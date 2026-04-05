Die 12 besten KI-Tools für Mac im Jahr 2026

Jeder liebt KI-Tools. Denn wer möchte nicht repetitive Aufgaben auslagern und Zeit sparen?

Aktuelle Daten zeigen, dass 88 % der Unternehmen KI mittlerweile in mindestens eine Kernfunktion integriert haben, und für Mac-Benutzer ist dieser Wandel ganz persönlich: Chips der M5-Serie bieten nun eine bis zu 4,7-mal schnellere KI-Bildoptimierung und eine dreimal höhere Produktivität auf dem Gerät pro Akkuladung als führende PC-Konkurrenten

Dieser Wandel verändert die Art und Weise, wie wir unsere Geräte nutzen, und ermöglicht es KI-Modellen, auf MacBooks und iMacs schneller und mit mehr Sicherheit zu arbeiten, ohne auf Server der Cloud angewiesen zu sein.

Wenn Sie Apple-Benutzer sind, haben Sie bereits Zugriff auf hochwertige Mac-Apps. Damit Sie beim Ausprobieren dieser fantastischen KI-Tools ein reibungsloses Erlebnis genießen können, finden Sie hier eine Liste der besten KI-Tools für den Mac – viele davon mit einem Free-Plan.

Hier ist eine kurze Übersicht über unsere Auswahl der besten KI-Tools für den Mac:

ClickUp Autonome Super Agents, Enterprise-Suche, Sprach-zu-Text-Konvertierung, mehrere KI-Modelle und KI-Projektmanagement Teams, die ein All-in-One-KI-„Command-Center“ für Aufgaben und Dokumente benötigen Free-Plan verfügbar; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen möglich ChatGPT Benutzer und Forscher legen Wert auf Datenschutz und lokale Verarbeitung. Brainstorming, gründliche Recherche und anspruchsvolles logisches Denken Free-Plan verfügbar; Plus für 20 $/Monat; Pro für 200 $/Monat Grammarly Pro KI-Urheberschaft (Erkennung von Mensch vs. KI), Stilumwandlung und systemweite macOS-Integration Professionelle Autoren und Teams, die eine einheitliche Markenstimme und Genauigkeit benötigen Free-Plan; Pro ab 12 $/Monat (jährliche Abrechnung) Elephas Super Brain (persönliche Wissensdatenbank), läuft lokal/offline und bietet YouTube-/PDF-Analyse Benutzer und Forscher, denen Datenschutz und lokale Verarbeitung wichtig sind Pläne ab 14,99 $/Monat MacWhisper 100 % geräteinterne Transkription (Whisper Large-v3 Turbo), Beschreibung der Sprecher und Stapelverarbeitung Journalisten sowie Fachleute aus Medizin und Recht, die Sicherheit und Vertraulichkeit bei Transkriptionen benötigen Free-Plan; Pro-Lizenz ab 29 $ (einmalig) oder 8,99 €/Monat Notion KI Persönliche KI-Agenten, die mehr als 10 aufeinanderfolgende Schritte in Ihrem gesamten Workspace ausführen Verwalten Sie Dokumente, Wikis und Datenbanken mit autonomer Automatisierung Free-Plan; KI-Zugang ab 20 $ pro Benutzer und Monat DeepL Kontextbezogene Übersetzung + DeepL Write Pro für KI-gestützte stilistische Bearbeitung Globale Teams und Übersetzer, die „menschliche“ Nuancen in über 30 Sprachen benötigen Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 8,99 $/Monat Cursor KI Codebase-bewusster Chat, Refactoring in natürlicher Sprache und Cursorrules für die Stilführung Entwickler, die nach einer KI-nativen IDE (basierend auf VS Code) für macOS suchen Free-Plan; Pro für 20 $/Monat; Business für 40 $/Monat Siri Apple Intelligence mit Bildschirmerkennung und systemweiten Schreibtools Freihändige Steuerung des Apple-Ökosystems und grundlegende lokale Automatisierung von Aufgaben Kostenlos (in macOS enthalten) DiffusionBee Vollständig offline: Stable Diffusion zur Text-zu-Bild-Generierung, optimiert für Chips der M-Serie Datenschutzbewusste Künstler und Designer, die kostenlos KI-Kunst erstellen Free Limitless (ehemals Rewind) Zusammenfassungen von Meetings mit vertraulicher Datenverarbeitung und „Personal KI“-Speicher über Web/Desktop Erfassung und Indexierung von Meetings und digitalen Aktivitäten Kostenlos in der Basisversion; Pro-Features ab 19 $/Monat Bearly KI Professionelle Autoren und Teams, die eine einheitliche Markenstimme und Genauigkeit benötigen Studierende und Analysten, die große Mengen an Text und Video schnell verarbeiten müssen Free-Plan; Pro für 20 $/Monat; Analyst für 60 $/Monat

Wenn Sie nach KI-Tools suchen, die Ihnen beim Schreiben, Organisieren von Notizen oder Erstellen von Bildern im Apple-Ökosystem helfen, sollten Sie sich etwas mehr Zeit nehmen, um zu prüfen, ob diese die folgenden Features bieten:

✅ Achten Sie vor allem auf Kompatibilität mit macOS, iPhone und iPad, damit Ihr KI-Assistent auf allen Geräten im Apple-Ökosystem funktioniert

✅ Wählen Sie Tools, die für die lokale Ausführung optimiert sind, Verzögerungen reduzieren und unnötigen Datenaustausch über die Cloud vermeiden

✅ Suchen Sie nach Apps, die sich problemlos in zentrale Mac-Anwendungen wie Notizen, Fotos und Safari integrieren lassen, ohne dass ständiges Umschalten oder Setup erforderlich ist

✅ Achten Sie darauf, dass die KI-Tools über übersichtliche, intuitive Benutzeroberflächen verfügen und gängige kreative Workflows wie das Verfassen von Texten, die Bildgenerierung, die Transkription oder das Aufgabenmanagement unterstützen

✅ Achten Sie auf einen Free-Plan oder eine lebenslange Lizenz und prüfen Sie, ob das Tool KI-Verarbeitung auf dem Gerät oder eine sichere Cloud-Infrastruktur für mehr Datenschutz und Leistung unterstützt

📖 Lesen Sie auch: Die besten Apps für die Liste zum Erledigen von Aufgaben für den Mac

So bewerten wir Software bei ClickUp Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, wissenschaftlich fundierten und herstellerunabhängigen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

Ganz gleich, worauf Ihr Schwerpunkt liegt oder welche Anforderungen Sie haben – diese KI-Tools für den Mac wurden entwickelt, um die Funktionen Ihres Geräts zu ergänzen und Ihnen dabei zu helfen, kreativer und effizienter zu arbeiten.

1. ClickUp (Am besten geeignet für einheitliche KI-Produktivität und autonome Workflows)

Testen Sie ClickUp AI kostenlos Gewinnen Sie Einblicke in Ihren Workspace, entwickeln Sie Ideen, priorisieren Sie Aufgaben, erstellen Sie Inhalte und treffen Sie bessere Entscheidungen mit der nativen KI in ClickUp

Was wäre, wenn Ihre Kollegen aus verschiedenen Abteilungen auf eine einzige zuverlässige Informationsquelle für Alles zugreifen könnten – von Vertrieb und Marketing bis hin zu Produktentwicklung und Finanzen? Stellen Sie sich eine Technologielösung vor, die CRM, Projekt-Tracker und KI-Assistent in einem ist.

