ميرو مقابل جام بورد: أي برامج السبورة البيضاء أفضل في عام 2025؟

اصعدوا يا رفاق إلى المواجهة الأكثر إثارة في عام 2023 - ميرو ضد جام بورد: مبارزة السبورة الرقمية! في هذه الزاوية، لدينا Miro، المايسترو الغني بالميزات الذي يرقص في دوائر حول التعاون. وفي الزاوية المقابلة، Jamboard, جوجل ورك سبيس معجزة مبسطة، تتميز بالبساطة والسهولة.

من الواضح أن كلتا الأداتين هما منصات السبورة البيضاء التي تهيمن على السوق. وسنقوم بمراجعتهما لمساعدتك في تحديد ما إذا كانتا تستحقان استثمارك.

سنستكشف معًا مشهد برامج السبورة البيضاء ومقارنة كل تطور في كل منها لتتويج البطل النهائي لعام 2023. سنقوم بتضمين تحليل لكل ما تقدمه هاتان الأداتان فيما يتعلق بالميزات والأسعار. لذا، احتفظوا بقبعاتكم ودعونا نبدأ معركة السبورة البيضاء العظيمة!

ما هو ميرو؟

عبر ميرو Miro هي أداة سبورة بيضاء متعددة الاستخدامات عبر الإنترنت تسهّل التعاون في الوقت الفعلي والعصف الذهني وإدارة المشاريع المرئية للفرق العاملة عن بُعد. تهدف المنصة من خلال مجموعة واسعة من الميزات والأدوات إلى تبسيط العملية الإبداعية، مما يسهل على الفرق الموزعة العمل معًا.

تتيح هذه الأداة لأعضاء الفريق مشاركة الاقتراحات و تطوير حلول مبتكرة بغض النظر عن موقعهم الفعلي. توفر Miro واجهة سهلة الاستخدام للمستخدمين النهائيين.

يحتوي برنامجها على ألواح بيضاء على الإنترنت يمكن استخدامها لأشياء مثل تخطيط سباقات السرعة والتفكير التصميمي وسير العمل الرشيق وغير ذلك. وهي توفر مجموعة واسعة من القوالب المبنية مسبقاً والكائنات القابلة للتخصيص والتكاملات القوية مع أدوات الإنتاجية الشائعة مثل كليك أب .

بشكل عام، يساعد Miro الفرق على التعاون بكفاءة في المشاريع، ومشاركة الملاحظات، وتصور المفاهيم المعقدة، كل ذلك ضمن منصة واحدة.

ميزات Miro

في هذا القسم، سنلقي نظرة فاحصة على ميزات Miro لفهم قدراتها بشكل أفضل.

1. اللوحة اللانهائية

الحد الوحيد لابتكاراتك على السبورة البيضاء هو خيالك بفضل لوحة Miro اللانهائية

استكشف مساحة عمل لا حدود لها تقريبًا حيث يمكنهم إنشاء وتنظيم وتصور خططهم وأفكارهم ومفاهيمهم دون التقيد بمساحة اللوحة المادية. يمكن للمستخدمين تكبير وتصغير اللوحة القماشية للتركيز على تفاصيل محددة أو الحصول على رؤية شاملة للوحات القابلة للتحرير بالكامل، مما يتيح التعاون والعصف الذهني بسلاسة.

2. قوالب معدة مسبقاً

تقدم ميرو مجموعة متنوعة من القوالب المعدة مسبقاً والمصممة خصيصاً لحالات استخدام الأعمال المختلفة. تغطي هذه القوالب مجموعة واسعة من السيناريوهات، بما في ذلك تخطيط المشروع وتخطيط قصة العميل وتحليل SWOT وغيرها. من خلال الاستفادة من هذه القوالب، يمكن للفرق أن تبدأ مشاريعها بسرعة وتستفيد من أفضل الممارسات والأطر التي أثبتت جدواها.

3. التعاون في الوقت الحقيقي

من خلال ميزة التعاون في الوقت الفعلي في Miro، يمكن لعدة مستخدمين العمل معًا على لوحة في وقت واحد. وتنعكس التغييرات التي يجريها أحد أعضاء الفريق على الفور على جميع أعضاء الفريق الآخرين، مما يضمن أن يكون الجميع على اطلاع دائم بآخر المستجدات. وهذا يعزز بيئة تفاعلية ومنتجة للغاية حيث يمكن مشاركة الأفكار وتنقيحها ومناقشتها في الوقت الفعلي، بغض النظر عن مواقع أعضاء الفريق أو أجهزتهم.

