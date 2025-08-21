Die 10 besten KI-Automatisierungstools für mehr Produktivität im Jahr 2026 (kostenlos & kostenpflichtig)

Erinnern Sie sich noch daran, wie es bei künstlicher Intelligenz (KI) früher nur um Roboter und sprechende Maschinen in Science-Fiction-Filmen ging? Dann kam OpenAI und hat mit ChatGPT eine ganze Lawine losgetreten.

Nun, KI ist Realität und in der Business-Welt allgegenwärtig. ?

Laut dem „2022 Global AI Adoption Index“ von IBM nutzen Unternehmen KI für verschiedene Anwendungsfälle, darunter die Automatisierung von Geschäftsprozessen, Marketing und Vertrieb, Kundenbetreuung sowie Geschäftsanalysen.

Die Ergebnisse sind interessant: 54 % dieser Geschäfte berichten von Kosteneinsparungen und Effizienzsteigerungen, 48 % geben an, dass sie ein besseres Kundenerlebnis bieten, und 41 % können neue Dienstleistungen schneller bereitstellen und skalieren.

Unabhängig von Ihrer Branche und der Größe Ihres Geschäfts kann KI Ihre Produktivität und Ihr Wachstum erheblich steigern.

Aber – und das ist ein großes Aber – wenn Sie zu lange zögern und die Möglichkeiten der /AI-Technologie nicht nutzen, könnten Sie am Ende zusehen müssen, wie Ihre Konkurrenten an Ihnen vorbeiziehen. Und wir wetten, dass Sie das nicht wollen. ?️

Bleiben Sie also dran, während wir die 10 besten KI-Tools für die Automatisierung vorstellen, mit denen Sie Ihre Marketing-Workflows optimieren und Ihre Konkurrenz hinter sich lassen können.

Einfach ausgedrückt: KI-gestützte Tools für die Marketingautomatisierung machen Ihren Marketing-Aufwand schneller, intelligenter und effektiver.

Denken Sie an Aufgaben wie die Segmentierung Ihrer Zielgruppe, das Verfassen von Marketingtexten, das Versenden von E-Mails und das Posten in sozialen Medien. Stellen Sie sich nun vor, Sie würden diese Aufgaben nicht nur automatisieren, sondern sie „intelligent“ machen.

Anstatt allgemeine E-Mails zu versenden, analysieren KI-gestützte Tools das Verhalten der Benutzer und passen Inhalte an individuelle Vorlieben an. Anstatt zufällig in sozialen Medien zu posten, ermitteln diese Tools, wann Ihre Zielgruppe am aktivsten ist und welche Inhalte bei ihr Anklang finden.

Aber wie funktioniert das? Nun, KI-Tools nutzen maschinelles Lernen, um kontinuierlich aus Daten zu lernen und Entscheidungen auf der Grundlage von Mustern zu treffen, deren Analyse uns sonst ewig dauern würde. ⏳

Hier erfahren Sie, warum der Einsatz von KI-Tools für die Automatisierung des Marketings ein kluger Schachzug für Ihr Geschäft ist:

Erledigen Sie wiederholende Aufgaben präziser und effizienter

Schaffen Sie sich Zeit, um sich auf hochwertige Aufgaben zu konzentrieren, die Innovation und echtes Wachstum vorantreiben

Steigern Sie die Kundenbindung und die Konversionsraten, indem Sie Ihre Inhalte, Interaktionen und Produktempfehlungen auf spezifische Präferenzen und das Kundenverhalten benutzerdefiniert zuschneiden.

Erstellen Sie prädiktive Analysen für strategische Entscheidungen, indem Sie umfangreiche Kundendaten (z. B. Kundenprofile, Kaufhistorie, Kampagnenleistung usw.) analysieren.

