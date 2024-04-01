14 أفضل بدائل جدارية (الإيجابيات والسلبيات والمراجعات) 2025

الابتكار هو اسم اللعبة دائماً. حتى لو كان لديك مجموعة من الأدوات المجربة والحقيقية التي لطالما أنجزت المهمة بشكل جيد بما فيه الكفاية - فهذا يعني على الأرجح أن هناك مساحة لاستكشاف ميزات وأدوات جديدة ذات قوة أكبر مما اعتدت عليه.

تتطور اتجاهات إدارة المشاريع وأساليبها وأدواتها باستمرار لمواكبة أحدث الابتكارات في هذا المجال، لدرجة أنك لم تعد بحاجة إلى أن تكون مدير مشروع للاستمتاع بمزايا هذه الأدوات!

هذا مقترنًا بظهور العمل عن بُعد و الاتصال غير المتزامن مهدت الطريق ل التواصل المرئي و برنامج التعاون في السنوات القليلة الماضية. ومن أشهرها برنامج Mural.

في حين أن الشعبية سبب وجيه بما فيه الكفاية لمجرد البحث عن منتج، فإنك تحتاج إلى المزيد لتستند إليه قبل أن تلتزم بخطة مدفوعة أو حتى تبدأ في تقديمه لفريقك. لذا، سواء كنت مستخدمًا قديمًا ولديك فضول لمعرفة السبورات البيضاء الأخرى في السوق، أو مستخدمًا جديدًا يحاول متابعة منصة تعاون، لا تبحث عن هذا المنشور لتبدأ.

استرخِ على كرسي مكتبك وانضم إلينا بينما نلقي نظرة على 14 بديلاً للسبورة البيضاء ونقاط قوتها وضعفها.

ما هو Mural؟

via جدارية الجدارية هي منصة تعاون مرئي للفرق لإنشاء التصاميم والعصف الذهني للحلول لأي شيء بدءاً من التحديات الصغيرة والمشاكل المعقدة. هذا السبورة الرقمية اكتسبت شعبية بين الفرق الموزعة لقدرته على جمع العديد من المساهمين في مساحة واحدة مشتركة، حتى أنه يعزز جودة الاجتماعات من خلال ميزات التعاون الخاصة به.

حدود استخدام Mural

بصرف النظر عن تسهيل المحادثة، يعمل Mural على تحسين الإبداع من خلال لوحة فارغة لا نهاية لها لرسم الأفكار, رسم المخططات وإنشاء خرائط ذهنية من الصفر. على الرغم من أن Mural أداة تعاون مرئي قوية، إلا أنها ليست بديلاً عن مشروعك و إدارة المهام go-to-to إنه ممتاز لرفع مستوى اجتماعاتك الافتراضية، ولكن من الصعب استخدام Mural كطريقة لمتابعة أفكارك لأنه لا يتصل مباشرةً بسير عملك .

بالنسبة للمخططات وتخطيط العمليات والإشراف العام، نحن نحب Mural. ولكن للعمل على أفكارك، ستحتاج إلى الاعتماد على برنامج آخر لتحويل العصف الذهني إلى واقع ملموس.

العائق الرئيسي الآخر الذي يواجهه مستخدمو Mural المحتملون هو ببساطة سعره. فبغض النظر عن واجهة المستخدم أو سهولة استخدامه أو ميزاته، يأتي Mural بتكلفة أعلى لكل مستخدم من البرامج الأخرى المماثلة في السوق التي يمكن أن تفعل الكثير لسير عملك. نعم، يقدم Mural خطة مجانية، ولكن خياره الأول المدفوع يبدأ من 9.99 دولارًا لكل مستخدم - يتم دفعه سنويًا. في الشهر، أنت تنظر إلى 12 دولارًا أمريكيًا. وعند هذه النقطة، يمكنك أيضًا التفكير في خطة الأعمال التي تبدأ من 17.99 دولارًا.

ومع ذلك، فإن خطة Mural المجانية لا تعالج هذه المشكلة بسبب ميزاتها المحدودة وعدد اللوحات والضيوف.

هذه التحديات تدفع بعض المستخدمين إلى البحث عن بدائل لـ Mural لبرامج التعاون المرئي التي تستهدف المزيد من احتياجاتهم وتخدمهم بشكل أفضل.

أفضل 14 بديلاً ومنافساً لـ Mural

قبل أن تلتزم ببرنامج التعاون المرئي التالي والأحدث لفريقك، تأكد من معرفة القصة كاملة. تصفح قائمتنا التي تضم أفضل 14 بديلاً لبرنامج Mural التي نعلم أنك ستحبها.

1. كليك أب

الأفضل لإدارة مشاريع السبورة البيضاء

جرّب ClickUp Whiteboards!

قم بالعصف الذهني وإضافة الملاحظات والتعاون في الأفكار وسير العمل باستخدام سبورة ClickUp Whiteboards

انقر فوق عبارة عن أداة إنتاجية للفرق في مختلف المجالات لإدارة المشاريع، والتعاون بشكل أكثر ذكاءً، وجمع كل أعمالك في مكان واحد. سواء كنت صاحب عمل فردي أو طالبًا أو جزءًا من فريق عمل مؤسسي واسع النطاق، فإن إمكانيات التخصيص التي يوفرها ClickUp مرنة وقوية بما يكفي لإدارة عبء العمل, مراقبة تحديثات المشروع والتواصل مع الفريق.

وهو معروف بقائمته المتزايدة من ميزات وظيفية للغاية بما في ذلك ClickUp Whiteboards الأداة التي تحول الأفكار إلى مشاريع قابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي.

