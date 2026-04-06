استفد أكثر من GitHub Copilot مع ClickUp AI

ClickUp أم Copilot؟ ليس عليك الاختيار.

اختار فريق الهندسة لديك GitHub Copilot ليكون مساعد البرمجة بالذكاء الاصطناعي الخاص بهم. وهذا يجعل ClickUp أكثر قيمة، وليس أقل.

Copilot هو طبقة الذكاء الاصطناعي للمطورين. فهم يثقون به في إكمال الأكواد البرمجية، والبرمجة الذاتية، وأتمتة طلبات السحب، ومراجعة الأكواد البرمجية. ClickUp AI هو طبقة الذكاء الاصطناعي للمؤسسة بأكملها: مديري المشاريع، والمسوقين، وقادة الموارد البشرية، والمديرين التنفيذيين، ونعم، حتى المطورين عندما يخرجون من VS Code.

ينتهي دور Copilot عند طلب السحب. ClickUp هو المكان الذي يصبح فيه طلب السحب هذا إنجازًا يتم تتبعه، ومعلمًا في السبرينت، ومقياسًا في لوحة المعلومات، وتحديثًا لحالة المشروع يمكن لجميع موظفي الشركة رؤيته.

يغطيان معًا النطاق الكامل للأعمال المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تابع القراءة لتكتشف كيف يمكنك الحصول على المزيد من GitHub Copilot مع ClickUp AI.

كيف يعمل ClickUp AI

ClickUp AI عبارة عن مجموعة كاملة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي المدمجة في المنصة التي تدير فيها فرقك العمل بالفعل.

بدلاً من التعامل مع الذكاء الاصطناعي كإضافة منفصلة لا علاقة لها بسياق عملك، يقدم لك ClickUp أول مساحة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي في العالم — حيث يفهم الذكاء الاصطناعي مهامك ووثائقك ومحادثاتك بعمق ليقدم لك دعمًا ملائمًا وسياقيًا وموفرًا للوقت في كل جزء من سير عملك.

مستقبل العمل هو التكامل + الذكاء الاصطناعي

إليك ما يجعل ذلك ممكنًا:

ClickUp Brain

ClickUp Brain هي طبقة الذكاء المدمجة داخل ClickUp. وهي تجعل مساحة العمل بأكملها أكثر ذكاءً لكل مستخدم وكل أداة متصلة.

قم بإنشاء مقتطفات من الأكواد البرمجية، ولخص موجزات المشاريع، وقم بترجمة الأكواد بين اللغات باستخدام ClickUp Brain

@mention Brain : اعتبر Brain مساعدك الذكي المتاح على مدار الساعة. يمكنك الإشارة إلى Brain كزميل في الفريق في أي مهمة أو مستند أو محادثة للحصول على المساعدة عند الطلب : اعتبر Brain مساعدك الذكي المتاح على مدار الساعة. يمكنك الإشارة إلى Brain كزميل في الفريق في أي مهمة أو مستند أو محادثة للحصول على المساعدة عند الطلب

الإجابات التلقائية : داخل ClickUp، يرد الذكاء الاصطناعي على الأسئلة تلقائيًا في الدردشات ومواضيع التعليقات، بحيث لا يضطر البشر إلى تغيير السياق والقيام بذلك : داخل ClickUp، يرد الذكاء الاصطناعي على الأسئلة تلقائيًا في الدردشات ومواضيع التعليقات، بحيث لا يضطر البشر إلى تغيير السياق والقيام بذلك

ذكاء السياق : يراقب : يراقب الذكاء الاصطناعي السياقي من Brain جميع الأعمال لالتقاط قواعد المعرفة وتحديثها باستمرار

البحث المؤسسي : اطرح سؤالاً بلغة طبيعية، واحصل على إجابات من المهام والوثائق والدردشة والتعليقات والمرفقات. يحترم أذونات مساحة العمل : اطرح سؤالاً بلغة طبيعية، واحصل على إجابات من المهام والوثائق والدردشة والتعليقات والمرفقات. يحترم أذونات مساحة العمل

