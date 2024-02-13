10 قوالب لمخطط عظمة السمكة في Word، وورد، وإكسل، و؛ ClickUp

يمكن أن تكون جلسات العصف الذهني ممتعة. ومع ذلك، عندما تحدث مشكلة كبيرة، فإنها تتحول بسهولة إلى ماراثون تفكير مكثف ومرهق للأعصاب. 🏃

وهنا يأتي دور مخططات عظمة السمكة. على الرغم من بساطتها، إلا أنها أدوات قيّمة لـ حل المشكلات المعقدة، وتحديد أسبابها، والتوصل إلى حلول قابلة للتطبيق.

لست مضطرًا حتى لصنع واحد بنفسك. يمكنك استخدام أحد قوالب مخططات عظمة السمكة الموجودة مسبقاً والبدء في دقائق. سنقوم بمشاركة بعض النماذج المفضلة لدينا، لذا ترقبوا معنا!

ما هي قوالب مخطط عظم السمكة؟

مخطط عظم السمكة هو طريقة تصورية لمساعدتك أنت وفريقك في تحديد أسباب المشكلة أو العيب. إنه مشابه لـ خريطة ذهنيةالخريطة الذهنية /%href/

ولكنها تركز على وجه التحديد على تحليل الأسباب الجذريةتحليل الأسباب الجذرية /%href/

. قوالب مخطط عظمة السمكة هي مستندات جاهزة تساعدك على بدء جلسات العصف الذهني بدلاً من التحديق في السبورة البيضاء لساعات. 🤔

إنه إطار عمل يمكنك استخدامه للبدء في تحليل أسباب مشكلة معينة في شركتك، سواء كانت متعلقة بجودة المنتج, قيود المواردقيود الموارد /%href/

أو عدم كفاءة العملية أو عدم رضا العملاء. بمجرد الانتهاء، يوفر الرسم التخطيطي خط أساس متين لإنشاء حل خريطة العمليةخريطة العملية /%href/

و التخطيط لتنفيذهاالتخطيط لتنفيذها /%href/

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ما الذي يجعل قالب مخطط عظم السمكة جيدًا؟

يجب أن يكون صانع أو قالب مخطط عظم السمكة الفعال:

نظيفا وبسيطا : أن يكون له هيكل وتسميات واضحة، وأن يكون سهل الفهم للجميع

: أن يكون له هيكل وتسميات واضحة، وأن يكون سهل الفهم للجميع قابلة للتكيف : توفير مساحة كافية للمشاكل ذات التعقيدات المتفاوتة

: توفير مساحة كافية للمشاكل ذات التعقيدات المتفاوتة سهل الوصول إليه : تمكينك من الوصول إليه وتحريره على أجهزة متعددة

: تمكينك من الوصول إليه وتحريره على أجهزة متعددة جذابًا بصريًا: أن يكون جذابًا بصريًا: تضمين الألوان والعناصر المرئية الأخرى لجعلها أكثر تشويقًا

10 قوالب لمخطط عظم السمكة لاستخدامها في عام 2024

إذا كنت تبحث عن طريقة فعالة لبدء جلسة العصف الذهني التالية لتحليل الأسباب، تحقق من قائمتنا لأفضل 10 قوالب لمخططات عظمة السمكة في انقر فوق وورد، وورد، وإكسل.

فهي تساعدك على تحليل علاقات السبب والنتيجة والتعرف على تعقيداتها. ونتيجةً لذلك، يمكنك حل المشكلات بسرعة والحفاظ على سير أعمالك كآلة تعمل بشكل جيد! ⚙️

1. قالب مخطط عظم السمكة ClickUp Fishbone Diagram

قالب مخطط عظم السمكة الكلاسيكي ClickUp Fishbone Diagram هو الخطوة الأولى المثلى نحو حل المشكلة

قليل من القوالب حيوية وديناميكية مثل هذا القالب قالب مخطط عظمة السمكة ClickUp . إنه أحد أكثر الأساليب متعة في تحليل الأسباب، بسيط ولكنه قوي، مع ألوان وأشكال مختلفة لتمثيل الفئات المختلفة.

بعد تشغيل القالب، ارجع إلى الأسطورة في أعلى يسار السمكة لترى ما يرمز إليه كل عنصر. يمكنك الرجوع إلى مستند البدء إذا كانت لديك أسئلة حول استخدام القالب.

يتبع قالب ClickUp هيكل مخطط عظمة السمكة القياسي، لكن يمكنك تعديله ليناسب أي موقف وسياق. هذا القالب هو عبارة عن لوحة بيضاء، لذا فهو قابل للتخصيص بالكامل .