مثل لوحة Mural اللامتناهية, كليك أب السبورات البيضاء تمنحك نفس قوة التعاون المرئي مع خيار إضافة قوالب والوسائط وأعضاء الفريق لمساعدة أفكارك على التبلور. ولكن على عكس Mural، توجد لوحات ClickUp Whiteboards داخل مساحة العمل الرقمية الخاصة بك وترتبط مباشرةً بمشاريعك ومهامك وأهدافك - حتى تلك التي هي قيد التنفيذ بالفعل!

حوِّل أي شكل إلى مهمة قابلة للتنفيذ أو اربطها مباشرةً بلوحة المعلومات ClickUp Whiteboard لبدء العمل على أفكارك على الفور

الخلاصة الرئيسية هنا هي أنه يمكنك فعل المزيد باستخدام سبورة ClickUp البيضاء.

مع مئات الميزات، وخطة مجانية شاملة، وقوالب، و أكثر من 1,000 تكامل ، فإن ClickUp هو الأكثر تنافسية وفعالية من حيث التكلفة في قائمة بدائل Mural هذه.

ميزات ClickUp الرئيسية

أكثر من 15 طريقة فريدة لـ عرض عملك في ClickUp بما في ذلك الخرائط الذهنية طريقة عرض لوحة تشبه كانبان، والتقويم، والقائمة

أكثر من 50 خريطة ذهنية معدة مسبقًا و أتمتة قابلة للتخصيص لتقليل المهام المتكررة والحفاظ على تحديث ClickUp Whiteboard الخاص بك في جميع الأوقات

تقارير في الوقت الحقيقي ونظرة عامة عالية المستوى لجميع تقدم المشروع باستخدام لوحات معلومات ClickUp تتبع وقت ClickUp الأصلي القدرات



## ✅ الإيجابيات

واجهة أنيقة وسهلة الاستخدام

مئات من ميزات إدارة المشاريع القوية حتى في خطته المجانية للأبد

أكثر من 1,000 تكامل مع أدوات العمل الشائعة الأخرى

قائمة متزايدة من الأدوات المدمجة مسبقًا و قوالب قابلة للتخصيص ، بما في ذلك القوالب المصممة خصيصًا للوحات ClickUp Whiteboards

❌ ❌ سلبيات

يمكن أن يكون منحنى التعلم صعبًا بعض الشيء مع وجود العديد من الميزات

لا يوجد عرض جدول في تطبيق الجوال حتى الآن

تسعير ClickUp

بالإضافة إلى خطته المجانية الغنية بالميزات، يقدم ClickUp أربعة خيارات تسعير إضافية:

مجاني للأبد: الكثير من ميزات اللوحات البيضاء القوية، ومهام وأعضاء غير محدودين، ومساحة تخزين 100 ميجابايت، والمزيد

الكثير من ميزات اللوحات البيضاء القوية، ومهام وأعضاء غير محدودين، ومساحة تخزين 100 ميجابايت، والمزيد غير محدود (7 دولارات لكل عضو، شهريًا): مساحة تخزين غير محدودة، وتكامل غير محدود، ولوحات معلومات غير محدودة، وتقارير رشيقة، والمزيد

مساحة تخزين غير محدودة، وتكامل غير محدود، ولوحات معلومات غير محدودة، وتقارير رشيقة، والمزيد الأعمال (12 دولارًا لكل عضو، شهريًا): Google SSO، وفرق عمل غير محدودة، وتصدير مخصص، ومشاركة عامة متقدمة، وأتمتة متقدمة، والمزيد

Google SSO، وفرق عمل غير محدودة، وتصدير مخصص، ومشاركة عامة متقدمة، وأتمتة متقدمة، والمزيد المؤسسات (اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار): وضع العلامات البيضاء، وواجهة برمجة التطبيقات للمؤسسات، والإعداد الموجه، ومدير نجاح مخصص

تقييمات عملاء ClickUp

"هل تحب القوائم؟ Click-Up يقوم بعمل القوائم. مثل مخططات جانت، تم. لوحات كانبان؟ نعم. هل تحتاج إلى رؤية التقويم أو نوع من الجدول الزمني؟ نعم. خرائط ذهنية؟ نعم. ألواح بيضاء؟ نعم. النماذج العامة؟ لقد خمنت ذلك. الجزء الذي يصبح مفيدًا هو أنها جميعًا مجرد طرق عرض على نفس البيانات الأساسية، بحيث يمكن للجميع العمل بالطريقة التي يفضلونها. الأتمتة عملية ومتضمنة، وهي إضافة كبيرة لإدارة المشروع. التحديثات مستمرة، مع ميزات وتكاملات جديدة متاحة للإضافة/التصويت عليها." - مراجعة تم التحقق منها من Capterra

G2: 4.7/5 (4,410+ تقييمات)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,810 تقييم)

2. ميرو

أفضل منصة سبورة بيضاء تعاونية عبر الإنترنت

via

_ / href/ _https://miro.com/ ميرو /%href/

Miro هي عبارة عن منصة سبورة تعاونية عبر الإنترنت تتقن العمل عندما يتعلق الأمر ب ميزات مصممة لرسم الخرائط الذهنية و جلسات العصف الذهني البناءة . يسمح للفرق بالعمل بفعالية معًا أثناء الاجتماعات وجلسات العصف الذهني وحتى إدارة سير العمل الرشيق . وهي أداة قيّمة لوضع الأفكار، والرسم التخطيطي، ورسم الخرائط، وتشغيل العروض التقديمية، من بين حالات استخدام أخرى.

مقارنة

/href مدونة؟ p=61556_ ميرو إلى Jamboard *%/%href/_

!

