Wie man eine agile Methodik auf Nicht-Software-Projekte anwendet

Was ist der erste Gedanke, der Ihnen beim Wort „Agile” in den Sinn kommt?

Wenn Sie sich ein Team von vier Softwareentwicklern und Ingenieuren vorstellen, die sich zu einem StandUp-Meeting versammelt haben oder an einem Whiteboard einen Release-Plan ausarbeiten, sind Sie nicht allein.

Die meisten von uns verstehen „Agile” als eine Methodik, die den Prozess der Softwareentwicklung optimiert.

Das ist zwar richtig, aber es ist nicht das ganze Bild. Die agile Methodik ist nicht nur auf technische Einstellungen anwendbar.

Der Ursprung dieser Methode lässt sich auf den Plan-Do-Study-Act (PDSA)-Zyklus zurückführen, der in den 1930er Jahren vom Physiker Walter Shewhart bei Bell Labs entwickelt wurde. Shewhart war Mentor von W. Edwards Deming, der diese Techniken nach dem Zweiten Weltkrieg nach Japan brachte, wo Toyota sie zur Entwicklung des Toyota-Produktionssystems nutzte.

All dies geschah, bevor Agile in der IT-Branche zum Standard wurde.

Wenn Sie also darüber nachdenken, agile Techniken auf Nicht-Software-Projekte anzuwenden, sind Sie hier genau richtig. Wir führen Sie durch alle Schritte und geben Ihnen Beispiele aus der Praxis frei. Aber zuerst eine Einführung.

Was ist eine agile Methodik?

Eine agile Methodik ist eine flexible Art des Projektmanagements für Unternehmen, bei der Projekte in kleine, überschaubare Teile unterteilt werden und kontinuierliche Anpassungen und Zusammenarbeit möglich sind, um sich an veränderte Anforderungen anzupassen.

Beim agilen Projektmanagement geht es darum, Regeln zu befolgen, eine organisierte Teamarbeit zu fördern, sicherzustellen, dass Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung funktioniert, und offen für Änderungen zu sein, die auf Kundenfeedback basieren.

Stellen Sie sich beispielsweise vor, Sie bearbeiten ein unvorhersehbares Projekt. Ihr Endkunde ist sich im Voraus nicht sicher, was er will, oder seine gewünschten Ergebnisse sind unklar. Hier kann die agile Transformation helfen. Sie können eine agile Methodik anwenden, um im Laufe des Projekts Anpassungen vorzunehmen und so sicherzustellen, dass Ihr Projekt auf Kurs bleibt und den Anforderungen Ihrer Kunden entspricht.

Allerdings ist es kein Allheilmittel für alle Probleme des traditionellen Projektmanagements.

Vor- und Nachteile der Anwendung von Agile bei Nicht-Software-Projekten

Das Agile-Framework gewinnt aufgrund seiner zahlreichen Vorteile für Nicht-Tech-Teams zunehmend an Beliebtheit.

Trotz ihrer Effizienz bei Nicht-Software-Projekten sind agile Methoden nicht immer fehlerfrei. Die Entscheidung, ob diese Methode für Ihr Unternehmen geeignet ist, hängt daher von den spezifischen Zielen Ihres Unternehmens und der Art und Weise ab, wie Sie sie einsetzen.

Hier sind die wichtigsten Vor- und Nachteile der Verwendung von Agile für nicht-technische Projekte.

Vorteile

Anpassungsfähigkeit: Agile Methoden bieten Flexibilität, sodass Teams die Richtung des Projekts an veränderte Anforderungen anpassen können und das Endprodukt besser auf die sich ändernden Bedürfnisse abgestimmt ist.

Verbesserte Zusammenarbeit: Die Methodik fördert gemeinsames Verantwortungsbewusstsein und eine kooperative Umgebung, was häufig zu besseren Ergebnissen für Projekte führt.

Schnellere Überprüfungszyklen: Es schafft Raum für inkrementelle Lieferungen und stellt sicher, dass das Team kleine Teile des Projekts abschließt und in kürzeren Zeiträumen liefert. Dies bietet den Stakeholdern konkrete Fortschrittsberichte.

