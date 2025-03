Bildschirmaufnahmen auf dem Mac mit Audio mühelos machen

Treffen Sie Mark. Mark hat sich vorgenommen, eine ausführliches Video-Tutorial für sein Team. Er drückte auf seinem Mac auf "Aufnahme" und alles schien perfekt, bis er bemerkte, dass der Ton fehlte.

Die Aufnahme fing zwar jeden Klick und jeden Bildlauf ein, aber ohne den Klang seiner Stimme war sie fast nutzlos. Kommt Ihnen das bekannt vor? Viele Benutzer von Macs haben das gleiche Problem, wenn sie versuchen, Bildschirmaufnahmen mit Ton zu machen - egal ob es sich um den Systemton, den Mikrofoneingang oder beides handelt.

Zum Glück gibt es in macOS integrierte Tools wie QuickTime Player und Apps von Drittanbietern, die diesen Prozess vereinfachen. Wenn Sie einer derjenigen sind, die 100+ Millionen Mac Benutzer weltweit: So machen Sie Bildschirmaufnahmen auf dem Mac mit Audio!

Fun Fact: Das ursprüngliche Apple-Logo, das 1976 von Mitbegründer Ronald Wayne entworfen wurde, zeigte Sir Isaac Newton unter einem Apfelbaum sitzend.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung

Wenn Sie mit fehlendem Ton in Aufnahmen zu kämpfen haben, hilft Ihnen diese Anleitung, nahtlose Bildschirmaufnahmen auf Ihrem Mac zu erstellen:

Hier erfahren Sie, wie Sie auf einem Mac Bildschirmaufnahmen machen und ClickUp verwenden, um das Beste aus Ihren Aufnahmen herauszuholen.

Verwenden Sie die Screenshot-Symbolleiste (Befehl + Umschalt + 5) für schnelle Bildschirm- und Audioaufnahmen

Probieren Sie den QuickTime Player aus, um Ihren Bildschirm und den Systemton auf benutzerfreundliche Weise aufzunehmen

Lösen Sie häufige Probleme wie fehlenden Ton, Systemverzögerungen und App-Beschränkungen mit einem richtigen Setup, bevor Sie mit der Aufnahme beginnen

Erkunden Sie Tools von Drittanbietern wie OBS Studio, Camtasia, Vmaker und Snagit für erweiterte Features

Versuchen Sie die Verwendung von ClickUp Clips mit nahtloser Aufgabenintegration, Team-Zusammenarbeit und KI-Transkription ist ein Wendepunkt

Befolgen Sie Best Practices wie Planung, Optimierung der Einstellungen und Bearbeitung, um professionelle Aufnahmen zu erstellen

Standardmäßig nimmt macOS Bildschirmaufnahmen ohne Ton auf. Sie können jedoch die in das Betriebssystem integrierte Screenshot-Symbolleiste, den QuickTime Player oder verschiedene kompatible Apps von Drittanbietern verwenden, um Audio in Ihre Aufnahmen aufzunehmen.

Gehen wir zunächst einige Optionen für die Bildschirmaufzeichnung in macOS selbst durch.

Die Screenshot-Symbolleiste verwenden

Die Screenshot-Symbolleiste ist ein in macOS integriertes Feature, mit dem Sie auf einfache Weise Ihren gesamten Bildschirm oder einen ausgewählten Bereich zusammen mit Audio aufnehmen können.

1. Öffnen Sie die Screenshot-Symbolleiste

Drücken Sie Befehl + Umschalttaste + 5 auf Ihrer Tastatur

Die Screenshot-Symbolleiste wird am unteren Rand des Bildschirms eingeblendet und enthält Optionen zum Erfassen oder Aufzeichnen Ihres Bildschirms

über Apple

2. Wählen Sie die Aufnahmeoption

Wählen Sie entweder:

Gesamten Bildschirm aufnehmen: Den gesamten Bildschirm aufzeichnen

Ausgewählten Bereich aufnehmen: Ziehen und wählen Sie den Bereich, den Sie aufnehmen möchten

3. Aktivieren Sie die Audioaufnahme

Klicken Sie in der Symbolleiste auf Optionen

Wählen Sie unter dem Abschnitt Mikrofon den gewünschten Audioeingang aus (z. B. Internes Mikrofon oder Externes Mikrofon)