### ✅ الإيجابيات

ميزة مدمجة للفيديو والدردشة مع @الإشارات

المئات من القوالب المدمجة مسبقًا والقوالب المخصصة التي تصنع ألواح ميرو البيضاء متعددة الاستخدامات للفرق في مختلف الصناعات

يسمح وضع العرض التقديمي لمقدم العرض بتكبير المناطق الرئيسية في السبورة البيضاء والحفاظ على تفاعل الآخرينيتكامل مع ClickUp مع ميزات مماثلة للعديد من منصات إدارة المشاريع المفضلة لديك، فإن Lucidspark عبارة عن لوحة بيضاء افتراضية للفرق للتعاون افتراضياً في الوقت الفعلي وإبراز أفضل أفكارهم.

يساعدك على وضع أفكارك على السبورة من خلال القوالب والرسم اليدوي, والملاحظات اللاصقة من بين ميزات أخرى. نظّم أفكارك الجديدة من خلال التجميع المساعد أو العلامات أو اللوحات الفرعية ثم قم بتطوير سير العمل أو مستندات العمليات لبدء وضع أفكارك موضع التنفيذ.

## ✅ الإيجابيات

استدعاء الآخرين إلى لوحتك لجمع الجميع في نفس المساحة في نفس الوقت أو إنشاء لوحات فرعية للتعاون في مجموعة أصغر

ميزة مشاركة الشاشة

بعض الميزات الشائعة ميزات إدارة المشروع مثل تتبع المراحل الرئيسية والدردشة داخل اللوحة

خيار إضافة ردود الفعل وإحصاء الأصوات على الملاحظات اللاصقة

❌ ❌ سلبيات

الكثير من ميزات العصف الذهني المتقدمة، لكنك ستحتاج إلى دمج Lucidspark مع منصة أخرى لتحقيق أقصى استفادة من إدارة أفكارك بعد المراحل الأولى

لا يتكامل مع ClickUp

تسعير Lucidspark

مجانا: ثلاث لوحات قابلة للتحرير، وميزات التعاون الأساسية، والتكاملات الأساسية، وردود فعل الرموز التعبيرية، والرسم اليدوي الحر

ثلاث لوحات قابلة للتحرير، وميزات التعاون الأساسية، والتكاملات الأساسية، وردود فعل الرموز التعبيرية، والرسم اليدوي الحر فردي (بدءًا من 7.95 دولار شهريًا): عدد غير محدود من اللوحات والعلامات والتجميع لتنظيم الأفكار

عدد غير محدود من اللوحات والعلامات والتجميع لتنظيم الأفكار الفريق (بدءًا من 9 دولارات لكل مستخدم، شهريًا): ميزات تعاون متقدمة، ووضع التصويت والمؤقت، وعناصر تحكم أساسية للمشرف

ميزات تعاون متقدمة، ووضع التصويت والمؤقت، وعناصر تحكم أساسية للمشرف المؤسسة (اتصل لمعرفة الأسعار): تكامل متقدم، عناصر تحكم إدارية متقدمة، SSO

تقييمات عملاء Lucidspark

G2: 4.5/5 (1,810+ تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 320 تقييم)

4. ستورم بورد

الأفضل للملاحظات اللاصقة ولوحات الإعلانات عبر الإنترنت

via

Stormboard_

ستورم بورد هي عبارة عن لوحة بيضاء افتراضية على الإنترنت تتيح لأعضاء الفريق الاجتماع معًا وعقد الاجتماعات وتخطيط المشاريع ومشاركة الأفكار من أي مكان تقريبًا.

وبطريقة اللوحة البيضاء الحقيقية، فهي رائعة للعصف الذهني، ولكن كتحريف ممتع، فهي تشير إلى كل لوحة على أنها "عاصفة" ممتع نوعًا ما 🙂

استخدم ستورم بورد مثل لوحة إعلانات رقمية لإضافة ملاحظات لاصقة، أو صور، أو روابط، أو تعليقات، أو نصوص متعلقة باجتماعك أو مشروعك أو خطتك. بمجرد نشر الفكرة، يمكن للفريق رؤيتها والتعليق عليها والتصويت عليها! نهج تعاوني حقيقي لصنع القرار. ثم ارجع إلى لوحتك للحصول على التحديثات والتطورات الجديدة حتى يكون الفريق بأكمله على نفس الصفحة.

### ✅✅ الإيجابيات

أكثر من 200 نموذج للاختيار من بينها

تكبير وتصغير عملك باستخدام لوحة التنقل

ميزات التنظيم مثل المجلدات وأولويات المهام

يمكن استخدامه على الهاتف المحمول وسطح المكتب

خيار إنشاء طرق عرض مختلفة مثل كانبان على لوحتك

❌ ❌ سلبيات

تحتاج إلى الترقية إلى خطة مدفوعة للوصول إلى ميزات المنصة الأكثر قوة

يمكن أن يكون منحنى التعلم قليلاً بعد الاستخدام الأساسي

تسعير ### ستورم بورد

شخصي : خمس عواصف مفتوحة، وخمسة مستخدمين لكل عاصفة، وإعداد التقارير والصادرات الأساسية، وقوالب معدة مسبقًا، وعمليات التكامل

: خمس عواصف مفتوحة، وخمسة مستخدمين لكل عاصفة، وإعداد التقارير والصادرات الأساسية، وقوالب معدة مسبقًا، وعمليات التكامل التشغيل (5 دولارات لكل مستخدم، شهريًا) : عدد غير محدود من العواصف المفتوحة، وخمسة عارضين، وإعداد التقارير والصادرات الأساسية، وقوالب معدة مسبقًا وقوالب مخصصة,

: عدد غير محدود من العواصف المفتوحة، وخمسة عارضين، وإعداد التقارير والصادرات الأساسية، وقوالب معدة مسبقًا وقوالب مخصصة, الشركات (10 دولارات لكل مستخدم، شهريًا) : عدد غير محدود من العواصف المفتوحة، 10 عارضات للعواصف، تقارير متقدمة، مجلدات، واردات البيانات

