جدارية مقابل سبورة مايكروسوفت: ما هي أداة السبورة الأفضل؟

إذا كنت فريقاً موزعاً في أجزاء مختلفة من العالم وتحاول إيصال الأفكار إلى الآخرين، فإن أداة التعاون الرقمي تنقذك وتبقيكم جميعاً على اتصال، وتبقي المعلومات متدفقة.

إن Mural و Microsoft Whiteboard هما أداتان شائعتان تتيحان لك ولفريقك العمل معاً على ألواح بيضاء ومخططات انسيابية مشتركة - بغض النظر عن مكان وجودك.

هل تختار إحداهما؟ الاختيار ليس سهلاً.

تحتوي Mural على قوالب ديناميكية وتتكامل مع منصات مثل Google Drive لتتيح لك تخزين رسوماتك الرقمية. أما Microsoft Whiteboard فيقدم لوحة لا نهائية وتكاملًا وثيقًا مع منتجات Microsoft، حتى لا تضطر إلى تغيير سير عملك حتى مع نمو مجموعتك مع الأدوات الأخرى.

دعنا نتعمق أكثر لمعرفة الأداة التي تناسب فريقك بشكل أفضل.

ما هي الأداة الجدارية؟

عبر جدارية Mural هي أداة تعاون رقمية تقدم لوحة فنية نابضة بالحياة وسهلة الاستخدام للفرق لتبادل الأفكار والتخطيط وتنفيذ مشاريعهم الأكثر ابتكاراً.

باستخدام Mural، يمكن للفرق في مختلف الصناعات - التصميم أو الهندسة أو التسويق - التعاون في الوقت الفعلي، بغض النظر عن مواقعها الفعلية. وبفضل قوالبها الشاملة، يمكنك إجراء جلسات العصف الذهني المنظمة والتخطيط الاستراتيجي وكل ما بينهما.

تساعدك إمكانيات التكامل التي يوفرها Mural مع المنصات الرئيسية الأخرى مثل Microsoft Teams وGoogle Drive على تبسيط سير العمل ومشاركة الملفات والتعليقات والتحديثات بسهولة.

وسواء كنت تعمل على مشروع صغير أو تدير عمليات معقدة، يمكنك تحسين إنتاجية الفريق وتحقيق رؤيتك الجماعية من خلال مساحة عمل Mural المرنة والجذابة.

ميزات Mural

مجموعة أدوات Mural مليئة بالميزات التي تجعل العمل الجماعي سهلاً وجذاباً. دعنا نلقي نظرة على بعض الإمكانيات الفريدة التي يتمتع بها:

1. التعاون في الوقت الحقيقي

عبر جدارية تعمل ميزة التعاون في الوقت الفعلي في Mural على جمع فريقك العالمي المتفرق معًا. ستتمكن من الاطلاع على التحديثات في الوقت الفعلي، مما يضمن توافق الجميع. الأمر أشبه بالعمل في نفس الغرفة، بغض النظر عن مكان وجودك.

هذه الميزة ضرورية للمشاريع سريعة الوتيرة التي تحتاج إلى ملاحظات فورية وعمليات تصميم متكررة. فهي تعزز قدرة فريقك على الاستجابة بسرعة وفعالية للتغييرات.

2. قوالب جاهزة للاستخدام

عبر جدارية إحدى أكثر ميزات Mural إثارة في Mural هي مكتبتها الواسعة من القوالب. هذه ليست مجرد قوالب؛ فهي مصممة لبدء مشروعك، سواء كنت ببساطة تقوم بالعصف الذهني أو تخطط لسباق سريع أو تجري تحليل SWOT.

تساعدك المكتبة على توفير الوقت وتعزيز الاتساق عبر المشاريع، مما يلغي الحاجة إلى إنشاء مهام سير العمل من الصفر.

مع Mural، يمكنك الوصول مباشرةً إلى العمل المهم، مع إطار عمل أثبت قدرته على زيادة الإنتاجية والإبداع.

3. ملاحظات لاصقة رقمية

عبر جدارية يمكنك أنت وأعضاء فريقك تدوين الأفكار وتنظيمها بسرعة على لوحة بيضاء افتراضية باستخدام الملاحظات اللاصقة في Mural.