Senken Sie Ihre Betriebskosten durch weniger Fehler, optimierte Strategien und Kampagnen sowie eine effiziente Ressourcennutzung

Hier sind die 10 besten KI-Tools für die Automatisierung Ihrer Marketing-Workflows, ausgewählt aufgrund ihrer einzigartigen Features und Nutzerbewertungen auf G2 und Capterra. Lassen Sie sich begeistern. ?

1. ClickUp – Am besten geeignet für die Automatisierung der Aufgaben

Testen Sie ClickUp Brain kostenlos Nutzen Sie ClickUp Brain, um einfach auf alle Informationen zuzugreifen und wiederholende Abfragen zu automatisieren

ClickUp ist ein All-in-One-Tool für die Produktivität, auch bekannt als die Alleskönner-App für die Arbeit, für Geschäfte, die ihre Abläufe und Kundenprojekte an einem zentralen hub optimieren möchten.

Mit ClickUp Brain, der weltweit umfassendsten und kontextbezogenen KI für die Arbeit, ist dies so viel einfacher und schneller als je zuvor. Es fungiert als KI-Assistent für Projekte, Wissen und das Verfassen von Texten in allen Bereichen Ihres Workspaces – Aufgabenbeschreibungen, Kommentare, Chat, ClickUp Docs und sogar im Posteingang für Benachrichtigungen.

Mit der textbasierten Eingabeaufforderung von ClickUp AI können Sie schnell Ideen sammeln und Inhalte generieren, wann immer Sie nicht weiterkommen. Und ganz gleich, ob Sie Kreativ-Briefings, Blogbeiträge, Akquise-E-Mails, Customer Journeys oder Prozess-SOPs entwerfen – es steht eine Vorlage bereit, die Ihnen hilft, das Beste aus der KI herauszuholen.

Hier sind die Vorteile, die Sie mit den KI-Tools von ClickUp nutzen können:

Übersichtlichere Projekte, weniger Verzögerungen : ClickUp Autopilot Agents kümmern sich um die Zuweisung von Aufgaben, Stand-ups und Prioritäten, sodass die Arbeit ohne Mikromanagement voranschreitet. Legen Sie einfach Auslöser, Bedingungen und erwartete Ergebnisse fest, damit die Agents diese autonom ausführen können.

Meetings, die tatsächlich Zeit sparen : Verwandeln Sie Unterhaltungen ohne manuelle Notizen in sofortige Zusammenfassungen, Aufgaben und Folgeaktionen – mit : Verwandeln Sie Unterhaltungen ohne manuelle Notizen in sofortige Zusammenfassungen, Aufgaben und Folgeaktionen – mit dem KI-Notiz-Tool von ClickUp

Finden Sie Antworten in Sekundenschnelle : Fragen Sie Brain alles (von der Zuständigkeit für eine Aufgabe bis hin zu einer Zusammenfassung Ihrer Markenrichtlinien) und erhalten Sie kontextreiche Einblicke aus Ihren ClickUp-Aufgaben, Dokumenten und verbundenen Tools

Konzentrieren Sie sich auf das Erstellen, nicht auf das Kopieren und Einfügen: Erstellen Sie Inhalte, Berichte und sogar Grafiken schneller, während Brain die mühsame Arbeit übernimmt

💡 Profi-Tipp: Erreichen Sie mehr mit weniger Tools. Ersetzen Sie mehrere KI-Abonnements durch einen einzigen sicheren, arbeitsbereichsweiten Assistenten – mit ClickUp Brain MAX, Ihrer KI-Super-App. Erhalten Sie Zugriff auf die neuesten LLMs, darunter Gemini, ChatGPT, Claude und andere, in einem einzigen KI-Desktop-Begleiter, der überall dort funktioniert, wo Sie arbeiten!

Ein weiteres tolles Feature? In ClickUp können Sie Text-Blöcke in Aufgaben umwandeln.

Legen Sie eine klare Reihenfolge der Arbeitsschritte fest, indem Sie Abhängigkeiten wie „blockiert“ oder „wartet auf“ zwischen den Aufgaben einfügen, und sorgen Sie dafür, dass Ihr Team den Überblick behält und weiß, was zuerst zu erledigen ist.