: عدد غير محدود من العواصف المفتوحة، 10 عارضات للعواصف، تقارير متقدمة، مجلدات، واردات البيانات المؤسسات (16.67 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم، شهريًا): دعم أولوية الدعم، فواتير الفواتير، شروط وخدمة مخصصة، تكامل مرن، عدد غير محدود من العارضين

تقييمات عملاء Stormboard ### تقييمات عملاء Stormboard

G2: 4.3/5 (أكثر من 20 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم)

5. غريب الأطوار

الأفضل لرسم الخرائط الذهنية

via

/ href/ https://whimsical.com/ /%href/

يقسم Whimsical لوحته الرقمية إلى خمسة تنسيقات رئيسية يمكن أن تخدم أي حالة استخدام تقريبًا: المخططات الانسيابية والخرائط الذهنية, مخططات عظم السمكة والمستندات والإطارات السلكية والمشاريع. تخيل هذه التنسيقات كقوالب لوضعها فوق السبورة البيضاء الخاصة بك، والبناء عليها من هناك. يهدف Whimsical إلى أن تجعلك تقضي وقتًا أقل في التصميم مع واجهة مستخدم بديهية وجذابة ونظام ألوان، لتكون أفكارك جاهزة للعرض التقديمي في لمح البصر. أما بالنسبة للمشاريع، فيمكن أن يساعدك Whimsical في إنشاء لوحات كانبان بسيطة أو حتى معقدة عبر لوحاته.

## ✅ الإيجابيات

تم تصميم واجهة المستخدم لمساعدتك على التحرك بسرعة

يركز على خمسة استخدامات رئيسية للوحات البيضاء لجعل تلك الميزات أكثر تركيزًا وقوة

ميزات إنشاء إطار سلكي شبيهة بـ Canva

❌ ❌ سلبيات

يمكن أن تكون التنسيقات الخمسة مقيدة للأشخاص الذين يرغبون في استخدام السبورة البيضاء لمشاريع أقل تنظيماً

في الحقيقة، برنامج السبورة البيضاء هذا ليس للمبتدئين، بل لمديري مشاريع السبورة البيضاء ذوي الخبرة أو فرق المنتجات

تسعير غريب الأطوار

مبتدئ (مجاني): عدد غير محدود من الأعضاء، حتى عشرة ضيوف لكل ملف أو مجلد، ص التعاون في الوقت الفعلي ، مصادقة ثنائية

عدد غير محدود من الأعضاء، حتى عشرة ضيوف لكل ملف أو مجلد، ص التعاون في الوقت الفعلي ، مصادقة ثنائية محترف (10 دولارات لكل محرر، شهريًا): أكثر من عشرة ضيوف لكل ملف أو مجلد، دعم ذو أولوية، مشاهدات مجانية غير محدودة

أكثر من عشرة ضيوف لكل ملف أو مجلد، دعم ذو أولوية، مشاهدات مجانية غير محدودة المؤسسة (20 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا): SSO، والفرق، والعقود المخصصة، والمزيد

تقييمات العملاء غريبة الأطوار

G2: 4.4/5 (أكثر من 40 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

6. كونسبت بورد

الأفضل لإنشاء تدفقات عمل رشيقة

via

_ / href/ _https://conceptboard.com/ Conceptboard /%href/

تهدف اللوحات البيضاء الرقمية Conceptboard إلى تنظيم أفكارك باستخدام قوالب يمكنك وضعها فوق بعضها البعض وميزات تعاون متعددة. يمكنك التعليق، وإضافة الأشكال، واستخدام @الإشارات، وإنشاء ملاحظات لاصقة، وحتى الخربشة اليدوية عبر اللوحة لبناء أي شيء تقريبًا - بدءًا من النماذج البسيطة إلى سير العمل السريع.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل وضع العرض التقديمي الشهير وأدوات مشاركة الشاشة على تحقيق التعاون والتماسك في عملية العصف الذهني في الوقت الفعلي.

## ✅ الإيجابيات

مجلدات لإدارة لوحات بيضاء متعددة

تحميل الوسائط والتعليق على ملفات PDF مباشرةً على السبورة

مشاركة اللوحة من خلال التصدير أو مع المتعاونين الداخليين والخارجيين عبر رابط محمي بكلمة مرور

❌ ❌ سلبيات

محدودة إمكانيات تحرير النص لتنسيق الملاحظات اللاصقة

عدم وجود ميزات لإدارة المشروع بعد مراحله الأولى

تسعير لوحة المفاهيم

مجانًا: عدد غير محدود من اللوحات، عضو واحد في الفريق، 100 عنصر، مكتبة القوالب، عمليات التكامل الأساسية، تخزين الملفات بسعة 500 ميجا بايت

عدد غير محدود من اللوحات، عضو واحد في الفريق، 100 عنصر، مكتبة القوالب، عمليات التكامل الأساسية، تخزين الملفات بسعة 500 ميجا بايت القسط (6 دولارات لكل مستخدم، شهريًا): أقل من 10 أعضاء في الفريق، عدد غير محدود من العناصر والمشاريع، أكثر من 50 مشاركًا في كل لوحة، مشاركة الصوت والفيديو، تخزين الملفات 20 جيجابايت

أقل من 10 أعضاء في الفريق، عدد غير محدود من العناصر والمشاريع، أكثر من 50 مشاركًا في كل لوحة، مشاركة الصوت والفيديو، تخزين الملفات 20 جيجابايت الشركات (9.50 دولار لكل مستخدم، شهريًا): أكثر من 10 أعضاء في الفريق، 75 مشاركًا في اللوحة، مساحة تخزين ملفات 1 تيرابايت

أكثر من 10 أعضاء في الفريق، 75 مشاركًا في اللوحة، مساحة تخزين ملفات 1 تيرابايت المؤسسة (اتصل لمعرفة الأسعار، 250 ترخيصًا كحد أدنى): جميع الميزات وتخزين الملفات المخصص

تقييمات عملاء Conceptboard

G2: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 30 تقييم)

7. إنفيجن فري هاند

الأفضل للعصف الذهني

via InVision Freehand InVision Freehand هي أداة السبورة الرقمية من مجموعة منتجات الشركة للتخطيط والعصف الذهني والعمل معًا من خلال التعبير عن أفكارك بالنصوص والمخططات والرسومات والمخططات وغيرها.