انقر على الأشكال لتغيير لونها ومخططها أو انقر نقرًا مزدوجًا على النص لتعديله. يمكنك سحب الأشكال وإسقاطها وتجميعها لجعل إعادة ترتيبها أسرع.

بقية اللوحة أيضًا تحت تصرفك - يمكنك الرسم, إنشاء مخططات انسيابية والخرائط الذهنية، وأدخل الصور وبطاقات الموقع الإلكتروني، أو اذهب إلى أي مكان يأخذك إليه خيالك! 🤩 قم بتنزيل هذا القالب

2. انقر فوق قالب السبب والنتيجة

يساعدك قالب السبب والتأثير ClickUp Cause & Effect Template في تحديد أسباب أي مشكلة

إذا كنت تفضل الأشجار على الأسماك، فربما هذا قالب السبب والنتيجة من ClickUp يناسبك بشكل أفضل. الغرض منه هو نفس الغرض من مثال مخطط عظم السمكة السابق - مساعدتك في تحديد العوامل الأساسية التي تساهم في حدوث المشكلة.

بدلاً من الشكل الشبيه بالسمكة، فإنه يتبع هيكلاً أبسط يشبه الشجرة. 🌳

المشكلة الرئيسية هي الجذر والأسباب الرئيسية هي فروعها من الطبقة الأولى. ثم تتفرع إلى فروع فرعية تمثل الطبقة الثانية، أي الأسباب الأعمق أو العوامل المساهمة.

يمكن أن تتفرع الشجرة بقدر ما تريد. مثل كل انقر فوق اللوحات البيضاء ، يمكنك تخصيص كل عنصر قالب بشكل مثالي. من خلال إضافة روابط بين العناصر، يمكنك التأكد من بقائها في علاقة حتى عند تحريكها.

بينما تشترك مخططات عظمة السمكة ومخططات السبب والنتيجة في العديد من أوجه التشابه، إلا أن الأخير أكثر مرونة قليلاً. إنه أكثر ملاءمة لأولئك الذين لا يستطيعون أو لا يريدون وضع أسبابهم في فئات مميزة، مثل الطريقة أو المواد. تنزيل هذا القالب

3. قالب تحليل السبب الجذري ClickUp

باستخدام مخططات ClickUp البيانية وقوالب التحليل الخاصة بـ ClickUp، يمكنك الغوص بعمق في العوامل الأساسية أو السبب الجذري لبيان المشكلة

إن قالب تحليل السبب الجذري ClickUp ليس رسمًا بيانيًا ولكنه أداة شاملة متعددة الوظائف لـ فهم المشاكل وتحديد أسبابها والتوصل إلى حلول لها.

في حين أن القوالب السابقة كانت عبارة عن لوحات بيضاء، فإن هذا النموذج عبارة عن قائمة تحتوي على طرق عرض متعددة، وهي

مستند البدء : يشرح كيفية استخدام القالب

: يشرح كيفية استخدام القالب قائمة المشاكل : يعرض جميع المشاكل مجمعة حسب الحالة

: يعرض جميع المشاكل مجمعة حسب الحالة قائمة الأولويات : تساعدك على التخطيط من خلال تجميع المشكلات بناءً على علامة الاستعجال الخاصة بها

: تساعدك على التخطيط من خلال تجميع المشكلات بناءً على علامة الاستعجال الخاصة بها لوحة إجراءات الاحتياجات: يعرض المشاكل كبطاقات لتصور أفضل

في طريقة عرض القائمة، يمكنك فحص وإدارة جميع المعلومات المحيطة بالمشكلة. بشكل افتراضي، تحتوي على الأعمدة التالية - الأولوية، والأسباب من 1-5، والأسباب الجذرية، وخطورة التغيير، والحل الفائز. يمكنك تخصيصها عن طريق تغيير التسميات والفئات أو إنشاء حقول مخصصة.

إذا قمت بالنقر فوق مشكلة ما، ستظهر لك معلومات إضافية، مثل سجل التاريخ, قوائم المراجعةقوائم المراجعة /%href/

والمرفقات. يمكنك مناقشة التفاصيل مع زملائك في الفريق في التعليقات. يتيح لك ClickUp أيضًا إضافة أتمتة لتحسين سير عملك . تنزيل هذا القالب

4. قالب مخطط عظم السمكة Microsoft Word بواسطة TemplateLab

استخدم هذا المخطط البياني الإبداعي لمخطط عظم السمكة في Word من TemplateLab لكشف أسباب المشكلة واستمتع بذلك

مخططات عظمة السمكة البيانية لـ TemplateLab لـ Word هي مستندات يمكنك من خلالها تتبع الأسباب الجذرية لبيان المشكلة . على الرغم من أنه قد لا يكون أكثر مخططات عظام السمكة امتلاءً بالميزات من بين مخططات عظام السمكة في هذه القائمة، إلا أنه الأكثر بروزًا من حيث التصميم. سوف يرسم الرسم التوضيحي للسمكة القلقة ابتسامة على وجهك في كل مرة تجلس فيها لمناقشة المشكلات المعقدة، مما يجعلها أقل ترويعًا!

