أفضل 10 برامج لتتبع الموارد للشركات في عام 2025

بصفتك مدير مشروع، قد يبدو روتينك اليومي كمدير مشروع وكأنك تقوم بعشرات المهام وأنت معصوب العينين. وهذا ما إدارة الموارد بدون برنامج تتبع يبدو

يعمل برنامج تتبع الموارد بمثابة عينيك، مما يمنحك صورة واضحة عن مهارات فريقك وتوافره وعبء العمل في المشاريع والمعدات والموارد المالية.

وبدونها، فإنك تخاطر بحجز الموظفين بشكل زائد، وعدم الاستفادة من الموارد المتاحة، ومواجهة عقبات غير متوقعة تؤخر المشاريع وتستنزف الأرباح.

لذا، بدلاً من ترك الأمور للصدفة والأمل في أن تتوافق مواردك بشكل مثالي، ابحث عن برنامج لتتبع الموارد من بين أفضل 10 برامج.

لا تقلق! نحن هنا لمساعدتك. ولكن دعنا أولاً نحدد ما تحتاج إليه.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج تتبع الموارد؟

برنامج تتبع الموارد مفيد لتحسين تخطيط المشروع وتخصيص الفريق والكفاءة العامة. ولكن ما الذي يجعل البرنامج المثالي لتتبع الموارد؟ فيما يلي تفصيل للعناصر الرئيسية التي يجب أن تبحث عنها:

عرض مركزي: يعمل كمصدر واحد للحقيقة، ويوفر نظرة عامة واضحة لجميع مواردك، بما في ذلك الأشخاص والمعدات والميزانية

يعمل كمصدر واحد للحقيقة، ويوفر نظرة عامة واضحة لجميع مواردك، بما في ذلك الأشخاص والمعدات والميزانية التتبع في الوقت الحقيقي: يساعد في تخطيط الموارد بما في ذلك الخبرات البشرية والمعدات والميزانية وحتى المساحة المادية. هذه النظرة الشاملة تمكّنك من اتخاذ قرارات مستنيرة

يساعد في تخطيط الموارد بما في ذلك الخبرات البشرية والمعدات والميزانية وحتى المساحة المادية. هذه النظرة الشاملة تمكّنك من اتخاذ قرارات مستنيرة إدارة المهارات والتوافر: تساعد هذه الميزة في تحديد مهارات فريقك وتوافره، مما يضمن لك مطابقة الموارد المناسبة مع المهام المناسبة، مما يمنع الحجز الزائد أو الاستخدام الناقص

تساعد هذه الميزة في تحديد مهارات فريقك وتوافره، مما يضمن لك مطابقة الموارد المناسبة مع المهام المناسبة، مما يمنع الحجز الزائد أو الاستخدام الناقص التنبؤ والتحليلات: تمكّنك هذه الميزة من التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية من الموارد وتحديد الاختناقات المحتملة، مما يسمح لك ب تخطيط السعة وتخصيص الموارد

تمكّنك هذه الميزة من التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية من الموارد وتحديد الاختناقات المحتملة، مما يسمح لك ب تخطيط السعة وتخصيص الموارد الإبلاغ والتعاون: يجب أن تُنشئ الأداة التي اخترتها تقارير ثاقبة لتتبع التقدم المحرز وتحديد مجالات التحسين مع تعزيز التعاون السلس بين أعضاء الفريق

يجب أن تُنشئ الأداة التي اخترتها تقارير ثاقبة لتتبع التقدم المحرز وتحديد مجالات التحسين مع تعزيز التعاون السلس بين أعضاء الفريق عمليات التكامل: التكامل السلس مع الأدوات الموجودة، مثل برامج إدارة المشاريع ومنصات الاتصالات، يعزز سير العمل الموحد ويزيل صوامع البيانات

التكامل السلس مع الأدوات الموجودة، مثل برامج إدارة المشاريع ومنصات الاتصالات، يعزز سير العمل الموحد ويزيل صوامع البيانات بديهية وسهلة الاستخدام: تعد الواجهة سهلة الاستخدام أمرًا بالغ الأهمية لاعتماد فريقك بسلاسة. تُعد الجدولة البسيطة للمهام ووظيفة السحب والإفلات والوصول عبر الهاتف المحمول ميزات رئيسية لتبسيط العملية وتقليل منحنى التعلم إلى الحد الأدنى