Vergewissern Sie sich, dass die Audiooption für die Tonaufnahme aktiviert ist

4. Aufnahme starten

Klicken Sie in der Symbolleiste auf Aufnehmen und führen Sie die Aktionen aus, die Sie aufzeichnen möchten

5. Aufzeichnung stoppen

Wenn Sie die Aufnahme erledigt haben, drücken Sie entweder erneut Befehl+Steuerung+Escape oder Umschalt+Befehl+5 und dann das Symbol Aufnahme beenden in der Leiste

6. Speichern der Aufnahme

Ihre Aufnahme wird automatisch im Standard-Speicherort (normalerweise der Desktop) oder in dem Ordner gespeichert, den Sie unter Optionen

QuickTime Player verwenden

QuickTime Player ist das Standard-Medienabspielprogramm, das mit macOS ausgeliefert wird. Er ist bekannt für seine Einfachheit und Flexibilität und ist auch fantastisch für die Aufnahme von Bildschirmaufnahmen mit Audio.

1. QuickTime Player öffnen

Suchen Sie den QuickTime Player in Ihrem Ordner "Programme" und starten Sie ihn, oder verwenden Sie die Spotlight-Suche für denselben Zweck

2. Wählen Sie Neue Bildschirmaufnahme

Klicken Sie in der Leiste auf Datei und wählen Sie Neue Bildschirmaufzeichnung

Das Feature zur Bildschirmaufzeichnung wird mit einer kleinen Leiste geöffnet

3. Aktivieren Sie die Audioaufnahme

Klicken Sie auf den kleinen Pfeil neben der Schaltfläche "Aufnahme"

Wählen Sie aus dem ausklappbaren Menü die Audioquelle aus (z. B. das interne Mikrofon oder andere verfügbare Tonausgabegeräte)

4. Aufnahmebereich benutzerdefiniert gestalten

Entscheiden Sie, ob Sie den gesamten Bildschirm oder einen bestimmten Bereich aufzeichnen möchten. Klicken Sie auf eine beliebige Stelle des Desktops, um den gesamten Bildschirm aufzuzeichnen

Um einen bestimmten Bereich aufzunehmen, ziehen Sie den Cursor, um den gewünschten Bereich zu markieren

5. Aufzeichnung beginnen

Klicken Sie auf die rote Schaltfläche mit der Aufschrift "Aufzeichnen", um die Aufnahme zu starten, und führen Sie die Aufgaben aus, die Sie auf dem Bildschirm festhalten möchten

über Apple

6. Aufnahme stoppen

Klicken Sie auf das Symbol "Aufnahme stoppen" in der Leiste (ein kleines Quadrat in einem Kreis) am oberen Rand des Bildschirms oder drücken Sie Befehl + Steuerung + Esc

7. Speichern der Aufzeichnung

Sobald Sie die Aufnahme beendet haben, öffnet der QuickTime Player automatisch die aufgenommene Datei zur Vorschau

Klicken Sie dann auf "Datei" > "Speichern", um Ihre Aufnahme an dem von Ihnen gewünschten Speicherort zu benennen und zu speichern

👀 Wussten Sie schon? Der QuickTime Player war ursprünglich sowohl für macOS- als auch für Windows-Plattformen verfügbar. Allerdings hat Apple die Windows Version im Jahr 2016 eingestellt, da der Bedarf an einer plattformübergreifenden Version gesunken ist.

Häufige Probleme mit Bildschirmaufnahmen auf dem Mac

Das Aufzeichnen von Bildschirminhalten auf dem Mac ist in der Regel einfach, aber Benutzer haben mit einigen häufigen Problemen zu kämpfen:

Einige Apps, insbesondere solche mit geschützten Inhalten (z. B. Streaming-Plattformen), können die Bildschirmaufnahme blockieren, um ein unbefugtes Freigeben zu verhindern . Wenn Sie bei den Einstellungen für die Bildschirmaufzeichnung ein Problem feststellen, liegt das wahrscheinlich an diesen Schutzmaßnahmen