لا يمكن أن يكون استخدام الرسم التخطيطي الفعال أبسط من ذلك. ما عليك سوى تنزيله وتشغيله في مايكروسوفت وورد ، ثم اكتب السبب الجذري في مربعات نصية مخصصة. لا يمكنك تغيير عدد الفئات الرئيسية، أي الأسباب، ولكن يمكنك القيام بذلك مع الأسباب الفرعية.

قم بإزالة فرع عن طريق تحديد السطر والنص أثناء الضغط على مفتاح التحكم، ثم الضغط على حذف. لإضافة المزيد من الفروع، يمكنك تكرار الفروع الموجودة باستخدام التحديد المتعدد Ctrl المذكور أعلاه، ثم نسخ (Ctrl+C) ولصق (Ctrl+V). تحميل هذا القالب

5. قالب مخطط عظم السمكة السببي والنتيجة بواسطة Creately

استمتع ببساطة قالب السبب والنتيجة هذا من Creately

آخر أداة رسم بياني مفيدة لتشخيص المشاكل هو نموذج مخطط السبب والنتيجة من Creately. إنه بسيط للغاية ويركز على التطبيق العملي قبل كل شيء. وهو يلتزم بصيغة عظمة السمكة القياسية مع محور مركزي يرمز للمشكلة وفروع تصور الأسباب.

أسهل طريقة لتحرير هذا القالب هي مباشرة داخل Creately. يمكنك القيام بذلك مجانًا باستخدام حساب تجريبي، وإن كان بميزات محدودة.

مثل ClickUp، يتيح لك Creately تخصيص كل جانب من جوانب القالب تقريباً. يمكنك تغيير الألوان، وإدراج عناصر جديدة، وإضافة روابط لإنشاء علاقات.

تصفح مكتبته الواسعة من الأشكال والإطارات والملصقات، ثم أدخلها إلى القالب بالسحب والإفلات. يتيح لك التطبيق أيضًا التعاون مع فريقك في الوقت الفعلي.

إذا أصبحت عميلاً يدفع، يمكنك تصدير القالب واستخدامه في برامج خارجية مثل Excel. يدعم حاليًا التنسيقات التالية:

PNG

SVG

JPEG

CSV

PDF تنزيل هذا النموذج ### 6. قالب منظم رسومات مايكروسوفت وورد فيشبون منظم رسومات بواسطة Template.net

استخدم قالب منظم الرسم البياني لعظم السمكة هذا من Template.net لتبادل الأفكار حول المصادر المحتملة للمشكلة

إذا كان اللون الأرجواني هو لونك المفضل، فإن هذا المخطط سيكون مناسباً لك! حتى لو لم يكن كذلك، يمكنك تغييره في ثوانٍ بمجرد فتح القالب في Word.

قالب منظم عظمة السمكة البياني من Template.net يتيح لك تصميم المشاكل وأسبابها بأسلوب أنيق. إنه بسيط وأنيق، بدون أجراس أو صفارات في الأفق.

لاستخدامه، قم بتنزيل الملف وتشغيله في Word. انقر على المربعات النصية لتحرير محتوياتها وتحريك العناصر بالنقر والسحب. إلى جانب Word، يمكن لهذا القالب أن يعمل في PowerPoint, مستندات جوجل و Google Slides و Adobe Illustrator.

ضع في اعتبارك أنه يجب أن تكون مشتركًا مدفوعًا في Template.net لتنزيل الملف. يمكنك تحريره مباشرةً على الموقع الإلكتروني، لكن خيار التصدير مغلق خلف جدار الدفع. تنزيل هذا القالب

7. قالب مخطط السبورة البيضاء لعظم السمكة بواسطة Template.net

باستخدام قالب مخطط السبورة البيضاء لعظم السمكة من Template.net، يمكنك تقسيم أي مشكلة إلى أجزاء يمكن التحكم فيها

بدلًا من التفكير في المشكلة، اكتب أفكارك في قالب مخطط السبورة البيضاء لعظم السمكة هذا من Template.net لجعلها أكثر وضوحًا. على الرغم من أنه لا يمكنه القيام بالحل نيابةً عنك، إلا أنه يمكن أن يساعدك على تنظيم أفكارك ووضع أفضل استراتيجية حل ممكنة.

