أفضل 10 بدائل لـ Resource Guru: الميزات والأسعار والتقييمات

Resource Guru هو برنامج لإدارة الموارد قائم على السحابة لمديري المشاريع.

من الجدولة إلى تتبع الوقت - فهو يوفر مجموعة شاملة من الميزات لتبسيط العملية. ويؤدي ذلك إلى تحسين سير العمل، وتحسين الإنتاجية، وتقليل التأخيرات، وعدم تخصيص موارد أقل أو أكثر من اللازم.

ومع ذلك، فإن Resource Guru لديه أيضًا نصيبه العادل من القيود - خاصةً فيما يتعلق بتعدد الاستخدامات. وهذا هو السبب في أنه يعمل في بعض الصناعات، مثل الخدمات المهنية، ويواجه صعوبات في صناعات أخرى.

كشخص أمضى وقتاً طويلاً في التعامل مع العديد من برامج إدارة الموارد، قمتُ بتنسيق قائمة بأفضل بدائل Resource Guru المتاحة حالياً. تحقق من ذلك للوصول إلى أفضل برنامج لإدارة الموارد لعملك في عام 2024.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Resource Guru؟

فيما يلي العوامل التي يجب أن تأخذها في الاعتبار عند مقارنة بدائل Resource Guru المختلفة:

الميزات: الجانب الأول الذي يجب أن تضعه في الاعتبار هو مجموعة ميزات البرنامج. الميزات القوية أداة قوية لإدارة الموارد يجب أن تكون شاملة تخصيص الموارد s، يمكنني تخصيص إدارة المهام وفقًا لاحتياجاتي الفريدة. وهذا يعني أنه يمكنني تتبع المشاريع، وتصور سير العمل، وإنشاء خرائط طريق - كل شيء باستخدام 15 بالإضافة إلى طرق العرض المخصصة !

على سبيل المثال، يمكنني استخدام عرض عبء العمل ClickUp لتخطيط ومراقبة إجمالي طاقة عمل فريقي الإجمالية. ولكن إذا كنت بحاجة إلى إدارة عبء العمل الخاص بموظف بعينه، فإن عرض فريق ClickUp Team View يأتي لإنقاذك.

عرض وإدارة عبء عمل فريقك بأكمله لتخصيص المهام بأكبر قدر من الكفاءة باستخدام طريقة عرض عبء العمل ClickUp Workload View

من لوحات معلومات ClickUp ، يمكنك الوصول إلى بطاقات السرعة المخصصة لإدارة جميع مواردك في وقت واحد. وهذا مفيد بشكل استثنائي عند استخدام الأداة أثناء التنقل.

لكن هذا ليس كل شيء. إذا كانت مهام سير عملك تتطلب المزيد من التخصيص، يمكنك القيام بذلك بسهولة باستخدام واجهة برمجة تطبيقات ClickUp. هل تحتاج إلى تطبيق مخصص لتتبع الوقت في مشروع معين؟ نحن معك!

ليس لديك الوقت لإنشاء سير عمل من البداية؟ احصل على أكثر من 1000 نموذج جاهز للاستخدام وقابل للتخصيص من قوالب ClickUp . من تقرير النشاط إلى برنامج التدقيق، هناك قالب لجميع احتياجاتك، متاح للاستخدام بسهولة.

استخدم قالب ClickUp لتخطيط الموارد لتحديد الموارد وتقييم مدى توافرها ووضع جدول زمني

أحد القوالب التي أستخدمها هو قالب تخطيط موارد ClickUp . يساعدني تخطيطه المرئي البديهي والبديهي في تخطيط وتتبع وتحسين الموارد الخاصة بي. يتيح لي هذا القالب أيضًا تتبع التبعيات أو تعارضات الجدولة لتجنب الإفراط أو التفريط في جدولة مواردي. تنزيل هذا القالب

نقر فوق أفضل الميزات

إدارة المهام: تقسيم المشاريع إلى مهام أصغر باستخدام مهام ClickUp إدارة الوقت: تتبع وقت المشروع ووضع التقديرات وتخصيص الوقت لكل مهمة من مهام المشروع باستخدام انقر فوق إدارة الوقت الميزة.