الحقول المخصصة للذكاء الاصطناعي: حقول يتم ملؤها تلقائيًا بناءً على محتوى المهمة: التقييم العاطفي، وتقييم الأولوية، وتصنيف الفئة، والملخصات. لا حاجة إلى إدخال أي بيانات

📮 ClickUp Insight: أظهر استطلاعنا حول نضج الذكاء الاصطناعي أن 33% من الأشخاص يقاومون الأدوات الجديدة، وأن 19% فقط يتبنون الذكاء الاصطناعي ويوسعون نطاق استخدامه بسرعة. عندما تأتي كل ميزة جديدة في شكل تطبيق آخر، أو تسجيل دخول آخر، أو سير عمل آخر يجب تعلمه، تصاب الفرق بإرهاق الأدوات على الفور تقريبًا. يملأ ClickUp Brain هذه الفجوة من خلال التواجد مباشرة داخل مساحة عمل موحدة ومتكاملة حيث تقوم الفرق بالفعل بالتخطيط والتتبع والتواصل. فهو يوفر نماذج متعددة للذكاء الاصطناعي، وتوليد الصور، ودعم الترميز، والبحث العميق على الويب، والملخصات الفورية، والاستدلال المتقدم في المكان المحدد الذي يتم فيه العمل بالفعل.

الوكلاء المتميزون

Super Agents في ClickUp هي أول وكلاء على مستوى البشر في العالم. وهذا يعني أنهم، تمامًا مثل البشر، قادرون على التفكير المعقد وتنفيذ المهام بشكل مستقل. يمكنك التعامل معهم كزملاء فريق من الذكاء الاصطناعي. قم بتكوينهم باستخدام التعليمات والمحفزات والأدوات والمعرفة والذاكرة من خلال أداة Super Agent Builder في ClickUp.

استخدم أداة Super Agent Builder من ClickUp التي لا تتطلب كتابة أي كود لإطلاق وكيلك المخصص في غضون دقائق

يمكنك وضع علامات عليهم، وتعيين مهام لهم، وإرسال رسائل خاصة إليهم في الدردشة، وحتى الإشارة إليهم بعلامة @ في المكان الذي تعمل فيه مباشرةً. وسيتخذون الخطوات اللازمة بشكل مستقل لإكمال العمل الموكَل إليهم.

وأفضل ما في الأمر؟ بمجرد إنشاء الوكيل، لن تضطر إلى توجيهه في كل خطوة. ويمكنك أيضًا التحدث معه بشكل طبيعي لتحسين مخرجاته.

يحتوي كل قسم في شركتك على حزم وكلاء معدة مسبقًا وجاهزة للاستخدام مع ClickUp Accelerator:

القسم الوكلاء إدارة المشاريع وكيل الاستقبال، وكيل التخصيص، وكيل إدارة المشاريع، وكيل الإجابات المباشرة التسويق وكيل الموجزات، وكيل المحتوى، وكيل العلامة التجارية، وكيل المعلومات المباشرة المنتجات والهندسة وكيل PRD، وكيل Triage، وكيل Codegen، وكيل Live Answers الموارد البشرية وكيل التهيئة، وكيل فحص النبض، وكيل التدريب، وكيل الإجابات المباشرة القيادة وكيل تذكير الأهداف، وكيل المواءمة، وكيل النتائج الرئيسية، وكيل تحديث الحالة المبيعات وكلاء مخصصون لسير عمل المبيعات

تثبت Bell Direct أنه مع ClickUp، لا تحتاج إلى فريق تقني لتبني الذكاء الاصطناعي بشكل فعال.

باستخدام ClickUp Super Agents، قام الفريق بأتمتة سير عمل شامل لقبول الطلبات وتصنيفها دون الحاجة إلى كتابة أكواد برمجية أو إضافة أدوات جديدة.

