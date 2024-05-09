لقد اختبرنا أفضل 15 بديلًا ومنافسًا لـ Google Jamboard (ألواح الكتابة الرقمية) 2025

جام بورد عبارة عن لوحة إبداعية ثورية منصة تعاون التي ساعدت المبدعين على إحياء أفكارهم. ومع ذلك، مع تطور أنماط التفاعل كل يوم، قد لا يرقى Jamboard إلى مستوى توقعاتك ومطالبك.

في مثل هذه الحالة، قد تبدأ في البحث عبر الإنترنت عن بدائل Jamboard التي تقدم تجربة تعاونية افتراضية حقيقية لفريقك.

تفحص هذه المقالة مختلف السبورات البيضاء الرقمية بناءً على الميزات وملاحظات المستخدمين والأسعار، وتقدم لك أفضل بدائل Jamboard.

ما هي سبورة Jamboard التفاعلية؟

Jamboard عبارة عن منصة قائمة على السحابة تسهل التفاعل في الوقت الحقيقي بين المستخدمين المتصلين.

على سبيل المثال، تحتوي المنصة على غرف، ويمكن للمستخدمين في نفس الغرفة مشاركة الملفات وإجراء التعديلات في عملية تُعرف باسم العمل المتزامن. تستخدم أداة السبورة التفاعلية هذه أداة السبورة التفاعلية Google Drive وجداول بيانات Google ومستندات Google في تصميمها التعاوني.

كانت هذه التقنية بمثابة شريان الحياة للفرق الإبداعية والمعلمين والطلاب والشركات المختلفة أثناء عمليات الإغلاق بسبب جائحة كوفيد-19. فقد مكّنت المعلمين من إعداد جلسات تفاعلية عبر الإنترنت مع طلابهم، وأبقت الفرق على اتصال عن بُعد. 👩‍💻🌎 👋🧑‍💻

السبورة عبر مساحة عمل جوجل

قيود السبورة البيضاء لـ Jamboard

وفقًا لمراجعات المستخدمين، فإن Jamboard مقصر في العديد من المجالات، بما في ذلك:

الافتقار إلى استقلالية المسؤول - أبلغ المعلمون عن حالات يمكن للطلاب فيها حذف ملفات الدراسة دون إخطار المسؤول

لا يحتوي على وظيفة عدم الاتصال بالإنترنت

يمكن أن تستوعب 50 مستخدمًا نشطًا فقط في المرة الواحدة

يمكن للمستخدمين الحصول على 20 شريحة فقط كحد أقصى لكل لوحة Jamboard

يجب على المستخدمين دمج الفرق أو التكبير/التصغير للتواصل الشفهي

دفعت هذه القيود العديد من المستخدمين إلى البحث عن بدائل رقمية أخرى للسبورة البيضاء تلبي احتياجاتهم وتوقعاتهم.

دعونا نلقي نظرة على أفضل 14 بديلاً لـ Jamboard اليوم. 👀

15 بديلًا افتراضيًا للسبورة الرقمية Jamboard في عام 2024

1. كليك أب السبورة التفاعلية

حوِّل أفكار فريقك إلى إجراءات منسقة مع ClickUp-كل شيء في لوحة بيضاء واحدة ClickUp هي منصة إنتاجية أضافت مؤخرًا وظيفة السبورة الرقمية التفاعلية. الجديد كليك أب السبورة البيضاء تستهدف هذه الميزة الفرق الموزعة التي تسعى إلى عرض الأفكار وطرحها على منصة افتراضية والتعاون في الوقت الفعلي. وهي تتيح للفرق إنشاء لوحة مثالية للعصف الذهني والتخطيط الاستراتيجي وسير العمل الرشيق وغير ذلك الكثير.

الميزات:

التوافق مع Google Drive : إذا كانت لديك مهام على Google Drive في Jamboard، فيمكنك نقلها بسرعة إلى ClickUp Whiteboard بسلاسة متوافق مع ClickUp Docs .

: إذا كانت لديك مهام على Google Drive في Jamboard، فيمكنك نقلها بسرعة إلى ClickUp Whiteboard بسلاسة متوافق مع ClickUp Docs . ميزات التنسيق : إنشاء الرسومات والنصوص,ملاحظات لاصقةوالرموز التعبيرية والصور والأشكال

: إنشاء الرسومات والنصوص,ملاحظات لاصقةوالرموز التعبيرية والصور والأشكال تصميم قابل للتخصيص : يمكن للمستخدمين التعامل مع الطبقات القابلة للتخصيص لإنشاء مواقع الويكي الخاصة بالشركة والشعارات وبنوك قاعدة المعرفة.