Anstatt stundenlang nach einer Brainstorming-Sitzung oder einem Meeting zu überlegen, was zu erledigen ist, erstellt ClickUp AI in Sekundenschnelle eine To-do-Liste für Sie. Es ist benutzerfreundlich, funktional, anpassungsfähig und kinderleicht.

Die besten Features von ClickUp

Fassen Sie lange Berichte, Chats und Kommentarthreads mit einem einzigen Klick mithilfe der integrierten, kontextbezogenen KI zusammen

Planen Sie Meetings, reservieren Sie automatisch Zeit für Aufgaben und optimieren Sie Ihren Arbeitstag mit dem KI-gestützten Kalender von ClickUp

Organisieren und verfolgen Sie Aufgaben mithilfe von benutzerdefinierten Feldern (wie Mitarbeiter, Fälligkeitsdatum, Priorität und Bewertung) und benutzerdefinierten Status (wie „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“ und „Erledigt“).

Eliminieren Sie wiederholende Aufgaben, indem Sie ClickUp-Automatisierungen von Grund auf neu einrichten oder eine der über 120 Automatisierungsvorlagen nutzen.

Erhalten Sie Benachrichtigungen und Erinnerungen per App, E-Mail und auf dem Handy, damit Sie keine Frist verpassen

Nutzen Sie ClickUp AI, um Texte zu erstellen, Rechtschreib- und Grammatikfehler zu korrigieren, Ihren Schreibstil zu vereinfachen und die Qualität Ihrer Texte zu optimieren.

Greifen Sie über das Web sowie über Desktop- und Mobilgeräte auf ClickUp zu

Einschränkungen von ClickUp

Bei so vielen Features kann es für neue Benutzer eine Weile dauern, bis sie die Plattform von A bis Z kennenlernen.

ClickUp AI ist im Free-Plan nicht verfügbar

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 8.200 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 3.700 Bewertungen)

2. Drift – Am besten geeignet für die Automatisierung des Vertriebs

via Drift

Drift ist eine Marketing- und Vertriebsplattform, die darauf ausgelegt ist, die Interaktion von Unternehmen mit Website-Besuchern zu revolutionieren. Sie bietet Echtzeit-Messaging, KI-Chatbots und E-Mail-Tools, um sofort mit Website-Benutzern in Verbindung zu treten und ihnen Support zu bieten. Drift ist ideal für Unternehmen, die personalisierte Erlebnisse bieten, die Benutzerinteraktion steigern und die Konversionsrate ihrer Website erhöhen möchten. ?‍?

Die besten Features von Drift

Beantworten Sie häufig gestellte Fragen zu Ihrem Geschäft mithilfe des KI-Chatbots

Leiten Sie Website-Besucher an den richtigen Vertriebsmitarbeiter weiter, wenn sie weitere Hilfe benötigen

Erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn ein Zielbenutzer Ihre Website besucht, damit Sie schnell chatten können

Kommunizieren Sie in Echtzeit mit potenziellen Kunden und lassen Sie diese Meetings in Ihrem Microsoft- oder Google Kalender buchen

Limit für Drift

Erweiterte Features wie KI-Tools, Routing und KI-Chatbots sind im Starter-Plan nicht verfügbar.

Einige Benutzer berichten, dass die mobile App manchmal Fehler aufweist

Preise für Drift

Premium: 2.500 $/Monat

Fortgeschritten: Preise auf Anfrage

Enterprise: Preise auf Anfrage

Bewertungen und Rezensionen zu Drift

G2: 4,4/5 (über 1.010 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (179 Bewertungen)

Schauen Sie sich diese KI-Kalender an!

