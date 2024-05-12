أفضل 10 أدوات برمجية للمخططات الانسيابية لنظام التشغيل Mac في عام 2025

المخطط الانسيابي ليس مخططًا عاديًا - إنه اختراق للحياة.💡

ما إذا كان تخطيط العمليات التجارية أو مكافحة اختناقات المبيعات، يساعدك المخطط الانسيابي على تصور جميع المتغيرات وإنقاذ الموقف بحلول منطقية. 🦸

قد يكون إنشاء المخططات الانسيابية يدويًا ومن الصفر أمرًا مرهقًا، خاصةً عند التعامل مع مخططات انسيابية طويلة و سير عمل معقد . لحسن الحظ، هناك العديد من أدوات المخططات الانسيابية التي يمكن أن تنقذك - حتى لو كنت من مستخدمي Mac!

لقد ولّت الأيام التي كان على مستخدمي Mac القفز عبر الأطواق للعثور على تطبيقات لائقة للرسم التخطيطي. استكشف مجموعتنا المختارة من أفضل 10 برامج المخططات الانسيابية لـ Mac واعثر على رفيق الرسم المثالي! 🖌️

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أفضل برنامج مخطط انسيابي لنظام التشغيل Mac؟

يجب أن يتميز أفضل برنامج مخطط انسيابي لنظام التشغيل Mac بالصفات التالية:

سهولة الاستخدام: يجب أن يحتوي برنامج المخطط الانسيابي على واجهة سحب وإفلات لمساعدتك في إنشاء مخططات انسيابية احترافية بأقل جهد أو معرفة تقنية عمليات التكامل: يجب أن يتيح تكامل التطبيقات المهمة التي تساعدك على دمج المخططات الانسيابية في أنشطتك المهنية خيارات التعاون: يجب أن تدعم الأداة التعاون بين الفرق. على سبيل المثال، قد يرغب فريق الاستراتيجية في إجراء عصف ذهني باستخدام المخططات الانسيابية في الوقت الفعلي قوالب مدمجة: يجب أن تحصل على قوالب غنية بالميزات وممتعة من الناحية الجمالية للمخططات الانسيابية في مختلف المجالات والأدوار. ابحث عن برنامج للمخططات الانسيابية مع مخطط انسيابي مدمج/قوالب المخطط الانسيابي حتى لا تضطر إلى إنشائها من الصفر شريط أدوات تحرير سهل الاستخدام: بفضل شريط أدوات التحرير المصمم بشكل جيد ومكتبات الصور والأشكال والرموز المدمجة، ستتمكن من التقاط الأفكار وإنشاء مخططات انسيابية متقنة دون أن تتسبب في فوضى القابلية للتوسع: يجب أن يدعم برنامج المخطط الانسيابي البيانات على نطاق واسع أو المخططات الانسيابية المعقدة مع نمو شركتك

## أفضل 10 برامج للمخططات الانسيابية لنظام التشغيل Mac لاستخدامها في عام 2024

استنادًا إلى المعايير المذكورة أعلاه، يمكنك العثور على برامج المخططات الانسيابية الأساسية إلى المتقدمة لنظام التشغيل Mac. تحصر قائمتنا أكثر 10 منتجات موثوقة تقدم أفضل قيمة. 💝

1. انقر فوق

توفر لوحات ClickUp Whiteboards جميع الميزات الإبداعية والتعاونية التي تحتاجها لإنشاء المخططات الانسيابية التي تحلم بها

ClickUp هو تطبيق مجاني للاستخدام برنامج لإدارة المشاريع الذي يعمل بشكل مزدوج كأداة لرسم الخرائط الانسيابية للخدمة الشاقة. اعتمد على واجهة النظام الأساسي البديهية لإنشاء سير عمل مذهل مخططات من أي نوع أو التعقيد. 😍

ابدأ مغامرتك في التخطيط الانسيابي مع ClickUp Whiteboards . سواء كنت تعمل على مشروع ما بمفردك أو مع فريق، فإن اللوحات البيضاء هي لوحاتك لجمع المدخلات في الوقت الفعلي، مما يساعدك على وضع مخطط انسيابي شامل لأي غرض.