4. التعليق ووضع العلامات

عبر ميرو

يمكن للمستخدمين ترك تعليقات على عناصر محددة داخل اللوحة، والإشارة إلى أعضاء الفريق أو الإشارة إليهم للفت انتباههم إلى نقطة معينة وإنشاء محادثات مترابطة للحفاظ على تنظيم المناقشات. تعزز هذه الميزة التواصل الفعال وتشجع على التعاون وتضمن عدم ضياع الأفكار أو الاقتراحات المهمة وسط محتوى اللوحة.

5. أدوات الرسم والكتابة

تقدم Miro مجموعة شاملة من أدوات الرسم والكتابة التي تمكّن المستخدمين من التعبير عن أفكارهم بصريًا. تتضمن هذه الأدوات أقلامًا وأقلام رصاص وأشكالًا وخيارات نصية متنوعة، مما يوفر مرونة في كيفية تقديم المعلومات. سواء كان الأمر يتعلق برسم المفاهيم، أو التعليق على الصور، أو إنشاء المخططات ، تتيح هذه الأدوات للمستخدمين إطلاق العنان لإبداعهم وتوصيل أفكارهم بفعالية.

6. كائنات قابلة للتخصيص

يمكنك إضافة وتخصيص كائنات مثل الملاحظات اللاصقة والصور والأيقونات لتعزيز الجاذبية البصرية للوحات وتوصيل أهدافهم بفعالية. تتيح إمكانية التخصيص هذه إمكانية تخصيص تجربة أكثر تخصيصًا وجاذبية أثناء العمل على المشاريع التعاونية.

7. التكامل

يعمل تكامل Miro مع أدوات الإنتاجية والتعاون الشائعة، بما في ذلك ClickUp وSlack وGoogle Workspace، على تحسين سير العمل والاتصال بشكل عام عبر منصات مختلفة. تتيح عمليات التكامل هذه تبادل المعلومات ومزامنة البيانات ومزامنة البيانات بسلاسة إدارة المهام بين Miro والأدوات الأخرى. من خلال دمج إجراءات العمل الخاصة بهم، تعمل الفرق على تبسيط سير العمل والتخلص من المهام الزائدة عن الحاجة وتعزيز بيئة عمل أكثر تماسكًا وإنتاجية.

8. وضع العرض التقديمي

عبر ميرو

اعرض لوحاتك بتنسيق يشبه الشرائح. يمكن للمستخدمين التنقل عبر محتوى اللوحة بشكل منظم، مع إبراز النقاط الرئيسية، وضمان عرض متماسك وجذاب بصريًا يوصل أفكارهم بشكل فعال.

9. ضوابط الوصول والأذونات

توفر Miro للمسؤولين عناصر تحكم في الوصول وإعدادات أذونات الوصول، مما يسمح لهم بتحديد مستويات مختلفة من الوصول لأعضاء الفريق. تضمن هذه الميزة أن تظل المعلومات الحساسة أو السرية آمنة ولا يمكن الوصول إليها إلا للأفراد المصرح لهم.

10. وضع عدم الاتصال

استمتع بعناصر التحكم في الوصول وإعدادات الأذونات الدقيقة، بحيث يمكنك تحديد مستويات مختلفة من الوصول لأعضاء الفريق. تضمن هذه الميزة أن تظل المعلومات الحساسة أو السرية آمنة ولا يمكن الوصول إليها إلا للأفراد المصرح لهم فقط. من خلال تعيين الأذونات المناسبة، يمكن للمسؤولين الحفاظ على خصوصية البيانات، ومنع التعديلات غير المصرح بها، وتنظيم البيئة التعاونية بشكل عام.

11. ميزة الفاصل الزمني

تتبع تطور لوحاتك بمرور الوقت. من خلال تصور التغييرات التي تم إجراؤها على اللوحة وكيفية تقدم الأهداف، يمكن للفرق الحصول على رؤى قيمة حول عمليات التفكير وصنع القرار . تسهل هذه الميزة التفكير، والتحليل، و التحسين المستمر من خلال توفير منظور تاريخي لتطور المجلس.

