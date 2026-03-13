أفضل 10 بدائل لـ Epicflow في [السنة]

يتعامل Epicflow بشكل جيد مع رؤية مسار العمل.

ولكن هذا يترك فريقك عالقًا مع تطبيقات منفصلة للمهام والمستندات والتعاون اليومي. ونظرًا لأن 68% من الموظفين يفتقرون إلى وقت تركيز كافٍ دون انقطاع بسبب التبديل بين التطبيقات، فإن هذا التجزؤ مكلف.

يقدم لك هذا الدليل نظرة عامة على أفضل بدائل Epicflow التي تتراوح من أدوات الجدولة المخصصة إلى مساحات العمل المتكاملة التي تجمع بين تخطيط الموارد والتنفيذ، حتى تتمكن من العثور على الخيار الأنسب لطريقة عمل فريقك.

نظرة عامة على 10 بدائل لـ Epicflow

الأداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار* ClickUp مساحة عمل AI متكاملة، المهام والعروض، عرض أعباء العمل، الأتمتة، ClickUp Brain، Super Agents، التدقيق، لوحات المعلومات، تتبع الوقت، والدردشة الفرق من جميع الأحجام التي ترغب في التسليم والتعاون ووضوح الموارد في نظام واحد متكامل مجاني إلى الأبد؛ تتوفر خيارات التخصيص للمؤسسات Jira تخطيط السبرينت، وخرائط الطريق المتقدمة (الخطط)، وتخطيط التبعيات، و JQL، وتقارير إنجاز العمل والسرعة فرق البرمجيات الرشيقة التي تدير السباقات والمهام المتراكمة في الشركات الكبيرة تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 7.91 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Float جدولة بالسحب والإفلات، ونسبة الاستخدام، والإجازات وساعات العمل، وميزانيات المشاريع الفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تريد جدولة مرئية بسيطة وفحوصات سريعة للقدرات تبدأ الخطط المدفوعة من 8.50 دولارًا لكل شخص مسجل شهريًا Resource Guru تقويم الموارد، وإدارة التضارب، وتتبع الإجازات، والحجوزات المؤقتة الفرق الصغيرة التي تحتاج إلى جدولة منظمة بالإضافة إلى إدارة الإجازات تبدأ الخطط المدفوعة من 5 دولارات للشخص الواحد شهريًا Monday.com لوحات مخصصة، أداة عمل، مخطط زمني ومخطط جانت، عمليات أتمتة، لوحات معلومات الفرق والوكالات متوسطة الحجم التي ترغب في إدارة عمل مرنة مع عرض أساسي للموارد تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا Runn مخططات السعة الحية، وجداول الدوام، والاستخدام، وتخطيط السيناريوهات، والتوقعات المالية الوكالات وشركات الاستشارات من جميع الأحجام التي تحتاج إلى تخصيص الموارد وفقًا للتوقعات تبدأ الخطط المدفوعة من 9 دولارات لكل مستخدم شهريًا Celoxis تخطيط المحفظة، ومخططات تحميل الموارد، وجدولة المشاريع المتعددة، وتتبع الوقت والتكلفة مكاتب إدارة المشاريع (PMO) التي تحتاج إلى التحكم على مستوى المحفظة وتحسين الموارد في المؤسسات الكبيرة تبدأ الخطط المدفوعة من 10 دولارات لكل مستخدم Forecast جدولة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ولوحات معلومات الاستخدام، وتتبع الميزانية، والتخطيط على غرار PSA فرق الخدمات المهنية الكبيرة التي تعمل على تحسين الاستخدام والربحية أسعار مخصصة Teamwork.com تنفيذ مشاريع العملاء، ومجدول الموارد، وعرض أحمال العمل، وتتبع الوقت مع الفواتير الفرق الصغيرة إلى الكبيرة التي تتعامل مع العملاء وتحتاج إلى إدارة المشاريع والموارد تحت سقف واحد تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 13.99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Kelloo توقع الطلب، والجدولة القائمة على المهارات، ولوحات معلومات المحفظة، والتخطيط الافتراضي مكاتب إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تخطط للقدرات طويلة الأجل عبر مجموعة المشاريع قيد التنفيذ تبدأ الخطط المدفوعة من 2.09 دولار لكل مورد شهريًا

لماذا تختار بدائل Epicflow؟

يبدأ معظم الأشخاص في البحث عن بدائل Epicflow عندما يدركون أنهم لا يحتاجون فقط إلى رؤية الموارد، بل يحتاجون إلى طريقة أسرع للتخطيط والتعاون وتنفيذ العمل فعليًا دون الحاجة إلى أدوات إضافية أو صيانة مكلفة. فيما يلي أهم الأسباب:

تشتت الأدوات وتبديل السياقات: ينتهي الأمر بالعمل مبعثراً عبر الدردشات والمستندات وجداول البيانات وأداة إدارة المشاريع الخاصة بك، لذا تنتشر التحديثات والقرارات في كل مكان، ويتباطأ التنفيذ

تكاليف الإعداد والإدارة الباهظة: إذا كان النظام يحتاج إلى ضبط مستمر للحفاظ على دقته، فإن الفرق تتوقف عن الوثوق به، ويقل استخدامها به تدريجيًا

مرونة محدودة لمختلف مسارات العمل: ما يناسب نمط مشروع معين قد يبدو جامدًا للفرق متعددة الوظائف التي تتعامل مع الأعمال المخصصة والحملات والأولويات سريعة التغير

ضعف التعاون في العمل: عندما لا تكون التعليقات والموافقات وعمليات التسليم مدمجة في المهام، تحصل على سلاسل تعليقات طويلة، وفقدان للسياق، وإعادة عمل

