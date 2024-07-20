كيفية إنشاء مخطط انسيابي في Excel (مع القوالب والأمثلة)

مايكروسوفت إكسل هو برنامج جداول البيانات برنامج يستخدم بشكل عام لتنظيم وتنسيق كميات كبيرة من البيانات، ولكنه يحتوي أيضًا على معرض أشكال متنوعة لعمل مخططات انسيابية!

الرسم البياني الذكي هو الرسم التوضيحي المفضل لإنشاء أي رسم تخطيطي في Excel. ومع ذلك، تحتاج إلى مخطط انسيابي أكثر إقناعًا لـ التعاون والتواصل .

في هذا الدليل، سنتعرف في هذا الدليل على وظيفة المخططات الانسيابية، وكيفية إنشاء مخطط انسيابي في Excel، واثنين من بدائل Excel لجعل مخططاتك الانسيابية تنبض بالحياة. (المفسد: البديلان في نفس البرنامج!)

ما هو المخطط الانسيابي؟

المخطط الانسيابي هو رسم بياني مصنوع من أشكال متصلة بأسهم لتصور سير عمل أو عملية أو أي إجراءات اتخاذ القرار . المخططات الانسيابية متاحة للجميع لأنها على عكس المستندات المثقلة بالنصوص، فهي تكثف المعلومات حتى يتمكن الجمهور من استيعاب المعلومات بشكل أسرع.

المخططات الانسيابية تحويل الأفكار إلى إجراءات مدروسة لحل المشاكل، وفي نهاية المطاف، زيادة الإنتاجية لأن الأمور تسير بسلاسة. فكر في أي حدث واجهته في مرحلة ما في مؤسستك، على سبيل المثال. قد يكون التعيين الجديد على متن الطائرة أو طلب الحصول على إجازة إجازة زيارة العمل، أو تنظيم اجتماع بدء المشروع . تحتوي هذه الأحداث على عملية قائمة بحيث يتخذ الجميع الخطوات الصحيحة باستمرار نحو النجاح. تساعد المخططات الانسيابية الشخص الذي يقوم بإنشاء هذه العمليات على تصور النطاق والتسلسل والمراحل وأصحاب المصلحة المعنيين.

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8. احفظ مخطط Excel الانسيابي الخاص بك كقالب

انتقل إلى ملف > حفظ كقالب. قم بتسمية قالب المخطط الانسيابي وانقر على حفظ. (تحقق جيدًا من ضبط الملف التنسيق على Excel قالب)

تم إنشاؤه في مايكروسوفت إكسل

ها قد انتهيت! أنت تعرف الآن كيفية عمل مخطط انسيابي في Excel! لدينا غيرها من موارد وتوصيات Microsoft Office إذا كنت تبحث عن بدائل أخرى لتحسين احتياجاتك التخطيطية ⬇️كيفية إنشاء جدول زمني في Excel _وابعث الحياة في أفضل أفكارك!