يقدم ClickUp أداة تخطيطية رائعة أخرى تسمى الخرائط الذهنية وهي أكثر ملاءمة لسيناريوهات وضع الاستراتيجيات المعقدة. استخدم الخرائط الذهنية لتنظيم أفكارك وأفكارك أو تسهيل جلسات العصف الذهني المثمرة مع فريقك! 🧑‍🤝‍🧑

يحول شريط أدوات ClickUp المتطور عملية التحرير إلى لعبة أطفال. أضف الصور والروابط والمستندات ومقاطع الفيديو، وقم بتوصيل الكائنات إلى إنشاء جدول زمني ورسم العلاقات واللعب بالأشكال والرموز والمزيد. تحويل عنصر على لوحتك مباشرةً إلى مهمة وتنفيذها - ما رأيك في ذلك إنتاجية الفريق ? 🔥

استخدم قالب المخطط البياني الانسيابي لممر السباحة من ClickUp لتصور العمليات والحصول على فهم أفضل لسير العمل والمشروعات الخاصة بك

إذا كان البدء من الصفر يخيفك، فإن قوالب ClickUp المُنشأة مسبقًا ستجعلك ترسم مخططًا بيانيًا في وقت قصير. على سبيل المثال، ضع في اعتبارك قالب المخطط الانسيابي لممر السباحة الخاص ب ClickUp لتصور الأجزاء المتحركة للعملية إلى جانب اللاعبين الرئيسيين أو الأقسام الرئيسية. يساعدك القالب على تحديد و تعيين أدوار الفريق وتسهيل حل المشاكل مع أصحاب المصلحة مثل العملاء والمستثمرين.

تتضمن بعض الخيارات الأخرى نماذج لـ مخطط عظم السمكة , مخطط مجال القوة و السبورة البيضاء لمخطط القرابة . 📈

ClickUp أفضل الميزات

مكتبة متنامية من القوالب القابلة للتخصيص

ألواح بيضاء وخرائط ذهنية متطورة مع أدوات تحرير استثنائية

تتكامل مع أكثر من 1000 تطبيق وبرنامج مثل Miro وZapier وGoogle Drive

يمكن إضافة جميع أنواع الوسائط إلى المخططات الانسيابية

واجهة سحب وإفلات بديهية

متاح على جميع الأجهزة (بالإضافة إلى أجهزة Mac، يمكنك استخدام ClickUp على أجهزة Linux وWindows وiOS وAndroid)

قيود ClickUp

يستغرق استكشاف جميع ميزات الرسم التخطيطي وقتاً طويلاً

يجد بعض المستخدمين صعوبة في التنقل في تطبيق ClickUp على الهاتف المحمول

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد : $0

: $0 غير محدود : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم شركة بلس : 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: الاتصال لمعرفة الأسعار *جميع الأسعار المدرجة تشير إلى نموذج الفوترة السنوي.

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 6500 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 6500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,500 تقييم)

2. إدراو ماكس

عبر إدراو ماكس EdrawMax هو برنامج رسم تخطيطي شامل لصياغة مخططات عظم السمكة والخرائط الذهنية والمخططات وغيرها. وهو يقدم تصميمات وميزات وأدوات متنوعة لإنشاء مخططات انسيابية ورسوم بيانية ومخططات شبكية وصناعية.

تصميم السحب والإفلات سهل الفهم بشكل لا يصدق ويتيح لك دمج عناصر المخططات الانسيابية المختلفة ببضع نقرات. شريط الأدوات عملي ومفيد بشكل خاص لأولئك الذين لديهم خبرة في تطبيقات التصميم الجرافيكي والنشر المكتبي.

باستخدام EdrawMax، يمكنك إما البدء من الصفر أو استخدام أحد قوالب الأداة العديدة كأساس. يأتي التطبيق أيضًا مع رموز متوافقة مع معايير الصناعة لإنشاء مخططات انسيابية ذات مظهر احترافي. كل شيء قابل للتخصيص بشكل كبير، لذا لن تواجه مشكلة في تصور خططك ومشاريعك وتصميماتك. 🎨

يعد EdrawMax خيارًا ممتازًا للمصممين ذوي الخبرة، ولكن قد يجد المستخدمون المبتدئون أن واجهة المنصة معقدة إلى حد ما.