. Wenn Sie bei den Einstellungen für die Bildschirmaufzeichnung ein Problem feststellen, liegt das wahrscheinlich an diesen Schutzmaßnahmen Der QuickTime Player unterstützt keine Webcam-Aufnahmen , was eine echte Enttäuschung sein kann, wenn Sie dies beabsichtigenansprechende, interaktive Videos zu erstellen für Ihre Projekte

, was eine echte Enttäuschung sein kann, wenn Sie dies beabsichtigenansprechende, interaktive Videos zu erstellen für Ihre Projekte die Bildschirmaufzeichnung von macOS fühlt sich veraltet an, da die Aufnahmequalität auf 1080p begrenzt ist. Während 1080p für die meisten Szenarien noch ausreicht, fällt das Fehlen von Optionen für höhere Auflösungen wie 4K auf

Was den Export Ihrer Aufnahmen angeht, so unterstützt der QuickTime Player nur das Format .mov , das es nur bei Apple gibt. Sie können mit den Standard tools keine Bildschirmaufnahmen in gängigeren Formaten wie .mp4, .wmv oder .mkv machen; Sie müssen die Datei erst konvertieren

, das es nur bei Apple gibt. Sie können mit den Standard tools keine Bildschirmaufnahmen in gängigeren Formaten wie .mp4, .wmv oder .mkv machen; Sie müssen die Datei erst konvertieren Ein weiteres Limit ist, dass alle Aufnahmen lokal auf Ihrem Gerät gespeichert werden. Im Gegensatz zu Cloud-basierten tools,ihre aufgenommenen Videos an ein System gebunden, und das Freigeben von Videos kann zu einem Problem werden

Integrierte Tools wie der QuickTime Player und die Screenshot-Symbolleiste eignen sich zwar hervorragend für einfache Bildschirmaufnahmen auf Mac-Geräten, aber manchmal benötigen Sie vielleicht mehr Flexibilität oder Funktionen für Ihre Aufnahmeanforderungen.

Instanz, wenn Sie zum Beispiel an Tutorials, Videos für Spiele oder professionellen Präsentationen arbeiten, benötigen Sie erweiterte Features wie Audio-Mixing, Bearbeitungsoptionen und Live-Streaming-Funktionen.

Für den Zugriff auf diese erweiterten Features benötigen Sie Software von Drittanbietern oder eine Erweiterung von Drittanbietern. Schauen wir uns einige der besten auf dem Markt an!

1. OBS Studio

über OBS-StudioOBS Studio (Offene Broadcaster-Software) ist eine kostenlose Open-Source-Software, die bei Erstellern von Inhalten und professionellen Anwendern sehr bevorzugt wird. Sie wird weithin für ihre Flexibilität und robusten Funktionen geschätzt.

Das leichtgewichtige Programm hat einige von Benutzern bevorzugte Features:

Unterstützt Bildschirmaufnahmen und Live-Streaming

Ermöglicht die Aufnahme von internem Audio, Systemaudio und Mikrofoneingang

Ermöglicht benutzerdefinierte Aufnahmen mit mehreren Szenen, Overlays und Übergängen

Bietet Optionen für die Aufnahme mit hohen Bildraten und Auflösungen

OBS Studio ist ideal für Gamer, Pädagogen und alle, die professionelle Aufnahmen machen wollen, ohne viel Geld auszugeben. Allerdings könnte sich die Benutzeroberfläche für Anfänger überwältigend anfühlen.

2. Camtasia

über Camtasia Eines der Tools, die von TechSmith, dem Spezialisten für Screen Capture und Screen Recording, angeboten werden, Camtasia ist eine erstklassige App eines Drittanbieters, die sich perfekt für Profis eignet, die eine Komplettlösung für Bildschirmaufnahmen und Videobearbeitung suchen.

Mit diesem Tool können Sie dank der folgenden Eigenschaften reibungslos Aufnahmen machen:

Einfach zu bedienende Oberfläche für die Aufnahme des gesamten Bildschirms oder ausgewählter Teile

Integrierter Editor zum Hinzufügen von Kommentaren, Animationen und Effekten

Support für Audioaufnahmen von verschiedenen Quellen wie Mikrofonen und Systemsound

Kostenlose lizenzfreie Musik und Assets zur Verbesserung Ihrer Aufnahmen

Camtasia ist ideal für die Erstellung von Tutorials, Webinaren und schulungsvideos . Es ist anfängerfreundlich, aber teuer.