النتائج:

🌟 زيادة بنسبة 20% في الكفاءة التشغيلية📌 فرز أكثر من 800 رسالة بريد إلكتروني يوميًا في الوقت الفعلي✅ توفير السعة اللازمة لموظفين بدوام كامل للانخراط في أعمال استراتيجية متعمقة

الطيار الآلي ووكلاء Ambient

هذه وكلاء يعملون بشكل دائم في الخلفية دون الحاجة إلى مطالبتهم بذلك. فكر في:

ملخصات لوحة التحكم التي يتم إنشاؤها كل صباح

تحديثات الحالة التي يتم إرسالها دون تسجيل الدخول

يتم فرز المهام وتوجيهها تلقائيًا حسب الأولوية

تم وضع علامة على العناصر المتأخرة وتصعيدها

بيانات يتم إثرائها باستمرار عبر مساحة العمل

📚 اقرأ أيضًا: كيف تعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل أدوار المبرمجين

وكلاء معتمدون

بالنسبة لسير العمل الذي تكون المخاطر فيه عالية بما يكفي لتبرير إنشاء نسخة مخصصة، سيقوم مهندسو ClickUp المتواجدون في الميدان بتصميم ونشر وكيل مخصص لعمليات مؤسستك المحددة. مع الوكلاء المعتمدين، تحصل على إعداد متميز بالإضافة إلى استخدام غير محدود.

👀 هل تعلم؟ حصل وكيل ClickUp المعتمد على 96 من 100 في تقييم مباشر لخطط المشاريع الجاهزة للتنفيذ. وحصل أقرب منافس على 61، بينما بقي معظم المنافسين الآخرين في نطاق 40 و50. من الناحية العملية، يمكن للفرق الانتقال من الفكرة → إلى الخطة → إلى التنفيذ في خطوة واحدة، مع الحد الأدنى من التدخل البشري. وهذا ما يجعل Certified Agent يبرز في هذا المعيار.

اجتماعات الذكاء الاصطناعي

باستخدام ClickUp Calendar و AI Notetaker، يمكن للفرق جدولة الاجتماعات في سياقها وتسجيل الملاحظات تلقائيًا.

دع ClickUp AI يقوم بأتمتة اجتماعاتك، بدءًا من الجدولة وحتى تدوين الملاحظات وإعداد الملخصات

استخدم أوامر اللغة الطبيعية لفحص تقويمات الفريق للتحقق من التوافر وجدولة الاجتماعات

انضم إلى الاجتماعات من داخل ClickUp، دون الحاجة إلى التبديل بين علامات التبويب

احصل على ملاحظات الاجتماعات التلقائية في صندوق الوارد الخاص بك في ClickUp — مع تمييز المتحدثين والملخصات والمواضيع الرئيسية والقرارات

يستخرج الذكاء الاصطناعي بنود العمل من ملاحظات الاجتماعات ويحولها إلى مهام ClickUp قابلة للتتبع

يتم ربط متابعة التتبع بالمشروع ذي الصلة

يتم نشر الملخصات في مساحة ClickUp ذات الصلة

يتمتع كل مشارك في الاجتماع بإطلاع على ما تمت مناقشته، وما يجب القيام به بعد ذلك، ومن المسؤول عن ذلك.

خيارات متعددة لنماذج الذكاء الاصطناعي في منصة واحدة

ClickUp لا يعتمد على نموذج معين. يمكن للمستخدمين التبديل بين GPT-5.2 وClaude Opus 4.5 وGemini 3 Pro وo3 و14 نموذجًا للذكاء الاصطناعي من OpenAI وAnthropic وGoogle مباشرةً من شريط أدوات ClickUp دون مغادرة المنصة.

احصل على نماذج متعددة للذكاء الاصطناعي بسعر نموذج واحد مع ClickUp Brain

يستخدم Brain هذه النماذج لتوفير ذكاء مساحة العمل، ويمكن لـ Super Agents الاستفادة من أي نموذج متاح. يمكن للمسؤولين تقييد النماذج المتاحة لكل مساحة عمل.