أفضل ميزات EdrawMax

يمكن إضافة المرفقات إلى المخططات الانسيابية

واجهة السحب والإفلات

مئات القوالب

مكتبة واسعة من الرموز

قيود EdrawMax

يمكن الاستفادة من المزيد من عمليات التكامل

ذكر بعض مستخدمي Mac وجود مشاكل في حساسية الماوس أثناء استخدام المنصة

تسعير EdrawMax (الفريق والأعمال)

الخطة السنوية للفريق : 505.75 دولار (لخمسة مستخدمين، تُدفع سنويًا)

: 505.75 دولار (لخمسة مستخدمين، تُدفع سنويًا) خطة الأعمال: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات EdrawMax

G2 : 4.3/5 (أكثر من 60 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 150 تقييم)

3. ميرو

عبر ميرو ميرو هو واحد من أفضل أدوات الإنتاجية تقدم الكثير من الخيارات للتعاون المرئي. إحدى ميزاته الرئيسية هي السبورة البيضاء اللانهائية القابلة للتكبير لإنشاء مخططات انسيابية. يمكنك إنشاء مخطط انسيابي لأي غرض، سواءً كان ذلك لعرض سير العمل المعقد، أو تقسيم العمليات إلى مراحل، أو رسم خرائط لرحلات العملاء .

يتيح Miro للمستخدمين اختيار قالب مُعد مسبقًا للبدء. هناك مجموعة كبيرة من الخيارات التي يمكن استكشافها، بما في ذلك قالب المخطط الانسيابي، وقالب مخطط لوتس التخطيطي، وقالب مخطط تدفق البيانات.

إذا اخترت خطة مدفوعة، يمكنك تصميم مخططات انسيابية مخصصة من الصفر وحتى مشاركتها مع مستخدمين آخرين على معرض مجتمع Miroverse.

فيما يتعلق بالتكاملات ميرو، مثل أفضل منافسيها يعمل بشكل جيد مع تطبيقات الإنتاجية والتواصل الشائعة، مثل Zoom و Slack و Google Workspace و Atlassian.

ميرو أفضل الميزات

ميزات التعاون المرئي المتقدمة

قدرات تكامل لائقة لإنشاء مخططات انسيابية

معرض المجتمع للقوالب التي يصنعها المستخدم

لوحة بيضاء لا نهائية للمخططات الانسيابية ورسم الخرائط الذهنية والعصف الذهني

قوالب قابلة للتخصيص (للمستخدمين المدفوعين)

قيود ميرو

قد يجد المستخدمون الذين لا يستخدمون أقلام القلم صعوبة في استخدام المنصة

يمكن استخدام المزيد من القوالب لحالات استخدام مختلفة في برنامج المخطط الانسيابي الخاص به

تسعير ميرو

مجاني : $0

: $0 بداية : 8 دولارات شهريًا لكل عضو

: 8 دولارات شهريًا لكل عضو شركة : 16 دولارًا/شهرًا لكل عضو

: 16 دولارًا/شهرًا لكل عضو المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي.

ميرو التقييمات والمراجعات

G2 : 4.8/5 (أكثر من 4500 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 4500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

4. لوسيدتشارت

عبر لوسيدتشارت لوسيدتشارت جدير برنامج الرسم البياني إذا كنت ترغب في إنشاء مخططات انسيابية ونماذج بالحجم الطبيعي وخرائط ذهنية ومخططات انسيابية ذات مظهر احترافي مخططات لغة النمذجة الموحدة (UML) .

برنامج المخططات الانسيابية سهل الاستخدام للغاية، حتى بالنسبة للمبتدئين تمامًا - ببضع نقرات فقط، ستتمكن من استحضار مخططات من الدرجة التنفيذية مثل المحترفين! 🦾

عملية الإعداد في Lucidchart داعمة للغاية. تقدم المنصة أدوات وقوالب مخصصة بناءً على نوع المجال الذي تحدده عند التسجيل. يمكنك أيضًا استيراد البيانات لمخططاتك الانسيابية والتلاعب بالتصميم والأشكال والخطوط والألوان للحصول على النتائج المرجوة.