Sie können jede beliebige Frage stellen, die auf den Daten im Ökosystem basiert, und eine integrierte KI wird sie anhand der Daten aus Ihrem gemeinsamen Workspace beantworten.

Im Grunde beschreiben wir gerade ClickUp. Als weltweit erster konvergierter KI-Workspace vereint es Ihre Aufgaben, Dokumente und Kommunikation unter einem Dach – angetrieben von kontextbezogener KI, die Ihre gesamte Arbeit versteht.

Entwerfen Sie Inhalte, verwalten Sie Aufgaben und finden Sie Antworten in Sekundenschnelle mit ClickUp Brain

Für Mac-Benutzer, die ihre Arbeit geräteübergreifend konsolidieren möchten, ist ClickUp das perfekte KI-Tool.

Das Herzstück des Systems ist ClickUp Brain, ein nativer KI-Assistent, der Aufgaben, Dokumente, Personen und Tools miteinander verbindet und Ihnen hilft, schneller voranzukommen, ohne dabei an Übersichtlichkeit einzubüßen.

ClickUp Brain geht über den üblichen Chatbot im ChatGPT-Stil hinaus. Es ist ein KI-Assistent, der direkt in Ihrem Workspace funktioniert.

Müssen Sie eine E-Mail, ein Meeting-Protokoll oder einen Budgetvorschlag verfassen? Fragen Sie einfach. Die KI versteht sofort den Kontext Ihrer Aufgabe oder Ihres Dokuments und erstellt einen intelligenten, passenden Text.

Und nicht nur das: ClickUp Brain fungiert gleichzeitig als Ihr Wissensmanager und Projektmanager. Es durchsucht Ihre ClickUp-Aufgaben, Dokumente, Dashboards und Chats, um kontextspezifische Antworten abzurufen – so finden Sie Projektdetails, Entscheidungen, Konversations-Threads oder Wikis innerhalb von ClickUp (und verbundenen externen Apps), ohne zwischen den Registerkarten wechseln zu müssen.

Außerdem führt es Automatisierungen für Projektabläufe durch – es erstellt StandUp-Meetings, Aufgabenaufteilungen, Fortschrittsberichte, Status-Updates und Zeitleisten auf Basis Ihrer vorhandenen ClickUp-Daten. Indem Brain Ihren spezifischen Workspace-Kontext versteht, bündelt es Wissen und optimiert das Aufgabenmanagement.

💡 Profi-Tipp: Mit ClickUp Brain MAX können Sie alle Funktionen von Brain auf Ihren Desktop bringen. Wechseln Sie mühelos zwischen erstklassigen großen Sprachmodellen von ChatGPT, Claude, Gemini und anderen, indem Sie ein Menü in der KI-Symbolleiste ausklappen. Benötigen Sie einen Sprachassistenten, der Ihre Sprache in Text umwandelt? Mit „Talk to Text“ in Brain MAX sind Sie bestens versorgt! Diktieren Sie Notizen, Aufgaben und sogar ganze Dokumente, und sie erscheinen bereinigt, formatiert und aufbereitet in Ihrem ClickUp-Workspace – viermal schneller als beim Tippen.

Automatisieren Sie Workflows mit ClickUp Super Agents und Automatisierungen

ClickUp Super Agents sind intelligente, kontextbezogene KI-Teamkollegen, die komplexe Workflows in Ihrem Workspace automatisieren. Sie erkennen wichtige Ereignisse – wie Notizen zu Meetings, Übermittlungen von Formularen, Aktualisierungen von Aufgaben oder Abfragen im Chat – und ergreifen auf der Grundlage von Anweisungen selbstständig geeignete Maßnahmen.

Genau wie Ihre menschlichen Kollegen sind diese Agenten zu komplexem logischem Denken fähig und verbessern sich durch detailliertes Feedback, das sie in ihrem unendlichen Speicher ablegen. Sie können ihnen Aufgaben zuweisen, sie im Chat und in Threads @erwähnen und ihnen sogar eine Direktnachricht senden, um Hilfe zu erhalten.

Planen Sie nicht nur, sondern führen Sie komplexe Workflows von Anfang bis Ende mit Super Agents in ClickUp durch

Aber was ist mit einfachen, sich wiederholenden Workflows?

Für regelbasierte oder „Wenn-Dann“-Workflows empfehlen wir die Verwendung von ClickUp Automatisierungen.

📌 Nehmen wir an, Sie möchten zur nächsten Phase Ihrer Content-Produktion übergehen. Sie möchten damit beginnen, die Inhalte zu veröffentlichen, die Sie mit Brain erstellt und in Docs gespeichert haben. Sie müssen die Inhalte Editors zuweisen, diese Korrektur lesen und die Qualität verbessern lassen, sie dann an die Designer senden, in Ihr CMS hochladen und vor der Veröffentlichung eine abschließende Qualitätssicherung durchführen.

Automatisieren Sie wiederholende Aufgaben wie das Zuweisen von Aktionen, das Versenden von E-Mails oder das Aktualisieren von Statusmeldungen mit ClickUp Automatisierungen

Mit ClickUp-Automatisierungen können Sie diese Aufgaben automatisch zuweisen, zwischen Phasen verschieben oder Update-E-Mails versenden – basierend auf klar definierten Auslösern und Bedingungen, beispielsweise wenn ein Dokument genehmigt wird oder ein Fälligkeitsdatum erreicht ist.

Erledigen Sie mehr mit KI-gestütztem Projektmanagement

Die Features des Projektmanagements von ClickUp werden zudem durch kontextbezogene KI unterstützt.

Erstellen Sie relevante Unteraufgaben, Checklisten und Aktionspunkte auf der Grundlage von Aufgabenbeschreibungen, Meeting-Notizen oder Kommentaren – und sparen Sie so Stunden an manueller Aufschlüsselungsarbeit. Innerhalb jeder ClickUp-Aufgabe können Sie außerdem KI-gestützte Vorschläge nutzen, um Ziele zu klären, Fortschritte zusammenzufassen oder sofort Aktualisierungen zu entwerfen. Stellen Sie Fragen wie „Welche meiner Aufgaben sind überfällig?“ oder „Was sollte ich bei meiner Arbeit priorisieren?“ und erhalten Sie hilfreiche Antworten aus Ihrem ClickUp-Workspace.

Optimieren Sie Ihren Zeitplan mit KI-Vorschlägen zur Priorisierung von Aufgaben über ClickUp Brain

KI-benutzerdefinierte Felder wie AI Assign und AI Prioritize füllen die Aufgabenverantwortung und Dringlichkeit automatisch basierend auf Inhalten oder Eingabeaufforderungen aus. Der KI-Kalender von ClickUp plant Ihren Tag intelligent, indem er Aufgaben aus Ihrem Backlog und Ihren Prioritätswarteschlangen entsprechend ihrer Dringlichkeit und dem erforderlichen Aufwand einteilt. Zusammen helfen diese Tools Teams dabei, von der Planung zur Ausführung überzugehen – schnell, fokussiert und KI-optimiert.