Simultane Rückmeldung und Tests: Der Schwerpunkt liegt auf der gleichzeitigen Einbindung der Kunden, Feedbackschleifen und Tests für Projekte, wodurch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass das Projekt die Kundenerwartungen erfüllt.

Nachteile

Lernkurve: Der Übergang zu einer agilen Methodik kann erhebliche Änderungen in der Denkweise, den Praktiken und den Workflows erfordern. Die Teams müssen Zeit und Aufwand investieren, um sich anzupassen.

Übertragungsprobleme: Wenn eine Abteilung von einem Managementstil zu einem anderen wechselt, ist es schwierig, sich an die neuen Aufgaben und die Art und Weise, wie Projekte vorangetrieben werden, zu gewöhnen.

Langsameres Dokumentieren: Bei Agile sind schnelle Reaktionen und Fortschritte wichtiger als viel Papierkram. Das bedeutet, dass Aufgaben wie das Führen von Aufzeichnungen und die Pflege von Plänen möglicherweise langsamer vorangehen.

Wie man eine agile Methodik auf Nicht-Software-Projekte anwendet

Wenn Sie ein Enterprise-Projekt initiieren oder ein Änderungsmanagement einführen möchten, sollten Sie dies in iterativen Phasen erledigen und dabei die folgenden agilen Praktiken befolgen:

Schritt 1: Verstehen Sie, was Sie brauchen

Verschaffen Sie sich einen klaren Überblick über die Ziele und Anforderungen Ihres Projekts. Verstehen Sie, was Sie liefern müssen. Definieren Sie dann im Voraus klar das Endziel und die Erfolgskriterien.

Identifizieren Sie anschließend die wesentlichen Elemente für ein erfolgreiches Projektmanagement und die erfolgreiche Fertigstellung mithilfe agiler Tools. Dieser Schritt bildet die Grundlage für die Ausrichtung und den Umfang Ihres Projekts.

ClickUp, eine All-in-One-Plattform für agiles Projektmanagement, hilft Ihnen beim Einstieg, indem Sie einen Arbeitsbereich für Ihr Team erstellen können. Mit ClickUp Spaces können Sie die zentrale Drehscheibe oder Command-Center Ihres Projekts einrichten.

Hier legen Sie Ziele fest, weisen Aufgaben zu, verfolgen den Fortschritt und behalten den Überblick über Termine. Außerdem können Sie Teammitglieder einladen, sich an Projekten zu beteiligen und daran mitzuarbeiten.

Erstellen Sie Räume in ClickUp, um Projekte zentral zu verwalten.

Schritt 2: Das Projekt aufteilen

Teilen Sie Ihr Projekt durch den agilen Prozess der Release-Planung in kleinere, überschaubare Aufgaben auf. Diese Aufteilung hilft Ihnen, jeden Teil des Projekts systematisch zu organisieren und anzugehen. So können Sie sicherstellen, dass jeder Aspekt die erforderliche Aufmerksamkeit erhält und zum Erfolg des Projekts beiträgt.

Sobald Ihr Workspace eingerichtet ist, können Sie mit der Erstellung von Projekten und Aufgaben beginnen. Nutzen Sie die Listenstruktur von ClickUp, um große Projekte in iterative Sprints und umsetzbare Aufgaben zu unterteilen.

Anschließend können Sie sich auf die Aufgabenverwaltungs-Features von ClickUp verlassen, um Fristen hinzuzufügen, Teammitgliedern Aufgaben zuzuweisen und Prioritäten für jede Aufgabe festzulegen. Die Workload-Ansicht von ClickUp ist ein Glücksfall, um sicherzustellen, dass die Ressourcen des Teams effizient auf der Grundlage von Verfügbarkeit, Fähigkeiten und Kapazitäten zugewiesen werden.

Greifen Sie über ein einziges Dashboard auf mehrere Projekte zu.

Schritt 3: Gemeinsam reden und arbeiten

Fördern Sie offene Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den Team-Mitgliedern. Schaffen Sie ein psychologisch sicheres Arbeitsumfeld, in dem der Austausch von Ideen und Erkenntnissen leicht fällt. Diese Zusammenarbeit sorgt dafür, dass Probleme frühzeitig erkannt und schnell gelöst werden. So kann jeder effektiv zu den Projekt-Zielen beitragen.

