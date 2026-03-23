كيفية إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي لفرق المبيعات

قد يبدو إنشاء وكيل مبيعات يعمل بالذكاء الاصطناعي أمرًا صعبًا في البداية — خاصة بالنسبة لمندوبي المبيعات غير التقنيين.

ربما تفكر: "ماذا لو احتجت إلى كتابة أكواد برمجية، أو تدريب نماذج التعلم الآلي، أو ربط أنظمة معقدة ببعضها؟" 😣

في الواقع، الأمر أبسط من ذلك بكثير.

تحتاج إلى ثلاثة أشياء: استراتيجية مبيعات واضحة، وتخطيط مدروس للوكلاء، ومنصة ذكاء اصطناعي لا تتطلب كتابة أكواد برمجية مثل ClickUp لإطلاق وكيلك.

هل أنت مستعد لتعلم كيفية القيام بذلك؟

في هذا المنشور، نعرض لك كيفية إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي أقوياء لفرق المبيعات دون أي عبء تقني. عزز إنتاجية الفريق ونجاح تمكين المبيعات بدءًا من اليوم. 💪🏼

ما هي وكلاء الذكاء الاصطناعي لفرق المبيعات؟

وكلاء الذكاء الاصطناعي لفرق المبيعات هم أنظمة ذكية تعمل على أتمتة سير عمل المبيعات من البداية إلى النهاية. ويشمل ذلك البحث عن العملاء المحتملين، وتقييم العملاء المحتملين، وحجز الاجتماعات، والمتابعة، دون الحاجة إلى تدخل بشري مستمر.

على عكس أدوات الذكاء الاصطناعي الأساسية التي تولد رسائل بريد إلكتروني أو ملخصات لمرة واحدة، فإن وكلاء الذكاء الاصطناعي يفهمون السياق، ويحتفظون بالذاكرة عبر التفاعلات، ويتعلمون من النتائج لتحسين أدائهم، وينسقون الإجراءات/القرارات عبر أدوات متعددة.

والنتيجة هي سير عمل مبيعات مستقل، حيث يتم تنفيذ التخطيط والتواصل والتنفيذ والتسليم والتحليلات واتخاذ القرارات بواسطة الذكاء الاصطناعي.

بوجود وكلاء المبيعات المدعومين بالذكاء الاصطناعي، يمكن لمندوبي المبيعات التركيز على بناء العلاقات وتوسيع قاعدة العملاء بدلاً من الانشغال بالأعمال الروتينية اليدوية.

دراسة حالة: إدارة مسار المبيعات بالذكاء الاصطناعي باستخدام ClickUp Super Agents قامت مستشارة ClickUp آنا بولوك (المؤسسة المشاركة لوكالة ABx2) بإنشاء " وكيل ClickUp الفائق " لسيناريو عميل في مجال البناء حيث كان مسار الخدمة يتعطل بهدوء. كانت الفرص المحتملة تُترك دون متابعة، والمهام متأخرة، والعملاء لا يتم إطلاعهم على المستجدات — على الرغم من وجود جميع الأعمال داخل ClickUp. بدلاً من إضافة المزيد من عمليات التتبع اليدوية، أنشأت آنا "وكيلًا خارقًا" يُدعى "مدرب استعادة المشاريع" داخل مساحة عمل ClickUp الحالية للعميل. وبدأ الوكيل العمل، حيث قام بمراقبة المساحة: تم وضع علامة على المهام التي لم تشهد أي نشاط لمدة 3 أيام أو أكثر

تم تحديث حقول الحالة والمشاعر للحسابات في قائمة المبيعات المحتملة، و

الخطوات التالية المقترحة مثل المتابعة أو إطلاع العملاء على المستجدات. احصل على توصيات مخصصة لتحسين حالة مسار المبيعات باستخدام ClickUp Super Agents كل يوم، كان النظام يُنشئ قائمة تواصل واضحة ومُرتبة حسب الأولوية، محولاً بيانات قنوات المبيعات المتفرقة إلى خطوات تالية قابلة للتنفيذ. 🌟 النتيجة: تمت مراقبة مسار المبيعات بشكل فعال دون الحاجة إلى مراجعة يدوية من جانب العميل. وأدى ذلك إلى الكشف المبكر عن المخاطر، مع تحديد الإجراءات اليومية بوضوح لحلها. 👉🏼 هل تحتاج إلى مساعدة في إنشاء ونشر وكيل ذكاء اصطناعي مخصص يعمل بنفس طريقة عمل فريق المبيعات لديك؟

فرق المبيعات لديك على دراية باستخدام أدوات الأتمتة. ربما تستخدمها بالفعل لإدارة المهام المتكررة مثل إرسال رسائل البريد الإلكتروني أو نشر تحديثات نظام إدارة علاقات العملاء (CRM). يعتمد وكلاء المبيعات المدعومون بالذكاء الاصطناعي على هذه الفكرة، لكنهم يقدمون أكثر من ذلك بكثير:

Aspect وكلاء المبيعات المدعومون بالذكاء الاصطناعي أدوات أتمتة المبيعات التقليدية كيف يعملون استخدم نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) والتعلم الآلي (ML) ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتحليل البيانات والسياق قبل تنفيذ المهام اتبع القواعد والمحفزات المحددة مسبقًا التي يضعها المستخدم الدور في سير عمل المبيعات اعمل كمساعدين يساعدون فرق المبيعات على تحليل المعلومات، وإعداد حملات التواصل، وتحديد الخطوات التالية في الصفقات قم بأتمتة المهام التشغيلية المتكررة بشكل أساسي في الخلفية الوعي بالسياق تذكر التفاعلات السابقة عبر الأدوات المختلفة فقدان كبير للسياق حيث تبدأ كل عملية من جديد القدرة على التكيف قم بتعديل الردود أو التوصيات أو النتائج وفقًا للحالة قم بتنفيذ نفس الإجراء في كل مرة يتم فيها استيفاء مشغل/شرط تنسيق متعدد الأدوات استخرج المعلومات من مصادر متعددة (نظام إدارة علاقات العملاء، والبريد الإلكتروني، وأدوات الاجتماعات، وما إلى ذلك) عادةً ما يتم ربط أداتين عبر سير عمل بسيط يعتمد على المشغلات والإجراءات التعلم تحسين الأداء بمرور الوقت من خلال المطالبات المحدثة وبيانات التدريب وتعليقات المستخدمين لا يتغير السلوك إلا عندما تقوم بتعديل القواعد يدويًا قابلية التوسع تعامل مع آلاف المحادثات المخصصة. فقدان التخصيص على نطاق واسع جودة المخرجات يمكنه إنشاء ملخصات ورؤى وتوصيات والمزيد قم بتنفيذ الإجراءات الأساسية مثل إرسال الرسائل أو تحديث حقول نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) وقت الإعداد من دقائق إلى ساعات؛ يستخدم اللغة الطبيعية والتكرار قد يستغرق الأمر أسابيع من البرمجة وتكوين القواعد يدويًا