12. خيارات التصدير

احفظ لوحاتك بتنسيقات مختلفة مثل PDF أو صورة أو CSV. يتيح هذا التنوع في التصدير المشاركة السلسة للمشاريع المنتهية مع أصحاب المصلحة، أو الأرشفة للرجوع إليها في المستقبل، أو التكامل مع الأدوات والمنصات الأخرى. يمكن للمستخدمين اختيار تنسيق التصدير الذي يناسب احتياجاتهم، مما يضمن إمكانية الوصول إلى أعمالهم واستخدامها خارج بيئة Miro.

تسعير ميرو

مجاني : 0 دولار/شهر لكل مستخدم

: 0 دولار/شهر لكل مستخدم المبتدئين: 8 دولارات/شهرًا لكل مستخدم

8 دولارات/شهرًا لكل مستخدم الشركات: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل ب Miro لمعرفة الأسعار

ما هو Google Jamboard؟

عبر جوجل Jamboard هو برنامج رقمي مجاني للسبورة البيضاء تم تطويره من قِبل Google، ويوفر تكاملاً سلسًا مع تطبيقات نظام Google Workspace البيئي. بحيث يمكن للفرق الوصول بسهولة إلى أدوات مثل Google Drive والمستندات وجداول البيانات.

الغرض الأساسي من هذا بديل ميرو هو تسهيل الجلسات التعاونية المرئية الفعالة والجذابة. صُمم Jamboard لتعزيز التعاون والإبداع في الوقت الفعلي، وهو مصمم لتعزيز التعاون والإبداع في الوقت الفعلي، ويوفر لوحة تفاعلية للفرق عن بُعد وشخصياً لمشاركة الأفكار وتبادلها.

ميزات Jamboard

تتيح لك ميزات Jamboard التعبير عن خططهم وتصورها بفعالية. دعنا نتعمق في بعض أبرز جوانبه.

اللوحة التفاعلية

يوفر Jamboard لفرق العمل لوحة تفاعلية وبديهية نظيفة وبسيطة وسهلة الاستخدام. تعمل هذه اللوحة كمساحة تعاونية حيث يمكن لأعضاء الفريق الاجتماع معًا وإنشاء الأفكار ومشاركتها في الوقت الفعلي، مما يعزز تجربة تعاون سلسة وجذابة.

أدوات الرسم والكتابة

من خلال أدوات الرسم والكتابة في Jamboard، يمكن للمستخدمين إطلاق العنان لإبداعهم والتعبير عن أهدافهم بفعالية. وسواء باستخدام الأقلام أو أقلام التحديد أو أقلام التظليل، يمكن لأعضاء الفريق توصيل نواياهم بصريًا وإنشاء رسومات تخطيطية وتوضيح المفاهيم، مما يعزز وضوح أفكارهم وتأثيرها على اللوحة الرقمية.

ملاحظات لاصقة

كل المتعة التي توفرها جلسة عصف ذهني شخصية، بدون أي تنظيف بفضل ميزة الملاحظات اللاصقة في Google Jamboard

تتيح ميزة الملاحظات اللاصقة الافتراضية في Jamboard للمستخدمين تدوين الأفكار أو ترك تعليقات أو تقديم ملاحظات على اللوحة بسهولة. تُستخدم هذه الملاحظات اللاصقة كعناصر رقمية للمعلومات السريعة والموجزة، مما يعزز التعاون والتقاط الأفكار المهمة دون تشويش اللوحة.

إدراج الصور

قم بدمج العناصر المرئية لتعزيز الفهم ونقل النوايا. تُمكِّن هذه الميزة الفرق من رسم صورة أوضح لأفكارهم من خلال دمج الصور ذات الصلة بسلاسة في مساحة العمل التعاونية.

تكامل مساحة عمل Google

يتكامل Jamboard بسلاسة مع Google Drive والمستندات وجداول البيانات من Google، مما يسمح للفرق بتبسيط سير العمل ومشاركة الملفات بكفاءة. ويضمن هذا التكامل تجربة مساحة عمل متماسكة وموحدة، مما يتيح الوصول السلس إلى المستندات والبيانات ذات الصلة و أدوات تعاونية ضمن نظام Google Workspace البيئي.

التعاون في الوقت الفعلي

يمكن لعدة مستخدمين العمل في وقت واحد على لوحة ما. وتصبح التغييرات التي يجريها أي مشارك مرئية على الفور لجميع المشاركين، مما يعزز المشاركة النشطة ويشجع العمل الجماعي المثمر. تتيح ميزة التعاون في الوقت الفعلي لأعضاء الفريق العمل معًا والمساهمة بالأفكار وتكرار المفاهيم في بيئة ديناميكية ومتزامنة.