أفضل 10 برامج لتتبع الموارد لاستخدامها في عام 2024

الحصول على برنامج تتبع الموارد هو استثمار لمرة واحدة من شأنه أن يعزز مستويات الإنتاجية وإدارة العمل. يجب عليك التأكد من توافق البرنامج الذي اخترته مع حجم فريقك وميزانيتك وأدواتك الحالية.

والآن بعد أن تعرفت على فوائد أداة إدارة الموارد وبرنامج التتبع، دعنا نتفحص أفضل 10 برامج لإدارة الموارد متوفرة في السوق.

1. كليك أب

تتبع عبء عمل فريقك، وفوّض المهام بحكمة، وقم بإدارة العوائق باستخدام لوحات معلومات ClickUp برنامج ClickUp لإدارة الموارد هو أداة لتتبع الموارد ومنصة شاملة للتعاون والإنتاجية.

يمكنك تعزيز سير عملك اليومي من خلال عرض مركزي لجميع أنشطتك مع أكثر من 15+ مرونة طرق عرض ClickUp . يتضمن ذلك إدارة عبء العمل، والتقارير، والتحليلات، والمهام المخصصة، والوقت المستغرق في كل مهمة يمكن الوصول إليه عبر مختلف الأجهزة.

مع لوحات معلومات ClickUp ، يمكنك بناء مركز التحكم بالمهام الخاص بك مع أكثر من 50 أداة مثل المخططات المخصصة، ومخططات السرعة وتتبع التقدم المحرز وتتبع الوقت وعبء العمل والنظرة العامة على المشروع والمزيد. ClickUp API بإضافة عناصر العلامة التجارية وجعل البرنامج خاصاً بك.

تصور المهام وإدارة الموارد، وتحسين أعباء العمل، وتوقع المشكلات المحتملة باستخدام نموذج تخطيط الموارد ClickUp

أضف أكثر من 1000 قوالب النقر فوق إلى البرنامج الحالي لتخصيص الموارد، أو تخطيط مشروع، أو إدارة المهام داخل الأقسام المختلفة، أو التخطيط لحدث ما، أو إدارة أي مشروع تريده!

لتسهيل جهودك في تخطيط الموارد، استخدم قالب تخطيط الموارد الخاص ب ClickUp . تم تصميم هذا القالب لمساعدتك في تخطيط مواردك وتتبعها وتحسينها.

باستخدام هذا القالب، يمكنك إنشاء مهام لكل هدف من أهداف تخطيط الموارد، وتعيين المهام لأعضاء الفريق، وتعيين الجداول الزمنية، وتتبع تقدم المهام بخمس حالات.

يمكنك أيضًا إعداد الإشعارات للبقاء على اطلاع دائم بآخر المستجدات، وعقد اجتماعات منتظمة لتقليل العوائق ومراقبة المهام أو تحليلها لضمان أقصى قدر من الإنتاجية.

ClickUp أفضل الميزات

إنشاء سير عملك لإدارة الأصول والمخزون والمساحة المكتبية ومعدات العمل ومهام الفريق

استخدم ClickUp Brain المدعومة بالذكاء الاصطناعي لأتمتة ملخصات المشاريع وتحديثات المشاريع وتقارير الحالة وإنشاء قوالب لأي استخدام

إرسال واستقبال البريد الإلكتروني مباشرةً من الداخل انقر فوق البريد الإلكتروني لتنظيم التواصل مع شركائك وبائعيك وعملائك

تقسيم المشاريع إلى مشاريع قابلة للتنفيذ مهام النقر فوق المهام والمهام الفرعية، وتعيينها إلى فريقك، وإضافة قوائم تدقيق وتبعيات لعمليات واضحة ومعايير قبول

إضافة تعليقات لتوضيح ما يجب القيام به، ومشاركة المرفقات، وتعيين عناصر العمل لأعضاء الفريق، وإنشاء قنوات في انقر فوق الدردشة لإجراء محادثات في الوقت الفعلي وفهم مدى توافر الموارد