أمثلة واقعية على وكلاء الذكاء الاصطناعي لفرق المبيعات

فيما يلي بعض الأمثلة على وكلاء الذكاء الاصطناعي داخل ClickUp التي يمكنك إنشاؤها أو اعتمادها لأتمتة وظائف المبيعات المختلفة:

وكيل ملخص الاجتماعات : يسجل مكالمات المبيعات ويقوم بتدوينها، ويُعد الملخصات، ويستخلص بنود العمل الرئيسية، ويُحدّث أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM)

روبوت المتابعة بالذكاء الاصطناعي: يصوغ رسائل متابعة مخصصة بعد الاجتماعات، ويقترح الخطوات التالية للعملاء المحتملين، ويُعد رسائل البريد الإلكتروني للتواصل بناءً على المحادثات السابقة

وكيل تأهيل العملاء المحتملين: يراجع العملاء المحتملين الواردين، ويحلل معلومات الشركة وإشارات التفاعل، ويحدد أولويات العملاء المحتملين الأكثر احتمالاً للتحويل

معالج الاعتراضات : يحلل الصفقات المتعثرة، ويقترح حججًا مضادة، ويقدم استراتيجيات لإعادة التواصل عبر البريد الإلكتروني

أداة تتبع دورة الصفقة: تراقب التغيرات في نشاط الصفقة، وتلخص التفاعلات الأخيرة مع العميل المحتمل، وتنبه مندوبي المبيعات عندما تتطلب الصفقة اهتمامًا

🧠 حقيقة مثيرة للاهتمام: في عام 1966، صدمت ELIZA العالم باعتبارها أول نظام ذكاء اصطناعي قادر على إجراء محادثات. تم إنشاؤها في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، وكانت تحاكي المعالج النفسي بشكل مقنع للغاية لدرجة أن المستخدمين شاركوا أسرارهم العميقة معها — مما أثبت منذ عقود أن الآلات قادرة على إجراء حوار يشبه الحوار البشري.

لماذا تحتاج فرق المبيعات إلى وكلاء يعملون بالذكاء الاصطناعي

يضيع مندوبو المبيعات أيامًا كاملة في أنشطة لا تؤدي إلى إبرام الصفقات. إن فهم هذه النقاط الحساسة المحددة يوضح بالضبط سبب أهمية وكلاء الذكاء الاصطناعي:

المهام المتكررة تستهلك وقتًا ثمينًا من وقت المبيعات: يستغرق البحث عن معلومات حول الشركات، ووضع علامات يدويًا على العملاء المحتملين، وتنسيق ملاحظات المكالمات، وجدولة المتابعات ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات يوميًا من عمليات تحقيق الإيرادات الفعلية. يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحقق يستغرق البحث عن معلومات حول الشركات، ووضع علامات يدويًا على العملاء المحتملين، وتنسيق ملاحظات المكالمات، وجدولة المتابعات ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات يوميًا من عمليات تحقيق الإيرادات الفعلية. يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحقق زيادة في الإيرادات بنسبة 3 إلى 15% من خلال أتمتة كل هذه الأعمال المتكررة التي تبطئ دورات إبرام الصفقات

السياق يضيع بين الأدوات: بيانات المبيعات الخاصة بك مبعثرة عبر الأنظمة المختلفة. على سبيل المثال، استفسارات العملاء في البريد الإلكتروني، وتسجيلات المكالمات في منصات الاجتماعات، وبيانات العملاء في أنظمة CRM، وما إلى ذلك. وبسبب هذا بيانات المبيعات الخاصة بك مبعثرة عبر الأنظمة المختلفة. على سبيل المثال، استفسارات العملاء في البريد الإلكتروني، وتسجيلات المكالمات في منصات الاجتماعات، وبيانات العملاء في أنظمة CRM، وما إلى ذلك. وبسبب هذا التشتت في العمل ، غالبًا ما يواجه مندوبو المبيعات صعوبة في الحفاظ على صورة كاملة لكل حساب

قنوات المبيعات المثقلة بالأعباء: قد يبدو الحصول على مائتي عميل محتمل لكل مندوب أمرًا رائعًا، إلى أن تدرك أن 80% منهم لن يتحولوا أبدًا إلى عملاء. يكاد يكون من المستحيل تحليل العملاء المحتملين المناسبين وترتيب أولوياتهم يدويًا على هذا النطاق

ضعف قدرات التنبؤ: لا توفر لا توفر أدوات أتمتة المبيعات التقليدية رؤية في الوقت الفعلي لسلوك المشتري أو حالة مسار المبيعات، مما يجعل من الصعب توقع الأداء المستقبلي واتخاذ قرارات تستند إلى البيانات

عدم توفر التغطية على مدار الساعة: يتفاعل العملاء المحتملون مع الشركات في جميع الأوقات، في حين لا يستطيع مندوبو المبيعات البشريون الرد إلا خلال ساعات العمل. يؤدي هذا أحيانًا إلى ضياع الفرص وإحباط العملاء المحتملين

التواصل العام: يصبح تخصيص التواصل أكثر صعوبة مع نمو قائمة العملاء المحتملين. لا يتوفر لديك الوقت الكافي أو المعلومات الكافية عن كل عميل محتمل، مما يعني أن رسائلك إما عامة أو مكتوبة وفق قوالب جاهزة

لا يقتصر دور وكلاء الذكاء الاصطناعي على أتمتة مهام المبيعات المتكررة فحسب، بل ينفذونها في سياقها الكامل. يمكنهم تنسيق عمليات التسليم مثل البشر، وتقديم توصيات مخصصة، والعمل بشكل مستمر في الخلفية للحفاظ على استمرارية عمليات المبيعات.

⭐ ميزة إضافية: يعمل ClickUp Super Agents كزملاء عمل مدعومين بالذكاء الاصطناعي ومتواجدين داخل مساحة العمل الخاصة بك. لا يحلون محل مندوبي المبيعات لديك، بل يتولون الأعمال الإدارية اليدوية حتى يتمكن فريقك من التركيز على الاستراتيجية والبيع. يمكنك التفاعل مع "Super Agents" تمامًا كما تفعل مع زميل في الفريق: قم بتعيين المهام لهم

@أشر إليهم في المستندات والدردشات والمهام

راسلهم مباشرة لتفويضهم بالأعمال الروتينية

تعيين الجداول الزمنية والمحفزات (على سبيل المثال، "إنشاء تقرير كل يوم جمعة") مدعومين بالذكاء الاصطناعي المحيطي، يعملون على مدار الساعة في الخلفية بدلاً من انتظار أن تطرح عليهم سؤالاً. يستخدمون مهارات حقيقية مثل إرسال رسائل البريد الإلكتروني، وتحديث مهام CRM، وتلخيص المكالمات — كل ذلك مع الحفاظ على ذاكرة بمستوى بشري. 🍒 الميزة الأهم: لا تحتاج إلى كتابة أكواد برمجية لإنشاء "سوبر وكلاء" مخصصين. ما عليك سوى وصف المهام المطلوبة من الوكيل بلغة بسيطة، وسيقوم "سوبر وكيل ستوديو" بإعداده في غضون دقائق! 🎥 لمعرفة المزيد عن إنشاء "Super Agents"، شاهد هذا الفيديو:

