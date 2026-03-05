أفضل 10 برامج لإدارة الممارسات الطبية في [السنة]

وفقًا لبحث MGMA (جمعية إدارة المجموعات الطبية)، تواجه الممارسات الطبية ضغوطًا متزايدة حيث تتجاوز تكاليف التشغيل الإيرادات، مما يجعل الكفاءة الإدارية أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الهوامش.

بينما يتجنب قطاع الرعاية الصحية تكاليف بمليارات الدولارات من خلال المعاملات الإلكترونية، لا تزال الممارسات الطبية تضيع فرص توفير مليارات الدولارات.

يقدم هذا الدليل تحليلاً لأفضل منصات برامج إدارة الممارسات الطبية، ويقارن بينها من حيث أتمتة الفوترة وقدرات الجدولة وتوافق السجلات الطبية الإلكترونية لمساعدتك في العثور على البرنامج المناسب لحجم عيادتك وتخصصك.

أفضل برامج إدارة الممارسات الطبية في لمحة

اسم الأداة الأفضل لـ أفضل الميزات الأسعار ClickUp فرق من جميع الأحجام تدير سير العمل الإداري وعمليات الممارسة باستخدام الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ClickUp Brain لأتمتة المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ClickUp Automations لمشغلات سير العمل، ClickUp Dashboards للرؤية في الوقت الفعلي، ClickUp Forms لسير عمل استقبال المرضى مجاني إلى الأبد؛ تخصيصات متاحة للمؤسسات athenahealth ممارسات قائمة على السحابة تضع تجربة المريض وذكاء الشبكة في مقدمة أولوياتها منصة سحابية أصلية، رؤى شبكة athenaNet، سجلات طبية إلكترونية وفواتير متكاملة، أدوات تفاعل المرضى أسعار مخصصة AdvancedMD الممارسات التي تتطلب سير عمل قابل للتخصيص وواجهات سهلة الاستخدام قوالب قابلة للتخصيص، خدمات الرعاية الصحية عن بُعد المدمجة، تقارير قوية، إمكانية الوصول عبر الأجهزة المحمولة أسعار مخصصة NextGen Healthcare الممارسات المتخصصة التي تتطلب سير عمل سريري مخصص قوالب خاصة بالتخصصات، وأدوات صحة السكان، وإدارة المشاريع المتكاملة، والسجلات الطبية الإلكترونية أسعار مخصصة Tebra العيادات الصغيرة والجديدة التي تبحث عن منصة شاملة دمج PM و EHR (المعروف سابقًا باسم Kareo + PatientPop)، وأدوات تسويق المرضى، والفوترة المبسطة أسعار مخصصة SimplePractice الأطباء المستقلون وممارسات الصحة السلوكية الصغيرة خدمة الرعاية الصحية عن بُعد المدمجة، بوابة العملاء، تقديم مطالبات التأمين، تذكيرات المواعيد يبدأ من 49 دولارًا شهريًا CureMD الممارسات التي تريد حلاً شاملاً متكاملاً في السحابة توحيد السجلات الطبية الإلكترونية/إدارة الممارسات الطبية/الفوترة، التوثيق بمساعدة الذكاء الاصطناعي، تكامل غرفة المقاصة أسعار مخصصة eClinicalWorks الممارسات الكبيرة التي تحتاج إلى سجلات طبية إلكترونية متكاملة وصحة السكان تكامل السجلات الطبية الإلكترونية وإدارة الممارسات الطبية، وإدارة صحة السكان، ومشاركة المرضى، والرعاية الصحية عن بُعد أسعار مخصصة PracticeSuite عيادات متعددة التخصصات وشركات الفوترة خدمات PM و RCM قائمة على السحابة، دعم متعدد التخصصات، بوابة المرضى أسعار مخصصة DrChrono الممارسات التي تركز على الأجهزة المحمولة وتلك التي تركز على كفاءة الفوترة تصميم مخصص لأجهزة iPad، فوترة متكاملة، نماذج طبية قابلة للتخصيص، وصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) أسعار مخصصة

ما هو برنامج إدارة الممارسات الطبية؟

عندما يقضي موظفو مكتب الاستقبال 45 دقيقة لكل مريض في إجراء مكالمات للتحقق من التأمين، أو عندما يلاحق موظفو الفواتير نفس المطالبات المرفوضة للمرة الثالثة هذا الشهر، فهذا يعني أن هناك شيئًا ما يجب تغييره. يعالج برنامج إدارة الممارسات الطبية هذه التحديات التشغيلية.

إنه نوع من الأدوات الرقمية المصممة للتعامل مع الجانب التجاري من ممارسة الرعاية الصحية. ويشمل ذلك كل شيء بدءًا من جدولة مواعيد المرضى وإرسال تذكيرات بالمواعيد وحتى التعامل مع الفواتير الطبية المعقدة ومعالجة مطالبات التأمين، والمعروف أيضًا باسم إدارة دورة الإيرادات (RCM).

الهدف هو أتمتة هذه المهام وتبسيطها، مما يتيح لموظفيك السريري التركيز على ما يجيدونه: رعاية المرضى.

أفضل برنامج لإدارة الممارسات الطبية يتجاوز تنظيم التقويم. فهو يتصل مباشرة بالسجلات الصحية الإلكترونية (EHR)، ويقوم بأتمتة المهام المتكررة، ويوفر رؤية في الوقت الفعلي لأداء عيادتك.

بالنسبة للعيادات الصغيرة، قد يعني ذلك فوترة أبسط وتواصل أسهل مع المرضى. بالنسبة لأنظمة المستشفيات الكبيرة، قد يعني ذلك إدارة المطالبات عبر مواقع متعددة والتأكد من أن كل شيء متوافق مع قانون HIPAA.

في النهاية، يقلل هذا البرنامج من العبء الإداري. عندما يقضي فريقك وقتًا أقل في إدخال البيانات يدويًا ومتابعة المطالبات المرفوضة ومشكلات تكامل الأنظمة، تعمل عيادتك بكفاءة أكبر وتجمع الإيرادات بشكل أسرع وتقدم رعاية أفضل.