📮 Warum sich Investitionen in KI selten auszahlen Über 80 % aller KI-Initiativen scheitern – viele davon, weil die Tools keinen Kontext austauschen. Erfahren Sie, wie die kontextbezogene KI von ClickUp die Intelligenzebene über Aufgaben, Dokumente und Chats hinweg neu aufbaut – damit die KI Ihr Team tatsächlich unterstützt. Starten Sie mit ClickUp Kontextbezogene KI erfasst Ihren gesamten Arbeitskontext – Ihre Projekte, Aufgaben, Dokumente, Meetings, Entscheidungen und Unterhaltungen – über alle Teams und Tools hinweg.

3. Outreach – Am besten geeignet für automatisierte Vertriebsansprache

via Outreach

Outreach ist eine Plattform zur Vertriebsautomatisierung, die Lead-Scoring- und Outreach-Prozesse optimiert, damit Vertriebsteams mehr Leads abschließen können.

Dank des herausragenden „Sequence“-Features können Sie mehrere Kontaktpunkte mit Ihren Leads strukturieren und automatisieren – über manuelle und automatisierte E-Mails, Telefonanrufe und LinkedIn-Nachrichten. Dies gewährleistet eine zeitnahe und konsistente Kundenansprache, um Ihre Leads in der Vertriebspipeline voranzubringen.

Die besten Features von Outreach

Verschaffen Sie sich eine Übersicht über die Aufgaben (E-Mails, Anrufe usw.), die Sie in dieser Woche abschließen müssen

Führen Sie die Nachverfolgung von Zustellungen, Öffnungsraten, Klickraten und Antworten für jede E-Mail in Ihrer Sequenz durch

Testen Sie verschiedene E-Mails, um die effektivsten für zukünftige Kampagnen zu ermitteln

Integrieren Sie sie in CRM-Tools wie Salesforce und Microsoft Dynamics 365 Sales

Einschränkungen bei der Kundenansprache

Für neue Benutzer ist der Lernaufwand recht hoch

Einige Benutzer berichten von hohen Absprungraten nach dem Versand von Massen-E-Mails

Preise für Outreach

Kontaktieren Sie uns für Preisinformationen

Outreach-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,3/5 (über 3.200 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (289 Bewertungen)

4. Emplifi – Am besten geeignet für Social-Media-Automatisierungen

via Emplifi

Emplifi ist eine Social-Media-Management-Plattform für Geschäfte, die ihre Präsenz in den sozialen Medien verwalten und optimieren möchten. Planen und veröffentlichen Sie Inhalte auf mehreren sozialen Kanälen über ein einziges Dashboard und führen Sie die Nachverfolgung der Performance in Echtzeit durch.

Mit den fortschrittlichen Community- und Analysetools können Sie Einblicke in die Vorlieben Ihrer Zielgruppe gewinnen, Marketingstrategien sofort anpassen und eine konsistente und effektive Kommunikation sicherstellen. ?

Die besten Features von Emplifi

Veröffentlichen Sie Inhalte auf den wichtigsten Social-Media-Plattformen, darunter Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest und Twitter

Richten Sie Genehmigungs-Workflows ein, um Beiträge vor ihrer Veröffentlichung zu prüfen

Beobachten Sie, was über Ihre Marke, Ihre Branche und Ihre Konkurrenz in den sozialen Medien erwähnt wird, um Trends immer einen Schritt voraus zu sein

Finden und pflegen Sie Beziehungen zu Influencern, die zu Ihrer Marke und Ihrer Zielgruppe passen

Limitierungen von Emplifi

Einige Benutzer erwähnen die umständliche Benutzeroberfläche von Emplifi

Die Plattform wird langsam, wenn Bilder in der Größe verändert oder zugeschnitten werden

Preise für Emplifi

Kontaktieren Sie uns für Preisinformationen

Bewertungen und Rezensionen zu Emplifi

G2: 4,3/5 (199 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (38 Bewertungen)

5. Phrasee – Am besten geeignet für die Erstellung von Markentexten

via Phrasee

Phrasee ist ein tool für das Verfassen von Texten, das fortschrittliche Algorithmen des maschinellen Lernens nutzt, um leistungsstarke, markengerechte Texte für alle digitalen Kanäle zu erstellen. Über die Erstellung von Inhalten hinaus erfolgt die Automatisierung groß angelegter Experimente, bei denen verschiedene Textversionen getestet werden, um die effektivsten zu ermitteln.