: يمكن للمستخدمين التعامل مع الطبقات القابلة للتخصيص لإنشاء مواقع الويكي الخاصة بالشركة والشعارات وبنوك قاعدة المعرفة. وضع التركيز : يحد من عوامل التشتيت على الشاشة من خلال التركيز على أقسام محددة من السبورة البيضاء

: يحد من عوامل التشتيت على الشاشة من خلال التركيز على أقسام محددة من السبورة البيضاء أدوات مدمجة : تتيح الأدوات للمستخدمين تحرير المهام دون مغادرة المستندات

: تتيح الأدوات للمستخدمين تحرير المهام دون مغادرة المستندات سريع وقابل للتخصيص /مرجع/ https://clickup.com/ar/blog/58292/undefined/ قوالب اللوحة البيضاء /%href/ : تسريع عمليات السبورة البيضاء بين الأقسام المختلفة

الإيجابيات:

يوفر ClickUp تعاونًا في الوقت الفعلي

تحرير سلس

مهام مضمنة

واجهة مستخدم سهلة الاستخدام

إجراءات مشاركة سريعة

سلبيات:

بعض الميزات معقدة للغاية بالنسبة للمستخدمين الجدد

وضع عدم الاتصال بالإنترنت غير متاح

الأسعار:

تقدم ClickUp أربعة خيارات للاشتراك في السبورة التفاعلية:

خطة مجانية للأبد

غير محدود خطة : 7 دولارات شهرياً

: 7 دولارات شهرياً أعمال خطة : 12 دولارًا/شهريًا

: 12 دولارًا/شهريًا المؤسسات: تتوفر أسعار مخصصة

التصنيف:

تصنيف G2 : 4.7 نجوم من 4,179 تقييم

تصنيف Capterra : 4.7 نجوم من 2,698 تقييم

2. ميرو

عبر ميروميرو يتيح للفرق التعاون وتحقيق نتائج أسرع بشكل افتراضي. تتوافق السبورة البيضاء عبر الإنترنت مع أجهزة iOs وiOs وAndroid وأجهزة سطح المكتب وتتميز بتصميم تفاعلي سهل الاستخدام. يمكن للمستخدمين بدء العمل من القالب المطلوب أو سبورة بيضاء جديدة فارغة.

على عكس جام بورد، ميرو يستوعب عددًا غير محدود من المستخدمين في وقت واحد ويستخدم التكبير كوسيلة للتواصل اللفظي. علاوة على ذلك، يتميز Miro ببعض أفضل الأدوات التفاعلية في السوق.

ميزات:

قوالب السبورة المصممة مسبقًامثل تصميم تجربة المستخدموتخطيط العملاء، وتخطيط العملاء، والاستعراض بأثر رجعي

وظائف غير محدودة للمستخدمين

سوق ميرو: يحتوي على مجموعة من التطبيقات المتوافقة

الإيجابيات:

إعدادات أفضل للمسؤول

مجموعة واسعة من الميزات التفاعلية

يحتوي على ميزات مشاركة الشاشة

سلبيات

توجد أخطاء في وضع مشاركة الشاشة

تستهلك لوحة ميرو البيضاء الكثير من ذاكرة الكمبيوتر

الأسعار:

لدى Miro ثلاثة خيارات للدفع:

الوضع المجاني

خطة الفريق : 8 دولارات شهريًا

: 8 دولارات شهريًا العمل : 16 دولارًا/شهرًا

: 16 دولارًا/شهرًا المؤسسة: تسعير مخصص

التصنيفات:

G2: 4.8 نجوم من 3,450 تقييمًا

كابيترا: 4.7 نجوم من 634 تقييمًا

_مقارنة ميرو إلى لوسيدتشارت! هل تبحث عن بدائل Jamboard لفريق تحرير الصور الخاص بك؟ حسناً جدارية يوفر لوحات بيضاء متعددة مشابهة للوحات الفوتوشوب الفنية. ومع ذلك، يمكن إعادة ترتيب اللوحات الجدارية وتغيير حجمها لتناسب احتياجاتك.

