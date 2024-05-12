أفضل 10 بدائل ومنافسين لمايكروسوفت للسبورة البيضاء يجب معرفتهم الآن

مايكروسوفت اسم كبير في مجال التكنولوجيا. وعلى هذا النحو، تعتبر Microsoft Whiteboards منتجاً ناجحاً مع العديد من المستخدمين السعداء. وقد ركزت الشركة كثيراً في الآونة الأخيرة على برامجها من فئة الأعمال وخلق تجربة سلسة للمستخدمين.

ولكن هل هذا يجعله البرنامج المثالي للسبورة البيضاء للفرق التي تتطلع إلى الحصول على أكبر قدر ممكن من الإنتاجية؟

ليس بالضرورة.

تقتصر عمليات تكامل Microsoft Whiteboard إلى حد كبير على منتجات الشركة الأخرى، كما أن السبورة التفاعلية نفسها لا تقدم سوى القليل من الميزات خارج الوظائف الخاصة بالسبورة البيضاء .

في هذه المقالة، سنغطي أفضل بدائل مايكروسوفت للسبورة البيضاء المتوفرة حاليًا وسنسلط الضوء على جميع ميزات الأدوات المختلفة والقيود والأسعار وتقييمات المنتجات، حتى تجد الخيار الأفضل لك.

لنبدأ!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Microsoft Whiteboard؟

عند التفكير في بدائل Microsoft Whiteboard، هناك عدة عوامل يجب أن تبحث عنها. أثناء تقييمك لخياراتك، ضع النقاط التالية في الاعتبار.

ميزات التعاون متعدد المستخدمين : التعاون في الوقت الحقيقي هو جانب مهم في برامج السبورة البيضاء. يجب أن يوفر البديل الذي تختاره هذه الوظيفة.

: التعاون في الوقت الحقيقي هو جانب مهم في برامج السبورة البيضاء. يجب أن يوفر البديل الذي تختاره هذه الوظيفة. التوافق عبر المنصات : يستخدم أعضاء الفريق مجموعة متنوعة من الأجهزة. تأكد من أن البديل الذي اخترته يعمل عبر أكبر عدد ممكن من هذه الأجهزة.

: يستخدم أعضاء الفريق مجموعة متنوعة من الأجهزة. تأكد من أن البديل الذي اخترته يعمل عبر أكبر عدد ممكن من هذه الأجهزة. التكامل ومشاركة الملفات : تتكون الحزمة التقنية الحديثة من العديد من وظائف التعاون بين أعضاء الفريق للعمل معاً على لوحة بيضاء افتراضية. يجب أن تحتوي أيضًا على تكاملات للاتصال بأدوات تطبيقات الويب الأخرى.

: تتكون الحزمة التقنية الحديثة من العديد من وظائف التعاون بين أعضاء الفريق للعمل معاً على لوحة بيضاء افتراضية. يجب أن تحتوي أيضًا على تكاملات للاتصال بأدوات تطبيقات الويب الأخرى. الخصوصية والأمان : يعتبر الأمن السيبراني من الاعتبارات المهمة. ابحث عن التشفير وحماية البيانات وعناصر التحكم في الوصول والامتثال للوائح الخصوصية.

: يعتبر الأمن السيبراني من الاعتبارات المهمة. ابحث عن التشفير وحماية البيانات وعناصر التحكم في الوصول والامتثال للوائح الخصوصية. خيارات التصدير والاستيراد : يجب أن يكون إدخال البيانات إلى البرنامج وإخراجها منه سهلاً قدر الإمكان - خاصةً عندما تريد مشاركة الأفكار. لتسهيل ذلك، ابحث عن مجموعة قوية من تنسيقات الملفات المدعومة.

: يجب أن يكون إدخال البيانات إلى البرنامج وإخراجها منه سهلاً قدر الإمكان - خاصةً عندما تريد مشاركة الأفكار. لتسهيل ذلك، ابحث عن مجموعة قوية من تنسيقات الملفات المدعومة. الفيديو المؤتمرات : الاجتماعات عبر الإنترنت ضرورية لنجاح التعاون في مكان العمل -سواء كان فريقك بعيدًا أو في نفس الغرفة.