تتبع الوقت، ووضع التقديرات، وإضافة الملاحظات، وعرض التقارير، وتعيين الوقت لكل مهمة من وقت فرقك من أي مكان باستخدام انقر فوق تتبع الوقت ميزة

دمج أكثر من 1000 أداة وتطبيق مع تكامل ClickUp مثل Asana وTrillo وAirtable وJira Software

قيود ClickUp

قد يكون استخدام الأداة إلى أقصى إمكاناتها أمرًا صعبًا للمستخدمين الجدد بسبب زيادة الميزات

لم تصل جميع الميزات إلى تطبيق الهاتف المحمول

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات/مستخدم شهريًا

7 دولارات/مستخدم شهريًا الشركات: 12 دولارًا/مستخدم شهريًا

12 دولارًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp Brain: متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. كانتاتا

عبر كانتاتا تتخطى Kantata مجرد تتبع الموارد الأساسية وتعمل كقوة لأتمتة الخدمات المهنية (PSA) المصممة خصيصًا للوكالات والاستشارات ومؤسسات PSA الأخرى.

يركز هذا البرنامج على تحسين دورة حياة المشروع بالكامل، بدءًا من تحميل الموارد وتخصيصها للإدارة المالية والعلاقات مع العملاء.

أفضل ميزات #### كانتاتا

طابق الأشخاص المناسبين مع المشاريع المناسبة بناءً على مهاراتهم وخبراتهم المحددة

الحصول على صورة واضحة وفي الوقت الفعلي لحجم عمل فريقك والتقدم المحرز في المشروع واستخدام الموارد

التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية من الموارد وتخطيط سعة المشروع بشكل استباقي

تتبُّع ميزانيات المشاريع والتكاليف والربحية في الوقت الفعلي، مما يتيح اتخاذ قرارات قائمة على البيانات وتحسين الرقابة المالية

تزويد العملاء بوصول آمن إلى تحديثات المشروع والوثائق وأدوات التواصل مع العملاء

قيود كانتاتا

يجد بعض المستخدمين أن واجهة المستخدم قديمة وليست بديهية مثل حلول البرامج الحديثة الأخرى

أبلغ بعض المستخدمين عن تجارب متباينة مع دعم العملاء، مشيرين إلى وجود صعوبات في الحصول على المساعدة الفعالة في الوقت المناسب

تسعير Kantata

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات كانتاتا

G2: 4.2/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 600 تقييم)

3. عائم

عبر عائم العائم هو أداة إدارة الموارد مصممة لتبسيط تخطيط المشاريع وجدولتها وتخصيص الموارد للشركات من جميع الأحجام.

تساعد المؤسسات على تحسين قدرة الفريق والتأكد من أن الأشخاص المناسبين يعملون على المهام المناسبة في الوقت المناسب.

تعويم أفضل الميزات

احصل على عرض واضح لـ توافر الموارد والمهارات وعبء العمل الحالي من خلال واجهته التفاعلية

جدولة المهام والموارد من خلال واجهة السحب والإفلات

إنشاء سيناريوهات مختلفة للمشروع وتوقع المتطلبات المحتملة من الموارد

تتبع الوقت المستغرق في المهام مباشرةً

احصل على سير عمل مركزي وتبادل البيانات من خلال دمج المنصة مع مختلف أدوات إدارة المشاريع والاتصالات

قيود التعويم

قد لا يكون هيكل التسعير مناسبًا لجميع الشركات، خاصةً الفرق الصغيرة أو تلك التي لديها ميزانيات محدودة

بينما يوفر Float تطبيقاً للهواتف المحمولة، يجد بعض المستخدمين أنه أقل ثراءً بالميزات وسهولة في الاستخدام مقارنةً بإصدار سطح المكتب

تسعير تطبيق Float

المبتدئين: 7.50 دولار/مستخدم شهريًا

7.50 دولار/مستخدم شهريًا المحترف: 12.50 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

12.50 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (1,000+ تقييم)

4.2/5 (1,000+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (1,000+ تقييم)

4. سافيوم

عبر سافيوم يطمح Saviom إلى أن يكون حلاً مستقبلياً للشركات التي تسعى إلى إطلاق الإمكانات الكاملة للقوى العاملة لديها.