المكونات الرئيسية لوكيل المبيعات الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

وراء كل وكيل مبيعات فعال يعمل بالذكاء الاصطناعي يوجد إطار عمل يحدد كيفية فهمه للمعلومات واتخاذ القرارات وأداء المهام:

الشخصية: تحدد الدور الذي يلعبه الوكيل في عملية المبيعات وكيفية تواصله. على سبيل المثال، وكيل مبيعات يتصرف كمساعد SDR

معالجة الإدراك/المدخلات: تسمح للوكيل بتفسير المعلومات الواردة من مصادر مختلفة، مثل بيانات CRM أو رسائل البريد الإلكتروني أو محاضر الاجتماعات أو أنشطة العملاء المحتملين

الذاكرة والسياق: تساعد في تخزين تفاصيل المحادثات قصيرة المدى، وتاريخ العلاقات طويلة المدى، والأحداث العرضية (مثل اللغة المفضلة للعميل)

محرك التخطيط: يقسم الأهداف مثل "حجز عرض توضيحي" إلى خطوات أصغر، مما يضمن اتباع الوكيل لتسلسل منطقي عند المساعدة في أنشطة المبيعات

جوهر الاستدلال: توفر نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) الذكاء الذي يمكّن الوكيل من تقييم سيناريوهات متعددة، والتفكير المنطقي في المهام، وفهم اللغة البشرية، وتلخيص المعلومات، وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ

الوصول إلى الأدوات: تساعد عمليات التكامل المعدة مسبقًا وواجهات برمجة التطبيقات (API) المخصصة وكيل المبيعات على الاتصال بمجموعة التقنيات الحالية لديك

آلية العمل: تمنح الوكلاء القدرة على تنفيذ المهام ضمن سير العمل، مثل جدولة الاجتماعات، وتقييم العملاء المحتملين، وصياغة ردود البريد الإلكتروني، وما إلى ذلك.

القيود/الحدود: هي الحدود التي يعمل كل وكيل ضمنها. وهي تضمن التزام الوكيل بإرشادات الشركة، وتجنب الإجراءات المحفوفة بالمخاطر، وتحويل القرارات ذات المخاطر العالية إلى الوكلاء البشريين

حلقة التعلم: تمثل العملية التي يتعلم من خلالها الوكيل من النتائج أو البيانات الجديدة أو التعليقات ويحسن أداءه

تنسيق النتائج: بمجرد أن يكمل الوكيل مهمة ما، يجب عرض النتائج بطريقة يسهل على فرق المبيعات استخدامها

👀 هل تعلم؟ كان Rolodex، الذي تم طرحه في عام 1956، أول نظام حقيقي لإدارة علاقات العملاء (CRM). ساعدت هذه البطاقة الدوارة مندوبي المبيعات على إدارة مئات من جهات الاتصال والمناطق دون التعرض لفوضى الأوراق المتناثرة.

كيفية إنشاء وكيل ذكاء اصطناعي لفرق المبيعات

حان وقت العمل!

فيما يلي، نرشدك عبر خمس خطوات لإنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي لفرق المبيعات دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

⭐ تابع معنا — سنوضح لك أيضًا كيفية استخدام ClickUp في كل خطوة لتسهيل هذه العملية أكثر.

الخطوة 1: حدد الغرض والأهداف

يجب أن تكون قادرًا على الإجابة عن السؤال: لماذا تقوم بإنشاء هذا الوكيل؟

هل الهدف هو تقييم العملاء المحتملين الواردين، أو إعداد عروض توضيحية مخصصة، أو متابعة العملاء المتوقفين؟ حدد بالضبط المشكلة التي يجب أن يحلها.

🔔 تذكر: تتطلب الأعمال الاستراتيجية للغاية، مثل التفاوض على العقود المعقدة، دقة بشرية لا يستطيع الذكاء الاصطناعي محاكاتها بعد. بدلاً من ذلك، أعطِ الأولوية لمهام المبيعات المتكررة والقابلة للتنبؤ والتي تستغرق وقتًا طويلاً. وبمجرد تحديد تلك المهام، حدد أهدافًا قابلة للقياس (مثل تقليص وقت التأهيل من 30 دقيقة إلى دقيقتين لكل عميل محتمل) حتى تعرف متى يؤدي الوكيل دوره على أكمل وجه.

📄 قم بتوثيق سير العمل المتكرر وأهداف الوكلاء باستخدام ClickUp Docs

احتفظ بجميع أهداف وكلاء المبيعات وأغراضهم وخططهم في منصة واحدة باستخدام ClickUp Docs

عندما تبدأ في إنشاء عدة وكلاء يعملون بالذكاء الاصطناعي — على سبيل المثال، وكيل لملخصات الاجتماعات، وآخر للبحث عن العملاء المحتملين، وثالث للحصول على رؤى حول مسار المبيعات — سرعان ما يصبح من الصعب تتبع نطاق عمل كل وكيل.

يتيح لك ClickUp Docs تسجيل هذه التفاصيل بوضوح قبل إنشاء أي عملية أتمتة. حدد الخطوط العريضة للوكلاء الذين ترغب في إنشاءهم، وحدد سير العمل الذي يدعمونه، وحدد أولويات من يجب تطويره أولاً.

يمكنك استخدام التنسيق المتقدم لجعل هذه الخطط سهلة القراءة، ودعوة أعضاء الفريق لاقتراح تحسينات في الوقت الفعلي، وتحويل النص مباشرةً إلى مهام قابلة للتنفيذ أثناء التنفيذ.

الخطوة 2: تصميم بنية الوكيل

بعد تحديد أهدافك، حان الوقت لوصف وكيل المبيعات الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي وتحديد وظائفه. ابدأ بالسلوك الأساسي للوكيل:

ما هي المهام التي سيتولاها من البداية إلى النهاية؟

ما هي المعلومات التي سيتلقاها كمدخلات، وكيف سيقوم بتوليد المخرجات؟

📌 على سبيل المثال، إذا كان الوكيل يتولى متابعة الاجتماعات، فإنه يحتاج إلى معالجة نصوص المكالمات، وتحديد نقاط المناقشة الرئيسية، وإنتاج ملخصات منظمة لنظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك.

بعد ذلك، حدد مقدار السياق والذاكرة التي يجب أن يحتفظ بها الوكيل. حدد الأدوات التي يمكنه الوصول إليها، إلى جانب أذونات المستخدم اللازمة لكل منها.