يتمتع فريقك بالفعل بإمكانية الوصول إلى نفس النماذج التي تدعم Copilot، والتي يتم تطبيقها على مخطط العمل الكامل: المهام، والمستندات، والدردشة، ولوحات المعلومات، والمقاطع، والأهداف، والنماذج.

📚 اقرأ أيضًا: استخدم نماذج الذكاء الاصطناعي الخارجية من ClickUp

ما يقدمه GitHub Copilot

Copilot هي منصة برمجة قوية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وعند استخدامها جنبًا إلى جنب مع ClickUp، فإنها توفر قيمة حقيقية لفريق الهندسة لديك:

Copilot Chat : الذكاء الاصطناعي التخاطبي في الشريط الجانبي لـ IDE. اطرح أسئلة حول الكود، وقم بإنشاء اختبارات، وتصحيح الأخطاء، واحصل على نصائح حول البنية. يدعم اختيار النماذج عبر GPT-5.4 وClaude Opus 4.6 وGemini وo3

وضع الوكيل : تحرير مستقل لعدة ملفات في VS Code و JetBrains. يحدد الملفات المطلوب تحريرها، ويقوم بتشغيل أوامر المحطة الطرفية، ويتعامل مع الأخطاء دون تدخل يدوي

Coding Agent : عامل خلفية مستقل تمامًا. قم بتعيين مشكلة GitHub، وسيقوم Copilot بإنشاء فرع وكتابة الكود وإجراء الاختبارات وفتح طلب سحب

مراجعة الكود: مراجعة كود تفاعلية تجمع سياق المشروع بالكامل قبل اقتراح التغييرات، ويمكنها تمرير الاقتراحات إلى وكيل البرمجة لإصلاح طلبات السحب (PRs) تلقائيًا

يتصل Copilot بـ ClickUp عبر MCP (بروتوكول سياق النموذج). يمنح خادم MCP الخاص بـ ClickUp Copilot وصولاً كاملاً إلى المهام والمستندات والتعليقات والحقول المخصصة، بالإضافة إلى إمكانية البحث مباشرةً من بيئة تطوير البرامج (IDE).

هذا أمر جيد. كلما زاد عدد أدوات الذكاء الاصطناعي التي تتصل بـ ClickUp عبر MCP، زادت أهمية ClickUp كنظام للسياق.

💡 نصيحة للمحترفين: قم بتغيير حالات المهام في ClickUp مباشرة من GitHub عن طريق إضافة الحالة بين قوسين إلى معرف المهمة في رسالة الالتزام أو وصف PR، على سبيل المثال #abc123[code review]. بفضل تكامل ClickUp-GitHub، لن يضطر المطورون أبدًا إلى مغادرة VS Code، بينما يحصل مديرو المشاريع على تحديثات فورية للحالة. يمكنك أيضًا إعداد أتمتة GitHub في ClickUp (مثل "دمج PR → نقل المهمة إلى QA") لجعل العملية تلقائية بالكامل. اربط التزامات التسليم وطلبات السحب واختلافات الكود بالمهام تلقائيًا باستخدام تكامل ClickUp GitHub

📚 اقرأ أيضًا: كيفية استخدام GitHub Copilot مع VS Code

أربعة أسباب تجعل ClickUp و GitHub Copilot أفضل معًا

البرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ليست سوى البداية. عندما يلتقي GitHub Copilot بـ ClickUp AI، يصبح سير عملك بالكامل، من الالتزام إلى الإنجاز، أكثر ذكاءً.

