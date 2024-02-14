10 من أفضل بدائل مايكروسوفت فيزيو المجانية والمنافسين في عام 2025

أدوات الرسم التخطيط مثل Microsoft Visio لا غنى عنها للفرق التي تحتاج إلى تصور الأفكار والعمليات. أنت ClickUp المخططات في الشركة الويكي ووثائق الاستراتيجية ClickUp الخطط الهندسية والمواصفات الفنية.

لكن Visio يمكن أن يكون مكلفاً. وبصراحة، لا يناسب الجميع.

ربما كنت تبحث عن برنامج تصوّر يستقطب طاقاتك الإبداعية بشكل أفضل. ربما تريد ClickUp تكامل أكثر سلاسة مع السبورة البيضاء أو أداة يمكنك توصيلها بمنصة إدارة مشروعك. أو ربما تحتاج فقط إلى تطبيق مجاني لـ ClickUp إنشاء خرائط ذهنية شخصية و ClickUp إدارة سير عملك .

مهما كانت احتياجاتك، فقد وفرنا لك هذه القائمة التي تضم أفضل 10 بدائل مجانية لمايكروسوفت فيزيو.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل Microsoft Visio؟

قبل أن نغوص في القائمة، دعنا نستعرض بعض الميزات التي يجب مراعاتها عند البحث عن بديل لمايكروسوفت فيزيو:

واجهة مستخدم بديهية: هل يحتوي هذا البرنامج على واجهة تتيح لك التعرف على الوظائف التي تحتاجها والوصول إليها بسرعة؟ إذا كنت معتادًا على العمل على مايكروسوفت فيزيو (وتحبه)، فقد ترغب في اختيار برنامج رسم تخطيطي يمنحك تجربة مستخدم مماثلة.

هل يحتوي هذا البرنامج على واجهة تتيح لك التعرف على الوظائف التي تحتاجها والوصول إليها بسرعة؟ إذا كنت معتادًا على العمل على مايكروسوفت فيزيو (وتحبه)، فقد ترغب في اختيار برنامج رسم تخطيطي يمنحك تجربة مستخدم مماثلة. إمكانيات الرسم التخطيطي المرن ورسم الخرائط الذهنية: هل يوفر برنامج الرسم التخطيطي هذا التعقيد الذي تحتاجه لحالة استخدامك المحددة؟ هل يمنحك مستوى التخصيص الذي تحتاجه؟

هل يوفر برنامج الرسم التخطيطي هذا التعقيد الذي تحتاجه لحالة استخدامك المحددة؟ هل يمنحك مستوى التخصيص الذي تحتاجه؟ مصادر البيانات: هل يمكنه سحب البيانات من جداول البيانات وClickUp برنامج ذكاء الأعمال ببضع نقرات؟ هل يمكنه استيراد ملفات Visio؟

هل يمكنه سحب البيانات من جداول البيانات وClickUp برنامج ذكاء الأعمال ببضع نقرات؟ هل يمكنه استيراد ملفات Visio؟ التعاون في الوقت الحقيقي: هل يتيح لك ولزملائك في الفريق التحرير والتعليق على نفس المشروع في نفس الوقت؟

هل يتيح لك ولزملائك في الفريق التحرير والتعليق على نفس المشروع في نفس الوقت؟ السعر: هل لديه نسخة مجانية؟ هل يمكنك الدفع مقابل المزيد من الميزات؟

لمساعدتك في الاختيار، أعددنا لك قائمة ببعض البرامج الأكثر شيوعًا (والمجانية!) التي يمكن أن تحل محل Microsoft Visio في مجموعتك التقنية. باستثناء Google Drawings و Coggle، يمكن للبرامج الموجودة في هذه القائمة قراءة ملفات Visio وتحريرها لتسهيل عملية الانتقال.

## أفضل 10 بدائل لمايكروسوفت فيزيو

1. انقر فوق

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

ClickUp هي منصة إنتاجية وتعاونية شاملة قائمة على السحابة. تأتي مع ClickUp Whiteboards أداة تعاون مرئي. نظرًا لأن اللوحات البيضاء مدمجة في النظام الأساسي، فلن تحتاج إلى التبديل بين الأدوات المختلفة عندما ClickUp إنشاء مهام سير العمل , ClickUp المصفوفات والخرائط الذهنية

الملاحظات والصور والمستندات والمهام التي تحتاج إلى الرجوع إليها موجودة على منصة واحدة، ويمكنك الارتباط بها أو إدراجها في مخططك لسير عمل سلس. (نحن لا نمزح عندما نقول أن ClickUp هو التطبيق الوحيد الذي يحل محلها جميعًا!)