: الاجتماعات عبر الإنترنت ضرورية لنجاح التعاون في مكان العمل -سواء كان فريقك بعيدًا أو في نفس الغرفة. التسعير والترخيص: قم بتقييم هيكل التسعير وخيارات الترخيص لبديل Microsoft Whiteboard. يجب أن يتناسب الحل الذي اخترته مع ميزانيتك، ولكن يجب أن يوفر أيضًا الميزات التي تحتاجها.

أفضل 10 بدائل للسبورة البيضاء من Microsoft لاستخدامها في عام 2024

اختيار أفضل برامج السبورة البيضاء ليست مهمة سهلة. فالمال الذي تنفقه هو استثمار مهم في نجاح فريقك، لذا من الحكمة أن تفحص جميع الخيارات. راجع قائمتنا لأفضل 10 بدائل للسبورة البيضاء من Microsoft للحصول على نظرة عامة جيدة على الخيارات المتاحة لك.

1. انقر فوق

اطلع على نشاط الجميع واعملوا عن كثب كفريق واحد، حتى عند العمل عن بُعد. قم بالعصف الذهني، وأضف الملاحظات، واجمع أفضل أفكارك معاً على لوحة إبداعية باستخدام سبورة ClickUp Whiteboards

ClickUp هي منصة إنتاجية شاملة تقدم مجموعة واسعة من الميزات للتخطيط والتنظيم والتعاون في المشاريع. يوفر هذا البديل للسبورة البيضاء من مايكروسوفت طرق عرض قابلة للتخصيص مثل طريقة عرض اللوحة وطريقة عرض القائمة، مما يسمح بإدارة المهام بمرونة وسهولة تخطيط العمليات .

يتيح لك ClickUp أيضًا تعيين عناصر الإجراء لأعضاء الفريق وتتبع إنجازها باستخدام التعليقات المخصصة. على عكس ClickUp، يركز Microsoft Whiteboard بشكل أساسي على ميزات السبورة التعاونية وليس على إدارة المهام الشاملة و أدوات الإنتاجية لربط جميع الفرق ميزة اللوحة البيضاء في ClickUp ليست مدمجة بإحكام مع ميزات الإنتاجية الأخرى فحسب، بل إنها قوية في حد ذاتها. أداة السبورة التعاونية الخاصة بها تعمل على تحسين التواصل ويمنح العملاء وأصحاب المصلحة رؤية سريعة للصورة الكبيرة.

طور الأفكار مع الفريق من خلال رسمها في شكل حر الخريطة الذهنية مع الوضع الفارغ في ClickUp الخرائط الذهنية في ClickUp تسمح للفرق بإنشاء خرائط طريق وسير عمل من خلال ربط العناصر معًا. يسهّل تعاون الفريق في الوقت الفعلي ومشاركة الروابط العامة على أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة الخارجيين على حد سواء العمل معاً.

توفر اللوحات البيضاء قوالب قابلة للتخصيص وتنسيق النص المنسق والقدرة على تحويل محتوى اللوحة إلى مهام، مما يجعل إدارة المشروع أكثر فعالية. قوالب مثل قالب السبورة البيضاء لمقترح مشروع ClickUp تسمح للمستخدمين بالبدء بسرعة. تدعم المنصة العديد من الأنظمة الأساسية بما في ذلك ويندوز وماك وiOS وiOS وأندرويد ومتصفحات الويب، مما يضمن إمكانية الوصول والتعاون من مختلف الأجهزة.