ما الذي تبحث عنه في برنامج إدارة الممارسات الطبية

يصعب اختيار البرنامج عندما لا تعرف ما الذي تبحث عنه. قد ينتهي بك الأمر إلى دفع ثمن ميزات مبهرجة لن تستخدمها أبدًا، بينما تفوتك الوظائف الأساسية التي توفر لك الوقت والمال بالفعل. يؤدي هذا إلى الندم ويجبر فريقك على إيجاد حلول بديلة غير فعالة، مما يقوض قيمة البرنامج.

يختلف احتياجات ممارس الصحة السلوكية الفردي اختلافًا كبيرًا عن احتياجات مجموعة جراحي العظام المتعددة المواقع. قبل أن تشاهد العروض التوضيحية، عليك تحديد أكبر المشاكل الإدارية التي تواجهك. هل هي نسبة رفض المطالبات المرتفعة، والتي تؤثر على 20.4 في المائة من المطالبات التجارية؟ أم عملية الجدولة الفوضوية؟ أم شكاوى المرضى من سوء التواصل؟

تشترك منصات إدارة الممارسات الأكثر فعالية في العديد من القدرات الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على أرباحك وكفاءة موظفيك. إليك ما يجب أن تعامله على أنه غير قابل للتفاوض:

إدارة الجدولة والمواعيد: بالإضافة إلى وظائف التقويم الأساسية، قم بتقييم كيفية تعامل النظام مع السيناريوهات المعقدة. هل يمكنه ملء الإلغاءات تلقائيًا من قائمة الانتظار؟ هل يمنع الحجز المزدوج في مواقع متعددة؟ اسأل البائعين عن معدلات عدم الحضور للممارسات التي تستخدم نظام التذكير الخاص بهم.

الفوترة الطبية ومعالجة المطالبات: اتصالات متكاملة مع غرفة المقاصة، والتحقق من الأهلية في الوقت الفعلي، وتنقية المطالبات تلقائيًا لتقليل حالات الرفض، وتقارير شفافة عن التحصيلات.

التواصل مع المرضى وتفاعلهم: بوابات المرضى للحجز عبر الإنترنت ودفع الفواتير، والمراسلة الآمنة، وتذكيرات المواعيد التلقائية التي تقلل من حالات عدم الحضور.

تكامل السجلات الطبية الإلكترونية: تدفق سلس للبيانات بين الوثائق السريرية والوظائف الإدارية للقضاء على التكرار في الإدخال وتقليل الأخطاء.

التقارير والتحليلات: لوحات معلومات في الوقت الفعلي تعرض المقاييس الرئيسية مثل أيام الحسابات المستحقة القبض ومعدلات رفض المطالبات واستخدام المواعيد لمساعدتك في اكتشاف المشكلات قبل أن تصبح مكلفة.

الامتثال والأمان: معالجة البيانات المتوافقة مع HIPAA، وضوابط الوصول القائمة على الأدوار، وسجلات التدقيق غير قابلة للتفاوض في مجال الرعاية الصحية.

إذا كانت عيادتك تعاني بالفعل من تضخم الأدوات — حيث يتم الجدولة في تطبيق واحد، والفوترة في تطبيق آخر، والتواصل مع المرضى في تطبيق ثالث — فإن التوحيد أمر بالغ الأهمية. هذا العبء الإداري هو حالة كلاسيكية لتبديل السياق، حيث يتعين على الموظفين التبديل بين منصات غير متصلة، وإعادة إدخال البيانات، وتتبع ما يجب أن يكون آليًا يدويًا.

أفضل 10 برامج لإدارة الممارسات الطبية

👀 هل تعلم: 66 في المائة من الأطباء يستخدمون بالفعل أدوات الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية في ممارستهم.

1. ClickUp (الأفضل لعمليات سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأتمتة المهام)

تصور وتتبع تقدم المريض باستخدام لوحة Kanban بالسحب والإفلات في ClickUp

حتى مع وجود سجلات طبية إلكترونية مخصصة، من المحتمل أن تكون الأعمال الإدارية لممارستك موزعة على جداول البيانات والبريد الإلكتروني والملاحظات اللاصقة. يؤدي هذا إلى إهمال مهام استقبال المرضى وصعوبة التنسيق بين الموظفين ومحدودية الرؤية في الاختناقات الإدارية. وهذا يهدر الوقت ويثير إحباط الموظفين ويخلق تجارب غير متسقة للمرضى.

على الرغم من أن ClickUp ليس نظامًا تقليديًا لإدارة الممارسات الطبية مع ميزة الفوترة المدمجة، إلا أنه يعالج هذه التحديات التشغيلية بفعالية. فهو يعمل كطبقة ربط لجميع الأعمال الإدارية التي تتم خارج غرفة الفحص. بالنسبة لفرق الرعاية الصحية التي تستخدم برامج سريرية متخصصة، يوفر ClickUp الرؤية والأتمتة والكفاءة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لعمليات عيادتك.

قلل الوقت الذي تقضيه في تتبع المتابعات يدويًا وتجميع المعلومات

يمكن لـ ClickUp Brain، مساعدك الذكي، تلخيص حالات المهام وإخبارك بالضبط بما يحتاج إلى اهتمام في مساحة عملك.

لخص الملاحظات والمهام في ثوانٍ باستخدام ClickUp Brain

كما يمكنه تحويل ملاحظات الاجتماعات أو مستندات العملية إلى بنود عمل واضحة، مما يساعد فريقك على تحويل القرارات إلى مهام بسرعة. وعندما تحتاج إلى التواصل باستمرار، يمكن أن تساعدك أدوات الكتابة في Brain على صياغة وتحسين التحديثات الداخلية والتعليمات الملائمة للمرضى والمزيد.

تساعد الأتمتة أيضًا في استمرار سير العمل. يمكن لـ ClickUp Automations تعيين المهام عند تغيير الحالة، وإخطار الشخص التالي في عملية التسليم، وتطبيق القوالب حتى لا يبدأ أي شيء من الصفر.