عناصر التحكم في الوصول

لضمان أمان البيانات والخصوصية، يوفر Jamboard خيارات التحكم في الوصول. يمكن للمستخدمين تعيين أذونات الوصول، وتحديد من يمكنه عرض اللوحات الخاصة أو تحريرها. تُمكِّن هذه الميزة الفرق من التحكم في الوصول إلى مساحتهم التعاونية، وحماية المعلومات الحساسة، والحفاظ على السرية بناءً على متطلباتهم الخاصة.

توافق الأجهزة

يتوافق برنامج Jamboard مع مختلف الأجهزة، بما في ذلك الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية وأجهزة Jamboard المخصصة. يلبي هذا التوافق تفضيلات المستخدمين المختلفة وتوافر الأجهزة، مما يتيح للفرق التعاون بسلاسة بغض النظر عن الجهاز الذي يختارون استخدامه.

الحفظ التلقائي

يمكن للفرق العمل بثقة على أفكارهم، مع العلم أن تقدمهم محفوظ باستمرار ويمكن استعادته بسهولة، مما يوفر راحة البال ويزيل خطر فقدان البيانات العرضي.

خيارات التصدير

يتيح لك Jamboard إمكانية تصدير إبداعاتك كملفات PDF أو صور، مما يسهل مشاركة المشاريع المنتهية أو أرشفتها للرجوع إليها في المستقبل.

تسعير Jamboard

سطح المكتب المستند إلى الويب وتطبيق Jamboard مجاني مع حساب Google

_اختبر هذه بدائللوحةالجمبورد !

جام بورد مقابل ميرو: من يفوز في معركة السبورة الرقمية؟

في حين أن كلا النظامين يحتويان على العديد من الأدوات والوظائف لدعم العصف الذهني للفريق، إلا أنهما يلبيان احتياجات وتفضيلات مختلفة.

يكمن الفرق بين Miro و Jamboard في تركيزهما وقدرات التكامل بينهما. يوفر Miro ميزات أكثر شمولاً والمزيد من التكامل مع أدوات الإنتاجية المختلفة. وهذا يجعله حلاً متعدد الاستخدامات للفرق التي تبحث عن منصة تعاون شاملة.

من ناحية أخرى، تكمن قوة Jamboard الأساسية في تكامله السلس مع نظام Google Workspace البيئي. بالنسبة للمؤسسات التي تعتمد بشكل كبير على G Suite، فهو خيار مثالي.

في النهاية، يعتمد الفائز بين Miro و Jamboard على الاحتياجات والتفضيلات الفريدة لفريقك. تقدم كلتا المنصتين ميزات قيّمة لتعزيز التعاون والإبداع، وسيعتمد اختيار المنصة المناسبة على المتطلبات الخاصة بمؤسستك وسير العمل.

لذا، دعنا نقارن بين ميزاتهما المشتركة.

اللوحة التفاعلية

يقدم كل من Miro و Jamboard لوحة قماشية تفاعلية لأعضاء الفريق للتواصل وإيجاد حلول لمشاكلهم الأكثر إلحاحًا. لوحة Miro غير محدودة، مما يسمح لك بالعمل دون قيود المساحة، بينما تتكون لوحة Jamboard من عدد ثابت من الإطارات.

أدوات الرسم والكتابة

يوفر كل من Miro و Jamboard أدوات رسم وكتابة متنوعة. ومع ذلك، يوفر Miro المزيد من خيارات التخصيص فيما يتعلق بالألوان وأحجام الأدوات مقارنةً بـ Jamboard.

إدراج الصور

يمكّنك Miro و Jamboard من إدراج الصور على لوحاتهما. يوفر Miro المزيد من خيارات معالجة الصور وتغيير حجمها، بينما يركز Jamboard على البساطة وسهولة الاستخدام.

التكامل

يقدم Miro العديد من عمليات التكامل مع تطبيقات الإنتاجية وأدوات التعاون مثل Slack. تكمن قوة تكامل Jamboard الأساسية في توافقه السلس مع نظام Google Workspace البيئي.

التعاون في الوقت الحقيقي

تدعم Miro و Jamboard الدردشة والتعاون في الوقت الفعلي، مما يسمح للأعضاء بالعمل في وقت واحد على لوحة مع الدردشة المباشرة والتحديثات.