فكر في كيفية تعامل الوكيل مع المهام — هل سيتبع تسلسلاً صارماً (المهمة أ > ب > ج) أم سيتكيف بناءً على البيانات؟

وأخيرًا، ضع في اعتبارك أنظمة الوكلاء المتعددين. إذا قمت بنشر أكثر من وكيل واحد، فحدد كيفية التنسيق بينهم.

✍ خطط بصريًا لإعداد وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك باستخدام لوحات ClickUp البيضاء

تخيل كيف سيعمل وكيل المبيعات الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، باستخدام لوحات ClickUp البيضاء

توفر لوحات ClickUp مساحة عمل غير محدودة لرسم خريطة منطقية لوكيل المبيعات قبل البدء في الإنشاء.

يمكنك:

استخدم أشكالًا مختلفة، مثل الدوائر والمستطيلات وغيرها، لتمثيل مراحل سير العمل المختلفة

اربط بينها باستخدام أسهم لإظهار تسلسل المهام

أضف ملاحظات لاصقة لتسجيل تفاصيل محددة مثل الوصول إلى الأدوات، وتنسيقات المخرجات، وإجراءات الحماية

أدرج مستند أهدافك (من الخطوة 1) مباشرةً في السبورة البيضاء للحصول على سياق فوري

نظرًا لأن Whiteboards تدعم التعاون في الوقت الفعلي، يمكن لقادة المبيعات وفرق العمليات والمساهمين الآخرين مراجعة البنية معًا واقتراح التحسينات مباشرةً على اللوحة.

الخطوة 3: قم بإنشاء المكونات الرئيسية لوكيل المبيعات الخاص بك

هنا تقوم بتطوير الوكيل بناءً على الخطة التي وضعتها للتو في الخطوة السابقة.

للبدء، اختر أداة قوية لإنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي بدون كتابة أكواد برمجية. يجب أن تتيح لك هذه الأداة تصميم الوكلاء وتخصيصهم واختبارهم ونشرهم من خلال واجهة سهلة الاستخدام دون أي عبء تقني.

ClickUp هو أول مساحة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي في العالم، حيث يمكنك إنشاء وكلاء مبيعات مباشرةً أثناء قيامك بأعمالك اليومية. وهذا يوفر الكثير من الوقت الذي كنت ستقضيه في إضافة السياق وتهيئة الوكلاء ونقل البيانات بين الأدوات.

لنرى كيف يعمل ذلك في الواقع:

أنشئ وكلاء ذكاء اصطناعي بدون كود: ClickUp Super Agents

تزيل ClickUp Super Agents التعقيدات المعتادة المرتبطة بإنشاء أنظمة الذكاء الاصطناعي. بدلاً من ربط الأدوات أو تدريب النماذج، يمكنك إنشاء وكلاء باستخدام مكونات سير عمل بسيطة ومألوفة لأتمتة الأعمال الحقيقية بشكل أسرع بكثير.

ابدأ بهدف واضح حدد ما يجب أن يفعله الوكيل باستخدام تعليمات بلغة بسيطة في أداة إنشاء الوكلاء داخل ClickUp

أنشئ "وكلاء فائقين" باستخدام تعليمات اللغة الطبيعية في ClickUp

التحسين بشكل تعاوني اعمل مع فريقك لتحسين أداء الوكيل (دون الحاجة إلى خبرة في التعلم الآلي)

استخدم مساحة العمل الحالية الخاصة بك كمنصة يستفيد وكلاؤك المتميزون من مهام ClickUp ووثائقها ودردشاتها والتكاملات مثل Slack أو GitHub

صمم طريقة عمله حدد كيفية تفاعل وكيلك (عبر الدردشة أو المهام)، وكيفية تدفق البيانات، وكيفية استجابته بمرور الوقت

استفد من البيانات الموجودة تحتوي مساحة العمل الخاصة بك بالفعل على السياق المطلوب — ولا حاجة لإعداد البيانات أو تصنيفها بشكل منفصل.

الإنشاء والتحسين بسرعة حدد التعليمات والمحفزات والشروط، ثم حسّن الأداء عن طريق تعديل المطالبات باللغة الطبيعية. لا تحتاج إلى إعادة تدريب النماذج من الصفر

اختبر في سير العمل الفعلي تحقق من أداء الوكلاء مباشرةً في مساحة العمل الخاصة بك وقم بالتعديل حسب الحاجة

النشر والإدارة بسهولةيعمل الوكلاء بأمان داخل ClickUp، مع أذونات مدمجة وتحكم مستمر

🤝 قصة عميل: تثبت شركة Bell Direct أنه لا حاجة لفريق تقني لتطبيق "وكلاء الذكاء الاصطناعي الفائقين" بشكل فعال. باستخدام ClickUp Super Agents، قام الفريق بأتمتة سير عمل الاستقبال والتصنيف بالكامل — من البداية إلى النهاية — دون كتابة أي أكواد برمجية أو إضافة أدوات جديدة. 🌟 النتائج: زيادة بنسبة 20% في الكفاءة التشغيلية، مما يعني إنجاز المزيد من العمل بسرعة أكبر باستخدام الموارد نفسها

تم توفير طاقة عمل تعادل قدرة موظفين اثنين بدوام كامل، وهي متاحة الآن للقيام بمهام استراتيجية عالية القيمة

أكثر من 800 رسالة بريد إلكتروني يومية من العملاء يتم فرزها في الوقت الفعلي

يمكن لأي شخص البدء باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي — لا تحتاج إلى خبرة في مجال التطوير. لقد جعلت ClickUp من السهل جدًا إعداد الوكلاء وإدخال الذكاء الاصطناعي تدريجيًا في نموذجنا التشغيلي.

ما أفضل ما يميز ClickUp Super Agents؟

لن تضطر إلى إدخال المعلومات أو السياق يدويًا إلى وكلائك أثناء التطوير.

بدلاً من ذلك، يرثون السياق الموجود بالفعل في مساحة العمل الخاصة بك — المهام، والمستندات، والدردشات، والتعليقات، والمشاريع، وملاحظات الاجتماعات، والتقويمات.

تعمل الذكاء الاصطناعي السياقي هذا على تحديث فهمه باستمرار في الوقت الفعلي. لذلك، عندما تظهر معلومات جديدة، مثل ملخص اجتماع تمت إضافته إلى مهمة أو مرحلة صفقة تم تحديثها في مسار المبيعات الخاص بك، يتمكن الذكاء الاصطناعي على الفور من الوصول إلى تلك البيانات.

وهذا يتيح للوكلاء تقديم نتائج تستند إلى معلومات حية بدلاً من بيانات قديمة.