تأسست شركة Saviom على يد رواد أعمال أصحاب رؤية، وتتمتع بخبرة تزيد عن 22 عاماً من الخبرة ولديها عملاء من ضمنهم شركات مدرجة على قائمة فورتشن 500.

بصرف النظر عن مساعدتك في تتبع الموارد، يقدم Saviom ميزات متقدمة مثل إدارة المشاريع والتخصيص القائم على المهارات، وقدرات التنبؤ، وإعداد التقارير في الوقت الفعلي.

سافيوم أفضل الميزات

تكوين الجداول الزمنية على عوامل مختلفة، بما في ذلك الفريق والدور والموقع ونوع المشروع والمهارات المتاحة

الاستفادة من أدوات التنبؤ وتخطيط القدرات لمعالجة الثغرات المحتملة بشكل استباقي وضمان توفر الموارد المناسبة في الوقت المناسب

احصل على صورة واضحة وديناميكية لاستخدام مواردك من خلال لوحات المعلومات في الوقت الفعلي والتقارير القابلة للتخصيص

التنبؤ بالاستخدام القابل للفوترة للموارد وتحديد الفرص المتاحة لتعبئة الموارد من الأعمال غير القابلة للفوترة إلى الأعمال القابلة للفوترة

قيود سافيوم

يمكن أن تتضمن الميزات المتقدمة منحنى تعليمي أكثر حدة مقارنة بأدوات إدارة الموارد الأبسط

أفاد بعض المستخدمين أن خيارات التخصيص قد تكون محدودة مقارنةً بتوقعاتهم

تسعير سافيوم

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات سافيوم

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: 4.3/5 (أكثر من 20 تقييم)

5. مخطط المحور

عبر مخطط المحور يتبع برنامج Hub Planner نهجًا يركز على الموارد، مع التركيز على أهمية تحسين المهارات الفردية وتعظيم إمكانات الفريق.

وهو يلبي احتياجات الشركات من جميع الأحجام، من الشركات الناشئة الصغيرة إلى الشركات الكبيرة، حيث يوفر واجهة سهلة الاستخدام وميزات شاملة.

على عكس الأدوات التي تعطي الأولوية لإدارة المشاريع، يركز Hub Planner على تمكين فريقك، مما يوفر رؤية واضحة لتوافرهم ومهاراتهم وعبء العمل.

يساعد هذا النهج الذي يركز على الإنسان الشركات على تحقيق التوازن بين العمل والحياة، ويمنع الإرهاق ويحسن إنتاجية الموظفين.

أفضل ميزات برنامج Hub Planner

تصوَّر مدى توافر فريقك في الوقت الفعلي باستخدام خريطة حرارية ديناميكية، وهي عبارة عن نظام مرمز بالألوان بديهي

تبسيط عملية طلب الإجازات والموافقة عليها من خلال ميزة مخصصة لإدارة الإجازات وإجازات العمل المؤقتة

طابق بين الأشخاص المناسبين والمهام المناسبة بناءً على مهاراتهم وخبراتهم الفريدة

قم بتخصيص النظام الأساسي لمهام سير العمل الخاصة بك عن طريق إضافة حقول مخصصة، واستكشف الميزات المتقدمة مثل معدلات الفوترة وإدارة الميزانية والمجموعات الذكية والعطلات العامة العالمية من خلال مكتبة الإضافات

يمكنك الوصول إلى الجداول الزمنية وتتبُّع الوقت والتواصل مع فريقك، كل ذلك من خلال جهازك المحمول المريح

قيود مخطط مركز

قد يجد بعض المستخدمين أن الواجهة أقل جاذبية من الناحية المرئية أو قابلة للتخصيص

أبلغ أولئك الذين يديرون فرقاً كبيرة أو مشاريع معقدة عن مواجهة قيود قابلية التوسع

تسعير مخطط المحور

التوصيل والتشغيل: 7 دولارات/مستخدم شهريًا

7 دولارات/مستخدم شهريًا القسط: 18 دولاراً لكل مستخدم شهرياً,

18 دولاراً لكل مستخدم شهرياً, رائد الأعمال: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات مخطط المحور

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم)

6. موزاييك

عبر موزاييك تطبيق Mosaic هو حل متطور مدعوم بالذكاء الاصطناعي يُحدث ثورة في كيفية إدارة الشركات لأهم أصولها - الأفراد.