التعاون المتطور في الوقت الحقيقي هو أحد أقوى مزايا Lucidchart - إضافة التعليقات، ومشاركة المشاريع مع أعضاء الفريق، وإنشاء المهام، وتضمينها داخل المخطط الانسيابي!

يحب العديد من المستخدمين خاصية المحاذاة التلقائية في Lucidchart، والتي تتيح لك محاذاة كائن مضاف حديثًا مع حافة كائن آخر - متعة صغيرة حقيقية لمحبي الكمال! 🤓

في حين أن Lucidchart هو في المقام الأول منصة على الإنترنت، يمكن لمستخدمي Chrome مزامنة بعض المستندات للاستخدام دون اتصال بالإنترنت.

مقارنة لوسيدتشارت مقابل مايكروسوفت فيزيو !

لوسيدتشارت أفضل الميزات

يدعم استيراد وتصدير الملفات (لبرامج مثل Microsoft Visio و OmniGraffle)

تجربة مستخدم ممتازة

وضع عدم الاتصال بالإنترنت (إذا كنت تستخدم متصفح كروم على جهاز ماك)

محاذاة تلقائية للكائنات إلىإنشاء مخططات UML والمزيد

مكتبة قوالب رائعة

قيود Lucidchart

قد يتأثر الأداء أثناء التعامل مع المخططات الكبيرة والمعقدة

يمكن أن تكون مشاركة مستند واحد مربكة مقارنة ببرامج المخططات الانسيابية الأخرى لمستخدمي Mac

تسعير برنامج Lucidchart

مجاني : $0

: $0 فرد : يبدأ من 7.95 دولار

: يبدأ من 7.95 دولار الفريق : يبدأ من 9 دولارات لكل مستخدم

: يبدأ من 9 دولارات لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات لوسيدتشارت #### تقييمات ومراجعات لوسيدتشارت

G2 : 4.6/5 (أكثر من 2,500 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 2,500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (1,500+ تقييم)

تحقق من هذه

مراجع/https://clickup.com/ar/blog/37207/undefined/بدائل المخطط البياني الواضح/%href/

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5. MindManager

عبر MindManager MindManager هو برنامج لرسم الخرائط الذهنية (duh!) لإنشاء أصول مرئية مثل خرائط المفاهيم والمصفوفات والمخططات الانسيابية. يهدف إلى تركيز المعلومات و تحويل الأفكار الاستراتيجية إلى مخططات وخطط قابلة للتنفيذ تتطور مع أعمالك.

يساعد MindManager على إنشاء مخططات انسيابية في لمح البصر بفضل ميزاته الوفيرة التي تشمل:

علامات الأولوية السحب والإفلات قوالب مدمجة مرشحات للمخططات

التعاون على MindManager سهل مع أدوات مثل مسرعات النصوص التي تتيح لك إضافة إشارات (@الاسم) أو علامات (

مصدر) لجعل مخططاتك الانسيابية سهلة الفهم لـ فرق متعددة الوظائف .

يعد خيار التحرير المشترك لمسة لطيفة أخرى - فهو يتيح لك العمل على المخططات الانسيابية مع أشخاص آخرين ورؤية التغييرات في الوقت الفعلي مقارنةً ببرامج المخططات الانسيابية الأخرى لمستخدمي Mac.

تجدر الإشارة إلى أن MindManager مصمم بشكل أساسي لنظام ويندوز. على الرغم من توفره على نظام ماك، إلا أن تجربة المستخدم قد تختلف بسبب الميزات والتكاملات المحدودة.

أفضل ميزات MindManager

خيار التحرير المشترك في صانع المخطط الانسيابي

واجهة سهلة الاستخدام لمخططات تدفق العمليات

إمكانيات تكامل لائقة، خاصة مع تطبيقات MS Office

مجموعة ضخمة من قوالب المخططات الانسيابية

مثالية للعصف الذهني ورسم الخرائط الذهنية

قيود MindManager

لم يعجب بعض المستخدمين بالإعلانات المستمرة التي تظهر على شاشتهم

مستخدمو ماك لديهم ميزات وتكاملات أقل من مستخدمي ويندوز

ليس خيارًا رائعًا إذا كنت تبحث عن برنامج مجاني للمخططات الانسيابية

تسعير برنامج MindManager

أساسي : 99 دولاراً في السنة

: 99 دولاراً في السنة احترافي : 179 دولاراً في السنة

: 179 دولاراً في السنة المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات MindManager