ClickUp أفضل الميزات

التعاون في الوقت الفعلي : تسمح لوحات ClickUp Whiteboards لعدة مستخدمين بالتعاون في الوقت الفعلي

: تسمح لوحات ClickUp Whiteboards لعدة مستخدمين بالتعاون في الوقت الفعلي الخرائط الذهنية : تسمح هذه الخرائط للفرق بتنظيم الأفكار وخرائط الطريق وسير العمل وربطها بشكل مرئي

: تسمح هذه الخرائط للفرق بتنظيم الأفكار وخرائط الطريق وسير العمل وربطها بشكل مرئي تعيين المهام : يمكن للمستخدمين تعيين المهام مباشرةً من اللوحة البيضاء على الإنترنت، مما يسهل تفويض العمل وتتبع التقدم المحرز

: يمكن للمستخدمين تعيين المهام مباشرةً من اللوحة البيضاء على الإنترنت، مما يسهل تفويض العمل وتتبع التقدم المحرز إمكانيات التضمين : يتم تضمين عناصر مختلفة، مثل محتوى الويب والمستندات وغيرها بسهولة في السبورة الافتراضية لتعزيز التعاون الجماعي البسيط ومشاركة المهام

: يتم تضمين عناصر مختلفة، مثل محتوى الويب والمستندات وغيرها بسهولة في السبورة الافتراضية لتعزيز التعاون الجماعي البسيط ومشاركة المهام قوالب قابلة للتخصيص : تقدم ClickUp المئات من القوالب القابلة للتخصيص للسبورة البيضاء، والتي تغطي مجموعة من الاحتياجات

: تقدم ClickUp المئات من القوالب القابلة للتخصيص للسبورة البيضاء، والتي تغطي مجموعة من الاحتياجات الإشارات والتعليقات : يمكن لعدة مستخدمين الإشارة إلى الآخرين والتعليق مباشرة على السبورة البيضاء، مما يسهل طلب المدخلات وتقديم التعليقات

: يمكن لعدة مستخدمين الإشارة إلى الآخرين والتعليق مباشرة على السبورة البيضاء، مما يسهل طلب المدخلات وتقديم التعليقات المشاركة العامة : يمكن مشاركة اللوحات البيضاء التي تم إنشاؤها في ClickUp مع العملاء أو أصحاب المصلحة الخارجيين من خلال إنشاء روابط عامة

: يمكن مشاركة اللوحات البيضاء التي تم إنشاؤها في ClickUp مع العملاء أو أصحاب المصلحة الخارجيين من خلال إنشاء روابط عامة إمكانية الوصول عبر المنصات: يمكن الوصول إلى اللوحات البيضاء التي تم إنشاؤها في ClickUp على منصات مختلفة، بما في ذلك ويندوز وماك وiOS وiOS وأندرويد والمتصفحات

قيود ClickUp

ميزات محدودة في تطبيق الهاتف المحمول

يمكن أن يكون منحنى التعلُّم حاداً مقارنةً بخيارات السبورة البيضاء الأخرى عبر الإنترنت

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود - 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات - 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم أعمال بلس - 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات - اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

_تحقق من كامل

_مراجع/ https://clickup.com/blog/guide-to-whiteboards-in-clickup// دليل لألواح النقر فوق اللوحات البيضاء* %/%href/_

للتعرف على كل ما تحتاجه لبدء التعاون!_

2. ميرو

عبر ميروميرو هي منصة سبورة بيضاء تعاونية شائعة عبر الإنترنت تتيح للفرق التفكير والعصف الذهني والعمل معًا في مساحة عمل مرئية وتفاعلية. وهي توفر مجموعة من الميزات المصممة لتسهيل التعاون عن بُعد والتفكير الإبداعي لعدة مستخدمين لمشاركة الأفكار والعمل معًا.

ميرو أفضل الميزات

أدوات تعاون واسعة النطاق : يوفر ميزات التعاون بحيث يمكن للمستخدمين ترك التعليقات وذكر أعضاء الفريق وإجراء مناقشات داخل السبورة الافتراضية

: يوفر ميزات التعاون بحيث يمكن للمستخدمين ترك التعليقات وذكر أعضاء الفريق وإجراء مناقشات داخل السبورة الافتراضية لوحات وقوالب متعددة الاستخدامات : لوحة كبيرة ومرنة تسمح للمستخدمين بإنشاء محتوى وتنظيمه بتنسيقات مختلفة. تقدم Miro مجموعة واسعة من القوالب المبنية مسبقًا لحالات استخدام مختلفة