تقسيم المشاريع إلى مهام أصغر باستخدام مهام ClickUp الاتصال المبسط: استخدم انقر فوق الدردشة لتوضيح الشكوك أثناء التنقل وضمان سير العمل بسلاسة

استخدم انقر فوق الدردشة لتوضيح الشكوك أثناء التنقل وضمان سير العمل بسلاسة أدوات التعاون: تنظيم التواصل الداخلي للفريق عن طريق إرسال رسائل البريد الإلكتروني مباشرة من انقر فوق البريد الإلكتروني الأتمتة: استخدم أدوات ClickUp Brain المدعومة بالذكاء الاصطناعي لأتمتة حالات المشاريع والتحديثات والملخصات

تنظيم التواصل الداخلي للفريق عن طريق إرسال رسائل البريد الإلكتروني مباشرة من انقر فوق البريد الإلكتروني تكاملات ClickUp: قم بتوصيل ClickUp بأكثر من 1000 أداة مثل Slack وGitHub وHubSpot وGoogle Drive

قيود ClickUp

جميع الميزات غير متوفرة على تطبيق ClickUp للهواتف المحمولة

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : تسعير مخصص

: تسعير مخصص ClickUp Brain: متاح في جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات شهرياً أو لكل عضو

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

2. LiquidPlanner - الأفضل للجدولة التنبؤية

via

_ / href/ _https://www.liquidplanner.com/blog/five-favorite-dashboards-from-liquidplanner/ LiquidPlanner /%href/

LiquidPlanner هو برنامج لإدارة المشاريع يشتهر بميزة الجدولة التنبؤية. إذا كان فريقك يعمل على مشاريع متعددة في آنٍ واحد، فإنني أوصي باستخدام بديل Resource Guru هذا لتحسين سير العمل بشكل أفضل.

باستخدام هذه الأداة، يمكنك تتبع جميع المشاريع المختلفة. تساعدك إمكانيات التخطيط المستند إلى الأولوية في البقاء على رأس المشاريع ذات القيمة العالية. كما أنها تتكامل مع أدوات إدارة المستندات مثل Google Drive وDropbox وتتيح لك إنشاء أدوات مخصصة من خلال واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة.

أفضل ميزات LiquidPlanner

التنبؤ بالجداول الزمنية للمشروع والتسليمات باستخدام الجدولة التنبؤية

تحسين جداول الفريق من خلال جدولة العمل المتوازن

تحديد أولويات المشاريع بناءً على أهميتها مع تحديد الأولويات المثالية

تتبع أي حالات عدم يقين أو مخاطر في خطتك باستخدام التقدير المتدرج

احصل على بيانات الأداء في الوقت الفعلي والرؤى مع الرؤى الذكية

قيود LiquidPlanner

يستغرق إعداد المشاريع وقتاً طويلاً للغاية

بعض ميزات الفوترة والميزانية الأساسية مفقودة

لديه منحنى تعليمي كبير مرتبط به

تسعير LiquidPlanner

تجربة مجانية لمدة 14 يومًا

الأساسيات : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي : 28 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 28 دولارًا شهريًا لكل مستخدم أقصى حد: 42 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات LiquidPlanner

G2 : 4.2/5 (294 تقييم)

: 4.2/5 (294 تقييم) Capterra: 4.3/5 (667 مراجعة)

3. عائم - الأفضل لجدولة الموارد*

via

_ / href/ _https://www.float.com/ عائم /%مراجع/

Float هو بديل قوي آخر لـ Resource Guru، يتميز بنهج تخطيط الموارد الذي يركز على الأشخاص أولاً.

تمنحك الأداة جدولًا زمنيًا مركزيًا مباشرًا ومركزيًا لمشاريعك وقوتك العاملة لمساعدتك في تعيين المهام بشكل منهجي. يمكنك استخدامها لتخصيص المهام من خلال عرض مباشر للمهارات والقدرات والتوافر داخل فريقك. أجد أن التخصيصات القائمة على المهارات مفيدة بشكل خاص للمهام المتخصصة.