وهذا مفيد بشكل خاص للأعمال الإدارية الحساسة للوقت حيث يكون التأخير مكلفًا، مثل متابعة السداد، وتنسيق جدولة المواعيد للمرضى، أو الوثائق المفقودة.

تبسيط عمليات الاستقبال وطلبات المرضى

قم بتوحيد مهام الاستقبال وأتمتتها باستخدام نماذج ClickUp

تعمل معظم العيادات على مدخلات مستمرة: استقبال المرضى الجدد، والتحقق من التأمين، ومعالجة الإحالات، وطلبات السجلات، والتراخيص المسبقة، ومتابعة الفواتير، ومشكلات المرافق. تتيح لك نماذج ClickUp توحيد المعلومات التي يجمعها فريقك، ثم إنشاء مهمة تلقائيًا مع المالك المناسب وتاريخ الاستحقاق والتفاصيل المطلوبة.

وهذا يعني تقليل عدد الرسائل المتبادلة وتقليل السؤال "من يتولى هذا الأمر؟" إذا كنت تدير عدة مواقع أو تخصصات، يمكنك استخدام القوالب بحيث تتبع كل طلبات نفس الهيكل، بغض النظر عن من قدمها.

احصل على نموذج مجاني نموذج إدارة المرضى ClickUp يتتبع حالات المرضى والأدوية والأطباء المعينين والتأمين وغير ذلك الكثير.

يعد تتبع التاريخ الطبي لكل مريض ونتائج المختبر وحالته الصحية وغير ذلك أمراً بالغ الأهمية لنجاح العيادة. يساعد نموذج إدارة المرضى من ClickUp في توفير الوقت في تنظيم قاعدة البيانات الخاصة بك حتى تتمكن من التركيز على ما يهم حقاً: تقديم أفضل رعاية ممكنة!

مع هذا النموذج، تحصل على:

أربعة عروض قابلة للتخصيص — قائمة، لوحة، تقويم، ونموذج

حقول مخصصة مسبقة الإنشاء في كل عرض تتيح لك إضافة تفاصيل مهمة عن المريض

حالات مخصصة تساعد جميع أفراد فريق الرعاية على البقاء على نفس الصفحة عندما يتعلق الأمر بتتبع مسار الرعاية الصحية لكل مريض

نماذج استقبال المرضى القابلة للتخصيص والتي يمكن مشاركتها مع المرضى وتنزيلها من قبل مقدمي الرعاية وتحويلها إلى مهام ClickUp جديدة!

💡 نصيحة احترافية: الحفاظ على أمان بيانات العملاء هو أولوية قصوى في ClickUp. هذه المنصة متوافقة مع SOC 2 و HIPAA، مما يضمن أن جميع معلومات المرضى والممارسات عبر بنية ClickUp تظل آمنة وسرية.

أفضل ميزات ClickUp

ClickUp Brain: يحلل مساعد الذكاء الاصطناعي هذا مساحة عملك لتقديم ملخصات ذكية ومحتوى مسودة وعناصر عمل سطحية. اسأل "ما هي مهام استقبال المرضى المتأخرة هذا الأسبوع؟" واحصل على إجابة فورية دون الحاجة إلى البحث يدويًا.

ClickUp Automations: أنشئ سير عمل بدون كود يطلق إجراءات بناءً على الشروط. عندما تتغير حالة المهمة إلى "في انتظار التحقق من التأمين"، يمكنك إخطار فريق الفوترة تلقائيًا وتعيين تذكير للمتابعة.

نماذج ClickUp: أنشئ نماذج استقبال قابلة للتخصيص يتم إدخالها مباشرة إلى مساحة العمل الخاصة بك. تصبح معلومات المريض أو طلبات الإحالة مهام قابلة للتنفيذ فور تقديمها، دون الحاجة إلى إعادة إدخالها.

لوحات معلومات ClickUp: تصور المقاييس التشغيلية لممارستك في الوقت الفعلي. تتبع معدلات إنجاز المهام، راقب الاختناقات في تصور المقاييس التشغيلية لممارستك في الوقت الفعلي. تتبع معدلات إنجاز المهام، راقب الاختناقات في سير عمل الفوترة ، أو اطلع على الموظفين الذين لديهم القدرة على العمل.

ClickUp Docs: قم بتركيز قم بتركيز إجراءات التشغيل القياسية ومواد التدريب الخاصة بك بجوار المهام التي تتعلق بها. يمكن لموظفيك دائمًا الوصول إلى أحدث البروتوكولات دون الحاجة إلى البحث في محركات الأقراص المشتركة.

إيجابيات وسلبيات ClickUp

المزايا:

قلل من تبديل السياق وعزز إنتاجية الموظفين من خلال دمج إدارة المهام والتوثيق والتواصل في مساحة عمل ClickUp واحدة.

وفر وقت فريقك باستخدام ClickUp Brain، الذي يتولى تلخيص المحتوى وصياغته من خلال فهم سياق مساحة العمل الخاصة بك.

قم بتكوين سير العمل بما يتناسب مع احتياجات عيادتك باستخدام باستخدام الحقول المخصصة في ClickUp وعروض ClickUp وأتمتة ClickUp — دون الحاجة إلى خبرة تقنية.

العيوب:

قد يحتاج المستخدمون الجدد إلى بعض الوقت لاستكشاف المجموعة الكاملة من الميزات والعثور على الإعداد المثالي لهم.

لا يحل محل أنظمة السجلات الطبية الإلكترونية السريرية ويعمل بشكل أفضل كمكمل لبرامج الرعاية الصحية المتخصصة.

تختلف تجربة التطبيق المحمول قليلاً عن إصدار سطح المكتب بالنسبة لبعض الميزات المتقدمة.

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 11,100 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

إليك ما شاركه أحد المراجعين في G2:

أكثر ما يعجبني في ClickUp هو أنه يجمع كل شيء في مكان واحد. المهام والجداول الزمنية والملاحظات والتحديثات كلها موجودة في نفس النظام، مما يقلل من التنقل بين الأدوات. كما أنني أقدر المرونة التي يوفرها. يمكننا تخصيص الحالات والحقول وطرق العرض لتتناسب مع طريقة عمل فريقنا الفعلية. وهذا يسهل الحفاظ على التنظيم ويوفر رؤية واضحة لمن هو مسؤول عن ماذا وأين تقف المشاريع في أي وقت.