🔑 النقطة الأساسية: لا يجب أن يكون إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي أمرًا معقدًا، ولكنه يتطلب نهجًا مدروسًا. هل تحتاج إلى تصميم وكلاء مخصصين ومتخصصين لعمليات سير العمل الخاصة بك؟

🧠 إدارة سياق مساحة العمل والذاكرة باستخدام ClickUp Brain

حدد أولويات المهام التي يجب تنفيذها من مساحة العمل الخاصة بك باستخدام استجابات ClickUp Brain التي تراعي السياق

ClickUp Brain هي طبقة الذكاء الاصطناعي الأصلية المدمجة في مساحة عملك. فهي تربط بين مهامك ووثائقك ومعرفتك، مما يمنح "الوكلاء الخارقين" السياق والمعلومات التي يحتاجونها للعمل بفعالية.

يعتمد "Super Agents" على هذه الطبقة — مستخدمًا هذا السياق لفهم ما يحدث، واتخاذ القرارات، واتخاذ الإجراءات عبر سير العمل لديك.

📌 مثال: يمكن لوكيل متابعة المبيعات الخاص بك مراجعة الملاحظات من مكالمة التعارف التي أنهيتها قبل بضع دقائق، ودمجها مع تفاصيل العميل المحتمل من أداة CRM المدمجة لديك، وصياغة رسالة متابعة مخصصة — كل ذلك بمفرده.

كيف يختلف ClickUp Brain عن ClickUp Super Agents

يساعد ClickUp Brain فريقك على فهم ما يحدث وما يجب فعله بعد ذلك. فهو لا يقوم بتشغيل سير عمل متسلسل من البداية إلى النهاية بمفرده مثل Super Agents. بل يدعم مندوبي المبيعات في الوقت الفعلي بالمعلومات التي يحتاجونها لأداء مهامهم.

الإجابة على أسئلة الصفقات على الفور “ما هو وضع هذه الصفقة؟” → يستقي Braun المعلومات من المهام والملاحظات والأنشطة، بينما يتخذ Super Agents الإجراءات اللازمة بشأنها

يلخص المكالمات والرسائل الإلكترونية والتحديثات يمكن لـ Brain تحويل المحادثات المتفرقة إلى خطوات تالية واضحة، بينما يستخدم Super Agents تلك المعلومات المنظمة لإجراء متابعات سياقية

صياغة المتابعات والعروض يقوم Brain بإنشاء رسائل بريد إلكتروني بناءً على سياق الصفقة؛ ويمكن لـ Super Agents إرسال الإجراءات أو جدولتها

يُبرز المخاطر والثغرات يمكن لـ Brain تسليط الضوء على الصفقات المتوقفة أو التحديثات المفقودة. ويمكن لـ Super Agents الذهاب إلى أبعد من ذلك وإخطار أعضاء الفريق المناسبين أو تكليفهم بمهام لاتخاذ الإجراءات اللازمة

تركيز المعرفة المبيعية من خلال استرجاع المعرفة من الصفقات السابقة والوثائق ودلائل الإجراءات، يجيب Brain على أسئلة مندوبي المبيعات في الوقت الفعلي. ويطبق الوكلاء تلك المعرفة في سير العمل الفعلي

🎥 مكافأة: إليك بعض أفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي لأتمتة المبيعات وإدارة علاقات العملاء 👇

⚙ أنشئ عمليات أتمتة بالطريقة التي تريدها بالضبط

أتمتة المهام المتكررة المتعلقة بالمبيعات باستخدام ClickUp Automations ووفر الوقت

تمنحك أتمتة ClickUp المرونة للاعتماد على الأتمتة القائمة على القواعد للمهام البسيطة والروتينية والقابلة للتنبؤ بدرجة كبيرة، مثل تغيير مستويات أولوية المهام.

اختر من قائمتنا الجاهزة من المشغلات والشروط والإجراءات، أو تحدث مع Brain لتصميم أتمتة مخصصة. في كلتا الحالتين، ستساعدك هذه الأدوات على تشغيل الأعمال الإدارية الروتينية تلقائيًا دون الحاجة إلى إعداد أداة أو وكيل ذكاء اصطناعي مخصص لكل مهمة صغيرة، مما يقلل من انتشار الذكاء الاصطناعي.

👀 هل تعلم؟ يوفر ClickUp أكثر من 1000 تكامل أصلي لربط وكلاء المبيعات الذين يعملون بالذكاء الاصطناعي بالتطبيقات الخارجية. ما عليك سوى اختيار الأدوات التي تستخدمها، وتفعيلها، والبدء في الوصول إلى بياناتك على الفور. اربط وكلاء المبيعات الذين يعملون بالذكاء الاصطناعي بمصادر البيانات الخارجية باستخدام تكاملات ClickUp

الخطوة 4: اختبار الوكلاء وتحسينهم

من المهم اختبار وكلاء الذكاء الاصطناعي قبل إطلاقهم على نطاق واسع. فهذا يساعد في التحقق من دقة الذكاء الاصطناعي واتساق النتائج واستقرار مسار المبيعات بشكل عام.

يمكنك اختبار وكيل المبيعات الخاص بك بطرق مختلفة:

اختبر الوكيل في سيناريوهات متعددة: زود وكيلك بمدخلات متنوعة لترى كيف يستجيب. على سبيل المثال، إذا كان وكيلًا لإدارة العملاء المحتملين، فقدم له عميلاً محتملًا واعدًا مقابل حالة رعاية عميل غير واعد. تحقق يدويًا مما إذا كانت درجة التأهيل ومسودة البريد الإلكتروني والخطوات التالية مناسبة لكل سيناريو

اختبر الإصدارات المختلفة باستخدام اختبار A/B: أنشئ نسختين أو ثلاث نسخ مختلفة من وكيلك باستخدام تعليمات أو تنسيقات إخراج مختلفة قليلاً. قم بتشغيلها جنباً إلى جنب لمعرفة أي إصدار يحقق نتائج أفضل قبل النشر

لتقييم الأداء بدقة، راقب مؤشرات الأداء الخاصة بالوكلاء وسير العمل التالية:

وقت استجابة الوكيل

معدل الخطأ

تحسين سرعة مسار المبيعات

الوقت الموفر لكل مندوب

زيادة معدل التحويل

تقليل المهام اليدوية

وأخيرًا، قم بتحسين وكلاء الذكاء الاصطناعي حسب الحاجة.

📊 راقب أداء وكلاء المبيعات في الوقت الفعلي باستخدام لوحات معلومات ClickUp

تصور أداء وكيل المبيعات الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي باستخدام لوحات معلومات ClickUp

تجمع لوحات معلومات ClickUp بيانات وكلائك وبيانات المبيعات في عرض مباشر واحد، بحيث يمكنك اكتشاف مشكلات الأداء أو النجاحات فور حدوثها، دون الحاجة إلى البحث في التقارير.

استخدم بطاقات السحب والإفلات — مثل المخططات الدائرية والخطية والجداول — لتصور مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) بالطريقة التي تريدها بالضبط.

وتعمل المرشحات المدمجة على زيادة دقة هذه العملية. فلا داعي لإنشاء لوحات معلومات منفصلة لكل دور. بدلاً من ذلك، ما عليك سوى إنشاء لوحة معلومات رئيسية واستخدام المرشحات لعرض المقاييس الأكثر أهمية بالنسبة لك.