Mac-Benutzer können Ansichten benutzerdefiniert anpassen, Filter anwenden und die Teamkapazität mithilfe visueller, KI-gestützter Dashboards überwachen.

💡 Profi-Tipp: Fügen Sie KI-Karten (wie StandUp, Team StandUp oder benutzerdefinierte Brain-Karten) zu Ihren Dashboards hinzu, um Live-Einblicke mit reichhaltigem Kontext zu erhalten – mit automatischer Zusammenfassung von Teamaktivitäten, Projekten oder KPIs. Sie können sogar eine benutzerdefinierte KI-Brain-Karte mit Ihrer eigenen Eingabeaufforderung erstellen, um wichtige Projektaktualisierungen oder Hindernisse anzuzeigen. Diese Karten bleiben mit Ihrem Workspace verbunden und können manuell aktualisiert werden, um aktuelle Daten widerzuspiegeln.

Zudem macht die Echtzeit-Synchronisierung über alle Geräte hinweg (einschließlich iOS und iPadOS) ClickUp zu einem zuverlässigen Begleiter im Alltag für Ersteller und Teams gleichermaßen.

Die besten Features von ClickUp

KI-Assistenten, um Inhalte zu verfassen, Antworten im Nutzen Sie ClickUp Brain als Ihrenim ClickUp-Chat zu generieren und Aufgaben sowie Diskussionen zusammenzufassen

Weisen Sie ClickUp-Super-Agenten bestimmten Ergebnissen zu, anstatt nur Aufgaben. Ein Daily Planner Agent kann beispielsweise selbstständig Arbeitsbereichsdaten wie Ihre Aufgaben, Erwähnungen und Direktnachrichten scannen und einen benutzerdefinierten Tagesplan für Sie erstellen.

Drücken Sie ⌥ + K, um die Enterprise-Suche von ClickUp aufzurufen, die Ihren Workspace und verbundene Apps nach Antworten durchsucht

Nehmen Sie Meetings auf, transkribieren und analysieren Sie sie mit mit dem KI-Notiz-Tool von ClickUp

Automatisieren Sie wiederholende Aufgaben mit autonomen, intelligenten Agenten und über 100 anpassbare Automatisierungsvorlagen und Rezepte

Erstellen Sie KI-Bilder, ohne Ihren Workspace zu verlassen – mit ClickUp Brain

Verwalten Sie Projekte besser mit anpassbaren Ansichten, Aufgaben, Unteraufgaben und Zielen

Nahtlose Integration in Ihre bevorzugten Mac-Apps, von Google Drive und Outlook bis hin zu Figma und GitHub

Limitierungen von ClickUp

Um „autonome Ausführung“ zu erreichen, benötigt Ihr Workspace eine strukturierte Hierarchie (Ordner, Listen und Dokumente), damit der Super Agent ein klares „Umweltbewusstsein“ hat

Die Ausführung mehrstufiger autonomer Workflows verbraucht KI-Guthaben; Teams mit hohem Arbeitsaufkommen sollten sich für die Enterprise-Stufe entscheiden, um die maximale Kapazität zu nutzen

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2 : 4,7/5,0 (über 11.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5,0 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein Redditor sagt:

ClickUp Brain erspart mir ehrlich gesagt eine Menge Hin- und Herwechseln. Ich weiß, dass es KI-Tools mit einer ziemlich effizienten kostenlosen Version gibt, aber das ständige Wechseln zwischen den Registerkarten ist sehr anstrengend. Und ehrlich gesagt, wenn ich gerade voll in meiner Arbeit vertieft bin, ist das das Letzte, was ich tun möchte. Da ich in der Content-Branche tätig bin, nutze ich die KI hauptsächlich zum Schreiben. Sie übernimmt auch die Bearbeitung des Inhalts, den ich geschrieben habe (einfach fantastisch!). Eine weitere große Hilfe ist für mich Docs. Ich liebe die Formatierungsoptionen, besonders diese Banner. So niedlich!

ClickUp Brain erspart mir ehrlich gesagt eine Menge Hin- und Herwechseln. Ich weiß, dass es KI-Tools mit einer ziemlich effizienten kostenlosen Version gibt, aber das ständige Wechseln zwischen den Registerkarten ist sehr anstrengend. Und ehrlich gesagt, wenn ich gerade voll in meiner Arbeit vertieft bin, ist das das Letzte, was ich tun möchte.

Da ich in der Content-Branche tätig bin, nutze ich die KI hauptsächlich zum Schreiben. Sie übernimmt auch die Bearbeitung des Inhalts, den ich geschrieben habe (einfach fantastisch!). Eine weitere große Hilfe ist für mich Docs. Ich liebe die Formatierungsoptionen, besonders diese Banner. So niedlich!

📮ClickUp Insight: Auf die Frage, was KI-Agenten wirklich nützlich machen würde, lautete die häufigste Antwort nicht Geschwindigkeit oder Leistungsfähigkeit. Fast 40 % der Befragten gaben an, dass sie einen Agenten benötigen, der ihren Arbeitskontext perfekt versteht. Das macht Sinn, denn die meisten KI-Agenten scheitern, wenn sie nicht verstehen, warum Entscheidungen getroffen wurden oder wie der Flow der Arbeit aussehen soll. Da Super-Agenten den Kontext beibehalten, sich an frühere Entscheidungen erinnern und kontinuierlich arbeiten, können sie weitaus zuverlässiger agieren als promptbasierte Agenten. Sie arbeiten auf der Grundlage eines dynamischen Workspace-Verlaufs, bleiben im Laufe der Arbeit aktiv und agieren innerhalb klarer Berechtigungskreise und Prüfpfade. Wenn die KI die Arbeit versteht und sie sicher ausführt, haben Sie endlich das Gefühl, mit einem virtuellen Kollegen zusammenzuarbeiten, auf den Sie sich wirklich verlassen können.

2. ChatGPT (Ideal für die Erstellung von Inhalten, Brainstorming und gründliche Recherche)

via ChatGPT

Wenn Sie als Content-Ersteller, Berater oder Forscher mit macOS und iOS arbeiten, sind Sie wahrscheinlich bereits auf ChatGPT gestoßen.

Zweifellos ist es eines der vielseitigsten KI-Tools für den Mac, das Alles von der Ideenfindung bis zur Fehlerbehebung im Code vereinfacht.

OpenAI’s GPT-5.4 hat ChatGPT als „denkende“ Engine neu definiert. Die Mac-Desktop-App ist über ein einfaches Textfeld hinausgewachsen und ermöglicht es der KI nun, Ihren Bildschirm zu sehen, in Ihrem Browser zu navigieren (über ChatGPT Atlas) und direkt mit Mac-Apps zu interagieren, um mehrstufige Recherche- oder Programmieraufgaben abzuschließen.

Die neuen Modelle GPT-5.4 mini und nano bieten blitzschnelle, kostengünstige Antworten für den Einsatz auf Mobilgeräten und Desktops, während die Stufe GPT-5.4 Pro die höchsten jemals verzeichneten Bewertungen für logisches Denken bei wissenschaftlicher Forschung und komplexer Datensynthese bietet.