يتضمن القالب فئات الأسباب الستة القياسية ومساحة لك لتوضيح مشكلتك. يضيف تصميمه غريب الأطوار لمسة من الإبداع إلى مناقشاتك التحليلية، مما يجعلها أقل مللاً.

كما هو الحال مع القالب السابق، يمكنك تحريره على منصة Template.net مجاناً. لاستخدام صانع مخطط عظم السمكة هذا في Word، يجب عليك اختيار خطة الأعمال أو خطة المحترفين. تحميل هذا القالب

8. قالب مخطط إيشيكاوا إيشيكاوا إيشيكاوا إكسيل من QIMACros

قالب مخطط إيشيكاوا إيشيكاوا إيشيكاوا لمخطط عظم السمكة من QIMacros مليء بالميزات والإعلانات

قالب مخطط عظم السمكة إيشيكاوا إيشيكاوا في إكسيل من QIMacros هو أحد أكثر القوالب تنوعًا من نوعه. إنه مليء بالميزات ويأتي في أربعة أشكال وخمسة أنماط، مما يجعله قابلاً للتكيف مع المشاكل من جميع الأحجام والسياقات المختلفة .

لاستخدام القالب، يجب تثبيت الوظيفة الإضافية QIMacros. في القائمة الجديدة داخل Excel، حدد مخطط عظم السمكة. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في التجول، راجع علامة تبويب التعليمات.

يأتي المخطط بأربعة أشكال:

صغير: نسخة مبسطة من الرسم البياني بأربع عظام سمكة متوسط: مخطط عظم السمكة القياسي بستة عظام كبير: مخطط معقد بستة عظام وفروع رئيسية وفرعية إضافية حشرة الحب: مشابه للمخطط القياسي، ولكن مع وجود العمود الفقري والعظام على جانبي الرأس

يحتوي كل متغير على علامة تبويب مخطط تفصيلي يمكنك إدخال المعلومات فيه، أي المشكلة والأسباب. يمكنك اختيار نمط الرسم البياني لضبطه حسب مجال خبرتك:

الرعاية الصحية

التصنيع

التسويق

العمليات

الخدمات

بمجرد ملء المخطط التفصيلي، حدد خيار إنشاء عظم السمكة على الجانب الأيمن من بيان المشكلة، وسيظهر المخطط. للتأكيد على الأسباب الجذرية، قم بإنشاء قطع ناقص أو أي شكل آخر حولها. مراجعة الرسم البياني بسيطة - ما عليك سوى تعديل البيانات في المخطط، ثم حدد إنشاء عظم السمكة مرة أخرى. تنزيل هذا القالب

9. قالب مخطط عظم السمكة البسيط من إكسل بواسطة Someka

استخدم قالب مخطط عظم السمكة البسيط في Excel من Someka لفحص أسباب أي مشكلة، بغض النظر عن حجمها

قالب مخطط عظم السمكة البسيط البسيط هذا في Excel من Someka يحتوي على كل ما تحتاجه لتحليل سريع وفعال للمشاكل. يتكون من رسمين بيانيين. الأول أساسي، والثاني هو نسخة موسعة يمكن أن تدعم كميات كبيرة من البيانات وفحص أكثر تعمقًا.

لجلب الملف، يجب عليك تقديم عنوان بريدك الإلكتروني. انقر على الرابط في البريد الإلكتروني الخاص بـ Someka لتنزيل النموذج. لاحظ أنه إذا كنت مستخدمًا مجانيًا، يمكنك فقط الوصول إلى الإصدار المحدود من القالب. أما الإصدارات الكاملة والمتعددة المستخدمين فتختبئ خلف جدار حماية مدفوع.

بعد فتح القالب، سوف تستقبلك شاشة الإدخال. تحتوي على ست فئات ومساحة كبيرة للأسباب الرئيسية والإضافية، ولكن يمكنك أيضًا تخصيصها. قم بتدوين جميع أفكارك في الجدول، ثم اختر النسخة وحددها. وفويلا، سيظهر الرسم البياني مع البيانات التي أدخلتها. ✨ تنزيل هذا النموذج

10. قالب مخطط عظم السمكة من كانفا

قالب مخطط عظم السمكة من Canva ليس فقط جذابًا بصريًا ولكنه مفيد أيضًا بشكل لا يصدق لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها

من الناحية البصرية، هذا القالب هو الأكثر إرضاءً من بين هذه القوالب. يوفر قالب مخطط عظم السمكة من Canva - الذي يستخدم نموذج مخطط إيشيكاوا - تكاملاً سلسًا بين الإبداع وسير العمل، مما يتيح لك تبسيط عملية حل المشكلات.