التقارير لا تتطابق مع كيفية إنجاز العمل : لا يمكنك بسهولة تتبع المقاييس التي يطلبها القادة، مثل التأخر في إنجاز المراحل الرئيسية، والوقت المهدر، وتغييرات النطاق، أو الإنتاجية حسب الفريق

صعوبات التوسع مع نمو الفريق: مع تزايد عدد المشاريع والأفراد، يصبح من الصعب الحفاظ على توافق الأولويات، وتوازن أعباء العمل، ووضوح التبعيات

أفضل بدائل Epicflow التي يمكن استخدامها

دعونا الآن نتعمق في النظر إلى أفضل بدائل Epicflow التي يمكنك الاختيار من بينها:

1. ClickUp (الأفضل لتوحيد الموارد والتسليم والتعاون والذكاء الاصطناعي في مساحة عمل واحدة)

يؤدي Epicflow مهمة جيدة في تحسين الموارد، لكن معظم الفرق لا تزال تضطر إلى إدارة بقية نظام التشغيل في أماكن أخرى، باستخدام أدوات مختلفة غير متصلة ببعضها.

وتتزايد هذه الأدوات بسرعة. وفقًا لتقرير حالة الإنتاجية الصادر عن ClickUp، تزيد احتمالية استخدام الفرق ذات الأداء المنخفض لأكثر من 15 أداة بمقدار 4 أضعاف.

وهذا هو الوقت الذي تحتاج فيه إلى بديل أقوى مثل ClickUp. إنه مساحة عمل متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تجمع الموارد والمهام والمستندات والدردشة ولوحات المعلومات والأتمتة والذكاء الاصطناعي في نظام واحد متصل.

إليك كيف يساعد ClickUp الفرق على التخطيط والتنفيذ والحفاظ على التناسق:

قم بتنفيذ المهام اليومية على ClickUp Tasks

لا تواجه الشركات الناشئة والفرق سريعة الحركة صعوبات في تنفيذ الخطط الكبيرة. بل تواجه صعوبات في التعامل مع آلاف المهام الصغيرة المتراكمة يوميًا. توفر مهام ClickUp لكل عنصر عمل مكانًا واحدًا لتحديد المسؤولية والأولوية والحالة ومواعيد الاستحقاق والتبعيات. وهذا يضمن عدم ضياع أي شيء تضيفه إلى قائمة عملك.

امنح كل جزء متحرك مكانًا يمكن تتبعه لتحديد المسؤولية والمواعيد النهائية باستخدام مهام ClickUp

ونظرًا لأن كل فريق يفضل رؤية العمل بطريقة مختلفة، يمكنك ربط المهام بـ ClickUp Views لتتناسب مع طريقة عمل فريقك. استخدم "القائمة" (List) للمهام المتراكمة المنظمة، و"اللوحة" (Board) للتدفق، و"التقويم" (Calendar) للمواعيد النهائية، وطرق العرض على غرار "الخط الزمني" (Timeline) عندما يكون التسلسل مهمًا.

اكتشف مخاطر السعة في وقت مبكر باستخدام عرض حمل العمل في ClickUp

عندما تقوم بالتوسع، يظهر الخطر الحقيقي عندما يكون هناك الكثير من العمل على الأشخاص الخطأ في الوقت الخطأ. تساعدك ميزة "عرض عبء العمل" في ClickUp على رؤية قدرة الفريق التي يمكنك استخدامها في الوقت الفعلي لاكتشاف الحمل الزائد قبل أن يتحول إلى عدم الالتزام بالمواعيد النهائية أو الإرهاق.

افهم سعة فريقك وعبر الأقسام باستخدام عرض حجم العمل في ClickUp

يمكنك عرض حجم العمل حسب المكلف به خلال نطاق زمني معين، ومقارنته بقدرة كل شخص، وإعادة التوازن بسرعة عن طريق نقل الملكية أو تعديل الجداول الزمنية. ويكون هذا مفيدًا بشكل خاص عندما يبدو مشروع واحد جيدًا بحد ذاته، ولكن نفس الأشخاص القلائل يتحملون بهدوء ثلاث أولويات أخرى بالتوازي.

احصل على إجابات فورية وخطوات تالية مع ClickUp Brain

مع نمو مشاريعك، يصبح السياق هو أكبر عائق يبطئ عملك. توجد التحديثات في المهام، والمواصفات في المستندات، والقرارات في التعليقات، ولا يملك أحد الوقت لربط كل ذلك معًا قبل اتخاذ القرار التالي.

يُحل ClickUp Brain هذه المشكلة من خلال السماح لك بطرح الأسئلة مباشرة داخل مساحة العمل الخاصة بك والحصول على إجابات مرتبطة بعملك. يمكنه تلخيص سلاسل المهام الطويلة، واستخراج القرارات الرئيسية من أي مكان في مساحة العمل الخاصة بك، وتحويل التحديثات الفوضوية إلى بنود عمل قابلة للتنفيذ يمكنك تخصيصها على الفور.