3. Vmaker

über Vmaker Suchen Sie ein leichtgewichtiges, modernes tool? Vmaker ist eine ausgezeichnete Wahl für schnelle Bildschirmaufnahmen. Es ist ein Cloud-basiertes Tool, das für die moderne Zusammenarbeit und Erstellung von Inhalten entwickelt wurde.

Verwenden Sie die intuitive Benutzeroberfläche des Tools, um:

Video, Audio und sogar Webcam-Feeds gleichzeitig aufzeichnen

Aufnahmen zu planen und Erinnerungen einzustellen

Speichern und Freigeben Ihrer Aufnahmen mit Cloud-Speicher

Mit einem leichtgewichtigen Editor einfache Schnitte und Anmerkungen vornehmen

Vmaker ist perfekt für Teams, die aus der Ferne zusammenarbeiten oder Einzelpersonen, die kurze Videos für soziale Medien oder Präsentationen erstellen.

4. Loopback

über Loopback Wenn Sie jemals mit der internen Audioaufnahme auf einem Mac zu kämpfen hatten, Loopback von Rogue Amoeba ist eine großartige Drittanbieter-Software. Es ist zwar kein traditioneller Bildschirmrekorder für macOS, aber ein leistungsstarkes Tool für die nahtlose Verwaltung von Audioquellen.

Sie werden dieses tool besonders nützlich finden für:

Kombinieren von Systemaudio und Mikrofoneingang in einem virtuellen Gerät für die Aufnahme

Aufnehmen von hochwertigem internem Audio für Podcasts und Video-Tutorials

Integrieren und Freigeben Ihrer Aufnahmen mit anderen Tools wie OBS Studio und QuickTime Player

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, Systemaudio auf einem Mac aufzunehmen, kann Loopback Ihr Lebensretter sein. Es ist ideal für die Aufnahme von internem Audio beim Live-Streaming oder bei der Aufnahme eines Tutorials.

Es ist jedoch ein Nischentool, das sich am besten für fortgeschrittene Benutzer eignet.

5. Loom

über Loom Loom ist eines der am häufigsten verwendeten Tools für schnelle persönliche Aufnahmen. Es ist eine beliebte Wahl für Benutzer, die eine schnelle und problemlose Möglichkeit suchen, Videos freizugeben und auf einem Mac aufzunehmen.

Es bietet eine intuitive Benutzeroberfläche und ist perfekt für die Kommunikation in entfernten Teams und ermöglicht die sofortige Aufzeichnung und das Freigeben.

Loom ist dank eines umfassenden Produkts, mit dem Sie:

Aufzeichnung Ihres Bildschirms und Ihrer Webcam zusammen für eine persönliche Note

Aufnahmen sofort mit einem Link freigeben

Mit Kommentaren und Feedback-Features mit Teams zusammenarbeiten

Wichtige Bereiche während der Aufnahmen mit Zeichentools hervorheben

Die Einfachheit von Loom und features für die Zusammenarbeit machen es zu einem Favoriten für Teams, Lehrkräfte und Fachleute.

6. Snagit

über Snagit Das andere Tool von TechSmith für Bildschirmaufnahmen und -aufzeichnungen, Snagit snagit legt den Schwerpunkt auf Benutzerfreundlichkeit und hochwertige Bildschirmaufnahmen. Es ist perfekt für Benutzer, die Bildschirmaufnahmen mit kommentierten Bildern kombinieren möchten.

Snagit konzentriert sich auf eine vereinfachte Aufnahme und bietet Ihnen die Möglichkeit,:

Aufnahme des gesamten Bildschirms, eines ausgewählten Bereichs oder von Bildlaufbereichen

Aufnahmen mit Text, Pfeilen und Effekten zu versehen

Schneiden und Kombinieren von Clips mit einem einfachen Video Editor

Erstellen Sie mühelos Anleitungen, Demos und Präsentationen

Snagit ist ideal für professionelle Anwender, die Tutorials oder visuelle Dokumentationen erstellen. Sein Fokus auf Einfachheit und ausgefeilte Ergebnisse macht es zu einem zuverlässigen Tool für Anfänger und Experten.