: لوحة كبيرة ومرنة تسمح للمستخدمين بإنشاء محتوى وتنظيمه بتنسيقات مختلفة. تقدم Miro مجموعة واسعة من القوالب المبنية مسبقًا لحالات استخدام مختلفة مكتبة واسعة من العناصر التفاعلية: يتضمن Miro مكتبة غنية بالأشكال والأيقونات والملاحظات اللاصقة والعناصر الأخرى التي يمكن إضافتها بسهولة إلى السبورة البيضاء

قيود ميرو

يجد بعض المستخدمين أن ميرو يمثل تحديًا مقارنةً بالبدائل الأخرى للسبورة البيضاء من مايكروسوفت

أبلغ المستخدمون عن مشاكل في الأداء عند العمل مع لوحات كبيرة ومعقدة

ميرو هو في المقام الأول منصة متصلة بالإنترنت، مما يعني أنه يتطلب اتصالاً بالإنترنت للوصول إلى اللوحات البيضاء والعمل عليها

تسعير ميرو

مجاني للأبد

مبتدئ 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الشركات 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار



ميرو التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (4,725 تقييم)

4.8/5 (4,725 تقييم) Capterra: 4.7/5 (1,211 تقييم)

مقارنة

_مراجع/ https://clickup.com/blog/miro-vs-jamboard// ميرو مقابل جامبورد* %/%href/_

!

3. Draw.Chat

عبر Draw.Chat Draw.Chat هي منصة سبورة تعاونية عبر الإنترنت تتيح للمستخدمين الرسم والتخطيط والتعاون في الوقت الفعلي. تتميز أداة التعاون هذه بواجهة بسيطة وبديهية للتواصل المرئي والعصف الذهني.

Draw.Chat أفضل الميزات

ميزات التعاون : يمكن للمستخدمين رؤية رسومات وتعديلات بعضهم البعض في الوقت الفعلي لسهولة العمل الجماعي وتبادل الأفكار

: يمكن للمستخدمين رؤية رسومات وتعديلات بعضهم البعض في الوقت الفعلي لسهولة العمل الجماعي وتبادل الأفكار أدوات الرسم : تقدم المنصة مجموعة من أدوات الرسم القابلة للتخصيص، بما في ذلك الفرش والأشكال والنصوص والألوان

: تقدم المنصة مجموعة من أدوات الرسم القابلة للتخصيص، بما في ذلك الفرش والأشكال والنصوص والألوان لوحة رسم لا نهائية: توفر اللوحة البيضاء لوحة رسم لا نهائية، مما يوفر مساحة واسعة لالتقاط الأفكار

قيود Draw.Chat

يقدم Draw.Chat مجموعة أساسية نسبيًا من الميزات مقارنة بالأدوات الأكثر شمولاً

بمجرد إغلاق جلسة Draw.Chat أو تحديثها، يتم فقدان المحتوى الموجود على السبورة البيضاء

لا توجد عناصر تحكم متقدمة للتعاون، مثل أذونات المستخدم أو سجل الإصدار أو القدرة على تتبع التغييرات

تسعير #### Draw.Chat

مجاني للأبد

اتصل بالبائع للحصول على أسعار الترقية

Draw.Chat التقييمات والمراجعات

Capterra: 4.7/5 (6 مراجعات)

4. ون نوتة واحدة

عبر ون نوتون نوت هي أداة لتدوين الملاحظات والتنظيم الرقمي تم تطويرها بواسطة مايكروسوفت. تتيح للمستخدمين تسجيل أفكارهم وملاحظاتهم ومعلوماتهم وتنظيمها في دفتر ملاحظات رقمي.