InVision Freehand أداة مرئية للغاية ويمكن استخدامها لرسم الخرائط الذهنية, صياغة المخططات التنظيمية ورسم الخرائط الذهنية ورسم الخرائط الذهنية ورسم النماذج بالحجم الطبيعي.

## ✅ الإيجابيات

تجربة مستخدم بسيطة

سهولة إنشاء وتكرار الأطر السلكية

القوالب والتكاملات تجعل لوحات InVision البيضاء أكثر قيمة للفرق في مختلف الصناعات

القدرة على الوصول إلى جميع الميزات الأساسية مع كل خطة تسعير، حتى الإصدار المجاني

❌ ❌ سلبيات

عمليات تكامل محدودة ولا تتكامل مع ClickUp

صعوبة في إدارة المشاريع المعقدة مع إضافة المزيد من الأفكار والمساهمين إلى السبورة البيضاء

تسعير InVision Freehand

مجانًا: ما يصل إلى 100 مستخدم، وثلاثة أيدي حرة، ومساحات عامة وخاصة غير محدودة، وجميع الميزات الرئيسية، وتكامل المنصة

ما يصل إلى 100 مستخدم، وثلاثة أيدي حرة، ومساحات عامة وخاصة غير محدودة، وجميع الميزات الرئيسية، وتكامل المنصة احترافي (4 دولارات لكل مستخدم، شهريًا): ما يصل إلى 200 مستخدم، وأيدٍ حرة غير محدودة

المؤسسات (اتصل بنا لمعرفة الأسعار): تسعير لكل مقعد بدون حدود للمستخدمين، وإدارة متقدمة للفريق، والأمان

تقييمات عملاء InVision Freehand

G2: 4.2/5 (أكثر من 50 تقييم)

Capterra: 5/5 (مراجعة واحدة)

8. مايكروسوفت السبورة البيضاء

الأفضل لمستخدمي مايكروسوفت

via Microsoft Whiteboard يعد Microsoft Whiteboard أحد بدائل Mural الشائعة الأخرى التي تعد جزءًا من Microsoft 365، لذلك إذا كانت شركتك تستخدم Teams أو OneNote بالفعل، فمن المحتمل أن يكون لديك إمكانية الوصول إلى هذا التطبيق. كجزء من مجموعة أكبر من المنتجات، تتوافق Microsoft Whiteboards بسهولة مع العمل المخزن في أدوات Microsoft الأخرى ويمكن استخدامها لتعزيز العديد من ميزات السبورة الرقمية القياسية التي تعرفنا عليها من العلامات التجارية الرائدة الأخرى.

## ✅ إيجابيات السبورة البيضاء من مايكروسوفت

يمكنك الوصول إلى السبورة البيضاء من أي مكان عن طريق تسجيل الدخول إلى التطبيق على متصفح الويب أو تطبيق Windows

استخدم السبورة البيضاء جنباً إلى جنب مع منتجات Microsoft الأخرى لربط أفكارك بعمليات عملك

❌ ❌ ️ سلبيات السبورة البيضاء من مايكروسوفت

تحتاج إلى منتجات أخرى للحصول على أقصى استفادة من السبورة البيضاء لإدارة المشاريع بفعالية

ميزات مرئية محدودة تجعل من الصعب تخصيص السبورة البيضاء بالكامل

تقييمات السبورة البيضاء من مايكروسوفت

تعد Microsoft Whiteboard جزءًا من MS 365، والتي تقدم أسعارًا مخصصة عند الاتصال أو ست خطط تسعير.

للاستخدام الشخصي:

مايكروسوفت 365 شخصي (6.99 دولار شهريًا لكل شخص واحد): مساحة تخزين سحابية بسعة 1 تيرابايت، وبريد إلكتروني بدون إعلانات، ومحرر مايكروسوفت

مساحة تخزين سحابية بسعة 1 تيرابايت، وبريد إلكتروني بدون إعلانات، ومحرر مايكروسوفت مايكروسوفت 365 العائلي (9.99 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 6 أشخاص): أدوات إبداعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأمان متقدم من OneDrive

للاستخدام التجاري:

Microsoft 365 Business Basic (5 دولارات/مستخدم شهريًا): إصدارات الويب والأجهزة المحمولة من تطبيقات Office، وحماية البريد الإلكتروني، ونماذج Microsoft Forms للتعليقات

إصدارات الويب والأجهزة المحمولة من تطبيقات Office، وحماية البريد الإلكتروني، ونماذج Microsoft Forms للتعليقات مايكروسوفت 365 Business Standard (12.50 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا): أكثر من 1,000 عنصر تحكم في الخصوصية، وصندوق بريد إلكتروني بسعة 50 جيجابايت، وتطبيقات Office المتميزة

أكثر من 1,000 عنصر تحكم في الخصوصية، وصندوق بريد إلكتروني بسعة 50 جيجابايت، وتطبيقات Office المتميزة مايكروسوفت 365 بريميوم للأعمال (20 دولارًا لكل مستخدم شهريًا): حجوزات مايكروسوفت، 1 تيرابايت تخزين OneDrive

حجوزات مايكروسوفت، 1 تيرابايت تخزين OneDrive تطبيقات مايكروسوفت 365 (8.25 دولار/مستخدم شهريًا): تشمل تطبيقات Office Suite المتميزة فقط، والتأليف المشترك في الوقت الفعلي، ومزامنة الملفات على الكمبيوتر الشخصي أو Mac

تقييمات عملاء Microsoft Whiteboard

G2: 4.2/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

Capterra: 4.3/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

تحقق من هذه بدائل مايكروسوفت للسبورة البيضاء !