هذه الميزة مفيدة للمفكرين المرئيين لأنها تساعد في تصنيف الأفكار، والتصويت على الأفكار، وتحديد أولويات المهام.

تعمل بساطة الملاحظات اللاصقة، جنبًا إلى جنب مع قوة التنظيم الرقمي، على تحسين قدرة فريقك على العصف الذهني بفعالية، مما يسهل تصور المفاهيم واتخاذ القرارات بشكل أسرع.

4. تكامل سلس

عبر جدارية التكامل مع الأدوات الأخرى هو المكان الذي يتألق فيه Mural حقًا. فهو يتصل بالعديد من الأنظمة الأساسية، بما في ذلك Microsoft Teams وGoogle Drive وSlack.

إذا كان فريقك يعمل في أنظمة بيئية أخرى ولكنك تبحث عن تجربة محسّنة للسبورة البيضاء، فإن إمكانية التشغيل البيني هذه هي شيء يجب تجربته.

فهي تبسط نقل المعلومات وتجعل التواصل مركزياً، مما يسهل الحفاظ على مصدر واحد للحقيقة لمشاريعك.

يمكّنك Mural من قضاء وقت أقل في التنقل بين التطبيقات والتركيز على التعاون والتنفيذ بدلاً من ذلك.

تسعير Mural

مجانًا: مجانًا

مجانًا الفريق+: 12 دولارًا/عضو شهريًا

12 دولارًا/عضو شهريًا الشركات: 17.99 دولارًا/عضو شهريًا (تُدفع سنويًا)

17.99 دولارًا/عضو شهريًا (تُدفع سنويًا) المؤسسات: أسعار مخصصة

ما هو Microsoft Whiteboard؟

عبر مايكروسوفت السبورة Microsoft Whiteboard هي أداة تعاون رقمية تعمل كلوح أبيض افتراضي. على عكس اللوحة البيضاء الفعلية، توفر Microsoft Whiteboard لوحة لا نهائية حيث يمكن للأشخاص الكتابة والرسم وإضافة الصور والملاحظات اللاصقة. تعني اللوحة اللانهائية أن لديك دائمًا مساحة كافية لتدوين أفكارك.

وإذا كنت من محبي استخدام القلم، فسوف تقدّر إمكانات القلم واللمس البديهية. فمع ميزات مثل أنواع وألوان القلم المختلفة والأشكال والقوالب، ستحصل على تجربة كتابة ورسم أكثر طبيعية.

وكجزء من مجموعة برامج وأدوات الإنتاجية من Microsoft، فإنه يضمن مستوى من قابلية التشغيل البيني والأمان الذي تتوقعه الشركات. وهذا يجعلها خياراً مقنعاً للمؤسسات المتعمقة في منتجات Microsoft.

ميزات Microsoft Whiteboard

بفضل ميزاتها الشاملة، تحول Microsoft Whiteboard مساحة العمل الرقمية الخاصة بك إلى مساحة ديناميكية للأفكار والاستراتيجيات والعمل الجماعي.

1. حبر بديهي

عبر مايكروسوفت السبورة صُممت أداة الحبر البديهية للسبورة البيضاء من مايكروسوفت لتحاكي انسيابية القلم على الورق، وتتيح لك أداة الحبر البديهية في مايكروسوفت وايت بورد الرسم والتلوين والكتابة بدقة وسهولة.

يمكنك التعليق على المستندات أو استخدام الصور أو إنشاء المخططات أو تدوين الملاحظات أثناء جلسة العصف الذهني. يمكنك أيضًا تدوين الملاحظات المكتوبة بخط اليد وتحويلها إلى نص لتسهيل تنظيمها ومشاركتها. تجعل ميزة الحبر البديهية من Microsoft Whiteboard أداة Microsoft Whiteboard برنامج اللوحة المزاجية للمفكرين المرئيين

2. مساحة عمل بلا حدود

عبر مايكروسوفت السبورة انتقل إلى عالم لا تعرف فيه أفكارك حدوداً مع لوحة Microsoft Whiteboard اللانهائية. تُعيد هذه الميزة تعريف مفهوم المساحة في التعاون الرقمي، مما يسمح لك ولفريقك بمواصلة توسيع أفكارك دون أن تنفد المساحة.