7. ClickUp

Mit den meisten Tools von Drittanbietern können Sie Ihren Bildschirm und Ihre Audiodaten auf einfache Weise aufzeichnen, aber das ist auch schon alles, was sie sind: Aufnahmesoftware.

Wenn Sie nach einer Lösung für die Bildschirmaufzeichnung suchen, die über die Aufnahme von Videos hinausgeht und mit der Sie Ihre Aufnahmen mühelos in Ihren Workflow integrieren können, sollten Sie sich für ClickUp entscheiden, ClickUp ist Ihre Antwort.

ClickUp ist die Alles-App für die Arbeit, die Projektmanagement, Wissensmanagement und Chatten kombiniert - alles powered by KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

ClickUp ist bekannt für seine Features zum Projektmanagement und bietet darüber hinaus mit ClickUp Clips über das grundlegende Feature der Bildschirmaufzeichnung hinaus , einem äußerst nützlichen Feature, das die Zusammenarbeit im Team vereinfacht und die Produktivität steigert.

Was ist ClickUp Clips?

Revolutionieren Sie Ihren Workflow für Bildschirmaufnahmen mit ClickUp Clips ClickUp Clips ermöglicht es Ihnen, Ihren Bildschirm direkt in Ihrem Workspace aufzuzeichnen und freizugeben. Es ist ein Produktivität tool, das kommunikationslücken überbrückt und erleichtert es, alle Beteiligten auf dieselbe Seite zu bringen.

Ob Sie einen Teamkollegen durch eine Aufgabe führen, ein Feature demonstrieren oder Feedback geben, ClickUp Clips erleichtern Ihnen den gesamten Prozess.

Hier ist ein Video zu ClickUp Clips, damit Sie mehr verstehen:

Hier sind einige erstaunliche Features, die Ihnen helfen werden, Aufnahmen auf einem Mac zu machen und noch viel mehr zu erledigen:

1. Bildschirm aufzeichnen und sofort freigeben

Mit ClickUp Clips können Sie Ihren Bildschirm und Ihre Webcam gleichzeitig aufzeichnen. Um eine persönliche Note hinzuzufügen, können Sie Ihr Video einblenden, während Sie Ihren Prozess erklären.

Nach der Aufzeichnung werden die Clips automatisch in Ihrem ClickUp-Workspace gespeichert und sind so für Ihr Team sofort zugänglich.

Verwenden Sie ClickUp Clips, um Ihre Bildschirme auf intelligente Weise aufzunehmen

2. Anhängen von Bildschirmaufnahmen an Aufgaben

Dies ist der Punkt, an dem ClickUp wirklich glänzt. Im Gegensatz zu eigenständigen Bildschirmaufzeichnungsgeräten können Sie Ihre Clips direkt an bestimmte Aufgaben oder Projekte anhängen. Ein Beispiel:

Nehmen Sie einen Fehlerbericht auf und verknüpfen Sie ihn mit einer Entwicklungsaufgabe

Demonstrieren Sie einen Prozess und hängen Sie die Aufnahme an ein Team-Schulungsmodul an

Geben Sie visuelles Feedback zu einem Entwurf oder Dokument und verknüpfen Sie es mit der entsprechenden Aufgabe

Definieren Sie die Art und Weise, wie Sie aufnehmen und zusammenarbeiten, neu mit ClickUp Clips

3. Zusammenarbeit mit Teams anhand von Aufzeichnungen

Die Zusammenarbeit wird mühelos, wenn Ihre Bildschirmaufzeichnungen in ClickUp zentralisiert sind. Ihr Team kann:

Clips direkt in der Aufgabe oder im Kommentar-Thread ansehen

Feedback hinterlassen, Fragen stellen oder Updates in Echtzeit bereitstellen

Sicherstellen, dass alle Beteiligten synchronisiert sind, ohne dass endlose E-Mails hin- und hergeschickt werden müssen

4. Nutzen Sie KI für Ihre Aufnahmen

Mit den KI-Funktionen von ClickUp können Sie Ihre Aufzeichnungen mit einfachen Eingabeaufforderungen optimal nutzen. ClickUp Gehirn kann automatisch transkribieren alle Ihre Clips und wandelt den Inhalt der Videos in durchsuchbaren Text um, damit alle Mitglieder des Teams ihn leicht finden können.