ضوابط الوصول والأذونات

يوفر Miro مزيدًا من التحكم في الوصول وإعدادات الأذونات بشكل أكثر دقة مقارنةً ب Jamboard. يتيح ذلك لمسؤولي Miro تحسين إدارة الفريق وصول الأعضاء وضمان خصوصية البيانات.

توافق الجهاز

تتوافق كلتا المنصتين مع العديد من الأجهزة، بما في ذلك أجهزة سطح المكتب على الويب والكمبيوتر اللوحي وiOS وiPhone المحمول وأجهزة Android المحمولة وأجهزة سطح المكتب التي تعمل بنظام التشغيل Windows وسطح مكتب Linux وسطح مكتب Linux والجوال Linux والجوال وأجهزة Mac المكتبية والأجهزة المخصصة. ومع ذلك، تم تصميم Jamboard خصيصًا للعمل مع أجهزة Google.

خيارات الحفظ التلقائي والتصدير

يوفر كل من Miro و Jamboard وظيفة الحفظ التلقائي والقدرة على تصدير اللوحات كملفات PDF أو ملفات صور لسهولة المشاركة والأرشفة.

من الصعب تحديد الفائز النهائي بين Jamboard و Miro، حيث أن الاختيار الصحيح يعتمد على المتطلبات والتفضيلات الفريدة لكل فريق.

ومع ذلك، إذا أخذنا في الاعتبار تعدد الاستخدامات وثراء الميزات، يبرز Miro باعتباره المنافس الأقوى. بفضل مجموعته الواسعة من الميزات الجديدة، والقوالب القابلة للتخصيص، ومجموعة واسعة من عمليات التكامل، يلبي Miro حالات الاستخدام المتنوعة ويستوعب الفرق من مختلف الأحجام والتعقيدات.

ومع ذلك، يظل Jamboard خيارًا ممتازًا لأولئك الذين يعطون الأولوية للبساطة وسهولة الاستخدام والتكامل السلس مع Google Workspace.

Jamboard مقابل Miro على Reddit

عبر Jamboard

انتقلنا إلى موقع Reddit لنرى أين يستقر الناس على Jamboard مقابل Miro. عندما سُئلوا عن تجربتهم مع Jamboard مقابل Miro كماa أداة تعاونية قال أحد مستخدمي ريديت

"سعيد بما فيه الكفاية. إنه جميل [مشابه ل] الآخرين مثل mural ولكن [لديه] ميزات أكثر من google jamboard."

ومع ذلك، ليس كل الثناء على ميرو. يلاحظ مستخدمو Reddit الآخرون أن ميرو لا يزال يفتقر إلى بعض الميزات التي يتمنون أن تتوفر فيه. إليك بعض قصص المستخدمين:

_"لدي العديد من عمليات التشغيل الآلي في Zapier التي تنشئ لوحات عند استيفاء (أ) شرط. أرغب في أن أكون قادرًا على (أ) حذف اللوحات عند استيفاء الشرط أو (ب) أرشفة اللوحات عند استيفاء الشرط \[... ] تقوم إحدى الأتمتة بإعداد لوحة جديدة لكل مشروع. لديّ العشرات في فريقي، ولكل منهم عشرات المشاريع، وبعد مرور بعض الوقت تراكمت لديّ آلاف اللوحات." \

"لا أعرف عن أي شخص آخر لكن أول ما أفعله لأي لوحة تقريبًا هو إضافة مربع ضخم وتغيير اللون إلى الرمادي/الأسود الغالي وإغلاقه وإرساله إلى الخلف ثم الرسم فوقه. في الواقع لقد ألغيت عضويتي الأولى بسبب عدم وجود الوضع المظلم وعدت فقط بسبب قابلية توسعة ميرو. إذا ظهر بديل آخر يحتوي على الوضع المظلم، فسوف أنقل فريقي بأكمله على الفور وبدون تردد إلى ذلك."

على الجانب الآخر من العملة، كان لدى المستخدمين أشياء إيجابية وسلبية على حد سواء ليقولوها عن Google Jamboard. أحب أحد المستخدمين بساطة Jamboard:

"غالبًا ما أستخدم Google Jamboard. إنه ليس شيئًا خياليًا ولكنه مجاني وتعاوني وسهل التعلم ومتعدد الاستخدامات. يمكنك الرسم، وتحميل الصور، ونقل الأشكال، والنصوص، والملصقات البريدية مرتبة في ثلاث طبقات."