ClickUp bietet integrierte Tools für Teams, um zu kommunizieren, Inhalte auszutauschen und iterativ zusammenzuarbeiten. Erstellen Sie gemeinsam mit Ihrem Team Ihre Projektvision mit ClickUp Docs, einer Versionierungs- und Bearbeitungsfunktion, mit der alle auf dem gleichen Stand bleiben (im wahrsten Sinne des Wortes). Teilen Sie Updates über ClickUp Chat und bleiben Sie mit Ihrem ClickUp-Posteingang über anstehende Aufgaben auf dem Laufenden.

Arbeiten Sie mit Ihren Teamkollegen in Dokumenten zusammen.

Schritt 4: Etablieren Sie einen Rhythmus durch wiederkehrende Zyklen

Richten Sie mit ClickUp-Features wie Checklisten und Sprints wiederkehrende Fälligkeitsdaten ein, um Arbeitsrhythmen zu schaffen. Fördern Sie den offenen Dialog durch tägliche StandUp-Meetings, Retrospektiven und regelmäßige Kontaktpunkte. Konzentrieren Sie sich in Unterhaltungen auf Fortschritte und Hindernisse, damit Sie diese gemeinsam beseitigen können.

Überprüfen Sie regelmäßig den Fortschritt und passen Sie sich bei Bedarf an. Hier kommen die Funktionen der Projektnachverfolgung von ClickUp ins Spiel. Sie behalten den Überblick über den Projektfortschritt und machen es einfach zu erkennen, was gut funktioniert und wo Sie Anpassungen vornehmen müssen.

Nutzen Sie die leistungsstarken Analysefunktionen der Plattform und richten Sie in ClickUp benutzerdefinierte Dashboards ein, um Fortschritte und Leistungen zu überwachen.

Wählen Sie aus mehr als 15 Dashboard-Ansichten

Schritt 5: Kontinuierliche Verbesserung während der Umsetzung

Streben Sie nach kontinuierlicher Verbesserung, indem Sie mithilfe einer SWOT-Analyse (Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken) Lücken aufdecken, um die Durchführung des Projekts zu optimieren. So erhalten Sie Tools, um die aktuellen Abläufe zu bewerten und Maßnahmen zur Verbesserung zu ergreifen. Außerdem hilft es Ihnen dabei, strategische Ziele zu formulieren.

Nutzen Sie agile Scrum-Techniken, um Erkenntnisse und Daten zu analysieren, fundierte Entscheidungen zu treffen und die Leistung des Projekts zu optimieren.

Verwenden Sie anschließend die SWOT-Analyse-Vorlagen von ClickUp, um die Ergebnisse zu erfassen und für die Nachverfolgung zu verwenden.

Dieses Bekenntnis zur Verbesserung stellt sicher, dass sich der gesamte Prozess der Projektentwicklung weiterentwickelt und im Laufe der Zeit bessere Ergebnisse liefert.

Verwenden Sie anpassbare SWOT-Vorlagen.

Steigern Sie Ihre Projektergebnisse mit ClickUp Agile, das Ihnen bei der Verwaltung von Roadmaps, Sprints, Backlogs und vielem mehr hilft. Bringen Sie Ihr Team zusammen, profitieren Sie von leistungsstarken Funktionen für die Berichterstellung und schaffen Sie einen reibungslosen Workflow – all dies fördert die Agilität über Softwareentwicklungsprojekte hinaus.

Hier finden Sie ein kurzes Video, das zusammenfasst, wie Agile für Nicht-Software-Teams eine entscheidende Veränderung bewirken kann.

Beispiele für den Einsatz von Agile in Nicht-Software-Teams

Hier sind einige Beispiele dafür, wie Sie eine agile Methodik in Ihren Projekten einsetzen können. Diese Beispiele helfen Ihnen auch zu verstehen, warum ClickUp mit seinen agilen Features und Vorlagen Ihr bester Freund ist.

1. Entwicklung von Marketingkampagnen

In einem Marketingteam vereinfacht Agile die Kampagnenentwicklung. Teilen Sie Ihre Kampagne einfach in mehrere Sprints auf, die sich jeweils auf einen bestimmten Aspekt wie Recherche, Erstellung von Inhalten, Design und Umsetzung konzentrieren.