إذا كنت بحاجة إلى الوصول إلى الملفات من برامج أخرى مثل Airtable أو Excel أو Wrike أو Trello أو Google Drive، ما عليك سوى دمجها مع ClickUp.

ClickUp أفضل الميزات

ClickUp الخرائط الذهنية للعصف الذهني وتصور الأفكار

قم بسحب وإسقاط وربط العناصر بسهولة لرسم الروابط وسير العمل

إضافة سياق إلى المخطط الخاص بك عن طريق إدراج روابط الويب والمهام القابلة للتتبع والملاحظات والصور

إنشاء قالب أواختر من بين العشرات على منصة ClickUp

واجهة سلسة للرسم اليدوي الحر

يدعم التعاون في الوقت الحقيقي

قيود ClickUp

أداة السبورة غير متوفرة على تطبيق ClickUp للجوال (ليس بعد، على الأقل!)

قد تكون مربكة للمستخدمين الجدد الذين لديهم خبرة قليلة في الرسم التخطيطي

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

2. لوسيدشارت

عبر لوسيدتشارتلوسيدتشارت هو مساحة عمل للتصور، والرسم التخطيطي، واللوحة البيضاء الافتراضية. إنه رائع للمشاريع ذات التعقيدات المختلفة - من مخططات UML والإطارات السلكية للأعمال خرائط العمليات والتصورات البرمجية .

في الواقع، تدعي الشركة أن ما يقرب من 99% من شركات Fortune 500 تستخدم Lucidchart، مما يعني أنه بديل مثالي لمايكروسوفت Visio للشركات التي لديها احتياجات استخدام وأمان على مستوى المؤسسات.

أفضل ميزات Lucidchart

لديه أتمتة للمخططات التنظيمية والخرائط الذهنية,مخططات تسلسل UMLوربط البيانات، ومهام الرسم التخطيطي الروتينية الأخرى

يتيح لك إنشاء المخططات وتحريرها دون اتصال بالإنترنت

يتكامل مع Google Workspace، وSalesforce، وBamboo HR، ومصادر بيانات أخرى

تصدير اللوحات من السبورة البيضاء للوسِدبارك لإنشاء مخططات تخطيطية سريعة على لوسِدشارت

قيود Lucidchart

يتأخر عند محاولة إدراج صور عالية الجودة في الرسوم البيانية

يمكن أن تكون مربكة للمستخدمين لأول مرة

الرموز المخصصة لا تتصرف دائمًا بنفس الطريقة التي تتصرف بها العناصر الافتراضية

تسعير Lucidchart

مجاني

فردي : 7.95 دولار

: 7.95 دولار فريق : 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات لوسيدتشارت #### تقييمات ومراجعات لوسيدتشارت

G2: 4.6/5 (1,000+ تقييم)

4.6/5 (1,000+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (1,000+ تقييم)

3. كريتلي

عبر كريتلي كريتلي يجعل من السهل إنشاء صور مرئية، مثل النماذج بالحجم الطبيعي والمخططات التنظيمية وخرائط العمليات. يمكنك أن تبدأ إما بلوحة فارغة للرسم التخطيطي الحر أو بواحد من آلاف القوالب المتاحة.

إذا كنت جديدًا على برامج الرسم التخطيطي أو تجد صعوبة في استخدام Microsoft Visio، فمن المحتمل أن تستمتع باستخدام Creately، حيث أن واجهته سهلة التعلم.

أفضل ميزات برنامج Creately

ربط ومزامنة البيانات من مصادر البيانات بحيث تنعكس أي تغييرات تطرأ على البيانات تلقائيًا في تصوراتك

إضافة المهام والسياق، مثل الملاحظات والبيانات الوصفية إلى أي كائن مرئي في مخططك

يمنحك عرضًا للمهام الموكلة إليك عبر جميع عمليات سير العمل والمخططات

يحتوي على مؤتمرات داخل التطبيق

قيود Creately

تكون واجهة مستخدم السحب والإفلات في بعض الأحيان مليئة بالأخطاء، مما يؤدي إلى عدم تفاعل الكائنات بالطريقة التي تريدها

أخطاء في الحفظ من حين لآخر

يمكن أن تكون بطيئة في تحميل المخططات المعقدة الكبيرة التي تحتوي على العديد من الكائنات

تسعير كريتلي

مجاني

المبتدئين: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 89 دولارًا شهريًا لمستخدمين غير محدودين

89 دولارًا شهريًا لمستخدمين غير محدودين المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات Creately

G2: 4.3/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 100 تقييم)

4. نولاب

عبر نولاب

Nulab هي مجموعة تعاون مع أدوات متكاملة لإدارة مشاريع الفريق وعقد الاجتماعات عبر الإنترنت وإنشاء المخططات. أداة الرسم التخطيط الخاصة به, كاكو يتيح لعدة مستخدمين تحرير نفس المشروع في نفس الوقت والتواصل من خلال الفيديو والدردشة داخل التطبيق.