Mit Phrasee können Sie Ihren Prozess der Texterstellung optimieren, Ihre Botschaften verbessern und mit datengestützten Erkenntnissen bessere Ergebnisse erzielen. ?

Die besten Features von Phrasee

Konfigurieren Sie den Styleguide mit Einstellungen wie Zeichensetzung sowie verbotenen Wörtern und Emojis

Wählen Sie aus über 15 Vorlagen, um Texte für Ihre E-Mails, Social-Media-Beiträge, SMS, Blogbeiträge, KI-Produktbeschreibungen und Anzeigen zu erstellen

Erstellen Sie vielfältige Textvarianten für Split-Tests Ihrer digitalen Marketingkampagnen

Verschaffen Sie sich eine Übersicht über die Leistung Ihrer Marketingkampagnen, um zu sehen, welche Botschaften bei Ihren Kunden Anklang finden

Einschränkungen von Phrasee

The tool has a complex Setup

Benutzer berichten, dass es manchmal langsam läuft

Preise für Phrasee

Kontaktieren Sie uns für Preisinformationen

Bewertungen und Rezensionen zu Phrasee

G2: 4,3/5 (5 Bewertungen)

Capterra: 4,0/5 (1 Bewertung)

6. Jasper – Am besten geeignet für KI-gestütztes Schreiben

via Jasper

Jasper ist ein KI-gestützter Schreibassistent, der Ihnen hilft, alle Arten von kurzen und langen Inhalten für Ihren Blog, Social-Media-Beiträge und Anzeigen zu erstellen. Ein herausragendes Feature ist seine Fähigkeit, die einzigartige Stimme und den Stil Ihrer Marke zu erlernen und sich daran anzupassen, sodass die Ergebnisse stets mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen.

Übersetzen Sie Ihren Markeninhalt in über 30 Sprachen, darunter Englisch, Französisch, Niederländisch und Deutsch. Wenn Sie eine einheitliche Markenstimme über verschiedene Plattformen und globale Zielgruppen hinweg gewährleisten möchten, ist Jasper das richtige tool für Sie.

Die besten Features von Jasper

Nutzen Sie über 40 anpassbare Vorlagen, um schnell Inhalte zu erstellen

Arbeiten Sie mit Ihrem Team gemeinsam an der Bearbeitung von Inhalten in Echtzeit

Erstellen Sie KI-Bilder anhand einer Textbeschreibung und Angaben wie Stil (3D-Rendering, Anime, abstrakt), Medium (Malerei, Kreide usw.) und Stimmung (hell, ruhig usw.).

Integrieren Sie beliebte Tools wie Google Docs, Google Tabellen, Grammarly und Surfer

Einschränkungen von Jasper

Erzeugt gelegentlich ungenaue und markenfremde Inhalte

Nicht auf Mobilgeräten verfügbar

Preise für Jasper

Ersteller: 49 $/Monat

Teams: 125 $/Monat

Geschäft: Preise auf Anfrage

Bewertungen und Rezensionen zu Jasper

G2: 4,7/5 (über 1.200 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 1.700 Bewertungen)

7. Rytr – Am besten geeignet für automatisierte Blog-Entwürfe

via Rytr

Rytr ist ein weiteres Schreibtool, das Ihnen hilft, hochwertige und ansprechende Inhalte zu erstellen, indem Sie aus über 40 Anwendungsfällen wählen können. Dazu gehören Blog-Ideen und -Gliederungen, das Verfassen von Blog-Abschnitten, Social-Media-Anzeigen, Ideen für Bildunterschriften und Produktbeschreibungen.