G2 : 4.5/5 (أكثر من 150 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 50 تقييم)

6. مايكروسوفت فيزيو

عبر مايكروسوفت فيزيو طُرح برنامج Microsoft Visio في عام 1992، وهو أحد أقدم أدوات الرسم التخطيط والرسوم البيانية المتجهة. وعلى مدار عقود، أضافت العديد من الأدوات والقوالب تحت حزامها لمساعدتك في إنشاء مخططات انسيابية تقنية سهلة المتابعة.

سواء أكنت بحاجة إلى مخطط تنظيمي، أو مخطط شبكة لتصميمات واجهة برمجة التطبيقات والأنظمة، أو مخطط مبنى - فإن Visio هو ذلك الصديق القديم المخلص الذي يساندك! 🗝️

فيزيو مؤيد للتعاون-يمكنك إضافة مؤلفين مشاركين إلى مشاريعك، وعرض التغييرات في الوقت الفعلي في نفس الوقت، واستخدام التعليقات لمناقشة التعارضات. على الرغم من أنه إعداد أنيق، إلا أن جلسات التأليف المشترك عرضة للتأخير أو التوقف عن العمل على صانع المخطط الانسيابي .

نظرًا لكونه أحد منتجات مايكروسوفت، يتكامل Visio بشكل مثالي مع تطبيقات مثل جداول بيانات جوجل، وباور بوينت، وإكسل. يحتوي على توافق محدود مع البرامج غير التابعة لمايكروسوفت وهو ما قد يمثل مشكلة لبعض المستخدمين.

لسوء الحظ، لا يقدم Visio تطبيقًا مخصصًا لسطح المكتب لأجهزة ماك. ومع ذلك، يمكنك استخدام متصفح Safari أو Chrome للوصول إلى إصدار الويب الخاص بالمنصة وعرض المخططات وإنشائها وتحريرها.

أفضل ميزات Microsoft Visio

الوصول إلى الويب لمستخدمي ماك

خيارات التأليف المشترك

يتكامل بشكل جيد مع تطبيقات وبرامج مايكروسوفت الأخرى

صانع المخططات الانسيابية مناسب للمخططات الفنية ومخططات تدفق البيانات وحتى المخططات التنظيمية

قيود مايكروسوفت فيزيو

قد لا يكون الأسهل في الاستخدام للمبتدئين

أبلغ العديد من المستخدمين عن مشاكل في التنسيق ومواطن الخلل المتكررة

بالنسبة لبرامج المخططات الانسيابية لنظام التشغيل Mac، قد لا يكون صانع المخططات الانسيابية هذا هو خيارك المفضل

أسعار مايكروسوفت فيزيو

خطة فيزيو 1 : 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم خطة فيزيو 2: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Microsoft Visio

G2 : 4.2/5 (أكثر من 600 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 600 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3000 تقييم)

7. ميترا

عبر ميترا Mitra هي شركة ناشئة مقرها البرازيل تقدم خدمة ذاتية لذكاء الأعمال والتحليلات. إنه إدخال فريد من نوعه في قائمتنا لأنه برنامج تخطيط موارد المؤسسة (ERP) أكثر من كونه أداة لتخطيط موارد المؤسسة فقط.

تساعد المنصة على تصور تحليلات الأعمال، وتدفقات العمليات، وإدارة الإنتاج، وتخطيط الميزانية، ومن ميزاتها استخدام الرسوم البيانية لاستبدال إدارة البيانات بجداول البيانات. تقدم المخططات الناتجة رؤية قيمة لكيفية عمل الشركة، مما يساعدك على تحديد مجالات التحسين.

مع ميترا، أنت في الأساس تستفيد من بيانات جداول البيانات لإنشاء مخططات انسيابية. يمكنك إنشاء قواعد عمل باستخدام الصيغ وإنشاء عمليات مرئية متصلة بقاعدة بيانات مركزية. قم بإعداد مخططات انسيابية مخصصة لكل نشاط تجاري مهم تقريبًا، مثل التخطيط وإعداد الميزانية وإدارة القدرات. 👷

برنامج Mitra قابل للتخصيص ويتكامل مع برنامج تخطيط موارد المؤسسات أو برنامج البيانات الحالي لديك.