تضمن لك اللوحة اللانهائية التقاط كل التفاصيل، مما يجعلها مثالية لجلسات العصف الذهني المعقدة أو التخطيط الموسع للمشروع. الأمر أشبه بامتلاكك لفة ورق رقمية لا نهاية لها تتحرك مع تدفق إبداعك.

3. تكامل سلس مع نظام Microsoft البيئي

عبر مايكروسوفت السبورة يمكنك الاستفادة من القوة الكاملة لنظام Microsoft البيئي من خلال إمكانات التكامل السلس للوحة البيضاء.

من المزامنة السهلة مع مستندات Office 365 إلى الروابط المباشرة مع MS Teams للتعاون في الوقت الفعلي، تضمن هذه الميزة أن تتناسب Whiteboard بشكل مثالي مع سير عملك.

يتعلق الأمر بتعزيز الإنتاجية دون تعطيل الطريقة التي يعمل بها فريقك، مما يجعل التعاون أكثر سهولة وفعالية.

4. التعرف الذكي

عبر مايكروسوفت السبورة يمكنك تحسين جلسات العصف الذهني الخاصة بك باستخدام ميزة التعرف الذكي في Microsoft Whiteboard. اجعل أفكارك تبدو أنيقة واحترافية باستخدام هذه الأداة الذكية التي تحول الرسومات التقريبية إلى أشكال ومخططات واضحة ودقيقة.

سواء أكنت تقوم بتخطيط العمليات أو العصف الذهني أو مجرد العبث، فإن ميزة التعرف الذكي تجعل من السهل التركيز على جودة أفكارك وأفكارك ومحتواك بدلاً من التركيز على جودة الرسومات والرسومات.

إنها ميزة ممتازة لتنظيم أفكارك بسرعة وتحسين الوضوح العام لمشاريعك التعاونية.

تسعير Microsoft Whiteboard

مجاناً

Microsoft 365 Business Basic: 6 دولارات/مستخدم شهرياً (يتم دفعها سنوياً)

6 دولارات/مستخدم شهرياً (يتم دفعها سنوياً) مايكروسوفت 365 Business Standard: 12.5 دولار/مستخدم شهرياً (يتم دفعها سنوياً)

12.5 دولار/مستخدم شهرياً (يتم دفعها سنوياً) مايكروسوفت 365 بريميوم للأعمال 22 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا (يتم الدفع سنويًا)

22 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا (يتم الدفع سنويًا) تطبيقات مايكروسوفت 365 للأعمال: 8.25 دولار/مستخدم شهرياً (يتم الدفع سنوياً)

جدارية مقابل Microsoft Whiteboard: مقارنة الميزات

فيما يلي مقارنة سريعة بين ميزات تطبيق Mural وميزات Microsoft Whiteboard، وهما تطبيقان رائدان في مجال أدوات التفكير التصميم .

ميزة جدارية سبورة مايكروسوفت التعاون في الوقت الفعلي نعم نعم القوالب نعم نعم إمكانيات التكامل نعم نعم نعم اللوحة اللانهائية لا نعم نعم الرسم الحدسي نعم نعم نعم ملاحظات لاصقة نعم لا التعرّف الذكي على الأشكال لا نعم المحتوى التفاعلي نعم نعم نعم تكامل سلس لنظام Microsoft البيئي لا نعم أدوات الواجهة نعم لا

1. التعاون في الوقت الحقيقي

مع تحول فرق العمل عن بُعد إلى القاعدة، يجب أن تحتوي أدوات السبورة البيضاء والمخططات الانسيابية على ميزات تعاون قوية في الوقت الفعلي. دعنا نرى الأداة الأفضل لك في هذا القسم.

جدارية

مع Mural، أصبح التعاون في الوقت الفعلي أمرًا سهلاً للغاية. فهو يوفر مساحة مشتركة حيث يمكن لأعضاء الفريق رؤية مساهمات بعضهم البعض تتطور في الوقت الفعلي. ويمكنهم استخدام أدوات التواصل مثل التعليقات والمحادثات وحتى لفت الانتباه إلى مناطق معينة من اللوحة باستخدام ميزة مؤشر الليزر.

مايكروسوفت السبورة البيضاء

تتكامل Microsoft Whiteboard مع Microsoft Teams، مما يوفر تجربة تعاونية لمستخدمي Microsoft.