Verwenden Sie die Marketingvorlagen von ClickUp, um Ihre klaren vierteljährlichen oder jährlichen Marketingziele mit festgelegten Prioritäten in Einklang zu bringen.

Verwenden Sie benutzerdefinierte Vorlagen für agile Workflows.

Durch tägliche Stand-up-Meetings mit einem agilen Ansatz für Workflows bleibt Ihr Team über den Fortschritt auf dem Laufenden, während Sprint-Reviews sicherstellen, dass Ihr Team schnell Anpassungen vornehmen kann. Dieser Ansatz ermöglicht Flexibilität bei der Anpassung an Marktveränderungen und gewährleistet gleichzeitig die zeitgerechte Einführung von Kampagnen.

2. Personalbeschaffungsprozesse

Die Anwendung der agilen Prinzipien des Scrum-Projektmanagements im Personalwesen kann die Rekrutierungsprozesse revolutionieren. Die Einstellung eines Bewerbers mag wie eine unüberwindbare Hürde erscheinen. Durch die Aufteilung in kleinere Aufgaben wie die Suche nach Bewerbern, die Vorauswahl und die Durchführung von Vorstellungsgesprächen können Personalteams den Weg zum Ziel jedoch weniger abschreckend gestalten.

Tägliche Synchronisationen unterstützen zudem eine schnelle Entscheidungsfindung und helfen, Engpässe zu beseitigen. Darüber hinaus ermöglichen Retrospektiven Ihrem Team, Strategien kontinuierlich zu reflektieren und den Aufwand für die Rekrutierung zu optimieren.

Wenn Sie Ihren Talentmanagement-Trichter mit vollständiger Sichtbarkeit und benutzerdefinierten Ansichten organisieren möchten, probieren Sie die All-in-One-Lösung für das Personalmanagement von ClickUp aus. Damit können Sie die Leistung, das Engagement und die Entwicklung Ihrer Mitarbeiter an einem Ort verfolgen.

Verfolgen Sie den Status verschiedener Aufgaben mit den Workflow-Management-Features von ClickUp.

3. Planung und Management von Ereignissen

Bei der Planung von Ereignissen ermöglichen agile Techniken eine bessere Koordination. Sprints können sich auf die Auswahl des Veranstaltungsortes, das Lieferantenmanagement, die Einbindung der Teilnehmer und ähnliche Aspekte konzentrieren.

Mit der Vorlage für das Veranstaltungsmanagement von ClickUp wird die Planung von Ereignissen zum Kinderspiel:

Planen und sehen Sie alles, von der Suche nach einem Speicherort bis zum Einholen von Angeboten.

Sorgen Sie für eine reibungslose Zusammenarbeit Ihres Teams und Ihrer Ressourcen.

Verfolgen Sie den Fortschritt und die Ziele, um Ereignisse termingerecht und budgetfreundlich durchzuführen.

Planen Sie komplexe Ereignisse mit einem optimierten System für die Nachverfolgung.

Führen Sie täglich Check-ins durch, um den Fortschritt sicherzustellen und bei Bedarf schnelle Anpassungen vorzunehmen. Und vergessen Sie nicht: Rückblicke nach Ereignissen liefern Erkenntnisse, mit denen Sie die Planung zukünftiger Ereignisse verbessern können.

4. Produktentwicklung in Nicht-Tech-Branchen

Selbst in nicht-technischen Branchen profitiert die Produktentwicklung von agilen Methoden.

So gehen Sie vor:

Erstellen Sie ein Ziel, in dem die Produktmerkmale und die Zielkundenpersönlichkeit beschrieben werden.

Teilen Sie die Entwicklung in Sprints für Bereiche wie Design, Prototyping, Kostenkalkulation, Tests usw. auf.

Bringen Sie Mitglieder der Teams aus verschiedenen Funktionen – Design, Beschaffung, Betrieb, Vertrieb – in jedem Sprint zusammen.

Nutzen Sie StandUps, um die Zusammenarbeit zwischen Teams zu koordinieren und Probleme aufzudecken.

Erstellen Sie schnell einfache Prototypen und sammeln Sie nach jedem Sprint Kundenfeedback über Umfragen ( die ClickUp-Vorlagen für Produktfeedback-Umfragen sind dabei sehr hilfreich).

