeit und Migration: Sie können Ihre Daten später problemlos in ein spezielles CRM-System migrieren. So müssen Sie nie wieder bei Null anfangen, wenn Ihr Geschäft aus Sheets herauswächst

2. Wie kann ich CRM mit Google Tabellen effektiv verwalten?

Es ist fast so einfach wie die Einstellung einer Excel-Datei.

Starten Sie mit einer Vorlage : Suchen Sie online nach einer kostenlosen CRM-Vorlage oder erstellen Sie Ihre eigene mit Schlüsselfeldern wie Name, Kontakt, Phase und Wert der Verkaufschance

: Suchen Sie online nach einer kostenlosen CRM-Vorlage oder erstellen Sie Ihre eigene mit Schlüsselfeldern wie Name, Kontakt, Phase und Wert der Verkaufschance Benutzerdefiniert und automatisiert : Fügen Sie relevante Felder hinzu, verwenden Sie Formeln für Berechnungen, und entdecken Sie Add-Ons für Formulare und E-Mail-Erfassung

: Fügen Sie relevante Felder hinzu, verwenden Sie Formeln für Berechnungen, und entdecken Sie Add-Ons für Formulare und E-Mail-Erfassung Zusammenarbeit im Fokus : Geben Sie Ihr Blatt für Ihr Team frei, verwenden Sie bedingte Formate für visuelle Hinweise, und verfolgen Sie Aktualisierungen mit der Versionshistorie

: Geben Sie Ihr Blatt für Ihr Team frei, verwenden Sie bedingte Formate für visuelle Hinweise, und verfolgen Sie Aktualisierungen mit der Versionshistorie Gewinnen Sie saubere Daten und klare Einsichten: Entfernen Sie regelmäßig Duplikate, verwenden Sie Filter zur Analyse von Kundensegmenten, und erstellen Sie Diagramme für visuelle Zusammenfassungen

Die beste Art der Integration hängt von Ihrem Bedarf und Ihren technischen Fähigkeiten ab. Die meisten CRM-Tools ermöglichen den Import und Export von Daten im CSV-Format. Sie können also Ihre Google Tabellen-Daten als CSV-Datei exportieren und sie dann in Ihr CRM importieren und umgekehrt.

Sie können auch Add-Ons von Google Workspace Marketplace herunterladen, um sie in Ihr Google Tabellen CRM zu integrieren.

Ist Google Tabellen das richtige CRM für Sie?

google Tabellen kann zwar als funktionales CRM-Tool für kleine Geschäfte und Start-ups dienen, hat aber seine Grenzen, wenn es um komplexere CRM-Anforderungen geht. Das Fehlen integrierter CRM-Features, Einschränkungen bei der Datenverwaltung und potenzielle Sicherheitsbedenken können sich als Herausforderung erweisen, wenn Ihr Geschäft wächst.

Glücklicherweise gibt es tools wie ClickUp die die Einfachheit von Google Tabellen mit fortschrittlicheren CRM-Funktionen kombinieren und eine umfassende Plattform für die Verwaltung Ihrer Kundenbeziehungen bieten. Egal, ob Sie gerade erst anfangen oder auf der Suche nach fortgeschrittenen Features sind, der Schlüssel ist, ein Tool zu finden, das Ihre Geschäftsanforderungen effektiv und effizient erfüllt.

Die Erkundung von Google Tabellen CRM ist definitiv ein lohnendes Unterfangen, aber denken Sie daran, dass es immer Raum für Wachstum und Verbesserungen gibt!