Dies macht Ihre Inhalte auch für Teammitglieder zugänglich, die lieber lesen als schauen, und ermöglicht Ihnen die Suche nach bestimmten Schlüsselwörtern oder Phrasen innerhalb Ihrer Aufnahmen für eine schnellere Navigation.

Erwarten Sie die reibungslosesten Transkriptionen Ihrer Aufnahmen mit ClickUp Brain

Sehen Sie, wie Brain mit Leichtigkeit transkribiert:

5. Sicherer und zentraler Speicher

Bewahren Sie alle Ihre Aufnahmen sicher und organisiert im sicheren Workspace von ClickUp auf.

Greifen Sie direkt von den zugehörigen Aufgaben oder Projekten auf Clips zu

Externe Speicher oder Plattformen von Drittanbietern sind nicht mehr erforderlich

Stellen Sie sicher, dass Aufzeichnungen nur autorisierten Mitgliedern Ihres Teams zugänglich sind

ClickUp ist ideal für Teams, Ausbilder und Fachleute, die Bildschirmaufnahmen mit nahtlosem Projektmanagement kombinieren möchten.

Pro-Tipp: Fügen Sie Ihrer Aufgabe in ClickUp eine kurze textbasierte Checkliste oder Gliederung hinzu, bevor Sie auf Aufnahme drücken. Erledigt, hängen Sie Ihren Clip direkt an die Aufgabe an und nutzen Sie das Transkriptions-Feature von ClickUp Brain, um eine schriftliche Zusammenfassung zum einfachen Nachschlagen zu erstellen .

Best Practices für Bildschirmaufnahmen auf dem Mac

Zum Erstellen hochwertiger Bildschirmaufnahmen auf Ihrem Mac gehört mehr als nur das Drücken der Schaltfläche "Aufnehmen". Um sicherzustellen, dass Ihre Aufnahmen klar, professionell und effektiv sind, sollten Sie die folgenden Best Practices beachten:

Planen Sie Ihren Inhalt, bevor Sie mit der Aufnahme beginnen

Wählen Sie einebildschirmaufzeichnungsgerät, das Ihren Anforderungen entspricht. QuickTime Player und die Screenshot-Symbolleiste eignen sich besser für die grundlegenden Features, und für fortgeschrittene Features sollten Sie Apps von Drittanbietern wie Camtasia und ClickUp in Betracht ziehen

Entscheiden Sie, ob Sie den Systemton, den Mikrofoneingang oder beides aufnehmen möchten, und stellen Sie sicher, dass Ihre Einstellungen und Audioquellen richtig konfiguriert sind

Achten Sie auf die Dauer der Aufnahme. Lange Aufnahmen können zu großen Dateigrößen führen und erfordern eine umfangreichere Videobearbeitung

Wählen Sie das richtige Dateiformat und die richtige Auflösung für Ihr Publikum. Stellen Sie sicher, dass das fertige Video auf verschiedenen Geräten und Plattformen zugänglich ist und die Qualität beibehält

Zu erledigen ist vor allem die Überprüfung Ihrer Aufnahmen, um sicherzustellen, dass alle Video- und Audiodaten korrekt aufgenommen wurden!

Warum nur aufnehmen, wenn Sie Ihren Workflow clickUp können?

Mit diesen Tipps und Tools werden Sie hoffentlich nicht den gleichen Fehler machen wie Mark: Sie nehmen Ihren Bildschirm auf, um dann festzustellen, dass der Ton nicht mitgeschnitten wurde.

Ob Sie die integrierte Screenshot-Symbolleiste verwenden, Apps von Drittanbietern wie OBS Studio ausprobieren oder den effizienten Workflow von ClickUp Clips nutzen - das richtige Tool kann den Unterschied ausmachen.

Nutzen Sie die robuste Suite von ClickUp, um den Nutzen Ihrer Aufnahmen zu erhöhen. Hängen Sie sie an Aufgaben an, arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen und transkribieren Sie sogar Videos für durchsuchbare Erkenntnisse - alles an einem Ort.

Wenn Sie das nächste Mal auf "Aufnehmen" drücken, sollten Sie ein Tool verwenden, das genauso hart arbeitet wie Sie. Melden Sie sich für ein kostenloses ClickUp Konto an und überzeugen Sie sich selbst!