2. athenahealth (الأفضل للممارسات القائمة على السحابة)

عبر athenahealth

تتعامل عيادتك مع حالات رفض المطالبات المتكررة بسبب قواعد الدفع المتغيرة باستمرار، ولا يوجد لديك الموظفين اللازمين لمواكبة ذلك. وهذا يضر بكفاءة عملياتك التشغيلية، مما يؤدي إلى إبطاء دورة الإيرادات ويجبر فريقك على قضاء ساعات على الهاتف مع شركات التأمين بدلاً من مساعدة المرضى.

تقدم athenahealth منصة قائمة على السحابة ومبنية على ذكاء الشبكة. تربط athenaNet آلاف العيادات، باستخدام بياناتها الجماعية لتحديث قواعد الفوترة وتحديد اتجاهات الدافعين في الوقت الفعلي. وهذا يعني أن مطالباتك تستفيد من خبرات العيادات الأخرى، مما يقلل من حالات الرفض الناتجة عن المعلومات القديمة.

تدمج المنصة إدارة الممارسة مع السجلات الطبية الإلكترونية وأدوات مشاركة المرضى. بالنسبة للممارسات التي ترغب في التخلص من تعقيدات الفوترة، تقدم athenahealth أيضًا خدمات إدارة دورة الإيرادات حيث يعمل خبراؤها على المطالبات المرفوضة نيابة عنك.

أفضل ميزات athenahealth

ذكاء شبكة athenaNet: يستفيد من البيانات من شبكته لتحديث قواعد الفوترة باستمرار، مما يقلل من حالات الرفض عن طريق اكتشاف الأخطاء قبل الإرسال.

إدارة دورة الإيرادات المتكاملة: تقدم خدمات RCM حيث يعمل فريقها على المطالبات المرفوضة ويتابع الأرصدة المستحقة، مما يتيح لك الاستعانة بمصادر خارجية للتعامل مع تعقيدات الفوترة.

مجموعة أدوات تفاعل المرضى: تتضمن جدولة المواعيد عبر الإنترنت، والتذكيرات التلقائية، وبوابة المرضى لتقليل عبء العمل على مكتب الاستقبال وتحسين تجربة المرضى.

إيجابيات وسلبيات athenahealth

المزايا:

تساعد الرؤى المستندة إلى الشبكة العيادات على مواكبة متطلبات الجهات الدافعة

يجمع بين البرامج والخدمات الاختيارية للممارسات التي ترغب في التخلص من عبء الفوترة

أدوات قوية للتعامل مع المرضى تلبي التوقعات الحديثة للوصول الرقمي

العيوب:

يجعل التسعير على أساس عرض الأسعار من الصعب مقارنة التكاليف دون استشارة المبيعات

قد يستغرق التنفيذ وقتًا طويلاً في الممارسات التي تتسم بتدفقات عمل معقدة.

أفاد بعض المستخدمين أن الواجهة تبدو قديمة.

أسعار athenahealth

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات athenahealth

G2: 3. 5/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 3. 6/5 (أكثر من 800 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن athenahealth؟

إليك ما تقوله مراجعة G2:

أنا أقدر حقًا athenaOne لقوالبها سهلة الاستخدام وتقويماتها وجداولها الزمنية سهلة الاستخدام. أحب ميزة الدردشة في Athena التي تتيح لي التواصل مع زملائي بسهولة. كما أنها تساعدني في تخطيط المكالمات والجداول الزمنية من خلال عرض تقويمات مقدمي الخدمات لدينا لهذا اليوم. بالإضافة إلى ذلك، كان استخدامه بسيطًا وسهلاً للغاية بالنسبة لنا منذ أن بدأنا في استخدامه منذ ما يقرب من 15 عامًا.

3. AdvancedMD (الأفضل للممارسات المتوسطة الحجم)

عبر AdvancedMD

غالبًا ما تجد العيادات المتوسطة الحجم نفسها في موقف حرج، حيث لا تستطيع البرامج الأساسية مواكبة احتياجاتها، ولكن الحلول المؤسسية تبدو مبالغًا فيها. يستهدف AdvancedMD سد هذه الفجوة.

يوفر منصة إدارة ممارسات قابلة للتخصيص بدرجة عالية تجمع بين المرونة وسهولة الاستخدام. يتيح لك النظام تخصيص سير العمل والنماذج والتقارير وفقًا لاحتياجاتك الدقيقة، مما يجعله شائعًا لدى الممارسات التي تحتاج إلى أكثر من حل واحد يناسب الجميع.

يتضمن الرعاية الصحية عن بُعد المتكاملة، والتي تعتبر ضرورية لتقديم الرعاية المختلطة. تتميز المنصة بقدراتها في إعداد التقارير، مع لوحات معلومات قابلة للتخصيص توفر رؤية واضحة للأداء المالي والتشغيلي.

أفضل ميزات AdvancedMD

قوالب سير عمل قابلة للتخصيص: قم بتكوين عمليات الجدولة والعمليات السريرية والفوترة لتلائم احتياجاتك الخاصة، مع استيعاب التخصصات المختلفة.

منصة الرعاية الصحية عن بُعد المتكاملة: تم دمج الزيارات عبر الفيديو في النظام، بحيث أصبحت الجدولة والتوثيق والفوترة للرعاية الافتراضية سلسة.

مجموعة شاملة من التقارير: تتبع المقاييس الرئيسية مثل معدلات التحصيل واستخدام المواعيد من خلال لوحات معلومات وتقارير قابلة للتخصيص.

إيجابيات وسلبيات AdvancedMD

المزايا:

يوفر خيارات تخصيص متعمقة من خلال واجهة سهلة الاستخدام

يوفر التطبيق المحمول وصولاً مفيدًا إلى الجداول الزمنية ومعلومات المرضى أثناء التنقل.