يحتوي المخطط على أربع فئات أسباب فقط، ولكنه قابل للتخصيص بسهولة. لا يمكنك إضافة المزيد من الأشكال فحسب، بل يمكنك أيضًا إضافة المزيد من الملصقات والرسومات والشبكات. يمكنك حتى تضمين موسيقى لإضفاء لمسة من البهجة على المزاج العام وجعل جلسة عصف ذهنيجلسة عصف ذهني /%href/

أكثر متعة وإنتاجية. أضف رسومًا متحركة ملتوية لإنشاء صورة مرئية مثيرة للاهتمام لا بد أن تجذب المشاهدين.

يوفر Canva العديد من الوظائف. يمكنك تقديم القالب في وضع ملء الشاشة، أو مشاركته مع زملائك في الفريق، أو تصديره كصورة أو ملف PDF. تنزيل هذا القالب

أفضل 10 قوالب لمخطط عظم السمكة - نظرة عامة

راجع نظرة عامة موجزة عن جميع القوالب وفوائدها في الجدول أدناه:

القالب الفوائد قالب مخطط عظم السمكة يتيح لك تحليل أسباب المشكلة والعصف الذهني للأفكار المصاحبة انقر فوق قالب السبب والنتيجة يقترح هيكلًا أقل ثباتًا - وهو مثالي لأولئك الذين يجدون مخطط عظم السمكة الأصلي مقيدًا للغاية قالب تحليل الأسباب الجذرية يحتوي على طرق عرض متعددة بالإضافة إلى أدوات عملية تساعدك على تحديد الأسباب الجذرية لأي عيب قالب مخطط عظمة السمكة فيشبون وورد من TemplateLab يجعل حل المشكلات أكثر مرحًا مع الرسم التوضيحي الهزلي للسمكة والألوان النابضة بالحياة قالب السبب والنتيجة من كريتلي يقدم طريقة نظيفة وبسيطة لتتبع أفكارك عند التحقيق في العوامل الأساسية قالب منظم الرسم البياني لعظم السمكة من Word من Template.net يمكّنك من تنظيم المحادثة بسهولة حول القضايا المهمة، بغض النظر عن مدى تعقيدها قالب مخطط عظم السمكة في إكسل من Template.net يبسط عملية تحليل البيانات بتصميمه البسيط والبديهي قالب مخطط عظم السمكة إيشيكاوا إيشيكاوا من QIMACros يأتي مع العديد من الميزات والأشكال المختلفة للمخطط لتناسب حالات معينة قالب مخطط عظم السمكة البسيط من إكسيل من Someka يتيح لك الاختيار بين حجمين من المخططات ويقوم بالتنظيم نيابة عنك قالب مخطط عظم السمكة التخطيطي من Canva يتيح لك إنشاء مخطط رائع وتزيينه بالملصقات والرسوم المتحركة

## فوائد استخدام قالب مخطط عظم السمكة التخطيطي

ينطوي استخدام قالب مخطط عظم السمكة على العديد من المزايا. أبرزها:

الكفاءة: يوفر القالب إطارًا لحل المشاكل بسرعة,تبسيط سير عملكتبسيط سير عملك /%href/ ومساعدتك على مواكبةالجدول الزمني للمشروع التصوير: يمكنك تسجيل أفكارك وتنظيمها بطريقة منطقية ومفهومة التعاون: مع تلخيص جميع المعلومات وتجميعها، يصبح من الأسهل مناقشة الخطوات التالية واتخاذ قرارات تعاونية التحسين: يتيح وجود عملية محسّنة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لشركتك حل المشكلات بسرعة ومواصلة النمو

جرب قوالب مخطط عظمة السمكة هذه وانظر بنفسك

لا توجد مشكلة صعبة الفهم. بعضها صعب الحل، ولكن معظمها يمكن حلها إذا تم تقسيمها إلى أجزاء صغيرة الحجم. بمجرد أن تكتشف الأسباب المحتملة، سيكون الحل أسهل في البحث عن الحل. 🎣

يمكن لصانع مخطط عظمة السمكة أن يهيئك للنجاح من خلال مساعدتك على الإبحار في أعماق تحليل المشكلة والخروج برؤية واضحة - جاهزة لاتخاذ إجراء!