على الرغم من أن كلتا الأداتين توفران تعاوناً قوياً في الوقت الفعلي، إلا أن الاختيار قد يعود إلى سير عملك الحالي. تفضل Microsoft Whiteboard إذا كانت مؤسستك تعتمد بالفعل على منتجات Microsoft الأخرى.

ومع ذلك، للحصول على نهج أكثر استقلالية عن النظام الأساسي، تقدم Mural مجموعة غنية من ميزات التعاون التي تعمل بشكل جيد مع مختلف الأدوات والخدمات.

2. القوالب

تقدم Mural و Microsoft Whiteboard قوالب يمكنها تسريع التخطيط بشكل كبير.

جدارية

تقدم Mural قوالب متنوعة تلبي مختلف الصناعات واحتياجات المشاريع. من سباقات السرعة الرشيقة إلى خرائط التعاطف ، تم تصميم هذه القوالب للتكيف السريع، مما يتيح لك بدء جلسات تعاونية بنهج منظم.

مايكروسوفت السبورة البيضاء

توفر Microsoft Whiteboard أيضًا قوالب ولكنها تركز على التكامل مع أدوات Microsoft الأخرى، مما يتيح الاتساق والتوافق داخل مجموعة Microsoft، على سبيل المثال، للفرق التي تستخدم Office 365.

تتفوق Mural على Mural بمجموعة متنوعة من القوالب، بينما تكمن قوة Microsoft Whiteboard في تكاملها مع مجموعة Microsoft.

3. اللوحة اللانهائية

ما نوع المشاريع التي تعمل عليها؟ من شأن ذلك أن يساعد في تحديد ما إذا كنت بحاجة إلى لوحة قماشية لا نهائية أم لا.

جدارية

يوفر Mural لوحة قماشية كبيرة، لكنها ليست لا نهائية حقاً. ومع ذلك، فهو أكثر من كافٍ بشكل عام لمعظم المشاريع والجلسات التعاونية، وستحصل على مساحة واسعة لتوثيق مجموعة كبيرة من الأفكار والمساهمات.

مايكروسوفت السبورة البيضاء

تُعد اللوحة اللانهائية في Microsoft Whiteboard مثالية لتخطيط المخططات التفصيلية أو سير العمل الشامل.

فهي تسمح للفرق بالاستمرار في توسيع مساحة العمل الخاصة بهم، وهي ميزة مفيدة بشكل خاص للعصف الذهني المعقد والموسع.

جدارية مقابل Microsoft Whiteboard: من هو البطل؟

يعتمد الحكم في المواجهة بين Mural و Microsoft Whiteboard في نهاية المطاف على ما يقدّره فريقك أكثر.

إذا كان التكامل داخل نظام Microsoft البيئي واللوحة اللانهائية من أهم الأولويات، فإن Microsoft Whiteboard هو الفائز الواضح. إنها مناسبة بشكل طبيعي للفرق التي تعمل بالفعل مع مجموعة أدوات مايكروسوفت، حيث توفر مساحة غير محدودة للتعاون.

وعلى العكس من ذلك، تتفوق Mural بمجموعتها الواسعة من القوالب وقدراتها التكاملية القوية عبر جميع الأنظمة الأساسية، وليس فقط أدوات Microsoft. إنه الخيار المفضل للفرق التي تحتاج إلى ميزات شاملة تدعم العديد من أنواع المشاريع، خاصةً في البيئات البعيدة.

خلاصة القول، إن Microsoft Whiteboard هو اختيارك لقابلية التوسع اللامتناهي داخل منصة مألوفة، بينما Mural هو الخيار الشامل، وهو جاهز للتعامل مع مشاريع الفريق المعقدة والمتنوعة معك.

اختر Microsoft Whiteboard لتجربة سلسة تتمحور حول Microsoft أو Mural لمنصة متعددة الاستخدامات وغنية بالميزات.

جدارية مقابل. Microsoft Whiteboard على Reddit

تُظهر الرؤى من Reddit أن Mural مثالي للمهام المعقدة، في حين أن Microsoft Whiteboard هو بديل أبسط لمستخدمي Teams.