Die besten Features von ChatGPT

Greifen Sie auf mehrere KI-Modelle mit unterschiedlichen Leistungsstufen für Text-, Bild-, Audio- und dateibasierte Eingaben zu

Führen Sie mithilfe automatisierter Quellensynthese umfassende Recherchen im Internet und in Formaten wie PDFs und Tabellenkalkulationen durch

Integrieren Sie Tools wie Zapier, Canva und Wolfram Alpha über GPT-Plug-ins, um Ihren Mac-Workspace zu erweitern, ohne zwischen Apps wechseln zu müssen

Nutzen Sie die Websuche in Echtzeit mit direkten Zitaten, die herkömmliche Suchmaschinen bei komplexen Abfragen effektiv ersetzt

Limit von ChatGPT

Erweiterte Features wie „Computernutzung“ erfordern weitreichende Berechtigungen, was für stark regulierte Branchen eine Hürde darstellen kann

Gelegentliche Fehler in den Ergebnissen; Daten können veraltet sein, wenn das Durchsuchen in Echtzeit nicht aktiviert ist

Im Vergleich zu teamorientierten Plattformen eingeschränkte Features für die Zusammenarbeit in Organisationen

Preise für ChatGPT

Free

Plus : 20 $/Monat pro Benutzer

Pro : 200 $/Monat pro Benutzer

Team : 25 $ pro Benutzer und Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu ChatGPT

G2 : 4,7/5,0 (über 730 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5,0 (über 140 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ChatGPT?

Ein Capterra-Benutzer sagt:

Es war unglaublich hilfreich bei kurzen Rechercheprojekten, um bestimmte Themen gründlich zu ergründen, um so auf neue Ideen zu kommen oder einen anderen Ansatz zu finden, wenn ich an einer kreativen Blockade feststeckte.

Es war unglaublich hilfreich bei kurzen Rechercheprojekten, um bestimmte Themen gründlich zu ergründen, um so auf neue Ideen zu kommen oder einen anderen Ansatz zu finden, wenn ich an einer kreativen Blockade feststeckte.

📖 Lesen Sie auch: Möchten Sie intelligentere KI-Antworten oder eine bessere Bildgenerierung als bei ChatGPT? Dieser Blogbeitrag über die besten ChatGPT-Alternativen und -Konkurrenten stellt die besten tools nach Anwendungsfällen vor.

3. Grammarly (Am besten geeignet für die Bearbeitung, das Korrekturlesen und Feedback zum Schreibstil)

via Grammarly

Wenn Sie zu den Mac-Benutzern gehören, die den ganzen Tag mit Texten arbeiten – seien es E-Mails, Blogs oder Präsentationen –, dann ist Grammarly genau der KI-Assistent, den Sie an Ihrer Seite haben möchten.

Grammarly hilft Ihnen, Tippfehler zu erkennen, Ihren Schreibstil zu verbessern und klar zu kommunizieren. Während die kostenlose Version bereits eine leistungsstarke Grammatikprüfung bietet, ergänzt Grammarly Premium diese um intelligente Vorschläge, die über oberflächliche Korrekturen hinausgehen. Wir sprechen hier von kontextbezogenen Bearbeitungen, Anpassungen des Tonfalls, Schreibzielen und sogar Plagiatsprüfungen.

Mit der Einführung von Grammarly Authorship bietet die App nun einen verifizierten Prüfpfad Ihres Schreibprozesses, der farblich unterscheidet, was von Ihnen getippt und was von der KI generiert wurde – ein wichtiges Feature für Studierende und Berufstätige im Zeitalter von KI-Detektoren.

Mac-Benutzer können über die native macOS-Desktop-App, Browser-Erweiterungen oder Integrationen mit Apps wie Word und Google Docs auf Grammarly zugreifen.

Die besten Features von Grammarly

Nutzen Sie KI-gestützte Grammatik-, Rechtschreib- und Interpunktionsprüfungen direkt in Word, Google Docs oder macOS-Apps

Erhalten Sie in Echtzeit Vorschläge zu Klarheit, Tonfall, Stil und Ausdruck, basierend auf Ihren benutzerdefinierten Schreibzielen

Überprüfen Sie Ihre Texte auf Plagiate in Milliarden von Seiten, um die Originalität zu gewährleisten

Erhalten Sie Einblicke in Ihre Texte und Leistungsbewertungen mit detaillierten Berichten zu Lesbarkeit und Interaktion

Schreiben Sie ein ganzes Dokument im Handumdrehen um, um es an eine bestimmte Markenstimme oder einen akademischen Stil zu anpassen

Limitierungen von Grammarly

Erweiterte Schreibvorschläge und die Erkennung des Textstils sind im Premium-Plan enthalten.

Die Plagiatserkennung erfordert einen Internetzugang und unterstützt keine Offline-Nutzung.

Bei längeren Dokumenten oder in Umgebungen mit geringer Bandbreite kann es bei der Echtzeitprüfung zu leichten Verzögerungen kommen.

Preise für Grammarly

Free

Premium : 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Grammarly

G2 : 4,7/5,0 (über 10.500 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5,0 (über 7.100 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Grammarly?

Ein G2-Benutzer sagt:

KI ist jetzt integriert. Mir gefällt das Paraphrasierungs-Tool, das den Text in dem von mir gewünschten Stil umformuliert. Der Grammarly-Korrekturleser ist sogar noch besser. Der KI-Chat ist praktisch. Es bietet Features wie „Expert Review“, „Reader Reactions“, „Humaniser“, „Citation Finder“, „Fact Checker“, „AI Detector“, „Plagiarism Checker“ und „AI Grader“, die dabei helfen, natürliche, präzise und qualitativ hochwertige Texte zu verfassen.

KI ist jetzt integriert. Mir gefällt das Paraphrasierungs-Tool, das den Text in dem von mir gewünschten Stil umformuliert. Der Grammarly-Korrekturleser ist sogar noch besser. Der KI-Chat ist praktisch. Es bietet Features wie „Expert Review“, „Reader Reactions“, „Humaniser“, „Citation Finder“, „Fact Checker“, „AI Detector“, „Plagiarism Checker“ und „AI Grader“, die dabei helfen, natürliche, präzise und qualitativ hochwertige Texte zu verfassen.

✨ Wissenswertes: Google-CEO Sundar Pichai glaubt, dass KI die Menschheit stärker beeinflussen wird als Elektrizität oder Feuer. Das ist eine kühne Behauptung – vor allem, wenn man bedenkt, dass Feuer uns gekochtes Essen und Elektrizität uns das Internet beschert hat.

4. Elephas (Am besten geeignet für Wissensmanagement und die Suche nach persönlichen Dokumenten)

via Elephas

Wenn Sie schon einmal Zeit damit verschwendet haben, PDF-Dateien, Notizen von Meetings oder gespeicherte Artikel zu durchforsten, um sich zu erinnern, wo Sie etwas gesehen haben, ist Elephas genau das, was Sie auf Ihrem Mac brauchen.

Elephas wurde speziell für macOS und iOS entwickelt und organisiert Ihre Dateien, fasst Inhalte zusammen und hilft Ihnen, relevante Erkenntnisse auf Abruf abzurufen.