تُعد نسخة Cacoo المجانية بديلاً مثاليًا لـ Microsoft Visio للفرق الافتراضية التي تتعاون أحيانًا في التصورات ولا تتطلب مساحة تخزين ضخمة أو خيارات تصدير متعددة.

كاكو (من نولاب) أفضل الميزات

التعاون في الوقت الفعلي مع التحرير متعدد المستخدمين والتعليق وتتبع المراجعة

يوفر سجل إصدارات كامل حتى تتمكن من مقارنة التغييرات التي تطرأ على الرسم التخطيطي الخاص بك بمرور الوقت

الكثير من خيارات التصدير والمشاركة، بالإضافة إلى عمليات التكامل التي تتيح لك تضمين المخططات في المحتوى (على سبيل المثالويكي الشركة)

قيود #### كاكو (بواسطة Nulab)

لا توجد عملية مباشرة وبسيطة وبنقرة واحدة لتجميع العناصر

يفتقر إلى مرونة الموصل

يتأخر البرنامج من حين لآخر

كاكو (بواسطة نولاب) التسعير

مجاني

المحترف: 6 دولارات شهريًا لمستخدم واحد

6 دولارات شهريًا لمستخدم واحد الفريق: 6 دولارات/مستخدم شهريًا

Cacoo (بواسطة Nulab) التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

5. ميرو

عبر ميرو يستخدم أكثر من 45 مليون مستخدم على مستوى العالم ClickUp ميرو للعصف الذهني مع الزملاء ورؤية الروابط بين الأفكار المختلفة. تُعد أداة السبورة البيضاء هذه بديلاً شائعًا لـ Microsoft Visio للتسويق وتجربة المستخدم, ClickUp الهندسة , رشيق و فرق إدارة المنتجات .

يعد Miro من بين التطبيقات الأكثر شعبية في هذه القائمة، إلى جانب تطبيق Lucidchart. تحقق من هذا ClickUp مقارنة بين ميرو ولوسيدتشارت للمفاضلة بين الاثنين (أو معرفة ما إذا كنت ستختار خيارًا مختلفًا بدلاً من ذلك).

ميرو أفضل الميزات

سهل الاستخدام للغاية مع الحد الأدنى من منحنى التعلم

رائع لإدارة ورش العمل مع سبورة بيضاء لا نهائية، ومكالمات فيديو، ومؤقت، ونظام تصويت

يدعم النصوص والملاحظات اللاصقة والمستندات والصور ومقاطع الفيديو والتعليقات الموسومة

أكثر من 100 عملية تكامل مع أدوات مثل Zoom وGoogle Workspace وJira وNotion

قيود ميرو

الكثير من التأخير عند استخدام العديد من المستخدمين لنفس اللوحة

مجموعة كبيرة من الميزات يمكن أن تطغى على المستخدمين الجدد وتجعل واجهة المستخدم تبدو فوضوية

لديك خيارات محدودة لتخصيص القوالب

تسعير #### ميرو

مجاني

المبتدئين: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

ميرو التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 4,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (1,000+ تقييم)

6. Draw.io (الآن Diagrams.net)

عبر Diagrams.net

المستخدمون التقنيون للغاية مثل Draw.io (الآن Diagrams.net ) لقدرته على دعم الرسوم البيانية المعقدة والمخططات الانسيابية. نظرًا لأن البرنامج مفتوح المصدر، يمكنك تكييفه وفقًا لاحتياجاتك وتضمينه في منصات مختلفة، إما من خلال التكامل المباشر، أو عبر امتداد الويب Chrome، أو كميزة إضافية.

وأفضل ما في الأمر أنه بديل مجاني تمامًا لبرنامج Visio.