سلط تعليق لأحد مستخدمي Reddit الضوء على كيفية دعم Mural للتحليل النوعي عن بُعد، مما يدل على قوته في تسهيل التعاون الدولي.

"لقد استخدمنا هذا مؤخرًا لإكمال تحليل سير العمل _ مع فريقنا الموجود في الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة."

كما أشار المستخدم أيضًا إلى أن Mural يقدم اشتراكًا مدفوعًا لإنشاء اللوحة مع تعاون مجاني للضيوف، مما يدل على نهجه الصديق للفريق. ونصح المستخدم أيضًا أنه في حال كنت تبحث عن بديل لـ Mural ، ضع في اعتبارك الميزات والفوائد الفريدة لكل أداة.

على العكس من ذلك، أعرب مستخدمو Microsoft Whiteboard عن تقديرهم لسهولة تكاملها مع Teams وتقديم خيار بدون زخرفة للمستخدمين الموجودين بالفعل في نظام Microsoft البيئي.

يعتمد القرار بين الاثنين على متطلبات التعاون وسير العمل الخاصة بشركتك.

تعرف على ClickUp - أفضل بديل لـ Microsoft Whiteboard مقابل Mural

اجمع الفرق واعمل معًا باستخدام ClickUp

إذا كنت لا تزال مترددًا وتبحث عن بدائل للسبورة البيضاء من مايكروسوفت و Mural، يجب عليك التفكير في ClickUp.

مع ClickUp، يمكنك الوصول إلى سبورة بيضاء متعددة الأغراض وغنية بالميزات ومساحة عمل موحدة لإدارة مشاريعك، وتمكين التعاون بين الفريق، وتبسيط تتبع التقدم المحرز.

تعدد استخدامات ClickUp يجعله مثاليًا لأولئك الذين يرغبون في التخلص من الفوضى في مساحة العمل الرقمية والتركيز على تحقيق النتائج.

سبورات كليك أب البيضاء: تصور الأفكار والتعاون بسهولة

أنشئ اللوحة المثالية لأفكار الفريق وسير العمل مع سبورة ClickUp Whiteboards

هل تواجه صعوبة في التقاط أفكار فريقك بطريقة مرئية جذابة وقابلة للتنفيذ؟ ClickUp Whiteboards توفر حلاً فعالاً يمكّنك من التعاون بشكل مرئي وفعال دون التضحية بالوضوح أو الاحترافية.

تخيل مساحة عمل غير محدودة حيث يمكن لفريقك تبادل الأفكار وتخطيط المشاريع وتصميم الحلول، كل ذلك في الوقت الفعلي. سواء كنت ترسم مشروعًا جديدًا أو تقوم بالعصف الذهني لتصميمات المنتجات، فإن لوحات ClickUp Whiteboards تلغي الحاجة إلى التبديل بين الأدوات المختلفة، مما يسهل سير عملك ويزيد من الكفاءة.

تحويل أفكار العصف الذهني إلى مهام قابلة للتنفيذ مباشرة على السبورة البيضاء

ربط المستندات وإضافة التعليقات للحفاظ على تنظيم جميع المعلومات الأساسية وسهولة الوصول إليها

استمتع بالتعاون في الوقت الفعلي الذي يسمح لكل عضو في الفريق بالمساهمة والاستماع إليه

تشجع سبورة ClickUp Whiteboards على العمل الجماعي السلس وتمكين فريقك من المشاركة في إنشاء الأفكار وتكرارها وتطويرها بشكل تعاوني.

خرائط ذهنية من ClickUp: تنظيم أفكارك

تصور أفكارك باستخدام الخرائط الذهنية ClickUp Mind Maps

العصف الذهني فن، و انقر فوق الخرائط الذهنية هي اللوحة. فهي توفر طريقة ديناميكية لالتقاط أفكارك وربطها، وتقسيم الأفكار المعقدة إلى أجزاء يمكن التحكم فيها لتحسين الوضوح والفهم.

التقط الأفكار العابرة والوصلات المعقدة بسهولة باستخدام واجهة مرنة بالسحب والإفلات. استخدم خرائطه الذهنية القائمة على المهام لربط سير العمل وضبطه.