Einer der größten Vorteile? Datenschutz. Elephas läuft lokal auf Ihrem Mac, sodass Sie sensible Dateien nicht in die Cloud hochladen müssen, es sei denn, Sie entscheiden sich dafür. Sie haben die Wahl zwischen Offline- und Cloud-basierten Einbettungen, wobei die in jeder KI-generierten Antwort verwendeten Quellen vollständig nachvollziehbar sind.

Die besten Features von Elephas

Organisieren und rufen Sie Wissen in verschiedenen Formaten (PDFs, Videos, Audio) mit Super Brain auf macOS und iOS ab

Fassen Sie YouTube-Videos und Webseiten zusammen oder stellen Sie direkt Folgefragen dazu

Markieren Sie Text in jeder Mac-App (Mail, Slack, Pages) und verwenden Sie ein Tastenkürzel, um den Text umzuschreiben, zusammenzufassen oder den Gedanken mithilfe Ihrer eigenen Wissensbasis fortzusetzen.

Wechseln Sie je nach Ihren Datenschutzanforderungen zwischen lokaler und Cloud-Verarbeitung

Limit von Elephas

In der iOS-App fehlt die Möglichkeit, den Chat-Verlauf zu löschen

Es gibt noch keinen detaillierten Filter für die Auswahl mehrerer Dokumente innerhalb eines einzelnen Brain

Weniger Integrationen von Drittanbietern im Vergleich zu gängigen tools

Preise für Elephas

Standard : 9,99 $/Monat pro Benutzer

Pro : 19,99 $/Monat pro Benutzer

Pro+: 29,99 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Elephas

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,7/5,0 (über 75 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Elephas?

Ein Capterra-Benutzer sagt:

Die Plattform hat mich an dem Tag überzeugt, als ich einfach fragte, ob es eine Möglichkeit gäbe, die App in den Tasteneinstellungen auf dem iPhone auf Portugiesisch (Brasilien) umzustellen, und der Entwickler sagte, er würde sich darum kümmern. Wie durch Zauberei fügte er das Feature wenige Tage später ohne jegliche Ankündigung hinzu.

Die Plattform hat mich an dem Tag überzeugt, als ich einfach fragte, ob es eine Möglichkeit gäbe, die App in den Einstellungen für die Tastatur auf dem iPhone auf Portugiesisch (Brasilien) umzustellen, und der Entwickler sagte, er würde sich darum kümmern. Wie durch Zauberei fügte er das Feature wenige Tage später ohne jegliche Ankündigung hinzu.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Notiz-Apps für den Mac

5. MacWhisper (Am besten geeignet für die Audio-Transkription direkt auf dem Mac)

via MacWhisper

Wenn Sie häufig Meetings, Podcasts oder Vorträge transkribieren müssen, aber nicht riskieren möchten, dass Ihre Dateien Ihren Computer verlassen, ist MacWhisper eine schlanke und dennoch leistungsstarke Transkriptions-App, die exklusiv für macOS entwickelt wurde.

Mithilfe des Whisper-Modells von OpenAI verarbeitet MacWhisper alle Audiodaten lokal auf Ihrem Mac, sodass keine Transkription in der Cloud oder externe Server erforderlich sind.

Das macht es ideal für Journalisten, Therapeuten, Forscher und alle, die mit sensiblen Aufzeichnungen arbeiten. Ziehen Sie Ihre Audio- oder Video-Dateien einfach per Drag & Drop in die App und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten ein sauberes Transkript.

Das Beste daran ist, dass es über 100 Sprachen unterstützt und mit einem breiten Bereich von Formaten funktioniert, darunter MP3, WAV, M4A, MOV und MP4.

Die besten Features von MacWhisper

Füllwörter automatisch entfernen für übersichtlichere Transkripte

Ermitteln Sie dank hochpräziser Beschreibung des Sprechers, wer was gesagt hat – selbst in lauten Umgebungen

Nahtloses Suchen, Markieren und Abspielen mit Synchronisierung im Transkript-Viewer

Integrieren Sie ChatGPT oder DeepL mithilfe von API-Schlüsseln, um die Transkriptionsfunktionen zu verbessern

Es verlassen keinerlei Daten Ihren Mac, sodass strenge Datenschutzbestimmungen (HIPAA, DSGVO) vollständig eingehalten werden.

Limitierungen von MacWhisper

Erfordert einen leistungsstarken Mac (8 GB+ RAM) für fortgeschrittene Transkriptionsmodelle

Für die Pro-Version ist keine kostenlose Testversion verfügbar

Die Transkriptionsgenauigkeit kann je nach Sprache und Audioqualität variieren

Preise für MacWhisper

MacWhisper Free

MacWhisper (1 Lizenz) : 64 € pro Monat und Benutzer

MacWhisper (5 Lizenzen) : 269 € pro Monat und Benutzer

MacWhisper (10 Lizenzen) : 490 € pro Monat und Benutzer

MacWhisper (50 Lizenzen): 2199 €/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu MacWhisper

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📖 Lesen Sie auch: Möglichkeiten, Dateien und Ordner auf einem Mac zu organisieren

6. Notion KI (Am besten geeignet zum Kombinieren von Notizen, Dokumenten, Aufgaben und Datenbanken)

via Notion KI

Mit Notion können Sie Ideen festhalten, Wissen organisieren, Projekte verwalten und mit Ihrem Team zusammenarbeiten – alles an einem Ort.

Das Herzstück von Notion ist ein leistungsstarker blockbasierter Editor. Sie können alles – von Text und Bildern bis hin zu Tabellen, Kanban-Boards, Kalendern und benutzerdefinierten Datenbanken – per Drag & Drop verschieben, einbetten und neu anordnen.

Und es geht nicht nur um statische Inhalte – der integrierte KI-Assistent von Notion hilft dir dabei, Zusammenfassungen zu verfassen, Ideen zu sammeln, Aktionspunkte zu extrahieren und ganze Seiten zu übersetzen. Er kann deinen gesamten Workspace überblicken und Verbindungen zwischen einem Projekt in deiner Datenbank, einem Dokument in deinem Wiki und einer Unterhaltung in deinem Teamspace herstellen.

Die KI-Agenten von Notion können auch aufeinanderfolgende Aufgaben ausführen, wie zum Beispiel: „Lies die letzten drei Notizen zum Meeting und aktualisiere den Status des Projekts in der Datenbank.“

Die besten Features von Notion

Füllen Sie Eigenschaften in einer Datenbank automatisch aus – beispielsweise indem Sie ein langes Dokument in einer einzigen Zelle zusammenfassen oder „Aktionspunkte“ in eine Mehrfachauswahl-Eigenschaft extrahieren

Arbeiten Sie in Echtzeit zusammen – mit Erwähnungen, Kommentaren und gemeinsamen Team-Spaces

Betten Sie alles ein – Google Docs, Figma-Dateien, Videos, Kalender oder Karten

Erstellen Sie Wikis, Projekt-Dashboards und Systeme für Aufgaben mit Tausenden von Vorlagen

Einschränkungen von Notion

Eingeschränkter Offline-Modus, was für Benutzer unterwegs, die KI benötigen, aber nur über eine schlechte Verbindung verfügen, ein Hindernis darstellen kann

Preise für Notion

Free

Plus : 12 $/Monat pro Benutzer

Geschäft : 24 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Notion

G2 : 4,7/5,0 (über 6.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5,0 (über 2.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Notion?