تتيح لك الأداة أيضًا تخطيط الميزانيات وإدارتها استنادًا إلى الساعات أو الرسوم للتنبؤ بالقدرة والتنبؤ بالإنفاق. بالإضافة إلى ذلك، تساعدك الجداول الزمنية المملوءة مسبقًا على تتبع نفقاتك وميزانيتك في الوقت الفعلي.

أفضل ميزات التعويم

تعيين ساعات العمل والمواقع المخصصة

تخطيط ميزانية مخصصة بناءً على الوقت/الرسوم

جدولة عبء العمل ومراقبته عبر ميزة جدولة الموارد

مزامنة أدوات إدارة المشاريع الأخرى مثل Asana وTrillo

مقارنة الساعات المقدرة مقابل الساعات الفعلية باستخدام ميزات إدارة الوقت

التكامل مع أدوات الطرف الثالث مثل Asana وSlack

قيود التعويم

لا تتوفر توقعات لإيرادات المشروع

غير متوافق مع الأجهزة المحمولة

صعب التصفح

تسعير عائم

تجربة مجانية لمدة 14 يومًا

بداية : 7.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 7.50 دولار شهريًا لكل مستخدم محترف : 12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسة: تسعير مخصص

تعويم التقييمات والمراجعات

G2 : 4.2/5 (1,240 تقييم)

: 4.2/5 (1,240 تقييم) Capterra: 4.5/5 (1,592 مراجعة)

4. العمل الجماعي - الأفضل للتعاون في المشروع

via

_ / href/ _https://support.teamwork.com/projects/dashboard/viewing-project-details Teamwork /%href/

العمل الجماعي هو برنامج ديناميكي لإدارة المشاريع يساعد المستخدمين على إدارة جميع جوانب عمليات العميل.

فهو يتيح لك تخطيط المشاريع وتخصيص الموارد والتعاون مع فريقك لتسريع العملية. من التخطيط اليومي للقدرات وإدارة النفقات إلى التنبؤ طويل الأجل تغطي مجموعة ميزات برنامج Teamwork كل جانب من جوانب تخصيص الموارد الخاصة بك.

إن ميزات Teamwork مثل مؤشر الكفاءة لا تقدر بثمن عند تخطيط الجداول الزمنية - بناءً على مدى سرعة أو بطء فريق معين أو فرد معين في إنجاز المهام الموكلة إليه.

الأداة متوافقة مع أنظمة التشغيل iOS و Android و Windows و macOS.

أفضل ميزات العمل الجماعي

تتبع الوقت والأسعار والأموال المنفقة

استخدام القوالب ونماذج الاستلام المُعدة مسبقًا

تخصيص طرق عرض عبء العمل وسير العمل

توقّع الاحتياجات المستقبلية من الموارد بناءً على المشاريع الحالية وخطوط سير العمل

تحديد تبعيات المهام لتجنب تعارض الجداول الزمنية

التكامل مع أدوات مثل HubSpot وGoogle Drive

قيود العمل الجماعي

لا يوجد دعم للدردشة المباشرة

لا يلبي احتياجات الشركات الكبيرة

معقد في الاستخدام

تسعير العمل الجماعي

مجاني للأبد

تقديم 13.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

13.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم تنمو : 25.99 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

: 25.99 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم نطاق: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات العمل الجماعي

G2 : 4.4/5 (1,121 تقييم)

: 4.4/5 (1,121 تقييم) Capterra: 4.5/5 (859 مراجعة)

5. الاثنين.كوم - الأفضل لإدارة سير العمل*: 5/5

via

_ / href/ _https://support.monday.com/hc/en-us/articles/360002187819-The-Dashboards Monday.com /%href/ الاثنين.كوم هو حل شامل لإدارة العمل. فهو يوفر مجموعة شاملة من الميزات التي تسهل عليك تخطيط مشروعك و إدارة الموارد . Monday.com بديهية للغاية و لوحات المعلومات القابلة للتخصيص تجعل من السهل على الفرق إدارة مشاريع متعددة في وقت واحد. إنها أداة قوية تساعد أيضًا في وضع استراتيجيات المشاريع والتخطيط لها وتنفيذها.