احصل على إجابات ملائمة لسياق عملك مع ClickUp Brain

لذا، بدلاً من قضاء 20 دقيقة في متابعة المستجدات، يمكنك أن تسأل Brain:

"ما الذي يعيق هذا الإطلاق في الوقت الحالي؟"

"لخص ما تغير في هذا المشروع هذا الأسبوع"

"حوّل ملخص هذا الاجتماع إلى مهام مع تحديد المسؤولين ومواعيد الاستحقاق"

🚀 ميزة ClickUp: استخدم ClickUp Super Agents كطبقة عمليات تعمل دائمًا. Super Agents هم زملاء فريق مدعومون بالذكاء الاصطناعي من ClickUp يعملون في سياق مساحة العمل الكاملة ويمكنهم تشغيل سير عمل متعدد الخطوات نيابة عنك. ببساطة، يمكنهم مراقبة العمل، وكشف المخاطر، واتخاذ الإجراءات بناءً على التعليمات والأدوات والأذونات التي تمنحها لهم. لنفترض أنك قمت بإعداد "Super Agent" يعمل وفقًا لجدول زمني، وهو: ينشئ مهام متابعة عندما يتأخر شيء ما

تحقق من مساحة ClickUp بحثًا عن الأعمال المتأخرة أو المحظورة

انشر ملخصًا أسبوعيًا يتضمن الخطوات التالية

حدد الأنسب للمهمة وقم بتوزيع المهام

حافظ على سير العمل تلقائيًا باستخدام ClickUp Automations

يعلق الكثير من العمل بسبب عمليات التسليم الصغيرة عندما تكون جزءًا من فرق سريعة النمو. لنفترض أن شخصًا ما يغير الحالة، لكن المالك لا يتلقى أي إشعار. يتم إنشاء مهمة، لكن لا أحد يقوم بتعيينها. يتغير تاريخ الاستحقاق، ولا يتم تحديث أي شيء في المراحل اللاحقة.

تساعدك أتمتة ClickUp على التخلص من هذا النوع من التباطؤ التدريجي عن طريق تحويل خطوات سير العمل الروتينية إلى قواعد تعتمد على المشغلات.

أتمتة توزيع المهام والإشعارات وسير العمل باستخدام ClickUp Automations

يمكنك أتمتة المهام المملة ولكن الضرورية مثل تخصيص المهام عند دخولها في حالة معينة، وتطبيق قالب عند وصول طلب جديد، ونقل العمل إلى المرحلة التالية بعد الموافقة، أو تذكير أصحاب المصلحة عند اقتراب المواعيد النهائية.

أفضل ميزات ClickUp

البحث عبر الأدوات والويب: يستخرج يستخرج ClickUp Brain MAX الإجابات من مساحة العمل الخاصة بك والتطبيقات المتصلة والويب، مع ميزة "Talk to Text" لتقديم تلميحات سريعة لتحويل الصوت إلى إجراءات

تتبع الوقت المستغرق في العمل الفعلي: يتيح لك يتيح لك ClickUp Time Tracking تسجيل الوقت مباشرةً على المهام ومراجعته في جداول الدوام

شاهد التقدم على الفور: تعمل تعمل لوحات معلومات ClickUp على تحويل بيانات المهام الحية إلى مخططات وورقات عمل لإعداد التقارير واتخاذ القرارات

حوّل المحادثات إلى عمل: يحافظ يحافظ ClickUp Chat على سياق المحادثات، مع ملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وإنشاء المهام من الرسائل، حتى تظل على اطلاع دائم

مراجعة الملفات في مكانها: يضيف يضيف ClickUp Proofing تعليقات توضيحية على الصور ومقاطع الفيديو وملفات PDF حتى تظل التعليقات دقيقة وقابلة للتنفيذ

إيجابيات وسلبيات ClickUp

المزايا:

منصة شاملة: إدارة الموارد والمهام والمستندات والدردشة في مساحة عمل واحدة، مما يلغي الحاجة إلى إدارة الموارد والمهام والمستندات والدردشة في مساحة عمل واحدة، مما يلغي الحاجة إلى التبديل بين السياقات

قدرات أصلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي: يتمتع ClickUp Brain بإمكانية الوصول الكامل إلى بيانات مساحة العمل الخاصة بك، مما يوفر رؤى ملائمة للسياق وقابلة للتنفيذ

مرونة تناسب أي حجم للفريق: تتكيف المنصة مع جميع المستويات بدءًا من الأفراد وصولًا إلى مكاتب إدارة المشاريع (PMO) في المؤسسات دون إجبارك على استخدام منتجات مختلفة

العيوب:

منحنى التعلم الأساسي: قد يبدو عمق التخصيص مربكًا في البداية؛ لذا من الأفضل البدء بالميزات الأساسية

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 11,000 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

يقول أحد المراجعين على G2:

أحب ClickUp لأنه يجعل إدارة مشاريعنا أمرًا بسيطًا للغاية. فهو يجمع بين ميزات لم أجدها من قبل إلا في برامج أخرى، مثل القنوات والدردشات ووكلاء الذكاء الاصطناعي. وبفضل إدارة كل شيء من منصة واحدة، يبقى سياق العمل بأكمله في مكان واحد، لذا لا داعي للتبديل المستمر بين الأدوات المختلفة. وهذا يحدث فرقًا كبيرًا ويشكل مساعدة هائلة في عملنا اليومي.

2. Jira (الأفضل لفرق البرمجيات التي تعمل بنظام Agile وتحتاج إلى تخطيط السعة القائم على السبرينت)

إذا كنت تقيّم بدائل Epicflow، فإن Jira عادةً ما تكون خيارًا جيدًا عندما يكون عملك مرتبطًا بتسليم البرمجيات وسير عمل الهندسة وفرق البرمجيات التي تعمل بنهج Agile. وهي مبنية على مصدر واحد موثوق للمهام (المشكلات) وسير العمل الذي ينقلها من مرحلة الفكرة إلى مرحلة التسليم.