Ein G2-Benutzer sagt:

Ich finde Notion KI im täglichen Gebrauch wirklich bemerkenswert. Ihre Fähigkeit, mich beim Schreiben und bei der Erstellung von Inhalten zu unterstützen, ist beeindruckend. Es ist, als hätte ich einen Assistenten zur Hand, der genau versteht, was ich zu erledigen habe.

Ich finde Notion AI im täglichen Gebrauch wirklich bemerkenswert. Seine Fähigkeit, mich beim Schreiben und bei der Erstellung von Inhalten zu unterstützen, ist beeindruckend. Es ist, als hätte ich einen Assistenten zur Hand, der genau versteht, was ich zu erledigen habe.

✨ Wissenswertes: An der Stanford University ist KI mittlerweile ein eigenständiger Studiengang. Die Zahl der KI-bezogenen Kurse stieg von 25 im Jahr 2010 auf 77 im Jahr 2020 – ein Beleg dafür, wie schnell sich dieses Feld entwickelt.

📮 ClickUp Insight: Teams, die mit ihrer Leistung zu kämpfen haben, nutzen mit viermal höherer Wahrscheinlichkeit mehr als 15 tools, während leistungsstarke Teams ihre Arbeit mit nur 9 oder weniger tools optimieren. Warum also nicht noch mehr vereinfachen? ClickUp vereint Aufgaben, Projekte, Dokumente, Wikis, Chat und Anrufe auf einer einzigen Plattform – unterstützt durch KI, um Routineaufgaben zu reduzieren. Es ist für jedes Team konzipiert, verschafft Ihnen den Überblick und gibt Ihnen die Freiheit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

7. DeepL (Am besten geeignet für die hochpräzise Übersetzung von Dokumenten mithilfe künstlicher Intelligenz)

via DeepL

Wenn Ihr Mac-Workflow das Wechseln zwischen Sprachen beinhaltet, kann DeepL Ihr zuverlässiger Verbündeter sein. Dieses tool ist eine hochpräzise neuronale maschinelle Übersetzungs-Engine (NMT), die Kontext, Nuancen und Tonfall versteht wie kaum eine andere.

Mac-Benutzer profitieren nun auch von einem Dual-Engine-Erlebnis: dem klassischen DeepL Translator für über 100 Sprachen und dem neuen DeepL Write Pro. Dieser integrierte KI-Assistent nutzt Large Language Models (LLMs), um stilistische Verbesserungen in Echtzeit vorzunehmen und sicherzustellen, dass Ihre Geschäftskommunikation je nach Ihren Zielen selbstbewusst, diplomatisch oder einfach klingt.

Die Desktop-App ermöglicht die schnelle Übersetzung von Dateien per Drag-and-Drop, ohne dass ein Browser benötigt wird. Außerdem erfolgt die gesamte Übersetzung lokal (Pro-Version), sodass Ihre sensiblen Daten Ihr Gerät nie verlassen.

Die besten Features von DeepL

Übersetzen Sie ganze Dokumente (DOCX, PPTX, PDF) unter Beibehaltung des Formats

Sorgen Sie mit Features für die Zusammenarbeit im Team für einen einheitlichen Markenton

Verwenden Sie Clarify, um knifflige Formulierungen während der Übersetzung zu klären

Integration mit macOS-Apps und CAT-Tools für nahtlose Workflows

Limit von DeepL

Die kostenlose Version hat einen Limit-Mechanismus für die Dateigröße und die Übersetzung bearbeitbarer Dokumente

Weniger unterstützte Sprachen als bei Google Translate

Preise für DeepL

Free

Starter : 10,49 $/Monat pro Benutzer

Advanced : 34,49 $/Monat pro Benutzer

Ultimate : 68,99 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

DeepL-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,6/5,0 (über 50 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5,0 (über 140 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über DeepL?

Ein G2-Benutzer sagt:

Ich nutze diese App für meine Übersetzungen zwischen Französisch, Englisch und Deutsch. Manchmal muss ich Sätze oder Wörter, die in anderen Sprachen erwähnt werden, ins Französische übersetzen.

Ich nutze diese App für meine Übersetzungen zwischen Französisch, Englisch und Deutsch. Manchmal muss ich Sätze oder Wörter, die in anderen Sprachen erwähnt werden, ins Französische übersetzen.

📖 Lesen Sie auch: Die besten KI-Tools für das Projektmanagement

8. Cursor AI (Ideal für Entwickler, die umfassende Kontrolle über KI-Code-Workflows wünschen)

via Cursor

Cursor KI ist eine vollwertige IDE, die auf VS Code aufbaut und über erweiterte Features verfügt, die wie maßgeschneidert für professionelle Entwickler wirken.

Dieses Tool verleiht jeder Codezeile mehr Power für Mac-Benutzer, die ihre Entwicklungsumgebung mit intelligenter Codegenerierung, Debugging-Hilfe in Echtzeit und Refactoring mehrerer Dateien aufwerten möchten.

Im Gegensatz zu einfachen Tools, die lediglich Funktionen automatisch vervollständigen, ermöglicht Cursor Ihnen, direkt mit der KI zu chatten, um Dateien zu aktualisieren, Dienste umzugestalten, Fehler zu beheben oder sogar neue Features zu entwerfen.

Die besten Features von Cursor KI

Erstellen, überarbeiten und debuggen Sie Code mithilfe des Chats in natürlicher Sprache

Verwenden Sie „cursorrules“, um das Verhalten und die Stilvorlieben der KI zu steuern

Verwalten Sie dateiübergreifende Änderungen mit Bearbeitungen in mehreren Registerkarten und KI-generierten Commit-Meldungen

Direkte Integration mit VS Code-Erweiterungen und Ihren bestehenden Workflows

Einschränkungen von Cursor KI

Das lokale Ausführen von kontextintensiven KI-Agenten kann die Akkulaufzeit und den Arbeitsspeicher des Mac stark belasten (16 GB+ empfohlen).

Der Agent-Modus greift gelegentlich ohne genaue Anweisungen auf unbeabsichtigte Dateien zu

Die Seitenleisten „Chat“ und „Composer“ können für Anfänger im Vergleich zu einem übersichtlichen VS Code-Setup etwas überwältigend wirken

Preise für Cursor KI

Hobby : Free

Pro : 20 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 40 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Cursor KI

G2 : 4,5/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Cursor KI?

Ein Redditor gibt an:

Wenn ich weiß, was ich erstellen muss, beschreibe ich einfach meine Funktionen genau und lege alles fest – dann kann das Tool die Routinearbeit der Implementierung übernehmen und manchmal auch Fehler beheben. Kürzlich habe ich ein 6.000-Dollar-Projekt durchgeführt, von dem ich dachte, es würde mich über einen Monat kosten. Mit Cursor war ich nach dem Planen innerhalb einer Woche mit dem MVP fertig.