9. لوحة الرسم

الأفضل للرسم والتخطيط

via

_ / href/ _https://sketchboard.io/ Sketchoard /%href/

تم تصميم هذه اللوحة الرقمية الهجينة بين السبورة البيضاء واللوحة التخطيطية الرقمية مع وضع فرق المنتجات في الاعتبار. على الرغم من أنه يفتقر إلى الربط بين اللوحة والمهام أو الأهداف القابلة للتتبع، إلا أن الرسم التخطيطي هو أساس هذا التطبيق.

## ✅ الإيجابيات

يركز Sketchboard على الأفكار، وليس على الشكل، لتشجيع الرسم اليدوي الحر

يحتوي على أكثر من 400 شكل يشبه الرسم التخطيطي يمكنك اعتبارها بمثابة قوالب لرسوماتك

مصممة للفرق البعيدة التي تعمل في بيئات سريعة الوتيرة وتحتاج إلى ملاحظات مستمرة

❌ ❌ سلبيات

بخلاف المخططات والرسم التخطيطي والتصميم، لا يقدم Sketchboard نفس الميزات للتواصل مع فريقك خارج اللوحة

لا يوجد مركز قوالب

لا توجد خطة مجانية

تسعير ### Sketchboard

منفرد (8 دولارات شهريًا): فريق خاص واحد، لوحات غير محدودة، تصدير PDF وSVG، سعة تخزين 1 جيجابايت

فريق خاص واحد، لوحات غير محدودة، تصدير PDF وSVG، سعة تخزين 1 جيجابايت الفريق (7 دولارات لكل مستخدم، شهريًا): مشاركة كلمة مرور اللوحة، تعليقات الفريق، تكامل Slack

مشاركة كلمة مرور اللوحة، تعليقات الفريق، تكامل Slack الأعمال (9 دولارات لكل مستخدم، شهريًا): عدد غير محدود من الفرق الخاصة، وSSO، وإدارة الفريق، وحقوق وصول الفريق

عدد غير محدود من الفرق الخاصة، وSSO، وإدارة الفريق، وحقوق وصول الفريق المؤسسة (سعر مخصص): للفرق التي تزيد عن 25 شخصًا مع احتياجات مخصصة

تقييمات عملاء Sketchboard

G2: 4.2/5 (أكثر من 5 تقييمات)

كابيترا: 4/5 (1 تقييم)

10. لايف بورد

الأفضل للفرق التعليمية

via

LiveBoard_

LiveBoard عبارة عن لوحة بيضاء رقمية مع التركيز على حالات الاستخدام المتعلقة بالتعليم عبر الإنترنت. ومع ذلك، يمكن أن تظل ميزات المشاركة والتعاون الخاصة به مفيدة لإدارة الاجتماعات العامة والرسم التخطيطي والعرض التقديمي وأغراض التخطيط.

## ✅ الإيجابيات

إنشاء اختبارات وإرسالها إلى المشاركين في مجلس الإدارة

متوافق مع الأجهزة المحمولة للإضافة إلى اللوحة على أجهزة مختلفة

تسجيل العروض التقديمية مع مجلس إدارتك لمشاركتها لاحقًا

❌ ❌ سلبيات

سيتعين عليك استخدام القليل من الإبداع لتكييفه مع الفرق المهنية خارج نطاق التعليم والدروس الخصوصية

لا توجد ميزات لإدارة المشاريع

ستحتاج إلى خطة مخصصة إذا كنت تخطط للتعاون مع أكثر من عشرة أشخاص

تسعير ### LiveBoard

محدودة (مجانية): ما يصل إلى خمس لوحات، وما يصل إلى خمسة تسجيلات، وطالب واحد لكل جلسة، ومشاركة الروابط العامة

ما يصل إلى خمس لوحات، وما يصل إلى خمسة تسجيلات، وطالب واحد لكل جلسة، ومشاركة الروابط العامة فردي (7.49 دولار شهريًا): عدد غير محدود من اللوحات والمشاركة والتسجيل، ومكالمات الصوت والفيديو، وإدارة المجموعة

عدد غير محدود من اللوحات والمشاركة والتسجيل، ومكالمات الصوت والفيديو، وإدارة المجموعة مجموعة صغيرة (14.99 دولارًا شهريًا): ما يصل إلى أربعة طلاب، اختبارات تفاعلية، التحكم في تفاعل الطلاب

ما يصل إلى أربعة طلاب، اختبارات تفاعلية، التحكم في تفاعل الطلاب مجموعة كبيرة (22.49 دولارًا شهريًا): ما يصل إلى عشرة طلاب، تتبع حضور الطلاب

تقييمات عملاء LiveBoard

G2: 5/5 (1 مراجعة)

كابيترا: غير متاح

11. بلوسكيب

الأفضل للعروض التقديمية ومحادثات الفيديو

via

bluescape_

بلوسكيب هو مزيج من برامج السبورة البيضاء والدردشة المرئية والعروض التقديمية التي تعرفت عليها جيدًا في هذا المنشور. مثل العديد من بدائل Mural، فهو يتيح لك مشاركة المحتوى والوسائط والرسومات عبر لوحة لا نهائية يمكنك بعد ذلك تقديمها والتعليق عليها والإضافة إليها أثناء الاجتماعات - شخصيًا أو من المنزل.