Draw.io (Diagrams.net) أفضل الميزات

يتيح لك اختيار مكان تخزين بياناتك: على جهازك أو على GitHub أو GitLab أو على منصة تخزين سحابية

تحرير المخططات أينما ومتى تريد - على تطبيق الويب، أو في وضع عدم الاتصال بالإنترنت (ويندوز أو ماك أو لينكس)، أو على منصة طرف ثالث مثلClickUp أطلسيانأو Notion أو Google Workspace

يحتوي على إضافات لشريط جانبي مخصص، ومساعد صوتي، ورسوم متحركة، والمزيد

سهولة تضمين واستيراد مختلف أنواع الملفات والعناصر، بما في ذلك iframe وHTML وSVG وملفات Lucidchart وGlavey وملفات وPNG

قيود Draw.io (Diagrams.net)

لا يتم تحميل التصميمات الضخمة في بعض الأحيان بشكل صحيح، مع تداخل بعض العناصر

مشكلات في المحاذاة عند تصدير المخططات الكبيرة كملفات PDF

خيارات محدودة لتخصيص تصميمات الخطوط، مثل نمطها وسمكها

Draw.io (Diagrams.net) التسعير

مجاني

Draw.io (Diagrams.net) التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 300 تقييم)

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/58065/undefined/ بدائل_Draw.io %/%href/

!

7. إدرو ماكس

عبر EDrawMax

مع إدرو ماكس يمكنك إنشاء الرسوم البيانية, مخططات انسيابية ومخططات الطوابق والمزيد في دقائق. يركز البرنامج على تجربة المستخدم حتى تتمكن من العثور بسهولة على الوظائف والأدوات اللازمة.

يمكنك الحصول عليه إما كأداة مستقلة أو كجزء من حزمة مع تطبيقات EDraw الأخرى، مثل ClickUp خرائط ذهنية مخصصة وأدوات مخطط جانت البياني.

EDrawMax أفضل الميزات

متاح حاليًا للتنزيل والاستخدام مدى الحياة مع الدفع لمرة واحدة (على الرغم من أن الشركة ستتحول إلى نموذج اشتراك خالص في وقت ما في عام 2023)

واجهة بسيطة ومرتبة

يحتوي على قوالب لمجموعة واسعة من حالات الاستخدام التجاري والتقني والتصميمي

تعمل النسخة القابلة للتنزيل عبر المنصات (ويندوز وماك ولينكس)

قيود EDrawMax

لا يوجد خيار دفع شهري

تقول بعض المراجعات أن فريق خدمة العملاء يستغرق وقتًا طويلاً للرد على الاستفسارات والشكاوى

يمكن أن يكون مربكًا للمبتدئين في الرسم التخطيطي والمستخدمين غير التقنيين

تسعير EDrawMax

للأفراد

تجربة مجانية

الخطة السنوية: 8.25 دولار شهريًا، تُدفع سنويًا

8.25 دولار شهريًا، تُدفع سنويًا خطة مدى الحياة: 198 دولارًا أمريكيًا تدفع مرة واحدة

للشركات

الخطة السنوية للفريق: 8.43 دولار/مستخدم شهريًا، تُدفع سنويًا

8.43 دولار/مستخدم شهريًا، تُدفع سنويًا خطة الأعمال: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات EDrawMax

G2: 4.3/5 (أكثر من 60 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

8. رسومات جوجل

عبر جوجل

جزء من مساحة عمل جوجل, رسومات جوجل هو تطبيق قائم على الويب يتكامل مع المستندات والعروض التقديمية وجداول البيانات. ومع ذلك، فإن البرنامج بدائي عند مقارنته ببرنامج Microsoft Visio.

إذا كنت تنشئ مخططات ورسوم بيانية أساسية وتقوم بالكثير من أعمالك على G Suite، يمكن أن يلبي Google Drawings احتياجاتك.

أفضل ميزات رسومات Google

تتيح لك تضمين مقاطع الفيديو والعناصر الرسومية مباشرةً في مجموعة Google Suite، مما يقلل من الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات

سحب العناصر وإسقاطها لإنشاء الرسوم البيانية بسرعة

يأتي مع مكتبة من الصور المخزنة الخالية من حقوق الملكية

يدعمClickUp التعاون في الوقت الحقيقي قيود رسومات Google

ليست مثالية للمشاريع كثيفة البيانات بسبب محدودية عدد العناصر وتنوعها

قدرة محدودة على تخصيص نمط ومظهر الرسوم البيانية الخاصة بك

لا يوجد وضع غير متصل بالإنترنت، لذلك تحتاج إلى اتصال بالإنترنت

تسعير رسومات جوجل

مجاناً

تقييمات ومراجعات رسومات Google

لا توجد تقييمات G2 أو Capterra في الوقت الحالي

9. جليفي

عبر جليفي جليفي هو تطبيق رسم تخطيطي أصلي ل Confluence و Jira. إذا كنت من مستخدمي تطبيق Atlassian، فهذا يعني عدم التبديل إلى برامج مختلفة لإنشاء أو تحرير مخططات الشبكة وتدفقات المستخدم والإطارات السلكية وغيرها من المرئيات.