تقلل الرعاية الصحية عن بُعد المتكاملة من انتشار الأدوات وتبسط العمليات

العيوب:

قد يستغرق الإعداد الأولي وقتًا طويلاً نظرًا لعدد خيارات التخصيص المتاحة.

أفاد بعض المستخدمين أن أوقات استجابة خدمة دعم العملاء قد تكون غير متسقة.

يجعل التسعير القائم على عروض الأسعار من الصعب وضع الميزانية دون إجراء مكالمة مبيعات

أسعار AdvancedMD

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات AdvancedMD

G2: 3. 6/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

Capterra: 3. 6/5 (أكثر من 400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن AdvancedMD؟

إليك ما شاركه أحد المراجعين في G2:

بمجرد إعداد النظام، يصبح من السهل التنقل فيه. من السهل النشر، ومن السهل تشغيل التقارير. كل شيء في النظام مختوم بختم الوقت والمستخدم، لذلك من السهل أيضًا تتبع من فعل ماذا ومتى. هذه ميزة رائعة للمساءلة.

4. NextGen Healthcare (الأفضل للممارسات المتخصصة التي تتطلب سير عمل مخصص)

عبر NextGen

تركز NextGen Healthcare على توفير سير عمل سريري وإداري مخصص لتخصصات معينة مثل أمراض القلب وجراحة العظام والصحة السلوكية. يقلل هذا التخصص من وقت الإعداد ويضمن مطابقة البرنامج لطريقة عمل المتخصصين لديك.

تجمع المنصة بين إدارة الممارسات وإمكانيات السجلات الطبية الإلكترونية (EHR)، وتربط البيانات السريرية والإدارية بسلاسة. تساعد أدوات الصحة العامة أيضًا الممارسات على إدارة لجان المرضى بشكل استباقي، وهو أمر بالغ الأهمية لأولئك الذين يشاركون في برامج الرعاية القائمة على القيمة.

أفضل ميزات NextGen Healthcare

قوالب سريرية خاصة بالتخصصات: قوالب معدة مسبقًا لعشرات التخصصات تقلل من وقت التوثيق وتضمن مطابقة سير العمل للمتطلبات السريرية

إدارة صحة السكان: أدوات لتحديد الثغرات في الرعاية وتتبع مقاييس الجودة تدعم الممارسات في ترتيبات الرعاية القائمة على القيمة

تكامل PM و EHR: تشترك الوثائق السريرية والوظائف الإدارية في قاعدة بيانات مشتركة، مما يلغي الحاجة إلى إدخال البيانات بشكل مكرر.

إيجابيات وسلبيات NextGen Healthcare

المزايا:

مصمم خصيصًا للممارسات المتخصصة، ويتطلب تخصيصًا أقل

الدعم القوي للرعاية القائمة على القيمة يساعد العيادات في برامج الدفع عالية الجودة

تقلل المنصة الموحدة من صعوبة إدارة الأنظمة المنفصلة

العيوب:

قد يستغرق التنفيذ عدة أشهر للممارسات المعقدة

تؤدي عمق الميزات إلى صعوبة التعلم بالنسبة للمستخدمين الجدد

قد تجد الممارسات خارج تخصصات NextGen الأساسية أن هذا البرنامج أقل ملاءمة لها.

أسعار NextGen Healthcare

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات NextGen Healthcare

G2: 3. 7/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 0/5 (أكثر من 1200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن NextGen Healthcare؟

إليك ما تشاركه مراجعة Capterra:

قوي للممارسات الصحية؛ بمجرد إعداده، يعمل على تبسيط رعاية المرضى وإدارة المكتب بشكل فعال.

5. Tebra (الأفضل للممارسات الجديدة التي تحتاج إلى التسويق وإدارة المرضى معًا)

عبر Tebra

بصفتك عيادة صغيرة أو جديدة، فأنت بحاجة إلى برامج وأدوات تشغيلية لجذب مرضى جدد. إن التوفيق بين أدوات منفصلة لإدارة العيادة والتسويق أمر مكلف ومعقد، مما يخلق طبقة أخرى من الأعمال الإدارية التي لا تملك الوقت الكافي للقيام بها. هذا التجزؤ يجعل من المستحيل الحصول على صورة واضحة عن صحة عيادتك.

يحل Tebra هذه المشكلة من خلال الجمع بين إدارة الممارسة (من Kareo) وتسويق المرضى (من PatientPop) في منصة واحدة موحدة. تم تصميمه كحل شامل للممارسات المستقلة التي تحتاج إلى إدارة العمليات وتوسيع قاعدة مرضاها في نفس الوقت.

تركز المنصة على سهولة الوصول، مع سير عمل مبسط للفوترة وواجهة سهلة الاستخدام تقلل من منحنى التعلم للفرق التي لا تمتلك موظفي تكنولوجيا معلومات متخصصين. تساعدك ميزاتها التسويقية، مثل إدارة السمعة عبر الإنترنت، على بناء العلامة التجارية لممارستك وجذب مرضى جدد.

أفضل ميزات Tebra

الجمع بين إدارة الممارسة الطبية وتسويق المرضى: يتضمن أدوات لإدارة السمعة عبر الإنترنت وجذب مرضى جدد، مع معالجة دورة الحياة الكاملة من الاكتساب إلى الرعاية.

عمليات سير عمل مبسطة للفوترة: تم تصميم واجهة الفوترة للممارسات التي لا يوجد بها موظفون مخصصون للفوترة، مما يؤدي إلى تبسيط عملية تقديم المطالبات وتسجيل المدفوعات.

التواصل الآلي مع المرضى: يتم تشغيل تذكيرات المواعيد ورسائل التذكير وطلبات المراجعة تلقائيًا، مما يقلل من عبء العمل على مكتب الاستقبال.

إيجابيات وسلبيات Tebra

المزايا:

النهج الشامل يلغي الحاجة إلى إدارة عدة موردين

تم تصميم الواجهة للمستخدمين غير التقنيين والممارسات التي لا تضم موظفي تكنولوجيا المعلومات.