أفضل ميزات OneNote

المزامنة عبر الأجهزة : يمكن مزامنة الملاحظات بسلاسة عبر الأجهزة، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى ملاحظاتهم من أي مكان

: يمكن مزامنة الملاحظات بسلاسة عبر الأجهزة، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى ملاحظاتهم من أي مكان التعاون والمشاركة : يمكن للمستخدمين التعاون في الملاحظات والدفاتر في الوقت الفعلي من خلال مشاركتها مع الآخرين

: يمكن للمستخدمين التعاون في الملاحظات والدفاتر في الوقت الفعلي من خلال مشاركتها مع الآخرين ميزات البحث والتنظيم : تتيح إمكانات البحث القوية للمستخدمين العثور بسرعة على ملاحظات محددة

: تتيح إمكانات البحث القوية للمستخدمين العثور بسرعة على ملاحظات محددة قوالب: نماذج: مفيدة قوالب OneNote جعل الأداة أسهل لتوليد أفكار جديدة

قيود OneNote

يمكن أن يكون البرنامج مربكًا للمستخدمين الجدد بسبب مجموعة ميزاته المعقدة

تركز عمليات تكامل OneNote بشكل أساسي على منتجات مايكروسوفت الأخرى، مما يترك القليل من الدعم لعمليات التكامل مع الجهات الخارجية أو لا يدعمها على الإطلاق

تسعير OneNote

هذا المنتج جزء من خدمة الاشتراك في Microsoft 365.

مجاني للأبد

شخصي 6.99 دولارًا شهريًا

عائلي 9.99 دولارًا شهريًا

أساسي للأعمال 7.20 دولار شهرياً - 7.20 دولار شهرياً

تطبيقات للأعمال 9.90 دولار/شهريًا

الأعمال القياسية 15.00 دولارًا شهريًا

التطبيق المميز للأعمال 26.40 دولارًا/شهريًا



تقييمات ومراجعات OneNote

G2: 4.5/5 (1,811+ تقييم)

4.5/5 (1,811+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (1,356+ تقييم)

5. كونسبت بورد

عبر لوحة المفاهيم Conceptboard عبارة عن منصة سبورة بيضاء على الإنترنت تمكّن الفرق من تصور المشاريع والعصف الذهني والتعاون في المشاريع على لوحة افتراضية.

أفضل ميزات #### Conceptboard

برنامج تعاون مرئي : يمكن للمستخدمين المساهمة بالأفكار ورسم الرسومات وإضافة التعليقات بطريقة تفاعلية في الوقت الحقيقي

مساحة عمل لا نهائية : تتسع مساحة العمل اللانهائية مع إضافة المستخدمين للمحتوى، مما يوفر مساحة واسعة لتوثيق جميع الأفكار

: تتسع مساحة العمل اللانهائية مع إضافة المستخدمين للمحتوى، مما يوفر مساحة واسعة لتوثيق جميع الأفكار إدارة المشروع: تحتوي لوحة المفاهيم على ميزات إدارة المشروع مثل تعيين المهام وتتبع التقدم المحرز

قيود لوحة المفاهيم

يمكن أن يكون تعلم Conceptboard صعبًا بعض الشيء مقارنةً بالألواح البيضاء الافتراضية الأساسية

لا تتوفر بعض الميزات المتقدمة، مثل التكامل وإمكانيات إدارة المشاريع إلا في الخطط الأعلى مستوى

تسعير لوحة المفاهيم

مجاني للأبد

القسط 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الشركات 9.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

المؤسسة اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

إصدار مركز البيانات اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار



تقييمات ومراجعات لوحة المفاهيم

G2: 4.6/5 (91 تقييمًا)

4.6/5 (91 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (40 مراجعة)

6. لوسيدسبارك

عبر لوسيدسباركلوسيدسبارك هي منصة سبورة تعاونية على الإنترنت مصممة للتفكير البصري والعصف الذهني وحل المشكلات.

أفضل ميزات لوسيدسبارك

القوالب والأطر : تقدم مجموعة من القوالب المصممة لدعم مجموعة متنوعة من احتياجات سير العمل

: تقدم مجموعة من القوالب المصممة لدعم مجموعة متنوعة من احتياجات سير العمل التكاملات مع أدوات الإنتاجية : تتيح عمليات التكامل مع الأدوات الشائعة للمستخدمين توسيع وظائف Lucidspark

: تتيح عمليات التكامل مع الأدوات الشائعة للمستخدمين توسيع وظائف Lucidspark ميزات التصويت والتعليقات: يوفر ميزات للتصويت والتقييم وتقديم الملاحظات على الأفكار