تبرز قوة Jira عندما تحتاج إلى طبقة تخطيط بالإضافة إلى التنفيذ. باستخدام الجدول الزمني لـ Jira وخرائط الطريق المتقدمة (الخطط)، يمكن للفرق تحديد التبعيات، ومواءمة المشاريع المتعددة، وإدارة تخصيص الموارد للفريق وفقًا للقدرة المتاحة مع تغير الخطط.

أفضل ميزات Jira

خرائط طريق متقدمة: خطط للعمل عبر فرق متعددة باستخدام خرائط التبعية واطلع على التحذيرات عند وجود حجز زائد في السبرينت

اعثر على أي شيء بسرعة باستخدام JQL: قسّم الأعمال المتراكمة الكبيرة والأعمال الجارية باستخدام لغة استعلام Jira (Jira Query Language) حتى تتمكن الفرق من إنشاء طرق عرض دقيقة لعمليات الفرز والإصدارات وضمان الجودة والتحقق من الملكية

تقارير السرعة والإنجاز: تتبع حجم العمل الذي ينجزه فريقك في كل سباق (سبرينت) لوضع خطة واقعية للقدرات المستقبلية

إيجابيات وسلبيات Jira

المزايا:

دعم عميق لـ Agile: مصمم خصيصًا لتطوير البرمجيات بميزات أصلية لا تضاهيها سوى ميزات تقريبية في الأدوات الأخرى

التكامل مع منظومة Atlassian: يتصل بسلاسة مع Confluence وBitbucket وTrello لتوفير بيئة تطوير موحدة

لغة استعلام قوية (JQL): أنشئ عوامل تصفية وتقارير مخصصة لتحليل الموارد المتطور

العيوب:

منحنى تعلم حاد: قد تكون الواجهة مزدحمة، ويتطلب تكوين سير العمل جهدًا كبيرًا مسبقًا

أقل ملاءمة للفرق غير التقنية: غالبًا ما تجد فرق الأعمال مصطلحات Jira وهيكلها مربكة

تتوفر Advanced Roadmaps بشكل محدود: تتطلب ميزات تخطيط السعة الرئيسية وصولاً من فئة أعلى

أسعار Jira

مجاني

الخطة القياسية: 7.91 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

النسخة المميزة: 14.54 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Jira

G2 : 4.3/5 (أكثر من 7000 تقييم)

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 15,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Jira؟

يقول أحد المراجعين على G2: يمكن إنشاء لوحات معلومات متخصصة، مما يسهل عرض المعلومات بالطريقة التي أحتاجها. يمكن تقدير الجهد باستخدام نقاط القصة ونقاط ضمان الجودة، مما يساعد في التخطيط والتتبع. كما يدعم البرنامج إدارة مشاريع متعددة في مكان واحد، وهو أمر ملائم لإدارة العمل عبر الفرق أو المبادرات.

3. Float (الأفضل لجدولة الموارد المرئية ببساطة)

إذا كانت مشكلتك الرئيسية هي مجرد معرفة من المتاح ومتى، فقد تبدو أداة إدارة المشاريع الكاملة مربكة في البداية. أنت تريد فقط جدولة موارد بسيطة ومرئية بدون الإضافات. تم تصميم Float لهذا الغرض بالضبط، حيث يوفر لمديري الموارد واجهة نظيفة تعمل بالسحب والإفلات لمعرفة التوافر في لمحة.

يركز البرنامج على القيام بشيء واحد بشكل جيد: جدولة الموارد. تعرض طريقة عرض السعة نسب الاستخدام، ويمكنك اكتشاف الثغرات أو التخصيص الزائد بنظرة واحدة.

أفضل ميزات Float

جدولة العمل بصريًا باستخدام السحب والإفلات: قم بتعيين الأشخاص للمشاريع على جدول زمني مباشر، ثم أعد الترتيب بسرعة عندما تتغير الأولويات

الإجازات وساعات العمل: ضع خططًا بناءً على السعة الفعلية من خلال أخذ الإجازات والعطلات والجداول الفردية في الاعتبار

ميزانية المشروع: تتبع الساعات المجدولة مقارنة بميزانيات المشروع لمنع تتبع الساعات المجدولة مقارنة بميزانيات المشروع لمنع توسع نطاق العمل من منظور الموارد

إيجابيات وسلبيات Float

المزايا:

واجهة مرئية سهلة الاستخدام: يمكن فهم عرض الجدول الزمني على الفور دون الحاجة إلى تدريب يذكر

وظائف مركزة: يتجنب الإفراط في الميزات من خلال التركيز على جدولة الموارد

تكامل قوي: يتكامل مع أدوات إدارة المشاريع مثل Asana و Trello

العيوب:

ميزات إدارة المشاريع محدودة: لا توجد إدارة مهام أصلية، أو مخططات جانت، أو توثيق

يمكن أن تكون التقارير أكثر تفصيلاً: يفتقر إلى التحليلات المتقدمة التي توفرها منصات إدارة المشاريع الكاملة

لا يوجد تتبع أصلي للوقت: يتطلب تكاملاً لمقارنة الساعات المجدولة بالساعات الفعلية

أسعار Float

البدء: 8.50 دولارًا أمريكيًا لكل شخص مسجل شهريًا

المزايا: 14 دولارًا أمريكيًا لكل شخص مسجل شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Float

G2 : 4.3/5 (أكثر من 2000 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Float؟

يوفر Float.com طريقة بديهية ومرئية لإدارة قدرات الفريق وتخطيط الموارد. تتيح الواجهة القائمة على الخط الزمني رؤية التوافر بسهولة، ومنع التخصيص الزائد، وتخطيط المشاريع بكفاءة. كما تساعد الفرق على الحفاظ على التنسيق وتحسن الاستخدام العام دون تعقيدات لا داعي لها.