أسعار البداية الشفافة تجعل وضع الميزانية الأولية أسهل من المنافسين

العيوب:

قد تجد العيادات الأكبر حجماً أو الأكثر تعقيداً أن مجموعة الميزات محدودة.

خيارات التخصيص المتقدمة محدودة مقارنة بمنصات المؤسسات

خيارات تكامل أقل مع أدوات الجهات الخارجية

أسعار Tebra

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Tebra

G2: 4. 0/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 3. 9/5 (أكثر من 1200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Tebra؟

إليك ما شاركه أحد مستخدمي Capterra:

بشكل عام، وجدت أن Tebra فعال وكفء من حيث أنه بسيط وسهل الاستخدام عند إنشاء ملاحظة.

6. SimplePractice (الأفضل للممارسات الصحية السلوكية الصغيرة)

عبر SimplePractice

تم تصميم SimplePractice خصيصًا للممارسات الصحية السلوكية الفردية والصغيرة. وتتمثل فلسفته في البساطة على عمق الميزات، مما يتيح لك التعامل مع الجدولة والتوثيق والفوترة والرعاية الصحية عن بُعد دون الحاجة إلى موظفين إداريين.

تعد الرعاية الصحية عن بُعد جزءًا أساسيًا من المنصة، وليست إضافة، حيث يتم تشغيل جلسات الفيديو مباشرة من التقويم الخاص بك. تتيح بوابة العملاء للمرضى التعامل مع الأوراق الخاصة بهم وحجز المواعيد، مما يقلل من الوقت الذي تستغرقه في الذهاب والإياب.

أفضل ميزات SimplePractice

الرعاية الصحية عن بُعد المدمجة: تم دمج جلسات الفيديو بسلاسة في المنصة، ولا تتطلب موردًا منفصلاً أو تسجيل دخول.

بوابة العملاء: بوابة خدمة ذاتية للعملاء للتعامل مع الأوراق الإدارية وحجز المواعيد وإرسال رسائل آمنة.

فوترة تأمين مبسطة: تغطي أساسيات تقديم ملفات التأمين التي يحتاجها الممارسون الفرديون دون تعقيدات مفرطة.

إيجابيات وسلبيات SimplePractice

المزايا:

تم تصميم المنصة بالكامل للممارسين الذين يديرون عياداتهم دون موظفين إداريين.

تعمل الرعاية الصحية عن بُعد بسلاسة داخل المنصة، وليس كدمج غير سلس.

تجعل مستويات الأسعار الشفافة عملية إعداد الميزانية سهلة ومباشرة

العيوب:

قابلية توسع محدودة للممارسات التي تنمو إلى ما يزيد عن عدد قليل من مقدمي الخدمات

ميزات الفوترة التأمينية أساسية مقارنة بمنصات RCM المخصصة

خيارات التخصيص محدودة عن قصد للحفاظ على البساطة

أسعار SimplePractice

الباقة المبدئية: 24.50 دولارًا شهريًا لمدة 3 أشهر، ثم 49 دولارًا شهريًا

الأساسي: 39.50 دولارًا شهريًا لمدة 3 أشهر، ثم 79 دولارًا شهريًا

بالإضافة إلى: 49.50 دولارًا شهريًا لمدة 3 أشهر، ثم 99 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات SimplePractice

G2: 4. 1/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 2600 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن SimplePractice؟

إليك ما يقوله أحد المراجعين في Capterra:

كان من السهل جدًا تعلمه واستخدامه. يحب مقدمو الخدمات لديّ قسم الملاحظات البسيط لتوثيق جلساتهم. كما أن تقديم المطالبات إلى شركة التأمين أمر بسيط للغاية.

إليك مقطع فيديو يطلعك على بعض الأدوات المفيدة التي يمكن أن تقلل من الأعمال الإدارية للمعالجين:

7. CureMD (الأفضل لإدارة الممارسات الطبية الشاملة القائمة على السحابة)

عبر CureMD

عندما تستخدم العيادة أنظمة منفصلة للسجلات الطبية الإلكترونية والفوترة وإدارة العيادة، يتعين إعادة إدخال البيانات في عدة أماكن. يؤدي ذلك إلى أخطاء وإضاعة للوقت وخلق تناقضات محبطة بين الملاحظات السريرية ومطالبات الفوترة. هذا التوسع في العمل يجعل من المستحيل العمل بكفاءة.

يعالج CureMD هذه المشكلة من خلال منصة سحابية شاملة ومتكاملة تجمع بين السجلات الطبية الإلكترونية وإدارة الممارسات والفواتير الطبية في نظام واحد موحد. تتدفق البيانات التي يتم إدخالها مرة واحدة بسلاسة عبر سير العمل بأكمله، من التوثيق والترميز إلى تقديم المطالبات.

تستخدم المنصة التوثيق المدعوم بالذكاء الاصطناعي لمساعدة مقدمي الخدمات على إكمال الملاحظات بشكل أسرع من خلال اقتراح الرموز ذات الصلة وتحديد الثغرات. يتولى مركز التبادل المتكامل الخاص بها تقديم المطالبات وتتبعها، بينما يكتشف التحقق من الأهلية في الوقت الفعلي مشكلات التغطية قبل أن تصبح مشكلات.

أفضل ميزات CureMD

توحيد السجلات الطبية الإلكترونية وإدارة الممارسات والفوترة: تشترك الوظائف الثلاث في قاعدة بيانات مشتركة، مما يلغي الازدواجية في الإدخال ويضمن دعم الوثائق السريرية للفوترة.

التوثيق السريري بمساعدة الذكاء الاصطناعي: يقترح النظام الرموز ذات الصلة ويحدد الثغرات في التوثيق لمساعدة مقدمي الخدمات على إكمال الملاحظات بشكل أكثر كفاءة.

مركز تبادل معلومات متكامل: تتم إدارة تقديم المطالبات وتتبعها ورفضها داخل المنصة، مع التحقق من الأهلية في الوقت الفعلي.

إيجابيات وسلبيات CureMD

المزايا:

التكامل الشامل الحقيقي يقلل الأخطاء ويزيل الصعوبات في إدارة الأنظمة المنفصلة

يساعد دعم التوثيق بالذكاء الاصطناعي مقدمي الخدمات على التوثيق بشكل أكثر كفاءة والترميز بدقة.