الميزات:

قوالب مسبقة الصنع

شبكات معدة مسبقًا

مربعات السياق

غرف متعددة للفرق المختلفة

أدوات تحرير مدمجة

أدوات الدردشة

وضع التركيز والمؤقتات

الإيجابيات:

سلسالعمل التعاوني الميزات

مجموعة كبيرة من القوالب واللوحات وعناصر اللوحة

خيارات التصدير والاستيراد

دعم متوافق مع معايير الصناعة

سلبيات:

خيارات تكامل محدودة مع اللوحات البيضاء الرقمية الأخرى

يمكن أن يكون تطبيق الهاتف المحمول به خلل وتأخير من وقت لآخر

يفتقر إلى التكامل مع Zoom

السعر:

خطة البدء : 12 دولارًا شهريًا

: 12 دولارًا شهريًا الخطة الإضافية: 20 دولارًا/شهريًا

مراجعات:

تقييم G2 4.6 نجوم من 949 تقييم

تقييم Capterra: 4.5 نجوم من 81 تقييمًا

مكافأة:_ مورال ضد ميرو !

4. ستورم بورد

عبر لوحة العاصفة تحتوي سبورة Stormboard التفاعلية على تخطيط بنمط الملاحظات اللاصقة، حيث تحمل كل ملاحظة لاصقة السبورة البيضاء الخاصة بها. يمكنك تعيين ملاحظة لاصقة ولوح أبيض خاص بكل فريق. يمكن استخدام تجعل الواجهة إدارة الفريق سهلة ويمكنك تتبع المهام بسلاسة عبر مختلف المنصات.

الميزات:

ملاحظات لاصقة قابلة للتعديل على السبورة البيضاء

متوافق مع تطبيقات الإنتاجية الأخرى

أدوات إدارة الفريق بسلاسة لقادة الفريق

أدوات دردشة وصوت مدمجة

قوالب قابلة للتخصيص

الإيجابيات:

واجهة سهلة الاستخدام

قنوات اتصال أفضل

قالب قابل للتخصيص يبسط العمل

سلبيات:

لوحة الألوان المحدودة للبطاقات

أخطاء صغيرة

أدوات المسؤول المحدودة

التسعير:

شخصي : مجاني

: مجاني شركة : 10 دولارات شهريًا

: 10 دولارات شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

التصنيف:

تقييم G2 4.3 نجوم من 25 تقييم

تقييم Capterra: 4.5 نجوم من 34 تقييم

5. ليمنو

عبر لينمو تتوفر السبورة الرقمية لينمو في إصدارات أندرويد وiOS وسطح المكتب، مما يوفر تجربة تعاون رقمية متحفظة. تناسب المنصة الفرق التي تتردد في التحول الرقمي الكامل؛ ومن ثم فهي تتميز بأدوات محدودة، وعليك إكمال بعض المهام باللمس الفعلي.

الميزات:

رسومات واقعية بالعلامات

أدوات تعاونية

عناصر تحكم إدارية رائعة

واجهة سهلة الاستخدام للمبتدئين

الإيجابيات:

سهل الاستخدام

عرض لوحة بيضاء كبيرة الحجم على الواجهة

قنوات تواصل عبر الدردشة والفيديو

العيوب:

يعتمد على التكبير/التصغير للاتصال المرئي والصوتي

يمكن أن تكون ميزة المسح غير منتظمة

الأسعار:

الخطة الاحترافية : 5 دولارات شهرياً

: 5 دولارات شهرياً الفريق : 8 دولارات شهريًا

: 8 دولارات شهريًا المؤسسة: تسعير مخصص

التقييمات:

تقييمات G2 4.9 نجوم من 13 تقييم

تقييمات كابيترا 4.8 نجوم من 12 تقييم

6. لوحة المفاهيم

عبر كونسيت بوردلوحة المفاهيم مثالية للعرض الجماعي والعصف الذهني، مما يجعلها أفضل بديل لـ Jamboard لفرق العمل التي ترغب في مشاركة أفكارها وحلولها مع عملائها. تمكّنك المنصة من رسم خريطة لرحلة العميل وإنشاء شخصية على اللوحة أثناء مناقشة التوقعات والاستراتيجيات مع عملائك.