لمزيد من العمل الإبداعي أو المناقشات الأولية في مشروع ما، استخدم الخرائط الذهنية المستندة إلى العُقد لإنشاء مخططات. قم بالعصف الذهني بحرية، ثم قم بتحويل أفكارك مباشرة إلى مهام قابلة للتنفيذ على الخريطة. بمجرد وضع اللمسات الأخيرة على المخططات، يمكنك إنشاء المهام مباشرةً من الخريطة.

سواء كنت تخطط لإطلاق مشروع أو تضع استراتيجية لحملة تسويقية، تساعدك خرائط ClickUp الذهنية على رؤية الصورة الأكبر دون إغفال التفاصيل.

تقدم ClickUp أيضاً العديد من قوالب الخرائط الذهنية التي يمكن أن تغير طريقة تفكيرك وتخطيطك.

انقر فوق قوالب السبورة البيضاء: مخططك للنجاح

خطط لكل شيء بسهولة باستخدام قوالب السبورة البيضاء من ClickUp

لماذا تبدأ من الصفر بينما يمكنك الوقوف على أكتاف العمالقة؟ قوالب السبورة البيضاء من ClickUp هي طريقك المختصر للإنتاجية، حيث تقدم مجموعة من التنسيقات المعدة مسبقًا لكل احتياجاتك.

نظّم وتعاون مع قالب مصفوفة السبورة البيضاء من ClickUp

القالب السبورة مصفوفة ClickUp يساعدك على تحديد أولويات المهام بناءً على الجهد والأهمية. يمكنك وضع استراتيجية بشأن مشكلة أو مفهوم واتخاذ القرارات من خلال هذه الأداة المرئية

قم بتخطيط تطوير منتجك باستخدام قالب خارطة الطريق من ClickUp

قالب خارطة طريق ClickUp's Roadmap Whiteboard يمهد الطريق لوضع جداول زمنية واضحة وقابلة للتنفيذ للمشروع. احصل على لمحة عامة عن دورة حياة المشروع وتتبعها هنا واستخدم البيانات لاتخاذ القرارات للمشاريع المستقبلية

تتبع بحثك من البداية حتى النهاية باستخدام قالب لوحة البحث من ClickUp

القالب السبورة البحثية ClickUp يساعدك على تنظيم نتائجك ورؤيتك لتحقيق أقصى قدر من التأثير. إنه قالب رائع لتسجيل المعلومات من اختبارات قابلية الاستخدام ومقابلات المستهلكين

ابقَ منظمًا ومطلعًا على التقدم المحرز والمعالم الرئيسية والمهام مع قالب لوحة تحديث المشروع من ClickUp

قالب السبورة البيضاء لتحديث المشروع الخاص ب ClickUp يطلع الجميع على آخر تطورات المشروع. استخدمه للحصول على لمحة عامة عن حالة الميزانية والمشكلات التي تواجهها

مع الميزات التي تلبي كل جانب من جوانب إدارة المشاريع وتعاون الفريق، يعد ClickUp أكثر من مجرد منافس جدير بأداة رائعة للسبورة البيضاء - إنه غالباً ما يكون الخيار الأفضل للفرق التي تتطلع إلى تحقيق أقصى قدر من إمكاناتها.

أسعار ClickUp

مجانًا للأبد: مجانًا

مجانًا غير محدود: 7 دولارات/مستخدم شهريًا

7 دولارات/مستخدم شهريًا الشركات: 12 دولار/مستخدم شهريًا

12 دولار/مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp Brain متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل مستخدم شهريًا

العثور على التطابق المثالي لفريقك

يعتمد الاختيار بين Mural و Microsoft Whiteboard على المتطلبات المحددة لفريقك. للعمل مع مجموعة أوسع من الأدوات، قد يكون Mural هو خيارك؛ ولتحقيق أقصى استفادة من Microsoft Office، قد تميل إلى Microsoft Whiteboard.

سواء كنت منجذباً إلى تعدد استخدامات Mural أو إلى تكامل نظام Microsoft البيئي مع Microsoft Whiteboard، فإن مجموعة ميزات ClickUp الشاملة تقدم أفضل ما في كلتا أداتي التعاون، مما يجعلها أفضل برامج السبورة البيضاء يمكنك اختيار اشترك في ClickUp اليوم لاكتشاف أفضل طريقة لمشاركة الأفكار وتشكيلها على أرض الواقع.