Neben der Erstellung von Inhalten können Sie mit Rytr Ihre Inhalte optimieren und umformulieren, um Grammatik und Lesbarkeit zu verbessern. Im Gegensatz zu ähnlichen Schreibtools ist Rytr benutzerfreundlicher, schneller, kostengünstiger und auf Mobilgeräten verfügbar. ?

Die besten Features von Rytr

Erstellen Sie direkt in der App KI-generierte Bilder aus Text

Erstellen Sie Inhalte in über 30 Sprachen, darunter Englisch, Französisch, Spanisch, Niederländisch, Italienisch und Deutsch

Formulieren Sie Ihre Inhalte in über 20 verschiedenen Stilen um, darunter humorvoll, formell, locker, leidenschaftlich und dringlich

Erhalten Sie Feedback zur Originalität Ihrer Inhalte mithilfe des integrierten Plagiatsprüfers

Limit von Rytr

Der Free-Plan ist auf die Erstellung von 10.000 Zeichen und 5 KI-Bildern pro Monat begrenzt.

Es wird etwas eintönig, wenn man auf die einzelnen Blog-Rubriken näher eingeht

Begrenzte Integrationsmöglichkeiten

Preise für Rytr

Free

Sparangebot: 9 $/Monat

Unbegrenzt: 29 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Rytr

G2: 4,7/5 (769 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (16 Bewertungen)

8. Smartwriter – Am besten geeignet für die Automatisierung der Recherche

via Smartwriter

Smartwriter ist ein Copywriting-Tool, das die Recherche zu Ihren potenziellen Kunden automatisiert und Ihnen hilft, personalisierte Nachrichten in großem Umfang zu erstellen. Nutzen Sie es zum Verfassen von Kaltakquise-E-Mails, LinkedIn-Pitches und SEO-Backlink-Anfragen. Es ist ideal für Geschäfte, die ihr Engagement und ihre Konversionsraten steigern möchten, indem sie ihren personalisierten Kontakt-Aufwand skalieren.

Die besten Features von Smartwriter

Die benutzerfreundliche Oberfläche ist auch für Anfänger leicht zu bedienen.

Erstellen Sie Nachrichten anhand von Informationen aus Quellen wie dem Blog, dem Podcast, dem LinkedIn-Profil und den besten Google-Bewertungen Ihrer potenziellen Kunden.

Finden Sie Leads in jeder Branche und überprüfen Sie deren E-Mail-Adressen

Integrieren Sie sie in beliebte E-Mail-Marketing-Plattformen wie HubSpot, Mailshake, Lemlist und Snov.io

Limit von Smartwriter

Sie müssen sich an den Kundensupport wenden, um Ihr Abonnement zu kündigen.

Die Ausgabe liefert manchmal irrelevante Informationen

Preise für Smartwriter

Basic: 59 $/Monat

Beliebt: 149 $/Monat

Pro: 359 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Smartwriter

G2: 4,0/5 (10 Bewertungen)

Capterra: Keine Bewertungen

9. Seventh Sense – Am besten geeignet für die Automatisierung des E-Mail-Versands

via Seventh Sense

Seventh Sense ist ein tool zur Optimierung des E-Mail-Versands, das den besten Zeitpunkt für den Versand von E-Mails an jeden Ihrer Leads und Kunden vorhersagt. Durch die Analyse früherer Interaktionsdaten prognostiziert es, wann eine Person eine E-Mail am ehesten öffnet und liest. ?

So stellen Sie sicher, dass Ihre E-Mails nicht in einem überfüllten Posteingang untergehen, und erhöhen die Chancen auf höhere Interaktionsraten. Wenn Sie als Eigentümer oder als Mitglied eines Marketingteams die Performance Ihrer E-Mail-Kampagnen verbessern möchten, um die Zustellbarkeit, das Engagement und die Konversionsraten zu steigern, kann Seventh Sense Ihnen dabei helfen.