بينما اشتكى البعض من أن عرض Google المميز للسبورة البيضاء يتخلف عن منافسيه:

"على غرار العديد من منتجات Google، تبدو لوحة Jamboard الحالية وكأنها فكرة لاحقة مهجورة موجودة لتحديد خانة في قائمة الميزات. يجب أن تكون هذه الميزة هي الميزة البارزة وأشعر أنها الاتجاه الذي تسير فيه جميع عروض مكان العمل."

تعرف على ClickUp: أفضل بديل لـ Miro مقابل Jamboard

بينما يتمتع كل من Miro وGoogle Jamboard بلحظات مميزة، قد تتوق إلى بوفيه من ميزات الإنتاجية أكثر تنوعاً. قل مرحبًا ب ClickUp - سكين الجيش السويسري ل إدارة مشاريع السبورة البيضاء وأدوات التعاون التي ستجعل فريقك يتساءل كيف عاشوا بدونها.

أطلق العنان لبيكاسو بداخلك مع السبورات البيضاء

يمكنك سحب المهام وإسقاطها بسهولة، وربط مهام سير العمل، وتصور مشروعك باستخدام ClickUp Whiteboard

وجّه إبداع فريقك باستخدام كليك أب السبورات البيضاء -ملعب للعصف الذهني والتخطيط وإعطاء الحياة لأفكارك الأكثر جموحًا. تمامًا مثل Miro و Jamboard، تأتي ألواح ClickUp Whiteboards محملة بالكامل بأدوات الرسم والكتابة والملاحظات اللاصقة وإمكانيات إدراج الصور.

وما الميزة الإضافية؟ اربط السبورات البيضاء مباشرةً بالمهام وشاهد تحفة فريقك وهي تتحول إلى نتائج ملموسة.

قوالب: منصة إطلاق الإنتاجية الخاصة بك

قم بأتمتة مهامك المتكررة ببضع نقرات فقط من خلال واحدة من مئات أتمتة سير العمل القوالب

لماذا تعيد اختراع العجلة بينما لدى ClickUp كنز دفين من القوالب في انتظار زيادة إنتاجية فريقك؟ لدينا نموذج مصفوفة ClickUp Eisenhower Matrix التي ستحصل على تحديد أولويات المهام مثل المحترفين أو قالب التصميم والإبداع ClickUp الذي يحافظ على مشاريع التصميم والأصول في أفضل شكل.

على سبيل المثال، يعد ClickUp أداة ممتازة لخدمة العملاء أو حتى مكالمات الممثلين المباشرة لتحديث خرائط رحلة العميل أثناء التحدث معهم. استخدم أداة قوالب رحلة العميل كسلاحك السري لتوفير الوقت وتبسيط سير العمل.

الخرائط الذهنية: كشف الشبكة المتشابكة للأفكار المتشابكة

قم بتطوير الأفكار مع الفريق من خلال رسمها في خريطة ذهنية حرة باستخدام الوضع الفارغ في ClickUp

فك تشابك أفكارك وأطلق العنان لأفكارك مع الخرائط الذهنية في ClickUp. تتكامل هذه الخرائط الذهنية المذهلة بصرياً بسلاسة مع ميزات إدارة المهام في ClickUp. فهي تساعدك على تحويل الجمباز الذهني لفريقك إلى سيمفونية إنتاجية منسقة بشكل جيد.

مع الخرائط الذهنية يمكنك استعراض تلك العضلات الإبداعية وحل المشاكل وتخطيط المشاريع ببراعة لا مثيل لها.

الحصان الأسود المنتصر في معركة اللوحة البيضاء الملكية: كليك أب

باختصار، ClickUp هو البطل الخارق لبدائل الإنتاجية، حيث ينقضّ لينقذ الموقف بمنصته المتكاملة لإدارة المهام, التعاون وإنجاز الأمور

بفضل مجموعة واسعة من الميزات، بما في ذلك اللوحات البيضاء والقوالب والخرائط الذهنية، يمكّن ClickUp فرق العمل من العمل بكفاءة والبقاء منظمة، مما يجعله منافساً جديراً في عالم أدوات التعاون الرقمي. اشترك في باقة ClickUp المجانية للأبد وابدأ العمل على السبورة البيضاء اليوم!