4. Resource Guru (الأفضل لتنظيم جدولة الفريق وإدارة الإجازات)

لا شيء يخل بخطة المشروع أسرع من إدراك أنك قمت بحجز المصمم الرئيسي مرتين. تم تصميم Resource Guru لمنع حدوث ذلك.

يساعد هذا البرنامج الفرق على تجنب الحجوزات الزائدة من خلال عرض تقويمي دقيق يعرض التوافر والأعمال المجدولة والإجازات في مكان واحد، مدعومًا بإدارة الإجازات.

من أبرز ميزاته إدارة التضارب، التي تكتشف تلقائيًا عندما يتم جدولة شخص ما بما يتجاوز طاقته أو حجزه لمهام متداخلة.

أفضل ميزات Resource Guru

تقويم مرئي للموارد: تقويم واضح ومميز بالألوان يعرض جميع الحجوزات على مستوى الفريق

حجوزات مرنة عند تغيير الخطط: استخدم الحجوزات متعددة الموارد والحجوزات المؤقتة لحجز السعة، ثم قم بالتأكيد بمجرد تحديد النطاقات والتواريخ

إدارة الإجازات: تتبع أيام الإجازة والمرض في نفس النظام، بحيث تظل حسابات السعة دقيقة وواقعية

إيجابيات وسلبيات Resource Guru

المزايا:

بسيط ومركّز: يدير جدولة الفريق وتتبع توفر الموظفين دون تعقيدات لا داعي لها

يمنع اكتشاف التضارب الحجوزات الزائدة: تكتشف التحذيرات التلقائية من التضارب الأخطاء قبل أن تؤثر على تسليم المشروع

لوحات تحكم شخصية لأعضاء الفريق: يمكن للأفراد التحقق من جداولهم الزمنية دون الحاجة إلى سؤال المديرين

العيوب:

ميزات محدودة لإدارة المشاريع: أداة مخصصة للجدولة فقط دون إدارة المهام أو الأتمتة

التقارير الأساسية: تغطي التقارير الاستخدام ولكنها تفتقر إلى العمق اللازم لتحليل المحفظة المعقدة

لا يوجد تتبع أصلي للوقت: لا يمكن مقارنة الساعات المجدولة بالساعات الفعلية دون تكامل مع تطبيق خارجي

أسعار Resource Guru

Grasshopper: 5 دولارات للشخص الواحد شهريًا

Blackbelt: 8 دولارات للشخص الواحد شهريًا

Master: 12 دولارًا للشخص الواحد شهريًا

تقييمات ومراجعات Resource Guru

G2 : 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Resource Guru؟

برنامج RG سهل الاستخدام وملائم للمستخدم. إنه يعمل بشكل جيد جدًا بالنسبة لنا لأن الجداول الزمنية والأشخاص يتغيرون باستمرار، ويمكننا تحديث المواعيد بسرعة وسهولة حتى يبقى الجميع على اطلاع في الوقت الفعلي.

5. Monday.com (الأفضل لإدارة العمل المرئية مع عرض الموارد)

يقدم Monday.com منصة قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة حيث يتم دمج تتبع الموارد مباشرة مع تنفيذ المشاريع. وهذا مثالي للفرق التي ترغب في إنشاء سير عمل خاص بها دون أن تضطر إلى الالتزام بهيكل صارم.

تم تصميمه حول لوحات يمكنك تكييفها لتناسب سير عملك، ثم إضافة طبقات من الأتمتة ولوحات المعلومات والتكاملات حتى يظل التنفيذ منظمًا مع توسع نطاق العمل.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم أداة Workload إدارة أعباء العمل من خلال عرض سعة الفريق بناءً على تقديرات الجهد.

أفضل ميزات Monday.com

تخطيط السعة من منظور Workload: استخدم Workload لتحديد حالات السعة الزائدة مقابل السعة الناقصة على الفور

طرق عرض الجدول الزمني ومخطط جانت: قم بتصور جداول المشروع مع التبعيات لتحديد قم بتصور جداول المشروع مع التبعيات لتحديد الاختناقات في الموارد في الخطة

مساعد الذكاء الاصطناعي من Monday: قم بإنشاء ملخصات المهام، وكتابة التحديثات، وأتمتة الأعمال الروتينية

إيجابيات وسلبيات Monday.com

المزايا:

مرئي للغاية وسهل الاستخدام: واجهة العمل القائمة على اللوحات سهلة الاستخدام وتسمح للفرق بالتأقلم معها بسرعة

تخصيص مرن: أنشئ سير عمل ولوحات معلومات وعمليات أتمتة مخصصة لتتناسب مع إجراءات فريقك

منظومة متعددة المنتجات: تقدم منتجات منفصلة لإدارة علاقات العملاء (CRM) والتطوير والخدمات

العيوب:

تعتمد دقة حجم العمل على تقديرات الجهد: لا تكون أداة حجم العمل مفيدة إلا إذا كان فريقك يقدر الجهد المطلوب للمهام بشكل منتظم

حدود الأتمتة: قد يكون عدد الإجراءات المؤتمتة شهريًا محدودًا

اعتبارات التوسع: قد يتطلب الحد الأدنى لعدد التراخيص التخطيط مع نمو الفرق

أسعار Monday.com

مجاني

القياسي: 12 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المزايا: 19 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Monday.com

G2 : 4.7/5 (أكثر من 15,000 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 5000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Monday.com؟

يقول أحد المراجعين على G2: يساعدنا هذا البرنامج على البقاء على المسار الصحيح في المشاريع ويجعل تخطيط وجدولة وسائل التواصل الاجتماعي أمرًا سهلاً للغاية.