ميترا أفضل الميزات

رسم تخطيطي يركز على العمليات

يساعد على تصور جداول البيانات

منصة بدون كود

يتكامل مع أي برنامج بيانات

قيود ميترا

قد لا تكون متاحة في جميع البلدان

إنها شركة ناشئة جديدة نسبياً مع عدد محدود من المستخدمين

تسعير #### ميترا

اتصل لمعرفة الأسعار

ميترا التقييمات والمراجعات

G2 : لا توجد مراجعات

: لا توجد مراجعات Capterra: لا توجد مراجعات

8. أومني جرافيل

عبر أومني جرافيل هل تبحث عن صانعي المخططات الانسيابية الخاصة بنظام Mac؟ لقد وجدتها! 💻

OmniGraffle هو أحد أفضل برامج المخططات الانسيابية لأجهزة Mac. قم بإنشاء مخططات وإطارات سلكية ولوحات ومخططات انسيابية من الصفر، أو استخدم مئات القوالب المجانية للبدء. إذا كنت مهتمًا أكثر بالاستنسل، تفضل بزيارة Graffletopia، مركز موارد المنصة، لاستكشاف أكثر من 10000 ملف استنسل لمستندات OmniGraffle الخاصة بك.

لديك الحرية الكاملة لتخصيص إبداعاتك. استمتع باستخدام واجهة السحب والإفلات واستخدم وفرة الألوان والأشكال والخطوط لضمان أن يكون مخططك الانسيابي مريحًا للعينين. 👁️‍🗨️👁️‍🗨️

كما هو الحال مع Microsoft Visio لنظام ويندوز، فإن OmniGraffle لنظام ماك. ولكن على عكس نظيره من مايكروسوفت الذي يحافظ على ميزاته التقنية، يغامر OmniGraffle في المنطقة الجمالية ويقدم المزيد من خيارات التصميم!

إذا كنت تنتقل من ويندوز إلى ماك كمستخدم لـ Visio، يتيح لك OmniGraffle استيراد ملفاتك الحالية، ولكن مع وجود قيود. تحتاج إلى خطة Pro لاستخدام هذا الخيار، ولا يمكن للبرنامج التصدير إلى صيغ Visio الأحدث.

أفضل ميزات برنامج OmniGraffle

صانعي المخططات الانسيابية المصممة لأجهزة ماك

يدعم استيراد وتصدير Visio

مجموعة كبيرة من الإستنسل والقوالب

تصميم بالسحب والإفلات عبر أداة المخطط الانسيابي

قيود OmniGraffle

يمكن تحسين إعدادات الطباعة

أبلغ بعض المستخدمين عن مشاكل في حفظ الملفات

قد تكون معالجة خطوط الاتصال صعبة

تسعير OmniGraffle

الاشتراك : 12.49 دولار شهرياً

: 12.49 دولار شهرياً رخصة قياسية : 149.99 دولارًا (دفعة لمرة واحدة)

: 149.99 دولارًا (دفعة لمرة واحدة) رخصة احترافية: 249.99$ (دفعة لمرة واحدة)

تقييمات ومراجعات OmniGraffle

G2 : 4.1/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.1/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 30 تقييم)

9. كريتلي

عبر كريتلي Creately عبارة عن منصة لإدارة العمل بدون تعليمات برمجية تأتي مع لوحة مرئية ذكية. صمم مخططات انسيابية ومخططات بيانية لتوضيح المراحل المختلفة للعملية، وحدد هياكل إدارة المشروع , تصور سير العمل أو جعل أفكار الأعمال المجردة تنبض بالحياة! 💸

التخطيط الانسيابي هو رحلة ممتعة مع واجهة Creately البديهية. يتم عرض أدواتك في القائمة العلوية، ويمكنك العمل باستخدام المؤشرات في الوقت الفعلي للتعاون مع فريقك وتتبع التغييرات وعرض المعاينات المتزامنة للتأكد من أنك على اطلاع على أحدث التغييرات.