الميزات:

قوالب قابلة للتخصيص

مشاركة الشاشة داخل التطبيق

أداة لوحة الدردشة

نظام المهام

خيارات المكالمات الجماعية

الإيجابيات:

توفر اللوحة البيضاء المجانية عبر الإنترنت مساحة تصل إلى 500 ميغابايت ولوحات غير محدودة

قنوات اتصال موثوقة، بما في ذلك المكالمات الجماعية

خيارات تصدير ومشاركة سهلة

سلبيات:

يستغرق تحميل الصور وقتاً طويلاً

واجهة المستخدم أقل جاذبية

الأسعار:

مجانًا : مجانًا

: قسط : 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم مؤسسة: تسعير مخصص ل 250 مستخدمًا

7. InVision Freehand

عبر إنفيجن فري هاند يعد InVision Freehand خيارًا مثاليًا لمحرري الصور، ولكن تعدد استخداماته يعني أنه يمكن لأي فريق العمل عليه. تعمل المنصة على مزامنة رسوماتك ومخططاتك التخطيطية والفوتوشوبس وتستخدمها لإنشاء ملاحظات في الوقت الفعلي.

الميزات:

قوالب قابلة للتخصيص

مشاركة الشاشة

أدوات تعاونية

الإيجابيات:

واجهة سهلة الاستخدام، خاصة للمصممين

توفر النسخة المجانية إمكانية الوصول إلى العديد من الميزات

سهولة تحميل الملفات وإضافة تعليقات نصية

السلبيات:

لا توجد أدوات دردشة باستثناء قسم التعليقات

الأسعار:

مجانًا : مجانًا

: إيجابي : 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم مؤسسة: تسعير مخصص

التقييمات:

تقييم G2 4.4 نجوم من 743 تقييم

تصنيف Capterra: 4.6 نجوم من 666 تقييم

8. مايكروسوفت السبورة البيضاء

عبر مايكروسوفتسبورة مايكروسوفت يتيح البرنامج السحابي للفرق التعاون في رسم الأشكال وإنشاء الجداول وتصميم المنتجات. تسهل ميزات مثل قسم التعليقات قنوات التعليقات من خلال التفاعل في الوقت الفعلي. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر للمستخدمين خيارات مختلفة من الأقلام التي يمكنهم استخدامها لتحرير الصور ورسم الأشكال على اللوحة ومشاركة الملاحظات اللاصقة.

ميزات:

واجهة برمجة التطبيقات

أدوات التعاون

أدوات التعليق

الرسم البياني

الرسم البياني المباشر

التحليل والتقارير

قالب قابل للتخصيص

الايجابيات:

متصل ببيئة Office 365

أداة متعددة الاستخدامات يمكن استخدامها في أي صناعة

العيوب:

يمكن أن يكون هناك خلل في الميزات عند تغيير اللوحات القماشية

عدم وجود ميزات رئيسية مقارنة بالألواح البيضاء الرقمية المتطورة مثل ClickUp وMiro

الأسعار:

مايكروسوفت 365 شخصي : 6.99 دولار شهرياً لكل مستخدم

: 6.99 دولار شهرياً لكل مستخدم مايكروسوفت 365 العائلي : 9.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 9.99 دولار شهريًا لكل مستخدم مايكروسوفت 365 للأعمال الأساسية : 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم مايكروسوفت 365 Business Standard: 12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

التقييم:

تقييم G2: 4.2 من 30 تقييم

تصنيف Capterra: 4.3 نجوم من 59 مراجعة

تفقد هذه منافسو مايكروسوفت السبورة البيضاء تتيح منصة Witeboard التعاونية المستندة إلى السحابة للمستخدمين إنشاء وتحرير ومشاركة الأفكار على لوحة السبورة البيضاء. ويتعين على أعضاء الفريق إنشاء ملفات تعريف المستخدمين التي يضيفها قائد الفريق إلى المنصة.

تدعم المنصة إصدار الويب فقط وهي مناسبة لجميع مستويات العمل.