وهو يهدف إلى تجاوز قيود جداول البيانات التقليدية والبرامج العامة بالذكاء الاصطناعي لتوفير رؤية وتحكم وكفاءة معززة في تخصيص الموارد.

من تبسيط تخصيص موارد المشروع وتعزيز إنتاجية الفريق إلى ضمان دقة الفواتير والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية، يساعد تطبيق Mosaic مديري المشاريع باعتبارهم شركاء استراتيجيين في إدارة الموارد.

أفضل ميزات تطبيق Mosaic

احصل على رؤى في الوقت الفعلي حول مدى توافر أعضاء الفريق وتوزيع عبء العمل وفجوات المهارات والاختناقات المحتملة في المشروع

تتبع تكاليف المشروع، وتحليل ربحية الموارد، وإنشاء فواتير دقيقة، كل ذلك ضمن منصة موحدة

استخدام لوحات المعلومات والتقارير وحقول البيانات القابلة للتخصيص التي تضمن توفر المعلومات ذات الصلة بسهولة لاتخاذ قرارات مستنيرة على جميع مستويات المؤسسة

ابقَ على اطلاع ومواءمة وإنتاجية مع التحديثات في الوقت الفعلي والميزات التعاونية وإمكانية الوصول عبر الأجهزة المحمولة

قيود Mosaic

أعرب بعض المستخدمين عن مخاوف بشأن أمن البيانات والخصوصية

قد يتطلب تكوينًا إضافيًا أو تخصيصًا إضافيًا لتلبية الاحتياجات المحددة لبعض الصناعات ذات تدفقات العمل الفريدة

تسعير Mosaic

خطة البدء: تسعير مخصص

تسعير مخصص الخطة الاحترافية: تسعير مخصص

تسعير مخصص خطة المؤسسات: تسعير مخصص: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات فسيفساء

G2: 4.4/5 (لا توجد تقييمات كافية)

4.4/5 (لا توجد تقييمات كافية) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 30 تقييم)

7. خبير الموارد

عبر خبير الموارد تشتهر أداة Resource Guru ببساطتها وسهولة استخدامها، وهي أداة مشهورة ببساطتها وسهولة استخدامها، وهي تُمكِّن الشركات من جميع الأحجام، بدءًا من أصحاب المشاريع الفردية وحتى الشركات الكبيرة. يمكنك استخدام هذه الأداة لتبسيط تخصيص الموارد وتحسين كفاءة المشروع.

وهي تتبع نهجًا بسيطًا، مع التركيز على الوظائف الأساسية اللازمة لجدولة الموارد وإدارة الفريق بفعالية. كما أن واجهتها البديهية ووظيفة السحب والإفلات تجعلها سهلة التعلم والاستخدام، مما يتيح للفرق أن تصبح بارعة في إدارة جداولها وأعباء العمل الخاصة بها بسرعة.

أفضل ميزات #### Resource Guru

احصل على واجهة نظيفة ووظيفة السحب والإفلات التي تجعل البرنامج منصة سهلة الاستخدام، حتى للمستخدمين غير التقنيين

قم بإنشاء تقارير قابلة للتخصيص ولوحات معلومات ثاقبة للحصول على رؤى قيمة حول استخدام الموارد وتقدم المشروع وأداء الفريق

احجز سير عمل الموافقة لتيسير عملية طلب الموارد لمشاريع محددة من خلال إنشاء سلسلة موافقة شفافة

تكامله مع مختلف أدوات العمل الشائعة، بما في ذلك التقويمات وبرامج المحاسبة وأدوات إدارة المشاريع