Wenn ich weiß, was ich erstellen muss, beschreibe ich einfach meine Funktionen genau und lege alles fest – dann kann das Tool die Routinearbeit der Implementierung erledigen und manchmal auch Fehler beheben. Kürzlich habe ich ein 6.000-Dollar-Projekt durchgeführt, von dem ich dachte, es würde mich über einen Monat kosten. Mit Cursor war ich nach dem Planen innerhalb einer Woche mit dem MVP fertig.

📖 Lesen Sie auch: So nutzen Sie KI für alltägliche Aufgaben

9. Siri & Apple Intelligence (Ideal für Apple-Benutzer, die eine freihändige KI-Unterstützung suchen)

via Apple

Siri hat endlich seinen Ruf als „Timer und Wetterdienst“ abgelegt und ist nun ein echter Systemagent, der von Apple Intelligence unterstützt wird. Die auf macOS Tahoe laufende „neue Siri“ verfügt über Bildschirmwahrnehmung, sodass sie versteht, was Sie gerade betrachten, und app-übergreifend Aktionen ausführen kann.

Mit fortschrittlicher natürlicher Sprachverarbeitung, Datenverarbeitung auf dem Gerät und tiefer Integration in das gesamte Apple-Ökosystem ist Siri nun ein leistungsstarkes Tool für die Produktivität. Ganz gleich, ob Sie ein MacBook, eine Apple Watch oder das Vision Pro-Headset verwenden – Siri fasst Dokumente zusammen, erstellt Genmojis und übersetzt sogar Sprachen in Echtzeit.

Der größte Durchbruch ist App Intents, wodurch Siri in Apps von Drittanbietern zugreifen kann, um Aufgaben auszuführen – wie zum Beispiel: „Siri, finde die Quittung vom letzten Dienstag in meinen E-Mails und füge sie meinem Ordner für Ausgaben in ClickUp hinzu.“

Die besten Features von Siri

Komplexe, mehrstufige Sprachabfragen kontextbezogen interpretieren und beantworten

Markieren Sie Text in jeder Mac-App, um ihn mithilfe von Apples lokalen, datenschutzorientierten Modellen sofort umzuschreiben, zu korrigieren oder zusammenzufassen.

Übersetzen Sie Unterhaltungen in Echtzeit in mehrere Sprachen

Steuern Sie Mac, iPhone, Apple Watch, HomePod und Apple Vision Pro mit Sprachbefehlen

Nutzen Sie die Kamera Ihres Macs oder Screenshots, um Objekte zu identifizieren, Texte aus der realen Welt zu übersetzen oder sogar Kalender-Ereignisse aus einem Foto eines Flyers zu erstellen

Einschränkungen von Siri

Beschränkt auf das Apple-Ökosystem; nicht auf Nicht-Apple-Plattformen verfügbar

Obwohl Siri deutlich verbessert wurde, hat es im Vergleich zu spezialisierten Systemen wie ChatGPT Atlas immer noch gelegentlich Schwierigkeiten mit hochkomplexen, mehrstufigen logischen Anfragen.

Preise für Siri

Free: Als fester Bestandteil von macOS für alle kompatiblen Mac-Geräte enthalten

Siri-Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📖 Lesen Sie auch: Ideen für KI-Kunst-Prompts, die Ihre Kreativität beflügeln

10. DiffusionBee (Am besten geeignet für die Offline-Erstellung von KI-Bildern unter den Mac-Apps)

via DiffusionBee

DiffusionBee ist ein kostenloses Offline-Tool, mit dem Mac-Benutzer KI-Kunst generieren und Bilder direkt auf ihrem Rechner bearbeiten können – ganz ohne Internetverbindung.

Während viele webbasierte Tools auf restriktive monatliche Guthaben umgestellt haben, bleibt DiffusionBee seinen „kostenlosen und privaten“ Wurzeln treu. Es ist nun vollständig für die M4- und M5-Neural-Engines optimiert, sodass Benutzer in Sekundenschnelle hochauflösende Bilder in Produktionsqualität erstellen können, wobei sie ausschließlich die interne Rechenleistung ihres Macs nutzen.

Künstler und Designer, die nach einer sicheren, kostenlosen Alternative zu Midjourney oder DALL·E suchen, werden das unkomplizierte Setup und die benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten von DiffusionBee zu schätzen wissen, die die Kreativität beflügeln, ohne den Datenschutz zu beeinträchtigen.

Die besten Features von DiffusionBee

Erstellen Sie Bilder aus detaillierten Textvorgaben komplett offline

Bearbeiten Sie vorhandene Bilder, indem Sie Objekte hinzufügen, entfernen oder transformieren

Verbessern Sie die Bildauflösung, ohne die Qualität zu beeinträchtigen

Benutzerdefinierte Generierung mithilfe von negativen Eingabeaufforderungen und Diffusionsschritten

Verwenden Sie eine grobe Skizze oder ein vorhandenes Foto als Vorlage, um die kreative Leistung der KI zu lenken

Limitierungen von DiffusionBee

Es funktioniert zwar auf Intel-Macs, benötigt jedoch einen Apple-Silicon-Chip (M1 oder neuer) für ein flüssiges, schnelles Erlebnis.

Die Benutzeroberfläche und die Ausgabesteuerung sind im Vergleich zu kostenpflichtigen tools weniger ausgefeilt

Eingeschränkter Support für kollaborative oder Echtzeit-Workflows

Preise für DiffusionBee

Free

Bewertungen und Rezensionen zu DiffusionBee

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📖 Lesen Sie auch: So nehmen Sie den Bildschirm auf dem Mac mit Ton auf

11. Limitless (Am besten geeignet für lokales, KI-gestütztes persönliches Wissensmanagement)

via Limitless

Limitless (ehemals Rewind KI) ist eine vollwertige agentische Speicher-Engine für Ihren Mac. Sie ist für die lokale Ausführung konzipiert, zeichnet Alles auf – von Meetings bis hin zu Browsersitzungen – und verwandelt Ihre digitalen Aktivitäten in durchsuchbares, organisiertes Wissen, ohne Ihren Datenschutz zu beeinträchtigen.

Wenn Sie es leid sind, Meetings manuell zusammenzufassen, den Überblick über Notizen zu verlieren oder endlos nach jenem einen Ausschnitt zu suchen, den Sie letzte Woche gesehen haben, verwandelt Rewind Ihren Mac in ein durchsuchbares Archiv.

Das Ökosystem basiert auf dem Limitless Pendant – einem tragbaren Hardware-Gerät, das eine Synchronisierung mit Ihrem Mac ermöglicht, um Unterhaltungen aus dem realen Leben aufzuzeichnen und diese mithilfe der „Confidential Computing“-Technologie zur Sicherheit in Ihre digitale Wissensdatenbank zu integrieren.

Unbegrenzte Top-Features

Lassen Sie Ihren Kalender automatisch scannen und erstellen Sie für jeden anstehenden Anruf ein „Briefing-Dokument“ auf Basis Ihrer bisherigen digitalen Aktivitäten.

Stellen Sie der KI eine Frage wie: „Was habe ich dem Marketingteam letzten Donnerstag versprochen zu schicken?“, und sie findet die Antwort in Ihren Meetings, E-Mails und Chats.