يمكن لمستخدمي Mac تصدير مخططاتهم الانسيابية بتنسيقات مختلفة مثل PNG وPDF أو استخدام إضافات Google أو Microsoft لمشاركتها.

فيما يتعلق بصانعي المخططات الانسيابية، يقدم Creately خطة مجانية مع وجود قيود - لا يمكنك الوصول إلى جميع الوظائف، و كل ما تنشئه يكون متاحًا للعامة، وهو ليس خيارًا مناسبًا حقًا لمن يعملون بمعلومات حساسة.

أفضل ميزات Creately

لوحة مرئية ذكية

تتبع المؤشر في الوقت الحقيقي

قوالب مجانية لإنشاء أشياء مثل مخططات سير العمل والمخططات التنظيمية وأشكال المخططات الانسيابية

أكثر من 1,000 شكل وموصلات

يستمتع مستخدمو Mac بتكاملات Github وSlack وGoogle Workspace وConluence

قيود كريتلي

قد يكون التنقل في لوحة الرسم البياني صعبًا إذا كنت تعمل على مشروع معقد

تصبح مخططاتك الانسيابية عامة إذا كنت تستخدم الإصدار المجاني

تسعير Creately

مجاني : $0

: $0 بداية : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 89 دولارًا شهريًا (عدد غير محدود من المستخدمين)

: 89 دولارًا شهريًا (عدد غير محدود من المستخدمين) المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Creately

G2 : 4.4/5 (أكثر من 700 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 150 تقييم)

10. Diagrams.net

عبر Diagrams.net قد تكون الميزات الفاخرة والمتقدمة والوظائف المتعددة جذابة. ولكن في بعض الأحيان، كل ما تحتاجه هو أداة بسيطة تتيح لك الرسم على الفور - Diagrams.net (draw.io) يلقي بكل التعقيدات من النافذة.

انسَ أمر تسجيل الدخول وإنشاء كلمات المرور والتعامل مع الاشتراكات. فقط اذهب إلى الموقع الإلكتروني، واضغط على ابدأ الآن وابدأ العمل على مخططك الانسيابي - الأمر بهذه السهولة!

توجد الأشكال المتاحة على يسار الشاشة، بينما توجد خيارات التخصيص على اليمين. بمجرد الانتهاء، اختر تنسيق التصدير واحفظ المخطط في موقع من اختيارك.

يمكن لمستخدمي Mac حتى تنزيل تطبيق Diagrams لإنشاء مخططات انسيابية دون اتصال بالإنترنت! يحتوي هذا النظام الأساسي على واجهة رسم تخطيطي مُجرَّدة، مما يعني أنه لا يحتوي على تعاون واسع النطاق أو أدوات التوثيق مثل ClickUp أو Miro.

Diagrams.net أفضل الميزات

واجهة مبسطة تستخدم كائنات بسيطة للمخطط الانسيابي

لا يتطلب تسجيل الدخول أو الإعداد

مجموعة قوية من الأشكال

القدرة على استيراد الأشكال

سهولة إنشاء مخططات انسيابية بسيطة للعمليات والمخططات التنظيمية من البداية

القيود المفروضة على Diagrams.net

يفتقر إلى الميزات المتقدمة مقارنة ببعض المخططات الاحترافية وتطبيقات المخططات الانسيابية للبيانات

عدد محدود من الأشكال والرموز

تسعير #### Diagrams.net

مجاني

Diagrams.net التقييمات والمراجعات

G2 : 4.4/5 (أكثر من 350 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 350 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 700 تقييم)

لا يزال بإمكانك تحديد أفضل صانعي المخططات الانسيابية؟

اختيار أفضل برنامج للمخططات الانسيابية لنظام التشغيل Mac يشبه التسوق لشراء سيارة جديدة أنيقة- فأنت تريد هذه الميزات ولكنك تريد أيضاً أن يكون لديك أسلوب وجماليات في ذهنك. تقدم العديد من البرامج المدرجة هنا نسخة تجريبية مجانية أو نسخة مجانية، لذا قم بتجربة القيادة إذا كنت لا تزال على الحياد! 🚗