تكامل شامل لمركز تبادل المعلومات يبسط إدارة المطالبات

العيوب:

توفر مجموعة الميزات الشاملة منحنى تعليمي للمستخدمين الجدد

قد يستغرق التنفيذ عدة أشهر للممارسات المعقدة

يتطلب التسعير على أساس عرض الأسعار إجراء محادثات مبيعات لفهم التكاليف

أسعار CureMD

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات CureMD

G2: 3. 8/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

Capterra: 3. 6/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن CureMD؟

إليك ما ذكرته مراجعة Capterra:

واجهة سهلة الاستخدام والتعلم، تساعد في الفوترة وتنظيم المستندات.

8. eClinicalWorks (الأفضل للممارسات متعددة المزودين ومتعددة المواقع)

عبر eClinicalWorks

تم تصميم eClinicalWorks للممارسات الكبيرة والأنظمة الصحية التي تحتاج إلى قدرات شاملة لإدارة السجلات الطبية الإلكترونية والممارسات. يتعامل مع العمليات المعقدة متعددة المزودين والمواقع المتعددة بفضل ميزات مصممة لاستيعاب أعداد كبيرة من المرضى.

يعني نهجه المتكامل أن التوثيق السريري والجدولة والفوترة ومشاركة المرضى تشترك جميعها في منصة مشتركة. تعد أدوات إدارة صحة السكان عاملاً مميزًا رئيسيًا، حيث تساعدك على تحديد الثغرات في الرعاية وإدارة الحالات المزمنة عبر مجموعة المرضى بأكملها.

أفضل ميزات eClinicalWorks

إدارة صحة السكان: يتضمن أدوات لتحديد الثغرات في الرعاية الصحية وإدارة الحالات المزمنة وتتبع مقاييس الجودة لدعم الرعاية الصحية القائمة على القيمة.

تكامل السجلات الطبية الإلكترونية وإدارة الممارسات: تشترك الوظائف السريرية والإدارية في منصة مشتركة، مع تدفق البيانات بسلاسة بينهما.

تفاعل شامل مع المرضى: بوابة المرضى، وإمكانيات الرعاية الصحية عن بُعد، وأدوات الاتصال الآلية تلبي توقعات المرضى الحديثة.

إيجابيات وسلبيات eClinicalWorks

المزايا:

مصمم للتعامل مع تعقيدات الممارسات الكبيرة متعددة المواقع

أدوات قوية لصحة السكان تدعم النجاح في برامج الرعاية القائمة على القيمة

التكامل الشامل يقلل من تعقيد إدارة الموردين

العيوب:

عمق المنصة يخلق منحنى تعليميًا مهمًا للموظفين الجدد

التنفيذ معقد ومناسب بشكل أفضل للمؤسسات التي لديها موارد تكنولوجيا معلومات مخصصة

أفاد بعض المستخدمين أن الواجهة تبدو قديمة مقارنة بالمنافسين الجدد.

أسعار eClinicalWorks

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات eClinicalWorks

G2: 3. 6/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 3. 3/5 (أكثر من 300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن eClinicalWorks؟

إليك ما شاركه أحد المراجعين في G2:

سهل الاستخدام، ويسهل الوصول إلى جميع المعلومات التي يمكننا الحصول عليها في مكان واحد. من السهل تطبيقه في الممارسات الجديدة، كما أنه من السهل تعليمه للأشخاص الجدد الذين ينضمون إلينا. خدمة دعم العملاء متحمسة للغاية ويمكن الوصول إليها دائمًا. أستخدم هذا البرنامج يوميًا لأن عيادتنا تستخدم البرامج فقط في كل شيء. هناك أكثر من 10 ميزات تعجبني في هذا البرنامج.

9. PracticeSuite (الأفضل لإدارة العيادات متعددة التخصصات)

عبر PracticeSuite

يقدم PracticeSuite منصة قائمة على السحابة تخدم كل من الممارسات الطبية وشركات الفوترة التي تدعمها. هذا التركيز المزدوج يعني أنه يمكنه التعامل مع حالات الفوترة المعقدة ويمنحك المرونة لتغيير نموذج الفوترة الخاص بك دون تغيير البرنامج.

تدعم المنصة تخصصات متعددة مع سير عمل قابل للتكوين. تشمل ميزات RCM الخاصة بها تنقية المطالبات وإدارة الرفض، بينما تتولى بوابة المرضى جدولة الخدمات الذاتية والتواصل.

أفضل ميزات PracticeSuite

دعم مزدوج للممارسات الطبية وشركات الفوترة: تم تصميم المنصة لكل من الممارسات الطبية وشركات الفوترة الخارجية، مما يوفر مرونة في كيفية إدارة دورة الإيرادات الخاصة بك.

قدرات شاملة لإدارة الإيرادات: توفر ميزات مثل فحص المطالبات وإدارة الرفض والتقارير المالية التفصيلية الأدوات اللازمة لإدارة الإيرادات بفعالية.

دعم متعدد التخصصات: سير العمل والقالب القابلة للتكوين تتوافق مع متطلبات التخصصات المختلفة دون الحاجة إلى منصات منفصلة

إيجابيات وسلبيات PracticeSuite

المزايا:

تستوعب المنصة نماذج الفوترة الداخلية والخارجية على حد سواء.

ميزات إدارة الفواتير والمطالبات متطورة وتنافس منصات RCM المخصصة

يدعم الوصول القائم على السحابة العمل عن بُعد والعمليات متعددة المواقع

العيوب:

قد تبدو الواجهة أقل حداثة من بعض منافسيها

قد تختلف تجارب المستخدمين مع دعم التنفيذ

يتطلب التسعير على أساس عرض الأسعار إجراء محادثة مبيعات للحصول على تفاصيل التكلفة

أسعار PracticeSuite

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات PracticeSuite

G2: 4. 2/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

Capterra: 4. 0/5 (30+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن PracticeSuite؟

إليك ما شاركه أحد المراجعين في Capterra:

سعر جيد، وإمكانية التكامل مع مجموعة واسعة من البرامج/المنتجات الأخرى

10. DrChrono (الأفضل لفرق الرعاية الصحية التي تعتمد على الأجهزة المحمولة)

عبر DrChrono

تحتاج فرق الرعاية الصحية إلى حل يركز على الأجهزة المحمولة ويتيح توثيقًا حقيقيًا في نقاط الرعاية ويوفر وظائف كاملة على الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية.