Die besten Features von Seventh Sense

Unterscheiden Sie aktive von inaktiven Kunden und passen Sie Ihren Kampagnen-Aufwand entsprechend an

Verteilen Sie E-Mails über den Tag, um die Zustellbarkeit zu verbessern, insbesondere wenn Sie mehrere Kontakte im selben Unternehmen anschreiben.

Richten Sie Split-Tests für verschiedene Variablen (z. B. Betreffzeilen, Vorschautext, Inhalt, Position des CTA) in Ihren E-Mail-Workflows ein

Erhalten Sie eine Übersicht über die Leistung Ihrer E-Mail-Kampagnen auf monatlicher, vierteljährlicher und jährlicher Basis

Limitierungen von Seventh Sense

Die Benutzeroberfläche könnte für neue Benutzer etwas komplex wirken

Lässt sich nur mit HubSpot und Marketo integrieren

Preise für Seventh Sense

Geschäft (HubSpot): 80 $/Monat (5.000 Marketingkontakte)

Geschäft (Marketo): 450 $/Monat (50.000 Leads)

Enterprise: Preise auf Anfrage

Bewertungen und Rezensionen zu Seventh Sense

G2: 4,8/5 (18 Bewertungen)

Capterra: 5,0/5 (3 Bewertungen)

10. Surfer – Am besten geeignet für KI-basierte SEO-Optimierung

via Surfer

Surfer ist ein cloudbasiertes SEO-Optimierungstool, das Ihnen dabei hilft, Blogbeiträge zu recherchieren, zu skizzieren, zu verfassen und zu optimieren, um in Suchmaschinen gut zu ranken. Es analysiert Seiten mit den besten Rankings und vergleicht die Inhalte Ihrer Website mit diesen.

Surfer ist ein Anbieter, der umsetzbare Vorschläge zur Verwendung von Keywords, zur Struktur des Inhalts und zu anderen On-Page-SEO-Elementen liefert. So stellen Sie sicher, dass Ihre Blogbeiträge in den Suchergebnissen nach oben klettern und mehr organische Besucher auf Ihre Website locken.

Die besten Features von Surfer

Analysieren Sie die bestplatzierten Seiten für ein Keyword anhand von Metriken, die zu ihrem Ranking beitragen (z. B. Wortanzahl, Domain-Score)

Entdecken Sie Keyword-Cluster rund um Ihr gewähltes Thema, komplett mit dem monatlichen Suchvolumen und der Keyword-Schwierigkeit jedes einzelnen Keywords.

Optimieren Sie Ihre Artikel mit Keyword-Vorschlägen in Echtzeit

Überprüfen Sie die Originalität Ihrer Inhalte mit dem integrierten Plagiatsprüfer

Limitierungen von Surfer

Eine steile Lernkurve für neue Benutzer

Der Editor erlaubt es nicht, Tabellen hinzuzufügen

Keywords können nach der Erstellung des Editors nicht mehr bearbeitet werden

Preise für Surfer

Essential: 89 $/Monat

Advanced: 179 $/Monat

Max: 299 $/Monat

Enterprise: Preise auf Anfrage

Surfer-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,8/5 (468 Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 (373 Bewertungen)

Die Auswahl der besten KI-Automatisierungstools für Ihre geschäftlichen Anforderungen kann angesichts der Vielzahl verfügbarer Optionen überwältigend sein. Jedes Tool verfügt über einzigartige Features und Vorteile, doch einige Schlüssel-Faktoren sollten Ihre Entscheidung leiten.

Benutzerfreundlichkeit: Eine benutzerfreundliche und intuitive Oberfläche ist für jedes KI-Automatisierungstool entscheidend. Achten Sie darauf, dass das von Ihnen gewählte Tool nur minimale Kenntnisse im Bereich des Codes erfordert und einfach einzurichten ist.