## ✅ الإيجابيات

أكثر من 200 قالب قابل للتخصيص لمساعدتك على اكتساب الزخم على السبورة البيضاء

سحب وإسقاط الصور، والأشكال، وملفات pdf من بين وسائط أخرى

تعمل السبورة البيضاء أيضًا كغرفة اجتماعاتك

❌ ❌ سلبيات

لا يربط السبورة البيضاء بسير عملك مباشرةً

بالإضافة إلى العصف الذهني وإدارة الاجتماعات، لا توجد ميزات لإدارة المهام أو إنشاء المهام للعمل على أفكارك

تسعير Bluescape

مجانًا: ثلاث مساحات عمل، مكالمات صوتية ومرئية غير محدودة، سعة تخزين 100 ميجابايت، تحميل الوسائط، قوالب معدة مسبقًا

ثلاث مساحات عمل، مكالمات صوتية ومرئية غير محدودة، سعة تخزين 100 ميجابايت، تحميل الوسائط، قوالب معدة مسبقًا فريق (10 دولارات لكل مستخدم، شهريًا): مساحات عمل غير محدودة، استضافة ما يصل إلى 100 شخص لاجتماعات الفيديو، 100 جيجابايت من السعة التخزينية، استضافة متعددة المستأجرين

مساحات عمل غير محدودة، استضافة ما يصل إلى 100 شخص لاجتماعات الفيديو، 100 جيجابايت من السعة التخزينية، استضافة متعددة المستأجرين الشركات (20 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا): ما يصل إلى 150 شخصًا في اجتماعات الفيديو، 200 جيجابايت من السعة التخزينية، قوالب مخصصة

ما يصل إلى 150 شخصًا في اجتماعات الفيديو، 200 جيجابايت من السعة التخزينية، قوالب مخصصة المؤسسات (اتصل للحصول على عرض أسعار): ما يصل إلى 250 شخصًا في اجتماعات الفيديو، وخدمة SSO، وسحابة خاصة، ودعم متقدم، وتكاملات إضافية

تقييمات عملاء Bluescape

G2: 4.2/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

Capterra: 4.3/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

12. ويجي

الأفضل لمستخدمي لوحة كانبان

via

_ / href/ _https://weje.io/ Weje /%href/

TBH، ربما اعتقدنا جميعًا أن هذه هي الطريقة الحقيقية لتهجئة ويجا. 😅

Weje عبارة عن سبورة بيضاء على الإنترنت بأسعار معقولة موجهة للمعلمين والطلاب، ولكنها تقدم مجموعة من حالات الاستخدام الأخرى للمصممين والمسوقين وإدارة الاجتماعات أيضًا.

ومن بين أهم استخداماته السبورة البيضاء، ولوحة الحالة المزاجية، وتدوين الملاحظات اللاصقة، وإنشاء لوحات كانبان، على الرغم من أنه يمكنك أيضًا استخدام اللوحة لمجرد مشاركة الأفكار مع الآخرين على مؤشرات حية. ما عليك سوى إنشاء لوحة جديدة ودعوة الأشخاص للانضمام إليها ثم البدء، وإذا كنت تبدأ من المربع الأول مع اللوحات البيضاء الرقمية وتتوق إلى البدء فقط، فهناك ميزة أخرى رائعة لـ Weje وهي أنها مجانية للبدء - والخطط المدفوعة رخيصة نسبيًا.

## ✅ الإيجابيات

سهولة الإعداد

يقدم حل السبورة الرقمية بأسعار معقولة، خاصة للمعلمين

❌ ❌ سلبيات

يفتقر إلى العديد من ميزات العروض التقديمية وإدارة المشاريع

إصدار مجاني محدود - ستحتاج إلى الترقية إلى خطط الأعمال للحصول على ميزات التعاون مثل الدردشة الصوتية

عدد محدود من القوالب المعدة مسبقًا

تسعير ### ويجي

مجاني: عدد غير محدود من اللوحات، ومحررين مشاركين، وحد أقصى 10 ميغابايت لكل تحميل ملف

شخصي (4 دولارات لكل مستخدم، شهريًا): أربعة محررين مشاركين، حد 100 ميجابايت لكل تحميل ملف

الأعمال (7 دولارات لكل مستخدم، شهرياً): عدد غير محدود من اللوحات والمحررين المشاركين وتحميل الملفات وأعضاء الفريق والدردشة الصوتية

تقييمات عملاء Weje

G2: 4.7/5 (أكثر من 40 تقييم)

Capterra: 4.8/5 (أكثر من 30 تقييم)

13. ويب بورد

أفضل سبورة بيضاء بسيطة

via

_ / href/ _https://webboard.app/ WebBoard /%href/

إذا كنت تتطلع إلى دمج متعة Microsoft Paint مع ميزات التعاون والعروض التقديمية في عالم اليوم، فإن WebBoard هي أداتك. هذه السبورة الرقمية التي تدعي أنها لا تكلفك سوى تكلفة فنجانين من القهوة شهرياً، وهي مناسبة تماماً لرسم أفكارك، والعصف الذهني مع فريق موزع، وتقديم اللوحة.

على الرغم من أن واجهة المستخدم ليست ملونة أو أنيقة مثل الأدوات الأخرى المماثلة في السوق، يمكن الوصول إلى WebBoard وتحريرها على أي جهاز مزود بشاشة تعمل باللمس أو بالماوس وتوفر ميزات مثل وضع المعلم ومشاركة الشاشة ومحادثة الفيديو لمساعدتك على التواصل مع زملائك في الفريق.