النتيجة: سير عمل أكثر سلاسة وسرعة.

لا تستخدم Confluence؟ لا داعي للقلق - أصدر غليفي أيضاً تطبيقاً تخطيطياً عبر الإنترنت للمستخدمين الفرديين والفرق والمؤسسات.

أفضل ميزات Gliffy

يتيح لك إنشاء رسوم بيانية تفاعلية دون مغادرة واجهة Confluence

روابط ومزامنة الرسوم البيانية، بحيث ينعكس أي تحديث على الرسم البياني تلقائيًا على جميع نسخه المكررة المرتبطة والإصدارات المضمنة

جميع النصوص في الرسم التخطيطي قابلة للبحث بشكل كامل على Confluence/Jira

ميزات متقدمة للأمان وإدارة الوصول

قيود Gliffy

تأخيرات وأخطاء من حين لآخر عند العمل على مخطط كبير

يفتقر إلى تطبيقات الجوال

يتباطأ البرنامج عند تقديم رسوم بيانية كبيرة ومفصلة للغاية

جليفي التسعير

Gliffy ل Confluence و Jira

تجربة مجانية

الفرق المكونة من 1-10 مستخدمين: 10 دولارات شهريًا كرسوم ثابتة

10 دولارات شهريًا كرسوم ثابتة تسعير متدرج لمزيد من المستخدمين، بدءًا من 3.80 دولار شهريًا لكل مستخدم ل 11-100 مستخدم

لمزيد من المستخدمين، بدءًا من 3.80 دولار شهريًا لكل مستخدم ل 11-100 مستخدم الفرق التي تضم أكثر من 100 مستخدم: اتصل لمعرفة الأسعار

Gliffy Online

تجربة مجانية

احترافي (من 1 إلى 9 مستخدمين): 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم احترافي (من 10 إلى 50 مستخدمًا) 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

جليفي التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 60 تقييم)

10. كوجل

عبر Coggle كوجل هي أداة لرسم الخرائط الذهنية تساعدك على تصور الأفكار والمفاهيم والمهام. إذا كنت تستخدم Microsoft Visio بشكل أساسي لتبادل الأفكار مع الزملاء أو لتصور الأفكار والاستراتيجيات، فستجد أن Coggle بديلًا جيدًا لـ Visio.

إلا أنه ليس مثاليًا لحالات الاستخدام المعقدة والتقنية للغاية.

أفضل ميزات Coggle

القدرة على ربط مخططات متعددة معًا حتى تتمكن من متابعة التدفق من مفهوم إلى آخر

ميزات التعليقات التوضيحية المرنة، بما في ذلك النصوص العائمة والصور التي ليست جزءًا من شجرة المخطط

يحفظ ويتتبع كل تغيير تجريه ويتيح لك العودة بسرعة إلى نسخة سابقة من الرسم التخطيطي الخاص بك

أسهل في التعلم مقارنة بالعديد من بدائل مايكروسوفت فيزيو

قيود Coggle

يدعم فقط تسجيل الدخول باستخدام Apple أو Google Login أو Microsoft Account Login (على الرغم من أنه يمكنك أيضًا أن ترى هذا الأمر كمؤيد، حيث توفر خيارات تسجيل الدخول هذه أمانًا وتمنحك كلمة مرور أقل لتذكرها)

تصميمات محدودة للأشكال والخطوط، بالإضافة إلى الخطوط وألوان الفروع

بالنسبة للخطط المجانية، جميع المخططات عامة وقابلة للفهرسة بواسطة محركات البحث

تسعير #### Coggle

مجاني

الروعة: 5 دولارات شهريًا

5 دولارات شهريًا المنظمة: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات كوجل

G2: 4.8/5 (6 تقييمات)

4.8/5 (6 تقييمات) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييم)

أطلق العنان لأفكارك مع بديل مايكروسوفت فيزيو المثالي

بغض النظر عن احتياجاتك، هناك بديل لـ Microsoft Visio يمكن أن يساعدك في إنشاء المخططات والمرئيات بسرعة وسهولة. نأمل أن تكون هذه المقالة قد أعطتك فكرة عما هو متاح وتساعدك على اختيار أداة العصف الذهني ورسم الخرائط الذهنية والمخططات المناسبة.

إذا كنت لا تزال على الحياد، يمكنك الاشتراك في ClickUp مجانًا واختبر مساحة العمل القابلة للتخصيص الخاصة بك. قم بدعوة زملائك في الفريق، أو قم بالبناء من أحد قوالبنا التفصيلية، أو أنشئ خريطتك الذهنية المخصصة في دقائق.

حظاً موفقاً!