مع ميزات مثل أكثر من 10 طرق عرض مخصصة، و30 عنصر واجهة مستخدم مختلفة لعرض المعلومات وكتل بناء بدون تعليمات برمجية, Monday.com هو أحد بدائل Resource Guru الأكثر موثوقية.

أفضل ميزات Monday.com

تعيين المهام مباشرةً إلى أعضاء الفريق باستخدام أعمدة الأشخاص

اختر من بين أكثر من 200 قالب أتمتة

احصل على رؤى محددة للأداء باستخدام لوحات معلومات مخصصة

تخصيص مهام سير عملك

التكامل مع أدوات مثل Slack وGmail وOutlook

قيود موقع Monday.com

لا يوجد وصول دون اتصال بالإنترنت

تتطلب بعض الميزات دفع مبلغ إضافي

تسعير موقع Monday.com

مجاني للأبد

أساسي 12 دولارًا شهريًا لكل مقعد

12 دولارًا شهريًا لكل مقعد عادي : 14 دولارًا/شهرًا لكل مقعد

: 14 دولارًا/شهرًا لكل مقعد محترف : 24 دولارًا/شهرًا لكل مقعد

: 24 دولارًا/شهرًا لكل مقعد المؤسسات: تسعير مخصص

Monday.com التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (10,730 تقييم)

: 4.7/5 (10,730 تقييم) Capterra: 4.6/5 (4,794 تقييمات)

6. أكيلو - الأفضل لأتمتة الخدمات المهنية (PSA)

via

_/مرجع/ _https://www.accelo.com/platform/reports/ Accelo /%href/

يتيح Accelo للمستخدمين إدارة المشاريع والموارد بمزيج من المنهجيات التقليدية والرشيقة. ويشتهر بقدراته المبتكرة في تتبع الوقت. على سبيل المثال، يساعدك على ضبط ميزانيات المشاريع من خلال تتبع الساعات المدفوعة وغير المدفوعة.

تدعم المنصة التصفية القائمة على المهارات عند تعيين المهام. يمكنك أيضًا أتمتة تعيين المهام تلقائيًا لأعضاء فريق محددين، استنادًا إلى قواعد محددة مسبقًا. وبمجرد تعيين المهام، يمكن للمنصة أتمتة المؤقتات لمساعدة فريقك على تحقيق أقصى استفادة من كل دقيقة.

كما يوفر أيضًا تكاملاً سلسًا مع الأدوات الرئيسية مثل MailChimp وGoogle Workspace وSalesforce، وما إلى ذلك، لزيادة تبسيط العملية.

Accelo أفضل الميزات

استخدام الجداول الزمنية الآلية لوقت المشروع و تتبع الموارد تخصيص الحالات وسير العمل

تلقي مشغلات المشروع والإشعارات

عرض تقارير الوقت الفعلي مقابل الوقت المقدر لسلاسة إدارة السعة إنشاء فواتير قائمة على الميزانية/التقدم المحرز



قيود أكسيلو

معقد للغاية بالنسبة للشركات الصغيرة

تطبيق الهاتف المحمول لا يعمل بكامل طاقته

Accelo التسعير

إصدار تجريبي مجاني لمدة 7 أيام

محترف : تسعير مخصص

: تسعير مخصص شركة : تسعير مخصص

: تسعير مخصص متقدم : تسعير مخصص

: تسعير مخصص النخبة: تسعير مخصص

أكسلو التقييمات والمراجعات

G2 : 4.4/5 (502 تقييم)

: 4.4/5 (502 تقييم) Capterra: 4.5/5 (172 تقييمًا)

7. Wrike - الأفضل لإدارة المشاريع المتعددة الاستخدامات

via

_ / href/ _https://www.wrike.com/features/dashboards/ Wrike /%href/

Wrike هي أداة لإدارة العمل تتيح لك الاختيار من بين مجموعة من القوالب المخصصة، وأتمتة استلام العمل باستخدام نماذج الطلبات الديناميكية، وغير ذلك الكثير.