تم تصميم DrChrono بحيث يعطي الأولوية للأجهزة المحمولة، ويتميز بواجهة أصلية على iPad تم تحسينها للتفاعل باللمس. وهذا يتيح لمقدمي الخدمات الصحية رسم مخططات وإدارة المهام في مواقع الرعاية، مما يحسن الكفاءة ومشاركة المرضى.

تجمع المنصة بين السجلات الطبية الإلكترونية وإدارة الممارسات مع الفوترة المتكاملة. كما توفر نماذج طبية قابلة للتخصيص وواجهة برمجة تطبيقات للممارسات التي تمتلك الموارد التقنية اللازمة لإنشاء تكاملاتها الخاصة.

أفضل ميزات DrChrono

تصميم مخصص لأجهزة iPad: تم تصميم المنصة للأجهزة المحمولة، لذا فإن التفاعلات باللمس وسير العمل على الأجهزة المحمولة يبدو طبيعيًا ودون أي مشاكل.

نماذج طبية قابلة للتخصيص: يمكن للممارسين إنشاء قوالب التوثيق الخاصة بهم لتتناسب مع سير العمل السريري المحدد

الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API): بالنسبة للممارسات ذات الخبرة التقنية، تتيح واجهة برمجة التطبيقات (API) إمكانية التكامل المخصص وسير العمل الذي يوسع من قدرات المنصة.

إيجابيات وسلبيات DrChrono

المزايا:

يمكن لمقدمي الخدمات إكمال سير العمل السريري والإداري بالكامل على الأجهزة اللوحية

المنصة قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة لتلائم احتياجات سير العمل الدقيقة

تتيح واجهة برمجة التطبيقات (API) سهلة الاستخدام للمطورين إمكانية التكامل المخصص.

العيوب:

تتطلب المرونة وقتًا أطول للإعداد والتكوين مقارنة بالحلول الجاهزة

قد لا تكون ميزات الفوترة قوية بما يكفي للممارسات التي تتطلب احتياجات معقدة في مجال إدارة الدخل (RCM)

أفاد بعض المستخدمين أن أوقات استجابة خدمة دعم العملاء قد تكون غير متسقة.

أسعار DrChrono

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات DrChrono

G2: 3. 4/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

Capterra: 4. 0/5 (أكثر من 400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن DrChrono؟

إليك ما شاركه أحد المراجعين في G2:

يعجبني نظام إعداد التقارير في DrChrono من EverHealth. تيسر المرشحات عملية تتبع المرضى والخدمات والمنتجات والشؤون المالية. كما تساعد في تبسيط حل المشكلات وإنشاء حملات تسويقية وتتبع الإيرادات بفعالية.

توقف عن الغرق في الأعمال الورقية وابدأ في التركيز على المرضى

يعتمد اختيار برنامج إدارة الممارسات الطبية المناسب بشكل كامل على حجم عيادتك وتخصصها والتحديات التشغيلية الرئيسية التي تواجهها. تعد المنصات المتخصصة مثل athenahealth و NextGen Healthcare رائعة للعيادات التي تحتاج إلى تكامل سريري عميق، في حين أن الحلول الأبسط مثل SimplePractice و Tebra مثالية للأطباء المستقلين الذين يقدرون سهولة الاستخدام.

من الضروري إيجاد حل يقلل من الأعباء الإدارية ويحرر موظفيك لرعاية المرضى. سواء كان ذلك من خلال أتمتة تذكيرات المواعيد أو تبسيط المطالبات، فإن أفضل أداة هي تلك التي سيستخدمها فريقك فعليًا كل يوم.

بالنسبة للممارسات التي تسعى إلى تنظيم سير العمل الإداري - تنسيق الموظفين وتتبع المهام وأتمتة العمليات المتكررة - يوفر ClickUp أساسًا مرنًا يكمل برامج الرعاية الصحية المتخصصة. ابدأ مجانًا واكتشف كيف يمكن لإدارة سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي أن تقلل من الفوضى التشغيلية التي تبطئ ممارستك.

الأسئلة المتداولة

يتولى برنامج إدارة الممارسة الطبية الوظائف الإدارية مثل الجدولة والفوترة، بينما تتولى أنظمة السجلات الطبية الإلكترونية إدارة الوثائق السريرية مثل سجلات صحة المرضى وملاحظات الزيارات. تدمج العديد من المنصات الحديثة كلاهما، ولكنهما يخدمان أغراضًا أساسية مختلفة في الممارسة الطبية.

يمكن لأدوات إدارة المشاريع العامة مثل ClickUp إدارة سير العمل الإداري وتنسيق الموظفين بشكل فعال. ومع ذلك، فهي لا تحل محل الوظائف المتخصصة مثل الفوترة الطبية أو التوثيق السريري، لذا فإن أفضل نهج غالبًا ما يجمع بين كلا النوعين من البرامج.

يعمل الذكاء الاصطناعي على أتمتة المهام المتكررة مثل تذكير المواعيد وتنقيح المطالبات. يمكن للذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا أن يساعد أيضًا في التوثيق السريري من خلال اقتراح الرموز وتلخيص معلومات المريض، مما يقلل من العمل اليدوي الذي يستهلك وقت الموظفين.

يجب أن تركز العيادات الصغيرة على الاحتياجات التشغيلية الأساسية: جدولة موثوقة مع تذكيرات تلقائية، وفواتير مباشرة، وأدوات اتصال بالمرضى، وإمكانية الوصول عبر السحابة. غالبًا ما تكون سهولة الاستخدام أكثر أهمية من قائمة طويلة من الميزات المؤسسية التي لن تستخدمها.