6. Runn (الأفضل لتخطيط الموارد في الوقت الفعلي مع التوقعات المالية)

بالنسبة للوكالات وشركات الاستشارات، فإن تخطيط الموارد ليس سوى نصف المعركة — فأنت بحاجة أيضًا إلى معرفة ما إذا كانت مشاريعك مربحة أم لا.

يمنحك Runn رؤية مباشرة لقدرات الفريق إلى جانب البيانات المالية لمشروعك. وبالإضافة إلى مراقبة من هو متاح، يمكنك أيضًا معرفة ما إذا كانت مشاريعك تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الأرباح.

يجمع هذا البرنامج بين جدولة الموارد وتتبع الميزانية وتوقع الإيرادات، كما يتم تحديث المنصة في الوقت الفعلي مع تغير المهام.

أفضل ميزات Runn

مخططات السعة المباشرة: شاهد تحديثات استخدام الفريق في الوقت الفعلي أثناء إجراء تغييرات على الجدولة، دون أي تأخير في التحديث

حافظ على شفافية التوقعات: سجل الوقت عبر Runn Timesheets (أو استورده من أدوات التتبع الأخرى) لمقارنة الساعات المخطط لها بالساعات الفعلية وتحديث التوقعات بناءً على الإدخالات الحقيقية

تخطيط السيناريوهات: قم بوضع نماذج لسيناريوهات "ماذا لو" لترى كيف ستؤثر تخصيصات الموارد المختلفة على السعة والجداول الزمنية

إيجابيات وسلبيات Runn

المزايا:

تحديثات فورية: تظهر التغييرات على الفور في جميع طرق العرض

التكامل المالي: يوفر الجمع بين تخطيط الموارد وتتبع الميزانية صورة كاملة عن حالة المشروع

التأهيل السريع: يمكن للفرق الصغيرة البدء بسرعة دون الحاجة إلى إعدادات أو تكوينات معقدة

العيوب:

ميزات إدارة المشاريع محدودة: لا يشمل إدارة المهام أو التوثيق أو التواصل بين أعضاء الفريق

نظام تكامل أصغر: عدد أقل من عمليات التكامل الأصلية مقارنة بالمنصات الأكبر حجمًا

مورد أقل شهرة: شركة أصغر حجمًا، وهو ما قد يمثل مصدر قلق للمؤسسات التي لديها متطلبات صارمة فيما يتعلق بالموردين

أسعار Runn

Lite: 9 دولارات أمريكية لكل مقعد مورد شهريًا

الخيار القياسي: 13 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Runn

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: 4.8/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Runn؟

يعمل Runn بشكل جيد مع مؤسستنا لأنه غير مكلف، ويعتمد على السحابة، ويلبي احتياجاتنا في مجال الجدولة كمديري مشاريع.

7. Celoxis (الأفضل لإدارة محفظة مشاريع المؤسسات مع تحسين الموارد)

إذا كنت تعمل في مكتب إدارة المشاريع (PMO) وتدير عشرات المشاريع في وقت واحد، فأنت بحاجة إلى منصة قادرة على التعامل مع التعقيدات. يوفر Celoxis رؤية مركزية للموارد مع القدرة على تحسين توزيع الموارد عبر محفظتك بأكملها.

كما يجمع بين تخطيط المشاريع (مخطط جانت، والقوالب، والجدولة) وتخطيط الموارد حتى تتمكن من رؤية حجم العمل، وتوزيع الأدوار الوظيفية، واكتشاف تعارضات السعة في وقت مبكر.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر Celoxis مخططات تحميل الموارد التي توضح السعة في جميع المشاريع، مما يسهل تحديد أعضاء الفريق الذين تم تخصيص مهام زائدة لهم وإعادة توزيع العمل.

أفضل ميزات Celoxis

مخططات تحميل الموارد: تصور تخصيص الموارد عبر جميع المشاريع في عرض واحد

جدولة المشاريع المتعددة: إدارة التبعيات وتضارب الموارد عبر مجموعة من المشاريع

اربط التسليم بالوقت والتكلفة والربحية: أضف ميزات جداول الدوام وحساب التكاليف والفوترة كلما انتقلت إلى خطط أعلى

إيجابيات وسلبيات Celoxis

المزايا:

الرؤية على مستوى المحفظة: مصمم للمؤسسات التي تدير العديد من المشاريع في وقت واحد

خيارات نشر مرنة: متاح كخدمة سحابية أو تثبيت محلي

قدرات قوية لإعداد التقارير: خيارات واسعة للتقارير المخصصة ولوحات المعلومات

العيوب:

واجهة قديمة: تبدو واجهة المستخدم أقل حداثة من المنافسين الأحدث، مما قد يؤثر على مدى قبول المستخدمين لها

منحنى تعلم أكثر صعوبة: تتطلب ميزات المؤسسات التهيئة والتدريب

مجتمع مستخدمين أصغر: موارد أقل عبر الإنترنت ودعم أقل من المجتمع مقارنة بالمنصات الأكبر حجمًا

أسعار Celoxis

Core: 10 دولارات لكل مستخدم قياسي

الأساسيات: 25 دولارًا لكل مستخدم قياسي

الإصدار الاحترافي: 35 دولارًا لكل مستخدم قياسي

الأعمال: 45 دولارًا لكل مستخدم قياسي

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Celoxis

G2 : 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Celoxis؟

يقول أحد المراجعين على G2: إحدى الملاحظات الواضحة التي لاحظتها بشأن Celoxis هي أنه يساعد في جعل تخطيط المشاريع أكثر واقعية. في كثير من الأحيان، يتم تحديد مواعيد تسليم المشاريع دون تقدير دقيق للقدرة الفعلية وحجم العمل. تتيح لي أدوات الجدولة والتخطيط في Celoxis ترتيب المهام بطريقة تجعل الجدول الزمني يبدو عمليًا وليس نظريًا بحتًا. لقد وجدت هذا مفيدًا بشكل خاص لأنه يقلل من عدد المرات التي أحتاج فيها إلى الرجوع ومراجعة الجدول الزمني للمشروع.