تتيح لك الأداة رؤية حجم عمل الفريق في لمحة سريعة، وتوفر ميزات للتعاون في الوقت الفعلي (مثل التعليقات ووضع العلامات)، وتجعل التعديلات السريعة سهلة من خلال وظيفة السحب والإفلات البسيطة.

يتكامل Wrike أيضًا مع أكثر من 400 أداة وبرنامج خارجي ضروري لإدارة المشاريع، مثل Adobe وJira وOneDrive.

أفضل ميزات Wrike

حفظ المهام والمشاريع والمجلدات المتكررة

عرض القدرة الفردية لكل عضو من أعضاء الفريق للحصول على أفضل استخدام الموارد إنشاء لوحات معلومات قابلة للتخصيص

أتمتة مهام سير العمل المتكررة

التحقق من تقارير التدقيق عند الطلب

الوصول إلى الأداة على تطبيق الهاتف المحمول

قيود Wrike

تفتقر النسخة المجانية إلى إمكانيات تتبع الوقت

لا توجد أداة فوترة مدمجة

لديه منحنى تعليمي مرتبط به

تسعير تسعير Wrike

مجاني للأبد

الفريق : 9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم شركة : 24.80 دولار/شهرًا لكل مستخدم

: 24.80 دولار/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات : تسعير مخصص

: تسعير مخصص Pinnacle: تسعير مخصص

Wrike التقييمات والمراجعات

G2 : 4.2/5 (3,679 تقييم)

: 4.2/5 (3,679 تقييم) Capterra: 4.3/5 (2,629 مراجعة)

8. أسانا - الأفضل لإدارة العمل

via

_ / href/ _https://help.asana.com/hc/en-us/articles/14070247737499-Project-dashboards أسانا /%href/

أسانا هو حل لإدارة العمل مدعوم بالذكاء الاصطناعي. تساعد هذه الأداة المديرين على متابعة جميع المشاريع الجارية في المؤسسة عن كثب.

وتركز جميع ميزاته على الجدولة والتخطيط وتسهيل سير العمل لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة. تتيح لك إحدى ميزات Asana الفريدة - الأهداف - تقسيم الأهداف الكبيرة إلى مهام أصغر لمساعدتك على تنفيذها وتتبعها بكفاءة أكبر.

عند إدارة مشاريع معقدة أو فرق عمل متعددة، يمكن أن تكون ميزة المحافظ في Asana مفيدة. يتيح لك ذلك رؤية الصورة الأكبر، تتبع التقدم المحرز عبر المشاريع المتصلة، والتخطيط الاستراتيجي لتخصيص الموارد لتحقيق أفضل النتائج.

يتكامل Asana أيضًا مع المنصات الرئيسية مثل Microsoft Teams وNave وMailChimp وMosaic.

أفضل ميزات أسانا

سحب وإسقاط المهام لإدارة عبء العمل

قياس الوقت الفعلي للمشروع مقابل الوقت المقدر للمشروع

مشاركة البيانات عبر أكثر من 270 أداة مثل Slack وMicrosoft Teams

الوصول إلى المخططات والرؤى في الوقت الفعلي

استخدم ميزة تبعيات المهام لتتبع وتجنب تعارضات الجدولة الزمنية

قيود أسانا

صعوبة التنقل في الواجهة

لا يتوفر وصول دون اتصال بالإنترنت

تسعير أسانا

مجاني للأبد

بداية : 13.49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 13.49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم متقدم : 30.49 دولار/شهرًا لكل مستخدم

: 30.49 دولار/شهرًا لكل مستخدم المؤسسة : تسعير مخصص

: تسعير مخصص المؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات أسانا: تقييمات ومراجعات

G2 : 4.3/5 (9,988 تقييم)

: 4.3/5 (9,988 تقييم) Capterra: 4.5/5 (12,612 مراجعة)

9. ClickTime - الأفضل لإدارة الجداول الزمنية: 5/5 (5)

via

ClickTime_

إذا كنت تتصفح برنامجًا للعثور على أداة قوية لإدارة الجداول الزمنية، فإن ClickTime هو خيار يجب عليك استكشافه.