1. اكتب الكود باستخدام Copilot، ونسق مع ClickUp

🧑🏻‍💻 يتميز Copilot بأداء فني ممتاز. استخدمه لكتابة الأكواد ومراجعة طلبات السحب وحتى تصحيح الأخطاء وأتمتة سير العمل من المشكلات إلى طلبات السحب. هذا ما تجيده أداة البرمجة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

🏆 ClickUp هو المكان الذي يتم فيه تنسيق العمل المتعلق بهذا الكود. طلب الميزة الذي أدى إلى إنشاء المشكلة. خطة السبرنت التي تتعقب المعلم. لوحة المعلومات التي توضح للقيادة كيفية تقدم الإصدار. تحديث الحالة الذي يرسله مدير المشروع دون الحاجة إلى ملاحقة المطورين للحصول على السياق.

أتمتة عملية التسليم من اقتراحات الذكاء الاصطناعي إلى طلبات السحب الفعلية عبر سير عمل فريقك باستخدام ClickUp AI

يتولى Copilot ما يتم إنشاؤه. بينما يتولى ClickUp AI تحديد أهمية ذلك، ومن يحتاج إلى معرفة ذلك، وماذا سيحدث بعد ذلك.

👉🏼 مثال على ذلك: قام مستشار معتمد من ClickUp، إيليا شيفتشينكو (مؤسس شركة SystemsIntegrators)، بحل مشكلة مستمرة تتعلق بالتقارير في وكالة مواقع ويب من خلال إنشاء Status Sync Super Agent بسيط . كانت الإدارة بحاجة إلى الرؤية، لكن المطورين كانوا يتعرضون لمقاطعات مستمرة لكتابة التحديثات. لذا، بدلاً من إضافة طبقة أخرى للتقارير، قام بأتمتة العملية باستخدام Super Agents. أتمتة تحديثات حالة المشروع باستخدام ClickUp Super Agents يعمل الوكيل وفقًا لجدول زمني، ويفحص الأنشطة الفعلية للمهام عبر المشاريع، ويقوم بإنشاء تحديثات حالة واضحة وجاهزة للعرض على الإدارة. لا يحتاج أي شخص إلى التوقف عن العمل الفعلي لإرسال تحديثات المشروع يدويًا. بفضل الوكيل، يتم تحديث أدوات تتبع المشاريع ووثائق الحالة تلقائيًا في الخلفية.

2. الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة لكل فريق، وليس فقط لفريق الهندسة

🧑🏻‍💻 Copilot مخصص للمطورين. إذا كنت مدير مشروع أو مسوقًا أو مسؤولًا عن الموارد البشرية أو مديرًا تنفيذيًا، فإن فائدة Copilot بالنسبة لك محدودة. فهو موجود في بيئة تطوير البرامج (IDE) وعلى GitHub.com.

🏆 يخدم ClickUp AI جميع الوظائف:

تم تصميم Super Agents خصيصًا لإدارات إدارة المشاريع والتسويق والمنتجات والهندسة والموارد البشرية والقيادة والمبيعات

يجيب Brain على أسئلة أي مستخدم عبر مساحة العمل

تقوم الحقول المخصصة للذكاء الاصطناعي بتصنيف المهام وإثرائها دون الحاجة إلى أي مهارات تقنية

تعمل وكالات Autopilot على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لجميع أفراد المؤسسة

في شركة تضم 500 موظف، ربما يكون هناك 60 مطورًا يستخدمون Copilot يوميًا. ويغطي ClickUp AI الـ 440 الآخرين.

3. الذكاء الدائم مقابل المساعدة التي يتم تشغيلها بواسطة المحرر

🧑🏻‍💻 يعمل Copilot عندما يفتح شخص ما بيئة تطويره (IDE) أو يعين مشكلة على GitHub. إذا لم يفتح أحد VS Code، فلن يحدث شيء. يعد Coding Agent هو الأكثر استقلالية، لكنه لا يعمل إلا عندما يعين شخص ما مشكلة.