8. Forecast (الأفضل لإدارة المشاريع والموارد المدعومة بالذكاء الاصطناعي للخدمات المهنية)

تحتاج شركات الخدمات المهنية إلى تحسين أداء مقياس رئيسي واحد، وهو الاستخدام. Forecast هي منصة لأتمتة الخدمات المهنية (PSA) مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد الفرق على تخطيط المشاريع وتوزيع الموارد البشرية وتتبع الإنجاز مع مراقبة الاستخدام والربحية.

بدلاً من التعامل مع الموارد ككيان منفصل، يدمج هذا البرنامج إدارة المشاريع وإدارة الموارد وتخطيط السعة والشؤون المالية في سير عمل واحد مترابط.

الفكرة الأساسية هي أن تخطط للعمل وتوزيع الموظفين في مكان واحد، ثم يستخدم Forecast إشارات التنبؤ المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة الفرق على اكتشاف فجوات الاستخدام والمخاطر وضغوط التسليم في وقت مبكر.

أفضل ميزات Forecast

الجدولة التلقائية باستخدام الذكاء الاصطناعي: تحلل المنصة قدرات الفريق ومهاراته لتوصي بتوزيع المهام على النحو الأمثل

تتبع الميزانية: راقب ميزانيات المشاريع جنبًا إلى جنب مع تخصيص الموارد لمعرفة ما إذا كان العمل المجدول سيحافظ على ربحية المشروع

لوحات معلومات الاستخدام: تتبع معدلات استخدام الفريق باستخدام لوحات معلومات مرئية لتحديد أعضاء الفريق غير المستغلين بالكامل

توقع الإيجابيات والسلبيات

المزايا:

توصيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي: تقلل اقتراحات الجدولة الآلية من الوقت الذي يقضيه المديرون في تخصيص الموارد

التركيز على الخدمات المهنية: صُمم خصيصًا للوكالات وشركات الاستشارات، مع ميزات مثل تتبع الساعات القابلة للفوترة

منصة متكاملة: تجمع بين إدارة المشاريع وجدولة الموارد والتتبع المالي

العيوب:

مخصص للمؤسسات: قد يتضمن ميزات أكثر مما تحتاجه الفرق أو المؤسسات الأصغر حجمًا ذات الاحتياجات الأبسط

تتطلب توصيات الذكاء الاصطناعي بيانات جيدة: تعتمد جودة الاقتراحات على وجود ملفات تعريف مهارات دقيقة وتقديرات زمنية

أقل مرونة بالنسبة لسير العمل غير المتعلق ببرنامج Photoshop: قد لا تتوافق افتراضات المنصة مع أنماط العمل في القطاعات الأخرى

توقعات التقييمات والمراجعات

G2 : 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

توقعات الأسعار

أسعار مخصصة

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Forecast؟

أحب الطريقة التي يجمع بها Forecast بين سهولة الاستخدام وتحليل البيانات. فهو يوفر طريقة سريعة وسهلة للعثور على المهام وتسجيل الوقت لأي شخص يستخدم النظام، ولكنه يجمع أيضًا مجموعة من المقاييس المفيدة التي يمكن معالجتها للحصول على رؤى قوية في مجال ذكاء الأعمال.

9. Teamwork.com (الأفضل للفرق التي تتعامل مع العملاء وتحتاج إلى إدارة الموارد والمشاريع معًا)

بالنسبة للوكالات التي تدير أعمال العملاء، يجب أن يكون مخطط الموارد الخاص بك مرتبطًا بتنفيذ المشاريع، وتتبع الوقت، والتواصل مع العملاء، والميزانية الإجمالية للمشروع. يدمج Teamwork.com كل هذه العناصر في منصة واحدة.

يمكنك إدارة المشاريع باستخدام المهام والمعالم والقوالب وتتبع الوقت، ثم إضافة طبقة من التعاون مع العملاء حتى يظل أصحاب المصلحة الخارجيون على اطلاع دائم.

كما أنه يدعم طبقة تخطيط الموارد. يمنحك الجدول في Teamwork نظرة عامة على حجم العمل الموزع بين الأفراد والمشاريع، بحيث يمكنك إنشاء تخصيصات، والتخطيط للقدرات مسبقًا، واكتشاف حالات الحمل الزائد قبل أن تؤثر على مواعيد التسليم.