راقب وكيل ClickUp الخاص بك وقم بتقييمه وحسّنه باستمرار من خلال مراقبته عبر بطاقات الذكاء الاصطناعي في لوحات معلومات ClickUp

اذهب إلى أبعد من ذلك باستخدام بطاقات الذكاء الاصطناعي المدعومة من ClickUp Brain. وهي عبارة عن أدوات ديناميكية تقوم بتحليل بيانات لوحة التحكم الخاصة بك على الفور.

على سبيل المثال، يمكنك استخدام بطاقة AI Brain لقراءة بيانات لوحة التحكم (مثل أوقات استجابة الوكلاء) تلقائيًا واقتراح ثلاث طرق لتحسينها.

📮 ClickUp Insight: يقول 30% من الناس إن أكبر مصدر إحباطهم من وكلاء الذكاء الاصطناعي هو أنهم يبدون واثقين ولكنهم يخطئون. يحدث ذلك عادةً لأن معظم الوكلاء يعملون بمعزل عن بعضهم البعض. فهم يستجيبون لمطالبة واحدة دون معرفة الطريقة التي تفضلها في إنجاز الأمور، أو أسلوب عملك، أو العمليات التي تفضلها. يعمل "Super Agents " بطريقة مختلفة. فهو يعمل باستخدام سياق كامل يتم استخراجه مباشرةً من مهامك ووثائقك ومحادثاتك واجتماعاتك وتحديثاتك في الوقت الفعلي. كما يحتفظ بذاكرة حديثة ومبنية على التفضيلات وحتى ذاكرة عرضية مع مرور الوقت. وهذا هو ما يحول الوكيل من شخص يعتمد على التخمينات إلى زميل عمل استباقي قادر على مواكبة تطور العمل.

الخطوة 5: النشر عبر الفرق

وأخيرًا، قم بتشغيل وكيل المبيعات ليتولى الأعمال الروتينية اليومية.

انتبه إلى كيفية تفاعل مندوبي المبيعات معها. غالبًا ما يكشف التطبيق المبكر عن ثغرات صغيرة لم تظهر أثناء الاختبار.

اجمع هذه التعليقات خلال المرحلة الأولى من النشر لتحسين الوكيل قبل توسيع نطاقه ليشمل المؤسسة بأكملها.

توفير التدريب المناسب على المبيعات أمر لا يقل أهمية. يجب أن يعرف مندوبو المبيعات ما هي مسؤوليات الوكيل، وما نوع المدخلات التي يحتاجها، ومتى يجب عليهم الاعتماد عليه مقابل القيام بالمهمة بأنفسهم.

توفر الإرشادات الواضحة الحماية من التوقعات غير الواقعية وتضمن انتقالاً سلساً بين الذكاء الاصطناعي والبشر.

🧠 حقيقة ممتعة: انطلقت حفلات توبروير في الأربعينيات عندما بدأت براوني وايز في تنظيم عروض توضيحية للمطبخ لربات البيوت. من خلال بيع الحاويات البلاستيكية من شخص لآخر، ابتكرت نموذجًا للبيع المباشر ساهم في تمكين رائدات الأعمال قبل أن تصبح الوظائف في الشركات أمرًا شائعًا بوقت طويل.

قدرات الذكاء الاصطناعي في ClickUp لفرق المبيعات

تتعامل فرق المبيعات الحديثة مع كم هائل من المعلومات.

بدلاً من العمل كأداة ذكاء اصطناعي مستقلة، يدير ClickUp Brain هذه التعقيدات من خلال إدخال الذكاء الاصطناعي مباشرةً إلى مساحة عملك.

يتكامل هذا النظام مع المهام والمستندات والدردشات ولوحات المعلومات والتطبيقات المتصلة لمساعدتك في العثور على المعلومات وصياغة الرسائل وتلخيص المحادثات واستخلاص الرؤى من بياناتك.

لنرى كيف:

اتصل وابحث في جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك

استخدم ClickUp AI Enterprise Search لإظهار معلومات مساحة العمل في متناول يدك

إن قدرة مندوب المبيعات على تحديد السياق المناسب في ثوانٍ معدودة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا عند التعامل مع العملاء المحتملين وتحسين الإنتاجية اليومية.

يتيح لك ClickUp AI Enterprise Search استرجاع المعلومات من جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك بمجرد وصف ما تريده.

لا داعي للبحث في المجلدات أو إضاعة الوقت في تذكر مكان حفظ الملف. ما عليك سوى كتابة استفسارك في شريط البحث. على سبيل المثال، "ابحث عن ملاحظات المكالمة الأخيرة مع شركة Acme" أو "اعرض لي المستندات المتعلقة بعرض أسعار المؤسسة."

يقوم الذكاء الاصطناعي بمسح مساحة العمل بالكامل والتطبيقات المتصلة بها لإظهار النتائج الأكثر صلة على الفور.

أنشئ رسائل البريد الإلكتروني ومواد المبيعات بشكل أسرع

استخدم ClickUp Brain لكتابة رسائل بريد إلكتروني ملائمة للسياق بنسبة 100%

استخدم ClickUp Brain لمساعدة فريق المبيعات لديك على إنشاء المحتوى في ثلاثة أماكن رئيسية: المستندات والمهام والدردشة، بالإضافة إلى توحيد هذا المحتوى باستخدام المطالبات المحفوظة والقوالب.

على سبيل المثال، استخدم Brain مباشرةً داخل مستند Doc لصياغة رسائل البريد الإلكتروني، وتلخيص المحتوى، وتحويل الملاحظات إلى بنود عمل. يمكن لـ Brain التعامل مع سياق مستند Doc بالكامل، مما يضمن اتساق الأسلوب والموضع عبر الأقسام المختلفة.

وهذا مفيد بشكل خاص لإنشاء كتيبات المبيعات وسلسلة رسائل البريد الإلكتروني.

إذا كان لدى فريقك ملاحظات أو نصوص أو نقاط غير منظمة، فإن Brain ممتاز في تحويلها إلى مخرجات مبيعات منظمة.

👉🏼 المطالبات التي يجب استخدامها:

"لخص نقاط ضعف العميل والنتائج المرجوة والأدوات الحالية ومقاييس النجاح من الملاحظات المذكورة أعلاه."

"قم بإنشاء سرد عن العائد على الاستثمار و5 نقاط إثبات يمكنني استخدامها في رسالة بريد إلكتروني للمتابعة."

"اكتب رسالة بريد إلكتروني للمتابعة تلخص أهم ثلاث مشكلات يواجهونها، وتؤكد الخطوات التالية، وتقترح المواعيد."

وهذا يتوافق تمامًا مع الطريقة التي يمكن بها لـ Brain تلخيص المحتوى الموجود وإنشاء بنود عمل منه.