Lassen Sie sich von einem KI-Assistenten dabei helfen, Inhalte zusammenzufassen, E-Mails zu verfassen oder Fragen zu beantworten

Sichern Sie Ihre Arbeit automatisch und stellen Sie sie nach Systemabstürzen wieder her

Grenzenlose Grenzen

Da es für komplexe Schlussfolgerungen Sicherheit in der Cloud nutzt, ist es nicht „zu 100 % lokal“ wie die ursprüngliche Rewind-Legacy-App.

Unbegrenzte Preisgestaltung

Free

Pro: 19 $/Monat pro Benutzer

Unbegrenzte Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🧠 Wussten Sie schon? Gartner prognostiziert, dass KI bis 2030 80 % der Aufgaben im Bereich Projektmanagement übernehmen wird – das bedeutet jedoch nicht, dass Ihr Arbeitsplatz in Gefahr ist. Projektmanagement und KI werden in Zukunft zusammenarbeiten, damit sich Projektmanager auf die Strategie konzentrieren können, statt auf Tabellenkalkulationen.

12. Bearly KI (Am besten geeignet für schnelles Lesen, Zusammenfassungen und Produktivität bei der Recherche)

via Bearly KI

Bearly KI ist wie ein Forschungsassistent, der auf Ihrem Mac lebt.

Die größte Stärke des Tools ist die hochverdichtete Zusammenfassung – es kann ein 60-minütiges YouTube-Video, ein 50-seitiges PDF oder einen langen Thread mit Amazon-Rezensionen in weniger als fünf Sekunden in umsetzbare Stichpunkte umwandeln.

Der neueste „Analystenmodus“ ermöglicht es der KI, Branchentrends eingehend zu untersuchen, indem sie das Live-Web durchsucht und mehrere Quellen zu einem einzigen, mit Quellenangaben versehenen Forschungsbericht zusammenfasst.

Die besten Features von Bearly KI

Greifen Sie auf über 50 vorgefertigte „Expert Prompts“ für spezifische Aufgaben wie „Wissenschaftliche Artikelkritik“, „Marketingtext-Generator“ oder „Code-Erklärung“ zu.

Laden Sie Dutzende von Dateien auf einmal hoch und bitten Sie die KI, Widersprüche oder gemeinsame Themen im gesamten Datensatz zu finden

Nutzen Sie einen „Inkognito-Modus“ für Recherchen, in dem Ihre Abfragen und Dokumente verschlüsselt und niemals auf den Servern gespeichert werden

Zugriff über Tastenkürzel (Strg+Umschalt+P) und Chrome Sidekick für nahtloses Multitasking

Einschränkungen von Bearly KI

Für die Zusammenfassung von Seiten ist die Chrome-Erweiterung erforderlich

Die Benutzeroberfläche wirkt im Vergleich zu besser strukturierten PKM-Tools (Personal Knowledge Management) vielleicht etwas einfach.

Preise für Bearly KI

Free

Pro : 20 $/Monat pro Benutzer

Analyst: 60 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Bearly KI

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Bearly KI?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Was mir an Bearly.ai am besten gefällt, ist das effiziente Feature zur Vereinfachung komplexer Aufgaben wie das Zusammenfassen von Artikeln, das Erstellen von Inhalten und das Organisieren von Ideen. Die Tatsache, dass ich es auf meinen Mac herunterladen kann, ist ein echter Game-Changer, da ich nicht mehr auf die Website gehen muss. Es hilft mir dabei, Artikel für meinen Client zu schreiben.

Was mir an Bearly.ai am besten gefällt, ist das effiziente Feature zur Vereinfachung komplexer Aufgaben wie das Zusammenfassen von Artikeln, das Erstellen von Inhalten und das Organisieren von Ideen. Die Tatsache, dass ich es auf meinen Mac herunterladen kann, ist ein echter Game-Changer, da ich nicht mehr auf die Website gehen muss. Es hilft mir dabei, Artikel für meinen Client zu schreiben.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Apps für die Aufgabenverwaltungs-Aufgaben für Mac-Benutzer

Hier sind einige weitere KI-Tools für Mac-Benutzer, die sich mühelos in Ihren kreativen oder Bereich der Produktivität einfügen:

Descript : Bearbeiten Sie Videos und Podcasts durch Text-Bearbeitung, mit integrierter Transkription, Bildschirmaufzeichnung und KI-Voiceovers

Raycast : Steigern Sie die Produktivität Ihres Macs mit einer KI-gestützten Befehlsleiste, die Ihnen hilft, Aufgaben schneller zu suchen, zu starten und zu automatisieren

CleanShot X : Erstellen Sie Screenshots und nehmen Sie Ihren Mac-Bildschirm auf – mit intelligenten Anmerkungen, Hintergrundunschärfe und Support für den Verlauf der Zwischenablage

Steigern Sie Ihre Produktivität mit ClickUp auf Mac-nificent-Niveau

Mit der Einführung von macOS Tahoe und der Einführung der M5-Chip-Serie ist die Kluft zwischen der „Nutzung eines Tools“ und der „Zusammenarbeit mit einem Agenten“ endlich geschlossen worden.

Warum sollten Sie sich also mit einem einfachen KI-Chatbot zufrieden geben, der nur „redet“?

Wenn Sie als Mac-Benutzer das Potenzial Ihres Apple-Geräts voll ausschöpfen möchten, ist ClickUp zweifellos eines der besten KI-Tools für den Mac. Warum? ClickUp Brain und Super Agents können sich tatsächlich in Ihren Workflow einklinken und mehrstufige Aufgaben ausführen, während Sie schlafen.

Hier erklärt der Business Process Improvement Analyst von Airbnb, warum:

ClickUp bietet an einem Ort eine Vielzahl von Funktionen, darunter Projektmanagement, Brainstorming-Optionen, Aufgabenverwaltung, Projektplanung, Dokumentenmanagement usw. Es hat uns das Leben definitiv erleichtert, da es einfach zu bedienen ist. Wir konnten unsere Arbeit besser verwalten, die Nachverfolgung und Berichterstellung von Aufgaben leicht durchführen, und dank täglicher Besprechungen zum Fortschritt war die Zukunftsplanung ein Kinderspiel.

ClickUp bietet an einem Ort eine Vielzahl von Funktionen, darunter Projektmanagement, Brainstorming-Optionen, Aufgabenverwaltung, Projektplanung, Dokumentenmanagement usw. Es hat uns das Leben definitiv erleichtert, da es einfach zu bedienen ist. Wir konnten unsere Arbeit besser verwalten, die Nachverfolgung und Berichterstellung von Aufgaben leicht durchführen, und dank täglicher Besprechungen zum Fortschritt war die Zukunftsplanung ein Kinderspiel.

Neben einem dauerhaft kostenlosen Free Forever-Plan und mehr als 1000 Vorlagen, mit denen Sie sofort loslegen können, ist es mit macOS, iPhone und iPad kompatibel und nutzt KI-Verarbeitung auf dem Gerät, um Geschwindigkeit und Datenschutz zu optimieren.

Worauf warten Sie also noch? Melden Sie sich jetzt bei ClickUp an!