الميزات:

أدوات التعاون

العصف الذهني

أدوات الرسم

سبورة بيضاء

لوحة رقمية

وظيفة التركيز

الإيجابيات:

سهولة الانضمام إلى الفرق وإضافة الأعضاء

سهل الاستخدام

قوالب قابلة للتخصيص

وظيفة التركيز تعزز الإنتاجية

سلبيات:

متاحة فقط على متصفحات الويب

قنوات اتصال محدودة

الأسعار:

مجاناً

تقييم:

تقييم G2 4.2 نجوم من 30 تقييم

10. رسم الدردشة

عبر دردشة السحب تتيح لك ألواح الرسم التفاعلية للدردشة التفاعلية استضافة الاجتماعات وإدارة الفرق المختلفة - فهي تتميز بلوحات بيضاء تفاعلية في الوقت الفعلي حيث يمكن لأعضاء الفريق مشاركة روابط قابلة للتحرير لرسوماتهم. تتواصل الفرق من خلال الدردشات أو الرسائل الصوتية أو مؤتمرات الفيديو.

الميزات:

لوحة الرسم

الرسائل النصية

مؤتمرات الفيديو

التعليق على ملف PDF

دعم 24/7

دليل المستخدمين

الإيجابيات

قنوات اتصال مختلفة

سريعة الاستجابة وسهلة الاستخدام الواجهة أدوات الفريق المختلفة



سلبيات:

متوفر فقط في متصفحات الويب

يفتقد الميزات والأدوات المتوفرة في السبورات الرقمية الأخرى

الأسعار:

مجاناً

تقييم:

تقييم G2 4.5 من 9 تقييمات

تصنيف Capterra: 4.2 نجوم من 5 تقييمات

11. ثعلب السبورة البيضاء

عبر ثعلب اللوح الأبيض Whiteboard Fox عبارة عن مساحة عمل تفاعلية عبر الإنترنت تعمل جنبًا إلى جنب مع تطبيق زووم و Google Meet لتسهيل الاجتماعات عبر الإنترنت. وتحتوي المنصة على مجموعة من الأدوات، بما في ذلك ألوان الرسم والقلم، حيث يمكن للمستخدمين تصميم وتحرير الصور والأشكال على لوحتها.

الميزات:

أدوات الرسم

أدوات تعاونية

التكبير والالتقاء متوافقان

لوحة رسم

الإيجابيات:

عدد غير محدود من أعضاء الفريق

تواصل سلس عبر التكبير/التصغير

مجموعة من أدوات التحرير والرسم

سلبيات:

لوحة ألوان النص محدودة

يتم تعطيل اللوحة بعد فترة معينة من الاستخدام

التسعير:

شخصي : مجاناً

: مجاناً إحترافي : 7 دولارات شهريًا

: 7 دولارات شهريًا مؤسسة: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

التقييم:

تقييم G2 4.2 نجوم من 12 تقييم

تقييم Capterra: 4.3 نجوم من 20 تقييم

12. زايتبورد

عبر زايتبورد Ziteboard عبارة عن سبورة بيضاء خفيفة الوزن متوفرة فقط على متصفحات الويب ولكنها متوافقة مع متصفحات الهاتف المحمول والكمبيوتر. صُممت المنصة خصيصًا لخبراء التعليم وتعمل بشكل جيد خلال الفصول الدراسية عبر الإنترنت.

إنها بديل بسيط للسبورات الرقمية المعقدة للغاية مثل Jamboard. ومع ذلك، لا تزال تحتوي على بعض أفضل الميزات.

الميزات:

أداة تعاونية

أدوات الرسم

تعليقات توضيحية للملفات والصور

الإيجابيات:

سهل الاستخدام

يتطلب مواصفات بسيطة للجهاز

العيوب:

يفتقر إلى العديد من الميزات والأدوات نظرًا لخفة وزنه

السعر:

محترف أسبوعي : 5 دولارات للفرد

: 5 دولارات للفرد شهرية احترافية : 9 دولارات للفرد

: 9 دولارات للفرد محترف سنوي : $85

: $85 مؤسسة: متعدد الاستخدامات

التصنيف:

تقييم G2 4.2 نجوم من 4 تقييمات

تقييم كابيترا 5.0 نجوم من 3 تقييمات

13. كانفا

عبر كانفا تتيح لك منصة Canva القابلة للمشاركة إنشاء لوحات بيضاء وتحريرها ومشاركتها مع أعضاء فريقك. هذه المنصة هي المفضلة لدى المصممين في مجالات التصميم الرقمي والأزياء والتصميم الجرافيكي.