بالإضافة إلى ذلك، لا يحتاج فريقك إلى البقاء في Docs. تعمل أدوات الكتابة الذكية في أي مكان. يقبل ClickUp النصوص (وصف المهام، التعليقات، الدردشة، إلخ).

🎯 استخدامات رائعة في مجال المبيعات:

اكتب مسودات رسائل البريد الإلكتروني وحسّنها في تعليق المهمة

حسّن الوضوح والنبرة (أكثر ثقة، وأكثر إيجازًا، وأكثر تنفيذية)

ترجمة أو توطين تسلسلات المكالمات الصادرة

قم بتدوين محاضر الاجتماعات وتلخيصها أثناء التنقل

سجل كل تفاصيل الاجتماع بسهولة باستخدام أداة تدوين الملاحظات من ClickUp

ينضم "AI Notetaker" من ClickUp تلقائيًا إلى مكالماتك عبر Zoom أو Google Meet أو Teams لتسجيل المناقشات وتدوينها وتلخيصها. وبمجرد انتهاء المكالمة، يُنشئ ملخصًا فوريًا يسلط الضوء على المخاطر والقرارات الرئيسية والخطوات التالية.

بل إنه يستخرج بنود العمل ويحولها إلى مهام تُسند إلى الشخص المناسب — دون أن تحرك ساكناً.

الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الرائدة في مكان واحد

استخدم نماذج متعددة للذكاء الاصطناعي من واجهة واحدة في ClickUp Brain أو تطبيق Brain MAX للذكاء الاصطناعي على سطح المكتب

ClickUp Brain MAX هو تطبيق الذكاء الاصطناعي الفائق الخاص بك على سطح المكتب، والذي يدمج أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي — ChatGPT وClaude وGemini، بالإضافة إلى Brain السياقي الخاص بـ ClickUp — في مساحة واحدة سلسة.

يتيح ذلك لفرق المبيعات اختيار النموذج الأفضل للمهمة: استخدم Claude لتحليل السوق، وGemini لتخصيص رسائل البريد الإلكتروني، وChatGPT لتوليد أفكار حول أدلة تدريب المبيعات. لا حاجة لإدارة تسجيلات دخول أو اشتراكات متعددة؛ فكل شيء يعمل من خلال حساب ClickUp الخاص بك.

تحدث لكتابة النصوص والعمل بسرعة أكبر 400 مرة

بالنسبة لمحترفي المبيعات الذين يقضون معظم يومهم في الاجتماعات أو التنقل، تعمل ميزة "Talk-to-Text" من Brain MAX بشكل رائع. بدلاً من كتابة الملاحظات أو رسائل البريد الإلكتروني، ما عليك سوى التحدث بصوت عالٍ، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بتحويل صوتك إلى نص منقح.

يمكن للمندوبين إملاء تسلسلات التواصل أثناء المشي، أو تسجيل التحديثات دون استخدام اليدين، أو تشغيل مطالبات البحث الصوتي مثل "البحث عن فرص الربع الأول المتوقفة"، مما يوفر ساعات من العمل كل أسبوع.

🧠 حقيقة ممتعة: نحت البابليون القدماء حوالي عام 1750 قبل الميلاد أول عقود بيع في العالم على ألواح طينية. تعهد المشترون بالسداد مقابل سلع مثل الشعير أو الماشية، مع قيام الشهود بإبرام العقد باستخدام أختامهم.

وكلاء ClickUp AI مقابل منصات وكلاء الذكاء الاصطناعي التابعة لجهات خارجية

فيما يلي مقارنة بين وكلاء الذكاء الاصطناعي من ClickUp وأدوات وكلاء الذكاء الاصطناعي النموذجية من الجهات الخارجية:

الميزة ClickUp Brain منصات وكلاء الذكاء الاصطناعي التابعة لجهات خارجية تكامل أصلي مع مساحة العمل مدمج مباشرة في مساحة العمل بحيث يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي الوصول إلى بيانات المبيعات في الوقت الفعلي عادةً ما يتم الاتصال بمساحة العمل الخاصة بك من خلال واجهات برمجة التطبيقات (API) المخصصة والمزامنة اليدوية الوعي بالسياق يمكنه قراءة المهام والوثائق والتعليقات وأنشطة مساحة العمل والرجوع إليها لإنشاء ردود في سياق الأعمال الفعلي تعتمد على عمليات التحميل اليدوية؛ وغالبًا ما يقتصر السياق على ما تستورده صراحةً؛ وتفتقد إلى سجل مساحة العمل الدقيق إنشاء بدون كتابة أكواد برمجية يمكن إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي وسير العمل مباشرةً داخل مساحة العمل باستخدام أوامر باللغة الطبيعية، دون الحاجة إلى البرمجة تتوفر أدوات إنشاء مرئية، ولكنها غالبًا ما تتطلب البرمجة للمنطق المتقدم أو عمليات تكامل المبيعات المخصصة أدوات إدارة المشاريع المدمجة يأتي مع مهام ولوحات معلومات ولوحات بيضاء وتقارير مصممة خصيصًا لمسارات المبيعات، وكلها مدعومة بالذكاء الاصطناعي في تطبيق واحد يركز هذا البرنامج على الوكلاء فقط؛ ولا تزال بحاجة إلى برنامج إدارة مشاريع منفصل، مما يؤدي إلى انتشار الأدوات وتبديل السياقات نموذج التسعير مضمنة في باقات ClickUp مع رصيد الاستخدام؛ تتوسع مع مساحة العمل الخاصة بك دون رسوم لكل وكيل غالبًا ما تكون الاشتراكات حسب عدد الوكلاء أو حجم المهام، بالإضافة إلى تكاليف الإعداد التي تتراكم على فرق المبيعات التي تدير عدة سير عمل

🌟 حصل وكيل ClickUp المعتمد على 96 من 100 في تقييم مباشر لخطط المشاريع الجاهزة للتنفيذ. بلغ أقرب منافس 61، بينما ظل معظم المنافسين الآخرين عالقين في نطاق 40 و50. يتم إنشاء وكلاء ClickUp المعتمدين واختبارهم بدقة وصيانتهم من أجلك بواسطة خبراء الذكاء الاصطناعي في ClickUp. يمكنك اختيارهم من خلال أي من الحزمتين: الشراء لكل وكيل : يشمل ذلك الصيانة المستمرة، والدعم المتقدم لحل المشكلات بشكل أسرع، وائتمانات غير محدودة.