🏆 يعمل ClickUp AI بشكل مستمر سواء كان هناك من ينتبه أم لا:

Brain يثري البيانات في الخلفية: تلخيص المشاريع، وملء الحقول المخصصة، وتحديث قواعد المعرفة

وكلاء Autopilot يراقبون مساحة العمل على مدار الساعة: يحددون العناصر المتأخرة، ويصنفون المهام الجديدة تلقائيًا، ويُنشئون ملخصات لوحة التحكم

Super Agents يتم تشغيلها عند حدوث أحداث في سير العمل: تغييرات الحالة، المهام الجديدة، الإشارات، الجداول الزمنية

تصبح مساحة العمل أكثر ذكاءً كل ساعة دون أن يتدخل أحد بشكل فعال.

4. عمق السياق الذي يربط الكود بنتائج الأعمال

🧑🏻‍💻 Copilot على دراية بالكود: المستودعات والمشكلات وطلبات السحب واختلافات الملفات. لكنه لا يعرف الجداول الزمنية للمشاريع أو عبء عمل الفريق أو التبعيات بين الوظائف أو الأهداف التجارية.

🏆 يعمل ClickUp AI باستمرار على إثراء سياق العمل بالكامل: ملخصات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وحقول مخصصة مصنفة بواسطة الذكاء الاصطناعي، ورؤى منظمة للمشروع، ومعلومات حول الحالة. عندما يتصل Copilot عبر MCP، يمكنه قراءة هذا السياق المُثري وإنتاج مخرجات أفضل للمطور.

حلقة التراكم:

📚 اقرأ أيضًا: أفضل أدوات ومساعدات البرمجة بالذكاء الاصطناعي

GitHub Copilot مقابل ClickUp: الأداة المناسبة لحالة الاستخدام المناسبة

حالة الاستخدام أفضل أداة لماذا كتابة وتحرير الكود Copilot مدمج في IDE، إكمال تلقائي، متعدد النماذج تحويل المشكلات إلى PR بشكل مستقل وكيل البرمجة Copilot عامل في الخلفية، اختبارات، فتح طلبات سحب مراجعة الكود Copilot مراجعة Agentic مع سياق المشروع الكامل تحديثات حالة المشروع ClickUp AI يعمل دائمًا، ويتم إنشاؤه تلقائيًا من الأنشطة الحقيقية تخطيط السبرينت وتتبعه ClickUp AI توازن أعباء العمل، واكتشاف العوائق، ولوحات المعلومات مسودات المحتوى داخل المستندات ClickUp AI في السياق، مرتبط بالموجز والمهمة أسئلة حول العمل Brain إجابات فورية من المهام والوثائق والدردشة والتعليقات توجيه المهام وتصنيفها الوكلاء المتميزون مدفوع بالأحداث، ومدرك لمساحة العمل، ومحدد بنطاق الأذونات ملاحظات الاجتماعات والمتابعات اجتماعات الذكاء الاصطناعي التسجيل التلقائي وإنشاء بنود العمل مراقبة الخلفية وكلاء الطيار الآلي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، دون الحاجة إلى مطالبات، ويعمل دائمًا عمليات سير عمل مخصصة ذات أهمية كبيرة وكلاء معتمدون مصمم خصيصًا، مدعوم بتشفير FDE، غير محدود الرؤية عبر الفرق ClickUp AI لوحات المعلومات والأهداف وملخصات المشاريع للقادة عمليات سير العمل المشتركة للفريق الوكلاء المتميزون مرئي للمؤسسة، ويتم صيانته على مستوى مساحة العمل

يتولى Copilot إدارة الذكاء البرمجي للهندسة. بينما يتولى ClickUp AI إدارة الذكاء الوظيفي للشركة بأكملها. وبالجمع بين الاثنين، تكون قد غطيت كل فريق وكل حالة استخدام.

📚 اقرأ أيضًا: لماذا تتحول الفرق بسرعة إلى GitHub Copilot Agentic AI

ماذا يعني ذلك لمنظمتك

لكل عضو في الفريق

ذكاء اصطناعي يعمل فور فتح ClickUp، دون الحاجة إلى إعداد IDE أو أوامر طرفية أو مهارات برمجة. يجيب Brain على أسئلتهم، ويتولى الوكلاء الأعمال المتكررة، وتصنف الحقول المخصصة المهام تلقائيًا، وتُكتب ملاحظات الاجتماعات من تلقاء نفسها.