قيود لوسيدسبارك

قد يستغرق الأمر بعض الوقت لإتقان استخدام جميع الميزات المتاحة

قد لا تكون تجربة المستخدم على الأجهزة المحمولة محسنة كما هو الحال على أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو المحمولة

تسعير Lucidspark

مجاني للأبد

فردي 7.85 دولار شهرياً لكل مستخدم

الفريق 9.00 دولارات شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار



تقييمات ومراجعات Lucidspark

G2: 4.5/5 (2,142 تقييم)

4.5/5 (2,142 تقييم) Capterra: 4.7/5 (351 تقييم)

7. جدارية

عبر جداريةجدارية عبارة عن منصة سبورة بيضاء مرئية على الإنترنت تمكّن الفرق من العمل معًا وتبادل الأفكار ورسم الأفكار في بيئة سبورة بيضاء افتراضية.

جدارية أفضل الميزات

لوحة مرنة : تتيح اللوحة القماشية الكبيرة والمرنة للمستخدمين إنشاء محتوى وترتيبه بطريقة حرة للتواصل ومشاركة الأفكار الجديدة بسلاسة

: تتيح اللوحة القماشية الكبيرة والمرنة للمستخدمين إنشاء محتوى وترتيبه بطريقة حرة للتواصل ومشاركة الأفكار الجديدة بسلاسة مكتبة قوالب واسعة النطاق : تحتوي على مجموعة كبيرة من القوالب المصممة مسبقًا والمصممة خصيصًا لحالات استخدام مختلفة

: تحتوي على مجموعة كبيرة من القوالب المصممة مسبقًا والمصممة خصيصًا لحالات استخدام مختلفة مجموعة واسعة من العناصر: يمكن استخدام مجموعة كبيرة من العناصر المرئية، بما في ذلك الملاحظات اللاصقة والأشكال والصور وأدوات الرسم

قيود جدارية

قد تكون ميزات Mural الواسعة النطاق صعبة بالنسبة لبعض المستخدمين الجدد

التكلفة مرتفعة نسبياً مقارنة ببعض الخيارات الأخرى

يعتمد تطبيق Mural بشكل كبير على الاتصال بالإنترنت وقد يكون أداؤه ضعيفاً على الاتصالات البطيئة

تسعير جدارية

مجاني للأبد

الفريق 9.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الشركة 17.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار



تقييمات ومراجعات جدارية

G2: 4.6/5 (1,324 تقييم)

4.6/5 (1,324 تقييم) Capterra: 4.6/5 (110 تقييمات)

8. ميلانوت

عبر ميلانوت ميلانوت هي أداة تعاون مرئي لتنظيم الأفكار وتخطيط المشاريع وإنشاء لوحات مرئية لأغراض مختلفة.

أفضل ميزات ميلانوت #### ميلانوت

وظيفة السحب والإفلات : تبسّط Milanote عملية تنظيم المحتوى من خلال واجهة سحب وإفلات سهلة الاستخدام

: تبسّط Milanote عملية تنظيم المحتوى من خلال واجهة سحب وإفلات سهلة الاستخدام التكامل مع أدوات أخرى : التكامل مع أدوات الطرف الثالث يساعد على دمج الموارد المختلفة في مساحة عمل واحدة

: التكامل مع أدوات الطرف الثالث يساعد على دمج الموارد المختلفة في مساحة عمل واحدة لوحات المزاج وميزات التصميم: تساعد لوحات المزاج ومعارض الصور وقوالب التصميم المحترفين المبدعين على العمل بفعالية أكبر

قيود ميلانوت

يحتوي ميلانوت على خيارات تنسيق محدودة نسبيًا للنصوص والعناصر المرئية

قد تتطلب المشاريع المعقدة بعض الجهد للحفاظ على تنظيمها بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بالميزات

تسعير ميلانوت

مجاني للأبد

شخص 9.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الفريق 49 دولارًا شهريًا لكل 10 مستخدمين

الفريق 99 دولارًا/شهريًا لكل 50 مستخدمًا



تقييمات ومراجعات ميلانوت

G2: 4.5/5 (41 تقييمًا)

4.5/5 (41 تقييمًا) Capterra: 4.7/5 (53 تقييمًا)

9. جام بورد

عبر جوجل جام بوردجام بورد هي عبارة عن سبورة رقمية تفاعلية من Google مدمجة في شاشة كبيرة عالية الوضوح تعمل باللمس. وهي مصممة لتسهيل العصف الذهني في كل من الإعدادات المادية والرقمية.