يحتوي ClickTime على إمكانات متقدمة لتتبع الوقت وإعداد الميزانية. من إدارة المشاريع الفردية إلى الموارد الإجمالية - يسهل ClickTime كل شيء.

كما أنه يوفر إعدادات ورؤى متقدمة في سير عملك. على سبيل المثال، يمكنك تحديد معدلات فوترة فريدة لأعضاء الفريق أو الأدوار أو المشاريع بناءً على مجموعات مهاراتهم المتخصصة. ثم تقوم الأداة تتبع الساعات المدفوعة وتساعدك على مراقبة ربحية المشروع، مما يمنع تجاوز الميزانية.

يحتوي ClickTime أيضاً على تطبيق جوال لمستخدمي نظامي Android و iOS.

أفضل ميزات #### ClickTime

مراقبة عبء العمل على الموظفين للتوزيع الفعال

التنبؤ بتوافر القوى العاملة

الوصول إلى رؤية في الوقت الفعلي لتقدم المشروع

اكتساب رؤى حول الأداء والربحية

التكامل مع أدوات مثل Slack وSlack وSage وBambooHR

قيود وقت النقر

تخطيط الموارد Kantata هي أداة شاملة لتبسيط مختلف أنشطة إدارة الموارد والمالية والمشروعات في المؤسسة. إن ميزة USP الأساسية لهذا البرنامج هي ميزة التنبؤ بالموارد المبتكرة.

فهي تتيح لك فهم التكلفة الفعلية للموارد مقابل إجمالي إيرادات المشروع لتخصيص المهام بشكل مربح.

يبسّط Kantata أيضًا عملية العمل مع الموارد الخارجية مثل العاملين المستقلين أو المتعاقدين. يمكنك دعوة الموارد الخارجية "كشركاء"، وتعيين المهام لهم مباشرةً داخل المنصة.

تتكامل Kantata أيضًا مع مجموعة كبيرة من الأدوات والمنصات مثل Salesforce وNetsuite وXero. باختصار، إنها باختصار بديل موثوق به للمورد Guru.

أفضل ميزات كانتاتا

إدارة توقيتات المشاريع والطلبات والعائدات

تخطيط وتخصيص عبء العمل بشكل أفضل مع مطابقة مخزون المهارات

تكوين توصيات الموارد بناءً على البيانات

استخدام أدوات مرئية مثل الجداول الزمنية والتقويمات ولوحات المشاريع

قيود كانتاتا

واجهة المستخدم بطيئة

إدخال الوقت ضعيف وسوء التصميم

تفاصيل التسعير الكاملة غير متوفرة

تسعير كانتاتا

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات كانتاتا تقييمات ومراجعات كانتاتا

G2 : 4.2/5 (1,401 تقييم)

: 4.2/5 (1,401 تقييم) كانتاتا: 4.2/5 (613 مراجعة)

## ابدأ إدارة مواردك بكفاءة مع ClickUp

إدارة الموارد هي نشاط تجاري ديناميكي. تكون فرص نقص/إفراط في الاستخدام عالية إذا لم تتخذ قرارات مستنيرة.

في حين أن Resource Guru يساعدك إلى حد ما، إلا أن الحقيقة هي أنه يقصر في بعض الأماكن.

وهنا تكمن إدارة موارد ClickUp يساعد! من تعظيم الاستفادة من الموارد إلى تحسين الوقت، ClickUp هو أفضل حل لإدارة الموارد لمديري المشاريع المتاح في السوق اليوم.

لذا أسرع - احصل على ClickUp اليوم مجانًا. اشترك هنا !