لفريق الهندسة لديك

Copilot للبرمجة ومراجعة الكود وأتمتة المشكلات. يمنح خادم MCP من ClickUp المستخدمين وصولاً كاملاً إلى مساحة العمل من بيئة تطويرهم (IDE). يتم إرسال ما ينتجونه إلى ClickUp، حيث يقوم الوكلاء بمعالجته بشكل إضافي، ويتم تحديث لوحات المعلومات تلقائيًا.

لقطاع تكنولوجيا المعلومات والقيادة

منصة ذكاء اصطناعي واحدة خاضعة للرقابة مع نفس نظام تسجيل الدخول الأحادي (SSO) والأذونات وموقف الامتثال مثل بقية ClickUp. حاصلة على شهادة ISO 42001 لإدارة الذكاء الاصطناعي، وعدم الاحتفاظ بأي بيانات من شركاء الذكاء الاصطناعي، وضوابط إدارية مركزية تحدد النماذج والوكلاء والقدرات التي يتم تمكينها. قارن ذلك بـ Copilot، الذي يحكم الذكاء الاصطناعي لفريق الهندسة فقط، وليس بقية المؤسسة.

بالنسبة لاستراتيجية الذكاء الاصطناعي

ClickUp لا يعتمد على نموذج معين ويشمل GPT-5. 2 وClaude Opus 4. 5 وGemini 3 Pro وo3 و14 نموذجًا للذكاء الاصطناعي من OpenAI وAnthropic وGoogle. قد يفضل فريق الهندسة لديك إعداد Copilot متعدد النماذج في IDE، لكن طبقة الذكاء الاصطناعي الكاملة لمخطط العمل تظل متسقة بغض النظر عن ذلك. يضم ClickUp أحدث النماذج دون الحاجة إلى إعادة بناء سير العمل أو إعادة تدريب الوكلاء أو إعادة تكوين اتصالات MCP.

📮ClickUp Insight: يرغب 13% من المشاركين في استطلاعنا في استخدام الذكاء الاصطناعي لاتخاذ القرارات الصعبة وحل المشكلات المعقدة. ومع ذلك، يقول 28% فقط إنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي بانتظام في العمل. أحد الأسباب المحتملة: مخاوف أمنية! قد لا يرغب المستخدمون في مشاركة بيانات حساسة تتعلق باتخاذ القرارات مع ذكاء اصطناعي خارجي. يحل ClickUp هذه المشكلة من خلال توفير حلول للمشكلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مباشرة في مساحة العمل الآمنة الخاصة بك. من معايير SOC 2 إلى معايير ISO، يتوافق ClickUp مع أعلى معايير أمان البيانات ويساعدك على استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي بأمان في جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك.

كيف يتصل GitHub Copilot بـ ClickUp عبر MCP: البنية

الذكاء البرمجي يلتقي بالذكاء الوظيفي

GitHub Copilot هو طبقة الذكاء الاصطناعي لفريق الهندسة لديك. ClickUp AI هو الطريقة التي يتم بها تفعيل تلك الذكاء في جميع أنحاء مؤسستك.

Brain يجعل مساحة العمل أكثر ذكاءً من الداخل

يمنح Super Agents كل فريق زملاء عمل يعملون بالذكاء الاصطناعي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

يتصل Copilot بمساحة العمل المُحسّنة تلك عبر MCP

معًا، يتكاملان

نحن لا نضع ClickUp AI في مواجهة Copilot. بل ندعو إلى إعداد يتيح لك الاستفادة القصوى من كليهما. يتولى Copilot معالجة الكود. بينما يتولى ClickUp AI معالجة كل شيء آخر. معًا، يساعدانك على الانتقال من إصدار الكود إلى إصدار النتائج. بشكل أكثر ذكاءً وسرعةً.