ClickUp Accelerator : يمكنك شراء حزمة من "الوكلاء الخارقين" (Super Agents) التي صممها وأنشأها خبراؤنا. على سبيل المثال، حزمة من "الوكلاء الخارقين" لإدارة المشاريع أو المنتجات والهندسة يمكنك شراء حزمة من "الوكلاء الخارقين" (Super Agents) التي صممها وأنشأها خبراؤنا. على سبيل المثال، حزمة من "الوكلاء الخارقين" لإدارة المشاريع أو المنتجات والهندسة

فوائد وكلاء الذكاء الاصطناعي في المبيعات

🧠 حقيقة مثيرة للاهتمام: البائعون الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي بفعالية في البحث عن عملاء جدد هم أكثر عرضة بنسبة 3.7 مرة لتحقيق حصص مبيعاتهم

إليك كيف تستفيد فرق المبيعات من الوكلاء المدعومين بالذكاء الاصطناعي:

استرجع ساعات العمل المخصصة للمحادثات عالية القيمة: غالبًا ما يضيع مندوبو المبيعات صباحاتهم بالكامل في إدخال البيانات والبحث وتحديد مواعيد الاجتماعات. يتولى وكلاء الذكاء الاصطناعي هذه المهام المتكررة، مما يتيح للبائعين التركيز على بناء العلاقات مع العملاء.

تقدم تواصلًا مخصصًا على نطاق واسع: يحلل الوكلاء سجل كل عميل محتمل وسلوكه لصياغة رسائل فردية فريدة من نوعها تزيد معدلات الاستجابة بشكل كبير. تتوقع شركة Gartner أن يحلل الوكلاء سجل كل عميل محتمل وسلوكه لصياغة رسائل فردية فريدة من نوعها تزيد معدلات الاستجابة بشكل كبير. تتوقع شركة Gartner أن 30% من الرسائل الصادرة من المؤسسات الكبيرة يتم إنشاؤها الآن بشكل آلي ولكنها تراعي السياق، مما يؤدي إلى معدلات استجابة وتحويل أعلى

تحضير أفضل قبل مكالمات العملاء: من خلال جمع معلومات الحساب وتلخيصها، يضمن وكلاء الذكاء الاصطناعي أن يدخل مندوبو المبيعات ومديرو المنتجات إلى الاجتماعات مزودين بسياق عميق ونقاط حوار واضحة

يقلل من الأخطاء في سير الصفقات: يتبع الوكلاء إجراءات متسقة للتسليم والتحديثات والتصعيد للحفاظ على الاتساق في جميع مراحل مسار المبيعات

الحفاظ على الزخم عبر المناطق الزمنية: بينما يكون مندوبو المبيعات غير متصلين بالإنترنت، يواصل الوكلاء رعاية العملاء المحتملين وإرسال رسائل المتابعة وتقييم العملاء المحتملين الواردين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

الأخطاء الشائعة عند تنفيذ وكلاء المبيعات المعتمدين على الذكاء الاصطناعي

قبل أن نختتم، دعنا نستعرض سريعًا بعض الأخطاء الشائعة التي غالبًا ما ترتكبها فرق المبيعات عند إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي (+ كيفية إصلاحها):

خطأ شائع الحل محاولة أتمتة قرارات المبيعات الاستراتيجية ركز وكلاء الذكاء الاصطناعي على المهام التشغيلية بدلاً من المهام الاستراتيجية. يجب أن تظل الأنشطة مثل مفاوضات الأسعار، واستراتيجيات الصفقات المعقدة، أو إدارة العلاقات من اختصاص البشر التعقيد المفرط في الوكيل الأول ابدأ بسير عمل بسيط وقم بالتوسع تدريجيًا. إن إنشاء وكيل أصغر حجمًا ومركّز في البداية يسهّل عملية الاختبار والتحسين والتوسع لاحقًا تخطي مرحلة الاختبار اختبر الوكيل في سيناريوهات متعددة ومواقف مبيعات حقيقية قبل نشره على نطاق واسع. يساعد الاختبار في تحديد الثغرات في التعليمات أو السياق أو النتائج في مرحلة مبكرة التعامل مع الوكيل على أنه إعداد لمرة واحدة استمر في تحسين الوكيل بناءً على التعليقات وبيانات الأداء. يساعد تحديث المطالبات وسير العمل وعمليات التكامل الوكيل على مواكبة عمليات المبيعات المتطورة

أنشئ وكلاء مبيعات يعملون بالذكاء الاصطناعي بدون كتابة أكواد برمجية باستخدام ClickUp

على الرغم من قوة وكلاء المبيعات الذين يعملون بالذكاء الاصطناعي، إلا أنه من السهل للغاية إنشاءهم باستخدام المنصة المناسبة.

يستخدم ClickUp التكامل العميق لمساحة العمل والذكاء الاصطناعي السياقي لتسهيل عملية تطوير الوكلاء، دون الحاجة إلى تطوير حلول برمجية مخصصة.

يمكنك ببساطة التحدث مع أداة إنشاء "Super Agent" باللغة الطبيعية في ClickUp والرجوع إلى بيانات مساحة العمل الخاصة بك لوصف الطريقة التي تريد أن يتصرف بها الوكيل. وستتولى أداة الإنشاء الجزء التقني بالكامل نيابة عنك.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي على أتمتة دورة المبيعات بأكملها، بدءًا من البحث عن العملاء المحتملين وتقييمهم وصولاً إلى حجز الاجتماعات وتلخيص المكالمات. وهم بمثابة مساعدين مستقلين يتولون الأعمال الإدارية المتكررة، مما يتيح لمندوبي المبيعات التركيز حصريًّا على إبرام الصفقات عالية القيمة.

غالبًا ما تكون العمليات والوكلاء الذين يعملون بالذكاء الاصطناعي والذين يتم نشرهم باستخدام أدوات أتمتة المبيعات التقليدية جامدة ومحدودة النطاق وتحتاج إلى اتصالات يدوية بقاعدة بيانات أو أدوات خارجية. من ناحية أخرى، فإن ClickUp Brain سياقي للغاية. فهو يفهم بيانات مساحة العمل الخاصة بك، ويتذكر التفاعلات السابقة، ويستخدم الاستدلال لاتخاذ قرارات ديناميكية، ويتكيف مع سير عمل المبيعات المتغير في الوقت الفعلي.

على الإطلاق. مع ClickUp، يمكنك إنشاء وكلاء مخصصين باستخدام اللغة الإنجليزية البسيطة. ما عليك سوى وصف المهام والشخصية والأهداف التي تريد أن يتولاها الوكيل، وستتولى المنصة الإعدادات التقنية نيابة عنك.

يوفر ClickUp Brain واجهة واحدة للاستفادة من النماذج الرائدة مثل ChatGPT وClaude وGemini. بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك أكثر من 1000 عملية تكامل أصلية ربط وكلائك مباشرةً بأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) مثل HubSpot وSalesforce وأدوات الاتصال مثل Slack.

يراقب وكلاء الذكاء الاصطناعي أنشطة الصفقات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويقومون بتشغيل متابعات مخصصة لحظة تفاعل العميل المحتمل. كما يقومون بتحليل حالة مسار المبيعات لتنبيه مندوبي المبيعات بشأن الصفقات المتوقفة، مما يضمن عدم فقدان أي فرصة بسبب سوء التوقيت.