Integrationen: Suchen Sie nach Tools, die sich nahtlos in Ihre bestehenden Systeme und andere digitale Tools integrieren lassen. Diese Integration kann die Effizienz und Produktivität Ihrer Abläufe steigern.

KI-Testtools: Diese sind entscheidend, um die Ergebnisse Ihrer KI-Systeme in einer kontrollierten Umgebung zu testen und zu bewerten, bevor sie in Betrieb genommen werden. Suchen Sie nach KI-Automatisierungstools, die leistungsstarke KI-Testfunktionen enthalten.

Testautomatisierung: Entscheiden Sie sich für KI-Automatisierungstools, die umfassende Testautomatisierungsfunktionen bieten. Diese Tools sollten codelose Automatisierungslösungen, visuelle Testautomatisierung und eine durchgängige Testabdeckung mit geringem Aufwand ermöglichen. Eine schnelle und wartungsarme Testautomatisierung sowie automatisierte Funktionstests unter Einsatz von KI und ML sind unerlässlich. Features wie integrierte Selbstheilungsfähigkeiten, mobile Tests und die Generierung realistischer Testdaten können das Testdatenmanagement erheblich verbessern und Datenabhängigkeiten identifizieren.

Skalierbarkeit: Das von Ihnen gewählte KI-Tool sollte dem Wachstum und den sich ändernden Anforderungen Ihres Geschäfts gerecht werden. Das bedeutet, dass es eine steigende Workload bewältigen kann und sich im Zuge der Weiterentwicklung Ihres Geschäfts kontinuierlich anpasst und dazulernt.

Sicherheit: Sicherheit ist beim Umgang mit Daten in KI-Tools von größter Bedeutung. Wählen Sie einen Anbieter mit strengen Sicherheitsprotokollen und starker Datenverschlüsselung, um sich vor Sicherheitsverletzungen zu schützen und Ihre Daten zu sichern.

Technischer Support: Ein zuverlässiger Kundensupport ist bei KI-Tools unerlässlich. Da unerwartete Herausforderungen auftreten können, kann ein kompetentes Support-Team, das jederzeit bereitsteht, den entscheidenden Unterschied ausmachen.

KI-Funktionalität: Das Automatisierungstool sollte Ihren geschäftlichen Anforderungen entsprechen. Ob es darum geht, die Effizienz von Workflows zu steigern, Vertriebsprozesse zu vereinfachen oder Marketingaufgaben zu unterstützen – das Tool sollte Ihre Kriterien effektiv erfüllen.

Preise: Das Preis-Wert-Verhältnis ist ein entscheidender Faktor. Stellen Sie sicher, dass das von Ihnen gewählte tool eine gute Kapitalrendite bietet und Ihrem Budget entspricht. Vergleichen Sie die Preise mit denen konkurrierender tools, um ein besseres Verständnis der Marktstandards zu erhalten.

Um Ihre Geschäftsabläufe zu skalieren, Kunden besser zu bedienen und sich einen Wettbewerbsvorteil in Ihrer Branche zu verschaffen, ist die Investition in KI-Tools zur Marketingautomatisierung keine Option mehr – sie ist eine Notwendigkeit.

Nehmen Sie sich Zeit, jedes dieser 10 KI-Tools für die Automatisierung zu bewerten, und führen Sie eigene Softwaretests durch, um herauszufinden, welches am besten zu Ihren geschäftlichen Anforderungen und Zielen passt. ?

Und wenn Sie alle Ihre Content-Marketing-Workflows (und Geschäftsprozesse) in einem intuitiven zentralen Dashboard verwalten möchten, sollten Sie sich ClickUp nicht entgehen lassen.

Es ist nicht nur der erste rollenbasierte KI-Assistent, sondern dank seiner Features für Projektmanagement, fortschrittlichen Automatisierung von Aufgaben und über 100 nativen Integrationen auch ein vielseitiges, leistungsstarkes Tool für Unternehmen jeder Größe.

Worauf warten Sie noch? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an! ✨