أفضل ميزات Teamwork.com

مجدول الموارد: اعرض سعة الفريق وخطط العمل عبر المشاريع، مع التكامل مع الجداول الزمنية للمشاريع

تتبع الوقت مع الساعات القابلة للفوترة: تتبع الوقت مباشرةً على المهام ووضع علامة على الساعات باعتبارها قابلة للفوترة أو غير قابلة للفوترة

إدارة أعباء العمل: اطلع على المهام الموكلة لكل عضو في الفريق والقدرة المتاحة لتحديد حالات التخصيص الزائد

إيجابيات وسلبيات Teamwork.com

المزايا:

مصمم للوكالات: تم تصميم ميزات مثل بوابات العملاء وتتبع الوقت القابل للفوترة للفرق التي تقدم خدمات للعملاء

منصة متكاملة: تقلل الحاجة إلى اشتراكات متعددة من خلال الجمع بين إدارة الموارد والمشاريع والوقت

متاح للفرق الصغيرة: هيكل فريق مرن دون الحاجة إلى التزامات دنيا كبيرة

العيوب:

ميزات الموارد أقل تقدمًا من الأدوات المخصصة: أداة الجدولة تعمل بشكل جيد، لكنها تفتقر إلى العمق الذي تتمتع به منصات إدارة الموارد المتخصصة

قد تبدو الواجهة مزدحمة: نظرًا لوجود العديد من الميزات، قد تبدو واجهة المستخدم مزدحمة في بعض الأحيان

قيود إعداد التقارير: تتوفر ميزات إعداد التقارير والمحفظة المتقدمة بشكل محدود

أسعار Teamwork.com

مجاني

Deliver: 13.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Grow: 25.99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Teamwork.com

G2 : 4.4/5 (أكثر من 1000 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 900 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Teamwork.com؟

10. Kelloo (الأفضل لتخطيط الموارد على مستوى المحفظة وتحليل السعة)

تم تصميم Kelloo لمكاتب إدارة المشاريع (PMO) ومديري الموارد الذين يحتاجون إلى توقع الطلب وتخطيط السعة على المدى الطويل. يساعدك هذا البرنامج على معرفة ما إذا كانت لديك المهارات والسعة المناسبة للعمل القادم.

يوفر لك مخططًا مرئيًا للموارد لجدولة العمل وتوزيعه، ثم يظهر التوافر والاستخدام وتضارب النقاط الساخنة عبر مجموعة مواردك.

تركز المنصة على تخطيط الموارد على مستوى المحفظة، حيث تعرض الطلب عبر جميع المشاريع وتدعم تحليل "ماذا لو" لاتخاذ القرارات الاستراتيجية.

أفضل ميزات Kelloo

توقع الطلب على الموارد: توقع احتياجات المشروع المستقبلية من الموارد بناءً على قائمة المشاريع قيد التنفيذ لمعرفة ما إذا كنت بحاجة إلى توظيف موظفين جدد أو التعاقد معهم

الجدولة القائمة على المهارات: قم بتوزيع المهام بناءً على المهارات المطلوبة، وليس فقط على التوافر

لوحات معلومات تخطيط محفظة المشاريع: تصور توزيع الموارد والطلب عليها عبر محفظة المشاريع بأكملها

إيجابيات وسلبيات Kelloo

المزايا:

التركيز على التخطيط الاستراتيجي: مصمم للتخطيط الاستباقي للقدرات، مما يساعد المؤسسات على التخطيط للأرباع المقبلة

مطابقة المهارات: يضمن تعيين الأشخاص المناسبين للعمل المناسب

الرؤية على مستوى المحفظة: يجمع بيانات الموارد عبر جميع المشاريع للحصول على نظرة شاملة

العيوب:

لا توجد إدارة للمشاريع على مستوى المهام: يتولى تخطيط الموارد ولكنه لا يتضمن ميزات إدارة المهام أو التعاون

مزود أصغر: أقل رسوخًا من منصات إدارة المشاريع المخصصة للمؤسسات، مع مجتمع مستخدمين أصغر

يتطلب إدخال بيانات دقيقة: تعتمد جودة التنبؤات على وجود خطط مشاريع وملفات تعريف المهارات دقيقة في النظام

أسعار Kelloo

شهريًا: 2.09 دولار لكل مورد (لـ 10 موارد)

تقييمات ومراجعات Kelloo

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

اختر البديل المناسب لـ Epicflow لفريقك

اختيار الأداة الخاطئة يعني أنك ستعود إلى هنا بعد ستة أشهر، لتواجه نفس الإحباطات.

لهذا السبب عليك أن تختار حلاً يوفر كل ما تحتاجه، بدءًا من إدارة المشاريع وصولاً إلى إدارة الموارد.

وهذا الحل هو ClickUp. إنها منصة مصممة لحل المشكلة الجذرية المتمثلة في التجزئة. من خلال جمع خطط الموارد والمهام والوثائق والمحادثات في مكان واحد، فإنك تقضي على العوائق التي تبطئ فريقك.

الأسئلة الشائعة

Epicflow هو أداة لتحسين موارد المشاريع المتعددة، وهو مثالي لتحديد الاختناقات المستقبلية في مسار المشروع. يجب أن تفكر في بديل إذا كنت بحاجة إلى منصة تتضمن أيضًا ميزات إدارة المهام الأصلية والتعاون بين الفرق والأتمتة.

تختلف البدائل اختلافًا كبيرًا في طريقة تعاملها مع إدارة المشاريع المتعددة. توفر أدوات مثل ClickUp إدارة متكاملة للمحفظة والمهام، بينما تركز منصات مثل Kelloo حصريًا على التنبؤات عالية المستوى دون تنفيذ المهام.

يجب على فرق الهندسة والمنتجات إعطاء الأولوية لميزات مثل تخطيط السعة القائم على السباقات، والتكامل السلس مع أدوات التطوير مثل GitHub أو GitLab، وتتبع السرعة لتوجيه تخصيص الموارد في المستقبل بناءً على الأداء السابق.

نعم، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يوفر قيمة كبيرة من خلال أتمتة المهام التي كان المديرون سيقومون بها يدويًا لولا ذلك. يمكنه توفير ساعات كل أسبوع من خلال إنشاء ملخصات لأعباء العمل، وتوقع المشاريع المعرضة للخطر، واقتراح توزيع المهام الأمثل بناءً على المهارات والتوافر.