Führen Sie Retrospektiven durch, um zu beurteilen, was gut funktioniert hat und was geändert werden muss.

Iterieren Sie den Prototyp in jedem Sprint und verfeinern Sie ihn auf der Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse, bis er die Kriterien für die Markteinführung erfüllt.

Die Vorlage für die Entwicklung neuer Produkte von ClickUp wird Ihnen während dieses gesamten Prozesses eine große Hilfe sein. Nutzen Sie sie für folgende Zwecke:

Organisieren Sie die Produktentwicklung von der Idee bis zur Markteinführung.

Teams auf Meilensteine und Aufgaben abstimmen

Verwalten Sie alle Aufgaben an einem Ort für mühelose Teamarbeit.

Vereinfachen Sie Produktentwicklungs-Sprints mit einer personalisierten Projektplan-Vorlage.

5. Bau- und Infrastruktur-Projekte

Bei Bau- und Infrastrukturprojekten sorgt die Konzentration auf Phasen wie Planung, Vorarbeiten und Feinarbeiten für eine termingerechte Fertigstellung. Tägliche Meetings mit den Projektmanagern können Probleme schnell lösen und Ihnen helfen, sich an die Bedingungen vor Ort anzupassen, wodurch die Projekteffizienz verbessert wird.

Beispielsweise könnte der Bau eines neuen Flughafenterminals so verwaltet werden, dass die Bauarbeiten in Sprints für die Terminalstruktur, die Innenausstattung, die technischen Systeme und die Außenverkleidung unterteilt werden. Funktionsübergreifende Teams würden in ClickUp zusammenarbeiten, um die priorisierten Aufgaben in jedem Bereich abzuschließen.

Sie würden Ressourcen in einer Liste verwalten, Aufgaben mit einem Kalender planen oder Termine mithilfe eines Gantt-Diagramms anpassen. ( ClickUp bietet mehr als 15 Ansichten für eine mühelose Planung.)

Der agile Fokus auf inkrementelle Lieferung, Zusammenarbeit mit Stakeholdern und kontinuierliche Verbesserung kann Bauprojekten durch schnellere Problemlösung, erhöhte Verantwortlichkeit, positive Projektentwicklung und verbesserte Qualitätskontrolle zugutekommen.

Verwalten Sie Bauprojekte mit gebrauchsfertigen Vorlagen für das Projektmanagement.

Mit ClickUp für Bauteams können Sie Bauprojekte mühelos vom Vorverkauf bis zur Lieferung verwalten:

Benutzerdefinierte Anpassung von Bau-Workflows

Beschleunigen Sie die Teamarbeit zwischen Feld und Büro

Überwachen Sie den Fortschritt sofort mit Echtzeitberichten.

Vereinheitlichen Sie Ihr Team, Ihre Arbeit und Ihre tools auf einer einzigen Plattform.

ClickUp Projektmanagement ist ein universelles Projektmanagement-Tool, das Sie verwenden und benutzerdefiniert anpassen können, um die Nachverfolgung Ihrer Prioritäten zu ermöglichen, die Zusammenarbeit zu beschleunigen und eine Ansicht des Projektfortschritts zu erhalten.

Dieses Feature wird Ihrem Team den Übergang zu Agile erleichtern.

Behalten Sie den Überblick trotz Informationsüberflutung dank intuitiver Analysen für Projekte.

Agil werden und Projekte zum Erfolg führen

Sie haben sicherlich schon erkannt, wie nützlich und praktisch der Einsatz agiler Methoden bei der Entwicklung von Nicht-Software-Projekten ist. Nicht-IT-Teams können sich darauf verlassen, um Folgendes zu erreichen

Schnellere Markteinführung durch schnelle Iteration

Höhere Qualität durch kontinuierliche Verbesserung

Verbesserte Verantwortlichkeit durch Sichtbarkeit

Größere Flexibilität bei sich ändernden Prioritäten

Machen Sie den Schritt zu Agile. Und falls Sie schnelle Tipps für agiles Projektmanagement oder Hilfe bei der Anpassung an Veränderungen benötigen, probieren Sie Agile zunächst mit ClickUp aus.

Melden Sie sich kostenlos an und erhalten Sie maßgeschneiderten Support bei der Implementierung von Agile in Ihren Projekten.