## ✅ الإيجابيات

سهولة البدء في الاستخدام على المستوى الأساسي

ميزات التعاون والعرض التقديمي

القدرة على تكبير وتصغير مناطق معينة على لوحتك

❌ ❌ سلبيات

صعوبة إدارة المشاريع

الباقة المجانية محدودة ويجب أن يكون لديك الباقة الأعلى أجراً لتتمكن من تضمين الميزة

لا توجد خطط جماعية متوفرة حتى الآن

لا توجد إمكانية للتصرف بناءً على أفكارك من السبورة البيضاء

العديد من ميزات الرسم والإبداع بسيطة إلى حد ما

تسعير ### WebBoard

تسعير WebBoard باليورو، لذا فإن هذه الأرقام تستند إلى سعر التحويل الحالي اعتباراً من تاريخ النشر هذا.

مجاني: أدوات أساسية، لوحات عامة فقط، صفحة واحدة على اللوحة، دردشة صوتية ومرئية، ثلاث لوحات

أدوات أساسية، لوحات عامة فقط، صفحة واحدة على اللوحة، دردشة صوتية ومرئية، ثلاث لوحات أساسي شهريًا (5.36 دولار شهريًا): أدوات متقدمة، صفحات غير محدودة على اللوحة، لوحات خاصة وعامة، مساحة تخزين إضافية

أدوات متقدمة، صفحات غير محدودة على اللوحة، لوحات خاصة وعامة، مساحة تخزين إضافية القسط الشهري المميز (10.72 دولار شهريًا): 25 مستخدمًا في غرفة مجلس إدارة واحدة، إمكانية الوصول إلى التقويم، تضمين اللوحة

تقييمات عملاء WebBoard

G2: غير متاح

Capterra: غير متاح

14. تطبيق ويبيكس

الأفضل للفرق الموزعة

via Webex Webex عبارة عن مجموعة من المنتجات المتعددة التي تتمحور حول التعاون والمصممة لحالات استخدام مختلفة. أقل من منصة لإدارة المشاريع وأكثر من أداة مؤتمرات الفيديو أو الهاتف، يتيح Webex للفرق الموزعة الشعور بالتواصل أثناء الاجتماعات باستخدام أدوات الاتصال والاجتماعات والمراسلة. بالنسبة لحلول الفرق المختلطة، تقدم Webex أيضًا مجموعة متنوعة من الأدوات المكتبية، بما في ذلك السبورة البيضاء الفعلية مع تطبيق ويب مطابق على مستوى المؤسسة.

## ✅ الإيجابيات

ميزات متقدمة لإدارة الاجتماعات

يقدم مزيجًا من الحلول للفرق المختلطة

بعض الأتمتة في تدوين الملاحظات

عمليات تكامل قيّمة مع تطبيقات أخرى

❌ ❌ سلبيات

إنه أشبه بـ أداة تواصل أكثر من كونها أداة لإدارة المشاريع

بالنسبة لفرق العمل من المنزل أو الفرق الموزعة فقط، ستحتاج إلى الاعتماد على أدوات أخرى للتعاون الهادف

يفتقر تطبيق الويب الخاص بالسبورة البيضاء إلى الميزات المتقدمة

خططه المدفوعة باهظة الثمن

أسعار تطبيق Webex

الجناح-الأساسي (مجانًا): اجتماعات عالية الدقة مع ما يصل إلى 100 شخص، ومشاركة الشاشة، وغرفة شخصية

اجتماعات عالية الدقة مع ما يصل إلى 100 شخص، ومشاركة الشاشة، وغرفة شخصية Suite-Business (25 دولارًا لكل ترخيص، شهريًا): مؤتمرات الفيديو والاجتماعات، وميزات نظام الهاتف

باقة الاجتماعات (13.50 دولارًا لكل ترخيص، شهريًا): ما يصل إلى 200 مشارك في الاجتماعات، وتسجيلات، وغرف فرعية، وخلفيات افتراضية، وتعليقات توضيحية مغلقة

خطة المكالمات (17 دولارًا لكل ترخيص، شهريًا): ميزات اتصال متميزة فقط مع رقم هاتف سحابي لكل ترخيص، وامتدادات

ميزات اتصال متميزة فقط مع رقم هاتف سحابي لكل ترخيص، وامتدادات خطة المؤسسة (خطة وأسعار مخصصة): الوصول إلى جميع الميزات

تقييمات عملاء تطبيق Webex

G2: 4.2/5 (أكثر من 14,010 تقييم)

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 6270 تقييم)

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بدء تشغيل السبورة البيضاء مع بدائل اللوحة الجدارية

بدون البحث في القيمة الفريدة لكل منتج، من السهل افتراض أن جميع برامج التعاون متشابهة. وإذا كنت قد استخلصت أي شيء من هذا المنشور، آمل أن تدرك أن الأمر ليس كذلك.

إن الفروق الدقيقة بين كل برنامج هي ما يصنع الفارق بالنسبة للشركات التي تخدم حالات استخدام فريدة من نوعها.

تُعد عمليات التكامل المتعددة، والدردشة داخل التطبيق، والتعليق، والتحرير في الوقت الفعلي، وإمكانيات المشاركة مهمة للغاية للفرق الموزعة التي تتطلع إلى تحقيق أقصى استفادة من اجتماعاتها. وعلى الرغم من أن اللوحات البيضاء الرقمية مثل Mural هي أداة رائعة لدعم هذه الميزات وتسهيل التعاون، إلا أنها لا تزال حلاً محدوداً للفرق التي تحتاج إلى أكثر من لوحة للتعبير عن خططها.

ولجمع فريقك معاً، وتشجيع الإبداع، وتحقيق أقصى استفادة من كل مناقشة، اختر الأداة التي تتيح لك التصرف بناءً على أفكارك لحظة حدوثها - ClickUp!

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