الميزات:

قوالب مخصصة

أدوات تعاونية

أدوات تحرير مجانية

أدوات مجانية للرسوم المتحركة

أدوات تحرير الفيديو

المحترفين

سهلة الاستخدام

متوافق مع مختلف الأجهزة

أدوات تحرير رائعة

مثالي لالعصف الذهني الجماعي الفعال سلبيات :

لا يمكنك إنشاء عناصر فريدة من نوعها

العناصر والصور عامة

يصعب استخدامها على الشاشات الصغيرة

التسعير:

Canva Pro: 119.99 دولارًا سنويًا

التقييم:

تقييم G2 4.7 نجوم من 3,337 تقييم

تقييم كابيترا 4.7 نجوم من 9,561 تقييم

مكافأة:_

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14. قلم تلوين

عبر قلم تلوين كرايون (Crayon (Cr4yon.com) هو خيار مجاني للسبورة البيضاء على الإنترنت مع ميزات محدودة. لا تحتوي هذه المنصة المجانية على قنوات اتصال ومحدودة أدوات تعاونية على متن الطائرة. لا يزال الموقع في طور الإنشاء الأولي ولا يزال أمامه طريق طويل.

الميزات:

أدوات رسم بسيطة

أدوات تعاونية

الإيجابيات:

لا يتطلب إنشاء حساب

إنه مجاني

بسيط ومباشر

سلبيات:

عدم وجود أدوات إنشاء للمهام الإبداعية المعقدة

ليس لديه قنوات اتصال

متاح فقط على متصفحات الويب

التسعير:

مجاناً

15. تكبير السبورة البيضاء

عبر Zoom

Zoom Whiteboard هي أداة تعاون رقمية يمكن الوصول إليها بشكل كبير للمستخدمين الذين يستخدمون Zoom بالفعل لتلبية احتياجات مؤتمرات الفيديو الخاصة بهم. فهي توفر لوحة تفاعلية حيث يمكن لأعضاء الفريق تبادل الأفكار والتخطيط ومشاركة الأفكار في الوقت الفعلي أثناء اجتماعات Zoom.

الميزات:

أدوات تعاون لإضافة الأشكال والنصوص والرسومات اليدوية إلى اللوحات البيضاء

ميزات مؤتمرات الفيديو

الإيجابيات:

إضافة إلى اجتماعات Zoom

حفظ السبورة البيضاء بسهولة كملف PNG

التراجع عن الإجراءات وإعادتها

سلبيات:

ميزات محدودة مقارنة بغيرهاأدوات السبورة البيضاء التكبير مطلوب

أبلغ المستخدمون عن وجود مشكلات في الأداء فيما يتعلق بالتعاون

التسعير:

السبورة البيضاء: 2.49 دولار شهرياً لكل مستخدم

السبورة البيضاء بلس: 7.00 دولارات شهرياً لكل مستخدم

حسِّن تعاونك المرئي مع السبورات الرقمية برنامج التعاون المرئي أحدثت ثورة في التواصل في مختلف القطاعات. على سبيل المثال، يمكنك الآن استضافة جلسات عصف ذهني افتراضية مع أعضاء الفريق في منتصف الطريق في جميع أنحاء العالم. 👋 🌎

Jamboard هي إحدى منصات السبورة التفاعلية الرائدة؛ ومع ذلك، هناك بدائل أخرى جديرة بالملاحظة، مثل كليك أب السبورة التفاعلية التي يمكن أن تقدم تجربة تعاونية لا حدود لها لفريقك.

تتصل ميزة ClickUp's Whiteboard في ClickUp مباشرةً بمهامك وزملائك في الفريق والمزيد

عندما يتعلق الأمر بالعصف الذهني وإدارة المشاريع، ستحتاج إلى أداة تتيح لك التعبير عن أفكارك بصريًا، ومشاركتها بسهولة مع فريقك، وإدارة جميع أعمالك المهمة وربطها معًا.

يتيح لك ClickUp القيام بذلك وأكثر من ذلك بكثير - كل ذلك في مكان واحد.

مع أكثر من مائة ميزة قابلة للتخصيص، بما في ذلك السبورة البيضاء القوية والتعاونية، ستحصل أنت وفريقك على جميع الأدوات التي تحتاجها لإنجاز كل أنواع المشاريع! 🔥