قيود معلم الموارد

قد يجد المستخدمون الذين يسعون للحصول على تقارير مخصصة للغاية أو تحليل متعمق للبيانات أنه يفتقر إلى الوظائف المتقدمة

قد يجد بعض المستخدمين أن الواجهة تفتقر إلى خيارات التخصيص مقارنةً بالحلول البرمجية الحديثة الأخرى

تسعير برنامج Resource Guru

خطة جراسهوبر: 5 دولارات/مستخدم شهرياً

5 دولارات/مستخدم شهرياً خطة الحزام الأسود: 8 دولارات/مستخدم شهرياً

8 دولارات/مستخدم شهرياً الخطة الرئيسية: 12 دولار/مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات خبير الموارد

G2: 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 500 تقييم)

8. بايمو

عبر بايمو يتجاوز Paymo حدود الأدوات ذات الوجه الواحد من خلال تقديم مجموعة شاملة من الميزات التي تشمل إدارة المهام وجدولة الفريق وتتبع الوقت وفوترة العميل.

إنها منصة شاملة تمكّنك من إدارة دورة حياة مشروعك بالكامل من مركز مركزي. هذا النهج المبسَّط يلغي الحاجة إلى التنقل بين أدوات متعددة، ويقلل من صوامع البيانات، ويعزز زيادة الكفاءة والتعاون داخل فرق العمل.

أفضل ميزات بايمو

توحيد الوظائف الأساسية مثل إدارة المهام وجدولة الفريق وتتبع الوقت وفوترة العميل في مركز مركزي

تنظيم المهام بفعالية باستخدام لوحات كانبان المرئية. قم بسحب وإسقاط المهام بين المراحل المختلفة (مثل المهام التي يجب القيام بها، والمهام قيد التنفيذ، والمهام المنجزة) لتصور سير العمل وتحديد الاختناقات وتتبع التقدم في لمحة سريعة

استخدم العديد من خيارات تتبع الوقت، بما في ذلك المؤقتات اليدوية والتتبع التلقائي والإدخالات دون اتصال بالإنترنت

أنشئ الفواتير بمساعدة الأتمتة ومعالجة المدفوعات استناداً إلى الوقت والمصروفات التي تم تتبعها وقبول المدفوعات عبر الإنترنت من العملاء مباشرةً داخل المنصة

قيود Paymo

قد لا تكون قوية مثل أدوات إدارة المشاريع المخصصة عند التعامل مع المشاريع الكبيرة ذات التبعيات المعقدة

أفاد بعض المستخدمين أن تطبيق الهاتف المحمول يحتوي على ميزات ووظائف أقل مقارنةً بالمنصة القائمة على الويب

تسعير Paymo

مجاني للأبد

المبتدئين: 9.9 دولار/مستخدم شهرياً

9.9 دولار/مستخدم شهرياً المكتب الصغير: 15.9 دولار/مستخدم شهريًا

15.9 دولار/مستخدم شهريًا الشركات: 23.9 دولار/مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات بايمو

G2: 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

9. كليك تايم

عبر وقت النقر منذ عام 1999، احتل ClickTime مكانة مرموقة في مجال تتبع الوقت وإدارة الموارد. فهو يتجاوز الجداول الزمنية الأساسية من خلال تقديم مجموعة قوية من الميزات، بما في ذلك تتبع الوقت، وإدارة المشاريع، وإدارة النفقات، وإعداد التقارير الثاقبة.

يتميز ClickTime عن غيره من خلال لوحات المعلومات القابلة للتخصيص وسير العمل الآلي، مما يسهّل إدخال البيانات وتحليلها مع توفير وقتك الثمين وتقليل مخاطر الأخطاء.