أفضل الميزات #### Jamboard

الملاحظات اللاصقة والتعرف على خط اليد : يمكن إضافة الملاحظات اللاصقة الافتراضية إلى اللوحة وإنشاء ملاحظات فعلية مع خاصية التعرف على خط اليد

: يمكن إضافة الملاحظات اللاصقة الافتراضية إلى اللوحة وإنشاء ملاحظات فعلية مع خاصية التعرف على خط اليد التكامل مع Google Workspace : يتكامل مع تطبيقات Google Workspace الأخرى، مثل Google Drive، والمستندات، وجداول البيانات، والعروض التقديمية من Google

: يتكامل مع تطبيقات Google Workspace الأخرى، مثل Google Drive، والمستندات، وجداول البيانات، والعروض التقديمية من Google التعرّف على الصور والأشكال: يمكن التعرف على الصور التي يتم إدراجها في Jamboard تلقائيًا كأشكال، مما يسمح بإنشاء المخططات بسرعة

قيود Jamboard

Jamboard هو جهاز مادي، لذا فإن الاستخدام الكامل للميزات يتطلب الوصول المادي إلى الجهاز

تتكامل الأداة بشكل جيد مع تطبيقات Google Workspace ولكن تكاملها محدود مع أدوات الطرف الثالث

تسعير جام بورد

4,999 دولاراً للأجهزة، بالإضافة إلى رسوم دعم سنوية بقيمة 600 دولار

تقييمات ومراجعات جام بورد

G2: 4.2/5 (18 تقييم)

4.2/5 (18 تقييم) Capterra: 4.3/5 (96 مراجعة)

10. حر

عبر حر Freehand هي لوحة بيضاء رقمية تم تطويرها بواسطة InVision. توفر منصة بسيطة وبديهية للرسم والتخطيط ومشاركة الأفكار في الوقت الفعلي.

Freehand أفضل الميزات

أدوات الرسم والقلم : مجموعة رائعة من الأدوات، بما في ذلك الأقلام وأقلام التظليل وأقلام التحديد التي تسمح بالرسم الدقيق

: مجموعة رائعة من الأدوات، بما في ذلك الأقلام وأقلام التظليل وأقلام التحديد التي تسمح بالرسم الدقيق ملاحظات وتعليقات لاصقة : يمكن للمستخدمين إضافة ملاحظات وتعليقات لاصقة رقمية إلى اللوحة لسهولة التنظيم والتعليقات

: يمكن للمستخدمين إضافة ملاحظات وتعليقات لاصقة رقمية إلى اللوحة لسهولة التنظيم والتعليقات التكامل مع برنامج InVision: تتكامل منتجات InVision الأخرى، مثل اللوحات والاستوديو بسهولة مع برنامج Freehand

القيود المفروضة على Freehand

يركز Freehand في المقام الأول على السبورة البيضاء البسيطة والمبسطة، لذا فهو يفتقر إلى العديد من الميزات المتقدمة

الإصدار المجاني محدود من حيث عدد اللوحات والتخزين المتاح

تسعير #### Freehand

مجاني للأبد

المحترف 4.00 دولارات شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار



تقييمات ومراجعات مجانية

G2: 4.3/5 (278 تقييم)

4.3/5 (278 تقييم) Capterra: 4.7/5 (3 مراجعات)

أفضل بديل للسبورة البيضاء لشركتك

بغض النظر عما تعمل عليه، فإن ClickUp لديه الأدوات التي تحتاجها للتعاون والتنظيم والمضي قدمًا بثقة. من الميزات سهلة الاستخدام والمجموعة الواسعة من القوالب المتاحة، فأنت مغطى لمشروعك التالي.

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