أفضل ميزات ClickTime

صمم لوحات معلومات مخصصة لتصور المقاييس الرئيسية واكتساب رؤى في الوقت الفعلي حول تقدم المشروع وأداء الفريق واستخدام الموارد

أتمتة مهام سير العمل وتبسيط إدخال البيانات وتحليلها وتوفير الوقت وتقليل الأخطاء

دمج ClickTime مع العديد من أدوات الأعمال الشائعة، بما في ذلك برامج المحاسبة ومنصات إدارة المشاريع وإدارة علاقات العملاء

تتبع الوقت بدقة باستخدام طرق مختلفة، بما في ذلك أجهزة ضبط الوقت اليدوية، والتتبع التلقائي للوقت، والتكامل مع تطبيقات الهاتف المحمول

إرفاق الإيصالات وإدارة عمليات السداد التي تضمن تتبعاً دقيقاً للنفقات وإدارة مالية مبسطة

قيود ClickTime

قد لا يكون بنفس قوة أدوات إدارة المشاريع المخصصة

قد تجد الشركات التي تتطلب تعاوناً مكثفاً مع العملاء أنها تفتقر إلى ميزات مخصصة للتواصل السلس مع العملاء

تسعير ClickTime

المبتدئين: 13 دولارًا/مستخدم شهريًا

13 دولارًا/مستخدم شهريًا الفريق: 17 دولاراً/مستخدماً شهرياً

17 دولاراً/مستخدماً شهرياً الرئيسية: 28 دولارًا/مستخدم شهريًا

28 دولارًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات بايمو

G2: 4.6/5 (أكثر من 700 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

10. بارالكس

عبر المنظر Parallax هي منصة استراتيجية قائمة على البيانات مصممة خصيصًا لمؤسسات الخدمات الرقمية. وهي تُمكِّن الوكالات والاستشارات واستوديوهات التطوير من إدارة الموارد المستقبلية من خلال التنبؤ والتحسين والرؤى المالية.

تتبع Parallax نهجًا شاملاً يتكامل بسلاسة مع تدفقات العمل الحالية لديك، مع مراعاة توافر الفريق والمهارات ومتطلبات المشروع والأهداف المالية.

هذا النهج المرتكز على البيانات يميز Parallax عن غيره. فهو يستفيد من البيانات التاريخية، والرؤى في الوقت الحقيقي، وقدرات التنبؤ لتخطيط المشاريع بشكل استباقي، وتحديد الفجوات المحتملة في سعة الموارد، وضمان التخصيص الأمثل للمشروع.

أفضل ميزات Parallax

إنشاء سيناريوهات مختلفة للمشروع والتنبؤ بالمتطلبات المحتملة من الموارد

تتبع ميزانيات المشاريع وتكاليفها وربحيتها في الوقت الفعلي

الحصول على رؤية واضحة حول استخدام فريقك للموارد في الوقت الفعلي

قم بإنشاء تقارير قابلة للتخصيص ولوحات معلومات ثاقبة للحصول على رؤى قيمة حول استخدام الموارد وأداء المشروع وإنتاجية الفريق

تعزيز الشفافية والتعاون مع العملاء من خلال استخدام بوابات العملاء وخيارات رؤية المشروع

قيود المنظر

قد ينطوي النهج القائم على البيانات والوظائف المتقدمة على منحنى تعليمي أكثر حدة مقارنةً بأدوات إدارة الموارد الأبسط

على عكس برامج إدارة الموارد المخصصة للأغراض العامة، فإن Parallax مصمم خصيصاً لمؤسسات الخدمات الرقمية

تسعير #### تسعير Parallax

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات بارالكس

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: 4.4/5 (أكثر من 40 تقييم)

## ارفع مستوى إنتاجية فريقك مع ClickUp

والآن بعد أن قارنت بين أفضل 10 حلول لإدارة الموارد البشرية، يمكنك أن تفهم بشكل أفضل كيفية عمل هذه الأدوات والتطبيقات وكيف يمكنها مساعدتك في تحسين سير العمل، وتحديد مجالات التحسين، وتمكين اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات.

ولكن إذا كنت ترغب في الاستفادة من البرامج التي تتكامل مع أداة إدارة المشاريع الأوسع نطاقاً، ففكر في ClickUp! مع ClickUp، ستستمتع بوظائف إضافية مثل إدارة المهام وأدوات التواصل ومشاركة المستندات. الاشتراك إلى ClickUp اليوم! اختر حلاً شاملاً لإدارة عبء العمل في فريقك وتحسينه وضمان استخدام الموارد بكفاءة!